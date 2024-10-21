أفضل 10 بدائل لـ Box لإدارة محتوى المؤسسة في عام 2025

Box هو أداة شاملة لإدارة المستندات تهدف إلى تخزين الملفات ومشاركتها. ومع ذلك، فإن عدم موثوقية النظام الأساسي، والأعطال المتكررة والعشوائية للنظام، ومنحنى التعلم الحاد، وأوقات التحميل البطيئة هي أمور غير ملائمة لمنظمات العمل عن بُعد حيث الوقت هو المال.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود إصدار مجاني أو مجاني يشكل عائقاً أمام دخول المؤسسات التي تعاني من ضائقة مالية، وتبحث عن بدائل.

لحسن الحظ، لقد بذلنا جهداً كبيراً حتى لا تضطر إلى ذلك. فيما يلي قائمتنا التفصيلية لأفضل عشرة بدائل لـ Box تستحق الدراسة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Box؟

ستجد العديد من الخيارات بما أنك في السوق لبدائل Box. اختيار أحدها أمر مربك، حيث يحاول كل بديل من بدائل Box التفوق على البقية. إليك ملخص سريع لما يجب أن تتوقعه أثناء التفكير في خياراتك.

البنية التحتية السحابية : نظرًا لأن Box هو حل قائم على السحابة، يجب أن تكون أفضل البدائل أيضًا سحابية. ستمنح تعاونًا مبسطًا ووصولاً سلسًا من أي مكان

: نظرًا لأن Box هو حل قائم على السحابة، يجب أن تكون أفضل البدائل أيضًا سحابية. ستمنح تعاونًا مبسطًا ووصولاً سلسًا من أي مكان سعة تخزين المستندات : ضع في اعتبارك متطلباتك الحالية والمستقبلية للتخزين وما إذا كان بديل Box يلبيها بشكل تكيفي. ستجعل ميزات قابلية التوسع والتحكم من البرنامج خيارًا جيدًا

: ضع في اعتبارك متطلباتك الحالية والمستقبلية للتخزين وما إذا كان بديل Box يلبيها بشكل تكيفي. ستجعل ميزات قابلية التوسع والتحكم من البرنامج خيارًا جيدًا تنسيقات الملفات : يجب أن تعمل أداة إدارة المستندات ومشاركة الملفات مع العديد من تنسيقات الملفات. ففي نهاية المطاف، يجب أن يكون عدم التوافق هو آخر عقبة تعترض طريق إدارة المحتوى الفعال

: يجب أن تعمل أداة إدارة المستندات ومشاركة الملفات مع العديد من تنسيقات الملفات. ففي نهاية المطاف، يجب أن يكون عدم التوافق هو آخر عقبة تعترض طريق إدارة المحتوى الفعال حدود حجم الملف : تُعد حدود حجم الملف من الاعتبارات الحيوية التي يجب أخذها في الاعتبار، خاصة عند التعامل مع الملفات الضخمة والضخمة

: تُعد حدود حجم الملف من الاعتبارات الحيوية التي يجب أخذها في الاعتبار، خاصة عند التعامل مع الملفات الضخمة والضخمة العمل التعاوني : ابحث عن بديل لـ Box يوفر أدوات تعاونية مثل التحرير في الوقت الحقيقي، والتعليق، والتحكم في الإصدار. يجب أن يسمح لك أيضًا بإعداد مجلدات الفريق المشتركة مع التحكم في الوصول الدقيق

: ابحث عن بديل لـ Box يوفر أدوات تعاونية مثل التحرير في الوقت الحقيقي، والتعليق، والتحكم في الإصدار. يجب أن يسمح لك أيضًا بإعداد مجلدات الفريق المشتركة مع التحكم في الوصول الدقيق الأمان والامتثال : على الرغم من أن البيانات ثمينة في حد ذاتها، إلا أنها أكثر أهمية في الصناعات المنظمة. يجب على الشركات التي تخدم مثل هذا القطاع أن تبحث عن بديل Box المتوافق مع إرشادات خصوصية البيانات والأمان مثل HIPAA واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وغيرها

