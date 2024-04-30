أفضل بدائل إعادة التجهيز للمطورين في 2025

جعلت Retool تطوير التطبيقات متاحاً وسهلاً للكثيرين. إنه نظام أساسي شائع منخفض الكود يحول عمليات البرمجة المعقدة إلى عمليات سير عمل مبسطة من خلال واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام.
حتى المطورين المتمرسين يستخدمونها لتجربة وعرض خبراتهم.
ومع ذلك، فإن بعض مطوري التطبيقات ومصممي الواجهة لديهم تحفظات بشأن تحول Retool الأخير إلى نموذج قائم على الاشتراك. ويفضل آخرون منصات ذات دعم عملاء أكثر سهولة واستجابة.
إذا كنت ترغب في استكشاف منصات أخرى لتطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية، ينتهي بحثك هنا. لقد قمنا بتجميع أفضل 8 بدائل ل Retool لتطوير التطبيقات.
نحن ننظر في ميزات وأسعار كل منصة لمساعدتك في العثور على أفضل ما يتناسب مع متطلباتك.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Retool؟
قبل الغوص في أفضل اختياراتنا لبدائل Retool، إليك قائمة منسقة من الميزات لإرشادك:
- تجربة مستخدم بديهية: ابحث عن بدائل ذات واجهة سهلة الاستخدام لرحلة تطوير تطبيق سلسة وسهلة المنال. يجب أن تمكّن المنصة المستخدمين عبر مستويات الخبرة في البرمجة من خلال تجربة سهلة التنقل
- وظائف قوية: ابحث عن أدوات تتجاوز متطلبات تطوير تطبيقك. تُعد واجهات السحب والإفلات والتكاملات المتنوعة ودعم مصادر البيانات المتنوعة من الميزات القيمة
- مرونة مصممة خصيصًا: يجب أن يسمح لك البديل بصياغة مكونات وسير عمل وواجهات مصممة حسب الطلب، وتخصيص عملية التطوير وفقًا لاحتياجات مشروعك
- القابلية للتوسع: اختر منصة تستوعب التعقيد المتزايد وحجم تطبيقاتك دون المساس بالأداء
- إمكانيات التعاون: اختر بدائل ريتول التي تسهيل العمل الجماعي السلسمما يسمح لمساهمين متعددين بالعمل بشكل متزامن باستخدام ميزات التحكم في الإصدار
- التسعير الشفاف: فهم الآثار المترتبة على تكلفة كل بديل. استخدم المستويات المجانية أو الفترات التجريبية للبحث عن المنصات التي تتوافق مع ميزانيتك
- إجراءات أمنية معززة: أعط الأولوية للخيارات ذات ميزات الأمان المتقدمة. يجب أن تتوافق الأداة مع معايير الصناعة، خاصة عند التعامل مع البيانات الحساسة
- إمكانيات التكامل السلس: اختر منصة تتكامل بسلاسة مع أدواتك وخدماتك المفضلة. سيضمن ذلك سير عمل متماسك وتبادل البيانات بسلاسة
- رؤى تم اختبارها من قبل المستخدمين: تحقق من المراجعات. توفر تجارب العالم الحقيقي من مستخدمين آخرين وجهات نظر قيمة حول نقاط قوة المنصة والعوائق المحتملة
## أفضل بدائل إعادة التجهيز للاستخدام في عام 2024
الآن بعد أن عرفنا ما الذي نبحث عنه في بدائل Retool، دعنا نتحقق من أفضل 8 بدائل حققت نجاحًا كبيرًا في عام 2024.
1. Ply - الأفضل لتعزيز البرمجيات
عبر Ply Ply عبارة عن منصة تعزيز برمجيات تدمج الحلول المخصصة مباشرة في التطبيقات الحالية. وهي حاليًا في مرحلتها التجريبية المبكرة.
تشتهر Ply باستخدام أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي لاستكمال ميزات تطبيقك بحلول سياقية وسهلة الاستخدام دون الحاجة إلى خبرة في الترميز.
