أفضل 10 بدائل دراتا لفرق الامتثال في عام 2025

عندما تفكر في أتمتة الأمان والامتثال لأعمالك، فإن Drata من أهم الأسماء التي تتبادر إلى ذهنك. فمع تزايد خروقات البيانات والهجمات الإلكترونية، برزت كخيار رئيسي للشركات التي تسعى جاهدةً لتأمين الأمن والامتثال للمعايير الصارمة مثل ضوابط الأنظمة والتنظيم 2، والتي تُعرف عادةً باسم SOC 2.

يعد Drata بأتمتة عمليات الامتثال التي كانت تسبب الصداع النصفي وتلتهم الميزانيات. وفي حين أنها تجعل التحضير للتدقيق أمراً سهلاً، إلا أن كل شركة لديها احتياجات فريدة من نوعها.

لذا، ماذا لو لم يكن Drata هو الحل الأمثل لك؟

سواء كنت تبحث عن واجهة أكثر سهولة، أو مجموعة أكثر شمولاً من الأطر المدعومة، أو ببساطة حل أكثر فعالية من حيث التكلفة، فإن استكشاف البدائل هو دائمًا خطوة حكيمة.

لقد وضعنا لك قائمة مختصرة بأفضل 10 بدائل ل Drata، مع ذكر نقاط قوتها وقيودها، لمساعدتك في اختيار الحل الأنسب لك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل دراتا؟

قبل أن تركز على بدائل دراتا، دعنا نكتشف الصفات الأساسية لحل الامتثال الجيد.

تغطية شاملة للامتثال: تأكد من أن البديل يغطي معايير ولوائح امتثال متعددة بناءً على مجال عملك

تأكد من أن البديل يغطي معايير ولوائح امتثال متعددة بناءً على مجال عملك التشغيل الآلي والتقييم: ابحث عن الحلول التي توفر إمكانات مراقبة الامتثال الآلية والتقييم المستمر

ابحث عن الحلول التي توفر إمكانات مراقبة الامتثال الآلية والتقييم المستمر سهولة الاستخدام: تأكد من سهولة استخدام الأداة لتسهيل تنقل فريقك وإدارة متطلبات الامتثال

تأكد من سهولة استخدام الأداة لتسهيل تنقل فريقك وإدارة متطلبات الامتثال إمكانات التكامل: تحقق مما إذا كان البديل يتكامل مع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأدوات وسير عمل الامتثال. يعد التكامل مع أدوات الأمان والمراقبة الأخرى أمرًا بالغ الأهمية للحصول على نهج شامل للأمن السيبراني

تحقق مما إذا كان البديل يتكامل مع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأدوات وسير عمل الامتثال. يعد التكامل مع أدوات الأمان والمراقبة الأخرى أمرًا بالغ الأهمية للحصول على نهج شامل للأمن السيبراني قابلية التوسع: اختر حلاً يمكنه التعامل مع الحجم المتزايد من البيانات ومتطلبات الامتثال مع توسع أعمالك

أفضل 10 بدائل لـ Drata لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه في بدائل Drata، دعنا نستكشف أفضل 10 خيارات قمنا بإدراجها لك.

1. Secureframe

عبر الإطار الآمن يحتوي هذا البديل سهل الاستخدام ل Drata على أدوات تعاون قوية ودعم لأطر الامتثال المختلفة. وهو مثالي للمؤسسات المهتمة بالأمن.

إن الأتمتة القوية لتبسيط العمليات المعقدة لتحقيق الشهادات والحفاظ عليها تجعل Secureframe متميزاً. يمكنك تحديد أولويات المراقبة المستمرة وتخفيف المخاطر باستخدام ميزات المنصة المتنوعة.

أفضل ميزات Secureframe

أتمتة المهام اليدوية وجمع الأدلة باستخدام الذكاء الاصطناعي

إدارة الضوابط الفاشلة وتقييم المخاطر لتحسين وضعك الأمني بسرعة

اعرض وضعك الأمني بسهولة لتسريع دورات المبيعات وإطلاق العنان للنمو

تتبُّع أصولك وموظفيك باستمرار في مكان واحد

قيود Secureframe

تحديات التكامل

الإعداد الأولي الذي يستغرق وقتاً طويلاً

تسعير #### تسعير Secureframe

الأساسيات: التسعير المخصص

التسعير المخصص النمو: تسعير مخصص

تسعير مخصص القسط: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تسعير مخصص: تسعير مخصص المؤسسات: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الإطار الآمن

G2: 4.7/5 (أكثر من 290 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 290 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

2. سكروت الأتمتة

عبر التدقيق الأوتوماتيكي تُعد Scrut Automation مثالية للشركات أثناء التنقل، حيث تتميز Scrut Automation بتقييمات سريعة للمخاطر وإعداد التقارير من خلال منصة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) المتكاملة.

