أفضل 10 بدائل ليوم العمل لفرق الموارد البشرية في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

تنطوي إدارة الموارد البشرية في شركة ما عادةً على الاضطلاع بمهام متعددة، بدءاً من تعيين موظفين جدد وتأهيلهم إلى الإشراف على المزايا وضمان الامتثال.

قد يستغرق تنفيذ هذه المهام يدوياً، خاصةً بالنسبة للقوى العاملة الكبيرة، وقتاً طويلاً وعرضة للأخطاء. ولحسن الحظ، فإن منصات برمجيات الموارد البشرية مثل Workday موجودة للمساعدة.

تساعد منصات البرامج هذه على تبسيط وظائف الموارد البشرية، وأتمتة المهام، وتوفير رؤى قيّمة حول العمليات التجارية. كما أنها تعمل على تحسين إدارة الموظفين مع تعزيز المشاركة وزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف وتحسين عملية اتخاذ القرار.

ومع ذلك، على الرغم من أن Workday لديها نصيبها العادل من المستخدمين المخلصين، إلا أنها قد تعمل فقط للبعض.

في هذه المقالة، نبحث في هذه المقالة في أفضل 10 بدائل لـ Workday ونستكشف ميزاتها الرئيسية وأسعارها ومراجعاتها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Workday؟

هناك العديد من العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار منصة برمجيات الموارد البشرية التي تناسبك. إليك بعضها:

واجهة سهلة الاستخدام: اختر حلاً بديهيًا ويأتي بواجهة سهلة الاستخدام

اختر حلاً بديهيًا ويأتي بواجهة سهلة الاستخدام قابلية التوسع: تأكد من أن البرنامج يمكن أن ينمو مع عملك مع زيادة عدد الموظفين والعمليات

تأكد من أن البرنامج يمكن أن ينمو مع عملك مع زيادة عدد الموظفين والعمليات القدرة على التكامل: ابحث عن أداة تتكامل بسلاسة مع أدوات وأنظمة العمل الأخرى، مثل كشوف المرتبات و برنامج محاسبة . سيساعد ذلك على ضمان سير العمل بسلاسة

ابحث عن أداة تتكامل بسلاسة مع أدوات وأنظمة العمل الأخرى، مثل كشوف المرتبات و برنامج محاسبة . سيساعد ذلك على ضمان سير العمل بسلاسة إمكانية الوصول المستندة إلى السحابة: اختر خدمة مستندة إلى السحابة لتسهيل التحديثات وتعزيز الأمان ودعم العمل عن بُعد

اختر خدمة مستندة إلى السحابة لتسهيل التحديثات وتعزيز الأمان ودعم العمل عن بُعد التحليلات و أدوات إعداد التقارير : الوصول إلى رؤى قيّمة حول الموارد البشرية باستخدام أدوات إعداد التقارير المتقدمة التي تقود إلى اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة

أدوات إعداد التقارير : الوصول إلى رؤى قيّمة حول الموارد البشرية باستخدام أدوات إعداد التقارير المتقدمة التي تقود إلى اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة فعالية التكلفة: تأكد من أن الحل الذي اخترته يتوافق مع ميزانيتك مع توفير الوظائف التي تحتاج إليها

تأكد من أن الحل الذي اخترته يتوافق مع ميزانيتك مع توفير الوظائف التي تحتاج إليها دعم العملاء والتحديثات: ادرس مراجعات العملاء السابقة وشهاداتهم وسجل الأداة بشكل عام قبل التسجيل

ادرس مراجعات العملاء السابقة وشهاداتهم وسجل الأداة بشكل عام قبل التسجيل الامتثال والأمان: اختر الأداة التي تظل متوافقة تمامًا مع اللوائح التنظيمية ومعايير الصناعة ذات الصلة

## أفضل 10 بدائل ومنافسين ليوم العمل لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن عرفنا ما الذي نبحث عنه دعنا ننتقل إلى أفضل 10 بدائل ليوم العمل في عام 2024.

