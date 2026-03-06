Thị trường phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm có giá trị $38,62 tỷ.

Điều đó cho thấy một điều quan trọng. Các nhóm sản phẩm hiện nay không chỉ quản lý việc ra mắt sản phẩm. Thực tế, họ đang quản lý toàn bộ vòng đời của các quyết định, mối quan hệ phụ thuộc và việc thực hiện.

Và đó là lúc mọi thứ trở nên phức tạp. Một ý tưởng sản phẩm tốt là chưa đủ. Bạn cần có một phương pháp rõ ràng để lập kế hoạch, phát triển, ra mắt và học hỏi từ nó mà không cần phải tái tạo quy trình mỗi lần.

Để thực hiện việc cần làm và nhiều hơn nữa, bạn nên sử dụng các mẫu vòng đời sản phẩm.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 10 mẫu quy trình vòng đời sản phẩm miễn phí, mỗi mẫu giúp bạn quản lý những gì, và cách chọn mẫu phù hợp nhất cho nhóm của bạn.

Mẫu vòng đời sản phẩm là gì?

qua Roman Pichler

Mẫu chu kỳ sản phẩm là một khung làm việc sẵn có giúp nhóm của bạn lập kế hoạch, theo dõi và quản lý toàn bộ hành trình của sản phẩm. Điều này bao gồm mọi giai đoạn từ ý tưởng ban đầu, phát triển, ra mắt, phát triển, trưởng thành cho đến khi ngừng sản xuất.

Đây là khung làm việc được các nhà quản lý sản phẩm, các nhóm chức năng đa ngành và các nhà tiếp thị sử dụng để theo dõi hiệu suất của sản phẩm và quyết định các chiến lược cần triển khai dựa trên độ tuổi hiện tại và tình trạng thị trường của sản phẩm.

Biểu đồ chu kỳ sản phẩm truyền thống tuân theo một đường cong hình chữ S đơn giản mà mọi nhà quản lý sản phẩm đều quen thuộc. Nó là bản đồ hành trình qua bốn giai đoạn chính:

Giới thiệu: Sản phẩm của bạn sẽ ra mắt thị trường sau giai đoạn phát triển. Giai đoạn này đòi hỏi một khoản đầu tư lớn để xây dựng nhận thức và khuyến khích việc áp dụng sớm.

Tăng trưởng: Doanh số và mức độ sử dụng tăng nhanh chóng khi sản phẩm bắt đầu ổn định và được thị trường chấp nhận.

Giai đoạn trưởng thành: Tốc độ tăng trưởng chậm lại khi thị trường trở nên bão hòa. Trọng tâm của bạn chuyển từ thu hút khách hàng sang giữ chân và tối ưu hóa.

Giai đoạn suy giảm: Doanh số và sử dụng bắt đầu giảm, điều này đòi hỏi phải đưa ra các quyết định quan trọng về việc tái thiết kế sản phẩm hoặc lập kế hoạch cho việc ngừng sản xuất.

🧠 Thông tin thú vị: Neil McElroy, một giám đốc cấp dưới tại Procter & Gamble, đã thực chất sáng tạo ra khái niệm “Quản lý sản phẩm” vào năm 1931 thông qua một bản ghi nhớ đơn giản dài 800 từ. Ông đã lập luận về sự cần thiết của “Những người quản lý thương hiệu” sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về thành công của một sản phẩm duy nhất, từ quá trình sản xuất đến tiếp thị.

10 Mẫu quy trình vòng đời sản phẩm miễn phí

Các mẫu sau đây được thiết kế để bao quát các giai đoạn và trường hợp sử dụng khác nhau. Một số cung cấp khung làm việc cho toàn bộ vòng đời sản phẩm, trong khi những mẫu khác tập trung vào các giai đoạn cụ thể và quan trọng như phát triển hoặc kết thúc vòng đời sản phẩm.

