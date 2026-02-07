Top 10 giải pháp thay thế Cluely cho phân tích AI và nội dung

Cluely được thiết kế cho một tình huống cụ thể: bạn đang tham gia một cuộc hội thoại trực tiếp và muốn nhận câu trả lời thời gian thực cùng với ghi chú AI, mà không cần thêm một bot trợ lý cuộc họp AI hiển thị vào cuộc gọi.

Điều này có thể áp dụng cho một số cuộc gọi bán hàng và cuộc họp chung. Tuy nhiên, nếu bạn làm việc trong nhóm tiếp thị, GTM (Go-To-Market) hoặc phân tích, vấn đề thực sự bắt đầu sau cuộc gọi.

Bạn cần chất lượng câu trả lời đáng tin cậy, ghi chú có thể tìm kiếm và trích dẫn, cùng với nghiên cứu có thể chuyển đổi thành bản tóm tắt và email theo dõi.

Hướng dẫn này so sánh các giải pháp thay thế tốt nhất cho Cluely, cung cấp các tính năng AI tốt hơn cho phân tích và nội dung, và thường phù hợp hơn cho các nhóm nghiên cứu và tiếp thị.

Top 10 giải pháp thay thế Cluely nổi bật

Dưới đây là tổng quan nhanh về các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Cluely để bạn có thể chọn công cụ phù hợp với quy trình làm việc của mình trước khi đi vào các đánh giá chi tiết.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Chuyển đổi thông tin từ cuộc họp thành công việc GTM dựa trên nghiên cứu trong một không gian làm việc tích hợp. Tóm tắt AI và các bước tiếp theo, tài liệu hướng dẫn động và wiki, trò chuyện liên kết với công việc, công việc liên kết với quyết định, tìm kiếm xuyên không gian làm việc. Miễn phí vĩnh viễn; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Notion AI Nghiên cứu và viết lách nhẹ nhàng trong một trung tâm kiến thức. Tóm tắt và chỉnh sửa nội dung trong tài liệu, hỏi đáp trong không gian làm việc, tự động điền cơ sở dữ liệu, bản nháp nhanh cho bản tóm tắt và trang. Kế hoạch miễn phí có sẵn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng. Airtable AI Hỗ trợ AI cho dữ liệu chiến dịch và nghiên cứu có cấu trúc Các trường AI cho kết quả nhất quán, trích xuất từ ghi chú thành các bản ghi có cấu trúc, quy trình làm việc nghiên cứu có thể lặp lại. Kế hoạch miễn phí có sẵn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $24/tháng cho mỗi người dùng. Claude 3. 5 Sonnet Lý luận chi tiết, phân tích và hoàn thiện văn bản. Tóm tắt trong bối cảnh dài, phân tích có cấu trúc từ các nguồn dữ liệu phức tạp, viết và tổng hợp mạnh mẽ cho các bản tóm tắt. Kế hoạch miễn phí có sẵn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng cho mỗi người dùng. ChatGPT (GPT-5.1) Hỗ trợ nhanh chóng cho việc phát triển ý tưởng, chỉnh sửa và nghiên cứu. Tóm tắt và điểm chính, câu hỏi tiếp theo, biến thể nội dung, bản dịch đa ngôn ngữ, đầu ra có cấu trúc như FAQ. Kế hoạch miễn phí có sẵn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng cho mỗi người dùng. Jasper Nội dung tiếp thị theo phong cách thương hiệu trên quy mô lớn Kiểm soát giọng điệu thương hiệu, tạo nội dung quảng cáo, quy trình làm việc của nhóm cho việc xem xét và phê duyệt, chỉnh sửa để tăng tính rõ ràng và tỷ lệ chuyển đổi. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $69/tháng cho mỗi người dùng. Surfer AI Phân tích và tối ưu hóa nội dung dựa trên SEO Hướng dẫn dựa trên SERP, công cụ tạo dàn ý, kiểm tra tối ưu hóa, quy trình làm việc với Tài liệu Google, và khả năng bao phủ khoảng trống nội dung. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $59/tháng cho mỗi người dùng. Writer. com Quản lý nội dung cấp doanh nghiệp và đầu ra nhất quán với thương hiệu. Thực thi quy tắc thương hiệu, nền tảng kiến thức, quy trình làm việc được quản lý cho các nhóm, kiểm soát quản trị viên và bảo mật. Giá cả tùy chỉnh Copy. ai Quy trình GTM cho nội dung bán hàng và tiếp thị Quy trình GTM có thể lặp lại, bản tóm tắt có cấu trúc từ các ghi chú lộn xộn, kết quả đầu ra nhất quán cho các nhóm marketing và bán hàng. Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng cho mỗi người dùng. Perplexity AI Nghiên cứu với trích dẫn và tóm tắt nhanh. Nghiên cứu trực tuyến với các câu trả lời được trích dẫn, kiểm tra nhanh các tuyên bố sau cuộc gọi, kết quả sạch sẽ có thể dán vào bản tóm tắt. Kế hoạch miễn phí có sẵn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng cho mỗi người dùng.

Bạn nên tìm kiếm những yếu tố nào trong các giải pháp thay thế cho Cluely?

Nếu bạn đang đánh giá các giải pháp thay thế cho Cluely, hãy quyết định xem bạn cần một trợ lý cuộc họp AI cho các cuộc hội thoại trực tiếp hay một hệ thống chuyển đổi thông tin thành công việc.

Tìm kiếm:

Chất lượng câu trả lời cao với nguồn tham khảo và các lời nhắc nhở nhạy bén với ngữ cảnh (để các "phân tích" của bạn không trở thành phỏng đoán)

Ghi chú có thể tìm kiếm kèm theo bản chép lời thời gian thực mà bạn có thể tái sử dụng trong các bản trình bày, tài liệu tin nhắn và kế hoạch ra mắt.

Quan điểm rõ ràng về tính minh bạch và bảo mật dữ liệu

Hỗ trợ đa nền tảng trên Zoom, Google Meet và Microsoft Teams

Một quy trình từ các điểm thảo luận đến các công việc với người chịu trách nhiệm, thời hạn, câu hỏi theo dõi và email theo dõi.

Các tính năng như phát hiện chia sẻ màn hình và ghi màn hình

Giá cả hoàn toàn minh bạch với các kế hoạch cơ bản và chuyên nghiệp rõ ràng. Hỗ trợ trực tuyến và tính năng hướng dẫn thời gian thực sẽ là những ưu điểm đáng giá.

