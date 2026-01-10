Cách tạo video demo sản phẩm hiệu quả giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi

Hơn 84% người tham gia khảo sát của Wyzowl cho biết họ đã quyết định mua sản phẩm hoặc dịch vụ sau khi xem video của thương hiệu.

Dù là video demo sản phẩm, video giải thích hay video hướng dẫn sử dụng sản phẩm, điều quan trọng là video giúp thúc đẩy người mua từ "có thể" sang "có". Đó chính là sức mạnh tuyệt vời của tiếp thị video.

Tuy nhiên, nhiều video demo sản phẩm lại không đạt được mục tiêu. Chúng quá dài, đi sâu vào chi tiết kỹ thuật ngay lập tức hoặc không giữ được sự quan tâm của người xem.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua các bước, các thực hành tốt nhất, công cụ và ví dụ để tạo video demo sản phẩm thu hút khách hàng.

Video demo sản phẩm là gì?

Video demo sản phẩm là một video ngắn giải thích cách sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn hoạt động. Nó trình bày các tính năng của sản phẩm trong các tình huống thực tế và lý do tại sao bạn cần nó.

Những video này thu hút sự chú ý của người xem khi họ đang xem qua bài thuyết trình bán hàng của bạn, thử ứng dụng của bạn hoặc duyệt qua trang web của bạn. Chúng được sử dụng bởi nhóm bán hàng và tiếp thị sản phẩm trong suốt vòng đời sản phẩm.

Các video demo thành công nhất trình bày lợi ích của sản phẩm một cách thu hút. Kèm theo đó là phần giải thích chi tiết và hình ảnh dễ hiểu. Khi được thực hiện tốt, video demo giúp tăng nhận thức về thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Bây giờ bạn có thể đang thắc mắc, sự khác biệt giữa video demo, video giải thích và video hướng dẫn là gì? Chúng không phải đều phục vụ cùng một mục đích trong tiếp thị video sao?

Bảng dưới đây so sánh sự khác biệt giữa chúng 👇

Loại video Mục tiêu chính Được sử dụng ở đâu Vùng tập trung Video demo Hãy cho thấy sản phẩm giải quyết một vấn đề cụ thể như thế nào. Trang bán hàng, trang sản phẩm, đánh giá sớm Quy trình làm việc thực tế, các tính năng chính liên quan đến kết quả Video giải thích Giải thích sản phẩm là gì và tại sao nó tồn tại. Trang chủ, quảng cáo, giai đoạn đầu của phễu tiếp thị Vấn đề, ý tưởng và đề xuất giá trị Video hướng dẫn Hướng dẫn người dùng cách hoàn thành một công việc Onboarding, tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ Hướng dẫn từng bước cho một hành động cụ thể

Mẫu sản xuất video của ClickUp giúp bạn tối ưu hóa quy trình tạo video.

Hình dung quy trình sản xuất video của bạn với 14+ chế độ xem tùy chỉnh

Tạo 9 trạng thái tùy chỉnh khác nhau để theo dõi tiến độ của từng bước trong quá trình sản xuất video.

Tại sao video demo sản phẩm lại quan trọng đối với việc chuyển đổi?

Dưới đây là những lý do chính tại sao video demo sản phẩm hiệu quả trong việc tăng cường tương tác của khách hàng và thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi.

Trải nghiệm do người mua dẫn dắt

Hơn 75% người mua B2B ưa chuộng trải nghiệm bán hàng không cần nhân viên tư vấn. Điều này có nghĩa là nhóm của bạn có thời gian giới hạn để tương tác trực tiếp với các khách hàng tiềm năng.

Video demo sản phẩm trở thành kênh quan trọng để giáo dục khách hàng. Khách hàng tiềm năng không cần phải chờ đợi cuộc gọi từ nhân viên bán hàng. Họ có thể xem cách sản phẩm hoạt động và khám phá các tính năng của nó theo tốc độ của riêng mình.

Khi bạn trao cho khách hàng quyền kiểm soát nhiều hơn trong quá trình bán hàng, họ sẽ cảm thấy rằng họ đã tự mình quyết định mua sản phẩm của bạn thay vì bị ép buộc mua.

Quyền sở hữu tâm lý

Một video sản phẩm được hoàn thành tốt giúp khách hàng hình dung bản thân mình sử dụng sản phẩm. Nó vẽ nên bức tranh về sản phẩm lý tưởng của họ, một sản phẩm giải quyết các vấn đề nan giải hoặc giúp họ đạt được mục tiêu.

Video này cho thấy sản phẩm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ như thế nào và giúp họ hoàn thành công việc tốt hơn. Khi khách hàng tiềm năng đã tin tưởng vào hiệu quả của sản phẩm, nhóm bán hàng của bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc chốt đơn hàng.

👀 Bạn có biết? Nghiên cứu cho thấy mọi người sẽ có sự gắn bó mạnh mẽ hơn khi họ có thể hình dung mình tương tác với sản phẩm. Điều này được gọi là " quyền sở hữu tâm lý". Video demo kích hoạt hiệu ứng này bằng cách cho khách hàng tiềm năng trải nghiệm quy trình làm việc một cách trực quan, giúp họ cảm thấy như đang là người dùng ngay cả trước khi đăng ký.

Thu hút nhiều bên liên quan

Bán hàng B2B là một quy trình phức tạp. Số lượng trung bình các bên liên quan tham gia vào quyết định mua hàng là 11,4%. Con số này tăng 68% so với năm 2016.

Video demo sản phẩm dễ dàng chia sẻ giữa các nhóm. Các nhà ra quyết định, người ảnh hưởng và người dùng cuối đều có thể thấy giá trị của sản phẩm mà không cần phải lặp lại cùng một buổi demo trực tiếp.

📚 Đọc thêm: Các ví dụ video đào tạo tốt nhất và các thực hành tốt nhất

Nâng cao tỷ lệ chuyển đổi và rút ngắn chu kỳ mua hàng.