Tất cả các mẫu này đều miễn phí và có thể tùy chỉnh hoàn toàn trong ClickUp, giúp bạn điều chỉnh chúng phù hợp với quy trình làm việc độc đáo của nhóm. 🛠️

1. ClickUp Quick Start: Mẫu Quản lý Sản phẩm

Tải xuống mẫu miễn phí Thực hiện các tác vụ quản lý sản phẩm cơ bản với ClickUp Quick Start: Mẫu Quản lý Sản phẩm

Bắt đầu lập kế hoạch sản phẩm mới từ trang trắng là công thức dẫn đến việc bỏ sót các chỉ số và theo dõi không nhất quán. Mẫu Quản lý Sản phẩm ClickUp Quick Start là giải pháp dành cho bạn , được thiết kế cho các nhóm muốn bắt tay vào công việc ngay lập tức với các yếu tố cơ bản của quản lý sản phẩm.

Nó kết hợp theo dõi công việc, kế hoạch sprint và quản lý backlog vào một không gian làm việc đã được cấu hình sẵn, giúp bạn bỏ qua bước thiết lập và bắt tay ngay vào việc phát triển.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các chế độ xem đã được cấu hình sẵn: Ứng dụng đi kèm với nhiều Ứng dụng đi kèm với nhiều chế độ xem ClickUp đã được cài đặt sẵn, giúp mỗi thành viên trong nhóm có thể làm việc theo cách họ ưa thích mà không cần phải cấu hình thêm.

Trạng thái tùy chỉnh: Các giai đoạn quy trình làm việc đã được thiết lập sẵn với Các giai đoạn quy trình làm việc đã được thiết lập sẵn với các trạng thái tùy chỉnh của ClickUp như Backlog, In Progress, Review và Đã xong.

Quy trình làm việc tự động hóa: ClickUp Automations tự động di chuyển công việc giữa các giai đoạn khi đáp ứng các điều kiện nhất định, giúp tiết kiệm thời gian cho việc cập nhật trạng thái thủ công.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm sản phẩm khởi nghiệp muốn cài đặt quy trình làm việc sản phẩm có cấu trúc mà không cần xây dựng hệ thống từ đầu.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Sử dụng ClickUp Brain để kiểm tra các lỗ hổng trước khi chia sẻ với các bên liên quan. Đưa bản nháp của bạn vào tài liệu, sau đó yêu cầu Brain đánh dấu các yêu cầu không rõ ràng, các trường hợp ngoại lệ bị thiếu và các câu hỏi chưa được trả lời theo từng nhân vật. Sử dụng ClickUp Brain để phát hiện các yêu cầu thiếu sót và trường hợp đặc biệt trước khi đánh giá của các bên liên quan. Sau đó, biến các tiêu chí phát hành của bạn thành một danh sách kiểm tra UAT rõ ràng để việc phê duyệt không bị mắc kẹt trong vòng lặp ý kiến.

2. Mẫu chiến lược sản phẩm ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Xác định tầm nhìn, vị trí và ưu tiên của sản phẩm với mẫu chiến lược sản phẩm ClickUp.

Mẫu Chiến lược Sản phẩm ClickUp giúp bạn xác định tầm nhìn, vị trí và ưu tiên của sản phẩm trước khi viết dòng mã đầu tiên.

Đây là nơi bạn ghi lại lý do đằng sau sản phẩm của mình, đảm bảo tất cả các bên liên quan đều đồng thuận.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Định hướng sản phẩm ở giai đoạn đầu: Ghi lại tầm nhìn sản phẩm, các danh mục tính năng và ưu tiên trong một không gian làm việc duy nhất trước khi bắt đầu phát triển.

Ưu tiên theo ngữ cảnh: Nhóm các tính năng đang hoạt động theo mức độ nỗ lực và đang theo dõi trạng thái, người phụ trách và dòng thời gian mà không mất đi cái nhìn tổng quan.

Lập kế hoạch vòng đời rõ ràng: Phác thảo các tính năng từ giai đoạn khởi động đến đánh giá với các trường tích hợp sẵn cho ngày bắt đầu, ngày đáo hạn và các điểm kiểm tra đánh giá.

✅ Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo chiến lược sản phẩm xác định ưu tiên trong lộ trình phát triển ở giai đoạn đầu của vòng đời sản phẩm.

3. Mẫu tài liệu yêu cầu sản phẩm ClickUp (PRD)

Tải xuống mẫu miễn phí Ghi chép yêu cầu sản phẩm, câu chuyện người dùng và tiêu chí chấp nhận với mẫu tài liệu yêu cầu sản phẩm ClickUp.

