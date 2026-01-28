Cách sử dụng Grok cho hoạt động tương tác cộng đồng trên X

Grok là một chatbot AI được phát triển bởi xAI (một công ty trí tuệ nhân tạo do Elon Musk thành lập) có khả năng truy cập các cuộc hội thoại thời gian thực trên X (trước đây là Twitter) và trên web. Nó cũng có thể tạo ra nội dung hấp dẫn dưới dạng hình ảnh và văn bản, đồng thời tương tác với người dùng.

Điểm nổi bật của Grok trong việc tương tác cộng đồng là khả năng hỗ trợ phân tích các cuộc hội thoại trực tiếp trên X.

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc hội thoại có thể phát hiện các mẫu, tín hiệu cảm xúc, câu chuyện lặp lại và các quy tắc đặc thù của cộng đồng mà dễ bị bỏ qua khi xem các bài đăng riêng lẻ.

Dưới đây, chúng tôi hướng dẫn bạn cách sử dụng Grok AI cho hoạt động tương tác cộng đồng. Chúng tôi cũng trình bày cách cài đặt các quy trình tương tác cộng đồng hoạt động liên tục ở chế độ nền.

Tham gia cộng đồng thực sự có nghĩa là gì trên X

Khác với các mạng lưới được xây dựng xung quanh các nhóm riêng tư hoặc nguồn tin được chọn lọc, tương tác trên X diễn ra công khai. Các cộng đồng hình thành xung quanh các chủ đề bình luận, bài viết trích dẫn và bài viết chia sẻ lại.

Điều này tạo ra một số hành vi cụ thể như:

Cuộc hội thoại thời gian thực : Thuật toán ưu tiên nội dung trực tiếp và các chủ đề đang hot, do đó người dùng mong đợi phản hồi ngay lập tức và các cuộc trao đổi nhanh chóng.

Sự sụp đổ của bối cảnh và đối tượng trùng lặp : Các phản hồi mặc định là công khai, có nghĩa là một chủ đề thảo luận có thể thu hút người theo dõi, người lạ ngẫu nhiên, người phê bình và bot. Khi các đối tượng có kỳ vọng hoàn toàn khác nhau va chạm, sự hiểu lầm sẽ gia tăng nhanh chóng.

Phản hồi parasocial : Người hâm mộ coi các tương tác với người tạo hoặc thương hiệu như những cuộc hội thoại cá nhân. Bạn cần phản hồi những người trả lời tweet của bạn với giọng điệu phù hợp.

Sự mỉa mai và văn hóa meme: Điều gì có thể khiến đối tượng chính của bạn thấy hài hước có thể hoàn toàn không phù hợp với những người khác. Khi phản hồi, các yếu tố đạo đức cần được xem xét kỹ lưỡng.

Thành công trong việc tham gia trên X đòi hỏi phải tham gia vào các cuộc hội thoại một cách có suy nghĩ. Trả lời nhanh chóng, nắm bắt không khí (giọng điệu, bối cảnh, xu hướng hiện tại), và nhớ rằng các phản hồi xây dựng mối quan hệ nhiều hơn so với các bài đăng được chỉnh sửa kỹ lưỡng.

🧠 Thú vị: Jack Dorsey đã gửi tweet đầu tiên vào năm 2006.

Điều gì làm cho Grok trở nên hữu ích trong phân tích tương tác cộng đồng?

Nếu bạn mới bắt đầu sử dụng Grok, đây là một hướng dẫn nhanh:

Grok AI hỗ trợ bạn trong các công việc như trả lời câu hỏi, giải quyết vấn đề và brainstorming. Nó có sẵn cho X người dùng và được hỗ trợ bởi các mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến nhất của xAI.

Grok trả lời hầu hết mọi câu hỏi với sự hài hước và thông minh, đồng thời cung cấp các phản hồi hữu ích. Với tính cách nổi loạn và góc nhìn độc đáo về con người, nó trở thành một người bạn đồng hành thú vị.

Dưới đây là lý do tại sao Grok hữu ích cho phân tích tương tác cộng đồng 👇

Phát hiện mẫu và phân tích cảm xúc : Grok AI quét các bài đăng, bình luận và trích dẫn gần đây xung quanh một chủ đề để xác định các chủ đề đang thịnh hành, tín hiệu cảm xúc và quy tắc của cuộc hội thoại. Bạn có thể nắm bắt được cảm nhận thực sự của cộng đồng về một chiến dịch hoặc vấn đề.

Thu thập tín hiệu công khai : Nó lấy dữ liệu từ các bài đăng trực tiếp, hồ sơ người dùng, chỉ số tương tác (like, chia sẻ, bình luận) và các chủ đề đang thịnh hành. Bạn có thể xem các bài đăng nào đang thúc đẩy cuộc thảo luận và bắt đầu hiểu lý do đằng sau chiến lược kỹ thuật số của bạn trên X.

Xác định quy tắc ngầm: Bằng cách phân tích chuỗi phản hồi, Grok AI tiết lộ những quy tắc không viết ra: khi nào hài hước phù hợp, khi nào cần sự chân thành, và khi nào người dùng mong đợi các thương hiệu giữ im lặng.

Hãy xem Grok như một trợ lý nghiên cứu cho các nhà quản lý cộng đồng cần theo dõi sự thay đổi cảm xúc, phát hiện xu hướng mới nổi hoặc giải mã quy tắc giao tiếp trong cuộc hội thoại. Nó không thể lên lịch đăng bài hoặc thay thế việc kiểm duyệt của con người, nhưng nó cung cấp cho bạn những thông tin có ngữ cảnh mà bạn có thể bỏ lỡ nếu không có nó.

Các loại tín hiệu cộng đồng mà Grok có thể hiển thị

Khi bạn khám phá các cuộc hội thoại với Grok, hãy chú ý đến các loại tín hiệu sau:

Dấu hiệu tương tác : Số lượng phản hồi, lượt chia sẻ lại và lượt thích cho thấy mức độ quan tâm và liệu một nội dung có thể trở nên viral hay không.

Nhóm chủ đề : Grok AI phân loại các phản hồi thành các chủ đề, giúp bạn xác định các chủ đề con nào thu hút các phân khúc khác nhau của đối tượng mục tiêu.

Cảm xúc và giọng điệu : Các mẫu ngôn ngữ và việc sử dụng emoji cho thấy tâm trạng là tích cực, tiêu cực, mỉa mai hay trung lập.

