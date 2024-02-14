أفضل 10 بدائل لـ Squarespace في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

Squarespace هو أداة إنشاء مواقع الويب التي تتيح لك إنشاء صفحات هبوط مرئية مذهلة لجميع منتجاتك وخدماتك. هذا الحل الشامل يجعل إنشاء موقع الويب سهلاً بفضل القوالب وخدمات الاستضافة التي تبسط عدد الأدوات التي تحتاج إلى استخدامها للبدء في إنشاء متجرك الإلكتروني.

يحب المستخدمون أن Squarespace يقدم سعرًا منخفضًا ويبسط إنشاء المواقع الإلكترونية بواجهة سهلة الاستخدام. رائع لتصميم المشروعات الإبداعية ومواقع الويب البسيطة، ولكنه لا يفي بالغرض عندما يتعلق الأمر بخدمة أعمال التجارة الإلكترونية.

لا يحتوي Squarespace على العديد من خيارات معالجة الدفع مثل منافسيه. لا يتعامل مع المبيعات متعددة العملات، ومعاملات نقاط البيع ليست بنفس السلاسة.

لحسن الحظ، لديك خيارات أخرى عندما يتعلق الأمر باستضافة وإنشاء موقع للتجارة الإلكترونية - أو عندما تريد بدائل أخرى لـ Squarespace بشكل عام.

هنا، سنسلط الضوء على أفضل 10 بدائل لـ Squarespace بناءً على الميزات والقيود والأسعار. بالإضافة إلى ذلك، سنوضح لك ما يجب مراعاته عند اختيار منصة استضافة لموقع الويب الخاص بك. 💪

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Squarespace؟

أنت تعلم أنك بحاجة إلى أداة إنشاء مواقع، ولكنك لست متأكداً من أي منها. قبل الغوص في الخيارات المختلفة، خذ بعض الوقت للتفكير في الميزات والوظائف التي تحتاجها. 👀

فيما يلي بعض الميزات الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار عند البحث عن بدائل لـ Squarespace:

المرونة: يقدم Squarespace عددًا محدودًا من القوالب، ولكن لا يوجد أي منها فارغ. ابحث عن أداة تقدم تخصيصًا كاملاً إذا كنت ترغب في إنشاء موقع إلكتروني متميز عن الآخرين

يقدم Squarespace عددًا محدودًا من القوالب، ولكن لا يوجد أي منها فارغ. ابحث عن أداة تقدم تخصيصًا كاملاً إذا كنت ترغب في إنشاء موقع إلكتروني متميز عن الآخرين معالجة الدفع: هل تحتاج إلى حل يوفر معالجة دفع معقدة لجمهور كبير من المستخدمين؟ اختر بديلاً يوفر دعمًا للدفع بما في ذلك مرونة المعالجة

هل تحتاج إلى حل يوفر معالجة دفع معقدة لجمهور كبير من المستخدمين؟ اختر بديلاً يوفر دعمًا للدفع بما في ذلك مرونة المعالجة عمليات الدمج: يقدم Squarespace عددًا قليلاً جدًا من تطبيقات الطرف الثالث، مما يحد من إمكانيات التصميم الخاصة بك إلى ما يقدمونه. تقدم العديد من بدائل Squarespace عمليات تكامل، مما يزيد من المرونة ويفتح الباب أمام المزيد من الإبداع

يقدم Squarespace عددًا قليلاً جدًا من تطبيقات الطرف الثالث، مما يحد من إمكانيات التصميم الخاصة بك إلى ما يقدمونه. تقدم العديد من بدائل Squarespace عمليات تكامل، مما يزيد من المرونة ويفتح الباب أمام المزيد من الإبداع التعاون في الوقت الحقيقي: غالبًا ما يتضمن تصميم موقع الويب أطرافًا متعددة. اختر أداة تتيح لك إضافة العديد من المسؤولين مع التحكم الكامل في تغييرات التصميم

