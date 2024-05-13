10 بدائل رائدة لطبيب الوقت &؛ المنافسون في عام 2025

إذا لم تكن حذراً، فقد يستحوذ العمل على حياتك بسهولة، خاصة إذا كنت تعمل عن بُعد. إن 56% من الموظفين الذين يعملون عن بُعد يجدون صعوبة في التوقف عن العمل في نهاية يوم عملهم! والأسوأ من ذلك هو أنه حتى الشركات تجد صعوبة في تتبع إنتاجية الموظفين.

وهنا يأتي دور تطبيقات تتبع الوقت مثل Time Doctor، مما يفيد كلاً من إدارة مهام العمل والرفاهية الشخصية. من خلال التتبع الدقيق للوقت، يمكنك إعداد الفواتير و إدارة العملاء بشفافية أكبر .

كما أنه يساعد على التنبؤ بالالتزام الزمني للمهام المستقبلية، وهو أمر مهم بشكل خاص للعاملين المستقلين والشركات التي تتبع هيكل الفوترة بالساعة. بينما يمكّنك تطبيق جيد مثل Time Doctor أنت وفريقك من تنظيم الوقت بشكل أفضل وأن تكون أكثر إنتاجية، قد لا تكون هذه الأداة هي المفضلة لديك.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 بدائل بدائل لبرنامج Time Doctor تساعدك على إدارة المهام, تعزيز الإنتاجية وحقق التوازن بين العمل والحياة كالمحترفين! 🎉

ما هو دكتور الوقت؟

عن طريق: طبيب الوقت كما يقول المثل، الموظفون السعداء هم موظفون منتجون. يهدف Time Doctor إلى تعزيز السعادة والتوازن بين العمل والحياة من خلال تمكين " العمل في أي وقت وفي أي مكان " الثقافة، وتسهيل الشفافية الكاملة والمساءلة.

من خلال المراقبة التلقائية لكيفية قضاء الوقت، يساعدك التطبيق على تحديد أصحاب الأداء الأفضل ومعرفة متى تتدخل لتقديم الدعم، حتى للفرق البعيدة.

يتميز برنامج تتبع الوقت بقوة خاصة عندما يتعلق الأمر بالميزات التي تبسط الفواتير وكشوف المرتبات للفرق التي تدفع بالساعة. فهو لا يتتبع الوقت المستغرق في المهام فحسب، بل يراقب أيضًا استخدام الموقع الإلكتروني والتطبيق، مما يساعد على التخفيف من الإلهاءات .

بالنسبة للفرق في الموقع، مثل طواقم البناء، يوفر Time Doctor تتبع نظام تحديد المواقع العالمي GPS وتذكيرات خارج المسار إذا ابتعد أحد أعضاء الفريق عن المنطقة المخصصة له.

بينما يهدف Time Doctor إلى خلق بيئة عمل فعالة ومنضبطة, قد يواجه بعض المستخدمين صعوبة في التنقل في واجهته أو ميزات المراقبة .

كيفية اختيار أفضل بديل لبرنامج Time Doctor

سواء كنت مستقلاً تبحث عن دعم الفواتير أو مدير يسعى إلى تحسين أداء فريق العمل عن بُعد ، يمكنك أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند البحث عن تطبيق الإنتاجية التالي :

دقة تتبع الوقت: اختر منصة توفر إمكانات دقيقة لتتبع الوقت، ويفضل أن يكون ذلك للمهام المتزامنة، لضمان عدالة الفواتير وتقديرات المشروع ⏳ تحليلات الإنتاجية: ابحث عن ميزات التحليلات المتعمقة التي تساعد في تحديد اختناقات الإنتاجية وتعزيز القرارات المستنيرة في عملية إدارة مشروعك ميزات الأتمتة: يجب أن يقدم البديل المثالي ميزات قوية ميزات الأتمتة لتعيين المهام والتذكير وإعداد التقارير، مما يقلل من الجهد اليدوي اليومي عمليات تكامل الطرف الثالث: تأكد من تكامل المنصة بشكل جيد مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل، مثل برنامج إدارة المشاريع , أنظمة إدارة علاقات العملاء ، وبرامج المحاسبة قابلية التخصيص: المرونة في إنشاء تقارير مخصصة، أو إعداد تنبيهات، أو إنشاء إعدادات فريدة للفواتير وكشوف المرتبات يمكن أن تجعل سير العمل أكثر سلاسة القابلية للتطوير: اختر نظامًا أساسيًا يمكنه التوسع مع نمو أعمالك، سواء كان ذلك من خلال ميزات إضافية أو مقاعد مستخدمين أو تخزين البيانات

