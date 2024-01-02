كانفا مقابل فيجما: ما التطبيق الأفضل للمصممين؟

من المستحيل حتى بدء محادثة حول أدوات التصميم دون التفكير في كانفا مقابل فيجما. من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحرير الصور وأي تسويق رقمي مرئي، فإن هاتين الأداتين لتصميم الرسوميات شائعتان لسبب ما.

في الواقع، إنهما مشهورتان جداً لدرجة أن هناك قوائم كاملة من بدائل كانفا و بدائل فيجما في حال لم تكن راضيًا عن أي من أدوات التصميم الجرافيكي.

لنكون واضحين، الاثنان ليسا متماثلين. فأحدهما أداة تصميم مخصصة للرسومات البسيطة، في حين أن الأخرى أقرب إلى أداة تصميم النماذج الأولية لتصميم مواقع الويب والتصاميم المعقدة الأخرى. ولكن لا يزال هناك ما يكفي من أوجه التشابه بينهما بحيث أن مسألة كانفا مقابل فيجما ذات صلة وتستحق الاستكشاف.

إذن، في معركة الأدوات المتقدمة للمساعدة في عملية التصميم، أيهما يفوز؟ كيف يمكنك التمييز بين كانفا وفيجما، وما التطبيق الذي يجب أن تختاره في النهاية؟

ما هو كانفا؟

عبر كانفا كانفا هو برنامج تعاون مرئي يساعد المصممين وغير المصممين على إنشاء مشاريع مطبوعة ورقمية.

وخلافاً لأدوات تحرير الصور المتقدمة مثل Photoshop، لا يتطلب البرنامج من المصممين المحترفين البدء من الصفر لكل مشروع جديد. وبدلاً من ذلك، تسهّل مكتبة واسعة من القوالب المضمنة إنشاء عناصر تصميم نظيفة وجذابة لمنصات التواصل الاجتماعي ومواقع الويب والمواد المطبوعة وغيرها.

يفوز Canva أيضًا من خلال واجهة سهلة الاستخدام تمنع منحنى التعلم الحاد والميزات التعاونية التي تسمح لفريقك بالعمل معًا لإنشاء تصميمات معقدة. تتضمن الميزات الإضافية أداة السبورة البيضاء لـ التعاون في الوقت الفعلي وإمكانيات تحرير الصور الأساسية، وإصدار مجاني لتقييم ميزاته الرائعة بنفسك.

ميزات كانفا

عبر كانفا

Canva أداة متطورة مع ميزات متقدمة مثل إمكانيات تحرير المتجهات، مغلفة بواجهة بديهية مصممة لتعزيز العملية الإبداعية حتى لغير المصممين. لأغراض هذه المقارنة، سنركز بشكل خاص على أدوات التعاون، وقدرات السبورة البيضاء، والقوالب المصممة مسبقاً.

1. ميزات التعاون

تعمل معظم الفرق الحديثة، سواء كانت مصممين محترفين أو غير ذلك، في إعدادات موزعة. وهذا يتطلب أدوات تعاونية، خاصة برامج التصميم الجرافيكي، تسمح لهم بالعمل معاً بسرعة وكفاءة.

يقدم Canva ما هو مطلوب هنا، حيث يقدم أدوات احترافية للتعاون. يمكنك دعوة عدة مستخدمين للتعاون على محرر السحب والإفلات، مع أدوار مستخدمين مثل المحرر والعارض والمعلق، مع الحفاظ على التسلسل الهرمي للتصميم. وهذا يجعل من السهل إنشاء مرئيات جذابة معًا دون القلق بشأن فقدان الجودة بسبب ظاهرة "كثرة الطهاة".

لا ينتهي الأمر عند هذا الحد أيضًا. اجمع عناصر التصميم الخاصة بك في قوالب مصممة مسبقًا ليستخدمها الفريق بأكمله. احفظ الخطوط والصور والألوان في مجموعة أدوات العلامة التجارية لبناء أداة التصميم الخاصة بك. أنشئ مجلدات الفريق بالإضافة إلى ملفاتك الشخصية غير المحدودة.

2. إمكانيات السبورة البيضاء

مع Canva، لا ينتهي التعاون مع إنشاء رسومات الوسائط الاجتماعية. يمكنك أيضًا استخدام المنصة لفريقك للتخطيط معًا، وذلك بفضل أداة السبورة البيضاء التي تتيح لك إنشاء أي شيء بدءًا من نماذج مواقع الويب إلى رحلات المستخدم لتصميم تجربة المستخدم.

