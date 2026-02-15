Cách sử dụng Claude Artifacts cho công việc vào năm 2026

Hầu hết các công cụ AI chỉ cung cấp kết quả dưới dạng văn bản, sau đó bạn phải sao chép, dán và định dạng lại thủ công vào các ứng dụng khác. Quy trình làm việc này làm giảm hiệu suất và gây ra sự phân tán thông tin.

Các nhóm lãng phí hàng giờ để tìm kiếm, chuyển đổi và lặp lại các cập nhật trên nhiều nền tảng do thông tin bị phân mảnh trên các ứng dụng không kết nối. Thực tế, 70% nhân viên gặp phải vấn đề này ít nhất một lần mỗi tháng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Claude Artifacts để tạo ra các đầu ra tương tác, được hiển thị như bảng điều khiển, mã và sơ đồ ngay trong cuộc hội thoại AI của bạn.

Như một phần thưởng cho bạn, chúng tôi cũng sẽ xem xét cách bạn có thể kết nối khoảng cách giữa các nguyên mẫu do AI tạo ra và việc thực thi công việc bằng cách sử dụng ClickUp, không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới! 🤩

Claude Artifacts là gì?

Claude Artifacts là các cửa sổ nội dung tương tác và có thể chỉnh sửa trong giao diện AI Claude của Anthropic, hiển thị các kết quả độc lập như mã, tài liệu hoặc sơ đồ riêng biệt với cửa sổ trò chuyện chính.

Khi bạn yêu cầu AI tạo mã nguồn hoặc tài liệu có cấu trúc, nó thường trả về một khối văn bản thuần túy. Bây giờ bạn phải sao chép, dán và định dạng lại trong một ứng dụng khác, hoàn toàn làm gián đoạn dòng chảy sáng tạo của bạn. Việc chuyển đổi ngữ cảnh này là một trong những nguyên nhân chính làm gián đoạn quy trình làm việc, với 48% nhân viên cho biết công việc của họ cảm thấy hỗn loạn và rời rạc vì điều này.

Claude Artifacts được thiết kế để giải quyết vấn đề này bằng cách hiển thị các artifact trong một cửa sổ chuyên dụng bên phải cửa sổ trò chuyện chính, tạo ra chế độ xem chia màn hình hoặc thanh bên. Thiết lập này cho phép thực hiện các chỉnh sửa theo thời gian thực: các điều chỉnh trong prompt sẽ cập nhật trực tiếp artifact trong cửa sổ của nó, duy trì động lực làm việc mà không cần sao chép hoặc sử dụng công cụ bên ngoài.

Bạn có thể sử dụng không gian làm việc AI tạo sinh này để tạo ra nhiều loại nội dung do AI tạo ra:

Các thành phần web tương tác: Xem mã HTML, CSS và JavaScript hoạt động hiển thị trong bản xem trước trực tiếp.

‘React’ components: Xây dựng và kiểm thử các thành phần giao diện người dùng (UI) trước khi xuất chúng cho quá trình phát triển.

Biểu đồ thông tin: Chuyển đổi dữ liệu thô thành biểu đồ, đồ thị và bảng điều khiển để Chuyển đổi dữ liệu thô thành biểu đồ, đồ thị và bảng điều khiển để trực quan hóa dữ liệu

Tài liệu: Tạo báo cáo, lịch trình và tóm tắt có định dạng bằng markdown.

Sơ đồ: Tạo bản đồ quy trình và biểu đồ tổ chức bằng Tạo bản đồ quy trình và biểu đồ tổ chức bằng sơ đồ Mermaid

Hình ảnh SVG: Tạo ra các hình ảnh vector và minh họa đơn giản từ một lời nhắc văn bản.

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Các AI artifacts này dựa trên phiên làm việc, nghĩa là chúng sẽ tồn tại trong cuộc hội thoại hiện tại của bạn. Nếu bạn muốn lưu trữ công việc của mình vĩnh viễn, bạn sẽ phải xuất hoặc xuất bản nó.

