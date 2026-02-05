10 Mẫu bảng đánh giá nhà cung cấp miễn phí để đánh giá nhà cung cấp

Đánh giá nhà cung cấp thường diễn ra theo những cách có thể dự đoán được: bảng điểm nằm trong bảng tính của ai đó, phản hồi thực tế nằm trong Slack, và việc gia hạn được quyết định trong một cuộc họp nơi mọi người nhớ đến những sự cố khác nhau.

Trong một thế giới mà rủi ro cung ứng luôn hiện hữu, thiết lập đó quá mong manh. Các nhà lãnh đạo mua sắm luôn coi việc giảm thiểu rủi ro là ưu tiên hàng đầu, và nhiều người cho rằng việc duy trì các nguồn cung ứng thay thế hoạt động là biện pháp hiệu quả nhất.

Hướng dẫn này cung cấp cho bạn 10 mẫu bảng đánh giá nhà cung cấp sẵn sàng sử dụng để bạn có thể đánh giá nhà cung cấp dựa trên các tiêu chí nhất quán, phát hiện rủi ro sớm và đưa ra quyết định mua sắm mà bạn có thể bảo vệ. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn cách thực hiện đánh giá có trọng số trong ClickUp khi bạn muốn hơn một đánh giá đơn giản từ 1 đến 5.

Tổng quan về các mẫu bảng điểm nhà cung cấp

Mẫu Liên kết tải xuống Phù hợp cho Tính năng nổi bật Định dạng trực quan Mẫu danh sách kiểm tra quản lý nhà cung cấp ClickUp Tải miễn phí mẫu Các nhóm thực hiện quy trình onboarding nhà cung cấp và quản lý các bước tuân thủ. Danh sách kiểm tra tiêu chuẩn sẵn có, Trường Tùy chỉnh cho thông tin nhà cung cấp, người được giao nhiệm vụ và ngày đáo hạn, hỗ trợ việc thêm điểm số. Quy trình kiểm tra danh sách Mẫu đánh giá nhà cung cấp ClickUp Tải miễn phí mẫu Các nhóm đánh giá hiệu suất nhà cung cấp sau các dự án hoặc hợp đồng Các phần phản ánh có cấu trúc, tài liệu hợp tác, thẻ, thu thập thông tin định tính. Mẫu đánh giá hồi cứu Mẫu Danh sách Nhà cung cấp Chính của ClickUp Tải miễn phí mẫu Các tổ chức quản lý nhiều nhà cung cấp tại một nơi duy nhất Cơ sở dữ liệu nhà cung cấp tập trung, chế độ xem bảng, Trường Tùy chỉnh cho thông tin liên hệ, chứng chỉ và rủi ro. Cơ sở dữ liệu chính Mẫu Ma trận So sánh ClickUp Tải miễn phí mẫu Các nhóm mua sắm so sánh nhà cung cấp song song trong quá trình RFP. Bố cục ma trận, trường điểm có trọng số, chỉ báo có mã màu sắc, xếp hạng tự động hóa. Ma trận so sánh Mẫu Bảng Điểm Cân Bằng ClickUp Tải miễn phí mẫu Các nhóm đánh giá nhà cung cấp trên các khía cạnh tài chính, chất lượng, quy trình và tăng trưởng. Bảng điểm bốn ô, Đánh giá Trường Tùy chỉnh, tích hợp bảng điều khiển Bảng điểm cân bằng Mẫu đánh giá phần mềm ClickUp Tải miễn phí mẫu Các nhóm IT, mua sắm và vận hành đánh giá các nhà cung cấp phần mềm và SaaS. Đánh giá trên các khía cạnh tích hợp, tuân thủ, hỗ trợ, giá cả, điểm số được tính trọng số và phản hồi từ các bộ phận khác nhau. Bảng điểm phần mềm Mẫu Thỏa thuận Nhà cung cấp ClickUp Tải miễn phí mẫu Các nhóm ghi chép hợp đồng, thỏa thuận mức dịch vụ (SLA), dòng thời gian gia hạn và nghĩa vụ của nhà cung cấp. Theo dõi các điều khoản hợp đồng, thỏa thuận mức dịch vụ (SLAs), ngày gia hạn, quy trình đánh giá liên kết và các Trường Tùy chỉnh. Công cụ theo dõi thỏa thuận Biểu mẫu đánh giá nhà cung cấp của Jotform Tải xuống mẫu này Các tổ chức mong muốn một quy trình đánh giá nhà cung cấp dựa trên biểu mẫu đơn giản. Trình tạo biểu mẫu tùy chỉnh, thang điểm đánh giá, trường dữ liệu có cấu trúc, bài nộp/gửi trực tuyến, lưu trữ phản hồi tập trung. Biểu mẫu đánh giá Mẫu đánh giá điểm khách hàng tiềm năng của HubSpot Tải xuống mẫu này Các nhóm cần một mô hình đánh giá nhà cung cấp dựa trên bảng tính đơn giản. Các trường điểm cơ bản, chỉ số tùy chỉnh, so sánh dễ dàng, bố cục thân thiện với bảng tính. Mẫu bảng tính Mẫu danh sách kiểm tra quản lý nhà cung cấp của Coefficient. io Tải xuống mẫu này Các nhóm đang theo dõi các bước tuân thủ và quy trình làm việc của nhà cung cấp. Theo dõi công việc dựa trên danh sách kiểm tra, quy trình làm việc có cấu trúc, trường thông tin tài liệu, tính nhất quán của quy trình. Mẫu danh sách kiểm tra