: على الرغم من أن البيانات ثمينة في حد ذاتها، إلا أنها أكثر أهمية في الصناعات المنظمة. يجب على الشركات التي تخدم مثل هذا القطاع أن تبحث عن بديل Box المتوافق مع إرشادات خصوصية البيانات والأمان مثل HIPAA واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وغيرها عمليات التكامل : اعمل على الخدمات اللوجستية لربط بديل Box مع مجموعة التقنيات الحالية داخل مؤسستك. أنت تريد شيئًا يتكامل بسلاسة مع الأدوات والمنصات والخدمات بدلاً من تعطيلها بالكامل!

: اعمل على الخدمات اللوجستية لربط بديل Box مع مجموعة التقنيات الحالية داخل مؤسستك. أنت تريد شيئًا يتكامل بسلاسة مع الأدوات والمنصات والخدمات بدلاً من تعطيلها بالكامل! إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول : تعد إمكانية الوصول أمرًا بالغ الأهمية أثناء العمل مع فرق العمل عن بُعد أو الفرق الموزعة - وهو الهدف الأساسي وراء شعبية أدوات مثل Box. تحقق مما إذا كان بديل Box يوفر مواقع ويب أو تطبيقات سريعة الاستجابة للوصول إليها على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية

: تعد إمكانية الوصول أمرًا بالغ الأهمية أثناء العمل مع فرق العمل عن بُعد أو الفرق الموزعة - وهو الهدف الأساسي وراء شعبية أدوات مثل Box. تحقق مما إذا كان بديل Box يوفر مواقع ويب أو تطبيقات سريعة الاستجابة للوصول إليها على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية النسخ الاحتياطي والاسترداد: مع البيانات كأحد الأصول، فأنت تريد أدوات قوية لإدارة الكوارث والنسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها لضمان عدم فقدان أي شيء على الإطلاق.

لاحظ أن القائمة أعلاه إرشادية بحتة وتهدف إلى وضع خط أساس لاتخاذ قرار مستنير. لا تتردد في الإضافة أو الطرح حسب متطلباتك الخاصة.

أفضل 10 بدائل للصناديق لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي قائمة أفضل بدائل الصناديق التي تستحق الاطلاع عليها.

1. كليك أب

استكشف ClickUp لإدارة مشاريع مؤسستك ووثائقها باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام

باعتباره مجموعة إنتاجية شاملة، يتجاوز ClickUp نطاق إدارة المستندات أو منصة مشاركة الملفات. إنه نظام تشغيل حديث لمساحات العمل الرقمية مدمج بقدرات سحابية وإجراءات تعاونية وأتمتة سير العمل وأمان قوي وغير ذلك الكثير.

ClickUp هو أكثر من مجرد بديل لـ Box-إنه ترقية كاملة للنظام! تجاوز مجرد إنشاء المستندات ومشاركتها مع ClickUp. أنشئ مستودعًا معرفيًا افتراضيًا لدعم المهام الموكلة لأعضاء الفريق. قم بتحديث المستندات المتعلقة بالمشروع وتغييرها وتعديلها لمشاركتها مع أعضاء فريقك. سهِّل الوصول إلى المعلومات المطلوبة دون المساس بالأمان أو التحكم في الوصول.

فيما يلي معاينة لما يجعل ClickUp ينقر:

ClickUp Docs

استخدم مستندات ClickUp Docs لإدارة المستندات المهمة وتعزيز التعاون الجماعي ClickUp Docs هي أداة تعاونية قائمة على السحابة تساعد العملاء على المشاركة في إنشاء وتنظيم وتخزين مجموعة متنوعة من المستندات ومواقع الويكي وقواعد المعرفة وغيرها في الوقت الفعلي. مشاركة المستندات بشكل آمن مع الأفراد المصرح لهم من خارج الفرق.

