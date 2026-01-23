Cách sử dụng Claude Dự án (Tính năng, Trường hợp sử dụng và Giới hạn)

Hơn 75% nhân viên văn phòng cho biết họ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho việc viết, nghiên cứu hoặc lập kế hoạch trong công việc. Nhiều người cũng dựa vào AI cho các tác vụ phức tạp, đòi hỏi nhiều bước suy luận.

Việc nhận được câu trả lời không còn là vấn đề. Vấn đề là mất đi câu trả lời đó, bối cảnh của nó và tất cả công việc đã dẫn đến nó, trong một chuỗi lịch sử trò chuyện vô tận.

Claude Dự án giải quyết vấn đề này cho bạn.

Chúng giúp bạn duy trì các cuộc hội thoại kéo dài, tải lên các tài liệu liên quan và quay lại cùng một khối lượng công việc mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu mỗi lần.

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và sử dụng Claude Dự án. Ngoài ra, nó có những hạn chế gì và việc cần làm trong trường hợp đó là gì?

Claude Dự án là gì?

Claude Dự án là các không gian làm việc độc lập với lịch sử trò chuyện và cơ sở kiến thức riêng. Trong mỗi dự án, bạn có thể tải lên tài liệu, thêm bối cảnh và thực hiện các cuộc trò chuyện tập trung.

Các tính năng này có sẵn cho tất cả người dùng Claude, bao gồm cả những người có tài khoản Claude miễn phí. Thay vì tạo một trò chuyện mới cho mỗi công việc, Claude Dự án được thiết kế để chứa:

Bối cảnh dài hạn

Lập luận lặp lại

Các tài liệu và ý tưởng đang phát triển

Hãy xem bạn sẽ nhận được gì trong Claude Projects giữa kế hoạch miễn phí và kế hoạch trả phí 👇

Tính năng/Khả năng Gói Miễn Phí Gói dịch vụ trả phí (Pro/Max/Team/Enterprise) Tạo Claude Dự án ✅ (tối đa 5 dự án) ✅ (không có ghi chú về giới hạn số lượng dự án được ghi nhận) Dự án có lịch sử trò chuyện ✅ ✅ Tải lên tài liệu và bối cảnh ✅ ✅ Hướng dẫn cụ thể cho từng dự án ❌ (không khả dụng) ✅ Nâng cao kiến thức dự án với RAG (bối cảnh rộng hơn) ❌ ✅ (tăng khả năng xử lý lên đến ~10 lần) Chia sẻ dự án/hợp tác ❌ ✅ (Chỉ dành cho nhóm & doanh nghiệp) Quyền truy cập chung ❌ ✅ với quyền kiểm soát vai trò

✏️ Ghi chú: Các kế hoạch trả phí mở khóa tính năng RAG (Retrieval Augmented Generation) cho Dự án, giúp mở rộng động sức chứa ngữ cảnh hiệu quả của Claude khi kiến thức đạt đến giới hạn.

Người dùng miễn phí có thể tạo tối đa năm Dự án, mỗi dự án có không gian làm việc riêng, lịch sử trò chuyện và tệp tin đã tải lên.

Dự án Claude phù hợp cho những gì?

Claude Dự án được thiết kế cho các công việc có tính chất gián đoạn, đòi hỏi nhiều nghiên cứu hoặc phụ thuộc vào ngữ cảnh. Đây chính là nơi các không gian làm việc độc lập này mang lại giá trị lớn nhất:

1. Phân tích nghiên cứu

Giả sử bạn có nhiều nguồn thông tin cần phân tích cho nghiên cứu. Ví dụ như bài báo học thuật, bài báo tin tức, báo cáo của đối thủ cạnh tranh hoặc dữ liệu khảo sát. Claude Dự án sẽ giúp bạn tìm ra những chủ đề chung, trích xuất thông tin hữu ích và tạo ra một câu chuyện logic và thống nhất.

Bắt đầu bằng cách tải lên tất cả tài liệu nguồn của bạn, như PDF, bảng tính và các đoạn trích từ web, vào một dự án. Yêu cầu Claude so sánh các đối số, tóm tắt kết quả hoặc tạo tài liệu, đồng thời tham khảo toàn bộ nghiên cứu đã tải lên của bạn.

2. Lập kế hoạch chiến lược

Lập kế hoạch chiến lược có nhiều yếu tố thay đổi: giả thuyết ban đầu, giả định phát triển, dữ liệu đầu vào thay đổi và ưu tiên thay đổi.

Trong một dự án Claude, thu thập tất cả các tài liệu chiến lược của bạn—bản đồ chiến lược, bản tóm tắt, tiêu chí ra quyết định và phân tích kịch bản. Điều này đảm bảo rằng Claude không bị lạc hướng khỏi các quyết định trước đó khi bạn lặp lại quy trình.

