أفضل 10 بدائل لـ Pendo لفرق المنتجات في عام 2025

كان من المستحيل تقريباً معرفة كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجك أو تطبيقك أو خدمتك. بالتأكيد، كانت منصات التحليلات مثل Google Analytics موجودة، لكن نشاط المستخدم الفردي كان سراً محجوباً إلى حد ما.

أما الآن فقد أصبح ذلك شيئاً من الماضي. يمكن لمنصات الاعتماد الرقمي مثل Pendo الكشف عن البيانات الكامنة وراء تجربة المستخدم ووضعها بين يديك.

توفر ميزات مثل إعادة تشغيل الجلسة وتحليلات المستخدم لفرق المنتجات رؤية أكبر للسلوك والنشاط، حتى تتمكن من تصميم تجارب أفضل للعملاء والموظفين.

Pendo معروف جيداً، ولكنه ليس الأداة الوحيدة في هذا المجال. في هذا الدليل، نكشف لك عن أفضل 10 بدائل لـ Pendo لتحسين تجارب المستخدمين، بالإضافة إلى أداة مثيرة يمكن أن تغير الطريقة التي يدير بها فريقك المنتجات إلى الأبد. 👀

ما هو Pendo؟

Pendo هي تجربة منتج شهيرة ومنصة اعتماد رقمية تمكّن فرق المنتجات من تقديم تجارب أفضل للمستخدمين مدعومة ببيانات ورؤى حقيقية.

عبر بندو

تشتمل منصة تجربة المنتج هذه على ميزات مثل تحليلات المستخدم، وتسجيل الجلسات وإعادتها وخرائط طريق المنتج, اكتشاف المنتج والتحقق، وملاحظات المستخدمين، والأدلة والدعم داخل التطبيق.

البرنامج عبارة عن منصة شاملة يمكن تكييفها مع تجارب المستخدمين والموظفين على حد سواء - مما يجعله منافسًا جيدًا للشركات التي ترغب في التركيز على الصعيدين الخارجي والداخلي. ✔️

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Pendo؟

هناك المئات من منصات التبني الرقمي البديلة، مما لا يجعل المقارنة بينها مهمة سهلة. لحسن الحظ، لقد توصلنا إلى قائمة مرجعية بسيطة لمساعدتك في العثور على حل التحليلات المناسب أو بديل Pendo.

إليك ما يجب البحث عنه في بديل لـ Pendo:

الميزات: ما هي الميزات الأكثر أهمية؟ هل أنت أكثر تركيزًا على مجموعة واسعة من خيارات جمع البيانات أم على كيفية استخدام البرنامج لتلك البيانات لتقديم رؤى؟

ما هي الميزات الأكثر أهمية؟ هل أنت أكثر تركيزًا على مجموعة واسعة من خيارات جمع البيانات أم على كيفية استخدام البرنامج لتلك البيانات لتقديم رؤى؟ التسعير والهيكل: بعض الأدوات لديها خطط تسعير تتغير حسب عدد المستخدمين أو الجلسات أو الأحداث أو المستخدمين النهائيين. أيهما أفضل بالنسبة لك؟

بعض الأدوات لديها خطط تسعير تتغير حسب عدد المستخدمين أو الجلسات أو الأحداث أو المستخدمين النهائيين. أيهما أفضل بالنسبة لك؟ سهولة الاستخدام: ما مدى سهولة استخدام التطبيق الجديد؟ هل يمكن لفريقك بأكمله استخدامه بنجاح لجمع ملاحظات المستخدمين أو لتأهيل المستخدمين؟

ما مدى سهولة استخدام التطبيق الجديد؟ هل يمكن لفريقك بأكمله استخدامه بنجاح لجمع ملاحظات المستخدمين أو لتأهيل المستخدمين؟ التعاون: هل يمكنك مشاركة البيانات والرؤى بسهولة مع الفرق الأخرى أو أصحاب المصلحة الآخرين؟

هل يمكنك مشاركة البيانات والرؤى بسهولة مع الفرق الأخرى أو أصحاب المصلحة الآخرين؟ الذكاء الاصطناعي: هل تستخدم الأداة الذكاء الاصطناعي؟ هل هذا يكمل سير العمل والعمليات الخاصة بك؟

أفضل بديل لـ Pendo هو البديل الذي يتوافق مع احتياجاتك بشكل أكبر. ضع في اعتبارك النقاط المذكورة أعلاه، وقم بترتيب مدى أهميتها بالنسبة لك، واستخدم ذلك لتوجيهك نحو أفضل أداة لأعمالك.