Mẫu bảng điểm nhà cung cấp là gì?

Mẫu bảng điểm nhà cung cấp là một khung tiêu chuẩn để đo lường và so sánh hiệu suất của nhà cung cấp bằng cách sử dụng cùng một tiêu chí mỗi lần, như chất lượng, độ tin cậy trong giao hàng, chi phí, khả năng phản hồi và rủi ro.

Thay vì dựa vào ý kiến cá nhân hoặc phản hồi ngẫu nhiên, công cụ này cung cấp cho nhóm của bạn một phương pháp lặp lại để đánh giá nhà cung cấp một cách nhất quán, nhận diện xu hướng hiệu suất theo thời gian và đưa ra quyết định có thể giải thích rõ ràng trong quá trình gia hạn hoặc xử lý các vấn đề phát sinh.

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên làm việc với kiến thức có nguy cơ mất các quyết định quan trọng bị phân tán trong các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi lại và đang theo dõi các quyết định, những thông tin quan trọng của kinh doanh sẽ bị lạc trong "tiếng ồn kỹ thuật số". Với khả năng quản lý nhiệm vụ ClickUp, bạn không bao giờ phải lo lắng về điều này. Tạo nhiệm vụ từ cuộc trò chuyện, bình luận nhiệm vụ, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột!

Tại sao nên sử dụng mẫu bảng điểm nhà cung cấp?

Nếu không có hệ thống bảng điểm, quản lý nhà cung cấp sẽ nhanh chóng trở nên phản ứng. Bạn chỉ phát hiện vấn đề khi sự cố xảy ra: giao hàng trễ, vi phạm thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA), hoặc sự cố hỗ trợ đột ngột trở thành tình huống khẩn cấp của bạn.

Bảng điểm thay đổi cục diện. Bạn sẽ nhận được các tín hiệu sớm, một hồ sơ theo dõi và cách so sánh nhà cung cấp mà không thay đổi tiêu chí giữa chừng quý.

Sử dụng bảng điểm quản lý nhà cung cấp tiêu chuẩn hóa giúp bạn:

So sánh nhà cung cấp một cách khách quan: Ngừng dựa vào quyết định dựa trên直觉 bằng cách đánh giá tất cả nhà cung cấp dựa trên cùng một bộ tiêu chí. Điều này đảm bảo công bằng và giúp bạn xác định các nhà cung cấp hàng đầu dựa trên dữ liệu thực tế.

Phát hiện rủi ro sớm: Nhận diện xu hướng suy giảm hiệu suất qua nhiều kỳ đánh giá, giúp bạn can thiệp kịp thời trước khi vấn đề nhỏ trở thành Nhận diện xu hướng suy giảm hiệu suất qua nhiều kỳ đánh giá, giúp bạn can thiệp kịp thời trước khi vấn đề nhỏ trở thành sự gián đoạn chuỗi cung ứng nghiêm trọng — điều này đặc biệt quan trọng khi 74% Giám đốc Mua hàng (CPO) cho biết việc tìm kiếm nguồn cung ứng thay thế là biện pháp giảm thiểu rủi ro hiệu quả nhất của họ.

Xây dựng mối quan hệ nhà cung cấp mạnh mẽ hơn: Cung cấp cho nhà cung cấp phản hồi rõ ràng, xây dựng dựa trên dữ liệu. Điều này giúp họ có mục tiêu cụ thể để cải thiện và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn.

Ra quyết định mua sắm nhanh hơn: Khi đến thời điểm Khi đến thời điểm gia hạn hợp đồng , bạn có thể nhanh chóng xác định nhà cung cấp nào đáp ứng kỳ vọng và nhà cung cấp nào không, giúp tiết kiệm thời gian cho các đánh giá lại kéo dài.