Vì lịch sử trò chuyện và cơ sở kiến thức của dự án là liên tục, Claude có thể hỗ trợ bạn lập kế hoạch qua nhiều phiên làm việc, giúp bạn hoàn thiện ý tưởng của mình. Tất cả điều này mà không cần lặp lại thông tin trong mỗi cuộc hội thoại.

3. Tạo nội dung dài

Đối với việc viết bài dài hoặc tài liệu yêu cầu nhiều bản nháp và đầu vào, Claude Projects trở thành không gian làm việc chuyên dụng của bạn.

Giả sử bạn đang soạn thảo một bản mô tả sản phẩm, một báo cáo nghiên cứu hoặc một tài liệu chính sách. Lưu trữ các hướng dẫn phong cách, tài liệu tham khảo, dàn ý và các phiên bản trước đó bên trong Dự án.

Claude có thể hỗ trợ việc viết lại, chỉnh sửa hoặc định dạng lại nội dung trong khi luôn nắm bắt đầy đủ bối cảnh.

Bạn thậm chí có thể cài đặt các hướng dẫn tùy chỉnh về cách Claude nên phản hồi trong các dự án cụ thể.

4. Dự án chia sẻ

Người dùng Claude Team có thể chia sẻ các bản chụp nhanh của những cuộc hội thoại tốt nhất trong nguồn tin hoạt động chung của dự án trong nhóm. Điều này cho phép các thành viên trong nhóm xem các ví dụ thực tế về các lời nhắc hiệu quả, mô hình suy luận và kết quả công việc, giúp toàn bộ nhóm dễ dàng học cách làm việc hiệu quả hơn với Claude.

Các dự án chia sẻ giúp toàn bộ nhóm nâng cao kỹ năng công việc với trí tuệ nhân tạo (AI).

Bằng cách chia sẻ các sản phẩm công việc được tạo ra cùng với Claude, bạn có thể tập hợp kiến thức tổ chức xuyên suốt các bộ phận.

Điều này có tác động lớn nhất ở đâu? Trong các lĩnh vực như phát triển sản phẩm và nghiên cứu, việc kết hợp thông tin từ nhiều nguồn đóng góp sẽ mang lại kết quả chất lượng cao hơn và quyết định mạnh mẽ hơn.

62% số người tham gia khảo sát của chúng tôi tin tưởng vào các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa dạng của chúng—tạo nội dung, phân tích dữ liệu và nhiều hơn nữa—có thể là lý do khiến chúng trở nên phổ biến trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, chi phí chuyển đổi ngữ cảnh và chi phí chuyển đổi liên quan sẽ tích lũy theo thời gian. Tuy nhiên, không phải với ClickUp Brain. Nó hoạt động ngay trong Không gian Làm việc của bạn, hiểu rõ bạn đang làm gì, có thể hiểu các lệnh văn bản thuần túy và cung cấp các câu trả lời cực kỳ liên quan đến công việc của bạn!

👀 Bạn có biết? Claude AI được đặt tên theo Claude Shannon, nhà toán học và kỹ sư được mệnh danh là "cha đẻ của lý thuyết thông tin". Công việc của ông đã đặt nền móng cho cách thông tin được đo lường, truyền tải và bảo tồn — phù hợp với một AI được thiết kế để suy luận trên khối lượng lớn dữ liệu bối cảnh. Claude lần đầu tiên được ra mắt vào tháng 3 năm 2023.

Cách cài đặt dự án Claude

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Claude của bạn

Bước 2: Cài đặt dự án Claude đầu tiên

Nhấp vào biểu tượng ở thanh bên trái.

Sau đó, tạo một dự án mới.

Bước 3: Bắt đầu thêm chi tiết dự án

Đây là nơi bạn bắt đầu nhập các chi tiết về dự án.

Tiếp theo, thêm hướng dẫn cho Claude để ghi nhớ.

Tải lên tệp để tham khảo. Bạn có thể tải lên từ thiết bị, GitHub hoặc thêm nội dung văn bản.

Dựa trên dự án này (Nội dung Fizbo), đây là những gì tôi có thể bao gồm:

Tệp PDF về giọng nói và nhân vật của Fizbo

Mẫu bài viết trước đây

Tóm tắt nội dung và quan điểm trái chiều

Mẫu cấu trúc bản tin

Những điều không nên viết

Danh sách ý tưởng

Tệp bối cảnh đối tượng

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sau khi tải lên tất cả, hãy chạy lệnh này một lần trong Dự án: “Tóm tắt giọng điệu, quan điểm và quy tắc viết của Fizbo dựa trên các tệp đính kèm. Chỉ ra bất kỳ điều gì cảm thấy mơ hồ.” Điều này buộc Claude phải nắm vững nội dung, và bạn có thể chỉnh sửa nó sớm.