Ngay cả trước cuộc gọi bán hàng, khách hàng của bạn đã hiểu cách sản phẩm của bạn phù hợp với quy trình làm việc của họ.

Bạn không còn cần phải giải thích các bước cơ bản. Thay vào đó, bạn có thể tập trung thảo luận vào những thách thức riêng biệt của người mua.

Khi khách hàng tiềm năng bước vào quy trình bán hàng, họ đã xem sản phẩm là giải pháp mạnh mẽ cho nhu cầu của mình. Điều này dẫn đến quyết định nhanh chóng hơn và tỷ lệ chốt đơn cao hơn.

45% số người tham gia khảo sát của chúng tôi cho biết họ giữ các tab nghiên cứu liên quan đến công việc mở trong nhiều tuần. Đối với 23% còn lại, các tab quan trọng này bao gồm các chủ đề trò chuyện chat AI chứa đầy ngữ cảnh. Nói chung, phần lớn người dùng đang phụ thuộc vào các tab trình duyệt dễ bị hỏng để lưu trữ thông tin và ngữ cảnh.

Các bước để tạo video demo sản phẩm

Làm thế nào để tạo video demo sản phẩm có khả năng chuyển đổi? 👇

Bước 1. Xác định mục tiêu và đối tượng mục tiêu của bạn

Quy trình tạo video demo sản phẩm của bạn sẽ bắt đầu bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

Video này dành cho ai, và nó sẽ giúp họ thực hiện việc cần làm tiếp theo như thế nào?

Nó sẽ được chia thành ba loại: video demo dành cho khách hàng tiềm năng, người dùng dùng thử và khách hàng mới. Mỗi nhóm ở một giai đoạn khác nhau trong quá trình quyết định và cần mức độ rõ ràng khác nhau. Và một video demo tuyệt vời sẽ trả lời câu hỏi mà người xem đã có. Nó có thể là:

Người xem Câu hỏi chính của họ Video demo phải trả lời Khách hàng tiềm năng Điều này có đáng để tôi dành thời gian và tiền bạc không? Sản phẩm này có giải quyết vấn đề của tôi tốt hơn các lựa chọn khác không? Người dùng dùng thử Tôi có thể nhận được giá trị từ điều này một cách nhanh chóng không? Tôi có thể hoàn thành một công việc có ý nghĩa mà không gặp trở ngại không? Hướng dẫn khách hàng mới Việc cần làm để sử dụng điều này một cách đúng đắn là gì? Cách công việc hiệu quả hàng ngày với sản phẩm này là gì?

📌 Thực hành tốt nhất: Tạo nhiều video demo ngắn, mỗi video tập trung vào một giai đoạn cụ thể trong hành trình của người dùng.

Bước 2: Viết kịch bản cho video của bạn

Một kịch bản demo mạnh mẽ sẽ làm nổi bật những khía cạnh độc đáo và hữu ích nhất của sản phẩm và kể một câu chuyện hấp dẫn.

Nếu bạn đang tạo video demo lần đầu tiên, hãy nhớ ba điều sau: giữ cho video đơn giản, thân thiện và tập trung vào lợi ích.

Dưới đây là khung làm việc có thể áp dụng lặp lại mà bạn có thể sử dụng trong quá trình tạo video của mình:

Mở đầu → Vấn đề → Giải pháp → Hướng dẫn sản phẩm → Kêu gọi hành động

💥 Ví dụ: Hãy viết kịch bản cho một video hỗ trợ bán hàng. Video này dành cho một công cụ tự động hóa tiếp thị.

Hook: Khởi chạy chiến dịch không nên đồng nghĩa với việc phải sử dụng năm công cụ khác nhau, đối mặt với vô số bảng tính và thực hiện các bước theo dõi thủ công.

Vấn đề chính: Nhóm gặp khó khăn trong việc theo dõi khách hàng tiềm năng trên các kênh, cá nhân hóa chiến dịch quy mô lớn và chứng minh ROI. Việc chuyển giao cho bộ phận bán hàng bị gián đoạn, và các cơ hội bị bỏ lỡ.

Giải pháp: Nền tảng tự động hóa tiếp thị của chúng tôi kết hợp tất cả các yếu tố lại với nhau—chiến dịch, dữ liệu khách hàng tiềm năng và thông tin phân tích hiệu suất.

Hướng dẫn sản phẩm: Video hướng dẫn qua một quy trình làm việc có tác động lớn. Đó có thể là:

Tạo chiến dịch đa kênh

Tự động phân loại khách hàng tiềm năng dựa trên hành vi

Kích hoạt các phản hồi cá nhân hóa

Theo dõi tương tác và chuyển đổi trên một bảng điều khiển duy nhất

Gọi hành động: Xem cách bạn có thể tự động hóa chiến dịch tiếp theo của mình chỉ trong vài phút. Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc đặt lịch demo.

Bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để viết kịch bản cho video demo sản phẩm. Yêu cầu: “Viết kịch bản giới thiệu và điểm yếu của sản phẩm tự động hóa tiếp thị.” Brain hiểu bối cảnh và có thể tạo ra nội dung rõ ràng, tập trung vào lợi ích một cách nhanh chóng. Sau khi có bản nháp đầu tiên, hãy yêu cầu Brain tùy chỉnh kịch bản theo giọng điệu thương hiệu của bạn. Sử dụng ClickUp Brain để viết kịch bản demo sản phẩm có khả năng nhận biết ngữ cảnh. Nếu bạn có thông số kỹ thuật sản phẩm hoặc phản hồi được lưu trữ trong tài liệu ClickUp hoặc nhiệm vụ ClickUp, BrainGPT có thể lấy thông tin từ các nguồn đó. Prompt: “Sử dụng bản đồ sản phẩm mới nhất và tài liệu phản hồi của khách hàng để viết phần hướng dẫn chi tiết cho kịch bản demo này.” 📌 Thực hành tốt nhất: Lưu bản kịch bản cuối cùng trong ClickUp Tài liệu. Người xem xét có thể bình luận, đề xuất chỉnh sửa hoặc liên kết các công việc với các phần cụ thể của kịch bản.