## 10 أفضل 10 بدائل Squarespace لاستخدامها في 2024

هنا، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 بدائل لـ Squarespace. من أدوات إنشاء المواقع الأساسية التي لا تتطلب أي كود برمجي إلى تلك التي يمكنك من خلالها إضافة CSS المخصص الخاص بك، ستجد أداة لإنشاء موقع ويب مذهل للبيع عبر الإنترنت. 🙌

### 1. ووردبريس

عبر ووردبريس عندما تفكر في بناء مواقع الويب، ربما يتبادر إلى ذهنك WordPress. أحد أشهر منشئي مواقع الويب الأكثر شيوعًا، فليس من المستغرب أن يكون WordPress بديلاً رائعًا لـ Squarespace ويقع على رأس قائمتنا. مع المئات من الإضافات والوظائف الإضافية وميزات الترميز المخصصة، يمكنك إنشاء موقع إلكتروني فريد من نوعه تمامًا يتميز عن الآخرين.

ووردبريس أفضل الميزات

أدوات تحرير متعددة بما في ذلك محرر السحب والإفلات وCSS وHTML تعني أن خيارات إنشاء موقع أحلامك لا حصر لها - وسهلة!

الواجهة البديهية سهلة التنقل، حتى للمدونين المبتدئين وأصحاب الأعمال الصغيرة

مكتبة الوسائط المدمجة تخزِّن جميع صورك وفيديوهاتك في مساحة واحدة، ويمكنك استخدام الإضافات للحفاظ على تنظيم كل شيء

توفر خيارات التخصيص الشاملة، وأدوات التصميم، وأدوات تحسين محركات البحث، تحكماً كاملاً في شكل موقعك الإلكتروني وكيفية عمله

تقدم هذه المنصة أكثر من 70 لغة، وهي واحدة من أفضل الخيارات للشركات العالمية والشركات في جميع أنحاء العالم

خيارات متعددة لاستضافة ووردبريس (استضافة ذاتية على wordpress.org أو استضافة نطاق مخصص على wordpress.com) تقدم بدائل لكل تفضيلاتك وأسعارك

ووردبريس القيود

في حين أن ووردبريسمفتوح المصدر وهناك خطة مجانية، عليك أن تدفع مقابل خطة متميزة للوصول إلى جميع الميزات

يدعم WordPress مستخدم واحد فقط في منشور واحد في وقت واحد، مما يعني أن التعاون محدود

ووردبريس الأسعار

مجاني

شخصي 9 دولارات شهريًا

9 دولارات شهريًا قسط : 18 دولارًا في الشهر

: 18 دولارًا في الشهر شركة : 40 دولاراً في الشهر

: 40 دولاراً في الشهر التجارة : 70 دولاراً شهرياً

: 70 دولاراً شهرياً المؤسسات: بدءاً من 25,000 دولار سنوياً

ووردبريس التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 8,600 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 8,600 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 14,700 تقييم)

2. بيج كوميرس

عبر بيج كوميرس BigCommerce عبارة عن منصة SaaS تبسّط كل شيء بدءاً من إنشاء موقع الويب إلى التجارة الإلكترونية وإدارة واجهة المتجر الرقمية. استخدمها للتعامل مع المبيعات متعددة القنوات، وإنشاء موقع مع واجهات متاجر متعددة، ومعالجة المدفوعات بسلاسة. حتى أنه يقدم دعمًا للعملات المشفرة إذا كنت رائدًا في عصر جديد من التجارة الإلكترونية. 💰

أفضل ميزات التجارة الإلكترونية BigCommerce

تخزين وكتالوجات ونطاق ترددي غير محدود يعني أنه يمكنك تقديم أكبر عدد تريده من المنتجات والخدمات

تتيح لك منصة التجارة الإلكترونية تقسيم المتاجر للتعامل مع المبيعات عبر المنصات في منطقة واحدة مريحة

استخدم أداة Open Data Solutions (حلول البيانات المفتوحة) لإنشاء تجارب تسوق مخصصة وتوليد رؤى حول كيفية تصفح المستخدمين لموقعك الإلكتروني وشراء المنتجات

