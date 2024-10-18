أفضل 10 أدوات برمجية لتوثيق تكنولوجيا المعلومات لتوفير وقتك في عام 2025

التوثيق التقني الرائع هو مفتاح زيادة الإنتاجية. عندما يعرف فريقك كيفية استخدام أدواتهم التقنية والبرمجية، بالإضافة إلى مكان العثور على إجابات للأسئلة والمشاكل الشائعة، فإنهم يقضون وقتاً أقل في البحث عن حلول أو انتظار دعم مكتب المساعدة.

ومع ذلك، يمكن أن يكون إنشاء الوثائق الداخلية والخارجية عملية شاقة.

الخبر السار هو أن برامج تكنولوجيا المعلومات أدوات التوثيق تساعد في تسريع العملية وتبسيطها، حيث تقدم إرشادات واضحة لموظفيك وفرقك فيما يتعلق بأنظمة شركتك وإجراءاتها وبرامجها وأفضل ممارساتها.

لنلقِ نظرة على 10 من أفضل خيارات منصات إدارة تكنولوجيا المعلومات المتاحة في عام 2024.

ما هو برنامج توثيق تكنولوجيا المعلومات؟

يستخدم محترفو تكنولوجيا المعلومات برامج توثيق تكنولوجيا المعلومات لإنشاء وإدارة ونشر المعلومات حول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم، بما في ذلك الأجهزة والبرامج والشبكات والإجراءات التنظيمية.

التوثيق هو قاعدة المعرفة لجميع أعضاء الفريق للتعرف على التكنولوجيا داخل المؤسسة. تصبح قاعدة المعرفة الخاصة بالمؤسسة ويكي التكنولوجيا حيث يمكن لأعضاء الفريق المختلفين تعلم كيفية استخدام البرامج، وإصلاح مشاكل تكنولوجيا المعلومات، وفهم أفضل الممارسات لاستخدام أدوات محددة في مجموعتك التقنية.

إن استخدام منصة إدارة المعرفة الصحيحة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأعمال التجارية. فهو يوفر مستودعاً مركزياً للمعلومات يحسن التواصل بين قسم تكنولوجيا المعلومات والفرق الأخرى.

ولأن الجميع يعرف أين يجدون المعلومات التي يحتاجون إليها، فإنها تزيد من الكفاءة. كما يمكنها تقليل الأخطاء من خلال تقديم إرشادات حول أفضل الممارسات والميزات الرئيسية. وأخيراً، يساعد المؤسسات على الامتثال للوائح الصناعة الأساسية.

تعتمد جميع المؤسسات تقريبًا على أنظمة تكنولوجيا المعلومات في عالم اليوم الرقمي، مما يجعل برنامج توثيق تكنولوجيا المعلومات أداة قيّمة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات توثيق تكنولوجيا المعلومات؟

عندما تبحث عن أفضل أدوات توثيق تكنولوجيا المعلومات، ضع في اعتبارك الميزات التالية:

أدوات إنشاء المحتوى بسهولة: ابحث عن أداة توثيق تكنولوجيا المعلومات التي تسمح لك بإنشاء وتحرير المحتوى بتنسيقات مختلفة، مثل تخفيض السعر و HTML و XML. يجب أن تكون هناك أيضًا خيارات لتنسيق النص الخاص بك، بما في ذلك الجداول والصور وكتل التعليمات البرمجية

ابحث عن أداة توثيق تكنولوجيا المعلومات التي تسمح لك بإنشاء وتحرير المحتوى بتنسيقات مختلفة، مثل تخفيض السعر و HTML و XML. يجب أن تكون هناك أيضًا خيارات لتنسيق النص الخاص بك، بما في ذلك الجداول والصور وكتل التعليمات البرمجية الوصول إلى التحكم في الإصدار: يجب أن تسمح لك أداة توثيق تكنولوجيا المعلومات بتتبع التغييرات والمراجعات على محتوى الوثائق والاحتفاظ بسجل للتعديلات. يمكّنك ذلك من العودة إلى إصدار سابق من وثائقك إذا لزم الأمر

