Pipedrive مقابل HubSpot: أيهما أفضل CRM في عام 2025؟

تحتاج كل شركة ناجحة إلى بعض المنصات البرمجية الأساسية لتحسين عملياتها. عندما يتعلق الأمر بعملية المبيعات و التواصل مع العملاء ، قليل من المنصات أكثر أهمية من برنامج إدارة علاقات العملاء الخاص بك.

يكشف بحث سريع على Google عن عدد لا نهائي من خيارات برامج المبيعات على ما يبدو، وكلها تدعي أنها تعزز أداء مبيعاتك بشكل فائق. ولكن عاجلاً أم آجلاً، ستجد أن بعض أنظمة إدارة علاقات العملاء المحددة تبرز. ومن بين تلك البرامج أمثلة على برامج إدارة علاقات العملاء و HubSpot و Pipedrive هي الأكثر شيوعًا.

ولكن كيف تختار بين Pipedrive و Hubspot؟ هل يجب عليك الاختيار بين هذين الاثنين، أم قد يكون هناك خيار ثالث أفضل في مساعدتك في إدارة خطوط أنابيب المبيعات الخاصة بك؟

ما هو Pipedrive؟

كما يوحي اسمه، تم تصميم Pipedrive خصيصاً لإدارة خطوط الأنابيب. قارن Pipedrive ب بدائل مثل Trello وستبدأ سريعًا في معرفة سبب أهمية هذا التمايز.

من خلال خططها الاحترافية والمؤسسية، تقدم Pipedrive خططًا متقدمة إدارة جهات الاتصال مصممة خصيصًا لتبسيط عمليات المبيعات الخاصة بك. أضف قدرًا جيدًا من أتمتة التسويق التي تشمل كلاً من التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة سير العمل، وسترى لماذا تعد هذه واحدة من أقوى أدوات العمليات المتاحة لفرق المبيعات اليوم.

لا تفكر في مجموعة CRM هذه كقاعدة بيانات خالصة لجهات الاتصال. على عكس معظم بدائل Pipedrive، يحب مركز المبيعات هذا لوحات Kanban لترتيب خيارات إدارة العملاء المحتملين. يمكنك التعامل مع إدارة خط أنابيبك بشكل مرئي أكثر، باستخدام إجراءات السحب والإفلات لتخطيط دورتك بسهولة.

عبر Pipedrive

ميزات Pipedrive

كما هو متوقع من أداة متقدمة لإدارة العملاء المحتملين، يقدم Pipedrive الكثير من الميزات المصممة لمساعدة فريق المبيعات لديك. من تسجيل نقاط العملاء المحتملين التنبؤي إلى ميزات التسويق عبر البريد الإلكتروني لرعاية العملاء المحتملين، يمكن أن يصبح برنامج CRM هذا مركز المبيعات الشامل لفريقك بكل الطرق.

1. ميزات CRM وميزات خط أنابيب المبيعات

يوفر Pipedrive، وهو مجموعة CRM شاملة في جوهرها، الكثير من الميزات المصممة لدفع وإدارة وتعزيز خطوط أنابيب المبيعات الخاصة بك. وتتبع شاشاته تخطيطًا بديهيًا ونظيفًا، وتتبنى إدارة الصفقات مع مرئيات تجمع بين بيانات جهات الاتصال الذكية والخطوات التالية الطبيعية.

يمكنك بسهولة إضافة جهات اتصال جديدة عبر النماذج القصيرة أو استيراد القوائم أو التكامل مع حلول إدارة علاقات العملاء الأخرى. تتم إدارة جهات الاتصال المكررة تلقائيًا، بينما تقوم بطاقات جهات الاتصال بإعلامك بنقاط البيانات الإيجابية والسلبية مع ترميز لوني سهل. تتضمن كل بطاقة جهة اتصال أيضًا رسمًا بيانيًا مرئيًا لجميع نقاط الاتصال مع جهة الاتصال هذه، بدءًا من رسائل البريد الإلكتروني وحتى التواصل مع دعم العملاء من فريق الدعم الخاص بك.

