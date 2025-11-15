Mẫu hợp đồng nghệ sĩ trang điểm miễn phí để bảo mật các đặt lịch của bạn.

Bạn đã từng gặp trường hợp khách hàng hủy hợp đồng ngay trước ngày quan trọng của họ? Hay ai đó bỏ đi mà không thanh toán sau hàng giờ công việc trang điểm?

Khi không có hợp đồng, việc bảo vệ các điều khoản của bạn hoặc bảo vệ giá trị thời gian và nỗ lực của bạn trở nên gần như không thể.

Hầu hết các nghệ sĩ trang điểm tự do đều đã từng gặp phải tình huống này. Với áp lực quản lý khách hàng và lịch trình, giấy tờ thường bị bỏ qua. Nhưng sự chậm trễ nhỏ đó có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng khi tranh chấp hoặc khách hàng không đến dẫn đến mất thu nhập và nhiều căng thẳng.

Đó chính là lý do chúng tôi tạo ra bài viết này. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các mẫu hợp đồng cho nghệ sĩ trang điểm của ClickUp miễn phí, sẵn sàng sử dụng, có thể giúp bạn:

Đảm bảo đặt lịch hẹn của bạn

Xác định rõ ràng các kỳ vọng.

Quản lý kinh doanh làm đẹp của bạn một cách tự tin.

Vậy thì, không cần phải chờ đợi thêm, hãy bắt đầu ngay!

👀 Bạn có biết? Thị trường dịch vụ trang điểm đang bùng nổ trên toàn cầu. Dự kiến thị trường này sẽ tăng từ 6,93 tỷ USD vào năm 2025 lên gần 12 tỷ USD vào năm 2035, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) ổn định là 5,6%. Sự gia tăng này cho thấy nhu cầu tổ chức sự kiện đang tăng trưởng nhanh chóng trên toàn cầu và giá trị của các dịch vụ làm đẹp chuyên nghiệp trong thời đại của các influencer.

Mẫu hợp đồng cho nghệ sĩ trang điểm là gì?

Mẫu hợp đồng cho nghệ sĩ trang điểm là một tài liệu pháp lý sẵn sàng sử dụng, nêu rõ các điều khoản dịch vụ giữa nghệ sĩ trang điểm và khách hàng của họ. Nó xác định rõ các chi tiết như:

Phạm vi công việc

Giá cả

Chính sách đặt cọc và hủy bỏ

Ngày sự kiện

Điều khoản trách nhiệm

Nó đóng vai trò như một thỏa thuận bằng văn bản bảo vệ quyền lợi của cả hai bên (nghệ sĩ trang điểm tự do và khách hàng trong trường hợp này), ngăn chặn những hiểu lầm và đảm bảo sự hợp tác suôn sẻ giữa họ.

Tùy thuộc vào thiết lập công việc của bạn, có nhiều loại hợp đồng khác nhau mà nghệ sĩ trang điểm có thể sử dụng, như hợp đồng dịch vụ, hợp đồng lao động hoặc thư thỏa thuận để phù hợp với mọi loại mối quan hệ khách hàng.

Mẫu hợp đồng cho nghệ sĩ trang điểm miễn phí - Tổng quan

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu hợp đồng cho nghệ sĩ trang điểm tốt?

Một mẫu hợp đồng cho nghệ sĩ trang điểm tốt nên rõ ràng, chi tiết và có tính pháp lý. Nó nên bao quát mọi khía cạnh của dịch vụ của bạn để tránh nhầm lẫn hoặc tranh chấp sau này. Dưới đây là những điều cần lưu ý trước khi chọn một mẫu 👇

Phạm vi dịch vụ và các sản phẩm/dịch vụ cung cấp : Đảm bảo mẫu hợp đồng nêu rõ các nội dung được bao gồm trong hợp đồng, như loại trang điểm (cưới, tạp chí, tiệc), số người, v.v.

Chi tiết đặt lịch và lịch trình : Chọn mẫu có không gian đề cập đến ngày sự kiện, thời gian bắt đầu và kết thúc, cũng như địa điểm sự kiện (bao gồm thời gian di chuyển nếu có). Điều này giúp lịch trình của bạn được tổ chức gọn gàng và tránh tình trạng đặt lịch trùng lặp hoặc xung đột thời gian.

