أفضل 10 بدائل من غارتنر لتطوير استراتيجيات قوية لتكنولوجيا المعلومات

إذا كنت قد حاولت من قبل وضع الاستراتيجيات الصحيحة لتكنولوجيا المعلومات لشركتك دون أي مساعدة احترافية، ربما سئمت من عمليات البحث التي لا نهاية لها على الإنترنت، ومحادثات البائعين المتحيزة، ونصائح ابن عمك بوب "الخبير" في تكنولوجيا المعلومات. 👀

هذا هو المكان الذي يتألق فيه كبار الخبراء مثل Gartner! فمنذ تأسيسها في عام 1979، تستحضر الشركة الاستشارية أحدث الرؤى والاتجاهات التقنية والتعاويذ السحرية (حسناً، ربما ليست تعاويذ فعلياً) لإبقاء الشركات في الطليعة.

لكن شركة Gartner ليست الشركة الوحيدة في المدينة - فالعديد من منصات المحللين تقدم تحليل تنافسي لدفع قرارات تقنية أكثر استدامة في مختلف الصناعات.

في هذه المقالة، سنستكشف في هذه المقالة 10 بدائل جديرة بالملاحظة بدائل الشريك، مع التركيز بشكل خاص على ما يجعل كل منها متميزًا. بالإضافة إلى مكافأة: سنكشف أيضًا عن أداة ذات تصنيف عالٍ يمكنها مساعدتك في تنفيذ استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات بشكل أكثر فعالية. دعونا نتعمق!

ما هي جارتنر؟

عبر: غارتنر بصفتها شركة رائدة في مجال بحوث واستشارات تكنولوجيا المعلومات، تكمن خبرة جارتنر في جمع كميات هائلة من البيانات، والتي تشمل اتجاهات السوق وقدرات البائعين والتقنيات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وتقوم بتحليل هذه البيانات لإنتاج مجموعة واسعة من الموارد.

ومن بين العروض المعروفة التي تمتلكها الشركة Magic Quadrant، وهي مجموعة من تقارير أبحاث السوق التي تساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال تقييم ومقارنة منتجات وخدمات التكنولوجيا.

تستضيف Gartner أيضًا مؤتمرات وتوفر خدمات استشارية، حيث تقدم للشركات أبحاثًا ورؤى تساعدها على قياس وضعها في السوق و كفاءات العمليات .

على الرغم من أن الشركة تحظى باحترام كبير، إلا أنها لا تلبي احتياجات كل الصناعات أو حجم الشركة. بالإضافة إلى أن خدماتها في الجانب الأعلى سعراً مما قد يجعلها بعيدة المنال بالنسبة ل الشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة . من المهم التفكير في بدائل لـ Gartner لمواجهة تحديات بحثية محددة أو الحصول على مشورة أكثر تخصيصًا لحالتك الخاصة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل جارتنر؟

عند استكشاف بدائل لشركة جارتنر، إليك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها:

الخبرة المتخصصة: للحصول على رؤى أكثر ملاءمة وذات صلة، ابحث عن الشركات المتخصصة في مجال عملك أو التقنيات المتخصصة التي تهتم بها منهجية البحث: انظر ما إذا كانت الشركة منهجيات البحث شفافة وشاملة بما فيه الكفاية لاستخراج رؤى مفيدة وقابلة للتنفيذ المصداقية: تحقق من سجل الشركة وسمعتها في الصناعة لتقييم موثوقية وجودة الخدمة المتوقعة الأدوات والموارد التحليلية: استكشف تقارير السوق والتحليلات التنبؤية وأدوات المقارنة المعيارية للشركة من حيث عمق البيانات واتساعها الرؤى العالمية مقابل المحلية: اعتماداً على نطاق عملك، قد تحتاج إلى شركة ذات منظور عالمي قوي أو شركة ذات رؤى محلية وإقليمية أكثر الابتكار والتفكير المستقبلي: يجب على الشركة الاستشارية مواكبة أحدث الاتجاهات والابتكارات لتقديم المشورة العملية، خاصةً في مجال التكنولوجيا المرونة في الخدمة: تعزز القدرة على تخصيص التقارير ومجموعات البيانات والاستشارات بشكل كبير من القيمة التي تحصل عليها المجتمع وفرص التواصل: مثل شركة Gartner، يجب أن يوفر البديل فعاليات للتواصل، أو ندوات عبر الإنترنت، أو مآدب غداء، أو مجتمعات مستخدمين لبناء العلاقات