كل هذه الميزات تصب في هدف واحد: تسهيل الأمر على فريقك لإتمام المزيد من الصفقات وتحسين خط أنابيب المبيعات. بدلاً من مجرد إدارة علاقات العملاء، فكّر في Pipeline كمساعد مبيعات شامل وأداة لإدارة الصفقات يمكنها المساعدة في كل جزء من العملية.

2. التقارير ولوحات المعلومات

عبر Pipedrive

كما هو متوقع مع مساعد المبيعات، يركز Pipedrive قدرًا كبيرًا من ميزاته على التنبؤ بالمبيعات والتقارير الأخرى. ونتيجة لذلك، فهو يساعد المديرين وقادة المبيعات على الاحتفاظ بنظرة عامة على خط الأنابيب بأكمله وبناء استراتيجياتهم وتعديلها بشكل استباقي.

إن منصة Pipedrive Insights مليئة بهذه التحليلات، بدءًا من لقطات من أداء المبيعات الحالي إلى تقارير توقعات الإيرادات. كل تقرير ولوحة تحكم قابلة للتخصيص بالكامل. كما يمكن للمستخدمين إضافة حقول مخصصة وإنشاء مخططات بيانية مخصصة للحصول على رؤى أكبر.

وهذه هي البداية فقط. تتكامل Pipedrive أيضًا مع أهداف المبيعات في العملية حتى يتمكن المستخدمون من مقارنة الأهداف الرئيسية مباشرةً بالأداء الحالي في لوحة المعلومات. لا تغفل أبدًا عن تحقيق أهداف المبيعات والإيرادات مرة أخرى.

أخيرًا، بدأت Pipedrive في دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في أدوات إعداد التقارير . يقوم مساعد المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي بتمشيط بيانات خط أنابيب المبيعات باستمرار للعثور على الإجراءات اللاحقة الموصى بها، مثل المتابعة مع العملاء المحتملين أو تأهيل العملاء المحتملين. إنه حل بديهي لمساعدة فريق المبيعات لديك على التركيز على الخطوات الصحيحة.

3. قوالب إدارة علاقات العملاء

أخيرًا، يقدم Pipedrive مجموعة متنوعة من القوالب اعتمادًا على الإجراء الذي تتطلع إلى إنشائه. على سبيل المثال، تتضمن المجموعة الأساسية قوالب البريد الإلكتروني لأي بريد إلكتروني للعملاء المحتملين وقوالب سير العمل لأتمتة أنشطة خط الأنابيب النموذجية.

يتضمن البرنامج أيضًا قوالب لميزة المستندات الذكية الخاصة به، والتي تتيح لك إنشاء مقترحات للصفقات التي تريد إغلاقها بشكل أسرع وأكثر فعالية. وبالطبع، يمكنك إنشاء وتخصيص القوالب الخاصة بك لضمان أن توفر رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة والمستندات الذكية ما يحتاجه فريق المبيعات لديك.

تسعير Pipedrive

أساسي: 14.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

14.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم متقدم: 27.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

27.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 49.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

49.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم القوة: 64.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

64.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

ما هو HubSpot CRM؟

HubSpot هو أكثر من مجرد أداة لإدارة علاقات العملاء. بدلاً من ذلك، فهو مركز شامل للتسويق والمبيعات مع خيارات برمجية متعددة مترابطة، بما في ذلك ما يلي:

HubSpot Marketing HubSpot Marketing Hub ، والذي يضم الكثير من ميزات التسويق الداخلي وقوالب البريد الإلكتروني القابلة للتخصيص لتغذية حملاتك التسويقية

، والذي يضم الكثير من ميزات التسويق الداخلي وقوالب البريد الإلكتروني القابلة للتخصيص لتغذية حملاتك التسويقية HubSpot CMS Hub ، وهو نظام إدارة المحتوى ومنشئ مواقع الويب الذي يمكنه إنشاء صفحات مقصودة فردية ومواقع كاملة على الإنترنت