أفضل ميزات
- إضافة أزرار وميزات وواجهات مخصصة داخل تطبيقاتك باستخدام البيانات الداخلية
- إنشاء إشعارات بوظائف مخصصة متصلة بالتطبيق بعد النقر
- إنشاء شريط أوامر للعمل مع تطبيقات أعمالك عبر اختصار لوحة المفاتيح
- إضفاء طابع شخصي على تفاعلات العملاء من خلال استبدال الدردشات التقليدية بميزات داخل التطبيق مدعومة بالبيانات
قيود Ply
- البرنامج التجريبي غير متوافق مع جميع تكوينات الأجهزة أو تطبيقات البرامج الأخرى
تسعير #### Ply
- مجاناً: في المرحلة التجريبية
يمكن لمستخدمي الإصدار التجريبي توقع الحصول على خصم بعد طرح مستويات التسعير المختلفة.
تقييمات ومراجعات Ply Ply
- G2: غير مدرج
- Capterra: غير مدرجة
Ply متاح لمجموعة محدودة من المستخدمين للاختبار والمراجعات. لذا، فإن التقييمات والمراجعات غير متاحة للجمهور في الوقت الحالي.
2. DronaHQ - أفضل منصة منخفضة البرمجة
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عبر DronaHQ DronaHQ عبارة عن منصة تطوير تطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات الأعمال ونشرها وإدارتها باستخدام الحد الأدنى من الترميز اليدوي وجهد البرمجة .
يعمل DronaHQ على تبسيط عملية تطوير التطبيقات من خلال واجهة مرئية سهلة الاستخدام ومكونات مبنية مسبقًا.
أفضل ميزات DronaHQ
- استخدام مكونات السحب والإفلات لتصميم واجهات التطبيقات بسهولة
- استخدام موصلات معدة مسبقًا لدمج مصادر البيانات وخدمات الجهات الخارجية بسلاسة
- تصميم وأتمتة مهام سير عمل الأعمال المتوافقة مع منصات متعددة
- إدارة التطبيقات طوال دورات حياتها، مما يضمن نشر موثوق به وقابل للتطوير
قيود DronaHQ
- الترميز التقليدي اللازم للتخصيصات المعقدة
- التحسين غير الكافي لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي
تسعير DronaHQ
- الخطط المستندة إلى المستخدم: تبدأ من 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا
- الخطط المستندة إلى المستخدم: تبدأ من 100 دولار/شهرياً
- الخطط المخصصة للمطورين فقط: أسعار مخصصة
DronaHQ التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 37 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 مراجعات)
3. الكتل الفائقة - الأفضل لبناء الأدوات الداخلية
عبر الكتل الفائقة Superblocks هي عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية للمطورين الذين يتطلعون إلى إنشاء أدوات إنشاء أدوات داخلية وسير عمل ومهام داخلية بسهولة وبسرعة.
تركز Superblocks على السرعة والفعالية من حيث التكلفة وقابلية التوسعة. تمكّن Superblocks المطورين من إنشاء تطبيقات بدون خبرة واسعة في الواجهة الأمامية أو تعلم لغات مثل React أو HTML أو CSS.
أفضل ميزات Superblocks الخارقة
- إنشاء أدوات أسرع 10 مرات أسرع بجزء بسيط من التكلفة، مما يوفر مئات الساعات للمطورين
- الاتصال بمصادر بيانات مختلفة باستخدام REST أو GraphQL أو gRPC، مما يعزز تكامل قواعد البيانات وتطبيقات الويب الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات الداخلية
- أتمتة مهام سير العمل وجدولة المهام من خلال دمج البيانات من مصادر مختلفة
- إنشاء واجهات جذابة بصريًا من خلال مكونات السحب والإفلات
قيود الكتل الفائقة
- التحديات المتعلقة بترحيل HTML
- التنقل المربك في الشريط الجانبي ومنشئ واجهة المستخدم
تسعير #### سوبر بلوكس
- مجاناً: للمطورين الأفراد والفرق الصغيرة التي تبحث عن منشئ أدوات داخلية
- محترف
- 5 دولارات/مستخدم خفيف شهرياً
- 15 دولارًا/مستخدم عادي شهريًا
- 49 دولاراً/مستخدم عادي شهرياً
- المؤسسات: أسعار مخصصة
التقييمات والمراجعات #### التقييمات والمراجعات الفائقة
- G2: 4.7/5 (أكثر من 57 تقييم)
- Capterra: غير مدرج
4. OutSystems - أفضل بيئة تطوير مرئية
عبر الأنظمة الخارجية كما تطبيق منخفض الكود منصة تطوير، تغطي OutSystems دورة حياة التطبيق بأكملها في وقت تطوير قصير. وهي تتيح للمؤسسات إنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول ونشرها وإدارتها بسرعة وكفاءة.