📮 ClickUp Insight: Việc chuyển đổi ngữ cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và di chuyển giữa các cuộc họp. Làm thế nào để loại bỏ những gián đoạn tốn kém này? ClickUp kết hợp các quy trình làm việc (và trò chuyện) của bạn trên một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Khởi chạy và quản lý các công việc của bạn từ các kênh trò chuyện, tài liệu, Bảng trắng và nhiều hơn nữa, trong khi các tính năng được hỗ trợ bởi AI giúp duy trì ngữ cảnh kết nối, có thể tìm kiếm và quản lý dễ dàng!

Cách kích hoạt Claude Artifacts

Claude Artifacts tự động tạo ra các bản xem trước độc lập, có thể chỉnh sửa cho nội dung độc lập như đoạn mã, sơ đồ, trang HTML hoặc tài liệu trong các cuộc trò chuyện. Tính năng này mặc định bị tắt nhưng dễ dàng kích hoạt trên các kế hoạch miễn phí, Pro hoặc nhóm.

Hãy tìm hiểu cách tạo một Artifact để tối ưu hóa năng suất với Claude:

Bước #1: Đăng nhập vào tài khoản Claude của bạn trên trang web hoặc ứng dụng máy tính và mở cửa sổ trò chuyện mới.

Bước #2: Nhấp vào biểu tượng hồ sơ của bạn (hình đại diện hoặc chữ cái đầu tiên) ở góc dưới bên trái màn hình để mở menu bên.

Nhấn vào biểu tượng hồ sơ (hình đại diện hoặc chữ cái đầu) ở góc dưới bên trái để mở menu bên

Bước #3: Lựa chọn Cài đặt từ menu tùy chọn và cuộn xuống phần Tính năng .

Từ menu bên, lựa chọn Cài đặt và cuộn xuống phần Tính năng

Bước #4: Bật chuyển đổi cho Artifacts, thường được biểu thị bằng biểu tượng giọt nước hoặc đơn giản là được gắn nhãn bằng thẻ.

Chuyển đổi Artifacts (được đánh dấu bằng biểu tượng giọt nước hoặc nhãn Artifacts) để kích hoạt tính năng

Bước #5: Tải lại trang hoặc bắt đầu một cuộc hội thoại mới để kích hoạt tính năng.

Tính năng này có sẵn trên cả kế hoạch miễn phí và kế hoạch trả phí của Claude. Mặc dù kế hoạch của bạn có thể ảnh hưởng đến giới hạn tin nhắn, nhưng khả năng tạo Artifacts không bị giới hạn bởi bất kỳ kế hoạch cụ thể nào.

🧠 Thông tin thú vị: Khi các trình chỉnh sửa " What You See Is What You Get " (WYSIWYG) xuất hiện vào những năm 1970-1980, chúng đã thay đổi hoàn toàn cách mọi người viết và thiết kế. Người dùng không còn phải tưởng tượng kết quả đầu ra. Claude Artifacts tuân theo triết lý tương tự: bạn không chỉ miêu tả công việc – bạn có thể nhìn thấy và định hình nó trực tiếp.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng Claude Dự án (Tính năng, Trường hợp sử dụng, Giới hạn)

Cách tạo và chỉnh sửa Claude Artifacts

Hãy cùng tìm hiểu cách tạo một Artifact từ đầu, cách Claude quyết định khi nào sử dụng nó, và cách chỉnh sửa mà không mất bối cảnh hoặc kiểm soát. 👇

Bước #1: Tạo một artifact với một prompt

Bạn không cần phải học bất kỳ lệnh đặc biệt nào để bắt đầu. Artifacts được tạo tự động mỗi khi Claude xác định rằng yêu cầu của bạn sẽ phù hợp hơn dưới dạng đầu ra hình ảnh hoặc tương tác. Chỉ cần yêu cầu những gì bạn muốn bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Tạo một artifact bằng cách sử dụng một lời nhắc rõ ràng, cụ thể để xác định những gì bạn muốn xây dựng

Ví dụ, bạn có thể thử các lệnh AI của Claude như sau:

Tạo dòng thời gian dự án cho sự kiện ra mắt sản phẩm sắp tới của chúng ta

Xây dựng một máy tính đơn giản sử dụng các thành phần React

Tạo sơ đồ quy trình thể hiện quy trình phê duyệt nội dung của nhóm chúng tôi

Viết một lịch trình cuộc họp được định dạng mà tôi có thể xuất ra dưới dạng tài liệu

Nếu Claude trả lời bằng văn bản thay vì kết quả hiển thị, bạn có thể thêm ‘Tạo thành phần này thành một artifact’ hoặc ‘Hiển thị bản xem trước trực tiếp của điều này’ vào lời nhắc của bạn để kích hoạt tính năng này.

