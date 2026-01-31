Cách viết Báo cáo hiệu suất bán hàng

Mùa đánh giá hiệu suất thường buộc bạn phải tóm tắt toàn bộ quý bán hàng vào vài dòng mà ban quản lý có thể xem qua và tin tưởng.

Trong tình huống đó, bạn cần ghi lại hiệu suất bán hàng của mình bằng dữ liệu bán hàng sạch và các chỉ số hiệu suất chính mà không biến chúng thành các báo cáo bán hàng quá tải. Điều đó khó khăn hơn bạn tưởng khi các chỉ số bán hàng của bạn nằm rải rác trên các công cụ khác nhau và câu chuyện của bạn bị lạc trong biển dữ liệu.

Nó cũng giải thích tại sao việc viết báo cáo tổng kết hiệu suất bán hàng lại mất nhiều thời gian hơn mức cần thiết. Theo Salesforce, nhân viên bán hàng chỉ dành 28% thời gian trong tuần để thực sự bán hàng, trong khi phần còn lại dành cho các công việc quản trị viên và các nhiệm vụ khác.

Trong hướng dẫn này về cách viết báo cáo tổng kết hiệu suất bán hàng, bạn sẽ học được những nội dung cần bao gồm và cách viết từng bước. Bạn cũng sẽ xem các ví dụ, những lỗi thường gặp cần tránh, cách sử dụng mẫu có sẵn và cách theo dõi mọi thứ nhanh hơn với ClickUp.

Báo cáo hiệu suất bán hàng là gì?

Báo cáo hiệu suất bán hàng là gì?

Báo cáo tóm tắt hiệu suất bán hàng là một báo cáo ngắn gọn, có cấu trúc, giải thích cách một nhân viên bán hàng (hoặc một nhóm bán hàng) đã hoạt động trong một kỳ cụ thể.

Báo cáo này sử dụng các chỉ số hiệu suất để kể một câu chuyện rõ ràng về những gì đã xảy ra, tại sao nó xảy ra và cách bạn có thể tận dụng nó cho các hoạt động bán hàng trong tương lai.

Trong báo cáo tổng kết hiệu suất bán hàng, bạn cần bao gồm các điểm quan trọng cần xem xét. Điều này giúp quản lý bán hàng có thể huấn luyện hiệu quả hơn và điều chỉnh chiến lược bán hàng. Các công cụ như HubSpot, Salesforce và ClickUp hỗ trợ bạn viết báo cáo tổng kết hiệu suất bán hàng.

✅ Đây là những điểm khác biệt của bản tóm tắt hiệu suất bán hàng so với các tài liệu khác:

Báo cáo bán hàng có phạm vi rộng hơn và mang tính chất "sổ ghi chép". Nó được thiết kế để đang theo dõi sự di chuyển của quy trình bán hàng, hoạt động và kết quả của các đại diện bán hàng.

Báo cáo tổng kết hiệu suất bán hàng mang tính phân tích cao hơn, tập trung vào hiệu suất bán hàng tổng thể và những việc cần làm tiếp theo dựa trên chỉ số đo lường hiệu suất bán hàng của bạn.

🧠 Bạn có biết? Chỉ 35% chuyên gia bán hàng cho biết họ hoàn toàn tin tưởng vào độ chính xác của dữ liệu của mình, đây là lý do chính khiến các báo cáo hiệu suất thường cần thêm bối cảnh, không chỉ là số.

Những nội dung cần bao gồm trong Báo cáo hiệu suất bán hàng?

Để viết báo cáo tổng kết hiệu quả bán hàng, bạn cần tuân thủ một cấu trúc nhất quán liên kết dữ liệu bán hàng với tác động kinh doanh.

Hãy bao gồm các thành phần được đề cập bên dưới để quản lý bán hàng (và bất kỳ ai trong bộ phận Nhân sự hoặc Hoạt động bán hàng) có thể xem xét kết quả và phân tích xu hướng hiệu suất.

1) Kỳ báo cáo và phạm vi báo cáo

Xác định khung thời gian (báo cáo bán hàng hàng tháng, quý, năm) và vai trò (nhân viên bán hàng, quản lý bán hàng, SDR, quản lý tài khoản)

Xác định phạm vi trách nhiệm của bạn (khu vực, phân khúc, tài khoản, hoạt động tiếp thị nội bộ so với ngoại bộ, dòng sản phẩm)

Ghi chú các thay đổi quan trọng trong kỳ (thay đổi phạm vi phủ sóng, điều chỉnh giá cả, tái cơ cấu khu vực)

2) Mục tiêu và mục tiêu bán hàng

Danh sách các mục tiêu mà bạn đã được đánh giá (quota, mục tiêu ống dẫn, mục tiêu gia hạn, mục tiêu MRR/ARR)

Hiển thị mục tiêu so với thực tế cho từng mục tiêu (mỗi mục tiêu một dòng, không thêm bình luận)

Ghi chú các điều chỉnh đã thỏa thuận (thời gian thử việc, thay thế nhân viên nghỉ phép, tài khoản được chuyển giao)

3) Các chỉ số hiệu suất chính và kết quả

Tóm tắt 3 đến 5 chỉ số hiệu suất chính (KPIs) phản ánh chiến lược bán hàng của bạn.

Bảo đảm bao gồm các chỉ số kết quả (doanh thu tạo ra, số giao dịch Đã đóng, tỷ lệ thành công, tỷ lệ chuyển đổi)

Bảo đảm bao gồm các chỉ số hiệu quả khi phù hợp (kích thước giao dịch trung bình, thời gian chu kỳ bán hàng, chu kỳ bán hàng trung bình)

4) Tình trạng ống dẫn bán hàng và chế độ xem dự báo bán hàng

Cung cấp cái nhìn tổng quan về quy trình bán hàng của bạn (giá trị quy trình, tỷ lệ các giai đoạn, các giao dịch bị đình trệ)

Chỉ ra độ chính xác của dự báo hoặc các yếu tố rủi ro trong dự báo (sự chậm trễ, phụ thuộc ở giai đoạn cuối, sự chậm trễ của người mua)

Thêm một chế độ xem tổng quan về những gì bạn mong đợi trong kỳ tiếp theo (phạm vi ống dẫn, commit so với trường hợp tốt nhất)

5) Dữ liệu đầu vào về hoạt động và quy trình bán hàng (chỉ những thông tin giải thích kết quả)

Bảo đảm bao gồm các chỉ số hoạt động liên quan trực tiếp đến kết quả (cuộc gọi bán hàng, buổi demo, cuộc họp diễn ra, việc theo dõi sau)

Đánh dấu các phần của phễu bán hàng đã cải thiện hoặc suy yếu (tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng sang cuộc họp, từ cuộc họp sang cơ hội, tỷ lệ chuyển đổi ở giai đoạn cuối).

