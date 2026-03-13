Các lựa chọn thay thế Intangible AI hàng đầu cho việc trực quan hóa sáng tạo

Việc tạo/lập nội dung 3D chuyên nghiệp từ lâu đã đòi hỏi nhiều năm kinh nghiệm kỹ thuật, phần mềm đắt tiền và nhóm chuyên gia hùng hậu.

Intangible AI đơn giản hóa quy trình bằng cách hỗ trợ các chuyên gia sáng tạo xây dựng và hoàn thiện các cảnh 3D thông qua ngôn ngữ tự nhiên và các công cụ dựa trên trình duyệt, mà không cần bất kỳ mã lập trình nào.

Đây là một phương pháp đầy tham vọng, và trong một số trường hợp cụ thể, nó hoạt động rất hiệu quả. Tuy nhiên, tùy thuộc vào quy trình công việc của bạn, mức độ kiểm soát sáng tạo hoặc hỗ trợ quy trình sản xuất mà bạn cần có thể khiến bạn phải tìm đến các công cụ AI khác.

Bài viết này giới thiệu các giải pháp thay thế Intangible AI tốt nhất đáng cân nhắc, điểm mạnh của từng giải pháp và cách lựa chọn giải pháp phù hợp với công việc của nhóm bạn.

Bạn nên tìm kiếm những yếu tố nào trong các giải pháp thay thế cho Intangible AI?

Dưới đây là lý do tại sao việc khám phá các lựa chọn thay thế là điều hợp lý. 🤖

Giới hạn về độ phức tạp kỹ thuật: Intangible hoạt động tốt cho việc phát triển ý tưởng nhanh chóng, nhưng các nhóm cần shader tùy chỉnh, mô phỏng vật lý hoặc kiểm soát tài sản chi tiết sẽ nhanh chóng gặp phải giới hạn.

Không hỗ trợ truy cập ngoại tuyến: Nền tảng này hoàn toàn dựa trên trình duyệt, điều này gây ra nhiều khó khăn cho các nhóm làm công việc trong môi trường mạng không ổn định hoặc khi đang di chuyển

Chi phí khó lường: Mô hình định giá dựa trên tín dụng có thể khiến chi phí tăng lên đáng kể trong các dự án quy mô lớn, đặc biệt khi so sánh với các công cụ có mức giá cố định hoặc gói miễn phí

Giới hạn ở giai đoạn beta: Một số tính năng hợp tác thời gian thực và quản lý quy trình vẫn được đánh dấu là "sắp ra mắt", điều này có thể là yếu tố quyết định khiến các nhóm có nhu cầu sản xuất ngay lập tức phải cân nhắc lại.

Quy trình làm việc chuyên biệt: Các công cụ được thiết kế chuyên dụng như Blender hoặc After Effects cung cấp độ sâu và khả năng kiểm soát mà các quy trình làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh và các agency thực sự cần.

Tổng quan về các giải pháp thay thế Intangible AI

Dưới đây là tổng quan về tất cả các công cụ được đề cập trong hướng dẫn này. 📊

Công cụ Các tính năng nổi bật Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Quản lý dự án dựa trên AI, Brain, Bảng trắng, Tài liệu, Super Agents Các nhóm sáng tạo, công ty quảng cáo, doanh nghiệp Miễn phí vĩnh viễn; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp Unreal Engine Nanite, Lumen, lập trình Blueprint, dò tia thời gian thực, triển khai đa nền tảng Nhà phát triển game, hãng phim, giám đốc sáng tạo Miễn phí; Giá tùy chỉnh Unity Triển khai đa nền tảng, quy trình làm việc URP/HDRP, Asset Store, lập trình C#, tối ưu hóa DOTS Nhà phát triển game, nhóm mô phỏng, trực quan hóa sản phẩm Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $210/người dùng/tháng Blender Rendering chu kỳ, mô hình hóa lưới, tạo khung xương nhân vật, mô phỏng vật lý, lập trình Python Các người tạo độc lập, studio, giáo viên Miễn phí Autodesk Maya Tạo mô hình đa giác, hoạt hình nhân vật, mô phỏng Bifrost, kết xuất Arnold, hỗ trợ OpenUSD Các hãng phim, studio game, nhóm hiệu ứng hình ảnh (VFX) Kế hoạch trả phí từ $255/người dùng/tháng Autodesk 3ds Max Công cụ retopology, bộ sửa đổi, vật liệu PBR, kết xuất Arnold, tự động hóa MAXScript Các nhóm thiết kế kiến trúc, nhà phát triển trò chơi Kế hoạch trả phí từ $255/người dùng/tháng Runway Tạo video Gen-4.5, Motion Brush, tính nhất quán của nhân vật, inpainting, Act-One Các nhà làm phim, nhóm thiết kế đồ họa chuyển động, người tạo nội dung Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $15/người dùng/tháng Adobe After Effects Hoạt hình 2D, không gian làm việc 3D, ghép hình, theo dõi chuyển động, giám sát HDR Nhà thiết kế chuyển động, nghệ sĩ hiệu ứng hình ảnh (VFX), nhóm hậu kỳ Dùng thử miễn phí; Giá cả tùy chỉnh Vyond Vyond Go: tạo video, hình đại diện AI, đồng bộ hóa môi, hỗ trợ đa ngôn ngữ, thư viện tài nguyên Các nhóm tiếp thị, nhóm đào tạo và phát triển (L&D), các công ty quảng cáo Kế hoạch trả phí từ 99 USD/người dùng/tháng Animaker Trình tạo hoạt hình AI, Trình tạo nhân vật, Lồng tiếng AI, Tạo phụ đề, Xuất video 4K Các nhóm L&D, chuyên gia tiếp thị, người tạo nội dung Các kế hoạch trả phí từ ~20 USD/tháng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Đội ngũ biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Intangible AI

1. ClickUp (Lựa chọn tốt nhất cho quản lý dự án sáng tạo và hợp tác dựa trên AI)

Mọi dự án thiết kế đều bắt đầu từ những ý tưởng sơ bộ cần được tổ chức trước khi trở thành sản phẩm hoàn chỉnh. Tuy nhiên, khi các bản tóm tắt nằm rải rác trong các tài liệu khác nhau, phản hồi được chia nhỏ trên nhiều kênh và nhiều phiên bản lưu hành cùng lúc, việc phối hợp công việc nhanh chóng trở nên phức tạp hơn chính bản thiết kế.

Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp kết hợp các tính năng phát triển ý tưởng trực quan, tạo hình ảnh bằng AI, hợp tác và triển khai trong cùng một không gian Làm việc.

Phần mềm Quản lý Dự án cho Cơ quan Sáng tạo của ClickUp cho phép các nhóm hợp tác với các nhóm nội bộ hoặc khách hàng bên ngoài từ cùng một không gian làm việc. Từ việc sử dụng AI để tạo hình ảnh và các kế hoạch có cấu trúc cho đến việc tổ chức chiến lược đằng sau ý tưởng, đây là cách phần mềm này trở thành một giải pháp thay thế tuyệt vời cho Intangible AI.

Sử dụng AI để chuyển từ ý tưởng sơ bộ sang cấu trúc dự án rõ ràng

ClickUp Brain là lớp AI kết nối mọi thứ trong ClickUp.

Khi bạn cung cấp cho Brain một ý tưởng tổng quát, nó có thể phân tích ý tưởng đó thành một bản phác thảo có cấu trúc, bao gồm các giai đoạn và cột mốc quan trọng. Vì Brain hiểu bối cảnh của không gian làm việc của bạn, bao gồm các dự án hiện có, dòng thời gian và trách nhiệm của nhóm, nên nó có thể tạo ra các kế hoạch phù hợp với cách thức tổ chức công việc hiện tại.

AI này cũng giúp duy trì sự rõ ràng khi các dự án phát triển. Brain có thể tóm tắt các cuộc thảo luận về công việc, trích xuất các cập nhật quan trọng từ chủ đề bình luận, xác định các rào cản và tạo báo cáo tổng quan về hoạt động trên toàn dự án hoặc không gian làm việc.

Lập bản đồ ý tưởng và biến chúng thành các hình ảnh trực quan rõ ràng

Tạo hình ảnh AI ngay trong ClickUp Bảng trắng và kết nối chúng với công việc thực tế của bạn

Quá trình khám phá sáng tạo có thể bắt đầu ngay trên ClickUp Bảng trắng. Các nhóm sẽ có một không gian làm việc trực quan chia sẻ để brainstorm ý tưởng, phác thảo khái niệm, thiết kế quy trình làm việc sáng tạo và lập bản đồ các mối quan hệ phụ thuộc.

Đây là công cụ Bảng trắng AI đáng tin cậy dành cho các nhóm quản lý sản xuất nội dung trực quan. Ghi chú, hình dạng, ghi chú dán và tài liệu đa phương tiện của bạn có thể được kết nối trực tiếp với các công việc và tài liệu, giúp các ý tưởng ban đầu luôn gắn kết với công việc tiếp theo.

Trong ClickUp Bảng trắng, bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain để tạo hình ảnh hoặc sơ đồ chỉ bằng cách nhập mô tả về những gì bạn muốn. Điều này giúp việc tạo bản phác thảo ý tưởng, hình ảnh sản phẩm, khung storyboard hoặc ý tưởng cảnh quay trở nên dễ dàng hơn trong các cuộc thảo luận.

Hợp tác trực tuyến trên các kịch bản, bản tóm tắt và tài liệu dự án

Khi ý tưởng đã được xác định, ClickUp Docs có thể giúp biến những phác thảo sơ bộ thành tài liệu tóm tắt sáng tạo đầy đủ, chiến lược chiến dịch, kịch bản hình ảnh hoặc hướng dẫn sản xuất.

Docs là các tài liệu cộng tác, cho phép nhiều thành viên trong nhóm cùng viết, chỉnh sửa và bình luận trên cùng một tài liệu theo thời gian thực. Chúng cũng hỗ trợ định dạng phong phú và các thành phần nhúng như hình ảnh, bảng, danh sách kiểm tra và trang lồng nhau, giúp cấu trúc các dự án phức tạp.

Hợp tác với nhóm của bạn về ý tưởng và kế hoạch dự án với ClickUp Tài liệu

Chuyển các mục cần thực hiện thành các công việc có thể theo dõi

Các công việc trong ClickUp giúp duy trì sự tổ chức trong quy trình sản xuất. Các nhóm có thể thêm mô tả chi tiết, đính kèm hình ảnh hoặc tệp đính kèm, bao gồm danh sách kiểm tra từng bước và thảo luận về phản hồi trong phần bình luận.

Các nhiệm vụ ClickUp cũng có thể được tùy chỉnh để phản ánh cấu trúc quy trình làm việc sáng tạo của bạn. Các trạng thái tùy chỉnh như Ý tưởng, Dự đoán, Tạo tài nguyên, Kiểm duyệt và Kết xuất cuối cùng giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ từ ý tưởng ban đầu đến sản phẩm cuối cùng.