🧠 Thông tin thú vị: Từ ‘artifact ’ có nguồn gốc từ tiếng Latin arte factum, có nghĩa là ‘một thứ được tạo ra bằng kỹ năng’. Khi từ này được đưa vào tiếng Anh vào giữa thế kỷ 17, nó chỉ bất kỳ đối tượng nào được con người tạo ra, không cụ thể là các công cụ dùng để bảo tồn kiến thức.

Bước #2: Chỉnh sửa và hoàn thiện artifact của bạn

Khi artifact của bạn xuất hiện trong chế độ xem chia đôi, bạn không cần phải bắt đầu lại từ đầu để thực hiện các thay đổi. Bạn có thể tinh chỉnh nó một cách linh hoạt, và nó sẽ được cập nhật ngay lập tức. Điều này rất hữu ích vì AI giữ nguyên ngữ cảnh của toàn bộ cuộc hội thoại, giúp bạn không phải mất thời gian giải thích lại mục tiêu của mình trong mỗi lần lặp lại.

Chỉnh sửa và lặp lại trực tiếp trong artifact, tinh chỉnh nội dung, cấu trúc hoặc logic khi công việc của bạn phát triển

Bạn có một số cách để chỉnh sửa công việc của mình:

Tinh chỉnh bằng cuộc hội thoại: Thực hiện các yêu cầu như ‘Thay đổi màu sắc của tiêu đề thành xanh dương’ hoặc ‘Thêm cột thứ ba vào bảng’

Chỉnh sửa mã trực tiếp: Nhấp vào trình chỉnh sửa mã và chỉnh sửa trực tiếp HTML, CSS hoặc JavaScript để thực hiện các điều chỉnh kỹ thuật chi tiết.

So sánh phiên bản: Yêu cầu Claude đánh dấu các thay đổi giữa các phiên bản để theo dõi những gì đã được sửa đổi.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Biến tài liệu của bạn thành một phần tích cực của quy trình làm việc với ClickUp Docs. Nhóm của bạn có thể hợp tác theo thời gian thực, liên kết tài liệu trực tiếp với các nhiệm vụ ClickUp và chuyển đổi văn bản thành các nhiệm vụ hành động mà không cần chuyển đổi công cụ.

Ví dụ: Bạn đã tạo một tài liệu yêu cầu dự án bằng Claude với các thông số chi tiết cho các phần về sản phẩm đầu ra, dòng thời gian và vai trò.

Thay vì để tài liệu đó tách biệt, bạn có thể nhúng nó vào một tài liệu ClickUp và ngay lập tức giao công việc cho các thành viên trong nhóm dựa trên các phần (ví dụ: ‘Giao diện người dùng frontend’, ‘Kiểm thử QA’, ‘Sẵn sàng ra mắt’) trực tiếp từ tài liệu. Bình luận và đề cập giúp duy trì phản hồi, trong khi các chế độ xem hoặc bảng nhúng từ ClickUp hiển thị tiến độ trực tiếp mà không cần rời khỏi tài liệu.

Bước #3: Kiểm tra mã nguồn và xuất tệp tin

Khi bạn sẵn sàng chuyển công việc ra khỏi Claude, hãy truy cập mã nguồn cơ bản thông qua trình xem mã cho phép bạn chuyển đổi giữa bản xem trước đã hiển thị và mã nguồn thô. Điều này hoàn hảo cho các nhà phát triển cần tích hợp kết quả đầu ra vào dự án của họ.