ارتقِ بلعبة إدارة وقتك: أفضل 10 بدائل لبرنامج Time Doctor

أول الأشياء أولاً، احتياجاتك هي التي تملي عليك ما تسعى إليه. ربما تحتاج فقط إلى معرفة وقت دخول الموظف وخروجه. أو، إذا كانوا في فريق متنقل، فقد ترغب في الاحتفاظ بعلامات تبويب على المواقع التي يزورونها.

أيًا كانت نيتك، استكشف مجموعتنا المختارة من بدائل تايم دكتور، وستجد واحدًا يحتوي على مجموعة الميزات التي تبحث عنها! 🔍

1. انقر فوق

تسجيل الوقت المستغرق في مهام ومشاريع متعددة في وقت واحد بدقة في ClickUp

إذا كنت تريد نهجًا متعدد الاستخدامات لـ تتبع وقت المشروع باستخدام أداة تعقب الوقت الأصلية للمنصة، يمكنك تسجيل الوقت الذي تقضيه في المهام مباشرة من سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو متصفح الويب، وكذلك تعيين تقديرات الوقت و إنشاء التقارير لتحليل الإنتاجية 📈

علاوة على ذلك، فإن التكامل مع أدوات تتبع الوقت الأخرى مثل توجل , حصاد و Everhour يتيح لك إضافة الوقت الذي تم تتبعه خارج ClickUp والاحتفاظ بسجلات شاملة. يعمل ذلك على تبسيط العمليات المبعثرة ويتيح التخطيط والتنبؤ الدقيق، وهو عامل أساسي لتحقيق معالم المشروع و إدارة أعباء العمل .

لكن ClickUp لا يتعلق فقط بتتبع الوقت - فهو يوفر الوقت أيضًا من خلال أتمتة الأنشطة الروتينية !

إنشاء عمليات تلقائية مخصصة يتم تشغيلها بناءً على المشغلات والشروط التي تختارها في ClickUp

يمكنك تخصيص أتمتة ClickUp لتتناسب مع احتياجات فريقك الفريدة، وتشغيل إجراءات محددة بناءً على تغييرات الحالة أو تواريخ الاستحقاق أو الحقول المخصصة. على سبيل المثال، يمكنك تعيين زملاء الفريق تلقائيًا إلى المهام بناءً على حالة الأولوية .

ClickUp هو مجموعة إدارة المهام للعاملين المستقلين وأصحاب الأعمال الصغيرة. تتيح لك المنصة إنشاء المهام وتصنيفها باستخدام علامات مخصصة ومختلفة مرمزة بالألوان مستويات الأولوية . تحديد المهام بالتفصيل و تصورها بطرق متعددة مثل القائمة, لوحة كانبان و مخطط جانت للمراقبة الشاملة للفريق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

بالنسبة للنحل المشغول، نوصي بالاستفادة من قالب جدول إدارة الوقت ClickUp -أداة قوية لـ تنظيم يومك وأبعد عنك التوتر. هذا النموذج الملائم للمبتدئين يرشدك خلال عملية وضع أهداف واقعية والميزانيات, إدارة الأنشطة اليومية وأعباء عمل الفريق والحفاظ على مواءمة جداول الجميع لتحقيق النجاح الجماعي.

ClickUp أفضل الميزات

خيارات متعددة لتتبع الوقت عبر تطبيقات سطح المكتب والجوال هانديامتداد كروم لتتبع الوقت على المتصفحات

لوحة معلومات تتبع الوقت مع بطاقات تقارير الوقت والوقت المقدر والوقت المتتبع

خيارات لتتبع الساعات المدفوعة وغير المدفوعة الفواتير

تقارير تقدير الوقت والإنتاجية

التكامل مع تطبيقات تتبع الوقت وأكثر من 1,000 أداة أخرى

مدمج مسبقاً قوالب تتبع الوقت أتمتة مخصصة لتوفير الوقت في المهام الروتينية

حظر الوقت لإزالة المشتتات في العمل

جدولة سير العمل وإدارة المهام

تذكيرات قابلة للتخصيص

قيود ClickUp

قد يكون من الصعب تنفيذ بعض الأتمتة (ولكن ClickUp يحتوي على برامج تعليمية لتبسيط العملية)

