10 بدائل رائعة لـ Snowflake لإدارة البيانات بشكل مبسط

Snowflake عبارة عن مستودع سحابي شهير يساعدك على الوصول إلى بياناتك وتخزينها وإدارتها ومشاركتها مع ضمان أقصى درجات الأمان. تشتهر المنصة لسبب ما - فهي توفر خيارات أتمتة ممتازة، وتدعم البيانات المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة، وتعزز التعاون، وتتكامل مع أدوات ذكاء الأعمال المختلفة.

على الرغم من أن اسمها قد يوحي بخلاف ذلك، فإن Snowflake أداة قوية يمكنها التعامل مع كميات هائلة من البيانات وتقديم أداء سريع للغاية في جميع الأوقات. ❄️

على الرغم من خياراته المذهلة، إلا أن Snowflake ليس مناسبًا تمامًا للجميع. قد يرغب بعض الأشخاص في مزيد من التحكم في تكاليفهم، أو واجهة مستخدم أبسط، أو إمكانية الاستخدام دون اتصال بالإنترنت.

لقد بذلنا جهدًا كبيرًا من أجلك وقمنا بإعداد قائمة بأفضل 10 بدائل لـ Snowflake التي قد تتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتك. سنغطي ميزاتها بشكل متعمق وسنسلط الضوء على بعض العيوب لمساعدتك في العثور على حل البيانات المثالي لعملك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Snowflake؟

نظرًا لأنه يمكنك العثور على عدد كبير من البدائل لسنوفليك Snowflake، فإن فصل الغث عن السمين قد يكون أمرًا صعبًا. إذا كنت تريد أن تكون واثقًا من أنك باتخاذ القرار الصحيح ابحث عن منصة تتمتع بالخصائص التالية:

قابلية التوسع : يجب أن تكون منصة البيانات السحابية قادرة على التعامل مع احتياجات شركتك المتزايدة من البيانات دون تأخير أو مشاكل في الأداء

: يجب أن تكون منصة البيانات السحابية قادرة على التعامل مع احتياجات شركتك المتزايدة من البيانات دون تأخير أو مشاكل في الأداء الأمان : يجب أن يفي بديل Snowflake بأعلى مستويات الأمان للحفاظ على أمان بياناتك وتقليل مخاطر الاختراقات. وتُعد خيارات مثل المصادقة الثنائية والتشفير وإخفاء البيانات ميزة إضافية مرحب بها

: يجب أن يفي بديل Snowflake بأعلى مستويات الأمان للحفاظ على أمان بياناتك وتقليل مخاطر الاختراقات. وتُعد خيارات مثل المصادقة الثنائية والتشفير وإخفاء البيانات ميزة إضافية مرحب بها تكامل البيانات : يجب أن تكون المنصة المناسبة قادرة على التكامل مع ذكاء الأعمال ومنصات البيانات لمساعدتك على إنشاء نظام بيئي فريد وعملي يتوافق مع احتياجات شركتك

: يجب أن تكون المنصة المناسبة قادرة على التكامل مع ذكاء الأعمال ومنصات البيانات لمساعدتك على إنشاء نظام بيئي فريد وعملي يتوافق مع احتياجات شركتك خيارات التعاون : إذا كان فريقك يعمل عن بُعد، فابحث عن بدائل إدارة البيانات السحابية التي تتيح لك التعاون ومشاركة البيانات بأقصى درجات الأمان

الأتمتة : توفر المنصة المناسبة خيارات لـ أتمتة المهام المتكررة وبالتالي التقليل من مخاطر الأخطاء وتحسين التكاليف

: توفر المنصة المناسبة خيارات لـ أتمتة المهام المتكررة وبالتالي التقليل من مخاطر الأخطاء وتحسين التكاليف ميزات التحليل: يجب أن تحتوي المنصة على أدوات قوية لمساعدتك في تحليل و تصور البيانات واتخاذ قرارات مستنيرة من شأنها أن تقفز بنجاح شركتك

إدارة بياناتك بسهولة: أفضل 10 بدائل لـ Snowflake في عام 2024 وما بعده

بعد تحليل العشرات من بدائل Snowflake، توصلنا إلى قائمة أفضل 10 منصات تقدم أفضل الوظائف والأمان. تحقق من بدائل منصات البيانات هذه واعثر على المنصة التي تناسب احتياجات شركتك من البيانات. 🔍