Mô hình ảnh hưởng : Ai là người được trích dẫn hoặc trả lời nhiều nhất? Các tương tác của người dùng cho thấy những tiếng nói nào thực sự đang dẫn dắt cuộc hội thoại.

Quy tắc và lễ nghi: Grok AI phát hiện khi các phương pháp nhất định (humor, kêu gọi hành động, định dạng cụ thể) nhận được phản hồi tích cực và khi chúng thất bại – tóm lại, cung cấp : Grok AI phát hiện khi các phương pháp nhất định (humor, kêu gọi hành động, định dạng cụ thể) nhận được phản hồi tích cực và khi chúng thất bại – tóm lại, cung cấp phân tích dữ liệu định tính cho bạn.

Grok giúp bạn nhìn thấy lớp xã hội ẩn sau đó — ai đã định hình cuộc hội thoại, cách mọi người hiểu nó và cộng đồng thực sự phản hồi như thế nào. Những tín hiệu này xuất hiện trong các bình luận và tweet trích dẫn, không phải trên bảng điều khiển.

📮 ClickUp Insight: Trong khi 34% người dùng hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống AI, một nhóm lớn hơn một chút (38%) áp dụng phương châm “tin tưởng nhưng kiểm tra”. Một công cụ độc lập không quen thuộc với bối cảnh công việc của bạn thường có nguy cơ cao hơn trong việc tạo ra các phản hồi không chính xác hoặc không thỏa đáng. Đó là lý do chúng tôi phát triển ClickUp Brain, trí tuệ nhân tạo kết nối quản lý dự án, quản lý kiến thức và hợp tác trong không gian làm việc của bạn cùng các công cụ bên thứ ba tích hợp. Nhận phản hồi theo ngữ cảnh mà không cần chuyển đổi và trải nghiệm tăng hiệu suất làm việc gấp 2–3 lần, giống như các khách hàng của chúng tôi tại Seequent.

Khi nào Grok là công cụ phù hợp cho tương tác cộng đồng (và khi nào không)

Grok hoạt động hiệu quả nhất khi mục tiêu của bạn là hiểu biết, chứ không phải thực thi.

Nó hữu ích khi cuộc hội thoại diễn ra sôi nổi nhưng mơ hồ—khi có điều gì đó đang xảy ra trên X, và bạn cần xác định tại sao trước khi quyết định cách phản hồi.

Bạn sẽ thấy Grok là công cụ phù hợp khi bạn muốn:

Hiểu rõ các chủ đề phản hồi diễn ra nhanh chóng hoặc các đợt trích dẫn bài viết ồ ạt.

Hiểu rõ sự thay đổi cảm xúc xung quanh một thương hiệu, sản phẩm hoặc câu chuyện.

Phân tích tông giọng, hài hước và quy tắc của cuộc hội thoại trong cộng đồng trước khi tương tác.

Khám phá cách các đối tượng khác nhau hiểu cùng một bài đăng theo những cách khác nhau.

Phát hiện sớm các mẫu câu chuyện và tin tức nóng hổi.

Grok có hạn chế trong công việc quản lý cộng đồng. Nó không được thiết kế để quản lý tương tác quy mô lớn hoặc duy trì các chương trình cộng đồng lâu dài. Grok không phải là công cụ phù hợp khi bạn cần:

Quản lý hoặc phân loại lượng lớn phản hồi và đề cập.

Phối hợp phản hồi giữa các thành viên trong nhóm

Bảo tồn bối cảnh lịch sử hoặc ký ức cộng đồng theo thời gian

Thực hiện các quy trình phê duyệt, đường dẫn nâng cấp hoặc quy trình kiểm duyệt trong các quy trình làm việc trên mạng xã hội

Theo dõi các hoạt động theo dõi, kết quả hoặc quyền sở hữu tương tác.

Đó là lúc bạn cần khám phá các giải pháp thay thế AI Grok khác (chi tiết hơn trong các phần dưới đây).

Cách sử dụng Grok cho hoạt động tương tác cộng đồng trên X

Grok phát huy hiệu quả cao nhất khi được sử dụng để phát hiện xu hướng sớm, định hướng cuộc hội thoại và phản hồi thông minh ngay khi quá trình tương tác bắt đầu.

Dưới đây là cách sử dụng Grok AI một cách chiến lược 👇

Sử dụng Grok AI cho nghiên cứu xu hướng và đối tượng theo thời gian thực : Sử dụng quyền truy cập trực tiếp của Grok vào dữ liệu của ứng dụng X để xác định các cuộc thảo luận đang nổi lên, các vấn đề nóng hổi và các cuộc tranh luận ở giai đoạn đầu trước khi chúng đạt đỉnh điểm. Yêu cầu Grok hiển thị những gì mọi người đang hỏi ngay bây giờ và tại sao các chủ đề đó đang thu hút sự chú ý.

Tạo các nội dung thu hút tương tác cao : Sử dụng Grok AI để tạo ra các đoạn mở đầu tweet ngắn gọn, kích thích sự tò mò, tối ưu hóa cho việc trả lời và lưu trữ. Tinh chỉnh kết quả bằng cách nhập các tweet trước đây của bạn để các nội dung thu hút phù hợp với giọng điệu và phong cách của bạn.

Tạo chủ đề dành cho cuộc hội thoại : Yêu cầu Grok tạo chủ đề gồm 6-8 bài với tiêu đề thu hút, bối cảnh cá nhân, lời khuyên thực tế và câu hỏi dành cho cộng đồng. Sau khi đăng, sử dụng Grok AI để soạn thảo các phản hồi chu đáo cho các bình luận nổi bật.

Phân tích và tối ưu hóa những gì hiệu quả : Phân tích các bài đăng hiệu quả bằng cách yêu cầu Grok AI phân tích các yếu tố thu hút, thời gian đăng và tỷ lệ phản hồi so với lượt thích. Chia sẻ các bài đăng hàng đầu của bạn để nhận diện xu hướng và tạo ra ý tưởng mới phù hợp với những gì đã thành công.

Tăng cường tương tác cộng đồng định kỳ: Sử dụng Grok AI để lập kế hoạch cho X không gian, thách thức tương tác và các cuộc thăm dò ý kiến khuyến khích sự tham gia trong nhiều ngày. Nổi bật các phản hồi mạnh mẽ bằng cách chia sẻ trích dẫn để tạo ra các vòng lặp tương tác, từ đó tăng cường khả năng hiển thị.

