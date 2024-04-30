أفضل بدائل إعادة التجهيز للمطورين في 2025

جعلت Retool تطوير التطبيقات متاحاً وسهلاً للكثيرين. إنه نظام أساسي شائع منخفض الكود يحول عمليات البرمجة المعقدة إلى عمليات سير عمل مبسطة من خلال واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام.

حتى المطورين المتمرسين يستخدمونها لتجربة وعرض خبراتهم.

ومع ذلك، فإن بعض مطوري التطبيقات ومصممي الواجهة لديهم تحفظات بشأن تحول Retool الأخير إلى نموذج قائم على الاشتراك. ويفضل آخرون منصات ذات دعم عملاء أكثر سهولة واستجابة.

إذا كنت ترغب في استكشاف منصات أخرى لتطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية، ينتهي بحثك هنا. لقد قمنا بتجميع أفضل 8 بدائل ل Retool لتطوير التطبيقات.

نحن ننظر في ميزات وأسعار كل منصة لمساعدتك في العثور على أفضل ما يتناسب مع متطلباتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Retool؟

قبل الغوص في أفضل اختياراتنا لبدائل Retool، إليك قائمة منسقة من الميزات لإرشادك:

تجربة مستخدم بديهية: ابحث عن بدائل ذات واجهة سهلة الاستخدام لرحلة تطوير تطبيق سلسة وسهلة المنال. يجب أن تمكّن المنصة المستخدمين عبر مستويات الخبرة في البرمجة من خلال تجربة سهلة التنقل

ابحث عن بدائل ذات واجهة سهلة الاستخدام لرحلة تطوير تطبيق سلسة وسهلة المنال. يجب أن تمكّن المنصة المستخدمين عبر مستويات الخبرة في البرمجة من خلال تجربة سهلة التنقل وظائف قوية: ابحث عن أدوات تتجاوز متطلبات تطوير تطبيقك. تُعد واجهات السحب والإفلات والتكاملات المتنوعة ودعم مصادر البيانات المتنوعة من الميزات القيمة

ابحث عن أدوات تتجاوز متطلبات تطوير تطبيقك. تُعد واجهات السحب والإفلات والتكاملات المتنوعة ودعم مصادر البيانات المتنوعة من الميزات القيمة مرونة مصممة خصيصًا: يجب أن يسمح لك البديل بصياغة مكونات وسير عمل وواجهات مصممة حسب الطلب، وتخصيص عملية التطوير وفقًا لاحتياجات مشروعك

يجب أن يسمح لك البديل بصياغة مكونات وسير عمل وواجهات مصممة حسب الطلب، وتخصيص عملية التطوير وفقًا لاحتياجات مشروعك القابلية للتوسع: اختر منصة تستوعب التعقيد المتزايد وحجم تطبيقاتك دون المساس بالأداء

اختر منصة تستوعب التعقيد المتزايد وحجم تطبيقاتك دون المساس بالأداء إمكانيات التعاون: اختر بدائل ريتول التي تسهيل العمل الجماعي السلس مما يسمح لمساهمين متعددين بالعمل بشكل متزامن باستخدام ميزات التحكم في الإصدار

اختر بدائل ريتول التي تسهيل العمل الجماعي السلس مما يسمح لمساهمين متعددين بالعمل بشكل متزامن باستخدام ميزات التحكم في الإصدار التسعير الشفاف: فهم الآثار المترتبة على تكلفة كل بديل. استخدم المستويات المجانية أو الفترات التجريبية للبحث عن المنصات التي تتوافق مع ميزانيتك

فهم الآثار المترتبة على تكلفة كل بديل. استخدم المستويات المجانية أو الفترات التجريبية للبحث عن المنصات التي تتوافق مع ميزانيتك إجراءات أمنية معززة: أعط الأولوية للخيارات ذات ميزات الأمان المتقدمة. يجب أن تتوافق الأداة مع معايير الصناعة، خاصة عند التعامل مع البيانات الحساسة

أعط الأولوية للخيارات ذات ميزات الأمان المتقدمة. يجب أن تتوافق الأداة مع معايير الصناعة، خاصة عند التعامل مع البيانات الحساسة إمكانيات التكامل السلس: اختر منصة تتكامل بسلاسة مع أدواتك وخدماتك المفضلة. سيضمن ذلك سير عمل متماسك وتبادل البيانات بسلاسة

اختر منصة تتكامل بسلاسة مع أدواتك وخدماتك المفضلة. سيضمن ذلك سير عمل متماسك وتبادل البيانات بسلاسة رؤى تم اختبارها من قبل المستخدمين: تحقق من المراجعات. توفر تجارب العالم الحقيقي من مستخدمين آخرين وجهات نظر قيمة حول نقاط قوة المنصة والعوائق المحتملة

## أفضل بدائل إعادة التجهيز للاستخدام في عام 2024

الآن بعد أن عرفنا ما الذي نبحث عنه في بدائل Retool، دعنا نتحقق من أفضل 8 بدائل حققت نجاحًا كبيرًا في عام 2024.

