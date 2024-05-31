Google Gemini (Bard) مقابل ChatGPT –؛ ما هي أداة الذكاء الاصطناعي الأفضل في عام 2025؟

تجعل روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي حياة الجميع أسهل.

ولكن هناك أداتان حولتا عمل الناس بالكامل: جوجل جيميني من جوجل (Bard سابقاً) و ChatGPT.

لم يكن أحد يعتقد أن أدوات الذكاء الاصطناعي ستصبح جزءًا لا يتجزأ من يوم عملنا إلى الحد الذي أصبحت عليه بالفعل.

ولم لا؟ سيزيح روبوت الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي الكثير من أعباء عملك - بدءاً من إجراء البحوث الأكاديمية وكتابة رسائل البريد الإلكتروني إلى البرمجة وتأليف الأغاني! حيل الإنتاجية لها اسم جديد: الذكاء الاصطناعي.

والسؤال الحقيقي هو: هل استخدام الذكاء الاصطناعي هو أمر مستحدث بالنسبة للمؤسسات، أم أنه سيساعد الناس على العمل بذكاء أكبر؟

سنقوم بإجراء مواجهة نهائية بين Google Gemini وChatGPT لتقرروا بناءً على الحقائق.

لدينا أيضًا خيار ثالث رائع للأشخاص الذين يريدون المزيد. لذا، ابق معنا حتى النهاية!

ما هو Google Gemini؟

عبر جوجل الجوزاء في شباط/فبراير لعام 2023، أطلقت جوجل روبوت الذكاء الاصطناعي "بارد".

يدّعي الخبراء أن Bard (الآن Gemini) هو رد جوجل على روبوت ChatGPT من OpenAI.

تم بناء Gemini على نموذج لغة الذكاء الاصطناعي لتطبيقات الحوار من Google (LaMDA).

وفقًا لسوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Google وAlphabet، فإن Gemini هي خدمة محادثة تجريبية للذكاء الاصطناعي تجيب على الأسئلة وتوفر معلومات مثل بحث Google بطريقة محسنة.

ويقول: "يمكن للتكنولوجيا أن تجمع بين اتساع نطاق المعرفة في العالم والاستفادة من المعلومات من الويب لتقديم إجابات جديدة وعالية الجودة"

ومن المثير للاهتمام، يقوم المراجعون البشريون بتقييم محادثات جيميني لتحسين جودة الردود.

وتكمن قوة Gemini في قدرتها على تقديم إجابات بسيطة وسياقية (بدلاً من صفحات لا نهاية لها من محتوى الويب).

ميزات جوجل جيميني

الطريقة التي يسترجع بها Gemini المعلومات هي ما يميزه عن روبوتات الدردشة الآلية الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

فهو يستخرج البيانات في الوقت الفعلي، بعد أن تم تدريبه على بيانات المحادثة (بدلاً من الكتب والمقالات وما إلى ذلك)، مما يجعله روبوت دردشة أكثر دردشة من غيره.

فيما يلي نظرة على أهم ثلاث ميزات:

1. ملحقات الجوزاء

يحتفظ جوجل بـ ترقية الجوزاء أحدث ميزاته، وأحدثها هي - ملحقات الجوزاء - وهو روبوت محادثة يسحب معلوماتك من Gmail ومحرّر مستندات Google وخرائط Google وحسابات Google Drive وغيرها.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تخطط للذهاب إلى جراند كانيون مع فريق عملك.

فبدلاً من التنقل بين علامات تبويب متعددة وإضاعة الوقت في السؤال عن من هو متاح ومتى، دع نموذج الذكاء الاصطناعي من Google Gemini يتولى الأمر.

ستقوم هذه الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بما يلي:

الحصول على التواريخ التي تناسب الجميع من Gmail

البحث عن تفاصيل الرحلة في الوقت الفعلي وكذلك تفاصيل الفندق

إرسال اتجاهات خرائط جوجل إلى المطار

توفير مقاطع فيديو على يوتيوب للأشياء التي يمكن القيام بها هناك

امتدادات الجوزاء تعرض معلومات ذات صلة من أدوات جوجل الشائعة - كل ذلك ضمن محادثة واحدة

2. مساعد مع الجوزاء

طرح Google Gemini أيضًا ميزة جديدة قد تكون مثيرة للاهتمام بالنسبة لك: المساعد في الجوزاء. إنه تزاوج بين المساعد الشخصي الذي سيستمع إليك و تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي التي ستتفاهم معك وتستجيب لك.