1. AWS Redshift

عبر: أوسامازون/ريدشيفت إذا كنت ترغب في تخزين وتحليل كميات هائلة من البيانات دون عوائق والحصول على رؤى مفصلة في غمضة عين، فإن AWS Redshift هو السبيل للذهاب! إن أداة تخزين البيانات السحابية من أمازون مليئة بأحدث الميزات التي يمكنها التعامل مع أكثر مجموعات البيانات تعقيدًا وتمنحك رؤى متكاملة. 😍

تتمتع AWS Redshift بـ إمكانية الاستعلام المستقل - يمكنك الوصول إلى قواعد بياناتك العلائقية والاستعلام عن البيانات المباشرة لفهم أداء عملياتك التجارية بشكل أفضل دون أي حركة للبيانات.

من الأسباب الأخرى التي قد تجعلك تفكر في هذه الأداة التعلم الآلي لـRedshift (ML). فهي تتيح لك استخدام عبارات SQL لتدريب نماذج Amazon SageMaker استنادًا إلى بياناتك في AWS Redshift وإجراء تنبؤات مالية واكتشاف اضطراب العملاء وقياس المخاطر.

أفضل ميزات AW00 AWS Redshift

Redshift ML

الاستعلام الموحد

عمليات التكامل الأصلية والخارجية

تحليل بيانات بسيط، وتخزين البيانات، ومشاركة البيانات

قيود AWS Redshift

يمكن أن تكون باهظة الثمن لبعض المستخدمين

دعم محدود لأنواع البيانات مثل XML وJSON

تسعير AWS Redshift

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات AW00 AWS Redshift

G2 : 4.4/5 (أكثر من 350 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 350 تقييم) TrustRadius: 7.7/10 (أكثر من 200 تقييم)

2. فيرتيكا

عبر فيرتيكا Vertica هي أداة قوية يمكنها تحليل أي نوع من البيانات وتساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تحسين العمليات.

تستخدم هذه المنصة الموحدة لتحليل البيانات تقنية قوية لتفسير البيانات من مصادر مختلفة، مما يسمح لك بالحفاظ على مركزية العملية.

أحد أسباب تقديم Vertica لهذا الأداء العالي هو التخزين العمودي. يتم تنظيم البيانات في أعمدة لتحسين أداء الاستعلام. نظرًا لأن Vertica يقرأ فقط الأعمدة اللازمة للإجابة على الاستعلام، فإنه يوفر سرعة وكفاءة من الدرجة الأولى.

بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي المدمجة وقدرات التعلم الآلي، يمكنك أتمتة ومراقبة تشغيل البنى وتخصيص تجربتك على أكمل وجه. 💪

أفضل ميزات Vertica

النشر المحلي والسحابة

نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

التخزين العمودي

مثالية لمجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة

قيود Vertica

منحنى تعلم أكثر حدة

عدم وجود دعم عند التحويل من السحابة إلى السحابة

تسعير Vertica

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Vertica

G2 : 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم) TrustRadius: 9.3/10 (أكثر من 20 تقييمًا)

3. جوجل BigQuery

عبر جوجل كلاود هل تريد مستودعًا يمكنه تحليل جميع أنواع البيانات في الوقت الفعلي دون القلق بشأن إدارة الخادم؟ جرّب Google BigQuery، وهو برنامج بدون خادم مستودع بيانات الذي يصل إلى النقطة المثالية بين سهولة الاستخدام والأداء الرائع والخيارات القوية.

الميزة البارزة في هذا المستودع هي BigQuery Studio، وهي واجهة موحدة تسمح لممارسي البيانات ذوي المهارات المختلفة في الترميز بتبسيط سير العمل. يتيح لك هذا الخيار القوي استخدام لغة SQL البسيطة للوصول إلى Vortex AI (منصة التعلم الآلي من Google) لتبسيط المهام المتعلقة بالبيانات وتجنب استخدام نماذج متخصصة.