1. Ply - الأفضل لتعزيز البرمجيات

عبر Ply Ply عبارة عن منصة تعزيز برمجيات تدمج الحلول المخصصة مباشرة في التطبيقات الحالية. وهي حاليًا في مرحلتها التجريبية المبكرة.

تشتهر Ply باستخدام أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي لاستكمال ميزات تطبيقك بحلول سياقية وسهلة الاستخدام دون الحاجة إلى خبرة في الترميز.

أفضل ميزات

إضافة أزرار وميزات وواجهات مخصصة داخل تطبيقاتك باستخدام البيانات الداخلية

إنشاء إشعارات بوظائف مخصصة متصلة بالتطبيق بعد النقر

إنشاء شريط أوامر للعمل مع تطبيقات أعمالك عبر اختصار لوحة المفاتيح

إضفاء طابع شخصي على تفاعلات العملاء من خلال استبدال الدردشات التقليدية بميزات داخل التطبيق مدعومة بالبيانات

قيود Ply

البرنامج التجريبي غير متوافق مع جميع تكوينات الأجهزة أو تطبيقات البرامج الأخرى

تسعير #### Ply

مجاناً: في المرحلة التجريبية

يمكن لمستخدمي الإصدار التجريبي توقع الحصول على خصم بعد طرح مستويات التسعير المختلفة.

تقييمات ومراجعات Ply Ply

G2: غير مدرج

غير مدرج Capterra: غير مدرجة

Ply متاح لمجموعة محدودة من المستخدمين للاختبار والمراجعات. لذا، فإن التقييمات والمراجعات غير متاحة للجمهور في الوقت الحالي.

2. DronaHQ - أفضل منصة منخفضة البرمجة

img/

عبر DronaHQ DronaHQ عبارة عن منصة تطوير تطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات الأعمال ونشرها وإدارتها باستخدام الحد الأدنى من الترميز اليدوي وجهد البرمجة .

يعمل DronaHQ على تبسيط عملية تطوير التطبيقات من خلال واجهة مرئية سهلة الاستخدام ومكونات مبنية مسبقًا.

أفضل ميزات DronaHQ

استخدام مكونات السحب والإفلات لتصميم واجهات التطبيقات بسهولة

استخدام موصلات معدة مسبقًا لدمج مصادر البيانات وخدمات الجهات الخارجية بسلاسة

تصميم وأتمتة مهام سير عمل الأعمال المتوافقة مع منصات متعددة

إدارة التطبيقات طوال دورات حياتها، مما يضمن نشر موثوق به وقابل للتطوير

قيود DronaHQ

الترميز التقليدي اللازم للتخصيصات المعقدة

التحسين غير الكافي لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي

تسعير DronaHQ

الخطط المستندة إلى المستخدم: تبدأ من 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

تبدأ من 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا الخطط المستندة إلى المستخدم: تبدأ من 100 دولار/شهرياً

تبدأ من 100 دولار/شهرياً الخطط المخصصة للمطورين فقط: أسعار مخصصة

DronaHQ التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 37 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 37 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 مراجعات)

3. الكتل الفائقة - الأفضل لبناء الأدوات الداخلية

عبر الكتل الفائقة Superblocks هي عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية للمطورين الذين يتطلعون إلى إنشاء أدوات إنشاء أدوات داخلية وسير عمل ومهام داخلية بسهولة وبسرعة.

تركز Superblocks على السرعة والفعالية من حيث التكلفة وقابلية التوسعة. تمكّن Superblocks المطورين من إنشاء تطبيقات بدون خبرة واسعة في الواجهة الأمامية أو تعلم لغات مثل React أو HTML أو CSS.