1. جوستو

عبر جوستو يبرز Gusto كمنصة موارد بشرية شاملة قائمة على الحوسبة السحابية تلبي احتياجات الشركات من جميع الأحجام. وهي تتعامل مع المهام الأساسية مثل كشوف المرتبات والمزايا, إدارة المشاريع وإدارة الموارد البشرية والامتثال بكفاءة وفعالية.

مع ميزات مثل تأهيل الموظفين، وإدارة الحضور، وتتبع الوقت، وإمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول، يستمتع المستخدمون بتجربة مستخدم Gusto السلسة والبديهية.

أفضل ميزات Gusto

إدارة كشوف المرتبات بسلاسة وتقليل عبء العمل اليدوي

الإشراف على مزايا الموظفين، مثل التأمين الصحي وخطط التقاعد

إنشاء عملية تأهيل سلسة للتعيينات الجديدة

تبسيط المهام مثل مراقبة الحضور، أو تتبع ساعات عمل المشروع، أو إدارة العمل الإضافي

التأكد من توافق ممارسات الموارد البشرية مع معايير الصناعة واللوائح الحكومية

قيود غوستو

ارتفاع تكاليف التنفيذ ورسوم الترخيص للشركات الأصغر حجماً

لا يحتوي على نسخة تجريبية مجانية

تسعير #### غوستو

بسيط: 40 دولارًا أمريكيًا شهريًا

40 دولارًا أمريكيًا شهريًا بالإضافة: 80 دولارًا شهريًا

80 دولارًا شهريًا القسط: تسعير مخصص

Gusto التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 نجوم (أكثر من 1700 تقييم)

4.5/5 نجوم (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.7/5 نجوم (أكثر من 3800 تقييم)

2. بايلوسيتي

عبر بايلوسيتي Paylocity هو حل شائع للموارد البشرية وكشوف المرتبات يبسط الجوانب المختلفة لإدارة القوى العاملة للشركات مع التركيز على تجربة الموظف.

يتعامل هذا الحل مع معالجة كشوف الرواتب وإدارة الموارد البشرية وإدارة المزايا وتتبع الوقت وجدولة المهام. يضع Paylocity نفسه كحل شامل لفرق الموارد البشرية.

أفضل ميزات Paylocity

أتمتة عملية كشوف المرتبات وتبسيط صرف أجور الموظفين

احصل على المساعدة في مهام الموارد البشرية و قوالب تأهيل الموظفين تبسيط إدارة استحقاقات الموظفين مثل التأمين الصحي وخطط التقاعد

تتبع ساعات عمل الموظفين بدقة

قيود Paylocity

عدم وجود هيكل تسعير ثابت

أبلغ بعض المستخدمين عن عدم كفاية دعم العملاء

تسعير بايلوسيتي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات بايلوسيتي #### تقييمات ومراجعات بايلوسيتي

G2: 4.4/5 نجوم (أكثر من 2300 تقييم)

4.4/5 نجوم (أكثر من 2300 تقييم) Capterra: 4.3/5 نجوم (أكثر من 800 تقييم)

3. أونباي

عبر أونباي OnPay هو برنامج سهل الاستخدام وقائم على السحابة لكشوف المرتبات مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يقدم Onpay لمستخدميه حلولاً مبسطة لمعالجة كشوف المرتبات والامتثال الضريبي.

من خلال واجهة سهلة الاستخدام، يعمل OnPay على تبسيط العديد من مهام كشوف المرتبات، بما في ذلك أتمتة العمليات الحسابية، وإنشاء كشوف المرتبات، وتسهيل الإيداعات الضريبية الدقيقة لضمان الامتثال التنظيمي.