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards هي مركزك المركزي المرئي لتحويل أفكار الفريق إلى إجراءات منسقة بشكل تعاوني ClickUp Whiteboards هي ألواح بيضاء افتراضية حيث تتعاون فرقك وتتبادل الأفكار حول مستند مركزي. استخدم الأفكار القابلة للتنفيذ الناتجة وحوّلها إلى مهام، واربط المستندات والملفات ذات الصلة، والمزيد.

ClickUp AI

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، والمزيد ClickUp AI هو مساعد ذكاء اصطناعي يتولى الأدوار والمسؤوليات بناءً على احتياجاتك الخاصة. استفد منه لإنشاء ملخصات، واستخراج عناصر العمل والتواصل بسلاسة، وإنشاء محتوى منسق بشكل مثالي.

ClickUp أفضل الميزات

ClickUp Docs لتخزين المستندات وإنشائها وإدارتها ومشاركتها في الوقت الفعلي عبر مستودع مركزي

تكامل مع أكثر من 1,000 أداة ومنصة لتحسين إدارة المحتوى ومشاركته

وظيفة بحث قوية تتصفح مساحة العمل بأكملها لتحديد موقع المهام والمستندات ولوحات المعلومات وما إلى ذلك

لوحة تحكم مفردة لإدارة الملفات ومشاركة الموارد وتتبع التقدم وإدارة عبء العمل والمزيد

التعليقات المعينة لتعيين عناصر العمل أو للفت انتباه شخص ما إلى أجزاء محددة من المستند

استمتع بإمكانية التنقل أثناء التنقل - يتوفر ClickUp على جميع أجهزة ويندوز وأبل كتطبيقات سطح المكتب والجوال

قيود ClickUp

التسلسل الهرمي للمساحة/المجلد/القائمة/المهمة مربك بعض الشيء في البداية

قد يبدو الأمر كثيراً إذا كان لديك الحد الأدنى من متطلبات إدارة المستندات

تسعير #### ClickUp

خطة مجانية للأبد : 0 دولار مع سعة تخزين 100 ميغابايت

: 0 دولار مع سعة تخزين 100 ميغابايت خطة غير محدودة : 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا للتخزين غير المحدود

: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا للتخزين غير المحدود خطة الأعمال : 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا لتخزين غير محدود

: 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا لتخزين غير محدود خطة المؤسسات : تسعير مخصص للتخزين غير المحدود

: تسعير مخصص للتخزين غير المحدود ClickUp AI (إضافة): 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعة ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,177 تقييم)

: 4.7/5 (9,177 تقييم) Capterra: 4.7/5 (3,915 مراجعة)

2. جوجل درايف

عبر جوجل درايف في عالم تخزين المستندات ومشاركة الملفات، يعد Google Drive اسمًا غنيًا عن التعريف. لقد استخدم الجميع تقريبًا هذاالبديل من Google Drive بصفة شخصية. كما أنه يسمح لك باستخدامه لمشاركة الملفات والتعاون في مساحة عمل جوجل .

أفضل ميزات Google Drive

التشفير من طرف إلى طرف، والمصادقة الثنائية، وعمليات التدقيق المنتظمة من مركز العمليات الأمنية لحماية الملفات والبيانات

الفحص الاستباقي للملفات لاكتشاف وإزالة البرامج الضارة أو برامج الفدية أو التصيّد الاحتيالي أو الرسائل غير المرغوب فيها

تكامل أصلي مع مجموعة Google Suite بأكملها - المستندات، وجداول البيانات، والشرائح، والشرائح التقديمية، واللقاءات، وغيرها.

متوافق مع أكثر من 100 نوع من الملفات، بما في ذلك الصور وملفات CAD وملفات PDF وغيرها.

وظائف بحث دقيقة مدعومة بتقنية التعرّف البصري على الأحرف

قيود Google Drive

لا يمكنك حماية الملفات المشتركة بكلمة مرور

سيتعين عليك تنزيل تطبيقات جوال متعددة لتحرير ملفات Google Drive أو تعديلها

استخدام التخزين ليس شفافًا تمامًا وقد يخفي تضخم الملفات

تسعير Google Drive

شخصي : 0 دولار للتخزين السحابي حتى 15 جيجابايت

: 0 دولار للتخزين السحابي حتى 15 جيجابايت شركة قياسية: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا للتخزين السحابي بسعة 2 تيرابايت

اشترك في خطة Google One الشهرية للتوسع في إمكانات Google Drive، والتي تغطي Drive وGmail والصور.