Chúng tôi đã tổng hợp danh sách các công cụ viết kịch bản AI tốt nhất cho bạn. 👇

📚 Đọc thêm: Các công cụ tạo video AI hàng đầu bạn nên thử

👀 Bạn có biết? Trên các nền tảng mạng xã hội, người xem quyết định liệu có tiếp tục xem một nội dung hay không chỉ trong vòng 1–2 giây. Nghiên cứu về sự chú ý kỹ thuật số và quá trình xử lý ấn tượng đầu tiên cho thấy con người hình thành những phán đoán vô thức gần như ngay lập tức, đó là lý do tại sao những giây đầu tiên của video quan trọng hơn bao giờ hết.

Bước 3: Chọn định dạng phù hợp

Định dạng phù hợp của video demo giúp sản phẩm của bạn dễ hiểu nhất trong thời gian ngắn nhất. Nhưng việc cần làm để làm được điều đó là gì? 👇

Loại sản phẩm Định dạng demo tốt nhất Tại sao nó hiệu quả? SaaS hoặc sản phẩm phần mềm Ghi màn hình Trình bày các quy trình làm việc thực tế và xây dựng niềm tin bằng cách chứng minh sản phẩm thực sự hoạt động. Sản phẩm vật lý Video hành động thực tế Cho phép người xem thấy cách thiết lập, sử dụng và bối cảnh thực tế. Hệ thống trừu tượng hoặc phức tạp Hoạt hình Giải thích logic, luồng hoặc khái niệm khó thể hiện trên màn hình. Sản phẩm cần bối cảnh + bằng chứng Hybrid (hoạt hình + màn hình hoặc quay thực tế) Đặt bối cảnh trước, sau đó trình diễn sản phẩm trong quá trình sử dụng.

Dưới đây là cách quyết định này thường được thể hiện trong các video demo thực tế.

💥 Ví dụ: Video demo màn hình SaaS so với trình diễn sản phẩm vật lý.

Demo màn hình SaaS: Nếu bạn đang demo một nền tảng tự động hóa tiếp thị, video demo ghi màn hình là lựa chọn tốt nhất.

Người xem muốn xem cách các chiến dịch được tạo ra, cách các trigger được kích hoạt và cách kết quả được theo dõi, ngay trong giao diện thực tế.

Trình diễn sản phẩm vật lý: Nếu bạn đang trình diễn một sản phẩm vật lý, như một thiết bị hoặc phần cứng, video thực tế sẽ hiệu quả hơn.

Người xem cần thấy cách sản phẩm được sử dụng, cài đặt và vận hành trong môi trường thực tế. Điều này giúp xây dựng niềm tin và giải đáp các câu hỏi thực tế mà video ghi màn hình có thể không làm được.

Bước 4: Ghi lại video demo của bạn

Tất cả công việc cần làm đã hoàn thành, bây giờ là lúc ghi hình video demo của bạn.

Bạn có thể chọn một công cụ tạo video demo sản phẩm độc lập hoặc sử dụng ClickUp Clips cho mục đích này.

Tính năng này cho phép bạn ghi lại màn hình và giọng nói cùng lúc cho các hướng dẫn và bình luận. Bạn có thể chọn ghi lại toàn màn hình, một cửa sổ cụ thể hoặc chỉ tab trình duyệt hiện tại. (Sẽ có thêm thông tin về điều này sau!)

Xem video này để biết cách sử dụng Clips. 👇

⭐ Mẹo bổ sung cần nhớ khi quay video demo sản phẩm: Nói rõ ràng và với tốc độ ổn định.

Sử dụng môi trường yên tĩnh và tránh tiếng ồn nền.

Di chuyển con trỏ chuột chậm rãi và có chủ đích.

Dừng lại một chút giữa các bước để người xem có thể hiểu rõ những gì đang diễn ra.

Bước 5: Chỉnh sửa để tăng tương tác

Quay phim ghi lại nội dung. Chỉnh sửa quyết định liệu mọi người có thực sự xem nó hay không.

Mục tiêu của bạn là giảm tải nhận thức cho người xem. Tập trung vào các yếu tố thiết yếu. Đầu tiên, thêm phụ đề cho những người xem có thể tắt tiếng. Nổi bật các hành động quan trọng để hướng dẫn ánh nhìn của người xem. Sử dụng các hiệu ứng zoom nhẹ nhàng để thu hút sự chú ý vào những khoảnh khắc quan trọng.

Chỉnh sửa cũng là nơi bạn kiểm soát nhịp độ. Cắt bớt các khoảng dừng, loại bỏ các bước không cần thiết và loại bỏ bất kỳ điều gì không góp phần vào câu chuyện.

Các công cụ chỉnh sửa video giúp quá trình này nhanh chóng và dễ dàng hơn. Chúng giúp bạn thêm phụ đề, chú thích và hiệu ứng tập trung.

📚 Đọc thêm: Phần mềm quản lý dự án tốt nhất cho sản xuất video

👀 Bạn có biết? Xem video mà không có âm thanh có thể làm tăng tải nhận thức. Điều này là do người xem phải dựa nhiều hơn vào phụ đề và sự chú ý thị giác để theo dõi nội dung. Điều này nhấn mạnh lý do tại sao các phụ đề được hiển thị đúng lúc và nhấn mạnh hình ảnh (như làm nổi bật và Zoom) thực sự có thể giúp video demo của bạn dễ theo dõi hơn.

Bước 6: Thêm thương hiệu và lời kêu gọi hành động (CTA)

Hầu hết các công cụ chỉnh sửa video hiện đại đều giúp việc xây dựng thương hiệu trở nên đơn giản.

Tải lên các tài sản thương hiệu của bạn, bao gồm logo, phông chữ và màu sắc. Những tài sản này có thể được áp dụng cho phụ đề, phần dưới cùng, điểm nhấn và màn hình kết thúc mà không cần thiết kế lại hoàn toàn từ đầu.

