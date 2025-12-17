Mẫu trò chơi video miễn phí để lập kế hoạch, thiết kế và theo dõi quá trình phát triển trò chơi của bạn

Trò chơi của bạn có một vòng lặp cốt lõi hấp dẫn, đồ họa độc đáo và phiên bản thử nghiệm hoạt động khá tốt. Nhưng danh sách lỗi của bạn nằm trên Discord, ghi chú cấp độ bị chôn vùi trong Tài liệu Google, và không ai biết phiên bản cuối cùng "được phê duyệt" của kịch bản cảnh cắt đã đi đâu.

Đó không phải là quy trình sản xuất. Đó là sự lan rộng công việc.

Khi ngày càng nhiều nhóm độc lập và studio phát hành game nhanh hơn và gọn nhẹ hơn, khả năng lập kế hoạch và thực thi một cách gọn gàng của bạn trở thành lợi thế cạnh tranh. Dù bạn đang xây dựng một cấp độ duy nhất hay chuẩn bị cho việc phát hành, bạn cần các hệ thống có thể theo kịp nhịp độ phát triển của mình.

Hướng dẫn này tổng hợp các mẫu trò chơi video tốt nhất—từ tài liệu thiết kế đến bảng sprint—giúp bạn phát triển hiệu quả hơn, đồng bộ hóa nhóm và tránh những lần xây dựng lại tốn kém trước khi phát hành.

12 Mẫu Trò Chơi Video Tốt Nhất Cho Nhà Phát Triển Trò Chơi Trong Nháy Mắt

Dù bạn là nhà phát triển độc lập, một studio hay mới bắt đầu phát triển trò chơi đầu tiên, các mẫu này sẽ giúp bạn tổ chức, lập kế hoạch và tối ưu hóa mọi giai đoạn trong hành trình phát triển trò chơi video của mình.

Mẫu trò chơi video là gì?

Mẫu trò chơi video là một cấu trúc sẵn có để lập kế hoạch cho một phần của quá trình phát triển, chẳng hạn như tài liệu thiết kế, theo dõi lỗi, sprint hoặc danh sách kiểm tra phát hành.

Thay vì bắt đầu từ một trang trống mỗi lần, bạn sẽ bắt đầu với một định dạng đã bao gồm các phần mà bạn có thể quên khi đang tập trung vào quá trình sản xuất.

Hầu hết các mẫu trò chơi giúp bạn ghi chép các quyết định và duy trì tính nhất quán của các yếu tố cốt lõi như cơ chế, cấp độ, tài nguyên, ghi chú thử nghiệm và công việc phát hành. Dù bạn làm việc một mình hay trong nhóm, các mẫu này giúp bạn tránh bỏ sót chi tiết và đẩy nhanh quá trình từ ý tưởng đến phát hành.

Điều gì làm nên một mẫu trò chơi video tốt?

Một mẫu trò chơi video tốt nên giúp kế hoạch rõ ràng đồng thời cung cấp các tính năng phù hợp với thể loại và quy trình làm việc của bạn.

Dưới đây là những gì một mẫu trò chơi video lý tưởng nên có:

Các phần rõ ràng cho ý tưởng, lối chơi, cơ chế, nhân vật, tài nguyên và kiểm thử.

Cấu trúc dễ theo dõi cho việc lập kế hoạch và tài liệu hóa.

Không gian để ghi chép các thay đổi, phản hồi và chỉnh sửa.

Tương thích với các công cụ và quy trình làm việc phổ biến cho dự án.

Các trường tùy chỉnh để điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các nhóm và phong cách trò chơi khác nhau.

Tính năng hợp tác thời gian thực cho các nhóm hoặc studio.

Các danh sách kiểm tra và dòng thời gian tích hợp sẵn để đảm bảo theo dõi dự án một cách toàn diện.

12 Mẫu Trò Chơi Video Tốt Nhất

Phát triển trò chơi không chỉ còn là việc quản lý tệp tin và công việc nữa—nó còn là việc quản lý trí tuệ. Nhưng khi các công cụ AI cho tài liệu, trò chuyện, ghi chú và kế hoạch đều nằm trong các hệ thống riêng biệt, bạn sẽ gặp phải tình trạng mà chúng tôi gọi là " sự lan rộng của AI": các thông tin không liên kết, cập nhật phân tán và không có nguồn thông tin chính xác duy nhất.

Đó chính là nơi không gian làm việc AI tích hợp của ClickUp thay đổi cuộc chơi. Nó tập hợp mọi thứ—công việc, tài liệu, tài nguyên, dòng thời gian và giờ đây là AI—vào một nơi duy nhất hiểu rõ công việc của bạn. Vì vậy, bạn không chỉ làm việc nhanh hơn… mà còn thông minh hơn.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy 12 mẫu phát triển trò chơi được thiết kế để giảm thiểu công việc làm lại, loại bỏ các điểm mù và thực sự giúp bạn hoàn thành dự án—cho dù bạn đang phác thảo cơ chế đầu tiên hay có kế hoạch cho một phiên bản phát hành toàn cầu.

1. Mẫu tài liệu thiết kế trò chơi ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Lập kế hoạch, ghi chép và quản lý mọi yếu tố của trò chơi trong một nơi duy nhất với mẫu tài liệu thiết kế trò chơi ClickUp.

Khi bạn đang bận rộn với quá trình sản xuất, rất dễ quên những gì nhóm thực sự đã đồng ý. Mẫu tài liệu thiết kế trò chơi ClickUp giúp bạn giữ các yếu tố cốt lõi, cơ chế, tính năng và kế hoạch tài nguyên trong một trung tâm chỉnh sửa duy nhất, để các quyết định không bị lãng quên giữa chừng.