تتضمن ميزات B2B إدارة حسابات الشركات، والدعم ذي الأولوية، وبوابات الفواتير المدمجة في موقعك الإلكتروني مباشرةً

قيود BigCommerce

وجد بعض المستخدمين أن القوالب المجانية غالباً ما تبدو متشابهة

على الرغم من عدم وجود حدود للتخزين، إلا أن هناك حدوداً للمبيعات السنوية حيث ستحتاج إلى شراء باقة ذات مستوى أعلى

BigCommerce الأسعار

القياسي : 39 دولاراً في الشهر

: 39 دولاراً في الشهر بالإضافة : 105 دولارات شهريًا

: 105 دولارات شهريًا محترف : 399 دولاراً في الشهر

: 399 دولاراً في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات BigCommerce

G2 : 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

3 . Shopify: 4/5 (أكثر من 300 مراجعة)

عبر شوبيفاي Shopify هو نظام لإدارة المحتوى معروف بوظائف التجارة الإلكترونية. إنه محبوب من قبل مواقع التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم بفضل ميزات مثل الدفع بالعلامة التجارية، وشهادات SSL، وواجهة سهلة الاستخدام. أنشئ متجراً إلكترونياً مذهلاً مع تكامل التطبيقات، وأدوات نقاط البيع، وميزات إعداد تقارير البيانات المتعمقة.

Shopify أفضل الميزات

يتيح لك الآلاف من قوالب التصميم ومحرر الموقع الإلكتروني الغني إنشاء كل شيء بدءًا من موقع إلكتروني بسيط للمحفظة إلى واجهات متاجر متقنة

أدوات التجارة الإلكترونية تتعامل مع المدفوعات مباشرة على موقعك بما في ذلك رسوم المعاملات والضرائب والخصومات

تتيح لك عمليات التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث ربط تطبيقات المراسلة وأدوات التسويق و برنامج إدارة مشروع الموقع الإلكتروني لسير عمل سلس

اختر من بين العديد من خيارات استضافة الويب بما في ذلك اسم نطاق مخصص لتحسين العلامة التجارية للموقع

شوبيفاي القيود

هناك منحنى تعليمي للبدء

الأسعار باهظة الثمن، مما قد يحدّ من قدرة الأفراد والفرق الصغيرة على الاستخدام

Shopify التسعير

أساسي : 39 دولارًا شهريًا

: 39 دولارًا شهريًا Shopify : 105 دولارات شهريًا

: 105 دولارات شهريًا متقدم: 399 دولاراً في الشهر

Shopify التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 4,400 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 4,400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 6,200 تقييم)

4. جودادي

عبر GoDaddy GoDaddy هو أحد أفضل منشئي مواقع الويب بفضل درجة عالية من التخصيص وسهولة استخدامه. تتميز أداة إنشاء مواقع GoDaddy بما يلي أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواقع ويب كاملة من الصفر، بالإضافة إلى قوالب حتى تتمكن من وضع لمساتك الخاصة على التصميم. بالإضافة إلى ذلك، استفد من أدوات البريد الإلكتروني والتسويق لتنمية وجودك على الإنترنت وبناء متابعين مخلصين. 🛠️

أفضل ميزات GoDaddy

مع ميزة أدوات الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية ، أجب عن بعض الأسئلة حول موقعك ومنتجاتك لإنشاء موقع رائع على الفور في دقائق، دون القيام بأي عمل شاق

تتعامل مدفوعات GoDaddy Payments مع جميع مبيعاتك نيابةً عنك، دون الحاجة إلى توصيل أداة منفصلة

يوفر دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إجابات سريعة إذا واجهتك مشكلة في تصميم موقعك أو إدارته

يعمل GoDaddy Studio على تبسيط إنشاء محتوى ذي علامة تجارية بخطوط وصور وتصميمات مخصصة تتناسب مع موقعك