10 lựa chọn thay thế Cluely tốt nhất

Nếu bạn muốn có nghiên cứu và trí tuệ nội dung được hỗ trợ bởi AI mạnh mẽ hơn, bạn cần hơn cả những câu trả lời thời gian thực trong các cuộc hội thoại trực tiếp. Các công cụ dưới đây giúp bạn thu thập thông tin và biến chúng thành công việc mà nhóm của bạn có thể tái sử dụng.

1. ClickUp (Tốt nhất để biến thông tin từ cuộc họp thành công việc GTM dựa trên nghiên cứu trong một không gian làm việc tích hợp)

Tạo, quản lý và mở rộng các thông tin GTM trong một không gian hợp tác duy nhất với ClickUp

Mọi quyết định GTM đều bắt đầu từ một cuộc hội thoại, nhưng bằng chứng hiếm khi được lưu trữ ở một nơi duy nhất. Bạn rời khỏi cuộc họp Google Meet, ai đó thêm ghi chú AI vào tài liệu, và các điểm thảo luận "cuối cùng" lại nằm trong một chuỗi chủ đề trò chuyện.

Khi bạn cần viết bản tóm tắt hoặc câu chuyện ra mắt, bạn phải tìm kiếm thông tin từ nhiều công cụ khác nhau. Đó là tình trạng phân tán công việc, khi mỗi bước trong quy trình nghiên cứu và nội dung của bạn nằm trong một ứng dụng khác nhau. Điều này làm chậm quá trình đánh giá và khiến việc chứng minh nguồn gốc của các thông tin trở nên khó khăn hơn.

Bây giờ, hãy thêm các công cụ AI không kết nối và một trợ lý cuộc họp AI độc lập vào hỗn hợp. Đó là sự lan rộng của AI , và nó thường tạo ra các kết quả có vẻ nhanh chóng trong thời gian thực nhưng khó tin cậy sau này.

Với ClickUp cho Đội ngũ Tiếp thị, bạn có một không gian làm việc AI tích hợp, kết nối nghiên cứu, tài liệu, hợp tác và thực thi trong một nền tảng duy nhất. Bạn có thể ghi lại những gì đã được nói, truy vết nguồn gốc của các tuyên bố quan trọng và biến thông tin thành công việc mà nhóm của bạn có thể xem xét và triển khai mà không cần xây dựng lại bối cảnh từ đầu.

Chuyển đổi các điểm chính từ cuộc họp thành các thông tin GTM có thể áp dụng.

Ghi lại cuộc hội thoại, sau đó chuyển đổi thành ghi chú và các bước tiếp theo với ClickUp Brain

Bạn kết thúc cuộc gọi, và cùng một câu hỏi xuất hiện trong hộp thư đến. Chúng ta đã quyết định gì và bước tiếp theo là gì? ClickUp Brain có thể chuyển đổi cuộc gọi thành bản ghi chép có thể tìm kiếm, tóm tắt và danh sách công việc tiếp theo rõ ràng, giúp bạn không cần phải nghe lại bản ghi âm.

Sau đó, chuyển từ ghi chú sang hành động mà không mất dấu vết. Soạn thảo bản tóm tắt ngắn gọn, tạo email theo dõi và biến các điểm thảo luận thành công việc có thể theo dõi. Đó là cách bạn giảm thiểu sự lan rộng của công việc đồng thời tập trung vào chất lượng câu trả lời.

📽️ Xem video: Nếu bạn muốn có ghi chú cuộc họp thực sự hữu ích sau cuộc gọi, đây là video ngắn giới thiệu cách ClickUp AI Notetaker và ClickUp Brain ghi lại các quyết định và mục nhiệm vụ trong tất cả các cuộc họp của bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chuyển đổi mọi bản tóm tắt sau cuộc gọi thành bản tóm tắt GTM với ClickUp Super Agents. Tạo các trợ lý AI tùy chỉnh có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau với ClickUp Super Agents* Thay vì để các ghi chú AI nằm im trong một tài liệu mà không ai xem lại, hãy thiết lập một ClickUp Super Agent chuyên dụng cho việc theo dõi GTM. ClickUp Super Agents có thể thực hiện nghiên cứu, đưa ra đề xuất và thậm chí thông báo cho nhóm của bạn khi các dự án bị chậm trễ, giúp các điểm chính của cuộc họp trở thành công việc sẵn sàng để xem xét, chứ không phải là những chủ đề chưa được giải quyết. Tạo một "Super Agent" GTM recap chuyển đổi bản ghi âm và ghi chú thành một bản tóm tắt ngắn gọn bao gồm các quyết định, rủi ro, câu hỏi cần theo dõi và các điểm chính cần thảo luận.

Cho phép nó soạn thảo email theo dõi và chia sẻ tóm tắt rõ ràng trong trò chuyện để các bên liên quan nắm được "điều gì" và "tại sao" mà không cần cuộc họp khác.

Yêu cầu nó tạo công việc từ bản tóm tắt, phân công chủ sở hữu và đánh dấu những phần cần hoàn thành, để nhóm tập trung vào việc thực thi.

Hạn chế quyền truy cập bằng cách chỉ cấp quyền truy cập cho đại lý vào các tài liệu, công việc và không gian phù hợp, để đảm bảo tính bảo mật dữ liệu được duy trì chặt chẽ.

Sử dụng ClickUp AI để giúp bạn viết hướng dẫn cho trợ lý ảo, đảm bảo các lời nhắc luôn nhất quán và nhận biết ngữ cảnh trên các dự án.

Tạo các bản tóm tắt sẵn sàng để xem xét và trung tâm kiến thức.

Ghi chép nghiên cứu, đồng bộ hóa các bên liên quan và giữ cho các quyết định dễ dàng truy cập với ClickUp Tài liệu

Một trợ lý cuộc họp có thể cung cấp cho bạn ghi chú AI, nhưng nhóm của bạn vẫn cần một nơi để xác minh và tái sử dụng chúng. ClickUp Docs cho phép bạn tạo các tài liệu sống, wiki và cơ sở kiến thức để nghiên cứu của bạn không bị mất sau cuộc gọi.