أطلق العنان لسحر الاستشارات مع أفضل 10 بدائل لجارتنر

دعنا نتعرف على أفضل 10 بدائل لبرامج الأعمال لـ Gartner التي تركت بصمة في الصناعة. من تحليلات السوق المتعمقة إلى أحدث الاتجاهات التكنولوجية، يمكن لهذه الشركات والمنصات تلبية مجموعة متنوعة من الاحتياجات والمنافذ! 💗

1. فورستر

عبر: فورستر إذا كانت شركتك تسعى إلى تطوير نظام يركز على الموظف أو العميل استراتيجيات العمليات ، يمكن أن تكون Forrester بديلًا قويًا لشركة Gartner. حيث تتعمق أبحاثها في كيفية تأثير التكنولوجيا على سلوك المستهلك و مشاركة الموظفين .

على غرار تقرير ماجيك كوادرانت من جارتنر، تقارير Forrester Wave هي تحليلات مفصلة لأسواق التكنولوجيا المختلفة. تقوم هذه التقارير بتقييم ومقارنة بائعي التكنولوجيا، وتقدم رؤى حول نقاط القوة والضعف لدى كل مزود.

تشتهر Forrester بتركيزها على الاتجاهات المستقبلية لمساعدة الشركات على تجربة التقنيات الناشئة. تشمل الموارد الإضافية أدوات قياس الأداء، وكتيبات التشغيل، وحتى روبوت الدردشة الآلي من جيل الذكاء الاصطناعي Izola، الذي يساعد العملاء على تبسيط العملية الاستعلام عن بيانات البحث المعقدة.

فورستر أفضل الميزات

التركيز على تجربة العملاء

مجموعة متنوعة من التقارير والأدوات والموارد

تنبؤات مفيدة حول الاتجاهات المستقبلية

مساعد GenAI

ذات صلة بالعديد من المواقع الجغرافية والصناعات

قيود فورستر

أعرب بعض المستخدمين عن شكوكهم حول حيادية أبحاثها

قد يكون عمق التحليل أضعف بالمقارنة مع Gartner

لم يقيّم العديد من المراجعين هذا البرنامج

تسعير فورستر

اتصل ب Forrester لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فورستر #### تقييمات ومراجعات فورستر

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

2. ترست راديوس

عبر ترستراديوس تقدم TrustRadius أيضًا نهجًا يركز على العملاء، حيث تقدم تعليقات وتجارب واقعية من المستخدمين الفعليين للمنتجات. تُعد TrustMaps الخاصة بالمنصة ميزة فريدة من نوعها، حيث تقدم مقارنة مرئية ثنائية الأبعاد للمنتجات في فئة معينة بناءً على رضا المستخدمين وتكرار البحث.

تؤكد TrustRadius على الشفافية في مراجعاتها، حيث تستخدم إرشادات صارمة لضمان المصداقية ومنع المراجعات المتحيزة أو المزيفة. 👮

تسهّل هذه المنصة البديهية على الشركات من جميع الأحجام الوصول إلى المعلومات وتفسيرها عبر أكثر من 400 فئة من فئات البرامج. وهذا مفيد بشكل خاص للشركات الناشئة أو الشركات ذات الموارد المحدودة لتكريسها للبحث المكثف.

