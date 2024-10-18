أفضل 10 بدائل هوتجار لفهم المستهلكين في عام 2025

قد تكون قادرًا على قراءة إجماليات الزوار الشهرية الفريدة من ذاكرتك. ربما يكون معدل التحويل في ذهنك باستمرار. ربما تجعل اختبار A/B يبدو وكأنه فن.

لكن إحصائيات الموقع الإلكتروني وتطبيقات الجوال هذه ليست سوى البداية. لتحقيق أقصى استفادة من بياناتك، تحتاج إلى التعمق في تجربة المستخدم. يمكن أن يساعدك فهم كيفية تفاعل زوار الموقع الإلكتروني مع كل صفحة من صفحات موقعك الإلكتروني أو كيفية استخدام مستخدمي تطبيقك على الهاتف المحمول في تحديد نقاط الضعف وفرص التحسين. كما يمكن أن يُظهر لك أيضًا ما الذي ينجح مع المستخدمين ويجعل تلك الميزات في المقدمة، مما يجعل منصتك قوة تحويل.

من السهل فحص سلوك المستخدم عندما تكون لديك الأدوات المناسبة. أدوات تحليلات المستخدم مثل Hotjar تجعل من السهل تجاوز الإحصائيات وجمع المعلومات عن سلوك المستخدم. Hotjar هي واحدة من أكثر الأسماء المعروفة في تحليلات سلوك المستخدم، لكنها ليست الأداة الوحيدة المتاحة. فيما يلي عشرة بدائل لـ Hotjar سترغب في استكشافها في عام 2024.

ما هي بدائل هوتجار؟

Hotjar هي واحدة من أكثر أدوات تحليل سلوك المستخدم شهرة، مع العديد من الميزات التي يمكن أن تساعدك في جمع البيانات والتعليقات لتحسين تجربة المستخدم وأداء موقعك الإلكتروني.

يمكنك استخدام الخرائط الحرارية للمنصة وتسجيلات الجلسات للنظر في تفاعل المستخدم وتحليل كيفية تفاعل المستخدمين مع كل صفحة. تتيح لك أداة الملاحظات المدمجة إنشاء استطلاعات رأي في الموقع. يمكن أن تساعدك كل ميزة داخل المنصة على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات حول كيفية تحسين موقعك الإلكتروني وجعله تجربة أفضل لزوارك.

على الرغم من أن Hotjar قد تكون واحدة من أشهر أدوات تحليلات الويب وتعليقات المستخدمين، إلا أنها ليست الوحيدة - أو حتى الأفضل.

يلاحظ بعض مستخدمي Hotjar أن أداة التحليلات يمكن أن تبطئ أوقات تحميل الموقع الإلكتروني. ويحذر آخرون من أن الأداة لا توفر معلومات مهمة مثل تحليل مسار التحويل، مما يجعلك لا تعرف أين يخرج العملاء المحتملين من مسار المبيعات. وقد أدى ذلك إلى بحث العديد من مالكي المواقع عن بدائل ل Hotjar لمساعدتهم على تحسين مواقعهم الإلكترونية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Hotjar؟

هل تبحث عن بدائل Hotjar؟ إليك خمسة أشياء يجب أن تبحث عنها عند البحث عن أدوات لمساعدتك في تحليل سلوك المستخدم:

مجموعة قوية من الميزات: يقدم هوتجار تسجيلات للجلسات وخرائط حرارية واستطلاعات الرأي ونماذج الملاحظات والمزيد. تأكد من أن أي بديل تستكشفه يوفر الميزات التي تريدها مع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ يمكنك استخدامها لتحسين موقعك الإلكتروني

يقدم هوتجار تسجيلات للجلسات وخرائط حرارية واستطلاعات الرأي ونماذج الملاحظات والمزيد. تأكد من أن أي بديل تستكشفه يوفر الميزات التي تريدها مع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ يمكنك استخدامها لتحسين موقعك الإلكتروني واجهة مستخدم بديهية: لا تكون البيانات مفيدة إلا إذا كنت تعرف كيفية الوصول إليها ووضعها موضع التنفيذ. تأكد من أن بديل Hotjar الذي تختاره يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام لا تتطلب درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر للعمل

