أفضل 10 بدائل MongoDB لفرق البرمجيات في 2025

منذ وقت ليس ببعيد، كان كل جانب من جوانب الأعمال يُدار باستخدام نسخ ورقية مكتوبة بخط اليد، ولكن العالم تغير. مع وجود العديد من الشركات على الإنترنت، يتم إنشاء كميات هائلة من البيانات كل يوم. لحسن الحظ، لم تعد مساحة التخزين مقصورة على غرف الملفات المتربة، ولكن لا تزال كل هذه البيانات بحاجة إلى تخزينها وإدارتها بشكل آمن في قاعدة بيانات. 🗄️

وهنا يأتي دور MongoDB والعديد من بدائل MongoDB.

MongoDB Atlas هو نظام إدارة قواعد بيانات آمن يخزن البيانات في مستندات، بدلاً من الأعمدة والصفوف الثابتة. هذا النوع من قواعد البيانات مرن وقابل للتطوير ويمكن الوصول إليه بسرعة من أي مكان لأن منصة البيانات موزعة عبر ثلاث سحابات مختلفة - AWS وGoogle Cloud وAzure.

يبدو رائعًا، أليس كذلك؟ ولكن إذا كانت MongoDB لا تقدم لك مجموعة الأدوات التي تحتاجها أو إذا كانت ميزانيتك لا تتسع لها، فهناك الكثير من الخيارات الأخرى المتاحة.

دعنا نوضح ما الذي تبحث عنه في بديل MongoDB، ثم نحدد بعض المنافسين المحتملين الذين قد يناسبون عملك بشكل أفضل. على سبيل المكافأة، سنشارك أيضًا أداة أخرى تبسط عمليات تطوير البرمجيات - لأن تحسين العملية هو الطريق الصحيح دائمًا ✨

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل MongoDB؟

لقد قررت أنك ترغب في البحث عن بعض البدائل ل MongoDB. من أين يجب أن تبدأ؟

ستعتمد احتياجاتك الخاصة من مستودع البيانات وإدارة مشاريع البرمجيات على عملك، ولكن هذه بعض الميزات والوظائف التي يجب البحث عنها:

قيمة كبيرة مقابل المال - وإذا كان بإمكانك العثور على جودة عالية, برنامج قاعدة بيانات مجاني فهذا أفضل

ممتاز أمن البيانات للتأكد من أن جميع أعمالك ومعلومات عملائك آمنة 🔐

قابلية التوسع حتى يتمكن نظامك من التعامل بسهولة مع مجموعات بيانات أكبر وأكثر تعقيدًا مع نمو أعمالك

مركز بيانات قائم على السحابة لضمان التوافر العالي في جميع الأوقات 🌥️

التخزين في مستندات JSON (تدوين كائنات جافا سكريبت)، بحيث يسهل قراءتها وصيانتها مع كونها فعالة لواجهات برمجة التطبيقات وتطبيقات الويب

إما قاعدة بيانات علائقية مثل MySQL من أوراكل (لغة استعلام منظمة)، والتي لها تصميم جدولي أو قاعدة بيانات غير علائقية (قاعدة بيانات NoSQL)، والتي لها تصميم قائم على المستندات - على الرغم من أن بعض بدائل MongoDB يمكنها التعامل مع كليهما

أدوات إدارة مشاريع تطوير البرمجيات التي تبسط سير عملك

أدوات الذكاء الاصطناعي للاهتمام بالعمليات المتكررة وتخفيف عبء العمل الخاص بك

برنامج المسار الحرج الذي يدير المهام والجداول الزمنية والتبعيات من أجلك

أفضل 10 بدائل لـ MongoDB لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن أصبحت لديك فكرة عن بعض الميزات والوظائف التي قد تحتاجها في نظام إدارة قواعد البيانات، حان الوقت لاستكشاف بعض بدائل MongoDB. يقدم كل خيار من هذه الخيارات بعض الميزات الرائعة بالإضافة إلى بعض القيود، ومن الجدير الانتباه إلى كلا وجهي العملة عند اختيارك. ⚖️

1. ريديس

عبر ريديس ريديس هي قاعدة بيانات شائعة ومفتوحة المصدر ومفتوحة المصدر. تدعم بنية البيانات داخل الذاكرة الخاصة بها مجموعة من أنواع البيانات، بما في ذلك التجزئة والمجموعات المصنفة والسلاسل والقوائم وغيرها، ويمكن لنموذج البيانات المرن التعامل مع أي حالة استخدام تقريبًا. #️⃣

يمنحك هذا البديل عالي الأداء ل MongoDB وصولاً سريعًا إلى البيانات، مما يتيح لك إنشاء تطبيقات في الوقت الفعلي بإنتاجية عالية ووقت استجابة منخفض. كما أنه يوفر قابلية التوسع الخطي بحيث يمكنك استخدام أكبر عدد تريده من الموارد.