قيود GoDaddy

شعر بعض المستخدمين بصعوبة التنقل في التخطيطات، خاصة في المواقع الأكبر حجماً

التكاملات، خاصة مع برنامج إدارة المشاريع ، ليست سلسة دائمًا وقد تكون معيبة

GoDaddy الأسعار

أساسي : 9.99 دولار شهرياً

: 9.99 دولار شهرياً القسط : 14.99 دولارًا شهريًا

: 14.99 دولارًا شهريًا التجارة: 20.99 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات GoDaddy

G2 : 3.9/5 (أكثر من 800 تقييم)

: 3.9/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 1200 تقييم)

5. ملفت للنظر

عبر لافت للنظر ستراكنجلي هو أداة تصميم الويب يستخدمها رواد الأعمال والشركات الكبيرة الذين يريدون أداة إنشاء مواقع الويب التي لا تتطلب أي خبرة في الترميز. من خلال واجهة مستخدم بسيطة، يمكنك إنشاء موقع في أقل من 30 دقيقة بفضل القوالب والمقاطع القابلة للتحرير بسهولة.

أفضل الميزات أفضل الميزات

استخدم ميزة المتجر البسيط لإنشاء سوق على الإنترنت وربط PayPal أو Stripe للتعامل مع المدفوعات

تواصل مع عملائك بفضل الدردشة المباشرة المدمجة ونماذج التسجيل وحسابات العضوية

تقدم التحليلات رسوماً بيانية بسيطة لمعرفة كيفية أداء موقعك الإلكتروني، والمنتجات التي يحبها المستخدمون أكثر من غيرها، وإذا كنت على تتبع أهدافك قم بتوصيل موجزاتك الاجتماعية بسرعة لزيادة التفاعل مع العملاء واستخدم أداة المدونة البسيطة للإجابة عن الأسئلة الشائعة ومشاركة تحديثات المنتج



قيود صارمة

لا توجد نسخة مجانية

على الرغم من بساطة الميزات إلا أنها محدودة، مما يجعلها أقل فائدة للعلامات التجارية الأكثر تعقيدًا

مذهل الأسعار

محدود 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا محترف 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا VIP: 59 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات مذهلة:

G2 : 4/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 10 مراجعات)

6. Webflow: 2/5 (أكثر من 10 مراجعات)

عبر ويب فلوويب فلو يأخذ CSS و HTML و JavaScript ويحولها إلى محرر مرئي حيث يمكنك الاستفادة من قوة التعليمات البرمجية دون الحاجة إلى معرفة كيفية كتابتها بنفسك. يجعل محرر السحب والإفلات من السهل نقل الأقسام وإضافة عناصر مثل مربعات النص والصور وأشرطة التنقل. 🖱️

Webflow أفضل الميزات

بنية الصفحة قابلة للتخصيص بالكامل بحيث يمكنك تغيير التذييلات والرؤوس والمكونات وليس فقط النصوص والصور

قم بتطبيق تغييرات الخط والألوان بسرعة على مستوى الموقع بفضل CSS من وراء الكواليس وواجهة بسيطة بنقرة واحدة

انشر مباشرة على الويب أو استخدم ميزة التصدير لإنشاء ملف مضغوط يحتوي على الرمز البرمجي الخاص بك للإنتاج المخصص

تتيح لك الرسوم المتحركة الغنية وميزات البحث سحب المحتوى من أي مكان على الموقع لعرضه على الصفحات الرئيسية وصفحات المنتجات والمزيد

Webflow القيود

بينما يمكنك تغيير بعض التعليمات البرمجية الأساسية، إلا أنه لا يمكنك تغيير كل الترميز، لذا فهو ليس الخيار الأفضل للمطورين الذين يريدون التحكم الكامل

لا يوجد تطبيق للهواتف المحمولة، لذا عليك إجراء تغييرات وإنشاء مواقع الويب من سطح المكتب