لا تكون البيانات مفيدة إلا إذا كنت تعرف كيفية الوصول إليها ووضعها موضع التنفيذ. تأكد من أن بديل Hotjar الذي تختاره يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام لا تتطلب درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر للعمل خيارات تكامل جيدة: تحقق لمعرفة ما إذا كانت بدائل Hotjar التي تفكر فيها تتكامل مع التطبيقات والبرامج الأخرى في مجموعتك التقنية، مثل نظام إدارة المحتوى ومنصة التجارة الإلكترونية وأدوات التواصل

تحقق لمعرفة ما إذا كانت بدائل Hotjar التي تفكر فيها تتكامل مع التطبيقات والبرامج الأخرى في مجموعتك التقنية، مثل نظام إدارة المحتوى ومنصة التجارة الإلكترونية وأدوات التواصل بيانات دقيقة في الوقت الحقيقي: ليست كل البيانات متساوية. انظر إلى كيفية جمع أداة تحليلات الموقع الإلكتروني للبيانات وما إذا كانت في الوقت الفعلي. البيانات الدقيقة ضرورية لـ اتخاذ قرارات مستنيرة حول أداء موقعك الإلكتروني وسلوك المستخدم

ليست كل البيانات متساوية. انظر إلى كيفية جمع أداة تحليلات الموقع الإلكتروني للبيانات وما إذا كانت في الوقت الفعلي. البيانات الدقيقة ضرورية لـ اتخاذ قرارات مستنيرة حول أداء موقعك الإلكتروني وسلوك المستخدم التسعير: قارن بين أسعار بدائل هوتجار وتأكد من أن الخيار الذي تختاره يتوافق مع ميزانيتك الحالية. تقدم بعض الخيارات حلولاً أكثر فعالية من حيث التكلفة، خاصة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة

عند استكشاف بدائل Hotjar، ابحث عن تلك التي لديها خيارات تجريبية مجانية. تعد النسخة التجريبية المجانية طريقة رائعة لاختبار المنصة ومعرفة ما إذا كانت تجربة المستخدم والميزات تعجبك قبل الالتزام بخطط الأعمال والشركات.

## أفضل 10 بدائل لهوتجار لاستخدامها في 2024

1. سمارت لوك

عبر سمارت لوك Smartlook هو تحليلات الويب و تتبع العملاء أداة تسجّل جلسات المستخدم على المواقع الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة وتحلّلها. وتستخدم تلك الجلسات المسجّلة لإنشاء خرائط حرارية وتتبع الأحداث لتوفير نظرة ثاقبة حول كيفية استخدام الزوار للمنصة. تساعد Smartlook في تحديد مشكلات قابلية الاستخدام وتعزيز تحسين الموقع الإلكتروني المستند إلى البيانات.

أفضل ميزات Smartlook

تعني تسجيلات الجلسات التي يتم تشغيلها دائمًا أنك تلتقط كل زائر في كل مرة ويمكنك استخدام هذه المعلومات لتحديد المشكلات والتحقيق في الأعطال وتحليل سلوك المستخدم

إنشاء تحليل مسار التحويل الخاص بك داخل المنصة لمعرفة كيف يتحرك المستخدمون عبر مسار المبيعات الخاص بك وأين يميلون إلى التوقف

إنشاء خرائط حرارية في ثوانٍ باستخدام بيانات جديدة أو موجودة حتى تتمكن من فهم تفاعل المستخدم في لمحة سريعة والحصول على رؤية فورية لما ينجح وما تحتاج إلى إصلاحه على موقعك الإلكتروني أو تطبيقات الجوال

قيود Smartlook الذكية

لا يوجد دعم لمتابعة رحلة المستخدم عبر جلسات متعددة

تسعير #### Smartlook

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: 55 دولارًا شهريًا

خطة المؤسسة: اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار

Smartlook التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 860 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 130 تقييم)

2. لاكي أورانج

عبر لاكي برتقال محظوظ Lucky Orange هي أداة لتحليلات الويب وتحسين معدل التحويل تساعد مالكي المواقع الإلكترونية على اكتساب نظرة ثاقبة لسلوك المستخدم. تقدم المنصة العديد من الميزات لمساعدتك على جمع الملاحظات ومعرفة المزيد عن تجربة المستخدم، بالإضافة إلى بعض خيارات التكامل الممتازة لربطها مع Google Analytics و HubSpot وغيرها.

يشتهر هذا البديل لهوتجار بقدرته على العمل بشكل جيد مع مواقع التجارة الإلكترونية التي تعمل على Squarespace أو Shopify.