Cách sử dụng dự án Claude hiệu quả

Dưới đây là cách sử dụng Claude AI một cách hiệu quả:

1. Chỉ bắt đầu một dự án khi công việc có tính bền vững.

Claude Dự án hoạt động hiệu quả nhất khi công việc diễn ra theo thời gian và tích lũy qua từng lần lặp lại.

✅ Ví dụ: Một bản tin định kỳ là một ứng cử viên lý tưởng cho một dự án. Mỗi số báo sẽ phát triển dựa trên các chủ đề trước đó, thông tin về đối tượng độc giả, quyết định về giọng điệu và quy tắc định dạng. Bạn có thể sẽ quay lại các bản nháp, tái sử dụng các phần trước đó và hoàn thiện ý tưởng qua nhiều phiên làm việc.

❌ Khi không nên sử dụng: Nếu bạn đang trả lời một câu hỏi đơn lẻ, soạn một email nhanh chóng hoặc brainstorming về điều gì đó mà bạn sẽ không quay lại, một cuộc trò chuyện thông thường là đủ. Tạo một Dự án cho các công việc ngắn hạn sẽ gây ra gánh nặng mà không mang lại nhiều giá trị.

2. Đặt ra các hướng dẫn dự án rõ ràng ngay từ đầu

Hướng dẫn dự án hoạt động như một bản tóm tắt cố định. Chúng áp dụng cho mọi cuộc hội thoại bên trong dự án và giúp Claude suy luận theo hướng đúng mà không cần điều chỉnh liên tục.

Bạn cần cài đặt hướng dẫn dự án để chỉ định chính xác cho Claude:

Dự án mới này là gì?

Vai trò của bạn và mức độ chuyên môn

Loại đầu ra mà bạn muốn Claude ưu tiên

Bạn cũng có thể chỉ định dòng thời gian, định dạng đầu ra hoặc yêu cầu ngôn ngữ.

3. Hiểu hai lớp bộ nhớ

Claude Dự án dựa trên hai loại bộ nhớ khác nhau. Chúng bao gồm:

Luôn sẵn sàng: Đây là những gì bạn tải lên Project Knowledge và các hướng dẫn tùy chỉnh cấp dự án.

Không thể truy cập: Đây là nội dung từ các cuộc hội thoại khác trong cùng dự án.

Khi hỏi một cuộc trò chuyện mới, “Chúng ta đã quyết định gì hôm qua?” có thể dẫn đến những câu trả lời không chính xác. Tuy nhiên, bạn có thể khắc phục điều này. Chỉ cần chuyển các kết quả quan trọng thành Project Knowledge hoặc thêm bối cảnh cần thiết vào lời nhắc của bạn.

4. Sử dụng kiến thức dự án một cách chiến lược

Cửa sổ ngữ cảnh của Claude có dung lượng khoảng 200.000 token, tương đương khoảng 500 trang văn bản. Bạn nên chỉ tải lên những tài liệu thực sự quan trọng cho công việc của mình. Hãy dọn dẹp các tệp trước khi thêm vào, loại bỏ các phần không liên quan và tránh chia sẻ toàn bộ thư mục "chỉ để phòng hờ".

Cũng nên tìm hiểu sự khác biệt giữa các tệp được sử dụng trong một cuộc trò chuyện và các tệp được thêm vào cơ sở kiến thức. Các tài liệu được tải lên trực tiếp vào cuộc hội thoại không khả dụng trên toàn dự án. Vì vậy, để làm cho tệp có thể tái sử dụng, bạn phải thêm nó vào Project Knowledge.

Sau khi được tải lên, kiến thức dự án trở nên có thể tìm kiếm. Thay vì phải lục lọi qua các thư mục, bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp và nhận câu trả lời được trích dẫn từ các tệp liên quan.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi Claude tạo ra một tài liệu mà bạn sẽ cần sử dụng lại (ví dụ: bản tóm tắt cuối cùng, luận án chiến dịch hoặc đoạn mã), hãy lưu nó vào Dự án Knowledge. Nó cũng trở thành điểm tham chiếu cho các cuộc hội thoại trong tương lai.

5. Hạn chế mỗi sáng kiến chỉ sử dụng một dự án.

Xem mỗi dự án Claude như một nguồn thông tin duy nhất cho một sáng kiến.