، وهو نظام إدارة المحتوى ومنشئ مواقع الويب الذي يمكنه إنشاء صفحات مقصودة فردية ومواقع كاملة على الإنترنت Hub bSpot Commerce Hub، منصة تجارية لصناعات B2B تتضمن تكاملات التجارة الإلكترونية وأدوات الفوترة والفواتير الشهرية والمزيد

bSpot Commerce Hub، منصة تجارية لصناعات B2B تتضمن تكاملات التجارة الإلكترونية وأدوات الفوترة والفواتير الشهرية والمزيد HubSpot Support Hub ، وهو مصمم للمؤسسات التي تتطلع إلى تحسين دعم العملاء، بما في ذلك الدعم عبر الهاتف وأنظمة الدعم عبر البريد الإلكتروني

، وهو مصمم للمؤسسات التي تتطلع إلى تحسين دعم العملاء، بما في ذلك الدعم عبر الهاتف وأنظمة الدعم عبر البريد الإلكتروني HubSpot Sales HubSpot Sales Hub، وهو جزء من إدارة علاقات العملاء الذي سنركز عليه في دليل المقارنة هذا

عبر هبسبوت بالإضافة إلى هذه المنصات الفردية، تقدم الشركة أيضًا موارد تعليمية مجانية في أكاديمية HubSpot، وهي مركز مساعدة عبر الإنترنت لأي شخص لديه حساب HubSpot. تمكّن خدمات التدريب المجانية هذه جميع أعضاء الفريق من أن يصبحوا أكثر دراية ليس فقط بالبرنامج ولكن بأفضل الممارسات في المبيعات والتسويق.

بالإضافة إلى الخطط الاحترافية وخطط المؤسسات، تقدم HubSpot خطة مجانية لمركز المبيعات الخاص بها. تتيح أكاديمية HubSpot أيضًا لأي شخص استكشاف البرنامج مجانًا.

ميزات HubSpot CRM

ضمن مركز المبيعات الخاص بها، تقدم HubSpot ميزات CRM مباشرة تقارن بشكل وثيق مع ميزات منافسيها.

الميزة الحقيقية التي تميزه هي النطاق الواسع من تكامل HubSpot مع كل من حلول الشركة الأخرى والخدمات الخارجية. على سبيل المثال، يربط تكامل ClickUp بين إدارة علاقات العملاء وميزات إدارة المشاريع القوية وميزات التعاون الجماعي لزيادة الإنتاجية.

1. إدارة علاقات العملاء وميزات خط أنابيب المبيعات

صُمم HubSpot Sales HubSpot Sales Hub المصمم لوظائف إدارة علاقات العملاء، ويتألق بواجهة سهلة الاستخدام لفريق المبيعات لديك. حتى أن خطة HubSpot المجانية تقدم لوحة تحكم مرئية تتيح لقادة المبيعات فهم موقف العملاء المحتملين والعملاء المحتملين في خط الأنابيب. كما يوفر أيضًا أدوات مصممة خصيصًا لإدارة جهات الاتصال هذه من خلال صفقة.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم HubSpot العديد من الميزات المصممة خصيصًا لتوفير وقت فريق المبيعات. على سبيل المثال، يمكن لنظام إدارة علاقات العملاء إخطار وكيل المبيعات المعين عندما يزور أحد العملاء المحتملين صفحة ويب معينة أو يفتح رسالة بريد إلكتروني. وهذا يمكّنهم من المتابعة في الوقت المناسب باستخدام الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني أو الهاتف من داخل البرنامج.

أخيرًا، HubSpot Sales Hub قابل للتطوير. تحتوي الخطة المجانية على قيود، مثل ثلاث لوحات معلومات وعشرة تقارير فقط. ولكن حتى مع ذلك، يمكن للمستخدمين العبور إلى حلول التسويق والدعم الخاصة بالجناح للحصول على إعداد أكثر شمولاً للمبيعات والتسويق. يعد الانتقال إلى الخطة الاحترافية أو خطة المؤسسة ذات المستوى الأعلى أمرًا سلسًا مع نمو عملك وقائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

2. التقارير ولوحات المعلومات

عبر HubSpot

يوفر HubSpot أيضًا تقارير شاملة تمكّن الفرق والقادة من الحصول على رؤى حول أي شيء بدءًا من التنبؤ بالمبيعات إلى نظرة عامة على الأداء. كما هو الحال مع أدوات HubSpot الأخرى، تتقاطع التقارير عبر كل جزء من البنية التحتية للبرنامج. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الذين يستخدمون كلاً من HubSpot Marketing و HubSpot Sales Hub أن يربطوا البيانات من الاثنين بسهولة في لوحة تحكم واحدة.