Được xây dựng dưới dạng mẫu ClickUp Docs, nó được thiết kế để bao quát các mục tiêu, tính năng, hướng dẫn gameplay, cơ chế và tài nguyên, đồng thời hỗ trợ xây dựng quy trình làm việc rộng hơn với các tính năng như Danh sách công việc, Gantt, Khối lượng công việc, Lịch và nhiều hơn nữa. Nó cũng được thiết kế để hỗ trợ theo dõi với chỉnh sửa cộng tác, tự động hóa, ghi màn hình và AI trong quy trình của bạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xác định mục tiêu phát triển để nhóm có thể thống nhất về định nghĩa "hoàn thành".

Liệt kê các tính năng và cơ chế để các quyết định về phạm vi được ghi chép sớm.

Quản lý tài nguyên để công việc về đồ họa, âm thanh và giao diện người dùng không bị lập kế hoạch lại nhiều lần.

Xây dựng quy trình làm việc vượt ra ngoài tài liệu bằng cách sử dụng các chế độ xem Danh sách công việc, Gantt, Khối lượng công việc và Lịch.

Theo dõi tiến độ với tính năng chỉnh sửa cộng tác, tự động hóa và ghi màn hình, để các bản cập nhật luôn được hiển thị.

✨ Phù hợp cho: Nhà phát triển độc lập, người dùng phần mềm thiết kế trò chơi, sinh viên và các studio muốn sử dụng một mẫu trò chơi điện tử để ghi chép quyết định và theo dõi quá trình thực hiện tại cùng một nơi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Một tài liệu thiết kế trò chơi tuyệt vời chỉ thực sự hữu ích nếu nó được cập nhật liên tục khi cơ chế, cấp độ và phạm vi của trò chơi tiếp tục phát triển. Viết, chỉnh sửa và truy cập tất cả tài liệu liên quan đến trò chơi của bạn với ClickUp Docs Sử dụng ClickUp Docs làm "nguồn thông tin chính thức" cho tài liệu của bạn. Sau đó, kết nối trực tiếp với công việc sản xuất để bạn không phải sao chép các phần vào các công việc mỗi sprint. ClickUp Docs hỗ trợ các trang con, bảng, nhúng và mẫu, và bạn có thể hợp tác theo thời gian thực và chuyển đổi văn bản thành các công việc có thể theo dõi ngay từ tài liệu. Để giúp nhóm của bạn chuyển từ ý tưởng sang thực thi: Soạn thảo tài liệu thiết kế trò chơi trong ClickUp Docs , sau đó chuyển đổi các đoạn văn bản quan trọng thành các công việc cho thiết kế chiến đấu, giao diện người dùng, âm thanh và thiết kế cấp độ. , sau đó chuyển đổi các đoạn văn bản quan trọng thành các công việc cho thiết kế chiến đấu, giao diện người dùng, âm thanh và thiết kế cấp độ.

Vẽ các vòng lặp cốt lõi, luồng nhiệm vụ hoặc cảnh cắt trong Bảng trắng ClickUp , sau đó liên kết các khung hình trở lại các công việc để lý do ("why") luôn gắn liền với nội dung ("what").

Giữ một phần "Thay đổi" trong tài liệu và gắn thẻ chủ sở hữu khi cơ chế thay đổi để mọi người đều được thông báo. Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp việc viết tài liệu trở nên dễ dàng hơn, từ hướng dẫn người dùng và quy trình vận hành tiêu chuẩn đến hợp đồng pháp lý và mô tả sản phẩm.

📽️ Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để viết tài liệu với các ví dụ thực tế và các mẫu câu đã được kiểm chứng.

2. Mẫu theo dõi lỗi và vấn đề ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Theo dõi, phân công và khắc phục lỗi nhanh chóng với cập nhật thời gian thực bằng mẫu theo dõi lỗi và vấn đề ClickUp.

Một bản dựng tuyệt vời vẫn có thể cảm thấy không hoàn hảo khi lỗi được báo cáo trên Discord, tái hiện trong tin nhắn và "đang theo dõi" trong ghi chú cá nhân của ai đó. Mẫu theo dõi lỗi và vấn đề ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn một nhật ký chung cho các vấn đề, để không có gì bị mất giữa quá trình kiểm thử và sửa lỗi.

Nó được thiết kế để hỗ trợ báo cáo có cấu trúc, phân công nhiệm vụ, ưu tiên và đang theo dõi giải quyết, giúp nhóm QA và phát triển không lãng phí thời gian vào việc phân loại lại các vấn đề tương tự. Bạn có thể lưu trữ các bước tái hiện, ảnh chụp màn hình, nhật ký và cập nhật trạng thái liên kết với hồ sơ vấn đề, giúp bất kỳ ai cũng có thể tham gia mà không cần phỏng đoán.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại báo cáo lỗi với các trường thông tin rõ ràng về mức độ nghiêm trọng, người chịu trách nhiệm và nền tảng.

Giao các vấn đề cho đồng nghiệp phù hợp để việc sửa lỗi không bị trì hoãn trong danh sách công việc chưa hoàn thành.

Theo dõi trạng thái từ "mở" đến "đã giải quyết" để bộ phận Kiểm thử Chất lượng (QA) luôn biết cần kiểm thử lại những gì.

Lưu trữ ảnh chụp màn hình, nhật ký và các bước tái hiện trong bản ghi vấn đề để đảm bảo quá trình chuyển giao thông tin diễn ra suôn sẻ.

