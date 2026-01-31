Bạn là một người tạo hoặc cá nhân muốn kiếm tiền với AI?

Tin tốt là điều này hoàn toàn có thể thực hiện được, ngay cả khi không cần xây dựng mọi thứ từ đầu. Điều bạn cần là một quy trình làm việc đơn giản và sự kỷ luật để duy trì hiệu quả liên tục.

McKinsey ước tính AI tạo sinh có thể mang lại giá trị từ $2,6 nghìn tỷ đến $4,4 nghìn tỷ mỗi năm cho hàng chục ngành kinh doanh. Giá trị này thể hiện qua việc các nhóm chi trả cho việc tạo/lập nội dung nhanh hơn và hoạt động hiệu quả hơn trên toàn cầu. Việc cần làm là sử dụng AI để thực hiện tất cả những điều đó, và hơn thế nữa.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thảo luận về cách kiếm tiền với AI. Chúng ta sẽ đề cập đến các nguồn thu nhập phù hợp cho người mới bắt đầu, những sản phẩm nên bán và cách định giá chúng.

Bạn cũng sẽ học cách chọn công cụ AI phù hợp và tránh những sai lầm phổ biến. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng hệ thống kiếm tiền liên tục với AI, ngay cả khi bạn bắt đầu với các công cụ AI miễn phí và kiến thức kỹ thuật cơ bản.

Cách kiếm tiền với AI: Các nguồn thu nhập hàng đầu hiệu quả

Kiếm tiền với AI có thể rất đơn giản. Dù bạn viết mã, tạo nội dung hay thiết kế tự động hóa với AI, đều có rất nhiều cơ hội để bạn tận dụng. Tất cả những gì bạn cần biết là sử dụng công cụ nào và cách bán những gì bạn tạo ra.

✅ Hãy cùng tìm hiểu một số kế hoạch và quy trình chắc chắn để kiếm tiền bằng cách sử dụng các công cụ và dịch vụ AI:

1) Làm việc tự do với AI (viết lách, thiết kế, mã hóa, tự động hóa)

Làm việc tự do là con đường nhanh nhất để kiếm tiền với AI vì bạn bán kết quả mà khách hàng đã hiểu rõ. Bạn sử dụng các công cụ được hỗ trợ bởi AI phía sau để hoàn thành công việc nhanh hơn, sau đó bạn tính phí cho kết quả, không phải cho công cụ.

Viết bài blog, trang đích và chuỗi email sử dụng sử dụng các công cụ viết AI và trợ lý viết AI.

Thiết kế hình thu nhỏ, nội dung quảng cáo và bộ nhận diện thương hiệu bằng các công cụ tạo nghệ thuật AI, tạo hình ảnh AI và nghệ thuật do AI tạo ra.

Tạo các kịch bản và tích hợp đơn giản với công cụ lập trình mã AI để đẩy nhanh quá trình giao hàng cho khách hàng.

Cài đặt tự động hóa cho quá trình onboarding, theo dõi và báo cáo như các dịch vụ AI trả phí.

📌 Ví dụ: Bạn bán gói dịch vụ “máy tạo nội dung hàng tháng” bao gồm 4 bài viết blog + 12 bài đăng trên mạng xã hội. Bạn sử dụng công nghệ tạo nội dung AI để tăng tốc độ, sau đó chỉnh sửa, kiểm tra thông tin và điều chỉnh giọng điệu sao cho vẫn giữ được sự tự nhiên như con người.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng AI để tự động hóa các công việc

2) Tạo nội dung bằng AI (blog, YouTube, video ngắn)

Qua Canva

Bạn có thể biến việc tạo nội dung thành nguồn thu nhập bằng cách sản xuất nội dung AI trực quan. Chọn một lĩnh vực cụ thể và đăng tải đều đặn, đồng thời tái sử dụng cùng một ý tưởng trên các kênh khác nhau. Điều này giúp nỗ lực của bạn tích lũy theo thời gian.

Viết bài blog nhanh hơn với trợ lý viết AI , sau đó thêm ví dụ thực tế và những phân tích độc đáo.

Viết kịch bản và lập kế hoạch cho video YouTube bằng AI, sau đó cắt các đoạn video bằng các công cụ video AI.

Tạo mẫu cho tiêu đề, hình thu nhỏ và mô tả để bạn không phải bắt đầu từ đầu mỗi tuần.

📌 Ví dụ: Bạn điều hành một kênh YouTube chuyên biệt (ví dụ: “AI cho môi giới bất động sản”). Mỗi video hàng tuần được chuyển đổi thành bài viết blog, email ngắn và nhiều video ngắn.

📖 Đọc thêm: Cách tối ưu hóa quản lý dự án với tự động hóa

3) Tư vấn hoặc huấn luyện được tăng cường bởi AI

Nếu bạn có chuyên môn trong một lĩnh vực (thể dục, thiết kế, vận hành bán hàng, nhân sự, tài chính), bạn có thể bán "AI kết hợp với sự đánh giá của bạn". Ở đây, khách hàng sẽ trả tiền cho bạn để lựa chọn công cụ, giảm thiểu việc dùng thử và lỗi, cũng như cài đặt hệ thống thực sự hiệu quả.

Gói dịch vụ onboarding AI bao gồm thiết lập công cụ, thư viện prompt, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và đào tạo như dịch vụ tư vấn AI.

Cung cấp báo cáo hàng tuần và hỗ trợ ra quyết định bằng phân tích dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu và phân tích dự đoán.

Đề xuất một giải pháp AI thực tiễn cho một quy trình làm việc (phân loại khách hàng tiềm năng, hỗ trợ FAQ, quy trình sản xuất nội dung), sau đó mở rộng.

📌 Ví dụ: Bạn giúp một agency nhỏ kết hợp AI với quy trình hiện có của họ, sau đó cung cấp cho họ một bộ hướng dẫn có thể áp dụng lặp lại mà họ có thể thực hiện hàng tuần.

📖 Xem thêm: Các loại trợ lý AI để nâng cao hiệu quả kinh doanh

4) Bán các mẫu AI hoặc gói mẫu AI

Nếu bạn có thể tạo ra các lệnh (prompts) giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhóm, bạn có thể tận dụng chúng. Hãy xem các lệnh (prompts) như những "quy trình làm việc nhỏ" có thể tái sử dụng cho việc tạo nội dung, tiếp cận khách hàng, mô tả sản phẩm hoặc hỗ trợ khách hàng.