Việc trộn lẫn các công việc không liên quan trong cùng một Dự án sẽ dẫn đến bối cảnh bị pha loãng và kết quả không thể dự đoán được. Claude không biết các giả định nào áp dụng cho từng công việc trừ khi bạn duy trì ranh giới rõ ràng.

🔔 Lưu ý: Một dự án = một mục tiêu, một phạm vi, một kết quả.

Vídu:

Một dự án cho báo cáo nghiên cứu

Một dự án cho bản mô tả sản phẩm

Một dự án cho bản tin định kỳ

6. Định kỳ tóm tắt các quyết định một cách thủ công

Khi số lượng cuộc hội thoại tăng lên, các kết luận trước đó có thể bị che lấp bởi các chủ đề mới. Claude có thể tham chiếu chúng một cách không nhất quán trừ khi bạn chủ động làm nổi bật những thông tin quan trọng.

Mỗi vài phiên làm việc, tóm tắt các cuộc thảo luận chính và các giả định đã được xác định. Đồng thời, thêm vào những gì không còn áp dụng.

Để biết thêm về cách sử dụng AI như trợ lý cá nhân của bạn, hãy xem video này 👇

Nơi dự án Claude bắt đầu gặp khó khăn

Claude Projects rất giỏi trong việc tổ chức các đầu vào của công việc chuyên sâu, như tệp tin, hướng dẫn và bối cảnh. Nhưng khi dự án chuyển từ giai đoạn kế hoạch sang thực thi, bạn sẽ bắt đầu nhận ra những giới hạn này 👇

⚠️ Các cuộc trò chuyện vẫn được tách biệt

Mặc dù một dự án có thể chứa nhiều trò chuyện, Claude không thể tham chiếu nội dung của một trò chuyện từ trò chuyện khác.

📌 Ví dụ: Nếu bạn soạn thảo một bài viết blog trong trò chuyện A và muốn chỉnh sửa nó trong trò chuyện B, Claude sẽ không biết bạn đã viết gì trừ khi bạn sao chép văn bản thủ công hoặc thêm nó vào kiến thức của dự án.

⚠️ Claude chủ yếu là một thư viện hơn là một không gian làm việc.

Claude Dự án rất phù hợp để lưu trữ tài liệu tham khảo (lên đến khoảng 500 trang văn bản). Tuy nhiên, nó không có công việc, không có ngày đáo hạn, không có người được giao nhiệm vụ, không có cột trạng thái và không có cách nào để theo dõi tiến độ hướng tới mục tiêu.

⚠️ Hợp tác chỉ ở chế độ xem

Bạn có thể chia sẻ dự án với nhiều thành viên trong nhóm và xem các cuộc trò chuyện của nhau. Tuy nhiên, bạn không thể đóng góp tích cực vào tài liệu theo thời gian thực, bình luận về một dòng cụ thể trong kết quả đầu ra của AI hoặc brainstorm trên Bảng trắng chung.

Khi bạn tải lên một tài nguyên lên Claude, đó là một bản sao lưu. Nếu tài nguyên đó được cập nhật, dự án của bạn không có kết nối trực tiếp. Bạn phải xóa thủ công và tải lên lại phiên bản mới sau mỗi lần cập nhật.

⚠️ Gặp khó khăn khi thực hiện hành động

Claude Projects có thể cung cấp cho bạn một kế hoạch tuyệt vời, nhưng sau đó bạn phải rời khỏi giao diện để quản lý các bước tiếp theo. Kết quả của dự án trở thành một phần dữ liệu khác mà bạn cần quản lý ở nơi khác.

👀 Bạn có biết? Bạn có thể chạy các mô hình Claude của Anthropic trực tiếp thông qua Amazon Bedrock, một dịch vụ AWS được quản lý hoàn toàn cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng AI tạo sinh quy mô doanh nghiệp với một API thống nhất duy nhất.

Tại sao các nhóm cuối cùng cần nhiều hơn Claude Dự án

Claude Dự án hoạt động hiệu quả ở tầng suy nghĩ của công việc. Chúng giúp bạn suy luận tốt hơn, duy trì bối cảnh và phát triển ý tưởng mà không cần bắt đầu từ đầu.

Tuy nhiên, khi công việc chuyển từ giai đoạn lập kế hoạch sang thực thi, một loạt câu hỏi mới nảy sinh.

Ví dụ: Ai là người chịu trách nhiệm cho dự án này? Bước tiếp theo là gì? Khi nào các sản phẩm đầu ra phải được hoàn thành? Làm thế nào để biết khi nào dự án hoàn thành?

Claude Dự án không được thiết kế để trả lời những câu hỏi đó.

