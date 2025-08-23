Grok 4 vs ChatGPT: AI Chatbot nào sẽ chiến thắng vào năm 2025?

Cộng đồng công nghệ không ngừng tranh luận về Grok 4 và ChatGPT.

Grok 4 của Elon Musk từ xAI có vị trí là lựa chọn táo bạo, không bị kiểm duyệt, trong khi ChatGPT của OpenAI tiếp tục phát triển với khả năng suy luận mạnh mẽ hơn và tính thân thiện với người dùng.

Cả hai đều khẳng định cung cấp câu trả lời chính xác hơn và kết quả nhanh hơn, nhưng thử thách thực sự nằm ở khả năng của chúng khi bạn cần gỡ lỗi mã nguồn, tìm kiếm thông tin nghiên cứu, soạn thảo văn bản rõ ràng hoặc quản lý cuộc hội thoại với khách hàng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích chi tiết những điểm nổi bật, hạn chế của từng công cụ và công cụ nào phù hợp hơn với công việc của bạn. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu lý do tại sao ClickUp có lợi thế hơn cả hai.

Hãy bắt đầu ngay. 🤖

Grok 4 là gì?

Grok 4 là mô hình AI tiên tiến của xAI, được thiết kế để cung cấp các phản hồi chính xác và cập nhật nhất bằng cách tích hợp công cụ gốc và tìm kiếm thời gian thực trên web và nền tảng X.

Dịch vụ này có sẵn thông qua gói đăng ký SuperGrok và Premium+ cũng như API xAI, cung cấp khả năng suy luận logic nâng cao, phân tích hình ảnh và tương tác bằng giọng nói.

Tính năng của Grok 4

Hãy cùng tìm hiểu các tính năng nổi bật của Grok và giá trị mà chúng mang lại cho các nhà phát triển và người ra quyết định về AI.

Tính năng #1: Học tăng cường quy mô lớn và suy luận đa tác nhân phức tạp

Trải nghiệm khả năng suy luận nâng cao cho các công việc kỹ thuật

Grok 4 được đào tạo bằng phương pháp học tăng cường quy mô lớn trên Colossus của xAI, một cụm siêu máy tính với 200.000 GPU.

Điều này cho phép suy luận chính xác, giàu kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực toán học, mã và khoa học, đạt được hiệu suất chuẩn mực hàng đầu (ví dụ: ARC-AGI, Humanity’s Last Exam) vượt xa Grok 3.

Ngoài ra, Grok 4 Heavy còn nâng cao khả năng này với nhiều tác nhân thực hiện công việc song song để xác minh chéo các phản hồi.

Tính năng #2: Sử dụng công cụ gốc và tích hợp tìm kiếm thời gian thực

Nhận thông tin chính xác từ các kênh mạng xã hội

Grok 4 tự động chọn và sử dụng các công cụ trong phạm vi từ trình thông dịch mã nguồn đến tìm kiếm web và X, để thu thập dữ liệu mới nhất cho các phản hồi chính xác.

DeepSearch, tìm kiếm web, và phân tích hình ảnh và tệp tin đều được tích hợp sẵn trong bộ tính năng của Grok, được tích hợp trong quá trình đào tạo thay vì thêm vào sau này.

Tính năng #3: Nhập liệu đa phương thức, chế độ giọng nói và sức mạnh API

Phân tích văn bản, hình ảnh và đầu vào giọng nói trực tiếp

Grok 4 mang đến khả năng tương tác đa phương tiện đầy đủ trên bảng, xử lý văn bản, hình ảnh và giọng nói một cách mượt mà. Chế độ giọng nói (Voice Mode) tiên tiến cho phép bạn tham gia cuộc hội thoại tự nhiên và thậm chí hướng camera vào một vật thể để nhận diện và giải thích cảnh thực tế.

Nhà phát triển cũng có quyền truy cập vào API mạnh mẽ với cửa sổ ngữ cảnh 256.000 token, tìm kiếm thời gian thực trên web, X và tin tức, cùng với bảo mật cấp Enterprise (SOC 2 Type II, GDPR, CCPA).