يمكنك الحصول على هذه الأداة لإدارة العديد من عمليات تدقيق الامتثال واكتشاف الأصول الإلكترونية وإثبات الثقة مع عملائك باستخدام نافذة واحدة.

Scrut Automation أفضل الميزات

أتمتة تقييم المخاطر ومراقبتها

قم ببناء برنامجك الفريد من نوعه في مجال أمن المعلومات الذي يركز على المخاطر أولاً

راقب المخاطر في بنيتك الأساسية ومشهد التطبيقات في الوقت الفعلي وحافظ على امتثالك باستمرار مع أكثر من 20 إطار عمل للامتثال

إنشاء وتعيين و مراقبة المهام لتحقيق متطلبات الامتثال مع التنبيهات والتذكيرات التلقائية

قيود أتمتة التدقيق #### قيود أتمتة التدقيق

أبلغ المستخدمون عن بعض حالات عدم الاستقرار في البرنامج

هناك مجال للتحسين في واجهة المستخدم

تسعير سكروت أتمتة Scrut Automation

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات أتمتة Scrut Automation

G2: 4.9/5 (أكثر من 690 تقييم)

3. فانتا

عبر فانتا Vanta هي عبارة عن منصة شاملة لإدارة الثقة لشركات SaaS. وهي معروفة بقدرتها على منحك رؤية مستمرة لحالة امتثال مؤسستك. يتيح لك ذلك تحديد المشكلات المحتملة في الوقت الفعلي ومعالجتها بشكل جيد.

يمكنك الحصول على رؤية واحدة عبر أسطح المخاطر الحيوية في شركتك من خلال عمليات تكامل Vanta المدمجة مسبقًا أو واجهة برمجة تطبيقات Vanta API.

أفضل ميزات Vanta

أتمتة ما يصل إلى 90% من عمل أطر عمل الأمان والخصوصية

معرفة حالة وضعك الأمني في الوقت الفعلي من خلال اختبارات كل ساعة

توفير الوقت في الذهاب والإياب مع عملية تدقيق سلسة

قيود فانتا

يحتاج إلى مزيد من المرونة في إدارة المخاطر

قد تبدو الواجهة مربكة لبعض المستخدمين

تسعير فانتا

الأساس: تسعير مخصص

تسعير مخصص التعاون: تسعير مخصص

تسعير مخصص مقياس: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات فانتا

G2: 4.6/5 (أكثر من 890 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 890 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4. ويز

عبر ويز Wiz عبارة عن منصة أمان سحابية تقدم نموذج خدمة ذاتية لتوسيع نطاق تطوير السحابة وتسريع تطويرها.

يقدّر المستخدمون هذه المنصة لأنها تتيح لهم الابتعاد عن الأدوات المنعزلة والاتصال بالبيئات السحابية المتعددة. تساعدك مجموعته الواسعة من ميزات الأمان على فحص كل طبقة، بما يغطي جميع جوانب الأمان السحابي.

Wiz أفضل الميزات

تحديد المخاطر الحرجة في البيئات السحابية وإزالتها

حظر مسارات الهجوم الحرجة وحماية الأصول الحساسة باستخدام الرسم البياني الأمني Wiz Security Graph

تمكين المشاركة ثنائية الاتجاه لنتائج الأمان عبر النظام البيئي لأمن السحابة باستخدام تكامل Wiz

قم بحماية بيئاتك السحابية باستخدام منصة سحابية موحدة وأصلية

قيود Wiz

أبلغ المستخدمون أن بعض لوحات المعلومات مربكة للفهم

لا توجد طريقة لاستنساخ إجراءات/أتمتة متشابهة عبر مشاريع متعددة

تسعير #### ويز

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ويز

G2: 4.7/5 (أكثر من 590 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 590 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

5. سبرينتو

يُعتبر Sprinto مثاليًا للشركات الناشئة سريعة النمو، وهو بديل لـ Drata مع تنفيذ سريع للامتثال وسير عمل بديهي.

يقوم بإجراء تدقيقات أمنية قوية لبرامج الامتثال الأمني الخاصة بك. إنها أداة قوية لتقليل المخاطر في مؤسستك بأكملها. يوصي المستخدمون باستخدام Sprinto للتخلص من الجهد اليدوي وراء إدارة الامتثال.