Giá cả, tiền đặt cọc và điều khoản thanh toán: Một điều khoản thanh toán minh bạch giúp bảo vệ thu nhập của bạn và thiết lập ranh giới chuyên nghiệp. Mẫu hợp đồng của bạn nên bao gồm tổng chi phí, tỷ lệ thanh toán trước, phương thức thanh toán được chấp nhận, ngày đáo hạn thanh toán và chính sách hoàn trả cho các chi phí liên quan đến sự kiện như đi lại, đỗ xe hoặc các chi phí khác.

Chính sách hủy bỏ và hoàn tiền : Sử dụng các mẫu hợp đồng quy định rõ ràng về việc xử lý khi khách hàng hủy bỏ hoặc thay đổi lịch hẹn, cũng như việc hoàn lại tiền đặt cọc. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và nguồn lực bị lãng phí do lịch hẹn bị trùng lặp hoặc hủy bỏ vào phút chót.

Điều khoản về việc đến trễ và không xuất hiện : Đảm bảo mẫu hợp đồng bạn chọn nêu rõ thời gian ân hạn và các khoản phí bổ sung cho các trường hợp chậm trễ do khách hàng gây ra.

Điều khoản về sức khỏe, vệ sinh và trách nhiệm pháp lý : Chọn mẫu hợp đồng nêu rõ tất cả sản phẩm đều được khử trùng và an toàn, đồng thời quy định trách nhiệm trong trường hợp xảy ra phản ứng dị ứng. Điều này giúp bạn bảo vệ quyền lợi pháp lý và mang lại sự an tâm cho khách hàng về tính an toàn và chuyên nghiệp.

Quyền sử dụng hình ảnh và portfolio : Để làm rõ quyền sở hữu, mẫu hợp đồng của bạn nên đề cập liệu bạn có thể sử dụng hình ảnh của khách hàng cho mục đích mạng xã hội, portfolio hoặc quảng cáo, và phải có sự đồng ý bằng văn bản cho việc sử dụng đó.

Chữ ký và xác nhận thỏa thuận: Chọn mẫu hợp đồng đảm bảo cả hai bên ký kết bằng chữ ký điện tử hoặc chữ ký tay, xác nhận rằng họ đã hiểu và đồng ý với các điều khoản.

ClickUp Insight: 74% nhân viên sử dụng hai hoặc nhiều công cụ chỉ để tìm kiếm thông tin cần thiết—bằng cách chuyển đổi giữa email, trò chuyện, ghi chú, công cụ quản lý dự án và tài liệu. Việc chuyển đổi ngữ cảnh liên tục này lãng phí thời gian và làm chậm năng suất làm việc. Với tư cách là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tích hợp tất cả công việc của bạn—email, trò chuyện, tài liệu, công việc và ghi chú—vào một không gian làm việc duy nhất, có thể tìm kiếm, giúp mọi thứ luôn ở đúng nơi bạn cần.

Mẫu hợp đồng cho nghệ sĩ trang điểm

Quản lý một doanh nghiệp trang điểm đòi hỏi bạn phải duy trì sự sắp xếp gọn gàng cho các lịch hẹn, khách hàng và thanh toán. Giữa các sự kiện liên tiếp và những thay đổi vào phút chót, việc bỏ sót những chi tiết quan trọng là điều thường xảy ra.

Đó chính là lúc ClickUp bước vào vai trò như một không gian làm việc toàn diện. Nó giúp các nghệ sĩ trang điểm tự do và chuyên gia làm đẹp duy trì sự tổ chức, từ quản lý lịch trình khách hàng đến đang theo dõi hóa đơn và hợp đồng.

Và để việc này trở nên dễ dàng hơn nữa, ClickUp cung cấp các mẫu hợp đồng cho nghệ sĩ trang điểm miễn phí mà bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức. Mỗi mẫu được thiết kế để giúp bạn tạo ra các thỏa thuận rõ ràng và bảo vệ các đặt lịch của mình mà không cần phải viết hợp đồng từ đầu.