Bạn có thể hợp tác trực tuyến, gắn thẻ đồng nghiệp trong bình luận và giao mục nhiệm vụ trực tiếp trong tài liệu để quá trình xem xét không bị gián đoạn trong các chủ đề trò chuyện.

Khi cần chia sẻ công việc ngoài nhóm của bạn, bạn có thể cài đặt quyền truy cập và kiểm soát ai có thể xem hoặc chỉnh sửa các tài liệu và trang cụ thể.

Giữ phản hồi của các bên liên quan gắn liền với công việc.

Gửi tin nhắn cho nhóm và biến quyết định thành hành động với ClickUp Trò Chuyện

Khi trợ lý cuộc họp của bạn ghi chú ở một nơi và nhóm của bạn thảo luận về chúng ở một nơi khác, bạn sẽ mất nhiều thời gian để tìm kiếm bối cảnh hơn là đẩy công việc tiến triển.

ClickUp Chat giữ cho các cuộc hội thoại của bạn kết nối với công việc, giúp bạn thảo luận ý tưởng trong các kênh (Channels) hoặc tin nhắn riêng (DMs), hoặc trong các công việc liên kết, mà không cần chuyển đổi công cụ.

Ngay khi một quyết định được chuyển thành công việc, hãy tạo công việc từ một tin nhắn chỉ với một cú nhấp chuột để chủ sở hữu và các bước tiếp theo được rõ ràng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chuyển đổi quyết định trong trò chuyện ClickUp thành bản tóm tắt GTM tức thì và có thể chia sẻ với ClickUp Brain Biến tất cả trò chuyện của bạn thành các mục có thể thực hiện để đạt kết quả tốt hơn với ClickUp Brain Khi phản hồi và quyết định diễn ra trong ClickUp Chat, rủi ro tiếp theo rất đơn giản. Ai đó bỏ lỡ chủ đề trò chuyện, và bạn phải lặp lại cuộc hội thoại đó trong một cuộc họp khác. Sử dụng ClickUp Brain để duy trì động lực mà không làm phiền mọi người bằng ảnh chụp màn hình hoặc tóm tắt dài dòng. Tạo bản tóm tắt sạch sẽ từ chủ đề trò chuyện để các bên liên quan nắm bắt được "điều gì" và "tại sao" chỉ trong vài giây.

Xác định các quyết định, người chịu trách nhiệm và các bước tiếp theo để nhóm của bạn có thể chuyển từ thảo luận sang thực thi nhanh hơn.

Soạn thảo các tin nhắn theo dõi mà bạn có thể dán lại vào ClickUp Trò chuyện, giúp toàn bộ nhóm luôn đồng bộ tại cùng một nơi.

Nhiệm vụ ClickUp cho phép bạn ghi lại các công việc với người chịu trách nhiệm, ngày đáo hạn và trạng thái, để kết quả của trợ lý cuộc họp không bị giới hạn chỉ là ghi chú AI.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Biến các nhiệm vụ ClickUp thành trung tâm điều khiển GTM luôn được cập nhật với ClickUp Brain MAX Chuyển đổi cập nhật công việc thành bản tóm tắt GTM có thể chia sẻ với ClickUp Brain MAX Khi nhóm của bạn chuyển đổi các điểm chính của cuộc họp thành nhiệm vụ ClickUp, thách thức tiếp theo là duy trì sự đồng bộ khi ưu tiên thay đổi. ClickUp Brain MAX giúp bạn duy trì kết nối giữa việc thực thi và bối cảnh ban đầu mà không cần phải theo dõi cập nhật qua các công cụ khác nhau. Ghi chép tiến độ nhanh hơn với Talk to Text : Sau cuộc gọi hoặc cuộc họp nội bộ, hãy cập nhật nhanh chóng, ví dụ: “Vấn đề cần giải quyết, bước tiếp theo, người chịu trách nhiệm, ngày đáo hạn.” ClickUp Brain MAX sẽ chuyển đổi nó thành bản cập nhật công việc gọn gàng, giúp nhóm của bạn duy trì động lực mà không cần gõ nhiều ghi chú. Sau cuộc gọi hoặc cuộc họp nội bộ, hãy cập nhật nhanh chóng, ví dụ: “Vấn đề cần giải quyết, bước tiếp theo, người chịu trách nhiệm, ngày đáo hạn.” ClickUp Brain MAX sẽ chuyển đổi nó thành bản cập nhật công việc gọn gàng, giúp nhóm của bạn duy trì động lực mà không cần gõ nhiều ghi chú.

Đặt câu hỏi trong luồng công việc của bạn: Sử dụng ClickUp Brain MAX với các truy vấn như “Những công việc nào có nguy cơ trong tuần này và tại sao?” hoặc “Tóm tắt tất cả các mục chưa hoàn thành liên quan đến câu chuyện ra mắt.” Nó giúp bạn có được sự rõ ràng theo thời gian thực mà không cần kiểm tra từng danh sách công việc.

Tìm lý do đằng sau một công việc với Tìm kiếm Doanh nghiệp của ClickUp : Khi ai đó hỏi, “Tại sao chúng ta làm điều này?”, hãy sử dụng Tìm kiếm Doanh nghiệp của ClickUp để truy xuất quyết định ban đầu, ghi chú cuộc họp hoặc tài liệu đã tạo ra công việc đó. Điều này giúp quá trình xem xét nhanh hơn và bảo vệ các cuộc hội thoại chuyên nghiệp khỏi sự phỏng đoán. Khi ai đó hỏi, “Tại sao chúng ta làm điều này?”, hãy sử dụng Tìm kiếm Doanh nghiệp của ClickUp để truy xuất quyết định ban đầu, ghi chú cuộc họp hoặc tài liệu đã tạo ra công việc đó. Điều này giúp quá trình xem xét nhanh hơn và bảo vệ các cuộc hội thoại chuyên nghiệp khỏi sự phỏng đoán.

Chọn mô hình phù hợp với kết quả đầu ra bạn cần: Chuyển đổi mô hình tùy theo công việc. Sử dụng một mô hình cho tóm tắt trạng thái rõ ràng, một mô hình cho phân tích sâu hơn và một mô hình cho việc viết lại bản cập nhật cho các bên liên quan, để mỗi bản cập nhật công việc trở thành một bản tóm tắt GTM có thể chia sẻ.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Ghi lại yêu cầu chiến dịch, đầu vào nghiên cứu và phản hồi từ các bên liên quan bằng ClickUp Biểu mẫu , sau đó chuyển các bài nộp/gửi thành công việc có thể thực hiện thay vì sao chép và dán chi tiết qua nhiều công cụ khác nhau.