عبر سبرينتو

سبرينتو أفضل الميزات

تخطيط الضوابط على مستوى الكيان، وتحديد نطاق الثغرات، وتنفيذ التدابير التي تقلل منها باستخدام تقييم المخاطر المتكامل من Sprinto

تكوين عمليات التحقق من الضوابط وتوفير حالات الحافة في البداية مباشرةً

تتبع والحفاظ على التحكم في الامتثال الأمني والحفاظ عليه باستخدام مكتبة من أطر الأتمتة

الاتصال والتنسيق مع مدقق الحسابات مباشرةً من لوحة التحكم الخاصة بك

قيود Sprinto

إصلاحات الأخطاء المطلوبة لبعض الميزات

مشاكل التوافق مع بعض المتصفحات

تسعير #### تسعير سبرينتو

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سبرينتو

G2: 4.8/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

6. لوحة المراجعة

عبر لوحة التدقيق يُعدّ AuditBoard بديلاً قويًا من Drata للمؤسسات الكبيرة، ويوفر AuditBoard إمكانات واسعة النطاق لإعداد التقارير والتحليلات. وهو يتميز بتوفير منصة تعاونية تدير الامتثال والمخاطر وعمليات التدقيق معًا.

تعمل منصة إدارة المخاطر التعاونية هذه على تعزيز عمليات التدقيق الخاصة بك, إدارة المخاطر وأمن تكنولوجيا المعلومات، وبرامج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

أفضل ميزات لوحة التدقيق

احصل على رؤية كاملة للمخاطر عبر مؤسستك على نظام تسجيل واحد

أتمتة توليد المحتوى والرؤى الذكية والتفاعلات

ساعد الفرق على التركيز على توفير قيمة استراتيجية من خلال تجربة تتمحور حول المستخدم وتحليلات مرنة بدون تعليمات برمجية

زيادة قابلية التوسع من خلال الذكاء الاصطناعي الأصلي والأتمتة والتصورات

قيود AuditBoard

تخصيصات محدودة

إمكانيات محدودة لإعداد التقارير

تسعير لوحة التدقيق

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات AuditBoard #### تقييمات ومراجعات AuditBoard

G2: 4.7/5 (أكثر من 890 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 890 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 260+ تقييم)

7. هايبر بروف

عبر هايبر بروف يعمل هذا البديل التعاوني ل Drata على تبسيط الامتثال من خلال دمج الأدوات الشائعة مثل Slack وGmail.

وهو معروف بأتمتة جمع الأدلة. يمكنك بسهولة تعقب الأدلة باستخدام أطر عمل مخصصة والتخلص من إرهاق التدقيق باستخدام الأتمتة.

أفضل ميزات Hyperproof

احصل على رؤية في الوقت الفعلي لعمل فرقك باستخدام لوحات المعلومات والتقارير المخصصة

توفير الوقت من خلال جمع الأدلة تلقائيًا باستخدام Hypersyncs

مركزية التواصل مع المدققين لضمان تلبية طلباتك قيود Hyperproof

يتطلب إصلاح الأخطاء

التحديات المتعلقة باستيراد البيانات

تسعير Hyperproof

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Hyperproof

G2: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

8. الدانتيل

عبر أعمال الدانتيل Lacework عبارة عن منصة أمان تدمج إمكانات الامتثال للحصول على رؤية شاملة لوضعك الأمني.

فهي تمكّنك من تأمين السحابة بأكملها من منصة واحدة، وتحديد أولويات التخفيف من المخاطر، والبقاء متوافقاً. تشتهر الأداة باقتراحات المعالجة التلقائية التي تساعد في معالجة الثغرات الأمنية والتهيئة الخاطئة.

لاكورك أفضل الميزات

تمكين المطورين من إصلاح المخاطر قبل أن تصل إلى الإنتاج من خلال تحليل تكوين البرمجيات (SCA)، واختبار أمان التطبيقات الثابتة (SAST)، وأمن البنية التحتية كرمز (IaC)، وفحص الثغرات الأمنية المضمنة

فهم مخاطر ثغرات الطرف الثالث والطرف الأول من خلال رؤية التعليمات البرمجية من البداية إلى النهاية

كشف الثغرات الأمنية الأكثر خطورة في بيئتك والتكوينات الخاطئة باستخدام تحليل مسار الهجوم وتسجيل المخاطر المخصصة

قيود Lacework

واجهة مستخدم مربكة

صعوبة التنقل بين نقاط البيانات

تسعير #### تسعير لاكورك

محترف: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أعمال الدانتيل

G2: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. وان تراست

عبر ون تراست OneTrust هي منصة قائمة على السحابة لإدارة جميع جوانب خصوصية البيانات والحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC). ستساعدك مركزية البيانات متعددة الوظائف في الكشف عن الاتجاهات وثغرات البرنامج مع توصيات قابلة للتنفيذ.

