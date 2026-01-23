Adobe Connect so với ClickUp SyncUp: Công cụ cuộc họp video nào tốt hơn?

Lịch của bạn đã kín lịch với các cuộc gọi video, nhưng các dự án vẫn bị đình trệ.

Một cập nhật diễn ra trong webinar, một cập nhật khác trong cuộc trò chuyện nhóm, và quyết định quan trọng tuần trước vẫn bị kẹt trong sổ tay của ai đó thay vì trong công cụ quản lý công việc hoặc quản lý dự án của bạn.

Báo cáo Chỉ số Xu hướng Công việc 2023 của Microsoft cho thấy người dùng Microsoft 365 dành 57% thời gian cho các cuộc họp, email và trò chuyện, và chỉ 43% thực sự dành cho việc tạo ra sản phẩm. Đối với các nhóm làm việc từ xa, khoảng cách giữa "chúng ta đã thảo luận về nó" và "chúng ta đã hoàn thành nó" thể hiện qua việc trễ hạn và các cuộc theo dõi liên tục trên các công cụ khác nhau.

Adobe Connect của Adobe Creative Cloud tập trung vào các phiên trực tuyến có cấu trúc như hội thảo trực tuyến và đào tạo, trong khi ClickUp SyncUp được thiết kế cho các cập nhật hàng ngày của nhóm, luôn gắn liền với các công việc và dự án của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh Adobe Connect và ClickUp SyncUp trên các khía cạnh như cuộc họp, hợp tác và thực thi hàng ngày để bạn có thể lựa chọn giải pháp phù hợp với kích thước và phong cách làm việc của nhóm.

ClickUp so với Adobe Connect: Tổng quan

Aspect ClickUp Adobe Connect Mục đích chính Nền tảng quản lý dự án tất cả trong một, dựa trên đám mây với sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường. Đi kèm với quản lý công việc tích hợp, tài liệu và ClickUp SyncUps để các nhóm luôn đồng bộ và tránh các vòng lặp phản hồi. Nền tảng lớp học ảo và hội thảo trực tuyến cho đào tạo, sự kiện và hội nghị video tương tác cao với bố cục tùy chỉnh và các mô-đun linh hoạt. Các cuộc họp hàng ngày và đồng bộ trạng thái Được thiết kế cho các cuộc họp nhanh, định kỳ trong Danh sách công việc và bảng sprint, với các công việc được cập nhật theo thời gian thực khi bạn thảo luận. Phù hợp hơn cho các phiên làm việc có cấu trúc và chuẩn bị kỹ lưỡng; các cuộc họp hàng ngày cảm thấy nặng nề và vẫn cần chuyển giao công việc thủ công sau đó. Quản lý công việc đang diễn ra so với đào tạo trực tuyến Nền tảng quản lý dự án và công việc toàn diện, nơi các cuộc họp được sắp xếp bên cạnh phân cấp, chế độ xem và báo cáo. Được tối ưu hóa cho lớp học trực tuyến và hội thảo trực tuyến; công việc đang được theo dõi liên tục phải được thực hiện trong một công cụ riêng biệt. Tự động hóa, Trí tuệ nhân tạo (AI) và theo dõi sau cuộc họp Tự động hóa kết hợp với ClickUp Brain, Trợ lý Ghi chú AI và Trợ lý AI sẽ chuyển đổi tóm tắt thành công việc và tự động phân công công việc. Trí tuệ nhân tạo (AI) tập trung vào việc tái sử dụng bản ghi âm và hỗ trợ các phiên trực tiếp; công việc theo dõi vẫn cần ghi chép thủ công ở nơi khác. Giao tiếp nhóm và tương tác trực tiếp ClickUp Chat, bình luận và SyncUps giúp duy trì các cuộc hội thoại, tệp tin và công việc trong cùng một không gian làm việc. Mạnh về tương tác trong phiên họp với trò chuyện, hỏi đáp, thăm dò ý kiến và pods, nhưng không có nền tảng tích hợp sẵn cho công việc nhóm không đồng bộ liên tục.

ClickUp là gì?

Trong hầu hết các môi trường làm việc nhóm, một ứng dụng quản lý công việc, một ứng dụng lưu trữ ghi chú cuộc họp và một cuộc trò chuyện riêng tư lưu trữ các thay đổi phạm vi mới nhất. Mỗi lần chuyển đổi đều làm mất tập trung, và luôn có ai đó phải bắt kịp thay vì tiến hành công việc. Đó chính là tình trạng phân tán công việc.

ClickUp tập hợp mọi thứ vào một không gian làm việc AI tích hợp . Dự án, công việc, tài liệu, trò chuyện và ClickUp SyncUps đều nằm trong cùng một nơi.

Bạn có thể quản lý dự án, giao công việc và chia sẻ tài liệu tại đó, thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ hợp tác và ứng dụng họp trực tuyến riêng biệt. Các quyết định sẽ được gắn liền với các công việc mà chúng ảnh hưởng, thay vì bị ẩn trong sổ tay của ai đó.

Đối với hợp tác từ xa, ClickUp vừa là phần mềm quản lý dự án vừa là trung tâm năng suất. Các thành viên trong nhóm có thể duy trì sự tổ chức với bảng nhiệm vụ trực quan, danh sách công việc và lịch; theo dõi tiến độ dự án theo thời gian thực; và thay thế các công cụ danh sách việc cần làm phân tán bằng một không gian làm việc duy nhất.

