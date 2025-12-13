Các giải pháp thay thế hàng đầu cho Glue AI để có cuộc trò chuyện nhóm thông minh hơn và tự động hóa hiệu quả.

Các nhóm dựa vào Glue AI để thúc đẩy công việc, nhưng các nhóm phát triển mang lại những yêu cầu mới.

Kỹ sư mong muốn có quyền kiểm soát sâu hơn, các nhà lãnh đạo tự động hóa thúc đẩy việc tối ưu hóa quy trình làm việc một cách gọn gàng, và ban lãnh đạo cần một nền tảng có thể mở rộng mà không gây ra trở ngại.

Đến một lúc nào đó, những giới hạn trở nên rõ ràng, và việc tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Glue AI trở thành bước tiếp theo hợp lý.

Nếu quy trình làm việc của bạn cảm thấy bị giới hạn hoặc các nhân viên cần sự linh hoạt phù hợp với mục tiêu kỹ thuật của bạn, việc khám phá các lựa chọn khác là hợp lý. Một giải pháp phù hợp hơn có thể tăng cường hợp tác, tối ưu hóa quá trình ra quyết định và hỗ trợ nhịp độ mà nhóm của bạn mong đợi.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích 10 giải pháp thay thế Glue AI tốt nhất. Hãy bắt đầu ngay! 💪🏼

Các giải pháp thay thế hàng đầu cho Glue AI trong nháy mắt

Dưới đây là một số lựa chọn hàng đầu thay thế cho Glue AI và những gì chúng mang lại. 👇

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Tự động hóa dự án được hỗ trợ bởi AI và quản lý quy trình từ trò chuyện sang công việc cho các nhóm sản phẩm, vận hành và PMO doanh nghiệp. ClickUp Brain cho câu trả lời AI theo ngữ cảnh, tự động hóa cho quy trình làm việc dựa trên sự kiện và xử lý công việc lặp lại, Agents cho việc thực thi công việc AI trên các dự án và tài liệu. Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Coworker. ai Xây dựng agent không cần mã để tự động hóa quy trình làm việc nhanh chóng trên nhiều bộ phận. Trình tạo đại lý kéo và thả trực quan, trình kích hoạt webhook, thử nghiệm trong môi trường sandbox với khả năng quay lại phiên bản trước, bảng điều khiển theo dõi hiệu suất, quyền truy cập dựa trên vai trò. Giá cả tùy chỉnh Slack Tự động hóa quy trình tích hợp sẵn trong trò chuyện và trí tuệ tin nhắn cho hợp tác thời gian thực và các nhóm đang phát triển. Kích hoạt bằng emoji và từ khóa, tóm tắt AI, bảng vẽ cho bối cảnh dự án, hỗ trợ CLI cho triển khai ứng dụng tùy chỉnh, ghim kênh. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $8.75/tháng cho mỗi người dùng. Microsoft Teams Hợp tác doanh nghiệp và tự động hóa AI cho các tổ chức Microsoft 365. Copilot AI cho tóm tắt và soạn thảo, tích hợp Power Automate, kiểm soát lưu trữ eDiscovery, quản lý kênh, đồng bộ hóa SharePoint và Outlook. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $7.20/tháng cho mỗi người dùng. Google Chat Tin nhắn AI nhẹ nhàng và giao tiếp bản địa trên Chrome cho các nhóm Google Workspace. Tóm tắt tin nhắn Gemini, chuyển đổi tin nhắn thành công việc, ghim không gian, lọc từ khóa, bot Apps Script. Dùng thử miễn phí; Kế hoạch bắt đầu từ $8.40/tháng cho mỗi người dùng. Mattermost Dịch vụ nhắn tin nhóm tự lưu trữ bảo mật cho các ngành công nghiệp có quy định nghiêm ngặt hoặc yêu cầu tuân thủ cao. Triển khai tại chỗ, kiểm soát SSO/SAML, kịch bản xử lý sự cố, ghi nhật ký xuất đầy đủ, thị trường plugin cho tích hợp sâu. Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm) Rocket. Trò chuyện Tin nhắn đa kênh trên các nhóm nội bộ và kênh trò chuyện công khai để hỗ trợ và hoạt động tại hiện trường. Dịch thuật thời gian thực, quyền truy cập dựa trên vai trò, tự động hóa chatbot, bảng điều khiển phân tích, chính sách lưu trữ tin nhắn. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $8/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm) Twist Giao tiếp async, ưu tiên luồng cho các nhóm làm việc phân tán và quy trình làm việc tập trung + phức tạp. Không gian thảo luận chuyên dụng, nhắc nhở về chủ đề, cập nhật dài với định dạng phong phú, xuất chủ đề dưới dạng PDF, thông báo chọn lọc. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $8/tháng cho mỗi người dùng. CrewAI Tổ chức đa tác nhân cho các nhóm kỹ thuật phát triển hệ thống AI bằng Python Hành vi của các tác nhân được định nghĩa theo vai trò, quy trình tuần tự/song song/cấp bậc, lựa chọn nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), nhật ký thực thi, hệ thống bộ nhớ. Giá cả tùy chỉnh AutoGen Giải quyết vấn đề bằng trợ lý cuộc hội thoại cho các nhóm nghiên cứu và kỹ thuật. Lý luận của đại lý dựa trên đối thoại, môi trường thực thi mã an toàn, cuộc hội thoại có thể tái tạo, bộ nhớ đệm phản hồi, điều kiện kết thúc. Miễn phí (mã nguồn mở)

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi lựa chọn các giải pháp thay thế cho Glue AI?