Điều này khiến nó phù hợp cho việc tạo mã biểu mẫu dài, tài liệu phức tạp và các trường hợp sử dụng nhạy cảm.

🧠 Thực tế thú vị: "Hallucination" trong AI không có nghĩa giống như trong đời thực. Nó đề cập đến tình huống mô hình tự tin tạo ra thông tin sai lệch, như bịa đặt nguồn, trích dẫn hoặc sự thật, mà không nhận thức được rằng đó là sai.

Giá cả của Grok 4

Gói tiêu chuẩn: $30/tháng mỗi người dùng

gói cao cấp: *$300/tháng cho mỗi người dùng

ChatGPT là gì?

ChatGPT là trợ lý AI cuộc hội thoại của OpenAI. Nó được thiết kế để hỗ trợ người dùng trong nhiều công việc với phạm vi rộng, bao gồm viết lách, mã, nghiên cứu và các dự án sáng tạo.

Grok AI, một giải pháp thay thế cho ChatGPT, sử dụng các mô hình suy luận tiên tiến để cung cấp phản hồi có ngữ cảnh và đã được tích hợp với nhiều công cụ để nâng cao khả năng của mình.

Tính năng của ChatGPT

Dưới đây là ba tính năng nổi bật giúp ChatGPT nổi bật trong không gian AI.

Tính năng #1: GPT Store cho trợ lý AI tùy chỉnh

Tùy chỉnh trợ lý AI cho nhu cầu riêng của bạn với GPT Store

GPT Store cho phép người dùng tạo và tùy chỉnh trợ lý AI của riêng mình mà không cần kiến thức lập trình. Bạn có thể định nghĩa các hướng dẫn cụ thể, tải lên tệp tin và cài đặt sở thích để điều chỉnh hành vi của AI sao cho phù hợp với nhu cầu của mình.

Tính năng này giúp cá nhân và kinh doanh phát triển các công cụ AI chuyên biệt cho các công việc như hỗ trợ khách hàng, tạo nội dung và phân tích dữ liệu.

🧠 Thực tế thú vị: Một cuộc khảo sát của AP-NORC cho thấy 60% người trưởng thành ở Mỹ sử dụng công cụ AI để tìm kiếm thông tin, và số này tăng lên 74% đối với những người dưới 30 tuổi. Chỉ 40% sử dụng AI cho năng suất công việc, và thậm chí ít hơn tin tưởng nó cho mua sắm hoặc giải trí. Người dùng trẻ tuổi dựa vào AI cho việc brainstorming, trong khi người lớn tuổi thận trọng hơn nhiều.

Tính năng #2: Nghiên cứu sâu và duyệt web tự động

Thực hiện nghiên cứu sâu rộng một cách dễ dàng với Deep Research

Deep Research là một trợ lý AI tích hợp vào ChatGPT, tự động duyệt web để thu thập thông tin về một chủ đề cụ thể.

Sau khi nhận được yêu cầu của bạn, Deep Research có thể đặt các câu hỏi làm rõ trước khi bắt đầu quy trình nghiên cứu đa bước. Sau đó, nó thực hiện các tìm kiếm toàn diện, đánh giá và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn đa dạng.

Tính năng #3: Trợ lý tự động hóa tác vụ thông minh

Tự động hóa việc tạo/lập bài thuyết trình với ChatGPT Agent

ChatGPT Agent mở rộng khả năng của trợ lý bằng cách cho phép nó thực hiện các công việc như điền biểu mẫu, chạy mã và tương tác với các ứng dụng bên ngoài.

Nó tích hợp mượt mà vào các quy trình làm việc hàng ngày thông qua các kết nối trực tiếp với các công cụ như Gmail, Google Drive, GitHub, Outlook và Notion. Điều này có nghĩa là nó có thể soạn thảo tin nhắn, cập nhật tệp tin và di chuyển dữ liệu giữa các hệ thống mà không cần sử dụng các giải pháp tạm thời phức tạp.

🔍 Bạn có biết? Ứng dụng AI không học theo từng bước. Sau khi mô hình được đào tạo, nó không thể học thêm điều mới trừ khi được đào tạo lại hoặc tinh chỉnh với dữ liệu mới. Đó là lý do tại sao nó không nhớ tin tức gần đây trừ khi kết nối với trình duyệt trực tiếp hoặc công cụ bên ngoài.