Các mẫu gợi ý hiệu quả cho tương tác cộng đồng

Kỹ thuật tạo prompt quyết định chất lượng đầu ra của Grok.

Hướng dẫn thiết kế prompt của xAI nhấn mạnh bốn nguyên tắc cốt lõi: cung cấp bối cảnh cần thiết, đặt mục tiêu rõ ràng, tinh chỉnh prompt của bạn và giao các công việc cho agent.

Hãy cùng xem các mẫu câu lệnh khác nhau mà bạn có thể sử dụng cho việc tương tác cộng đồng:

1. Xu hướng thời gian thực

🤖 Prompt: “Sử dụng dữ liệu X thời gian thực tính đến [hôm nay/thời điểm hiện tại], cảm xúc chủ đạo trong [hashtag/từ khóa/cộng đồng] hiện tại là gì? Tóm tắt các chủ đề chính trong 3-4 điểm chính, trích dẫn 2-3 bài đăng đại diện (kèm liên kết nếu có thể), sau đó đề xuất 3-5 cách tích cực, không spam để tham gia cuộc hội thoại nhằm khuyến khích phản hồi.”

Biến thể: Thêm “tập trung vào [chủ đề con, ví dụ: ‘khiếu nại về đạo đức AI’]” hoặc “bao gồm bộ lọc min_faves:20 để đánh giá chất lượng.”

✅ Tại sao nó hiệu quả: Dựa trên những gì đang thực sự diễn ra hiện tại. Các bài đăng kịp thời và liên quan sẽ được ưu tiên bởi thuật toán và có tốc độ tương tác cao hơn.

2. Brainstorm ý tưởng viral hook

🤖 Prompt: “Tạo [5-7] tiêu đề tweet thu hút sự chú ý cho [chủ đề/ngách] ngay lập tức. Làm cho chúng ngắn gọn, súc tích, sử dụng các kỹ thuật gián đoạn mẫu, khoảng trống tò mò, câu hỏi táo bạo hoặc quan điểm trái chiều. Phù hợp với giọng điệu của tôi: [miêu tả giọng điệu, ví dụ: hài hước + hữu ích + hơi mỉa mai]. Bao gồm các biểu tượng cảm xúc được đề xuất và 2-3 hashtag xu hướng liên quan.”

Biến thể: “Dựa trên các xu hướng hàng đầu [ngách] hiện nay” hoặc “Tùy chỉnh cho các chủ đề (móc câu + teaser để khuyến khích đọc thêm)”.

✅ Tại sao nó hiệu quả: 5-10 từ đầu tiên quyết định liệu người dùng có dừng cuộn trang hay không. Các tiêu đề hấp dẫn giúp tăng lượt hiển thị và tương tác.

3. Viết phản hồi

🤖 Prompt: “Dưới đây là bài đăng tôi đang cân nhắc trả lời: [dán liên kết hoặc văn bản]. Viết 4 biến thể trả lời theo giọng điệu thương hiệu của tôi ([miêu tả: vui nhộn, sâu sắc, trêu chọc]). Mỗi biến thể dưới 200 ký tự, kết thúc bằng một câu hỏi để khơi gợi thảo luận, tránh lời khen chung chung. Đề xuất biến thể nào có tiềm năng tương tác cao nhất và lý do tại sao.”

✅ Tại sao nó hiệu quả: Các phản hồi cá nhân hóa và chu đáo nổi bật trong các chủ đề ồn ào. Xây dựng mối quan hệ và tăng cường hiển thị thông qua tương tác có ý nghĩa.

4. Phát hiện đối tượng và người ảnh hưởng

🤖 Prompt: “Ai là 5-8 người dùng hoạt động tích cực nhất trong các cuộc hội thoại về [ngách/hashtag] trong tuần này (có nhiều phản hồi, trích dẫn hoặc bài đăng gốc)? Đối với mỗi người, hãy cung cấp: @handle, số lượng người theo dõi ước tính, tông giọng điển hình và một ý tưởng tương tác cá nhân hóa (ví dụ: câu hỏi để hỏi họ, sở thích chung để đề cập).”

Biến thể: “Loại trừ các tài khoản lớn (>100.000 người theo dõi)” hoặc “tập trung vào các tiếng nói đang nổi lên (tăng trưởng nhanh trong 30 ngày qua).”

✅ Tại sao nó hiệu quả: Tiếp cận có mục tiêu đến các thành viên tích cực tăng cơ hội tương tác có ý nghĩa và tiếp cận với đối tượng của họ.

🧠 Thông tin thú vị: Người đầu tiên đạt 100 triệu người theo dõi trên Twitter là Katy Perry (Mỹ, tên thật là Katheryn Hudson), đạt được vào ngày 16 tháng 6 năm 2017.

Ý tưởng cho chuỗi nội dung và chủ đề bài viết.

🤖 Prompt: “Brainstorm một chuỗi tweet từ 5-8 bài về [chủ đề] tối ưu cho tương tác X. Cấu trúc: Mở đầu thu hút → 3-5 tweet giá trị với thông tin/ví dụ → tweet kêu gọi hành động cuối cùng. Sử dụng xu hướng/dữ liệu hiện tại khi có thể. Bao gồm hình ảnh gợi ý (prompt hình ảnh) và hashtag. Mỗi tweet dưới 270 ký tự.”

Biến thể: “Làm cho nó mang tính giáo dục và gây tranh cãi” hoặc “thêm cuộc thăm dò ý kiến vào tweet 4.”

✅ Tại sao nó hiệu quả: Các chủ đề bài viết giúp người dùng tương tác lâu hơn, điều này gửi tín hiệu chất lượng đến thuật toán của Grok và tăng cường khả năng phân phối.

Sổ tay tương tác hàng tuần

🤖 Prompt: “Tạo một kế hoạch tương tác đơn giản trong 7 ngày cho tài khoản X của tôi, tập trung vào [mục tiêu: tăng số lượng người theo dõi, tăng số lượt trả lời, ra mắt sản phẩm/dịch vụ]. Bao gồm các ý tưởng câu hỏi hàng ngày để tôi có thể hỏi bạn, loại bài đăng và kết quả dự kiến dựa trên xu hướng hiện tại của X.”

Biến thể: “Tập trung vào các chiến lược ít tốn nỗ lực nhưng mang lại hiệu quả cao” hoặc “bao gồm các kế hoạch dự phòng cho các chủ đề đang hot.”

