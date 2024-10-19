أفضل 10 برامج حملات نصية (رسائل نصية قصيرة) في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

ClickUp أن 90% من مستلمي الرسائل النصية القصيرة يفتحون الرسائل في غضون 3 ثوانٍ. وهذا يجعل التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة أداة حيوية اليوم.

تحصل العديد من الشركات على برامج حملات الرسائل النصية القصيرة للاستفادة من إمكانات التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. يساعد البرنامج على تبسيط سير عمل التسويق وتقديم رسائل عالية المشاركة ومخصصة لعملائك. 📱

لقد قمنا بإدراج أفضل 10 برامج لحملات الرسائل النصية القصيرة لمساعدتك في اختيار البرنامج المناسب. قبل فحص خيارات البرمجيات، دعنا نلقي نظرة على ما يجب توافره في برنامج التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج حملة الرسائل النصية القصيرة؟

فيما يلي بعض الميزات المهمة التي يجب أن تأخذها في الاعتبار عند اختيار برنامج تسويق عبر الرسائل النصية القصيرة:

قابلية التوسع وقابلية التسليم الدولي: اختر منصة توفر وصولاً عالميًا ودعمًا دوليًا للشخصيات الدولية. تأكد أيضًا من أن البرنامج يستوعب زيادة حجم الرسائل وحسابات المستخدمين وعمليات التكامل المخصصة في المستقبل

اختر منصة توفر وصولاً عالميًا ودعمًا دوليًا للشخصيات الدولية. تأكد أيضًا من أن البرنامج يستوعب زيادة حجم الرسائل وحسابات المستخدمين وعمليات التكامل المخصصة في المستقبل إدارة الحملات: ابحث عن ميزات مثل الجدولة والتجزئة وإمكانيات الأتمتة لتبسيط حملاتك واستهداف جماهير محددة

ابحث عن ميزات مثل الجدولة والتجزئة وإمكانيات الأتمتة لتبسيط حملاتك واستهداف جماهير محددة التقارير والتحليلات: يجب أن تتتبع الأداة المقاييس الرئيسية مثل معدلات الفتح ونسب النقر إلى الظهور ومعدلات التحويل لقياس أداء الحملة وتحديد مجالات التحسين

يجب أن تتتبع الأداة المقاييس الرئيسية مثل معدلات الفتح ونسب النقر إلى الظهور ومعدلات التحويل لقياس أداء الحملة وتحديد مجالات التحسين عمليات التكامل: تأكد من أن البرنامج يتكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء الحالي ومنصة التسويق عبر البريد الإلكتروني والأدوات الأخرى من أجل سير عمل موحد

تأكد من أن البرنامج يتكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء الحالي ومنصة التسويق عبر البريد الإلكتروني والأدوات الأخرى من أجل سير عمل موحد الامتثال والأمان: اختر منصة تلتزم باللوائح التنظيمية ذات الصلة مثل قانون حماية البيانات الشخصية واللائحة العامة لحماية البيانات وتوفر ميزات أمان قوية لحماية بياناتك ومعلومات العملاء

اختر منصة تلتزم باللوائح التنظيمية ذات الصلة مثل قانون حماية البيانات الشخصية واللائحة العامة لحماية البيانات وتوفر ميزات أمان قوية لحماية بياناتك ومعلومات العملاء سهولة الاستخدام: اختر واجهة سهلة الاستخدام مع تنقل واضح وميزات سهلة الاستخدام لزيادة الكفاءة وتقليل منحنى التعلم إلى أقصى حد

اختر واجهة سهلة الاستخدام مع تنقل واضح وميزات سهلة الاستخدام لزيادة الكفاءة وتقليل منحنى التعلم إلى أقصى حد التواصل ثنائي الاتجاه: اختر برنامجًا يسمح بإجراء محادثات ثنائية الاتجاه مع العملاء، مما يعزز المشاركة وبناء العلاقات

## أفضل 10 برامج تسويق عبر الرسائل النصية القصيرة لاستخدامها في عام 2024

إليك قائمة منتقاة من برامج التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة لمساعدتك في بدء وتوسيع نطاق الرسائل النصية القصيرة حملاتك التسويقية . ادرس أفضل الميزات والقيود لمعرفة ما يناسبك.

1. Klaviyo

عبر كلافيو مع أكثر من 300 تكامل أصلي، تشتهر Klaviyo بتجميع بيانات العملاء وتقديم رؤى مؤثرة.