أفضل ميزات Superblocks الخارقة

إنشاء أدوات أسرع 10 مرات أسرع بجزء بسيط من التكلفة، مما يوفر مئات الساعات للمطورين

الاتصال بمصادر بيانات مختلفة باستخدام REST أو GraphQL أو gRPC، مما يعزز تكامل قواعد البيانات وتطبيقات الويب الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات الداخلية

أتمتة مهام سير العمل وجدولة المهام من خلال دمج البيانات من مصادر مختلفة

إنشاء واجهات جذابة بصريًا من خلال مكونات السحب والإفلات

قيود الكتل الفائقة

التحديات المتعلقة بترحيل HTML

التنقل المربك في الشريط الجانبي ومنشئ واجهة المستخدم

تسعير #### سوبر بلوكس

مجاناً: للمطورين الأفراد والفرق الصغيرة التي تبحث عن منشئ أدوات داخلية

للمطورين الأفراد والفرق الصغيرة التي تبحث عن منشئ أدوات داخلية محترف 5 دولارات/مستخدم خفيف شهرياً 15 دولارًا/مستخدم عادي شهريًا 49 دولاراً/مستخدم عادي شهرياً

المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات #### التقييمات والمراجعات الفائقة

G2: 4.7/5 (أكثر من 57 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 57 تقييم) Capterra: غير مدرج

4. OutSystems - أفضل بيئة تطوير مرئية

عبر الأنظمة الخارجية كما تطبيق منخفض الكود منصة تطوير، تغطي OutSystems دورة حياة التطبيق بأكملها في وقت تطوير قصير. وهي تتيح للمؤسسات إنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول ونشرها وإدارتها بسرعة وكفاءة.

تستخدم المنصة بيئة تطوير مرئية تمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات بأقل قدر من الترميز اليدوي والبرمجة اليدوية.

أفضل ميزات #### OutSystems

تسريع تصميم التطبيقات، وتقليل جهود الترميز اليدوي لزيادة الكفاءة

تقديم التطبيقات بسهولة على الويب والجوال ومنصات سطح المكتب، مع الحفاظ على عملية تطوير موحدة

التكيف مع الاختلافات في حجم المشروع، مما يضمن ملاءمته لكل من المشاريع الصغيرة وتطبيقات المؤسسات الكبيرة

قيود OutSystems

مواطن الخلل في بناء تطبيقات الجوال

ارتفاع تكاليف الترخيص

تسعير #### تسعير OutSystems

تطبيق واحد: مجاناً

مجاناً تطبيقات متعددة: تبدأ من 1,513 دولار شهريًا

تبدأ من 1,513 دولار شهريًا مجموعة تطبيقات كبيرة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات OutSystems

G2: 4.6/5 (991+ تقييم)

4.6/5 (991+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (376+ تقييم)

5. Appsmith - أفضل بديل مفتوح المصدر

عبر أبسميث هو بديل مفتوح المصدر ل Retool، Appsmith هو إطار عمل لتطوير الويب يتيح لك إنشاء أدوات داخلية ولوحات معلومات وتطبيقات أعمال بسرعة.

ويتميز بواجهة السحب والإفلات البديهية التي تساعد على بناء واجهات المستخدم والاتصال بقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات المختلفة لجلب البيانات ومعالجتها.

Appsmith أفضل الميزات

إنشاء واجهات جذابة وعملية على حد سواء دون الحاجة إلى ترميز مكثف أو بدون كود برمجي

تبسيط تطوير التطبيقات باستخدام واجهات معدة مسبقًا القوالب لحالات الاستخدام الشائعة

كتابة كود JavaScript مخصص لإضافة منطق مخصص أو التعامل مع وظائف محددة

قيود Appsmith

محدودية عناصر واجهة المستخدم

صعوبة التنقل بين استدعاءات الدالة في الواجهة الخلفية

تسعير #### تسعير Appsmith

مجانًا: للمطورين الأفراد والفرق الصغيرة

للمطورين الأفراد والفرق الصغيرة للشركات: 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص للفرق الكبيرة ذات الحجم الكبير واحتياجات الدعم المتنوعة

تقييمات ومراجعات تطبيق Appsmith

G2: 4.6/5 (أكثر من 25 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 25 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

6. Appian - الأفضل للأتمتة منخفضة التعليمات البرمجية

عبر أبيان تشتهر Appian، وهي منصة أتمتة منخفضة التعليمات البرمجية، بمساعدتك على تطوير تطبيقات فريدة من نوعها بسرعة.

يتيح لك Appian إنشاء تطبيقات من خلال واجهة مرئية، مما يقلل من الحاجة إلى ترميز واسع النطاق.

تعمل Appian على تبسيط عملية التطوير، مما يجعلها أسرع وأكثر سهولة للمستخدمين ذوي المستويات المختلفة من المعرفة التقنية.