ريديس أفضل الميزات

استخدم C أو C+++C أو Rust لإنشاء امتدادات مخصصة تدعم وظائف إضافية

الاستعلام بكفاءة عن هياكل البيانات ونماذج البيانات الخاصة بك

استخدم مجموعة من أدوات Redis لاكتشاف الاحتيال عند حدوثه

كن مطمئنًا مع العلم أن نظام تجاوز الفشل التلقائي في Redis يحافظ على أمان بياناتك حتى في حالة فشل الخادم الأساسي

قيود Redis

استهلاك البيانات مرتفع لأن Redis يستخدم إلغاء التطبيع لتحسين أداء القراءة

يتم تخزين البيانات في ذاكرة الوصول العشوائي، لذا يمكن أن تكون سعة التخزين محدودة بتوفر ذاكرة الوصول العشوائي

تسعير #### تسعير ريديس

مجاني

تقييمات ومراجعات ريديس

G2: 4.5/5 (أكثر من 120 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييم)

2. مارك لوجيك

عبر مارك لوجيك يقوم بديل MongoDB هذا بربط البيانات والبيانات الوصفية وإدارتها، ويساعدك على تفسير معناها، مما يمنحك رؤى يمكنك استخدامها. وهو يستخدم مبادئ رشيقة لتسريع تكامل البيانات وتبسيط البنية الخاصة بك، بحيث يعمل مطوروك من خدمة بيانات واحدة.

تتيح لك قاعدة بيانات MarkLogic المرنة ومتعددة النماذج أيضًا إدارة أنواع مختلفة من البيانات - على سبيل المثال، المستندات، أو القيمة الرئيسية، أو العلائقية، أو السلاسل الزمنية، أو الأنواع الجغرافية المكانية - من قواعد بيانات متعددة.

أفضل ميزات MarkLogic

استخدم محرك MarkLogic للبيانات الوصفية بدون رمز لإعطاء سياق لبيانات مؤسستك 🏢

الوصول إلى بياناتك وإدارتها بسرعة وتوسيع نطاقها حسب حاجتك

تحسين نماذج بياناتك واستراتيجيات التصنيف باستمرار باستخدام أدوات التحليل والمراجعة

حافظ على أمان بياناتك من خلال ميزات الأمان المتقدمة ذات المستوى الحكومي، بما في ذلك التشفير المتقدم والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار

قيود MarkLogic

قد تحتاج واجهة المستخدم إلى ترقية لجعلها أكثر تفاعلية

يشعر بعض المستخدمين أنهم يرغبون في المزيد من المرونة في كيفية تنظيم البيانات وعرضها

تسعير MarkLogic

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات MarkLogic

G2: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 5/5 (2 مراجعات)

3. كاساندرا

عبر كاساندرا أباتشي كاساندرا Apache Cassandra هي قاعدة بيانات مفتوحة المصدر، NoSQL، وقاعدة بيانات موزعة تتعامل مع البيانات الضخمة وتوفر قدرة ممتازة على تحمل الأخطاء. كما أن زمن الاستجابة المنخفض، والتوافر العالي، وقابلية التوسع الخطي تجعلها واحدة من أفضل البدائل ل MongoDB.