Webflow الأسعار

مبتدئ : مجاناً

: مجاناً الأساسي : 18 دولارًا في الشهر

: 18 دولارًا في الشهر CMS : 29 دولارًا/شهرًا

: 29 دولارًا/شهرًا الأعمال : 49 دولارًا/شهريًا

: 49 دولارًا/شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

Webflow التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

7. دودا: 4/5 (أكثر من 500 تقييم)

عبر دودا صُمم Duda للعلامات التجارية والوكالات التي تعمل كخدمة SaaS، وهو أداة إنشاء مواقع إلكترونية آمنة بفضل شهادات SSL واستضافة AWS، مما يحسن استقرار الموقع أيضًا. مع دعم العملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من السهل إنشاء موقع إلكتروني والعثور على مساعدة فورية كلما واجهتك مشكلة.

دودا أفضل الميزات

تضمن ميزات تحسين محركات البحث تحسين موقعك بحيث يمكن للعملاء العثور عليك في محركات البحث

أداة السحب والإفلات لا تتطلب أي خبرة في الترميز، مما يوفر الوقت ويغني عن الحاجة إلى مطور

خيارات الترميز القابلة للتخصيص تعني أنه يمكنك البحث في HTML أو CSS وإجراء تغييرات إذا كنت تريد إضافة لمسة شخصية

تتيح لك القوالب والأقسام المصممة مسبقًا إنشاء المواقع بسرعة وبجهد أقل

دودا القيود

على الرغم من وجود نسخة تجريبية مجانية، سيتعين عليك الدفع إذا كنت تريد الاستمرار في استخدامه

التخصيص مقيد حيث لا يمكنك تبديل القوالب بسهولة والإضافات محدودة

دودا الأسعار

أساسي : 25 دولار/شهرًا

: 25 دولار/شهرًا فريق : 39 دولارًا/شهريًا

: 39 دولارًا/شهريًا الوكالة : 69 دولاراً في الشهر

: 69 دولاراً في الشهر علامة بيضاء: 199 دولاراً في الشهر

دودا التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. ويبلي: 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

عبر ويبلي يعد Weebly أحد أفضل البدائل لـ Squarespace لأنه منشئ مواقع ملائم للمبتدئين ولا يتطلب أي معرفة بالبرمجة. يمكنك إنشاء موقع مجاني أو اختيار خطة مدفوعة لزيادة التخصيص والحصول على ميزات إضافية. 👨🏽‍💻

ويبلي أفضل الميزات

قوالب مصممة خصيصًا وقوالب قابلة للتخصيص تعني أن موقعك سيبدو وكأنه من تصميم محترف

قم ببناء علامتك التجارية باستخدام الخطوط المخصصة ولوحات الألوان التي تعكس الشكل الذي تريد أن يبدو عليه عملك

أداة إنشاء السحب والإفلات تخلصك من التخمين في تنظيم الصفحات

تتيح لك أدوات تحرير الفيديو والصور إجراء تغييرات مباشرة في أداة إنشاء المواقع الإلكترونية بدلاً من استخدام أدوات خارجية

Weebly القيود

نظرًا لأن الموقع يهدف إلى أن يكون بسيطًا، فهناك ميزات وتكاملات متقدمة محدودة

وظائف أقل على الواجهة الأمامية والخلفية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يحبون التحكم بشكل أكبر في الترميز الخاص بهم

Weebly الأسعار

مجاني

شخصي 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا احترافي : 12 دولارًا شهريًا

: 12 دولارًا شهريًا أداء: 26 دولارًا/شهريًا

Weebly التقييمات والمراجعات

G2 : 4.1/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 1700 تقييم)

9. مربع

عبر مربع سكوير هو موقع إلكتروني قوي للتجارة الإلكترونية يقدم بناء موقع ويب مبسط للعلامات التجارية التي تحتاج إلى متجر على الإنترنت. مع موقع Square، يمكنك التعامل مع المبيعات عبر الإنترنت والمبيعات داخل المتجر من لوحة تحكم واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إدارة المبيعات وموقعك من تطبيق الجوال أو قنواتك الاجتماعية بسهولة.