يجب أن تسمح لك أداة توثيق تكنولوجيا المعلومات بتتبع التغييرات والمراجعات على محتوى الوثائق والاحتفاظ بسجل للتعديلات. يمكّنك ذلك من العودة إلى إصدار سابق من وثائقك إذا لزم الأمر الأدوات التعاونية: يجب أن يكون العديد من أعضاء الفريق قادرين على العمل على الوثائق في الوقت الفعلي. وهذا يشمل التحرير والالتزام وتقديم الملاحظات. من المفيد أيضًا أن يكون لديك أداة مدمجة إدارة المهام حتى تتمكن من تعيين المهام من داخل منصة التوثيق

يجب أن يكون العديد من أعضاء الفريق قادرين على العمل على الوثائق في الوقت الفعلي. وهذا يشمل التحرير والالتزام وتقديم الملاحظات. من المفيد أيضًا أن يكون لديك أداة مدمجة إدارة المهام حتى تتمكن من تعيين المهام من داخل منصة التوثيق التنظيم الذكي وإمكانيات البحث: جميع الوثائق في العالم لا فائدة منها إذا لم يتمكن أحد من العثور على المعلومات التي يحتاجها. ابحث عن أدوات التوثيق مع خيارات البحث والتصفية الذكية التي يمكنك تنظيمها حسب الفئات والمواضيع والأقسام

جميع الوثائق في العالم لا فائدة منها إذا لم يتمكن أحد من العثور على المعلومات التي يحتاجها. ابحث عن أدوات التوثيق مع خيارات البحث والتصفية الذكية التي يمكنك تنظيمها حسب الفئات والمواضيع والأقسام خيارات تصدير وتكامل جيدة: يمكنك زيادة وصول المستخدم من خلال مشاركة الوثائق عبر الإنترنت وضمان وصول المستخدمين إليها دون اتصال بالإنترنت. ابحث عن خيارات التصدير، مثل HTML و PDF و markdown، لإنشاء وثائق متاحة مع وبدون الوصول إلى الإنترنت

إلى جانب العوامل المذكورة أعلاه، ستحتاج أيضًا إلى وضع التسعير في الاعتبار. تتضمن العديد من حلول التوثيق في قائمتنا عروضاً تجريبية مجانية. استفد من هذه العروض التجريبية لاختبار ما إذا كان المنتج هو أداة التوثيق المناسبة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في مؤسستك.

## أفضل 10 خيارات لبرامج توثيق تكنولوجيا المعلومات لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

نظّم أدلة وموارد تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركتك وأضف إليها باستخدام برنامج توثيق تكنولوجيا المعلومات من ClickUp

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية مزودة بأدوات توثيق تكنولوجيا المعلومات القوية لإنشاء وثائق شاملة لمؤسستك. مع مستندات ClickUp يمكنك تداخل المستندات لتطوير ويكي قوي وإدارته بأدوات ذكية. يمكنك بدء مشروعك باستخدام القوالب، مثل قالب تطوير برامج ClickUp وتسريع الكتابة وثائق البرمجيات باستخدام ClickUp AI .

إذا كنت تستخدم ClickUp بالفعل، سيعجبك أنه يمكنك توسيع نطاق استخدامك والاستفادة من خيارات التعاون والتكامل الممتازة للمنصة. وإذا كنت جديدًا على ClickUp، فسوف يعجبك أنه يمكنك البدء في استخدامه اليوم مجانًا والاستفادة من مئات الأدوات للتوثيق المفصل.