يتميز Google BigQuery أيضًا بـ Duet AI، وهو مساعد قائم على الذكاء الاصطناعي يمكنه تقديم يد المساعدة عند الكتابة بلغة Python وSQL، وبالتالي تقليل مخاطر الأخطاء وزيادة كفاءتك! 📈

أفضل ميزات Google BigQuery

استوديو BigQuery

الذكاء الاصطناعي الثنائي

تحليلات في الوقت الحقيقي

ذكاء الأعمال المدمج لإنشاء الرؤى ومشاركتها

تحليل البيانات ومشاركتها عبر السحابة

قيود Google BigQuery

قد تكون الاستعلامات المعقدة باهظة الثمن

قد تكون إدارة عناصر التحكم في الوصول صعبة بالنسبة لبعض المستخدمين

تسعير Google BigQuery

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Google BigQuery

G2 : 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

4. PostgreSQL

عن طريق: ملف هيبو إذا كنت تريد بديلاً مجانيًا ومفتوح المصدر ل Snowflake، فقد وجدته! PostgreSQL هي عبارة عن منصة قوية لقاعدة بيانات ارتباطية للكائنات مع ميزات يمكن أن تساعدك على تخزين وتوسيع نطاق البيانات الأكثر تعقيدًا.

ليس من المستغرب أن تحظى هذه الأداة بشعبية كبيرة في مجتمع البيانات - فهي تعمل على جميع أنظمة التشغيل، ومتوافقة مع ACID، ويمكن توسيعها بإضافات رائعة.

مع PostgreSQL، لديك الحرية الكاملة لإنشاء بيئة تتوافق مع احتياجاتك. حدد أنواع البيانات الخاصة بك، وأنشئ دوال مخصصة، واكتب التعليمات البرمجية باستخدام لغات مختلفة دون إعادة تجميع قاعدة البيانات، وبالتالي توفير الوقت. 😎

أفضل ميزات PostgreSQL PostgreSQL

مفتوحة المصدر

قابلة للتوسيع والتخصيص

يعمل على جميع أنظمة التشغيل الرئيسية

مجتمع داعم

قيود PostgreSQL

عملية إعداد معقدة

واجهة المستخدم ليست غنية بالميزات

تسعير PostgreSQL

مجاني

تقييمات ومراجعات PostgreSQL PostgreSQL

G2 : 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

5. Azure Synapse Analytics

عبر: أزور مايكروسوفت قم بتحليل البيانات عبر بحيرات البيانات والمستودعات وقواعد البيانات التشغيلية وأنظمة البيانات الضخمة واكتسب رؤى قيمة مع Azure Synapse Analytics، وهي خدمة تحليلات المؤسسات! 🤓

تجمع المنصة بين تقنيات SQL وApache Spark مع مستكشف بيانات Azure Data Explorer لتقديم أفضل النتائج وتتيح لك التعمق في أكوام من البيانات.

باستخدام Azure Synapse Analytics، يمكنك اختيار اللغة التي تريد استخدامها للاستعلام عن البيانات العلائقية وغير العلائقية، مما يمنحك أقصى درجات المرونة.

يتمحور النظام الأساسي حول الأمان - استخدم التشفير على مستوى العمود وإخفاء البيانات الديناميكي لضمان أمان بياناتك بنسبة 100%.

أفضل ميزات تحليلات Azure Synapse Analytics

مصممة للمؤسسات

الاستعلام عن البيانات العلائقية وغير العلائقية

يعمل بسلاسة مع Azure Machine Learning و Power BI

ضوابط أمنية دقيقة الحساسية

قيود تحليلات Azure Synapse Analytics

هيكل التكلفة المعقد

مشكلات في اتصال مجمع بيانات SQL

تسعير Azure Synapse Analytics

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات تحليلات Azure Synapse Analytics

G2 : 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 30 مراجعة)

6. بانوبلي

عبر بانوبلي يمكنك مزامنة بياناتك وتخزينها والوصول إليها باستخدام Panoply، وهي منصة سحابية من الدرجة الأولى.

تشتهر بانوبلي بقدراتها على تكامل البيانات. تتميز المنصة ب أكثر من 200 موصل بيانات بدون تعليمات برمجية للارتباط بقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات وغيرها وجمع البيانات من مصادر متعددة. يتيح لك ذلك نسيان مشاكل البيانات المتباينة والحفاظ على مركزية كل شيء. يمكن للموصلات مساعدتك في تبسيط التجارة الإلكترونية، والتسويق، ومعالجة المدفوعات، و سير عمل إدارة علاقات العملاء .

مع طاولة عمل لاستكشاف البيانات المستندة إلى SQL، وخيارات التحليلات المدمجة، والتوافق مع أدوات ذكاء الأعمال، يمكن أن تكون Panoply هي الحل المفضل لديك للبيانات.