Điều bạn cần lúc này là một hệ thống hành động chia sẻ cần cung cấp:

Một nguồn thông tin duy nhất

Bạn cần một nền tảng duy nhất nơi kế hoạch (tài liệu chiến lược từ Claude) được lưu trữ cùng với việc thực hiện dự án (các công việc được dérivé từ nó), và cả hai đều được cập nhật theo thời gian thực.

Xác định rõ trách nhiệm và quyền sở hữu.

Một nền tảng biến các thông tin và kết quả từ trí tuệ nhân tạo (AI) thành các nhiệm vụ được giao với chủ sở hữu rõ ràng, thời hạn và trạng thái. Nếu không có điều này, những kế hoạch tốt nhất cuối cùng cũng sẽ trở thành "Ai là người phải làm việc cần làm?"

Hợp tác thời gian thực

Xem các cuộc trò chuyện của nhau là việc thụ động. Bạn cần chủ động hợp tác, bình luận về các công việc, chỉnh sửa chung các tài liệu động, gắn thẻ đồng nghiệp để lấy ý kiến và phát triển ý tưởng trong bối cảnh công việc của mình để đẩy mạnh dự án.

ClickUp là một giải pháp thay thế cho Claude Dự án.

Ngay cả khi bạn sử dụng Claude để tăng năng suất, bạn vẫn cần một hệ thống riêng biệt để thực hiện những gì Claude tạo ra.

Giới thiệu: ClickUp.

Không gian Làm việc AI tích hợp cung cấp một nền tảng duy nhất nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và trí tuệ nhân tạo hoạt động cùng nhau.

Trong ClickUp, trí tuệ nhân tạo (AI) nhận biết ngữ cảnh hiểu rõ công việc của bạn. Vì vậy, bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc sao chép và dán, và nhiều thời gian hơn để đẩy mạnh công việc.

Dưới đây là các tính năng chính của ClickUp giúp nó trở thành lựa chọn tốt nhất thay thế Claude cho các nhóm bận rộn:

Làm việc với AI hiểu công việc của bạn

ClickUp Brain là một lớp AI bối cảnh hoạt động trực tiếp bên trong không gian làm việc của bạn, với khả năng nhận biết cách công việc của bạn được tổ chức. Nó có thể tham chiếu:

Các công việc, công việc con và cấu trúc phân cấp công việc

Trạng thái, ưu tiên, ngày đáo hạn và mối quan hệ phụ thuộc

Các tài liệu liên kết với dự án và công việc

Bình luận, quyết định và các cuộc hội thoại liên tục

Quyền sở hữu và trách nhiệm giữa các nhóm

Vì Brain hoạt động trong mô hình quyền truy cập của ClickUp, nó chỉ hiển thị thông tin mà người dùng được phép xem. Không cần phải dán bối cảnh, giải thích lại cấu trúc dự án hoặc tóm tắt công việc thủ công trước khi đặt câu hỏi.

Thay vì tạo ra kết quả một cách độc lập, Brain phân tích dữ liệu thời gian thực trong Không gian Làm việc và trả về kết quả phản ánh trạng thái thực thi thực tế.

📌 Ví dụ: Điều gì đang làm chậm tiến độ của không gian làm việc chiến dịch quý 3? Công cụ AI này quét các bình luận công việc, công việc con, trạng thái và mối quan hệ phụ thuộc, sau đó trả lời một cách rõ ràng: Công việc bị tắc nghẽn do yêu cầu tài nguyên.

Các công việc chưa được giao

Thiếu phê duyệt

Trì hoãn trong chu kỳ kiểm duyệt nội dung Báo cáo chướng ngại vật hiển thị người chịu trách nhiệm thực hiện và tác động về thời gian, giúp nhóm tập trung khắc phục vấn đề thay vì phải đối phó với tình trạng công việc lan tràn không ngừng.

Tìm kiếm tệp tin và thông tin từ khắp không gian làm việc và các ứng dụng kết nối của bạn một cách nhanh chóng với công cụ tìm kiếm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của Brain là Tìm kiếm Enterprise.

ClickUp Brain bao gồm tính năng tìm kiếm doanh nghiệp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn bộ không gian làm việc và các hệ thống kết nối.

Người dùng có thể tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên trên:

Nhiệm vụ ClickUp, tài liệu, bình luận và tệp đính kèm

Các tệp được lưu trữ trong các công cụ kết nối như Google Drive, GitHub, SharePoint và nhiều công cụ khác.

Lịch sử không gian làm việc và các quyết định vốn có thể bị chôn vùi trong các chủ đề thảo luận.