قد يستغرق تخصيص التطبيق حسب رغبتك وقتاً طويلاً بسبب وفرة الميزات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. الحصاد

عبر الحصاد يركز هارفست على ثلاثة مجالات رئيسية:

تتبع الوقت إعداد التقارير والتحليلات الفواتير والمدفوعات

تم تصميمه مع وضع راحة المستخدم في الاعتبار، فهو يتيح سهولة تتبع الوقت على سطح المكتب والجوال ومن خلال المتصفح. حتى أنه يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال تحويل الوقت والمصروفات إلى فواتير، وتبسيط عملية الدفع، وتبسيط المهام المحاسبية. 💲

ديناميكي التقارير المرئية هو المكان الذي يتألق فيه Harvest حقًا. يمكنك مراقبة صحة المشروع ومراقبة الميزانيات، وتصور كيفية توزيع عبء العمل على الفريق. من خلال مساعدتك على فهم التكاليف الداخلية وتقديم رؤى حول المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً، يساعدك Harvest على أن تكون أفضل إنتاجية!

أفضل الميزات #### حصاد أفضل الميزات

تذكيرات آلية لالتقاط الوقت بشكل متسق

فواتير مبسطة

خيارات الدفع عبر الإنترنت من خلال PayPal وStripe

مراقبة الميزانية في الوقت الفعلي

تقارير القدرات ل إدارة أسهل لعبء العمل أكثر من 50 عملية تكامل

بديل طبيب الوقت المجاني

قيود حصاد

قد يكون من الصعب تتبع وإدارة الأطر الزمنية الكبيرة

يجد بعض المستخدمين صعوبة في استخدام ميزة إعداد التقارير

تسعير حصاد

مجاني

إيجابي: 10.80 دولارات شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

حصاد #### التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

3. هبستاف

عبر هبستاف يهدف Hubstaff إلى أن يكون متجراً شاملاً لإدارة الوقت, مراقبة الموظفين وكشوف المرتبات. يوفر جداول زمنية مفصلة، ووظائف الرواتب الآلية، والفواتير عبر الإنترنت، مما يجعل من السهل إدارة كل من الجداول الزمنية داخل المكتب و فرق العمل الافتراضية .

إدارة طاقم عمل في الموقع؟ تتيح لك ميزات تتبع الوقت المستند إلى الموقع في Hubstaff، والأسوار الجغرافية المخصصة، وميزات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المستندة إلى الهاتف المحمول مراقبة أماكن تواجد موظفيك خارج الموقع. 🗺️

لمراقبة الأنشطة عبر الإنترنت، توفر لقطات الشاشة القابلة للتخصيص وتتبع التطبيق وعناوين URL رؤى تفصيلية حول كيفية قضاء الوقت خلال ساعات العمل. شارات الإنجاز الافتراضية يمكن إلغاء قفلها للحصول على معدلات إنتاجية عالية (بناءً على استخدام الماوس ولوحة المفاتيح) - استخدمها لرفع الروح المعنوية بين زملائك في الفريق!

أفضل ميزات #### Hubstaff

مراقبة العمل عبر الإنترنت والموقع

جداول زمنية شاملة

ميزات كشوف المرتبات الآلية

جدولة المناوبات وإدارة الإجازات

أكثر من 30 عملية تكامل

قيود Hubstaff

يمكن أن تكون الواجهة أكثر سهولة في الاستخدام مقارنة ببدائل Time Doctor الأخرى

قد يواجه مستخدمو هواتف أندرويد تأخيرات أو تأخيرات في التشغيل

تسعير #### هبستاف *

البداية : 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم النمو : 7.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 7.50 دولار شهريًا لكل مستخدم فريق : 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

: 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل ب Hubstaff لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Hubstaff

G2 : 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4. منتج

عبر: منتج مطور مع وضع الوكالات في الاعتبار ، يوفر Productive تحليلات مفصلة للبيانات لتحسين الفواتير وإدارة الموارد. الهدف هو جعل عملياتك أكثر ربحية.