أفضل ميزات بانوبلي

أكثر من 200 موصل بيانات بدون تعليمات برمجية

اكتشاف نوع البيانات تلقائيًا

أذونات المستخدم على مستوى الجدول

استكشاف البيانات المستندة إلى SQL

قيود بانوبلي #### قيود بانوبلي

عدم مرونة التكلفة

عدم وجود وثائق لبعض الميزات

تسعير بانوبلي

البداية : 199 دولارًا شهريًا (مليوني صف)

: 199 دولارًا شهريًا (مليوني صف) لايت : 299 دولارًا شهريًا (20 مليون صف)

: 299 دولارًا شهريًا (20 مليون صف) معيار : 599 دولارًا/شهريًا (100 مليون صف)

: 599 دولارًا/شهريًا (100 مليون صف) قسط: 999 دولارًا شهريًا (300 مليون صف)

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات بانوبلي

G2 : 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 20 مراجعة)

7. داتابريكس

عبر مجموعات البيانات Databricks هو مستودع بيانات - فهو يجمع بين أفضل ما في مستودعات البيانات وبحيرات البيانات ويقدم حلاً يساعدك على تقليل التكاليف وإزالة الصوامع. 😍

هذه المنصة حل ممتاز لأولئك الذين يتطلعون إلى توحيد بياناتهم عبر جميع السحب. وهو مبني على معايير مفتوحة المصدر ومفتوحة المصدر ومدعوم من دلتا ليك وأباتشي سبارك وريداش ودلتا شيرنج وMlFlow.

يمكنك تبسيط عملياتك المتعلقة بالبيانات وإنشاء حل مركزي باستخدام مجموعة أدوات واحدة لـ SQL وPython، وIDEs ودفاتر الملاحظات، والدفعات والتدفق، وموفري الخدمات السحابية المشهورين.

Databricks قابل للتطوير بنسبة 100٪ - يمكنه التعامل مع احتياجات البيانات للشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة بشكل جيد على حد سواء.

Databricks أفضل الميزات

بحيرة بيانات ومستودع بيانات هجين

توحيد البيانات

قابل للتطوير

عمليات تكامل متنوعة لتوسيع الوظائف

قيود Databricks #### قيود Databricks

صعبة للمستخدمين الجدد

عدم وجود ميزات متقدمة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

تسعير #### تسعير Databricks

اتصل لمعرفة الأسعار

Databricks التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

8. CloudZero Snowflake Cost Intelligence

عبر كلاود زيرو هل Snowflake هو الخيار الأمثل لعملك، ولكن السبب الوحيد الذي يجعلك تفكر في استخدام بديل هو عدم وضوح التكاليف؟ بفضل CloudZero Snowflake Cost Intelligence، يمكنك الاستمرار في استخدام المنصة والحصول على رؤية شاملة لتكاليفك لمنع تجاوز التكاليف واتخاذ قرارات مستنيرة.

يمنحك هذا الحل إمكانية الوصول إلى رؤى من كل من AWS و Snowflake. يمكنك تكبير التكاليف لكل مشروع أو فريق أو ميزة أو سلعة مباعة للحصول على نظرة عن قرب على نفقاتك.

يتمتع CloudZero Snowflake Cost Intelligence بخاصية اكتشاف الشذوذ في الوقت الحقيقي للتكاليف. سوف يخطرك عندما تتجاوز الميزانية لمنع التكاليف الإضافية.

أفضل ميزات CloudZero Snowflake Cost Intelligence

رؤية دقيقة للتكاليف

اكتشاف الشذوذ في الوقت الحقيقي للتكاليف

يوفر رؤى من AWS و Snowflake

يعمل على البنية التحتية السحابية

قيود ذكاء تكلفة CloudZero Snowflake Snowflake للتكلفة

قد يستغرق التعرّف على الوظائف بعض الوقت

قد تبدو الواجهة مربكة لبعض المستخدمين

تسعير CloudZero Snowflake Cost Intelligence #### CloudZero Snowflake Cost Intelligence

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات CloudZero Snowflake Cost Intelligence

لا توجد مراجعات

9. كلوديرا

عبر كلوديرا Cloudera هي منصة بيانات مختلطة تساعدك على تسخير قوة كل من السحابة العامة والخاصة. إنه حل ممتاز لأولئك الذين يريدون إدارة مركزية ورؤية واضحة تمامًا لعمليات البيانات الخاصة بهم.