Một số công cụ cũng cung cấp các mẫu để cố định màu sắc và phông chữ của bạn. Điều này đảm bảo rằng mọi video demo sản phẩm đều giữ được phong cách thương hiệu, ngay cả khi các thành viên khác nhau trong nhóm đang chỉnh sửa hoặc tạo video.

Đối với các lời kêu gọi hành động (CTA), bạn có thể sử dụng các màn hình kết thúc hoặc slide tùy chỉnh. Bạn có thể thêm nền thương hiệu, một dòng văn bản ngắn và nút CTA hoặc văn bản rõ ràng, sau đó tái sử dụng phần kết thúc này cho nhiều video demo khác nhau.

📚 Đọc thêm: Ví dụ về Bộ nhận diện thương hiệu và Cách tạo bộ nhận diện thương hiệu của riêng bạn

👀 Bạn có biết? Các nghiên cứu cho thấy 55% ấn tượng ban đầu được tạo ra bởi hình ảnh, 38% đến từ âm thanh và chỉ 7% từ chính những từ ngữ được sử dụng. Đó là lý do tại sao hình ảnh mạnh mẽ, được thiết kế chuyên nghiệp trong video có thể tăng cường đáng kể tác động của chúng.

Bước 7: Phân phối video demo của bạn

Video demo của bạn nên xuất hiện ở những nơi quyết định được đưa ra.

Bạn có thể đăng video giới thiệu sản phẩm của mình lên các nền tảng mạng xã hội như Instagram, YouTube, Facebook hoặc TikTok.

Hãy đăng tải chúng trên trang đích website, chiến dịch email và quy trình hướng dẫn trong ứng dụng. Việc phân phối giúp tối đa hóa hiệu quả của video.

Ví dụ, bạn có thể:

Thêm một video demo ngắn ở phần trên cùng của trang chủ.

Chia sẻ các phiên bản cắt ngắn trên mạng xã hội để thu hút người xem vào video demo đầy đủ.

Đính kèm video demo vào email theo dõi sau khi dùng thử để trả lời các câu hỏi thường gặp ngay từ đầu.

Nhúng video vào luồng onboarding để giúp người dùng đạt được giá trị nhanh hơn.

Ví dụ về video demo sản phẩm hiệu quả

Áp dụng những kiến thức đã học, hãy cùng xem các ví dụ về video demo sản phẩm đang làm rất tốt. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ lý do tại sao chúng nổi bật.

1. ClickUp 4.0

🥇 Tại sao nó hiệu quả: Video demo tuân theo luồng công việc tự nhiên: kế hoạch, hợp tác, thực hiện và đánh giá. Điều này giúp người xem dễ dàng hình dung cách sử dụng sản phẩm.

Video demo sản phẩm ClickUp 4.0 giới thiệu 4.0 như một không gian làm việc AI tích hợp, được thiết kế để kết nối mọi khía cạnh của công việc. Nó bắt đầu với một vấn đề mà ai cũng nhận ra: công việc bị phân tán trên quá nhiều công cụ.

Từ đó, video theo một luồng đơn giản. Nó cho thấy sự hỗn loạn của các ứng dụng không kết nối. Sau đó, nó giới thiệu 4.0 như một không gian làm việc tích hợp.

Bạn sẽ được thấy cách các tính năng nâng cao như Ambient Agents, Planner và Teams Hub giúp giảm thiểu rào cản trong các quy trình làm việc của nhóm.

📚 Đọc thêm: Phần mềm hợp tác nội dung tốt nhất được hỗ trợ bởi AI

2. Duolingo

Hành động nói lên nhiều hơn lời nói. Điều này cũng áp dụng cho video demo.

Ví dụ video demo của Duolingo không có giọng nói. Tuy nhiên, hình ảnh trong video khiến bạn không thể rời mắt khỏi màn hình – chúng rất dễ hiểu. Và video chỉ dài 30 giây.

🥇 Tại sao nó hiệu quả: Video demo trình bày các tính năng của ứng dụng. Ngoài ra, nó thu hút một đối tượng rộng lớn bằng cách hiển thị nhiều ngôn ngữ.

3. Đánh giá AI của Grammarly

Video demo sản phẩm của Grammarly giới thiệu các tính năng viết học thuật mới được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Vì video dành cho sinh viên, cốt truyện là một sinh viên đang cố gắng hoàn thành bài luận về lịch sử nghệ thuật trước một chuyến đi đường dài.

Các tính năng chính, bao gồm công cụ chấm điểm AI, công cụ tìm trích dẫn, công cụ kiểm tra đạo văn và hỗ trợ chỉnh sửa, được trình bày trong quy trình làm việc của sinh viên.

🥇 Tại sao nó hiệu quả: Kịch bản video demo là một ví dụ tuyệt vời về kể chuyện thông qua bối cảnh. Video này đặt mọi thứ vào một tình huống thực tế. Điều này giúp công cụ này cảm giác ít giống phần mềm hơn và nhiều hơn như một người bạn đồng hành cho sự thành công của học sinh.

Những lỗi thường gặp cần tránh trong video demo sản phẩm

Trước khi nhấn nút gửi, bạn cần biết về những sai lầm phổ biến cần tránh khi tạo video demo sản phẩm.

1. Trình bày chi tiết từng tính năng của phần mềm

Đừng coi video demo sản phẩm như một phiên đào tạo. Điều đó có thể được thực hiện sau này, nếu và khi khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng trả phí.

Cho đến lúc đó, hãy đảm bảo rằng video demo sản phẩm đề cập đến những vấn đề quan trọng nhất mà khán giả đang gặp phải. Hãy đề cập đến chúng và tập trung vào chúng một cách mạnh mẽ.

Tuy nhiên, dù có hấp dẫn đến đâu, bạn không cần phải đi vào chi tiết từng bước về cách cài đặt hoặc cách tích hợp nó, v.v.

✅ Giải pháp: Tập trung vào những gì sản phẩm của bạn có thể làm, những thách thức mà nó giải quyết, kết quả, tác động và những gì người dùng sẽ đạt được từ sản phẩm.