تسعير الاشتراك في Google One

أساسي : 1.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا أو 19.99 دولارًا أمريكيًا سنويًا مقابل 100 جيجابايت من السعة التخزينية

: 1.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا أو 19.99 دولارًا أمريكيًا سنويًا مقابل 100 جيجابايت من السعة التخزينية عادي : 2.99 دولار شهريًا أو 29.99 دولارًا سنويًا مقابل 200 جيجابايت للتخزين

: 2.99 دولار شهريًا أو 29.99 دولارًا سنويًا مقابل 200 جيجابايت للتخزين بريميوم: 9.99 دولارًا شهريًا أو 99.99 دولارًا سنويًا للتخزين بسعة 2 تيرابايت

تقييمات ومراجعة Google Drive

G2 : N.A

: N.A Capterra: 4.8/5 (27,305 تقييمات)

3. سكوير 9 سوفتوركس

عبر المربع 9 يلتقط كميات كبيرة من الملفات ويصنفها ويتحقق من صحتها

أدوات الذكاء الاصطناعي (TransformAI)، وتقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والتعرف على الباركود، وعمليات البحث في قاعدة البيانات، واستخراج البيانات المجدولة التي تحدد المعلومات وتحولها إلى شكلها المنظم للبيانات

يوفر GlobalSearch Go ميزة البحث على مستوى الشركة لتحديد موقع الملف الذي تحتاجه

يجمع البيانات من النماذج القابلة للتخصيص ويحولها إلى رؤى لدفع الأتمتة

قيود برنامج Square 9 Softworks

بطء اتصالات الخادم يقلل من سرعات التحميل أو التنزيل

سيتعين عليك تثبيت جميع التحديثات يدويًا

عدم وجود تنظيف تلقائي له تأثير متضخم على الملفات

مربع 9 سوفتوركس التسعير

Square 9 Process Automation Essentials : 45 دولاراً لكل ترخيص مستخدم شهرياً

: 45 دولاراً لكل ترخيص مستخدم شهرياً Square 9 أساسيات التحول الرقمي : 68 دولارًا لكل ترخيص مستخدم شهريًا

: 68 دولارًا لكل ترخيص مستخدم شهريًا Square 9 أساسيات المؤسسات: 75 دولارًا لكل ترخيص مستخدم شهريًا

تتوفر نسخة تجريبية مجانية.

Square 9 Softworks التقييمات والمراجعة

G2 : 4.5/5 (134 تقييم)

: 4.5/5 (134 تقييم) Capterra: 4.5/5 (112 مراجعة)

4. مايكروسوفت ون درايف

عبر مايكروسوفت ون درايف مثل Google Drive الذي يقدم خدمات استضافة الملفات لعملاء Google، يقدم OneDrive نفس الشيء لعملاء Microsoft. استخدمه لتخزين الملفات والوصول إليها ومشاركتها في أي وقت ومن أي مكان لجعل العمل عن بُعد سلسًا.

مايكروسوفت OneDrive أفضل الميزات

تحميل الملفات بنقرة واحدة إلى OneDrive بنقرة واحدة مع التحكم في تحديد النطاق الترددي

الوصول إلى Microsoft OneDrive من أي جهاز - كمبيوتر محمول أو سطح مكتب أو هاتف ذكي أو علامة تبويب

السماح بالتحرير دون اتصال بالإنترنت من خلال الاحتفاظ بنسخة محلية على الأجهزة، والتي تتم مزامنتها عالمياً عند الاتصال بالإنترنت

استخدام Microsoft Teams لإنشاء ارتباطات قابلة للمشاركة مع الحفاظ على التحكم في الوصول الدقيق