Giữ tài liệu sẵn sàng cho kiểm toán: Duy trì một hồ sơ rõ ràng, nhất quán về mọi đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp, đảm bảo bạn luôn sẵn sàng cho Duy trì một hồ sơ rõ ràng, nhất quán về mọi đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp, đảm bảo bạn luôn sẵn sàng cho các kiểm tra tuân thủ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lịch sử của nhà cung cấp không nên chỉ dựa vào trí nhớ của con người. Khi một vấn đề liên quan đến nhà cung cấp phát sinh, câu hỏi tồi tệ nhất là “Thông tin đó được ghi chép ở đâu?” Với ClickUp Enterprise Search, bạn có thể truy xuất các bảng đánh giá trước đây, ghi chú sự cố, quyết định gia hạn, điều khoản hợp đồng và phản hồi của các bên liên quan chỉ với một truy vấn, giúp quá trình đánh giá dựa trên bằng chứng chứ không phải việc tìm kiếm thông tin trên Slack. Tìm kiếm mọi thứ trong không gian làm việc của bạn với Enterprise Search

Cách xây dựng bảng điểm thực sự hiệu quả

Trước khi chọn mẫu, hãy xác định rõ ba yếu tố sau. Đây là sự khác biệt giữa một bảng đánh giá mà nhóm của bạn tin tưởng và một bảng đánh giá bị mọi người bỏ qua.

Quy mô: Giữ cho nó đơn giản (1–5 hoặc 1–10)

Trọng số: Xác định yếu tố quan trọng nhất (giao hàng so với chi phí so với rủi ro) và ghi chép lại.

Tần suất: Cài đặt chu kỳ đánh giá (hàng tháng đối với nhà cung cấp quan trọng, hàng quý đối với hầu hết các nhà cung cấp khác)

Sau khi logic chấm điểm được cài đặt, bạn có thể chọn mẫu phù hợp với quy trình làm việc của mình.

Các chỉ số chính cần bao gồm trong bảng điểm nhà cung cấp của bạn

Theo dõi các chỉ số sai cũng gây ra vấn đề tương tự như không theo dõi gì cả. Một bảng điểm đánh giá nhà cung cấp tốt tập trung vào bộ chỉ số hiệu suất chính (KPIs) cân bằng, phản ánh những yếu tố thực sự quan trọng đối với kinh doanh của bạn. Mặc dù chi tiết cụ thể phụ thuộc vào ngành của bạn, hầu hết các bảng điểm đều bao gồm các KPIs mua sắm cốt lõi này.

Chỉ số chất lượng: Điều này đang theo dõi mức độ mà sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn của bạn. Bao gồm tỷ lệ lỗi, tỷ lệ trả lại và tuân thủ các thông số kỹ thuật.

Hiệu suất giao hàng: Chỉ số này đo lường độ tin cậy và tính kịp thời. Các chỉ số chính bao gồm tỷ lệ giao hàng đúng hẹn, Chỉ số này đo lường độ tin cậy và tính kịp thời. Các chỉ số chính bao gồm tỷ lệ giao hàng đúng hẹn, độ chính xác của thời gian giao hàng và độ hoàn thiện của đơn đặt hàng.

Chỉ số chi phí: Điều này vượt ra ngoài giá niêm yết để đánh giá giá trị tổng thể. Theo dõi tính cạnh tranh về giá so với thị trường, độ chính xác của hóa đơn và chi phí quyền sở hữu tổng thể.

Tính phản hồi và dịch vụ: Điều này đánh giá mức độ dễ dàng trong công việc với nhà cung cấp. Đo lường thời gian phản hồi thông tin, tốc độ giải quyết vấn đề và khả năng linh hoạt của họ trong việc xử lý các yêu cầu khẩn cấp.

Tuân thủ và rủi ro: Điều này đánh giá tính ổn định và tuân thủ quy định của nhà cung cấp. Bao gồm trạng thái bảo hiểm và chứng nhận của họ, các chỉ số ổn định tài chính và Điều này đánh giá tính ổn định và tuân thủ quy định của nhà cung cấp. Bao gồm trạng thái bảo hiểm và chứng nhận của họ, các chỉ số ổn định tài chính và tuân thủ các tiêu chuẩn ngành

Yếu tố quan hệ: Điều này phản ánh giá trị chiến lược của mối quan hệ hợp tác. Đánh giá chất lượng quản lý tài khoản của họ, sự sẵn sàng hợp tác trong việc cải thiện và đóng góp vào sự đổi mới.