Ghi chú các thay đổi trong quy trình ảnh hưởng đến đo lường hiệu suất (các quy tắc đánh giá mới, định nghĩa giai đoạn, quy trình xử lý)

6) Chỉ số tác động đến khách hàng (khi vai trò của bạn bao gồm việc giữ chân hoặc mở rộng khách hàng)

Kết quả giữ chân và mở rộng khách hàng (gia hạn hợp đồng, nâng cấp dịch vụ, rủi ro mất khách hàng, tóm tắt báo cáo mất khách hàng)

Bao gồm các chỉ số kinh tế khách hàng nếu tổ chức của bạn sử dụng chúng (giá trị trọn đời khách hàng (CLV), chi phí thu hút khách hàng, giá trị trọn đời khách hàng).

Kết nối các chỉ số khách hàng với các hành động đã thực hiện (kế hoạch triển khai, dòng thời gian gia hạn, sự đồng thuận của các bên liên quan)

7) Tác động định tính: hợp tác nhóm, lãnh đạo và cải thiện hoạt động.

Ghi chép các đóng góp đã cải thiện hiệu suất của nhóm bán hàng (sổ tay hướng dẫn, bàn giao công việc, huấn luyện, hỗ trợ đào tạo)

Nhấn mạnh các công việc liên chức năng ảnh hưởng đến kết quả (chiến dịch tiếp thị, sự đồng bộ sản phẩm, xử lý khiếu nại của khách hàng)

Ghi chú các hành vi lặp lại đã hỗ trợ thành công của nhóm (kỷ luật quy trình, duy trì chất lượng quy trình bán hàng, hỗ trợ đồng nghiệp)

8) Bối cảnh đằng sau các số

Giải thích 2 đến 3 yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả (sự thay đổi về chất lượng khách hàng tiềm năng, sự thay đổi trong ban mua hàng, sự chậm trễ trong quá trình mua sắm, tính mùa vụ)

Nêu bật các xu hướng bán hàng đáng chú ý mà bạn quan sát được (mô hình trong các giao dịch bị mất, giai đoạn mà các giao dịch bị hủy, hiệu suất của từng phân khúc).

Thêm bất kỳ giới hạn nào ảnh hưởng đến quá trình thực hiện (khoảng trống trong phạm vi, giới hạn của sản phẩm, dòng thời gian phê duyệt)

9) Các bước tiếp theo cho hoạt động bán hàng trong tương lai

Danh sách 3 đến 5 hành động bạn sẽ thực hiện trong kỳ tiếp theo , mỗi hành động liên kết với một chỉ số (tỷ lệ chuyển đổi, độ chính xác của dự báo, kích thước trung bình của giao dịch, thời gian chu kỳ bán hàng).

Tách các mục "tiếp tục" khỏi các mục "cần sửa chữa" (những gì đã hiệu quả so với những gì cần điều chỉnh)

Bao gồm một cải tiến tập trung vào chất lượng báo cáo (các giai đoạn ống dẫn sạch hơn, tiêu chí đánh giá chặt chẽ hơn, dữ liệu đầu vào cho báo cáo dự báo bán hàng mạnh mẽ hơn)

Hướng dẫn từng bước: Cách viết Báo cáo hiệu suất bán hàng

Thực hiện các bước sau để viết một bản tóm tắt hiệu suất bán hàng tối ưu:

1) Thu thập dữ liệu bán hàng (và chuẩn hóa nó)

Bắt đầu bằng cách xác định khoảng thời gian (tháng, quý, doanh số hàng năm) và thu thập cùng một dữ liệu bán hàng cho mỗi nhân viên bán hàng. Điều này sẽ giúp báo cáo tổng kết hiệu suất bán hàng của bạn duy trì tính so sánh.

Ghi nhận kết quả như doanh thu tạo ra, số giao dịch đã đóng, tỷ lệ thành công, kích thước trung bình của mỗi giao dịch và thời gian chu kỳ bán hàng.

Theo dõi tình trạng kênh bán hàng, bao gồm các giai đoạn giao dịch, sự chậm trễ, cơ hội bị đình trệ và chuyển động của báo cáo kênh bán hàng.

Ghi lại hoạt động và dữ liệu đầu vào, bao gồm các cuộc gọi bán hàng, cuộc họp, theo dõi và các chiến dịch tiếp thị đã ảnh hưởng đến quy trình bán hàng.

Thêm phân tích kinh tế khách hàng, bao gồm giá trị trọn đời của khách hàng (CLV), chi phí thu hút khách hàng, báo cáo tỷ lệ rời bỏ khách hàng và doanh thu định kỳ hàng tháng.

Nếu bạn đang theo dõi các giao dịch trong quy trình làm việc CRM của ClickUp, bạn có thể lưu trữ các trường thông tin quan trọng (giá trị giao dịch, giai đoạn, người phụ trách và ngày hoàn thành).

2) So sánh kết quả với mục tiêu và mục tiêu (không cần bảng tính bổ sung)

Tiếp theo, bạn cần so sánh hiệu suất với kỳ vọng. Điều này biến một báo cáo bán hàng tiêu chuẩn thành một bản tóm tắt đánh giá hiệu suất bán hàng.

So sánh chỉ tiêu hoặc mục tiêu với kết quả thực tế theo từng nhân viên bán hàng và toàn bộ nhóm bán hàng.

Kiểm tra độ phủ của kênh bán hàng so với mục tiêu để dự báo doanh số tương lai một cách tự tin hơn

Ghi chú các thay đổi ảnh hưởng đến mục tiêu (sự thay đổi về khu vực, lượng khách hàng tiềm năng, nhân sự, phân bổ tài nguyên)

Trong ClickUp, bạn có thể theo dõi mục tiêu bằng cách thêm hạn ngạch và số lượng mục tiêu dưới dạng Trường Tùy chỉnh ClickUp trên các giao dịch hoặc công việc cấp đại diện, giao quyền sở hữu thông qua Nhiệm vụ ClickUp, sau đó hiển thị so sánh mục tiêu và thực tế trên Bảng điều khiển để kiểm tra nhanh hiệu suất của nhóm.

3) Nêu bật các thành tựu có thể đo lường được liên quan đến chiến lược bán hàng của bạn.

Chọn 3 đến 5 chỉ số hiệu suất chính (KPI) phản ánh tốt nhất chiến lược bán hàng của công ty và vai trò của bạn trong quy trình bán hàng. Sau đó, chỉ ra những yếu tố đã thay đổi và lý do tại sao.

Một số chỉ số "dấu hiệu" tốt (sử dụng những chỉ số phù hợp với phễu bán hàng và chu kỳ bán hàng của bạn) như sau:

Tỷ lệ chuyển đổi (tỷ lệ phần trăm khách hàng tiềm năng thực hiện một hành động cụ thể trong quy trình bán hàng của bạn)

Kích thước giao dịch trung bình (được sử dụng để phân tích hiệu suất của nhóm và dự báo doanh thu)

Chiều dài chu kỳ bán hàng (giúp bạn giải thích tốc độ tạo doanh thu và độ chính xác của dự báo)

Các bảng điều khiển ClickUp được hỗ trợ bởi AI cung cấp cho bạn các tóm tắt nhanh chóng, dễ dàng nắm bắt về tình hình hiện tại.