✅ Tại sao nó hiệu quả: Chuyển đổi các hoạt động ngẫu nhiên thành một hệ thống nhất quán, tạo ra kết quả tích lũy thông qua việc tương tác đều đặn.

Các mô hình này hoạt động ở các cấp độ khác nhau, từ những thành công nhanh chóng như cải thiện các phản hồi và tương tác đến các chiến lược dài hạn như xây dựng chủ đề thảo luận và phát triển đối tượng.

Bắt đầu với 2–3 hoạt động tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất của bạn.

📌 Ví dụ: Nếu số lượng phản hồi thấp, hãy tập trung vào việc viết phản hồi và tìm kiếm những người phù hợp để tương tác. Thử nghiệm những gì hiệu quả, theo dõi phản hồi và điều chỉnh các mẫu câu hỏi theo thời gian. Ưu điểm thực sự của Grok là tính mới mẻ, vì vậy hãy thường xuyên xem lại các mẫu câu hỏi để đồng bộ với sự thay đổi trong cuộc hội thoại và tâm trạng. Dù bạn đang phát triển ý tưởng cho blog hay hoàn thiện chiến lược tiếp thị kỹ thuật số, các mẫu câu hỏi này giúp bạn duy trì sự phù hợp.

⭐ Bonus: Dưới đây là một số mẹo để cải thiện hiệu quả của bất kỳ quy trình nào: Cung cấp đủ bối cảnh: Một đoạn trích ngắn của các phản hồi thường không đủ; hãy bao gồm càng nhiều cuộc hội thoại liên quan càng tốt.

Cài đặt vai trò và mục đích từ sớm: Thông báo cho Grok loại thông tin bạn muốn sẽ hướng các phản hồi tập trung vào phân tích thay vì tóm tắt chung chung.

Nêu rõ sở thích về đầu ra: Nếu bạn muốn danh sách, bảng đánh giá hoặc các danh mục cảm xúc, hãy nói rõ.

Các thực hành tốt nhất để phân tích thông tin từ cộng đồng thông qua Grok

Grok có thể hiển thị những gì đang diễn ra trên nền tảng X theo thời gian thực, nhưng kết quả chỉ thực sự hữu ích khi bạn phân tích nó với sự chủ đích và thận trọng!

✅ Hiểu các nguồn dữ liệu của Grok

Grok thu thập dữ liệu từ hoạt động công khai trên X, bao gồm bài đăng trực tiếp, hồ sơ người dùng, chỉ số tương tác hiển thị, chủ đề hot và Ghi chú Cộng đồng. Lưu ý rằng những thông tin này chỉ phản ánh hành vi trên nền tảng và có thể không phản ánh được cảm xúc hình thành ở nơi khác.

✅ Tập trung vào các tín hiệu có giá trị cao

Khi đánh giá mức độ tương tác, hãy ưu tiên các yếu tố như dấu trang, phản hồi chi tiết, trích dẫn bài viết và tương tác toàn bộ chủ đề bài viết. Những tín hiệu này cho thấy ý định và độ sâu của tương tác, chứ không chỉ là sự hiển thị bề mặt như lượt thích hoặc chia sẻ lại.

📚 Xem thêm: Các công cụ AI tăng năng suất tốt nhất để sử dụng

✅ Phân tích tốc độ tương tác

Sự gia tăng nhanh chóng về số lượng phản hồi có ý nghĩa hoặc lượt lưu thường cho thấy một chủ đề đang gây tiếng vang trong thời gian thực. Sự tăng trưởng chậm hơn có thể cho thấy tính liên quan yếu hơn hoặc thời điểm không phù hợp cho việc khuếch đại.

✅ Tham chiếu chéo các ghi chú cộng đồng

Vì nó tích hợp ghi chú cộng đồng để cung cấp bối cảnh và kiểm tra sự thật, các bài đăng thu hút nhiều ghi chú thường chỉ ra sự bất đồng, nhầm lẫn hoặc thông tin sai lệch tiềm ẩn. Hãy xem những điều này như tín hiệu để chậm lại và điều tra kỹ hơn.

📚 Xem thêm: Các ứng dụng ghi chú tốt nhất cho mục đích cá nhân và kinh doanh

✅ Xem xét các mẫu chia sẻ

Chú ý đến cách nội dung lan truyền và các tài khoản nào đang thúc đẩy tương tác. Sự tương tác do các cộng đồng con cụ thể hoặc các tiếng nói có ảnh hưởng dẫn dắt có thể giúp bạn quyết định nơi đầu tư nỗ lực, chẳng hạn như phản hồi có mục tiêu hoặc hợp tác.

✅ Thiết lập các rào cản xác minh

Yêu cầu nó trích dẫn các nguồn chính khi có thể và xem các kết luận của nó như điểm khởi đầu, không phải là câu trả lời cuối cùng. Điều này đặc biệt quan trọng khi kết quả đầu ra ảnh hưởng đến các quyết định có tác động đến uy tín.

✅ Kết hợp thông tin định tính và định lượng

Sử dụng Grok để xác định các chủ đề và chỉ số tương tác, sau đó xem xét thủ công các bài đăng hoặc cuộc hội thoại đại diện. Sự đánh giá của con người trong quá trình tạo/lập nội dung là yếu tố quan trọng để duy trì sự tinh tế và bối cảnh văn hóa mà các tóm tắt tự động hóa có thể bỏ qua.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bật chế độ Fun Mode của Grok khi phân tích các chủ đề phản hồi để phát hiện tốt hơn sự mỉa mai, các câu đùa riêng tư, sự châm biếm và cảm xúc được thúc đẩy bởi meme. Hãy nhớ tắt tính năng này khi bạn cần phân tích chính xác hoặc kết quả sẵn sàng cho quyết định, vì tính năng Grok này ưu tiên giọng điệu và sự hài hước hơn là tính chính xác.

✅ Theo dõi các thay đổi thuật toán

X thường xuyên cập nhật hệ thống xếp hạng của mình, điều này có thể ảnh hưởng đến cách nội dung được hiển thị và tương tác. Hãy theo dõi các bản cập nhật sản phẩm hoặc thông báo từ X hoặc xAI để có thể điều chỉnh chiến lược của bạn khi động lực hiển thị thay đổi.