أفضل ميزات ClickUp:

أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء وثائق داخلية وخارجية في وقت قصير

واجهة سهلة الاستخدام تتيح لك إنشاء أدلة مستخدم متعمقة مع صفحات متداخلة والكثير من خيارات التصميم

تساعدك خيارات التعاون الممتازة على ربط وثائقك بـ سير العمل وأنظمة إدارة المهام

العديد من قوالب المستندات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات فريق تكنولوجيا المعلومات لبدء عملية توثيق تكنولوجيا المعلومات

قيود ClickUp:

قد تكون خيارات المشاركة إما كل شيء أو لا شيء بالنسبة للمؤسسات التي تحتاج إلى خيارات أكثر دقة لمشاركة المستندات

قد تبدو تجربة المستخدم في تطبيق الهاتف المحمول مرهقة

تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متاح للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (3,800+ تقييم)

2. قاعدة المعرفة ProProfs

عبر قاعدة المعرفة ProProfs ProProfs Knowledge Base هو برنامج لتوثيق تكنولوجيا المعلومات قائم على السحابة يساعدك على إدارة قاعدة معارف تكنولوجيا المعلومات للعملاء الداخليين والخارجيين. من السهل إنشاء المعلومات والعثور عليها بفضل خيارات التحكم في الإصدار القوية وتنظيم المستندات البديهي. توفر المنصة أيضاً ميزات أمان لحماية المعلومات ومنع التعديلات غير المرغوب فيها.

قاعدة معارف ProProfs أفضل الميزات:

يمكّنك محرر النص المنسق من إنشاء وتحرير محتوى الوثائق وإضافة الجداول والصور وكتل التعليمات البرمجية

نظام أساسي سهل الاستخدام يعني أن المستخدمين الذين ليس لديهم خبرة سابقة في برامج توثيق تكنولوجيا المعلومات يجب أن يكونوا قادرين على إنشاء مقالات قاعدة معرفية شاملة

تتوفر خيارات جيدة لدعم العملاء

قيود قاعدة معارف ProProfs المعرفية:

قد يواجه بعض المستخدمين مشاكل في الأداء مع قواعد المعرفة الأكبر حجمًا

تسعير قاعدة معارف بروبروفس المعرفية:

مجاناً: لما يصل إلى 25 مقالة

الأعمال: 29.99 دولارًا شهريًا (ل 100 مقالة شهريًا)

نطاق مخصص وعلامة بيضاء: 30 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات قاعدة معارف ProProfs ProProfs:

G2 : 4.6/5 (أكثر من 25 مراجعة)

: 4.6/5 (أكثر من 25 مراجعة) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 25 مراجعة)

3. Document360

عبر المستند 360 Document360 عبارة عن منصة قاعدة معرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يتيح لك برنامج توثيق تكنولوجيا المعلومات إنشاء وثائق شاملة لموظفيك وعملائك، والتي يمكنك مشاركتها بشكل عام أو خاص. يمكنك توسيع نطاقها حسب احتياجاتك من الوثائق باستخدام أداة تأليف سهلة الاستخدام.

Document360 أفضل الميزات:

تسهل خيارات البحث المتقدمة على العملاء الداخليين والخارجيين تحديد موقع ما يحتاجون إليه

توفر أداة التأليف خيارات تخصيص واسعة النطاق حتى تتمكن من وضع علامة تجارية لوثائقك واستخدام القوالب، وتخصيص المحتوى حسب احتياجاتك

يتوفر الكثير من خيارات التكامل لربط قاعدة المعرفة بمكتب المساعدة وروبوتات الدردشة وأدوات التحليلات والمزيد

قيود Document360:

لا يوجد تطبيق متاح للهاتف المحمول في الوقت الحالي، لذا ستحتاج إلى العمل على سطح المكتب

Document360 التسعير:

مجاناً

قياسي : 199 دولارًا لكل مشروع شهريًا

: 199 دولارًا لكل مشروع شهريًا احترافي : 399 دولارًا لكل مشروع شهريًا

: 399 دولارًا لكل مشروع شهريًا شركة : 529 دولارًا لكل مشروع شهريًا

: 529 دولارًا لكل مشروع شهريًا المؤسسات: 599 دولارًا لكل مشروع شهريًا

Document360 التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 360 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 360 تقييم) Capterra: 4.7/5 (190+ تقييم)

4. كونفلوينس

عبر التقاء يأتي Confluence من فريق Atlassian وهو أداة توثيق شائعة للفرق التي ترغب في إنشاء قواعد المعرفة ومشاركتها والتعاون في قواعد المعرفة. على الرغم من أنه نظام لإدارة المشاريع، إلا أنه يحتوي على بعض الميزات القوية التي تجعله أداة ممتازة لتوثيق تكنولوجيا المعلومات.