لاكي أورانج أفضل الميزات

دعم في الوقت الحقيقي للدردشة المباشرة حتى تتمكن من التفاعل مع المستخدمين بناءً على تفاعلاتهم على الموقع الإلكتروني أو شريحة الزيارات

واجهة مرئية ممتازة تجعل من السهل التركيز على البيانات والحصول على المعلومات التي تحتاجها بسرعة

توفر أداة تحليلات النماذج العديد من المقاييس المهمة حول كيفية تفاعل المستخدمين مع نماذجك، بما في ذلك ترتيب الحقول، ووقت البدء، ومعدلات التخلي عن النماذج

قيود لاكي أورانج

هناك مساحة تخزين محدودة للبيانات، لذلك قد تكون مقيدًا بالرجوع إلى الوراء إذا كنت ترغب في الرجوع إلى البيانات الأرشيفية

أسعار لاكي أورانج

مجاناً

الإنشاء: 39 دولارًا شهريًا

النمو: 79 دولارًا في الشهر

التوسيع: 179 دولارًا في الشهر

التوسيع: 749 دولاراً شهرياً

المؤسسة: اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار

تقييمات ومراجعات لاكي أورانج

G2: 4.6/5 (أكثر من 120 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 160 تقييم)

3. القصة الكاملة

عبر القصة الكاملة يوفر FullStory بيانات تجربة المستخدم للمواقع الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة. يوفر العديد من الميزات نفسها التي يوفرها Hotjar، بما في ذلك الخرائط الحرارية وتسجيلات الجلسات، مما يسمح للمؤسسات بتتبع وتحليل سلوك المستخدم على مستوى دقيق.

ومقارنةً ببدائل Hotjar الأخرى، يقدم FullStory أداة أكثر تقدمًا لإعادة تشغيل الجلسات وقدرات تحليلية أكثر قوة. ويركز على توفير رؤى قابلة للتنفيذ حتى تتمكن المؤسسات من تحسين منصاتها الرقمية.

أفضل ميزات #### FullStory

أدوات رائعة لمشاركة الجلسات تتيح لك مشاركة رحلات مستخدمين محددة مع فرق أخرى، مثل المطورين والفرق الهندسية

تحمي إعدادات الخصوصية بيانات المستخدم، بحيث لا داعي للقلق بشأن ما تشاركه ومع من

دعم ممتاز مع متخصصين في التأهيل ودورات تدريبية للحصول على شهادة المنتج للمستخدمين الجدد للتعرف على استخدام أدوات التحليلات المتعمقة بشكل أسرع

قيود FullStory

FullStory موجه لحسابات الشركات، لذا قد تجده الشركات الصغيرة باهظ الثمن عند مقارنته ببدائل Hotjar الأخرى

تسعير #### FullStory

اتصل للحصول على معلومات التسعير

تقييمات ومراجعات FullStory

G2: 4.5/5 (أكثر من 350 تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

4. جلاس بوكس

عبر الصندوق الزجاجي Glassbox هي أداة تحليلات للتجربة الرقمية تساعدك على التقاط وتحليل وتصور تفاعلات المستخدم على مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة.

فهي تسجل كل جلسة مستخدم ثم تستخدم تلك البيانات لإنشاء رؤى مفصلة من خلال إعادة تشغيل الجلسات والخرائط الحرارية والتحليلات السلوكية. يحظى Glassbox بتصنيف عالٍ كأداة تحليلية لتطبيقات الأجهزة المحمولة بشكل خاص، حيث يوفر نظرة ثاقبة للتجارب داخل التطبيق حتى تتمكن فرق التطوير من تحسين رحلة المستخدم.

أفضل ميزات Glassbox

واجهة سهلة الاستخدام تسمح لك بالبحث والعثور عليها بسهولة، بما في ذلك تسجيلات الجلسات الفردية والخرائط الحرارية

يوفر التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي رؤى قابلة للتنفيذ في رحلة المستخدم ويخبرك أين قد تكون نقاط الاحتكاك

الكثير من صوت أدوات ملاحظات العملاء لمساعدتك في الحصول على رؤى محددة وقابلة للتنفيذ من مستخدمين حقيقيين

قيود غلاس بوكس

وقت الاستجابة للتذاكر بطيء، لذا كن مستعدًا لإيجاد حل بنفسك أو اطلب المساعدة من المجتمعات عبر الإنترنت

تسعير #### Glassbox

اتصل للحصول على معلومات التسعير

تقييمات ومراجعات الصندوق الزجاجي

G2: 4.9/5 (570+ تقييم)

كابيترا: 5/5 (أكثر من 40+ تقييم)

5. المحتويات

عبر المحتويات Contentsquare هي أداة تحليلية للمواقع الإلكترونية تساعد المؤسسات على فهم سلوك المستخدم على مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها على الأجهزة المحمولة.