ClickUp Brain tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống. Nó tóm tắt các bản cập nhật dài và hỗ trợ soạn thảo bản tóm tắt, giúp quản lý dự án tiết kiệm thời gian chỉnh sửa và tập trung hơn vào việc duy trì tiến độ của các dự án đang triển khai.

Một người đánh giá trên G2 cho biết,

“Điều tôi thích nhất là khả năng tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất: công việc, tài liệu, thảo luận, hạn chót và bảng điều khiển cho các dự án và nhóm khác nhau.”

“Điều tôi thích nhất là khả năng tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất: công việc, tài liệu, thảo luận, hạn chót và bảng điều khiển cho các dự án và nhóm khác nhau.”

📖 Xem thêm: Cách cải thiện giao tiếp trong môi trường làm việc kết hợp

Tính năng của ClickUp

Quản lý tất cả tài liệu, dự án, cuộc hội thoại và nhiều hơn nữa trên một nền tảng toàn diện với ClickUp.

Hãy xem ClickUp giúp các nhóm chia sẻ cập nhật, thực hiện đồng bộ nhanh chóng và biến các cuộc hội thoại thành công việc rõ ràng, có thể theo dõi.

Tính năng #1: ClickUp Trò chuyện

Giao tiếp với nhóm của bạn và tạo công việc trực tiếp trong cửa sổ trò chuyện với ClickUp Chat.

ClickUp Chat cho phép các đội nhóm tiến hành cuộc hội thoại thời gian thực ngay bên trong các Spaces, thư mục và Danh sách công việc nơi họ quản lý công việc. Bạn có thể @đề cập đồng nghiệp, chia sẻ tệp, liên kết công việc và phản hồi tin nhắn mà không cần rời khỏi không gian làm việc quản lý dự án, do đó bối cảnh không bao giờ bị mất vào một ứng dụng chat riêng biệt.

Vì các cuộc trò chuyện của bạn được tích hợp cùng với công việc, tài liệu và bảng điều khiển, việc chuyển một tin nhắn thành công việc và theo dõi nó cho đến khi hoàn thành trở nên dễ dàng. Điều này giúp khắc phục khoảng cách "chúng ta đã thảo luận trong cuộc trò chuyện" thường xuất hiện khi các nhóm dựa vào các công cụ nhắn tin độc lập hoặc công cụ hội thảo trực tuyến như Adobe Connect, nơi các bước theo dõi phải được chuyển thủ công sang hệ thống khác.

📌 Ví dụ: Một nhóm marketing sử dụng ClickUp Chat liên kết với danh sách ra mắt của họ. Trong cuộc hội thoại về các thay đổi nội dung phút chót, người dẫn dắt chuyển hai thông điệp chính thành công việc thông qua nhiệm vụ ClickUp và gắn thẻ nhà văn nội dung. Vì tất cả công việc và cuộc hội thoại đều được kết nối với cùng một không gian làm việc, điều này giúp quá trình theo dõi trở nên dễ dàng hơn.

📖 Xem thêm: Các nền tảng trò chuyện tốt nhất

Tính năng #2: ClickUp SyncUps

Thực hiện các cập nhật có cấu trúc ngay trong không gian làm việc của bạn với ClickUp SyncUps

ClickUp SyncUps là các cuộc họp nhẹ nhàng được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn thay vì sử dụng ứng dụng họp riêng biệt. Nhóm có thể tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc kiểm tra trạng thái từ Danh sách công việc và Không gian, xem Bảng đánh giá trong khi thảo luận và ghi chú ngay tại nơi công việc đang được theo dõi.

Khác với các công cụ kiểu webinar như Adobe Connect tập trung vào các "phòng" ảo và bố cục, SyncUps được thiết kế cho việc thực thi hàng ngày.

Bạn có thể xem các công việc và trạng thái trên màn hình trong khi thảo luận, và có thể tạo hoặc cập nhật công việc theo thời gian thực thay vì phải sao chép ghi chú sau cuộc gọi. ClickUp SyncUp đi kèm với tính năng ghi chú AI tích hợp để tóm tắt các mục cần thực hiện.

Khi sử dụng AI Notes trong ClickUp SyncUp, AI Notetaker sẽ tự động tạo tài liệu ghi chú cuộc họp ( ClickUp Doc ) sau khi cuộc gọi kết thúc. Tài liệu này bao gồm tóm tắt cuộc họp, điểm chính, nhiệm vụ cần thực hiện, bản ghi chép và bất kỳ bản ghi âm nào nếu được kích hoạt. Các ghi chú sẽ được đăng lên chủ đề SyncUp và cũng có thể tìm thấy trong Docs Hub hoặc Planner của bạn, giúp dễ dàng truy cập, chia sẻ và hợp tác với nhóm của bạn.

Bạn thậm chí có thể ghi lại phiên SyncUp trong cuộc gọi của mình và truy cập lại sau này từ Clips Hub để tham khảo.