Yêu cầu mơ hồ dẫn đến việc lãng phí chu kỳ phát triển và các tính năng không đạt được mục tiêu. Đó là lý do tại sao bạn có mẫu Tài liệu Yêu cầu Sản phẩm (PRD) của ClickUp. Mẫu này được thiết kế để ghi lại các yêu cầu sản phẩm chi tiết, bao gồm tính năng, câu chuyện người dùng, tiêu chí chấp nhận và thông số kỹ thuật.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Khả năng truy vết từ Persona đến tính năng: Kết nối Persona và Kịch bản người dùng với phần Tính năng, đảm bảo mọi yêu cầu đều được liên kết với nhu cầu thực tế của người dùng.

Tiêu chí sẵn sàng phát hành: Thu thập các chỉ số thành công và tiêu chí phát hành, sau đó sử dụng chúng làm danh sách kiểm tra cho quyết định triển khai và xác nhận UAT.

Quyết định được lưu trữ và kiểm tra được: Ghi lại các câu hỏi thường gặp, các yếu tố quan trọng và các lựa chọn thay thế trực tiếp trong Ghi lại các câu hỏi thường gặp, các yếu tố quan trọng và các lựa chọn thay thế trực tiếp trong ClickUp tài liệu , giúp các bên liên quan có được một bản ghi chép rõ ràng khi ưu tiên thay đổi.

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm cần phối hợp các nhóm kỹ thuật, thiết kế và tiếp thị (GTM) xung quanh việc ra mắt tính năng mới hoặc sản phẩm mới.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRD) của bạn với ClickUp AI Cards để biến dữ liệu thực thi thành các bản cập nhật nhanh chóng. Các thẻ AI trên bảng điều khiển ClickUp giúp bạn tạo các bản tóm tắt nhanh chóng về dữ liệu. Bạn có thể tạo các cuộc họp đứng, tóm tắt tiến độ, các rào cản và các bước tiếp theo trực tiếp từ Bảng điều khiển của mình, giúp việc duy trì sự đồng bộ giữa đội ngũ sản phẩm, kỹ thuật và lãnh đạo trở nên dễ dàng hơn.

4. Mẫu Phát triển Sản phẩm Mới của ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Hướng dẫn phát triển sản phẩm với các điểm kiểm tra phê duyệt bằng cách sử dụng Mẫu Phát Triển Sản Phẩm Mới của ClickUp.

Bạn đang phát triển một sản phẩm mới nhưng không có quy trình rõ ràng? Đó chính là công thức dẫn đến thất bại.

Mẫu Phát triển Sản phẩm Mới của ClickUp hướng dẫn sản phẩm của bạn từ ý tưởng ban đầu qua các giai đoạn phát triển, thử nghiệm và chuẩn bị trước khi ra mắt. Mẫu này cung cấp các giai đoạn chuyển tiếp và điểm kiểm tra phê duyệt để duy trì các quy trình phát triển phức tạp trên đúng hướng và ngăn chặn các sai lầm tốn kém.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Trạng thái tùy chỉnh cho từng giai đoạn: Mẫu này đi kèm với các giai đoạn đã được cấu hình sẵn như Ý tưởng, Khả thi, Phát triển, Kiểm thử và Trước khi ra mắt, giúp bạn theo dõi tiến độ một cách trực quan.

Tạo mối quan hệ phụ thuộc: Thiết lập quy trình làm việc tuần tự bằng cách tạo Thiết lập quy trình làm việc tuần tự bằng cách tạo mối quan hệ phụ thuộc ClickUp giữa các công việc. Điều này đảm bảo rằng một giai đoạn không thể bắt đầu cho đến khi giai đoạn trước đó được hoàn thành và phê duyệt đầy đủ.