Các Trường Tùy chỉnh giúp tăng cường khả năng tổ chức bằng cách ghi lại các chi tiết quan trọng của dự án, chẳng hạn như số cảnh, loại tài sản, công cụ AI được sử dụng và mức độ ưu tiên trong sản xuất. Xem mẫu quy trình làm việc. 👇🏼

🚀 Lợi thế của ClickUp: Khi các nhóm thử nghiệm các công cụ AI để xây dựng cảnh quay hoặc tạo bản xem trước, kết quả sáng tạo chỉ là một phần của quy trình làm việc. Các ý tưởng, gợi ý, tài liệu tham khảo trực quan, phản hồi và quyết định sản xuất vẫn cần được sắp xếp một cách có hệ thống qua các tài liệu và cuộc thảo luận. ClickUp Brain MAX tích hợp trợ lý AI trực tiếp vào quá trình lập kế hoạch và sản xuất sáng tạo. Nó kết nối với các công cụ bên ngoài như Figma, Google Drive, Dropbox, v.v. để đảm bảo các nhóm của bạn luôn đồng bộ và tập trung vào mục tiêu. Ứng dụng AI đa năng này có thể trích xuất các mục công việc từ các cuộc thảo luận brainstorming trên Bảng trắng, tóm tắt các ghi chú storyboard được lưu trữ trong Tài liệu, nhúng và tham chiếu các tệp thiết kế được lưu trữ trong Figma, đồng thời tạo danh sách công việc cho lần lặp thiết kế tiếp theo, tất cả chỉ từ một nơi duy nhất. Đặt câu hỏi về sức chứa của nhóm, phân công công việc và nhiều vấn đề khác, đồng thời nhận được các đề xuất thông minh với ClickUp Brain MAX

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Mẫu có thể tùy chỉnh : Lập kế hoạch và lên lịch phát hành nội dung bằng : Lập kế hoạch và lên lịch phát hành nội dung bằng các mẫu lịch nội dung để đảm bảo các chiến dịch và quá trình sản xuất video diễn ra đúng tiến độ

Tự động hóa quy trình làm việc : Tự động hóa các tác vụ sản xuất lặp đi lặp lại như cập nhật trạng thái và phân công công việc bằng : Tự động hóa các tác vụ sản xuất lặp đi lặp lại như cập nhật trạng thái và phân công công việc bằng ClickUp Automations , với trình tạo tác vụ kích hoạt và hành động không cần viết mã

Hình ảnh hóa tiến độ : Hiển thị dòng thời gian của dự án và khối lượng công việc của nhóm thông qua : Hiển thị dòng thời gian của dự án và khối lượng công việc của nhóm thông qua hơn 15 chế độ xem tùy chỉnh , giúp mọi thành viên đều nhìn thấy cùng một công việc qua góc nhìn ưa thích của họ

Kiến thức tập trung: Tìm kiếm bất kỳ bản tóm tắt hoặc chủ đề phản hồi nào ngay lập tức bằng tính năng : Tìm kiếm bất kỳ bản tóm tắt hoặc chủ đề phản hồi nào ngay lập tức bằng tính năng ClickUp Enterprise Search trên toàn bộ không gian làm việc của bạn

Giới hạn của ClickUp

Ban đầu có thể cảm thấy hơi choáng ngợp do số lượng tính năng

Giá của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 11.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Xem đánh giá của người dùng này:

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là tính tùy biến cao. Là người dùng trong công ty, tôi có thể sắp xếp các công việc theo cách thực sự phù hợp với quy trình làm việc của chúng tôi, cho dù tôi đang làm việc với danh sách công việc, Bảng hay dòng thời gian. Các tính năng như mức độ ưu tiên công việc, ngày đáo hạn, bình luận và tệp đính kèm giúp dễ dàng theo dõi công việc và cộng tác với các thành viên trong nhóm tại một nơi. Tôi cũng đánh giá cao việc mọi thứ được tập trung tại một nơi, nên tôi không cần phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ chỉ để nắm bắt trạng thái công việc, tiến độ tổng thể hoặc các cập nhật mới nhất.

📮 ClickUp Insight: 19% người dùng cho biết họ muốn các trợ lý AI hỗ trợ quản lý quy trình làm việc của dự án. Tuy nhiên, quy trình quản lý dự án không chỉ đơn thuần là một danh sách kiểm tra. Đó là một hệ thống động với những sự đánh đổi, chuyển giao và ưu tiên thay đổi, nơi kế hoạch của ngày hôm qua hiếm khi phản ánh thực tế của ngày hôm nay. Các Super Agents của ClickUp được thiết kế để phản hồi dựa trên tình trạng công việc của bạn, chứ không chỉ dựa trên các lệnh. Chúng thực hiện công việc theo lịch trình do bạn định nghĩa và theo dõi các tín hiệu kích hoạt như câu hỏi được đặt ra, công việc mới được tạo hoặc biểu mẫu được gửi, đồng thời có thể chủ động phát hiện các vấn đề! Dưới đây là cách các công cụ này có thể hỗ trợ quy trình làm việc sáng tạo:

2. Unreal Engine (Tốt nhất cho hoạt hình 3D thời gian thực chân thực và phát triển trò chơi)

qua Unreal Engine

Unreal Engine là nền tảng tạo/lập nội dung 3D thời gian thực do Epic Games phát triển, dành cho việc xây dựng các thế giới game, mô phỏng và trải nghiệm tương tác với độ chân thực cao. Nền tảng này cung cấp cho các studio quyền truy cập đầy đủ vào mã nguồn C++ cùng với hệ thống kịch bản trực quan, nhờ đó cả các thành viên kỹ thuật lẫn phi kỹ thuật trong nhóm đều có thể đóng góp vào cùng một dự án.

Toàn bộ quy trình sản xuất được hỗ trợ sẵn, từ xây dựng thế giới và hoạt hình đến render và triển khai đa nền tảng, mà không cần tích hợp bên thứ ba cho các công việc cốt lõi.

Ngoài lĩnh vực phát triển game, Intangible AI đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho các dự án sản xuất phim và các sân khấu sản xuất ảo, nơi khả năng render thời gian thực là yêu cầu bắt buộc.