اعمل مع فريقك للحصول على أفكار جديدة. أدوات رسم شاملة ونظام شبكي متقدم يبقي الفريق على المسار الصحيح. قم بعمل ورشة عمل لأفكارك وفقًا لأفضل مبادئ التصميم الممكنة، ثم تصورها باستخدام الذكاء الاصطناعي والرسومات والصور المستوردة.

3. قوالب احترافية

أخيرًا، صنعت Canva اسمًا لنفسها بفضل مكتبتها الواسعة من القوالب المحددة مسبقًا. تتراوح هذه القوالب بين منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وعروض PowerPoint التقديمية والبطاقات البريدية والكتيبات متعددة الصفحات، مما يجعل Canva برنامج التصميم المفضل للمواد التسويقية بين الفرق الصغيرة التي قد لا تمتلك خبرة واسعة بين الموظفين.

تتألق Canva أيضًا من خلال السهولة التي يمكن لفريقك من خلالها تحويل هذه القوالب إلى قدرة على تصميم مواد مخصصة. فالوصول المجاني إلى الصور المخزونة والتكامل مع تصميمات الفيديو، إلى جانب إمكانيات تحرير الصور، يمكِّن فريقك من إضافة ما يكفي من العناصر الرسومية لجعل التصميم خاصاً بك.

أضف القدرة على إنشاء قوالب مخصصة خاصة بك، ومن السهل معرفة سبب كونها واحدة من أكثر أدوات التصميم الجرافيكي شعبية في السوق.

تسعير Canva

خطة مجانية

كانفا برو: 14.99 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

14.99 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد كانفا للفرق: 29.99 دولارًا/شهرًا لأول خمسة مستخدمين

29.99 دولارًا/شهرًا لأول خمسة مستخدمين المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ما هو فيجما؟

عبر فيجما تعد Canva و Figma من بين أدوات الرسم الأكثر شعبية المتاحة. لكن فيجما تختلف عن فيجما بحكم تركيزها بشكل أكبر على النظام والأسس التي ستقود تصميمك الجرافيكي في النهاية.

نعم، لا يزال برنامج تعاون مرئي. لكنه أيضًا كثيرًا ما يُصنَّف من بين أفضل برامج السبورة البيضاء خيارات بسبب قدرته على إنشاء رسومات متجهة ونماذج أولية تتجاوز الصور البسيطة.

لنكون واضحين، لا يزال هذا البرنامج أداة تصميم رسومات بطبيعته. لكنها أداة تصميم مصممة للعصف الذهني أكثر من كونها أداة تصميم مصممة للعصف الذهني أكثر من كونها أداة تصميم نهائية وتعاون مبكر. يسمح لك التكامل مع Unsplash بإضافة صور مخزنة إلى تصميماتك ولوحاتك البيضاء، ولا تزال أدوات تحرير الصور متاحة لتحسين نماذجك الأولية وجعلها قابلة للعرض.

ميزات فيجما

عبر فيجما

تقدم فيجما خطين أساسيين من المنتجات: منصة التصميم الأصلية المتكاملة وفيج جام، وهو حل متكامل للسبورة البيضاء. ويشكلان معًا أداة قائمة على السحابة مع ميزات موجهة نحو تجربة المستخدم يمكن أن تصبح لا تقدر بثمن بالنسبة لفريقك للاستفادة منها.

1. التعاون في الوقت الحقيقي

يتشابه Canva و Figma من حيث أن كلاهما مصمم للتعاون. بالنسبة لفيجما، يظهر ذلك في قدرته على العمل معًا في الوقت الفعلي. تقدم مجموعة التصميم أداة القلم التي تعرض مؤشرات جميع المستخدمين في البرنامج في وقت معين، مما يسمح لجميع أعضاء الفريق برؤية ما يعملون عليه بالضبط.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم فيجما ميزة التفرع البديهية التي تسمح لأعضاء الفريق بالعمل على أفكارهم الخاصة المتعلقة بمفهوم أكبر دون الحاجة إلى منحنى تعليمي حاد. إنها أداة سهلة لاستكشاف تيارات فكرية مختلفة مع السماح للمستخدمين بدمج أفكار متعددة عندما تكون جاهزة. تصبح هذه المرونة لا تقدر بثمن عند العمل على تصميمات ونماذج أولية أكثر تعقيداً.