1. Mẫu hợp đồng dịch vụ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu hợp đồng dịch vụ ClickUp này để tạo và quản lý các hợp đồng dịch vụ đặt lịch trang điểm của bạn.

Mẫu Hợp đồng Dịch vụ ClickUp hoạt động như một trung tâm hợp đồng chuyên nghiệp, giúp nâng cao chất lượng đặt lịch trang điểm và tối ưu hóa quy trình tiếp nhận khách hàng. Bạn có thể thêm tên kinh doanh và logo của mình để thiết lập tone chuyên nghiệp ngay từ trang đầu tiên. Mẫu hợp đồng này cũng xác định rõ đối tác công việc và nội dung thỏa thuận, hoặc các kỳ vọng cơ bản từ cả hai bên.

Bạn có thể mô tả chi tiết dịch vụ bạn cung cấp cho lần đặt lịch đó, dù là trang điểm cô dâu, trang điểm tiệc tùng, chăm sóc cá nhân, chỉnh sửa, dùng thử hoặc phong cách biên tập, để tránh mọi hiểu lầm sau này. Nó cũng cho phép bạn làm rõ các điều khoản tài chính một cách rõ ràng bằng cách quy định các khoản thanh toán trước, chi phí dùng thử, phí di chuyển, phí làm thêm giờ hoặc các phong cách bổ sung được thêm vào phút chót.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xác định thời gian hiệu lực của thỏa thuận và nêu rõ các điều khoản nếu một trong hai bên hủy bỏ hoặc hoãn lại.

Tóm tắt dịch vụ và sản phẩm của bạn một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng công cụ gợi ý tích hợp để liệt kê các bước phê duyệt và bàn giao.

Dễ dàng thiết lập lịch thanh toán hàng tháng hoặc theo cột mốc cho các hợp tác lâu dài với studio hoặc thương hiệu.

Sử dụng lại cùng một định dạng hợp đồng sang trọng, có thể tùy chỉnh để tiết kiệm hàng giờ công việc quản trị viên cho mỗi khách hàng.

✅ Phù hợp cho: Các nghệ sĩ trang điểm tự do và doanh nhân trong lĩnh vực làm đẹp muốn duy trì sự chuyên nghiệp và tổ chức trong công việc đồng thời bảo vệ quyền lợi kinh doanh của mình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Viết hợp đồng khách hàng từ đầu có thể mất hàng giờ, nhưng không phải khi bạn có ClickUp Brain đồng hành. Trợ lý AI tích hợp này giúp bạn soạn thảo các thỏa thuận dịch vụ tùy chỉnh trong vài phút, sử dụng thông tin, phong cách và quy trình làm việc của riêng bạn. Chỉ cần cho ClickUp Brain biết loại dịch vụ trang điểm bạn đang cung cấp, và nó sẽ tạo ra một bản phác thảo hợp đồng chuyên nghiệp sẵn sàng cho bạn chỉnh sửa. Từ giá cả, dòng thời gian đến chính sách hủy bỏ, nó bao gồm tất cả các yếu tố cần thiết mà bạn cần. Yêu cầu ClickUp Brain tạo 'Hợp đồng dịch vụ trang điểm cô dâu chuyên nghiệp, bao gồm giá cả, tiền đặt cọc, điều khoản hủy bỏ, phí di chuyển và các điều khoản trách nhiệm. '

⚡ Kho mẫu: Mẫu hợp đồng dịch vụ miễn phí

2. Mẫu hợp đồng dịch vụ chính của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định các điều khoản giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời đảm bảo sự rõ ràng về thanh toán và trách nhiệm với mẫu hợp đồng dịch vụ chính của ClickUp.