Bán gói dịch vụ theo vai trò (môi giới bất động sản, huấn luyện viên, người bán hàng trên Etsy, phòng khám địa phương) với các chuỗi hướng dẫn từng bước.

Bao gồm “trường nhập liệu” và ví dụ để người mới bắt đầu có thể sử dụng mà không cần phỏng đoán.

Thêm bộ câu hỏi thường gặp (FAQ) về AI cho hỗ trợ khách hàng và giải quyết các phản đối trong bán hàng.

📌 Ví dụ: Bạn bán gói "Local Business Content Pack" bao gồm các mẫu nội dung cho bài đăng trên Google Business, bài đăng trên mạng xã hội và nội dung quảng cáo ngắn, kèm theo danh sách kiểm tra đăng bài hàng tuần.

5) Xây dựng và bán các quy trình tự động hóa AI

Với các quy trình tự động hóa AI, bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách giảm bớt công việc lặp đi lặp lại. Bằng cách kết nối các công cụ và cài đặt các điều kiện kích hoạt, bạn có thể tạo ra một quy trình làm việc tiết kiệm thời gian hàng tuần, giúp việc định giá trở nên dễ dàng hơn.

Xây dựng quy trình tiếp nhận khách hàng tiềm năng (biểu mẫu → CRM → theo dõi)

Tạo quy trình sản xuất nội dung (bản tóm tắt → bản nháp → kiểm duyệt → lên lịch)

Tự động hóa báo cáo (thu thập dữ liệu → bảng điều khiển → tóm tắt hàng tuần)

📌 Ví dụ: Bạn bán dịch vụ "Tự động hóa quy trình onboarding khách hàng" với phí thiết lập một lần cộng với phí duy trì hàng tháng cho các bản cập nhật và cải tiến.

6) Bán các sản phẩm kỹ thuật số được tạo ra bằng AI

Sản phẩm kỹ thuật số phù hợp cho người mới bắt đầu vì bạn có thể xây dựng một lần và bán nhiều lần. AI giúp bạn soạn thảo nhanh hơn, nhưng bạn vẫn thành công khi sản phẩm thực sự hữu ích.

Bán mẫu (lịch nội dung, bản trình bày, quy trình làm việc tiêu chuẩn, gói đề xuất)

Bán gói sản phẩm chuyên biệt (thư viện chú thích, chuỗi email, danh sách kiểm tra onboarding)

Bán tài sản sáng tạo (biểu tượng, nền, hình ảnh AI phong cách stock)

📌 Ví dụ: Bạn tạo một "Bộ công cụ khởi đầu cho freelancer" bao gồm các mẫu đề xuất, biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng và danh sách kiểm tra giao hàng đơn giản.

7) Xây dựng chatbot AI cho doanh nghiệp nhỏ

Thông qua ChatBot

Các doanh nghiệp kinh doanh nhỏ thường mong muốn nhận được phản hồi nhanh chóng và giảm thiểu các câu hỏi lặp lại. Bạn có thể xây dựng các chatbot AI để xử lý các câu hỏi thường gặp (FAQ) và sàng lọc khách hàng tiềm năng.

Tạo chatbot từ danh sách câu hỏi thường gặp (FAQ), chính sách và dịch vụ hiện có của kinh doanh.

Thêm tính năng thu thập thông tin khách hàng tiềm năng (tên, email, loại yêu cầu) và quy tắc định tuyến.

Giữ lại quy trình chuyển giao cho con người trong các trường hợp phức tạp để tránh hứa hẹn quá mức.

📌 Ví dụ: Bạn cài đặt một chatbot AI cho một phòng khám để trả lời các câu hỏi về giá cả, thời gian và lịch hẹn, sau đó chuyển các vấn đề y tế cho nhân viên.

8) Cung cấp dịch vụ video và âm thanh AI

Người tạo và kinh doanh sẵn sàng trả tiền cho tốc độ. Bạn có thể sử dụng AI để soạn thảo, chỉnh sửa hoặc tái sử dụng nội dung, sau đó cung cấp các sản phẩm hoàn thiện.

Chỉnh sửa podcast nhanh hơn (dọn dẹp, tóm tắt, dấu thời gian)

Chuyển đổi video dài thành các đoạn video ngắn

Tạo kịch bản và bản nháp lồng tiếng bằng AI, sau đó tinh chỉnh để đảm bảo tính rõ ràng.

📌 Ví dụ: Bạn bán “10 đoạn video ngắn mỗi tuần” từ bản ghi âm 1 giờ của nhà sáng lập, kèm theo phụ đề và hướng dẫn đăng tải.

📖 Xem thêm: Các công cụ AI tốt nhất cho quản lý dự án

9) Tiếp thị liên kết sử dụng nội dung do AI tạo ra

Thu nhập từ tiếp thị liên kết sẽ tăng khi bạn đăng tải nội dung hữu ích phù hợp với ý định mua hàng của người dùng. AI hỗ trợ quy trình làm việc, nhưng bạn cần xây dựng uy tín để thúc đẩy chuyển đổi.

Tạo bài viết so sánh , hướng dẫn cách làm và tổng hợp chuyên sâu về các chủ đề ngách.

Sử dụng AI để tạo dàn ý và bản nháp , sau đó thêm ghi chú kiểm tra, ảnh chụp màn hình và ưu/nhược điểm.

Theo dõi hiệu suất và cập nhật nội dung khi xu hướng thị trường thay đổi

Một vị trí rõ ràng hơn là một nhà tiếp thị liên kết được hỗ trợ bởi AI, có khả năng tạo nội dung nhanh chóng nhưng vẫn ưu tiên độ chính xác.

📌 Ví dụ: Bạn điều hành một blog đánh giá các công cụ dành cho người tạo. Bạn đăng bài đều đặn, sau đó kiếm hoa hồng từ các liên kết liên kết.

10) Quản lý mạng xã hội với AI

Mạng xã hội là một dịch vụ kinh doanh. AI giúp bạn tạo ra nhiều nội dung hơn, và khách hàng trả tiền cho bạn vì sự nhất quán, sự phù hợp với thương hiệu và kết quả (cho dù đó là nhiều lượt nhấp chuột, đăng ký hoặc mua hàng).