Nếu bạn đã sử dụng Bảng điều khiển ClickUp, đây là lúc bạn trình bày các xu hướng một cách trực quan. Ví dụ: kích thước giao dịch trung bình tăng trong khi thời gian chu kỳ bán hàng vẫn ổn định, hoặc tỷ lệ chuyển đổi cải thiện ở giai đoạn cuối của quy trình bán hàng.

Thiết lập CRM của ClickUp cũng hỗ trợ theo dõi bảng điều khiển các chỉ số như giá trị trung bình của giao dịch và giá trị trọn đời của khách hàng.

4) Sử dụng ngôn ngữ hướng hành động

Sử dụng ngôn ngữ chủ động và giọng điệu trực tiếp trong báo cáo hiệu suất bán hàng của bạn. Bắt đầu với hành động bạn đã thực hiện, sau đó tạo tệp đính kèm với kết quả và chỉ số.

Sử dụng động từ mạnh (cải thiện, giảm, tăng, tái cấu trúc, đàm phán, ra mắt)

Viết theo mẫu đơn giản: Hành động → Tác động → Chỉ số

Ưu tiên số liệu cụ thể hơn tính từ: “Tỷ lệ chuyển đổi tăng từ X lên Y” tốt hơn “Chất lượng ống dẫn khách hàng được cải thiện.”

5) Thêm bối cảnh cho các số để giải thích chính xác.

Kết nối tài liệu của bạn với phần còn lại của công việc bằng ClickUp Docs. Nhận sự hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo tích hợp để tạo nội dung!

Các số trong báo cáo bán hàng của bạn có thể thay đổi vì những lý do không hiển thị trên bảng tính. Thêm 1-2 dòng giải thích để các nhà lãnh đạo bán hàng có thể đánh giá hiệu suất của bạn một cách công bằng.

Giải thích sự thay đổi về chất lượng pipeline (cấu trúc nguồn khách hàng tiềm năng, thời gian triển khai chiến dịch, sự thay đổi trong ICP)

Đánh dấu độ phức tạp của giao dịch (các bước mua sắm, phê duyệt của nhiều bên liên quan, thay đổi giá cả)

Ghi chú các yếu tố hạn chế hoặc thuận lợi (mùa vụ, ra mắt sản phẩm, tỷ lệ tài khoản rời bỏ)

Để giữ cho nội dung gọn gàng, hãy viết phần mô tả trong ClickUp Tài liệu và liên kết các bằng chứng hỗ trợ (ghi chú, quyết định, tóm tắt cuộc gọi) bên cạnh các số.

6) Thêm tác động định tính (hợp tác đội ngũ và thành công trong hoạt động)

Một bản tóm tắt bán hàng mạnh mẽ cũng thể hiện cách bạn cải thiện hiệu suất của nhóm bán hàng ngoài các giao dịch đã đóng của chính mình.

Cải thiện quá trình bàn giao và duy trì chất lượng quy trình bán hàng cho nhóm vận hành bán hàng.

Hướng dẫn nhân viên bán hàng hoặc đào tạo nhân viên mới để bảo vệ doanh số bán hàng trong tương lai.

Chia sẻ các chiến lược có thể lặp lại để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi hoặc giảm thời gian trung bình của chu kỳ bán hàng.

Hợp tác đa chức năng để giải quyết các giao dịch (CS, sản phẩm, tài chính)

Hướng dẫn nhân sự thường nhấn mạnh việc sử dụng cả dữ liệu định lượng và định tính trong đánh giá hiệu suất, vì vậy những chi tiết này giúp cân bằng bức tranh tổng thể.

Nếu bạn muốn加快 soạn thảo, bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để chuyển đổi các cập nhật thô từ các công việc và tài liệu thành các bản tóm tắt có thể chia sẻ với nhóm và ban quản lý của bạn. Chỉ cần @ đề cập đến Brain và yêu cầu những gì bạn cần!

Ví dụ về Báo cáo Hiệu suất Bán hàng

Bạn có thể sử dụng các ví dụ báo cáo tổng kết hiệu suất bán hàng làm mẫu cho các ghi chú đánh giá hiệu suất bán hàng của mình.

Mỗi ví dụ cân bằng giữa kết quả (chỉ tiêu, doanh thu tạo ra, giao dịch đã đóng), sức khỏe của quy trình bán hàng (báo cáo quy trình bán hàng và độ chính xác của dự báo) và bối cảnh, giúp bạn đánh giá hiệu suất một cách công bằng và dự báo doanh số tương lai với ít bất ngờ hơn.

Hãy cùng xem qua một số ví dụ về báo cáo tóm tắt hiệu suất bán hàng:

Ví dụ 1: Nhân viên bán hàng có khả năng chốt đơn hàng mạnh mẽ nhưng có khoảng cách về độ chính xác trong dự báo (Chuyên viên kinh doanh)

Michael đã hoàn thành 111% chỉ tiêu quý, ký kết $560K doanh thu mới qua 12 giao dịch thành công. Anh đã tăng kích thước giao dịch trung bình từ $41K lên $47K bằng cách đặt mục tiêu vào các tài khoản phù hợp hơn và nâng cao cuộc hội thoại với người ra quyết định kinh tế sớm hơn trong chu kỳ bán hàng.

Tỷ lệ thành công của anh ấy là 30%, cao hơn mức trung bình 25% của nhóm bán hàng, và anh ấy liên tục nhận được phản hồi tích cực về việc xử lý các phản đối cạnh tranh đồng thời duy trì sự đồng thuận của các bên liên quan qua các giai đoạn phê duyệt cuối cùng.

Tuy nhiên, độ chính xác của dự báo của anh ấy chỉ đạt 73%, thấp hơn mục tiêu 90% của nhóm. Một số giao dịch vẫn nằm trong giai đoạn cuối của quy trình mà không có các bước tiếp theo rõ ràng, điều này khiến báo cáo dự báo bán hàng trở nên kém tin cậy cho hoạt động bán hàng và phân bổ nguồn lực.

Tại sao điều này quan trọng:Dự báo chính xác giúp các nhà lãnh đạo bán hàng lập kế hoạch tuyển dụng, ngân sách và quyết định về phạm vi phủ sóng. Khi độ chính xác của dự báo giảm, lãnh đạo có nguy cơ cam kết quá nhiều tài nguyên hoặc lập kế hoạch không đủ về sức chứa cho khả năng bán hàng trong tương lai.