وأخيراً، تقدم فيجما أدوات أخرى للتعاون فريدة إلى حد ما في هذا المجال. على سبيل المثال، تدمج منصة التصميم الجرافيكي هذه التعليقات والمحادثات الصوتية، مما يسهل على فريقك الحصول على نفس الصفحة.

2. قدرات السبورة البيضاء

يقدم كل من Canva و Figma سبورة بيضاء، ولكن فيجما قد وسّع من حل السبورة البيضاء ليمنحها الاهتمام الذي تستحقه. بفضل المزيد من القوالب المبنية مسبقاً، من السهل استخدام هذه الميزة لأي شيء بدءاً من المخططات الانسيابية إلى جداول أعمال اجتماعات الفريق وخرائط الطريق والجداول الزمنية والمزيد.

كما تدمج فيجما أيضاً الذكاء الاصطناعي في لوحاتها البيضاء، مع مطالبات بسيطة تمكّن فريقك من إنشاء لوحات جديدة بسهولة لأي غرض ممكن. في غضون ثوانٍ، يمكن لمطالبة نصية أن تؤدي إلى أي شيء بدءًا من مخطط جانت، وجدول زمني مرئي، وتحليل لنفس المجال الذي تعمل فيه، والمزيد.

أخيرًا، تمتد فرص التعاون في Figma إلى حلول السبورة البيضاء أيضًا. فمع أي منحنى تعليمي تقريباً، يمكن لفريقك العمل على السبورة البيضاء، واستخدام الدردشة المباشرة الصوتية والنصية للتعبير عن آرائهم، والتفاعل مع الأفكار والخيارات باستخدام الرموز التعبيرية البسيطة. يوجّه وضع تسليط الضوء أعضاء الفريق إلى المجالات التي يرغبون في مناقشتها أكثر من غيرها، مما يحافظ على الإنتاجية إلى أقصى حد.

3. قاعدة بيانات القوالب

أخيراً، يقدم فيجما قوالب للوحات البيضاء والقوالب في مكتبة تضم أكثر من 300 ملف - دون احتساب خيارات المطالبة غير المحدودة لأداة الذكاء الاصطناعي الخاصة به. وتمتد هذه القوالب عبر كل من اللوحات البيضاء والنماذج، مما يقلل من احتمالية احتياجك للبدء من الصفر في مشروع أو مفهوم جديد.

تسعير ### فيجما

خطة مجانية

فيجما بروفيشنال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم منظمة فيجما: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم فيغما إنتربرايز: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم فيج جام ستارتر: خطة مجانية

خطة مجانية FigJam Professional: 3 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

3 دولارات/شهرًا لكل مستخدم FigJam Organization: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

5 دولارات شهرياً لكل مستخدم FigJam Enterprise: 5 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

فيجما مقابل كانفا: مقارنة الميزات

لدى Canva و Figma الكثير من الميزات المشتركة. ولكن إذا كنت تقارن بين الاثنين، فمن المفيد أن تفهم كيف تختلف حتى هذه الميزات المشتركة عن بعضها البعض. إذا كنت تفكر في المقارنة بين Canva و Figma، ففكر في نقاط الاختلاف هذه:

الميزة رقم 1: التعاون

يقدم كل من Canva و Figma وظائف تعاون قوية. والفائز بين الاثنين يعود إلى ما تبحث عنه:

يفوز فيجما إذا كان لديك فريق من المصممين المحترفين الذين يعملون على تصميم الويب أو النماذج الأولية المعقدة الأخرى بفضل وضع التركيز بالإضافة إلى المحادثات الصوتية والمحادثات المباشرة

يفوز Canva إذا كنت تبحث عن فريقك لاستخدام تصميمات مناسبة لعلامتك التجارية في مشاريع أكثر وضوحًا، وذلك بفضل القوالب القابلة للتخصيص والقيود المتاحة على الخطوط والألوان وتحرير الصور

عبر كانفا

الميزة رقم 2: السبورة البيضاء

تعتبر المحادثة بين Canva وFigma مقنعة جزئياً بسبب ميزاتهما المتشابهة. هذا صحيح بشكل خاص عند النظر في قدرات السبورة البيضاء.