أفضل ميزات Appian

تصميم تطبيقات متوافقة مع الأجهزة المحمولة لتعزيز تجربة المستخدم

تكامل التطبيقات مع الأنظمة ومصادر البيانات الأخرى من أجل التشغيل البيني السلس مع البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات لديك

استخدام التحليلات و أدوات إعداد التقارير لمراقبة أداء التطبيق وتحليله من أجل اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والتحسين المستمر

قيود Appian

تخصيص محدود لواجهة المستخدم

دعم غير كافٍ لتفرع التعليمات البرمجية ودمجها

صعوبة في إدارة التكوينات عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)

تسعير #### تسعير Appian

مجاني: إصدار مجتمع Appian

إصدار مجتمع Appian التطبيق: تسعير مخصص لأنواع متعددة من المستخدمين

تسعير مخصص لأنواع متعددة من المستخدمين منصة: تسعير مخصص لنشر العديد من التطبيقات

تسعير مخصص لنشر العديد من التطبيقات غير محدود: تسعير مخصص للتطبيقات غير المحدودة

تقييمات ومراجعات Appian

G2: 4.5/5 (348+ تقييم)

4.5/5 (348+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 72 تقييم)

7. مخبز واجهة المستخدم - الأفضل لواجهة المستخدم

عبر مخبز واجهة المستخدم يركز UI Bakery بشكل كبير على جانب واجهة المستخدم (UI) في تطوير التطبيقات.

المنصة مفيدة للأفراد أو الفرق ذوي المهارات المحدودة في البرمجة الذين يرغبون في إنشاء تطبيقات ويب وظيفية وجذابة بصريًا.

أفضل ميزات #### UI Bakery

سحب وإسقاط المكونات في لوحات المعلومات

ضبط شكل ومظهر لوحات المعلومات بدون CSS

قم بدمج تطبيق الويب الخاص بك مع أي مصدر بيانات أو واجهة برمجة تطبيقات تابعة لجهة خارجية دون مغادرة المنصة

إنشاء تطبيقات الويب من جانب الخادم أتمتة سير العمل استخدام نظام أساسي منخفض التعليمات البرمجية فوق مصدر بيانات واحد أو عدة مصادر بيانات

قيود مخبز واجهة المستخدم

التخصيص المحدود في المكونات سابقة الإنشاء

أخطاء واجهة المستخدم المتكررة

عدم وجود سجل المراجعة (لقطات)

تسعير مخبز واجهة المستخدم

مجانًا: لما يصل إلى خمسة مستخدمين

لما يصل إلى خمسة مستخدمين قياسي: 5 دولارات/مستخدم شهرياً؛ 10 دولارات/مطور شهرياً

5 دولارات/مستخدم شهرياً؛ 10 دولارات/مطور شهرياً الشركات: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا؛ 40 دولارًا لكل مطور شهريًا

10 دولارات لكل مستخدم شهريًا؛ 40 دولارًا لكل مطور شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مخبز واجهة المستخدم

G2: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. تطبيقات Microsoft Power Apps - الأفضل للبيانات الموحدة

عبر تطبيقات Microsoft Power Apps تطبيقات Microsoft Power Apps هي مجموعة من التطبيقات والموصلات ومنصة بيانات توفر بيئة تطوير تطبيقات سريعة لإنشاء تطبيقات داخلية مخصصة لأعمالك.

وهي مفيدة لتقديم نموذج بيانات مركزي وموحد لتخزين المعلومات وإدارتها.

أفضل ميزات تطبيقات MS Power Apps

تبسيط عملية تطوير التطبيقات مع وظيفة السحب والإفلات، مما يقلل من الحاجة إلى مهارات الترميز الشاملة

الاتصال بسلاسة مع موصلات معدة مسبقًا للتواصل السلس بين تطبيقات Power Apps والأنظمة الخارجية

الحفاظ على تكامل البيانات واتساقها عبر التطبيقات باستخدام خدمة البيانات المشتركة

قيود تطبيقات MS Power Apps

التطوير التقليدي اللازم للتطبيقات المتطورة

ضعف استجابة التطبيق عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات

قدرات محدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

ترميز مخصص محدود

تسعير تطبيقات MS Power Apps

خطة المطور: مجانية

مجانية باقة تطبيقات الطاقة المميزة: 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات تطبيقات MS Power Apps

G2: 4.2/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23 تقييم)

أدوات تطوير البرامج الأخرى

بينما تعمل Retool والمنصات المماثلة على تبسيط عمليات البرمجة، فإن المنصات الشاملة مثل ClickUp تبسّط سير العمل الإبداعي وتحسّن التعاون وتعزز الإنتاجية.