Những sai lầm phổ biến mà các nhóm thường mắc phải khi tương tác với cộng đồng trên X

Những sai lầm phổ biến khi sử dụng Grok cho hoạt động tương tác cộng đồng trên X bao gồm 👇

Nhầm lẫn giữa khối lượng tương tác và sự đồng thuận: Số lượng phản hồi hoặc chia sẻ cao không tự động đồng nghĩa với sự đón nhận tích cực. Thậm chí có thể là sự mỉa mai hoặc phản đối.

Phản ứng quá mức với các bình luận ồn ào hoặc cực đoan: Phản ứng với những bình luận hiển thị nhất thay vì các mẫu lặp lại dẫn đến các phản hồi thiếu nhạy bén và leo thang không cần thiết.

Xử lý cảm xúc như một giá trị nhị phân: X cuộc hội thoại kết hợp hài hước, châm biếm và phê phán. Việc gắn nhãn các phản hồi chỉ là tích cực hoặc tiêu cực làm mất đi sự tinh tế và dẫn đến quyết định tương tác sai lầm.

Bỏ qua sự sụp đổ của bối cảnh: Các phản hồi thu hút nhiều đối tượng cùng lúc. Các nhóm thường phản hồi như thể họ chỉ đang nói chuyện với những người theo dõi chính của mình, quên rằng những người ngoài đang theo dõi và diễn giải mọi tương tác.

Không bảo tồn ký ức cộng đồng: Các thông tin được Grok phát hiện chỉ được sử dụng một lần và sau đó bị mất. Nếu không ghi chép lại các quy tắc, câu chuyện hoặc phản ứng trong quá khứ, bạn có thể lặp lại những sai lầm tương tự trong mỗi đợt tăng đột biến tương tác.

Sử dụng kết quả đầu ra của Grok làm câu trả lời cuối cùng: Grok là một công cụ hỗ trợ phân tích, không phải là nguồn thông tin chính thức. Việc coi các tóm tắt của Grok là kết luận mà không qua kiểm duyệt của con người sẽ tăng nguy cơ hiểu lầm.

Ưu tiên tốc độ hơn sự chu đáo: Trả lời nhanh là điều quan trọng trên X, nhưng việc phản hồi mà không hiểu rõ giọng điệu, bối cảnh hoặc các câu chuyện đang diễn ra thường gây hại nhiều hơn lợi.

🧠 Bạn có biết? 45% số người tham gia khảo sát của chúng tôi cho biết họ giữ các tab nghiên cứu liên quan đến công việc mở trong nhiều tuần. Đối với 23% còn lại, các tab quý giá này bao gồm các chủ đề trò chuyện AI chứa đầy bối cảnh. Nói chung, đa số đang ủy thác trí nhớ và bối cảnh cho các tab trình duyệt dễ bị hỏng. Hãy lặp lại cùng chúng tôi: Tabs không phải là cơ sở kiến thức. 👀 ClickUp BrainGPT thay đổi cuộc chơi ở đây. Ứng dụng AI đa năng này cho phép bạn tìm kiếm không gian làm việc, tương tác với nhiều mô hình AI và thậm chí sử dụng lệnh giọng nói để truy xuất thông tin từ một giao diện duy nhất. Vì nó hoạt động trên máy tính của bạn, nó không chiếm dụng không gian tab và có thể lưu trữ cuộc hội thoại cho đến khi bạn xóa chúng!

Những giới hạn thực sự khi sử dụng Grok cho tương tác cộng đồng

❌ Giới hạn truy cập và giới hạn tốc độ

Nếu bạn đang sử dụng gói miễn phí hoặc chỉ đăng nhập vào X, bạn sẽ gặp phải giới hạn truy vấn nghiêm ngặt, thường khoảng 10-20 yêu cầu mỗi vài giờ với thời gian reset chậm chạp. Khi bạn cố gắng phát triển ý tưởng bài đăng, trả lời nhiều bình luận cùng lúc hoặc thực hiện quét xu hướng hàng ngày, điều này trở thành vấn đề.

Để truy cập Grok AI (không giới hạn số lần truy vấn, phiên bản mới nhất như Grok 3 hoặc 4, các tính năng nâng cao), bạn cần gói X Premium hoặc Premium+ với giá $8-16 mỗi tháng.

Phân tích 20 bình luận nhanh chóng hoặc tạo 50 biến thể hook? Điều này không khả thi trên gói Miễn phí.

❌ Không có chức năng đăng bài trực tiếp, kiểm duyệt hoặc kiểm soát tự động hóa.

Grok không thể đăng bài, trả lời, thích, chia sẻ lại hoặc quản lý tài khoản X của bạn. Đây là một trợ lý AI trò chuyện. Bạn vẫn phải tự thực hiện tất cả các công việc thủ công. Bạn vẫn cần các công cụ để tự động hóa quy trình làm việc và tự động hóa quy trình kinh doanh.

Ngoài ra, nó không thể truy cập vào bất kỳ dữ liệu riêng tư nào, chẳng hạn như tin nhắn riêng tư (DMs), lượt thích và các chỉ số tương tác không công khai khác. Nó chỉ phân tích những gì hiển thị công khai trên X, vì vậy bạn sẽ bỏ lỡ một phần quan trọng của bức tranh tổng thể.

❌ Thực tế về thuật toán và nguồn cấp dữ liệu làm suy yếu lời khuyên tối ưu hóa cho Grok.

Grok xác định thứ hạng cho các nguồn tin "Following" và "For You" dựa trên dự đoán mức độ tương tác. Tuy nhiên, nó ưu tiên mạnh mẽ các nội dung ngắn gọn, chứa nhiều meme, kích động cảm xúc hoặc gây tranh cãi vì những nội dung này tạo ra tốc độ tương tác nhanh chóng.

Các chủ đề phức tạp, phân tích sâu sắc hoặc nội dung chuyên sâu có thể bị chìm, ngay cả khi được đăng bởi các tài khoản có uy tín.

Nếu bạn sử dụng các mẫu như trả lời lặp đi lặp lại hoặc chuỗi bình luận ít nỗ lực, Grok sẽ phát hiện điều đó là spam. Thay vì giúp tăng khả năng hiển thị của bạn, nó thực sự làm hại đến nó.

❌ Không có bộ nhớ lưu trữ hoặc tùy chỉnh sâu giữa các phiên.

Mỗi lần bạn bắt đầu một cuộc hội thoại mới với Grok, nó sẽ được đặt lại. Không có bộ nhớ dài hạn về các cuộc trò chuyện trước đó trừ khi bạn tiếp tục chính xác cùng một chủ đề hội thoại. Bạn sẽ phải giải thích lại bối cảnh.