تمنحك المنصة حرية لا مثيل لها - اختر أي سحابة وبيانات وتحليلات واستمتع بوقت أسرع لتحقيق القيمة والأداء الأمثل.

تتواجد Cloudera من أجلك خلال كل مرحلة من مراحل دورة حياة البيانات، بدءًا من توزيع البيانات إلى علوم البيانات والتعلم الآلي.

أكبر جاذبية للمنصة هي ميزات تحليلات البيانات القابلة للنقل. فمع تغيّر ظروف العمل، يمكنك نقل بياناتك وتطبيقاتك بين السحابة أو العودة إلى مكان العمل لضمان إدارة متسقة دون الحاجة إلى إعادة هيكلة معقدة.

أفضل ميزات Cloudera

مبنية على منصة مفتوحة المصدر

تحليلات بيانات محمولة

إدارة مركزية

قابلة للتطوير

قيود Cloudera

عدم وجود وثائق مفصلة لمختلف المشكلات

يحتاج إلى تحسينات في واجهة المستخدم، وفقًا لبعض المستخدمين

تسعير Cloudera

الاتصال للتسعير

تقييمات ومراجعات Cloudera #### Cloudera

G2 : 4/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أقل من 10 مراجعات)

10. تيراداتا فانتاج

عبر: تيراداتا قل وداعًا لمشاكل البيانات المعقدة مع Teradata Vantage - منصة تحليلات بيانات متعددة السحابة مصممة للمؤسسات. 👋

الميزة البارزة في المنصة هي قاعدة بيانات التحليلات. إلى جانب تشغيل تحليل SQL القياسي، يتيح لك هذا الخيار استخدام تحليل المسار والنمط، والتحليل رباعي الأبعاد، وتسجيل الدرجات. ويمكنه أيضًا تنفيذ وظائف تحسين الاستعلام مثل مُحسِّن وإدارة عبء العمل.

وباستخدام Teradata Vantage، يمكنك الوصول إلى العديد من أدوات التصور والتحليلات الخاصة بذكاء الأعمال ودفاتر الملاحظات وIDEs، مما يزيد من وظائف النظام الأساسي وأدائه.

إحدى أهم مزايا المنصة هي سهولة الاستخدام. على الرغم من أنها توفر خيارات قوية للبيانات، إلا أن Teradata Vantage بديهية للغاية، ولا تحتاج إلى خلفية تقنية أو خبرة واسعة لجني فوائدها.

أفضل ميزات تيراداتا فانتاج Teradata Vantage

قاعدة بيانات تحليلية

تتكامل بشكل جيد مع أدوات أخرى مفيدة

سهلة الاستخدام

استعلامات بيانات سريعة

قيود Teradata Vantage

ارتفاع تكلفة المنصة

يمكن تحسين وظيفة نسب البيانات

تسعير تيراداتا فانتيج

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات تيراداتا فانتاج Teradata Vantage

G2 : 4.3/5 (أكثر من 250 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 20 مراجعة)

أدوات أخرى

تقدم بدائل Snowflake في قائمتنا خيارات قوية للتعامل مع جميع أنواع البيانات وتخزينها. ومع ذلك، يمكن أن تبدو في كثير من الأحيان مربكة ومعقدة للغاية بالنسبة للمستخدمين الذين يديرون نوعًا واحدًا فقط من البيانات. لنفترض أنك بناء قاعدة بيانات العملاء -ربما لا تحتاج إلى خيارات متقدمة للاستعلام وتحليل SQL والترميز.

لكنك لا تزال تريد استخدام منصة موثوقة مع الكثير من خيارات التخصيص والتنظيم والإدارة. في هذه الحالة يمكنك الاستفادة من ClickUp. 💪

دعنا نرى كيف يمكن أن يساعدك ClickUp في إنشاء وإدارة قاعدة بيانات العملاء وما إذا كان يمكن أن يكون بديلاً جيدًا لـ Snowflake.

انقر فوق

قم بإدارة بيانات العملاء والمهام الشخصية والتواصل في ClickUp من أي جهاز

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مع خيارات قوية للمهام و إدارة المشاريع والتنظيم والتعاون والتصور. نظرًا لأنه مليء بالميزات، يمكن لـ ClickUp أن يخدم أغراضًا مختلفة وأن يكون المنزل المثالي لقواعد بيانات عملائك، سواء كانت شركتك تركز على بيع المنتجات أو الخدمات .