تستفيد منصة Klaviyo من خوارزميات التعلم الآلي الذكية والتكامل الأكثر إحكامًا مع برامج عربة التسوق مثل Facebook و Shopify لتقسيم العملاء وزيادة المشاركة. وهذا يزيد من الإيرادات ويقلل من معدلات التخلي عن عربة التسوق.

أفضل ميزات Klaviyo

الاستفادة من أكثر من 300 تكامل وأدوات اشتراك مدمجة مسبقًا

إنشاء نموذج اشتراك واحد للرسائل النصية القصيرة محسّن لزوار الجوال

الحصول على دعم صور MMS وصور GIF في رسائل SMS

دمج روابط الاشتراك في الرسائل النصية القصيرة لتشغيل عمليات الاشتراك الجديدة

قيود Klaviyo

يفتقر إلى دعم قوي لما بعد التسجيل

أبلغ المستخدمون عن صعوبة تعلم الميزات المتقدمة

حزمة تسعير أكثر حدة للرسائل النصية القصيرة

تسعير Klaviyo

مجانًا: 150 رصيدًا شهريًا مجانيًا للرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة

150 رصيدًا شهريًا مجانيًا للرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة البريد الإلكتروني: بدءًا من 45 دولارًا شهريًا

بدءًا من 45 دولارًا شهريًا البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة: ابتداءً من 60 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Klaviyo

G2: 4./5 (أكثر من 1000 تقييم)

4./5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 390 تقييم)

2. أومنيسند

عبر أومنيسيند يجمع برنامج Omnisend بين الرسائل النصية الآلية والبريد الإلكتروني والإشعارات الفورية في سير عمل آلي واحد. وخلافاً لمعظم أدوات التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة، لا يتطلب عنوان بريد إلكتروني لإنشاء هوية المستخدم.

يوفر Omnisend أدوات متعددة مثل الرسائل النصية القصيرة وواتساب والنوافذ المنبثقة والإشعارات الفورية لتقديم تواصل قوي بين القنوات. فهو يمنحك المرونة في إنشاء الحملات والإدارة

أومنيسند أفضل الميزات

إنشاء مشغلات متعددة لمراحل العملاء المختلفة

قيادة أتمتة أفضل مع 30 عملية سير عمل معدة مسبقًا

العمل مع أكثر من 150 نموذجًا مُعدًا مسبقًا لحالات استخدام مختلفة

دمج النماذج في الحملات لإنشاء قوائم الرسائل النصية القصيرة

قيود Omnisend

لا يتكامل مع Google Analytics وبرامج إدارة علاقات العملاء الرئيسية الأخرى

يفتقر إلى ميزة اختبار A/B

تسعير #### تسعير Omnisend

مجاني: 0 دولار أمريكي مقابل 60 رسالة نصية قصيرة (لمرة واحدة)

0 دولار أمريكي مقابل 60 رسالة نصية قصيرة (لمرة واحدة) قياسي: 16 دولارًا في الشهر

16 دولارًا في الشهر المحترف: 59 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات أومنيسيند

G2 : 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

3. بوستسكريبت.io

عبر حاشية توفر بوستسكريبت 60 مرشحًا دقيقًا يتيح للمستخدمين إنشاء فلاتر ذات تقسيمات مفرطة خطط واستراتيجيات التسويق . تعطي المنصة الأولوية لإنشاء قائمة متوافقة مع قانون الاتصالات TCPA للتخفيف من مشاركة العملاء غير القانونية وغير الأخلاقية.

على الرغم من أن بوستسكريبت تتميز بالعديد من عمليات التكامل، بما في ذلك Zendesk و Klaviyo و Yotpo و Okendo، إلا أنها تدعم فقط Shopify و Shopify Plus.