Nếu bạn có công việc với khách hàng thường xuyên, salon, công ty sản xuất hoặc đại lý, thì mẫu hợp đồng dịch vụ chính ClickUp là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Nó bao gồm tất cả các thông tin cơ bản như tên doanh nghiệp của bạn, thông tin khách hàng, ngày bắt đầu dự án, dịch vụ bạn cung cấp và cách thanh toán. Bạn có thể lập dòng thời gian cho các công việc như thời điểm phải chia sẻ phản hồi dùng thử, thời điểm phê duyệt thiết kế cuối cùng, hoặc thời điểm bạn phải giao bảng mood board, bảng tham khảo hoặc hỗ trợ tại hiện trường.

Điều khiến mẫu này đặc biệt đáng tin cậy là khả năng bảo vệ kinh doanh của bạn. Nó rõ ràng nêu rõ các kỳ vọng về trách nhiệm pháp lý để bảo vệ bạn trong trường hợp xảy ra phản ứng da bất ngờ hoặc sự cố liên quan đến thiết bị. Phần bảo mật cũng đảm bảo rằng các cuộc hội thoại riêng tư, hình ảnh, bản tóm tắt và các ý tưởng chưa được công bố sẽ được giữ bí mật giữa bạn và khách hàng, ngay cả sau khi dự án kết thúc.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Chọn định dạng thanh toán phù hợp nhất với bạn, từ theo giờ, phí cố định, hoa hồng hoặc tùy chỉnh, để phù hợp với mọi tình huống từ một đơn đặt hàng cưới duy nhất đến một buổi chụp hình sản xuất kéo dài nhiều ngày.

Xác định rõ ai là nhà cung cấp bộ dụng cụ trang điểm, thiết bị chiếu sáng, dụng cụ vệ sinh hoặc vật tư trên phim trường để tránh nhầm lẫn khi bạn đến địa điểm hoặc studio.

Bảo vệ công việc sáng tạo của bạn bằng cách xác định rõ ai là chủ sở hữu của hình ảnh, phong cách trang điểm tùy chỉnh, ý tưởng và tài liệu hình ảnh được chia sẻ hoặc phát triển trong quá trình thực hiện dự án.

Xác nhận xem trợ lý hoặc nghệ sĩ thứ hai có thể tham gia cùng bạn trong các sự kiện lớn và nhận sự chấp thuận của khách hàng khi cần thiết cho các thiết lập nhiều nghệ sĩ.

✅Phù hợp cho: Nghệ sĩ trang điểm cưới và các nhóm trang điểm theo dự án xử lý các mối quan hệ khách hàng định kỳ hoặc lâu dài.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Vì mẫu hợp đồng dịch vụ chính được tạo bằng ClickUp Docs, bạn không cần phải xử lý qua các tin nhắn rời rạc hay cam kết bằng lời nói. Bạn có thể liệt kê giờ công việc, cấu trúc thanh toán hàng tháng hoặc theo sự kiện, chính sách bảo mật danh sách khách hàng và thậm chí cả quy định sử dụng sản phẩm trong một tài liệu sạch sẽ, sẵn sàng chỉnh sửa. Tạo mẫu hợp đồng cho nghệ sĩ trang điểm trong ClickUp Docs Ngoài ra, với công nghệ AI tích hợp sẵn trong ClickUp, bạn có thể tạo các điều khoản hợp đồng ngay lập tức, giúp hoàn thiện các thỏa thuận chuyên nghiệp nhanh hơn và giữ cho toàn bộ nhóm làm đẹp của bạn đồng bộ mà không gây nhầm lẫn.

⚡ Kho mẫu: Mẫu Thỏa thuận công việc miễn phí

3. Mẫu hợp đồng tư vấn ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định phạm vi công việc và điều khoản thanh toán một cách rõ ràng với mẫu hợp đồng tư vấn của ClickUp.

Nếu bạn là một nghệ sĩ trang điểm cung cấp dịch vụ tư vấn cá nhân hoặc tư vấn thương hiệu, mẫu hợp đồng tư vấn của ClickUp sẽ hỗ trợ bạn. Mẫu này lý tưởng cho các dự án đơn lẻ như trang điểm cô dâu, chụp ảnh, chuẩn bị hậu trường hoặc bất kỳ dự án nào bạn được thuê để thực hiện một công việc cụ thể, rõ ràng. Tất cả đều tập trung vào công việc cụ thể này: việc cần làm, chi phí, thời hạn hoàn thành và những gì khách hàng có thể mong đợi từ bạn.