Các bước tiếp theo để phát triển:

Thực hiện kiểm tra định kỳ hàng tuần về quy trình bán hàng để loại bỏ các cơ hội bị đình trệ và siết chặt tiêu chí giai đoạn.

Áp dụng dự báo có trọng số dựa trên tỷ lệ chuyển đổi lịch sử theo từng giai đoạn.

Hợp tác với nhóm vận hành bán hàng để xem xét các yếu tố chính gây ra sự chênh lệch trong dự báo và cập nhật các quy tắc đánh giá.

Ví dụ 2: Hoạt động cao, tỷ lệ chuyển đổi không đều (Đại diện phát triển bán hàng)

Jessica đã tạo ra 58 cuộc họp chất lượng và ảnh hưởng đến giá trị ống dẫn $820K trong quý này. Cô đã hỗ trợ hiệu suất của nhóm trong kỳ có khối lượng công việc cao do các chiến dịch tiếp thị thúc đẩy.

Jessica đã cải thiện tốc độ phản hồi yêu cầu bằng cách trả lời nhanh hơn các yêu cầu đến và tăng tỷ lệ tham dự bằng cách siết chặt các nhắc nhở và xác nhận trước cuộc họp. Cô cũng ghi chép lại các phản đối chính mà cô nghe được trong các cuộc gọi bán hàng và chia sẻ các mẫu chung giúp các nhân viên bán hàng điều chỉnh thông điệp sớm hơn trong phễu bán hàng.

Tuy nhiên, tỷ lệ chuyển đổi từ cuộc họp sang cơ hội của cô ấy là 13%, thấp hơn mức chuẩn của nhóm SDR là 18%. Nhiều cuộc họp thiếu định nghĩa rõ ràng về vấn đề hoặc dòng thời gian, điều này gây ra trở ngại trong quá trình bán hàng sau này và làm giảm tỷ lệ thành công ở giai đoạn sau.

Tại sao điều này quan trọng: Các chỉ số hoạt động chỉ có giá trị nếu chúng phản ánh chất lượng của quy trình bán hàng. Việc đánh giá khách hàng tiềm năng một cách chặt chẽ sẽ cải thiện tỷ lệ chuyển đổi ở giai đoạn sau và bảo vệ độ chính xác của dự báo bằng cách đảm bảo báo cáo quy trình bán hàng dựa trên ý định thực sự của người mua.

Các bước tiếp theo để phát triển:

Tăng cường các câu hỏi sàng lọc để xác nhận vấn đề, dòng thời gian và sự tham gia của các bên liên quan trước khi tiến hành.

Phân đoạn tiếp cận theo ICP và các mẫu thành công trước đây để cải thiện chất lượng cơ hội và năng suất bán hàng.

Kiểm tra lại các bản ghi âm cuộc gọi hàng tuần với AE để hoàn thiện quá trình khám phá và giảm thiểu các cuộc họp có ý định thấp.

Ví dụ 3: Nhân viên bán hàng doanh nghiệp có chất lượng giao dịch cao và thời gian chu kỳ dài (Chuyên viên kinh doanh tài khoản doanh nghiệp)

Daniel đã đạt 92% chỉ tiêu trong khi đóng hợp đồng trị giá $1.05 triệu USD cho 5 giao dịch doanh nghiệp, với kích thước trung bình mỗi giao dịch là $210.000 USD.

Anh đã mở rộng việc áp dụng đa luồng trong các ủy ban mua hàng từ sớm và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi ở giai đoạn cuối bằng cách xây dựng các trường hợp kinh doanh rõ ràng liên kết với các kết quả có thể đo lường được. Daniel cũng đã mời các đối tác sản phẩm và bảo mật tham gia từ sớm, giảm thiểu rủi ro leo thang vào phút chót và cải thiện sự đồng thuận của các bên liên quan.

Tuy nhiên, thời gian trung bình của chu kỳ bán hàng của anh ta đã tăng từ 78 lên 96 ngày. Ngoài ra, hai giao dịch của anh ta đã bị chuyển sang quý tiếp theo do quá trình thẩm định mua sắm và pháp lý. Độ chính xác của dự báo đã giảm xuống 80% vì các ngày đóng giao dịch bị lùi lại vào giai đoạn cuối của chu kỳ.

Tại sao điều này quan trọng:Thời gian chu kỳ bán hàng ảnh hưởng đến thời điểm dòng tiền và độ tin cậy của dự báo. Khi thời gian chu kỳ kéo dài mà không có các cảnh báo rủi ro rõ ràng, việc dự đoán doanh số tương lai và lập kế hoạch bù đắp trở nên khó khăn hơn.

Các bước tiếp theo để phát triển:

Thêm các điểm kiểm tra kế hoạch đóng cửa chính thức cho pháp lý, bảo mật và mua sắm để giảm thiểu sự chậm trễ ở giai đoạn cuối.

Tạo khung đánh giá rủi ro cho các giao dịch doanh nghiệp để phát hiện các rào cản sớm hơn trong quy trình.

Đồng bộ hóa các danh mục dự báo với cam kết của khách hàng đã được ghi chép thay vì ngày mục tiêu đóng giao dịch.

Ví dụ 4: Chuyên gia về giữ chân và mở rộng khách hàng với việc cải thiện hiệu quả kinh tế của khách hàng (Quản lý tài khoản)

Ashley đã bảo vệ $980K doanh thu định kỳ hàng tháng đồng thời tăng $240K doanh thu từ việc bán thêm và các tiện ích bổ sung cho khách hàng hiện tại.

Cô đã giảm rủi ro gia hạn bằng cách xây dựng các cuộc họp đánh giá quý (QBR) có cấu trúc, làm rõ các tiêu chí thành công và nâng cấp các vấn đề sản phẩm sớm hơn. Ashley cũng cải thiện các tín hiệu giá trị trọn đời khách hàng (CLV) bằng cách tăng cường việc áp dụng trong các tài khoản chiến lược. Cô đã điều chỉnh các đề xuất mở rộng để phù hợp với kết quả dựa trên việc sử dụng và dòng thời gian gia hạn.

Tuy nhiên, việc ưu tiên tài khoản của cô ấy vẫn mang tính phản ứng trong nửa đầu quý, và rủi ro mất khách hàng đã xuất hiện muộn trong hai tài khoản thị trường trung bình. Điều này đã gây ra sự điều chỉnh nguồn lực vào phút chót và làm cho dự báo gia hạn trở nên ít dự đoán được hơn.

Tại sao điều này quan trọng:Giá trị trọn đời của khách hàng (Customer Lifetime Value) phản ánh doanh thu lâu dài mà bạn có thể kỳ vọng từ mối quan hệ với khách hàng, không chỉ là những thành công nhất thời. Khi rủi ro mất khách hàng xuất hiện muộn, nó làm gián đoạn kế hoạch và giảm độ chính xác của dự báo doanh thu tái tục.