2. Biến nó thành một bài thuyết trình một chiều

Bạn đã từng gặp phải một video demo nghe như thể ai đó đang đọc tài liệu hướng dẫn một cách máy móc? Điều đó có thể khiến bạn cảm thấy nhàm chán.

Khi các video demo trở thành những bài thuyết trình một chiều, người xem khó có thể duy trì sự tập trung. Tại sao lại như vậy? Bởi vì không có bối cảnh, không có nhịp độ và không có tiến độ rõ ràng.

✅ Giải pháp: Xây dựng video demo như một cuộc hội thoại. Sử dụng các đoạn ngắn, gợi ý hình ảnh và phần bình luận dựa trên tình huống. Hướng dẫn người xem hiểu tại sao điều gì đó quan trọng thay vì chỉ tập trung vào điều gì đang xảy ra.

3. Bắt đầu từ giao diện thay vì vấn đề

Mở đầu video demo bằng cách nhấp qua các menu giả định rằng người xem đã quan tâm. Hầu hết họ chưa quan tâm—chưa.

Nếu không đặt demo vào một vấn đề thực tế, giao diện người dùng (UI) sẽ trở nên trừu tượng và dễ quên.

✅ Giải pháp: Bắt đầu từ điểm yếu của sản phẩm. Đặt bối cảnh trước khi bắt đầu ghi màn hình, sau đó giới thiệu sản phẩm như một giải pháp. Cung cấp cho người xem lý do để chú ý đến mọi tương tác tiếp theo.

4. Kết thúc mà không có bước tiếp theo rõ ràng

Nhiều video demo chỉ đơn giản là kết thúc sau khi hiển thị tính năng cuối cùng. Đó là một cơ hội bị bỏ lỡ. Nếu bạn không hướng dẫn người xem về việc cần làm tiếp theo, họ thường sẽ không làm gì cả.

✅ Giải pháp: Kết thúc với một lời kêu gọi hành động rõ ràng và duy nhất. Dù đó là dùng thử sản phẩm, khám phá tính năng hay đặt lịch cuộc gọi bán hàng, hãy làm cho bước tiếp theo trở nên rõ ràng và không gặp trở ngại.

Dù bạn muốn tạo video demo truyền thống hay video tương tác, đây là các công cụ giúp bạn bắt đầu.

1. ClickUp

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp các công cụ và quy trình làm việc trên một nền tảng thống nhất.

Bạn cần biết rằng đây không phải là công cụ tạo video truyền thống cho các video demo sản phẩm. Nền tảng Quản lý Dự án Tiếp thị ClickUp được thiết kế để tổ chức, phối hợp và mở rộng quy mô công việc tiếp thị video. Dưới đây là cách thức hoạt động:

ClickUp Clips để ghi lại video demo sản phẩm của bạn

Để lại bình luận có dấu thời gian trên một Clip để phản hồi được gắn liền với chính xác thời điểm trong video.

Bạn có thể ghi lại video màn hình và webcam trực tiếp trong Không gian Làm việc ClickUp bằng Clips.

Dù bạn đang quay video hướng dẫn sản phẩm, giải thích quy trình phức tạp hay brainstorming ý tưởng mới, hãy sử dụng Clips để truyền đạt chúng cho nhóm của bạn.

Tất cả các Clip của bạn—ghi màn hình hoặc đoạn âm thanh—đều được lưu trữ trong một trung tâm Clip tập trung.

Bạn có thể nhúng Clips trực tiếp vào công việc, tài liệu hoặc bình luận. Điều này giúp video demo luôn gần gũi với các thành phần khác của nội dung video của bạn, như kịch bản, phản hồi và phê duyệt.

Khi bạn kích hoạt AI, mỗi Clip sẽ được tự động chuyển đổi thành văn bản. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có được bản chép lời video. Đây là một tính năng tiết kiệm thời gian đáng kể khi bạn cần xem lại nội dung và muốn nhảy đến các phần cụ thể bằng cách nhấp vào bản chép lời. Không cần phải xem lại video.

Hợp tác với một trí tuệ nhân tạo (AI) hiểu rõ công việc của bạn.

ClickUp BrainGPT là một trí tuệ nhân tạo (AI) bối cảnh, hiểu rõ không gian làm việc của bạn, không chỉ dựa vào các lệnh nhập. Nó thu thập thông tin từ các công việc, tài liệu, bình luận, trạng thái và mối quan hệ phụ thuộc để cung cấp câu trả lời phản ánh chính xác những gì đang diễn ra.

Thay vì kiểm tra cập nhật thủ công, hãy đặt câu hỏi trực tiếp cho ClickUp BrainGPT và nhận được tóm tắt rõ ràng với các rào cản được hiển thị tự động.

Ví dụ, một quản lý tăng trưởng có thể hỏi: “Điều gì đang cản trở tiến độ trong không gian làm việc của chiến dịch quý 3?”

ClickUp Brain quét không gian làm việc và trả lời với một phân tích rõ ràng:

Các công việc chưa được phân công

Thiếu sự phê duyệt

Sự chậm trễ trong quá trình xem xét nội dung

Công việc bị chặn do yêu cầu tài nguyên đang chờ xử lý

Đây là phần hay nhất. Enterprise Search cho phép bạn tìm kiếm thông tin trên toàn bộ không gian làm việc và các công cụ kết nối bằng ngôn ngữ tự nhiên đơn giản. Thay vì phải chuyển đổi giữa Tài liệu, công việc, bình luận, tệp tin và tích hợp, bạn có thể tìm kiếm một lần và nhận được câu trả lời từ mọi nơi mà công việc của bạn được lưu trữ.

📌 Ví dụ: Cần kịch bản đã được phê duyệt mới nhất, nội dung kêu gọi hành động (CTA) cuối cùng hoặc phản hồi từ lần đánh giá trước? Enterprise Search hiển thị ngay lập tức bối cảnh phù hợp. Bạn dành ít thời gian hơn cho việc tìm kiếm và nhiều thời gian hơn cho việc triển khai.