Lập kế hoạch cho các trụ cột nội dung và lịch làm việc hàng tuần

Bản nháp chú thích và biến thể cho các nền tảng khác nhau

Tạo tài liệu tiếp thị như hình ảnh quảng cáo, khung câu chuyện và biến thể quảng cáo.

📌 Ví dụ: Bạn quản lý việc tạo/lập nội dung cho một thương hiệu địa phương, bao gồm 3 bài đăng mỗi tuần, 5 câu chuyện và một chủ đề chiến dịch hàng tháng.

11) AI cho dropshipping & tối ưu hóa thương mại điện tử

Bạn có thể sử dụng AI để hỗ trợ nghiên cứu sản phẩm và tối ưu hóa cửa hàng.

Tạo mô tả sản phẩm và câu hỏi thường gặp (FAQ) một cách nhanh chóng

Cải thiện tìm kiếm trên trang web , bộ sưu tập và ý tưởng trưng bày sản phẩm.

Sử dụng phân tích dự đoán để nhận diện các mẫu trong doanh thu, hoàn tiền và sản phẩm bán chạy nhất.

📌 Ví dụ: Bạn cung cấp dịch vụ “Nâng cấp danh sách sản phẩm thương mại điện tử”: viết lại 30 danh sách sản phẩm, cải thiện mô tả hình ảnh cho băng rôn và thêm các câu hỏi thường gặp (FAQ) chất lượng hơn để giảm số lượng phiếu hỗ trợ.

12) Sản phẩm AI SaaS quy mô nhỏ

Nếu bạn muốn kinh doanh một doanh nghiệp AI mà không cần huy động vốn, các sản phẩm nhỏ gọn giúp kiểm soát phạm vi dự án. Xây dựng các sản phẩm AI SaaS nhỏ gọn cho phép bạn giải quyết một vấn đề cụ thể và thu phí đăng ký.

Xây dựng một công cụ phần mềm AI nhỏ cho một quy trình làm việc (tóm tắt, thu thập dữ liệu, thẻ, báo cáo)

Cung cấp tích hợp đơn giản để khách hàng có thể tích hợp các giải pháp AI vào các công cụ hiện có.

Giữ phiên bản đầu tiên tập trung để tránh lãng phí hàng tháng vào các tính năng.

📌 Ví dụ: Bạn phát triển một công cụ nhỏ gọn giúp chuyển đổi các ghi chú cuộc họp lộn xộn thành các mục hành động và gửi chúng đến bảng dự án.

13) AI cho phân tích dữ liệu và dịch vụ báo cáo

Qua Julius AI

Nhiều nhóm có dữ liệu nhưng gặp khó khăn trong việc đạt được sự rõ ràng. Nếu bạn có thể biến bảng tính thành các quyết định có thể thực hiện được, bạn có thể tạo ra thu nhập nhanh chóng, ngay cả khi không tự xây dựng các mô hình học máy.

Làm sạch và tổ chức dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau

Tạo bảng điều khiển và báo cáo hàng tuần với những thông tin rõ ràng.

Thêm mô hình dự đoán nhẹ nhàng (dự báo, cảnh báo rủi ro mất khách hàng, xu hướng đơn giản)

Nội dung này đề cập đến các khái niệm về học máy và phân tích dự đoán, nhưng bạn có thể bắt đầu với các báo cáo thực tiễn và mở rộng sang các dự án phức tạp hơn sau này.

📌 Ví dụ: Bạn cung cấp bản tóm tắt hàng tuần “Sales + Marketing Snapshot” kèm theo biểu đồ, các điểm bất thường và đề xuất các bước tiếp theo.

14) Bán các khóa học hoặc đào tạo về AI

Đào tạo sẽ thành công khi có mục tiêu rõ ràng và mang lại kết quả nhanh chóng. Hãy giữ cho nội dung thực tiễn và tránh quá tải lý thuyết.

Hướng dẫn người mới bắt đầu sử dụng AI cho các quy trình làm việc thân thiện với người mới (các lệnh, mẫu, và các quy tắc an toàn).

Tổ chức các buổi workshop trực tiếp cho các nhóm, sau đó bán thêm bản ghi lại và bộ công cụ.

Xây dựng thư viện các khóa học trực tuyến cho các vai trò chuyên môn (môi giới bất động sản, huấn luyện viên, quản lý dự án tại các công ty)

📌 Ví dụ: Bạn bán một khóa học ngắn “Cách kiếm tiền bằng AI với tư cách là một freelancer”, kèm theo các mẫu và sản phẩm hoàn thiện sẵn sàng cho khách hàng.

Thu nhập thụ động hiếm khi bắt đầu một cách thụ động. Bạn xây dựng một tài sản, cải thiện nó, rồi để nó tự động sinh lời liên tục.

Mẫu đăng ký (gói nội dung hàng tuần, thư viện gợi ý, mẫu báo cáo)

Kênh YouTube AI kiếm tiền thông qua quảng cáo, liên kết tiếp thị và nhà tài trợ.

Các công cụ dựa trên API hoặc tự động hóa nhẹ mà bạn có thể bán dưới dạng dịch vụ được sản phẩm hóa.

Trợ lý phong cách GPT tùy chỉnh (nếu có sẵn) đóng gói quy trình làm việc cho đối tượng niche.

OpenAI đã ngừng hỗ trợ các plugin ChatGPT vào năm 2024 và chuyển hướng sang các trải nghiệm GPT tùy chỉnh, vì vậy hãy tập trung vào những tính năng hiện đang được hỗ trợ trong các công cụ bạn chọn.

📌 Ví dụ: Bạn bán gói đăng ký hàng tháng “30 caption + 10 nội dung sáng tạo” cho một ngách cụ thể và cập nhật gói này hàng tháng để duy trì tỷ lệ giữ chân khách hàng cao.

Cách bắt đầu kiếm tiền với AI

Nếu bạn muốn học cách kiếm tiền với AI khi mới bắt đầu, hãy bắt đầu bằng việc cung cấp một kết quả rõ ràng và sử dụng các công cụ AI phù hợp để hoàn thành công việc nhanh hơn. Bạn không cần phải có kiến thức chuyên sâu về học máy hay thuật toán AI để kiếm tiền; điều bạn cần là một quy trình làm việc có thể lặp lại.

1) Chọn một dịch vụ/công cụ giải quyết một vấn đề thực tế.