Chế độ xem tổng quan về tiến độ của bạn: Theo dõi nhiều sản phẩm đang phát triển cùng lúc với Theo dõi nhiều sản phẩm đang phát triển cùng lúc với bảng điều khiển ClickUp và xem những sản phẩm nào đang đúng tiến độ và những sản phẩm nào đang chậm trễ.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm áp dụng quy trình phát triển có cấu trúc như stage-gate, waterfall hoặc các phương pháp kết hợp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp tự động hóa để biến các giai đoạn kiểm soát thành các điểm kiểm tra phê duyệt thực tế. Khi một công việc đạt đến cột mốc quan trọng như "Sẵn sàng để xem xét", "Hoàn thành kiểm thử người dùng" hoặc "Được phê duyệt để ra mắt", bạn có thể tự động thông báo cho bên liên quan phù hợp, giao nhiệm vụ cho người xem xét tiếp theo hoặc cập nhật trạng thái chỉ sau khi đã có sự phê duyệt. Điều này giúp công việc không bị chuyển sang giai đoạn tiếp theo trước khi các bên liên quan đã xem xét. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bạn có thể tiết kiệm 5 giờ mỗi tuần chỉ bằng cách tự động hóa quy trình làm việc của mình. Hãy xem 👇

5. Mẫu Lộ trình Sản phẩm ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Xác định các tính năng, phiên bản phát hành và cột mốc quan trọng với mẫu Lộ trình Sản phẩm ClickUp.

Việc truyền đạt kế hoạch sản phẩm cho ban lãnh đạo, bộ phận bán hàng và khách hàng có thể gặp khó khăn khi mỗi bên cần mức độ chi tiết khác nhau.

Mẫu Lộ trình Sản phẩm ClickUp giúp bạn lập kế hoạch các tính năng, phiên bản phát hành và cột mốc quan trọng trên một dòng thời gian, cung cấp cho tất cả các bên liên quan một biểu đồ vòng đời sản phẩm rõ ràng về những gì sắp tới và thời gian cụ thể. Điều này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn phát triển và trưởng thành của sản phẩm, khi việc ưu tiên các tính năng là yếu tố then chốt.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thu thập ý tưởng: Thu thập yêu cầu sản phẩm thông qua Thu thập yêu cầu sản phẩm thông qua biểu mẫu ClickUp , sau đó chuyển chúng vào bản đồ chiến lược mà không làm mất bối cảnh ban đầu.

Các chế độ xem lộ trình: Xem xét ưu tiên theo quý, dự án, biểu đồ Gantt hoặc nhóm, tùy thuộc vào đối tượng cần cập nhật.

Ưu tiên trực quan: Phác thảo ý tưởng trên ma trận tác động-nỗ lực bằng Phác thảo ý tưởng trên ma trận tác động-nỗ lực bằng ClickUp Bảng trắng trước khi commit chúng vào lộ trình.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm vận hành sản phẩm đang lập kế hoạch phát hành sản phẩm trên nhiều dự án và khung thời gian khác nhau.

📮 ClickUp Insight: Khi quyết định bị trì hoãn, tác động dây chuyền là có thật—29% nhân viên đơn giản là ngừng công việc, trong khi 43% còn lại phải đi tìm câu trả lời, thường là nhiều lần. 🫢 Thời gian trôi qua, động lực suy giảm và sự thất vọng tích tụ. Nhưng điều này không nhất thiết phải xảy ra. Với ClickUp’s Super Agents , các công việc bị đình trệ sẽ tự động kích hoạt các bước theo dõi. Các bên liên quan sẽ nhận được thông báo, và công việc tiếp tục tiến triển — ngay cả khi việc phê duyệt bị chậm trễ.

6. Mẫu Lộ trình Nhóm Agile ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Lập kế hoạch lộ trình dựa trên chu kỳ sprint với mẫu lộ trình nhóm Agile ClickUp.

Các bản đồ lộ trình truyền thống không phải lúc nào cũng phù hợp với các nhóm Agile, những người lập kế hoạch theo các chu kỳ ngắn và lặp đi lặp lại. Mẫu Bản đồ Lộ trình Đội Agile ClickUp được thiết kế riêng cho họ, giúp cân bằng hướng phát triển sản phẩm dài hạn với tính linh hoạt của các cam kết sprint ngắn hạn.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hỗ trợ lập kế hoạch sprint: Tổ chức các lộ trình vào Tổ chức các lộ trình vào các sprint ClickUp để đảm bảo kế hoạch ngắn hạn được liên kết với sức chứa thực tế của nhóm và nhịp độ sprint.