🎥 Khi đánh giá nhà cung cấp phần mềm, việc hiểu rõ các chỉ số phát triển quan trọng có thể giúp bạn đánh giá khả năng kỹ thuật và hiệu suất triển khai của họ một cách hiệu quả hơn. Video này cung cấp tổng quan về các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) quan trọng trong phát triển phần mềm, giúp bạn xác định tiêu chí đánh giá nhà cung cấp.

10 Mẫu bảng đánh giá nhà cung cấp miễn phí

10 mẫu bảng đánh giá nhà cung cấp miễn phí này sẽ giúp bạn có khởi đầu thuận lợi, từ đó bạn có thể chọn mẫu phù hợp nhất với nhu cầu của mình và tùy chỉnh theo yêu cầu.

1. Mẫu danh sách kiểm tra quản lý nhà cung cấp ClickUp

Tải miễn phí mẫu Mẫu danh sách kiểm tra quản lý nhà cung cấp ClickUp hiển thị danh sách kiểm tra onboarding nhà cung cấp có cấu trúc với các công việc và trạng thái.

Bạn đã chán ngán việc các bước bị bỏ sót trong quá trình onboarding nhà cung cấp? Mẫu danh sách kiểm tra quản lý nhà cung cấp dựa trên công việc ClickUp đảm bảo mọi kiểm tra tuân thủ và hoạt động quản lý được theo dõi từ đầu đến cuối. Đây là giải pháp lý tưởng cho các nhóm cần quy trình lặp lại để onboarding nhà cung cấp mới và thực hiện các đánh giá kỳ.

Mẫu này kết hợp quy trình với việc theo dõi hiệu suất.

Nội dung của mẫu này bao gồm:

Các mục danh sách kiểm tra sẵn có cho từng bước trong quy trình đánh giá nhà cung cấp.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp để theo dõi trạng thái nhà cung cấp, ngày hợp đồng và tài liệu tuân thủ.

Xác định trách nhiệm rõ ràng bằng cách sử dụng ClickUp Assignees và ClickUp ngày đáo hạn.

Cấu trúc linh hoạt hỗ trợ thêm tiêu chí đánh giá cùng với việc đang theo dõi danh sách kiểm tra.

Ngừng theo dõi thủ công các ngày gia hạn hợp đồng — tự động hóa trong quy trình mua sắm mang lại lợi nhuận trung bình 18% với thời gian hoàn vốn chỉ 12 tháng. Không bao giờ bỏ lỡ hạn chót hợp đồng bằng cách cài đặt ClickUp Automations để tự động kích hoạt các công việc đánh giá hoặc gửi thông báo khi ngày đáo hạn sắp đến. ClickUp “Tự động hóa với AI (beta)” trình tạo quy tắc: khi trạng thái thay đổi thành “Sẵn sàng cho Thiết kế”, tự động thay đổi người được giao nhiệm vụ sang Nhóm Thiết kế.

2. Mẫu đánh giá nhà cung cấp ClickUp

Tải miễn phí mẫu Mẫu đánh giá nhà cung cấp ClickUp: Tối ưu hóa quy trình đánh giá nhà cung cấp của bạn với mẫu toàn diện này.

Đôi khi một điểm số đơn giản không thể phản ánh toàn bộ bức tranh. Mẫu đánh giá nhà cung cấp theo phong cách hồi cứu (Vendor Retro Template) của ClickUp giúp nhóm của bạn thực hiện các đánh giá nhà cung cấp sau dự án hoặc sau hợp đồng một cách có ý nghĩa để ghi nhận những bài học quý giá. Mẫu này lý tưởng cho các nhóm muốn hiểu rõ nguyên nhân đằng sau hiệu suất của nhà cung cấp.

Mẫu này chuyển đổi phản hồi thành những thông tin có thể hành động.

Nội dung của mẫu này bao gồm:

3. Mẫu Danh sách Nhà cung cấp Chính của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Danh sách nhà cung cấp trong chế độ xem bảng của ClickUp, được phân nhóm theo trạng thái, đang theo dõi loại hàng hóa, thông tin liên hệ, địa chỉ của từng nhà cung cấp và đánh giá chất lượng dịch vụ dựa trên sao.

Thông tin nhà cung cấp của bạn có bị phân tán trong hàng chục tệp khác nhau không? Mẫu Danh sách Nhà cung cấp Trung tâm ( Vendor Master List Template) của ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách đang theo dõi tất cả nhà cung cấp của bạn tại một nơi duy nhất, kèm theo các chi tiết quan trọng và chỉ số hiệu suất. Đây là công cụ không thể thiếu cho bất kỳ tổ chức nào quản lý nhiều nhà cung cấp và cần một cơ sở dữ liệu nhà cung cấp trung tâm.