في الواقع، يكاد يكون من المستحيل التمييز بين الأداتين في هذا المجال. تختلف اللوحات البيضاء قليلاً، مثل قدرة فيجما على دعم CSS من خلال استيراد وتصدير متغيرات CSS من النماذج الأولية الخاصة بك. ولكن بينما قد يجعل ذلك من فيجما أفضل أداة تصميم ويب أفضل ، إلا أنها ليست كافية لمساعدتها على التميز كمجموعة أدوات تصميم أكثر شمولاً.

الميزة #3: مكتبة القوالب

يقدم Canva و Figma مكتبات القوالب، ولكن يجب إعلان Canva فائزاً في هذه الميزة. فهو يقدم الآلاف من القوالب المعدة مسبقًا لكل نوع من أنواع الضمانات وكل مجال. ولكنه يتضمن أيضًا القدرة على إنشاء قوالب خاصة بك بسهولة، مما يسهل إنشاء رسومات داخل العلامة التجارية لقنواتك التسويقية.

فيجما، بالطبع، لا يحصل على درجات سيئة في هذه الميزة أيضًا. ولكن من الصعب منافسة البرنامج الذي صنع لنفسه اسمًا خاصًا بعدد التصميمات المقدمة لغير المصممين.

كانفا مقابل فيجما على ريديت

هذا كثير بالنسبة لمقارنة الميزات. لنذهب إلى ريديت لمعرفة ما يقوله المستخدمون الحقيقيون في مناقشة Canva مقابل Figma.

يميل الإجماع إلى أن Canva لديه ميزات أكثر سهولة في الاستخدام، في حين أن فيجما مصمم للمحترفين الأكثر تقدماً مع ميزات أكثر تقدمًا :

"إنه الفرق بين التصميم الجرافيكي وتصميم الواجهة. أحدهما يهدف إلى أن يكون ثابتًا وله جذور في الطباعة. والآخر يهدف إلى أن يكون تفاعلياً وله جذور في البرمجيات. فيجما أداة أكثر ملاءمة لتصميم واجهة المستخدم."

ويتفق مستخدمون آخرون مع هذا الرأي، مشيرين إلى فيجما كبديل أكثر قابلية للتطبيق في الفوتوشوب وتصميم الجرافيك الاحترافي الذي يتضمن تكامل تصميم الويب. وفي الوقت نفسه، أُشيد بـ Canva لميزاته التي تجعل تصميم رسومات بسيطة وسريعة :

"أعمل كمصمم محترف منذ ما يقرب من 20 عامًا، وقد أعجبتني طريقة تبسيط Canva لبعض الأمور التي كانت بصراحة تحتاج إلى تبسيط. إنه أيضًا برنامج مدروس جيدًا من خلال كيفية تعامله مع أصول العلامة التجارية، ويدعم إدراج الخطوط وأنواع الوسائط دون عناء، وما إلى ذلك. حتى أنه يستعير العديد من التركيبات والمبادئ الرئيسية نفسها التي تستخدمها التطبيقات الأكثر قوة. إنه رائع لإدارة وتسليم الكتل الإنشائية للمتعاونين لوسائل التواصل الاجتماعي والمطبوعات البسيطة، إلخ."

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ Canva و Figma

التواصل حول مشاريع التصميم وعبرها في تصميم ClickUp، وإدارة المشاريع، والأدوات الموجهة نحو المهام

في نهاية المطاف، قد تعمل كل من الأداتين بشكل أفضل بناءً على احتياجاتك وتفضيلاتك. ولكن الاختيار بين كانفا وفيجما فقط هو أيضاً ثنائية زائفة. سنكون مقصرين إذا لم نذكر خياراً ثالثاً يجب أخذه بعين الاعتبار.

تعرف على ClickUp.

إنه أكثر من مجرد أداة تصميم جرافيك. بدلاً من ذلك، إنها أداة لتنظيم فريق التصميم بأكمله، بما في ذلك ميزات إدارة المشاريع المتقدمة وحتى أدوات الذكاء الاصطناعي للمصممين لتبسيط العمل وجعله أكثر استراتيجية.

بعبارة أخرى، يأخذ ClickUp الأمور إلى أبعد مما يمكن أن يفعله فيجما أو كانفا. يمكن أن تصبح الميزات المرنة والتعاون في الوقت الحقيقي لا تقدر بثمن في الضغط اليومي لفرق التصميم والإبداع. ومع وجود حل شامل مدمج للسبورة البيضاء، لا يزال بإمكانك تبادل الأفكار والبقاء على نفس الصفحة أثناء إرسال فرقك للقيام بعمل رائع.