Nhóm các vấn đề theo tính năng, cấp độ hoặc phiên bản để các mẫu vấn đề xuất hiện sớm hơn.

✨ Phù hợp cho: Nhân viên kiểm thử chất lượng (QA), nhà phát triển và các studio cần một bản ghi lỗi đáng tin cậy có thể cập nhật liên tục qua các phiên bản.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp ClickUp Agents với một số quy trình tự động hóa mục tiêu để quy trình kiểm thử chất lượng (QA) của bạn luôn nhất quán ngay cả khi nhóm làm việc với tốc độ cao. Nhận cập nhật và thông báo dễ dàng thông qua các quy trình làm việc đã được cấu hình sẵn với ClickUp Agents Các đại lý ClickUp có thể tự động thực hiện các công việc dựa trên hướng dẫn bạn cung cấp (bao gồm các tùy chọn có sẵn và công cụ xây dựng không cần mã). Chúng cũng rất hữu ích cho các quy trình làm việc lặp đi lặp lại và tốn nhiều thời gian, chẳng hạn như tóm tắt các cập nhật vào kênh lãnh đạo hoặc tạo công việc từ các nhiệm vụ hành động. Dưới đây là một thiết lập thực tế phù hợp cho việc kiểm thử trò chơi: Sử dụng ClickUp Agent để tóm tắt hoạt động lỗi hàng ngày (các vấn đề nghiêm trọng mới, các rào cản, những gì đã được giải quyết) và đăng một bản cập nhật sạch sẽ lên kênh phát triển của bạn.

Sử dụng tự động hóa cho các bước có thể dự đoán được như quy tắc phân công, thay đổi trạng thái và nhắc nhở khi quá hạn bằng cách sử dụng Kích hoạt và Actions.

Nếu nhóm của bạn lưu trữ tài liệu trong các công cụ khác, ClickUp Agents có thể lấy thông tin từ các ứng dụng kết nối (như Google Drive hoặc GitHub) để các liên kết phù hợp hiển thị cùng với báo cáo lỗi.

3. Mẫu Quản lý Nhiệm vụ ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Quản lý các công việc phát triển và tự động hóa quy trình làm việc với mẫu quản lý công việc ClickUp.

Nếu kế hoạch phát triển của bạn chỉ nằm trong đầu, bạn sẽ phải xây dựng lại nó mỗi khi có sự cố xảy ra. Mẫu Quản lý Nhiệm vụ ClickUp giúp bạn biến công việc thành một kế hoạch thực tế có thể giao phó và kiểm tra, dù bạn đang phát triển một mình hay phối hợp với một studio nhỏ.

Đây là một nền tảng linh hoạt để tổ chức các công việc theo cột mốc, vai trò hoặc khu vực tính năng. Mẫu này hoạt động đặc biệt hiệu quả khi bạn cần duy trì tiến độ sản xuất đồng thời đang theo dõi quá trình kiểm thử và chuẩn bị bản dựng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia quá trình sản xuất thành các công việc theo tính năng, cấp độ và cột mốc để phạm vi công việc được hiển thị rõ ràng.

Gán chủ sở hữu và thời hạn để công việc không bị đình trệ khi ưu tiên thay đổi.

Theo dõi các phụ thuộc để công việc bị "chặn" trở nên rõ ràng trước khi thời hạn bị trễ.

Xem xét các bước tiếp theo trong các bố cục dạng Danh sách công việc, Bảng hoặc Lịch dựa trên cách làm việc của nhóm của bạn.

Ghi lại tiến độ tại một nơi duy nhất, để các cập nhật không bị phân tán giữa các cuộc trò chuyện và tài liệu.

✨ Phù hợp cho: Các nhà phát triển độc lập và studio nhỏ muốn có một nơi duy nhất để lập kế hoạch công việc, theo dõi tiến độ và duy trì tính nhất quán từ giai đoạn prototype đến khi ra mắt.

🧠 Thông tin thú vị: Trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm, các nghiên cứu cho thấy các nhà phát triển thường giới thiệu 15–30 lỗi mỗi 1.000 dòng mã, và việc sửa chữa chúng thường mất nhiều thời gian hơn so với việc viết tính năng ban đầu.

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên văn phòng có nguy cơ mất các quyết định quan trọng do chúng bị phân tán trên các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Đó chính là lúc ClickUp phát huy tác dụng. Với các tính năng Quản lý Công việc mạnh mẽ, bạn có thể biến cuộc hội thoại thành hành động ngay lập tức. Tạo công việc trực tiếp từ tin nhắn trò chuyện, bình luận, tài liệu hoặc thậm chí email, tất cả chỉ với một cú nhấp chuột.

Dưới đây là đánh giá từ một trong những khách hàng của chúng tôi!

Một nền tảng quản lý dự án là điều cần thiết cho nhóm marketing, và chúng tôi rất thích rằng nó giúp chúng tôi kết nối với các bộ phận khác. Chúng tôi sử dụng ClickUp hàng ngày cho mọi việc. Nó đã rất hữu ích cho nhóm sáng tạo của chúng tôi và đã cải thiện quy trình làm việc của họ trở nên hiệu quả hơn.

4. Mẫu Storyboard ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Hình dung các cảnh và hoàn thiện cốt truyện của trò chơi một cách hợp tác với mẫu Storyboard của ClickUp.

Các trò chơi có cốt truyện phức tạp thường trở nên lộn xộn khi cốt truyện được lưu trữ trong tài liệu, danh sách cảnh cắt được lưu trữ trong bảng tính và các tham chiếu hình ảnh được phân tán khắp các thư mục. Mẫu Storyboard ClickUp giúp bạn lập bản đồ các cảnh và chuỗi cảnh để các điểm nhấn cốt truyện luôn nhất quán trong quá trình phát triển.