أفضل 10 بدائل ل Pendo لاستخدامها في عام 2024

يعد Pendo خياراً مفيداً للفرق التي ترغب في الحصول على رؤية أفضل لمشاركة المستخدمين حتى يتمكنوا من تحسين التجربة بشكل أكبر. ومع ذلك، فهي ليست الأداة الوحيدة التي تقدم ميزات مماثلة، ومن المفيد دائمًا استكشاف بدائل Pendo لمعرفة ما إذا كانت أفضل من Pendo.

فيما يلي 10 من أفضل بدائل Pendo التي نعتقد أنها تستحق الدراسة هذا العام.

1. واتفيكس

عبر واتفيكس Whatfix هي عبارة عن منصة اعتماد رقمية مصممة لتحسين إنتاجية المستخدمين، والامتثال للعمليات، واكتشاف الميزات. باستخدام Whatfix، يمكن لفرق المنتجات مراقبة سلوك المستخدم، وتتبع استخدام الميزات، والحصول على الملاحظات، وتقديم الدعم والتوجيه للعملاء في الوقت الفعلي. ⌚

أفضل ميزات Whatfix

توفير التدريب داخل التطبيق ودعم العملاء للمستخدمين النهائيين

زيادة اعتماد المستخدم من خلال الإرشادات التفصيلية والأدوات

إضفاء طابع شخصي على التجربة من خلال التقسيم الذكي والتخصيص حسب السياق

قيود Whatfix

أفاد بعض المستخدمين أنهم يجدون صعوبة في نشر Whatfix جنبًا إلى جنب مع موفري منتجات SaaS الآخرين

يمكن أن تكون رحلة تعلم Whatfix معقدة إلى حد ما، وفقًا لبعض المستخدمين

تسعير Whatfix

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Whatfix

G2: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

2. السعة

عبر السعة Amplitude هو تطبيق برمجي لتحليلات المنتجات وتتبع الأحداث. يمكن للفرق استخدام هذا البديل من Pendo للحصول على رؤى المستخدمين ذات الصلة بشكل كبير، ثم تطبيق هذه البيانات لتحسين المنتجات. تتضمن المنصة ميزات للتحليلات والتجريب والتحسين وبيانات العملاء. ▶️

أفضل ميزات #### Amplitude

تخطيط اختبارات A/B ونشرها لتحديد الخيار الأفضل

إنشاء الملفات الشخصية للعملاء وقوائم الجمهور باستخدام منصة بيانات العملاء المدمجة

تخصيص المحتوى المستقبلي باستخدام شرائح الجمهور المستندة إلى البيانات

قيود السعة

يتمنى بعض المستخدمين وجود قوالب يمكنك تخصيصها في عملية الإعداد

لا يمكنك إنشاء لوحة تاريخية كاملة، حيث تعود البيانات إلى آخر 365 يومًا فقط

تسعير #### Amplitude

البداية: مجانًا

مجانًا زيادة: من 49 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

من 49 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين النمو: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات #### Amplitude

G2: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

3. ووك مي

عبر WalkMe WalkMe عبارة عن منصة تبني رقمية مصممة للتخلص من الاحتكاك في المنتجات الرقمية. يقوم البرنامج بتراكب تطبيق الويب الخاص بك لتحديد التحديات المحتملة، ثم يقدم توصيات عملية حول كيفية تحسين سير العمل واستخدام المنتج. 🙌

WalkMe أفضل الميزات

فهم ما إذا كانت تدفقات المستخدم تعمل على النحو المنشود أم لا

تقديم تجارب رقمية مخصصة في الوقت المناسب، بفضل الأتمتة

إزالة الاحتكاك لزيادة الإنتاجية وزيادة تبني الميزات

قيود WalkMe

ذكر بعض المستخدمين أن تحميل المنصة بطيء، مما قد يؤثر على تجربة مستخدم الموقع الإلكتروني

على الرغم من أنها منصة غير مُبرمجة، يشير المستخدمون إلى أنه من المفيد أن يكون هناك شخص ما في فريقك يتقن HTML وCSS