أفضل ميزات TrustRadius

مراجعات المستخدمين للحصول على رؤى تعتمد على المجتمع

معلومات شاملة عن المنتج

خرائط الثقة للحصول على نظرة عامة سريعة على تقييمات المنتجات

ممارسات الشفافية الصحية

سهولة الوصول وسهولة الاستخدام

قيود TrustRadius

أشار المستخدمون إلى بعض المراجعات غير الموثوقة

يمكن تحسين خدمة العملاء ووقت استجابة الدعم

أداة أخرى ذات مراجعات محدودة في التقييمات

TrustRadius التسعير

TrustRadius للمشترين : مجاناً

: مجاناً TrustRadius للبائعين: يبدأ من 30,000 دولار في السنة (يتوفر خصم متعدد السنوات)

تقييمات ومراجعات TrustRadius

G2 : 3.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 3.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

3. آي بي إم للاستشارات

عبر: آي بي إم تقدم شركة IBM للاستشارات، المعروفة سابقاً باسم IBM Global Business Services، نهجاً شاملاً من خلال الجمع بين المشورة الاستراتيجية والتنفيذ العملي. يمكن أن يكون هذا مفيدًا للغاية للشركات التي تسعى إلى إيجاد حلول خدمات شاملة.

وبفضل تواجدها في أكثر من 200 دولة وإقليم، يمكن لشركة IBM للاستشارات تلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات العاملة في مناطق مختلفة. 🌍

تتمتع هذه الشركة بإمكانية الوصول إلى التحليلات والأبحاث المتقدمة المدعومة باستثمارات IBM الكبيرة في هذه المجالات التي تعود إلى منتصف السبعينيات. كما أنها تركز بقوة على الابتكار، وتستكشف باستمرار التقنيات والمنهجيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية تنفيذ البنى التحتية المعقدة لتكنولوجيا المعلومات أو الاستثمار في التقنيات الرائدة.

أفضل ميزات شركة IBM للاستشارات

حلول استشارية وتقنية متكاملة

خدمات الشركات العالمية, المنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية

قدرات تحليلية وبحثية متقدمة

التركيز على المشورة التحويلية القائمة على البيانات

حلول مخصصة داخل قطاعات مثل الرعاية الصحية والتمويل

قيود استشارات IBM

موجهة نحو الشركات الكبيرة أكثر من الشركات الصغيرة

قد تفضل حلولها التقنية الخاصة بها على حلول البائعين الآخرين

أسعار خدمات IBM الاستشارية

اتصل بشركة IBM لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات استشارات IBM

G2: 3.9/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4. أبحاث النواة

عبر أبحاث النواة تتميز شركة Nucleus Research بما يلي تتمحور حول عائد الاستثمار النهج، والتحليل الواقعي، والانجذاب إلى الرؤى العملية القابلة للتنفيذ. فهو يسهل فهم الآثار المالية المحتملة والفعالية الواقعية للاستثمارات التكنولوجية المقترحة.

وعلى غرار تقرير ماجيك كوادرانت الخاص بشركة Gartner، توفر مصفوفة القيمة الخاصة بالمنصة خريطة مرئية لتقييم بائعي التكنولوجيا بناءً على قابليتهم للاستخدام ووظائفهم والقيمة التي يقدمونها للعملاء. كما تقدم Nucleus Research أيضًا خدمات بحثية مخصصة، مما يسمح للشركات بالحصول على رؤى مصممة خصيصًا لسياقات وتحديات فريدة من نوعها.

صُممت التقارير هنا لتكون قابلة للتنفيذ بدرجة كبيرة، حيث تقدم نصائح عملية محددة يمكن للشركات تنفيذها. تفخر شركة Nucleus Research باستقلاليتها وموضوعيتها، حيث تقدم تحليلات غير متحيزة لا تتأثر برعاية البائعين.