كما تساعدك على فهم تدفقات بياناتك وتحديد المخاطر وتنفيذ الضوابط المناسبة من خلال أدوات وتحليلات OneTrust المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات OneTrust

التعاون عبر الخصوصية واكتشاف البيانات، وحوكمة الحوكمة والحوكمة والأخلاقيات والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

التخفيف من المخاطر بشكل استباقي والتكيف باستمرار مع المشهد الرقمي المتطور باستمرار

راقب التغييرات في بيئاتك الداخلية أو التنظيمية أو بيئات الجهات الخارجية من خلال معلومات استخباراتية شاملة في الوقت الفعلي

سد الفجوات بين الفرق وسير العمل من خلال بنية بيانات مركزية

تخلص من المهام الزائدة عن الحاجة إلى توفير الوقت من خلال تكوين سير العمل بدون تعليمات برمجية

فهم المتطلبات والاستعداد لمتطلبات الامتثال العالمية الناشئة مع إمكانية الوصول إلى التحليل التنظيمي

قيود OneTrust #### قيود OneTrust

واجهة مستخدم قديمة

إصلاحات الأخطاء المطلوبة

تسعير OneTrust

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات OneTrust #### تقييمات ومراجعات OneTrust

G2: 4.3/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.1/5 (20 مراجعة)

10. ثوروباس

عبر ثوروباس تقدم Thoropass منصة SaaS وإرشادات الخبراء لمساعدتك على تحقيق الامتثال لأطر العمل واللوائح الأمنية المختلفة والحفاظ عليه.

فهو يعزز كفاءتك من خلال المهام المؤتمتة ويزيد من جهود الامتثال لديك. يمكنك تقليل المخاطر والتعامل مع أمن المعلومات بشكل استباقي باستخدام المنصة. إنه أحد بدائل Drata التي يحبها مستخدمو Drata، حيث تُعد عناصر التحكم الموجهة التي تسرّع تنفيذ الامتثال ميزة مفضلة.

ثوروباس أفضل الميزات

تسريع إنشاء السياسات المنشورة، ومراجعتها، والإقرار بها

التعاون من خلال ميزات مثل وضع العلامات والتعليق وتعيين عناصر التحكم

أتمتة جمع الأدلة لعمليات تدقيق الامتثال

مراقبة وتلقي تنبيهات بشأن المشكلات المتعلقة بالامتثال

تخصيص عمليات التكامل لتلبية احتياجات الامتثال المحددة

قيود ثوروباس

يمكن أن تكون المنصة أكثر سهولة

ميزة "التذكيرات" غير الموثوقة

تسعير ثوروباس

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ثوروباس #### تقييمات ومراجعات ثوروباس

G2: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

أدوات الامتثال الأخرى

غالبًا ما تبدو أدوات الامتثال التقليدية كحلول ذات وظيفة واحدة، مما يجعلك تتلاعب بجداول البيانات وسير العمل المنعزل والعمليات اليدوية.

ولكن ماذا لو كان هناك نظام أساسي واحد يتعامل مع عملية الامتثال بأكملها، ويبسط المهام، ويؤدي مهام سير العمل تلقائيًا، ويمكّن فريقك؟

هنا تبرز منصة ClickUp، وهي منصة شاملة لإدارة المشاريع.

ClickUp

لا يقتصر دور ClickUp على إدارة المهام فحسب - بل يتعلق بتمكين مؤسستك من الازدهار في عالم يحركه الامتثال.

قوالب مثل قالب إدارة المخاطر في ClickUp والميزات الشاملة، و الأتمتة إمكانيات تجعلها عملية للشركات التي تبحث عن منصة موحدة للتغلب على تعقيدات الامتثال.