أفضل ميزات بوستسكريبت

الاستفادة من الخبراء الاستراتيجيين الداخليين ذوي الخبرة لتصميم برنامج الرسائل النصية القصيرة وإطلاقه وتحسينه

إنشاء شرائح المشتركين والعملاء مع أكثر من 45 مرشح تجزئة

اختر من بين أكثر من 65 حدثًا لتشغيل التشغيل التلقائي لإطلاق رسالة تلقائية في أي مرحلة من رحلة العميل

تبسيط حملات الرسائل النصية القصيرة والمتابعة والتجارب المخصصة باستخدام واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام

قيود بوستسكريبت

تحتاج تحليلات بوستسكريبت إلى تحسين

إمكانية التكامل المحدودة

تسعير #### بوستسكريبت

البداية: 0.015 دولار/رسالة نصية قصيرة، 0.045 دولار/رسالة نصية قصيرة + رسوم الناقل

0.015 دولار/رسالة نصية قصيرة، 0.045 دولار/رسالة نصية قصيرة + رسوم الناقل النمو: 100 دولار/شهرًا، 0.015 دولار/رسالة نصية قصيرة، 0.03 دولار/رسالة نصية قصيرة + رسوم الناقل

100 دولار/شهرًا، 0.015 دولار/رسالة نصية قصيرة، 0.03 دولار/رسالة نصية قصيرة + رسوم الناقل احترافي: 500 دولار/شهرًا، 0.007 دولار/رسالة نصية قصيرة، 0.024 دولار/رسالة نصية قصيرة + رسوم الناقل

500 دولار/شهرًا، 0.007 دولار/رسالة نصية قصيرة، 0.024 دولار/رسالة نصية قصيرة + رسوم الناقل المؤسسات: أسعار مخصصة

بوستسكريبت التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

4. ساكاري.io

عبر ساكاري تقدم Sakari خدمات التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة محليًا ودوليًا. بالإضافة إلى ذلك، تتيح خدمة الرسائل النصية ثنائية الاتجاه بين أقسام التسويق ودعم العملاء والمبيعات وغيرها من الأقسام الأخرى. كما أنها تصدر رقم هاتف مخصص لـ تسهيل التواصل بين أصحاب المصلحة.

باستخدام لوحة تحكم مركزية، يوفر Sakari وظيفة الرسائل النصية الغنية، مما يتيح للمسؤولين إضافة الوسائط والأيقونات والخرائط وأزرار الحث على اتخاذ إجراء.

أفضل ميزات Sakari

إرسال رسائل نصية جماعية إلى أكثر من 200 دولة

التكامل مع العديد من المنصات وواجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية، بما في ذلك Slack و Hubspot و Salesforce

الاستفادة من تدفقات عمل الرسائل النصية القصيرة بناءً على دورات حياة العملاء المحددة مثل ملء النماذج وتحديد المواعيد

تقديم معلومات غنية لجهات الاتصال الخاصة بك من خلال رسائل الوسائط المتعددة

قيود Sakari

يحتاج المرء إلى الدفع مقابل الرسائل الواردة

غالباً ما لا تعمل الإشعارات الفورية

تسعير Sakari

البداية: 16 دولارًا شهريًا

16 دولارًا شهريًا النمو: 30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الشركة: 90 دولار/شهريًا

90 دولار/شهريًا الفريق: 170 دولار/شهر

170 دولار/شهر الذهبي: 330 دولار/شهرياً

330 دولار/شهرياً الصفوة: 640 دولار/شهر

640 دولار/شهر تسعير مخصص للخطط ذات الحجم الكبير

تقييمات ومراجعات ساكاري

Capterra: 4.5 (أكثر من 90 تقييم)

4.5 (أكثر من 90 تقييم) G2: تقييمات غير كافية

5. SMSBump

عبر SMSbump يُستخدم من قبل أكثر من 90,000 شركة لمتاجر التجارة الإلكترونية الخاصة بهم، ويلبي SMSBump حاليًا احتياجات Shopify و BigCommerce فقط.

تقدم المنصة نهج الامتثال أولاً، باتباع إرشادات GPDR وCTIA و TCPA لجمع المشتركين. كما توفر SMSBump أيضاً تحليلات في الوقت الفعلي ورؤى عملية.

أفضل ميزات SMSBump

استيراد جهات الاتصال يدويًا من خلال ملفات .CSV

إنشاء قوائم غنية بالنوافذ المنبثقة والاشتراكات الاجتماعية ورموز QR والكلمات الرئيسية

إنشاء شرائح عملاء ضيقة مع أكثر من 40 نقطة بيانات لاستهداف المتسوقين

قم بإعداد أتمتة الرسائل النصية وإشعارات التذكير المخصصة التي يتم تشغيلها في أحداث أو أنشطة محددة

قيود SMSBump

لا تتطابق الأتمتة والتجزئة مع المنافسين.