تستخدم المنصة بيئة تطوير مرئية تمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات بأقل قدر من الترميز اليدوي والبرمجة اليدوية.
أفضل ميزات #### OutSystems
- تسريع تصميم التطبيقات، وتقليل جهود الترميز اليدوي لزيادة الكفاءة
- تقديم التطبيقات بسهولة على الويب والجوال ومنصات سطح المكتب، مع الحفاظ على عملية تطوير موحدة
- التكيف مع الاختلافات في حجم المشروع، مما يضمن ملاءمته لكل من المشاريع الصغيرة وتطبيقات المؤسسات الكبيرة
قيود OutSystems
- مواطن الخلل في بناء تطبيقات الجوال
- ارتفاع تكاليف الترخيص
تسعير #### تسعير OutSystems
- تطبيق واحد: مجاناً
- تطبيقات متعددة: تبدأ من 1,513 دولار شهريًا
- مجموعة تطبيقات كبيرة: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات OutSystems
- G2: 4.6/5 (991+ تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (376+ تقييم)
5. Appsmith - أفضل بديل مفتوح المصدر
عبر أبسميث هو بديل مفتوح المصدر ل Retool، Appsmith هو إطار عمل لتطوير الويب يتيح لك إنشاء أدوات داخلية ولوحات معلومات وتطبيقات أعمال بسرعة.
ويتميز بواجهة السحب والإفلات البديهية التي تساعد على بناء واجهات المستخدم والاتصال بقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات المختلفة لجلب البيانات ومعالجتها.
Appsmith أفضل الميزات
- إنشاء واجهات جذابة وعملية على حد سواء دون الحاجة إلى ترميز مكثف أو بدون كود برمجي
- تبسيط تطوير التطبيقات باستخدام واجهات معدة مسبقًا القوالب لحالات الاستخدام الشائعة
- كتابة كود JavaScript مخصص لإضافة منطق مخصص أو التعامل مع وظائف محددة
قيود Appsmith
- محدودية عناصر واجهة المستخدم
- صعوبة التنقل بين استدعاءات الدالة في الواجهة الخلفية
تسعير #### تسعير Appsmith
- مجانًا: للمطورين الأفراد والفرق الصغيرة
- للشركات: 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا
- المؤسسات: تسعير مخصص للفرق الكبيرة ذات الحجم الكبير واحتياجات الدعم المتنوعة
تقييمات ومراجعات تطبيق Appsmith
- G2: 4.6/5 (أكثر من 25 تقييم)
- Capterra: تقييمات غير كافية
6. Appian - الأفضل للأتمتة منخفضة التعليمات البرمجية
عبر أبيان تشتهر Appian، وهي منصة أتمتة منخفضة التعليمات البرمجية، بمساعدتك على تطوير تطبيقات فريدة من نوعها بسرعة.
يتيح لك Appian إنشاء تطبيقات من خلال واجهة مرئية، مما يقلل من الحاجة إلى ترميز واسع النطاق.
تعمل Appian على تبسيط عملية التطوير، مما يجعلها أسرع وأكثر سهولة للمستخدمين ذوي المستويات المختلفة من المعرفة التقنية.