Khi tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Glue AI, bạn cần một công cụ có khả năng hiểu bối cảnh, kết nối sâu với hệ thống của bạn và sử dụng AI để tự động hóa các công việc mà không cần giám sát liên tục. Điều này đặt ra một bộ tiêu chí rõ ràng:

Xác định ý định của tin nhắn dựa trên lịch sử toàn bộ chuỗi tin nhắn thay vì kích hoạt bằng tin nhắn đơn lẻ.

Hỗ trợ điều kiện lồng nhau, biến đổi dữ liệu, bộ lọc regex và logic nhiều bước.

Tạo công việc với các trường như ưu tiên, sprint, nhãn, người được giao nhiệm vụ và tài nguyên liên kết.

Tóm tắt các chủ đề thảo luận dài với các điểm quyết định, rào cản, các bước theo dõi và dấu thời gian.

Thực thi tự động hóa quản lý dự án quy mô lớn với quản lý hàng đợi, thực thi song song và không có giới hạn tốc độ đột ngột.

Cung cấp SSO, SCIM provisioning, danh sách cho phép IP, nhật ký kiểm tra và các tính năng kiểm soát lưu trữ dữ liệu.

Gồm trình tạo giao diện trực quan với chế độ thử nghiệm, lịch sử phiên bản và tùy chọn hoàn nguyên.

Các lựa chọn thay thế Glue AI tốt nhất

Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi về các giải pháp thay thế Glue AI tốt nhất. 📝

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm muốn kết hợp AI và tự động hóa với quản lý dự án và công việc)

Sử dụng ClickUp AI để tạo các tác nhân tùy chỉnh có thể quản lý quy trình làm việc của bạn từ đầu đến cuối.

ClickUp là Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới. Các công việc, dự án, tài liệu, tự động hóa và AI của bạn được kết nối trong một hệ thống duy nhất, giúp nhóm của bạn tránh tình trạng phân tán công việc và di chuyển qua các giai đoạn kế hoạch và thực thi trong một luồng liền mạch.

Glue AI nâng cao tự động hóa, nhưng nó không hoạt động trực tiếp trên dữ liệu dự án thực tế của bạn. ClickUp cung cấp AI, quy trình làm việc và khả năng hiển thị dự án trong một nền tảng duy nhất, nghĩa là bạn chỉ cần thực hiện thay đổi một lần và duy trì sự đồng bộ cho toàn bộ nhóm mà không cần xây dựng lại bối cảnh.

Hãy cùng xem chi tiết! 👀

Tăng tốc quyết định hàng ngày với Trí tuệ nhân tạo bối cảnh

ClickUp Brain giúp bạn đưa ra quyết định vận hành tốt hơn vì nó hiểu rõ khối lượng công việc, các mối quan hệ phụ thuộc, lịch sử công việc và hoạt động xuyên nhóm của bạn. Bạn yêu cầu sự rõ ràng và nhận được câu trả lời phản ánh công việc mà nhóm của bạn đã hoàn thành.

Giả sử bạn đang quản lý hoạt động cho một công ty đang triển khai nhiều dự án song song.

Bạn yêu cầu Brain quét hoạt động trong một dự án triển khai mới. Nó đọc các công việc, bình luận và tài liệu liên quan, sau đó cung cấp cho bạn một bản tóm tắt trạng thái rõ ràng: những gì đang tiến triển tốt, những người chịu trách nhiệm cần hỗ trợ và các rủi ro sắp tới mà bạn nên xem xét trước cuộc họp standup tiếp theo.

Bạn làm công việc nhanh hơn vì không cần phải tốn thời gian thực hiện công việc điều tra.

📌 Thử gợi ý này: Kiểm tra dự án triển khai này. Hiển thị tiến độ hiện tại, chỉ ra các rủi ro và liệt kê danh sách công việc tiếp theo tôi nên giao trước cuộc họp đánh giá vào ngày mai.

Giữ cho các quy trình nhất quán thông qua tự động hóa.

Chuyển đổi tính năng tự động hóa cần thiết hoặc tùy chỉnh quy tắc dựa trên AI theo quy trình làm việc của bạn.

Các nhóm vận hành mất thời gian khi các tác vụ định kỳ bị bỏ sót. ClickUp Tự động hóa xử lý những tình huống đó để quy trình làm việc của bạn tiếp tục tiến triển mà không cần nỗ lực thủ công.

Ví dụ, giả sử nhóm PMO của bạn quản lý việc tiếp nhận dự án.

Một yêu cầu mới được gửi qua biểu mẫu ClickUp. Tự động hóa tạo công việc dự án, chỉ định chủ sở hữu, cài đặt ngày đáo hạn và thêm danh sách kiểm tra dựa trên loại dự án.

Một tính năng tự động hóa khác sẽ cập nhật bảng điều khiển danh mục đầu tư của bạn khi công việc tiếp nhận đạt được sự phê duyệt. Bạn có thể đảm bảo tính nhất quán mà không cần giám sát thêm.

Mở rộng quy mô hoạt động của bạn bằng các tác nhân AI

ClickUp Agents giúp bạn quản lý các khối lượng công việc lớn và lặp đi lặp lại mà không cần phân tán các công cụ của mình. Các Agents thực hiện các tác vụ định kỳ, quét không gian làm việc của bạn và hỗ trợ các công việc giám sát thường làm chậm các đội PMO và vận hành.

Ví dụ, giả sử bạn quản lý một danh mục đầu tư gồm hơn 40 dự án đang hoạt động.

Bạn tạo một Agent để kiểm tra bảng điều khiển dự án của bạn mỗi sáng, phát hiện các dòng thời gian bị trễ và đăng một bản cập nhật ngắn trong công việc đánh giá hàng tuần của bạn. Một Agent khác theo dõi các thay đổi trạng thái trong các công việc kỹ thuật và chuẩn bị một bản tóm tắt để bạn chia sẻ trong cuộc họp đồng bộ hóa lãnh đạo.