Đối với bất kỳ ai đang cố gắng xây dựng một chiến lược cộng đồng liên tục, điều đó thực sự kém hiệu quả.

Grok lấy dữ liệu từ X công khai, điều này hữu ích để phát hiện xu hướng nhưng cũng có thể hiển thị nội dung thiên vị hoặc hoàn toàn không chính xác, chẳng hạn như thông tin sai lệch, trong các phản hồi.

❌ Giới hạn tính năng hiển thị giữa các nhóm

Các thông tin được tạo ra trong Grok thường bị cô lập. Các nhóm sản phẩm, tiếp thị và hỗ trợ không thể dễ dàng chia sẻ, tinh chỉnh hoặc phát triển dựa trên những thông tin đó cùng nhau.

❌ Không có sự liên kết giữa thông tin và kết quả

Grok có thể giúp bạn hiểu tại sao một điều gì đó xảy ra, nhưng nó không thể theo dõi những gì bạn đã làm để phản hồi hoặc liệu phản hồi đó có hiệu quả hay không.

❌ Rủi ro pháp lý và rủi ro nền tảng

Sự giám sát của cơ quan quản lý đang gia tăng trên toàn cầu, đặc biệt liên quan đến hình ảnh do AI tạo ra, thông tin sai lệch và việc sử dụng dữ liệu. Grok đã kích hoạt các cuộc điều tra và hạn chế tính năng ở nhiều khu vực.

👀 Bạn có biết? Vào tháng 12 năm 2025, Liên minh Châu Âu đã phạt nền tảng mạng xã hội X của Elon Musk €120 triệu (~$140 triệu) vì vi phạm các nghĩa vụ minh bạch theo Luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU, đây là lần áp dụng nghiêm túc đầu tiên của luật này. Các cơ quan quản lý cho biết các vi phạm bao gồm việc sử dụng hệ thống xác minh dấu tick xanh một cách gây nhầm lẫn, cũng như các thiếu sót trong minh bạch quảng cáo và quyền truy cập dữ liệu của nhà nghiên cứu.

⭐ Bonus: Grok vs. ChatGPT: Hãy cùng xem qua một số điểm khác biệt giữa Grok 4 và ChatGPT 👇 Aspect Grok ChatGPT Điểm mạnh Phân tích thời gian thực các cuộc hội thoại trên X Lập luận, viết và phân tích có cấu trúc trên nhiều lĩnh vực. Truy cập dữ liệu X trực tiếp Có Không Ứng dụng tốt nhất cho công việc cộng đồng Phân tích giọng điệu phản hồi, sự thay đổi trong câu chuyện, meme và cảm xúc đang nổi lên. Soạn thảo phản hồi, tài liệu, hướng dẫn và phân tích chi tiết. Nhận thức về ngữ cảnh Phù hợp với những gì đang diễn ra hiện tại trên X Mạnh về bối cảnh lịch sử, logic và suy luận nhiều bước. Kiểu đầu ra Cuộc hội thoại, khám phá, thường mang tính chất không chính thức. Có cấu trúc hơn, trung lập và dễ kiểm soát hơn. Bộ nhớ và tính liên tục Dựa trên phiên làm việc, không có bộ nhớ cộng đồng lâu dài. Có thể duy trì bối cảnh cuộc hội thoại dài hơn trong một phiên. Hỗ trợ quy trình làm việc Không có quyền sở hữu công việc, đang theo dõi hoặc phê duyệt. Hoạt động hiệu quả khi kết hợp với các công cụ lập kế hoạch và thực thi.

Tại sao ClickUp là hệ thống tốt hơn để duy trì tương tác cộng đồng

Grok giúp bạn hiểu những gì đang diễn ra trên X. Tuy nhiên, nó chỉ dừng lại ở việc phân tích. Nó không thể quản lý dự án, tự động hóa quy trình làm việc hoặc tập trung kiến thức.

Đó chính là lúc ClickUp phát huy tác dụng. Là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, ClickUp giúp thống nhất các công cụ và quy trình làm việc của bạn.

Hãy xem ClickUp giúp bạn tạo ra các quy trình tương tác cộng đồng không bị reset mỗi khi cuộc hội thoại thay đổi 🏅

Trí tuệ nhân tạo (AI) theo ngữ cảnh, ở mọi nơi bạn thực hiện công việc

ClickUp Brain là bộ sưu tập các tính năng AI được tích hợp mượt mà vào Không gian Làm việc ClickUp. Bạn có thể sử dụng nó ngay tại nơi các dự án của bạn đã tồn tại.

Nó giúp bạn tóm tắt các cuộc thảo luận, phát hiện các mẫu chung giữa các chiến dịch và chuyển đổi các quan sát thành các bước tiếp theo — mà không làm mất đi bối cảnh xung quanh.

Trí tuệ nhân tạo (AI) bối cảnh hiểu bối cảnh từ các công việc, dự án, tài liệu và bình luận của bạn.

Nhận thức này rất hữu ích cho việc tương tác cộng đồng. Ví dụ, các thông tin từ các cuộc hội thoại trên X có thể được liên kết với các sáng kiến cụ thể, đang theo dõi theo thời gian và tham khảo cùng với các quyết định và kết quả trong quá khứ.

Sử dụng ClickUp Brain để phân tích có ngữ cảnh cho các dự án AI và X của bạn.

Trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp cũng có sẵn trong các tính năng khác của công cụ như ClickUp Docs. Bạn có thể tạo kịch bản nội dung, phác thảo quy trình kế hoạch nội dung và quy trình phê duyệt, sau đó chia sẻ chúng với nhóm của mình.

Khi bạn cần quản lý tài liệu toàn diện cho các bài đăng trên mạng xã hội, ClickUp Docs giúp mọi thứ được tổ chức gọn gàng và dễ dàng truy cập!

⭐ Bonus: ClickUp BrainGPT giải quyết một số giới hạn mà bạn sẽ gặp phải khi sử dụng Grok độc lập. Điều này bao gồm: Bối cảnh chi tiết từ công việc thực tế: ClickUp Brain có thể xem các công việc, tài liệu, bình luận và trạng thái của bạn, do đó các phản hồi sẽ phản ánh ưu tiên xung quanh thời hạn.

Truy cập nhiều mô hình bên ngoài : Sử dụng các mô hình AI khác nhau cho các công việc khác nhau, để bạn không bị giới hạn bởi một phong cách suy luận hoặc khả năng duy nhất.