Nó rất hữu ích cho việc lập kế hoạch cho các cảnh cắt, hướng dẫn, nhiệm vụ hoặc thậm chí là luồng giao diện người dùng. Mẫu storyboard này đặc biệt hữu ích khi nhiều người cần xem xét cùng một cảnh trong bối cảnh và để lại phản hồi mà không cần phải viết lại toàn bộ.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch cho các cảnh và chuỗi cảnh để cấu trúc cốt truyện của bạn luôn rõ ràng.

Theo dõi các thay đổi theo từng cảnh để các bản sửa đổi không làm mất các quyết định trước đó.

Thu thập tài liệu tham khảo theo từng phân cảnh để nhóm nghệ thuật và nhóm cốt truyện có thể xem xét cùng một nguồn tài liệu.

Gán chủ sở hữu cho các cảnh để việc viết kịch bản, lồng tiếng và triển khai được phối hợp chặt chẽ.

Giữ các phê duyệt hiển thị để tránh nhầm lẫn với "bản nháp cuối cùng" khi phát hành.

✨ Phù hợp cho: Nhà thiết kế cốt truyện và các nhóm sáng tạo đang phát triển trò chơi dựa trên cốt truyện với nhiều cảnh quay và chỉnh sửa.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sự nhất quán là phần khó khăn nhất trong việc xây dựng trò chơi—đặc biệt là khi ghi chép phản hồi trong quá trình sản xuất. ClickUp BrainGPT giúp việc này trở nên dễ dàng với tính năng Talk to Text, cho phép bạn ghi chú thử nghiệm, tóm tắt cập nhật và đặt câu hỏi như “Cấp độ nào có nhiều lỗi chưa được khắc phục nhất?” mà không làm gián đoạn tập trung. Sử dụng giọng nói của bạn để ghi chú, tóm tắt và cập nhật với tính năng Talk to Text của ClickUp BrainGPT Bạn thậm chí có thể tìm kiếm trên GitHub, Google Drive và không gian làm việc của mình thông qua phần mở rộng Chrome, lựa chọn từ nhiều mô hình AI (như Claude hoặc ChatGPT), và tin tưởng vào thiết kế ưu tiên bảo mật của ClickUp để bảo vệ tài sản trí tuệ của bạn.

5. Mẫu tài liệu bản tóm tắt sáng tạo ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Xác định rõ ràng tầm nhìn, phong cách và mục tiêu của trò chơi với mẫu tài liệu tóm tắt sáng tạo ClickUp.

Khi nhóm của bạn không thống nhất về mục tiêu mà trò chơi hướng đến, kết quả là những công việc xuất sắc nhưng không hài hòa với nhau. Mẫu tài liệu Creative Brief của ClickUp giúp bạn xác định tầm nhìn ngay từ đầu, để nghệ thuật, viết lách, thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) và phát triển đều hướng đến cùng một mục tiêu.

Nó cung cấp một khung cấu trúc để xác định mục tiêu, đối tượng, phong cách, các sản phẩm chính và các hạn chế, và dễ dàng cập nhật khi dự án phát triển.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xác định mục tiêu, đối tượng mục tiêu và các kỹ thuật sáng tạo để nhóm có thể đồng bộ hóa ngay từ đầu.

Ghi lại các hạn chế như mục tiêu nền tảng và phạm vi để các quyết định luôn dựa trên thực tế.

Chia sẻ một bản tóm tắt với các bên liên quan, để phản hồi được thực hiện trong cùng một quy trình quản lý tài liệu.

Kết nối bản tóm tắt với các công việc sản xuất để đảm bảo nó luôn liên kết với quá trình thực hiện.

Giữ các bản sửa đổi hiển thị để hướng đi hiện tại luôn rõ ràng.

✨ Phù hợp cho: Các studio và nhóm độc lập cần một bản tóm tắt ngắn gọn để thống nhất hướng sáng tạo trước khi bắt đầu sản xuất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sau khi bản tóm tắt sáng tạo của bạn đã xác định các yếu tố chính (mục tiêu, kết quả mong muốn, dòng thời gian, ngân sách), hãy sử dụng ClickUp Brain để biến tài liệu đó thành một kế hoạch sẵn sàng triển khai. Nhận ngay các tóm tắt và tổng quan cấp cao về tài liệu của bạn với ClickUp Brain Yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt bản tóm tắt thành một "kim chỉ nam" mà nhóm của bạn có thể tham khảo, sau đó yêu cầu nó trích xuất các deliverables và hạn chế thành một danh sách công việc ngắn gọn, giúp việc theo dõi mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. ClickUp Brain cũng có thể tóm tắt tài liệu trong vài giây, điều này hoàn hảo để giữ mọi người đồng bộ khi bản tóm tắt không thể tránh khỏi việc thay đổi trong quá trình sản xuất.

6. Mẫu lập kế hoạch Scrum và sprint của ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Thực hiện các sprint linh hoạt và theo dõi chu kỳ phát triển một cách hiệu quả với mẫu ClickUp Scrum và kế hoạch sprint.

Các mốc thời gian phát triển trò chơi thường bị trễ khi kế hoạch sprint không rõ ràng, danh sách công việc chưa được ưu tiên và các rào cản được phát hiện quá muộn. Mẫu Kế Hoạch Scrum và Sprint của ClickUp cung cấp cho bạn một cấu trúc sprint có thể lặp lại, giúp bạn lập kế hoạch các lần lặp, triển khai các cải tiến và hiển thị công việc từ danh sách công việc đến khi hoàn thành.

