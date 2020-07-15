Zoom مقابل Webex: مراجعة 2025 (الميزات والأسعار)

_هل تحاول الاختيار بين Zoom وWebex لعملك؟

مع انتشار العمل عن بُعد على نطاق واسع, برامج مؤتمرات الفيديو لا غنى عنه لمعظم الفرق.

_ولكن مع توفر الكثير من هذه الأدوات، من أين تبدأ البحث عن الأداة التي تناسب احتياجاتك؟

نعتقد أن المقارنة بين اثنين من رواد سوق مؤتمرات الفيديو، وهما Zoom وWebex، هي نقطة بداية جيدة.

وبمساعدة من فريق عمل برنامج "IT Crowd"، يجب أن تكون قادرًا على اتخاذ القرار الصحيح قريبًا.

في هذه المقالة، سنقوم بعمل مقارنة زووم ويبيكس لمساعدتك في تحديد أي من تطبيقي مؤتمرات الفيديو هذين يناسبك بشكل أفضل. سنغطي أيضًا كيفية استخدام مؤتمرات الفيديو لإدارة مشاريعك أثناء عملك عن بُعد .

لنبدأ العمل!

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ما هو Zoom؟

انتظر ... لماذا نبدأ بـ _# ما هو الزووم؟

إذا كان هناك شيء واحد يشتهر به قسم تكنولوجيا المعلومات بشموليتها

_أنت تعرف مدى جدية جين، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، في ذلك!

(هذا يعني "أنا مهووس"، لمن لا يعرف الألمانية) (هذا يعني "أنا مهووس" لمن لا يعرف الألمانية)

لهذا السبب نبدأ بفهم خدمتي مؤتمرات الفيديو قبل أن نبدأ في المقارنة بينهما.

ولكن إذا كنت تريد الانتقال إلى قسم المقارنة على الفور، فما عليك سوى النقر على هنا .

_للجميع، هيا بنا نذهب!

إذن ما هو زووم على أي حال؟

من مكالمات العمل البعيدة المدى إلى المكالمات الجماعية المعلقة في أوقات كوفيد ميزات Zoom سهلة الاستخدام أداة شائعة لعقد مؤتمرات الفيديو لجميع أنواع المستخدمين.

أسسها الرئيس التنفيذي الحالي لشركة Zoom إيريك يوان في عام 2011، وكانت قاعدة مستخدمي Zoom حوالي 10 ملايين في ديسمبر 2019! خلال جائحة عام 2021، "ارتفع الاستخدام" إلى مستويات جديدة، حيث بلغ أكثر من 300 مليون مشارك في الاجتماعات اليومية في أبريل 2020

نعم.

يجعل فريق تكنولوجيا المعلومات لدينا يفكر _"ما المسؤول عن النمو غير المسبوق لـ Zoom؟

إليك نظرة على بعض ميزاته البارزة التي جعلته يحظى بشعبية كبيرة.

أ. تكبير الاجتماعات والدردشة

يوفر تطبيق Zoom لمستخدميه منصة مريحة لعقد مؤتمرات الفيديو من خلال ميزة مكالمات الفيديو الرائدة هذه.

في مكالمة Zoom، يمكنك إضافة ما يصل إلى 1000 مشارك بالفيديو وعرض ما يصل إلى 49 منهم على شاشتك في نفس الوقت!

أثناء الاجتماع عبر الإنترنت، يمكنك أيضاً

استخدام خاصية مشاركة المستندات و مشاركة الشاشة للحصول علىالتعاون قم بتشغيل " تسجيل " للسماح ل Zoom بنسخ اجتماع الفيديو الخاص بك مباشرةً

مشاركة الشاشة تسجيل اجتماع الفيديو الخاص بك مباشرةً إضافة خلفية افتراضية (يمكنك الاحتفاظ بصورة لبرنامجك التلفزيوني المفضل، مثل IT Crowd كخلفية للمكالمة!)

(يمكنك الاحتفاظ بصورة لبرنامجك التلفزيوني المفضل، مثل IT Crowd كخلفية للمكالمة!) قم بإجراء مقابلات أو جلسات أسئلة وأجوبة

ارفع يدك افتراضياً

افتراضياً قم بإجراء اجتماع داخل اجتماع_ باستخدام ميزة "غرف الاستراحة

ستعزز جودة الصوت والفيديو عالي الدقة في Zoom تجربة مؤتمرات الفيديو، مما يساعدك على التعرف على فريقك بشكل أفضل، مثل رينهولم للصناعات، دوغلاس رئيس شركة رينهولم للصناعات.