Kiểm tra kết quả cuối cùng, thực hiện các điều chỉnh cuối cùng và xuất file khi tài liệu đã sẵn sàng để chia sẻ hoặc sử dụng

Bạn có một số tùy chọn để xuất:

Sao chép mã: Nhanh chóng sao chép mã để dán vào môi trường phát triển của bạn.

Tải xuống: Lưu artifact dưới dạng một loại tệp cụ thể, chẳng hạn như .html, .md hoặc .svg.

Ảnh chụp màn hình: Chụp ảnh kết quả hiển thị để chia sẻ một cách trực quan.

Mã nguồn được xuất ra là của bạn để sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế cấp phép đặc biệt nào, giúp dễ dàng tích hợp vào bất kỳ dự án nào.

🧠 Thông tin thú vị: Ai-Da, một robot nghệ sĩ hình người, có thể vẽ, sơn và tạo thơ bằng AI và camera trong mắt, sản xuất tác phẩm nghệ thuật đã được trưng bày trên toàn thế giới. Cô được đặt tên theo Ada Lovelace, vinh danh người tiên phong sớm nhất trong lĩnh vực máy tính, nhưng tác phẩm của cô kết hợp logic máy móc với phong cách nghệ thuật kỳ lạ giống con người. Ai-Da cùng tác phẩm nghệ thuật của cô

Cách chia sẻ và xuất bản các tác phẩm Claude

Việc trình bày bản mẫu cho nhóm để nhận phản hồi có thể gặp khó khăn khi ảnh chụp màn hình trông cứng nhắc, và việc dán mã vào email trở nên lộn xộn. Quy trình chuyển giao này khiến nhóm của bạn không thể tương tác với sản phẩm của bạn, làm mất đi yếu tố "wow" của bản xem trước trực tiếp.

Nút "Publish" giải quyết vấn đề này bằng cách tạo ra một liên kết chia sẻ được đến phiên bản trực tiếp của artifact của bạn. Dưới đây là cách thực hiện:

Bước #1: Nhấp vào nút Publish tại địa điểm trên artifact của bạn và Claude sẽ tạo ra một liên kết duy nhất, có thể chia sẻ.

Nhấp vào "Publish" trên artifact của bạn để tạo liên kết công khai duy nhất và có thể chia sẻ

Bước #2: Gửi liên kết này cho nhóm của bạn. Điểm hay nhất là họ không cần tài khoản Claude để xem nó.

Cũng hữu ích khi hiểu sự khác biệt giữa chia sẻ và xuất bản. Chia sẻ diễn ra trong không gian làm việc Claude của bạn, trong khi xuất bản tạo ra một liên kết công khai cho bất kỳ ai xem. Người xem một artifact đã xuất bản cũng có thể ‘remix’ nó, tạo ra một bản sao cá nhân mà họ có thể chỉnh sửa mà không ảnh hưởng đến bản gốc của bạn. Nếu bạn cần thu hồi quyền truy cập, bạn có thể đơn giản hủy xuất bản artifact đó.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trước khi đăng tải, hãy dành chút thời gian để kiểm tra artifact xem có chứa thông tin nhạy cảm như chiến lược nội bộ, thông tin khách hàng, dữ liệu tài chính hoặc quy trình độc quyền hay không. Xử lý các artifact đã đăng tải giống như cách bạn đối xử với tài liệu công khai hoặc bài đăng trên blog.

Các trường hợp sử dụng Claude Artifacts cho nhóm

Các nhóm đang tìm ra những cách sáng tạo để sử dụng Claude AI Artifacts nhằm tăng tốc công việc và hợp tác hiệu quả hơn. Dưới đây là một số trường hợp sử dụng phổ biến nhất mà chúng tôi đang chứng kiến.

Mẫu thử nghiệm nhanh và bản vẽ mô phỏng

Mẫu bảng điều khiển tương tác được xây dựng trong Claude

Các nhóm sản phẩm và thiết kế sử dụng Artifacts để tạo ra các bản mẫu tương tác mà không cần viết mã sản phẩm. Thay vì các bản phác thảo tĩnh, bạn sẽ có các giao diện hoạt động mà bạn có thể tương tác và kiểm tra với các bên liên quan trước khi commit nguồn lực kỹ thuật.