تحتوي المنصة على مجموعة من الخيارات المخصصة لإدارة العملاء باسم ClickUp CRM . يمكنك استخدامها لإنشاء قواعد البيانات، وتصور خطوط الأنابيب، و إدارة علاقات العملاء والمعلومات لاستخلاص النتائج واتخاذ قرارات مستنيرة.

قم بتنظيم المهام وفرزها وتصفيتها في طريقة عرض الجدول ClickUp 3.0 ClickUp 3.0 للحصول على رؤى أسرع عبر جميع أعمالك

من الخيارات التي ستحبها انقر فوق المشاهدات . تحتوي المنصة على أكثر من 10 طرق عرض تسمح لك بالنظر إلى بياناتك من وجهات نظر مختلفة. نود أن نشير إلى عرض الجدول ، حيث يمكنك إنشاء مهام جديدة لتخزين بيانات كل عميل وتركيز جميع المعلومات لسهولة الوصول والتنقل.

استخدم انقر فوق الحقول المخصصة لتوفير المزيد من التفاصيل حول عملائك - يمكنك تضمين معلومات الاتصال بهم، وإضافة مندوب (مندوبي) المبيعات المسؤول (مندوبي) المبيعات المسؤولين عن كل حساب، وتحديد أولويتهم.

تتيح لك الحقول المخصصة ربط الإدخالات (عملائك) بالمستندات والمهام الأخرى، وبالتالي إنشاء قاعدة بيانات مركزية بجميع معلومات العملاء. يمكنك الربط بالعروض والعقود والمشتريات السابقة والاحتياجات المتوقعة وكل شيء آخر يمكن أن يساعدك في تقديم خدمات استثنائية خدمة العملاء . ✨

إضافة الحقول المخصصة المطلوبة إلى المهام والقوائم لضمان أن تكون الفرق على نفس الصفحة وتعمل من نفس طريقة العرض

الآن بعد أن ذكرنا المستندات، لا يمكننا أن ننسى مستندات ClickUp . تتيح لك هذه الميزة إنشاء جميع المستندات التي يمكن أن تكون مهمة لقواعد بياناتك وإدارتها ومشاركتها والعمل عليها. استخدمها لإنشاء العروض، ووضع الخطوط العريضة استراتيجيات إدارة علاقات العملاء والخطط، والفواتير، وإعداد وثائق التأهيل.

ClickUp هو أداة CRM مدعومة بالذكاء الاصطناعي بفضل انقر فوق الذكاء الاصطناعي مساعد قوي للكتابة بالذكاء الاصطناعي. فهو يساعدك على إنشاء جميع أنواع المستندات بشكل أسرع بكثير، وتبسيط المهام المتكررة، وتعزيز التواصل مع عملائك دون احتكاك.

تكاملات ClickUp

تصفح التطبيقات والتكاملات المتاحة داخل ClickUp لإنجاز العمل في منصة مركزية واحدة

قد لا تكون ClickUp منصة سحابية للبيانات، لكنها يمكن أن تتكامل مع واحدة (أو أكثر)، مما يسمح لك بدمج قواها وتبسيط عملك.

عندما يتعلق الأمر بـ تكامل ClickUp خياراتك لا حصر لها تقريباً. لديك أكثر من 1000 تطبيق ومنصة للاختيار من بينها! إذا لم تتمكن من العثور على التطبيق الذي تريد الارتباط به في المكتبة، استخدم واجهة برمجة تطبيقات ClickUp أو تكامل Zapier لإنشاء عمليات تكامل مخصصة والوصول إلى مستويات وظيفية لم تكن تعتقد أنها ممكنة. 💪

تخلص من صوامع البيانات مع أفضل بديل لـ Snowflake

يمكن أن تساعدك البدائل المدرجة لـ Snowflake في إنشاء وإدارة وتخزين وتحليل كميات هائلة من البيانات لاكتساب رؤى قيمة تدفع شركتك إلى الأمام.

من ناحية أخرى، إذا كنت تبحث أيضًا عن نظام أساسي شامل لـ لإدارة المهام والمشاريع وبيانات العميل وفريقك دون عوائق، ClickUp هو أفضل رهان لك. 🤝 اشترك في ClickUp اليوم واستكشف الطرق العديدة التي يمكنه من خلالها تحسين سير عملك.