Các bước tiếp theo để phát triển:

Xây dựng quy trình theo dõi sức khỏe tài khoản để phát hiện sớm sự sụt giảm tỷ lệ sử dụng và rủi ro gia hạn 90 ngày trước.

Tiêu chuẩn hóa dự báo gia hạn với việc đang theo dõi cột mốc thời gian cho các ngày ra quyết định và sự đồng thuận của các bên liên quan.

Hợp tác với các nhà lãnh đạo bán hàng để triển khai các chiến lược mở rộng thị trường cân bằng giữa chi phí thu hút khách hàng và giá trị lâu dài.

Ví dụ 5: Quản lý bán hàng thúc đẩy hiệu suất nhóm với phạm vi phủ sóng kênh bán hàng không đồng đều (Quản lý bán hàng)

Brandon đã dẫn dắt nhóm bán hàng đạt 103% mục tiêu trong quý này, với tổng doanh thu tăng 9% so với quý trước.

Anh ấy đã cải thiện hiệu suất của nhóm bằng cách tiêu chuẩn hóa quy trình đánh giá giao dịch và siết chặt tiêu chí thoát giai đoạn. Anh ấy cũng hướng dẫn nhân viên bán hàng cách xử lý các phản đối ở giai đoạn cuối.

Tỷ lệ thành công đã tăng từ 22% lên 26%, và thời gian trung bình của chu kỳ bán hàng cho các giao dịch SMB đã giảm 11 ngày sau khi áp dụng các quy trình theo dõi rõ ràng hơn và tiêu chuẩn đánh giá khách hàng.

Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ ống dẫn bán hàng (pipeline coverage) có sự chênh lệch lớn giữa các thành viên trong nhóm. Hai nhân viên bán hàng có tỷ lệ bao phủ dưới 2x khi bước vào tháng cuối cùng. Điều này làm tăng rủi ro đối với dự báo bán hàng và buộc phải điều chỉnh lại danh sách tài khoản và thời gian hỗ trợ vào cuối quý.

Tại sao điều này quan trọng: Tỷ lệ bao phủ ống dẫn bán hàng so sánh giá trị của ống dẫn bán hàng với mục tiêu doanh thu của bạn và giúp bạn phát hiện các lỗ hổng sớm. Khi tỷ lệ bao phủ giảm, bạn mất khả năng dự đoán và đối mặt với rủi ro về doanh số trong tương lai.

Các bước tiếp theo để phát triển:

Đặt mục tiêu bao phủ ống dẫn hàng tuần theo phân khúc và thúc đẩy hoạt động tạo/lập ở giai đoạn đầu.

Thực hiện đánh giá xu hướng hiệu suất theo từng nhân viên để phát hiện nhu cầu đào tạo trước khi kết quả suy giảm.

Tiêu chuẩn hóa tần suất báo cáo phân tích bán hàng để ban lãnh đạo có thể xem các chỉ số chính quan trọng hàng tuần.

Hướng dẫn từng bước: Cách viết Báo cáo hiệu suất bán hàng

Thực hiện các bước sau để viết một bản tóm tắt hiệu suất bán hàng tối ưu:

Hỏi những câu hỏi giúp xác định những thay đổi: Tìm kiếm trong ClickUp và các nguồn dữ liệu kết nối để nhanh chóng trả lời các câu hỏi như “Những giao dịch nào đã bị trễ trong tháng này?” hoặc “Những lý do phổ biến nhất gây trì hoãn giai đoạn là gì?”

Tìm kiếm các quyết định trước đây nhanh chóng với Enterprise Search: Sử dụng Sử dụng Enterprise Search để trích xuất các câu trả lời chi tiết từ các công việc, tài liệu, trò chuyện và cuộc họp, giúp bạn hỗ trợ các tuyên bố về hiệu suất bằng chính các quyết định, rào cản và các bước theo dõi đằng sau các số.

Chọn AI phù hợp với nhu cầu của bạn: ClickUp BrainGPT cho phép bạn truy cập vào nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), bao gồm Claude, GPT-4 và Gemini, để đáp ứng các nhu cầu gợi ý khác nhau.

Những lỗi thường gặp cần tránh

Báo cáo tóm tắt hiệu suất bán hàng nên giúp việc đánh giá hiệu suất trở nên dễ dàng và dễ thực hiện. Các sai lầm sau đây khiến báo cáo mất tính thuyết phục trong quá trình đánh giá:

Bỏ qua mục tiêu hoặc chỉ tiêu khiến việc đánh giá hiệu suất bán hàng trở nên không công bằng.

Danh sách các chỉ số bán hàng mà không giải thích những thay đổi trong quy trình bán hàng.

Xem hoạt động như hiệu suất khi kết quả không được cải thiện

Báo cáo các giao dịch đã đóng mà không hiển thị tình trạng kênh bán hàng cho các giao dịch tương lai.

Kết hợp định nghĩa giữa các kỳ, đặc biệt là đối với tỷ lệ chuyển đổi và thời gian chu kỳ bán hàng.

So sánh các nhân viên bán hàng cá nhân mà không tính đến khu vực, phân khúc hoặc chất lượng khách hàng tiềm năng.

Bỏ qua bối cảnh đằng sau các số khiến việc huấn luyện và phân bổ nguồn lực trở nên khó khăn hơn.

Sử dụng ngôn ngữ mơ hồ như “hoạt động tốt” thay vì các thành tích có thể đo lường được.

Che giấu các xu hướng hiệu suất yếu trong một bài viết dài mà không ai sẽ đọc lướt qua.

Kết thúc mà không có các hành động tiếp theo, điều này biến bản tóm tắt thành tài liệu thay vì một kế hoạch.

🧠 Bạn có biết? Gartner cho biết chỉ 45% lãnh đạo bán hàng và nhân viên bán hàng có niềm tin cao vào độ chính xác của dự báo của tổ chức mình.

Mẫu để viết báo cáo tóm tắt bán hàng

Khi viết báo cáo bán hàng hàng năm (hoặc thậm chí là bản cập nhật hàng tháng nhanh chóng), phần khó khăn nhất thường là duy trì tính nhất quán của dữ liệu bán hàng. Tiếp theo là việc nắm bắt bối cảnh đằng sau những số đó mà không cần phải xây dựng lại định dạng tương tự từ đầu mỗi chu kỳ.

Nếu bạn đang tìm kiếm các mẫu báo cáo bán hàng kết hợp cấu trúc với các trường và chế độ xem tích hợp sẵn, các mẫu ClickUp dưới đây có thể giúp bạn:

1. Mẫu báo cáo hiệu suất ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đo lường tiến độ của nhóm và xác định các thành viên xuất sắc với mẫu Báo cáo theo dõi hiệu suất của ClickUp.

Mẫu báo cáo hiệu suất ClickUp hỗ trợ các phân tích hiệu suất cần cả kết quả và bối cảnh hoạt động. Điều này rất hữu ích, đặc biệt khi bạn tóm tắt các chỉ số hiệu suất cho chu kỳ đánh giá và muốn các hành động tiếp theo vẫn hiển thị sau khi báo cáo được chia sẻ.