في أفضل حالاته، يحول ذلك تحليلات HubSpot إلى مصدر واحد لحقيقة البيانات لمسار التسويق وخط أنابيب المبيعات بالكامل.

والأفضل من ذلك، يمكنك بسهولة تخصيص تقاريرك ولوحات المعلومات لتلبية احتياجات مؤسستك. ولكن من المهم ملاحظة أن الباقة المجانية تحد بشكل كبير من بعض قابلية التخصيص هذه، والتي لا تظهر إلا في الخطط الاحترافية والمؤسسية الأعلى.

إعداد التقارير هو مجال آخر تتألق فيه أكاديمية HubSpot. يمكنك استخدامه لتعلم كيفية إنشاء التقارير واكتساب المعرفة والرؤى حول كيفية إعداد التحليلات لتحقيق رؤى وأداء أفضل.

3. قوالب إدارة علاقات العملاء

أخيرًا، يقدم HubSpot مجموعة من القوالب لمساعدة فريق المبيعات لديك على تحسين أدائه دون البدء من الصفر في كل مرة. تتضمن بعض القوالب الأكثر استخدامًا ضمن المجموعة الأكبر من المنتجات ما يلي:

قوالب التسويق عبر البريد الإلكتروني للمبيعات ورعاية العملاء المحتملين

قوالب وقوالب الموقع الإلكتروني لنظام إدارة المحتوى الخاص به

قوالب التقارير وقوالب لوحة المعلومات لمقاييس المبيعات والتسويق الشائعة والرؤى

قوالب خطة العمل والجدول الزمني للأعمال

لا تقتصر كل هذه النماذج بالطبع على مركز مبيعات HubSpot Sales HubSpot. بدلاً من ذلك، فهي تشمل الحلول البرمجية داخل المجموعة الأكبر. على سبيل المثال، يمكن استخدام قوالب البريد الإلكتروني في كل من سير عمل أتمتة التسويق والمبيعات.

تسعير HubSpot CRM

أدوات مجانية: مجانًا

مجانًا المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا CRM Professional: 1,600 دولار/شهريًا

1,600 دولار/شهريًا CRM Enterprise: 5,000 دولار/شهريًا

Pipedrive مقابل HubSpot: مقارنة الميزات

على الأقل عندما يتعلق الأمر بوظائف CRM الخاصة بهم، من السهل المقارنة بين Pipedrive و HubSpot. ولكن من المهم أيضًا ملاحظة اختلافهما في النطاق. يركز الأول أكثر على إدارة خطوط الأنابيب، في حين أن الثاني هو حل أوسع يغطي عملية التسويق والمبيعات بأكملها.

ومع ذلك، فقد حان الوقت لقياس ميزات إدارة علاقات العملاء وخطوط أنابيب المبيعات الخاصة بالأدوات وإعداد التقارير ولوحات المعلومات وقوالب إدارة علاقات العملاء.

1. ميزات إدارة علاقات العملاء وخط أنابيب المبيعات

ستقدر فرق المبيعات في مختلف الصناعات الميزات المركزة في Pipedrive ونهجها المرئي لعرض وإدارة خط الأنابيب. بالنسبة لقادة المبيعات الذين يتطلعون على وجه التحديد إلى زيادة كفاءة خط أنابيب المبيعات إلى أقصى حد، فهو الفائز في هذا المجال.

من ناحية أخرى، يفوز HubSpot Sales Hub فيما يتعلق بالتكاملات الأوسع نطاقاً. باعتباره CRM مستقل، فإن Sales Hub Hub أكثر من كافٍ.

ولكن إذا كنت تقوم بترحيل جميع جهود المبيعات والتسويق الخاصة بك، بما في ذلك إدارة المحتوى، إلى البرنامج، فإنه يصبح أكثر قوة بشكل ملحوظ. لهذا التنفيذ الأكثر تكاملاً، يفوز HubSpot Sales Hub.