Theo dõi quy trình làm việc trực quan: Sử dụng Sử dụng chế độ xem Bảng ClickUp để quản lý tiến độ sprint trong bố cục phong cách Kanban mà toàn bộ nhóm có thể xem nhanh chóng.

Báo cáo sprint tích hợp: Theo dõi tiến độ với bảng điều khiển ClickUp bằng cách sử dụng thẻ Velocity và Burndown để xem tốc độ, công việc còn lại và liệu sprint có đang đi đúng hướng hay không.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm Scrum và Kanban quản lý công việc trong các chu kỳ phát triển lặp lại.

📚 Đọc thêm: Phát triển sản phẩm theo phương pháp Agile

7. Mẫu Kiểm tra Thiết kế ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tập trung phản hồi thiết kế, chỉnh sửa và phê duyệt với mẫu đánh giá thiết kế ClickUp.

Việc thu thập phản hồi thiết kế từ các ghi chú cuộc họp và chủ đề email rời rạc luôn kết thúc với hàng chục lần sửa đổi. Mẫu Kiểm Duyệt Thiết Kế ClickUp tập trung toàn bộ quy trình phản hồi thiết kế, từ thu thập ý kiến, đang theo dõi sửa đổi cho đến ghi chép phê duyệt cuối cùng trước khi bắt đầu phát triển. Đây là kho tàng thông tin phản hồi có tổ chức và có thể hành động.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bối cảnh đánh giá có cấu trúc: Ghi lại liên kết bản nháp, mục tiêu đánh giá, người chịu trách nhiệm và các thành viên tham gia trong một nơi duy nhất trước khi bắt đầu nhận phản hồi.

Các giai đoạn đánh giá rõ ràng: Di chuyển thiết kế qua các giai đoạn Việc cần làm, Tiến độ, For Review, Needs Revision và Ready, với trạng thái quyết định dễ dàng theo dõi.

Theo dõi phiên bản sửa đổi hiệu quả hơn: Giữ phản hồi và các bước theo dõi trong cùng một tài liệu đánh giá thay vì phân tán bình luận qua các công cụ khác nhau bằng cách tạo tệp đính kèm.

✅ Phù hợp cho: Nhà thiết kế sản phẩm và trưởng nhóm thiết kế xem xét bản thiết kế trước khi bàn giao cho giai đoạn phát triển.

🧠 Thông tin thú vị: DVD đầu tiên mà Netflix gửi qua bưu điện là Beetlejuice. Trước khi trở thành biểu tượng của dịch vụ streaming, Netflix thực chất là một dịch vụ cho thuê DVD qua bưu điện, và lô hàng đầu tiên được gửi đi vào tháng 3 năm 1998.

8. Mẫu danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Sắp xếp công việc ra mắt sản phẩm theo danh mục với mẫu danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm ClickUp.

Mẫu danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm ClickUp cung cấp cho bạn một kế hoạch ra mắt dựa trên danh mục, giúp mọi phần của quá trình phát hành diễn ra đồng bộ. Trong mẫu này, công việc đã được phân nhóm thành các luồng như Phân tích thị trường, Đối tượng mục tiêu, Định giá, và Vị trí thị trường và Thông điệp, kèm theo hàng chục Trường Tùy chỉnh.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nhóm công việc theo chức năng: Giữ các công việc nghiên cứu, phân tích đối tượng, định giá và thông điệp trong các danh mục riêng biệt, dễ dàng theo dõi.

Độ rõ ràng của dòng thời gian được tích hợp sẵn: Theo dõi ngày bắt đầu, ngày đáo hạn và thời lượng cho từng công việc mà không cần tạo công cụ theo dõi ra mắt sản phẩm từ đầu.

Nhiều chế độ xem ra mắt: Chuyển đổi giữa các chế độ xem như Hoạt động, Cột mốc, Theo danh mục, Gantt và Dòng thời gian, tùy thuộc vào nhu cầu xem xét của nhóm.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm đa chức năng phối hợp triển khai sản phẩm, nơi các bộ phận marketing, bán hàng, kỹ thuật và hỗ trợ phải hoạt động đồng bộ hoàn hảo.

9. Mẫu Quản lý Phát hành ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Theo dõi quá trình phát hành từ giai đoạn hoàn thành mã nguồn đến sản xuất với mẫu Quản lý Phát hành ClickUp.