Chọn một sản phẩm hoặc dịch vụ mà mọi người đã mua, sau đó sử dụng các công cụ được hỗ trợ bởi AI để giảm thời gian thực hiện.

Viết bài blog và trang đích bằng các công cụ viết AI

Tạo tài sản nghệ thuật AI bằng các công cụ tạo hình ảnh AI và công cụ tạo nghệ thuật AI.

Cài đặt chatbot AI cho câu hỏi thường gặp (FAQ) và phân loại khách hàng tiềm năng.

Báo cáo hàng tuần bằng phân tích dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu đơn giản.

🧠 Bạn có biết? Nghiên cứu và tài liệu truyền thông của Upwork cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các kỹ năng liên quan đến AI, bao gồm “mô hình hóa AI tạo sinh” và “học máy”, điều này cho thấy các doanh nghiệp đang tích cực chi trả cho các công việc tự do liên quan đến AI.

2) Xây dựng hệ thống "đầu vào → đầu ra" có thể lặp lại

Bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn với AI khi ngừng tái tạo quy trình của mình.

Tạo danh sách kiểm tra cho từng đầu ra (đầu vào, các bước, kiểm tra chất lượng, thời gian hoàn thành)

Lưu trữ các khung nhắc nhở có thể tái sử dụng cho việc tạo/lập nội dung, tiếp cận và hỗ trợ.

Thêm bước kiểm duyệt của con người để nội dung do AI tạo ra luôn chính xác và phù hợp với thương hiệu.

Tuân thủ quy tắc “không nguồn, không khẳng định” cho số liệu thống kê và chi tiết sản phẩm.

Lưu một đoạn văn bản ngắn thể hiện "giọng điệu thương hiệu" để đảm bảo nội dung đầu ra nhất quán trên nhiều công cụ AI.

Yêu cầu ít nhất 2 nguồn tin đáng tin cậy cho các tuyên bố sự thật

3) Định giá kết quả, không phải thời gian

AI giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn, nhưng khách hàng chỉ trả tiền cho kết quả.

Gói dịch vụ cố định (ví dụ: “4 bài viết blog mỗi tháng” hoặc “10 video ngắn mỗi tuần”)

Thiết lập và hỗ trợ hàng tháng ( ví dụ: thiết lập chatbot + cập nhật)

Các gói dịch vụ phân cấp để khách hàng tự lựa chọn dựa trên ngân sách

📖 Xem thêm: Mẫu quản lý tài chính miễn phí trong Excel để tối ưu hóa chi tiêu

4) Tạo 2 đến 3 mẫu trước khi trình bày ý tưởng.

Bạn sẽ chốt hợp đồng nhanh hơn khi có bằng chứng cụ thể. Các doanh nghiệp muốn thấy kết quả thực tế trước khi đầu tư vào bạn.

Một ví dụ về sự thay đổi trước/sau (bản cũ → bản mới)

Một "mẫu hệ thống" (mẫu hoặc quy trình làm việc có thể lặp lại)

Một nghiên cứu trường hợp nhỏ (vấn đề → quy trình → kết quả)

Ví dụ thực tế về những người kiếm tiền với AI

Bạn có thể xác minh các nguồn thu nhập thực tế bằng cách xem xét các nền tảng nơi mọi người đã bán các dịch vụ và sản phẩm được hỗ trợ bởi AI.

1) Các freelancer cung cấp dịch vụ hỗ trợ bởi AI trên Upwork

Qua Hỗ trợ Upwork

Upwork công bố nghiên cứu về nhu cầu kỹ năng và thông cáo báo chí cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với các lĩnh vực công việc liên quan đến AI.

Với tư cách là một freelancer, bạn cần bán các sản phẩm hoàn thiện (viết lách, thiết kế, tự động hóa và báo cáo) và tận dụng AI để hoàn thành công việc nhanh hơn.

2) Người bán cung cấp tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra trên Etsy

Qua Etsy

Etsy cho biết họ cho phép người bán sử dụng các lời nhắc gốc của họ với các công cụ AI để tạo ra tác phẩm nghệ thuật mà họ bán, và yêu cầu công khai thông tin về các mục được tạo ra bằng AI theo tiêu chuẩn sáng tạo của họ.

Với tư cách là người bán hàng trên Etsy, bạn có thể tạo ra các gói sản phẩm nghệ thuật do AI tạo ra (bản in, mẫu thiết kế và tài nguyên) và bán chúng dưới dạng tải xuống kỹ thuật số.

📖 Xem thêm: Các công cụ AI Agent hàng đầu

3) Các nhà cung cấp dịch vụ Prompt kiếm tiền trên PromptBase

Qua PromptBase

PromptBase hoạt động theo mô hình thị trường, trong đó phí dịch vụ thay đổi tùy thuộc vào việc người mua truy cập qua thị trường hay qua liên kết của bạn. Nếu bạn bán hàng trên PromptBase, bạn có thể tận dụng các gói prompt. Các gói prompt này thường giúp người mua đạt được kết quả trong lĩnh vực địa phương hóa và bán hàng.

4) Các nhà phát triển đăng tải GPT trên Cửa hàng GPT của OpenAI

qua OpenAI

OpenAI đã công bố GPT Store và cho biết sẽ triển khai chương trình thu nhập cho nhà phát triển GPT, bắt đầu với việc trả tiền cho các nhà phát triển Mỹ dựa trên mức độ tương tác của người dùng với các mô hình GPT của họ.

Điều này có nghĩa là đóng gói một quy trình làm việc có thể lặp lại vào một mô hình GPT và tập trung vào việc phân phối. Điều này bao gồm một trợ lý FAQ hỗ trợ và một công cụ hỗ trợ lập đề xuất.

5) Các người tạo YouTube sử dụng AI, nhưng việc kiếm tiền vẫn đòi hỏi sự sáng tạo.

Qua YouTube

Trên YouTube, bạn có thể sử dụng AI cho việc viết kịch bản hoặc chỉnh sửa, nhưng bạn vẫn cần giá trị độc đáo nếu muốn có thu nhập lâu dài từ kênh YouTube của mình.

Với kênh YouTube, bạn có thể kiếm tiền thông qua Chương trình Đối tác của YouTube. Điều này cho phép bạn tạo video về bất kỳ chủ đề nào, từ các ngành đa dạng như quảng cáo, tài chính đến lối sống.