Giá cả của ChatGPT

Miễn phí

Ưu đãi: $20/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $25/tháng mỗi người dùng

Ưu điểm: $200/tháng cho mỗi người dùng

Grok 4 so với ChatGPT: So sánh tính năng

Chúng tôi vừa tìm hiểu những điểm mạnh riêng biệt của Grok 4 và ChatGPT. Grok 4 nổi bật với khả năng tìm kiếm thời gian thực, nhập liệu đa phương tiện và khả năng suy luận mạnh mẽ. Trong khi đó, ChatGPT mang đến kết quả đầu ra chuyên nghiệp, tích hợp mượt mà, trợ lý AI tùy chỉnh và tự động hóa thông minh.

Dưới đây là so sánh nhanh giữa Grok và ChatGPT.

Khả năng Grok 4 ChatGPT Hàm chính Trí tuệ nhân tạo thời gian thực, ưu tiên suy luận với khả năng tìm kiếm sâu rộng trên X và web Trí tuệ nhân tạo cuộc hội thoại đa phương thức, mượt mà với tích hợp công cụ rộng rãi và độ ổn định cao Triết lý cơ bản “Tìm kiếm sự thật tối đa” với tính cách thông minh, đôi khi nổi loạn Một trợ lý hữu ích và thân thiện, tập trung vào các phản hồi an toàn và có cấu trúc Nhận thức thời gian thực Truy xuất xu hướng xã hội và web thời gian thực thông qua tích hợp DeepSearch/X Yêu cầu cài đặt plugin duyệt web hoặc Deep Research để truy cập dữ liệu mới nhất; không tích hợp sẵn Lập luận và giải quyết vấn đề Vượt trội trong các bài kiểm tra kỹ thuật (AIME, trình độ tiến sĩ); khả năng suy luận 'đa tác nhân' trong mô hình phức tạp Khả năng suy luận có cấu trúc và logic xuất sắc; phân tích từng bước (bước) chi tiết và kết quả nhất quán Tích hợp và hệ sinh thái Chủ yếu giới hạn trong hệ sinh thái X, tích hợp ít với các ứng dụng bên thứ ba Hỗ trợ plugin, truy cập API và kết nối với các công cụ như Gmail, nhóm, Notion Tùy chỉnh Tính cá nhân hóa giới hạn; gắn chặt với tầm nhìn sản phẩm của Elon Musk Độ linh hoạt cao với Custom GPTs, tính năng bộ nhớ và quy trình làm việc tùy chỉnh Tốc độ và khả năng phản hồi Nhanh chóng và trong cuộc hội thoại với các phản hồi ngắn gọn, súc tích Có thể chậm hơn với các truy vấn phức tạp, nhưng mạnh hơn trong việc cung cấp các phản hồi chi tiết và biểu mẫu dài Cửa sổ bối cảnh Hỗ trợ lên đến 256.000 token, phù hợp cho các cuộc hội thoại dài và tài liệu phức tạp Tùy thuộc vào mô hình, với GPT-4 cung cấp một cửa sổ ngữ cảnh lớn hơn nhưng hẹp hơn Phù hợp cho Các chuyên gia kỹ thuật cần khả năng suy luận sâu, dữ liệu mới nhất và độ chính xác trong lĩnh vực STEM Người tạo, doanh nghiệp, nhóm tập trung vào tự động hóa và người dùng thông thường cần độ tin cậy và tính linh hoạt với tích hợp Giá cả Không có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch bắt đầu từ $30/người dùng Kế hoạch miễn phí có sẵn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/người dùng

Bây giờ, hãy so sánh các khóa lĩnh vực mà hai công cụ này trùng lặp và xem mỗi công cụ nổi trội ở đâu.

Tính năng #1: Dữ liệu thời gian thực và nhận thức ngữ cảnh

Khi sử dụng AI cho nghiên cứu hoặc ra quyết định, bạn cần đảm bảo tính mới mẻ và liên quan của dữ liệu. Dưới đây là cách mỗi công cụ xử lý thông tin thời gian thực.