مشاركة الملفات والتعاون في الوقت الفعلي باستخدام أدوات شائعة مثل Word وExcel وPowerPoint

النسخ الاحتياطي لملفاتك على السحابة واستعادتها في حالة الحذف العرضي أو الهجمات

التصنيف التلقائي لملصقات الحساسية لتحسين حماية الملفات

قيود Microsoft OneDrive

اصطلاح تسمية الملفات قديم ويمكن استبدال الأحرف الخاصة أثناء التحميل، وبالتالي إعادة تسمية الملف

تقتصر مشاركة الملفات على 50,000 عنصر داخل المجلد أو المجلد الفرعي، وتسمح بنسخ 2500 ملف فقط في المرة الواحدة

الحد الأقصى لحجم تحميل وتنزيل الملفات هو 250 جيجابايت

تسعير Microsoft OneDrive

الصفحة الرئيسية

مايكروسوفت 365 : 0 دولار للتخزين السحابي حتى 5 جيجابايت

: 0 دولار للتخزين السحابي حتى 5 جيجابايت مايكروسوفت 365 أساسي : 1.99 دولار شهريًا أو 19.99 دولارًا سنويًا للتخزين بسعة 100 جيجابايت

: 1.99 دولار شهريًا أو 19.99 دولارًا سنويًا للتخزين بسعة 100 جيجابايت مايكروسوفت 365 شخصي : 5.99 دولارات شهرياً أو 59.99 دولاراً سنوياً لتخزين 1 تيرابايت

: 5.99 دولارات شهرياً أو 59.99 دولاراً سنوياً لتخزين 1 تيرابايت مايكروسوفت 365 العائلي: 7.99 دولارات شهرياً أو 79.99 دولاراً سنوياً للتخزين بسعة 6 تيرابايت

الأعمال

OneDrive للأعمال : 5.00 دولارات لكل مستخدم شهريًا للتخزين السحابي 1 تيرابايت

: 5.00 دولارات لكل مستخدم شهريًا للتخزين السحابي 1 تيرابايت Microsoft 365 Business Basic : 6.00 دولارات لكل مستخدم شهريًا مقابل 1 تيرابايت لكل مستخدم

: 6.00 دولارات لكل مستخدم شهريًا مقابل 1 تيرابايت لكل مستخدم Microsoft 365 Business Standard : 12.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا مقابل 1 تيرابايت لكل مستخدم

تتوفر نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد على خطط الأعمال.

تقييمات ومراجعة Microsoft OneDrive Microsoft OneDrive

G2 : 4.3/5 (9,461 تقييم)

: 4.3/5 (9,461 تقييم) Capterra: 4.5/5 (11,862 مراجعة)

5. دوكستار

عبر دوكستار DocStar هو نظام لإدارة محتوى المؤسسة (ECM)، ومشاركة الملفات، و برنامج أتمتة العمليات للشركات. فهو يعمل على تبسيط العمليات التجارية وتعزيز الإنتاجية وتقوية التعاون وضمان الامتثال التنظيمي.

أفضل الميزات #### DocStar

بديهية تخزين الملفات غير الورقية وإدارتها بدون أوراق مع إمكانيات التعرف الضوئي على الحروف

نشر مرن عبر السحابة أو في مكان العمل

أتمتة التقاط البيانات وتصنيفها وفهرستها وتوجيهها لتسهيل العمليات المستقلة الأكثر ذكاءً واستقلالية

الامتثال لبروتوكولات حماية البيانات القياسية وبروتوكولات الخصوصية مثل HIPAA وWISP، إلخ.

قيود DocStar #### قيود DocStar

العمليات البسيطة لها خطوات طويلة ومعقدة وغير ضرورية

يقدم قيمة قليلة مقابل التكلفة، ولا توجد شفافية في التسعير

يستغرق الإعداد والتهيئة وقتاً طويلاً

تسعير DocStar

اتصل بـ DocStar للحصول على تفاصيل الأسعار.