يقوم النظام المتحمل للأخطاء بتكرار البيانات عبر مراكز بيانات متعددة، مما يحميها من الانقطاعات ويقلل من وقت التعطل. ونظرًا لأن كل عقدة في مجموعة النسخ المتماثل تعمل بشكل فردي، فإن الاختناقات تصبح أيضًا شيئًا من الماضي

أفضل ميزات كاساندرا

نشر كاساندرا بسرعة وسهولة عبر خوادم متعددة

احصل على وصول سريع إلى بياناتك باستخدام التخزين المؤقت المدمج

استفد من تصميم المخطط المرن لتخصيص النظام مع تطور تطبيقاتك

اختر من بين النسخ المتزامن وغير المتزامن لتحديثاتك

قيود كاساندرا

لا تقدم كاساندرا جميع ميزات قاعدة بيانات SQL المعتادة

نظرًا لوجود الكثير من البيانات المتضمنة، تتأثر سرعة المعاملات وإدارة الذاكرة في بعض الأحيان

تسعير كاساندرا

مجاناً

تقييمات ومراجعات كاساندرا #### تقييمات ومراجعات كاساندرا

G2: 4.1/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم)

4. فايرستور

عبر فايرستور Firestore هي قاعدة بيانات مستندات NoSQL مُدارة بالكامل. وهي توفر مزامنة مباشرة ووضع عدم الاتصال بالإنترنت، مما يجعلها مثالية لتطوير تطبيقات الويب أو تطبيقات الجوال في الوقت الفعلي.

يساعدك محرك الاستعلام على تشغيل معاملات ACID (معاملة تتسم بالذرية والاتساق والعزل والمتانة) مقابل بياناتك، مما يمنحك الكثير من المرونة في كيفية هيكلة تلك البيانات.

فايرستور أفضل الميزات

تخصيص قواعد التحقق من صحة البيانات والأمان لتلبية احتياجات عملك

توسيع نطاق قاعدة البيانات بدون خادم بسهولة أثناء نموك

إذا كنتَ عميلاً جديداً، ستحصل على 300 دولار من الأرصدة المجانية لإنفاقها

التكامل مع الأدوات الأخرى مثل Firebase ووظائف السحابة وBigQuery

قيود متجر Firestore

أبلغ بعض المستخدمين أن تغييرات البيانات لا تنعكس دائمًا على الفور

يعمل بديل MongoDB هذا على نظام تسعير الدفع حسب الاستخدام، وهو نظام معقد للغاية ويمكن أن يضيف الكثير إذا لم تراقبه

تسعير متجر Firestore

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فايرستور

G2: 4.2/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.6/5 (10 تقييمات)

5. ريثينك دي بي

عبر RethinkDB هذا البديل ل MongoDB هو قاعدة بيانات مفتوحة المصدر تعطي الأولوية لبناء تطبيقات في الوقت الحقيقي. محركها المتطور للتخزين، وبنيتها الموزعة، وذاكرة التخزين المؤقت المحسّنة تجعلها قاعدة بيانات عالية الأداء.

استفد من فهرسة RethinkDB الثانوية لاسترجاع البيانات بسرعة. تشغيل وظائف التجميع على مجموعات البيانات الضخمة عبر خوادم متعددة. وتوسيع نطاقها بسهولة إلى أجهزة متعددة مع نمو أعمالك.

على الرغم من أن الشركة التي أسست RethinkDB قد أغلقت في عام 2016، إلا أن البرنامج الآن جزء من مؤسسة لينكس ويتم تطويره من قبل المجتمع. 👪

RethinkDB أفضل الميزات

انطلق بسرعة مع المنصة البديهية وسهلة الاستخدام

احصل على تحديثات فورية كلما تغيرت البيانات، حيث يتم دفعها إلى التطبيقات في الوقت الفعلي

الاستعلام عن مستندات JSON باستخدام اختيارك من لغات الاستعلام، بما في ذلك جافا وبايثون وروبي

استخدم وحدة تحكم المسؤول المستندة إلى الويب لمراقبة نظام قاعدة البيانات وإدارته

قيود RethinkDB

نظرًا لأنه لم يعد يُدار من قبل شركة، لا يتلقى RethinkDB ترقيات وتحديثات منتظمة

لا توجد العديد من المراجعات الحديثة، مما يجعل من الصعب الحكم على فعالية النظام الحالية

تسعير RethinkDB

مجاني

تقييمات ومراجعات RethinkDB #### تقييمات ومراجعات RethinkDB

G2: 4.3/5 (أكثر من 15 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات بعد

6. بوستجرسكل

عبر PostGreSQL PostGreSQL هي قاعدة بيانات علائقية راسخة. بدأ تطويرها في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، في عام 1986 كجزء من مشروع POSTGRES، والمنصة الآن مجانية ومفتوحة المصدر.