Bạn sẽ có một lớp hỗ trợ theo dõi không gian làm việc của mình, giúp bạn tập trung vào việc ra quyết định thay vì phải tìm kiếm thông tin. Dưới đây là cách để xây dựng của riêng bạn:

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giữ mọi cuộc thảo luận liên quan đến công việc chiến lược: Thảo luận về các công việc, chia sẻ ý tưởng và gắn các quyết định trực tiếp vào các sản phẩm đầu ra với Thảo luận về các công việc, chia sẻ ý tưởng và gắn các quyết định trực tiếp vào các sản phẩm đầu ra với ClickUp Trò chuyện.

Biến các đầu vào phân tán thành thông tin có thể hành động: Sử dụng Sử dụng ClickUp BrainGPT để phân tích các công việc, cuộc trò chuyện và tài liệu, tóm tắt những thông tin quan trọng và hướng dẫn các bước tiếp theo của bạn trên toàn bộ không gian làm việc.

Ghi lại ý tưởng nhanh chóng mà không làm chậm tiến độ: Dictate cập nhật, yêu cầu hoặc tóm tắt cuộc họp để thực hiện công việc nhanh gấp 4 lần với Dictate cập nhật, yêu cầu hoặc tóm tắt cuộc họp để thực hiện công việc nhanh gấp 4 lần với ClickUp Talk to Văn bản.

Tích hợp tất cả công cụ: Kết nối hệ thống CRM, công cụ quản lý vé, ứng dụng nhắn tin và hệ thống nội dung của bạn thông qua Kết nối hệ thống CRM, công cụ quản lý vé, ứng dụng nhắn tin và hệ thống nội dung của bạn thông qua ClickUp Integrations , để AI hoạt động với đầy đủ ngữ cảnh.

Lưu trữ kiến thức của nhóm tại nơi công việc diễn ra: Tạo các tài liệu hướng dẫn nội bộ, tài liệu khách hàng, bản tóm tắt và nghiên cứu trong Tạo các tài liệu hướng dẫn nội bộ, tài liệu khách hàng, bản tóm tắt và nghiên cứu trong ClickUp Docs để thông tin luôn dễ dàng truy cập và liên kết với các công việc.

Giới hạn của ClickUp

Có giới hạn trong việc sử dụng AI trên kế hoạch miễn phí.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người dùng hài lòng đã mô tả như sau:

Tôi thấy ClickUp vô cùng hữu ích vì nó tích hợp các chức năng vào một nền tảng duy nhất, đảm bảo rằng tất cả công việc và giao tiếp đều được tập trung vào một nơi, cung cấp cho tôi 100% bối cảnh. Sự tích hợp này đơn giản hóa quản lý dự án cho tôi, nâng cao hiệu quả và sự rõ ràng. Tôi đặc biệt thích tính năng Brain AI, vì nó hoạt động như một trợ lý AI thực hiện các lệnh của tôi, hiệu quả thực hiện các công việc thay cho tôi. Khía cạnh tự động hóa này rất hữu ích vì nó tối ưu hóa quy trình làm việc của tôi và giảm bớt nỗ lực thủ công. Ngoài ra, việc thiết lập ban đầu của ClickUp rất dễ dàng, giúp quá trình chuyển đổi từ các công cụ khác diễn ra mượt mà. Tôi cũng đánh giá cao việc ClickUp tích hợp với các công cụ khác mà tôi sử dụng, như Slack, Open AI và GitHub, tạo ra một môi trường công việc thống nhất. Tổng kết lại, vì những lý do này, tôi khuyên dùng ClickUp cho người khác.

🔍 Bạn có biết? Một trong những mô hình mạng thần kinh đầu tiên được đề xuất vào năm 1943 bởi Warren McCulloch và Walter Pitts: một "neuron nhân tạo" nhỏ bé đã đặt nền móng toán học cho những gì sau này trở thành học sâu.

2. Coworker. ai (Tốt nhất cho việc xây dựng trợ lý AI không cần mã)

Coworker. ai cho phép bạn tạo các tác nhân AI mà không cần viết một dòng mã nào. Công cụ xây dựng quy trình làm việc trực quan kết nối các công cụ hiện có của bạn, giúp các tác nhân có thể trích xuất dữ liệu khách hàng từ hệ thống CRM, kiểm tra tồn kho trong cơ sở dữ liệu và gửi cập nhật đến Slack trong một quy trình tự động hóa duy nhất.

Bạn đang dạy các bot tự động xử lý các công việc lặp đi lặp lại mà nhóm của bạn thực hiện thủ công: xử lý phiếu hỗ trợ, cập nhật bảng tính và đánh giá khách hàng tiềm năng. Giải pháp thay thế Glue AI đang theo dõi hoạt động của từng bot thông qua bảng điều khiển giám sát, giúp bạn nắm rõ các công việc đã hoàn thành và những vấn đề phát sinh.

Các tính năng nổi bật của Coworker.ai

Lên lịch cho các tác vụ chạy theo khoảng thời gian cụ thể hoặc kích hoạt chúng dựa trên các webhook đến từ hệ thống hiện có của bạn.

Xuất các chỉ số hiệu suất của đại lý và nhật ký công việc hoàn thành để phân tích các điểm nghẽn trong quy trình tự động hóa của bạn.

Gán các mức quyền truy cập khác nhau cho các thành viên trong nhóm để họ có thể xem, chỉnh sửa hoặc triển khai các tác nhân dựa trên vai trò của họ.

Thử nghiệm quy trình làm việc của các tác nhân trong môi trường sandbox trước khi triển khai lên các kênh sản xuất.