باستخدام التحليلات المتقدمة من جمع البيانات والتصورات المرئية، يقدم ContentSquare نظرة ثاقبة لسلوك المستخدم ومسارات التحويل ومعدلات المشاركة. وهو يركز على مساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات حول كيفية تحسين حضورهم الرقمي.

محتويات #### أفضل الميزات

يمنحك التحليل الدقيق لسلوك المستخدم ملاحظات حول تفاصيل مثل مدى الوصول إلى التمرير وحركات الفأرة والنقرات حتى تتمكن من التعمق في كيفية تفاعل المستخدمين مع منصاتك

تعمل الرؤى التلقائية على التخلص من التخمينات عند البحث في بياناتك للعثور على إجابات عن سبب تخلي المستخدمين عن رحلتهم أو المشكلات التي قد يواجهونها

واجهة مستخدم بديهية تقدم تقارير مرئية رائعة، بحيث يسهل فهم البيانات وتنفيذها

قيود المحتويات

على الرغم من أن المنصة توفر إمكانات التكامل، إلا أنه قد يكون من الصعب إعدادها وتحد من قدرتك على القيام بأشياء مثل تحليل مسار التحويل

تسعير محتويات المحتويات

اتصل للحصول على معلومات التسعير

تقييمات ومراجعات محتويات سكوير

G2: 4.7/5 (440+ تقييمات)

كابيترا: 4.8/5 (أكثر من 110 تقييمات)

6. لوج روكيت

عبر لوج روكيت LogRocket عبارة عن نظام أساسي لمراقبة التطبيقات وإعادة تشغيل الجلسات يستخدمه المطورون و فرق إدارة المنتجات لمعرفة كيفية تفاعل المستخدمين مع مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم. وهو يوفر تسجيلات لجلسة المستخدم بالإضافة إلى تتبع الأخطاء والتقاط سجلات وحدة التحكم، لذا فهو أداة ممتازة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها يمكن أن تؤدي إلى تجربة أكثر استقرارًا وسهولة في الاستخدام.

LogRocket أفضل الميزات

أحد بدائل Hotjar الأقل تكلفة، مع ما يصل إلى 10,000 تسجيل لجلسة عمل شهرياً مقابل 69 دولاراً فقط شهرياً (يتم دفعها سنوياً)، مما يجعله خياراً ممتازاً للشركات الصغيرة

تساعد سجلات الشبكة وأخطاء جافا سكريبت فرق التطوير في تحديد المشكلات ومعرفة ما واجهه المستخدم بالضبط عند استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تساعد أدوات التعلّم الآلي المؤسسات على اختصار جبل البيانات التي يتم جمعها للحصول على نظرة ثاقبة للمشكلات وما الذي يسبب أكبر المشاكل في المساحات الرقمية الخاصة بهم

قيود LogRocket

تستخدم أدوات التحليلات الكثير من الذاكرة، مما قد يؤدي إلى إبطاء تطبيقاتك

تسعير #### تسعير LogRocket

مجاناً لما يصل إلى 1,000 جلسة شهرية

تجربة مجانية لمدة 14 يوماً على جميع الخطط

الفريق: 99 دولارًا شهريًا

احترافي: 350 دولارًا شهريًا

للمؤسسات: اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار

تقييمات ومراجعات LogRocket

G2: 4.6/5 (1,100+ تقييم)

كابيترا: 4.9/5 (أكثر من 25 تقييم)

7. ماوس فلو

عبر ماوس فلو إلى جانب التحديد المعتاد لتسجيلات الجلسات والخرائط الحرارية وتحليل مسار التحويل، يقدم Mouseflow بعض التحليلات المتعمقة الرائعة لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من بياناتك. يمكنك تحديد مشكلات قابلية الاستخدام والاختناقات بسرعة، مما يمهد الطريق لتعزيز المحادثات. المنصة مفيدة لزيادة رضا العملاء و أداء الموقع الإلكتروني .