تقييمات ومراجعة DocStar

G2 : 3.7/5 (118 مراجعة)

: 3.7/5 (118 مراجعة) Capterra: 4.0/5 (99 مراجعة)

6. دروب بوكس

عبر دروب بوكسدروب بوكس هو بديل شائع آخر لـ Box يتمتع بالفعل بسمعة قوية كمنصة مشاركة ملفات قائمة على السحابة. استخدمه عبر الأجهزة لإنشاء الملفات والوصول إليها ومشاركتها - سواء للاستخدام الشخصي أو للعمل.

أفضل ميزات Dropbox

ميزات الأمان مثل الحماية بكلمة مرور، وسجل العارضين، واستعادة الملفات، والعلامة المائية

إنشاء روابط قابلة للتتبع لتسليم الملفات الكبيرة والضخمة في الوقت الفعلي وتتبع مستويات مشاركة الملفات

التقاط الدعم في سياق العرض وتقديم الملاحظات أو جمعها ومشاركة التحديثات

توقيع المستندات إلكترونيًا واستخدام هذا التفويض لأتمتة عمليات سير العمل المتتالية لتحقيق الفعالية إدارة المهام عمليات تكامل قوية عبر Google Workspace وMicrosoft وAdobe وAutocAD وCanvas وغيرها



قيود Dropbox

إمكانيات البحث غير متوفرة

من الصعب مشاركة الملفات عندما لا يكون لدى المتلقي حساب Dropbox

يسمح بحساب مسؤول واحد فقط

تسعير دروب بوكس للأعمال

الأساسيات : 22 دولارًا شهريًا أو 216 دولارًا سنويًا للتخزين السحابي 3 تيرابايت

: 22 دولارًا شهريًا أو 216 دولارًا سنويًا للتخزين السحابي 3 تيرابايت الأعمال : 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا أو 240 دولارًا سنويًا مقابل 9 تيرابايت من التخزين السحابي

: 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا أو 240 دولارًا سنويًا مقابل 9 تيرابايت من التخزين السحابي الشركة بلس : 32 دولارًا لكل مستخدم شهريًا أو 312 دولارًا سنويًا مقابل 15 تيرابايت من التخزين السحابي

: 32 دولارًا لكل مستخدم شهريًا أو 312 دولارًا سنويًا مقابل 15 تيرابايت من التخزين السحابي المؤسسات: أسعار مخصصة

يقدم نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا للخطط المدفوعة.

تقييمات ومراجعة دروب بوكس

G2 : 4.4/5 (20,776 تقييم)

: 4.4/5 (20,776 تقييم) Capterra: 4.5/5 (21,499 مراجعة)

7. ميديا فاليت

عبر ميديا فاليت MediaValet هو برنامج لإدارة الأصول الرقمية (DAM) للشركات. وهو يقوم بإعداد موقع مركزي لتخزين الأصول مثل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات ويساعد في تنظيمها والتحكم في الإصدار وإدارته. البرنامج مبني على Microsoft Azure ويضم أكثر من 140 مركز بيانات في أكثر من 61 دولة.

MediaValet أفضل الميزات

إنشاء مكتبة مركزية مرنة لتخزين جميع أصول العلامة التجارية ووضع إرشادات العلامة التجارية

حفظ ملفات التصميم قيد التنفيذ مباشرةً على السحابة باستخدام CreativeSPACEs

تتوفر مشاركة الملفات عبر البريد الإلكتروني وصناديق الضوء وبوابات العلامة التجارية والروابط ومعارض الويب

توزيع الأصول الرقمية عالية الجودة بين أصحاب المصلحة مع الحفاظ على التحكم في الوصول

إضافة البيانات الوصفية التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي لجعل الأصول قابلة للبحث بشكل كبير

قيود MediaValet

يمكن أن يكون البحث والتنظيم أفضل

لا يمكنك تحميل الأصول مباشرة من تطبيق الهاتف المحمول

لا يوجد تطبيق لأجهزة iPad Apple

تسعير MediaValet

اتصل ب MediaValet للحصول على تفاصيل الأسعار.