الافتقار إلى التكامل متعدد القنوات مع القنوات الأخرى برامج إدارة التسويق SMSBump التسعير

مجانًا: 0 دولار، 0.0165 دولار لكل رسالة نصية قصيرة (الولايات المتحدة)

0 دولار، 0.0165 دولار لكل رسالة نصية قصيرة (الولايات المتحدة) النمو: 19 دولارًا في الشهر، 0.0149 دولار لكل رسالة نصية قصيرة (الولايات المتحدة)

19 دولارًا في الشهر، 0.0149 دولار لكل رسالة نصية قصيرة (الولايات المتحدة) الرئيسي: 49 دولارًا أمريكيًا في الشهر، 0.0142 دولارًا أمريكيًا لكل رسالة نصية قصيرة (الولايات المتحدة)

49 دولارًا أمريكيًا في الشهر، 0.0142 دولارًا أمريكيًا لكل رسالة نصية قصيرة (الولايات المتحدة) باور هاوس: 199 دولارًا شهريًا، 0.0130 دولار لكل رسالة قصيرة (الولايات المتحدة)

SMSBump التقييمات والمراجعات

Capterra: غير مدرج

غير مدرج G2: غير مدرج

6. تكست ماجيك

عبر تكست ماجيك يتوفر برنامج Textmagic في 190 بلداً تقريباً، ويتميز بقدراته على إرسال الرسائل النصية الجماعية. ويضمن البرنامج إرسال رسائل نصية آمنة باستخدام بروتوكول SSL/HTTPS، كما أنه يدعم حسابات جهات الاتصال ورسائلها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تتكامل واجهة برمجة التطبيقات الخاصة ببوابة الرسائل النصية القصيرة في Textmagic مع مواقع الويب لإرسال رسائل نصية قصيرة، مما يضيف قدرات الرسائل النصية إلى سير العمل اليومي.

أفضل ميزات Textmagic

الرد على استفسارات العملاء من خلال لوحة دردشة ثنائية الاتجاه للرسائل النصية القصيرة

تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى رسائل نصية قصيرة وإرسالها من أي بريد إلكتروني مع عدة مستلمين

استخدام أرقام هواتف افتراضية مخصصة لتوجيه المكالمات والحملات الترويجية ودعم العملاء

الرد على الرسائل النصية باستخدام ميزة إعادة توجيه المكالمات الصوتية

قيود Textmagic

صعوبة إضافة الوسائط المتعددة، حيث تعمل الروابط على التحميل المباشر

ضعف خدمة العملاء في مراجعات متعددة

تسعير Textmagic

خطة الدفع حسب الاستخدام التي تختلف باختلاف البلدان وباقات الخدمة

تقييمات ومراجعات Textmagic

G2: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

7. Emotive.io

عبر عاطفي تستخدمها أكثر من 700 شركة، تقوم Emotive بتعيين مدير مخصص لكل عميل ومدير نجاح العملاء ومؤلف الإعلانات. تأتي منصة التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة أيضًا مع برنامج فريد لتسويق الرسائل النصية التحادثية.

تتميز ميزات Emotive بأنها سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص لمساعدة الشركات المتوسعة على تلبية أهدافها التسويقية .

أفضل الميزات الحافزة

تعاون مع فريق متخصص في الامتثال لإرشادك من خلال أفضل ممارسات قانون خصوصية الاتصالات والمحادثات وقانون خصوصية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (TCPA) وقانون خصوصية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (CCPA) وقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (CTIA)

إنشاء رسائل نصية قصيرة للمحادثة، وليس فقط البث

تقليل الاحتكاك في عمليات الشراء باستخدام ميزة تحويل النص إلى شراء

ربط حملات التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة بمعاملات المبيعات

تحويل زيارات الويب إلى مشتركين في الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني

القيود الدافعة

لا يمكن ل Emotive إنشاء حقول مخصصة فريدة

يفتقر إلى لوحات المعلومات التحليلية

التسعير التحفيزي

الرسائل النصية القصيرة الدافعة: 0.0200 دولار/رسالة نصية قصيرة، 0.0100 دولار/رسالة نصية قصيرة

0.0200 دولار/رسالة نصية قصيرة، 0.0100 دولار/رسالة نصية قصيرة الإحالة الدافعة: 350 دولار/شهرياً

350 دولار/شهرياً الرسائل النصية القصيرة المدارة: 2,000 دولار/شهريًا

2,000 دولار/شهريًا الإعلانات الدافعة: تبدأ بنسبة 10% من الإنفاق الإعلاني

التقييمات والمراجعات الدافعة

G2: 4.5/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 170 تقييمًا) Capterra: 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

8. تويليو

عبر تويليو تقدم Twilio واجهة برمجة تطبيقات سحابية متاحة عالميًا يمكن للمطورين الاستفادة منها لإنشاء تطبيقات اتصالات مخصصة. وهي توفر ثلاثة مستويات مختلفة لبناء هذه التطبيقات: مع التعليمات البرمجية، مع الحد الأدنى من التعليمات البرمجية، وبدون ترميز.