تسمح لك المنصة ببدء مؤقت يدويًا على سطح المكتب عند بدء مهمة ما. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام التتبع التلقائي بناءً على حجوزات الوقت المجدولة مسبقًا من التقويم. 📆

حدد الساعات التي تم تتبعها إما "قابلة للفوترة" (قابلة للفوترة على العميل) أو "غير قابلة للفوترة" (غير قابلة للفوترة). يعمل برنامج Productive على تبسيط عملية إعداد الفواتير من خلال السحب التلقائي لإجمالي الوقت غير القابل للفوترة وإعداد الفواتير للمشاريع بالساعة بناءً على معاييرك، مما يوفر عليك الوقت والجهد.

أفضل الميزات الإنتاجية

تتبع الوقت يدويًا وتلقائيًا

التمييز بين الساعات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة

الفوترة التلقائية

إدارة الإجازات المدمجة

القيود الإنتاجية

لا يوجد تكامل للبريد الإلكتروني حتى الآن

مرونة محدودة في التخصيص ومعالجة البيانات

التسعير الإنتاجي *

أساسي 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم احترافي : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أساسي : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

التقييمات والمراجعات الإنتاجية

G2 : 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 مراجعة)

5. كلوكيفاي

عبر: كلوكفايفي على عكس بعض منافسيها ، يمكن ل Clockify الاستمرار في تتبع الوقت حتى إذا فقدت اتصال Wi-Fi أو اتصال البيانات. وبمجرد عودتك للاتصال بالإنترنت، يقوم بمزامنة إدخال الوقت خارج الخط مع السجل الرئيسي.

بالإضافة إلى تتبع الوقت الأساسي، توفر هذه المنصة مؤقت بومودورو لمساعدتك على العمل في فترات زمنية محددة مسبقًا مع فترات راحة محددة، وهو ما يعد إضافة أداة للتركيز والإنتاجية . 🍅

يكتشف Clockify الوقت الذي تكون فيه بعيدًا عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك ويتيح لك تحديد ما إذا كنت تريد تضمين هذا الوقت "الخامل" في تتبع وقتك الإجمالي. تتوفر جميع هذه الميزات في الباقة المجانية، مما يجعل Clockify خيارًا رائعًا ل الشركات الصغيرة .

Clockify أفضل الميزات

تتبع الوقت دون اتصال بالإنترنت

مؤقت بومودورو مجاني

اكتشاف وقت الخمول مع تقدير المستخدم

جداول زمنية مملوءة تلقائيًا مع خيارات التحرير اليدوي

أكثر من 80 تكامل

قيود كلوكفاي

ميزات إدارة المشاريع المحدودة

قد يحدث عدم دقة في تتبع الوقت بعد عمليات التكامل

Clockify التسعير *

مجاني

أساسي : 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم قياسي : 5.49 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 5.49 دولار/شهرًا لكل مستخدم محترف : 7.99$/شهرًا لكل مستخدم

: 7.99$/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: 11.99$/شهرًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Clockify التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4500 تقييم)

6. وقت الإنقاذ

عبر وقت الإنقاذ يميز RescueTime نفسه عن غيره من خلال مساعدة المستخدمين على تحسين التركيز . يتيح لك حظر مواقع معينة أثناء ساعات العمل، مما يساعدك عندما تكون النية قوية ولكن الإرادة ضعيفة. 😅

كانت هذه المنصة من أوائل المنصات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء الجداول الزمنية. وهذا مفيد بشكل خاص عندما يتعين عليك التبديل بين مشاريع أو عملاء مختلفين في نفس يوم العمل. يقسم RescueTime تلقائيًا إدخالات الوقت بين هذه الفئات، مما يوفر لك ساعات من العمل الإداري.

ميزة أخرى فريدة من نوعها هي التنبيهات في الوقت الحقيقي التي تنبهك عندما تكون مشتتًا، وتوجهك للعودة إلى المهمة التي بين يديك. بالإضافة إلى ذلك، يراقب RescueTime جدولك الزمني ويرسل لك تذكيرات في الوقت المناسب حتى لا تفوتك الاجتماعات والمواعيد!