تسعير #### WalkMe

اتصل لمعرفة الأسعار

WalkMe التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

4. كومة

عبر كومة Heap هي عبارة عن منصة رؤى رقمية تتيح لفرق المنتجات فهم رحلات المستخدمين، ثم إجراء تغييرات سريعة لتحسين الاحتفاظ بالمستخدمين والتحويل والتجربة. يمكن لفرق المنتجات استخدام البرنامج لفهم ما ينجح وما لا ينجح، مع بيانات العملاء الحقيقية لدعمها. 📈

هيب أفضل الميزات

الحصول على السياق الكامل لسير عمل المستخدم بنقرة واحدة

تحديد فرص تحسين منتجك باستخدام إمكانات علم البيانات المدمجة

تتبع وفهم تفاعل المنتج عبر أجهزة متعددة

قيود الكومة

بعض المستخدمين يفتقدون وظائف موجودة في Pendo، مثل الجولات الموجهة للمنتج واستطلاعات NPS

يتتبع Heap تفاعلات الواجهة الأمامية فقط، لذلك ستحتاج إلى أداة أخرى لتتبع التفاعلات مع الواجهة الخلفية

تسعير #### تسعير Heap

مجاني

النمو: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار محترف: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار الممتاز: اتصل لمعرفة الأسعار

هيب التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (1,000+ تقييم)

4.4/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

5. أوسرلين

عبر حارة المستخدم Userlane عبارة عن منصة اعتماد رقمية مصممة لفرق المنتجات التي ترغب في الحصول على صورة كاملة لتجربة التطبيق، حتى يتمكنوا من فهم اعتماد المستخدم وإجراء التحسينات. يمكن استخدام بديل Pendo هذا أيضًا لتقديم دعم العملاء عند الطلب داخل التطبيق، مع محتوى ذي صلة بالسياق وأدلة مستخدم جذابة للغاية. 📑

أفضل ميزات Userlane

فهم سلوك المستخدم في الوقت الفعلي عبر التطبيقات المختلفة

تحليل بيانات سلوك عملائك للإبلاغ عن تحسينات تجربة المستخدم

إنشاء محتوى تلقائي وملائم ونشره باستخدام إرشادات داخل التطبيق

قيود حارة المستخدم

يتمنى بعض المستخدمين وجود قوالب لتنزيل التقارير لتبسيط عملية إعداد التقارير

يمكن أن يكون من الصعب إدارته إذا كان لديك عدد كبير من الأدلة، وفقاً لبعض المستخدمين

تسعير #### تسعير Userlane

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Userlane #### تقييمات ومراجعات Userlane

G2: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

6. سمارت لوك

عبر سمارت لوك Smartlook هي منصة رقمية تقدم تحليلات للمنتج ورؤى مرئية للمستخدمين. تجمع المنصة بين البيانات النوعية والكمية لمنح فرق المنتج رؤية كاملة عن كيفية تجربة المستخدمين لتطبيقاتهم، حتى يتمكنوا من اتخاذ خيارات أفضل في

عملية اتخاذ القرار

عندما يتعلق الأمر بتطوير المنتجات 📄

Smartlook أفضل الميزات

تعرف على الإجراءات التي يتخذها المستخدمون باستخدام أدوات تسجيل الجلسات

استخدام الخرائط الحرارية للموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول لتتبع سلوك المستخدم

استخدام تحليلات تطبيق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني لفهم سلوك المستخدم

قيود Smartlook الذكية

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في عدم تسجيل الجلسات بشكل كامل

يمكن أن تستفيد الأداة من المزيد من خيارات التخصيص للتقارير، وفقًا لبعض المستخدمين

تسعير #### Smartlook

مجاني

المحترف: ابتداءً من 55 دولارًا شهريًا

ابتداءً من 55 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Smartlook التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. أبكيس

عبر تطبيقات Appcues هي عبارة عن منصة لتبني المنتجات مصممة لفرق المنتجات التي ترغب في تحسين رحلة تأهيل المستخدم. تتيح المنصة للفرق إنشاء تجارب مخصصة داخل التطبيق للمستخدمين الجدد من خلال تصميم التجربة والاستهداف الذكي وتتبع سلوك المستخدم.