تقدم Twilio خيارات اتصال قابلة للبرمجة لأرقام الهواتف الافتراضية، وخدمة الاتصال عبر بروتوكول SIP، والمراسلة. وهذا مناسب للفرق الكبيرة التي تحتاج إلى تطبيقات الرسائل النصية القصيرة الخاصة.

أفضل ميزات Twilio

الاستفادة من مكتبة متميزة مع أدلة ودروس تعليمية و قوالب المحتوى إنشاء وظائف متعددة للرسائل القصيرة باستخدام JavaScript باستخدام مكتبة من نماذج التعليمات البرمجية

إنشاء محادثات عبر القنوات

قيود Twilio

يمكن أن تكون معقدة بالنسبة للمبتدئين

ينتهي الأمر بالشركات ذات حجم الزيارات المرتفع إلى دفع المزيد من الأموال

دعم العملاء المحدود

تسعير تويليو

نسخة تجريبية مجانية

أسعار مختلفة للخدمات المختلفة

تقييمات ومراجعات Twilio

G2: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

9. منتبه

عبر منتبه يقدّم Attentive تقنية النقرتين الحاصلة على براءة اختراع، وهي ميزة فريدة من نوعها تسرّع توسيع قائمة المشتركين. تُمكِّن هذه الميزة الشركات من تنفيذ رسائل مخصصة ثنائية الاتجاه عبر رحلة العميل.

يمكنك دمج بيانات العملاء عبر جميع أنظمتك التسويقية وتوسيع نطاق 1:1 عبر القنوات المختلفة الاتصالات مع عميل واحد عرض

الانتباه أفضل الميزات

قم بمزامنة كتالوج منتجاتك من موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك في حملات الرسائل الخاصة بك

استكشف ميزات الامتثال، مثل مسارات التدقيق، وقوالب الاشتراك، والشروط والخصوصية المرتبطة

دمج البيانات من المنصات الأخرى، بما في ذلك Shopify وSalesforce

انضم إلى مجتمع المستخدمين اليقظين للعملاء للحصول على دعم أوسع من فريق اليقظة

القيود اليقظة

غالبًا ما يواجه المستخدمون صعوبة في تعديل حملاتهم الأساسية

يفتقر إلى ميزة إيقاف تشغيل الرسائل ثنائية الاتجاه

التسعير اليقظ

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات منتبهة

G2: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. نص بسيط:

عبر النص البسيط يُمكِّن SimpleTexting المستخدمين من استخدام آلاف المشغلات والإجراءات المتاحة من المصدر عبر أكثر من 1600 تطبيق. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك كتابة كود مخصص لدمج أي تطبيق.

وهي تلبي احتياجات العديد من الصناعات وقد خدمت أكثر من 10,000 شركة. وهي المنصة الوحيدة للتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة التي تقدم رسائل امتثال مجانية.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي كل خطة من خطط SimpleText مع مجموعة كاملة من الميزات، كما أنها تدعي أنها تنشئ عمليات تكامل مخصصة لعملك.

أفضل ميزات SimpleTexting

احصل على عمليات تكامل مخصصة مع الحد الأدنى من متطلبات الترميز

استخدام 306 أحرف لكل رسالة نصية قصيرة مقابل الحد المعتاد البالغ 160 حرفاً

العمل باستخدام منشئ رسائل الذكاء الاصطناعي استمتع بعدم وجود حدود للكلمات الرئيسية وجهات الاتصال

تقسيم قاعدة بيانات المشتركين لمزيد من التسويق المستهدف

قيود الرسائل النصية البسيطة

نطاق للتحسين في مركز المساعدة

لا يمكن تجميع الشرائح مع بيانات و-أو، مما يحد من التسويق المستهدف

فرص قليلة لالتقاط بيانات المشتركين

تسعير الرسائل النصية البسيطة

التكلفة الشهرية المقدرة: 39 دولارًا أمريكيًا + 4 دولارات أمريكية (التسجيل لمرة واحدة في شركة الاتصالات)