Khác với tìm kiếm từ khóa truyền thống, Brain trả về câu trả lời và các tệp liên quan dựa trên cách công việc được tổ chức. Điều này đặc biệt hữu ích trong các không gian làm việc lớn, nơi thông tin bị phân tán giữa các dự án, nhóm và công cụ.

Thay vì phải tìm kiếm trong các thư mục hoặc bảng điều khiển, các nhóm có thể đặt câu hỏi như:

“Những quyết định nào đã được đưa ra về giá cả trong quý vừa qua?”

“Những công việc nào đề cập đến yêu cầu của khách hàng này?”

“Chúng ta đã ghi chép việc phê duyệt cuối cùng ở đâu?”

Truy cập vào nhiều mô hình AI

Truy cập các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) hàng đầu tại một nơi duy nhất với ClickUp Brain, nền tảng AI của ClickUp.

ClickUp Brain cho phép truy cập vào nhiều mô hình AI bên ngoài trong cùng một giao diện. Người dùng không cần chuyển đổi công cụ hoặc quản lý các gói đăng ký riêng biệt để thử nghiệm các điểm mạnh khác nhau của các mô hình.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm:

Claude cho việc suy luận, phân tích và tổng hợp dài hạn.

ChatGPT cho việc soạn thảo nhanh chóng, thực hiện và công việc ở cấp độ công việc.

Gemini dành cho nghiên cứu có nhiều thông tin hoặc liên quan đến nhiều nguồn tham khảo.

Tất cả quyền truy cập vào mô hình đều được quản lý thông qua ClickUp Brain, nghĩa là việc sử dụng AI vẫn được tập trung, có quyền truy cập và có thể kiểm tra trong không gian làm việc. Điều này tránh được tình trạng phân mảnh khi các nhóm phụ thuộc vào nhiều công cụ AI độc lập.

📌 Ví dụ về trường hợp sử dụng: Gemini cho các công việc đòi hỏi nhiều thông tin hoặc có liên quan chéo.

ChatGPT cho việc thực hiện hàng ngày và soạn thảo nhanh chóng.

Claude cho phân tích và tổng hợp dài hạn

Sử dụng tính năng "Talk to Text" để ghi lại ý tưởng mà không làm gián đoạn luồng làm việc.

Không bao giờ bỏ sót chi tiết nào nữa, hãy nhập tất cả vào BrainGPT và nhận kết quả hoàn chỉnh ngay lập tức.

Tính năng Talk to Text của ClickUp mở rộng BrainGPT vượt ra ngoài các lệnh nhập văn bản.

Các nhóm có thể ghi lại ý tưởng, ghi chú cuộc họp hoặc cập nhật, và ngay lập tức chuyển đổi chúng thành văn bản có cấu trúc bên trong ClickUp. Từ đó, Brain có thể:

Tóm tắt nội dung nói

Trích xuất các mục cần thực hiện

Chuyển đổi ghi chú thành công việc hoặc tài liệu.

Xác định các bước tiếp theo và quyền sở hữu.

Vì điều này diễn ra bên trong không gian làm việc, nhập liệu bằng giọng nói không chỉ được chuyển đổi thành văn bản. Nó trở thành công việc có thể thực thi với ngữ cảnh, cấu trúc và sự theo dõi.

Điều này đặc biệt hữu ích để ghi lại suy nghĩ trong thời gian thực mà không làm gián đoạn sự tập trung hoặc mất đà.

📚 Đọc thêm: Hướng dẫn sử dụng AI cho công việc

Các Super Agents sẽ giúp bạn thực hiện các việc cần làm nặng nhọc.

Trong khi BrainGPT giúp các nhóm đặt câu hỏi tốt hơn và phát hiện ra những thông tin hữu ích, các Super Agents của ClickUp được thiết kế để thực hiện những thông tin đó.

Họ là trợ lý AI thông minh của bạn, liên tục theo dõi mọi hoạt động diễn ra trong không gian làm việc của bạn. Họ phản hồi với những thay đổi trong công việc, dòng thời gian, mối quan hệ phụ thuộc và mẫu dữ liệu — mà không cần chờ đợi lệnh thủ công.

📌 Ví dụ: Một Super Agent có thể: Tổng hợp các buổi đánh giá sprint và xác định các rủi ro trong quá trình triển khai.

Phát hiện các công việc quá hạn và chủ động thông báo hoặc chuyển giao trách nhiệm cho chủ sở hữu.

Theo dõi tiến độ dự án và tạo các bản cập nhật trạng thái định kỳ.

Tự động kích hoạt các công việc theo dõi khi các công việc phụ thuộc được hoàn thành.

Xem video này để tìm hiểu thêm về Super Agents cho quản lý dự án được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

🚀 Những việc cần làm của ClickUp AI so với dự án Claude

Sử dụng danh sách kiểm tra này nếu bạn đang cân nhắc xem Claude Dự án có đủ hay không—hoặc nếu bạn cần một lớp thực thi.