Hệ thống thanh toán được thiết lập linh hoạt phù hợp với mọi phong cách định giá của MUA. Bạn có thể xác định liệu mình tính phí theo từng kiểu trang điểm, theo giờ, theo cô dâu, phí cố định cho toàn bộ dự án, hoặc thậm chí hoa hồng nếu bạn đang làm việc cần làm liên quan đến thương hiệu. Và nếu bạn thu tiền đặt cọc cho các sự kiện lớn như gói dịch vụ cưới hoặc sự kiện tại địa điểm xa, phần đặt cọc sẽ làm rõ số tiền cần thanh toán trước và liệu số tiền đó có được hoàn lại hay không.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tùy chỉnh mọi chi tiết sự kiện, từ số lượng kiểu trang điểm và dùng thử đến việc chỉnh sửa và thời gian, để khách hàng biết chính xác những gì được bao gồm trong đặt lịch của họ.

Xác định rõ các kỳ vọng về thanh toán ngay từ đầu, nêu rõ thời hạn thanh toán hóa đơn và phương thức thanh toán để tránh nhầm lẫn hoặc chậm trễ vào phút chót.

Chuyển đổi hợp đồng thành văn bản chính thức ngay lập tức, với các tùy chọn chữ ký kỹ thuật số hoặc chữ ký trực tiếp, giúp đẩy nhanh quá trình xác nhận và đảm bảo đặt lịch hẹn của bạn.

✅ Phù hợp cho: Các chuyên gia trang điểm tự do hoặc chuyên gia cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo trang điểm chuyên sâu.

⚡ Kho mẫu: Khám phá các mẫu hợp đồng tư vấn miễn phí cho các thỏa thuận và dịch vụ tư vấn để tối ưu hóa cách bạn cấu trúc, định giá và triển khai các dự án tư vấn làm đẹp của mình.

4. Mẫu hợp đồng nhà thầu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định các điều khoản dự án một cách rõ ràng bằng cách sử dụng mẫu hợp đồng nhà thầu ClickUp.

Mẫu hợp đồng nhà thầu ClickUp rất phù hợp khi bạn được thuê với vai trò là một chuyên gia trang điểm trực tiếp. Mẫu này tập trung vào khía cạnh thực tế của công việc của bạn, tức là thực sự có mặt, tạo kiểu trang điểm, xử lý các chỉnh sửa nhỏ và cung cấp dịch vụ tại địa điểm hoặc trên phim trường.

Nó giúp bạn xác định rõ ràng các giới hạn công việc, chẳng hạn như ai sẽ mang theo dụng cụ của mình, các sắp xếp đi lại, hoặc cách xử lý các hủy bỏ vào phút chót. Bạn cũng có thể tạo bản đồ thời gian kéo dài của mối quan hệ công việc. Thỏa thuận sẽ tự động gia hạn hàng năm trừ khi một bên chấm dứt. Hệ thống thanh toán cũng đơn giản và linh hoạt, dù bạn được thanh toán hàng tháng, hàng tuần, theo từng buổi chụp, hoặc theo hình thức giữ chỗ như nghệ sĩ chính của họ.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tăng cường sự độc lập của bạn bằng cách rõ ràng nêu rõ rằng bạn không phải là nhân viên và có thể tự do nhận các khách hàng khác.

Xác định rõ trách nhiệm thuế của bạn để tài chính kinh doanh luôn minh bạch và tuân thủ quy định.

Bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng bằng cách sử dụng các điều khoản bảo mật nghiêm ngặt để đảm bảo thông tin nhạy cảm và chi tiết cá nhân được bảo mật tuyệt đối.

Tối ưu hóa hợp tác bằng cách sử dụng đang theo dõi công việc và bảng điều khiển ClickUp chia sẻ để quản lý mọi đặt lịch một cách trơn tru.