Nó được thiết kế để tổ chức công việc trong các sprint và đánh giá những gì đã xảy ra, giúp nhóm học hỏi từ mỗi chu kỳ thay vì lặp lại những sai lầm tương tự.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp các mục trong danh sách công việc để quá trình lập kế hoạch sprint bắt đầu với các ưu tiên rõ ràng.

Theo dõi công việc trong sprint theo trạng thái để tiến độ được hiển thị hàng ngày.

Ghi lại các rào cản để công việc bị "kẹt" được phát hiện sớm.

Đánh giá kết quả của các đợt sprint để cải thiện quá trình lập kế hoạch qua các lần lặp.

Giữ các công việc lập kế hoạch sprint và giao hàng cùng nhau để quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm phát triển Agile và nhà sản xuất muốn sử dụng hệ thống sprint hỗ trợ việc xây dựng thường xuyên và lặp lại có cấu trúc.

7. Mẫu danh sách kiểm tra kế hoạch ra mắt sản phẩm ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Quản lý mọi công việc ra mắt từ teaser đến phản hồi với mẫu danh sách kiểm tra kế hoạch ra mắt sản phẩm ClickUp.

Việc ra mắt trò chơi trở nên căng thẳng khi các mốc thời gian cho trailer, các giai đoạn kiểm tra chất lượng (QA), tài nguyên cửa hàng, ghi chú bản vá và cập nhật cộng đồng đều được theo dõi ở các nơi khác nhau. Mẫu Danh sách Kiểm tra Ra mắt Sản phẩm ClickUp cung cấp một dòng thời gian rõ ràng và danh sách kiểm tra, đảm bảo rằng mọi công việc ra mắt đều được theo dõi và tiến độ luôn được hiển thị.

Nó được thiết kế để giúp các nhóm làm việc đồng bộ với dòng thời gian và nguồn lực, đồng thời hỗ trợ theo dõi tiến độ theo thời gian thực để các bên liên quan luôn nắm rõ tình hình. Mẫu này bao gồm các trạng thái tùy chỉnh như Hoàn thành, Đang xem xét, Đang thực hiện, Đang tạm dừng và Đang chờ xử lý, cùng với các Trường Tùy chỉnh như Loại công việc và Thời lượng thực hiện để giữ cho công việc phát hành được tổ chức gọn gàng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo dòng thời gian hiệu quả cho các công việc phát hành để các mốc thời gian được rõ ràng.

Tổ chức công việc chuẩn bị để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ yếu tố quan trọng nào trước khi phát hành.

Theo dõi tiến độ theo thời gian thực để mọi người đều biết những gì đang bị tắc nghẽn.

Sử dụng các trạng thái như “Hoàn thành” và “Đang xem xét” để quản lý việc phê duyệt.

Ghi lại danh mục công việc và thời lượng để công việc phát hành luôn dễ dàng theo dõi.

✨ Phù hợp cho: Các studio độc lập và nhà phát hành game cần phối hợp các hoạt động tiếp thị, kiểm thử chất lượng (QA), thiết lập cửa hàng và theo dõi sau khi ra mắt trong một danh sách kiểm tra ra mắt duy nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp AI Notetaker cho các cuộc gọi chuẩn bị ra mắt và buổi tổng kết thử nghiệm trò chơi. Nhận bản ghi chép và tóm tắt chi tiết các cuộc họp của bạn với ClickUp AI Notetaker Nó có thể ghi lại cuộc thảo luận, tóm tắt các quyết định và liệt kê các công việc cần thực hiện, giúp bạn chuyển đổi "chúng ta nên sửa lỗi này trước khi phát hành" thành các công việc được giao ngay lập tức.

8. Mẫu Quản lý Tài nguyên ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Quản lý mọi công việc ra mắt từ teaser đến phản hồi với mẫu danh sách kiểm tra kế hoạch ra mắt sản phẩm ClickUp.

Tệp game tích lũy nhanh chóng. Và nếu bạn không đang theo dõi những gì đã hoàn thiện, ai sở hữu gì, hoặc nơi lưu trữ các tệp, bạn sẽ phải tạo lại các tài nguyên đã có sẵn. Mẫu Quản lý Tài nguyên ClickUp giúp bạn tổ chức và lưu trữ dữ liệu tài nguyên, theo dõi việc sử dụng, và hiển thị dòng thời gian (bao gồm cả biểu đồ Gantt đơn giản).

Mặc dù được thiết kế để theo dõi tài sản một cách tổng quát, nó cũng phù hợp với nhu cầu sản xuất trò chơi như theo dõi gói nghệ thuật, thư viện âm thanh, giấy phép, thiết bị và dụng cụ. Nó bao gồm các trạng thái tùy chỉnh như Hoàn thành, Hoạt động, Đang mua, Đang sửa chữa và Đang bán, cũng như nhiều chế độ xem (bao gồm lịch sửa chữa và chế độ xem chi phí) cho phép bạn theo dõi các cập nhật và chi phí theo thời gian.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Quản lý và lưu trữ dữ liệu tài nguyên trong cơ sở dữ liệu để tránh tình trạng file bị phân tán.

Theo dõi việc sử dụng để biết những gì đang được sử dụng và những gì đã lỗi thời.

Hiển thị dòng thời gian công việc với biểu đồ Gantt đơn giản cho công việc liên quan đến tài nguyên.

Theo dõi trạng thái tài nguyên với nhãn tùy chỉnh, chẳng hạn như “Hoạt động” hoặc “Đang sửa chữa”.