Các tính năng nổi bật của Unreal Engine

Tự động phát trực tuyến các môi trường thế giới mở quy mô lớn bằng cách sử dụng World Partition và Procedural Content Generation

Tạo ra các sản phẩm điện ảnh có độ phân giải cao bằng cách sử dụng công nghệ dò tia thời gian thực, Path Tracer và Movie Render Queue

Tạo mẫu logic tương tác mà không cần viết mã C++ bằng hệ thống kịch bản trực quan Blueprint

Triển khai một dự án duy nhất trên PC, console, thiết bị di động và XR mà không cần xây dựng lại tài nguyên

Giới hạn của Unreal Engine

Đường cong học tập dốc, đặc biệt là đối với các tính năng nâng cao và phát triển bằng C++

Giá của Unreal Engine

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Unreal Engine

G2: 4,5/5 (hơn 140 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 380 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Unreal Engine?

Dưới đây là đánh giá của người dùng:

Unreal Engine sở hữu độ chân thực hình ảnh tuyệt vời và khả năng render thời gian thực. UE tích hợp các tính năng như Nanite và Lumen. Nó có tính năng lập trình trực quan mạnh mẽ được gọi là Blueprint. Tính năng này cho phép các nghệ sĩ và nhà thiết kế xây dựng logic phức tạp mà không cần viết mã. Unreal có thể được sử dụng để tạo ra mọi thứ, từ các tựa game AAA đến các trải nghiệm điện ảnh.

🔍 Bạn có biết? Unreal Engine bắt đầu từ một sở thích thời thiếu niên của nhà sáng lập Tim Sweeney tại tầng hầm nhà bố mẹ anh ở Maryland. Anh đã phát triển các công cụ chỉnh sửa cho các trò chơi shareware như ZZT. Anh đã tuyển dụng những người tham gia cuộc thi thiết kế ZZT để tạo ra động cơ 3D đầu tiên. Dự án bắt đầu vào năm 1991 và phát triển thành nền tảng công nghệ đằng sau Fortnite, các bối cảnh ảo của The Mandalorian và nhiều bộ phim Hollywood.

📖 Xem thêm: Phần mềm quy trình làm việc sáng tạo để quản lý dự án

3. Unity (Tốt nhất cho hoạt hình 3D đa nền tảng và tạo/lập nội dung tương tác)

qua Unity

Các nhà phát triển game thường lựa chọn Unity khi cần một công cụ duy nhất để tạo ra các trải nghiệm tương tác trên nhiều nền tảng. Unity cho phép các nhà phát triển tạo dự án một lần và triển khai lên hơn 20 nền tảng, sử dụng C# để lập trình kịch bản với sự tích hợp chặt chẽ vào các môi trường phát triển tiêu chuẩn.

Nhiều quy trình kết xuất khác nhau đáp ứng các nhu cầu hiệu suất đa dạng, với Quy trình Kết xuất Phổ quát (Universal Render Pipeline) được tối ưu hóa cho thiết bị di động và VR, và Quy trình Kết xuất Độ nét Cao (High Definition Render Pipeline) có mục tiêu hướng đến các hiệu ứng hình ảnh cao cấp.

Ngoài lĩnh vực game, công cụ này còn được sử dụng rộng rãi trong các ngành mô phỏng đào tạo và trực quan hóa sản phẩm.

Các tính năng nổi bật của Unity

Truy cập các mô hình, hiệu ứng động và plugin có sẵn thông qua Asset Store để rút ngắn thời gian xây dựng

Viết mã có cấu trúc và dễ bảo trì bằng cách sử dụng kịch bản C# với các công cụ gỡ lỗi tích hợp

Chọn giữa URP để tối ưu hiệu suất trên nhiều nền tảng hoặc HDRP để có đồ họa chất lượng cao, tùy thuộc vào nhu cầu của dự án

Xử lý các cảnh phức tạp mà không gặp tình trạng nghẽn cổ chai về hiệu suất bằng cách sử dụng DOTS và Burst Compiler

Triển khai một dự án duy nhất trên hơn 20 nền tảng, bao gồm PC, console, thiết bị di động và thiết bị AR/VR

Giới hạn của Unity

Giá cả được đánh giá là cao, đặc biệt đối với các studio nhỏ và nhà phát triển độc lập

Các vấn đề về hiệu suất và lỗi có thể làm gián đoạn quy trình làm việc và dẫn đến mất tiến độ

Giá của Unity

Cá nhân: Miễn phí

Pro: 210 USD/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Unity

G2: 4,5/5 (hơn 360 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 830 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Unity?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Giao diện đơn giản và trực quan, bạn có thể tùy chỉnh và bắt đầu phát triển cũng như tạo ra những trò chơi tuyệt vời. Bất kỳ thể loại trò chơi điện tử nào với chế độ xem 3D hoặc 2D, RPG, bắn súng, platform, v.v… Rất nhiều công cụ sẽ giúp bạn khám phá tiềm năng của phần mềm này.

🧠 Thông tin thú vị: Các nhà sáng lập Unity bắt đầu từ một căn hộ nhỏ ở Copenhagen vào năm 2004, họ đã phát triển một trò chơi có tên GooBall nhưng trò chơi này quá khó để chơi, nên họ đã chuyển hướng sang phát triển một công cụ thay thế. Tên gọi Unity xuất phát từ tình yêu của họ dành cho sự hợp tác, và công cụ đó hiện đang hỗ trợ một nửa số trò chơi di động trên thị trường.