أفضل الميزات #### Appcues

صمم تدفقات وقوائم مراجعة مخصصة للمستخدمين الجدد أثناء الإعداد

زيادة التفاعل مع الرسائل المنزلقة، وتلميحات الأدوات، والنقاط الساخنة

جمع ملاحظات المستخدمين من خلال استطلاعات الرأي داخل التطبيق

قيود التطبيقات

يجد بعض المستخدمين أن خاصية الحفظ التلقائي محبطة، لأنها قد تجعل من الصعب اختبار التغييرات المحتملة وإعادتها بسرعة

يتمنى بعض المستخدمين لو كانت هناك تحليلات أكثر تفصيلاً متاحة داخل Appcues

تسعير Appcues #### Appcues

الأسعار الأساسية: من 249 دولارًا شهريًا لثلاثة تراخيص مستخدمين

من 249 دولارًا شهريًا لثلاثة تراخيص مستخدمين النمو: من 879 دولارًا شهريًا لتراخيص 10 مستخدمين

من 879 دولارًا شهريًا لتراخيص 10 مستخدمين المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Appcues التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. جلاس بوكس

عبر الصندوق الزجاجي Glassbox هي عبارة عن منصة تحليلات رقمية لتجربة العملاء تُمكِّن الفرق من إنشاء تجارب أكثر جاذبية لمستخدمي التطبيقات والمنتجات الرقمية. باستخدام بديل Pendo هذا، يمكن لفرق المنتجات التقاط كل تفاعل للمستخدمين وتحليل رحلات العملاء ومراقبة الأداء. 🤖

أفضل الميزات #### Glassbox

جمع بيانات المستخدم وتحديد اتجاهات المستخدم بمرور الوقت

تحديد المشكلات ونشر الإصلاحات لتحسين تدفق المستخدمين

التعاون مع الفرق الأخرى لمشاركة المعلومات وتحديد أولويات التحسينات المناسبة

قيود Glassbox

ذكر بعض المستخدمين أن تجربة الإعداد وإضافة التعليمات البرمجية إلى موقع الويب الخاص بهم كانت تحديًا

يمكن تحسين إدارة وصول المستخدم لفرق متعددة، وفقًا لبعض المستخدمين

تسعير #### تسعير غلاس بوكس

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الصندوق الزجاجي

G2: 4.9/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 40 تقييم)

9. ميكسبانيل

عبر ميكسبانيل ميكسبانيل

هو تحليلات المنتج و

أداة لتصور البيانات

التي تمكّن فرق المنتجات من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن التحسينات. تتيح المنصة لأي شخص عرض بيانات سلوك المستخدم ومشاركتها بين الفرق واتخاذ المسار الصحيح للمضي قدمًا. 📊

أفضل ميزات Mixpanel

احصل على تحديثات مباشرة حول كيفية تفاعل المستخدمين مع تطبيقك

تحليل رحلة المستخدم من البداية إلى النهاية

إنشاء لوحات تحوّل بيانات المستخدم إلى مخططات ورسوم بيانية مرئية للغاية

قيود Mixpanel

يعبر بعض المستخدمين عن رغبتهم في الحصول على خيارات تخصيص أفضل للوحات المعلومات

قد يكون من الصعب استخراج البيانات الأولية لاستخدامها في تطبيقات أخرى، وفقًا لبعض المستخدمين

تسعير Mixpanel

البداية: مجاناً

مجاناً النمو: من 20 دولارًا في الشهر

من 20 دولارًا في الشهر المؤسسات: من 833 دولاراً شهرياً

Mixpanel التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. هوتجار

عبر هوتجار Hotjar هي أداة لتحليل خرائط حرارة الموقع الإلكتروني وتحليلات السلوك تمنح الفرق مزيدًا من المعلومات حول ما يحدث على موقعهم الإلكتروني، بما يتجاوز الأرقام الأساسية. تتضمن مجموعة ميزات Hotjar خرائط حرارية وتسجيلات واستطلاعات رأي وتعليقات المستخدمين والمقابلات. 📣

أفضل ميزات Hotjar

تعرف على المناطق التي يستخدمها زوار موقعك الإلكتروني بالفعل باستخدام الخرائط الحرارية

عرض جلسات المستخدم لتحديد الاحتكاك في تدفق المستخدمين لديك

طلب التعليقات أو ترتيب مقابلات فردية مع مستخدمين حقيقيين لموقعك الإلكتروني

قيود Hotjar

تمنى بعض المستخدمين أن تكون تجربة التصفح ولوحة التحكم أكثر انسيابية

وجد بعض المستخدمين أن إضافة Hotjar إلى موقع الويب الخاص بهم أثرت سلبًا على سرعة تحميل الصفحات والأداء