Confluence أفضل الميزات:

يسمح لك بإنشاء نظام إدارة محتوى منظم لمختلف المشاريع أو الفرق أو الأقسام أو حزم البرامج

يمكنك دمجه مع منتجات Atlassian الأخرى، مثل Jira و Trello، لمزيد من الوظائف

تسمح لك قدرات الأذونات الشاملة بالتحكم في من يقوم بعرض وثائق تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك أو تحريرها أو التعليق عليها على مستوى دقيق

قيود Confluence:

يحتوي هذا البرنامج على متطلبات أجهزة ضخمة، لذلك قد تحتاج إلى تخصيص موارد كبيرة من تكنولوجيا المعلومات للحفاظ على تشغيله

تسعير برنامج Confluence:

مجاني : لما يصل إلى 10 مستخدمين و2 جيجابايت لتخزين الملفات

: لما يصل إلى 10 مستخدمين و2 جيجابايت لتخزين الملفات معيار : 5.75 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 5.75 دولار لكل مستخدم شهرياً القسط : 11 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 11 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على سعر مخصص

تقييمات ومراجعات كونفلوينس

G2 : 4.1/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 3,600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,000 تقييم)

5. واتفيكس

عبر واتفيكس Whatfix عبارة عن منصة اعتماد رقمية يمكن أن تكمل تأثيرات توثيق تكنولوجيا المعلومات لديك. باستخدام Whatfix، يمكنك إنشاء إرشادات على الشاشة ومساعدة تفاعلية لمساعدة المستخدمين على تشغيل البرامج أو الأجهزة أو أنظمة تكنولوجيا المعلومات الجديدة. يمكن أن يزيد من التبني من خلال دعم المستخدمين لاستغلال الأدوات الموجودة في حزمة التكنولوجيا الخاصة بهم بشكل كامل.

أفضل ميزات Whatfix:

يمكنك إنشاء إرشادات تفاعلية لتعليم المستخدمين كيفية استخدام البرامج والأدوات في مجموعتهم التقنية

يمكنك إنشاء قاعدة معرفية للخدمة الذاتية داخل تطبيقاتك البرمجية، بما في ذلك الأسئلة الشائعة وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومقاطع الفيديو الإرشادية

يوفر تحليلات حول كيفية تفاعل المستخدمين مع الأدلة الإرشادية الخاصة بك، مما يساعد قسم تكنولوجيا المعلومات لديك على تحديد الأماكن التي يحتاج فيها المستخدمون إلى مزيد من الدعم

قيود Whatfix:

Whatfix هو الأفضل لتوجيه اعتماد البرامج ولكنه قد لا يعمل بشكل جيد لأقسام تكنولوجيا المعلومات التي تحتاج إلى توثيق حلول للأجهزة والبنية التحتية الأخرى لتكنولوجيا المعلومات

تسعير Whatfix:

اتصل للحصول على سعر مخصص

تقييمات ومراجعات Whatfix

G2 : 4.6/5 (290+ تقييم)

: 4.6/5 (290+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (75+ تقييم)

6. SuperOps.ai

عبر SuperOps.ai SuperOps.ai هو خيار برنامج حديث لتوثيق تكنولوجيا المعلومات يندمج بدقة في نظام PSA-RMM البيئي الحالي. تتيح لك الواجهة النظيفة إنشاء وثائق بخيارات ذكية للتحكم في الوصول بحيث يكون لدى الجميع المعلومات التي يحتاجونها في متناول أيديهم.