BrainGPT cũng cho phép bạn chuyển đổi giữa các mô hình AI khác nhau.

Hãy thử BrainGPT để nghiên cứu sâu hơn.

Ví dụ:

Sử dụng ChatGPT để tối ưu hóa kịch bản demo, đơn giản hóa giải thích hoặc hoàn thiện nội dung kêu gọi hành động (CTA).

Gemini cho các công việc đòi hỏi nhiều nghiên cứu, như tóm tắt bối cảnh thị trường hoặc trích xuất thông tin từ các tài liệu dài.

Claude cho các câu chuyện có cấu trúc và lập luận dài hơn, chẳng hạn như phác thảo luồng onboarding hoặc cốt truyện demo.

Nếu bạn đang phải đối mặt với quá nhiều ứng dụng AI—được gọi là "sự bùng nổ của AI" —video này sẽ giúp bạn xử lý tình huống trước khi nó trở nên mất kiểm soát.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Biến các cuộc hội thoại rời rạc thành hành động với ClickUp Chat : Thảo luận về kịch bản, phản hồi và phê duyệt trực tiếp bên cạnh các công việc để quyết định không bị lạc trong các công cụ bên ngoài. Thảo luận về kịch bản, phản hồi và phê duyệt trực tiếp bên cạnh các công việc để quyết định không bị lạc trong các công cụ bên ngoài.

Chuyển ý tưởng thành văn bản ngay lập tức với Talk to Text : Ghi âm kịch bản demo, ghi chú hoặc phản hồi và chuyển đổi giọng nói thành nội dung văn bản mà không làm gián đoạn luồng sáng tạo của bạn. Ghi âm kịch bản demo, ghi chú hoặc phản hồi và chuyển đổi giọng nói thành nội dung văn bản mà không làm gián đoạn luồng sáng tạo của bạn.

Theo dõi tiến độ thời gian thực với ClickUp Bảng điều khiển : Theo dõi tiến độ demo, hạn chót, trạng thái đánh giá và các điểm tắc nghẽn trong một nơi duy nhất để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Theo dõi tiến độ demo, hạn chót, trạng thái đánh giá và các điểm tắc nghẽn trong một nơi duy nhất để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Tự động hóa công việc lặp đi lặp lại với AI Tasks : Hãy để ClickUp AI tạo mô tả công việc, ưu tiên công việc và đề xuất các bước tiếp theo dựa trên ngữ cảnh trong không gian làm việc của bạn. Hãy để ClickUp AI tạo mô tả công việc, ưu tiên công việc và đề xuất các bước tiếp theo dựa trên ngữ cảnh trong không gian làm việc của bạn.

Kế hoạch trực quan với ClickUp Bảng trắng : Phác thảo kịch bản, luồng demo và ý tưởng chiến dịch một cách hợp tác trước khi bắt đầu sản xuất. Phác thảo kịch bản, luồng demo và ý tưởng chiến dịch một cách hợp tác trước khi bắt đầu sản xuất.

Giữ cho công việc diễn ra suôn sẻ với ClickUp Tự động hóa : Tự động phân công người xem xét, cập nhật trạng thái và kích hoạt các bước theo dõi để quy trình sản xuất video của bạn hoạt động mà không cần chuyển giao thủ công. Tự động phân công người xem xét, cập nhật trạng thái và kích hoạt các bước theo dõi để quy trình sản xuất video của bạn hoạt động mà không cần chuyển giao thủ công.

Giới hạn của ClickUp

Bộ tính năng toàn diện có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.600+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp AI?

Một người dùng ClickUp cũng chia sẻ trải nghiệm của họ trên G2:

ClickUp Brain MAX đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc của tôi. Cách nó kết hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trên một nền tảng giúp phản hồi nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, và tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên toàn nền tảng là một công cụ tiết kiệm thời gian đáng kể. Tôi cũng rất đánh giá cao tính bảo mật cấp doanh nghiệp, mang lại sự an tâm khi xử lý thông tin nhạy cảm. […] Điều nổi bật nhất là cách nó giúp tôi loại bỏ những thông tin không cần thiết và suy nghĩ rõ ràng hơn — dù là tóm tắt cuộc họp, soạn thảo nội dung hay brainstorming ý tưởng mới. Nó giống như có một trợ lý AI tất cả trong một, có thể thích ứng với mọi nhu cầu của tôi.

ClickUp Brain MAX đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc của tôi. Cách nó kết hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trên một nền tảng giúp phản hồi nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, và tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên toàn nền tảng là một công cụ tiết kiệm thời gian đáng kể. Tôi cũng rất đánh giá cao tính bảo mật cấp doanh nghiệp, mang lại sự an tâm khi xử lý thông tin nhạy cảm. […] Điều nổi bật nhất là cách nó giúp tôi loại bỏ những thông tin không cần thiết và suy nghĩ rõ ràng hơn — dù là tóm tắt cuộc họp, soạn thảo nội dung hay brainstorming ý tưởng mới. Nó giống như có một trợ lý AI tất cả trong một, có thể thích ứng với mọi nhu cầu của tôi.

🚀 Mẹo nhanh: Trong khi các quy trình tự động hóa xử lý các tác vụ có thể dự đoán được dựa trên quy tắc, ClickUp Super Agents mang đến trí tuệ thích ứng cho quy trình làm việc của bạn. Chúng hiểu bối cảnh, phát hiện các mẫu và phản hồi động - mà không cần bạn phải định nghĩa mọi quy tắc có thể xảy ra từ trước. Ví dụ, nếu một trình chỉnh sửa không kịp hoàn thành video demo sản phẩm đúng hạn, một Ambient Answers Agent có thể tự động ưu tiên lại các công việc phụ thuộc, thông báo cho quản lý dự án và tóm tắt những gì vẫn còn dang dở. Tăng tốc quy trình làm việc với Super Agents trong ClickUp Bạn có thể sử dụng Trợ lý AI để: Phát hiện sớm các rào cản tiềm ẩn bằng cách theo dõi các phụ thuộc công việc, công việc quá hạn và các đánh giá bị đình trệ.