📌 Ví dụ: Giả sử bạn cần thử nghiệm một khái niệm bảng điều khiển mới trước cuộc đánh giá sản phẩm tiếp theo. Bạn mô tả những gì bạn muốn thấy, và trong vòng vài phút, bạn sẽ có một nguyên mẫu hoạt động với các biểu đồ tương tác và bộ lọc mà các bên liên quan có thể thực sự tương tác.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Xây dựng các bản mẫu trực tiếp trên ClickUp Bảng trắng với các thành phần kéo và thả, nhúng chúng vào Tài liệu cùng với các thông số kỹ thuật và yêu cầu, và thu thập phản hồi từ các bên liên quan thông qua bình luận trực tiếp và công cụ kiểm tra – tất cả trong một không gian làm việc. Chèn các bản mẫu, thông số kỹ thuật và ghi chú vào một nơi duy nhất với ClickUp Bảng trắng

Ví dụ, giả sử bạn đang thiết kế một bảng điều khiển phân tích mới. Thay vì xây dựng nó trong Claude và chia sẻ một liên kết bị chôn vùi, bạn tạo bản mẫu trong ClickUp Bảng trắng bằng các thành phần biểu đồ và bảng có sẵn. Nhúng trực tiếp vào tài liệu thiết kế lại bảng điều khiển của bạn bên cạnh nghiên cứu người dùng và thông số kỹ thuật.

Khi người quản lý dự án (PM) muốn di chuyển các bộ lọc sang thanh bên, họ có thể để lại bình luận trực tiếp trên phần đó. Khi kỹ sư cần làm rõ về nguồn dữ liệu, họ có thể trả lời trong cùng một chủ đề bình luận. Đến giai đoạn kế hoạch sprint, mọi thứ đều được tập trung tại một nơi: mẫu thử nghiệm đã được phê duyệt, tất cả phản hồi đã được giải quyết, thông số kỹ thuật đã được hoàn thiện, sẵn sàng để triển khai.

Công cụ tính giá tùy chỉnh với phân tích chi phí theo thời gian thực và logic giảm giá

Các nhóm xây dựng các công cụ và máy tính tùy chỉnh cho các công việc lặp đi lặp lại không cần đến một dự án phát triển đầy đủ. Những công cụ này xử lý logic kinh doanh cụ thể và có thể được cập nhật ngay lập tức khi yêu cầu thay đổi.

📌 Ví dụ: Bạn đã chán ngán việc duy trì một bảng tính lộn xộn để tính toán báo giá. Bạn cần một công cụ tính toán nơi bạn nhập yêu cầu của khách hàng và ngay lập tức xem chi tiết báo giá với giá theo cấp độ, giảm giá theo khối lượng và các tiện ích bổ sung đã được tính toán sẵn.

Hiển thị dữ liệu theo thời gian thực

Hiển thị hiệu suất chiến dịch email

Các nhóm tải lên dữ liệu của mình và nhận được các biểu đồ tùy chỉnh mà không cần chờ đợi các nhà phân tích hoặc học cách sử dụng các công cụ trực quan hóa. Bạn có thể tạo các biểu đồ phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình, bao gồm các chỉ số tham chiếu, đường xu hướng hoặc so sánh cụ thể.

📌 Ví dụ: Bạn cần trình bày hiệu quả của các chiến dịch email trên các phân khúc khách hàng khác nhau. Tải lên tệp CSV, yêu cầu hiển thị chế độ xem cụ thể mà bạn muốn kèm theo tiêu chuẩn so sánh, và nhận biểu đồ có thể chèn trực tiếp vào bài thuyết trình của bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy bỏ qua các bản thiết kế tĩnh hoàn toàn. Sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để hiển thị dữ liệu trực tiếp cập nhật theo thời gian thực. Trong khi Claude Artifacts buộc bạn phải tạo lại biểu đồ mỗi khi dữ liệu thay đổi, ClickUp lấy dữ liệu trực tiếp từ các công việc, sprint và Trường Tùy chỉnh của bạn để hiển thị tiến độ thực tế. Đảm bảo các bên liên quan luôn nhìn thấy các chỉ số thực tế với Bảng điều khiển ClickUp