أفضل ميزات Nucleus Research

بحث يركز على عائد الاستثمار

تصنيف مصفوفة القيمة الثاقبة

تقارير قابلة للتنفيذ

تحليل مستقل وغير متحيز

خدمات بحثية مخصصة

قيود أبحاث النواة #### قيود أبحاث النواة

التركيز القوي على تحليل عائد الاستثمار يقلل من التركيز على العوامل النوعية

لا توجد موارد مجانية

أسعار أبحاث النواة

وصول القارئ : 750 دولارًا أمريكيًا في الربع، تُدفع كل ثلاثة أشهر

: 750 دولارًا أمريكيًا في الربع، تُدفع كل ثلاثة أشهر مستشار تقني: اتصل ب Nucleus Research لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Nucleus Research

لا توجد مراجعات كافية لتحديد تقييمات موثوقة

5. نيلسن

عبر: نيلسن إذا كنت تعمل في مجال الإعلام أو الإعلان أو المجالات ذات الصلة، يمكن لشركة نيلسن تزويدك بأدوات قياس الجمهور الحيوية، بما في ذلك نظامها الشهير لتصنيفات التلفزيون، للمساعدة في وضع استراتيجيات فعالة. في حين أن تركيزها يختلف عن نهج غارتنر الذي يركز على تكنولوجيا المعلومات، فإن المنصة تقدم رؤى دقيقة حول سلوك المستهلكين واتجاهات السوق. 📺

يعتمد نهج نيلسن على البيانات بشكل كبير. فهي تقدم مجموعة كبيرة من الأدوات والخدمات التحليلية، مثل Nielsen ONE، التي تجمع بيانات المشاهدة عبر منصات وسائط متعددة، بما في ذلك التلفزيون وخدمات البث المباشر وسطح المكتب والجوال، من أجل حملة إعلانية التخطيط

تعمل نيلسن على دمج التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لدفع منهجيات البحث الخاصة بها لتعزيز دقة وعمق رؤاها.

نيلسن أفضل الميزات

أبحاث شاملة عن السوق والمستهلكين

التركيز على وسائل الإعلام والإعلانات

قياس نسبة المشاهدة عبر المنصات مع Nielsen ONE

حلول مخصصة متاحة من خلال خدمات البحث والاستشارات المخصصة

الالتزام بالابتكار والتكامل التكنولوجي

قيود نيلسن

قد لا تكون مفيدة للشركات خارج قطاع الإعلام

قد يستغرق تنزيل التقارير وقتاً طويلاً

تسعير نيلسن

اتصل بنيلسن لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سحابة نيلسن للتسويق

G2 : 4.3/5 (أكثر من 15 تقييمًا)

: 4.3/5 (أكثر من 15 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 مراجعات)

6. قابل للمقارنة

عبر بالمقارنة تجمع Comparably البيانات بشكل أساسي من الموظفين، وتقدم رؤى حقيقية حول ثقافة الشركة والرواتب والتجارب في مكان العمل. يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الشركاء أو البائعين المحتملين بناءً على الممارسات والقيم الداخلية والتي قد ترغب أو لا ترغب في تأييدها.

يتميز موقع Comparably بمقارنات وتصنيفات لأصحاب العمل بناءً على معايير مختلفة، مثل القيادة و التوازن بين العمل والحياة . كما يوفر أيضًا رؤى حول التنوع والشمول داخل المؤسسات، وهو جانب متزايد الأهمية في ثقافة الشركة.

توفر خدمات البيانات التي توفرها المنصة منظوراً فريداً في الشركات، مكملاً بذلك خدمات البحث والاستشارات التقليدية. كما تقدم المنصة أيضًا إدارة العلامة التجارية أدوات للمساعدة في عرض شركتك بشكل إيجابي.