Vẽ bản đồ vị trí, thông điệp và kế hoạch ra mắt một cách trực quan trên ClickUp Bảng trắng , sau đó chuyển đổi ý tưởng thành công việc và tài liệu, để quá trình lập kế hoạch không bị mắc kẹt ở giai đoạn brainstorming.

Tự động hóa việc phân phối bản tóm tắt và theo dõi sau cuộc gọi với ClickUp Automations , bao gồm Trình tạo tự động hóa AI có thể tạo ra các tác vụ và hành động từ một yêu cầu đơn giản.

Tăng tốc quá trình đánh giá sáng tạo và tài sản với ClickUp Proofing , nơi bạn có thể chú thích hình ảnh, video và PDF, đồng thời gán bình luận trực tiếp trên tệp.

Giới hạn của ClickUp

Ban đầu, bạn có thể gặp một chút khó khăn vì nền tảng này có nhiều tính năng phong phú.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.600 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về ClickUp

Một người đánh giá trên G2 chia sẻ:

“Điều tôi thích nhất ở ClickUp là tính linh hoạt và phạm vi tính năng cho phép chúng tôi quản lý công việc, dự án và tài liệu trong một nền tảng duy nhất. Nó dễ dàng để bắt đầu, có thể tùy chỉnh cao, tích hợp tốt với các công cụ khác và là công cụ chúng tôi sử dụng hàng ngày để duy trì sự đồng bộ và năng suất của nhóm.”

2. Notion AI (Tốt nhất để biến nghiên cứu phân tán thành các trung tâm nội dung có cấu trúc)

Thông qua Notion AI

Nếu vấn đề lớn nhất của nhóm bạn là “chúng ta có ghi chú AI, nhưng không ai có thể tìm thấy chúng sau này”, Notion AI là lựa chọn thực tế.

Quy trình Ghi chú Cuộc họp AI của nó ghi lại các cuộc họp và tạo ra một bản tóm tắt ngay sau khi cuộc gọi kết thúc. Nó cũng lưu trữ bản ghi chép, quyết định và các mục hành động trong không gian làm việc của bạn để chúng trở thành các ghi chú có thể tìm kiếm thay vì các thông tin rời rạc.

Đối với các nhóm marketing và nghiên cứu, điều này rất hữu ích khi bạn cần tổng hợp thông tin từ các cuộc phỏng vấn với các bên liên quan, cuộc gọi với khách hàng và các cuộc đồng bộ nội bộ. Bạn có thể lưu trữ các đoạn trích nghiên cứu, điểm thảo luận và bản nháp bên cạnh tài liệu gốc và tái sử dụng chúng trong các bản tóm tắt.

Các tính năng nổi bật của Notion AI

Tóm tắt các trang dài và biến các ghi chú AI thô thành các điểm chính rõ ràng.

Soạn thảo và chỉnh sửa nội dung tiếp thị trực tiếp trong các tài liệu và wiki.

Tự động điền cơ sở dữ liệu và trích xuất các trường dữ liệu có cấu trúc từ văn bản không có cấu trúc.

Trả lời câu hỏi bằng cách sử dụng ngữ cảnh từ không gian làm việc Notion của bạn.

Dịch và điều chỉnh giọng điệu cho các nhóm toàn cầu khi cần thiết.

Giới hạn của Notion AI

Dành thời gian cho việc thiết lập và quản lý vì tính tùy chỉnh cao có thể làm chậm tiến độ của các nhóm.

Gặp phải tình trạng giảm hiệu suất trong các không gian làm việc lớn và cơ sở dữ liệu nặng.

Gặp hạn chế trên kế hoạch Miễn phí, như giới hạn tải lên tệp nhỏ hơn.

Giá cả của Notion AI

Miễn phí

Thêm: $12/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $24/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion AI

G2: 4.6/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.600 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Notion AI

Một người dùng Reddit đã nói:

“Tôi nghĩ công cụ AI của Notion đáng để khám phá và thực sự tận dụng trong một thời gian để xem liệu nó có thể hữu ích cho bạn hay không.”

3. Airtable AI (Tốt nhất cho việc chuyển đổi dữ liệu nghiên cứu thành bộ dữ liệu có cấu trúc và quy trình GTM có thể lặp lại)

Thông qua Airtable AI

Airtable AI là lựa chọn hợp lý khi nhóm của bạn đã sử dụng dữ liệu có cấu trúc: theo dõi tiến độ, ma trận đối thủ cạnh tranh, lịch trình chiến dịch và kho lưu trữ nghiên cứu.

Thay vì xem AI như một cửa sổ trò chuyện riêng biệt, Airtable tích hợp AI vào hệ thống mà bạn đang sử dụng. Bạn có thể sử dụng Airtable AI để tạo hoặc phân tích nội dung trong các trường dữ liệu và chuẩn hóa các đầu vào lộn xộn để báo cáo luôn nhất quán.

Điểm nổi bật của nó đối với các nhóm GTM là khả năng xây dựng quy trình làm việc. Airtable’s Omni có vị trí là một công cụ xây dựng quy trình làm việc dựa trên cuộc hội thoại, giúp bạn tạo bảng và tự động hóa bằng cách mô tả những gì bạn cần. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn mở rộng quy trình làm việc lặp lại về nội dung và nghiên cứu trên toàn bộ kế hoạch của nhóm.

Các tính năng tốt nhất của Airtable AI

Tóm tắt văn bản và trích xuất thông tin từ các đầu vào nghiên cứu bên trong Airtable.

Sử dụng trường AI để chạy các đầu ra AI dựa trên văn bản một cách nhất quán bên trong các quy trình làm việc.

Xây dựng các ứng dụng và quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI bằng cách sử dụng các tính năng AI của Airtable.

Tiêu chuẩn hóa việc gắn thẻ và phân tích phản hồi cho các nhóm GTM và nội dung.

Giới hạn của Airtable AI

Yêu cầu bạn dành thời gian thiết kế cấu trúc cơ sở phù hợp trước khi các quy trình làm việc trở nên trơn tru.