Đối với các nhóm phát triển phần mềm, quản lý phiên bản là một chu kỳ liên tục bao gồm việc triển khai tính năng, sửa lỗi và cập nhật. Mẫu Quản lý Phiên bản của ClickUp cung cấp khung làm việc để theo dõi toàn bộ quá trình từ hoàn thành mã nguồn đến phát hành sản phẩm.

Nó cung cấp cho các nhóm kỹ thuật và DevOps khả năng hiển thị cần thiết để quản lý các bản phát hành thường xuyên trong giai đoạn phát triển và trưởng thành của sản phẩm.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Trạng thái tùy chỉnh: Theo dõi tiến độ của từng phiên bản phát hành với các trạng thái tùy chỉnh như Phát triển, Kiểm thử chất lượng (QA), Môi trường thử nghiệm (Staging) và Sản xuất (Production).

Tích hợp ClickUp Kết nối các commit, nhánh và yêu cầu Hợp nhất trực tiếp với các nhiệm vụ ClickUp của bạn thông qua Kết nối các commit, nhánh và yêu cầu Hợp nhất trực tiếp với các nhiệm vụ ClickUp của bạn thông qua tích hợp ClickUp GitHub , cùng nhiều tính năng khác.

Bảng điều khiển theo ngữ cảnh: Theo dõi các chỉ số sức khỏe của phiên bản phát hành, chẳng hạn như tỷ lệ lỗi và tần suất triển khai, trên nhiều phiên bản phát hành đồng thời thông qua Bảng điều khiển.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm kỹ thuật cần một không gian chuyên dụng để quản lý chu kỳ phát hành, tách biệt với kế hoạch ra mắt sản phẩm tổng thể.

10. Mẫu kế hoạch kết thúc vòng đời sản phẩm

Việc ngừng cung cấp sản phẩm cũng quan trọng không kém việc ra mắt sản phẩm, nhưng thường bị xem nhẹ. Mẫu Kế hoạch Ngừng Cung cấp Sản phẩm của Template.net cung cấp khung làm việc để quản lý giai đoạn kết thúc vòng đời sản phẩm. Nó giúp bạn ngừng cung cấp sản phẩm một cách trơn tru mà không ảnh hưởng đến mối quan hệ với khách hàng hoặc tạo ra nợ kỹ thuật trong tương lai.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Cấu trúc kế hoạch ngừng sản xuất: Ghi chép các bước, người chịu trách nhiệm và các điểm liên lạc cần thiết để ngừng sản xuất một sản phẩm một cách có tổ chức.

Hỗ trợ chuyển đổi khách hàng: Lập kế hoạch cách thức thông báo, hỗ trợ và chuyển đổi khách hàng sang các giải pháp thay thế trong giai đoạn ngừng cung cấp sản phẩm.

Hữu ích cho việc đồng bộ hóa nội bộ: Cung cấp cho các nhóm sản phẩm, hỗ trợ, bán hàng và vận hành một tài liệu tham khảo chia sẻ cho kế hoạch ngừng sản xuất.

✅ Phù hợp cho: Các nhà quản lý vận hành đang lập kế hoạch cho việc ngừng sản phẩm hoặc dịch vụ một cách có kiểm soát.

Cách sử dụng các mẫu vòng đời sản phẩm trong ClickUp

Bắt đầu sử dụng các mẫu vòng đời sản phẩm trong ClickUp chỉ mất vài phút.

Điều quan trọng là chọn mẫu phù hợp với nhu cầu hiện tại của bạn, tùy chỉnh nó để phù hợp với quy trình làm việc của nhóm và kết nối nó với phần còn lại của công việc.

Dưới đây là việc cần làm. ✨

Truy cập Trung tâm Mẫu: Mở Trung tâm Mẫu của ClickUp từ hình đại diện của Không gian Làm việc của bạn. Bạn có thể tìm kiếm “chu kỳ sản phẩm”, “quản lý sản phẩm” hoặc một giai đoạn cụ thể mà bạn cần, như “lộ trình” hoặc “ra mắt”. Bạn có thể xem trước bất kỳ mẫu nào trước khi áp dụng để xem các chế độ xem, trạng thái và trường dữ liệu được bao gồm.