أفضل ميزات Comparably

ثقافة الشركة ورؤى التنوع والشمول

تحليلات تفصيلية للتعويضات

خدمات إدارة العلامة التجارية لأصحاب العمل

واجهة سهلة الاستخدام

قيود مقارنة

قد يكون سعر الخدمات مرتفعاً نسبياً

عدم وجود عدد كافٍ من الشركات المدرجة

تسعير Comparably

اتصل بـ Comparably لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Comparably

G2: 3.3/5 (أقل من 5 تقييمات)

7. IDC

عبر: IDC تقدم شركة IDC (شركة البيانات الدولية) (IDC) تحليلًا مستفيضًا لمجموعة واسعة من أسواق تكنولوجيا المعلومات، مما يساعد الشركات على فهم الاتجاهات والفرص والتحديات. كما أنها تنتج تقارير بحثية متخصصة، مثل IDC MarketScape، الذي يقدم رسومات بيانية شاملة تقييمات للمنافسين .

ستعجبك رؤى IDC المتعمقة في قطاعات محددة داخل الصناعة، مثل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والاتصالات والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT). وهي تستضيف العديد من المؤتمرات والفعاليات التي تجمع قادة الصناعة، وتوفر فرصاً للتواصل والرؤى المتعمقة لأحدث الدوافع التكنولوجية.

ويجمع نهج IDC بين تحليل البيانات الكمية والرؤى النوعية، مما يوفر منظوراً شاملاً حول مشهد تكنولوجيا المعلومات.

أفضل ميزات IDC

معلومات متعمقة عن السوق مع إرشادات مخصصة

أبحاث وتقارير متخصصة

رؤى خاصة بقطاعات محددة

فعاليات الريادة الفكرية

الأبحاث الكمية والنوعية

قيود IDC

محدودية الموارد خارج المجال التقني

يمكن أن يستفيد دعم العملاء من المزيد من التدريب حول المسائل التقنية

تسعير IDC

اتصل بشركة IDC لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات IDC

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

8. كيو ماركتس

عبر كيو ماركتس تتخصص Qmarkets في إدارة الأفكار والابتكار . وهو مصمم لتسهيل العصف الذهني الذي يركز على العائد على الاستثمار, تعاون الفريق على جميع المستويات وتنفيذ الحلول المبتكرة داخل المؤسسات.

إلى جانب ذلك التحسين المستمر والابتكار في المحفظة، فإن إحدى نقاط القوة الرئيسية في Qmarkets هي Q-scout، وهو منتج يساعدك على تحديد التقنيات الواعدة واستكشاف السوق للشراكات أو عمليات الاستحواذ المحتملة. Q-trend هو أداة أخرى تمكّنك من الحفاظ على استمراريتك من خلال تحديد الاتجاهات الساخنة في مجال عملك أو السوق المباشر وتحليلها والتكيف معها.

تقدم Qmarkets تحليلات متقدمة وقدرات إعداد التقارير الضرورية لـ تقييم الأعمال مما يسمح للمؤسسات بتتبع التقدم المحرز في مبادراتها، وقياس الأثر، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

أفضل ميزات Qmarkets

إدارة الأفكار والتعهيد الجماعي

النهج التعاوني

ندوات مباشرة وعند الطلب عبر الإنترنت

أدوات مثل كيو-سكوت وكيو-تريند لتعزيز القدرة على التكيف

تحليلات وتقارير متقدمة

قيود كيو ماركتس

قد يكون الإعداد صعبًا إلى حد ما

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة غير بديهية

تسعير #### Qmarkets

اتصل ب Qmarkets لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Qmarkets

G2 : 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

9. G2

عبر G2 تأسست شركة أومديا في عام 2020 من خلال دمج العلامات التجارية البحثية القديمة التابعة لشركة إنفورما تيك: Ovum، وIHS Markit Technology، وTractica، و Heavy Reading. وتغطي أبحاثها نطاقًا واسعًا من الموضوعات، بدءًا من التحليل التفصيلي لسلسلة التوريد والتقنيات الناشئة إلى رؤى صناعة الاتصالات.