تم تصميم بديل MongoDB هذا للمطورين ومسؤولي البيانات، وهو مصمم للمطورين ومسؤولي البيانات، ويساعد على إدارة البيانات المنظمة وشبه المنظمة في بيئة تتحمل الأخطاء. وهو يتكامل مع العديد من أدوات ETL (الاستخراج والتحويل والتحميل) مثل Panoply وSwitch وBlendo لنقل البيانات من وإلى نظام PostGreSQL.

أفضل ميزات PostGreSQL PostGreSQL

استخدام مجموعة واسعة من ميزات SQL للمعاملات والاستعلامات والتوافق مع ACID ✅

إنشاء ملحقات بسهولة لتخصيص قاعدة البيانات وفقًا لاحتياجاتك

اطمئن إلى أن تكامل البيانات يتم فرضه دائمًا من خلال المشغلات والقيود والمفاتيح الخارجية

تشغيل PostGreSQL على معظم أنظمة التشغيل الرئيسية، بما في ذلك مايكروسوفت ويندوز ولينكس وOpenBSD وMacOS

قيود PostGreSQL على

تثبيت وتهيئة نظام PostGreSQL معقد للغاية، لذلك ستحتاج على الأرجح إلى بعض المهارات الخبيرة

بسبب اختلاف هياكلها، ليس من السهل الترحيل من قاعدة بيانات NoSQL إلى PostGreSQL

تسعير PostGreSQL PostGreSQL

مجاناً

تقييمات ومراجعات PostGreSQL PostGreSQL

G2: 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

7. دينامودب

عبر DynamoDB Amazon DynamoDB هي قاعدة بيانات مُدارة بالكامل، بدون خادم، وغير علائقية توفر أداءً عاليًا بسرعة. تكون بياناتك آمنة دائمًا لأنها مشفرة سواء كانت في حالة سكون أو نقل، ويتم نسخها احتياطيًا بشكل مستمر بحيث يسهل استعادتها إذا احتجت إلى ذلك.

وبسبب قدرته الفائقة على التعامل مع الطلبات - ونقطة سعره - فإن هذا البديل لـ MongoDB مناسب تمامًا لتطبيقات البيانات الموزعة عالميًا على نطاق واسع. 🌎

أفضل ميزات DynamoDB

احصل على وصول سريع إلى البيانات باستخدام التخزين المؤقت في الذاكرة

مراقبة حركة المرور والتحليلات الخاصة بك لاستخراج الرؤى التي تساعدك على ضبط تطبيقاتك

اختر من بين نماذج التسعير حسب الطلب ونماذج تسعير السعة عند الطلب والسعة الموفرة، وقم بتوسيع أو تخفيض السعة تلقائياً حسب التقلبات في احتياجات عملك

الاندماج مع أدوات AWS الأخرى، مثل Amazon Redshift أو Amazon S3، بالإضافة إلى Panoply

قيود DynamoDB DynamoDB

هناك منحنى تعليمي حاد إذا لم تكن معتاداً على استخدام SQL

نظرًا لأنه أحد منتجات AWS، يجب أن تكون على منصة AWS لاستخدامه

تسعير DynamoDB

اتصل للحصول على الأسعار أو استخدم حاسبة تسعير AWS

تصنيفات ومراجعات DynamoDB DynamoDB

G2: 4.4/5 (أكثر من 580 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 580 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 19 تقييم)

8. أرانجودب

عبر ArangoDB بديل MongoDB هذا هو بديل MongoDB هو قاعدة بيانات مفتوحة المصدر، NoSQL، وقاعدة بيانات رسوم بيانية. يدعم نموذج البيانات المرن تكامل البيانات عبر المستندات والرسوم البيانية والقيم الرئيسية على محرك واحد. هذا يعني أنه يمكنك العمل بسلاسة مع أنواع مختلفة من البيانات، مما يقلل من عدد تقنيات قواعد البيانات التي تحتاج أعمالك إلى إدارتها.