أفضل ميزات OnPay

يقدم حلاً مناسباً للميزانية

يقدم دعمًا استثنائيًا للعملاء

قيود Onpay

قد تكون إضافة موظفين جدد أمراً صعباً

يفتقر إلى وظيفة تتبع الوقت

تسعير #### تسعير Onpay

التسعير المباشر: سعر شهري قدره 40 دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى 6 دولارات لكل موظف شهريًا

تقييمات ومراجعات Onpay

G2: 4.8/5 نجوم (أكثر من 270+ تقييم)

4.8/5 نجوم (أكثر من 270+ تقييم) Capterra: 4.8/5 نجوم (أكثر من 430 تقييم)

4. يو كي جي برو

عبر UKG PRO توفر مجموعة UKG، أو مجموعة Ultimate Kronos Group، مجموعة شاملة لإدارة رأس المال البشري (HCM) تُعرف باسم UKG Pro، وهي مصممة للمؤسسات.

يدير هذا الحل القائم على السحابة بيانات الموظفين، ويتعامل مع مهام كشوف المرتبات، ويحسِّن الجدولة، ويعزز إدارة المواهب بخبرة وكفاءة.

يركز UKG Pro على الأفراد ويعزز الثقافة المؤسسية من خلال تقديم مدعوم بالذكاء الاصطناعي توصيات لخلق تجارب عمل هادفة.

أفضل ميزات برنامج UKG PRO

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات وتجارب معززة

استخدام قوالب الموارد البشرية لكشوف المرتبات، وإدارة المواهب، وإدارة القوى العاملة

تجربة منصة بديهية وسهلة الاستخدام

قيود UKG PRO

إضافة ميزة جديدة يمكن أن تكون مرهقة

البحث عن الحقول الصحيحة في التقارير يمثل تحديًا لبعض المستخدمين

تسعير UKG PRO

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات UKG

G2: 4.2/5 نجوم (أكثر من 1450 تقييم)

4.2/5 نجوم (أكثر من 1450 تقييم) Capterra: 4.3/5 نجوم (أكثر من 570 تقييم)

5. بامبو إتش آر

عبر BambooHR يعدك BambooHR بحل سلس قادر على إدارة احتياجات القوى العاملة لديك بدءاً من التوظيف وحتى التقاعد.

وتغطي المنصة مجالات بيانات الموارد البشرية وإعداد التقارير، والتوظيف، وتتبع المتقدمين للوظائف وإعدادهم، وكشوف الرواتب، وتتبع الوقت، وإدارة المزايا، وتجربة الموظف وإدارة الأداء.

BambooHR أفضل الميزات

إدارة كشوف المرتبات بسلاسة داخل المنصة نفسها

تمتَّع بقابلية التوسُّع حيث يمكن تخصيص الأداة لتلبية احتياجات الشركات من جميع الأحجام

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية الوظائف

قيود BambooHR

تغطية محدودة للشركات التي تعمل على المستوى الدولي

قد تجد الشركات الصغيرة أن رسوم التنفيذ مرتفعة

ميزات كشوف المرتبات أساسية

BambooHR التسعير

سحابة: 99 دولارًا أمريكيًا ل 12 موظفًا

99 دولارًا أمريكيًا ل 12 موظفًا موظف إضافي: 8.25 دولار أمريكي لكل موظف بعد 12 موظفًا

BambooHR التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 نجوم (أكثر من 1700 تقييم)

4.5/5 نجوم (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.6/5 نجوم (أكثر من 2600 تقييم)

6. زوهو بيبول

عبر زوهو بيبول يضع زوهو بيبول نفسه على أنه نظام قائم على السحابة برنامج الموارد البشرية مصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة لأماكن العمل الحديثة.

تقدم المنصة مجموعة من الميزات لقسم الموارد البشرية لرعاية الموظفين وتعزيز إدارة القوى العاملة. كما أنها تغطي الوظائف الأساسية للموارد البشرية مع قاعدة بيانات فعالة للموظفين، و أهداف الموارد البشرية وتحليلات ثاقبة

أفضل ميزات Zoho People

اكتساب المرونة وإمكانية الوصول من خلال برنامج قائم على السحابة

تحسين تتبع الوقت والحضور لتحسين إنتاجية الموظفين

اختبر العديد من الميزات الملائمة للموظفين وواجهة سهلة الاستخدام

قيود Zoho People

بطء دعم العملاء

خيارات التخصيص تبدو مربكة وشاملة

تسعير زوهو بيبول

قياسي: 15 دولارًا

15 دولارًا احترافي: 39 دولارًا

39 دولارًا القسط: 79 دولارًا

79 دولارًا النخبة: 239 دولارًا أمريكيًا

Zoho People التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 نجوم (أكثر من 300 تقييم)