📚 Xem thêm: Phần mềm quản lý dự án sáng tạo tốt nhất

4. Blender (Tốt nhất cho mô hình hóa và hoạt hình 3D miễn phí, mã nguồn mở)

qua Blender

Đối với các người tạo đang tìm kiếm một bộ công cụ sản xuất 3D đầy đủ, Blender cung cấp một giải pháp miễn phí, mã nguồn mở. Phần mềm này hỗ trợ mô hình hóa, điêu khắc, rigging, hoạt hình, mô phỏng, render, chỉnh sửa video và theo dõi chuyển động, và chạy trên Windows, macOS và Linux.

Bạn sẽ có cả công cụ mô hình hóa lưới và NURBS, cùng với các tính năng điêu khắc, tạo texture, đổ bóng và rigging nâng cao. Công cụ này còn đi kèm với Cycles, một công cụ theo dõi đường đi tích hợp sẵn được thiết kế để tạo ra hình ảnh render chân thực.

Bên cạnh việc tạo nội dung 3D, nền tảng này còn cung cấp các công cụ cho hoạt hình 2D, đồ họa chuyển động và chỉnh sửa video. Các nghệ sĩ, studio và người tạo độc lập có thể sử dụng chúng để sản xuất hoạt hình, hiệu ứng hình ảnh, tài nguyên trò chơi và thậm chí cả các mô hình có thể in 3D.

Các tính năng nổi bật của Blender

Tạo hình ảnh chất lượng sản xuất bằng công cụ theo dõi đường đi Cycles trên cả CPU và GPU

Tái tạo hình học dựa trên lưới tứ giác sạch trên các mô hình điêu khắc mật độ cao bằng bộ công cụ retopology

Tạo lớp và trộn các hành động hoạt hình một cách không phá hủy bằng trình chỉnh sửa NLA

Mô phỏng khói, lửa, chất lỏng, vải và vật thể cứng ngay trong phần mềm mà không cần plugin bên ngoài

Tự động hóa các công việc và xây dựng các tiện ích bổ sung tùy chỉnh bằng API kịch bản Python

Giới hạn của Blender

Đường cong học tập dốc do bộ tính năng phong phú, khiến người mới bắt đầu khó có thể làm quen một cách tự tin

Giá của Blender

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Blender

G2: 4.6/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 940 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Blender?

Đây là nhận xét của một người dùng về công cụ này:

Mọi thứ về chương trình này đều khiến tôi ấn tượng! Tôi rất biết ơn vì đã được chứng kiến sự phát triển của nó từ năm 2020 đến nay. Lần đầu tiên tôi biết đến Blender là trong một khóa học đại học, nhưng giờ đây tôi sử dụng nó cho hoạt hình 3D và một số công việc mô hình hóa đơn giản. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả — hiện nay có vô số tính năng sẵn có, khiến nó trở nên hữu ích trong nhiều ngành nghề khác nhau.

🔍 Bạn có biết? Người sáng lập Blender, Ton Roosendaal, đã viết mã nguồn đầu tiên như một công cụ nội bộ cho studio hoạt hình Hà Lan của mình, NeoGeo. Khi studio này phá sản vào năm 2002, Ton đã khởi xướng một chiến dịch gây quỹ cộng đồng để mua lại mã nguồn với giá 100.000 euro. Cộng đồng đã quyên góp đủ số tiền này trong vòng bảy tuần. Điều này đã khiến Blender trở thành phần mềm miễn phí và mã nguồn mở vĩnh viễn.

⭐ Xem thêm: Phần mềm Bảng trắng tốt nhất cho hợp tác

5. Autodesk Maya (Tốt nhất cho hoạt hình nhân vật 3D chuyên nghiệp và hiệu ứng hình ảnh)

qua Autodesk Maya

Autodesk Maya là phần mềm đồ họa 3D chuyên nghiệp được sử dụng để tạo ra các mô hình, hoạt hình, hiệu ứng hình ảnh và mô phỏng chất lượng cao. Phần mềm này được sử dụng rộng rãi trong sản xuất phim và trò chơi để tạo ra các nhân vật chân thực, môi trường chi tiết và các hiệu ứng phức tạp.

Công cụ này nổi tiếng với khả năng tạo hoạt hình mạnh mẽ, bao gồm các quy trình làm việc với khung hình chính, nhân vật và ghi hình chuyển động. Đối với hiệu ứng và mô phỏng, Bifrost xử lý các yếu tố động như khói, lửa và nước, trong khi Arnold hỗ trợ quá trình render với ánh sáng và vật liệu chân thực.

Các studio có thể sử dụng kịch bản MEL và Python để tạo các công cụ tùy chỉnh và tự động hóa các phần khác nhau trong quy trình sản xuất của họ.

Các tính năng nổi bật của Autodesk Maya

Xem trước tài liệu theo thời gian thực bằng LookdevX cùng với trình kết xuất Arnold để đẩy nhanh quá trình phát triển hình ảnh

Tạo các hiệu ứng hình ảnh (FX) phức tạp mà không cần viết mã từ đầu bằng cách sử dụng đồ thị dựa trên nút của Bifrost

Chuyển đổi tài sản một cách mượt mà giữa các ứng dụng nhờ hỗ trợ OpenUSD và Unreal Live Link

Tạo lớp và trộn các clip chuyển động một cách không phá hủy bằng trình chỉnh sửa hoạt hình phi tuyến tính Trax

Tinh chỉnh thời gian và hiệu ứng chuyển động thông qua các đường cong hoạt ảnh có thể chỉnh sửa trong Trình chỉnh sửa đồ thị

Những giới hạn của Autodesk Maya

Một số người dùng báo cáo rằng họ thỉnh thoảng gặp phải tình trạng ứng dụng bị treo và phần mềm không ổn định

Tốc độ render và chất lượng đầu ra có thể không bằng một số công cụ 3D cạnh tranh

Giá của Autodesk Maya

Hàng tháng: 255 USD/người dùng/tháng

Flex: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Autodesk Maya

G2: 4.3/5 (hơn 260 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 35 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Autodesk Maya?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Maya thực sự rất tiện lợi, dù bạn thực hiện công việc độc lập hay kết hợp với nhiều phần mềm khác thông qua Maya. Đây là phần mềm có thể xử lý mọi thứ bạn muốn tạo ra, từ game đến sản xuất. Từ mô hình 3D, rigging cho đến hoạt hình, nó đều sở hữu đầy đủ các công cụ cần thiết để thực hiện công việc hiệu quả trong từng lĩnh vực cụ thể.