يوفر ArangoDB توافرًا عاليًا ومحرك بحث بالنص الكامل لعمليات بحث فعالة في المستندات. ميزات أمان ممتازة تحافظ على أمان بياناتك في جميع الأوقات. 💯

أفضل ميزات ArangoDB

العمل باستخدام لغة استعلام موحدة تشبه SQL، AQL، عبر جميع نماذج البيانات المتكاملة

استخدام إمكانيات الرسم البياني لتحليل وإدارة البيانات المعقدة والمترابطة من كيانات مختلفة

استخدامالإرساء لتوصيل تطبيقات Arango بسهولة إلى منصات مختلفة

استخلاص الرؤى من أنواع مختلفة من البيانات لإضافة قيمة لأعمالك

قيود ArangoDB

ستحتاج إلى تعلم لغة AQL، ولكن إذا كنت تعرف لغة SQL، فلن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً

يشعر بعض المستخدمين أن إدارة الوصول ليست بالدقة التي يرغبون بها

تسعير ArangoDB

اختر بين الحزمة الملتزمة عند الطلب أو الحزمة الملتزمة المدفوعة مسبقًا، والتي تقدم خصومات

تقييمات ومراجعات ArangoDB #### تقييمات ومراجعات ArangoDB

G2: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4/5 (1 تقييم)

9. أورينت دي بي

عبر OrientDB OrientDB عبارة عن قاعدة بيانات مفتوحة المصدر وموزعة ومفتوحة المصدر ومزودة بوظائف موجهة للمستندات والكائنات. وهي مثالية لنمذجة علاقات البيانات المعقدة عبر أنواع مختلفة من البيانات، وكل ذلك على منصة واحدة.

الآن مدعومة من قبل SAP، هذا البديل NoSQL ل MongoDB هو خيار عالي الأداء وقابل للتطوير بسهولة.

أفضل ميزات OrientDB

استخدام استعلامات تشبه SQL لاسترداد البيانات وإدارتها

تقديم وظائف بحث متقدمة باستخدام إمكانات البحث في النص الكامل في OrientDB

ضمان تكامل البيانات مع معاملات ACID

توسيع نطاق قاعدة بياناتك بسهولة مع نمو حركة المرور ومجموعات البيانات الخاصة بك 📈

قيود OrientDB

قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعامل مع محرك True Graph الخاص به

واجه بعض المستخدمين مشاكل في التوافق مع الأدوات الأخرى

تسعير #### تسعير OrientDB

مجاني

تقييمات ومراجعات موقع OrientDB

G2: 3.9/5 (أكثر من 50 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات بعد

10. الأريكة

عبر CouchDB تم تصميم Apache CouchDB لإدارة جميع أحجام قواعد البيانات، من الصغيرة إلى الضخمة. يتيح بروتوكول Couch Replication Protocol استخدام بياناتك دون اتصال بالإنترنت ونقلها بسهولة بين مجموعات الخوادم الموزعة عالميًا ومتصفحات الويب والهواتف المحمولة. 📱

يدعم بديل MongoDB الموجه نحو المستندات، والذي يوفر الموثوقية والأداء العالي، تخزين البيانات الآمن واسترجاع البيانات بسرعة وكفاءة. ويستخدم تنسيق بيانات JSON وبروتوكول HTTP، مما يضمن التوافق مع البرامج الأخرى التي تستخدمها أيضًا.

أفضل ميزات #### CouchDB

التعامل بسهولة مع كميات كبيرة من البيانات المنظمة بشكل فضفاض

تخزين بياناتك على خوادمك الخاصة أو مع موفري الخدمات السحابية الذين تختارهم حتى تتمكن من الوصول إليها من أي مكان

توفير عرض النطاق الترددي ومزامنة بياناتك بكفاءة من خلال نقل التغييرات التي تم إجراؤها منذ آخر عملية نسخ متماثل فقط

اطمئن إلى أن الجلسات والمصادقة تعمل دائمًا على زيادة أمان بياناتك إلى أقصى حد

قيود CouchDB

يشعر بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم ليست ودية أو بديهية بما فيه الكفاية

لا يمكنك إجراء بحث شامل، الأمر الذي قد يكون محبطًا

تسعير CouchDB

مجاني

تقييمات ومراجعات CouchDB CouchDB

G2: 3.9/5 (أكثر من 60 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4/5 (3 مراجعات)

أدوات تطوير البرمجيات الأخرى

رغم أهميتها، إلا أن تطوير التطبيقات وتخزين البيانات ليسا العنصرين الوحيدين في تطوير البرمجيات. فأنت تحتاج أيضًا إلى برنامج ممتاز لإدارة المشاريع - ويفضل أن يكون مجانيًا -لتخطيط وإدارة مشروعك بالكامل.