Chi phí tăng lên khi nhóm của bạn mở rộng và nhiều trình chỉnh sửa cần truy cập.

Sẽ gặp khó khăn ban đầu nếu nhóm của bạn quen sử dụng tài liệu đơn giản thay vì cơ sở dữ liệu.

Giá cả của Airtable AI

Miễn phí

Nhóm: $24/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $54/tháng cho mỗi người dùng

Quy mô doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét AI của Airtable

G2: 4.5/5 (3.100+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 2.200 đánh giá)

Người dùng nói gì về Airtable AI

Một người đánh giá trên Capterra đã nói :

“Airtable là một công cụ vô cùng hữu ích cho việc tổ chức dữ liệu, quản lý sản phẩm và tối ưu hóa quy trình làm việc trong nhiều ngành nghề và trường hợp sử dụng khác nhau. Nó tận dụng các tính năng hợp tác, khả năng tích hợp, tự động hóa, truy cập di động và cộng đồng hỗ trợ cùng các tài nguyên phong phú.”

“Airtable là một công cụ vô cùng hữu ích cho việc tổ chức dữ liệu, quản lý sản phẩm và tối ưu hóa quy trình làm việc trong nhiều ngành nghề và trường hợp sử dụng khác nhau. Nó tận dụng các tính năng hợp tác, khả năng tích hợp, tự động hóa, truy cập di động và cộng đồng hỗ trợ cùng các tài nguyên phong phú.”

4. Claude 3. 5 Sonnet (Tốt nhất cho việc tổng hợp nghiên cứu dài thành các thông tin GTM rõ ràng)

Claude 3.5 Sonnet là một lựa chọn mạnh mẽ khi bạn phải xử lý các đầu vào dài và phức tạp và cần suy nghĩ rõ ràng. Đối với các nhà tiếp thị sản phẩm và phân tích viên, điều này thường có nghĩa là kết hợp các bản ghi phỏng vấn, tài liệu sản phẩm và nghiên cứu thị trường thành một câu chuyện thống nhất với các tuyên bố rõ ràng và chi tiết hỗ trợ.

Anthropic giới thiệu Claude 3.5 Sonnet với khả năng lý luận hình ảnh mạnh mẽ, bao gồm việc giải thích biểu đồ và đồ thị, cũng như trích xuất văn bản từ hình ảnh không hoàn hảo. Điều này rất hữu ích khi báo cáo được gửi dưới dạng ảnh chụp màn hình hoặc tệp PDF.

Tuy nhiên, Claude không phải là trợ lý cuộc họp AI theo nghĩa "tham gia cuộc họp Google Meet". Nó phù hợp hơn như một lớp phân tích mà bạn sử dụng sau các cuộc gọi, đặc biệt khi bạn cần các gợi ý nhạy bén với ngữ cảnh và suy luận có chủ đích hơn trong các khung ngữ cảnh lớn.

Claude 3.5 Sonnet - Các tính năng nổi bật

Tóm tắt các đầu vào nghiên cứu dài và chuyển đổi ghi chú thô thành các điểm chính sẵn sàng để xem xét.

Xử lý các cửa sổ ngữ cảnh lớn để tổng hợp thông tin từ nhiều tài liệu nguồn.

Hỗ trợ phân tích có cấu trúc cho các quy trình như báo cáo cạnh tranh và thử nghiệm thông điệp.

Cung cấp quyền truy cập API với giá cả dựa trên token đã công bố để lập kế hoạch sử dụng dự đoán.

Claude 3.5 Sonnet có những giới hạn sau:

Yêu cầu bạn phải tự chuẩn bị bản ghi chép hoặc ghi chú vì đây không phải là công cụ ghi âm cuộc họp.

Gặp giới hạn sử dụng trên các kế hoạch cơ bản khi thực hiện các quy trình nghiên cứu thường xuyên và nặng.

Thỉnh thoảng có cảm giác thận trọng hoặc dài dòng, dựa trên đánh giá của người dùng.

Claude 3.5 Sonnet giá cả

Miễn phí

Pro: $20/tháng cho mỗi người dùng

Max: Từ $100/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $25/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Claude 3.5 Đánh giá và nhận xét về Sonnet

G2: 4.4/5 (90 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (20+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Claude 3.5 Sonnet

Một người dùng Reddit đã nói:

“Claude 3.5 Sonnet đã gây ấn tượng với tôi bởi khả năng mã hóa xuất sắc, tóm tắt chính xác và phong cách giao tiếp tự nhiên.”

5. ChatGPT (GPT-5.1) (Phù hợp nhất cho việc tạo bản nháp nhanh, tổng hợp và tóm tắt sẵn sàng cho quyết định từ các đầu vào phức tạp)

ChatGPT là lựa chọn "việc cần làm nhiều" cho công việc GTM: các phiên bản tin nhắn, so sánh cạnh tranh, câu hỏi thường gặp khi ra mắt, câu hỏi theo dõi và chỉnh sửa lại với giọng điệu phù hợp.

OpenAI đặt GPT-5.1 vào vị trí mô hình chủ lực với khả năng suy luận có thể tùy chỉnh, phù hợp với công việc của các nhóm marketing: đôi khi bạn cần các tùy chọn nhanh chóng, và đôi khi bạn cần một bản phác thảo chi tiết hơn với logic mạnh mẽ hơn.

Nó cũng thường được sử dụng cho việc chuẩn bị phỏng vấn. Nếu bạn là nhà quản lý hướng dẫn ứng viên hoặc ứng viên thực hành phỏng vấn thử, bạn có thể luyện tập cho các câu hỏi về hành vi, phỏng vấn kỹ thuật, bài kiểm tra lập trình hoặc thậm chí các đề bài về khoa học dữ liệu.

Các tính năng nổi bật của ChatGPT

Tóm tắt các bản ghi chép dài và biến các ghi chú rời rạc thành những điểm chính rõ ràng.

Soạn thảo khung thông điệp, bản tóm tắt khởi động và các câu chuyện sẵn sàng cho các bên liên quan.

Tạo danh sách câu hỏi cho các cuộc gọi nghiên cứu và hoàn thiện các câu hỏi theo dõi.

Viết lại nội dung để đảm bảo giọng điệu, sự rõ ràng và các biến thể khu vực trên nhiều ngôn ngữ.

Tạo ra các đầu ra có cấu trúc như FAQ, battlecards và so sánh cạnh tranh.