Bạn cũng có thể sử dụng các chương trình liên kết, như mua sắm, để kiếm tiền bằng AI trên YouTube.

🧠 Bạn có biết? YouTube đã chi trả hơn $70 tỷ cho các người tạo, nghệ sĩ và công ty truyền thông từ năm 2021 đến 2023.

Những sai lầm phổ biến khi cố gắng kiếm tiền với AI

Bạn có thể kiếm tiền với AI một cách nhanh chóng, nhưng cũng có thể lãng phí thời gian và uy tín không kém nếu coi các công cụ AI như một lối tắt thay vì một quy trình làm việc. Dưới đây là một số sai lầm phổ biến cần tránh khi cố gắng kiếm tiền với AI:

Đăng tải nội dung do AI tạo ra mà không kiểm tra sự thật

Các trợ lý viết AI có thể tự tin tạo ra các nguồn thông tin, số liệu và trích dẫn. Điều này được gọi là "ảo giác AI". Nếu bạn bán nội dung, bạn nên đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của nó.

Xác minh mọi số liệu với nguồn gốc chính thức trước khi đăng tải.

Giữ một "nhật ký nguồn" cho các bài đăng blog, kịch bản và tài liệu tiếp thị.

Tránh đưa ra các tuyên bố về y tế, pháp lý và tài chính trừ khi bạn có thể trích dẫn nguồn tham khảo uy tín.

🧠 Bạn có biết? Hướng dẫn của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ về các công việc chứa nội dung do AI tạo ra nhấn mạnh vai trò của tác giả con người, đây là lời nhắc nhở hữu ích rằng bạn nên ghi chép lại đóng góp của con người và quyền kiểm soát biên tập, đặc biệt nếu bạn có kế hoạch tái sử dụng hoặc cấp phép công việc sau này.

Vi phạm quy tắc công bố thông tin trong tiếp thị liên kết

Nếu bạn kiếm hoa hồng thông qua tiếp thị liên kết, bạn cần có các thông báo rõ ràng. Bạn không thể giấu chúng trong phần chân trang hoặc sử dụng ngôn ngữ mơ hồ.

Tiết lộ mối quan hệ liên kết một cách rõ ràng và nổi bật gần liên kết.

Làm cho các thông báo trở nên dễ nhận biết và dễ hiểu

Tránh đưa ra các tuyên bố về hiệu suất không có căn cứ khi quảng bá công cụ.

Đang theo dõi các hướng dẫn hiện hành của FTC về chủ đề này.

Cố gắng kiếm tiền từ nội dung sản xuất hàng loạt quy mô lớn

Người mới thường tập trung vào số lượng. Nhưng bạn cần hiểu rằng các nền tảng đánh giá cao sự sáng tạo.

Tạo ít tài sản hơn nhưng chất lượng cao hơn để thể hiện kinh nghiệm thực tế và các ví dụ độc đáo.

Tránh tải lên hàng chục video gần như giống hệt nhau hoặc các trang theo mẫu.

Tăng giá trị con người thông qua các bản demo, so sánh, kết quả và quy trình làm việc cụ thể.

Bán tác phẩm nghệ thuật AI mà không tuân thủ quy tắc của thị trường

Nếu bạn bán nghệ thuật do AI tạo ra hoặc hình ảnh AI, bạn nên tuân thủ các quy tắc công bố của nền tảng và thiết lập kỳ vọng rõ ràng. Bất kỳ vi phạm nào đối với quy tắc thị trường đều có thể dẫn đến kết quả là tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa.

Tiết lộ việc sử dụng AI khi cần thiết

Mô tả chi tiết những gì người mua nhận được (loại tệp, kích thước, quyền sử dụng)

Tránh ngụ ý tính độc quyền nếu bạn không thể đảm bảo điều đó

🧠 Bạn có biết? Hướng dẫn cho người bán của Etsy quy định rằng người bán phải công khai trong mô tả sản phẩm nếu mục được tạo ra bằng cách sử dụng AI, và cụ thể đề cập đến "mục AI do người bán tạo ra".

Khách hàng sẽ trả tiền cho kết quả, nhưng trách nhiệm của bạn là đảm bảo tính đáng tin cậy. Nếu bạn đề xuất "giải pháp AI tùy chỉnh" hoặc "giải pháp AI tích hợp", bạn cần thiết lập ranh giới rõ ràng.

Giải thích sự khác biệt giữa việc cấu hình và việc xây dựng

Bắt đầu với một dự án thử nghiệm (1 quy trình làm việc, 1 nhóm, 1 tuần)

Đưa hỗ trợ và bảo trì vào văn bản nếu bạn cung cấp dịch vụ được hỗ trợ bởi AI.

Xử lý sai dữ liệu khách hàng

Nhiều công cụ AI xử lý dữ liệu đầu vào trên các máy chủ bên ngoài. Bạn có thể gặp rủi ro về niềm tin nếu dán dữ liệu khách hàng nhạy cảm vào nơi không đúng, và điều đó có thể làm tổn hại đến uy tín của bạn với tư cách là người tạo/bán hàng.

Xóa dữ liệu cá nhân trước khi thử nghiệm các lệnh.

Sử dụng các ví dụ ẩn danh cho bản nháp và bản mẫu.

Chọn nhà cung cấp có cam kết bảo mật rõ ràng và kiểm soát lưu trữ dữ liệu

Để bắt đầu, bạn chỉ cần một bộ công cụ AI nhỏ gọn phù hợp với sản phẩm/dịch vụ bạn cung cấp. Khi đã kiếm tiền ổn định từ AI, bạn có thể nâng cấp.

1) Một trợ lý tổng hợp cho việc viết, kế hoạch và cải tiến.

Các công cụ này giúp bạn brainstorm, lập dàn ý, chỉnh sửa và đóng gói sản phẩm nhanh chóng, đặc biệt nếu bạn đang học cách tạo nội dung với AI mà không cần kiến thức kỹ thuật sâu.

Sử dụng ChatGPT cho việc soạn thảo, phát triển ý tưởng và các vòng lặp nhanh.

Chọn Claude cho việc viết, tóm tắt, hỏi đáp và hỗ trợ lập trình mã.

Sử dụng Google Workspace với Gemini nếu bạn thường xuyên sử dụng Gmail, Tài liệu Google và Cuộc họp, và muốn tích hợp lớp AI vào công việc hàng ngày của mình.