ClickUp

ClickUp هو إدارة المشاريع ومنصة إنتاجية متعددة الاستخدامات وتستخدم لأغراض مختلفة، بما في ذلك تطوير البرمجيات .

يجمع ClickUp فرقك معًا لتخطيط وتتبع والتعاون في أي مشروع - كل ذلك في مكان واحد.

يعمل ClickUp بفعالية على سد الفجوة بين فرق التطوير، حيث يقدم جميع الميزات الأساسية التي يحتاجونها من أجل إدارة المشاريع بكفاءة .

استكشف ClickUp لإدارة مشاريعك البرمجية بقوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام

بفضل الإدارة القوية للمهام، ولوحات Agile، ومخططات Gantt، يُمكِّن ClickUp المطورين من تخطيط وتتبع وتنفيذ أعمالهم بدرجة عالية من الدقة. ويضمن تكامله مع أدوات التطوير الشائعة سير العمل بسلاسة، وربط أنظمة التحكم في الإصدار.

يمنحك ClickUp 3.0 القدرة على التحويل والتبديل بين طرق العرض المختلفة أثناء تحرير المهام مباشرةً باستخدام ClickUp AI

علاوة على ذلك، تسمح خيارات التخصيص في ClickUp للفرق بتخصيص المنصة لتتناسب مع عمليات التطوير الفريدة الخاصة بهم.

ولكن المنصة ليست مخصصة للفرق التقنية فقط. فهي تعزز التعاون مع الفرق غير التقنية في نفس البيئة، مما يجعلها مثالية لتطوير البرمجيات وتبسيط التواصل وتنفيذ المشاريع بكفاءة ونجاحها بشكل عام.

لخص على الفور سلاسل التعليقات الطويلة بنقرة زر واحدة باستخدام ClickUp AI ClickUp AI يساعد في إنشاء ملخصات للمهام والمواضيع وإنشاء عناصر العمل بناءً على سياق المهام. إنه مفيد لتحرير النسخ والعصف الذهني أيضًا.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء وإدارة مهام لجوانب مختلفة من مشروع تطوير البرمجيات الخاصة بك

تنظيم عملك باستخدام مساحات العمل والمشاريع، وإنشاء هيكل هرمي لإدارة جميع مراحل عملية تطوير برمجياتك

إنشاء لوحات للمهام والمشاريع باستخدام ClickUp ClickApps لإدارة العمل . هذا مفيد بشكل خاص للفرق التي تتبع منهجيات سكروم أو كانبان

مراقبة الوقت المستغرق في كل مهمة ومشروع لإدارة الموارد بفعالية

قم بإنشاء حقول وحالات وسير عمل مخصصة لتتناسب مع عملية تطوير البرامج الخاصة بك باستخدام أدوات ClickUp لفرق البرمجيات قيود ClickUp

يلاحظ بعض المستخدمين الجدد وجود منحنى تعليمي أكثر انحدارًا

خيارات تخصيص محدودة لميزات محددة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد: مثالي للفرق الصغيرة أو أولئك الذين يستكشفون قدرات ClickUp

مثالي للفرق الصغيرة أو أولئك الذين يستكشفون قدرات ClickUp غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة للمؤسسات الكبيرة

أسعار مخصصة للمؤسسات الكبيرة ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,201 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,201 تقييم) Capterra: 4.7/5 (3,948+ تقييم)

## التنقل في بدائل إعادة التهيئة لتبسيط تطوير التطبيقات والويب

استكشاف بدائل Retool أكثر من مجرد استبدال أداة بأخرى. فهو ينطوي على اكتشاف حل يجلب قيمة متعددة الأوجه.

عندما تفكر في اختياراتك، فكّر في تجاوز مجرد تطوير التطبيق لإنشاء سير عمل مثالي يساعدك على تحقيق كفاءة أعلى.

سيساعدك ClickUp ومجموعة ميزاته المتنوعة على تحقيق ذلك. تطوير البرمجيات، وإدارة المشاريع، و أدوات الذكاء الاصطناعي ستعزز عملية تطوير تطبيقك. لذا، جرّب ClickUp اليوم! تذكّر أن أفضل الأدوات تعالج التحديات الحالية وتفتح إمكانيات غير متوقعة! 🎉