استخدم النص أو الصوت أو الصور للتفاعل مع هذه الأداة واحصل على مساعدك الشخصي.

إليك مثال على مدى فائدة المساعد في Google Gemini:

لنفترض أنك تريد تحميل صورة لجروك على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكنك تواجه صعوبة في استخدام التسميات التوضيحية "الذكية".

سيساعدك المساعد في Gemini.

كل ما عليك فعله هو أن تضع التراكب فوق صورتك وتطلب منه أن يكتب لك منشوراً سريعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

سيستخدم المساعد مع الجوزاء الصورة كإشارة مرئية أساسية وينظم لك منشورًا سياقيًا.

يتمتع هذا التراكب التحادثي بميزة المحرك الأول، حيث لم يتم تجربته من قبل أي علامة تجارية من قبل!

3. زر "Google it" (G)

قدّمت Gemini أيضًا ميزة أخرى مثيرة من خلال زر "Google it" (G) للتحقق مرة أخرى من إجاباتها بسرعة.

عند النقر على أيقونة "G" بعد النتيجة، يقوم Gemini بمراجعة الإجابة وتقييم ما إذا كان هناك محتوى مشابه عبر الويب لإثباتها.

للحصول على رؤى حول المحتوى المماثل من خلال بحث جوجل، انقر على العبارات المميزة.

شارك دردشة الجوزاء برابط عام لمواصلة المحادثة مع شخص آخر. يمكن للشخص الذي تشاركها معه طرح أسئلة إضافية حول هذا الموضوع على الجوزاء والبناء على التبادل.

قيود جوجل الجوزاء

على الرغم من أن Google Gemini يتميز بميزاته الفريدة وقدراته الواسعة في الوقت الحقيقي للمعلومات، إلا أنه من المهم معالجة القيود التي قد يواجهها المستخدمون. إن فهم هذه القيود يضيف طبقة من الشفافية ويساعد المستخدمين على وضع توقعات واقعية. فيما يلي بعض قيود Google Gemini التي يجب مراعاتها:

الاعتماد على الإنترنت: يتطلب Gemini اتصالاً نشطًا بالإنترنت ليعمل، مما يحد من إمكانية الوصول إليه في المناطق ذات الاتصال الضعيف.

يتطلب Gemini اتصالاً نشطًا بالإنترنت ليعمل، مما يحد من إمكانية الوصول إليه في المناطق ذات الاتصال الضعيف. مخاوف بشأن خصوصية البيانات: نظرًا لتكامل Gemini مع خدمات Google الشخصية مثل Gmail وDrive، قد يكون لدى المستخدمين مخاوف بشأن كيفية استخدام بياناتهم وحمايتها.

نظرًا لتكامل Gemini مع خدمات Google الشخصية مثل Gmail وDrive، قد يكون لدى المستخدمين مخاوف بشأن كيفية استخدام بياناتهم وحمايتها. الفهم السياقي المحدود: في حين أن Gemini بارع في التعامل مع مجموعة واسعة من الاستفسارات، إلا أن قدرته على فهم ومعالجة الأسئلة الدقيقة للغاية أو الأسئلة الخاصة بمجال معين قد تكون محدودة.

في حين أن Gemini بارع في التعامل مع مجموعة واسعة من الاستفسارات، إلا أن قدرته على فهم ومعالجة الأسئلة الدقيقة للغاية أو الأسئلة الخاصة بمجال معين قد تكون محدودة. عدم الاتساق في الردود: في بعض الأحيان، قد ينتج Gemini أحيانًا ردودًا تفتقر إلى الاتساق أو تتعارض مع الإجابات السابقة، مما يعكس التحديات في الحفاظ على التماسك على مدى تفاعلات ممتدة.

في بعض الأحيان، قد ينتج Gemini أحيانًا ردودًا تفتقر إلى الاتساق أو تتعارض مع الإجابات السابقة، مما يعكس التحديات في الحفاظ على التماسك على مدى تفاعلات ممتدة. التكيف مع المعلومات الجديدة: يمكن أن تتأخر قدرة Gemini على دمج آخر التطورات أو الأخبار العاجلة في ردودها، مما يؤثر على ملاءمة إجاباتها.

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## ما هو ChatGPT؟

عبر ChatGPT تم إصداره في نوفمبر 2022، ChatGPT هو OpenAI المدعوم بالذكاء الاصطناعي روبوت الدردشة الآلي الذي يجيب عن الأسئلة والمطالبات بأي صيغة تريدها.