أفضل ميزات Appian
- تصميم تطبيقات متوافقة مع الأجهزة المحمولة لتعزيز تجربة المستخدم
- تكامل التطبيقات مع الأنظمة ومصادر البيانات الأخرى من أجل التشغيل البيني السلس مع البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات لديك
- استخدام التحليلات وأدوات إعداد التقارير لمراقبة أداء التطبيق وتحليله من أجل اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والتحسين المستمر
قيود Appian
- تخصيص محدود لواجهة المستخدم
- دعم غير كافٍ لتفرع التعليمات البرمجية ودمجها
- صعوبة في إدارة التكوينات عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)
تسعير #### تسعير Appian
- مجاني: إصدار مجتمع Appian
- التطبيق: تسعير مخصص لأنواع متعددة من المستخدمين
- منصة: تسعير مخصص لنشر العديد من التطبيقات
- غير محدود: تسعير مخصص للتطبيقات غير المحدودة
تقييمات ومراجعات Appian
- G2: 4.5/5 (348+ تقييم)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 72 تقييم)
7. مخبز واجهة المستخدم - الأفضل لواجهة المستخدم
عبر مخبز واجهة المستخدم يركز UI Bakery بشكل كبير على جانب واجهة المستخدم (UI) في تطوير التطبيقات.
المنصة مفيدة للأفراد أو الفرق ذوي المهارات المحدودة في البرمجة الذين يرغبون في إنشاء تطبيقات ويب وظيفية وجذابة بصريًا.
أفضل ميزات #### UI Bakery
- سحب وإسقاط المكونات في لوحات المعلومات
- ضبط شكل ومظهر لوحات المعلومات بدون CSS
- قم بدمج تطبيق الويب الخاص بك مع أي مصدر بيانات أو واجهة برمجة تطبيقات تابعة لجهة خارجية دون مغادرة المنصة
- إنشاء تطبيقات الويب من جانب الخادمأتمتة سير العمل استخدام نظام أساسي منخفض التعليمات البرمجية فوق مصدر بيانات واحد أو عدة مصادر بيانات
قيود مخبز واجهة المستخدم
- التخصيص المحدود في المكونات سابقة الإنشاء
- أخطاء واجهة المستخدم المتكررة
- عدم وجود سجل المراجعة (لقطات)
تسعير مخبز واجهة المستخدم
- مجانًا: لما يصل إلى خمسة مستخدمين
- قياسي: 5 دولارات/مستخدم شهرياً؛ 10 دولارات/مطور شهرياً
- الشركات: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا؛ 40 دولارًا لكل مطور شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات مخبز واجهة المستخدم
- G2: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
8. تطبيقات Microsoft Power Apps - الأفضل للبيانات الموحدة
عبر تطبيقات Microsoft Power Apps تطبيقات Microsoft Power Apps هي مجموعة من التطبيقات والموصلات ومنصة بيانات توفر بيئة تطوير تطبيقات سريعة لإنشاء تطبيقات داخلية مخصصة لأعمالك.
وهي مفيدة لتقديم نموذج بيانات مركزي وموحد لتخزين المعلومات وإدارتها.
أفضل ميزات تطبيقات MS Power Apps
- تبسيط عملية تطوير التطبيقات مع وظيفة السحب والإفلات، مما يقلل من الحاجة إلى مهارات الترميز الشاملة
- الاتصال بسلاسة مع موصلات معدة مسبقًا للتواصل السلس بين تطبيقات Power Apps والأنظمة الخارجية
- الحفاظ على تكامل البيانات واتساقها عبر التطبيقات باستخدام خدمة البيانات المشتركة
قيود تطبيقات MS Power Apps
- التطوير التقليدي اللازم للتطبيقات المتطورة
- ضعف استجابة التطبيق عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات
- قدرات محدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت
- ترميز مخصص محدود
تسعير تطبيقات MS Power Apps
- خطة المطور: مجانية
- باقة تطبيقات الطاقة المميزة: 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا
تقييمات ومراجعات تطبيقات MS Power Apps
- G2: 4.2/5 (أكثر من 160 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23 تقييم)
أدوات تطوير البرامج الأخرى
بينما تعمل Retool والمنصات المماثلة على تبسيط عمليات البرمجة، فإن المنصات الشاملة مثل ClickUp تبسّط سير العمل الإبداعي وتحسّن التعاون وتعزز الإنتاجية.