Tài liệu tương tác

Tài liệu API trực tiếp nơi các nhà phát triển có thể thử nghiệm các tham số khác nhau

Các nhóm kỹ thuật tạo ra các ví dụ mã nguồn trực tiếp mà người dùng có thể chạy và chỉnh sửa. Thay vì tài liệu tĩnh dễ lỗi thời, bạn sẽ có các ví dụ tương tác, nơi người dùng học hỏi thông qua việc thử nghiệm với các tham số thực tế.

📌 Ví dụ: Bạn đang đào tạo các nhà phát triển mới và muốn họ hiểu API của bạn mà không cần đọc những đoạn văn bản dài dòng. Bạn cần các ví dụ trực tiếp nơi họ có thể thay đổi các tham số và thấy phản hồi cập nhật ngay lập tức.

🔍 Bạn có biết? Một cuộc khảo sát cho thấy khoảng 9 trong 10 người Mỹ sử dụng AI trên điện thoại thông minh của họ, mặc dù chỉ khoảng 38% nhận ra rằng AI đang hỗ trợ các tính năng như tự động sửa lỗi, lọc cuộc gọi và chế độ camera.

Nội dung trình bày

Bảng so sánh đối thủ cạnh tranh tương tác với khả năng sắp xếp và lọc

Các nhóm bán hàng và chiến lược tạo nội dung tương tác cho các buổi trình bày, từ bảng so sánh đến các demo trực tiếp. Tất cả đều được xây dựng theo yêu cầu cụ thể của bạn và có thể được lọc hoặc sắp xếp trong chính cuộc họp.

📌 Ví dụ: Bạn đang trình bày phân tích cạnh tranh và cần so sánh tính năng giữa năm nhà cung cấp. Một Claude Artifact có thể giúp bạn sắp xếp và lọc thông tin trong cuộc họp khi có câu hỏi cụ thể được đưa ra.

Xem cách các công cụ trực quan hóa được hỗ trợ bởi AI trong ClickUp biến dữ liệu của bạn thành các bảng điều khiển có thể hành động.

Những giới hạn của Claude Artifacts cần lưu ý

Mặc dù Artifacts rất mạnh mẽ cho việc xây dựng nhanh và tạo mẫu, nhưng có một số giới hạn cần lưu ý:

Không lưu trữ dữ liệu lâu dài: Artifacts không thể lưu trữ dữ liệu giữa các phiên làm việc hoặc lưu trữ thông tin người dùng trong thời gian dài. Tất cả dữ liệu sẽ được xóa khi bạn đóng cuộc hội thoại.

Giới hạn đầu ra một tệp: Mỗi Artifact được chứa trong một tệp. Bạn không thể tạo các dự án đa tệp với các tệp CSS, JavaScript và HTML riêng biệt hoặc các cơ sở mã phức tạp với nhiều mô-đun.

Thiếu kết nối với backend hoặc cơ sở dữ liệu: Artifacts hoạt động hoàn toàn trong trình duyệt. Chúng không thể kết nối với API, cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ bên ngoài. Mọi dữ liệu cần được cài đặt cứng hoặc nhập thủ công mỗi lần.

Không dành cho sản xuất: Đây là các nguyên mẫu và công cụ dành cho sử dụng nội bộ, không phải là ứng dụng sẵn sàng cho sản xuất. Không có dịch vụ lưu trữ, không có kiểm soát phiên bản, không có quy trình triển khai.

Không yêu cầu xác thực người dùng: Bạn không thể tạo hệ thống đăng nhập hoặc trải nghiệm tùy chỉnh cho người dùng. Mọi người trong chế độ xem của một Artifact đều thấy cùng một nội dung.