تكمن القوة الخارقة لـ ChatGPT في أنه على الرغم من كونه أداة ذكاء اصطناعي، إلا أنه يُجري محادثات شبيهة بالمحادثات البشرية.

علاوةً على ذلك، تقوم أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي هذه بما لم يكن بمقدور أحد سوى البشر القيام به حتى الآن - التفكير الإبداعي.

كتابة القصائد ورسائل البريد الإلكتروني والمدونات والمقالات,قوالب تقويم المحتوىومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات، إلخ.

كود التصحيح

تلخيص المدونات الصوتية والنصوص

حل المشاكل الرياضية المعقدة

تحديد الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث

ميزات ####ChatGPT

يقوم ChatGPT بسحب المعلومات من جبال من البيانات ونماذج لغات الذكاء الاصطناعي الكبيرة لصياغة استجابات طبيعية شبيهة بالبشر لحالات الاستخدام الترفيهية والتجارية والتعليمية

على عكس ما يعتقده الناس، فإن ChatGPT ليس حساسًا

يقوم ChatGPT بصياغة الردود من المحول الذي يتنبأ بالنص. يتضمن ذلك الكلمة والجملة والفقرة التالية وما إلى ذلك بناءً على تسلسل النص الذي تدرب عليه الخبراء

1. قدرات صوتية وصور جديدة

هل تريد إجراء محادثة صوتية أو عرض ما تتحدث عنه على ChatGPT؟ حسناً، أصبح ذلك ممكناً الآن.

تطرح ChatGPT إمكانيات جديدة للصوت والصورة، وتقدم نوع واجهة أكثر سهولة.

لنفترض أنك في المنزل وتريد أن تعرف ما الذي ستعده للعشاء.

ما عليك سوى التقاط صورة لثلاجتك ومخزن الطعام للحصول على اقتراحات! اطرح أسئلة متابعة للحصول على وصفة خطوة بخطوة!

2. إصدارات مخصصة من ChatGPT-GPTs

إذا كنت تعتقد أن ChatGPT لا يقدم مدخلات مخصصة، فإن تحديث GPTs الجديد للمنصة سيفاجئك.

يمكنك الآن إنشاء نسختك المخصصة من ChatGPT لأي غرض محدد في حياتك اليومية - ومشاركة هذا الإنشاء مع الآخرين:

على سبيل المثال، تساعدك GPTs في تعليم طفلك الرياضيات أو حتى تصميم الملصقات.

اختبر قيادة المنصة لترى بنفسك!

3. أمثلة سريعة

لقد جعلت المنصة أيضًا بدء محادثة جديدة أقل تخويفًا بعض الشيء، وذلك بفضل تقديم "أمثلة موجه"

لذا، بدلاً من التحديق في المساحة الفارغة، استخدم الآن نماذج قوالب موجه الذكاء الاصطناعي في بداية الدردشة لتحفيز المحادثات الجذابة والهادفة.

قيود ChatGPT

على الرغم من الإمكانيات الرائعة التي توفرها ChatGPT، إلا أن لها حدودها. إن فهم هذه القيود أمر بالغ الأهمية للمستخدمين لوضع توقعات واقعية وإيجاد حلول لاحتياجاتهم الخاصة. فيما يلي نظرة على بعض القيود البارزة في ChatGPT:

تقادم البيانات: تعتمد معرفة ChatGPT على المعلومات المتوفرة حتى آخر فترة تدريب. وهذا يعني أنه لا يمكنه تقديم تحديثات أو معلومات عن الأحداث التي وقعت بعد هذا التاريخ.

تعتمد معرفة ChatGPT على المعلومات المتوفرة حتى آخر فترة تدريب. وهذا يعني أنه لا يمكنه تقديم تحديثات أو معلومات عن الأحداث التي وقعت بعد هذا التاريخ. مخاطر المعلومات الخاطئة: نظراً لاعتماده على البيانات الموجودة مسبقاً، قد يولد ChatGPT عن غير قصد استجابات تحتوي على معلومات غير دقيقة أو معلومات قديمة.

نظراً لاعتماده على البيانات الموجودة مسبقاً، قد يولد ChatGPT عن غير قصد استجابات تحتوي على معلومات غير دقيقة أو معلومات قديمة. فهم السياق: على الرغم من مهارة ChatGPT في توليد إجابات شبيهة بالإنسان، إلا أنه قد يواجه صعوبة في فهم السياق أو الفروق الدقيقة في بعض الأسئلة، مما يؤدي إلى إجابات غير ذات صلة أو إجابات عامة.