Thử ClickUp Brain MAX nếu bạn muốn truy cập nhiều mô hình AI cao cấp (ChatGPT, Claude, Gemini, v.v.) trong một giao diện duy nhất.

Nếu dịch vụ của bạn là tạo/lập nội dung, hãy sử dụng các công cụ viết AI để tăng tốc độ, và tạo giá trị thông qua quy trình chỉnh sửa và kiểm tra sự chính xác của bạn.

Sử dụng các trợ lý viết AI để tạo bản nháp đầu tiên, sau đó chỉnh sửa để đảm bảo giọng điệu và độ chính xác.

Sử dụng các lời nhắc có cấu trúc cho việc tạo nội dung để đảm bảo kết quả nhất quán trên các bài đăng blog và bài đăng trên mạng xã hội.

📖 Xem thêm: Cách xây dựng một trợ lý AI để tự động hóa hiệu quả hơn

qua Adobe Firefly

Nếu bạn bán hình thu nhỏ, quảng cáo hoặc tài sản thương hiệu, các công cụ tạo nghệ thuật AI giúp bạn sản xuất nghệ thuật và hình ảnh AI một cách nhanh chóng.

Tạo hình ảnh trong thiết kế của bạn trên Canva bằng các tính năng của Magic Studio như Chuyển văn bản thành hình ảnh.

Sử dụng Adobe Firefly nếu bạn quan tâm đến việc đảm bảo vị trí an toàn thương mại, vì Adobe cho biết các mô hình Firefly được đào tạo trên nội dung Adobe Stock có bản quyền và nội dung thuộc phạm vi công cộng nơi bản quyền đã hết hạn. nếu bạn quan tâm đến việc đảm bảo vị trí an toàn thương mại, vì Adobe cho biết các mô hình Firefly được đào tạo trên nội dung Adobe Stock có bản quyền và nội dung thuộc phạm vi công cộng nơi bản quyền đã hết hạn.

Thử Midjourney nếu bạn muốn một quy trình tạo hình ảnh chuyên dụng và hệ sinh thái cộng đồng.

Qua Canva

Nếu bạn có công việc liên quan đến video YouTube hoặc phải chỉnh sửa podcast, hãy chọn các công cụ giúp giảm thời gian sản xuất.

Chọn Descript nếu bạn muốn chỉnh sửa dựa trên bản chép lời hoạt động giống như chỉnh sửa văn bản, cùng với tính năng chép lời bằng AI và các tùy chọn như Overdub.

Thử Runway nếu bạn muốn tạo video bằng AI và kiểm soát sáng tạo trên một nền tảng video AI chuyên dụng.

Sử dụng tính năng video AI của Canva nếu bạn đã tạo tài nguyên trong Canva và muốn tạo các đoạn video ngắn ngay trong cùng không gian làm việc.

5) Nền tảng tự động hóa để xây dựng quy trình làm việc có thu phí

Via n8n

Nếu bạn đang cung cấp dịch vụ được hỗ trợ bởi AI, quy trình onboarding hoặc quy trình làm việc nội bộ, bạn cần một lớp tự động hóa đáng tin cậy.

Kết nối các ứng dụng với các tác vụ và hành động bằng Zapier và hơn 7.000 tích hợp của nó.

Sử dụng Make nếu bạn muốn một trình xây dựng trực quan và hơn 3.000 kết nối ứng dụng có sẵn.

Pick n8n AI nếu bạn muốn một nền tảng tự động hóa quy trình làm việc được các nhóm kỹ thuật ưa chuộng, cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn cách triển khai các quy trình làm việc. nếu bạn muốn một nền tảng tự động hóa quy trình làm việc được các nhóm kỹ thuật ưa chuộng, cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn cách triển khai các quy trình làm việc.

qua DeepL Translator

Nếu bạn cung cấp dịch vụ dịch thuật hoặc địa phương hóa, hãy bắt đầu với các công cụ có thể xử lý cả văn bản và tệp tin.

Dịch văn bản và tài liệu như PDF, DOCX và PPTX với DeepL

Cung cấp dịch vụ dịch thuật AI dưới dạng "bản nháp + kiểm duyệt bởi con người" để đảm bảo chất lượng cao và khách hàng tin tưởng vào kết quả đầu ra của bạn.

7) Công cụ hỗ trợ lập trình nếu bạn cung cấp công việc phát triển phần mềm nhẹ hoặc tự động hóa.

Thông qua GitHub Copilot

Nếu bạn thực hiện các chỉnh sửa website, viết mã hoặc tích hợp nhỏ, các công cụ lập trình AI sẽ giúp tăng tốc quá trình triển khai mà bạn không cần phải tự đào tạo mô hình học máy.

Một công cụ như GitHub Copilot giúp đề xuất mã nguồn, bao gồm cả các dòng mã hoặc hàm hoàn chỉnh.

8) Báo cáo và bảng điều khiển cho dịch vụ dữ liệu

qua Looker Studio

Nếu dịch vụ của bạn bao gồm phân tích dữ liệu hoặc thông tin về tiếp thị kỹ thuật số, bạn cần các công cụ giúp việc trình bày dữ liệu trở nên dễ dàng chia sẻ.

Sử dụng Power BI cho phân tích dữ liệu tự phục vụ và doanh nghiệp.

Thử Looker Studio miễn phí, bảng điều khiển tương tác.

Chọn Tableau nếu bạn muốn phân tích trực quan kéo và thả và chia sẻ quy trình làm việc.

Cách ClickUp giúp bạn xây dựng và mở rộng một công việc phụ được hỗ trợ bởi AI.

Theo dõi tất cả công việc của khách hàng một cách liền mạch với ClickUp

Khi bạn cố gắng kiếm tiền với AI, tốc độ và sự tập trung là yếu tố quan trọng, nhưng hầu hết các nhóm lại bị chậm lại bởi chính các công cụ của mình. Họ gặp khó khăn trong việc chuyển đổi các thí nghiệm AI thành doanh thu vì công việc của họ được phân tán trên quá nhiều hệ thống không kết nối với nhau.

Ý tưởng được ghi chép tại một nơi, công việc thực thi đang được theo dõi ở nơi khác, trong khi hiệu suất được đo lường bằng một công cụ riêng biệt. Loại hình công việc phân tán này gia tăng ma sát và làm chậm quá trình chuyển đổi từ ý tưởng sang kiếm tiền.