Giới hạn của ChatGPT

Yêu cầu các lệnh mạnh mẽ và dữ liệu đầu vào sạch để đảm bảo chất lượng câu trả lời.

Thỉnh thoảng có thể gặp lỗi, do đó vẫn cần kiểm tra và xác minh thông tin bởi con người.

Cảm giác thiếu tích hợp nếu quy trình của bạn phụ thuộc vào một trợ lý cuộc họp tự động ghi lại bối cảnh trong quy trình làm việc của bạn.

Giá cả của ChatGPT

Miễn phí

Plus : $20/tháng cho mỗi người dùng

Pro : $200/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $30/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ChatGPT

G2: 4.6/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 300 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về ChatGPT

Một người dùng Reddit đã nói:

“Tôi sẽ chọn GPT 5.1 Pro vì nó thực sự tốt… Tôi sử dụng 5.1 Pro trên nhiều tab liên tục, cũng như 5.1 Pro cho các công việc khác song song và chưa bao giờ gặp giới hạn nào.”

6. Jasper (Phù hợp nhất cho nội dung tiếp thị đồng nhất với thương hiệu và duy trì tính nhất quán xuyên suốt các chiến dịch)

Jasper được xây dựng dựa trên một vấn đề quen thuộc trong marketing: bạn cần nhiều nội dung và mỗi lần nội dung đó phải phản ánh đúng giọng điệu thương hiệu của bạn. Vị trí của Jasper tập trung mạnh vào Kiểm soát giọng điệu thương hiệu và thông điệp dành riêng cho đối tượng mục tiêu, giúp các nhóm tạo ra tài sản chiến dịch mà không để mỗi bản nháp lệch khỏi giọng điệu ban đầu.

Đối với các nhóm GTM, điều này rất hữu ích khi bạn tạo các biến thể trên các kênh (email, trang đích, quảng cáo trả phí, mạng xã hội) và muốn đảm bảo tính nhất quán cùng tốc độ.

Jasper cũng xây dựng nền tảng của mình xoay quanh quy trình tiếp thị và các tác nhân, phù hợp với các nhóm đang cố gắng tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất nội dung có thể lặp lại, chứ không chỉ tạo ra nội dung một lần.

Các tính năng nổi bật của Jasper

Tạo bản nháp tiếp thị cho quảng cáo, trang đích và email từ các đầu vào sơ bộ.

Giữ giọng điệu nhất quán bằng cách sử dụng các công cụ kiểm soát thương hiệu và phong cách.

Viết lại nội dung để đảm bảo tính rõ ràng, giọng điệu phù hợp và tập trung vào chuyển đổi.

Hỗ trợ các quy trình làm việc hợp tác cho việc xem xét và phê duyệt.

Giới hạn của Jasper

Cảm thấy đắt đỏ so với các công cụ AI thông thường dành cho các nhóm nhỏ.

Yêu cầu quản trị để đảm bảo tính nhất quán của kết quả đầu ra trên nhiều người dùng.

Vẫn cần sự xem xét của con người đối với các tuyên bố sự thật và sự tinh tế trong vị trí.

Giá cả của Jasper

Pro: $69/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jasper

G2: 4.7/5 (hơn 1.200 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 1.800 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Jasper

Một người đánh giá trên Capterra đã nhận xét:

“Bạn có thể sử dụng Jasper để brainstorm, tái cấu trúc ý tưởng, tổ chức suy nghĩ và viết nhanh hơn nhiều so với việc bắt đầu từ đầu. Nhìn chung, nó đã mang lại hiệu quả thực tế cho cả cá nhân và nhóm, và chúng tôi rất hài lòng với những cải tiến liên tục được thực hiện trên nền tảng!”

7. Surfer AI (Tốt nhất cho phân tích và tối ưu hóa nội dung dựa trên SEO)

Qua Surfer AI

Nếu nhóm của bạn thường xuyên đăng tải nhiều nội dung, phần khó khăn nhất thường là viết nội dung phù hợp với ý định tìm kiếm, bao quát chủ đề một cách đầy đủ và không bỏ sót các thuật ngữ mà Google mong đợi. Surfer AI được thiết kế dành riêng cho quy trình làm việc này.

Bạn bắt đầu với một từ khóa, và Surfer AI tạo ra một bản nháp dựa trên hướng dẫn từ kết quả tìm kiếm (SERP), sau đó bạn tinh chỉnh nó trong Trình chỉnh sửa nội dung của Surfer để trang web luôn tuân thủ các đề xuất trên trang.

Đối với các nhóm GTM và tiếp thị sản phẩm, Surfer AI hoạt động hiệu quả nhất khi bạn đã biết rõ nội dung muốn đăng tải (trang ra mắt, bài viết so sánh, blog BOFU) và muốn tích hợp lớp SEO vào quy trình viết, không phải là một bước riêng biệt.

Các tính năng nổi bật của Surfer AI

Tạo dàn ý bằng công cụ Outline Builder để lập kế hoạch bản nháp nhanh hơn.

Tối ưu hóa bản nháp bằng cách tuân thủ các hướng dẫn nội dung liên kết với khả năng hiển thị tìm kiếm của Google và AI.

Giữ vững tính nhất quán thương hiệu với các mẫu và tùy chọn giọng nói tùy chỉnh.

Hợp tác với nhóm của bạn trên một nền tảng duy nhất và tích hợp với Tài liệu Google.

Giới hạn của Surfer AI

Yêu cầu thiết lập mạnh mẽ và kiến thức về SEO để đạt được kết quả nhất quán trên quy mô lớn.

Chi phí sẽ tăng đáng kể khi bạn chuyển từ kế hoạch miễn phí sang kế hoạch trả phí để sử dụng với tần suất cao hơn.

Cung cấp kết quả vẫn cần sự kiểm duyệt của con người, đặc biệt khi thông tin và tài liệu tham khảo là yếu tố quan trọng.

Giá cả của Surfer AI

Discovery: $59/tháng cho mỗi người dùng

Gói Tiêu chuẩn: $119/tháng cho 3 người dùng

Pro: $219/tháng cho 5 người dùng

An tâm: $359/tháng cho 10 người dùng

Enterprise: Từ $999/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Surfer AI

G2: 4.8/5 (530+ đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (420+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Surfer AI

Một người đánh giá trên Capterra đã nhận xét:

“Surfer là một công cụ SEO toàn diện tuyệt vời… Surfer là công cụ ưa thích của tôi cho tối ưu hóa thực thể. Tuy nhiên, ngoài tối ưu hóa thực thể, công cụ nghiên cứu từ khóa, tạo/lập bản đồ chủ đề và kiểm tra của nó cũng mạnh mẽ không kém.”