Mẫu bảng điểm nhà cung cấp này là nền tảng cho toàn bộ chương trình quản lý nhà cung cấp của bạn.

Nội dung của mẫu này bao gồm:

Theo dõi theo phong cách bảng tính bằng cách sử dụng chế độ xem bảng của ClickUp

Các trường Tùy chỉnh ClickUp cho thông tin liên hệ, chứng chỉ và đánh giá rủi ro.

Tìm kiếm và sắp xếp nhanh chóng với bộ lọc ClickUp.

Khả năng liên kết các bảng điểm cá nhân với cơ sở dữ liệu nhà cung cấp chính.

Chuyển đổi dữ liệu thô thành những thông tin có giá trị. Nhìn tổng quan về toàn bộ mạng lưới nhà cung cấp của bạn chỉ trong nháy mắt bằng cách kéo dữ liệu từ danh sách công việc vào các bảng điều khiển hiệu suất nhà cung cấp theo thời gian thực với ClickUp. Ví dụ về bảng điều khiển ClickUp cho tổng quan và báo cáo hiệu suất nhà cung cấp

4. Mẫu Ma trận So sánh ClickUp

Tải miễn phí mẫu Mẫu Ma trận So sánh ClickUp để đánh giá và chấm điểm nhà cung cấp song song.

Việc lựa chọn giữa nhiều nhà cung cấp trong quá trình RFP có thể giống như so sánh táo với cam. Mẫu Ma trận So sánh Song song của ClickUp mang lại sự rõ ràng cho quy trình đánh giá nhà cung cấp bằng cách cho phép bạn đánh giá nhiều nhà cung cấp dựa trên cùng một tiêu chí. Mẫu này được thiết kế cho các nhóm mua sắm cần đưa ra quyết định lựa chọn có cơ sở dữ liệu và có thể bảo vệ được.

Mẫu này được thiết kế chuyên biệt để giúp bạn chuyển từ danh sách công việc dài sang danh sách ngắn một cách tự tin.

Nội dung của mẫu này bao gồm:

Bố cục ma trận có cấu trúc so sánh các nhà cung cấp dựa trên cùng các tiêu chí đánh giá.

Xếp hạng tự động bằng cách sử dụng các trường điểm số có trọng số của ClickUp (Trường công thức).

Hiển thị các chỉ báo trạng thái được mã hóa màu sắc với ClickUp Color-coded Status Indicators

Khung đánh giá rõ ràng và có cơ sở pháp lý hỗ trợ việc lựa chọn nhà cung cấp cuối cùng.

Muốn tính điểm có trọng số mà không cần tính toán trên bảng tính? Trong ClickUp, thêm từng KPI dưới dạng Trường Tùy chỉnh, sau đó sử dụng Trường Công thức để tính toán tổng điểm có trọng số tự động. Như vậy, mẫu sẽ duy trì tính nhất quán ngay cả khi nhiều người đánh giá chấm điểm nhà cung cấp. ✨ Sử dụng công thức nâng cao một cách dễ dàng trong các Trường Tùy chỉnh của ClickUp.

5. Mẫu Bảng Điểm Cân Bằng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Mẫu Bảng Điểm Cân Bằng ClickUp cho đánh giá hiệu suất nhà cung cấp đa chiều

Chỉ tập trung vào chi phí là một sai lầm phổ biến có thể khiến bạn chọn nhà cung cấp giá rẻ, nhưng cuối cùng lại tốn kém hơn trong dài hạn do chất lượng hoặc dịch vụ kém. Mẫu bảng điểm cân bằng chiến lược ( Balanced Scorecards Template) của ClickUp giúp bạn đánh giá nhà cung cấp trên nhiều khía cạnh hiệu suất, đảm bảo bạn có chế độ xem toàn diện về giá trị của họ.

Mẫu này giúp bạn tránh việc quá chú trọng vào giá cả mà bỏ qua chất lượng hoặc sự đổi mới.

Nội dung của mẫu này bao gồm:

Đánh giá theo bốn chiều: tài chính, khách hàng/chất lượng, quy trình nội bộ và phát triển/học tập.

Đánh giá theo các chiều bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp

Định dạng sẵn sàng cho bảng điều khiển để báo cáo cấp lãnh đạo.

Dựa trên phương pháp thẻ điểm cân bằng được điều chỉnh cho quản lý hiệu suất nhà cung cấp.

6. Mẫu đánh giá phần mềm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Mẫu đánh giá phần mềm ClickUp để đánh giá các nhà cung cấp SaaS về tích hợp bảo mật và hỗ trợ.