على الرغم من مهارة ChatGPT في توليد إجابات شبيهة بالإنسان، إلا أنه قد يواجه صعوبة في فهم السياق أو الفروق الدقيقة في بعض الأسئلة، مما يؤدي إلى إجابات غير ذات صلة أو إجابات عامة. التفكير الأخلاقي والأخلاقي: قد لا يتماشى ChatGPT دائماً مع الأخلاقيات البشرية أو التفكير الأخلاقي، خاصةً في المواقف التي تتطلب فهماً دقيقاً وتعاطفاً.

قد لا يتماشى ChatGPT دائماً مع الأخلاقيات البشرية أو التفكير الأخلاقي، خاصةً في المواقف التي تتطلب فهماً دقيقاً وتعاطفاً. الاعتماد على جودة المدخلات: تعتمد جودة استجابات ChatGPT بشكل كبير على وضوح وخصوصية مطالبات المدخلات. قد تؤدي الأسئلة المبهمة أو الغامضة إلى إجابات غير واضحة أو غير مرضية.

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## ChatGPT مقابل Google Gemini: هل هناك فائز؟

لقد قمنا بتغطية ميزات ChatGPT وGoogle Gemini الفريدة لجعل حياتك أسهل.

ولكن دعنا نتطرق إلى السؤال الأهم: "هل أحدهما أفضل من الآخر؟

تابع القراءة لاستكشاف بعض الاختلافات الجوهرية بين ChatGPT وGoogle Gemini وفهم ما إذا كان هناك فائز واضح.

1. القدرات التوليدية

لا يتمتع Gemini بنفس قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي يتمتع بها ChatGPT.

دعنا نرى ما تظهره أدوات الذكاء الاصطناعي هذه عندما أكتب المطالبة: "اكتب مقالاً عن سبب حزننا على وفاة ماثيو بيري"

أولاً، لدينا استجابة Gemini:

في حين أن هدف Gemini (على الأقل في الوقت الحالي) هو دعم بحث Google، إلا أنه يكتب أيضًا بشكل إبداعي لك. تعد الرسالة الختامية حول الصحة النفسية في النهاية إضافة ممتازة للمقال، والتي تختلف عن نسخة ChatGPT.

يقوم ChatGPT أيضًا بعمل رائع في تقديم مقال عالي الجودة لا يحيد عن المسار الصحيح.

الحكم: إنه تعادل عندما يتعلق الأمر بتقييم قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لكل من ChatGPT وGoogle Gemini.

2. نموذج التدريب

أحد الاختلافات الرئيسية بين Google Gemini وGemini Gemini وChatGPT هو نوع نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) التي يستخدمانها.

فبينما يعتمد Gemini على بنية PaLM 2، فإن ChatGPT يعتمد على بنية Transformer.

ولكن ماذا يعني هذا بالنسبة لمستخدم مثلي ومثلك؟

ينبع بحث ChatGPT من تغذية النظام ببيانات التدريب. وبطبيعة الحال، سرعان ما يصبح البحث قديمًا.

وعلى النقيض من ذلك، يقوم Gemini بالبحث في صفحات الويب في الوقت الفعلي، مما يجعل المحادثات أكثر صلة بالموضوع لضمان الحصول على إجابات أكثر حداثة.

حكمنا: تتفوق Gemini على Gemini في الحصول على أحدث المعلومات، نظرًا لنموذج التدريب الخاص بها.

3. تعديل الردود + تحميل الصور

يسمح Google Gemini للمستخدمين بتعديل الردود بواسطة الأداة ويوفر العديد من الخيارات لذلك.

يمكّنك روبوت الدردشة الآلي أيضًا من تحميل مرفقات الصور.

لا تتوفر هاتان الميزتان في الإصدار المجاني من ChatGPT. ومع ذلك، يتيح لك ChatGPT تقديم تعليقات على الرد وتجديده.

حكمنا: يتيح كل من ChatGPT و Google Gemini للمستخدمين بعض الخيارات فيما يتعلق بإجراء تغييرات على جودة الرد. لذا، سيكون من الجيد.

4. التكامل

فيما يتعلق بعمليات التكامل، توفر امتدادات Google Gemini مزيدًا من الراحة لأنها مصممة خصيصًا لأدوات Google الشائعة التي يستخدمها الأشخاص كل يوم.

من ناحية أخرى، يقدم ChatGPT إصدارات مخصصة فريدة من نوعها (GPTs) لتناسب الاحتياجات الشخصية. كما أنه يسمح بإدخال الصور والصوت.