ClickUp AI có thể:

✅ Hiểu trạng thái công việc thực tế, không chỉ dựa trên văn bản Biết những gì đã quá hạn, bị chặn, chưa được giao hoặc phụ thuộc — dựa trên dữ liệu công việc thực tế, không phải lịch sử cuộc hội thoại.

✅ Chuyển đổi kết quả AI thành công việc có cấu trúc Chuyển đổi kế hoạch, quyết định và ghi chú thành các công việc có người chịu trách nhiệm, ngày đáo hạn và trạng thái — mà không cần rời khỏi không gian làm việc.

✅ Cập nhật hệ thống, không chỉ phản hồi Thay đổi trạng thái công việc, giao chủ sở hữu, xác định rủi ro và đánh dấu vấn đề thay vì trả lời tĩnh.

✅ Tiếp tục hoạt động sau khi cuộc hội thoại kết thúc Sử dụng Super Agents để theo dõi công việc liên tục và thực hiện hành động khi các điều kiện được đáp ứng, mà không cần nhắc nhở thủ công.

✅ Kết nối chiến lược trực tiếp với thực thi Giữ tài liệu, công việc, dòng thời gian và thông tin từ AI trong một nơi duy nhất để kế hoạch không bị lạc trong quá trình chuyển giao.

✅ Tự động phát hiện các rào cản Phát hiện các phê duyệt thiếu, các phụ thuộc bị đình trệ và công việc chưa được phân công trước khi chúng làm chậm tiến độ của nhóm.

✅ Hoạt động xuyên suốt các nhóm và dự án Tóm tắt tiến độ, rủi ro và khối lượng công việc trên nhiều dự án — không chỉ trong một dự án duy nhất. ✅

✅ Hỗ trợ hợp tác thực sự, không chỉ chế độ xem thụ độngCho phép chỉnh sửa chung, bình luận trực tiếp, thẻ và quy trình chia sẻ thay vì các cuộc trò chuyện riêng lẻ.

Claude Dự án so với ClickUp: Những điểm khác biệt chính

Dưới đây là so sánh trực tiếp giữa hai tùy chọn:

Aspect Claude Dự án ClickUp Mục đích Suy luận sâu và các cuộc hội thoại kéo dài Thực thi dự án toàn diện được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) Điểm mạnh cốt lõi Tư duy bối cảnh và tổng hợp Biến quyết định thành hành động Mô hình bộ nhớ Lịch sử trò chuyện dự án + kiến thức đã tải lên Quản lý bộ nhớ hệ thống theo thời gian thực giữa các công việc, tài liệu và trò chuyện. Công việc & quyền sở hữu ❌ ✅ Công việc gốc với chủ sở hữu, ngày đáo hạn và trạng thái Theo dõi tiến độ ❌ ✅ Trạng thái thời gian thực, mối quan hệ phụ thuộc, khối lượng công việc Độ sâu hợp tác Chế độ xem các cuộc trò chuyện chung Chỉnh sửa chung, bình luận, thẻ, quy trình làm việc chia sẻ Vai trò của AI Trợ lý trả lời câu hỏi Công cụ điều khiển cập nhật và điều phối công việc Tự động hóa ❌ ✅ Super Agents hoạt động độc lập Sau khi kế hoạch được lập Bạn rời khỏi công cụ Công việc tiếp tục trong cùng một hệ thống. Phù hợp nhất cho Nghiên cứu, viết lách, tư duy chiến lược Quản lý dự án, nhóm và hoạt động

📚 Đọc thêm: Đánh giá chi tiết về Claude AI

Khi nào nên sử dụng dự án Claude so với ClickUp

Sử dụng Claude Dự án khi:

Bạn đang thực hiện công việc nghiên cứu sâu hoặc khám phá , nơi kết quả là những thông tin sâu sắc, không phải hành động.

Công việc được thực hiện theo hình thức cá nhân hoặc nhóm nhỏ , với ít sự chuyển giao hoặc phối hợp.

Bạn cần bối cảnh làm việc liên tục cho việc suy nghĩ, viết lách hoặc phân tích qua nhiều phiên làm việc.

Không có nhu cầu ngay lập tức về quyền sở hữu, dòng thời gian hoặc theo dõi tiến độ.

Sử dụng ClickUp khi:

Công việc cần được chuyển từ ý tưởng sang thực thi với các bước tiếp theo rõ ràng.

Nhiều người tham gia, và quyền sở hữu, thời hạn và các mối quan hệ phụ thuộc là yếu tố quan trọng .