Đánh giá nhà cung cấp phần mềm đi kèm với những thách thức riêng biệt. Mẫu bảng điểm đánh giá phần mềm chuyên dụng này của ClickUp được thiết kế riêng cho các nhóm IT, mua sắm và vận hành có nhiệm vụ đánh giá các nhà cung cấp công nghệ và công cụ SaaS.

Mẫu này giải quyết các yếu tố đặc thù của việc mua sắm phần mềm. 🛠️

Nội dung của mẫu này bao gồm:

Đánh giá dựa trên sự phù hợp về chức năng, khả năng tích hợp, bảo mật/tuân thủ, chất lượng hỗ trợ và mô hình định giá.

Thu thập phản hồi có cấu trúc từ các bên liên quan đa chức năng.

Xếp hạng nhà cung cấp dựa trên các trường điểm số có trọng số.

Giúp đánh giá các yếu tố kỹ thuật lâu dài như tính sẵn sàng của API và khả năng di chuyển dữ liệu.

7. Mẫu thỏa thuận nhà cung cấp ClickUp

Tải miễn phí mẫu Mẫu Thỏa thuận Nhà cung cấp ClickUp để ghi chép các điều khoản hợp đồng, cam kết dịch vụ (SLAs) và theo dõi quá trình gia hạn.

Hợp đồng nhà cung cấp không chỉ là một tài liệu pháp lý—đó là cam kết về hiệu suất. Mẫu Hợp đồng Nhà cung cấp của ClickUp giúp bạn kết nối khoảng cách giữa các thỏa thuận pháp lý và thực tế vận hành bằng cách ghi chép các thỏa thuận nhà cung cấp cùng với kỳ vọng về hiệu suất và Thỏa thuận Mức Dịch vụ (SLAs). Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các nhóm muốn yêu cầu nhà cung cấp chịu trách nhiệm về những gì họ đã cam kết.

Mẫu này biến các hợp đồng của bạn thành các tài liệu động.

Nội dung của mẫu này bao gồm:

Tài liệu hóa có cấu trúc các điều khoản hợp đồng quan trọng, cam kết SLA và các tiêu chuẩn hiệu suất.

Đang theo dõi trạng thái thỏa thuận, ngày gia hạn và tuân thủ bằng cách sử dụng ClickUp Trường Tùy chỉnh

Quy trình xem xét hợp đồng được hỗ trợ bởi ClickUp Linked Tasks

Giúp đảm bảo các điều khoản đã thỏa thuận được theo dõi và thực thi một cách tích cực.

8. Biểu mẫu đánh giá nhà cung cấp của Jotform

Tải xuống mẫu này Mẫu biểu mẫu đánh giá nhà cung cấp Jotform: Ví dụ về bố cục cho các đánh giá nhà cung cấp có cấu trúc

Mẫu biểu mẫu đánh giá nhà cung cấp (Vendor Evaluation Form Template) cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp thông qua các tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn và các trường phản hồi. Nó giúp các nhóm thu thập dữ liệu đánh giá nhất quán về chất lượng, độ tin cậy và hiệu quả dịch vụ của nhà cung cấp, từ đó dễ dàng so sánh các nhà cung cấp và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Mẫu này lý tưởng cho các tổ chức muốn áp dụng phương pháp đơn giản, dựa trên biểu mẫu để theo dõi hiệu suất nhà cung cấp mà không cần thiết lập phức tạp.

Mẫu này hỗ trợ đánh giá nhà cung cấp một cách nhất quán và có cấu trúc.

Nội dung của mẫu này bao gồm:

Đánh giá hiệu suất nhà cung cấp có cấu trúc bằng cách sử dụng thang điểm đánh giá và các trường phản hồi.

Ghi lại các thông tin quan trọng về nhà cung cấp như thông tin nhà cung cấp và tiêu chí đánh giá.

Trình tạo biểu mẫu tùy chỉnh để thêm hoặc chỉnh sửa các trường đánh giá và câu hỏi đánh giá.

Thu thập dữ liệu theo thời gian thực để theo dõi hiệu suất nhà cung cấp một cách nhất quán.

Dễ dàng chia sẻ qua liên kết biểu mẫu bảo mật hoặc nhúng để thu thập ý kiến của các bên liên quan.

Lưu trữ phản hồi tập trung để phân tích và so sánh.

Hỗ trợ cả đánh giá định lượng và phản hồi định tính để đảm bảo đánh giá cân bằng.

9. Mẫu đánh giá điểm khách hàng tiềm năng của HubSpot

Tải xuống mẫu này Xem trước mẫu đánh giá điểm khách hàng tiềm năng HubSpot cho hệ thống đánh giá dựa trên bảng tính.