📌 Ví dụ: Một nhóm sản phẩm thực hiện một phiên SyncUp 15 phút từ danh sách công việc sprint của họ. Trong quá trình thảo luận về các rào cản, họ mở từng công việc và tạo các công việc con mới trong cùng một chế độ xem. Sau đó, AI Notetaker đăng tóm tắt và danh sách hành động lên chủ đề SyncUp (xuất hiện trong kênh chat chuyên dụng của danh sách), để bất kỳ ai bỏ lỡ cuộc gọi đều có thể xem chính xác những gì đã thay đổi.

📽️ Xem: Vẫn phải chuyển đổi giữa trò chuyện, email và ghi chú cuộc họp sau mỗi cuộc họp đứng hoặc SyncUp? Tại sao không để tất cả cập nhật, quyết định và theo dõi đều được lưu trữ tại một nơi duy nhất?

Tính năng #3: ClickUp Brain, Trợ lý ghi chú AI và Trợ lý AI

Tổng hợp tất cả các công việc của bạn theo danh mục để dễ dàng hiểu hơn với ClickUp Brain

ClickUp Brain là lớp trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trên toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Nó có thể tóm tắt các tài liệu và công việc dài, đồng thời trích xuất các công việc cần thực hiện từ Không gian Làm việc của bạn. Công cụ AI bối cảnh này cũng có thể trả lời các câu hỏi về tiến độ công việc và soạn thảo các bản cập nhật hoặc tin nhắn theo dõi dựa trên thông tin đã được lưu trữ trong các dự án của bạn.

Nhưng nếu bạn cần một giải pháp phù hợp hơn cho các cuộc họp ngay lập tức, bạn có thể thử ClickUp AI Notetaker.

Nhận bản ghi cuộc họp thời gian thực và tóm tắt do AI hỗ trợ với ClickUp AI Notetaker

Công cụ AI này tự động tham gia các cuộc họp được hỗ trợ, ghi âm âm thanh và tạo bản ghi chép và tóm tắt có thể tìm kiếm trong tài liệu và công việc.

Vì các bản tóm tắt này được lưu trữ trong ClickUp thay vì trong một kho lưu trữ tệp riêng biệt, chúng dễ dàng kết nối trực tiếp với các dự án đang diễn ra.

Ngoài ra, ClickUp Super Agents và ClickUp Brain’s Enterprise Search giúp bạn thu thập thông tin từ khắp ClickUp và các công cụ kết nối. Super Agents có thể tóm tắt các chủ đề dài hoặc hỗ trợ chuẩn bị lịch trình và tin nhắn theo dõi, trong khi Enterprise Search tìm kiếm các tài liệu và công việc phù hợp để trả lời các câu hỏi về dự án.

Tăng tốc quy trình làm việc với Super Agents trong ClickUp

📌 Ví dụ: Sau cuộc họp SyncUp sản phẩm hàng tuần, một quản lý sản phẩm (PM) dán các ghi chú sơ bộ vào một công việc và yêu cầu ClickUp Brain phân loại chúng thành “Quyết định”, “Rào cản” và “Các công việc cần thực hiện”. ClickUp Brain tạo ra một bản tóm tắt gọn gàng và đề xuất các công việc, sau đó PM giao chúng cho các bộ phận kỹ thuật, thiết kế và kiểm thử chất lượng (QA). Không ai cần phải phân tích nhật ký trò chuyện hoặc xem lại bản ghi để hiểu các bước tiếp theo.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xây dựng hệ thống theo dõi cuộc họp có sự hỗ trợ của AI với ClickUp BrainGPT. Ghi chú, công việc và tóm tắt bằng tính năng Talk to Text của ClickUp BrainGPT Điều khiển quyết định và cập nhật bằng Talk to Text: Ngay sau cuộc gọi SyncUp hoặc cuộc gọi với khách hàng, sử dụng tính năng Talk to Text của BrainGPT trên máy tính để nói lại tóm tắt thay vì tạo văn bản. Nó xử lý dấu câu, cấu trúc và tiếng ồn,因此 your spoken updates appear as clean văn bản trong nhiệm vụ ClickUp, tài liệu hoặc bình luận—không cần rewatch video hoặc sử dụng công cụ ghi âm riêng biệtYêu cầu ClickUp BrainGPT chuyển đổi ghi chú thô thành kế hoạch hành động sạch sẽ: Dán (hoặc đọc) các điểm chính từ cuộc họp vào tài liệu và yêu cầu ClickUp BrainGPT nhóm chúng thành quyết định, rủi ro, trở ngại và bước tiếp theo. Nó có thể soạn thảo mô tả công việc và thậm chí đề xuất ngày đáo hạn dựa trên ngữ cảnh đã được lưu trữ trong Không gian Làm việc của bạnTruy vấn các cuộc họp ClickUp SyncUp trước đây theo chủ đề hoặc dự án: Thay vì lục lọi các tài liệu cũ và chuỗi trò chuyện, hãy hỏi ClickUp BrainGPT các câu hỏi như “Chúng ta đã cam kết gì cho việc triển khai onboarding quý 3?” hoặc “Tóm tắt ba cuộc họp SyncUp gần nhất cho việc ra mắt ACME. ” Vì ClickUp BrainGPT được tích hợp vào Không gian Làm việc của bạn, nó có thể lấy các quyết định và công việc phù hợp vào một câu trả lời duy nhất, cập nhật nhấtChọn mô hình AI phù hợp cho từng lần theo dõi: Sử dụng quyền truy cập của ClickUp BrainGPT vào nhiều mô hình cao cấp (như GPT-4, Claude và Gemini) từ một nơi duy nhất. Bạn vẫn ở trong ClickUp trong khi ClickUp BrainGPT định tuyến công việc đến mô hình phù hợp nhất cho công việc.