Quay lại các phiên bản trước của agent khi các bản cập nhật gây ra hành vi không mong muốn trong các quy trình tự động hóa của bạn.

Giới hạn của Coworker. ai

Thư viện mẫu cung cấp ít điểm khởi đầu hơn so với các giải pháp thay thế Glue AI đã phát triển đầy đủ.

Logic quy trình làm việc đòi hỏi một số kiến thức kỹ thuật, ngay cả khi bạn không viết mã.

Các tùy chọn tích hợp không hỗ trợ nhiều công cụ chuyên biệt như các nền tảng doanh nghiệp.

Giá cả của Coworker. ai

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Coworker.ai

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thú vị: Khái niệm Trí tuệ Bầy đàn (Swarm Intelligence), nơi nhiều tác nhân đơn giản hoạt động cục bộ có thể tạo ra hành vi tập thể phức tạp, được lấy cảm hứng trực tiếp từ quan sát sinh học (kiến, mối, ong, đàn chim). Trong lĩnh vực AI, ý tưởng này lần đầu tiên được hệ thống hóa vào năm 1989 bởi Gerardo Beni và Jing Wang trong bối cảnh hệ thống robot tế bào.

📖 Xem thêm: Cách ưu tiên các công việc của bạn

3. Slack (Tốt nhất cho tự động hóa quy trình làm việc dựa trên trò chuyện)

qua Slack

Với Slack, bạn có thể kích hoạt các quá trình tự động hóa khi ai đó sử dụng một biểu tượng cảm xúc cụ thể trong tin nhắn, đề cập đến một từ khóa hoặc đăng bài trong một kênh cụ thể. Một nhà phát triển trong nhóm của bạn có thể đẩy một commit lên GitHub, và Slack sẽ tự động tạo một chủ đề trong kênh kỹ thuật của bạn, gắn thẻ những người liên quan và thêm nó vào bảng sprint của bạn.

Ngoài ra, AI của Slack tóm tắt các chủ đề tin nhắn dài, giúp bạn không phải cuộn qua 200 tin nhắn để xác định quyết định nào đã được đưa ra. Điều thú vị đối với các nhóm kỹ thuật là hệ sinh thái API. Bạn có thể truyền dữ liệu từ các công cụ nội bộ vào các kênh và xây dựng các tự động hóa tùy chỉnh phản hồi với các sự kiện trên toàn bộ hệ thống của bạn.

Các tính năng nổi bật của Slack

Ghim các tin nhắn hoặc tệp quan trọng vào tiêu đề kênh để các thành viên mới trong nhóm có thể ngay lập tức xem tài liệu và liên kết quan trọng.

Tạo tài liệu canvas kết hợp ghi chú cuộc họp, dòng thời gian dự án và tệp đính kèm trong một không gian hợp tác duy nhất.

Cài đặt tùy chọn thông báo theo kênh để tắt tiếng các không gian có ưu tiên thấp trong khi vẫn theo dõi các kênh khẩn cấp.

Lưu trữ các kênh không hoạt động để làm gọn không gian làm việc của bạn đồng thời giữ lại lịch sử tin nhắn có thể tìm kiếm.

Sử dụng Slack CLI để triển khai và kiểm thử các ứng dụng tùy chỉnh trên môi trường cục bộ trước khi phân phối chúng trong tổ chức của bạn.

Giới hạn của Slack

Tính năng tóm tắt AI và các tính năng nâng cao yêu cầu kế hoạch trả phí.

Gói miễn phí giới hạn lịch sử tin nhắn, điều này có nghĩa là bạn sẽ mất bối cảnh theo thời gian.

Độ sâu tự động hóa không thể sánh ngang với các nền tảng quy trình làm việc chuyên dụng cho các chuỗi tác vụ phức tạp.

Giá cả của Slack

Miễn phí

Pro: $7.25/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh+: $15/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise Grid: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Slack

G2: 4.5/5 (37.045+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (23.910+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Slack?

Theo đánh giá trên G2:

Tôi sử dụng Slack chủ yếu cho công việc và thấy nó vô cùng hữu ích cho việc giao tiếp trong toàn tổ chức. Khả năng thiết lập cuộc trò chuyện nhóm, tin nhắn trực tiếp và tự động hóa công việc của Slack thật ấn tượng. Tôi thực sự đánh giá cao các luồng tự động hóa mà Slack cung cấp, cho phép tôi tự động thu thập dữ liệu quan trọng, giúp tối ưu hóa nhiều công việc của mình. […] Quy trình thiết lập ban đầu vô cùng đơn giản, và các cài đặt trực quan, nâng cao trải nghiệm người dùng đáng kể.

Tìm kiếm các giải pháp thay thế tốt nhất cho Slack:

4. Microsoft Teams (Tốt nhất cho tích hợp tự động hóa được hỗ trợ bởi AI của Microsoft 365)

qua Microsoft Teams

Teams là lựa chọn hợp lý khi tổ chức của bạn đã sử dụng Microsoft 365. Copilot tích hợp trực tiếp vào giao diện, có thể soạn thảo tin nhắn, tạo bản tóm tắt cuộc họp hoặc trả lời câu hỏi bằng cách tìm kiếm trong các tài liệu SharePoint và email Outlook của bạn. Kết nối Power Automate cho phép bạn tạo các luồng tự động phản ứng với hoạt động trên Teams; khi ai đó đề cập đến hạn chót trong trò chuyện, một công việc sẽ tự động xuất hiện trong Planner.