Sử dụng nhiều chế độ xem để theo dõi sửa chữa và chi phí tại một nơi duy nhất.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm quản lý thư viện ngày càng lớn về tài nguyên nghệ thuật/âm thanh, công cụ, giấy phép và thiết bị sản xuất cần được tổ chức gọn gàng cho đến khi phát hành.

9. Mẫu kế hoạch tiếp thị ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Lập kế hoạch, triển khai và đo lường các chiến dịch tiếp thị một cách hiệu quả với mẫu kế hoạch tiếp thị ClickUp.

Ngay cả một trò chơi mạnh mẽ cũng có thể không đạt được hiệu quả mong đợi nếu các nhiệm vụ tiếp thị không được theo dõi và kết quả không được đánh giá. Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị ClickUp giúp bạn lập kế hoạch và tối ưu hóa các chiến dịch tại một nơi duy nhất. Nó cũng giúp bạn tạo không gian để đặt mục tiêu và chia công việc thành các công việc có thể thực hiện được, sau đó có thể theo dõi thông qua nhiệm vụ ClickUp.

Mẫu ClickUp này bao gồm các trạng thái tùy chỉnh như Hủy, Hoàn thành, Đang tiến hành, Cần phản hồi và Đã lên kế hoạch, cũng như các chế độ xem tùy chỉnh như Kết quả chính, Dòng thời gian, Mục tiêu và Bảng tiến độ để theo dõi và quản lý tiến độ.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt ra các mục tiêu tiếp thị khả thi để kế hoạch có thể đo lường được.

Phân chia công việc quảng bá thành các công việc cụ thể để công việc ra mắt không còn "nằm trong đầu ai đó".

Theo dõi tiến độ bằng các chỉ số để bạn có thể điều chỉnh chiến dịch dựa trên kết quả.

Sử dụng nhiều chế độ xem để quản lý dòng thời gian và kết quả quan trọng trong một kế hoạch duy nhất.

Theo dõi công việc với tính năng theo dõi thời gian, thẻ và mối quan hệ phụ thuộc khi các chiến dịch trùng lặp.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm và studio độc lập đang lập kế hoạch cho trang sản phẩm, nội dung mạng xã hội, hoạt động truyền thông và tương tác cộng đồng song song với dòng thời gian ra mắt.

🧠 Thú vị: Một trong những Easter egg game video đầu tiên và nổi tiếng nhất xuất hiện trong trò chơi Adventure năm 1980 cho hệ máy Atari 2600, được nhà phát triển Warren Robinett ẩn giấu.

10. Mẫu kịch bản video game của Template. net

Khi các kịch bản cho đối thoại và cảnh cắt được phân tán trong nhiều tệp, việc viết kịch bản trở nên khó khăn hơn để xem xét và thậm chí khó khăn hơn để triển khai. Mẫu kịch bản trò chơi điện tử của Template.net cung cấp cho bạn một bố cục sẵn có mà bạn có thể chỉnh sửa trực tuyến và chia sẻ với các cộng tác viên thay vì phải định dạng từ đầu.

Nó cũng hỗ trợ quy trình tải xuống trực tuyến cho các định dạng phổ biến, bao gồm Microsoft Word, Tài liệu Google và PDF. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn cần chuyển kịch bản cho các nhà văn, diễn viên hoặc đối tác bản địa hóa sử dụng các công cụ khác nhau.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Viết kịch bản đối thoại và cảnh cắt trong một tệp kịch bản có cấu trúc.

Giữ cho các dòng thoại của nhân vật dễ đọc để quá trình đánh giá diễn ra nhanh chóng hơn.

Chia sẻ phiên bản với nhóm của bạn mà không cần sao chép và dán vào nhiều tài liệu khác nhau.

Xuất sang các định dạng phổ biến như Word, Tài liệu Google và PDF để chuyển giao.

Lưu kịch bản cuối cùng cùng với các công việc để quá trình triển khai luôn được kết nối.

✨ Phù hợp cho: Nhà thiết kế cốt truyện và nhà phát triển độc lập muốn có một định dạng kịch bản gọn gàng có thể chỉnh sửa trực tuyến và xuất cho các cộng tác viên.

11. Mẫu lịch quay video trò chơi điện tử của Template. net

Các phiên ghi âm giọng nói và cảnh cắt sẽ gặp trục trặc khi việc theo dõi tính khả dụng và thời gian được thực hiện qua tin nhắn và bộ nhớ. Mẫu Lịch Quay Phim Trò Chơi Điện Tử của Template.net giúp bạn lập kế hoạch các phiên quay theo định dạng lịch trình, đảm bảo các ngày sản xuất được tổ chức một cách có hệ thống.

Giống như các tệp Template.net khác, nó được xây dựng dựa trên quy trình làm việc tập trung vào trình chỉnh sửa, kèm theo các tùy chọn xuất file hỗ trợ các định dạng tải xuống phổ biến. Điều này rất hữu ích khi lịch trình của bạn cần được chia sẻ ngoài nhóm chính.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lên lịch các phiên thu âm giọng nói, thu thập chuyển động hoặc thu thập dữ liệu với các khối thời gian rõ ràng.

Theo dõi những người cần thiết cho mỗi phiên làm việc để đảm bảo không bỏ sót vai trò nào.

Giữ các kế hoạch phiên làm việc luôn hiển thị để việc điều chỉnh vào phút chót trở nên dễ dàng hơn.

Chia sẻ lịch trình dưới dạng tệp tải xuống khi các thành viên trong nhóm cần truy cập ngoại tuyến.

Giữ cho các công việc chuẩn bị sản xuất được kết nối với các công việc phát hành để các mối quan hệ phụ thuộc được hiển thị rõ ràng.