تجمع Omdia Vendor Selection بين تحليلات الخبراء وملاحظات المستخدمين (عبر شراكة مع TrustRadius ) لتقييم البائعين وتسليط الضوء على الشركات والتقنيات التي يجب أن تكون على رادارك. 🔍

الخدمات الاستشارية الشاملة التي تقدمها أومديا مدعومة بفريق عمل يضم أكثر من 400 خبير. ويضمن خيار اسأل محللاً للعملاء إمكانية الوصول المباشر إلى هؤلاء الخبراء، مما يسمح لهم بإجراء استشارات شخصية ومناقشات متعمقة حول مجالات بحثية محددة.

أفضل مزايا أومديا

خبرة متكاملة من العلامات التجارية القديمة

خدمات استشارية مخصصة

استراتيجيات الوصول إلى السوق وخدمات مثل التقسيم والرسائل المستهدفة

الوصول المباشر إلى دليل المحللين

قيود أومديا

لا يغطي مجالات أوسع متعددة التخصصات مثل التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التعليم

دراسات حالة عامة محدودة

تسعير أومديا #### تسعير أومديا

تواصل مع أومديا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العوضية

لا توجد تقييمات متاحة بعد

## أدوات أخرى لاستشارات تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ التكنولوجيا الجديدة

هل اخترت استشاري البحث الخاص بك؟ حسناً، إن مهمتك لم تنتهِ بعد - فالطريقة الوحيدة لتنفيذ استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات بنجاح هي أن تكون لديك ممارسات موثوقة لإدارة المشاريع. وفقًا لـ إحصائيات 2023 ، 75% من المستجيبين في قطاع تكنولوجيا المعلومات لا يثقون في الاستراتيجيات الجديدة وغالبًا ما يضطرون إلى قضاء الكثير من الوقت في مواءمتها مع أهداف العمل - ويمكن تجنب كل هذا إذا كنت تستخدم حلاً قادرًا لإدارة المشاريع.

انقر فوق يمكنك توفير الوقت وإضافة قيمة لشركتك من خلال استخدام ClickUp كمركز مركزي ل مركز مركزي ل

إدارة المشاريع والتواصل ومشاركة المستندات. وهو يدعم عمليات كل من الشركات والشركات الاستشارية في مختلف المجالات.

ClickUp هو أداة شاملة للتعامل مع مشاركة المعرفة والتنفيذ. لنفترض أنك تلقيت تقريرًا يوضح بالتفصيل الخطوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية طموحة لتكنولوجيا المعلومات. مع انقر فوق المهام ، يمكنك تقسيم العملية إلى مهام ومهام فرعية يمكن إدارتها، ولكل منها مواعيدها النهائية، والمكلفين بها، و مستويات الأولوية لضمان إنجازها في الوقت المناسب. خلال المشروع، يمكن لفريقك استخدام التعليقات والإشارات داخل المهام للتواصل ومشاركة التحديثات أو طرح الأسئلة أو طلب توضيحات دون عناء!

قم بتصفية طريقة عرض القائمة حسب الحالة أو الأولوية أو المُعيَّن أو أي حقل مخصص لتخصيص قوائم المهام بشكل أفضل وفقًا لاحتياجاتك

هل تواجه صعوبة في مواكبة المهام الإدارية المتكررة أثناء الاستشارات؟ تخلص من هذه المشكلة باستخدام أتمتة ClickUp -يوفر واجهة بدون تعليمات برمجية لأتمتة مهام سير العمل الروتينية. على سبيل المثال، في كل مرة يتم فيها وضع علامة مشروع تقرير على مهمة ما (مثل مشروع تقرير) مكتملة، يتم إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني تلقائيًا إليك للمراجعة، ويتم تحديث حالة المهمة إلى مراجعة قيد التنفيذ.