وهو ما يقودنا إلى ClickUp.

ClickUp

عزز الإنتاجية من خلال تبسيط مهام تطوير البرامج واستخدام طرق عرض ClickUp Views القابلة للتكيف لتنظيم جميع أنواع العمل ومراقبتها

ClickUp ليس بديلاً مباشراً لـ MongoDB - بدلاً من ذلك، فهو يعتني بكل شيء آخر. ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية متكاملة مع ميزة وظائف إدارة المشاريع . مثالية ل إدارة فرق البرمجيات فإنه يبسط سير العمل الرشيق ويعزز التعاون في جميع المجالات.

ابدأ العمل مع دليل القالب النهائي لتطوير البرمجيات ClickUp . يرشدك هذا الدليل إلى كل جانب من جوانب عملية تطوير البرمجيات الخاصة بك، بدءاً من بناء خارطة الطريق الخاصة بك إلى تتبع الأخطاء وإدارتها. 🛣️

قم بإنشاء المهام تلقائيًا، ثم تتبعها وإدارتها باستخدام اختيارك للعديد من التنسيقات المختلفة، بما في ذلك طرق عرض Gantt أو Board أو List. أبقِ فريقك على المسار الصحيح من خلال خريطة طريق مرئية تُظهر الأولويات والتبعيات بوضوح، وذكّر الجميع بالمواعيد النهائية من خلال الإشعارات التلقائية. أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي تسرّع عملية إنشاء أي نوع من المستندات، مثل ملخصات المشاريع أو الجداول الزمنية أو رسائل البريد الإلكتروني لفريقك. كما أنها تلخص ملاحظات الاجتماعات، وتحدد تلقائيًا عناصر الإجراءات، وتساعدك على إنشاء أسماء لميزات البرامج التي تقوم بإنشائها. 📝

ClickUp أفضل الميزات

استخدام ClickUp Whiteboards و الخرائط الذهنية ClickUp للعصف الذهني وبدء عملية التخطيط

اختر من بين العديد من الخرائط الذهنية القابلة للتخصيصقوالب ClickUp التي توفر عليك ساعات من التفكير ووقت التنسيق

قم بتخزين جميع وثائق المشروع مباشرة على المنصة، بحيث يكون كل شيء في مكان واحد

تواصل مع فريقك عبر المستندات المشتركة أو التعليقات المضافة إلى المهام أو الدردشات في الوقت الفعلي

احصل على إشراف كامل على مشروعك من خلال لوحة تحكم المشروع التي تسلط الضوء على التقدم المحرز بالإضافة إلى أي إشارات حمراء، حتى تتمكن من تغيير التروس بسرعة إذا لزم الأمر

اعتمادًا على حالات الاستخدام الخاصة بك، يمكنك التكامل مع مجموعة من أدوات تطوير البرمجيات، مثل ClickUp API و GitHub و Sentry و Figma

قيود ClickUp

نظرًا لوجود العديد من الميزات، قد يكون هناك القليل من المنحنى التعليمي للمستخدمين الجدد

لم يصل تطبيق الهاتف المحمول بعد إلى مستوى إصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

اعثر على خدمة قاعدة البيانات المثالية وإدارة المشاريع ## اعثر على خدمة قاعدة البيانات المثالية وإدارة المشاريع

تتطلب إدارة مشروع برمجي ناجح مزيجًا من إدارة استثنائية للمشروع، ودعمًا قويًا لقاعدة البيانات، وأعصابًا فولاذية. اختر قاعدة البيانات الخاصة بك من بين مجموعة من بدائل MongoDB - أو استخدم MongoDB نفسه. ولكن لا تفكر حتى في إدارة مشروعك دون إضافة ClickUp إلى مزيج البرامج الخاص بك. 💪

ClickUp هو برنامج الكل في واحد أداة إنتاجية التي تعمل على تبسيط كل جزء من مشروعك، بدءًا من العصف الذهني والتخطيط إلى التنفيذ والمراقبة والإنجاز الناجح. 🎉 اشترك مجاناً مع ClickUp اليوم واستمتع بكل الدعم الذي تحتاجه لتحقيق أهدافك في تطوير البرمجيات بكل سهولة.