_تحديد المخاطر المحتملة والتخفيف من حدتها باستخدام نموذج سجل مخاطر إدارة المخاطر من ClickUp

أتمتة ClickUp على أتمتة مهام الامتثال الروتينية وحتى تخصيصها. إليك بعض حالات الاستخدام التي تكون فيها مفيدة:

إدارة السياسات : إنشاء حقول مخصصة في ClickUp لتتبع مراجعات السياسات والموافقات. قم بإعداد تذكيرات تلقائية عند استحقاق السياسات للمراجعات الدورية

: إنشاء حقول مخصصة في ClickUp لتتبع مراجعات السياسات والموافقات. قم بإعداد تذكيرات تلقائية عند استحقاق السياسات للمراجعات الدورية إدارة التدريب : أتمتة مهام التدريب والإشعارات والتأكيدات باستخدام تذكيرات ClickUp. تتبع حالة إكمال التدريب باستخدام الحالات المخصصة

: أتمتة مهام التدريب والإشعارات والتأكيدات باستخدام تذكيرات ClickUp. تتبع حالة إكمال التدريب باستخدام الحالات المخصصة إعداد المراجعة: استخدم تبعيات المهام وقوائم المراجعة لتجميع أدلة التدقيق والوثائق تلقائيًا عند اكتمالها

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_تخلص من الأخطاء البشرية واحصل على رؤية واضحة حول صحة الامتثال باستخدام أتمتة ClickUp

بالإضافة إلى الأتمتة، تجعل الميزات التالية من ClickUp خيارًا مقنعًا لتبسيط الامتثال:

مستندات ClickUp : قم بتخزين أحدث السياسات والإجراءات وتقييمات المخاطر مركزياً، مما يضمن وصول الجميع إلى أحدث المعلومات. يضمن التحكم في الإصدار توفر السجلات التاريخية دائمًا

جرب المستندات على ClickUp لتبسيط الامتثال

سير عمل ClickUp المخصص : إنشاء عمليات سير عمل تلقائية لمهام الامتثال المتكررة مثل جمع الأدلة وإعداد التقارير والتذكير بالتدريب

جرب ClickUp مهام سير العمل المخصصة لأتمتة المهام المتكررة

لوحات معلومات ClickUp : تصور حالة الامتثال في الوقت الفعلي. تتبّع التقدم المحرز في المهام، وحدد المخاطر المحتملة، وابقَ على اطلاع على المواعيد النهائية القادمة

تصوُّر حالة الامتثال باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

بحث ClickUp : ابحث عن مستندات أو سياسات أو تقارير محددة بسرعة وتخلص من الوقت الضائع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات التي لا نهاية لها

جرب بحث ClickUp

انقر فوق الأذونات : التحكم في الوصول إلى المعلومات الحساسة لضمان قيام المستخدمين المصرح لهم فقط بعرض المستندات المهمة وتحريرها

استخدام أذونات ClickUp لمشاركة الوصول إلى أصول البيانات بثقة وأمان

تكامل ClickUp : إنشاء سير عمل سلس من خلال ربط ClickUp بأدوات الأمان والامتثال

استفد من تكاملات ClickUp الواسعة النطاق

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

إنشاء ملفات قوية التشغيل الآلي قواعد للتعامل مع المهام المتكررة، مثل إرسال تذكيرات لتحديثات التدريب أو تصعيد المشكلات عالية المخاطر تلقائيًا

رسم خريطة مرئية لعمليات الامتثال المعقدة، والعلاقات بين المخاطر والضوابط، والتبعيات بين المهام باستخدام ClickUp Mind Maps قم بحماية بياناتك باستخدام أمان ClickUp تحديد أهداف الامتثال وتتبعها مع المواعيد النهائية والمعالم الرئيسية

إنشاء سجل مركزي لجميع المخاطر التي تم تحديدها، بما في ذلك مدى خطورتها وخطط التخفيف من حدتها وملكيتها

تسجيل نقاط البيانات المحددة المتعلقة بالمخاطر، مثل الاحتمالية والتأثير وتدابير التحكم باستخدام انقر فوق الحقول المخصصة إنشاء تقارير شاملة عن جهودك في إدارة المخاطر



قيود ClickUp

يلاحظ بعض المتبنين الجدد وجود منحنى تعليمي حاد

تسعير #### ClickUp

مجاني

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

اختر الحل المناسب للامتثال وإدارة المخاطر ## اختر الحل المناسب للامتثال وإدارة المخاطر

لا يمكن المبالغة في أهمية الأمن السيبراني القوي وتدابير الامتثال. لذا، أثناء البحث عن بديل لـ Drata، قم بتقييم احتياجات مؤسستك بعناية، وقابلية التوسع، والطبيعة المتغيرة باستمرار للتهديدات الإلكترونية.

بعد اختيارك، فكِّر في الجمع بينه وبين حل شامل لإدارة المشاريع مثل ClickUp لتعزيز بيئة رقمية مرنة وآمنة لعملياتك.

ابدأ تجربتك المجانية تجربة ClickUp اليوم واختبر نهجًا شاملاً لـ أمن البيانات والالتزام التنظيمي.🎉