🧠 Thông tin thú vị: Maya ra đời từ sự hợp nhất của ba công cụ đối thủ: Advanced Visualizer của Wavefront, TDI Explore và Alias PowerAnimator. Nó cũng trở thành công cụ được Hollywood yêu thích nhất và giành giải Oscar kỹ thuật vào năm 2003.

6. Autodesk 3ds Max (Tốt nhất cho hình ảnh hóa kiến trúc và kết xuất 3D)

qua Autodesk 3ds Max

Autodesk 3ds Max hỗ trợ mô hình hóa, kết xuất và trực quan hóa, và chỉ chạy trên hệ điều hành Windows. Đây là lựa chọn phù hợp cho các nhóm trực quan hóa kiến trúc và nhà phát triển game cần kiểm soát chính xác hình học và sản phẩm đầu ra chất lượng cao.

Quy trình làm việc với bộ công cụ sửa đổi (modifier stack) cho phép các nghệ sĩ thực hiện các bước lặp lại mà không làm mất dữ liệu, điều chỉnh bất kỳ bước nào trong quá trình tạo mô hình mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu. Kết hợp với tự động hóa MAXScript và Python, công cụ này rất phù hợp với các studio cần các quy trình làm việc có thể lặp lại và tùy chỉnh cho các dự án quy mô lớn.

Các tính năng nổi bật của Autodesk 3ds Max

Tự động chuyển đổi các lưới có mật độ cao thành hình học dựa trên hình tứ giác gọn gàng bằng các công cụ tái cấu trúc lưới

Điều chỉnh bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình mô hình hóa mà không làm mất công việc đã thực hiện trước đó nhờ bộ công cụ chỉnh sửa không phá hủy

Xem trước các vật liệu và hiệu ứng máy ảnh chính xác về mặt vật lý trực tiếp trong khung nhìn bằng cách sử dụng kết xuất PBR

Tích hợp thông tin về kết cấu và ánh sáng để sử dụng trong các công cụ thời gian thực mà không cần thoát khỏi phần mềm

Render các cảnh phức tạp với chất lượng đầu ra cao bằng trình render Arnold tích hợp

Những giới hạn của Autodesk 3ds Max

Một số người dùng cảm thấy giao diện ban đầu có vẻ phức tạp và khó làm quen

Chi phí đăng ký đắt đỏ và yêu cầu hệ thống cao có thể khiến bạn cảm thấy bị giới hạn

Giá của Autodesk 3ds Max

Hàng tháng: 255 USD/người dùng/tháng

Flex: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Autodesk 3ds Max

G2: 4,5/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 110 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Autodesk 3ds Max?

Dưới đây là đánh giá của người dùng:

Autodesk 3ds Max sở hữu các công cụ tuyệt vời để tạo mô hình 3D chi tiết và hình ảnh chân thực. Phần mềm này hoàn hảo để xây dựng các cảnh 3D phức tạp và hình ảnh hóa. Hệ thống xếp chồng bộ điều chỉnh (modifier stack) rất mạnh mẽ và linh hoạt, cho phép bạn làm việc mà không lo mất đi bất kỳ thao tác nào đã thực hiện. Phần mềm này hoạt động tốt với các plugin như V-Ray và Corona Renderer, giúp nâng cao kết quả hình ảnh cho mục đích chuyên nghiệp.

🔍 Bạn có biết? 3ds Max ra đời dưới dạng phần mềm DOS do Yost Group phát triển vào năm 1990. Phần mềm này trở nên nổi tiếng vào năm 1996 nhờ đoạn phim hoạt hình “Dancing Baby”. Đoạn clip ngắn về em bé nhảy cha-cha lặp đi lặp lại này đã trở thành hiện tượng trên internet và xuất hiện trong bộ phim Ally McBeal. Đó chỉ là một tệp demo, nhưng nó đã chứng minh rằng 3ds Max có thể làm cho bất cứ thứ gì nhảy múa từ rất lâu trước khi phần mềm này được sử dụng cho các dự án kiến trúc quy mô lớn.

7. Runway (Tốt nhất cho việc tạo và chỉnh sửa video bằng AI)

qua Runway

Các người tạo muốn thử nghiệm video do AI tạo ra thường chọn Runway, một nền tảng dựa trên trình duyệt dành cho nội dung đa phương tiện tạo sinh. Nền tảng này cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và thêm hiệu ứng động trực tiếp trong trình duyệt mà không cần kiến thức về mã hay phần cứng cục bộ mạnh mẽ.

Tính năng tạo video từ văn bản và hình ảnh của nền tảng này được hỗ trợ bởi Gen-4.5, tạo ra các đoạn video ngắn với chuyển động được kiểm soát và vật lý có thể điều chỉnh. Tính năng đào tạo mô hình tùy chỉnh cũng có sẵn, cho phép các nhóm xây dựng phong cách hình ảnh nhất quán từ bộ dữ liệu riêng của họ thay vì dựa vào các kết quả chung chung.

Đối với các nhóm đang xây dựng quy trình tạo/lập nội dung có thể lặp lại dựa trên video do AI tạo ra, công cụ này là một lựa chọn đáng tin cậy.

Các tính năng nổi bật của Runway

Tạo các đoạn video độ nét cao từ đầu vào là văn bản hoặc hình ảnh bằng mô hình Gen-4.5

Điều khiển chuyển động trong các phần cụ thể của khung hình bằng Motion Brush và Multi-Motion Brush

Duy trì tính nhất quán về mặt hình ảnh giữa các cảnh quay khác nhau bằng cách sử dụng các công cụ kiểm soát tính nhất quán của nhân vật được tích hợp sẵn

Xóa nền, khôi phục đối tượng và điều chỉnh góc máy ảnh bằng bộ công cụ chỉnh sửa AI

Đồng bộ hóa lời thoại và diễn xuất với nhân vật bằng Act-One và tính năng tạo giọng nói tùy chỉnh

Giới hạn của Runway

Gói miễn phí không bao gồm đầy đủ tất cả các công cụ và tính năng, điều này có thể gây ra một số giới hạn khi bạn muốn thực hiện các dự án phức tạp hơn

Giá của Runway

Miễn phí

Gói Standard: $15/người dùng/tháng

Pro: 35 USD/người dùng/tháng

Không giới hạn: $95/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Runway

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Runway?

Một người dùng G2 chia sẻ trải nghiệm của mình:

Tôi thích mô hình cụ thể của Runway, cho phép tôi sao chép và dán các biểu cảm từ video trực tiếp vào video AI, giúp video trông tự nhiên và chân thực hơn. Giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) khá đơn giản, nên rất dễ hiểu.

📖 Xem thêm: Các công cụ tự động hóa sáng tạo tốt nhất để tăng năng suất

8. Adobe After Effects (Tốt nhất cho đồ họa chuyển động và hiệu ứng hình ảnh điện ảnh)

qua Adobe After Effects

Adobe After Effects là tiêu chuẩn ngành trong lĩnh vực đồ họa chuyển động và hiệu ứng hình ảnh trong sản xuất phim, truyền hình và nội dung kỹ thuật số. Phần mềm này cho phép các nhà làm phim hoạt hình tạo ra các tiêu đề, ghép cảnh quay và thiết kế đồ họa chuyển động được sử dụng trong các công việc phát sóng và phát trực tuyến trên toàn thế giới.

Sự tích hợp chặt chẽ của công cụ này với các ứng dụng khác trong Adobe Creative Cloud khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhóm đã đang làm việc trên Premiere Pro hoặc Photoshop. Không gian làm việc 3D đầy đủ với hỗ trợ ánh sáng và vật liệu gốc giúp phần lớn công việc ghép hình được thực hiện trong cùng một công cụ thay vì phải chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Các tính năng nổi bật của Adobe After Effects

Tạo hiệu ứng động cho văn bản, tác phẩm nghệ thuật vector và đồ họa một cách chính xác bằng các điều khiển khung hình chính tiên tiến và hiệu ứng động phông chữ biến đổi

Tạo các tác phẩm 3D trực tiếp với ánh sáng và bóng đổ chân thực, cùng hỗ trợ vật liệu Substance 3D

Theo dõi chuyển động và ghép cảnh một cách mượt mà bằng các công cụ theo dõi chuyển động và tách nền tích hợp sẵn

Nhập các tệp SVG với các hiệu ứng chuyển màu và độ trong suốt được giữ nguyên nhờ tính năng hỗ trợ vector được cải tiến

Theo dõi độ chính xác màu sắc trên màn hình HDR bằng cách phát lại toàn bộ dòng thời gian với hỗ trợ đầu ra HDR

Những giới hạn của Adobe After Effects

Yêu cầu hệ thống cao và tốc độ hiển thị chậm có thể gây ra các vấn đề về hiệu suất, đặc biệt là trên các máy có cấu hình thấp

Giá của Adobe After Effects

Dùng thử miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Adobe After Effects

G2: 4.6/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 440 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Adobe After Effects?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi không có nền tảng về thiết kế chuyển động, nhưng đã sử dụng các sản phẩm của Adobe từ rất lâu. Vì các sản phẩm này giữ giao diện tương tự nhau và các ứng dụng khác nhau sử dụng các công cụ giống hoặc tương tự nhau, nên quá trình học tập trở nên dễ dàng hơn và việc sử dụng cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Ngoài ra, do các sản phẩm của Adobe được tích hợp rất tốt, nên việc sử dụng cùng một tác phẩm nghệ thuật trong nhiều ứng dụng cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

🔍 Bạn có biết? After Effects đã được sử dụng để ghép hình khủng long trong phim Jurassic Park cho các bản xem trước ảo. Công cụ này đã kết hợp các mô hình 3D với các bản phác thảo 2D vào thời điểm bộ phim đang thay đổi mãi mãi ngành hiệu ứng hình ảnh.

9. Vyond (Tốt nhất để tạo các video hoạt hình chuyên nghiệp cho kinh doanh và video giải thích)

qua Vyond

Vyond là nền tảng tạo video dựa trên trình duyệt dành riêng cho các nhóm kinh doanh sản xuất tài liệu đào tạo, hình ảnh tiếp thị và nội dung truyền thông nội bộ. Nền tảng này sử dụng AI tạo sinh để chuyển từ bản tóm tắt sang bản dựng thô nhanh hơn so với các công cụ hoạt hình truyền thống.

Công cụ này xử lý phần công việc nặng nhọc ngay từ đầu, biến một lời nhắc văn bản, tài liệu hoặc URL thành bản nháp có cấu trúc hoàn chỉnh với các cảnh, nhân vật và lời kể. Sau đó, các nhóm có thể tinh chỉnh tác phẩm của mình trong Vyond Studio thay vì phải xây dựng lại từ đầu.

Trình chỉnh sửa này còn có tính năng kéo và thả, giúp bạn dễ dàng đặt các nhân vật, đạo cụ, phông nền và các yếu tố văn bản trực tiếp vào các cảnh phim và điều chỉnh thời gian trên dòng thời gian mà không cần đến các công cụ hoạt hình phức tạp. Hơn nữa, với tính năng dịch tự động và cải thiện giọng nói, việc bản địa hóa không còn là một giai đoạn sản xuất riêng biệt.

Các tính năng nổi bật của Vyond

Chuyển đổi các lời nhắc văn bản, tài liệu hoặc URL thành bản nháp video kèm kịch bản và cảnh quay bằng Vyond Go

Tạo ký tự và hình ảnh tùy chỉnh từ ảnh hoặc văn bản bằng các công cụ tạo/lập được hỗ trợ bởi AI

Tạo hoạt ảnh cho nhân vật với tính năng đồng bộ môi tự nhiên và biểu cảm khuôn mặt chân thực ngay từ khi cài đặt

Dịch nội dung sang hơn 70 ngôn ngữ bằng cách kết hợp dịch tự động với hơn 600 giọng nói AI

Lựa chọn từ hàng nghìn tài nguyên, mẫu và phong cách sẵn sàng cho kinh doanh trong thư viện tài nguyên

Những giới hạn của Vyond

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn so với mức giá

Có độ khó học tập đáng kể đối với người dùng mới

Giá của Vyond

Gói Starter: 99 USD/người dùng/tháng

Gói Professional: $199/người dùng/tháng

Enterprise: 137 USD/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Dành cho các công ty quảng cáo: $167/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Vyond

G2: 4,8/5 (hơn 460 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 250 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Vyond?

Dưới đây là nhận xét của một người dùng G2:

Tôi thấy Vyond cực kỳ hữu ích cho tổ chức của chúng tôi. Tôi rất hài lòng với các nhân vật và mẫu thiết kế, và chúng tôi liên tục nhận được nhiều cải tiến. Chúng tôi đã chuyển từ phương pháp đào tạo truyền thống bằng PPT sang sử dụng Vyond để tạo video đào tạo, giúp việc học tập trở nên hấp dẫn và hiệu quả hơn cho nhân viên. Tính năng GoAnimate thật tuyệt vời vì tôi chỉ cần đưa ra một yêu cầu và nó sẽ tạo ra một bản phác thảo kịch bản với các mẫu có giới hạn, điều này thật tuyệt vời.

10. Animaker (Tốt nhất cho video hoạt hình và bản trình bày tự làm)

qua Animaker

Nhiều nhóm sử dụng Animaker khi cần tạo video mà không cần quy trình sản xuất phức tạp. Nền tảng trực tuyến được hỗ trợ bởi AI này hỗ trợ cả video hoạt hình và video quay thực tế cho các video giải thích, nội dung đào tạo, chiến dịch tiếp thị và truyền thông nội bộ.

Nền tảng này kết hợp tính năng tạo video bằng AI với thư viện tài nguyên khổng lồ và hơn 25 công cụ chỉnh sửa tích hợp sẵn. Người dùng có thể tạo nhân vật tùy chỉnh, lựa chọn từ hàng nghìn mẫu có sẵn và duy trì tính nhất quán thương hiệu thông qua các công cụ như Brand Kit. Animaker cũng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật doanh nghiệp, bao gồm tuân thủ GDPR và hỗ trợ đăng nhập một lần (SSO).

Các tính năng nổi bật của Animaker

Tạo video hoạt hình sẵn sàng chỉnh sửa từ các lời nhắc văn bản bằng AI Animation Generator

Tạo nhân vật tùy chỉnh với các kiểu dáng cơ thể, độ tuổi và phong cách khác nhau bằng công cụ Character Builder

Chuyển đổi kịch bản thành lồng tiếng chân thực trên 100+ ngôn ngữ bằng hơn 1.000 giọng nói AI với tính năng đồng bộ môi tự động

Tự động dịch và chèn phụ đề cho video bằng công nghệ phụ đề AI với tính năng hỗ trợ ngôn ngữ chỉ với một cú nhấp chuột

Xuất video hoàn chỉnh ở độ phân giải 4K với tính năng xóa nền và truy cập vào hơn 100 triệu tài nguyên stock

Những giới hạn của Animaker

Kế hoạch miễn phí có tính năng giới hạn, và các gói trả phí có thể cảm thấy đắt đỏ so với những gì được cung cấp

Tốc độ hiển thị chậm và độ trễ có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm tổng thể

Giá của Animaker

Gói Cơ bản: $20/tháng

Gói Starter: $35/tháng

Pro: $79/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Animaker

G2: 4,7/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (hơn 230 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Animaker?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi rất hài lòng với Animaker. Tôi thấy đặc biệt ấn tượng vì Animaker giúp giải thích video một cách rất rõ ràng. Màu sắc của nền và các nhân vật thu hút người xem và để lại ấn tượng tuyệt vời khi tôi xem video lần đầu tiên.

Xây dựng không giới hạn với ClickUp

Intangible AI giúp việc tạo/lập nội dung 3D trở nên dễ tiếp cận hơn, nhưng công việc sáng tạo hiếm khi chỉ dừng lại ở việc xây dựng cảnh. Các bản đề xuất cần được soạn thảo, phản hồi cần được theo dõi, và các nhóm cần duy trì sự đồng bộ xuyên suốt mọi giai đoạn sản xuất.

Cho dù bạn đang điều phối một chiến dịch hay quản lý một đợt thiết kế trò chơi, ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn một không gian làm việc duy nhất nơi các dự án, giao tiếp và AI hoạt động hài hòa với nhau.

Không còn phải chuyển đổi giữa các công cụ để theo dõi tiến độ công việc hay ai là người chịu trách nhiệm. Đảm bảo sự minh bạch và kiểm soát mà nhóm sáng tạo của bạn cần.