الإضافات الشخصية

أعضاء الفريق الإضافيون: 20 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم أرقام إضافية: 10 دولارات/شهرًا لكل رقم

تقييمات ومراجعات SimpleTexting

G2: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

أدوات تسويقية أخرى

على الرغم من أن Klaviyo و Omnisend وغيرهما من الأدوات التي ذكرناها تقدم وظائف رائعة لحملات الرسائل النصية القصيرة، فإن منصات التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة الأخرى ضرورية للمسوقين لإنشاء محتوى حملات الرسائل النصية القصيرة والتنقل في الحملات متعددة القنوات وتبسيط سير العمل الإبداعي.

هذا هو المكان الذي تتفوق فيه ClickUp!

إليك كيفية استخدام ClickUp لإنجاح حملاتك عبر الرسائل النصية القصيرة:

ClickUp AI ClickUp AI يساعدك في صياغة محتوى جذاب ومؤثر للرسائل النصية القصيرة. باستخدام ClickUp AI، ستتمكن من

إنشاء حملات رسائل نصية قصيرة مقنعة

إنشاء رسائل مخصصة بمحتوى ديناميكي

اختبار A/B لاستراتيجيات الرسائل المختلفة

يتخطى الذكاء الاصطناعي ClickUp AI حدود الكتابة، حيث يتيح لك متابعة المحادثات، وإنشاء المهام، وضمان قواعد نحوية خالية من العيوب، وحتى ترجمة اللغات لحملات الرسائل النصية القصيرة العالمية.

أصبح التسويق عبر البريد الإلكتروني سهلاً مع ClickUp AI ClickUp للتسويق هو حل شامل لإدارة المشاريع يتيح التعاون بين فريق العمل وإدارة المهام وإدارة الوقت والأنشطة التسويقية ضمن أداة واحدة.

يمكنك الوصول إلى أهدافك ونتائجك الرئيسية (OKRs) من خلال إنشاء خطة مفصلة حول كيفية تحقيق فريق التسويق الخاص بك للأهداف والميزانيات والمزيد

ClickUp لفرق التسويق

تتميز المنصة بالعديد من الميزات:

ClickUp Whiteboards هي مركزك المركزي المرئي لتحويل أفكار الفريق إلى إجراءات منسقة بشكل تعاوني

ClickUp Whiteboards : إنشاء لوحات بيضاء للحملات لتبادل الأفكار وتكرارها وتصور تدفق حملات الرسائل النصية القصيرة

إنشاء لوحات بيضاء للحملات لتبادل الأفكار وتكرارها وتصور تدفق حملات الرسائل النصية القصيرة مهام ClickUp Tasks : تعزيز الرؤية وتحديد سير العمل والتركيز على ما هو مهم باستخدام مهام ClickUp

تعزيز الرؤية وتحديد سير العمل والتركيز على ما هو مهم باستخدام مهام ClickUp مستندات ClickUp : إضفاء الطابع المركزي على إدارة الملخصات الإبداعية وتسهيل مراجعة تصميم الحملة بسلاسة باستخدام أدوات التعليقات التوضيحية للصور والفيديو وملفات PDF

تقدم المنصة أيضًا مكتبة من قوالب تسويقية و قوالب كتابة المحتوى لمساعدتك في تطوير حملاتك وتحسينها.

قم بتوسيع نطاق حملاتك التسويقية عبر الرسائل النصية القصيرة

يملأ التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة فجوة كبيرة في استراتيجيات التسويق الحديثة من خلال الاستفادة من جمهور متفاعل للغاية بطريقة حرجة من حيث الوقت.

سيؤدي استخدام أدوات حملات الرسائل النصية القصيرة هذه إلى زيادة تبسيط استهداف العملاء وزيادة العائد على الاستثمار في حملاتك التسويقية.

أثناء قيامك بتجربة خدمات التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة المختلفة، لا تتردد في تجربة ClickUp لترقية حملاتك التسويقية عبر الرسائل النصية القصيرة وتبسيط سير العمل التسويقي. اشترك في ClickUp اليوم وانطلق في حملات الرسائل النصية القصيرة!