📮 ClickUp Insight: 62% số người tham gia khảo sát của chúng tôi tin tưởng vào các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa dạng của chúng—tạo nội dung, phân tích dữ liệu và nhiều hơn nữa—có thể là lý do khiến chúng trở nên phổ biến trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, chi phí chuyển đổi ngữ cảnh và chi phí chuyển đổi liên quan sẽ tích lũy theo thời gian. Tuy nhiên, không phải với ClickUp Brain. Nó nằm ngay trong Không gian Làm việc của bạn, hiểu rõ bạn đang làm gì, có thể hiểu các lệnh văn bản thuần túy và cung cấp các câu trả lời cực kỳ liên quan đến công việc của bạn. Trải nghiệm sự cải thiện gấp đôi về năng suất với ClickUp!

Các thực hành tốt nhất khi sử dụng Claude Artifacts trong công việc

Giống như bất kỳ công cụ AI nào, cách bạn sử dụng nó rất quan trọng. Một số thói quen thông minh và hướng dẫn đơn giản có thể giúp bạn duy trì sự tổ chức, hợp tác mượt mà và đạt được kết quả tốt hơn một cách nhất quán. Hãy cùng tìm hiểu một số thực hành tốt nhất để tận dụng tối đa Claude Artifacts.

Xác định sản phẩm đầu ra từ đầu: Xác định chính xác loại đầu ra, độ dài, đối tượng mục tiêu và tiêu chí thành công trước khi đưa ra yêu cầu.

Cung cấp bối cảnh chi tiết trước tiên: Dán các ghi chú nền, tài liệu tham khảo hoặc các ràng buộc để Claude hoạt động dựa trên đầu vào thực tế của bạn thay vì giả định.

Giữ một công việc cho mỗi tài liệu: Tách biệt các bản tóm tắt, báo cáo và phân tích để mỗi tài liệu giữ được sự tập trung và dễ cập nhật hơn.

Xác định quyết định ngay từ đầu: Xác nhận tông màu, phạm vi và hướng đi từ sớm để các lần sửa đổi sau này không làm hỏng công việc trước đó.

Theo dõi giả định và nguồn gốc bên trong tệp: Thêm ghi chú hoặc tham chiếu để các thành viên trong nhóm hiểu rõ nguồn gốc của thông tin.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Loại bỏ tình trạng thông tin lan man với ClickUp Brain. Trí tuệ nhân tạo bối cảnh của nó lấy thông tin trực tiếp từ không gian làm việc kết nối của bạn. Yêu cầu nó soạn thảo bản đồ sản phẩm quý 2 của bạn và nó sẽ tự động tham chiếu các yêu cầu tính năng trong danh sách công việc, dòng thời gian từ biểu đồ Gantt và các ưu tiên mà quản lý dự án đã đặt ra trong tài liệu chiến lược tuần trước. Hỏi ClickUp Brain để có bản tóm tắt dự án mà không phải đối phó với sự phình to của AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã nắm rõ lịch sử công việc, các mối quan hệ phụ thuộc của dự án và quyết định của nhóm vì nó tồn tại ngay tại nơi công việc của bạn diễn ra.

📌 Thử gợi ý này: Viết bản cập nhật trạng thái dự án cho các bên liên quan dựa trên dữ liệu khách hàng tiềm năng mới.

Kết nối đầu ra AI với thực thi thông qua ClickUp

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, nơi các thông tin do AI tạo ra được hiển thị cùng với các công việc, dự án và quy trình làm việc mà chúng hỗ trợ, thay vì nằm trong các công cụ riêng biệt yêu cầu chuyển đổi ngữ cảnh liên tục.

Điều này giúp loại bỏ tình trạng công việc lan tràn bằng cách kết nối kết quả đầu ra của AI với công việc thực tế, vì vậy khi Claude tạo ra một chiến lược nội dung, nó sẽ được chuyển đổi trực tiếp thành các công việc có thể thực hiện được.

Tìm kiếm toàn bộ không gian làm việc của bạn và nhận câu trả lời ngay lập tức.

Hỏi ClickUp Brain về không gian làm việc của bạn

ClickUp Brain hoạt động như một lớp mạng thần kinh trên không gian làm việc của bạn, chỉ mục các công việc, tài liệu, bình luận và dữ liệu từ các công cụ kết nối như Google Drive, Slack và GitHub.