8. Writer.com (Phù hợp nhất cho quản lý nội dung cấp doanh nghiệp và đầu ra nhất quán với thương hiệu)

Khi nhiều nhóm cùng phát hành nội dung, các rủi ro có thể bao gồm việc sử dụng thuật ngữ sai và vi phạm chính sách vô tình lọt vào các tài sản tiếp xúc với khách hàng.

Writer.com có vị trí là nền tảng AI doanh nghiệp tập trung vào quản trị và kiểm soát thương hiệu, bao gồm các yếu tố như hồ sơ thương hiệu và giọng điệu, cùng với sự giám sát của quản trị viên cho các nhóm.

Writer cũng tận dụng "sử dụng kiến thức đã được phê duyệt" như một cách để giảm thiểu các câu trả lời không chính xác. Hệ thống Knowledge Graph của họ hỗ trợ quá trình tạo nội dung được tăng cường bằng việc truy xuất thông tin, giúp các nhóm có thể dựa vào các nguồn nội bộ để tạo ra nội dung và đảm bảo nội dung viết luôn tuân thủ các quy định đã được công ty phê duyệt.

Nếu bạn quan tâm đến bảo mật dữ liệu, khả năng kiểm toán và thông điệp nhất quán trên các nền tảng nội dung lớn, Writer được thiết kế dành cho điều đó.

Các tính năng nổi bật của Writer.com

Áp dụng các quy tắc về giọng điệu và phong cách thương hiệu để đảm bảo nội dung nhất quán giữa các nhóm.

Kết hợp đầu ra với Knowledge Graph để cải thiện khả năng truy vết và giảm thiểu lỗi.

Xây dựng các quy trình làm việc có thể lặp lại với các tác nhân và hướng dẫn cho các công việc GTM thông thường.

Hỗ trợ bảo mật doanh nghiệp và các tính năng quản trị để triển khai có kiểm soát.

Giới hạn của Writer.com

Phù hợp cho các nhóm nhỏ chỉ cần bản nháp nhanh chóng.

Yêu cầu công việc thiết lập để đảm bảo kiểm soát thương hiệu và nền tảng kiến thức được thiết lập chính xác.

Phụ thuộc vào các đầu vào nội bộ của bạn để duy trì chất lượng câu trả lời cao.

Giá cả của Writer.com

Gói Starter: Dùng thử miễn phí; Giá tùy chỉnh

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Writer.com

G2: 4.3/5 (100+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Writer.com

Một người đánh giá trên G2 đã nhận xét:

“Tôi đánh giá cao cách Writer.com đảm bảo rằng tất cả nội dung văn bản của chúng tôi luôn nhất quán với giọng điệu thương hiệu. … nền tảng này cũng giúp các nhóm hợp tác và quản lý quy trình làm việc dễ dàng hơn, giúp mọi người duy trì sự đồng bộ và năng suất.”

9. Copy. ai (Tốt nhất để biến quy trình GTM thành các đầu ra nghiên cứu-nội dung có thể lặp lại)

Nếu chiến lược GTM của bạn phụ thuộc vào tốc độ và tính liên quan, bạn đã quen với quy trình này: nghiên cứu tài khoản, kiểm tra liên hệ, tin nhắn tiếp cận ban đầu, email theo dõi, rồi việc cần làm là lặp lại quy trình cho phân khúc tiếp theo.

Copy. ai có vị trí là một nền tảng AI GTM, với các trường hợp sử dụng như “Prospecting Cockpit” tập trung vào thông tin tài khoản và soạn thảo các chiến dịch tiếp cận cụ thể cho từng tài khoản.

Copy. ai cũng có thể trích xuất thông tin từ bản ghi cuộc gọi bán hàng để hỗ trợ huấn luyện giao dịch và hướng dẫn dự báo. Nó không cung cấp gợi ý trực tiếp trong cuộc gọi, nhưng nó giỏi hơn trong việc chuyển đổi các cuộc hội thoại đó thành kết quả bán hàng thực tế và quy trình làm việc có tổ chức cho nhóm.

Các tính năng nổi bật của Copy. ai

Xây dựng các quy trình GTM có thể lặp lại cho tóm tắt, bản tóm tắt và các biến thể nội dung.

Chuyển đổi các ghi chú không cấu trúc thành các đầu ra có cấu trúc dễ dàng xem xét hơn.

Hỗ trợ các quy trình tiếp thị và bán hàng dựa trên các điểm thảo luận nhất quán.

Giảm thiểu công việc làm lại bằng cách giữ các kết quả đầu ra được tổ chức gọn gàng trong các quy trình làm việc, thay vì để chúng rải rác trong các bản nháp.

Giới hạn của Copy. ai

Cần thời gian để thiết lập để các quy trình làm việc phù hợp với quy trình của nhóm của bạn.

Phụ thuộc vào chất lượng nguồn dữ liệu của bạn, vì vậy bạn vẫn cần kiểm tra độ chính xác nhanh chóng.

Chi phí sẽ tăng cao khi bạn chuyển từ kế hoạch miễn phí sang kế hoạch trả phí cho các nhóm lớn hơn.

Giá cả của Copy. ai

Trò chuyện: $29/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Copy. ai

G2: 4.7/5 (180+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (60+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Copy. ai

Một người đánh giá trên Capterra đã nhận xét:

“… Copy. AI hỗ trợ nhiều loại nội dung, từ nội dung bán hàng đến bài viết blog và quảng cáo kỹ thuật số, giúp bạn luôn tạo ra loại nội dung mà đối tượng mục tiêu của bạn cần, bất kể loại nào. 3. Tích hợp dễ dàng với các quy trình làm việc hiện có…”

🤔 Bạn có biết: Thời gian cuộc họp hàng tuần đã tăng 252% kể từ tháng 2 năm 2020 đối với người dùng Microsoft Teams trung bình, và số cuộc họp hàng tuần cũng tăng 153%. Đó là lý do tại sao "sự rõ ràng sau cuộc gọi" quan trọng không kém gì chính cuộc gọi đó.