Grok 4

Grok 4 tích hợp khả năng tìm kiếm thời gian thực trên X, web và tin tức, giúp các phản hồi luôn mới mẻ và trực tiếp liên kết với thông tin thời gian thực.

Tích hợp công cụ gốc cho phép nó truy cập và hiển thị xu hướng thời gian thực và bối cảnh xã hội ngay lập tức.

ChatGPT

ChatGPT không tự động cập nhật thông tin từ các nguồn tin tức trực tuyến.

Nhưng với Deep Research và kiến trúc đại lý của nó, nó có thể truy cập web theo thời gian thực, thu thập thông tin từ các nguồn đáng tin cậy và cung cấp tóm tắt có trích dẫn.

🏆 Người chiến thắng: Grok 4, vì nó là nhà cung cấp thông tin thời gian thực về xu hướng và xã hội.

Tính năng #2: Nhập liệu đa phương thức và chế độ đầu ra

Hãy xem chúng so sánh như thế nào với khả năng nhập và xuất đa phương thức.

Grok 4

Grok 4 có thể xử lý văn bản, hình ảnh và giọng nói, thậm chí phân tích tài liệu dài hoặc phân tích cảnh trực tiếp qua camera của bạn.

Ngoài ra, API của nó còn hỗ trợ cửa sổ ngữ cảnh lên đến 256.000 token, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các yêu cầu phức tạp và quy mô lớn.

ChatGPT

ChatGPT cũng hỗ trợ đầu vào đa phương tiện — văn bản, giọng nói, hình ảnh — và xuất dữ liệu thông qua hệ sinh thái GPT, plugin, Trình diễn mã và Nghiên cứu sâu. Nó cung cấp khả năng mở rộng và linh hoạt cho các quy trình làm việc sáng tạo, lập trình và năng suất.

🏆 Kết quả: Hòa! Grok 4 vượt trội nếu bạn cần cửa sổ ngữ cảnh lớn hoặc phân tích cảnh bằng camera, trong khi ChatGPT có ưu thế nếu bạn muốn một hệ sinh thái hoàn chỉnh, đa năng với nhiều phần mở rộng.

Tính năng #3: Suy luận, tự động hóa công việc và tích hợp quy trình làm việc

Ngoài việc trả lời câu hỏi, thử thách thực sự nằm ở khả năng AI suy luận, hành động và tích hợp vào quy trình làm việc của bạn.

Grok 4

Phiên bản Heavy của Grok 4 được thiết kế cho việc suy luận sâu và theo biểu mẫu dài.

Nó sử dụng thiết lập đa tác nhân để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong toán học, mã và logic khoa học, và đạt kết quả ấn tượng trên các bài kiểm tra khó như AIME và Humanity’s Last Exam.

ChatGPT

ChatGPT tập trung vào tự động hóa công việc thông qua chế độ Agent. Nó có thể thực hiện các công việc đa bước (đặt lịch, nghiên cứu hoặc tích hợp ứng dụng) đồng thời cho phép bạn can thiệp tại các bước khóa quan trọng.

Với các kết nối cho các công cụ như Gmail, GitHub, Lịch và Notion, nó tích hợp mượt mà vào quy trình làm việc hàng ngày.

🏆 Kết quả: Hòa nhau một lần nữa! Grok 4 nổi bật nếu bạn cần lập luận có cấu trúc và độ chính xác kỹ thuật, trong khi ChatGPT vượt trội về tự động hóa quy trình làm việc và tích hợp thực tế.

Grok 4 so với ChatGPT trên Reddit

Chúng tôi đã tham khảo Reddit để xem ý kiến của người dùng về cuộc tranh luận giữa Grok 4 và ChatGPT.