أفضل ميزات تطبيق RescueTime

حظر مواقع الويب لزيادة الإنتاجية

تنبيهات ذكية لإعادة توجيه المهام

وظائف مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تتبع الأهداف لإدارة الوقت بشكل أفضل

قيود RescueTime

بعض المستخدمين لا يحبون تحديثات المنتج الأخيرة على برنامج تتبع الوقت

يمكن تحسين ميزات التحليلات وإعداد التقارير مقارنة ببدائل Time Doctor الأخرى

تسعير برنامج RescueTime

يبدأ من 6.50 دولار/شهرًا، ويتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات RescueTime

G2 : 4.1/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.6/5 (130+ تقييم)

7. وريك

عن طريق: وريك Wrike عبارة عن منصة قوية لإدارة المشاريع مع إمكانات تتبع الوقت، مما يمنحك رؤية كاملة لسير عمل الفريق. تتبع بسلاسة وإنشاء تقارير عن الساعات القابلة للفوترة، وهي مفيد للاستشاريين الذين يحتاجون إلى إعداد فواتير عادلة مدعومة بالبيانات.

ومن المثير للاهتمام، يستمر مؤقت Wrike في العمل حتى إذا أغلقت نافذة المتصفح، مما يضمن حساب كل دقيقة - حتى تقوم بإيقاف المؤقت يدويًا أو تبديل المهام. والنتيجة؟ يمكنك تتبع الوقت لمهمة واحدة فقط في كل مرة، مما يقلل من الأخطاء والتناقضات.

بالنسبة للفرق، يقدم Wrike عرضًا شاملاً للوقت المستغرق في المهام والمشاريع. وهذا يساعدك على مقارنة ساعات العمل الفعلية مع التقديرات المحددة مسبقًا، مما يؤدي إلى تحسين إدارة الموارد وخطط التعويضات

أفضل ميزات Wrike

خيارات تسجيل الوقت اليدوية والتلقائية

يعمل المؤقت المستمر حتى إذا كان المتصفح مغلقًا

القدرة على إيقاف المؤقتات مؤقتًا أو استئنافها في برنامج تتبع الوقت الخاص به

أكثر من 400 تكامل

قيود Wrike

قدرات أتمتة إدارة المشاريع والمهام يمكن أن تكون أقوى

تطبيقات الجوال ليست كاملة الميزات

تسعير #### تسعير Wrike \*

مجاني

فريق 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم شركة : 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل ب Wrike لمعرفة الأسعار

: اتصل ب Wrike لمعرفة الأسعار Pinnacle: اتصل ب Wrike لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Wrike

G2 : 4.2/5 (أكثر من 3000 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

8. فيريكلوك

عبر فيريكلوك VeriClock هي أداة قائمة على الحوسبة السحابية تُمكِّنك من تتبع الموظفين الذين يعملون عن بُعد أو في إعدادات لا مركزية. تتيح المنصة لفريقك تسجيل دخول وخروج فريقك عن طريق الهاتف أو الويب، مما يساعدك على مراقبة تكاليف العمالة في الوقت الفعلي.

هناك عدة طرق للتحقق مما إذا كان الموظفون يسجلون حضورهم من المكان الذي من المفترض أن يكونوا فيه، مثل التحقق من هوية المتصل أو عنوان IP وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) . وهذا يجعل من الصعب عليهم التهرب من العمل. 😴

يمكن أيضًا استخدام VeriClock لوظائف أخرى مثل تتبع التقدم الوظيفي، وحساب الوقت الإضافي، وتدوين الملاحظات الميدانية، وإرسال الرسائل إلى الموظفين.

VeriClock أفضل الميزات

طرق متعددة للتحقق من تسجيل الوقت عبر برنامج تتبع الوقت

تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لمراقبة أماكن وجود الموظفين

إشعارات البريد الإلكتروني لإجراءات محددة للموظفين

التكامل مع برامج المحاسبة وكشوف المرتبات

قيود برنامج VeriClock

بعض المستخدمين ليسوا راضين عن نسبة التكلفة إلى الميزات

يحتوي بديل Time Doctor على تطبيق للهاتف المحمول يميل إلى استنزاف بطارية الهاتف

سعر VeriClock

رسوم الحساب 10 دولارات شهرياً + 5 دولارات لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات VeriClock

G2 : 4.8/5 (أقل من 5 تقييمات)

: 4.8/5 (أقل من 5 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

9. تايم كامب

عبر: تايم كامب قد لا تريد أن تعرف فقط متى يعمل موظفوك ولكن أيضًا ما الذي يعملون عليه بالفعل. يساعدك TimeCamp على فهم كيف يقضون وقتهم من خلال تتبع عناوين URL والتطبيقات التي يزورها فريقك على مدار اليوم.