Mouseflow أفضل الميزات

سيساعدك دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في التغلب على أي تحديات تواجهها مع المنصة وضمان حصولك على أقصى استفادة من كل ميزة

درجات الاحتكاك ممتازة لفهم السلوك الكامن وراء إحباط المستخدم وكيف يمكنك المساعدة في التغلب عليه

يمنحك التحليل الذكي لمسار التحويل نظرة ثاقبة حول أماكن تحويل المستخدمين أو تركهم وكيف يمكنك معالجة أي مشكلات

قيود تدفق الماوس

أبلغ المستخدمون عن القيود المفروضة على البيانات التي يتتبعها Mouseflow، مثل صعوبة تحليلات النماذج وتسجيلات جلسات الجوال

تسعير Mouseflow

مجانًا

للمبتدئين: 29 دولارًا شهريًا

النمو: 99 دولارًا شهريًا

احترافي: 399 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Mouseflow:

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 110 تقييمات)

8. هيب

عبر كومة Heap عبارة عن منصة تحليلات رقمية تقدم أدوات بسيطة لجمع البيانات وتحليلها. على عكس بدائل Hotjar الأخرى، تلتقط Heap جميع تفاعلات المستخدم تلقائيًا، بحيث يمكنك تحليل السلوك بأثر رجعي دون إعداد تتبع الأحداث مسبقًا. وهذا يجعلها حلاً يمكن ضبطه ونسيانه لتحسين تجربة المستخدم على منصاتك الرقمية.

هيب أفضل الميزات

يعني التسجيل التلقائي لتجربة المستخدم أنه يمكنك تحليل رحلات المستخدم بأثر رجعي من خلال إعادة تشغيل الجلسة للحظات التي تهتم بها أكثر من غيرها

تعمل أدوات علم البيانات الآلية على التخلص من التخمين فيما يتعلق بما يجب القيام به بعد ذلك وتمنحك نظرة ثاقبة حول كيفية تحسين منصاتك الرقمية

سهلة التنفيذ والاستخدام، بحيث يمكنك البدء في الحصول على البيانات والتحليلات على الفور

قيود الكومة

قد تكون عمليات التكامل مع الأدوات الشائعة محدودة

تسعير كومة

اتصل للحصول على معلومات التسعير

هيب التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (1,000+ تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

9. كريزي إيغ

عبر بيضة مجنونة أكثر من 300,000 موقع إلكتروني يستخدم Crazy Egg كبديل مفضل لهوتجار. تقدم أداة التحليلات الرقمية خرائط حرارية وخرائط التمرير وتسجيلات الجلسات، مما يوفر نظرة ثاقبة لسلوك المستخدم وأنماط تفاعله. إنها مفيدة لتحديد مجالات الاهتمام والمشكلات المحتملة على منصاتك الرقمية.

أفضل ميزات Crazy Egg

سهل الاستخدام والإعداد، بحيث يمكنك البدء في الحصول على البيانات والتحليلات المتعمقة للموقع الإلكتروني بسرعة

تساعدك خيارات اختبار A/B الرائعة في تحديد الخيار الأفضل لمستخدميك

لا يؤثر بشكل كبير على أوقات تحميل الصفحات، وهي أخبار ممتازة لأولئك الذين يحاولون تحسين هذا المقياس

قيود Crazy Egg

هذه أداة تحليلات سلوك مباشرة جداً وسهلة الاستخدام وقد تكون بسيطة جداً للمستخدمين الذين يبحثون عن تحليل أكثر تعمقاً

تسعير Crazy Egg

نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا

الأساسية: 29 دولارًا شهريًا تُدفع سنويًا

قياسي: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

زائد: 99 دولارًا شهريًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

محترف: 249 دولارًا شهريًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

للمؤسسات: اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار

تقييمات ومراجعات Crazy Egg

G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

10. فو

عبر VWO VWO، أو مُحسِّن الموقع الإلكتروني المرئي، هو نظام أساسي لتحسين معدل التحويل واختبار A/B. وهي مفيدة بشكل خاص لاختبارات A / B واختبار عناوين URL المنقسمة ولكنها تقدم أيضًا أدوات تحليل السلوك القياسية مثل خرائط الحرارة وإعادة تشغيل الجلسة. يعد VWO أداة ممتازة إذا كنت بحاجة إلى تجربة أفضل الطرق لزيادة معدلات التحويل.