تسعير #### هوتجار

HotJar Observe Basic: مجانًا

مجانًا هوت جار أوبزيرف بلس: 39 دولاراً شهرياً

39 دولاراً شهرياً HotJar Observe Business: 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

99 دولارًا أمريكيًا في الشهر HotJar Observe Scale: 213 دولارًا أمريكيًا في الشهر

213 دولارًا أمريكيًا في الشهر هوت جار اسأل أساسي: مجانًا

مجانًا هوت جار اسأل بلس: 59 دولاراً في الشهر

59 دولاراً في الشهر هوت جار اسأل الأعمال: 79 دولارًا أمريكيًا في الشهر++

79 دولارًا أمريكيًا في الشهر++ HotJar Ask Scale: 159 دولارًا أمريكيًا في الشهر

159 دولارًا أمريكيًا في الشهر HotJar Engage Basic: مجانًا

مجانًا HotJar Engage Plus: 350 دولارًا أمريكيًا في الشهر

350 دولارًا أمريكيًا في الشهر هوت جار إشراك الأعمال: 550 دولاراً في الشهر

550 دولاراً في الشهر HotJar Engage Scale: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات هوتجار هوتجار

G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

أدوات الأعمال الأخرى

هذه البدائل ل Pendo رائعة إذا كنت تبحث عن أداة مختلفة لسلوك المستخدم وتحليلات المنتجات. سواء التزمت بـ Pendo أو اخترت أحد منافسيه، ستظل بحاجة إلى

أدوات إدارة المنتجات

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قوالب التخطيط الاستراتيجي

و

قوالب صنع القرار

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تم تصميم ClickUp من أجل التعاون، بحيث يمكن لفريق المنتج الخاص بك العمل مع الأقسام الداخلية الأخرى وأصحاب المصلحة لتبادل الأفكار ومشاركة البيانات ضمن

قالب استراتيجية المنتج

. يمكن الآن للبيانات التي تجمعها من بدائلك لـ Pendo أن تعيش في مكان مركزي واحد، حيث يمكن للجميع الوصول إليها واستخدامها. 🌻

ClickUp أفضل الميزات

اجمع كل بيانات سلوك المستخدم الخاصة بك في مكان واحد برنامج إدارة المشاريع المرئية

إنشاء خرائط طريق منظمة للمنتج

استخدم ClickUp كـ تطبيق تتبع الأهداف لتحفيز أعضاء الفريق للوصول إلى أهدافهم

تخطيط وكتابة ومشاركة معلومات المنتج مع مستندات ClickUp احصل على رؤية واضحة لخرائط طريق المنتج ودورات حياته باستخدام لوحات معلومات ClickUp تعاون مع فرق التسويق والمبيعات لديك بشأن تحديثات المنتج وإطلاقه



قيود ClickUp

مع وجود العديد من الميزات والكثير من خيارات التخصيص، قد يجد بعض المستخدمين أن ClickUp مربكاً في البداية

بعض ميزات ClickUp AI التي طال انتظارها، مثل ملخصات المشروع وملخصات الموقف، غير متوفرة في التطبيق حتى الآن ولكنها ستتوفر قريباً

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

تسخير قوة بيانات سلوك المستخدم ## تسخير قوة بيانات سلوك المستخدم

عندما تفكر في جميع أدوات التبني الرقمي المتاحة، هناك مشهد غني من التطبيقات والمنصات التي يمكن أن تعزز الطريقة التي يتعامل بها فريق منتجك مع تطوير تجربة المستخدم. استخدم هذا الدليل لمساعدتك في العثور على أفضل بديل لـ Pendo لتلبية احتياجاتك - سواء كان هدفك هو الحصول على بيانات أكثر تفصيلاً عن المستخدم أو إيجاد طريقة أفضل لمشاركة ما لديك مع فريقك.

بينما تتعمق أكثر في عالم بدائل Pendo، فكّر في الأدوات الأخرى التي يمكن أن تدعم رحلتك نحو بناء أفضل المنتجات الممكنة. حوّل الطريقة التي تتعامل بها مع إدارة المنتجات باستخدام ClickUp. اشترك مجانًا الآن . ✨