Square أفضل الميزات

اختر من بين العشرات من سمات الموقع الإلكتروني بناءً على المجال أو النمط

تكامل سلس بين موقع Square الخاص بك على الويب وSquare POS يوحد المدفوعات عبر القنوات

إضافة عناصر خاصة تبرز الميزات والمنتجات أو مشاركة رموز الخصم لزيادة التحويلات

التركيز الجاهز للجوال يعني أن موقعك مهيأ للعملاء سواء كانوا يزورون موقعك على سطح المكتب أو من هواتفهم

Square القيود

القوالب محدودة وتبدو متشابهة

هناك منحنى تعليمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بإضافة المنتجات

مربع تسعير الأسعار

مجاني

بالإضافة 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا قسط: 79 دولاراً في الشهر

مربع التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2200 تقييم)

10. ويب.كوم

عبر ويب.كوم هل تريد أسرع وأبسط طريقة لإنشاء موقع ويب؟ يقوم Web.com بإخراج العمل من المعادلة مع أداة إنشاء مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى إخبار أداة الذكاء الاصطناعي بالقليل عن موقعك وستقوم بإنشاء تصميم ممتع بصريًا في دقائق. ✍️

Web.com أفضل الميزات

تقلل أداة الإنشاء بالسحب والإفلات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من الوقت الذي يستغرقه إنشاء الموقع

مُحسَّن للهواتف المحمولة، حيث يمكن للعملاء إجراء عمليات الشراء بسهولة حتى من هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية

خدمات داخلية تشمل التصميم، ودعم المتجر الإلكتروني، واستشارات تحسين محركات البحث من محترفين

تجاوز أداة الذكاء الاصطناعي وأنشئ موقعك الخاص بسرعة باستخدام قوالب مصممة مسبقاً

Web.com القيود

مثالي لبناء موقع إلكتروني بسيط وغير معقد، خيارات التخصيص محدودة

لا توجد شهادة SSL مجانية ولا يوجد خيار للنسخ الاحتياطية اليومية، مما يحد من وظائف الأمان

Web.com الأسعار

موقع ويب $19.99

$19.99 موقع إلكتروني + تسويق : $24.99

: $24.99 المتجر الإلكتروني : $34.99

: $34.99 الإنترنت الأسواق: $49.99

الويب.كوم التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 3.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

أدوات تسويقية أخرى

في حين أن Squarespace وبدائل Squarespace هذه تقدم ميزات بناء المواقع الإلكترونية والاستضافة والتجارة الإلكترونية، إلا أنها لا تساعد في مهام التسويق الأخرى. تقدم منصات مثل ClickUp ميزات أكثر شمولاً لفرق التسويق بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى للمدونات وصفحات الهبوط والمواد التسويقية الأخرى.

انقر فوق

استخدم ClickUp AI لإنشاء منشور مدونة في ClickUp Docs من مطالبة بسيطة وبعض التفاصيل الأساسية

بمجرد إعداد موقع الويب الخاص بك واستضافته، حان الوقت للبدء في إنشاء حملات تسويقية لجذب انتباه جمهورك. استخدم Clickup لإدارة جميع حملاتك التسويقية وبناء مبادرات تسويقية تساعد عملك على الوصول إلى آفاق جديدة. ✨ ClickUp لفرق التسويق يتعامل مع كل شيء بدءًا من العصف الذهني والتفكير إلى التنفيذ وإعداد التقارير. أنشئ خرائط طريق للتسويق باستخدام لوحات المعلومات وعرض التقويم وتتبع التقدم المحرز من خلال تحديد أهداف قابلة للتحقيق. التعاون في الوقت الفعلي تتيح لك العمل بسلاسة مع الفريق سواء كنت تستخدم الخرائط الذهنية لتبادل الأفكار حول منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو مراجعة منشورات مدونة تحسين محركات البحث.