✨ Phù hợp cho: Các studio và nhóm độc lập cần phối hợp ghi hình nội dung như lồng tiếng, ghi hình chuyển động (mocap) và ghi hình cảnh cắt (cutscene) trong khung thời gian giới hạn.

12. Mẫu bảng nhân vật bởi Genially

Thông qua Genially

Nhân vật trở nên không nhất quán khi phiên bản "thực" của cốt truyện được lưu trữ trong một tài liệu và các tham chiếu hình ảnh lại nằm ở nơi khác. Mẫu Bảng Nhân Vật của Genially cung cấp cho bạn một bảng nhân vật có cấu trúc, có thể chia sẻ để các nhà văn và nhà thiết kế làm việc dựa trên cùng một nguồn thông tin chính xác.

Mẫu Genially này được thiết kế cho việc tạo nội dung tương tác, có thể chia sẻ mà không cần mã, rất phù hợp cho người dùng không có kiến thức kỹ thuật.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại chi tiết nhận diện nhân vật trên một bảng để các nhà văn và nghệ sĩ đồng bộ hóa.

Ghi chú nhất quán về hình ảnh và tính cách để các bản sửa đổi không bị lệch hướng.

Chia sẻ một bảng nhân vật cho mỗi vai trò để các dàn diễn viên lớn luôn được tổ chức gọn gàng.

Trình bày các bảng tính theo định dạng dễ dàng xem xét và thảo luận trong nhóm.

Sử dụng cùng một cấu trúc cho các nhân vật không phải người chơi (NPC) để tài liệu của bạn luôn nhất quán.

✨ Phù hợp cho: Nhà thiết kế trò chơi, nghệ sĩ và giảng viên muốn có một bảng nhân vật có thể chia sẻ và duy trì cho một dàn nhân vật ngày càng mở rộng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn thường xuyên chuyển đổi giữa các tài liệu, công việc và ghi chú, hãy sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt những thay đổi đã diễn ra. Ghi chú phản hồi từ phiên thử nghiệm vào tài liệu, yêu cầu ClickUp Brain trích xuất các vấn đề chính, và để nó tạo các công việc với người chịu trách nhiệm và ưu tiên, giúp các mẫu của bạn luôn cập nhật mà không cần sao chép dán thủ công.

Tại sao các nhóm phát triển trò chơi cần hệ thống mẫu?

Việc tạo ra một trò chơi video là một quá trình hợp tác cao độ, đa ngành nghề—và nếu không có hệ thống có cấu trúc, những chi tiết quan trọng dễ bị bỏ sót.

Dưới đây là lý do tại sao các mẫu lại quan trọng hơn bao giờ hết:

Lặp lại nhanh chóng = hỗn loạn gia tăng: Khi ngày càng nhiều nhà phát triển tung sản phẩm ra thị trường nhanh hơn, việc quản lý tài liệu và theo dõi công việc không thể tụt hậu. Mẫu thiết kế cung cấp cho nhóm của bạn một điểm khởi đầu có cấu trúc mỗi lần.

Sự phân tán công việc là có thật: Khi tài liệu thiết kế nằm trong một ứng dụng, ghi chú sprint trong ứng dụng khác và báo cáo lỗi trong trò chuyện, tiến độ sẽ chậm lại. Mẫu giúp bạn hợp nhất quy trình làm việc và giảm thiểu nỗ lực lãng phí.

Mở rộng quy mô dễ dàng hơn: Các nhóm độc lập phát triển thành studio. Càng sớm tiêu chuẩn hóa cách thu thập quyết định, tài nguyên và công việc sản xuất, việc mở rộng quy mô với sự nhất quán càng trở nên dễ dàng hơn.

Dù bạn đang phát triển trò chơi đầu tiên hay trò chơi thứ 50, việc sử dụng các mẫu có cấu trúc sẽ giúp bạn tiến hành nhanh hơn mà không mất đi bối cảnh.

Tại sao ClickUp lại hoạt động hiệu quả đến vậy cho phát triển trò chơi?

Hầu hết các nhóm phát triển đều vượt qua việc sử dụng bảng tính và danh sách công việc cơ bản khi họ đạt đến giai đoạn beta. Đó chính là lúc ClickUp mang lại cho bạn lợi thế thực sự.

Đây là những điểm nổi bật cho phát triển trò chơi:

Không gian làm việc tất cả trong một: Lưu trữ tài liệu, kịch bản, nhật ký lỗi, tài nguyên, kế hoạch sprint và bản tóm tắt sáng tạo của bạn — không còn phải chuyển đổi giữa các tab hay sử dụng quá nhiều công cụ.

Tính năng tùy chỉnh tích hợp: Sử dụng Sử dụng Trường Tùy chỉnh , Chế độ xem và Tự động hóa ClickUp để tùy chỉnh ClickUp phù hợp với thể loại trò chơi, quy mô nhóm và quy trình làm việc của bạn.

Tính năng hiển thị thời gian thực: Bảng điều khiển ClickUp và chế độ xem Gantt giúp theo dõi mọi thứ từ quá trình sản xuất đến chu kỳ kiểm thử chất lượng (QA), tất cả trong một nơi.

ClickUp Brain: Nhận sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc viết tài liệu thiết kế, tóm tắt phản hồi, chuyển đổi quyết định thành công việc và tìm kiếm qua các công cụ — thậm chí bằng giọng nói của bạn. Nhận sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc viết tài liệu thiết kế, tóm tắt phản hồi, chuyển đổi quyết định thành công việc và tìm kiếm qua các công cụ — thậm chí bằng giọng nói của bạn.