Trung tâm Mẫu ClickUp

Áp dụng vào không gian làm việc của bạn: Sau khi tìm thấy mẫu ưng ý, bạn có thể áp dụng nó vào một không gian hiện có hoặc tạo một không gian mới. ClickUp tự động giữ nguyên toàn bộ cấu trúc đã được xây dựng sẵn—bao gồm trạng thái, trường dữ liệu, chế độ xem và tự động hóa—nên bạn không phải bắt đầu từ đầu.

Chọn mẫu ClickUp yêu thích của bạn

Tùy chỉnh trạng thái và trường dữ liệu: Đây là nơi bạn tùy chỉnh mẫu theo nhu cầu của mình. Đổi tên các trạng thái tùy chỉnh để phù hợp với ngôn ngữ của nhóm, thêm hoặc xóa các Trường Tùy chỉnh dựa trên dữ liệu cần theo dõi, và xóa các chế độ xem không sử dụng để giữ không gian làm việc gọn gàng.

Thêm Trường Tùy chỉnh và Trạng thái Tùy chỉnh

Kết nối các công việc liên quan: Sức mạnh thực sự đến từ việc kết nối các công việc của bạn. Sử dụng mối quan hệ và phụ thuộc giữa các công việc để liên kết các mẫu với nhau. Ví dụ, bạn có thể kết nối mẫu PRD với mẫu Phát triển Sản phẩm Mới để các yêu cầu được chuyển trực tiếp vào các công việc phát triển.

Sử dụng ClickUp Brain để hỗ trợ liên tục: Sau khi các mẫu của bạn được cài đặt, ClickUp Brain sẽ trở thành trợ lý AI của bạn cho quản lý sản phẩm. Bạn có thể yêu cầu nó tóm tắt trạng thái dự án, soạn thảo cập nhật cho nhóm của bạn và phát hiện các rào cản tiềm ẩn trong toàn bộ danh mục sản phẩm của bạn.

Làm cho mỗi chu kỳ phát hành trở nên dễ dàng hơn so với lần trước với ClickUp

Mẫu giúp bạn bắt đầu. Điều phân biệt các nhóm sản phẩm mạnh là những gì xảy ra sau đó.

Tóm lại, bạn có duy trì chu kỳ sản phẩm chặt chẽ khi công việc phát triển, hay cuối cùng phải xây dựng lại quy trình cho mỗi lần ra mắt sản phẩm?

ClickUp giúp bạn biến chu kỳ sản phẩm thành một quy trình lặp lại. Bạn có thể bắt đầu với một mẫu, giữ các kế hoạch và quyết định gần với công việc, và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chuyển các cập nhật thành tóm tắt, các bước tiếp theo và tài liệu nhẹ nhàng vẫn hữu ích sau khi phát hành.

Sẵn sàng? Quản lý vòng đời sản phẩm của bạn trên ClickUp. ✅

Câu hỏi thường gặp

Các mẫu chu kỳ sản phẩm thường bao gồm bốn giai đoạn chính: giới thiệu (phát triển và ra mắt), tăng trưởng (mở rộng và cải tiến), trưởng thành (tối ưu hóa và bảo trì), và suy thoái (kết thúc và ngừng sản xuất). Một số mẫu tập trung vào một giai đoạn duy nhất, trong khi những mẫu khác bao quát toàn bộ hành trình.

Bắt đầu bằng cách xác định điểm yếu lớn nhất của nhóm. Nếu bạn gặp khó khăn với việc ra mắt sản phẩm lộn xộn, hãy sử dụng Mẫu Danh sách Kiểm tra Ra mắt Sản phẩm. Nếu yêu cầu thường xuyên bị mất, hãy bắt đầu với Mẫu Tài liệu Yêu cầu Sản phẩm (PRD).

Mẫu lộ trình sản phẩm tập trung vào việc lập kế hoạch và truyền đạt những gì sẽ ra mắt trong tương lai, như tính năng, phiên bản phát hành và dòng thời gian. Mẫu vòng đời sản phẩm có phạm vi rộng hơn, bao quát toàn bộ hành trình của sản phẩm từ ý tưởng đến khi ngừng sản xuất, bao gồm chiến lược, phát triển và kế hoạch kết thúc vòng đời.