بالإضافة إلى ذلك، قام زووم بتقوية ميزات الخصوصية والأمان لحمايتك من الضيوف غير المدعوين. على سبيل المثال، يمكن لمضيفي الاجتماعات تأمين الاجتماع بشكل كامل باستخدام كلمات مرور و مصادقة ثنائية.

ب. غرف التكبير

تعد ميزات مؤتمرات الفيديو في Zoom مفيدة للغاية عندما تعمل من المنزل.

ولكن هذا ليس كل ما تقدمه Zoom!

تساعدك ميزة Zoom Rooms على عقد اجتماعات افتراضية عندما تعود إلى العمل من المكتب.

Zoom Rooms هو برنامج Zoom's دعم البرمجيات لقاعات المؤتمرات في شركتك.

وهي مفيدة بشكل خاص عندما تكون أنت وفريقك في غرفة اجتماعات الشركة، وتحاول التواصل مع مجموعة من الأشخاص خارج الغرفة - في وقت واحد.

ولكن على عكس الطابق السفلي في مكتب صناعات رينهولم، يتيح لك Zoom Rooms

استخدام أنظمة غرفة الاجتماعات القائمة أنظمة مثل معدات Polycom أو Cisco أو Lifesize للحصول على دعم إضافي

غرفة الاجتماعات القائمة أنظمة مثل معدات Polycom أو Cisco أو Lifesize للحصول على دعم إضافي التواصل مع مستخدمي Zoom Rooms أو مستخدمي Zoom الآخرين من خلال سطح المكتب أو الهاتف التطبيق

مشاركة شاشات متعددة في المكالمة

في المكالمة انضم إلى الاجتماعات وشارك الملفات باستخدام لمسة واحدة

التشغيل على نظام لاسلكي

لاسلكي استخدام لوحات بيضاء تفاعلية عبر الإنترنت يمكن مشاركتها مع الفريق بأكمله أثناء المكالمات

يمكن مشاركتها مع الفريق بأكمله أثناء المكالمات قم بإدارة جميع غرف Zoom من لوحة تحكم واحدة

ملاحظة: تأتي هذه الميزة الموجهة للمؤسسات مقابل رسوم اشتراك قدرها 49 دولارًا شهريًا لكل غرفة مع نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا

التكبير متاح على:

الجهاز المحمول: أندرويد و iOS

سطح المكتب: الويب وويندوز وماك

اقرأ التفاصيل مراجعة زووم وتعرف على أفضل بدائل زووم هنا

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ما هو Webex؟

إذا كان تطبيق Zoom هو الطفل الأعجوبة في عالم مؤتمرات الفيديو، فإن تطبيق Webex من Cisco هو الأب الروحي.

تأسس Webex في عام 1995، وقد اشترته شركة Cisco في عام 2007 لتضمينه في مجموعة مؤتمرات الفيديو والتعاون الإنتاجي الشاملة من Cisco.

وفي مارس 2020، صرح تشاك روبينز، الرئيس التنفيذي لشركة Cisco، بأن المنصة سجلت 5.5 مليار دقيقة اجتماع !

_ونحن متأكدون من أن جين ربما ساهمت في هذا الرقم بنسبة لا بأس بها!

هل تتساءل ما الذي يميز _Cisco _Webex عن البقية؟

فيما يلي ميزتان رئيسيتان:

أ. اجتماعات Webex

يوفر تطبيق Webex من Cisco جميع الميزات المعتادة في تطبيق مؤتمرات الفيديو مثل مشاركة الشاشة، والصوت والفيديو عالي الدقة وميزات التسجيل، والمزيد!

إلى جانب ميزات مؤتمرات الفيديو العادية، يتيح لك Cisco Webex أيضًا:

إضافة 10,000 شخص لكل مكالمة جماعية ومشاهدة 25 موجز فيديو على شاشتك في المرة الواحدة

لكل مكالمة جماعية ومشاهدة على شاشتك في المرة الواحدة اختر عدد موجزات الفيديو التي تريد مواصلة المشاهدة

استخدم ميزة مشاركة الشاشة للحصول على شروحات مفصلة

للحصول على شروحات مفصلة انتقل إلى " رؤى الأشخاص " لقراءة تاريخ الشخص مع الشركة ودوره ومعلومات عامة أخرى

" لقراءة تاريخ الشخص مع الشركة ودوره ومعلومات عامة أخرى تلقي ملاحظات مكتوبة للاجتماع عبر البريد الإلكتروني

مكتوبة عبر البريد الإلكتروني تسجيل الاجتماعات بنقرة واحدة والعثور عليها ضمن تسجيلات Webex على موقع Webex الخاص بك (يمكنك أيضًا تخزينها محليًا)

ب. تدريب Webex

على الرغم من أن مؤتمرات الفيديو التقليدية قادرة تمامًا على التعامل مع التدريب على مستوى الأقسام الصغيرة، فإن Webex من Cisco يتيح لك Webex الارتقاء بجلساتك إلى المستوى التالي.