عبر HubSpot

2. التقارير ولوحات المعلومات

على غرار وظائف إدارة علاقات العملاء، يجلب HubSpot وPipedrive مزايا فريدة فيما يتعلق بوظيفة إعداد التقارير. تُعد Pipedrive Insights رائعة للتنبؤ بالمبيعات والتحليلات المتقدمة، خاصةً بالنظر إلى تكاملها مع الذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى، يتألق HubSpot Sales Hub من خلال عمليات التكامل داخل البنية التحتية الأكبر للترويج والمبيعات. لا يوجد فائز واضح لأن الفائز يعتمد كلياً على احتياجاتك التنظيمية.

ولكن دعونا نعطي صيحة خاصة هنا لـ HubSpot، الذي يقدم خطة مجانية تتضمن على الأقل تقارير محدودة. يتيح لك ذلك القفز وتجربة إنشاء التقارير ولوحات المعلومات قبل طرح أي شيء على الفريق الأكبر والمؤسسة.

3. قوالب إدارة علاقات العملاء

أخيرًا، يفوز HubSpot في مجال القوالب. نظرًا لأن البرنامج أكثر شمولاً وتكاملاً، يمكن أن تغطي ميزاته مجالات وظيفية متعددة. والأفضل من ذلك، فإن العدد الهائل من الميزات يتفوق أيضًا على Pipedrive. إذا كنت ترغب في تجنب البدء من الصفر في جهود إدارة علاقات العملاء الخاصة بك، ففكر في إعطاء HubSpot فرصتك الأولى.

عبر HubSpot

## Pipedrive مقابل HubSpot على Reddit

أين يهبط المستخدمون الفعليون عند المقارنة بين Pipedrive و HubSpot؟ أخذنا إلى Reddit لمعرفة ذلك. بحث سريع على HubSpot مقابل Pipedrive على Reddit يُظهر أن معظم المحترفين يفضلون Pipedrive على منافسيها عندما يتعلق الأمر بالمبيعات.

كتب أحد المستخدمين: "يجعل Hubspot حياتك أكثر صعوبة في جانب المبيعات (مقارنةً بـ Pipedrive)،" وكتب أحد المستخدمين: "لكنه يقوم بالمزيد في مجال التسويق على الواجهة الأمامية.... وهو مجاني."

وأشاد المستخدمون بشكل خاص ب ميزات بناء العلاقات المتعمقة لـ Pipedrive

"قال معلّق آخر على موقع Reddit: "ما أعجبني في Pipedrive هو أنني عندما كنت أعمل على مشروع مع عميل كان بإمكاني إنشاء المشروع وربط العميل الذي أعمل معه. "كان بإمكاني إنشاء طرق عرض قائمة لمعرفة المرحلة التي وصل إليها كل مشروع، وإنشاء تدوينات محدثة، وإرفاق مستندات مثل أوراق المواصفات والرسومات، وما إلى ذلك. كان من الجيد أن يكون لديّ هذا النوع من الرؤية الواضحة في مكان واحد وفعّال في إدارته من منظور الوقت."

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ Pipedrive و HubSpot

تسريع نمو العميل ورضا العملاء مع ClickUp، منصة العمل المتكاملة.

قد يكون Pipedrive و HubSpot من بين أكثر خيارات إدارة علاقات العملاء شيوعًا، لكنهما ليسا الخيارين الوحيدين. خاصةً إذا كنت تبحث عن أدوات مجانية لقيادة إدارة جهات الاتصال الخاصة بك مع القدرة على التوسع، فعليك أن تعطي ClickUp نظرة فاحصة

مثل HubSpot، يعد ClickUp أكثر من مجرد برنامج لإدارة علاقات العملاء. ولكن على عكس HubSpot، فهو مجموعة إدارة مشاريع تركز على كل شيء من التعاون مع العملاء لإدارة المعرفة من خلال المستندات الذكية وإمكانيات الويكي.