🌻 Đây là cách mẫu này sẽ giúp bạn:

Theo dõi tiến độ và chỉ số KPI với báo cáo thời gian thực để số liệu luôn được cập nhật khi công việc thay đổi.

Tiêu chuẩn hóa báo cáo với Trạng thái tùy chỉnh, Trường Tùy chỉnh và nhiều chế độ xem (bao gồm Danh sách công việc, Gantt, Khối lượng công việc và Lịch).

Giữ lại bằng chứng hỗ trợ thông qua bình luận, gắn thẻ, tệp đính kèm và thông báo để bản tóm tắt phản ánh các quyết định và rào cản, không chỉ là tổng số.

2. Mẫu báo cáo tóm tắt ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tổng hợp dữ liệu hiệu quả với mẫu Báo cáo Tóm tắt của ClickUp

Mẫu báo cáo tóm tắt ClickUp hoạt động hiệu quả khi các bên liên quan muốn có một bản tóm tắt có giá trị cao trước tiên, đồng thời có thể đào sâu vào chi tiết. Nó giúp bạn duy trì sự gọn gàng của báo cáo đồng thời vẫn đang theo dõi công việc cơ bản và các cập nhật theo thời gian.

🌻 Đây là cách mẫu này sẽ giúp bạn:

Tổ chức dữ liệu phức tạp thành định dạng báo cáo rõ ràng và đang theo dõi tiến độ khi kết quả thay đổi.

Lưu trữ dữ liệu báo cáo bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh (ví dụ: Chi phí thực tế, Kích thước hợp đồng, Mô tả ngắn gọn và Nhóm).

Xây dựng quy trình báo cáo có thể lặp lại với nhiều chế độ xem

Ví dụ về Báo cáo Hiệu suất Bán hàng

3. Mẫu theo dõi doanh số ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi tất cả các giao dịch bán hàng của bạn theo thời gian thực với mẫu Sales Tracker của ClickUp.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách đáng tin cậy để theo dõi hiệu suất cá nhân và của nhóm bán hàng theo thời gian thực, mẫu ClickUp Sales Tracker sẽ giúp bạn. Với mẫu này, hoạt động bán hàng và quy trình bán hàng của bạn sẽ luôn được hiển thị tại một nơi duy nhất.

Đây là một công cụ theo dõi có cấu trúc giúp các nhóm xác định nơi nỗ lực bán hàng được đầu tư hiệu quả nhất và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để cải thiện quy trình bán hàng và kênh bán hàng.

🌻 Đây là cách mẫu này sẽ giúp bạn:

Theo dõi hiệu suất cá nhân và nhóm theo thời gian thực , với giao diện hiển thị rõ ràng hơn về nơi nỗ lực bán hàng được đầu tư hiệu quả nhất.

Quản lý tiến độ bán hàng với năm trạng thái tùy chỉnh (Hoàn thành, Đạt mục tiêu, Chưa đạt mục tiêu, Chưa bắt đầu, Đang tiến hành)

Ghi lại dữ liệu bán hàng nhất quán bằng 12 Trường Tùy chỉnh, bao gồm các ví dụ như Chi phí vận chuyển, Có hàng trả lại không, Chi phí đơn vị, Phí vận chuyển và Mục tiêu lợi nhuận.

Xem xét hiệu suất từ bốn chế độ xem tích hợp sẵn , bao gồm Bảng theo dõi bán hàng, Doanh số bán hàng theo tháng, Hướng dẫn bắt đầu và Trạng thái bán hàng theo sản phẩm.

Hỗ trợ theo dõi liên tục với các tính năng quản lý dự án như theo dõi thời gian, thẻ, cảnh báo phụ thuộc và email.

Cách ClickUp có thể giúp bạn theo dõi và viết báo cáo tổng kết hiệu suất bán hàng

Khi viết báo cáo tổng kết hiệu quả bán hàng, bạn hiếm khi gặp khó khăn chỉ trong việc viết lách.

Bạn gặp khó khăn trong việc tổng hợp dữ liệu và phân tích để đưa ra các hành động có thể đo lường được. Dữ liệu bán hàng của bạn nằm trong hệ thống CRM, các cuộc gọi bán hàng nằm trong công cụ khác, ghi chú nằm trong tài liệu, và các chỉ số KPI có thể nằm trong bảng tính mà ai đó cập nhật.

Điều này gây ra tình trạng phân tán công việc, làm giảm năng suất của nhóm bán hàng. Bạn cũng phải đối mặt với tình trạng phân tán AI, là tầng tiếp theo của cùng một vấn đề, khi các nhóm sử dụng các công cụ AI không kết nối, không có bối cảnh về công việc mà bạn thực sự cần tóm tắt.

Đây là nơi ClickUp có thể giúp bạn. ClickUp cung cấp một không gian làm việc AI tích hợp, nơi bạn có thể quản lý công việc, tài liệu, báo cáo và AI trong một không gian làm việc kết nối. Điều này cho phép bạn tạo báo cáo tổng kết hiệu suất dựa trên những gì nhóm bán hàng của bạn thực sự đã làm.

Sử dụng ClickUp Docs và Docs Hub để tạo mẫu báo cáo tóm tắt hiệu suất.

Sử dụng Docs Hub của ClickUp để tổ chức tất cả tài liệu của bạn tại một nơi duy nhất

Nếu bạn muốn có các báo cáo hiệu suất nhất quán và công bằng giữa các nhân viên bán hàng và nhóm, hãy tiêu chuẩn hóa cấu trúc trước tiên.

Với ClickUp Docs, bạn có thể tạo mẫu báo cáo hiệu suất bán hàng có thể tái sử dụng (báo cáo bán hàng quý, tháng hoặc năm) với các tiêu đề lớn cho KPI, bối cảnh quy trình bán hàng, thành công, rủi ro và các bước tiếp theo.

Nó hỗ trợ các trang con, bảng và mẫu, giúp bạn duy trì định dạng nhất quán cho tất cả nhân viên bán hàng đồng thời vẫn có thể tùy chỉnh nội dung. ClickUp Tài liệu cũng giúp bạn gắn thẻ đồng nghiệp trong bình luận và chuyển đổi văn bản thành các công việc có thể theo dõi.

Ngoài ra, Docs Hub của ClickUp cung cấp cho bạn một nền tảng tập trung để tổ chức và tạo tất cả các tài liệu của mình. Điều này giúp các quản lý bán hàng và bộ phận nhân sự dễ dàng tìm kiếm bản tóm tắt phù hợp, đặc biệt là khi làm việc với nhiều nhóm hoặc khu vực khác nhau.