تقييمات ومراجعات MediaValet

G2 : 4.6/5 (176 تقييم)

: 4.6/5 (176 تقييم) Capterra: 4.7/5 (108 تقييمات)

8. ملف المشاركة

عبر ملف المشاركة التالي في قائمة بدائل Box لدينا، لدينا ShareFile، وهو برنامج تعاوني لإدارة المستندات و منصة مشاركة الملفات من نظام Citrix البيئي، عبر ShareFile Next. نظرًا لأنه يلبي احتياجات الشركات في المقام الأول، فإن ShareFile متوافق مع جميع أنواع الملفات وتنسيقاتها. كما أنه مناسب للشركات سريعة النمو.

أفضل ميزات ShareFile

تسمح وحدة التحكم في منطقة التخزين لعملاء ShareFile بتصفح المستندات أو تحميلها أو تنزيلها عبر بيئة آمنة

تتيح ميزة RightSignature التوقيع الإلكتروني على المستندات الرقمية

أدوات سطح مكتب بديهية وتطبيقات عبر الأجهزة للوصول إلى الملفات المشتركة وإدارتها

أمان نقل البيانات استنادًا إلى بروتوكولات تشفير SSL و TLS

تحديد تواريخ انتهاء الصلاحية لروابط مشاركة الملفات

قيود ShareFile #### قيود ShareFile

عملية نقل الملفات بطيئة ومعيقة ومحبطة

يفتقر إلى إمكانيات تحرير الملفات

تنظيم الملفات غير مثير للإعجاب ومعقد للغاية، مع وجود الكثير من المجلدات وعدم وجود وظيفة بحث

تسعير ShareFile

قياسي : 11 دولارًا لكل مستخدم شهريًا أو 120 دولارًا لكل مستخدم سنويًا للتخزين لكل ما تحتاجه

: 11 دولارًا لكل مستخدم شهريًا أو 120 دولارًا لكل مستخدم سنويًا للتخزين لكل ما تحتاجه متقدم : 17.60 دولارًا لكل مستخدم شهريًا أو 192 دولارًا لكل مستخدم سنويًا للتخزين غير المحدود

: 17.60 دولارًا لكل مستخدم شهريًا أو 192 دولارًا لكل مستخدم سنويًا للتخزين غير المحدود قسط : 27.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا أو 300 دولار أمريكي لكل مستخدم سنويًا للتخزين غير المحدود

: 27.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا أو 300 دولار أمريكي لكل مستخدم سنويًا للتخزين غير المحدود غرفة البيانات الافتراضية : 75 دولارًا لكل مستخدم شهريًا أو 810 دولارات لكل مستخدم سنويًا مقابل 1 غيغابايت/ترخيص

: 75 دولارًا لكل مستخدم شهريًا أو 810 دولارات لكل مستخدم سنويًا مقابل 1 غيغابايت/ترخيص المؤسسات: تسعير مخصص

تقدم نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا من باقات Premium وخطط غرفة البيانات الافتراضية.

تقييمات ومراجعة ShareFile

G2 : 4.2/5 (1,390 تقييم)

: 4.2/5 (1,390 تقييم) Capterra: 4.5/5 (383 مراجعة)

9. ليزرفيش

عبر ليزرفيش يشبه إلى حد كبير DocStar، Laserfiche هو نظام لإدارة المحتوى الإلكتروني (ECM) يقدم إدارة المستندات ومشاركة الملفات و أتمتة العمليات التجارية الحل. يعمل على تبسيط التقاط المستندات وتخزينها واسترجاعها لجعل الأعمال أكثر كفاءة. ضمان السلاسة تعاون المستندات مع الحفاظ على التوافق مع أتمتة سير العمل الذكية.