Nếu bạn đang tìm kiếm một điểm khởi đầu đơn giản, không rườm rà cho mẫu đánh giá nhà cung cấp Lead Scoring Template của HubSpot, bảng tính có thể tải xuống từ HubSpot là một lựa chọn nhanh chóng và dễ dàng. Nó cung cấp một khung cơ bản mà bạn có thể tùy chỉnh trong Excel hoặc Google Trang tính.

Mẫu này rất phù hợp để bắt đầu nhanh chóng.

Nội dung của mẫu này bao gồm:

Cấu trúc đánh giá cơ bản bao gồm các chỉ số chung của nhà cung cấp.

Các trường và tiêu chí đánh giá có thể tùy chỉnh hoàn toàn.

Định dạng thân thiện với bảng tính để dễ sử dụng.

So sánh đơn giản giữa các nhà cung cấp

Là một bảng tính tĩnh, mẫu này yêu cầu cập nhật và tính toán thủ công. Nó tồn tại bên ngoài quy trình quản lý dự án của bạn, điều này có thể dẫn đến tình trạng dữ liệu bị phân mảnh và thông tin bị phân tán.

10. Mẫu danh sách kiểm tra quản lý nhà cung cấp của Coeffiennt. io

Tải xuống mẫu này Mẫu danh sách kiểm tra quản lý nhà cung cấp Coefficient. io - Xem trước mẫu danh sách kiểm tra quản lý nhà cung cấp dựa trên quy trình.

Mẫu Danh sách Kiểm tra Quản lý Nhà cung cấp của Coefficient. io, được thiết kế theo phong cách danh sách kiểm tra, tập trung vào khía cạnh quy trình của quản lý nhà cung cấp, chẳng hạn như tuân thủ và theo dõi công việc. Đây là lựa chọn thực tiễn cho các nhóm muốn áp dụng phương pháp tiếp cận hướng nhiệm vụ trong việc giám sát nhà cung cấp.

Mẫu này nổi bật về tuân thủ quy trình.

Nội dung của mẫu này bao gồm:

Đang theo dõi việc đánh giá và tuân thủ của nhà cung cấp dựa trên danh sách kiểm tra.

Quy trình làm việc có cấu trúc cho các quy trình quản lý nhà cung cấp

Hỗ trợ tài liệu cho các quy trình và yêu cầu của nhà cung cấp.

Tập trung vào tuân thủ và tính nhất quán của quy trình.

Mặc dù rất hiệu quả trong việc theo dõi tiến độ hoàn thành quy trình, phương pháp danh sách kiểm tra này ít phù hợp cho việc đánh giá hiệu suất định lượng và phân tích xu hướng theo thời gian.

Các thực hành tốt nhất khi sử dụng mẫu bảng điểm nhà cung cấp

Ngay cả mẫu bảng điểm nhà cung cấp tốt nhất cũng sẽ thất bại nếu nhóm của bạn không tuân thủ quy trình nhất quán. Dưới đây là một số thực hành tốt nhất để đảm bảo chương trình đánh giá nhà cung cấp của bạn thành công. 🙌

Xác định tiêu chí trước khi bắt đầu đánh giá: Đảm bảo sự đồng thuận từ tất cả các bên liên quan về các chỉ số quan trọng và cách chúng sẽ được tính điểm. Thay đổi quy tắc giữa chừng sẽ làm suy yếu tính nhất quán và công bằng.

Giữ thang điểm đánh giá đơn giản: Thang điểm từ 1 đến 5 thường là đủ. Thang điểm quá phức tạp có thể dẫn đến nhầm lẫn và đánh giá không nhất quán từ các đánh giá viên khác nhau.

Lập lịch các chu kỳ đánh giá định kỳ: Tính nhất quán là yếu tố quan trọng. Các đánh giá hàng quý thường phù hợp với hầu hết các mối quan hệ với nhà cung cấp, nhưng bạn có thể xem xét việc kiểm tra hàng tháng đối với các nhà cung cấp có rủi ro cao như một chiến lược Tính nhất quán là yếu tố quan trọng. Các đánh giá hàng quý thường phù hợp với hầu hết các mối quan hệ với nhà cung cấp, nhưng bạn có thể xem xét việc kiểm tra hàng tháng đối với các nhà cung cấp có rủi ro cao như một chiến lược giảm thiểu rủi ro

Tích hợp nhiều bên liên quan: Việc đánh giá nhà cung cấp không nên diễn ra một cách độc lập. Hãy thu thập ý kiến từ những người trực tiếp tham gia vào công việc với nhà cung cấp hàng ngày.