Một người dùng đã chia sẻ:

Phụ thuộc vào việc bạn cần làm. Grok 4 thông minh hơn nhiều so với Grok 3. Nó ít bị kiểm duyệt hơn ChatGPT, điều này là lợi thế nếu bạn làm viết sáng tạo. Tuy nhiên, khả năng viết của ChatGPT tốt hơn. Đối với mã, Grok 4 là tốt nhất, tiếp theo là ChatGPT, rồi đến Grok 3…

Dưới đây là ý kiến của người dùng Reddit về việc sử dụng và độ tin cậy:

Đối với cá nhân tôi, đây là một quyết định khó khăn. Tôi đang sử dụng SuperGrok và ChatGPT Plus. Grok 4 mang lại trải nghiệm sử dụng rất tốt so với các phiên bản trước như O3. Mặc dù đôi khi không nhanh bằng, nhưng trong các bài kiểm tra gợi ý, nó cung cấp các câu trả lời dài nhất và chi tiết nhất. Tôi chưa thể sử dụng chế độ đồng hành, đây là nhược điểm duy nhất. GPT rẻ hơn và nhanh hơn, nhưng cho các tác vụ nặng, tôi sẽ tin tưởng Grok. Nếu phải chọn một trong hai cho trường hợp sử dụng của mình, đó chắc chắn là Grok.

Và những điểm giới hạn về hiệu suất mà người dùng đã nhận thấy:

Để bạn có cái nhìn tổng quan, tôi đã dành công việc trên một dự án với Grok 3 trong 7 tháng và nó không thể hoàn thành vì không đủ thông minh. Grok 4 được phát hành, và tôi đã hoàn thành dự án trong 2 giờ…

Trong so sánh tổng thể, người dùng Reddit đã bình luận:

Cả hai đều là sản phẩm tốt và có sức mạnh tương đương, nhưng có những điểm mạnh và yếu khác nhau. Tôi đã mua một tháng sử dụng SuperGrok nhưng sẽ tiếp tục sử dụng ChatGPT. Khả năng tạo video và hình ảnh của ChatGPT vượt trội hơn, và các ứng dụng có trải nghiệm mượt mà hơn. Chế độ giọng nói của ChatGPT mượt mà và tự nhiên hơn nhiều. Grok đôi khi tốt vì không bị mắng, nhưng tôi không thực sự thích tính cách hay khiếu hài hước của nó…

🔍 Bạn có biết? Các nhà nghiên cứu đã bắt đầu phát triển các mô hình AI có thể giao tiếp với nhau để gỡ lỗi, đánh giá hoặc thậm chí đào tạo lẫn nhau. Điều này được gọi là hợp tác đa tác nhân, và đây có thể là cách các hệ thống AI trong tương lai sẽ phát triển các khả năng phức tạp hơn.

Cuộc họp ClickUp — Giải pháp thay thế tốt nhất cho ChatGPT so với Grok 4

Cả ChatGPT và Grok 4 đều gặp thách thức trong vai trò trợ lý độc lập do không thể quản lý dự án, tự động hóa quy trình làm việc hoặc tập trung hóa kiến thức.

ClickUp tiếp cận theo cách khác bằng cách tích hợp AI vào các công cụ mà nhóm đã sử dụng. Thay vì chuyển đổi giữa các trợ lý và phần mềm dự án, bạn sẽ có một nền tảng kết nối duy nhất.

Đây là cách nó nâng thanh. 🤩

ClickUp’s One Up #1: Trí tuệ nhân tạo theo ngữ cảnh, ngay tại nơi công việc của bạn

Phát triển ý tưởng từ bất kỳ đâu trong không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain

ClickUp Brain là trợ lý AI tích hợp sẵn trong ClickUp. Nó hoạt động trong không gian làm việc của bạn và giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ và tài liệu. Bạn có thể sử dụng nó để tóm tắt cuộc hội thoại, chia sẻ cập nhật, soạn thảo nội dung và tạo ý tưởng mà không cần chuyển tab.

Một trong những tính năng nổi bật của ClickUp Brain là khả năng nắm bắt bối cảnh không gian làm việc. Nó hiểu các dự án, thành viên nhóm và quy trình làm việc của bạn, cung cấp các đề xuất và tự động hóa được cá nhân hóa dựa trên dữ liệu thời gian thực từ không gian làm việc.

Ví dụ: Chương trình hướng dẫn khách hàng tùy chỉnh. Yêu cầu ClickUp Brain soạn thảo chuỗi email chào mừng, và nó sẽ lấy các bước hướng dẫn từ danh sách kiểm tra của bạn, hướng dẫn về giọng điệu từ tài liệu, và thông tin khách hàng từ các công việc. Bạn sẽ nhận được chuỗi email phù hợp với khách hàng, đồng nhất với giọng điệu thương hiệu và tuân thủ dòng thời gian dự án.

Bạn thậm chí có thể chuyển đổi giữa ClickUp Brain, ChatGPT, Claude và Google Gemini mà không cần rời khỏi ứng dụng. Tạo hình ảnh, công việc, tin nhắn và dự án mà không cần các lệnh phức tạp hoặc nhập liệu thủ công.

Chuyển đổi giữa các mô hình AI hàng đầu trong ClickUp Brain

Đối với các dự án phức tạp hơn, ClickUp Brain MAX mở rộng sức mạnh này thành một trợ lý AI toàn diện trên desktop. Nó kết hợp các mô hình AI hàng đầu, dữ liệu ClickUp và bối cảnh công việc của bạn, cùng với tự động hóa mạnh mẽ, tất cả trong một trải nghiệm desktop bảo mật và liền mạch.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Dictate các công việc, truy vấn tìm kiếm hoặc thậm chí toàn bộ tài liệu bằng giọng nói. Brain MAX’s AI-powered Talk to Văn bản là công việc trên mọi thiết bị của bạn, biến năng suất không cần dùng tay thành hiện thực. Tùy chỉnh cách giọng nói của bạn được chuyển đổi thành văn bản và diễn giải, bao gồm từ vựng và phong cách, để có trải nghiệm thực sự cá nhân hóa.

Tự động hóa các quy trình làm việc lặp lại

AI cũng cung cấp sức mạnh cho ClickUp Autopilot Agents, giúp tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại. Đối tượng/kỳ/phiên bản, Weekly and Daily Report Agents đăng cập nhật lên một không gian hoặc danh sách công việc, trong khi Team StandUp Agent tóm tắt công việc mà nhóm của bạn đã thực hiện.

Cài đặt các kích hoạt tự động và nhận cập nhật, báo cáo, và câu trả lời bằng ClickUp Autopilot Agents

Lấy các kênh hỗ trợ làm ví dụ. Các thành viên trong nhóm thường đặt cùng một câu hỏi về sản phẩm nhiều lần. Thay vì phải gọi quản lý để trả lời, Trợ lý Trả lời Tự động sẽ tự động cung cấp câu trả lời dựa trên thông tin được trích xuất trực tiếp từ tài liệu, công việc và trò chuyện. Kết quả? Trả lời nhanh hơn, giảm thiểu sự lặp lại và đội ngũ có thể tập trung vào công việc quan trọng. Nếu bạn cần một giải pháp tùy chỉnh hơn, bạn có thể tạo Trợ lý Tự động Hóa Tùy chỉnh bằng công cụ xây dựng không cần lập trình. Các trợ lý này sẽ thích ứng với quy tắc không gian làm việc của bạn và phản hồi các kích hoạt như công việc sáng tạo mới, tài liệu được cập nhật hoặc lời mời tham gia phiên lập kế hoạch sprint.

ClickUp’s One Up #2: Trí tuệ nhân tạo trong tài liệu

Tạo nội dung mới hoặc chỉnh sửa nội dung hiện có bằng ClickUp Brain trong ClickUp Tài liệu

ClickUp Docs là các tài liệu động được liên kết trực tiếp với các nhiệm vụ ClickUp, dự án và cơ sở kiến thức của bạn. Mỗi tài liệu được tích hợp sẵn vào không gian làm việc của bạn, vì vậy các cập nhật và nhiệm vụ cần thực hiện luôn được kết nối với công việc thực tế.

Với AI trong Tài liệu, bạn có thể:

Viết tốt hơn: Chỉ cần yêu cầu AI cải thiện, rút gọn hoặc mở rộng văn bản của bạn, hoặc thay đổi giọng điệu

Luôn cập nhật thông tin: Di chuột qua tiêu đề tài liệu, nhấp vào Hỏi AI > Tóm tắt và nhận bản tóm tắt ngắn gọn. Hoàn hảo để nắm bắt nhanh một đề xuất 10 trang chỉ trong vài giây

Nhận câu trả lời nhanh chóng: Sử dụng Ask AI để truy vấn tài liệu như cách bạn hỏi đồng nghiệp. Cần biết quy trình được phê duyệt từ tài liệu chính sách? AI sẽ tìm kiếm nội dung và trả lời trực tiếp

*thực hiện ngay lập tức: Ghi chú yêu cầu hoặc ghi chú cuộc họp, sau đó lựa chọn ‘Tạo mục công việc’ và các mục công việc có hạn chót sẽ được tạo ngay lập tức

tăng cường hợp tác xuyên khu vực:* Chọn văn bản hoặc toàn bộ tài liệu, và AI sẽ dịch nó một cách mượt mà

hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật:* Tóm tắt tài liệu tham khảo API hoặc tạo tài liệu kỹ thuật có cấu trúc bằng AI. Điều này giúp giảm lỗi và duy trì kiến thức sản phẩm nhất quán giữa các bộ phận kỹ thuật và hỗ trợ

Giả sử một nhóm thành công đang tạo một tài liệu hướng dẫn cho khách hàng. Trong quá trình soạn thảo, AI sẽ trích xuất thông tin từ các công việc liên quan, bình luận và tài liệu để đề xuất các phần mới. Kết quả là tài liệu luôn được cập nhật theo các bản cập nhật sản phẩm và quy trình mới nhất.

ClickUp’s One Up #3: Quản lý dự án với AI

ClickUp được phát triển như một nền tảng quản lý dự án, và nền tảng này giúp các tính năng AI của nó trở nên hiệu quả hơn nhiều. Mọi nhiệm vụ, cột mốc và phụ thuộc trong phần mềm quản lý dự án ClickUp đều được kết nối, do đó các kết quả đầu ra của AI luôn dựa trên bối cảnh cụ thể.

Dưới đây là một số cách mà AI tích hợp của ClickUp giúp các tác vụ quản lý dự án hàng ngày trở nên trơn tru hơn

*hoàn thành nhiều việc hơn, nhanh hơn: ClickUp Brain tóm tắt các cập nhật dự án, ghi chú cuộc họp và chuỗi bình luận dài, sau đó tạo ra các công việc, công việc con và mục từ chúng. Nó cũng đề xuất người được giao nhiệm vụ tốt nhất dựa trên khối lượng công việc, chuyên môn và hoạt động trước đây

Nâng cao hợp tác: Nó tạo báo cáo tiến độ và cập nhật trạng thái theo thời gian thực mà không cần nhập liệu thủ công. Ngoài ra, nó phân loại và tóm tắt thông tin công việc trong Trường Tùy chỉnh để tổ chức thông tin hiệu quả hơn

Nâng cao hiệu quả và năng suất: Trí tuệ nhân tạo của ClickUp giúp bạn làm việc thông minh hơn với các đề xuất được cá nhân hóa dựa trên vai trò và trách nhiệm của bạn. Tất cả mọi thứ đều được theo dõi cho bạn, từ rủi ro dự án đến các cột mốc. Hơn nữa, Trí tuệ nhân tạo của ClickUp giúp bạn làm việc thông minh hơn với các đề xuất được cá nhân hóa dựa trên vai trò và trách nhiệm của bạn. Tất cả mọi thứ đều được theo dõi cho bạn, từ rủi ro dự án đến các cột mốc. Hơn nữa, Lịch ClickUp được hỗ trợ bởi AI giúp bạn lập kế hoạch thời gian dựa trên ưu tiên, công việc và sự kiện đã lên lịch

Lên lịch cuộc họp bằng ngôn ngữ tự nhiên với lịch AI của ClickUp

Hơn nữa, Brain MAX có thể tạo, cập nhật và quản lý nhiệm vụ ClickUp, tài liệu, trò chuyện và sự kiện lịch trực tiếp từ máy tính để bàn của bạn.

Một người dùng ClickUp chia sẻ:

ClickUp là nền tảng quản lý mạnh mẽ nhất đã giúp công ty chúng tôi rất nhiều trong việc duy trì quy trình và luồng công việc, đồng thời hoàn thành công việc đúng hạn.

ClickUp là nền tảng quản lý mạnh mẽ nhất đã giúp công ty chúng tôi rất nhiều trong việc duy trì quy trình và luồng công việc, đồng thời hoàn thành công việc đúng hạn.

Xây dựng quy trình làm việc thông minh hơn

Nhưng điều kỳ diệu không dừng lại ở đó.

Tạo quy trình tự động hóa để tiết kiệm hàng giờ công việc thủ công bằng ClickUp Automations

ClickUp Tự động hóa giúp tiết kiệm hàng giờ nỗ lực thủ công. Chúng tuân theo các quy tắc đơn giản "khi điều này xảy ra, thì làm điều đó", mà bạn có thể cài đặt trong vài phút. Sau khi kích hoạt, chúng chạy ngầm trong nền, giúp dự án tiến triển mà không cần can thiệp thủ công liên tục.

Dưới đây là các ví dụ về tự động hóa mà các nhóm tin tưởng sử dụng: Cập nhật trạng thái công việc sau khi kiểm thử QA hoàn thành và thông báo cho kỹ sư

Đăng tóm tắt lên các kênh của các bên liên quan khi chu kỳ thử nghiệm kết thúc

Tạo công việc theo dõi cho các lỗi chưa được giải quyết

Giữ sự hợp tác gắn liền với ngữ cảnh

Thảo luận về dự án mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn bằng ClickUp trò chuyện

ClickUp trò chuyện biến các cuộc thảo luận thành một phần của quy trình làm việc. Mỗi tin nhắn được hiển thị bên cạnh các công việc và tài liệu, giúp bối cảnh không bị mất mát khi chuyển đổi giữa các công cụ.

Các nhóm có thể đặt câu hỏi, chia sẻ quyết định và tạo các mục trực tiếp trong cùng không gian làm việc. FollowUps chuyển các mục thành công việc, SyncUps cho phép gọi điện thoại và video, và tính năng Catch Me Up được hỗ trợ bởi AI giúp đồng nghiệp nhanh chóng nắm bắt tình hình.

📮ClickUp Insight: Chỉ 12% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng các tính năng AI tích hợp trong các bộ công cụ năng suất. Tỷ lệ áp dụng thấp này cho thấy các giải pháp hiện tại có thể thiếu sự tích hợp mượt mà, có ngữ cảnh, điều này có thể khiến người dùng không muốn chuyển từ các nền tảng cuộc hội thoại độc lập mà họ ưa chuộng. Ví dụ: AI có thể thực hiện quy trình tự động hóa dựa trên một lệnh văn bản thuần túy từ người dùng không? ClickUp Brain có thể! AI được tích hợp sâu vào mọi khía cạnh của ClickUp, bao gồm nhưng không giới hạn ở tóm tắt các chủ đề trò chuyện, soạn thảo hoặc chỉnh sửa văn bản, trích xuất thông tin từ Không gian Làm việc ClickUp, tạo hình ảnh và nhiều hơn nữa! Hãy tham gia cùng 40% khách hàng ClickUp đã thay thế 3+ ứng dụng bằng ứng dụng tất cả trong một của chúng tôi cho công việc!

Biến thông tin AI thành hành động với ClickUp

Trong khi Grok 4 nổi bật với khả năng suy luận tốt hơn và dữ liệu thời gian thực, ChatGPT lại gây ấn tượng với trí tuệ cuộc hội thoại, cả hai đều chưa tích hợp hoàn toàn vào quy trình làm việc hàng ngày của bạn.

Đó chính là nơi ClickUp vượt trội.

Với ClickUp Brain, AI giúp tạo nội dung, ưu tiên công việc và tự động hóa cập nhật dự án ngay trong không gian làm việc của bạn. Kết hợp với các tính năng quản lý dự án mạnh mẽ của ClickUp, như báo cáo thời gian thực, lịch trình và tự động hóa công việc, các nhóm có thể làm việc nhanh hơn, duy trì sự đồng bộ và giảm bớt công việc lặp đi lặp lại trên tất cả các dự án.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và để AI thực hiện công việc cùng bạn! ✅