4.4/5 نجوم (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.3/5 نجوم (أكثر من 240 تقييم)

7. ريبلينج

عبر التموج Rippling هو حل متكامل للموارد البشرية وأداة لإدارة القوى العاملة مصمم لتبسيط وتبسيط مختلف جوانب إدارة الموارد البشرية والموظفين.

من خلال منصتها المتكاملة، تقدم Rippling حلولاً لإعداد الموظفين وكشوف الرواتب وإدارة المزايا وتتبع الوقت وإدارة تكنولوجيا المعلومات، كل ذلك ضمن واجهة واحدة.

أفضل ميزات Rippling

أتمتة عمليات كشوف المرتبات لضمان الدقة والامتثال

استخدام ميزات تتبع الوقت لمراقبة ساعات عمل الموظفين، والحضور، والعمل الإضافي

تبسيط إدارة المزايا من خلال أدوات لاختيار الخطة، والتسجيل، وتتبع الامتثال

قيود التموج

قد يجد المستخدمون أن الريبلينج مكلف للغاية

إعدادات تستغرق وقتاً طويلاً مع قوائم مهام ومهام واسعة النطاق

تسعير الريبلينج

التسعير: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الريبلينج

G2: 4.8/5 نجوم (أكثر من 2100 تقييم)

4.8/5 نجوم (أكثر من 2100 تقييم) Capterra: 4.9/5 نجوم (أكثر من 3000 تقييم)

8. جست ووركس

عبر JustWorks مع التركيز على توفير تجربة سلسة، تجمع Justworks بين منصة حديثة ومباشرة مع دعم بشري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

توفر المنصة إمكانات متعددة، بما في ذلك كشوف المرتبات والمزايا وأدوات الموارد البشرية ودعم الامتثال، وكل ذلك مدعوم بمساعدة خبراء من أشخاص حقيقيين.

أفضل ميزات Justworks

تمكين التنقل السهل بفضل واجهة سهلة الاستخدام

إدارة الإقرارات الضريبية، والتأمين ضد البطالة، وتعويضات العمال، وجميع إيداعات قانون الرعاية الميسرة (ACA)

تبسيط عملية التأهيل

مراقبة ساعات عمل الموظفين بدقة

الاستمتاع بدعم العملاء البشري على مدار الساعة

قيود Justworks

التكلفة لكل موظف شهرياً مرتفعة نسبياً مقارنة بالمنصات الأخرى المماثلة

خاصية تتبع الوقت متاحة فقط كإضافة مدفوعة الأجر

تسعير جستووركس

الأساسي: 59 دولارًا شهريًا لكل موظف (49 دولارًا شهريًا للموظف الخمسين فصاعدًا)

59 دولارًا شهريًا لكل موظف (49 دولارًا شهريًا للموظف الخمسين فصاعدًا) الإضافة: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل موظف (89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا للموظف الخمسين فصاعدًا)

تقييمات ومراجعات Justworks

G2: 4.6/5 نجوم (أكثر من 430 تقييمًا)

4.6/5 نجوم (أكثر من 430 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 نجوم (أكثر من 700 تقييم)

9. كويك بوكس للمرتبات

عبر كويك بوكس من خلال واجهة سهلة الاستخدام والعديد من الميزات المتقدمة، يعمل QuickBooks Payroll على تبسيط إدارة مهام الموارد البشرية، مما يسمح للشركات بالتركيز على النمو.

توسع المنصة نطاق الدعم إلى ما هو أبعد من الموارد البشرية، حيث تقدم المزايا الصحية وتعويضات العمال والخطط من خلال شراكات مع مقدمي خدمات موثوق بهم.