Tìm kiếm doanh nghiệp : Cho phép tìm kiếm thống nhất trên toàn bộ không gian làm việc và các công cụ kết nối, giúp dễ dàng hiển thị các tài liệu, công việc, bình luận và tệp tin liên quan một cách nhanh chóng.

Các hành động tích hợp sẵn trong quy trình làm việc: Thay vì sao chép các phản hồi trở lại các công cụ, nó có thể tạo công việc, cập nhật trường dữ liệu, tạo công việc con và ghi lại tóm tắt ngay tại nơi nhóm của bạn làm việc.

Hỗ trợ dựa trên vai trò: CSMs, PMs, kỹ sư và lãnh đạo đều có thể sử dụng cùng một AI, nhưng nhận được các kết quả khác nhau — tóm tắt trạng thái, ghi chú cuộc họp, danh sách kiểm tra sửa lỗi hoặc bản tóm tắt cho lãnh đạo.

Tìm kiếm đa công cụ với ClickUp BrainGPT: ClickUp BrainGPT thu thập thông tin từ ClickUp và các ứng dụng kết nối (như Drive hoặc Slack), giúp bạn trả lời câu hỏi với đầy đủ thông tin thay vì phải chuyển đổi giữa nhiều tab AI.

Giảm thiểu sự lan rộng của AI : Một lớp AI hỗ trợ các quy trình làm việc về viết, kế hoạch, phân tích và hỗ trợ, giúp bạn không cần duy trì các công cụ kiểu Grok riêng biệt cho từng hàm. Một lớp AI hỗ trợ các quy trình làm việc về viết, kế hoạch, phân tích và hỗ trợ, giúp bạn không cần duy trì các công cụ kiểu Grok riêng biệt cho từng hàm.

Bảo mật cấp doanh nghiệp: Tất cả các tính năng này hoạt động trên nền tảng bảo mật của ClickUp (bao gồm các tiêu chuẩn tuân thủ GDPR, ISO, HIPAA và SOC 2), với các giới hạn nghiêm ngặt về việc đào tạo và lưu trữ dữ liệu của bên thứ ba.

Mẫu có sẵn

ClickUp cung cấp hơn 1.000 mẫu có sẵn giúp bạn biến ý tưởng thành hành động mà không cần bắt đầu từ đầu. Những mẫu này hoạt động như các hệ thống sẵn có — mang lại cho nhóm của bạn cấu trúc, tính hiển thị và quyền sở hữu từ ngày đầu tiên.

Xây dựng trung tâm điều hành cộng đồng của bạn

Sử dụng mẫu Kế hoạch Hành động Tương tác Cộng đồng của ClickUp để tổ chức toàn bộ hoạt động cộng đồng của bạn tại một nơi duy nhất. Thay vì phải quản lý các bảng tính rời rạc, ghi chú ngẫu nhiên và các nền tảng khác nhau, bạn sẽ có một trung tâm được xây dựng sẵn, nơi mọi cuộc hội thoại, chỉ số chiến dịch và công việc theo dõi đều có vị trí rõ ràng.

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi các sáng kiến cộng đồng tại một nơi duy nhất với mẫu kế hoạch hành động tương tác cộng đồng ClickUp.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xác định mục tiêu cộng đồng và các chỉ số thành công ngay từ đầu.

Ưu tiên các sáng kiến dựa trên tác động và nỗ lực.

Quản lý công việc, người chịu trách nhiệm và dòng thời gian trong một không gian làm việc chia sẻ.

Theo dõi tiến độ qua các chiến dịch, sự kiện hoặc chương trình đang diễn ra.

Giữ các bên liên quan đồng nhất thông qua việc hiển thị thông tin về mục tiêu và kết quả.

Quản lý hoạt động mạng xã hội ngoài X

Quản lý tương tác khách hàng có nghĩa là luôn hiện diện ở những nơi mà đối tượng mục tiêu của bạn có mặt.

Mẫu Mạng Xã Hội của ClickUp cho phép bạn lập kế hoạch, tạo, xem xét và đăng nội dung mạng xã hội trên nhiều nền tảng như X, LinkedIn, Instagram, v.v.

Bạn có thể tổ chức nội dung với các trạng thái và chế độ xem tùy chỉnh phù hợp với các quy trình làm việc đa nền tảng.

Tải mẫu miễn phí Giữ sự nhất quán trên tất cả các kênh mạng xã hội với mẫu ClickUp Social Media Template.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Theo dõi tiến độ nội dung với các trạng thái tùy chỉnh như Đang chờ duyệt, Đang thực hiện và Đã đăng.

Khuyến khích hợp tác giữa các nhóm với các tính năng tích hợp như giao công việc, tệp đính kèm và bình luận.

Thu thập và ưu tiên các ý tưởng thông qua biểu mẫu bài nộp/gửi và các chế độ xem có cấu trúc.

Các chế độ xem quy trình làm việc đa dạng (ví dụ: Giai đoạn Nội dung, Lịch, Hướng dẫn Bắt đầu) phù hợp với các giai đoạn khác nhau của chu kỳ sống xã hội — giai đoạn ý tưởng, tạo/lập nội dung, đánh giá và xuất bản.

⚡ Kho mẫu: Mẫu quy trình làm việc miễn phí cho mọi trường hợp sử dụng

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại

Tương tác cộng đồng gặp khó khăn khi các thông tin không được chuyển đổi thành hành động kịp thời. ClickUp Tự động hóa được thiết kế để khắc phục khoảng cách đó bằng cách chuyển đổi các tín hiệu thành các quy trình làm việc có thể lặp lại — mà không cần chuyển giao thủ công.

Một số tính năng tự động hóa quan trọng cho tương tác cộng đồng bao gồm:

Tự động hóa đa tác vụ (một tác nhân kích hoạt, nhiều kết quả khác nhau)

Logic điều kiện (các đường dẫn if/else dựa trên cảm xúc, ưu tiên hoặc kênh)

Các trình kích hoạt dựa trên thời gian và độ trễ

Các tích hợp gốc đồng bộ hóa các hành động giữa các công cụ.

Tự động hóa trên toàn bộ Không gian Làm việc, bao gồm các công việc, dự án, tài liệu và mục tiêu.

Cài đặt các tự động hóa ClickUp không cần mã để thực hiện các việc cần làm nặng nhọc cho bạn.