Tính năng #4: Cuộc họp ClickUp và Lịch ClickUp

Giữ các cuộc họp hàng ngày, ClickUp SyncUps và việc theo dõi tiến độ trong cùng một nơi với ClickUp Calendar

Hầu hết các công cụ họp tập trung vào những gì xảy ra trong cuộc gọi. ClickUp thay đổi điều đó bằng cách cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần trước, trong và sau cuộc họp trong một không gian làm việc duy nhất.

Bắt đầu với ClickUp Meetings. Bạn có thể tạo một tài liệu cuộc họp hoặc công việc và lập kế hoạch chương trình với tính năng chỉnh sửa văn bản phong phú và danh sách kiểm tra. Sau đó, bạn có thể sử dụng Bình luận Được Giao để chuyển các điểm thảo luận thành người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn mà không cần rời khỏi trang.

Các công việc lặp lại giúp duy trì các cuộc họp 1:1 hàng tuần, đánh giá sprint và kiểm tra tiến độ dự án theo một lịch trình dự đoán được, trong khi ClickUp AI Notetaker và ClickUp Brain giúp bạn tạo biên bản và email theo dõi chỉ với vài cú nhấp chuột thay vì phải viết lại mọi thứ thủ công.

Lịch ClickUp tích hợp chức năng lập lịch vào cùng một hệ thống. Bạn có thể xem các công việc và cuộc họp cùng nhau trong các bố cục hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng và kéo thả các mục để điều chỉnh lịch trình. Bạn cũng có thể đánh dấu màu sắc cho công việc theo trạng thái hoặc ưu tiên để dễ dàng xác định những gì cần ưu tiên xử lý trước.

Tính năng đồng bộ lịch với Lịch Google có nghĩa là các thay đổi trong ClickUp sẽ được phản ánh trên lịch bên ngoài của bạn và ngược lại, giúp bạn dễ dàng sắp xếp các phiên ClickUp SyncUp và kiểm tra tiến độ xung quanh các hoạt động khác trong ngày mà không lo trùng lịch.

📌 Ví dụ: Một nhóm sản phẩm thực hiện cuộc họp ClickUp SyncUp định kỳ hàng tuần từ một Danh sách công việc ClickUp. Trên lịch ClickUp, các cuộc họp ClickUp SyncUp được hiển thị cùng với các công việc sprint, vì vậy khi ưu tiên thay đổi, người quản lý dự án có thể kéo các công việc và cuộc họp ClickUp SyncUp tiếp theo sang các khung thời gian mới trong chế độ xem.

Tính năng #5: Tự động hóa và tích hợp của ClickUp

Chuyển đổi tính năng tự động hóa cần thiết hoặc tùy chỉnh quy tắc dựa trên AI theo quy trình làm việc của bạn.

ClickUp Tự động hóa cho phép bạn thay thế công việc theo dõi thủ công bằng các quy tắc đơn giản. Bạn có thể kích hoạt các hành động khi trạng thái thay đổi, ngày đáo hạn đến, công việc được tạo hoặc Trường Tùy chỉnh được cập nhật.

Khi kết hợp ClickUp Tự động hóa với ClickUp AI Notetaker và ClickUp Brain, một luồng điển hình sẽ trông như sau:

ClickUp Notetaker tóm tắt cuộc họp ClickUp SyncUps.

ClickUp Brain trích xuất các mục cần thực hiện.

Các công việc được tạo ra với người chịu trách nhiệm và ngày hoàn thành.

ClickUp tự động hóa phân loại các công việc vào các danh sách công việc hoặc sprint phù hợp.

ClickUp cũng tích hợp với hơn 1000 công cụ mà nhóm của bạn đã sử dụng. Trong số đó có các nền tảng cuộc họp phổ biến như Google Workspace, Microsoft Teams, Slack, Zoom và nhiều nền tảng khác. Điều này mang lại cho bạn sự linh hoạt trong việc sử dụng các công cụ video bên ngoài khi cần thiết, đồng thời vẫn tập trung theo dõi công việc và tự động hóa trong một nền tảng duy nhất.

Điều này khiến ClickUp trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhóm làm việc nhanh chóng đang tìm kiếm công cụ có tính năng bảo mật và hợp tác, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc một cách dễ dàng.

📌 Ví dụ: Sau khi xem xét thiết kế, một công việc được chuyển sang trạng thái “Đang xem xét”. Tự động hóa ngay lập tức giao công việc cho người phê duyệt, thêm ngày đáo hạn và đăng một bình luận gắn thẻ họ kèm liên kết đến bản tóm tắt của ClickUp AI Notetaker. Không ai cần nhớ việc chuyển giao, và quy trình làm việc tiếp tục trơn tru giữa các cuộc họp.