Các nhóm kỹ thuật có thể tích hợp các ứng dụng tùy chỉnh trực tiếp vào Teams thông qua Toolkit, giúp duy trì khả năng truy cập vào các công cụ độc quyền mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh. Các tính năng kiểm soát tuân thủ đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp đang đối phó với các quy định; bạn có thể thiết lập chính sách lưu trữ, theo dõi hoạt động của người dùng và áp dụng quản trị dữ liệu trên tất cả các kênh.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Teams

Ghi lại các phiên đào tạo hoặc cuộc họp toàn thể và để Teams tự động tạo các chương dựa trên sự thay đổi chủ đề trong cuộc hội thoại.

Ghim các tab cho các trang SharePoint, bảng điều khiển Power BI hoặc công cụ nội bộ thường xuyên truy cập trực tiếp trong các kênh nhóm.

Cấu hình cài đặt eDiscovery để tìm kiếm và xuất dữ liệu trò chuyện cho các cuộc kiểm tra pháp lý hoặc tuân thủ.

Giao quyền truy cập kiểm duyệt trong các kênh để các thành viên được chỉ định có thể xóa tin nhắn hoặc kiểm soát ai có thể đăng thông báo.

Đồng bộ lịch Teams với Outlook để hiển thị tình trạng sẵn sàng của bạn và tự động từ chối các cuộc họp trùng lịch.

Giới hạn của Microsoft Teams

Chi phí cấp phép Copilot được tính thêm vào gói đăng ký Microsoft 365 của bạn.

Giao diện trở nên lộn xộn khi bạn thêm nhiều tab và ứng dụng vào các kênh.

Hiệu suất giảm trong các kênh tích lũy lịch sử tin nhắn lớn, khác với các giải pháp thay thế cho nhóm Microsoft Teams.

Giá cả của nhóm Microsoft Teams

Miễn phí

Microsoft 365 Business Basic: $7.20/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft 365 Business Standard: $15/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft 365 Business Premium: $26,40/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft 365 Ứng dụng kinh doanh: $9.90/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về nhóm Microsoft Teams

G2: 4.4/5 (hơn 16.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Microsoft Teams?

Một đánh giá trên G2 chia sẻ:

Điều tuyệt vời nhất về Microsoft Teams là khả năng tích hợp mượt mà với các ứng dụng khác trong bộ Microsoft 365. Việc chuyển đổi giữa Teams, Outlook, SharePoint và OneDrive diễn ra một cách liền mạch, giúp tăng cường đáng kể năng suất làm việc…

🔍 Bạn có biết? Ngay cả trong môi trường áp lực cao hoặc có rủi ro cao (như bệnh viện), các phương pháp giao tiếp tốt hơn trực tiếp cải thiện tinh thần đồng đội và kết quả công việc.

5. Google Chat (Phù hợp nhất cho hợp tác đơn giản trong Google Không gian Làm việc)

qua Google Trò Chuyện

Trong Google Chat, bạn có các không gian dành cho thảo luận nhóm, tin nhắn trực tiếp và chức năng theo dõi cuộc hội thoại cơ bản. Gemini AI hỗ trợ soạn thảo tin nhắn và tóm tắt cuộc hội thoại, nhưng giá trị thực sự nằm ở cách Chat kết nối với các ứng dụng khác của Google. Khi bạn đang xem xét một bảng tính và nhận ra cần ý kiến từ đội ngũ, bạn có thể bắt đầu cuộc trò chuyện trực tiếp từ bảng tính đó, và mọi người sẽ có ngay bối cảnh cần thiết.

Apps Script cho phép nhà phát triển tạo ra các bot tùy chỉnh có thể theo dõi các từ khóa cụ thể và phản hồi tự động, tuy nhiên bạn sẽ cần một số kiến thức lập trình để cài đặt điều đó. Quyền truy cập khách hàng hoạt động tốt cho việc hợp tác dự án tạm thời, đặc biệt khi bạn cần mời các nhà thầu hoặc khách hàng bên ngoài tham gia trong một khoảng thời gian nhất định.

Các tính năng nổi bật của Google Chat

Ghim các không gian quan trọng lên đầu thanh bên để không bị lạc mất các dự án đang hoạt động trong không gian làm việc đông đúc.

Lọc tin nhắn theo người cụ thể, phạm vi thời gian hoặc từ khóa để tìm các cuộc thảo luận liên quan từ nhiều tháng trước.

Sử dụng @space để đề cập đến toàn bộ không gian và thông báo cho tất cả thành viên đã đăng ký theo dõi chủ đề cuộc hội thoại đó.

Cài đặt phản hồi tự động khi vắng mặt để trả lời tin nhắn trực tiếp khi bạn không có mặt.

Chuyển đổi tin nhắn thành Google Tasks đồng bộ với danh sách công việc và lịch hiện có của bạn.

Giới hạn của Google Chat

Tự động hóa yêu cầu phát triển tùy chỉnh hoặc công cụ của bên thứ ba cho bất kỳ tác vụ nào vượt quá các chức năng cơ bản.

Giá của Google Chat

Dùng thử miễn phí

Gói Starter: $8.40/tháng cho mỗi người dùng

Tiêu chuẩn: $16,80/tháng cho mỗi người dùng

Thêm: $26,40/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Google Chat

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.5/5 (2.365+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Google Chat?

Một người đánh giá trên Capterra ghi chú:

Google Chat đã là một phần mềm tuyệt vời để giao tiếp với khách hàng, đồng nghiệp và tester của chúng tôi. Tôi đã sử dụng nó trong hơn một năm và thấy nó vô cùng hữu ích, đặc biệt là cách nó kết nối với tài khoản Gmail của chúng tôi.