Với AI, các nhóm ngày nay phải đối mặt với tình trạng "phát triển quá mức của AI", nơi họ phải xoay xở với nhiều công cụ AI khác nhau cho việc tạo nội dung, tự động hóa và phân tích.

ClickUp giải quyết thách thức này như một không gian làm việc AI tích hợp, kết hợp quản lý công việc, tài liệu và khả năng AI trong một nền tảng duy nhất. Phương pháp thống nhất này cho phép các nhóm thiết kế và tối ưu hóa quy trình làm việc được điều khiển bởi AI mà không mất đi bối cảnh hoặc kiểm soát.

Tối ưu hóa việc tạo/lập nội dung, tự động hóa công việc và nghiên cứu.

Sử dụng ClickUp Brain để đặt bất kỳ câu hỏi nào, bất kể lĩnh vực nào

Hầu hết các công cụ viết AI chỉ cung cấp văn bản. Tuy nhiên, bạn vẫn phải chuyển đổi văn bản đó thành sản phẩm hoàn chỉnh, tạo công việc, phân công người chịu trách nhiệm và đảm bảo mọi thứ có kết nối chặt chẽ với yêu cầu của khách hàng.

ClickUp Brain được thiết kế để hoạt động trực tiếp trong không gian làm việc của bạn, giúp bạn chuyển từ ý tưởng sang thực thi mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

✅ Đây là những việc cần làm với nó khi xây dựng các dịch vụ được điều khiển bởi AI:

Hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời dựa trên bối cảnh không gian làm việc của bạn, sau đó thực hiện hành động từ đó. dựa trên bối cảnh không gian làm việc của bạn, sau đó thực hiện hành động từ đó.

Tóm tắt các nhiệm vụ ClickUp , bình luận, trò chuyện và tài liệu để bạn có thể cập nhật nhanh chóng và phản hồi với bối cảnh cụ thể. để bạn có thể cập nhật nhanh chóng và phản hồi với bối cảnh cụ thể.

Tạo các mục như công việc, tài liệu và nhắc nhở trực tiếp với ClickUp Brain

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tiêu chuẩn hóa quy trình giao hàng cho khách hàng dựa trên AI với ClickUp Brain MAX. Sử dụng tính năng Talk to Text của ClickUp để ghi lại ý tưởng và chuyển đổi chúng thành văn bản ngay lập tức Khi các nhóm sử dụng AI để tạo ra doanh thu, nút thắt cổ chai thực sự nằm ở việc áp dụng phản hồi và chuyển đổi các sản phẩm cuối cùng thành các bước thực thi rõ ràng. ClickUp Brain MAX giúp các nhóm quản lý toàn bộ quy trình này trong một không gian làm việc duy nhất, giảm thiểu ma sát và nâng cao tính nhất quán trong việc giao hàng. ✅ Đây là cách các nhóm có thể tối ưu hóa quy trình làm việc với khách hàng dựa trên AI: Ghi chép và hoàn thiện bản tóm tắt nhanh hơn với Talk to Text: Sử dụng Sử dụng tính năng Talk to Text của ClickUp Brain để ghi chép nhanh các ghi chú sau cuộc họp hoặc cuộc gọi. Tính năng này chuyển đổi nội dung không cấu trúc thành nội dung chuyên nghiệp, sẵn sàng cho khách hàng mà không cần chỉnh sửa thủ công.

Khôi phục bối cảnh nhanh chóng với Tìm kiếm Doanh nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain Sử dụng ClickUp Brain Enterprise Search để tìm kiếm thông tin liên quan trên các công việc, tài liệu, trò chuyện và công cụ kết nối. Hiển thị bối cảnh quan trọng và tóm tắt các bước tiếp theo thay vì phải xem xét thủ công các chủ đề tin nhắn hoặc tài liệu dài.

Chuyển đổi mượt mà từ đầu ra sang thực thi: Chuyển đổi các sản phẩm do AI tạo ra thành các công việc và theo dõi trực tiếp trong ClickUp, đảm bảo tiến độ công việc của khách hàng không có khoảng trống giữa quá trình tạo/lập và giao hàng.

Chọn mô hình AI phù hợp với nhu cầu của bạn: Chọn giữa các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) khác nhau, bao gồm Claude, GPT-4 và Gemini, để đáp ứng các yêu cầu gợi ý khác nhau.

Xây dựng quy trình làm việc AI cho việc giao hàng cho khách hàng

Tạo biểu mẫu để thu thập thông tin quan trọng và phản hồi với ClickUp Forms

Nếu bạn cung cấp dịch vụ AI như gói nội dung và thiết lập tự động hóa, điểm nghẽn của bạn xoay quanh việc chuyển giao công việc và theo dõi tiến độ.

✅ ClickUp cung cấp các khối xây dựng để vận hành quy trình giao hàng như một hệ thống:

Chuyển đổi yêu cầu thành công việc có thể theo dõi bằng bằng ClickUp Biểu mẫu, sau đó định tuyến các bài nộp/gửi vào quy trình làm việc của bạn.

Tự động hóa các bước lặp lại với với ClickUp Automations , bao gồm giao công việc, đăng bình luận và thay đổi trạng thái sử dụng hơn 100 mẫu tự động hóa.

Giữ các cuộc hội thoại với khách hàng liên quan đến việc thực hiện bằng cách tạo công việc từ tin nhắn trò chuyện và liên kết các cuộc hội thoại với công việc liên quan.

🎥 Xem video: Tự động hóa các công việc của bạn và tiết kiệm lên đến 26 giờ mỗi tuần với ClickUp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Super Agents để quản lý quá trình chuyển giao từ tiếp nhận đến giao hàng. Sử dụng các Super Agents của ClickUp để thực hiện công việc cho bạn Khi bạn bắt đầu cung cấp dịch vụ AI (gói nội dung, báo cáo, tự động hóa), thường là các công việc vận hành nhỏ lẻ cản trở tiến độ: thiếu chi tiết trong yêu cầu và phản hồi chậm trễ. ClickUp Super Agents có thể theo dõi một tín hiệu kích hoạt trong Danh sách công việc hoặc Trò chuyện, sau đó thực hiện theo hướng dẫn của bạn. Một thiết lập đơn giản phù hợp với hầu hết các freelancer và người tạo: Kích hoạt khi có công việc mới: Cài đặt Agent để chạy khi một công việc được tạo trong Danh sách công việc “Yêu cầu của khách hàng” (hoàn hảo nếu biểu mẫu của bạn tạo công việc ở đó)

Kiểm tra các thông tin còn thiếu: Trong hướng dẫn cho Agent, yêu cầu nó quét mô tả công việc để tìm các thông tin cần thiết (mục tiêu, đối tượng, hạn chót, liên kết, ghi chú thương hiệu) và đăng một bình luận công việc chỉ hỏi những gì còn thiếu.