أفضل ميزات برنامج QuickBooks Payroll

تبسيط الإدارة المالية من خلال واجهة سهلة الاستخدام وبديهية

استخدام أدوات محاسبية متقدمة مثل الفواتير والمصروفات و تتبع مقدم الطلب وإعداد التقارير المالية

تمكين إمكانية الوصول المستند إلى السحابة

قيود كشوف المرتبات في QuickBooks

تكاملات محدودة مع جهات خارجية

بعض الميزات المهمة متاحة فقط للمشتركين من الدرجة الأولى

تسعير كشوف مرتبات كويك بوكس

كشوف المرتبات الأساسية + البداية البسيطة: 37.50 دولارًا أمريكيًا لمدة 3 أشهر

37.50 دولارًا أمريكيًا لمدة 3 أشهر كشوف المرتبات الأساسية + الأساسيات: 52.50 دولارًا لمدة 3 أشهر

52.50 دولارًا لمدة 3 أشهر كشوف المرتبات الأساسية + الإضافية: 85 دولارًا لمدة 3 أشهر

تقييمات ومراجعات كشوف المرتبات كويك بوكس

G2: 3.8/5 نجوم (أكثر من 60 تقييمًا)

3.8/5 نجوم (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 نجوم (أكثر من 840 تقييم)

10. بايكور

عبر بايكور تقدم Paycor، المزود الرائد لحلول إدارة رأس المال البشري، لمستخدميها مجموعة برمجيات متكاملة مصممة لتبسيط وتحسين إدارة الأفراد. تُعد إدارة الرواتب وإدارة التعويضات من الميزات البارزة، إلى جانب خيارات الخدمة الذاتية للموظفين.

مع أكثر من 30 عاماً في مجال إدارة رأس المال البشري، تساعد Paycor في أتمتة المهام الروتينية وتخفيف مخاطر الامتثال وتعزيز الكفاءة في مجالات الموارد البشرية وكشوف المرتبات واكتساب المواهب وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة وإدارة المزايا.

أفضل ميزات Paycor

عرض جميع بيانات الموظفين في مكان واحد دون الحاجة إلى تبديل المنصات

إنشاء تحليلات للحصول على رؤى على مستوى المؤسسة

استمتع بعمليات تشغيل غير محدودة لكشوف الرواتب

الاستفادة من ميزة إعداد التقارير المخصصة

استمتع بإمكانية الوصول في أي وقت ومن أي مكان مع تطبيق Paycor للهواتف المحمولة

قيود Paycor

يشعر بعض المستخدمين أن دعم العملاء لا يستجيب بشكل كافٍ

يفتقر إلى بعض الميزات والوظائف المتقدمة

تسعير Paycor #### تسعير Paycor

أساسي: تسعير مخصص

تسعير مخصص أساسي: التسعير المخصص

التسعير المخصص الأساسي: التسعير المخصص

التسعير المخصص كامل: تسعير مخصص: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.0/5 نجوم (أكثر من 690 تقييم)

4.0/5 نجوم (أكثر من 690 تقييم) Capterra: 4.3/5 نجوم (أكثر من 2700 تقييم)

برامج الموارد البشرية الأخرى

بهذا نختتم تقريرنا عن أفضل عشرة بدائل لبرنامج Workday. ومع ذلك، أثناء استكشافك لطرق إدارة موظفيك والعمليات المتعلقة بالموظفين بشكل أفضل، من المهم أن تتعرف على المنصات التي، على الرغم من أنها ليست مصممة حصريًا للموارد البشرية، إلا أنها ستعزز بشكل كبير جهود إدارة رأس المال البشري لديك.

ClickUp مثال رائع على ذلك. فهو يوفر إدارة المشاريع والميزات التوليدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على تبسيط عمليات الموارد البشرية المختلفة وتسريع نمو شركتك.

ClickUp

يشتهر بمجموعته الشاملة من قدرات إدارة المشاريع ، يبرز ClickUp كحليف قوي لمديري الموارد البشرية بقدراته في إدارة الأداء.