ClickUp
ClickUp هو إدارة المشاريع ومنصة إنتاجية متعددة الاستخدامات وتستخدم لأغراض مختلفة، بما في ذلك تطوير البرمجيات .
يجمع ClickUp فرقك معًا لتخطيط وتتبع والتعاون في أي مشروع - كل ذلك في مكان واحد.
يعمل ClickUp بفعالية على سد الفجوة بين فرق التطوير، حيث يقدم جميع الميزات الأساسية التي يحتاجونها من أجل إدارة المشاريع بكفاءة .
استكشف ClickUp لإدارة مشاريعك البرمجية بقوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام
بفضل الإدارة القوية للمهام، ولوحات Agile، ومخططات Gantt، يُمكِّن ClickUp المطورين من تخطيط وتتبع وتنفيذ أعمالهم بدرجة عالية من الدقة. ويضمن تكامله مع أدوات التطوير الشائعة سير العمل بسلاسة، وربط أنظمة التحكم في الإصدار.
يمنحك ClickUp 3.0 القدرة على التحويل والتبديل بين طرق العرض المختلفة أثناء تحرير المهام مباشرةً باستخدام ClickUp AI
علاوة على ذلك، تسمح خيارات التخصيص في ClickUp للفرق بتخصيص المنصة لتتناسب مع عمليات التطوير الفريدة الخاصة بهم.
ولكن المنصة ليست مخصصة للفرق التقنية فقط. فهي تعزز التعاون مع الفرق غير التقنية في نفس البيئة، مما يجعلها مثالية لتطوير البرمجيات وتبسيط التواصل وتنفيذ المشاريع بكفاءة ونجاحها بشكل عام.
لخص على الفور سلاسل التعليقات الطويلة بنقرة زر واحدة باستخدام ClickUp AI ClickUp AI يساعد في إنشاء ملخصات للمهام والمواضيع وإنشاء عناصر العمل بناءً على سياق المهام. إنه مفيد لتحرير النسخ والعصف الذهني أيضًا.
ClickUp أفضل الميزات
- إنشاء وإدارة مهام لجوانب مختلفة من مشروع تطوير البرمجيات الخاصة بك
- تنظيم عملك باستخدام مساحات العمل والمشاريع، وإنشاء هيكل هرمي لإدارة جميع مراحل عملية تطوير برمجياتك
- إنشاء لوحات للمهام والمشاريع باستخدام ClickUp ClickApps لإدارة العمل. هذا مفيد بشكل خاص للفرق التي تتبع منهجيات سكروم أو كانبان
- مراقبة الوقت المستغرق في كل مهمة ومشروع لإدارة الموارد بفعالية
قم بإنشاء حقول وحالات وسير عمل مخصصة لتتناسب مع عملية تطوير البرامج الخاصة بك باستخدام أدوات ClickUp لفرق البرمجيات
قيود ClickUp
- يلاحظ بعض المستخدمين الجدد وجود منحنى تعليمي أكثر انحدارًا
- خيارات تخصيص محدودة لميزات محددة
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد: مثالي للفرق الصغيرة أو أولئك الذين يستكشفون قدرات ClickUp
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة للمؤسسات الكبيرة
- ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9,201 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (3,948+ تقييم)
## التنقل في بدائل إعادة التهيئة لتبسيط تطوير التطبيقات والويب
استكشاف بدائل Retool أكثر من مجرد استبدال أداة بأخرى. فهو ينطوي على اكتشاف حل يجلب قيمة متعددة الأوجه.
عندما تفكر في اختياراتك، فكّر في تجاوز مجرد تطوير التطبيق لإنشاء سير عمل مثالي يساعدك على تحقيق كفاءة أعلى.
سيساعدك ClickUp ومجموعة ميزاته المتنوعة على تحقيق ذلك. تطوير البرمجيات، وإدارة المشاريع، و أدوات الذكاء الاصطناعي ستعزز عملية تطوير تطبيقك. لذا، جرّب ClickUp اليوم! تذكّر أن أفضل الأدوات تعالج التحديات الحالية وتفتح إمكانيات غير متوقعة! 🎉