✅ Phù hợp cho: Các nghệ sĩ trang điểm có công việc làm việc với nhiều đối tác, hướng đến các mối quan hệ hợp tác có tổ chức và công bằng để đảm bảo mọi dự án đều chuyên nghiệp.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Đang làm việc trên các dự án chụp ảnh cao cấp hoặc chiến dịch thương hiệu? Bảo vệ công việc và thông tin khách hàng của bạn với các mẫu thỏa thuận bảo mật (NDA) dành riêng cho các chuyên gia sáng tạo. Dưới đây là những việc cần làm với chúng: Bảo vệ thông tin khách hàng hoặc thương hiệu nhạy cảm trước khi thảo luận về dự án.

Bảo vệ công việc sáng tạo của bạn bằng cách đặt tất cả ý tưởng trang điểm và tài liệu kế hoạch của bạn dưới sự bảo vệ của thỏa thuận bảo mật (NDA) mạnh mẽ.

Xây dựng niềm tin với đối tác bằng cách duy trì mọi giao tiếp chuyên nghiệp và riêng tư.

⚡ Kho mẫu: Mẫu hợp đồng kinh doanh đơn giản miễn phí và các thỏa thuận.

5. Mẫu hợp đồng dịch vụ chung của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo các hợp đồng dịch vụ đơn giản, có thể tùy chỉnh với mẫu hợp đồng dịch vụ chung của ClickUp.

Mẫu Hợp đồng Dịch vụ Chung của ClickUp là một cách đơn giản và chuyên nghiệp khác để mô tả các dịch vụ trang điểm của bạn mà không làm phức tạp hóa vấn đề. Nó biến các dịch vụ của bạn thành những cam kết rõ ràng, bảo vệ thời gian và nỗ lực của bạn ngay cả trước khi bạn mở hộp dụng cụ. Bạn có thể thiết lập thời gian hiệu lực của hợp đồng dựa trên công việc bạn nhận, dù đó là một buổi chụp hình trong một ngày hay cả mùa cưới.

Nó cũng cung cấp không gian để giải thích chi tiết về việc cần làm bạn được thuê thực hiện, chẳng hạn như số lượng kiểu trang điểm, liệu dịch vụ làm đẹp hay tạo kiểu tóc có được bao gồm, thời gian bạn sẽ ở lại để chỉnh sửa, hoặc liệu các buổi dùng thử và chuẩn bị trước sự kiện có nằm trong gói dịch vụ hay không. Bạn cũng có thể xác nhận các quy tắc của studio hoặc hướng dẫn của khách hàng mà bạn sẽ tuân thủ, giúp tránh nhầm lẫn khi đến địa điểm quay phim hoặc sự kiện. Và vì chuyên nghiệp quan trọng không kém sáng tạo, thỏa thuận rõ ràng nêu rõ công việc sẽ được thực hiện một cách tỉnh táo và có trách nhiệm để bảo vệ cả danh tiếng của bạn và môi trường làm việc của khách hàng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Bảo vệ quyền lợi của cả hai bên bằng cách cho phép khách hàng xem xét công việc cuối cùng của bạn trước khi thanh toán.

Tập trung quy trình làm việc của bạn bằng ClickUp Reminders để mọi bước (di chuyển, thời gian gọi, chỉnh sửa) được phối hợp hoàn hảo.

Tùy chỉnh mẫu hợp đồng cho các buổi chụp ảnh một lần hoặc định kỳ, và sao chép nó một cách dễ dàng cho các khách hàng trong tương lai.

Bảo đảm tính ổn định của hợp đồng với điều khoản Tách biệt, đảm bảo thỏa thuận vẫn có hiệu lực ngay cả khi một điều khoản nào đó trở nên không thể thi hành.