Soạn thảo và hoàn thiện báo cáo tóm tắt hiệu suất với ClickUp Brain

Nhận các bản tóm tắt chi tiết theo dự án và câu trả lời với ClickUp Brain

Khi các chỉ số và ghi chú của bạn đã được lưu trữ trong cùng một không gian làm việc, AI sẽ phát huy tác dụng theo một cách rất cụ thể. AI có thể soạn thảo một bản tóm tắt có bối cảnh.

ClickUp Brain được thiết kế để hoạt động dựa trên những gì bạn đã hoàn thành. Điều này giúp bạn chuyển từ hoạt động thô sang bản nháp đầu tiên có cấu trúc nhanh hơn (không cần sao chép và dán từ năm công cụ khác nhau).

✅ Dưới đây là hai cách thực tế để sử dụng ClickUp Brain cho báo cáo tổng kết hiệu suất bán hàng:

Tổng hợp hoạt động và kết quả mà không cần đọc lại toàn bộ: ClickUp AI có thể tổng hợp hoạt động của công việc (mô tả, bình luận, công việc con) và giúp bạn tạo ra danh sách rõ ràng về các thành tựu có thể đo lường hoặc rủi ro cần giải quyết.

Chuyển đổi tài liệu dài thành các điểm chính sẵn sàng cho lãnh đạo: Trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp có thể tóm tắt nội dung của một tài liệu. Điều này hữu ích khi bạn đã thu thập các bản cập nhật hàng tuần và phản hồi huấn luyện tại một nơi, sau đó cần một bản tóm tắt hiệu suất ngắn gọn.

Kết quả là bạn sẽ dành ít thời gian hơn để viết từ đầu và nhiều thời gian hơn để kiểm tra bối cảnh và độ chính xác của nội dung.

Chuyển đổi mục tiêu bán hàng thành các nhiệm vụ có thể theo dõi với nhiệm vụ ClickUp và người chịu trách nhiệm.

Quản lý các công việc của bạn trong một không gian duy nhất và kết nối chúng với phần còn lại của công việc bằng nhiệm vụ ClickUp

Báo cáo hiệu suất của bạn sẽ mạnh mẽ hơn khi bạn có thể chỉ ra các hoạt động thực thi do chính bạn chịu trách nhiệm.

Bạn có thể sử dụng nhiệm vụ ClickUp để giao mục tiêu bán hàng và công việc hỗ trợ cho các chủ sở hữu rõ ràng (tạo/lập kênh bán hàng, theo dõi, kế hoạch tài khoản chiến lược, cột mốc gia hạn), sau đó theo dõi tiến độ tại cùng một nơi mà bạn sẽ báo cáo sau này.

✅ Để áp dụng việc "theo dõi mục tiêu" này vào hoạt động bán hàng, hãy thêm cấu trúc phù hợp với chu kỳ đánh giá của bạn:

Theo dõi chỉ tiêu, phân khúc, khu vực và kỳ bằng cách sử dụng ClickUp Trường Tùy chỉnh để mỗi giao dịch, kế hoạch tài khoản hoặc công việc trong quy trình bán hàng đều có cùng metadata.

Sử dụng các trường số có thể tính toán để tính tổng hợp các chỉ số quan trọng (ví dụ: tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu hoặc giá trị ống dẫn được tính trọng số) và giữ cho các phép tính liên kết với công việc, không tách biệt với các bảng tính riêng biệt.

Tự động hóa các bước quản lý công việc định kỳ với ClickUp Automations (như gán các bước theo dõi khi một giao dịch chuyển sang giai đoạn mới hoặc tạo công việc khi cửa sổ gia hạn mở ra) để các "hành động tiếp theo" trong quy trình bán hàng của bạn không phụ thuộc vào trí nhớ.

Thiết lập này giúp bạn có một bản ghi kiểm tra rõ ràng hơn về hiệu suất của nhân viên: bạn có thể chỉ ra những gì nhân viên đã chịu trách nhiệm, những gì đã hoàn thành, những gì bị trì hoãn và những gì đã thay đổi, mà không cần phải tái tạo lại quý từ trí nhớ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tự động hóa quy trình theo dõi bán hàng với ClickUp Super Agents. Tối ưu hóa năng suất của bạn với các đồng nghiệp AI của ClickUp Khi mục tiêu bán hàng đang được theo dõi như các công việc, việc phân tích thường diễn ra trong quá trình thực hiện. Điều này bao gồm cập nhật và tạo các bước tiếp theo đồng thời duy trì quyền sở hữu rõ ràng trong toàn bộ nhóm bán hàng. ClickUp hỗ trợ điều này với Super Agents: Thiết lập Super Agent để soạn thảo và gửi email trong chu kỳ đánh giá hiệu suất, giao công việc huấn luyện, lên lịch các điểm tiếp xúc đánh giá và đề cập đến các bên liên quan dựa trên những gì đang diễn ra trong ClickUp.

Giữ cho quy trình quản lý được minh bạch bằng cách kiểm soát các công cụ/dữ liệu mà nhân viên có thể truy cập và ai có thể kích hoạt hoặc quản lý chúng, với các hành động được ghi lại và yêu cầu phê duyệt của con người đối với các quyết định quan trọng.

Theo dõi các chỉ số KPI, doanh thu và chỉ tiêu với bảng điều khiển ClickUp.

Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh không cần mã nhanh hơn với ClickUp

Một báo cáo tổng kết hiệu suất bán hàng cần có tính xác thực, thường đến từ việc báo cáo rõ ràng. Bạn cần ghi lại tiến độ, doanh thu tạo ra, sự thay đổi tỷ lệ chuyển đổi và sự di chuyển của đường ống bán hàng.

Bảng điều khiển ClickUp cho phép bạn chuyển đổi dữ liệu không gian làm việc (bao gồm dữ liệu công việc và Trường Tùy chỉnh) thành báo cáo trực quan, giúp bạn theo dõi các chỉ số hiệu suất liên tục thay vì phải vội vàng hoàn thành báo cáo phân tích bán hàng vào phút chót.

✅ Đối với quản lý bán hàng và trưởng nhóm, bảng điều khiển ClickUp có thể hỗ trợ bạn theo các cách sau:

Tạo chế độ xem KPI trực tiếp cho hiệu suất bán hàng tổng thể (doanh thu, giao dịch đã đóng, giá trị ống dẫn, hoạt động của nhân viên bán hàng)

So sánh hiệu suất của nhóm theo từng phân khúc bằng cách lọc cùng một chế độ xem của bảng điều khiển (SMB so với thị trường trung bình so với doanh nghiệp).