وعلاوة على ذلك، إذا اخترت أحد أعلى مستويين من أسعار TimeCamp، فإن البرنامج يوفر مراقبة أكثر تفصيلاً من خلال التقاط لقطات شاشة للصفحات التي تمت زيارتها، بالإضافة إلى إمكانات قوية للفواتير.

TimeCamp متعدد الاستخدامات للغاية عندما يتعلق الأمر بدفع الانضباط الذاتي. يمكن لأعضاء الفريق الذين يرغبون في تحسين عاداتهم في إدارة الوقت تجربة ميزة تحديد الأهداف الفردية، مع خيارات للفصل بين وقت العمل والاستراحة والوقت الخاص.

أفضل ميزات TimeCamp

رؤى تفصيلية حول استخدام الموقع الإلكتروني والتطبيقات

لقطات شاشة الجهاز لمراقبة الموظف

دعم للمراقبة الذاتية و تحديد الأهداف أكثر من 100 تكامل مع ميزات تتبع الوقت الخاصة به



قيود TimeCamp #### قيود TimeCamp

يمكن استخدام المزيد من التخصيصات

يمكن أن تكون خيارات إعداد التقارير أفضل مقارنةً ببعض بدائل Time Doctor

تسعير TimeCamp *

مجاني

مبتدئ : 2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم أساسي : 5.99$/شهرًا لكل مستخدم

: 5.99$/شهرًا لكل مستخدم محترف : 7.99$/شهرًا لكل مستخدم

: 7.99$/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل ب TimeCamp لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات TimeCamp TimeCamp

G2 : 4.7/5 (190+ تقييم)

: 4.7/5 (190+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 550 تقييم)

10. كويك بوكس تايم

عن طريق: كويك بوكس يركز QuickBooks Time بشكل أكبر على تتبع الموظفين أثناء التنقل، مثل فنيي الخدمة الميدانية أو مندوبي المبيعات أو عمال البناء. إحدى ميزاته البارزة هي تتبع الوقت على الهاتف المحمول من خلال تطبيق QuickBooks Workforce، الذي يتيح للمستخدمين التعامل مع تدفقات العمل المتعلقة بالوقت من أي مكان تقريبًا.

يشتمل البرنامج على تتبع نظام تحديد المواقع العالمي GPS بحيث يمكنك مراقبة ليس فقط الساعات التي سجلها أعضاء فريقك ولكن أيضًا مواقعهم.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر QuickBooks Time أدوات تحليلية قيّمة. فهو يوفر تقارير قابلة للتخصيص يمكن استخدامها في مجموعة من القرارات التجارية، مثل التنبؤ بتكاليف الوظائف وتخطيط كشوف المرتبات. 📊

أفضل ميزات QuickBooks Time

تتبع الوقت المتنقل

تتبع نظام تحديد المواقع لفرق العمل المتنقلة

رؤى في الوقت الفعلي لأنشطة الفريق

تقارير التنبؤ بتكلفة الوظيفة وتقارير تخطيط الرواتب

التكامل مع تطبيقات المحاسبة وكشوف المرتبات

القيود الزمنية لـ QuickBooks

يمكن أن يؤدي الخلل العرضي إلى فقدان البيانات

دعم العملاء المحدود عند مقارنته ببدائل Time Doctor الأخرى في هذه القائمة

تسعير كويك بوكس تايم

قسط : 20 دولارًا شهريًا + 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم إضافي

: 20 دولارًا شهريًا + 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم إضافي النخبة: 40 دولارًا شهريًا + 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم إضافي

تقييمات ومراجعات QuickBooks Time

G2 : 4.5/5 (1,400+ تقييم)

: 4.5/5 (1,400+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)

اكتشف ميزة ClickUp واستفد من كل ثانية!

في حين أن هناك العديد من بدائل وخيارات Time Doctor المتاحة لتتبع وقت فريقك وإنتاجيته، فإن ClickUp يتميز بتعدد استخداماته وميزاته الشاملة لإدارة الوقت والمهام.

سواءً كنت صاحب شركة صغيرة تبحث عن تقارير مفصلة عن الوقت أو كنت تعمل لحسابك الخاص وتهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين الساعات المدفوعة الأجر، فإن ClickUp لا يساعدك فقط على تتبع الوقت بل يجعل الوقت يعمل لصالحك!

التسجيل مجاني، وقد تكون الفوائد التي تعود على سير عملك لا تقدر بثمن. التسجيل واختبر تأثير ClickUp اليوم! 🧚