إن تدريب Webex مخصص للمدربين والمعلمين الجادين الذين يعملون مع أحجام فصول تصل إلى 1000 شخص في المرة الواحدة.

يمكنك الحصول على مجموعة من الميزات البديهية، مثل:

الاختيار بين الحضور المباشر و الجلسات المسجلة مسبقًا عند الطلب

و عند الطلب التقدير التلقائي لتبسيط عملية تصحيح الاختبار

لتبسيط عملية تصحيح الاختبار وظائف التجارة الإلكترونية مثل عمليات الدفع لتحقيق الدخل من تدريبك

مثل عمليات الدفع لتحقيق الدخل من تدريبك دعم ل 13 لغة مثل الإسبانية والفرنسية واليابانية والتركية واليابانية واللغات ال 13 الأخرى

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمدربين الاستفادة من خبرة Cisco في هذا المجال من خلال مجموعة واسعة من موارد الدعم التي يوفرها Webex Training.

_من يدري، ربما يمكن أن يساعد مهندس تكنولوجيا المعلومات البارع موس في الإملاء يومًا ما!

سيسكو ويبكس متاح على:

الجهاز المحمول: أندرويد و iOS

سطح المكتب: الويب وويندوز وماك

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Zoom مقابل Webex: 5 اختلافات لمساعدتك في تحديد أيهما أفضل بالنسبة لك

بالتأكيد، يقدم Webex و Zoom بعض المزايا الواضحة مقارنةً ببدائل مثل Google Meet (المعروف سابقًا باسم Google Hangout) و Microsoft Teams.

_ولكن بخلاف ذلك، يبدو كلاهما متشابهين إلى حد كبير، أليس كذلك؟

لا، فبينهما اختلافات!

_أتساءل ما هي تلك الاختلافات؟

سيساعدك مهووسو تكنولوجيا المعلومات لدينا في تحديد الاختلافات بين الاثنين ويساعدونك في تحديد أداة مؤتمرات الفيديو التي تختارها!

ــ لذا احصل على تلك القهوة ورافق موس وفريقه!

ب. ويبيكس

على عكس Zoom، يمكن أن يكون Webex مزعجًا عندما تريد المشاركة في اجتماع سريع.

للانضمام إلى مكالمة Webex، تحتاج إلى:

إنشاء حساب Webex

التحقق منه عبر البريد الإلكتروني

وأخيراً، قم بتسجيل الدخول لحضور اجتماع

قد يزعج هذا أشخاصاً مثل جين أحياناً

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الفرق #2: استضافة الأحداث

اجتماعات الفيديو عبر الإنترنت ليست هي الاستخدام الوحيد لـ برنامج مؤتمرات الفيديو، أليس كذلك؟

ماذا عن التدريب الجماعي أو الجلسات التعليمية أو برامج التوعية المجتمعية التي اضطررت إلى تأجيلها بسبب الإغلاق؟

_ هل إلغاءها كلها خيار متاح؟

حسناً، أنت تعلم كيف يشعر القوطي المقيم في قسم تكنولوجيا المعلومات، ريتشموند، حيال ذلك:

لحسن الحظ، يتميز كل من Zoom و Webex ببعض الميزات الرائعة لاستضافة الأحداث:

أ. زووم

إذا كنت تريد ندوة عبر الإنترنت خالية من المتاعب وخالية من الرتوش، فاختر Zoom.

يمكنك ذلك:

إضافة ما يصل إلى 10,000 شخص كمشاهدين

كمشاهدين قم بتسمية ما يصل إلى 100 شخص منهم كـ قائمة أشخاص

منهم قائمة أشخاص اختر بين ندوة عبر الإنترنت مباشرة أو عند الطلب

مباشرة عند الطلب قم بتوجيه الندوة عبر الويب باستخدام عناصر تحكم المضيف مثل كتم/إلغاء كتم صوت المشاركين، وترقيتهم إلى أعضاء في اللجنة والمزيد

بمجرد انتهاء الفعالية، يمنحك Zoom تقارير عن المسجلين في الفعالية والحاضرين والمزيد لتحليل مفصل ومتابعة.

سواء كنت تجري تدريبك الشهري على مشروعك عبر مؤتمر فيديو أو تنظم برنامجاً تدريبياً لقسمك عبر الإنترنت، فإن Zoom Webinars هو الأداة المثالية لك.