10. Perplexity AI (Phù hợp nhất cho nghiên cứu có trích dẫn có thể tham khảo trong công việc GTM)

Qua Perplexity

Đối với các nhà tiếp thị sản phẩm và phân tích viên nghiên cứu, "câu trả lời nhanh" chỉ hữu ích khi bạn có thể chỉ ra nguồn gốc của chúng.

Điểm mạnh cốt lõi của Perplexity là nghiên cứu có thể xác minh: nó cung cấp cho bạn câu trả lời kèm theo trích dẫn, cùng với các câu hỏi tiếp theo thông minh để bạn có thể mở rộng phân tích mà không cần bắt đầu lại từ đầu. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho nghiên cứu cạnh tranh, công việc định vị và các bản tóm tắt nội dung cần nguồn tham khảo.

Perplexity cũng hỗ trợ hợp tác thông qua Spaces, cho phép các nhóm tổ chức các tìm kiếm và chủ đề theo dự án để nghiên cứu không bị lạc trong nhiều công cụ khác nhau.

Nó có thể tìm kiếm trên web và các tài liệu nội bộ với quyền truy cập, điều này rất hữu ích khi nghiên cứu của bạn cần bao gồm cả nguồn công khai và tài liệu của công ty.

Các tính năng nổi bật của Perplexity AI

Trả lời với các trích dẫn để xác minh nghiên cứu nhanh hơn.

Tìm kiếm trên web theo thời gian thực để bản tóm tắt của bạn luôn được cập nhật.

Tạo ra các đầu ra sạch sẽ, được định dạng tốt mà bạn có thể tái sử dụng trong các bản tóm tắt và bài thuyết trình.

Hỗ trợ các câu hỏi theo dõi chi tiết mà không cần khởi động lại chủ đề thảo luận.

Giới hạn của Perplexity AI

Cần có trợ lý cuộc họp riêng nếu bạn muốn ghi lại tự động trong các cuộc họp.

Vẫn cần kiểm tra nguồn nhanh khi các trích dẫn mỏng hoặc không khớp với tuyên bố.

Chi phí sẽ tăng khi bạn chuyển từ kế hoạch miễn phí sang kế hoạch trả phí để sử dụng nghiên cứu với tần suất cao hơn.

Giá cả của Perplexity AI

Miễn phí

Pro: $20/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise Pro : $40/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise Max: $325/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Perplexity AI

G2: 4.5/5 (120+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (20+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Perplexity AI

Một người đánh giá trên G2 đã nhận xét:

“Nguồn thông tin đáng tin cậy và chính xác. Tôi sử dụng [Perplexity. AI] cho tiếp thị nội dung hàng ngày. Nó đã giúp tôi rất nhiều. Viết blog và bài viết, nội dung và văn bản trở nên dễ dàng.”

Nếu bạn vẫn đang so sánh các tùy chọn ngoài các giải pháp thay thế chính của Cluely, ba công cụ này có thể lấp đầy các khoảng trống phổ biến sau khi cuộc hội thoại trực tiếp kết thúc.

Chúng rất hữu ích khi bạn cần ghi chú AI sạch sẽ hơn, truy xuất nhanh hơn hoặc thực hành có cấu trúc hơn cho các cuộc phỏng vấn việc làm.

fireflies.ai : Trợ lý cuộc họp AI ghi lại các cuộc họp của bạn và chuyển đổi chúng thành bản ghi chép có thể tìm kiếm, tóm tắt và các mục cần thực hiện. Nó hoạt động trên các nền tảng video như Google Meet, bao gồm tùy chọn phần mở rộng Chrome có thể ghi lại và tóm tắt mà không cần thêm bot vào cuộc họp.

Otter.ai : Trợ lý cuộc họp ghi lại bản ghi âm thời gian thực và tạo ghi chú cuộc họp có cấu trúc mà bạn có thể xem nhanh. Nó có thể tự động tham gia cuộc họp trên Zoom, Microsoft Teams và Google Meet, rất tiện lợi nếu các cuộc gọi của bạn diễn ra trên các công cụ khác nhau hàng tuần.

Final Round AI : Được thiết kế cho các cuộc phỏng vấn mô phỏng AI và luyện tập phỏng vấn có cấu trúc, giúp bạn luyện tập câu trả lời và cải thiện chất lượng câu trả lời trước các vòng phỏng vấn quan trọng. Nó đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn luyện tập giống như các cuộc gọi video thực tế và nếu bạn đang chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn lập trình như một phần của quy trình phỏng vấn.

ClickUp mang đến các biên lai (và quy trình làm việc)

Lựa chọn giữa các giải pháp thay thế cho Cluely không chỉ đơn thuần là nhận được câu trả lời thời gian thực trong các cuộc hội thoại trực tiếp thông qua trợ lý phỏng vấn AI. Nếu bạn đang mua cho nhóm bán hàng, năng suất của nhóm và huấn luyện thời gian thực quan trọng không kém chất lượng ghi chú.

Đối với các nhóm marketing và GTM, bạn nên lựa chọn các công cụ cung cấp thông tin thời gian thực cho các cuộc họp chung, đồng thời mang lại nhiều hơn chỉ là các câu hỏi theo phong cách phỏng vấn.

Tìm kiếm các công cụ cung cấp hỗ trợ toàn diện cho quy trình làm việc của bạn trên nhiều nền tảng. Các công cụ lý tưởng nên bao gồm ghi chú có thể tìm kiếm, đề xuất thời gian thực được hỗ trợ bởi AI và phản hồi thời gian thực được tăng cường bởi AI.

ClickUp nổi bật khi bạn cần một không gian làm việc tích hợp và trợ lý AI để kết nối thông tin AI, tài liệu, hợp tác và triển khai. Bạn có thể:

Tóm tắt cuộc họp với ClickUp Brain

Ghi chép suy nghĩ của bạn trong ClickUp Docs

Tìm kiếm bằng chứng nhanh chóng với ClickUp Enterprise Search

Tự động hóa các bước theo dõi lặp lại với ClickUp Agents

Nhận hỗ trợ đa ngôn ngữ và các tính năng ghi chú được tăng cường bởi AI.

Đang tìm kiếm một giải pháp thay thế đáng tin cậy cho Cluely? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay.