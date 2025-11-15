12 công cụ AI giúp thay đổi cách viết đề xuất tài trợ cho các nhóm

Viết đơn xin tài trợ có vẻ như công việc quản trị viên, nhưng thực tế có nhiều yếu tố quan trọng hơn đang được đặt cược.

Đằng sau mỗi đề xuất là một nhóm âm thầm cân bằng các hạn chót, thu thập dữ liệu, và kết nối các câu chuyện — và tất cả điều này diễn ra trong một thế giới nơi các tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ nhận được hơn $300 tỷ từ các khoản tài trợ của chính phủ mỗi năm.

Đó là quy mô của cơ hội. Nhưng thách thức thực sự là có sức chứa và sự rõ ràng để kể một câu chuyện thuyết phục và đạt được mọi mục tiêu trước khi thời gian kết thúc.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu 12 công cụ AI viết đơn xin tài trợ giúp nhóm của bạn viết đơn sắc bén hơn, làm việc nhanh hơn và lấy lại sự tập trung mà họ rất cần – để họ có thể dành ít thời gian hơn cho các quy trình phức tạp và nhiều thời gian hơn cho việc tạo ra tác động thực sự.

Các công cụ AI dành cho nhóm viết đề xuất tài trợ là phần mềm chuyên dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo để làm cho quá trình viết đề xuất tài trợ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Hãy xem chúng như một trợ lý thông minh cho toàn bộ nhóm của bạn, hỗ trợ từ nghiên cứu, viết lách, hợp tác cho đến đảm bảo tuân thủ mọi quy định.

Các công cụ này được hỗ trợ bởi các công nghệ như xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), giúp chúng hiểu và viết văn bản giống như con người. Khác với một công cụ kiểm tra chính tả đơn giản, chúng có thể giúp bạn tạo ra các phần hoàn chỉnh của một đề xuất, tóm tắt các tài liệu nghiên cứu dài và thậm chí điều chỉnh phong cách viết của bạn để phù hợp với giọng điệu của nhà tài trợ cụ thể.

Điều làm cho các công cụ này trở nên đặc biệt đối với các nhóm là chúng được thiết kế cho hợp tác nhóm, cho phép bạn thực hiện công việc cùng nhau tại một nơi duy nhất thay vì phải gửi tài liệu qua lại. Chúng cung cấp các tính năng như chỉnh sửa thời gian thực và chiến lược quản lý kiến thức tích hợp, giúp mọi người luôn đồng bộ thông tin trên cùng một trang.

💡Mẹo hay: Nếu bạn muốn duy trì quy trình làm việc gọn gàng và tuân thủ quy định, bạn có thể thích Mẫu Quy Trình Tiêu Chuẩn (SOP) cho Tổ Chức Phi Lợi Nhuận — đây là cách thực tiễn để tiêu chuẩn hóa quy trình của bạn và đảm bảo mọi người đều trên cùng một trang.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Kích thước nhóm Giá cả* ClickUp Quản lý tài trợ toàn diện với AI ClickUp Brain, ClickUp Tài liệu, Trường Tùy chỉnh Mọi kích thước Gói Miễn phí vĩnh viễn; các gói trả phí có sẵn. Grantable Viết và nghiên cứu tài trợ bằng AI Công cụ viết đơn xin tài trợ AI, thư viện thông minh, không gian làm việc nhóm Doanh nghiệp vừa và nhỏ Không có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $24/người dùng/tháng Grant Assistant Soạn thảo đề xuất nhanh chóng Viết tự động hóa, ghép nối nhà tài trợ Nhóm nhỏ Không có kế hoạch miễn phí; giá tùy chỉnh Instrumentl Tìm kiếm và đang theo dõi cơ hội Tìm kiếm tài trợ, đang theo dõi hạn chót Từ trung bình đến lớn Không có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $326/tháng Grantboost Tùy chỉnh đề xuất bằng công nghệ AI Thư viện mẫu, công cụ tùy chỉnh Mọi kích thước Kế hoạch miễn phí có sẵn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19.99/tháng Grant Orb Quy trình nộp đơn được tối ưu hóa Tự động hóa, kiểm tra tuân thủ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Không có kế hoạch miễn phí; Giá tùy chỉnh ChatGPT Hỗ trợ viết chung Tạo nội dung, hỗ trợ nghiên cứu Mọi kích thước Gói miễn phí có giới hạn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng Claude Nội dung dài và phân tích Cửa sổ bối cảnh mở rộng, chỉnh sửa chi tiết Mọi kích thước Gói miễn phí giới hạn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng Gemini Nghiên cứu & kiểm tra thông tin Tích hợp web, đa phương thức Mọi kích thước Kế hoạch miễn phí có sẵn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19.99/tháng Perplexity Nghiên cứu có trích dẫn Tìm kiếm thời gian thực, đang theo dõi nguồn Mọi kích thước Gói miễn phí có sẵn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng Fireflies Ghi chép cuộc họp & phân tích Chuyển đổi văn bản, các mục cần thực hiện Mọi kích thước Kế hoạch miễn phí có sẵn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $18/người dùng/tháng Fundwriter. ai Đề xuất tập trung vào tổ chức phi lợi nhuận Mẫu, đo lường tác động Các tổ chức phi lợi nhuận quy mô nhỏ Không có kế hoạch miễn phí (dùng thử 7 ngày); các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Việc lựa chọn công cụ AI phù hợp cho nhóm viết đơn xin tài trợ của bạn đòi hỏi phải vượt qua những tính năng AI hoa mỹ để tập trung vào những yếu tố thực sự cải thiện quy trình làm việc và tỷ lệ thành công của bạn.

Bạn cần một công cụ không chỉ viết tốt mà còn giúp nhóm của bạn tổ chức công việc hiệu quả và bảo mật dữ liệu.

Đầu tiên, hãy xem xét vấn đề bảo mật, vì các đề xuất tài trợ thường chứa thông tin cá nhân nhạy cảm (PII). Hãy tìm kiếm công cụ có các biện pháp bảo mật dữ liệu mạnh mẽ, tuân thủ SOC 2 và có nhật ký kiểm tra rõ ràng để đảm bảo trách nhiệm giải trình.

Tiếp theo, hãy xem xét cách công cụ này sẽ phù hợp với quy trình của nhóm bạn. Công cụ có hỗ trợ hợp tác thời gian thực và cung cấp kiểm soát phiên bản rõ ràng để tránh nhầm lẫn không? Bạn có thể cài đặt quyền truy cập dựa trên vai trò để người viết, người duyệt và quản lý ngân sách chỉ xem những gì họ cần không? Mục tiêu là tối ưu hóa quy trình viết đề xuất tài trợ, không phải thêm một lớp phức tạp khác.

Dưới đây là một số điểm khóa cần lưu ý. ✨

Kiến thức chuyên sâu về tài trợ: Một trợ lý viết đề xuất tài trợ AI tốt nên hiểu rõ sự khác biệt giữa tuyên bố nhu cầu và kế hoạch đánh giá. Hãy tìm các công cụ được đào tạo trên các đề xuất tài trợ thực tế, vì chúng sẽ tạo ra nội dung phù hợp hơn so với AI đa năng.

Tính chính xác của trích dẫn: Đối với các đơn xin tài trợ đòi hỏi nhiều nghiên cứu, bạn cần một công cụ AI có thể là nhà cung cấp nguồn tham khảo chính xác cho các khẳng định của mình. Điều này giúp tránh việc vô tình bao gồm thông tin sai lệch hoặc "ảo giác", mà các nghiên cứu cho thấy xảy ra với tỷ lệ Đối với các đơn xin tài trợ đòi hỏi nhiều nghiên cứu, bạn cần một công cụ AI có thể là nhà cung cấp nguồn tham khảo chính xác cho các khẳng định của mình. Điều này giúp tránh việc vô tình bao gồm thông tin sai lệch hoặc "ảo giác", mà các nghiên cứu cho thấy xảy ra với tỷ lệ 28,6% đối với GPT-4 khi tạo ra các tham chiếu - khiến việc kiểm tra sự thật trở nên thiết yếu.

Hỗ trợ kỹ thuật prompt: Chất lượng đầu ra của AI phụ thuộc vào chất lượng đầu vào, hay còn gọi là "prompt". Các công cụ tốt nhất cung cấp Chất lượng đầu ra của AI phụ thuộc vào chất lượng đầu vào, hay còn gọi là "prompt". Các công cụ tốt nhất cung cấp các prompt và hướng dẫn viết AI để giúp nhóm của bạn đặt câu hỏi đúng và đạt được kết quả tốt nhất.

Khả năng tích hợp: Việc viết đơn xin tài trợ không diễn ra trong một môi trường độc lập. Hãy chọn công cụ có thể kết nối với hệ thống công nghệ của bạn, như phần mềm tự động hóa quy trình làm việc , lịch, lưu trữ đám mây và ứng dụng giao tiếp, để tránh phải chuyển đổi liên tục giữa các nền tảng.

👀 Bạn có biết: Elon Musk từng thách thức Liên Hợp Quốc chứng minh cách $6 tỷ có thể giúp chấm dứt nạn đói trên thế giới. Liên Hợp Quốc đã trình bày một kế hoạch chi tiết… nhưng nguồn tài trợ không bao giờ được cấp. Đây là một lời nhắc nhở rằng ngay cả những nhà tài trợ lớn nhất cũng có thể rút lui — vì vậy, các đề xuất mạnh mẽ (và kế hoạch rõ ràng) quan trọng hơn những lời hứa hẹn lớn.

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu chi tiết về từng công cụ!

ClickUp (Tốt nhất cho quản lý tài trợ AI tất cả trong một)

Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp được thiết kế để đáp ứng tất cả các quy trình làm việc sáng tạo của bạn trong một nền tảng duy nhất.

Đưa toàn bộ quy trình viết đơn xin tài trợ của bạn vào một không gian làm việc AI tích hợp duy nhất — một nền tảng thống nhất nơi tất cả công việc, dữ liệu và AI của bạn được kết nối tại một nơi — và loại bỏ tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ gây cản trở hiệu suất của nhóm với ClickUp.

ClickUp Brain đóng vai trò trung tâm trong quy trình này như một đối tác AI hỗ trợ liên tục. Bắt đầu bằng cách mở một tài liệu ClickUp Doc và thông báo cho Brain về những gì bạn cần: cấu trúc đề xuất, ưu tiên của nhà tài trợ, và câu chuyện bạn muốn truyền tải. Brain sẽ tạo ra bản nháp đầu tiên phản ánh đúng giọng điệu của tổ chức bạn, vì nó dựa trên tất cả thông tin đã có trong không gian làm việc của bạn – các đề xuất trước đây, ghi chú nghiên cứu, báo cáo tác động.

Kết hợp tài liệu ClickUp với ClickUp Brain để tạo tài liệu hướng dẫn nhanh hơn.

Khi bạn sẵn sàng hoàn thiện, Brain có thể chỉnh sửa ngôn ngữ, củng cố các phần và duy trì tính nhất quán về thuật ngữ trong mọi đề xuất.

Khi bản nháp của bạn đã hoàn thiện, hãy biến tài liệu thành hành động. Kết nối tài liệu với một nhiệm vụ ClickUp, giao nhiệm vụ cho người đánh giá, thêm hạn chót và gắn thẻ các bên liên quan — tất cả đều được thực hiện tại cùng một nơi mà đề xuất được lưu trữ. Người đánh giá không cần phải tìm kiếm tệp hoặc phiên bản mới; họ chỉ cần mở nhiệm vụ và bình luận trực tiếp trong tài liệu theo thời gian thực. Mọi giai đoạn của chu kỳ đánh giá đều trở nên hiển thị và có thể theo dõi.

Thêm danh sách công việc, ngày đáo hạn, người được giao cùng với trạng thái tùy chỉnh để bạn đang theo dõi quy trình làm việc của mình.

ClickUp cung cấp cho bạn cấu trúc vận hành để duy trì đà phát triển này. Sử dụng Trường Tùy Chỉnh để ghi lại yêu cầu của nhà tài trợ, dòng thời gian, tệp đính kèm, nhu cầu ngân sách và tiêu chí nộp hồ sơ cho tất cả các dự án tài trợ của bạn. Sau đó, xây dựng quy trình làm việc trực quan bằng cách sử dụng Trạng Thái Nhiệm Vụ Tùy Chỉnh, bản đồ hành trình của từng đề xuất từ Nghiên cứu → Soạn thảo → Kiểm tra → Phê duyệt cuối cùng → Nộp.

Các tính năng tự động hóa trong ClickUp sẽ xử lý phần còn lại — gán người xem xét tiếp theo khi trạng thái thay đổi, gửi nhắc nhở về hạn chót trước khi bài nộp/gửi, và nâng cấp công việc khi việc phê duyệt bị trì hoãn. Thay vì quản lý quy trình thủ công, quy trình tự động quản lý chính nó.

Và vì mọi thứ đều được kết nối trong một không gian làm việc AI tích hợp, Brain có thể cung cấp thông tin chi tiết ngay lập tức — lấy bối cảnh từ các đơn xin tài trợ trước đó hoặc ghi chú cuộc họp, nhắc nhở bạn về những gì đã thành công lần trước, trả lời các câu hỏi về yêu cầu, hoặc hiển thị dữ liệu mà bạn đã quên.

Với AI của ClickUp, toàn bộ không gian làm việc của bạn trở nên có thể tìm kiếm và phản hồi. Không bao giờ bỏ lỡ chi tiết quan trọng nào nữa.

Điểm nổi bật? Bạn có thể sử dụng nhiều mô hình AI như Claude, ChatGPT và Gemini ngay trong ClickUp Brain để xử lý các công việc viết lách, không cần công cụ bổ sung.

Đây là cách một quy trình xin tài trợ được hỗ trợ bởi AI hoạt động: viết, nghiên cứu, hợp tác và quản lý trong một nền tảng duy nhất – không có sự phân tán công cụ, không mất file, không có điểm nghẽn. Chỉ có một nhóm có thể làm việc nhanh hơn, viết tốt hơn và tập trung vào việc tài trợ cho tác động mà họ muốn tạo ra.

👋🏾 Cần hỗ trợ để bắt đầu? Sử dụng mẫu đề xuất tài trợ từ ClickUp để bắt đầu công việc của bạn một cách nhanh chóng!

Tải mẫu miễn phí Mẫu sẵn sàng sử dụng này giúp bạn cài đặt quy trình viết đơn xin tài trợ một cách trơn tru và nhanh chóng.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

ClickUp Brain cho việc viết đơn xin tài trợ: Tạo bản nháp đầu tiên, tóm tắt nghiên cứu và chỉnh sửa các phần cho các đối tượng khác nhau. Vì nó lấy ngữ cảnh từ toàn bộ không gian làm việc của bạn, các đề xuất AI sẽ phù hợp và đồng nhất với giọng điệu của tổ chức bạn.

ClickUp Docs với tính năng hợp tác thời gian thực: Cho phép toàn bộ nhóm của bạn viết và chỉnh sửa đề xuất cùng lúc, với con trỏ trực tiếp và bình luận theo chủ đề. Bạn cũng có thể duy trì lịch sử phiên bản đầy đủ để theo dõi mọi thay đổi.

ClickUp Custom Task Trạng thái và Tự động hóa: Tạo quy trình làm việc tùy chỉnh phù hợp hoàn hảo với quy trình xin tài trợ của bạn. Tự động di chuyển các đề xuất từ giai đoạn soạn thảo sang giai đoạn xem xét và bài nộp/gửi, đảm bảo mọi người đều đồng bộ.

Thư viện mẫu: Lưu trữ các đề xuất thành công nhất của bạn dưới dạng mẫu trong Thư viện Mẫu. Điều này giúp bạn Lưu trữ các đề xuất thành công nhất của bạn dưới dạng mẫu trong Thư viện Mẫu. Điều này giúp bạn tiêu chuẩn hóa quy trình và bắt đầu nhanh chóng với các đơn xin mới mà không cần bắt đầu từ đầu.

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Giải pháp tất cả trong một kết hợp viết đề xuất tài trợ, quản lý dự án và hợp tác nhóm, giúp bạn không phải chuyển đổi giữa các ứng dụng khác nhau.

Khả năng hiểu ngữ cảnh của ClickUp Brain giúp đưa ra các đề xuất AI chính xác và phù hợp hơn so với các công cụ độc lập.

Các tùy chọn tùy chỉnh đa dạng cho phép bạn xây dựng quy trình làm việc chính xác mà nhóm của bạn cần.

Nhược điểm:

Với phạm vi tính năng rộng, việc cài đặt và tùy chỉnh cho nhu cầu cụ thể của bạn có thể mất một chút thời gian.

Người dùng mới có thể gặp một số khó khăn ban đầu khi làm quen với tất cả các tính năng của nền tảng.

Giá cả của ClickUp

bảng giá

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

ClickUp Brain MAX đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc của tôi. Cách nó kết hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trên một nền tảng giúp phản hồi nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, và tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên toàn nền tảng là một công cụ tiết kiệm thời gian đáng kể. Tôi cũng rất đánh giá cao tính bảo mật cấp doanh nghiệp, mang lại sự an tâm khi xử lý thông tin nhạy cảm. Điều nổi bật nhất là cách nó giúp tôi loại bỏ những thông tin không cần thiết và suy nghĩ rõ ràng hơn — dù là tóm tắt cuộc họp, soạn thảo nội dung hay brainstorming ý tưởng mới. Nó giống như có một trợ lý AI tất cả trong một, thích ứng với mọi nhu cầu của tôi.

ClickUp Brain MAX đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc của tôi. Cách nó kết hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trên một nền tảng giúp phản hồi nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, và tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên toàn nền tảng là một công cụ tiết kiệm thời gian đáng kể. Tôi cũng rất đánh giá cao tính bảo mật cấp doanh nghiệp, mang lại sự an tâm khi xử lý thông tin nhạy cảm. Điều nổi bật nhất là cách nó giúp tôi loại bỏ những thông tin không cần thiết và suy nghĩ rõ ràng hơn — dù là tóm tắt cuộc họp, soạn thảo nội dung hay brainstorming ý tưởng mới. Nó giống như có một trợ lý AI tất cả trong một, có thể thích ứng với mọi nhu cầu của tôi.

2. Grantable (Phù hợp nhất cho việc viết đề xuất tài trợ chuyên biệt)

qua Grantable

Grantable là nền tảng viết đơn xin tài trợ AI được thiết kế riêng cho ngôn ngữ và cấu trúc của các đơn xin tài trợ. Nền tảng này kết hợp trợ lý viết thông minh với không gian làm việc hợp tác, khiến nó trở thành lựa chọn mạnh mẽ cho các nhóm tập trung hoàn toàn vào việc thu hút tài trợ. Hệ thống AI của nền tảng được đào tạo trên một bộ dữ liệu khổng lồ về các đơn xin tài trợ thành công, do đó nó hiểu rõ những gì các nhà tài trợ đang tìm kiếm.

Thư viện nội dung thông minh là tính năng nổi bật, cho phép bạn lưu trữ và tái sử dụng nội dung tốt nhất của mình. Bạn có thể lưu trữ tuyên bố sứ mệnh của tổ chức, mô tả chương trình và dữ liệu tác động, sau đó để AI điều chỉnh chúng cho các đề xuất mới. Điều này đảm bảo tính nhất quán và giúp nhóm của bạn tránh phải viết lại cùng một thông tin nhiều lần.

Các tính năng nổi bật của Grantable

Công cụ viết đề xuất tài trợ dựa trên AI: Tạo nội dung mục tiêu dựa trên ưu tiên của nhà tài trợ và các ví dụ đề xuất thành công.

Thư viện nội dung thông minh: Lưu trữ, gắn thẻ và truy xuất văn bản mẫu của bạn, giúp dễ dàng tái sử dụng nội dung thành công.

Không gian làm việc nhóm: Cho phép hợp tác mượt mà với quản lý công việc tích hợp, thời hạn đang theo dõi và quy trình kiểm duyệt.

Ưu và nhược điểm của Grantable

Ưu điểm:

Được thiết kế chuyên biệt cho việc viết đơn xin tài trợ, với sự hiểu biết sâu sắc về cấu trúc của các đề xuất.

Học hỏi giọng điệu của tổ chức bạn theo thời gian để có những đề xuất AI nhất quán hơn.

Theo dõi các cơ hội tài trợ từ giai đoạn phát hiện đến báo cáo.

Nhược điểm:

Thiếu các tính năng quản lý dự án và kế hoạch tổng thể cho các công việc tổ chức khác.

Ít tùy chọn tích hợp với phần mềm khác

Giá cả có thể là một thách thức đối với các tổ chức phi lợi nhuận quy mô nhỏ.

Giá cả hợp lý

Gói cơ bản: $24 mỗi người dùng mỗi tháng

Ưu điểm: $60 mỗi người dùng mỗi tháng

Đơn vị cung cấp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Grantable

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

📮ClickUp Insight: 18% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng AI để tổ chức cuộc sống thông qua lịch, công việc và nhắc nhở. 15% khác muốn AI xử lý các công việc lặp đi lặp lại và công việc hành chính. Việc cần làm để làm được điều này là một công cụ AI cần có khả năng: hiểu mức độ ưu tiên của từng công việc trong quy trình làm việc, thực hiện các bước cần thiết để tạo công việc hoặc điều chỉnh công việc, và cài đặt các quy trình làm việc tự động hóa. Hầu hết các công cụ chỉ hỗ trợ một hoặc hai bước trong quy trình này. Tuy nhiên, ClickUp đã giúp người dùng tích hợp lên đến 5+ ứng dụng thông qua nền tảng của chúng tôi! Trải nghiệm tính năng lên lịch thông minh bằng AI, nơi các công việc và cuộc họp có thể được phân bổ dễ dàng vào các khung giờ trống trong lịch của bạn dựa trên mức độ ưu tiên. Bạn cũng có thể cài đặt các quy tắc tự động hóa tùy chỉnh thông qua ClickUp Brain để xử lý các công việc lặp đi lặp lại. Tạm biệt công việc lặp đi lặp lại!

3. Grant Assistant (Phù hợp nhất cho việc tạo bản nháp đầu tiên nhanh chóng)

Grant Assistant là một trợ lý viết đề xuất tài trợ AI tập trung vào tốc độ và hiệu quả. Nó được thiết kế để giúp các nhóm nhỏ và các nhóm nhanh chóng soạn thảo đề xuất và tìm kiếm các cơ hội tài trợ phù hợp.

Nếu nhóm của bạn thiếu thời gian và nguồn lực, công cụ này có thể giúp bạn hoàn thành bản nháp đầu tiên cạnh tranh chỉ trong vài phút.

Điểm mạnh chính của nền tảng này là khả năng tạo đề xuất nhanh chóng. Bạn nhập thông tin dự án của mình, và AI sẽ tạo ra một bản nháp hoàn thành phù hợp với yêu cầu của nhà tài trợ. Nền tảng này còn có tính năng ghép đôi nhà tài trợ, quét cơ sở dữ liệu các khoản tài trợ để tìm cơ hội phù hợp với mục tiêu của bạn.

Các tính năng nổi bật của Grant Assistant

Tạo đề xuất nhanh chóng: Tạo bản nháp đầu tiên hoàn thành một cách nhanh chóng, sau đó bạn có thể tùy chỉnh về giọng điệu và độ dài.

Phối hợp tự động hóa với nhà tài trợ: Tìm kiếm các cơ hội tài trợ phù hợp dựa trên hồ sơ tổ chức của bạn.

Kiểm tra tuân thủ tích hợp: Tự động kiểm tra số từ, các phần bắt buộc và định dạng để tránh những lỗi đơn giản.

Ưu và nhược điểm của Grant Assistant

Ưu điểm:

Quy trình soạn thảo cực kỳ nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian đáng kể.

Giao diện thân thiện với người dùng giúp các thành viên không chuyên về công nghệ dễ dàng làm quen.

Giá cả phải chăng phù hợp với các tổ chức phi lợi nhuận quy mô nhỏ.

Nhược điểm:

Nội dung do AI tạo ra đôi khi có thể cảm thấy chung chung và cần chỉnh sửa nhiều.

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn cho các định dạng đề xuất độc đáo

Ít tính năng hợp tác nhóm hơn so với các nền tảng khác

Giá của Grant Assistant

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Grant Assistant

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

📖 Đọc thêm: Cách chỉnh sửa nội dung AI

4. Instrumentl (Tốt nhất cho việc tìm kiếm tài trợ và nghiên cứu nhà tài trợ)

qua Instrumentl

Instrumentl là một nền tảng mạnh mẽ để tìm kiếm và quản lý các cơ hội tài trợ. Mặc dù không phải là công cụ viết chính, điểm mạnh của nó nằm ở khả năng tìm kiếm tài trợ toàn diện và nghiên cứu nhà tài trợ. Nó giúp nhóm của bạn xây dựng một danh sách cơ hội chiến lược và mạnh mẽ, đảm bảo bạn luôn nộp đơn cho các khoản tài trợ phù hợp.

Nền tảng này sử dụng AI để ghép nối tổ chức của bạn với các nhà tài trợ phù hợp nhất từ cơ sở dữ liệu rộng lớn của mình. Nó vượt xa việc khớp từ khóa đơn giản để phân tích lịch sử tài trợ trước đây của nhà tài trợ, kích thước giải thưởng thông thường và phạm vi địa lý. Về cơ bản, Instrumentl là một công việc AI hỗ trợ ra quyết định, giúp tập trung thời gian và nguồn lực giới hạn của nhóm.

Các tính năng nổi bật của Instrumentl

Phát hiện tài trợ thông minh: Tìm kiếm các cơ hội phù hợp hoàn hảo và đánh giá chúng dựa trên sự phù hợp của tổ chức bạn.

Thông tin chi tiết về nhà tài trợ: Cung cấp các hồ sơ chi tiết về nhà tài trợ, bao gồm lịch sử tài trợ và ưu tiên của họ.

Quản lý thời hạn và công việc tập trung: Bảng điều khiển đang theo dõi tất cả cơ hội, thời hạn và công việc của nhóm.

Ưu và nhược điểm của Instrumentl

Ưu điểm:

Cơ sở dữ liệu tài trợ toàn diện và cập nhật nhất hiện có.

Thông tin chi tiết về nhà tài trợ giúp bạn đưa ra quyết định nộp đơn chiến lược.

Các công cụ tuyệt vời để trực quan hóa và quản lý quy trình xin tài trợ của bạn

Nhược điểm:

Giá cao có thể là rào cản đối với các tổ chức quy mô rất nhỏ.

Tập trung vào việc khám phá và đang theo dõi, với sự hỗ trợ viết AI giới hạn.

Số cơ hội khổng lồ có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp ban đầu.

Giá cả của Instrumentl

Dùng thử miễn phí 14 ngày

Nâng cao: $980 mỗi tháng

Ưu điểm: $544 mỗi tháng

Tiêu chuẩn: $326 mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về Instrumentl

G2: 4.9/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (hơn 100 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Instrumentl?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi đã sử dụng Instrumentl trong vài năm qua và đã giới thiệu dịch vụ của họ cho các tổ chức khác mà tôi là thành viên ban quản trị. Đây là một đơn vị dẫn đầu trong ngành và là một công cụ mạnh mẽ cho việc viết đơn xin tài trợ. Đây là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho bất kỳ nhà viết đơn xin tài trợ nào, với các cơ hội cập nhật, công nghệ tiên tiến và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

Tôi đã sử dụng Instrumentl trong vài năm qua và đã giới thiệu dịch vụ của họ cho các tổ chức khác mà tôi là thành viên ban quản trị. Đây là một đơn vị dẫn đầu trong ngành và là một công cụ mạnh mẽ cho việc viết đơn xin tài trợ. Đây là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho bất kỳ nhà viết đơn xin tài trợ nào, với các cơ hội cập nhật, công nghệ tiên tiến và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

🌼 Bạn có biết: Một nghiên cứu của Graphite cho thấy rằng tính đến tháng 11 năm 2024, khoảng 50,3% bài viết tiếng Anh mới trên web được gắn nhãn là do AI tạo ra chủ yếu.

5. Grantboost (Phù hợp nhất cho việc tùy chỉnh đề xuất quy mô lớn)

qua Grantboost

Grantboost là một nền tảng AI chuyên về việc cá nhân hóa các đề xuất cho các nhà tài trợ cụ thể. Nền tảng này kết hợp thư viện lớn các mẫu đề xuất tài trợ với công cụ tùy chỉnh AI, giúp nhóm của bạn tạo ra các đơn đăng ký được cá nhân hóa mà không cần bắt đầu từ đầu.

Hệ thống AI của nền tảng phân tích chi tiết dự án của bạn và sở thích của nhà tài trợ để tùy chỉnh các mẫu đề xuất sao cho phù hợp hoàn hảo. Nó đề xuất các cách cải thiện nội dung đề xuất dựa trên các mẫu thành công từ các đề xuất trước đó. Điều này giúp bạn tránh nộp các đơn xin tài trợ chung chung, "theo khuôn mẫu" mà nhà tài trợ có thể nhận ra ngay lập tức.

Các tính năng nổi bật của Grantboost

Thư viện mẫu động: Truy cập hàng trăm mẫu đã được kiểm chứng mà AI tự động tùy chỉnh cho dự án của bạn.

Gợi ý nội dung thông minh: Nhận các gợi ý thời gian thực để cải thiện nội dung đề xuất của bạn dựa trên những gì đã trở thành công việc với nhà tài trợ đó trong quá khứ.

Tự động hóa phần mô tả ngân sách: Tạo các giải thích chi tiết về ngân sách phù hợp hoàn hảo với câu chuyện của đề xuất của bạn.

Ưu và nhược điểm của Grantboost

Ưu điểm:

Bộ sưu tập mẫu đa dạng bao phủ hầu hết các loại đơn xin tài trợ phổ biến.

Khả năng tùy chỉnh mạnh mẽ đảm bảo các đề xuất có cảm giác độc đáo và được thiết kế riêng biệt.

Dễ học, giúp các thành viên mới trong nhóm có thể làm việc với năng suất nhanh chóng.

Nhược điểm:

Không hiệu quả cho các đơn xin tài trợ chuyên môn cao hoặc kỹ thuật phức tạp.

Các tính năng quản lý dự án giới hạn cho việc đang theo dõi sau khi nộp đơn.

Đề xuất của AI đôi khi có thể không phù hợp với giọng điệu.

Giá cả của Grantboost

Miễn phí

Ưu điểm: $19.99 mỗi tháng

Nhóm: $29.99 mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về Grantboost

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

⚡️ Kho mẫu: Các tùy chọn mẫu đề xuất tài trợ miễn phí cho tổ chức phi lợi nhuận

6. Grant Orb (Tốt nhất cho tự động hóa quy trình làm việc và kiểm tra tuân thủ)

qua Grant Orb

Grant Orb là phần mềm viết đề xuất tài trợ tập trung vào tự động hóa các công việc hành chính trong quá trình viết đề xuất. Nó giúp bạn tối ưu hóa quy trình làm việc và đảm bảo mỗi đề xuất đều tuân thủ các yêu cầu của nhà tài trợ. Nếu nhóm của bạn dành quá nhiều thời gian cho việc định dạng và logistics nộp hồ sơ, công cụ này có thể giúp nhóm bạn tập trung vào việc viết.

Điểm mạnh của nền tảng này là khả năng tự động hóa quy trình làm việc. Bạn có thể tạo quy trình phê duyệt tùy chỉnh, cài đặt nhắc nhở tự động và đang theo dõi các đề xuất qua từng giai đoạn. Công cụ kiểm tra tuân thủ tự động xác minh rằng bạn đã đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật, giảm thiểu rủi ro đơn đăng ký bị từ chối do sai sót nhỏ.

Các tính năng nổi bật của Grant Orb

Quản lý quy trình làm việc tự động hóa: Thiết lập các quy trình làm việc tùy chỉnh để hướng dẫn các đề xuất từ giai đoạn soạn thảo đến bài nộp/gửi một cách tự động hóa.

Kiểm tra tuân thủ toàn diện: Đảm bảo các đề xuất đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật, như số từ và các tệp đính kèm bắt buộc.

Quản lý cổng thông tin nộp bài tích hợp: Điều hướng các cổng thông tin tài trợ khác nhau từ một giao diện duy nhất, tiết kiệm thời gian và giảm bớt phiền toái.

Ưu và nhược điểm của Grant Orb

Ưu điểm:

Các tính năng tự động hóa xuất sắc giúp giảm đáng kể công việc hành chính thủ công.

Các công cụ tuân thủ mạnh mẽ giúp giảm thiểu rủi ro bị từ chối do lỗi kỹ thuật.

Trình tạo quy trình làm việc trực quan dễ sử dụng mà không cần kỹ năng kỹ thuật.

Nhược điểm:

Hỗ trợ viết AI giới hạn so với các nền tảng khác

Cơ sở dữ liệu nhỏ hơn về các cơ hội tài trợ

Giao diện người dùng có vẻ không hiện đại bằng một số đối thủ cạnh tranh.

Giá cả của Grant Orb

Liên hệ để biết thông tin về giá cả.

Đánh giá và nhận xét về Grant Orb

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

👀 Bạn có biết: Bản tin Thống kê Tài trợ Chính thức của Vương quốc Anh " Grants Statistics Bulletin 2023 to 2024 " cho thấy chính phủ đã cấp £153 tỷ trong kỳ đó—chỉ giảm nhẹ so với £156 tỷ của năm trước. Quy mô tài trợ này cho thấy "miếng bánh" lớn đến mức nào—và tầm quan trọng của việc quản lý cạnh tranh và quy trình khi số tiền lên đến hàng trăm tỷ. Điều này càng là nguồn cảm hứng để viết một đề xuất tài trợ thành công!

7. ChatGPT (Phù hợp nhất cho việc hỗ trợ viết linh hoạt và đa năng)

qua ChatGPT

ChatGPT là một công cụ viết AI mạnh mẽ và đa năng, có thể trở thành một tài sản quý giá cho bất kỳ nhóm viết đơn xin tài trợ nào. Mặc dù không phải là phần mềm chuyên dụng cho việc viết đơn xin tài trợ, khả năng tạo ý tưởng, soạn thảo nội dung và hoàn thiện ngôn ngữ của nó khiến nó trở thành một lựa chọn linh hoạt và dễ tiếp cận cho phạm vi công việc.

Bạn có thể sử dụng nó để brainstorm ý tưởng dự án, vượt qua tình trạng bí ý tưởng khi viết phần khó khăn, hoặc đơn giản hóa ngôn ngữ kỹ thuật phức tạp cho đối tượng độc giả phổ thông. Tính chất cuộc hội thoại của nó cho phép bạn yêu cầu chỉnh sửa và khám phá các góc nhìn khác nhau, khiến nó trở thành một đối tác tuyệt vời cho tư duy sáng tạo và hoàn thiện bản thảo cuối cùng của bạn.

Các tính năng nổi bật của ChatGPT

Tạo nội dung đa năng: Tạo nội dung cho bất kỳ phần nào của đơn xin tài trợ, từ tóm tắt điều hành đến kế hoạch đánh giá.

Tinh chỉnh tương tác: Lặp lại quá trình viết thông qua đối thoại tự nhiên để đạt được cách diễn đạt hoàn hảo.

Hỗ trợ nghiên cứu: Giúp bạn hiểu các chủ đề phức tạp và tìm kiếm thông tin hỗ trợ cho đề xuất của bạn.

Ưu và nhược điểm của ChatGPT

Ưu điểm:

Rất linh hoạt và có thể xử lý hầu hết mọi công việc viết lách.

Luôn được cập nhật với các tính năng mới.

Cộng đồng người dùng lớn cung cấp nhiều mẹo và phương pháp tốt nhất.

Nhược điểm:

Thiếu kiến thức cụ thể về các quy tắc viết đề xuất tài trợ và yêu cầu của nhà tài trợ.

Không có tính năng hợp tác hoặc quản lý dự án tích hợp sẵn cho các nhóm.

Đôi khi có thể tạo ra thông tin không chính xác cần được kiểm tra lại.

Giá cả của ChatGPT

ChatGPT Plus: $20 mỗi tháng

Nhóm ChatGPT: $30 mỗi người dùng mỗi tháng

ChatGPT Pro: $200 mỗi tháng

ChatGPT doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ChatGPT

G2 : 4.7/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ChatGPT?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

ChatGPT đã trở thành công cụ ưa thích của tôi cho phạm vi rộng các công việc hàng ngày. Tôi sử dụng nó để soạn thảo email, viết và gỡ lỗi mã, tóm tắt tài liệu, tạo ý tưởng, thậm chí hỗ trợ nghiên cứu hoặc học hỏi các chủ đề mới. Khả năng thích ứng của nó thật ấn tượng, dù tôi cần viết sáng tạo, câu trả lời kỹ thuật hay lời khuyên thực tiễn, ChatGPT đều cung cấp kết quả nhanh chóng và phù hợp. Tôi thích cách nó giúp tăng tốc quy trình làm việc và đáng tin cậy trong việc lấp đầy khoảng trống kiến thức theo yêu cầu.

ChatGPT đã trở thành công cụ ưa thích của tôi cho phạm vi rộng các công việc hàng ngày. Tôi sử dụng nó để soạn thảo email, viết và gỡ lỗi mã, tóm tắt tài liệu, tạo ý tưởng, thậm chí hỗ trợ nghiên cứu hoặc học hỏi các chủ đề mới. Khả năng thích ứng của nó thật ấn tượng, dù tôi cần viết sáng tạo, câu trả lời kỹ thuật hay lời khuyên thực tiễn, ChatGPT đều cung cấp kết quả nhanh chóng và phù hợp. Tôi thích cách nó giúp tăng tốc quy trình làm việc và đáng tin cậy trong việc lấp đầy khoảng trống kiến thức theo yêu cầu.

8. Claude (Phù hợp nhất cho việc chỉnh sửa các đề xuất biểu mẫu và phức tạp)

qua Claude

Claude là một mô hình AI tiên tiến có khả năng xử lý các tài liệu dài và phức tạp. Điều này khiến nó đặc biệt hữu ích cho các nhóm viết đơn xin tài trợ đang thực hiện công việc trên các đề xuất toàn diện yêu cầu bối cảnh sâu sắc và tính nhất quán trong nội dung.

Nếu bạn từng gặp khó khăn trong việc duy trì tính nhất quán của một đề xuất dài 50 trang, Claude có thể giúp bạn.

Tính năng chính của nó là cửa sổ ngữ cảnh lớn, có nghĩa là nó có thể đọc và ghi nhớ toàn bộ đề xuất tài trợ cùng một lúc. Điều này cho phép nó đưa ra các đề xuất nhất quán trên tất cả các phần, từ phần giới thiệu đến phần ngân sách. Nó cũng giỏi trong việc phân tích đối số và đề xuất các cách để làm cho đối số của bạn về việc xin tài trợ trở nên mạnh mẽ hơn.

Các tính năng nổi bật của Claude

Cửa sổ bối cảnh mở rộng: Công việc với toàn bộ đề xuất tài trợ cùng lúc, đảm bảo tính nhất quán trong nội dung.

Chỉnh sửa và hoàn thiện chuyên nghiệp: Cung cấp phản hồi chi tiết về cấu trúc, đối số và tính rõ ràng.

Khả năng phân tích logic mạnh mẽ: Xử lý các đề xuất phức tạp và kỹ thuật với sự hiểu biết tinh tế.

Ưu và nhược điểm của Claude

Ưu điểm:

Xử lý tài liệu dài một cách chuyên nghiệp giúp duy trì chất lượng và tính nhất quán.

Rất giỏi trong việc duy trì giọng điệu và phong cách nhất quán giữa các tác giả khác nhau.

Khung đạo đức vững chắc giúp đảm bảo các đề xuất là trung thực và phù hợp.

Nhược điểm:

Không được đào tạo cụ thể về các quy tắc viết đề xuất tài trợ.

Hỗ trợ tích hợp giới hạn với các công cụ quản lý dự án khác

Đôi khi có thể quá thận trọng trong các đề xuất của mình.

Giá cả của Claude

Claude Pro: $20 mỗi tháng

Claude nhóm: $30 mỗi tháng

Claude Max: Từ $100 mỗi tháng

Claude Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Claude

G2: 4.4/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 20 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Claude?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Khả năng duy trì ngữ cảnh và hiểu các yêu cầu kinh doanh phức tạp của Claude rất mạnh mẽ. Claude giúp tôi cấu trúc các sản phẩm phức tạp và mô phỏng, phân tích lượng lớn văn bản hoặc dữ liệu, và soạn thảo các thông điệp khách hàng chính xác mà không làm mất đi ý định chiến lược.

Khả năng duy trì ngữ cảnh và hiểu các yêu cầu kinh doanh phức tạp của Claude rất mạnh mẽ. Claude giúp tôi cấu trúc các sản phẩm phức tạp và mô phỏng, phân tích lượng lớn văn bản hoặc dữ liệu, và soạn thảo các thông điệp khách hàng chính xác mà không làm mất đi ý định chiến lược.

📖 Đọc thêm: Top 10 phần mềm đang theo dõi ngày đáo hạn

9. Gemini (Phù hợp nhất cho nghiên cứu, kiểm tra thông tin và phân tích dữ liệu thời gian thực)

qua Gemini

Gemini, được phát triển bởi Google, là một công cụ AI nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu và kiểm tra thông tin. Nó được tích hợp sâu với tìm kiếm web, cho phép nhóm của bạn truy cập dữ liệu và thống kê thời gian thực để xây dựng một lập luận mạnh mẽ, dựa trên bằng chứng cho dự án của bạn.

Đây là một lợi thế lớn đối với các dự án tài trợ yêu cầu thông tin cập nhật.

Một trong những điểm mạnh độc đáo của nó là khả năng đa phương thức, có nghĩa là nó có thể hiểu và làm công việc với văn bản, hình ảnh và dữ liệu. Bạn có thể yêu cầu nó phân tích một biểu đồ từ một bài báo nghiên cứu hoặc tạo mô tả cho một hình ảnh dự án. Đối với các nhóm đã sử dụng Google Không gian Làm việc, Gemini tích hợp mượt mà với Tài liệu Google, Google Trang tính và Slides.

Các tính năng nổi bật của Gemini

Tìm kiếm web tích hợp: Truy cập dữ liệu và thống kê mới nhất theo thời gian thực để hỗ trợ các lập luận của bạn.

Phân tích nội dung đa phương thức: Hỗ trợ công việc phân tích biểu đồ, đồ thị và hình ảnh bên cạnh văn bản.

Tính năng hợp tác trong Google Không Gian Làm Việc: Tích hợp mượt mà với các công cụ mà nhóm của bạn có thể đã đang sử dụng.

Ưu và nhược điểm của Gemini

Ưu điểm:

Khả năng nghiên cứu xuất sắc đảm bảo các đề xuất được xây dựng dựa trên thông tin chính xác và cập nhật.

Tích hợp mượt mà với Google Không gian Làm việc giúp tối ưu hóa quá trình hợp tác.

Các tính năng đa phương thức hỗ trợ các đề xuất có nội dung đa dạng.

Nhược điểm:

Không chuyên biệt cho việc viết đơn xin tài trợ như các nền tảng chuyên dụng.

Các vấn đề tiềm ẩn về bảo mật dữ liệu đối với thông tin tổ chức nhạy cảm

Hiệu suất có thể không ổn định phụ thuộc vào công việc.

Giá cả của Gemini

Gemini Advanced (qua Google One AI Premium): $19,99 mỗi tháng

Gemini for Google Không gian Làm việc (Gói Doanh nghiệp): $20 mỗi người dùng mỗi tháng

Gemini cho Google Không gian Làm việc (Gói Enterprise): $30 mỗi người dùng mỗi tháng

Gemini Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Gemini

G2: 4.4/5 (250+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Gemini?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Thành thật mà nói, điểm mạnh nhất của Google Gemini chính là sự đơn giản trong việc sử dụng. Không cần thiết lập hay đào tạo—bạn chỉ cần bắt đầu gõ và nó sẽ tự động hoạt động. Nó hoạt động mượt mà và tự nhiên, đặc biệt nếu bạn đã sử dụng Gmail, Tài liệu Google hoặc các ứng dụng Google khác. Cách nó kết nối với Google Không gian Làm việc là một điểm cộng lớn đối với tôi.

Thành thật mà nói, điểm mạnh nhất của Google Gemini chính là sự đơn giản trong việc sử dụng. Không cần thiết lập hay đào tạo—bạn chỉ cần bắt đầu gõ và nó sẽ tự động bắt đầu công việc. Nó hoạt động mượt mà và tự nhiên, đặc biệt nếu bạn đã sử dụng Gmail, Tài liệu Google hoặc các ứng dụng Google khác. Cách nó kết nối với Google Không gian Làm việc là một điểm cộng lớn đối với tôi.

10. Perplexity (Phù hợp nhất cho nghiên cứu với các trích dẫn được xác minh)

qua Perplexity

Perplexity là một công cụ nghiên cứu AI hoạt động như một công cụ tìm kiếm mạnh mẽ. Nó được thiết kế để giúp bạn tìm kiếm thông tin chính xác và, quan trọng nhất, cho bạn biết nguồn gốc của thông tin đó.

Đối với các nhóm viết đề xuất tài trợ cần xây dựng các đề xuất được nghiên cứu kỹ lưỡng, công cụ này là vô cùng hữu ích trong việc duy trì tính chính xác của trích dẫn.

Khi bạn đặt câu hỏi cho Perplexity, nó không chỉ cung cấp câu trả lời mà còn kèm theo các trích dẫn có số được liên kết trực tiếp với nguồn gốc. Điều này giúp bạn nhanh chóng xác minh thông tin và xây dựng một câu chuyện có cơ sở vững chắc, được hỗ trợ đầy đủ. Đây là công cụ lý tưởng để tìm kiếm số liệu thống kê, nghiên cứu học thuật và các bằng chứng khác để củng cố phần mô tả nhu cầu của bạn.

Các tính năng nổi bật của Perplexity

Tìm kiếm web thời gian thực với nguồn trích dẫn: Cung cấp thông tin cập nhật với các trích dẫn rõ ràng cho mỗi tuyên bố.

Tổng hợp nghiên cứu: Kết hợp các thông tin từ nhiều nguồn thành một bản tóm tắt thống nhất.

Quản lý trích dẫn: Giúp bạn đang theo dõi các nguồn tham khảo và định dạng chúng một cách chính xác.

Ưu và nhược điểm của Perplexity

Ưu điểm:

Hệ thống đang theo dõi trích dẫn xuất sắc đảm bảo tất cả các lập luận đều được trích dẫn nguồn một cách chính xác.

Truy cập thông tin thời gian thực giúp các đề xuất luôn được cập nhật.

Giao diện sạch sẽ, tập trung là lựa chọn tuyệt vời cho các phiên nghiên cứu sâu.

Nhược điểm:

Hỗ trợ viết giới hạn ngoài việc tóm tắt nghiên cứu

Không có tính năng hợp tác tích hợp sẵn cho việc viết đề xuất theo nhóm.

Không hiệu quả cho các phần sáng tạo hoặc mô tả trong đề xuất.

Giá cả của Perplexity

Perplexity Pro: $20 mỗi tháng

Perplexity Max: $200 mỗi tháng

Perplexity Doanh Nghiệp Pro: $40 mỗi người dùng mỗi tháng

Perplexity Doanh nghiệp Max: $325 mỗi người dùng mỗi tháng

Perplexity Education Pro: $4.99 mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về Perplexity

G2: 4.6/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 20 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Perplexity?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi bắt đầu sử dụng Perplexity để thử nghiệm với AI, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng đây là một công cụ tìm kiếm tuyệt vời, tốt hơn nhiều so với Google: nó không tràn ngập quảng cáo hay quảng cáo trả phí và luôn cung cấp kết quả liên quan. Tính năng tốt nhất là liên kết trực tiếp đến nguồn, giúp bạn tự đánh giá độ tin cậy của chúng, và cho đến nay, chúng luôn đáng tin cậy. Và nó thực sự hữu ích trong việc tìm kiếm những thông tin khó tìm trên mạng, những thứ có thể mất của tôi 30 phút, Perplexity chỉ mất vài giây.

Tôi bắt đầu sử dụng Perplexity để thử nghiệm với AI, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng đây là một công cụ tìm kiếm tuyệt vời, tốt hơn nhiều so với Google: nó không tràn ngập quảng cáo hay quảng cáo trả phí và luôn cung cấp kết quả liên quan. Tính năng tốt nhất là liên kết trực tiếp đến nguồn, giúp bạn tự đánh giá độ tin cậy của chúng, và cho đến nay, chúng luôn đáng tin cậy. Và nó thực sự hữu ích trong việc tìm kiếm những thông tin khó tìm trên mạng, những thứ có thể mất của tôi 30 phút, Perplexity chỉ mất vài giây.

Học cách sử dụng AI cho việc lập tài liệu:

11. Fireflies (Tốt nhất cho việc ghi chép và tìm kiếm thông tin từ cuộc họp)

qua Fireflies AI

Fireflies là trợ lý họp AI tự động ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt các cuộc hội thoại của nhóm. Đối với các nhóm viết đơn xin tài trợ, điều này có nghĩa là mọi phiên brainstorming, cuộc họp với nhà tài trợ và đánh giá nội bộ đều trở thành nội dung có thể tìm kiếm. Bạn sẽ không bao giờ mất đi một ý tưởng hay hoặc quên một quyết định khóa nào nữa.

Hãy tưởng tượng bạn đã có một cuộc họp với cán bộ chương trình cách đây hai tháng. Với Fireflies, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm trong bản ghi chép cuộc họp các từ khóa như ‘giới hạn ngân sách’ hoặc ‘chỉ số đánh giá’ để tìm chính xác thông tin cần thiết cho đề xuất. Công cụ này tự động xác định các mục cần thực hiện và tạo công việc, đảm bảo rằng các bước theo dõi không bao giờ bị bỏ sót.

Các tính năng nổi bật của Fireflies

Ghi chép tự động cuộc họp: Ghi lại mọi từ trong các cuộc họp kế hoạch xin tài trợ và cuộc họp với nhà tài trợ.

Tóm tắt và mục do AI hỗ trợ: Cung cấp các tóm tắt ngắn gọn và tự động trích xuất các công việc và quyết định.

Lưu trữ cuộc họp có thể tìm kiếm: Tạo cơ sở kiến thức về tất cả các cuộc hội thoại liên quan đến tài trợ của bạn.

Ưu và nhược điểm của Fireflies

Ưu điểm:

Đảm bảo không bỏ sót bất kỳ ý tưởng giá trị nào từ các cuộc họp.

Tích hợp mượt mà với các nền tảng họp video chính.

Tạo ra một kho lưu trữ có thể tìm kiếm về các cuộc thảo luận về tài trợ.

Nhược điểm:

Đây không phải là công cụ viết, mà là công cụ để thu thập thông tin.

Yêu cầu xử lý cẩn thận thông tin nhạy cảm được thảo luận trong các cuộc họp.

Một số thành viên trong nhóm có thể cảm thấy không thoải mái khi các cuộc họp được ghi âm.

Giá cả của Fireflies

Miễn phí

Fireflies Pro: $18 mỗi người dùng mỗi tháng

Fireflies Kinh Doanh: $29 mỗi người dùng mỗi tháng

Fireflies Doanh Nghiệp: $39 mỗi người dùng mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về Fireflies

G2: 4.8/5 (hơn 800 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 100 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Fireflies?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Với số lượng cuộc họp và demo mà chúng tôi xử lý, thật khó để nhớ hết các cuộc thảo luận. Công cụ này sẽ ghi chú cho bạn một cách tốt nhất có thể. Nó tích hợp với Gmail và HubSpot. Ghi chú của nó rất chính xác, chia sẻ cảm xúc của cuộc gọi và thời gian nói của người nói. Tổng thể, đây là công cụ vô cùng hữu ích cho nhóm của chúng tôi.

Với số lượng cuộc họp và demo mà chúng tôi xử lý, thật khó để nhớ hết các cuộc thảo luận. Công cụ này sẽ ghi chú cho bạn một cách tốt nhất có thể. Nó tích hợp với Gmail và HubSpot. Ghi chú của nó rất chính xác, chia sẻ cảm xúc của cuộc gọi và thời gian nói của người nói. Tổng thể, đây là công cụ vô cùng hữu ích cho nhóm của chúng tôi.

💡Mẹo hay: Nếu bạn muốn nâng cao hiệu quả gây quỹ và tiếp cận nhà tài trợ, hãy tham khảo Mẫu Thư Kêu Gọi Tài Trợ — đây là tài liệu hữu ích để tạo ra những yêu cầu tài trợ thuyết phục. Và để tổng hợp dữ liệu và câu chuyện cần thiết cho các đề xuất tài trợ chuyên nghiệp và mối quan hệ lâu dài với nhà tài trợ, Mẫu Báo Cáo Hàng Năm Cho Tổ Chức Phi Lợi Nhuận là tài liệu không thể thiếu.

12. Fundwriter. ai (Phù hợp nhất cho việc kể chuyện và mẫu đề xuất tập trung vào tổ chức phi lợi nhuận)

qua Fundwriter. ai

Fundwriter.ai là phần mềm viết đơn xin tài trợ dành cho các tổ chức phi lợi nhuận, đặc biệt là các tổ chức quy mô nhỏ.

Nó hiểu rõ ngôn ngữ và nhu cầu kể chuyện đặc thù của công việc có mục tiêu xã hội. Nền tảng này được thiết kế để giúp bạn diễn đạt tác động của mình và chứng minh nhu cầu một cách thuyết phục đối với các nhà tài trợ hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận.

Trí tuệ nhân tạo (AI) được đào tạo dựa trên các đề xuất thành công của các tổ chức phi lợi nhuận, do đó nó biết cách cân bằng giữa bằng chứng dựa trên dữ liệu và câu chuyện thuyết phục, giàu cảm xúc. Nó cung cấp các mẫu cho các loại đề xuất tài trợ phổ biến của tổ chức phi lợi nhuận, như tài trợ chương trình và phát triển năng lực, đồng thời hướng dẫn cách tạo ra các tuyên bố tác động mạnh mẽ và khung đánh giá.

Các tính năng nổi bật của Fundwriter.ai

Mẫu dành riêng cho tổ chức phi lợi nhuận: Truy cập các mẫu được thiết kế cho các loại tài trợ phi lợi nhuận phổ biến nhất.

Khung đo lường tác động: Giúp bạn tạo ra các tuyên bố tác động thuyết phục và kế hoạch đánh giá rõ ràng.

Hỗ trợ lập báo cáo ngân sách: Tạo ra các giải thích chi tiết về ngân sách, giải thích chi phí theo cách mà các nhà tài trợ có thể hiểu.

Ưu và nhược điểm của Fundwriter.ai

Ưu điểm:

Được thiết kế riêng cho nhu cầu và hạn chế của các tổ chức phi lợi nhuận.

Giá cả phải chăng giúp các tổ chức có ngân sách giới hạn có thể tiếp cận được.

Tập trung mạnh vào việc kể chuyện về tác động giúp bạn kết nối với các nhà tài trợ.

Nhược điểm:

Không phù hợp cho các khoản tài trợ nghiên cứu kỹ thuật cao hoặc học thuật.

Số lượng người dùng ít hơn đồng nghĩa với việc có ít tài nguyên cộng đồng và hướng dẫn hơn.

Các tính năng giới hạn so với các nền tảng doanh nghiệp tất cả trong một.

Giá cả của Fundwriter. ai

Dùng thử miễn phí trong 7 ngày

Cơ bản: $29 mỗi tháng

Chuyên nghiệp: $89 mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về Fundwriter.ai

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Chuyển đổi quy trình viết đơn xin tài trợ của bạn

Viết đề xuất tài trợ không nhất thiết phải là một cuộc chạy đua hỗn loạn với giấy tờ và hạn chót.

Các công cụ AI phù hợp có thể mang lại trật tự cho sự hỗn loạn, giúp nhóm của bạn viết đề xuất tốt hơn, nhanh hơn và ít căng thẳng hơn. Dù thách thức lớn nhất của bạn là tìm kiếm cơ hội, soạn thảo nội dung hay quản lý toàn bộ quy trình, đều có công cụ phù hợp để hỗ trợ. 🛠️

Bằng cách chọn một công cụ AI tích hợp như ClickUp, bạn có thể tối ưu hóa quy trình xin tài trợ và tăng cơ hội nhận được nhiều nguồn tài trợ hơn. Các công cụ này sẽ xử lý các công việc lặp đi lặp lại, giúp bạn tập trung vào chiến lược, xây dựng mối quan hệ và kể câu chuyện độc đáo của tổ chức mình.

Sẵn sàng khám phá cách một nền tảng tất cả trong một có thể cách mạng hóa quy trình viết đơn xin tài trợ của bạn? Bắt đầu miễn phí với ClickUp ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp

Một số nền tảng AI hàng đầu cho việc viết đơn xin tài trợ bao gồm Grantable, Fundwriter. ai, Grantify và ClickUp. Grantable phân tích các đơn xin tài trợ thành công để tạo ra các bản nháp tùy chỉnh và cung cấp các công cụ kiểm tra tuân thủ và hợp tác. Fundwriter. ai được thiết kế cho các tổ chức phi lợi nhuận và giúp tạo ra các bản nháp chất lượng chuyên nghiệp bằng cách phân tích hướng dẫn của nhà tài trợ. Grantify kết hợp AI với chuyên môn của con người, cung cấp các phần bản nháp và câu trả lời mẫu để đơn giản hóa quy trình viết đơn xin tài trợ. ClickUp, mặc dù nổi tiếng với quản lý dự án và tài liệu, cũng cung cấp hỗ trợ viết dựa trên AI và các mẫu tùy chỉnh có thể giúp các nhóm soạn thảo, tổ chức và hợp tác hiệu quả trong việc lập đề xuất tài trợ.

Có, ChatGPT có thể hỗ trợ viết đơn xin tài trợ bằng cách tạo bản nháp cho các phần chính như mô tả vấn đề, giải pháp đề xuất, ngân sách và thư ý định. Nó tối ưu hóa quy trình viết bằng cách cung cấp nội dung ban đầu và gợi ý, giúp bạn tập trung vào việc hoàn thiện và tùy chỉnh đề xuất cho các nhà tài trợ cụ thể. Các tính năng AI của ClickUp cũng có thể được sử dụng để tạo và hoàn thiện nội dung đơn xin tài trợ trực tiếp trong không gian làm việc của bạn.

Có, ChatGPT có thể hỗ trợ viết đơn xin tài trợ bằng cách tạo bản nháp cho các phần khóa như mô tả vấn đề, giải pháp đề xuất, ngân sách và thư ý định. Nó tối ưu hóa quy trình viết bằng cách cung cấp nội dung ban đầu và gợi ý, giúp bạn tập trung vào việc hoàn thiện và tùy chỉnh đề xuất cho các nhà tài trợ cụ thể. Các tính năng AI của ClickUp cũng có thể được sử dụng để tạo và hoàn thiện nội dung đơn xin tài trợ trực tiếp trong không gian làm việc của bạn.

Các công cụ AI hỗ trợ viết đơn xin tài trợ bao gồm các nền tảng như Grantable, Fundwriter.ai, Grantify và trợ lý AI của ClickUp. Những công cụ này sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích hướng dẫn, tạo bản nháp, đề xuất chỉnh sửa và thậm chí cung cấp các mẫu câu trả lời dựa trên các đơn xin tài trợ thành công, giúp quá trình viết đơn xin tài trợ trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. Trợ lý AI của ClickUp có thể giúp tự động hóa các công việc viết lặp đi lặp lại, tổ chức nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác nhóm trong việc soạn thảo tài liệu xin tài trợ.

Đúng vậy, có những công cụ AI được thiết kế riêng để giúp bạn tìm kiếm các khoản tài trợ. Mặc dù ClickUp không phải là công cụ tìm kiếm tài trợ chuyên dụng, bạn có thể sử dụng các tích hợp và tính năng AI của nó để tổ chức và đang theo dõi các cơ hội tài trợ, hạn chót và tiến độ nộp đơn trong một nơi duy nhất, giúp quá trình tìm kiếm tài trợ của bạn trở nên có tổ chức và hiệu quả hơn.