✅ Phù hợp cho: Nghệ sĩ trang điểm, thợ làm tóc, chủ salon và các chuyên gia làm đẹp tự do muốn có một hợp đồng linh hoạt, sẵn sàng chỉnh sửa để sử dụng cho bất kỳ khách hàng hoặc dự án nào.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Duy trì kết nối với khách hàng trước và sau các cuộc hẹn không chỉ là phép lịch sự mà còn là chiến lược kinh doanh thông minh. Nghiên cứu cho thấy 75% khách hàng sẽ trung thành với các chuyên gia làm đẹp duy trì giao tiếp liên tục trong suốt quá trình trải nghiệm dịch vụ. Thử ngay: Tạo sự nhất quán cho quy trình làm việc của bạn bằng cách cài đặt các tin nhắn tự động hóa nhỏ để thông báo và thể hiện sự quan tâm đến khách hàng vào những thời điểm phù hợp. Một vài văn bản chu đáo có thể biến khách hàng một lần thành khách hàng quay lại và giới thiệu cho người khác!

6. Mẫu thỏa thuận công việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu thỏa thuận công việc của ClickUp để đồng bộ hóa nhóm của bạn bằng cách làm rõ cách mọi người sẽ đóng góp và hợp tác.

Hợp tác trở nên suôn sẻ hơn khi mọi người cùng trên cùng một trang, và đó chính xác là điều mà mẫu thỏa thuận công việc của ClickUp giúp bạn đạt được. Nó hoạt động như một cẩm nang hợp tác cho bạn và nhóm của mình, hoàn hảo cho những ai làm việc với thợ làm tóc, trợ lý hoặc nhiếp ảnh gia, hoặc cả một đội ngũ làm đẹp cho đám cưới hoặc các sự kiện lớn.

Mẫu hợp đồng sử dụng bố cục phong cách bảng trắng, tạo cảm giác như một bàn làm việc kỹ thuật số nơi mọi người có thể brainstorming trực tiếp. Bạn có thể kế hoạch cho phong cách trang điểm cho đội ngũ cô dâu, tạo bảng mood board, bản đồ dòng thời gian chụp ảnh, hoặc ghi chú chi tiết liên tục cho các sự kiện kéo dài nhiều ngày, ngay cả khi một số thành viên làm việc từ xa hoặc tại studio. Mẫu hợp đồng tổ chức mọi thứ vào ba bảng tương tác, giúp quy trình làm việc của bạn trở nên trơn tru và hợp tác:

Tính cách: Hiểu cách công việc của từng thành viên trong nhóm. Biết họ là người thích làm việc vào buổi sáng, làm việc nhanh, sáng tạo yên tĩnh hay là người đa nhiệm năng động, để các buổi sáng đám cưới và các buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ.

Mục tiêu: Cho mọi người không gian để chia sẻ mục tiêu của mình, chẳng hạn như họ thích làm việc trong lĩnh vực thời trang, dẫn dắt nhóm trang điểm cô dâu, tham gia các sự kiện tại địa điểm du lịch, hoặc đơn giản là duy trì lịch trình cân bằng trong mùa cao điểm.

Giải pháp cho các vấn đề: Biến các cuộc thảo luận thành các thỏa thuận rõ ràng bằng cách tổ chức các chủ đề (như tiêu chuẩn vệ sinh, phí trợ lý, luồng giao tiếp hoặc chia sẻ dụng cụ) thành các đề xuất và quyết định cuối cùng được nhóm phê duyệt.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xác định phân cấp của nhóm để mọi người hiểu rõ luồng trách nhiệm và cách thức hoạt động của toàn bộ thiết lập trang điểm trong suốt dự án.

Sử dụng ClickUp Bảng trắng để tạo không gian trực quan rõ ràng nơi nhóm của bạn có thể thấy cách mọi người phù hợp với quy trình công việc và cách lịch trình và phong cách làm việc được kết hợp với nhau.

Đặt ra các quy tắc giao tiếp đơn giản để giải thích thời điểm thích hợp và cách thức chia sẻ phản hồi của khách hàng hoặc bất kỳ thay đổi nào trong quá trình thực hiện dự án.

Kết nối các ghi chú dán trên các bảng để bạn có thể vẽ bản đồ luồng chụp ảnh hoặc dòng thời gian phê duyệt một cách rõ ràng và trực quan.

✅ Phù hợp cho: Các nghệ sĩ trang điểm quản lý nhóm sáng tạo nhỏ, hoặc các cộng tác viên tự do muốn có cách công việc rõ ràng và minh bạch hơn.