أفضل ميزات Laserfiche

يساعد الالتقاط الذكي للبيانات على إنشاء بيانات منظمة وتصنيفها تلقائيًا إلى فئات منطقية

إعداد أتمتة ذكية لسير العمل المرتكز على المحتوى - لا حاجة إلى معرفة الترميز

التعاون مع الفرق عبر منصة مركزية وآمنة مع عناصر تحكم في دورة حياة السجلات

إدارة التحكم في الوصول، وحماية خصوصية البيانات وأمنها، والحفاظ على الامتثال

أكثر من 300 قالب حل لتحفيز التعاون والإنتاجية والكفاءة

قيود Laserfiche

واجهة المستخدم صعبة التصفح وتفتقر إلى التركيز على العملاء

وظيفة البحث ضعيفة وبطيئة ولا يمكن الاعتماد عليها

التدريب والبرامج التعليمية تأتي بتكلفة إضافية

تسعير Laserfiche

سحابة ليزرفيش

بداية : 50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم دفعها سنويًا)

: 50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم دفعها سنويًا) احترافي : 69 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 69 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) شركة: 79 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

استضافة ذاتية

مبتدئ : 45 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 45 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) محترف : 60 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 60 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) شركة : 69 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 69 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعة Laserfiche

G2 : 4.7/5 (699 مراجعة)

: 4.7/5 (699 مراجعة) Capterra: 4.5/5 (62 مراجعة)

10. ريفير

عبر ريفير تطورت معظم منصات مشاركة الملفات إلى ما هو أبعد من إدارة المستندات. وينطبق الأمر نفسه على Revver، الذي كان يُعرف سابقًا باسم "روبكس" (Rubex) التابع لـ eFileCabinet.

Revver هو بديل لـ Box يهدف إلى تحويل استراتيجيات تخزين وإدارة مستندات الشركات رقميًا مع تبسيط العمل المعتمد على المستندات. وبالنظر إلى مجموعة الميزات الموسعة، فمن المنطقي أن يساعد Revver الشركات المتوسطة والكبيرة على مواكبة الاحتياجات المتغيرة.

أفضل ميزات Revver

يوفر أتمتة بدون رمز و أدوات سير العمل لتحسين العمليات التجارية

قوالب مخصصة لإعداد أتمتة قائمة على المشغلات

خاصية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) على مستوى المنطقة لإمكانية البحث بشكل أوضح، حتى بالنسبة للصور، وتحسين تخزين المستندات واسترجاعها

تكامل سلس مع أدوات الإنتاجية مثل Microsoft 365 و DocuSign و Salesforce وما إلى ذلك.

قيود #### Revver

لا تتم مزامنة التغييرات على المستندات بشكل موثوق عبر الأجهزة الأخرى

هناك اختلاف في الأداء في الإصدار السحابي مقابل برنامج خادم العميل، حيث يتفوق الإصدار الأول على الثاني

تسعير #### Revver

اتصل ب Revver للحصول على تفاصيل الأسعار.

تقييمات ومراجعة ريففر

G2 : 4.3/5 (354 تقييم)

: 4.3/5 (354 تقييم) Capterra: 4.4/5 (893 مراجعة)

بدائل Box للتخزين السحابي الآمن والآمن ومشاركة الملفات:

إذا كنت تبحث عن بدائل آمنة وموثوقة ومرنة لـ Box، فبحثك ينتهي عند ClickUp. فهو يتجاوز ما يقدمه Box فيما يتعلق بمعالجة المستندات ومشاركة الملفات ولوحات المعلومات البديهية والتقارير القوية وطرق العرض المتعددة وأكثر من 50 نموذجًا للتشغيل الآلي ومكتبة قوالب غنية.

إن تعدد استخدامات ClickUp وقابليته للتكيف تجعله اختيارًا ممتازًا، ليس فقط لاحتياجاتك الحالية ولكن أيضًا لأي متطلبات مستقبلية. بما أن معظم الشركات لا تسعى إلى مشاركة المستندات بشكل مستقل، فمن المنطقي أن تختار حلاً كاملاً لتخطيط المشاريع، واحتياجات التعاون، والمساعدة في الذكاء الاصطناعي، والعمل المتماسك بين الفرق. ClickUp عبارة عن منصة موحدة بميزات ذكية تقلل من الضوضاء وتزيد من الإنتاجية. تسجيل الدخول مجانًا اليوم!