Bạn muốn AI theo dõi tiến độ, phát hiện các rào cản và tự động xử lý

Dự án cần có một nguồn thông tin duy nhất từ giai đoạn kế hoạch cho đến khi hoàn thành.

🎯 Tóm lại: Nếu mục tiêu là cải thiện quá trình suy nghĩ, dự án Claude hoạt động tốt. Nếu mục tiêu là hoàn thành công việc, ClickUp trở thành công cụ không thể thiếu.

Đưa ý tưởng của bạn đến đích với ClickUp

Hầu hết các công cụ AI đều nằm bên cạnh công việc của bạn. Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp nằm bên trong nó.

ClickUp kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với các dự án trực tiếp, công việc, tài liệu, cuộc hội thoại và dòng thời gian trong một hệ thống duy nhất. Điều đó có nghĩa là AI không chỉ hiểu những gì bạn đang yêu cầu, mà còn hiểu những gì đang diễn ra, những gì bị tắc nghẽn và những gì cần được thực hiện tiếp theo.

Lợi thế đến từ sự hội tụ:

Bối cảnh tồn tại ở nơi công việc diễn ra, không phải trong các lời nhắc được sao chép.

Quyền sở hữu và dòng thời gian giúp tăng cường trách nhiệm.

Các đồng nghiệp AI của bạn, Super Agents, sẽ giúp bạn thực hiện các việc cần làm nặng nhọc.

Sẵn sàng khám phá sức mạnh của không gian làm việc AI tích hợp?

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Claude Dự án dành cho công việc đòi hỏi suy nghĩ sâu sắc và nhiều bối cảnh. Chúng giúp bạn tổ chức nghiên cứu, duy trì các cuộc hội thoại kéo dài và phát triển ý tưởng theo thời gian mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu. Các dự án này phù hợp nhất cho việc lập kế hoạch, phân tích, viết bài dài, học tập và bất kỳ công việc nào mà lý luận và tính liên tục quan trọng hơn việc thực thi.

Không. Claude Projects có thể đề xuất các công việc, phác thảo các bước hoặc gợi ý các hành động tiếp theo, nhưng nó không thể giao công việc, đặt hạn chót, theo dõi tiến độ hoặc quản lý quyền sở hữu. Khi công việc vượt ra ngoài giai đoạn kế hoạch, bạn cần một nền tảng quản lý công việc chuyên dụng như ClickUp để biến ý tưởng thành công việc có thể theo dõi và chịu trách nhiệm.

Claude Projects được thiết kế cho việc suy luận có sự hỗ trợ của AI, giúp bạn lập kế hoạch, nghiên cứu và tạo ra bất kỳ kết quả nào. Tuy nhiên, ClickUp được thiết kế cho việc thực thi công việc của nhóm; nó biến kế hoạch thành các công việc có thể theo dõi, tập trung kiến thức trong các tài liệu sống và cho phép hợp tác thời gian thực. Bạn có thể nghĩ về nó như sau: Claude Projects giúp bạn suy nghĩ về công việc, trong khi ClickUp giúp bạn hoàn thành công việc. ClickUp cung cấp tính trách nhiệm, theo dõi dự án động và AI tích hợp hoạt động trên dữ liệu trực tiếp của bạn, những tính năng mà Claude Projects không có.

Đúng vậy, và đó là cách thiết lập hiệu quả nhất. Claude Projects hoạt động tốt cho giai đoạn nghiên cứu ban đầu, phát triển ý tưởng và soạn thảo. Bạn thậm chí có thể điều chỉnh hướng dẫn dự án. Khi sản phẩm đầu ra đã sẵn sàng, ClickUp sẽ hỗ trợ bạn trong quản lý dự án. Trong ClickUp, bạn có thể chia sản phẩm đầu ra thành các công việc, giao quyền sở hữu, theo dõi tiến độ và hợp tác với nhóm. ClickUp cũng có thể tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại cho bạn. Bạn thậm chí có thể lưu trữ các kế hoạch do Claude tạo ra trực tiếp trong ClickUp Docs.

Trong khi Claude Dự án rất phù hợp cho việc brainstorming cá nhân hoặc công việc khám phá, ClickUp thực sự nổi bật với không gian làm việc AI tích hợp. Nó cung cấp cho mọi người tầm nhìn hiển thị thời gian thực, quyền sở hữu rõ ràng cho các công việc phức tạp và các cách thức tích hợp để giao tiếp và phối hợp. Với ClickUp như một giải pháp thay thế cho Claude, bạn có thể biến ý tưởng của mình thành công việc mà toàn bộ nhóm có thể xem, thực hiện và hoàn thành cùng nhau.