Hệ thống trả lời các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và trả về các phản hồi được trích dẫn, dẫn trực tiếp đến nguồn gốc.

📌 Thử gợi ý này: Tóm tắt tất cả các quyết định được đưa ra trong cuộc họp lập kế hoạch quý 4 về các tính năng cấp doanh nghiệp.

Giả sử nhóm sản phẩm của bạn cần tài liệu cho một tính năng mới. Một thành viên trong nhóm có thể đơn giản hỏi: ‘Chúng ta đã sử dụng định dạng tài liệu nào cho tính năng thanh toán trên di động trong quý trước?’ ClickUp Brain sẽ trả về cấu trúc chính xác, kèm theo các trích dẫn dẫn đến tài liệu gốc và các cuộc hội thoại phê duyệt.

Hệ thống AI tích hợp nhiều mô hình cao cấp (ChatGPT, Claude, Gemini), cho phép bạn chuyển đổi giữa chúng. Một chiến lược gia nội dung có thể sử dụng Claude cho phân tích dữ liệu, sau đó chuyển sang ChatGPT cho việc phát triển ý tưởng sáng tạo, đồng thời duy trì không gian làm việc đầy đủ trong suốt quá trình.

Dưới đây là chia sẻ của Tulio Gómez Vargas, Trợ lý Tự động hóa tại iVisa, về việc sử dụng ClickUp:

Mỗi khi cần xem xét mã nguồn hàng tuần, tôi có thể tái tạo cùng một công việc từ một công việc khác, thậm chí cả các bình luận; tôi có thể tùy chỉnh việc tạo/lập công việc từ một mẫu dưới dạng bản sao hoặc thậm chí là công việc tự động hóa để tạo cùng một mẫu trong một không gian cụ thể.

Ghi lại nghiên cứu trên web và thực hiện hành động

ClickUp Brain MAX bao gồm một phần mở rộng Chrome mang trợ lý AI trực tiếp vào trình duyệt của bạn, cho phép bạn ghi lại thông tin, tóm tắt trang web và tạo công việc từ bất kỳ trang web nào mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh.

Sử dụng ClickUp Brain MAX để tóm tắt bất kỳ trang web nào

Tính năng Bookmark cho phép biến bất kỳ trang web nào thành nhiệm vụ ClickUp ngay lập tức. Đang nghiên cứu tính năng của đối thủ? Di chuột qua biểu tượng Brain nổi, nhấp vào Bookmark, và Brain MAX sẽ tạo ra một nhiệm vụ kèm theo tệp đính kèm URL.

Khi bạn gặp một báo cáo ngành dài 3000 từ, hãy nhấp vào Tóm tắt để nhận được một bản tóm tắt ngắn gọn nhấn mạnh các đối số chính và dữ liệu quan trọng. Sau đó, bạn có thể đặt câu hỏi tiếp theo hoặc yêu cầu Brain MAX tạo các công việc dựa trên bản tóm tắt.

Xem cách các công cụ AI của ClickUp tự động hóa công việc, tóm tắt công việc và tiết kiệm cho bạn hàng giờ mỗi tuần:

Trí tuệ nhân tạo của bạn, kết nối trong ClickUp

Claude Artifacts chuyển đổi các cuộc hội thoại AI thành các đầu ra cụ thể như bảng điều khiển, tài liệu và bản mẫu mà không cần quy trình sao chép-dán phức tạp. Đối với bất kỳ nhóm nào đang khám phá AI, chúng giúp việc thử nghiệm nội dung do AI tạo ra trở nên dễ dàng.

Tuy nhiên, việc tạo/lập chỉ là bước đầu tiên. Công việc không kết thúc khi artifact được xây dựng.

Các kết quả đó cần được lưu trữ ở đâu đó — kết nối với các dự án, dễ dàng truy cập cho đồng nghiệp và được cập nhật khi công việc phát triển. ClickUp tập hợp mọi thứ vào một nơi duy nhất, giúp ý tưởng của bạn trở thành các công việc có thể thực hiện, tài liệu hợp tác và dự án có thể theo dõi mà toàn bộ nhóm có thể tiến hành.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