📮 ClickUp Insight: Khi một công việc bị lạc trong trò chuyện, 41% nhân viên phải lục lọi các chủ đề để tìm nó, 22% cho biết nó không bao giờ được hoàn thành, và 19% cố gắng tái tạo nó sau này từ trí nhớ. Bạn đang thực hiện công việc với một hệ thống mà 40% cuộc trò chuyện bị mất vào hư không. Các nhóm bắt đầu chụp ảnh chụp màn hình tin nhắn, gửi tin nhắn riêng để nhắc nhở hoặc tạo tài liệu bóng để bù đắp cho sự mong manh của trò chuyện. ClickUp AI, hoạt động trong ClickUp Chat, thay đổi tình hình đó. Nó tự động hiển thị các cam kết, đánh dấu các mục chưa được giao và kết nối chúng với các dự án liên quan. Không còn chi tiết bị bỏ sót. Chỉ là một bản ghi theo kịp cuộc hội thoại.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Google Chat để nâng cao hợp tác nhóm.

6. Mattermost (Tốt nhất cho giao tiếp nhóm tự lưu trữ)

qua Mattermost

Mattermost hoạt động trên hạ tầng của riêng bạn, điều này rất quan trọng khi bạn không thể để dữ liệu giao tiếp tiếp xúc với máy chủ bên ngoài. Các công ty y tế, nhà thầu quốc phòng và tổ chức tài chính sử dụng nó vì họ kiểm soát nơi tin nhắn được lưu trữ và ai có thể truy cập chúng.

Các hướng dẫn (Playbooks) hướng dẫn các nhóm thực hiện các quy trình tiêu chuẩn; khi kỹ sư trực ca của bạn nhận được thông báo về sự cố, Mattermost sẽ hướng dẫn họ thực hiện danh sách kiểm tra phản ứng sự cố trong khi ghi lại mọi hành động. Bạn có thể tích hợp các công cụ AI thông qua webhooks và xây dựng các bot tùy chỉnh tương tác trong các kênh.

Các tính năng nổi bật của Mattermost

Cấu hình xác thực SSO và SAML để tích hợp với hệ thống quản lý danh tính hiện có của bạn.

Tạo các kênh chuyên dụng cho mỗi lần chạy playbook để tất cả thông tin liên lạc về sự cố được tổ chức gọn gàng và dễ tìm kiếm.

Cài đặt các plugin từ thị trường hoặc tạo các plugin tùy chỉnh để mở rộng chức năng cho các quy trình làm việc cụ thể của bạn.

Xuất toàn bộ nhật ký tin nhắn dưới các định dạng tiêu chuẩn cho báo cáo tuân thủ hoặc di chuyển dữ liệu.

Cấu hình danh sách trắng IP và giới hạn tốc độ để bảo vệ instance của bạn khỏi các nỗ lực truy cập trái phép.

Giới hạn của Mattermost

Việc tự lưu trữ yêu cầu bạn phải có nguồn lực DevOps để quản lý bảo trì máy chủ, cập nhật bảo mật và mở rộng quy mô.

Danh mục tích hợp của bên thứ ba nhỏ hơn so với các nền tảng trò chuyện đám mây bản địa.

Giá cả của Mattermost

Dùng thử miễn phí

Chuyên nghiệp: $10/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Enterprise Advanced: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Mattermost

G2: 4.3/5 (350+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (165+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Mattermost?

Từ một bài đăng trên Reddit:

Chúng tôi sử dụng Mattermost làm công cụ giao tiếp chính. Nó khá ổn định. Tuy nhiên, tính năng quản lý dự án (họ gọi là "boards") của họ có giới hạn và đơn giản.

Chúng tôi sử dụng Mattermost làm công cụ giao tiếp chính. Nó khá ổn định. Tuy nhiên, tính năng quản lý dự án (họ gọi là "boards") của họ có giới hạn và đơn giản.

📖 Xem thêm: Chúng tôi đã thử nghiệm các giải pháp thay thế tốt nhất cho MatterMost

7. Rocket. Trò chuyện (Phù hợp nhất cho nhu cầu giao tiếp đa kênh)

Rocket. Chat kết hợp trò chuyện nội bộ với các kênh giao tiếp hướng đến khách hàng trên cùng một nền tảng. Bạn có thể quản lý trò chuyện nội bộ của nhóm đồng thời xử lý các yêu cầu của khách hàng từ WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram và các tiện ích trò chuyện trực tiếp. Giải pháp thay thế Glue AI này cung cấp cả hai tùy chọn triển khai trên đám mây và tự triển khai, mang lại sự linh hoạt phù hợp với nhu cầu hạ tầng của bạn.

Dịch thuật thời gian thực giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ giữa các nhóm toàn cầu, tự động chuyển đổi tin nhắn giữa hàng chục ngôn ngữ trong quá trình cuộc hội thoại. Ngoài ra, cửa hàng ứng dụng của ứng dụng giao tiếp nhóm cung cấp hàng trăm ứng dụng và tích hợp, từ hệ thống CRM đến công cụ hỗ trợ khách hàng.

Các tính năng nổi bật của Rocket. Trò chuyện

Tạo các vai trò tùy chỉnh để xác định chính xác quyền truy cập của từng thành viên trong nhóm trên các kênh và chức năng quản trị.

Cài đặt các tác vụ tự động kích hoạt chuyển cuộc hội thoại giữa các nhân viên dựa trên từ khóa, thời gian chờ hoặc mức độ ưu tiên của khách hàng.

Theo dõi hiệu suất của nhân viên thông qua bảng điều khiển phân tích hiển thị thời gian phản hồi, tỷ lệ giải quyết và khối lượng cuộc hội thoại.

Cấu hình chính sách lưu trữ tin nhắn để tự động xóa hoặc lưu trữ các cuộc hội thoại sau các kỳ thời gian đã chỉ định.