أفضل ميزات VWO

يجعل VWO من السهل جدًا إعداد اختبار تقسيم عناوين URL واختبارات A / B ويسمح لك بتعيين معايير للاختبارات الناجحة أو جدولة أوقات الاختبار

دعم عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع معدل حل للمكالمات الأولى بنسبة 70% ووقت استجابة أقل من نصف متوسط الصناعة

ميزات حماية البيانات الرائعة تجعل هذه المنصة متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون HIPAA وسياسات حماية البيانات الأخرى

قيود VWO

منحنى التعلم في هذا البرنامج شديد الانحدار

تسعير VWO

للمبتدئين: مجانًا حتى 50,000 مستخدم شهريًا

النمو: 386 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا لما يصل إلى 50,000 مستخدم متتبع شهريًا

المحترفون: 887 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا لما يصل إلى 50,000 مستخدم متتبع شهريًا

المؤسسات: 1,553 دولار شهرياً/شهرياً يتم إصدار فاتورة سنوية لما يصل إلى 50,000 مستخدم متتبع شهرياً

تقييمات ومراجعات VWO

G2: 4.3/5 (أكثر من 550 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

أدوات إدارة مواقع الويب الأخرى

تنظيم مشاريع واضحة لإدارة المواقع الإلكترونية باستخدام أدوات إدارة المشاريع المتنوعة من ClickUp

تتطلب إدارة موقع إلكتروني أو تطوير تطبيق جوال أدوات تساعدك على تحليل سلوك المستخدم. يمكن لهذه الأدوات استكشاف المشكلات وإصلاحها، وتحسين معدلات التحويل، وتحسين تجربة المستخدم للحصول على رضا العملاء بشكل أفضل.

إذا كنت تستخدم Hotjar أو أحد بدائل Hotjar في هذه القائمة، يمكنك استخدام تحليل رحلة المستخدم للعمل على تحسين منصاتك الرقمية. أضف إلى عمليتك ما هو مفيد تقنيات التصور وأدوات الإنتاجية على طول الطريق.

لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تتبع السلوك الرقمي وتحليله، قم بدمج البديل المفضل لديك لـ Hotjar مع ClickUp. غالبًا ما يشار إليه باسم أداة إدارة المشروع فإن ClickUp أكثر من ذلك بكثير: فهي أيضًا من أفضل أدوات منصة إدارة مشاريع مواقع الويب .

إنشاء لوحات معلومات مفصلة وإضافة بطاقات بسهولة لعرض التقدم المحرز في نقاط العدو، والمهام لكل حالة، والأخطاء لكل عرض

استخدم الأدوات المدمجة لضمان تشغيل صفحات الويب الخاصة بك بسلاسة، والبقاء على المسار الصحيح، وتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية. يحتوي ClickUp على واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وميزات قوية تجعل تعاون الفريق أمرًا سهلاً حتى تتمكن من تقديم نتائج استثنائية في كل مشروع.

يمكنك أيضًا توصيل ClickUp بمنصة التحليلات المفضلة لديك، مما ينشئ مساحة مركزية لمعالجة بيانات موقعك الإلكتروني وتخزينها وتحليلها. وبهذه الطريقة، يمكنك الحصول على رؤية أكثر شمولية لأداء موقعك الإلكتروني أو تطبيقك على الهاتف المحمول ويمكنك اتخاذ قرارات أفضل قائمة على البيانات بشأن التحسين.

والأفضل من ذلك، استخدم مكتبة مليئة بـ قوالب التخطيط الاستراتيجي . يمكنك استخدام قالب تقرير التحليلات كنقطة بداية لفهم بياناتك باستخدام تصورات سهلة الفهم وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية. أو استخدم قالب تقرير تحليل البيانات لمقارنة الاتجاهات بسرعة وتحديد مجالات التحسين داخل منصاتك الرقمية.

احصل على رؤى أوضح لعملائك باستخدام ClickUp

من خلال الجمع بين أدوات إدارة مشاريع موقعك الإلكتروني وأدوات التحليل، يتيح لك ClickUp إدارة مشاريعك بكفاءة. باستخدام ClickUp، ستحصل أيضًا على نظرة ثاقبة لجمهورك وتجربة المستخدم وأداء المنصة الرقمية.

إن حل ClickUp المتكامل هو صانع الملوك في عالم تكون فيه البيانات هي الملك. ابدأ تشغيل حسابك المجاني على ClickUp اليوم لتبدأ في تحقيق نتائج أكثر ذكاءً قرارات استراتيجية لتواجدك على الإنترنت