📌 Ví dụ: Bạn có thể tự động tạo các công việc theo dõi khi có sự gia tăng đột biến về số lượng phản hồi hoặc cảm xúc tiêu cực, phân công quyền sở hữu dựa trên chủ đề hoặc mức độ ưu tiên, cập nhật trạng thái chiến dịch và thông báo cho các bên liên quan. Hệ thống này giúp duy trì sự đồng bộ giữa các thông tin về cộng đồng, phản hồi và các bước tiếp theo khi các cuộc hội thoại diễn ra trên các nền tảng khác nhau. Dưới đây là video hướng dẫn cách tự động hóa các quy trình làm việc hàng ngày của bạn với ClickUp 👇

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Muốn có trợ lý AI tương tự Grok nhưng với khả năng tùy chỉnh cao hơn và quy trình làm việc nhiều bước? Bạn sẽ thích các Trợ lý AI Siêu Đẳng của ClickUp. Super Agents được tích hợp sâu vào nền tảng ClickUp, cho phép truy cập vào các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và ứng dụng kết nối trong không gian làm việc của bạn. Bạn có thể tạo, cấu hình, tùy chỉnh và kiểm soát Super Agents, bao gồm quyền truy cập, bộ nhớ và các công cụ/dữ liệu mà chúng có thể truy cập. Sử dụng Super Agents làm đồng đội AI của bạn để thực hiện các quy trình làm việc nhiều bước. Các quy trình này được thiết kế để tương tác hợp tác, trực quan và linh hoạt trong ClickUp, bao gồm việc yêu cầu sự phê duyệt của con người cho các hành động quan trọng.

✏️ Ghi chú: Trong khi một số công cụ cung cấp các quy tắc kích hoạt và hành động cơ bản trong các khu vực riêng lẻ, ClickUp Tự động hóa hoạt động trên toàn bộ không gian làm việc của bạn. Điều đó có nghĩa là các tín hiệu từ cộng đồng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch, thực thi và báo cáo trong một hệ thống liên tục — thay vì tồn tại trong các quy trình làm việc không liên kết.

Tìm hiểu thêm về Super Agents trong video này 👇

Bảng điều khiển và báo cáo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem theo thời gian thực về tiến độ công việc tương tác cộng đồng. Sử dụng thẻ tùy chỉnh, bạn có thể theo dõi trạng thái phản hồi, quyền sở hữu, khối lượng công việc và các bước theo dõi trong các chiến dịch mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Ngoài ra, AI Cards tự động tóm tắt hoạt động, chỉ ra các rào cản và tạo ra các bản cập nhật theo phong cách stand-up hoặc dành cho lãnh đạo. Bạn không cần phải thủ công thu thập báo cáo dự án và ghép nối dữ liệu; AI Cards sẽ làm phần việc nặng nhọc cho bạn.

Nhận ngay đánh giá tổng quan về tình trạng dự án với thẻ Tóm tắt Điều hành AI của ClickUp.

📚 Xem thêm: Phần mềm quản lý tài liệu hàng đầu để thử

Chuyển từ thông tin sang tác động với ClickUp

Grok nổi trội trong phân tích xu hướng thời gian thực và phát triển ý tưởng nội dung trên X. ClickUp nổi trội trong việc biến những thông tin đó thành các hoạt động cộng đồng đa kênh bền vững và có thể mở rộng.

Sử dụng Grok để xác định xu hướng, hiểu cảm xúc và tạo ra những điểm nhấn hấp dẫn. Sử dụng AI của Grok để trả lời các câu hỏi về các cuộc hội thoại đang nổi lên và xác định các chủ đề đang hot.

Sau đó, ClickUp cho phép bạn lên lịch các cuộc theo dõi, phân công trách nhiệm cho nhóm, theo dõi các mối quan hệ lâu dài và đo lường những yếu tố thực sự giúp cộng đồng của bạn phát triển theo thời gian.

Sự kết hợp này cung cấp cho bạn cả lớp thông minh (nội dung cần truyền tải và thời điểm phù hợp) và lớp vận hành (cách thực hiện một cách nhất quán trên toàn bộ hệ sinh thái cộng đồng của bạn).

Đăng ký ClickUp miễn phí và biến những thông tin từ Grok thành sự phát triển bền vững cho cộng đồng của bạn!

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Không. Grok không đăng bài, lên lịch nội dung, giao công việc hoặc trả lời người dùng. Nếu bạn muốn biến các thông tin từ Grok thành hành động, bạn cần sử dụng một công cụ quản lý công việc riêng biệt ( ).

Khi sử dụng Grok, hãy tập trung vào các tín hiệu giải thích cách thức và lý do một cuộc hội thoại phát triển. Những tín hiệu này bao gồm các mẫu tương tác như phản hồi, chia sẻ lại và thích, cùng với sự thay đổi cảm xúc và các cụm chủ đề lặp lại.

ClickUp giúp bạn biến thông tin từ cộng đồng thành các quy trình làm việc có cấu trúc và có thể lặp lại. Bắt đầu bằng cách sử dụng ClickUp Brain — trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên ngữ cảnh để tìm ra thông tin và xu hướng từ dữ liệu. Sau đó, các mẫu có sẵn giúp bạn dễ dàng áp dụng thông tin để thiết lập lịch trình nội dung. ClickUp Docs trở thành nơi để tạo nội dung và chia sẻ quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) với các thành viên trong nhóm. Với các tính năng tự động hóa và Super Agents, bạn có thể thiết lập các tác vụ lặp lại chạy tự động. Cuối cùng, sử dụng Bảng điều khiển để theo dõi tiến độ công việc tương tác cộng đồng theo thời gian thực.

X được xây dựng dựa trên các cuộc hội thoại thời gian thực, công khai thay vì các nguồn tin đã đóng hoặc được thuật toán chọn lọc. Các phản hồi và bài đăng trích dẫn thường hợp nhất nhiều đối tượng vào một chủ đề duy nhất, điều này có thể làm tăng cả phạm vi tiếp cận và xung đột. Giới hạn ký tự của nền tảng khuyến khích các phản hồi ngắn gọn, thường mang tính hài hước hoặc châm biếm, trong khi sự sụp đổ ngữ cảnh có thể dẫn đến hiểu lầm hoặc phân cực. Do đó, tương tác hiệu quả trên X đòi hỏi sự tham gia tích cực vào các cuộc hội thoại, không chỉ là việc phát sóng theo lịch trình.