Triển khai chatbot để xử lý các truy vấn thường gặp của khách hàng trước khi chuyển các vấn đề phức tạp đến nhân viên hỗ trợ.

Giới hạn của Rocket. Trò chuyện

Giao diện có thể trông lộn xộn khi quản lý cả các kênh giao tiếp nội bộ và ngoại bộ cùng lúc.

Các tính năng omnichannel yêu cầu kế hoạch cao cấp hơn, giới hạn quyền truy cập cho các nhóm nhỏ.

Giá cả của Rocket. Trò chuyện

Miễn phí

Pro: $8/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Rocket. Trò chuyện

G2: 4.2/5 (335+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (155+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Rocket. Trò chuyện?

Dựa trên đánh giá từ G2:

Tôi đánh giá cao Rocket. Chat vì tính linh hoạt và khả năng hỗ trợ quy trình làm việc của chúng tôi một cách hiệu quả. Nó cho phép chúng tôi tạo ra số lượng kênh gần như không giới hạn và tích hợp các bot khác nhau, điều này giúp nâng cao đáng kể khả năng giao tiếp của chúng tôi. Nền tảng này cung cấp thông báo thời gian thực từ các hệ thống kinh doanh khác nhau, điều này rất quan trọng để luôn cập nhật thông tin.

🧠 Thú vị: Một trong những robot tự động đầu tiên, Elmer và Elsie, được nhà thần kinh học William Grey Walter chế tạo vào năm 1948–49. Những robot nhỏ hình rùa này sử dụng cảm biến ánh sáng đơn giản và công tắc va chạm (kết nối với mạch ống chân không) để di chuyển về phía ánh sáng và tránh chướng ngại vật. Dưới đây là một số gợi ý: qua ResearchGate

8. Twist (Tốt nhất cho giao tiếp async dựa trên chủ đề)

qua Twist

Twist tổ chức mọi thứ thành các chủ đề thay vì các kênh thời gian thực. Mỗi cuộc hội thoại được lưu trữ trong không gian riêng biệt, giúp bạn không phải theo dõi tin nhắn trôi qua một cách lộn xộn theo thứ tự thời gian. Cấu trúc này giảm bớt mệt mỏi do thông báo vì bạn có thể trả lời các chủ đề khi phù hợp với lịch trình của mình, chứ không phải ngay lập tức khi ai đó đăng tin.

Giải pháp thay thế Glue AI này tách biệt các tin nhắn khẩn cấp khỏi các cuộc hội thoại theo chủ đề, giúp bạn phân biệt giữa "trả lời ngay lập tức" và "trả lời khi có thể". Mọi tin nhắn đều được chuyển đổi thành công việc xuất hiện trong danh sách việc cần làm của bạn, kết nối khoảng cách giữa cuộc hội thoại và hành động.

Các tính năng nổi bật của Twist

Đánh dấu các chủ đề tin nhắn là chưa đọc sau khi bạn đã xem chúng, để chúng vẫn hiển thị trong hộp thư đến của bạn cho đến khi bạn sẵn sàng trả lời một cách thích hợp.

Đăng ký theo dõi các chủ đề cụ thể liên quan đến công việc của bạn trong khi bỏ qua các chủ đề khác trong cùng kênh để giảm thiểu thông báo không cần thiết.

Tệp đính kèm lên đến 100MB trực tiếp vào tin nhắn trong chủ đề thảo luận mà không cần sử dụng dịch vụ chia sẻ tệp bên ngoài.

Xuất toàn bộ chủ đề thảo luận dưới dạng tài liệu PDF khi cần chia sẻ bối cảnh quyết định ngoài nền tảng.

Đặt các nhắc nhở cho các chủ đề cần theo dõi sau này bằng cách nhận thông báo vào các thời điểm cụ thể.

Giới hạn của Twist

Hợp tác nhóm thời gian thực có cảm giác chậm hơn so với các nền tảng nhắn tin tức thời.

Các tùy chọn tích hợp bị giới hạn so với các công cụ giao tiếp chính thống.

Giá cả linh hoạt

Miễn phí

Không giới hạn: $8/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Twist

G2: 4/5 (hơn 20 đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (35+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Twist?

Theo đánh giá của G2:

Tôi đánh giá cao cách Twist tổ chức giao tiếp của nhóm thành các chủ đề thảo luận, giúp dễ dàng theo dõi các cuộc hội thoại mà không bị choáng ngợp bởi sự lộn xộn thông thường của các cuộc trò chuyện.

9. CrewAI (Tốt nhất cho việc quản lý nhiều tác nhân AI)

qua CrewAI

CrewAI cung cấp cho bạn một khung Python để xây dựng các nhóm đại lý AI thực sự hợp tác với nhau. Bạn định nghĩa các đại lý với các vai trò cụ thể: một đại lý nghiên cứu giá cả cạnh tranh, một đại lý soạn thảo nội dung tiếp thị và một đại lý kiểm tra tuân thủ thương hiệu.

Khung nền tảng hỗ trợ các mẫu quy trình làm việc khác nhau: tuần tự (các tác nhân làm việc theo thứ tự), song song (các tác nhân làm việc đồng thời) hoặc cấp bậc (một tác nhân quản lý điều phối các tác nhân làm việc). Bạn có thể chỉ định các tác nhân khác nhau đến các nhà cung cấp LLM khác nhau, kết hợp ChatGPT cho các công việc phức tạp với các mô hình nhanh hơn, rẻ hơn cho các công việc thường xuyên.

Hệ thống trí nhớ cho phép các tác nhân học hỏi từ công việc trước đó, giúp họ cải thiện kỹ năng trong vai trò cụ thể theo thời gian thay vì phải bắt đầu lại từ đầu với mỗi công việc.