بعبارة أخرى، ClickUp هو برنامج فائق الإنتاجية. ومع ذلك، لا يزال ينافس بشكل جيد على الميزات الأساسية التي استخدمناها لمقارنة منافسيه في هذا الدليل:

1. ميزات إدارة علاقات العملاء وخط أنابيب المبيعات

كليك أب لوحة معلومات إدارة علاقات العملاء للحصول على نظرة شاملة على أداء المبيعات

قد تكون منصة إنتاجية في جوهرها، ولكن لا تستهين بإمكانيات ClickUp في إدارة العملاء المحتملين. المدمج في هذا الجوهر هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) سهل الاستخدام يمكن أن يساعد فريقك على تنمية علاقاتك مع العملاء بشكل حدسي وفعال وإغلاق المزيد من الصفقات. ميزات ClickUp CRM تشمل:

عرض مرئي لخط سير العملاء المحتملين

القدرة على تتبع الحسابات الفردية وإدارتها

طرق عرض قابلة للتخصيص، بما في ذلك القوائم، ومخططات جانت، ولوحات كانبان، والمزيد

تكامل البريد الإلكتروني لتمكين التواصل الديناميكي للمبيعات مع العملاء المحتملين والعملاء المحتملين

وظيفة قاعدة بيانات العملاء لتخزين جهات اتصالك وإدارتها وتحليلها

أتمتة سير العمل لإنشاء عمليات مبيعات أكثر ديناميكية

عمليات تكامل مباشرة مع أدوات إدارة علاقات العملاء مثل HubSpot وPipedrive لمواصلة الاستفادة من إعدادات إدارة مشروعك

2. التقارير ولوحات المعلومات

بطبيعة الحال، لا تنتهي مزايا ClickUp بوظائف إدارة علاقات العملاء الأساسية. في الواقع, لوحات معلومات ClickUp من بين ميزاته الأساسية، مما يساعدك على إظهار التحليلات المتقدمة المتعلقة بعمليات المبيعات واتجاهات الاتصال.

باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards، يمكنك تحديد رؤى أعمق والاستفادة منها بنظرة واحدة. راقب باستمرار أداء المبيعات وأداء فريق المبيعات.

وهذه ليست الفرصة الوحيدة لاكتساب رؤى متقدمة. توفر أدوات إعداد التقارير عند الطلب نظرة فورية ومجدولة على أداء فريقك وإنتاجيته. وبهذه الطريقة، يمكنك البقاء استباقيًا أثناء إدارة أدائك والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية.

3. نماذج إدارة علاقات العملاء

بيانات العميل مع عرض قائمة ClickUp

أخيرًا، يتألق ClickUp في واحدة من أكثر الميزات المفيدة التي تحتاجها فرق المبيعات اليوم: القوالب. إنها موطن لـ قالب ClickUp CRM والعديد من قوالب إدارة علاقات العملاء مصممة خصيصًا لتسهيل عملية الإعداد والإدارة اليومية. سواء كنت تدير مكتب الخدمة فريق من مطورو البرمجيات ، أو كنت مدرب لياقة بدنية تتطلع إلى إدارة العملاء، يمكن أن يمنحك قالب ClickUp البداية التي تحتاجها.

يمكن أن تصبح إدارة الفريق أسهل بكثير إذا كان بإمكانك إنشاء مشاريع وعمليات مخصصة بسرعة تلبي احتياجات فريقك مع السماح لك بالبقاء مرنًا. أضف إلى ذلك القدرة على الاستفادة من أدوات الإنتاجية الأخرى مثل قوالب إدارة العملاء ، وستحصل على حل مصمم لجعل إدارة خط الأنابيب الخاص بك أمرًا سهلاً.

قم بتعزيز عملية المبيعات الخاصة بك باستخدام ClickUp

إذا كنت تبحث عن إدارة علاقات العملاء التي تركز على المبيعات، فإن HubSpot و Pipedrive ليسا الخيارين الوحيدين أمامك. يوفر ClickUp جميع الميزات التي تحتاجها للإنتاجية وإدارة العملاء المحتملين في واجهة سهلة الاستخدام.

حتى مع الباقة المجانية، ستحصل على جميع الأدوات الأساسية اللازمة لمساعدة جهودك في المبيعات على النجاح. بمجرد أن تعتاد على الميزات الأكثر تقدمًا، ستحصل على واحدة من أقوى وأشمل منصات المبيعات والإنتاجية في السوق.

حان الوقت لتعزيز عملية المبيعات الخاصة بك. اشترك في حساب ClickUp المجاني الخاص بك اليوم للبدء.