استخدم لوحات المعلومات المرئية المختلفة لتتبع التقدم المحرز في مجموعة واسعة من المبادرات. أنشئ تقويم محتوى تحريري واملأه عند نشر كل منشور. أضف حقولاً مخصصة لتحديد المعلومات المهمة التي يجب تضمينها في جزء المحتوى. استخدم علامات الأولوية لتسليط الضوء على المنشورات الأكثر أهمية. انقر فوق الذكاء الاصطناعي يمكّنك من إنشاء محتوى لأوصاف المنتج والصفحات المقصودة والمدونات والقنوات الاجتماعية بشكل أسرع من أي وقت مضى. تعمل الاقتراحات على تحسين سهولة القراءة بينما يقوم المدقق الإملائي والنحوي بالتحرير من أجل الوضوح. استخدم ميزة التلخيص لتحويل الفقرات الطويلة إلى فقرات موجزة تفي بحدود الأحرف.

خاصية أداة كتابة الذكاء الاصطناعي تعمل أيضًا على تحسين التنسيق، وتقسيم المقالات الطويلة على الفور إلى أقسام سهلة الهضم. استخدمها لتنظيم مقالات المدونة، والرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، والمقالات الركيزة لتحسين سهولة القراءة وتجربة المستخدم.

أفضل ميزات ClickUp

تصور بيانات التسويق و لوحات معلومات المشروع في عدة طرق عرض بما في ذلك كجداول زمنية وقوائم مهام ومخططات جانت

تبسيط سير عمل التسويق مع عمليات الأتمتة التي تتعامل مع المهام الزائدة عن الحاجة والأعمال المزدحمة حتى يركز فريقك على مشاريع أكثر أهمية

أكثر من 1,000 قالب بما في ذلك استراتيجية المنتج و قوالب العلامة التجارية تبسيط عمليات التخطيط و توفير الوقت عند إطلاق مبادرات التسويق

يجعل ClickUp AI إنشاء المحتوى أسرع وأسهل من خلال تقديم الاقتراحات وتنظيف المسودات وتلخيص المقالات

تسمح لك المهام القابلة للتخصيص بإضافة حقول وأولويات وتبعيات مخصصة لإنشاء مهام قابلة للتخصيص لمنع العوائق وتحريك المشاريع عبر خط أنابيب التسويق

استخدم ميزات إعداد التقارير لتحويل مقاييس خط أنابيب المبيعات إلى تقارير مرئية لتوليد التأييد من أصحاب المصلحة الرئيسيين لحملات التسويق المستقبلية

قيود ClickUp

بعض الميزات مثل ClickUp AI متوفرة فقط في الخطط المدفوعة، لكنها في متناول معظم الأفراد والفرق

سوف تحتاج إلى قضاء بعض الوقت في تعلم كيفية التنقل في الأداة نظرًا لوجود العديد من الميزات

ClickUp التسعير

مجانياً للأبد خطة

غير محدود 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

## إدارة موقعك باستخدام أداة مثل ClickUp

مع هذه البدائل لـ Squarespace، يمكنك أن تجعل موقعك ينبض بالحياة سواء كنت متجر تجارة إلكترونية أو فرداً يقدم خدمات احترافية. من أدوات إنشاء المواقع البسيطة التي تنجز المهمة بسرعة إلى مواقع الترميز القابلة للتخصيص التي تتيح لك إنشاء مواقع حائزة على جوائز، هناك خيار لكل احتياجات المتاجر الإلكترونية.

بمجرد إنشاء موقعك الإلكتروني وتجهيزه للانطلاق, اشترك في ClickUp لبدء إدارة سير عمل المبيعات والتسويق وإدارة الموقع الإلكتروني. اعمل في الوقت الفعلي جنبًا إلى جنب مع فريقك لتعيين الأهداف، وإنشاء لوحات معلومات التتبع، وتعيين المهام لكل شيء بدءًا من تطوير المنتج إلى التسويق والتواصل. 🤩