Phát hiện sớm các xu hướng hiệu suất (dòng chảy khách hàng bị đình trệ, ngày đóng giao dịch bị trì hoãn, phân bổ tài nguyên không đồng đều giữa các nhân viên bán hàng)

Nếu bạn sử dụng nhiều bảng điều khiển (bảng điều khiển nhóm, bảng điều khiển quy trình bán hàng, bảng điều khiển dự báo), Trung tâm Bảng điều khiển giúp bạn tổ chức, tìm kiếm và quản lý chúng từ một địa điểm trung tâm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chuyển đổi bảng điều khiển KPI thành thông tin sẵn sàng để đánh giá bằng thẻ AI của ClickUp. Thêm báo cáo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) vào bảng điều khiển của bạn bằng cách sử dụng thẻ AI của ClickUp Các thẻ AI của ClickUp tích hợp báo cáo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo trực tiếp vào bảng điều khiển ClickUp, giúp bản tóm tắt hiệu suất của bạn không chỉ giới hạn ở biểu đồ và tổng số. Tạo báo cáo tổng hợp sẵn sàng cho lãnh đạo: Thêm thẻ Tóm tắt Điều hành AI để tạo ra bản tóm tắt cập nhật về tình trạng và trạng thái của một Danh sách, Thư mục hoặc Không gian đã lựa chọn. Điều này có thể giúp bạn viết báo cáo tổng kết bán hàng.

Ghi lại hoạt động hàng tuần của nhân viên bán hàng mà không cần ghi chú thủ công: Thêm thẻ AI Team StandUp để tóm tắt hoạt động gần đây của các cá nhân hoặc nhóm được lựa chọn trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: tuần này, 7 ngày qua). Điều này phù hợp để theo dõi hiệu suất bán hàng của đội ngũ.

Thực hiện các quy trình CRM trong ClickUp để báo cáo luôn được kết nối với quá trình thực thi.

Quản lý mọi thứ từ tương tác khách hàng đến đơn đặt hàng bằng giải pháp CRM của ClickUp

Nếu quy trình làm việc CRM và quy trình báo cáo của bạn nằm ở hai nơi khác nhau, các bản tóm tắt của bạn sẽ bắt đầu lệch khỏi thực tế.

Hệ thống CRM của ClickUp đủ linh hoạt để phù hợp với quy trình bán hàng của bạn, với các quy trình làm việc có thể tùy chỉnh và quá trình chuyển giao mượt mà. Khi bạn duy trì quy trình bán hàng và thực thi trong cùng một không gian làm việc, điều này giúp giảm bớt "gánh nặng báo cáo" vào cuối tháng.

✅ Trên thực tế, điều đó có nghĩa là bạn có thể:

Xây dựng các giai đoạn trong quy trình bán hàng phản ánh chu kỳ bán hàng của bạn và theo dõi các giai đoạn giao dịch trong các chế độ xem phù hợp với cách làm việc của nhóm.

Tự động hóa cập nhật khách hàng tiềm năng và giao dịch (tự động phân công khách hàng tiềm năng, kích hoạt các bước theo dõi, cập nhật giai đoạn) để giảm bớt công việc quản trị viên làm chậm tiến độ của nhân viên bán hàng.

Đồng bộ hóa dữ liệu khách hàng và hoạt động email với các công cụ như Salesforce, HubSpot, Gmail và Outlook, để thông tin quan trọng cho đánh giá hiệu suất không bị mất trong các chủ đề hộp thư đến.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Giữ cho các cập nhật về quy trình bán hàng và công việc theo dõi được kết nối thông qua tích hợp ClickUp. Chèn trang web vào báo cáo bán hàng của bạn bằng cách sử dụng tích hợp ClickUp Các tích hợp của ClickUp giúp bạn kết nối quy trình làm việc CRM với các công việc, ghi chú và quá trình chuyển giao, giúp việc lập báo cáo tổng kết hiệu suất trở nên dễ dàng hơn. Thay vì sao chép cập nhật từ công cụ này sang công cụ khác, bạn có thể kết nối sự di chuyển của giao dịch với công việc đang quản lý và duy trì chuỗi báo cáo nguyên vẹn. Kích hoạt công việc từ thay đổi giao dịch: Kết nối ClickUp với các hệ thống CRM như HubSpot để các tác vụ dựa trên giao dịch có thể tạo các mục trong ClickUp và phân công công việc cho người phụ trách phù hợp ngay khi giao dịch chuyển qua các giai đoạn.

Giữ liên lạc với khách hàng gắn liền với quá trình thực hiện: Tích hợp email vào thiết lập CRM của ClickUp để các hoạt động tiếp cận và theo dõi luôn được kết nối với công việc mà nhóm của bạn cần hoàn thành.

Viết Báo cáo Hiệu suất Bán hàng Tiếp theo của Bạn trong ClickUp

Một bản tóm tắt hiệu suất bán hàng chỉ thực sự hiệu quả khi nó được trình bày như một bản ghi chú quyết định rõ ràng. Nếu bạn để các kênh bán hàng, ghi chú và chỉ số phân tán trên nhiều công cụ khác nhau, bạn sẽ phải viết lại báo cáo bán hàng từ đầu mỗi lần.

Đó là nơi sự phân tán công việc dẫn đến sự phân tán trong báo cáo. ClickUp giúp bạn tập trung quy trình làm việc vào một nơi duy nhất, để các số luôn được liên kết với bối cảnh giải thích cho chúng.

Khi việc theo dõi và viết báo cáo được thực hiện trong cùng một không gian làm việc, các báo cáo của bạn sẽ trở nên nhanh chóng hơn, công bằng hơn và dễ dàng thực hiện hơn.

Sẵn sàng viết báo cáo tiếp theo của bạn? Đăng ký ClickUp miễn phí ✅.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Bạn đánh giá công bằng khi so sánh nhân viên bán hàng với các mục tiêu và kỳ vọng về vai trò mà bạn đã đặt ra từ đầu, sau đó bổ sung bối cảnh như khu vực, chất lượng tài khoản tiềm năng và cơ cấu tài khoản. Bạn xem xét kết quả và quy trình đằng sau chúng, do đó bạn khen thưởng việc thực hiện có thể lặp lại, không phải may mắn.

Sử dụng một bộ dữ liệu nhỏ bao gồm kết quả và cách đạt được những kết quả đó: doanh thu tạo ra so với chỉ tiêu, số giao dịch đã đóng và tỷ lệ thành công, độ bao phủ của quy trình bán hàng, tỷ lệ chuyển đổi tại các giai đoạn quan trọng, kích thước giao dịch trung bình và thời gian chu kỳ bán hàng. Nếu bạn đang theo dõi chúng một cách đáng tin cậy, hãy bao gồm độ chính xác của dự báo, chi phí thu hút khách hàng và giá trị trọn đời của khách hàng.

Đánh giá bán hàng là cuộc hội thoại và quá trình đánh giá bao gồm kết quả, hướng dẫn và phát triển. Báo cáo tóm tắt hiệu suất bán hàng là bản ghi chép ngắn gọn về hiệu suất trong kỳ đó, giải thích những gì đã xảy ra, tại sao lại xảy ra và các hành động cần thực hiện tiếp theo.