🎥 Xem thêm: Học cách các nghệ sĩ trang điểm có thể sử dụng Bảng trắng ClickUp để lập kế hoạch công việc và tổ chức mọi thứ một cách trực quan, từ ý tưởng trang điểm đến dòng thời gian tổng thể và sự đồng bộ của nhóm.

⚡ Kho mẫu: Hợp tác với thợ làm tóc, nhiếp ảnh gia hoặc các thương hiệu thời trang? Giữ cho mọi dự án công bằng và minh bạch với các mẫu thỏa thuận hợp tác được thiết kế riêng cho các chuyên gia sáng tạo. Dưới đây là những việc cần làm với chúng: Giảm bớt sự nhầm lẫn bằng cách đưa ra các kỳ vọng về công việc và thời gian thực hiện một cách rõ ràng, bằng văn bản mà mọi người có thể tin cậy.

Xác định rõ vai trò đóng góp của từng người và ai nắm giữ quyền sáng tạo và tài chính, để toàn bộ dự án được thực hiện với sự hiểu biết rõ ràng ngay từ đầu.

Xác định rõ cách nội dung của bạn có thể được sử dụng bằng cách nêu rõ các quyền truy cập đối với bất kỳ hình ảnh hoặc tài liệu quảng cáo nào được tạo ra trong quá trình thực hiện dự án.

Nếu việc cải thiện sự phối hợp và hiệu quả là ưu tiên của bạn, bạn cũng sẽ thích hướng dẫn nhanh này về cách tăng năng suất kinh doanh hoặc công ty .

7. Mẫu hợp đồng lao động ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu hợp đồng lao động ClickUp để chia sẻ trách nhiệm công việc và kỳ vọng tại nơi làm việc theo một định dạng rõ ràng, có tổ chức.

Khi doanh nghiệp làm đẹp của bạn bắt đầu phát triển, giấy tờ trở nên quan trọng không kém gì các dụng cụ trang điểm của bạn. Mẫu Hợp đồng Lao động ClickUp sẽ là công cụ đáng tin cậy của bạn để chính thức hóa mối quan hệ công việc với bất kỳ ai bạn đưa vào doanh nghiệp làm đẹp của mình, chẳng hạn như một chuyên gia trang điểm trẻ đang học việc dưới sự hướng dẫn của bạn, hoặc một trợ lý studio hỗ trợ bạn trong những tháng cao điểm của mùa cưới.

Mẫu hợp đồng bắt đầu với phần giới thiệu đơn giản, nơi bạn có thể điền tên, địa chỉ, thông tin công ty và ngày hiệu lực của hợp đồng. Sau đó, bạn có một không gian riêng để xác định quy trình tuyển dụng, quy trình onboarding và các tiêu chuẩn chuyên nghiệp mà bất kỳ ai đại diện cho thương hiệu của bạn phải tuân thủ. Điểm nổi bật? Bạn cũng có thể phác thảo cấu trúc thanh toán chi tiết, bao gồm cách thức và thời điểm thanh toán cho các loại công việc khác nhau.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xác định rõ các kỳ vọng của studio bằng cách giải thích cách nhóm của bạn nên quản lý thời gian và hành xử chuyên nghiệp khi làm việc với khách hàng.

Bảo vệ văn hóa thương hiệu của bạn bằng cách xác định các quy tắc về hành vi tôn trọng, tiêu chuẩn vệ sinh, quy trình an toàn, tương tác với khách hàng và bảo mật thông tin cho các buổi chụp ảnh hoặc công việc với người nổi tiếng.

Giữ tất cả các tài liệu quan trọng của bạn được tổ chức gọn gàng bằng cách đặt các tài liệu và chữ ký cần thiết trực tiếp bên trong hợp đồng thông qua tệp đính kèm của ClickUp.

Tối ưu hóa giao tiếp trong nhóm bằng cách sử dụng bình luận và nhắc nhở để quản lý các cập nhật hợp đồng hoặc thay đổi chính sách.

✅ Phù hợp cho: Các nghệ sĩ trang điểm tự do và chủ salon muốn tuyển dụng nhân viên hