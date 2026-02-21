Theo một nghiên cứu của Pew Research, 23% người trưởng thành ở Mỹ cho biết họ chưa đọc sách trong hơn một năm.

Không phải vì họ không muốn, mà vì họ mất dấu những gì đã bắt đầu, những gì muốn đọc tiếp theo và những kiến thức đã thu thập được trên hành trình.

Bài viết này hướng dẫn bạn qua 8 mẫu theo dõi sách Notion để tổ chức cuộc sống đọc sách của bạn.

PS: Chúng tôi cũng sẽ đề cập đến các lựa chọn thay thế mạnh mẽ cho ClickUp, giúp giải quyết những giới hạn lớn nhất của Notion: hiệu suất chậm khi sử dụng thư viện lớn, truy cập ngoại tuyến hạn chế và hợp tác không thuận tiện cho các câu lạc bộ sách.

Những yếu tố cần lưu ý khi chọn mẫu theo dõi sách

Bạn đã quyết định tổ chức lại, vì vậy bạn truy cập vào thư viện mẫu.

Vấn đề là, không phải tất cả các mẫu đều được tạo ra như nhau. Bạn có thể lãng phí hàng giờ để tải xuống một mẫu danh sách đọc sách trông đẹp mắt nhưng không thể quản lý hơn 20 cuốn sách, hoặc một hệ thống phức tạp với hàng chục tính năng mà bạn sẽ không bao giờ sử dụng.

Sự phiền phức này chính là nguyên nhân khiến大多数人放弃追踪习惯。Công cụ của bạn nên làm cho việc đọc trở nên thú vị hơn, chứ không phải là một nhiệm vụ nhàm chán. Trước khi tải xuống bất kỳ thứ gì, hãy biết những gì cần tìm kiếm. Một mẫu theo dõi sách tuyệt vời sẽ cung cấp cấu trúc mà không quá cứng nhắc.

Chế độ xem linh hoạt: Một mẫu tốt không chỉ là một danh sách. Nó nên cung cấp nhiều chế độ xem để xem dữ liệu của bạn, như một gallery cho bìa sách, một bảng để sắp xếp và một lịch để lên kế hoạch thời gian đọc sách.

Tính năng cơ bản: Ít nhất, bạn cần các trường cho tiêu đề sách, tác giả, trạng thái đọc của bạn (ví dụ: Chưa đọc, Đang đọc, Đã đọc), đánh giá sao và ngày hoàn thành.

Không gian cho ghi chú: Những ý tưởng hay nhất thường nảy sinh khi đọc sách. Mẫu theo dõi của bạn nên có không gian cho những suy ngẫm dài hơn với Những ý tưởng hay nhất thường nảy sinh khi đọc sách. Mẫu theo dõi của bạn nên có không gian cho những suy ngẫm dài hơn với ghi chú và trích dẫn, không chỉ thông tin cơ bản.

Khả năng mở rộng: Hệ thống nên hoạt động mượt mà như nhau dù bạn có 10 cuốn sách hay 200 cuốn. Nếu hệ thống chậm lại khi thư viện của bạn phát triển, đó không phải là công cụ phù hợp.

Cân bằng giữa thẩm mỹ và chức năng: Một thiết kế đẹp mắt có thể tạo động lực, nhưng không nếu nó làm giảm tính tiện dụng. Các mẫu tốt nhất kết hợp giữa thiết kế thẩm mỹ và các tính năng mạnh mẽ.

Với những tiêu chí này, hãy cùng khám phá một số mẫu theo dõi sách Notion tốt nhất hiện có.

Mẫu theo dõi sách Notion cho danh sách đọc và ghi chú

Tìm kiếm một công cụ theo dõi việc đọc sách trên Notion phù hợp với phong cách của bạn có thể khá khó khăn.

Bạn có thể là người thích nhìn bìa sách, người đọc dựa trên dữ liệu đang theo dõi từng trang, hoặc người tối giản chỉ muốn một bản ghi đơn giản. Phần này giới thiệu năm mẫu nổi bật, mỗi mẫu được thiết kế cho một loại độc giả khác nhau.

1. Mẫu theo dõi sách của Notion

qua Notion

Nếu bạn muốn bắt đầu ngay lập tức mà không cần thiết lập phức tạp, mẫu theo dõi sách cơ bản là lựa chọn dành cho bạn. Đây là một cơ sở dữ liệu đơn giản, không rườm rà, cung cấp chỉ những tính năng cần thiết, khiến nó trở thành điểm khởi đầu hoàn hảo cho bất kỳ độc giả nào. Nó đơn giản, chức năng và sẵn sàng sử dụng trong vài phút.

Nó bao gồm:

Cơ sở dữ liệu đã được xây dựng sẵn bao gồm tất cả các trường thông tin cần thiết: tiêu đề, tác giả, thể loại, trạng thái, đánh giá và ngày bắt đầu/kết thúc.

Nhiều chế độ xem, giúp bạn duyệt sách một cách trực quan trong gallery hoặc sắp xếp và lọc chúng trong bảng.

Có thể tùy chỉnh để bạn có thể thêm các trường của riêng mình mà không lo làm hỏng cấu trúc.

Mẫu này lý tưởng cho những người đọc coi trọng sự đơn giản và tốc độ.

2. Mẫu theo dõi sách thẩm mỹ của Notion

qua Notion

Đối với những người đọc bị thu hút bởi yếu tố thị giác, mẫu theo dõi sách Aesthetic Book Tracker biến danh sách đọc của bạn thành một kệ sách kỹ thuật số. Mẫu này ưu tiên trải nghiệm đẹp mắt và cá nhân hóa, khiến bạn muốn quay lại sử dụng nó nhiều lần. Nó hoàn hảo cho những ai tin rằng một công cụ nên truyền cảm hứng không kém gì những cuốn sách mà nó chứa đựng.

Mẫu danh sách đọc sách đáng yêu này được thiết kế cho việc tổ chức trực quan: ✨

Chế độ xem gallery hiển thị nổi bật bìa sách, tạo nên một thư viện trực quan hấp dẫn.

Thẻ trạng thái có mã màu sắc và biểu tượng tùy chỉnh để thêm cá tính và giúp bạn dễ dàng nhận biết đang đọc gì chỉ với một cái nhìn.

Thẻ sáng tạo cho "tâm trạng" hoặc "không khí", giúp bạn phân loại sách vượt ra ngoài các thể loại tiêu chuẩn.

Lưu ý: Các mẫu có thiết kế thẩm mỹ cao đôi khi có thể hy sinh các tính năng nâng cao để ưu tiên vẻ ngoài. Hãy đảm bảo rằng vẻ đẹp hình thức không cản trở việc bạn đang theo dõi những điều thực sự quan trọng với mình.

3. Mẫu theo dõi sách khi đọc của Notion

qua Notion

Nếu bạn là một độc giả có mục tiêu rõ ràng, đây chính là mẫu theo dõi đọc sách Notion dành cho bạn. Mẫu Theo dõi Đọc Sách tập trung vào việc duy trì động lực, với các tính năng được thiết kế để giúp bạn theo dõi tiến độ đọc sách của mình. Nó giúp bạn duy trì trách nhiệm, đặc biệt khi bạn đang đối mặt với một thách thức đọc sách lớn.

Mẫu này được thiết kế để theo dõi tiến độ và đạt được mục tiêu:

Việc cài đặt theo dõi tiến độ mất thêm một chút thời gian, nhưng sự trách nhiệm mà nó mang lại là một lợi ích lớn cho những người đọc nghiêm túc.

4. Mẫu theo dõi sách thư viện của tôi bằng Notion

qua Notion

Khi thư viện cá nhân của bạn bắt đầu trở nên giống như một thư viện công cộng, bạn cần hơn cả một sổ ghi chép đọc sách đơn giản. Mẫu theo dõi sách My Library được thiết kế cho những độc giả nghiêm túc có bộ sưu tập lớn, cần một hệ thống quản lý toàn diện. Nó sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ để tạo ra một thư viện mạnh mẽ, liên kết chặt chẽ.

Mẫu này dành cho những người đọc muốn quản lý bộ sưu tập lớn. Nó bao gồm: 📚

Cơ sở dữ liệu quan hệ để liên kết sách với các trang chuyên dụng cho tác giả, series và thể loại.

Tách biệt sách bạn sở hữu với danh sách mong muốn để quản lý bộ sưu tập và các mua sắm trong tương lai.

Tính năng theo dõi mượn sách, giúp bạn không bao giờ quên ai đã mượn cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình.

Ghi chú nhanh: Mẫu này phù hợp nhất cho những người đã quen thuộc với các tính năng nâng cao của Notion, vì cơ sở dữ liệu quan hệ có thể đòi hỏi thời gian để làm quen.

5. Mẫu theo dõi sách tự động hóa của Notion

qua Notion

Đối với người dùng nâng cao muốn dành ít thời gian hơn cho việc nhập mục nhập và nhiều thời gian hơn cho việc đọc, Mẫu Tự động hóa Theo dõi Sách giúp tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại để bạn có thể tập trung vào sách của mình. Mẫu này sử dụng các tính năng tự động hóa của Notion để tối ưu hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, giúp quy trình làm việc của bạn nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Mẫu này được thiết kế để giảm bớt công việc thủ công. Nó giúp bạn:

Các hành động kích hoạt bằng nút để thêm sách mới hoặc cập nhật trạng thái của chúng chỉ với một cú nhấp chuột.

Các nút mẫu đảm bảo định dạng ghi chú của bạn nhất quán cho mọi cuốn sách bạn ghi lại.

Các tính năng kết nối với các công cụ bên ngoài như Readwise hoặc Goodreads thông qua các trình kết nối của bên thứ ba, điều này rất quan trọng vì định dạng kỹ thuật số chiếm 14% tổng doanh thu xuất bản của Hoa Kỳ, và độc giả ngày càng cần đồng bộ hóa các ghi chú kỹ thuật số.

Mặc dù các tính năng tự động hóa tích hợp sẵn của Notion rất hữu ích, chúng vẫn còn giới hạn hơn so với những gì bạn có thể tìm thấy trên một nền tảng quản lý năng suất chuyên dụng.

Những giới hạn khi sử dụng mẫu Notion cho việc theo dõi sách

Bạn đã tìm thấy mẫu Notion hoàn hảo, nhưng sau vài tháng, bạn gặp khó khăn.

Cơ sở dữ liệu của bạn chạy chậm, bạn không thể ghi lại cuốn sách đã đọc trên chuyến bay, và việc tổ chức thảo luận câu lạc bộ sách trong phần bình luận trở nên lộn xộn. Công cụ vốn được thiết kế để đơn giản hóa mọi thứ lại trở thành nguồn cơn mới của sự bực bội.

Notion vô cùng linh hoạt, nhưng sự linh hoạt đó đi kèm với những hạn chế, đặc biệt là khi đang theo dõi sách.

Hiệu suất khi mở rộng quy mô: Khi bạn có hàng trăm cuốn sách kèm hình bìa, Khi bạn có hàng trăm cuốn sách kèm hình bìa, cơ sở dữ liệu Notion có thể trở nên chậm chạp và giật lag, đặc biệt trên các thiết bị di động.

Truy cập ngoại tuyến bị giới hạn: Notion yêu cầu kết nối internet cho hầu hết các hàm. Đây là nhược điểm lớn nếu bạn muốn ghi chú khi đi du lịch hoặc đọc sách ở bãi biển.

Không có tích hợp đọc sách gốc: Khác với các ứng dụng đọc sách chuyên dụng, Notion không tự động đồng bộ với các ghi chú Kindle hoặc hồ sơ Goodreads của bạn mà không cần đến các giải pháp bên thứ ba phức tạp.

Rào cản hợp tác: Chia sẻ trình theo dõi với câu lạc bộ sách là khả thi, nhưng việc chỉnh sửa thời gian thực không mượt mà, và các chủ đề bình luận có thể nhanh chóng trở nên lộn xộn. Chia sẻ trình theo dõi với câu lạc bộ sách là khả thi, nhưng việc chỉnh sửa thời gian thực không mượt mà, và các chủ đề bình luận có thể nhanh chóng trở nên lộn xộn.

Trải nghiệm trên thiết bị di động: Ứng dụng di động Notion có tính năng đầy đủ, nhưng chưa được tối ưu hóa cho việc mục nhập dữ liệu nhanh chóng. Việc thêm một cuốn sách mới có thể cảm thấy bất tiện so với trải nghiệm trên máy tính để bàn.

Nếu những giới hạn này nghe quen thuộc, có thể đã đến lúc xem xét một nền tảng được thiết kế cho tốc độ, hợp tác và độ tin cậy.

Mẫu ClickUp cho việc theo dõi sách

Hệ thống đọc sách của bạn không nên tạo ra thêm công việc.

Nếu bạn đã chán ngán với các cơ sở dữ liệu chậm chạp và ứng dụng di động cồng kềnh, ClickUp mang đến một giải pháp tốt hơn.

Trung tâm Mẫu của chúng tôi chứa đựng các mẫu mạnh mẽ giúp giải quyết những phiền toái thường gặp trong việc theo dõi sách, kèm theo các tính năng bổ sung như hợp tác thời gian thực thực sự, chế độ ngoại tuyến đáng tin cậy và ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp, giúp bạn kết nối ý tưởng.

Các mẫu này hoàn toàn có thể tùy chỉnh, đồng bộ tức thì trên tất cả thiết bị của bạn và sẵn sàng sử dụng chỉ trong vài giây.

1. Mẫu Danh sách công việc của ClickUp™

Tải miễn phí mẫu Theo dõi việc đọc sách của bạn với mẫu danh sách đơn giản này.

Chán ngán với các mẫu quá phức tạp? Hãy bắt đầu với danh sách sách đơn giản, dễ sử dụng bằng mẫu Danh sách công việc của ClickUp™. Nó cung cấp cho bạn một cấu trúc linh hoạt để phát triển, cho phép bạn ưu tiên danh sách đọc của mình với tổ chức kéo và thả trực quan.

Mẫu này hoàn hảo cho những người đọc muốn thiết lập tối thiểu và tính linh hoạt tối đa.

2. Mẫu theo dõi dự án của ClickUp™

Tải miễn phí mẫu Tạo cấu trúc cho các công việc đọc sách của bạn với mẫu này.

Đối với những người đọc đang thực hiện các dự án có cấu trúc như nghiên cứu học thuật, bài tập khóa học hoặc thách thức đọc sách theo chủ đề, một danh sách đơn giản sẽ không đủ.

Bạn cần nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Biến danh sách đọc sách của bạn thành một dự án dễ quản lý với tầm nhìn rõ ràng về tiến độ của bạn bằng cách sử dụng Mẫu Theo Dõi Dự Án của ClickUp™. Nó giúp bạn:

Theo dõi tiến độ của từng cuốn sách với tính năng theo dõi tiến độ tích hợp, bao gồm cột Trạng thái và tỷ lệ hoàn thành.

Cài đặt phụ thuộc ClickUp để đảm bảo bạn đọc một series theo thứ tự đúng.

Theo dõi tiến độ đọc sách của bạn trên tất cả các cuốn sách với bảng điều khiển ClickUp cao cấp.

Mẫu này lý tưởng cho bất kỳ ai có một "dự án" đọc sách thay vì một danh sách công việc thông thường.

3. Mẫu Ghi Chú Hàng Ngày của ClickUp™

Tải miễn phí mẫu Giữ cho công việc của bạn luôn được sắp xếp gọn gàng với mẫu ClickUp Daily Notes Template để ghi chép ý tưởng, theo dõi tiến độ và duy trì sự tổ chức.

Những ý tưởng hay nhất từ một cuốn sách thường bị lãng quên nếu bạn không ghi chép ngay lập tức. Ghi lại suy nghĩ, trích dẫn và phản ánh khi đọc với mẫu Daily Notes Template của ClickUp™. Mẫu này hỗ trợ thói quen đọc tích cực thông qua:

Một định dạng mục nhập hàng ngày có cấu trúc giúp việc ghi chú của bạn luôn nhất quán và có tổ chức.

Mở rộng suy nghĩ của bạn thành nhật ký đọc sách dạng dài với tính năng ClickUp Docs tích hợp của chúng tôi.

Sử dụng ClickUp Brain để tự động tóm tắt ghi chú của bạn và phát hiện các mẫu và chủ đề trong lịch sử đọc của bạn.

🎥 Dù bạn đang ghi chép những điểm nổi bật của sách hay brainstorming các kết nối giữa các ý tưởng, việc tổ chức ghi chú hiệu quả là yếu tố quan trọng để tận dụng tối đa việc đọc sách. Xem hướng dẫn thực tế này để học các chiến lược đã được chứng minh trong việc tổ chức ghi chú, đảm bảo những ý tưởng quan trọng không bao giờ bị lãng quên. 👇🏼

4. Mẫu ghi chú Cornell của ClickUp™

Tải miễn phí mẫu Theo dõi các điểm quan trọng và ghi chú để tạo ra những thông tin hữu ích cho bài thuyết trình với mẫu ghi chú Cornell của ClickUp.

Nếu bạn đọc để học và ghi nhớ thông tin, bạn cần một hệ thống được thiết kế dành riêng cho mục đích đó. Sử dụng mẫu ghi chú Cornell của ClickUp™ để tạo ghi chú tập trung vào việc ghi nhớ với cấu trúc học thuật . Mẫu này đặc biệt hiệu quả cho độc giả sách phi hư cấu cần tổng hợp các đối số và ý tưởng phức tạp .

Mẫu này giúp bạn học hỏi nhiều hơn từ những gì bạn đọc:

Nó sử dụng định dạng Cornell cổ điển với cột gợi ý, phần ghi chú chính và khu vực tóm tắt.

Cấu trúc được tối ưu hóa để phân tích và hiểu các tài liệu phi hư cấu phức tạp.

Tất cả ghi chú của bạn đều có thể tìm kiếm đầy đủ, giúp bạn dễ dàng tìm thấy những thông tin cụ thể khi cần thiết.

5. Mẫu Năng suất Cá nhân của ClickUp™

Tải miễn phí mẫu Nâng cao hiệu quả và theo dõi các phiên đọc sách với mẫu ClickUp Năng suất cá nhân.

Đọc sách không diễn ra trong chân không, nó là một phần của cuộc sống và mục tiêu tổng thể của bạn. Hãy tích hợp thói quen đọc sách của bạn vào hệ thống quản lý cuộc sống tổng thể với Mẫu Năng Suất Cá Nhân của ClickUp™. Đừng coi danh sách đọc sách của bạn như một danh sách việc cần làm riêng biệt, hãy kết nối nó với những điều thực sự quan trọng.

Mẫu này kết nối việc đọc sách của bạn với các mục tiêu lớn hơn. Sử dụng nó để:

Theo dõi mục tiêu đọc sách của bạn cùng với các mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp khác.

Lên lịch các phiên đọc sách chuyên biệt trong tuần bằng phương pháp chia thời gian thành các khối.

Xây dựng thói quen đọc sách đều đặn với tính năng nhắc nhở công việc lặp lại và tính năng theo dõi thói quen.

6. Mẫu danh sách kiểm tra hàng tuần của ClickUp™

Tải mẫu miễn phí Quản lý các công việc đọc sách hàng tuần và theo dõi thói quen chuẩn bị bằng ClickUp Weekly.

Mục tiêu đọc sách lớn có thể khiến bạn cảm thấy áp lực. Hãy chia nhỏ chúng thành những cam kết nhỏ, dễ quản lý và lặp lại hàng tuần với mẫu Danh sách Kiểm tra Hàng tuần của ClickUp™. Nó giúp bạn xây dựng thói quen đọc sách mạnh mẽ bằng cách đạt được những thành công nhỏ hàng ngày. Sử dụng nó để:

Thiết lập công việc lặp lại trong ClickUp cho mục tiêu đọc sách hàng tuần, như “Đọc 30 phút mỗi ngày”.

Hãy tận hưởng cảm giác hoàn thành một công việc mỗi khi bạn hoàn thành một phiên đọc sách.

Dễ dàng sao chép danh sách kiểm tra của bạn mỗi tuần để duy trì động lực mà không cần thiết lập thủ công.

7. Mẫu Getting Things Done (GTD) của ClickUp™

Tải mẫu miễn phí Tạo, tổ chức và theo dõi công việc với mẫu "Getting Things Done (Danh sách công việc)" của ClickUp.

Nếu bạn là người hâm mộ phương pháp Getting Things Done (GTD), tại sao không áp dụng nó vào cuộc sống đọc sách của mình? Ghi lại các đề xuất sách ngay lập tức và xử lý chúng thành danh sách đọc sách có tổ chức, có thể thực hiện được với mẫu Getting Things Done (GTD) của ClickUp™.

Mẫu này mang sức mạnh của GTD đến kệ sách của bạn:

Sử dụng "hộp thư đến" để ghi lại các đề xuất sách khi bạn nghe thấy chúng, mà không làm mất tập trung.

Di chuyển các cuốn sách bạn đang đọc sang danh sách công việc "Các hành động tiếp theo" của bạn.

Giữ đống sách "To Be Read" khổng lồ của bạn trong danh sách công việc "Someday/Maybe" để tránh gây rối.

8. Mẫu lập kế hoạch sách của ClickUp™

Tải miễn phí mẫu Hiển thị các chương, cốt truyện và hành trình nhân vật của bạn chỉ trong nháy mắt với chế độ xem Quy trình Viết của Mẫu Lập Kế Hoạch Sách ClickUp.

Sẵn sàng cho một hệ thống được thiết kế riêng để hỗ trợ quá trình viết của bạn? Hãy sử dụng hệ thống theo dõi chuyên biệt cho việc viết với Mẫu Lập Kế Hoạch Sách của ClickUp™. Mẫu này kết hợp các tính năng tốt nhất để theo dõi mục tiêu đọc/viết, sách đang đọc và sách truyền cảm hứng vào một mẫu sẵn sàng sử dụng, loại bỏ hoàn toàn công việc thiết lập.

Mẫu này là hệ thống đọc sách toàn diện nhất. 🤩

Nó đi kèm với cấu trúc đã được xây dựng sẵn và các Trường Tùy chỉnh ClickUp cho đánh giá, nhận xét và thẻ thể loại.

Nó được tích hợp với ClickUp Brain, có thể tóm tắt ghi chú sách của bạn hoặc thậm chí đề xuất sách đọc dựa trên lịch sử đọc của bạn.

Nó giúp bạn phân loại rõ ràng các cuốn sách đang đọc, danh sách sách muốn đọc (TBR) và sách đã hoàn thành, giúp việc tổ chức trở nên dễ dàng.

Giữ chuỗi đọc sách liên tục với ClickUp

Mẫu theo dõi sách phù hợp sẽ biến thói quen đọc sách lộn xộn thành một hệ thống mà bạn thực sự có thể sử dụng.

Đó có thể là một cơ sở dữ liệu đơn giản, tối giản. Hoặc có thể là một không gian làm việc ClickUp được cấu trúc đầy đủ, kết nối danh sách đọc, ghi chú, mục tiêu và tiến độ của bạn trong một nơi duy nhất.

Điểm mấu chốt không phải là sự phức tạp, mà là tính liên tục.

Một hệ thống theo dõi mạnh mẽ không chỉ đơn thuần là liệt kê tiêu đề sách. Nó giúp bạn đọc có mục đích, nhận ra các mẫu trong những gì bạn chọn và ghi lại những ý tưởng trước khi chúng biến mất. Theo thời gian, việc đọc của bạn sẽ không còn cảm thấy ngẫu nhiên mà trở nên tích lũy. Mỗi cuốn sách đều dựa trên cuốn trước đó.

Nếu bạn đã sẵn sàng chuyển từ "Tôi nên đọc nhiều hơn" sang một hệ thống hỗ trợ điều đó, hãy bắt đầu miễn phí với ClickUp và xây dựng quy trình đọc sách phát triển cùng bạn.

Sẵn sàng xây dựng hệ thống đọc sách của bạn? Bắt đầu miễn phí với ClickUp.

Câu hỏi thường gặp về mẫu theo dõi sách

Chia sẻ mẫu với nhóm của bạn, giao sách cho thành viên bằng người được giao công việc ClickUp, sử dụng Comments cho các chủ đề thảo luận và tạo ClickUp Shared Views lọc theo người đọc. Tính năng hợp tác thời gian thực và đồng bộ tự động đa thiết bị của ClickUp giúp quá trình này diễn ra mượt mà cho tất cả mọi người.

Danh sách đọc là một danh sách đơn giản về những cuốn sách bạn muốn đọc (đống sách cần đọc của bạn). Một công cụ theo dõi đọc sách là một hệ thống mạnh mẽ hơn, bao gồm theo dõi tiến độ, ngày hoàn thành, đánh giá và ghi chú — hãy nghĩ đến nó như một danh sách mong muốn so với một nhật ký đọc sách đầy đủ.

Có. ClickUp tự động đồng bộ hóa tất cả dữ liệu theo thời gian thực trên web, ứng dụng máy tính và ứng dụng di động. Ngoài ra, với Chế độ Ngoại tuyến, bạn có thể ghi lại tiến độ đọc sách mà không cần kết nối internet, và các cập nhật của bạn sẽ được đồng bộ hóa ngay khi bạn kết nối lại với internet.