أفضل ميزات SuperOps.ai:

يتكامل مع منتجات PSA-RMM الحالية لتزويدك بأداة توثيق قوية دون إدارة تطبيق آخر

امتثال ممتاز لإطار عمل أمان SOC 2 يحمي المعلومات الحساسة

تسمح لك هياكل المستندات المخصصة بتنظيم وثائق تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك بناءً على سير العمل أو الفرق أو العمليات الخاصة بك

قيود SuperOps.ai:

لا تزال بعض الميزات قيد التطوير، لذلك قد يواجه المستخدمون بعض الأخطاء في النظام

تسعير SuperOps.ai:

PSA القياسية فقط : 59 دولارًا شهريًا

: 59 دولارًا شهريًا الإدارة القياسية فقط : 79 دولارًا شهريًا

: 79 دولارًا شهريًا محترف : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا خارق: 129 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات SuperOps.ai:

G2: 4.6/5 (أكثر من 75 تقييمًا)

7. نوكلينو

عبر نوكلينو Nuclino عبارة عن منصة تعاون قائمة على السحابة وهي أيضًا حل توثيق مفيد. يمكن للفرق إنشاء وتنظيم و التعاون في المشاريع مثل قواعد المعرفة ووثائق تكنولوجيا المعلومات ومواقع الويكي. يتميز بتصميم خالٍ من الفوضى وسهل التعلم وسريع الاستخدام.

Nuclino أفضل الميزات:

تتيح أدوات التعاون الممتازة في الوقت الحقيقي للعديد من أعضاء الفريق العمل على الوثائق في وقت واحد، وهو أمر رائع لمشاركة المعرفة

يسمح لك سجل الإصدار بتتبع التغييرات، بما في ذلك الأنشطة التعاونية، ومعرفة من قام بالتعديلات أو التعليقات

تسمح لك خيارات البحث الرائعة بالعثور على المعلومات التي تحتاجها داخل قاعدة المعرفة الخاصة بك بسرعة

قيود Nuclino:

خيارات التكامل أقل قوة مع Nuclino من خيارات برامج التوثيق الأخرى

تسعير Nuclino:

مجاني

قياسي : 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً قسط: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات Nuclino:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

8. كليك هيلب

عبر كليك هيلب ClickHelp هي أداة توثيق قائمة على الويب مصممة لإنشاء الوثائق التقنية وإدارتها وتنظيمها. وهي توفر منصة تأليف قوية قائمة على الويب حيث يمكن للفرق إنشاء الوثائق بشكل تعاوني، بما في ذلك أدوات الترحيل الممتازة لاستيراد المعلومات الموجودة.

أفضل ميزات ClickHelp:

تتيح لك منصة التأليف المستندة إلى الويب التعاون في الوقت الفعلي لإنشاء وثائق تكنولوجيا المعلومات وتحريرها

تعني خيارات النشر أحادية المصدر أنه يمكنك إنشاء وثائقك على الإنترنت مرة واحدة ثم نشر مشاريع متعددة كمواقع ويب أو ملفات PDF أو نظام مساعدة عبر الإنترنت

تضمن خيارات العلامة التجارية أن تتوافق وثائقك عبر الإنترنت مع جمالية شركتك

قيود ClickHelp:

هناك الكثير من الأدوات الرائعة داخل المنصة، ولكن هناك أيضًا منحنى تعليمي حاد لفهم كيفية استخدامها جميعًا

تسعير ClickHelp:

المبتدئين : 175 دولاراً شهرياً

: 175 دولاراً شهرياً النمو : 285 دولارًا شهريًا

: 285 دولارًا شهريًا محترف: 580 دولارًا شهريًا

كليك هيلب التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 15 تقييمًا)

9. دوكسيجين

عبر دوكسيجين قد لا يكون Doxygen حلاً تقليديًا للتوثيق، لكنه أداة توثيق شفرة المصدر رائعة. بالإضافة إلى إنشاء الوثائق في مشاريع تطوير البرمجيات، يمكن أن يكون مفيدًا للجوانب الأخرى المتعلقة بالبرمجيات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك.

أفضل ميزات Doxygen:

يقوم تلقائيًا بإنشاء وثائق لمختلف لغات الترميز، مثل C++ وجافا، وهو أمر مفيد لتوثيق واجهة برمجة التطبيقات (API)

باستخدام إمكانات الإحالة المرجعية، يمكنك إنشاء ارتباطات تشعبية داخل وثائقك لتقديم موارد أكثر شمولاً

يمكن للمطوِّرين وضع تعليقات توضيحية للوثائق مع الأوصاف وأمثلة الاستخدام لجعل وثائق واجهة برمجة التطبيقات أكثر وضوحاً

قيود Doxygen:

Doxygen هي أداة لتوثيق التعليمات البرمجية المصدرية، لذلك قد لا تكون مناسبة لاحتياجات التوثيق الداخلية الأخرى

تسعير دوكسيجن:

مجاني

تقييمات ومراجعات Doxygen:

لا يوجد

10. جيثب وجيكل

عبر جيثب قد لا تفكر في GitHub كنظام توثيق، ولكن يمكن أن يكون أداة توثيق رائعة لتكنولوجيا المعلومات عند استخدامه مع Jekyll.

GitHub هو نظام أساسي قائم على الويب يستخدمه المطورون بشكل أساسي من أجل البرمجيات التعاونية التطوير وتتبع التغييرات وتخزين التعليمات البرمجية. Jekyll هو منشئ مواقع يمكنه تحويل النص إلى موقع ويب أو مدونة باستخدام قوالب وملفات تخفيض السعر. يسمح استخدام الاثنين معًا للفرق التي تعمل داخل GitHub بإنشاء موقع ويب سهل الاستخدام لوثائق تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم بسرعة.

أفضل ميزات GitHub و Jekyll:

يدعم كلا النظامين تخفيض الأسعار، والذي يمكنك استخدامه لإنشاء وثائق تقنية

نظرًا لأن صفحات GitHub تقدم خدمات استضافة مجانية، يمكنك نشر وثائق تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك دون دفع تكاليف استضافة إضافية

تقوم Jekyll بأتمتة معظم العملية، بحيث يمكنك تحويل ملفات تخفيض السعر إلى HTML في دقائق

قيود GitHub و Jekyll:

سيحتاج المستخدمون إلى قدر لا بأس به من المعرفة التقنية لتحويل نشاط GitHub إلى وثائق تكنولوجيا المعلومات القابلة للاستخدام

تسعير GitHub و Jekyll:

مجاني

الفريق : 4 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 4 دولارات لكل مستخدم شهرياً المؤسسة: 21 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات GitHub وJitHub وJekyll:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 5,800 تقييم)

إنشاء وثائق تكنولوجيا المعلومات بالطريقة السهلة

يساعدك اختيار برنامج توثيق تكنولوجيا المعلومات المناسب على ضمان حصول المستخدمين الداخليين والخارجيين على المعلومات المهمة لجعل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك تعمل. هناك الكثير من الخيارات التي يمكنك استكشافها للعثور على أداة توثيق تكنولوجيا المعلومات التي تناسب سير عملك.

إذا كنت تبحث عن حل متعدد الاستخدامات ومتكامل يعمل على تبسيط توثيق تكنولوجيا المعلومات، فقد حان الوقت لتجربة ClickUp. مع ClickUp، يمكنك دمج حل إدارة المستندات بسلاسة في سير عمل إدارة مشروعك. وتتيح لك الواجهة البديهية إنشاء الوثائق وتنظيمها والتعاون بشأنها بسهولة.

عزِّز عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك واشترك للحصول على حساب ClickUp مجانًا لاستكشاف القوالب والمساحات و أدوات الذكاء الاصطناعي التي ستجعل مهام التوثيق الخاصة بك في غاية السهولة.