حكمنا: تتفوق ChatGPT على ChatGPT في تقديم إصدارات مخصصة، لكن امتدادات Google Gemini هي مصدر مساعدة كبير لمعظم المستخدمين الذين يعملون مع أدوات Google المتعددة.

5. تجربة المستخدم وإمكانية الوصول

عند تقييم Google Gemini وChatGPT، فإن النظر في تجربة المستخدم وسهولة الوصول أمر بالغ الأهمية. يتكامل Google Gemini بسلاسة مع جميع تطبيقات Google الأخرى، مما يجعله أكثر سهولة في الوصول للمستخدمين الموجودين بالفعل داخل نظام Google البيئي. كما أن واجهته البديهية وتراكب المحادثة يسهّلان على المستخدمين من جميع مستويات الكفاءة التكنولوجية التفاعل مع Gemini.

على الرغم من عدم تكامل ChatGPT بشكل مباشر مع منصات محددة، إلا أنه معروف بواجهة المستخدم المتجاوبة والمباشرة. كما أن قدرتها على فهم وإنشاء نصوص شبيهة بالنصوص البشرية في مختلف الموضوعات تجعلها متاحة وقيّمة لجمهور واسع. كما أن تقديم ChatGPT لإمكانيات الصوت والصورة يُعزّز بشكل كبير من إمكانية الوصول إليها، مما يلبي احتياجات المستخدمين الذين يفضلون التفاعلات السمعية والبصرية على النصوص.

حكمنا: بالنسبة لمستخدمي Google Workspace، قد يقدم Gemini تجربة أكثر سلاسة. ومع ذلك، فإن واجهة ChatGPT متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام، إلى جانب ميزات الصوت والصورة المبتكرة، تجعلها سهلة الوصول وجذابة لمجموعة كبيرة من المستخدمين، مما يجعلها متعادلة في هذه الفئة.

## Google Gemini مقابل ChatGPT على Reddit

دعنا ننتقل إلى موقع Reddit لنرى ما يقوله المستخدمون عن التنافس بين ChatGPT وGoogle Gemini.

عندما تبحث Google Gemini مقابل ChatGPT على موقع Reddit سترى آراء متباينة حول كليهما.

يقول بعض المستخدمين: "قد يكون لدى جوجل ميزة كبيرة في البيانات والحساب." بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ مستخدم آخر: "حقيقة أن لامدا ليس نموذجًا ثابتًا ويحدث نفسه باستمرار هي ميزة هائلة على GPT-3.5."

لكن ليست كل الموازين تميل لصالح Gemini.

يشعر بعض المستخدمين أن استجابات ChatGPT توفر جودة ودقة أكبر مقارنةً بـ Gemini.

وإليك تمييزاً مثيراً للاهتمام قام به أحد المستخدمين قد يكون جديراً بالبحث فيه:

"للبحث عن المعلومات الحالية، Gemini أفضل بميل من ChatGPT مع التصفح. تطبيق "مع التصفح" في Bing وChatGPT سيء للغاية. أفترض أن جوجل يمكنه الاستفادة من استعلامات البحث المخزنة مؤقتًا لإرجاع المعلومات الحالية بسرعة أكبر بكثير. يقوم Gemini أيضًا بعمل أفضل بكثير في تنسيق الردود، ويتضمن صورًا وما إلى ذلك، كما أنه أسرع

ومع ذلك، يوفر Google Gemini الكثير من المعلومات المزيفة/غير الموثوق بها، وهو ما يفوق ما يقدمه ChatGPT. ولا أعتقد أنه جيد في أنواع "أخرى" من المهام مثل "اكتب لي قصيدة". لذلك أعتقد شخصياً أن هذا الآن سباق ثنائي الاتجاه. **_ChatGPT للقدرة الخام للنموذج، وGemini للبحث عن المعلومات الحالية وسهولة الاستخدام بشكل عام**."

## أفضل بديل لـ ChatGPT مقابل Google Gemini

لقد جربت استخدام Google Gemini وGemini Gemini وChatGPT لنسج مدونة عن ميزاتها المقارنة.

ومع ذلك، تحتاج كلتا أداتي الذكاء الاصطناعي إلى المزيد فيما يتعلق بالدقة الواقعية والبحث الذي تم التحقق منه.

لا يزال الذكاء الاصطناعي يتطور في معركة العصر الجديد بين Google Gemini و بدائل ChatGPT .

لحسن الحظ، هناك خيار ثالث يناسب احتياجاتك من روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي: ClickUp AI.

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