تعاون فريق التصميم

تعاون مع أعضاء الفريق في مستندات ClickUp Docs لتخصيص الخطوط أو إضافة علاقات المهام أو الارتباط بالمهام مباشرةً في المستند - قبل اجتماعات التصميم وأثناءها وبعدها

تسريع إنتاجية التصميم الجرافيكي بفضل ClickUp لفرق التصميم . في المشاريع، يمكنك تخطيط الجداول الزمنية للمشروع وتعيين المهام الفردية. وفي الوقت نفسه، يساعد عرض الدردشة المتكامل الجميع على البقاء على اتصال.

هذه هي البداية فقط. مع مستندات ClickUp Docs واللوحات البيضاء (المزيد عنها أدناه)، يمكنك التأكد من أن جميع أعضاء فريقك يعملون بنفس المعلومات أثناء تعمقهم في تصميم مشروع معين. تجعل عمليات سير العمل الطبيعية والآلية نقل النماذج الأولية من خلال العملية وتلقي الملاحظات أمراً سهلاً.

لا يزال بإمكانك الاستفادة من ميزات التصميم البحتة لتطبيق مثل Figma من خلال تكامل ClickUp مع Figma. وهذا يربط بين الإنتاجية والإبداع، مما يدفع فريقك إلى الأمام نحو تصميمات رائعة.

قدرات السبورة البيضاء

توليد المزيد من الأفكار لمشاريع التصميم الخاصة بك باستخدام ClickUp Whiteboards

في ClickUp Whiteboard يمكن لأي شخص في الفريق إضافة ملاحظات والمساهمة بأفكاره الخاصة في الوقت الفعلي. إن تضمين المخططات الانسيابية سهل مثل إضافة الصور أو الروابط. وإذا لم يكن ذلك كافياً، فإن القدرة على ربط العناصر معاً تتيح للفرق إنشاء مفاهيم مرئية مكانية تؤدي في النهاية إلى مشاريع أفضل.

وبالطبع، يرتبط حل ClickUp للوحة البيضاء مباشرةً بمشاريعه. وهذا يعني أن تعيين المهام والانتقال من العصف الذهني إلى التنفيذ أمر سهل للغاية، مما يساعد فريق التصميم بأكمله على تحسين كفاءته في هذه العملية.

قوالب تصميم شاملة

استكشف مركز القوالب لدينا للعثور على جميع الخطوات الأولى التي يحتاجها فريق التصميم الخاص بك

وأخيرًا، لا تستهين بقوة ClickUp في قوالب التصميم الجرافيكي . في الواقع، تقدم الأداة مجموعة كبيرة من القوالب المصممة خصيصًا لمساعدة فريقك الإبداعي على العمل بشكل أفضل معًا.

للتوضيح، هذه ليست نفس القوالب التي قد تجدها في Canva. بدلاً من ذلك، كما يتضح من قالب ClickUp الإبداعي والتصميم هي قوالب مهام ومشروعات مصممة لتحسين سير عملك الإبداعي. استخدمها لإنشاء حافظات التصميم، وتحديد الترتيب والتوقيت المناسبين للمهام الفردية، وغير ذلك الكثير.

حوّل إبداعك من خلال تجاوز أدوات التصميم

في النهاية، قد يكون من الصعب الاختيار بين Canva وFigma، خاصةً إذا كانت هناك أداة قد تكون أكثر ملاءمة لفريقك الإبداعي. إذا كنت تبحث عن أداة أكثر فعالية إدارة مشروع التصميم ، يجب أن يكون ClickUp على رأس قائمة أولوياتك.

استخدم ClickUp للوحة البيضاء الفعالة والتعاون في التصميم. ومثل Canva و Figma، يمكن أن تساعدك القوالب على تجنب البدء من الصفر في كل مرة. ولكن الأهم من ذلك، أن قدرة ClickUp على المساعدة في عملية إدارة المهام والمشروعات الأوسع نطاقاً يمكن أن تصبح لا تقدر بثمن أثناء قيامك بالتوفيق بين العديد من المشاريع والشركاء والمواعيد النهائية. أنشئ حساب ClickUp المجاني الخاص بك للبدء!