Giá cả của ClickUp

📮 ClickUp Insight: Kết quả từ cuộc khảo sát về hiệu quả cuộc họp của chúng tôi cho thấy nhân viên văn phòng có thể dành gần 308 giờ mỗi tuần cho các cuộc họp trong một tổ chức có 100 nhân viên! Nhưng nếu bạn có thể giảm thời gian cuộc họp xuống? Không gian Làm việc thống nhất của ClickUp giúp giảm đáng kể các cuộc họp không cần thiết! 💫 Kết quả thực tế: Khách hàng như Trinetix đã giảm 50% số cuộc họp bằng cách tập trung tài liệu dự án, tự động hóa quy trình làm việc và cải thiện khả năng hiển thị giữa các nhóm với ClickUp. Hãy tưởng tượng lấy lại hàng trăm giờ năng suất mỗi tuần!

📖 Xem thêm: Ứng dụng nhắn tin tất cả trong một tốt nhất

Adobe Connect là gì?

Qua Adobe

Hãy tưởng tượng bạn đang tổ chức một khóa đào tạo trực tuyến cho hàng trăm người và cần hơn một cuộc gọi video cơ bản. Bạn muốn có bố cục chuyên nghiệp, công cụ tương tác và các phòng họp có thể tái sử dụng hàng tuần mà không cần xây dựng lại từ đầu.

Adobe Connect là nền tảng hội nghị trực tuyến và lớp học ảo được thiết kế cho các phiên có cấu trúc như hội thảo trực tuyến và chương trình đào tạo.

Người tổ chức tạo "phòng" bằng cách sử dụng pods và bố cục cho trò chuyện, thăm dò ý kiến, hỏi đáp, ghi chú, chia sẻ tệp và chia sẻ màn hình, sau đó lưu chúng dưới dạng không gian lưu trữ có thể tái sử dụng cho các sự kiện khác.

Vì các phòng họp lưu trữ cấu hình của mình, giảng viên có thể tải trước nội dung và slide một lần và tái sử dụng chúng cho từng nhóm học viên. Adobe kết nối sâu với các hệ sinh thái học tập (như Adobe Learning Manager và các nền tảng LMS), khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp có chương trình đào tạo và phát triển chính thức (L&D) và nhu cầu đào tạo tuân thủ nghiêm ngặt.

📖 Xem thêm: Phần mềm chia sẻ màn hình tốt nhất cho các cuộc họp từ xa

Tính năng của Adobe Connect

Adobe Connect tập trung vào quyền kiểm soát của người chủ trì, tương tác của người tham gia và thiết kế phòng họp có thể tái sử dụng, thay vì đang theo dõi các công việc hàng ngày.

Tính năng #1: Phòng ảo cá nhân hóa với Pods và bố cục

Qua Adobe

Adobe Connect sử dụng "pods" (các mô-đun cho trò chuyện, video, hỏi đáp, thăm dò ý kiến, ghi chú, tệp tin, v.v.) và "bố cục" (cách sắp xếp các pods đó) để tạo ra các phòng làm việc liên tục.

Người tổ chức có thể cấu hình nhiều bố cục. Ví dụ: sảnh chờ, chế độ xem trình bày chính, chế độ xem thảo luận nhóm và chế độ xem tóm tắt hỏi đáp, và chuyển đổi giữa chúng trong suốt phiên chỉ với một cú nhấp chuột.

Vì các phòng làm việc là cố định, bạn có thể đóng phiên làm việc và quay lại sau để tìm thấy tất cả các pod và tài liệu đã tải lên chính xác như khi bạn rời đi. Điều này đặc biệt hữu ích cho các chương trình đào tạo định kỳ và các khóa học nhiều phiên, nơi bạn không cần phải sử dụng kiểm soát phiên bản để tìm kiếm nội dung của mình.

Người dùng cũng có thể tham gia các phiên thông qua thiết bị di động của mình bằng ứng dụng di động của Adobe Connect.

Tính năng #2: Phòng họp nhỏ cho hợp tác nhóm nhỏ

Qua Adobe

Trong các lớp học ảo lớn hoặc hội thảo trực tuyến, dễ dàng xảy ra tình trạng chỉ một số ít người tham gia chiếm ưu thế trong khi những người khác vẫn ở chế độ im lặng, khiến việc hợp tác từ xa thực sự trở nên khó khăn.

Các phòng họp nhỏ của Adobe Connect cho phép người tổ chức chia người tham gia thành các nhóm nhỏ hơn để thảo luận hoặc thực hành vai trò. Mỗi phòng họp nhỏ có thể có bố cục và các pod riêng, bao gồm Bảng trắng, trò chuyện và ghi chú chia sẻ.

Người chủ trì có thể di chuyển giữa các phòng, gửi tin nhắn phát sóng đến tất cả các nhóm và sau đó đưa mọi người trở lại phòng chính để tổng kết. Điều này đặc biệt hữu ích cho các buổi workshop và học tập theo nhóm, nơi tương tác là yếu tố quyết định kết quả.

Qua Adobe

Các phiên trực tuyến quy mô lớn có thể nhanh chóng trở thành các buổi trình bày một chiều, khiến người tham gia mất tập trung, đặc biệt khi không có cách dễ dàng để thu thập phản hồi hoặc tương tác với khán giả.

Adobe Connect giải quyết vấn đề này thông qua các pod tương tác cho các cuộc thăm dò ý kiến, hỏi đáp, trò chuyện và ghi chú chia sẻ, giúp người chủ trì biến người xem thụ động thành người tham gia tích cực.

Kết hợp với các tệp pod (để phân phối tài liệu) và chia sẻ màn hình, các công cụ này biến các buổi webinar thành trải nghiệm tương tác hơn so với một cuộc gọi video cơ bản, mà không cần dựa vào các plugin của bên thứ ba.

Tính năng #4: Kiểm soát người chủ nâng cao và chuẩn bị hậu trường

Qua Adobe

Trong một sự kiện trực tuyến quy mô lớn, việc người trình bày phải cài đặt slide hoặc sửa lỗi âm thanh trước mặt mọi người, hoặc không thể nhanh chóng tắt tiếng các kênh ồn ào và duy trì tiến độ sự kiện có thể gây căng thẳng.

Adobe Connect cho phép người tổ chức kiểm soát chi tiết những gì người tham gia có thể xem và làm. Bạn có thể hạn chế trò chuyện và quản lý quyền chia sẻ màn hình hoặc tương tác với các pod cụ thể thông qua nhiều công cụ hợp tác.

Chế độ chuẩn bị kiểu hậu trường cho phép người trình bày hợp tác phía sau hậu trường hoặc tải nội dung mới trong khi người tham dự vẫn thấy chế độ xem ổn định. Điều này giúp giảm thiểu tình trạng lúng túng trên màn hình trong các sự kiện quan trọng.

Tính năng #5: Hiệu suất được hỗ trợ bởi AI cho nội dung và người trình bày

Qua Adobe

Các tính năng hiệu suất được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) của Adobe Connect bao gồm khả năng chuyển đổi bản ghi âm thành nội dung văn bản và tạo các bản tóm tắt có cấu trúc, chia các phiên dài thành các chương và điểm chính.

Một trợ lý hỗ trợ AI có thể hướng dẫn người chủ trì và các nhóm sáng tạo qua các tính năng, và các công cụ AI hỏi đáp (Q&A) mới nổi được thiết kế để phân loại và giúp trả lời câu hỏi của khán giả trong các phiên trực tiếp.

Đối với các nhóm L&D (học tập và phát triển) tổ chức các buổi webinar lặp lại, điều này có thể tối ưu hóa cả quá trình triển khai và tài liệu sau sự kiện.

Giá cả của Adobe Connect

Gói Tiêu chuẩn: $190/năm cho mỗi người dùng

Gói Premium: $290/năm cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $390/năm cho mỗi người dùng

📖 Xem thêm: Công cụ tóm tắt bản ghi âm AI để tiết kiệm thời gian cho bạn

ClickUp SyncUps so với Adobe Connect: So sánh tính năng

Trước khi chọn ra người chiến thắng, đây là cách ClickUp SyncUp và Adobe Connect so sánh khi bạn cần các cuộc họp thực sự chuyển thành công việc có thể theo dõi thay vì biến mất vào một liên kết video khác.

Tính năng #1: Các cuộc họp hàng ngày và đồng bộ hóa trạng thái

ClickUp SyncUps

ClickUp SyncUps được thiết kế để đảm bảo rằng các cuộc họp hàng ngày và đánh giá nhanh diễn ra trong cùng môi trường với các công việc và tài liệu của bạn. Chúng hoạt động từ các danh sách công việc, bảng Sprint hoặc không gian dự án của bạn, vì vậy trong khi bạn thảo luận, nhóm đã có thể xem dữ liệu trực tiếp.

Adobe Connect

Adobe Connect có thể tổ chức các cuộc họp trực tiếp, nhưng nó được thiết kế chủ yếu cho các phiên chuyên nghiệp, có cấu trúc như lớp học trực tuyến và hội thảo trực tuyến. Các tính năng như Pods, bố cục và chuẩn bị hậu trường phát huy hiệu quả cho các sự kiện lớn, nhưng có thể cảm thấy nặng nề cho các cuộc họp kiểm tra hàng ngày 15 phút. Sau khi cuộc gọi kết thúc, bạn vẫn cần chuyển các ghi chú vào công cụ quản lý dự án để tạo và theo dõi công việc.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp thắng nhờ các cuộc họp định kỳ và đồng bộ trạng thái. ClickUp SyncUps nằm trong không gian làm việc dự án của bạn và chuyển các cập nhật thành công việc và trạng thái ngay lập tức, trong khi Adobe Connect phù hợp hơn cho các buổi đào tạo theo kế hoạch và các cuộc họp theo phong cách sự kiện.

📖 Xem thêm: Công cụ phần mềm hợp tác nhóm

Tính năng #2: Quản lý công việc đang diễn ra so với đào tạo trực tuyến

ClickUp SyncUps

ClickUp được thiết kế cho quản lý dự án và tác vụ liên tục. Cấu trúc phân cấp của ClickUp (Không gian Làm việc → Không gian → Thư mục → Danh sách công việc → Công việc) cung cấp cho mỗi luồng công việc một cấu trúc rõ ràng với người được giao nhiệm vụ, ưu tiên và theo dõi thời gian tích hợp tại cấp độ công việc. Nhóm có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem List, Bảng, Calendar và Gantt bằng cùng một dữ liệu và nhanh chóng nắm bắt tiến độ công việc.

Tất cả các tính năng của ClickUp đều xoay quanh các công việc, vì vậy các cuộc hội thoại bắt đầu trong cuộc họp sẽ được lưu trữ tại cùng một nơi mà bạn đang theo dõi tiến độ và kết quả.

Adobe Connect

Adobe Connect được tối ưu hóa cho việc tổ chức các lớp học ảo có cấu trúc và hội thảo trực tuyến. Các phòng họp và nhóm làm việc liên tục giúp các phiên họp trở nên chuyên nghiệp và có thể lặp lại. Tuy nhiên, sau khi phiên họp kết thúc, bạn vẫn cần chuyển các mục và quyết định sang một nền tảng quản lý dự án riêng biệt để đang theo dõi.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp rõ ràng vượt trội trong quản lý dự án và công việc liên tục. Adobe Connect mạnh về tổ chức sự kiện trực tuyến, nhưng phải phụ thuộc vào hệ thống khác để quản lý các bước tiếp theo.

📖 Xem thêm: Mẫu ghi chú miễn phí để tổ chức công việc hiệu quả hơn

Tính năng #3: Tự động hóa, Trí tuệ nhân tạo (AI) và theo dõi sau cuộc họp

ClickUp SyncUps

ClickUp sử dụng Tự động hóa và Trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện hợp tác trong môi trường làm việc bằng cách đảm bảo công việc tiếp tục sau cuộc gọi. Tính năng Tự động hóa của ClickUp cho phép bạn kích hoạt các hành động dựa trên quy tắc khi trạng thái thay đổi hoặc công việc được tạo, giúp Bảng công việc luôn chính xác mà không cần cập nhật thủ công liên tục.

ClickUp Brain, AI Notetaker và Super Agents có thể làm việc cùng nhau để tóm tắt cuộc họp ClickUp SyncUp của bạn, trích xuất các nhiệm vụ cần thực hiện, đề xuất các bước tiếp theo và thậm chí tạo mô tả công việc từ ghi chú hoặc bản ghi âm.

Adobe Connect

Các tính năng AI của Adobe Connect tập trung vào sự kiện. Chúng giúp tái sử dụng bản ghi thành nội dung, tạo tóm tắt và hỗ trợ người chủ trì trong các phiên trực tiếp với sự trợ giúp và quản lý câu hỏi và trả lời tốt hơn. Điều này rất hữu ích cho các nhóm đào tạo và tiếp thị, nhưng việc kết nối những thông tin đó với các công việc đang diễn ra vẫn phụ thuộc vào một nền tảng khác.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp chiến thắng nhờ khả năng tự động hóa việc theo dõi sau cuộc họp và tích hợp AI trực tiếp với công việc, tài liệu và quy trình làm việc. Adobe Connect phù hợp nhất cho AI giúp nâng cao và tái sử dụng nội dung đào tạo.

👀 Thông tin thú vị: Nhân viên văn phòng chuyển đổi giữa các ứng dụng và trang web gần 1.200 lần mỗi ngày, mất khoảng 4 giờ mỗi tuần chỉ để định hướng lại, chính xác là loại "chi phí chuyển đổi" mà Không gian Làm việc tất cả trong một của ClickUp và SyncUps được thiết kế để giảm thiểu.

Tính năng #4: Giao tiếp nhóm và tương tác trực tiếp

ClickUp

ClickUp giúp giao tiếp hàng ngày của nhóm luôn gắn liền với công việc. Bạn có thể @ đề cập đồng nghiệp, chia sẻ tệp, chuyển đổi cuộc thảo luận thành công việc và đảm bảo rằng các quyết định luôn được gắn liền với công việc mà chúng ảnh hưởng.

Adobe Connect

Adobe Connect nổi trội trong việc tương tác trong các phiên được lên lịch. Người tổ chức dựa vào trò chuyện, hỏi đáp, thăm dò ý kiến, Bảng trắng, tệp tin và phòng họp nhỏ để giữ cho người tham gia luôn hoạt động.

Đối với các buổi webinar hoặc đào tạo trực tiếp, trải nghiệm này phong phú hơn so với một cuộc gọi video cơ bản. Tuy nhiên, sau khi phiên kết thúc, không có không gian làm việc tích hợp sẵn cho việc trò chuyện không đồng bộ hoặc đang theo dõi các công việc tiếp theo.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp thắng nhờ khả năng giao tiếp liên tục của nhóm luôn được kết nối với các công việc và dự án. Adobe Connect mạnh hơn trong việc tương tác một-đến-nhiều trong các sự kiện ảo có cấu trúc.

👀 Thú vị: Microsoft’s NetMeeting đã góp phần tạo ra các cuộc họp web công khai đầu tiên. Sau đó, vào năm 1999, WebEx Meeting Center được ra mắt và sau này được đổi tên thành WebEx, góp phần thúc đẩy sự phổ biến của các hội thảo trực tuyến.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng AI trong cuộc gọi video

ClickUp so với Adobe Connect trên Reddit

Người dùng Reddit thường xem các công cụ này như giải quyết các vấn đề rất khác nhau: ClickUp là nền tảng tất cả trong một để lập kế hoạch công việc và duy trì cập nhật liên kết với công việc, trong khi Adobe Connect xuất hiện nhiều hơn trong các chủ đề về hội thảo trực tuyến có cấu trúc, lớp học ảo và các phiên đào tạo chính thức.

Người dùng đánh giá cao độ sâu và tính linh hoạt của ClickUp như một ứng dụng năng suất:

✅ “Chúng tôi đã sử dụng ClickUp ít nhất 4 năm nay và thành thật mà nói, đây là một trong những công cụ quản lý dự án tốt nhất mà chúng tôi từng sử dụng.”

✅ “Chúng tôi đã sử dụng ClickUp ít nhất 4 năm nay và thành thật mà nói, đây là một trong những công cụ quản lý dự án tốt nhất mà chúng tôi từng sử dụng.”

Người dùng cũng chỉ ra một nhược điểm của ClickUp:

🚩 “Theo tôi, ClickUp có quá nhiều tính năng, và đây cũng là nhược điểm chính của nó: quá tải và việc xử lý khối lượng đó khiến nó chạy chậm.”

🚩 “Theo tôi, ClickUp có quá nhiều tính năng, và đây cũng là nhược điểm chính của nó: quá tải và việc xử lý khối lượng đó khiến nó trở nên chậm chạp.”

Đối với Adobe Connect, giáo viên và quản trị viên thường đề cập đến tính dễ sử dụng của nó:

✅ “Là người dùng Adobe Connect, tôi thấy nó khá tốt. Tôi ưa chuộng nó cho cuộc trò chuyện video đa người dùng hơn Lync, vì bạn có thể xem tất cả cuộc trò chuyện video cùng lúc trong chế độ xem gallery, trong khi Lync chỉ hiển thị “người nói đang hoạt động” (thường không chính xác).”

✅ “Là người dùng Adobe Connect, tôi thấy nó khá tốt. Tôi ưa chuộng nó cho cuộc trò chuyện video đa người dùng hơn Lync, vì bạn có thể xem tất cả cuộc trò chuyện video cùng lúc trong chế độ xem gallery, trong khi Lync chỉ hiển thị “người nói đang hoạt động” (thường không chính xác).”

Đối với Adobe Connect, Reddit đề cập rằng nó có thể phù hợp cho các phiên có cấu trúc, nhưng chi phí và sự phức tạp là những vấn đề thường được nhắc đến. Một giáo viên đã tóm tắt trải nghiệm của mình như sau:

🚩 “Tôi đã sử dụng Adobe trong nhiều năm dù trải qua nhiều lần tăng giá và các bản cập nhật giao diện người dùng (UI) không mong muốn cùng các tính năng mới, nhưng hiện tại nó chạy quá chậm đến mức gần như không thể sử dụng được và tôi đã quyết định từ bỏ.”

🚩 “Tôi đã sử dụng Adobe trong nhiều năm dù trải qua nhiều lần tăng giá và các bản cập nhật giao diện người dùng (UI) không mong muốn cùng các tính năng mới, nhưng hiện tại nó chạy quá chậm đến mức gần như không thể sử dụng được và tôi đã quyết định từ bỏ.”

Tổng thể, ý kiến trên Reddit nghiêng về ClickUp khi bạn cần quản lý công việc liên tục và quy trình làm việc từ cuộc họp đến hành động cho nhân viên làm việc từ xa.

Người dùng ưa chuộng Adobe Connect khi cần các phòng học ảo có quy mô lớn, theo phong cách sự kiện, nhưng sẵn sàng chấp nhận chi phí cao hơn và trải nghiệm truyền thống hơn.

📖 Xem thêm: Các công cụ AI tốt nhất cho cuộc họp và trợ lý cuộc họp

Công cụ cuộc họp nào là tốt nhất?

Adobe Connect là lựa chọn tuyệt vời khi bạn cần một nền tảng chuyên nghiệp cho các lớp học trực tuyến, hội thảo trực tuyến và đào tạo có cấu trúc. Nếu bạn tập trung vào việc tổ chức các phiên làm việc tương tác cao với bố cục, nhóm làm việc và công cụ tương tác cho các nhóm lớn, Adobe Connect thực hiện tốt nhiệm vụ này, đặc biệt là cho các đội ngũ đào tạo và doanh nghiệp lớn.

ClickUp, mặt khác, tập trung vào quản lý dự án và hợp tác tích hợp sẵn. Với ClickUp SyncUps bên cạnh các công việc, Tài liệu và Trò chuyện của bạn, nó giúp các nhóm biến các cập nhật nhanh chóng thành các nhiệm vụ hành động rõ ràng.

Bạn có thể quản lý công việc và ghi chú cuộc họp cùng nhau, tránh việc các quyết định bị lạc trong các công cụ họp trực tuyến riêng biệt. Với ClickUp Brain hoạt động như lớp AI thông minh, các tóm tắt và bước tiếp theo vẫn được kết nối với công việc thay vì nằm rải rác trong một bản tóm tắt riêng biệt.

Nếu bạn cần tổ chức các sự kiện lớn và chuyên nghiệp, Adobe Connect là lựa chọn đáng tin cậy. Tuy nhiên, nếu bạn muốn các cuộc họp hàng ngày và các cuộc kiểm tra không đồng bộ được tích hợp trực tiếp vào cách bạn lập kế hoạch dự án và quản lý công việc, ClickUp SyncUp là công cụ họp sẽ đồng hành cùng bạn ngay cả sau khi cuộc gọi kết thúc.

Bắt đầu SyncUps trong ClickUp và quản lý các công việc cuộc họp và theo dõi tiến độ tại một nơi duy nhất.