قم بإعداد التقارير التي تحتاج إليها، كل ذلك في مكان واحد، على ClickUp

قائمة ميزات ClickUp الشاملة ووظائفه القابلة للتخصيص تجعله ذا قيمة لمحترفي الموارد البشرية الذين يسعون إلى تحقيق الكفاءة والتعاون وأتمتة سير العمل.

تبسيط عملية التوظيف والإلحاق بالعمل

إحدى الميزات البارزة في ClickUp هي ميزة إدارة المهام نظام يتكيف بسلاسة مع عملية التوظيف. يمكن لفرق الموارد البشرية إنشاء مهام لكل مرحلة من مراحل التوظيف، بدءاً من تعيين المسؤوليات وتحديد المواعيد النهائية إلى تتبع التقدم المحرز.

وتسمح الحقول القابلة للتخصيص لمسؤولي التوظيف بإضافة معلومات حيوية عن المرشحين بحيث يحصل الجميع على نظرة عامة شاملة في لمحة سريعة.

قم بإدارة مشروعك التجاري الصغير في كل خطوة من خطواته باستخدام القوالب وميزات التعاون وأكثر من 15 طريقة عرض للمشروع باستخدام ClickUp مهام ClickUp Tasks رائعة أيضًا لإنشاء قوائم مراجعة بديهية وسهلة الاستخدام عند تأهيل الموظفين الجدد. يمكن لمديري الموارد البشرية تعيين هذه المهام لأعضاء الفريق المعنيين ومراقبة حالة الإنجاز.

قم ببناء أساس لمكان عمل ناجح باستخدام كتيبات وسياسات وإجراءات ClickUp للموظفين

وهناك المزيد. سيتمكن المديرون في مختلف الوظائف من تحسين الإنتاجية في مكان العمل باستخدام ClickUp.

توفر إمكانات إعداد التقارير الخاصة بالمنصة تحليلات ثاقبة حول إنجاز المهام. يمكن للمديرين الاستفادة من هذه التحليلات لتقييم أداء الموظفين، وتحديد مجالات التحسين، وخلق بيئة عمل منتجة وموجهة نحو تحقيق الأهداف.

تصور حجم العمل المخصص للمساهمين الأفراد وكذلك لكل فريق من فرقك من خلال عرض عبء العمل في ClickUp

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء مهام لكل مرحلة من مراحل عملية التوظيف والإعداد، وتعيين المسؤوليات، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز

تسهيل التواصل السلس من خلال نظام التعليقات وإمكانيات مشاركة المستندات

وضع أهداف قابلة للقياس، وتتبع التقدم المحرز، وإجراء مراجعات للأداء من خلال ClickUp Goals

إدارة الشؤون المالية من خلال تمويل ClickUp إعطاء الأولوية لأمن البيانات والحصول على ضوابط وصول قوية لحماية البيانات الشخصية الحساسة



قيود ClickUp

تميل قوالب ClickUp إلى أن تكون أكثر توجهاً نحو المشروع

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل موظف

7 دولارات شهريًا لكل موظف الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل موظف

12 دولارًا شهريًا لكل موظف المؤسسات: الاتصال مع فريق المبيعات للحصول على خطة مخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

هل أنت مستعد لتحويل إدارة الموارد البشرية؟

تعد مشاركة الموظفين أولوية رئيسية لأي شركة. ويعتمد الكثير من ذلك على تقديم خدمات الموارد البشرية وكيفية قيادتها لإدارة تجربة الموظفين. وهناك جانب رئيسي آخر يجب تذكره وهو إدارة الامتثال. تجمع برمجيات إدارة الموارد البشرية كل هذه الجوانب معاً.

بالإضافة إلى ذلك، أنت بحاجة إلى برنامج مركزي للدخول في الكفاءة، وتعزيز التعاون، و تحسين الأداء . اشترك للحصول على نسخة تجريبية مجانية من ClickUp اليوم واختبر قوة تدفقات العمل القابلة للتخصيص، والتواصل السلس، والأتمتة لتعزيز إدارة الموارد البشرية في مؤسستك.