Các tính năng nổi bật của CrewAI

Định nghĩa các phụ thuộc công việc tùy chỉnh để kiểm soát các công việc mà các tác nhân phải hoàn thành trước khi các tác nhân khác có thể bắt đầu các bước được giao của mình.

Cấu hình lịch sử cá nhân của các đại lý để định hình cách họ tiếp cận vấn đề và giao tiếp với các đại lý khác trong nhóm.

Vượt qua các hành vi mặc định của agent cho các công việc cụ thể khi bạn cần các phương pháp suy luận khác nhau cho các trường hợp đặc biệt.

Xuất nhật ký thực thi của nhóm để hiển thị toàn bộ lịch sử cuộc hội thoại giữa các ví dụ về trợ lý AI và quy trình ra quyết định của chúng.

Giới hạn của CrewAI

Kiến thức về lập trình Python là cần thiết để cấu hình hệ thống đại lý và quy trình làm việc một cách hiệu quả.

Tài liệu hướng dẫn chủ yếu dựa vào các ví dụ mã nguồn, điều này có thể gây khó khăn cho các nhóm mới làm quen với việc quản lý quy trình AI.

Các tương tác giữa nhiều tác nhân trở nên khó khăn để gỡ lỗi khi các tác nhân phối hợp theo cách không mong đợi.

Giá cả của CrewAI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về CrewAI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.6/5 (45+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về CrewAI?

Theo phản hồi được chia sẻ trên G2:

Điểm nổi bật của crewAI là khi xây dựng một agent, chúng ta có thể cung cấp vai trò, mục tiêu và bối cảnh cho agent đó, điều này giúp nâng cao hiệu suất của agent rất nhiều. Nó hỗ trợ tất cả các nhà cung cấp LLM như OpenAI, Groq, Nvidia Nemo, v.v. Tài liệu hướng dẫn rất rõ ràng và dễ hiểu. Nó hỗ trợ nhiều công cụ và máy chủ MCP mà chúng ta có thể sử dụng để xây dựng hệ thống Multi-Agent.

🔍 Bạn có biết? Chất lượng giao tiếp quan trọng hơn nhiều so với tần suất. Các nhóm hoàn thành nhiều công việc hơn khi dành thời gian chia sẻ ý tưởng một cách rõ ràng và suy nghĩ kỹ lưỡng, thay vì chỉ nói chuyện thường xuyên.

10. AutoGen (Tốt nhất cho giải quyết vấn đề đa tác nhân trong cuộc hội thoại)

qua AutoGen

AutoGen, được phát triển bởi Microsoft Research, tập trung vào các tác nhân giải quyết vấn đề thông qua đối thoại thay vì các quy trình làm việc cứng nhắc.

Các tác nhân thảo luận về các phương pháp tiếp cận, thách thức lôgic của nhau và đàm phán giải pháp thông qua cuộc hội thoại qua lại. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các công việc phức tạp khi con đường giải pháp không rõ ràng ngay từ đầu; các tác nhân có thể khám phá các phương pháp khác nhau và phê bình lôgic của nhau cho đến khi đạt được sự đồng thuận.

Công cụ trợ lý AI thực thi mã Python trong quá trình hội thoại, cho phép thực hiện tính toán, phân tích dữ liệu hoặc kiểm tra giả thuyết mà không cần rời khỏi cuộc hội thoại. Bạn có thể tham gia vào cuộc hội thoại của trợ lý tại bất kỳ thời điểm nào để cung cấp hướng dẫn hoặc đưa ra quyết định, đảm bảo con người luôn kiểm soát khi cần thiết.

Các tính năng nổi bật của AutoGen

Đặt giới hạn số lượt cuộc hội thoại tối đa để ngăn nhân viên hỗ trợ tranh luận vô tận khi không thể đạt được sự đồng thuận.

Cấu hình các môi trường thực thi mã cách ly để tách biệt mã do agent tạo ra khỏi môi trường sản xuất của bạn nhằm đảm bảo bảo mật.

Xác định các điều kiện kết thúc cuộc hội thoại của đại lý khi họ đạt được các mục tiêu cụ thể hoặc đáp ứng các tiêu chí thành công.

Lưu trữ phản hồi của các đại lý để tránh các cuộc gọi API trùng lặp khi các đại lý thảo luận về các vấn đề tương tự nhiều lần.

Thực hiện các hàm lựa chọn loa tùy chỉnh để kiểm soát loa nào sẽ phát tiếng tiếp theo dựa trên ngữ cảnh của cuộc hội thoại.

Giới hạn của AutoGen

Các cuộc hội thoại đa tác nhân kéo dài tiêu tốn lượng token đáng kể, làm tăng chi phí API một cách nhanh chóng.

Việc chuyển từ giai đoạn phát triển sang triển khai sản xuất đòi hỏi cơ sở hạ tầng bổ sung ngoài khung nền tảng.

Giá cả của AutoGen

Miễn phí (Nguồn mở)

Đánh giá và nhận xét về AutoGen

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về AutoGen?

Một người dùng Reddit viết:

Đối với các công việc đơn giản như tạo mã bằng LLM (ví dụ: tạo kịch bản bằng ChatGPT4), nó khá hiệu quả. Lớp UserProxyAgent tối ưu hóa quá trình xác minh, đánh giá và thực thi mã (kể cả trong Docker). Điều này loại bỏ chu kỳ tẻ nhạt của việc sao chép và dán mã vào IDE, chạy nó, kiểm tra kết quả, xác định vấn đề, gửi lại cho LLM để sửa chữa và lặp lại quá trình này nhiều lần. UserProxyAgent đảm nhận việc tự động hóa này.

📖 Xem thêm: Mẹo và thủ thuật tăng năng suất cho bạn