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2:

ClickUp đã trở thành một công cụ thay đổi cuộc chơi cho agency marketing sáng tạo của chúng tôi. Tôi sử dụng nó hàng ngày! Nó giúp chúng tôi duy trì sự tổ chức trong tất cả các công việc và dự án, và chế độ xem Khối lượng công việc kết hợp với ước lượng thời gian giúp chúng tôi dễ dàng quản lý sức chứa của nhóm. Chúng tôi yêu thích sự linh hoạt tùy chỉnh của nền tảng này – nó thực sự cho phép chúng tôi điều chỉnh nền tảng để phù hợp với quy trình làm việc cụ thể của mình. Nó cũng rất tuyệt vời cho việc hợp tác và theo dõi tiến độ trên nhiều dự án cùng lúc.

ClickUp đã trở thành một công cụ thay đổi cuộc chơi cho agency marketing sáng tạo của chúng tôi. Tôi sử dụng nó hàng ngày! Nó giúp chúng tôi duy trì sự tổ chức trong tất cả các công việc và dự án, và chế độ xem Khối lượng công việc kết hợp với ước lượng thời gian giúp chúng tôi dễ dàng quản lý sức chứa của nhóm. Chúng tôi yêu thích sự linh hoạt tùy chỉnh của nền tảng này – nó thực sự cho phép chúng tôi điều chỉnh nền tảng để phù hợp với quy trình làm việc cụ thể của mình. Nó cũng rất tuyệt vời cho việc hợp tác và đang theo dõi tiến độ trên nhiều dự án cùng lúc.

Nếu nhóm của bạn đã sử dụng các công cụ như GitHub, Drive, Unity hoặc Figma, ClickUp cũng tích hợp với chúng, giúp duy trì sự kết nối của hệ sinh thái từ ý tưởng đến khi ra mắt.

Mọi trò chơi video tuyệt vời đều bắt đầu từ một kế hoạch và một mẫu tốt.

Hầu hết các nhóm phát triển trò chơi đều bắt đầu với một hệ thống chắp vá. Một nhóm có thể có bản tóm tắt sáng tạo trong một tài liệu, ghi chú về cơ chế trong một tài liệu khác, và các cập nhật sản xuất được ẩn trong các cuộc trò chuyện.

Sau một vài lần lặp lại, việc nhớ những thay đổi đã thực hiện trở nên khó khăn hơn. Đó là hiện tượng "công việc sprawl", và nó âm thầm làm chậm mọi thứ từ quyết định thiết kế đến việc phê duyệt QA.

Các mẫu miễn phí giúp bạn lập kế hoạch và xây dựng một cách gọn gàng hơn. Bạn có thể ghi chép tầm nhìn của mình từ sớm và giữ cho mọi người đồng nhất khi trò chơi phát triển. Khi đến lúc phát hành, Danh sách Kiểm tra Phát hành và Kế hoạch Tiếp thị sẽ giúp bạn theo dõi mọi chi tiết, đảm bảo công việc phát hành không trở thành cuộc chạy đua phút chót.

ClickUp cung cấp cho các mẫu này một không gian làm việc thực sự.

Bạn có thể kết nối tài liệu, công việc, tài nguyên và phê duyệt trong một không gian làm việc duy nhất, sau đó sử dụng các tính năng AI của ClickUp để giảm bớt công việc lặp đi lặp lại khi dự án phát triển.

Sẵn sàng làm việc hiệu quả hơn? Đăng ký ClickUp để truy cập các mẫu tùy chỉnh và hợp tác thời gian thực.

Câu hỏi thường gặp

Mẫu tài liệu thiết kế trò chơi giúp bạn lập kế hoạch cho trò chơi của mình. Nó bao gồm các yếu tố như cơ chế, nhân vật, cấp độ và cốt truyện. Các mẫu này cung cấp cho bạn một bố cục sẵn có để bạn không bỏ sót các phần quan trọng của trò chơi trong quá trình phát triển.

Đúng vậy. Các nhà phát triển độc lập thường tự quản lý mọi thứ - từ thiết kế đến tiếp thị. Mẫu giúp tổ chức ý tưởng, theo dõi tiến độ và tiết kiệm thời gian bằng cách cung cấp cho bạn một khởi đầu thuận lợi trong việc lập kế hoạch.

Mẫu này nên bao gồm các phần dành cho ý tưởng, hệ thống gameplay, nhân vật, tài nguyên và ghi chú kiểm thử. Một mẫu tốt cũng đang theo dõi các thay đổi, hỗ trợ hợp tác nhóm và tương thích với các công cụ bạn đã sử dụng.

Sử dụng mẫu theo dõi lỗi để ghi lại các vấn đề với chi tiết như nền tảng, mức độ nghiêm trọng và ảnh chụp màn hình. Điều này giúp tập trung tất cả các vấn đề vào một nơi và hỗ trợ các nhóm khắc phục lỗi nhanh chóng mà không gây nhầm lẫn.

Đúng vậy. Nhiều mẫu có tính linh hoạt cao. Ví dụ, một trò chơi RPG có thể cần các phần dành cho nhiệm vụ và cây kỹ năng, trong khi một trò chơi platformer có thể cần chi tiết về thời gian và bố cục cấp độ.

ClickUp cho phép bạn quản lý tài liệu trò chơi, công việc, lỗi và các giai đoạn phát triển (sprint) tất cả trong một nơi. Các mẫu của ClickUp phù hợp cho việc lập kế hoạch, theo dõi và quản lý mọi khía cạnh của quá trình phát triển trò chơi - dù bạn là nhà phát triển độc lập hay là thành viên của một nhóm.