يتمحور ClickUp حول جعل عملية تطوير استراتيجيات العمل واختيارها وتنفيذها سلسة!

على سبيل المثال، يمكنك استخدام أكثر من 15 طريقة عرض مختلفة لتقييم الاستراتيجيات المتاحة أو رؤية تقدم المشروع عبر المراحل. سوف تحب عرض اللوحة لتتبع التقدم المحرز في تنسيق على غرار كانبان ، المهام التالية من قيد التنفيذ إلى مكتمل. إن مخطط جانت و طرق عرض التقويم مفيدة أيضًا في تخطيط الاستراتيجيات وتحسينها وتنفيذها على نطاق واسع.

توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً لكل فريق من الحائط إلى الحائط

استمتع بجلسات استشارية مثمرة مع ClickUp!

تقدم ClickUp العديد من أدوات التعاون لتعزيز عمليات الاستشارات الخاصة بك! إنها قوالب استشارات مجانية تغطي كل شيء من اتفاقيات الخدمة و تتبع الوقت للتقارير الاستشارية

بالنسبة إلى التحرير التعاوني والتغذية الراجعة، استخدم مستندات ClickUp للعمل مع الاستشاريين على استراتيجيات وأطر عمل جديدة. وبفضل إعدادات الأذونات القابلة للتخصيص، يمكنك الحصول على مكان مبسط لتبادل الملاحظات ووضع اللمسات الأخيرة على المستندات.

التعاون هو المفتاح مع ClickUp 3.0 Docs حتى تتمكن من المشاركة أو تعيين الأذونات أو التصدير بسرعة إلى المستخدمين الداخليين أو الخارجيين

لتحلية الصفقة, انقر فوق الذكاء الاصطناعي مساعدتك في توفير الوقت من خلال تحليل البيانات وتلخيص المستندات بذكاء. كما يمكنه مساعدتك في كتابة المستندات التي تواجه الموظفين وتحسينها لتسهيل فهمها. 🤖

إذا كنت تستخدم أدوات مثل Google Drive أو Slack, فقم بدمجها مع ClickUp لتقليل تبديل السياق بين التطبيقات.

ClickUp أفضل الميزات

حل شامل لتنظيم و تتبع المشاريع وموارد الفريق

سهل إدارة المهام مع قوائم المهام وتواريخ الاستحقاق والأولويات والتبعيات

أتمتة المهام لتبسيط مهام سير العمل المتكررة

ClickUp Whiteboards و عرض الدردشة للعصف الذهني والتواصل

مشاركة المستندات والتحرير التعاوني

ClickUp AI لدعم الكتابة

أكثر من 15 طريقة عرض لرصد المشاريع

أكثر من 1,000 عملية تكامل

تأمين تعاون العميل تقارير وتحليلات مدمجة لقياس التقدم المحرز

أكثر من 1,000 نموذج لاحتياجات المشروع المختلفة

قيود ClickUp:

يستغرق وقتاً طويلاً لاستكشاف جميع الميزات والوظائف

يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على ميزات أقل من إصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

تنفيذ استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات الطموحة مع ClickUp

إن اختيار شركة الأبحاث والاستشارات المناسبة يمكن أن يمنح عملك ميزة تنافسية، ولكن هذه هي البداية فقط. وللاستفادة من القيمة التي تحصل عليها، فإن الاستفادة من برامج إدارة المشاريع مثل ClickUp يمكن أن يغير قواعد اللعبة.

سواء أكان ذلك من خلال تحسين التنظيم، أو تحسين التواصل، أو تعزيز الشفافية ، ClickUp يمكن أن يجعل تعاونك مع الاستشاريين أكثر إنتاجية وتوجهاً نحو تحقيق النتائج.

هل أنت مستعد لبدء استراتيجيتك التالية لتكنولوجيا المعلومات؟ قم بالتسجيل لـ ClickUp لتحقيق نجاح باهر! 🤩