نحن متأكدون تمامًا من أن موس كان سيحب استخدام Cisco Webex لأنه يحب أن يكون دخوله كبيرًا:

الفرق #3: الأمان

لا تكتمل أي مراجعة لمنتجات مؤتمرات الفيديو دون إلقاء نظرة تفصيلية على سياساتها الأمنية.

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على الرغم من أن Zoom واجهت بعض ردود الفعل الأمنية العنيفة، إلا أنها سارعت إلى طرح ميزات تعالجها. في الواقع، في بداية أبريل 2020، جمدت Zoom جميع التحديثات الجديدة لمدة 90 يومًا لمعالجة المخاوف المتعلقة بأمنها .

يحتوي الآن على العديد من الميزات الأمنية الجديدة، مثل:

تشفير البيانات (على الرغم من أنليس من طرف إلى طرف حتى الآن)

(على الرغم من أنليس من طرف إلى طرف حتى الآن) المصادقة الثنائية لمن يرغبون في تمكينها

لمن يرغبون في تمكينها تنبيهات مرئية عندما يقوم أي من الحاضرين بتسجيل المكالمة

عندما يقوم أي من الحاضرين بتسجيل المكالمة غرف انتظار يمكن فرضها من قبل المسؤولين على مستوى الحساب أو المكالمة

يمكن فرضها من قبل المسؤولين على مستوى الحساب أو المكالمة عناصر تحكم في المضيف لمشاركة الملفات أو الشاشة، ووضع الحاضرين في وضع الانتظار

ب. ويبيكس

على الرغم من أن Webex كان المفضل لدى قطاعي الرعاية الصحية والمالية (حيث الخصوصية والأمان مهمان للغاية)، إلا أنه لم يخلو من بعض المشكلات الخاصة به - كما هو مذكور في "المشكلات المعروفة من موقعهم على الويب.

ومع ذلك، تعمل Cisco باستمرار على معالجة هذه المخاوف وإصلاحها من خلال ميزات مثل:

تشفير اختياري من طرف إلى طرف لكل مؤتمر فيديو

اختياري من طرف إلى طرف لكل مؤتمر فيديو قدرات إدارة مرنة لكلمات المرور يمكن فرضها بشكل مختلف من قبل كل مسؤول

يمكن فرضها بشكل مختلف من قبل كل مسؤول أذونات للمضيفين والمشرفين لمنح وإلغاء الوصول من أي حاضرين

لمنح وإلغاء الوصول من أي حاضرين مراكز بيانات مؤمّنة ماديًا مراكز بيانات مؤمنة جسديًا

بشكل عام، يقدم كل من Zoom و Cisco Webex ضمانات معقولة لأمن المستخدمين.

ولكن لا يمكن لأي منهما إنقاذ موس من نفسه!

(بالنسبة لـ موس، تحتاج إلى شيء أكثر تقدمًا من %Webex_

الفرق رقم 4: التكامل

إذا كنت تعمل بالفعل على أداة على مستوى الشركة تدير سير العمل الخاص بك، فمن المنطقي أن تجد أداة مؤتمرات فيديو تتكامل معها.

_لماذا؟

ستوفر ميزة التكامل في أداة مؤتمرات الفيديو الخاصة بك على فريقك جهد التبديل بين العديد من النوافذ.

نحن نعلم كم يرهق ذلك قائد فريقنا المفضل، جين:

يتكامل كل من Zoom وWebex مع بعض أدوات التعاون الشائعة ومنصات التخزين السحابية مثل Google Drive وتقويم Google وMicrosoft OneDrive.

ومع ذلك، هناك أيضًا عمليات تكامل أخرى فريدة لكل منصة مؤتمرات فيديو:

أ. زووم

انقر فوق تم تلبيتها بشكل مناسب

ما المشاكل التي واجهها الفريق أثناء العملية

ما التحسينات التي يجب إجراؤها في المشروع القادم

إن إجراء مثل هذه المناقشات سيساعد على تحسين إجراءات عملك _والذي بدوره يعزز من الإنتاجية في المشاريع المستقبلية.

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خاتمة

أصبح اختيار برنامج مؤتمرات الفيديو المناسب أمرًا ضروريًا للغاية بالنسبة لمعظم الشركات.

وبين Zoom وWebex، لا يوجد فائز واضح، فكل تطبيق من تطبيقات مؤتمرات الفيديو مثالي لاحتياجات محددة.

إذا كنت من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن Zoom أو أحد هذه البدائل هو المناسب لك.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في عقد مؤتمرات فيديو كبيرة للشركات، فانتقل إلى Cisco Webex.

ولكن مجرد الحصول على حل مؤتمرات الفيديو المناسب لن يجعلك مشروعًا بارعًا.

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