Tạo tóm tắt nhanh cho tất cả các video demo hoặc đào tạo có tiến độ, bao gồm trạng thái và các bước tiếp theo.

Phân công công việc động dựa trên khối lượng công việc, khả năng sẵn sàng hoặc kỹ năng - để công việc được giao cho đúng người vào đúng thời điểm.

2. Synthesia

qua Synthesia

Synthesia là nền tảng video AI cho phép bạn tạo video chuyên nghiệp mà không cần máy quay, studio hay quá trình chỉnh sửa phức tạp.

Trợ lý video AI chuyển đổi văn bản thành video bằng cách sử dụng hình đại diện AI, lồng tiếng và mẫu có sẵn. Nó rất hữu ích khi bạn tạo video demo sản phẩm, tài liệu đào tạo và giao tiếp nội bộ.

Sử dụng công cụ tạo video AI cho nội dung kịch bản và công cụ ghi màn hình AI cho các hướng dẫn chi tiết. Bạn cũng có thể kết hợp chúng với các giải thích do hình đại diện dẫn dắt.

Các tính năng chính của Synthesia

Quản lý tính nhất quán của thương hiệu thông qua bộ công cụ thương hiệu chia sẻ, kiểm soát phiên bản và hợp tác trực tuyến.

Tối ưu hóa video quy mô lớn bằng công nghệ lồng tiếng AI, dịch thuật, phát lại đa ngôn ngữ và phụ đề.

Đăng tải và theo dõi hiệu suất thông qua các trang video công khai hoặc được bảo vệ bằng SSO với phân tích tích hợp sẵn.

Giới hạn của Synthesia

Việc đồng bộ môi và phát âm gặp khó khăn khi xử lý các từ viết tắt, tên riêng hoặc thuật ngữ chuyên ngành và yêu cầu can thiệp thủ công.

Giá cả của Synthesia

Miễn phí

Gói cơ bản : $29/tháng

Người tạo : $89/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Synthesia

G2: 4.7/5 (2.400+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 100 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Synthesia?

Theo một người dùng G2:

Tôi thích rằng nền tảng này rất thân thiện với người dùng – Nó cung cấp nhiều tính năng mang lại kết quả chất lượng cao mà không tốn quá nhiều nỗ lực. Rất dễ sử dụng mà không cần xem hướng dẫn. Tôi thích rằng có thể nhập video tùy chỉnh từ các trang web khác như Canva chỉ với vài cú nhấp chuột.

Tôi thích rằng nền tảng này rất thân thiện với người dùng – Nó cung cấp nhiều tính năng mang lại kết quả chất lượng cao mà không tốn quá nhiều nỗ lực. Rất dễ sử dụng mà không cần xem hướng dẫn. Tôi thích rằng có thể nhập video tùy chỉnh từ các trang web khác như Canva chỉ với vài cú nhấp chuột.

👀 Bạn có biết? Hầu hết mọi người xem video mà không bật âm thanh. Phụ đề cũng giúp cải thiện tính khả dụng. Người xem có thể đọc lời bình của bạn thay vì nghe nó.

3. Loom

qua Loom

Loom giúp bạn dễ dàng tạo video demo sản phẩm nhanh chóng và rõ ràng mà không cần thiết lập sản xuất phức tạp. Ghi lại màn hình và webcam cùng lúc, giúp bạn hướng dẫn người dùng trải nghiệm sản phẩm một cách đơn giản đồng thời thêm yếu tố con người.

Với tính năng ghi hình chỉ với một cú nhấp chuột và chia sẻ ngay lập tức, Loom là công cụ lý tưởng cho các video demo bán hàng, hướng dẫn tính năng và video cá nhân hóa.

Các tính năng AI của Loom giúp bạn tiết kiệm thời gian sau khi quay video bằng cách tự động tạo tiêu đề, tóm tắt và các phần cho video của bạn. Quét, chia sẻ và tái sử dụng video demo sản phẩm của bạn mà không cần mất thời gian chỉnh sửa thủ công hoặc tạo tài liệu.

Các tính năng chính của Loom

Ghi lại các video demo với độ phân giải lên đến 4K để có những video demo chất lượng cao.

Ghi hình chỉ với một cú nhấp chuột qua Chrome, ứng dụng máy tính hoặc ứng dụng di động.

Thêm bình luận có dấu thời gian để nhận phản hồi và hợp tác trên trang video.

Giới hạn của Loom

Kế hoạch Starter miễn phí giới hạn người dùng chỉ có thể tạo các đoạn video ngắn (thường không quá ~5 phút mỗi video và số lượng video lưu trữ bị giới hạn).

Giá cả của Loom

Bắt đầu: Miễn phí

Kinh doanh: $15/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Kinh doanh + Trí tuệ nhân tạo: $20/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Loom

G2: 4.7/5 (hơn 2.200 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Loom?

Theo đánh giá của một người dùng G2:

Loom là phần mềm giúp chúng ta ghi lại màn hình điện thoại di động. Sau khi ghi lại màn hình, phần mềm này tự động hóa quá trình tạo ra một liên kết có thể chia sẻ qua email hoặc WhatsApp cho tất cả nhân viên, giúp họ truy cập video mà không cần tải xuống. Phần mềm này giúp quá trình tạo video hướng dẫn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều cho chúng ta.

Loom là phần mềm giúp chúng ta ghi lại màn hình điện thoại di động. Sau khi ghi lại màn hình, phần mềm này tự động hóa quá trình tạo ra một liên kết có thể chia sẻ qua email hoặc WhatsApp cho tất cả nhân viên, giúp họ truy cập video mà không cần tải xuống. Phần mềm này giúp quá trình tạo video hướng dẫn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều cho chúng ta.