Tự động tạo kế hoạch triển khai: Cho phép nó tạo các công việc con, chỉ định chủ sở hữu, thêm ngày đáo hạn và cập nhật trạng thái để mọi yêu cầu ngay lập tức trở thành một quy trình làm việc có thể theo dõi.

Nhận trợ giúp từ Trợ lý: Sử dụng tùy chọn "Ask Brain for help" trong trình tạo Trợ lý để soạn thảo hướng dẫn rõ ràng hơn một cách nhanh chóng. Nếu bạn cũng quản lý một kênh trò chuyện ClickUp dành cho khách hàng, bạn có thể kích hoạt Ambient Answers (một trợ lý tự động được xây dựng sẵn) để trả lời các câu hỏi phổ biến kiểu “Làm thế nào để…” trực tiếp trên chủ đề trò chuyện.

Tối ưu hóa mẫu và dịch vụ

Ghi chú và lưu trữ dữ liệu của bạn tại một nơi tập trung với ClickUp Tài liệu

Các gói hướng dẫn, quy trình tiêu chuẩn (SOP), mẫu đề xuất, danh sách kiểm tra giao hàng và hướng dẫn onboarding đều trở thành sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn khi bạn ngừng xây dựng lại chúng cho từng khách hàng.

ClickUp Docs được thiết kế cho tài liệu động, luôn kết nối với các công việc và cập nhật.

✅ Với ClickUp Tài liệu, bạn có thể:

Tạo tài liệu, wiki và cơ sở kiến thức không giới hạn. tài liệu, wiki và cơ sở kiến thức không giới hạn.

Sử dụng trang con, mẫu, bảng và nhúng để cấu trúc các dịch vụ được tiêu chuẩn hóa.

Hợp tác thời gian thực và chia sẻ tài liệu công khai mà không cần đăng nhập.

Lưu trữ tất cả tài liệu của bạn và truy cập chúng bất cứ lúc nào với và truy cập chúng bất cứ lúc nào với ClickUp Docs Hub

📖 Xem thêm: Hướng dẫn về quy trình tự động hóa AI để tăng năng suất

Quản lý công việc tự do của bạn một cách trơn tru

Sử dụng Bảng Sprint của ClickUp để hiển thị thời gian thực các dự án của bạn

Khi quản lý nhiều nguồn thu nhập, tuần làm việc của bạn sẽ nhanh chóng trở nên lộn xộn. Bạn có thể phải đối mặt với các hạn chót nội dung, chỉnh sửa của khách hàng và các công việc quản trị, tất cả đều cạnh tranh để thu hút sự chú ý.

ClickUp Sprints cung cấp cho bạn một cách thức có cấu trúc để lập kế hoạch các khối công việc, theo dõi tiến độ và duy trì tiến độ công việc. ClickUp hỗ trợ quản lý sprint thông qua ứng dụng Sprints ClickApp, cung cấp các cài đặt chuyên biệt cho sprint.

✅ Cách sử dụng thực tế cho freelancer:

Giữ một danh sách công việc của các yêu cầu từ khách hàng và các công việc trong quy trình làm việc cá nhân.

Chỉ kéo những gì bạn có thể hoàn thành vào sprint hiện tại.

Đánh giá những gì đã hoàn thành, những gì cản trở bạn và những gì cần thay đổi trong sprint tiếp theo.

Theo dõi các yêu cầu và thanh toán tại một nơi duy nhất

Theo dõi các dự án của bạn với thiết lập CRM của ClickUp

Nhiều công việc phụ bị đình trệ vì khách hàng tiềm năng nằm trong tin nhắn riêng tư, hóa đơn nằm trong email và việc theo dõi nằm trong đầu bạn. Thiết lập CRM của ClickUp xoay quanh các quy trình linh hoạt và trường dữ liệu đang được theo dõi, điều này hoạt động tốt khi bạn không muốn sử dụng một hệ thống độc lập khác.

✅ Trên các trang CRM và mẫu của ClickUp, bạn sẽ thấy các khối cơ bản như:

Trạng thái tùy chỉnh quy trình làm việc để quản lý quy trình làm việc để quản lý quy trình làm việc

Trường Tùy chỉnh để theo dõi chi tiết như khách hàng tiềm năng, điểm số hoặc giai đoạn giao dịch. như khách hàng tiềm năng, điểm số hoặc giai đoạn giao dịch.

Mẫu CRM bao gồm trạng thái và trường dữ liệu sẵn có (rất hữu ích nếu bạn muốn bắt đầu nhanh chóng)

Bạn cũng có thể kết hợp quy trình làm việc của mình với các mẫu và trường theo dõi theo phong cách tài chính, sau đó báo cáo trên bảng điều khiển.

Biến kết quả đầu ra của AI thành hệ thống kinh doanh có thể lặp lại với ClickUp

Bạn có thể kiếm tiền với AI nhanh hơn bạn nghĩ, nhưng bạn chỉ tiếp tục kiếm được nếu bạn coi nó như một hệ thống. Tốt nhất, bạn nên chọn một dịch vụ và cung cấp dịch vụ một cách nhất quán. Bạn cũng nên tái đầu tư vào các quy trình làm việc tốt hơn khi tiến hành.

Sau khi đã chọn bộ công cụ AI phù hợp và bắt đầu xây dựng uy tín, bạn có thể kiếm tiền từ AI một cách ổn định.

Nếu bạn muốn quản lý các công việc, tài liệu và công cụ của mình tại một nơi duy nhất trong khi mở rộng nhiều nguồn thu nhập, hãy thử ClickUp. Nền tảng được hỗ trợ bởi AI này được thiết kế để kết nối nhóm, công việc và công cụ trong một không gian làm việc duy nhất. Với ClickUp, bạn sẽ luôn nắm bắt được ưu tiên mà không bao giờ mất đi bối cảnh hoặc bị lạc trong chi tiết nhỏ.