Chia sẻ phản hồi với nhà cung cấp của bạn: Bảng điểm phát huy hiệu quả nhất khi được sử dụng như một công cụ cải thiện. Chia sẻ kết quả với nhà cung cấp để cung cấp cho họ một lộ trình rõ ràng hướng tới một mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn.

Theo dõi xu hướng, không chỉ các số liệu tạm thời: Một điểm số thấp duy nhất có thể là một trường hợp ngoại lệ. Điều bạn thực sự cần theo dõi là sự sụt giảm điểm số qua nhiều kỳ đánh giá, vì điều này cho thấy một vấn đề thực sự.

Đừng để những thông tin quý giá bị mất trong các báo cáo tĩnh. Hãy trực quan hóa xu hướng điểm số theo thời gian và biến dữ liệu của bạn thành thông tin có thể hành động bằng cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp, lấy dữ liệu thời gian thực từ các công việc và Trường Tùy chỉnh của bạn. Để đào sâu hơn và biến dữ liệu của bạn thành thông tin có thể hành động ngay lập tức, hãy yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt dữ liệu hiệu suất nhà cung cấp hoặc xác định các nhà cung cấp hàng đầu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giữ cho việc đánh giá nhà cung cấp diễn ra suôn sẻ. Bảng điểm nhà cung cấp sẽ thất bại nếu quy trình không được thực thi một cách nhất quán. ClickUp Super Agents có thể theo dõi ngày đáo hạn của bảng điểm, cảnh báo về các nhà cung cấp có điểm số giảm sút qua các chu kỳ và nhắc nhở chủ sở hữu khi đánh giá quá hạn, để "đánh giá hàng quý" không còn là một mục tiêu xa vời mà trở thành thói quen vận hành. Tăng tốc quy trình làm việc với Super Agents

Từ dữ liệu phân tán đến quyết định chiến lược

Bảng điểm nhà cung cấp hoạt động hiệu quả vì chúng hiển thị hiệu suất trước khi tình huống trở nên cấp bách. Với hệ thống đánh giá nhất quán, bạn có thể phát hiện sớm sự chênh lệch, khen thưởng các nhà cung cấp thực sự đáp ứng yêu cầu và tiến hành gia hạn hợp đồng dựa trên bằng chứng cụ thể thay vì cảm tính.

Chọn mẫu phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn, cài đặt logic chấm điểm một lần và thực hiện chu kỳ đánh giá đầu tiên. Sau đó, quy trình sẽ được tự động hóa.

Bắt đầu miễn phí với ClickUp và tùy chỉnh các mẫu để phù hợp với cách nhóm của bạn đánh giá nhà cung cấp.

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá định kỳ hàng quý thường phù hợp với hầu hết các mối quan hệ với nhà cung cấp, cung cấp đủ thời gian để quan sát các mẫu hiệu suất có ý nghĩa mà không gây ra gánh nặng hành chính quá mức. Đối với các nhà cung cấp quan trọng hoặc những nhà cung cấp có vấn đề hiệu suất gần đây, việc kiểm tra hàng tháng có thể là phù hợp. Yếu tố quan trọng là tính nhất quán—các đánh giá không đều đặn làm suy yếu tính tin cậy của quy trình đánh giá và khiến phân tích xu hướng trở nên không đáng tin cậy.

Đánh giá nhà cung cấp thường là một đánh giá tại một thời điểm cụ thể được thực hiện trong quá trình lựa chọn hoặc đánh giá nhà cung cấp – về cơ bản là một bức tranh tổng quan về khả năng và sự phù hợp. Trong khi đó, bảng điểm nhà cung cấp là một công cụ theo dõi hiệu suất liên tục, đo lường mức độ đáp ứng kỳ vọng của nhà cung cấp đã được thiết lập theo thời gian. Hãy xem đánh giá như cuộc phỏng vấn tuyển dụng và bảng điểm như các cuộc đánh giá hiệu suất liên tục.

Bắt đầu bằng cách chứng minh chi phí của phương pháp hiện tại – thời gian lãng phí khi tìm kiếm thông tin, các quyết định được đưa ra dựa trên dữ liệu không đầy đủ và các vấn đề không được phát hiện kịp thời. Sau đó, đề xuất một chương trình thử nghiệm với ba đến năm nhà cung cấp quan trọng nhất của bạn. Những thành công nhanh chóng từ chương trình thử nghiệm sẽ tạo đà cho việc áp dụng rộng rãi hơn, và các bên tham gia sớm thường trở thành những người ủng hộ việc mở rộng chương trình.