4. Trupeer

qua Trupeer

Trupeer là một nền tảng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp chuyển đổi các bản ghi màn hình thô thành video giới thiệu sản phẩm chuyên nghiệp và tài liệu hướng dẫn từng bước.

Bắt đầu với một bản ghi màn hình đơn giản. Sau đó sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo kịch bản chuyên nghiệp, lồng tiếng, phụ đề và hiệu ứng hình ảnh. Bạn có thể sản xuất các video hướng dẫn, demo, hướng dẫn onboarding và nội dung cơ sở kiến thức mà không cần đến các công cụ phức tạp hay kỹ năng chỉnh sửa.

Trí tuệ nhân tạo (AI) của Trupeer cũng tạo ra tài liệu có cấu trúc từ cùng các bản ghi âm. Nó chuyển đổi video và văn bản thành hướng dẫn quy trình tiêu chuẩn (SOP) cho sản phẩm, giúp đẩy nhanh quá trình chia sẻ kiến thức.

Các tính năng chính của Trupeer

Bộ công cụ thương hiệu tùy chỉnh để đảm bảo logo, màu sắc và phong cách hình ảnh nhất quán trong video.

Thêm hình đại diện AI để cá nhân hóa phần thuyết minh và trình bày trong video.

Địa phương hóa nội dung với dịch thuật đa ngôn ngữ và phụ đề cho hơn 30 ngôn ngữ.

Giới hạn của Trupeer

Trình chỉnh sửa video tích hợp không cho phép người dùng thêm nhạc nền vào video hướng dẫn.

Giá cả của Trupeer

Miễn phí

Pro: $49/tháng

Giá: $249/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Trupeer

G2: 4.8/5 (43 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Trupeer?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Trupeer đã trở thành công cụ cứu cánh trong việc tạo ra các video demo chất lượng cao trong thời gian ngắn. Tôi rất thích cách nó biến một bản ghi âm tự nhiên thành một sản phẩm chuyên nghiệp bằng cách làm sạch, chỉnh sửa mượt mà và thậm chí tạo tài liệu kèm theo video.

Trupeer đã trở thành công cụ cứu cánh trong việc tạo ra các video demo chất lượng cao trong thời gian ngắn. Tôi rất thích cách nó biến một bản ghi âm tự nhiên thành một sản phẩm chuyên nghiệp bằng cách làm sạch, chỉnh sửa mượt mà và thậm chí tạo tài liệu kèm theo video.

Biến video demo sản phẩm thành công cụ chuyển đổi hiệu quả

Các video demo sản phẩm hiệu quả nhất giúp người xem nhận ra những điểm bán hàng độc đáo vào đúng thời điểm.

Khi video demo được xây dựng với mục tiêu rõ ràng, kịch bản chặt chẽ, định dạng phù hợp và kế hoạch phân phối, chúng sẽ giúp bạn hoàn thành việc cần làm một cách hiệu quả.

Chúng giúp giáo dục khách hàng tiềm năng, kích hoạt người dùng dùng thử và rút ngắn chu kỳ bán hàng.

Nhưng việc thực hiện cũng quan trọng không kém chiến lược.

Với ClickUp, bạn có thể lập kế hoạch kịch bản demo trong Tài liệu, quản lý các giai đoạn sản xuất trong Công việc, ghi lại các hướng dẫn bằng Clips, hợp tác trong bối cảnh, và sử dụng AI để tóm tắt tiến độ, xác định các rào cản và duy trì tiến độ công việc.

Đăng ký miễn phí trên ClickUp để bắt đầu quay video demo sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Một video demo sản phẩm tốt bao gồm:– Một vấn đề rõ ràng hoặc điểm khó khăn mà đối tượng mục tiêu của bạn có thể đồng cảm– Một giải thích ngắn gọn về cách sản phẩm của bạn giải quyết vấn đề đó– Một quy trình làm việc thực tế được hiển thị bên trong sản phẩm– Kết quả hoặc kết quả mà người dùng có thể mong đợi– Một lời kêu gọi hành động rõ ràng

Độ dài lý tưởng của video demo phụ thuộc vào mục đích. Ví dụ, video demo bán hàng hoặc nâng cao nhận thức có phạm vi độ dài từ 1–3 phút. Video demo tính năng kéo dài từ 2–5 phút. Video demo hướng dẫn hoặc đào tạo có thời lượng dài hơn, từ 5–10 phút. Các video ngắn hơn hiệu quả hơn ở giai đoạn đầu của phễu tiếp thị. Các video demo dài hơn hiệu quả khi người dùng đã quan tâm đến sản phẩm.

Video giải thích tập trung vào sản phẩm là gì và tại sao nó tồn tại. Nó giới thiệu vấn đề và ý tưởng đằng sau giải pháp, thường sử dụng hoạt hình hoặc kể chuyện. Một video demo sản phẩm hấp dẫn cho thấy cách sản phẩm hoạt động trong một tình huống thực tế. Nó tập trung vào các quy trình làm việc thực tế, tính năng và kết quả bên trong sản phẩm.

Điều này phụ thuộc vào mục tiêu bạn muốn đạt được. Nếu bạn chỉ muốn ghi lại màn hình, một công cụ tạo video demo sản phẩm như Look sẽ hoàn thành việc cần làm. Nhưng nếu bạn muốn quản lý dự án được hỗ trợ bởi AI và AI bối cảnh, ClickUp là lựa chọn tốt hơn. Bạn có thể viết kịch bản demo bằng ClickUp Brain và ghi lại các hướng dẫn bằng ClickUp Clips. ClickUp cũng cho phép bạn xem xét, bình luận và hợp tác trong một không gian làm việc duy nhất.

Các chỉ số quan trọng cần theo dõi bao gồm:– Thời gian xem và tỷ lệ hoàn thành– Tỷ lệ nhấp chuột vào lời kêu gọi hành động– Số lượt bắt đầu dùng thử hoặc yêu cầu demo sau khi xem– Điểm dừng trong video– Giảm thiểu câu hỏi bán hàng hoặc hỗ trợ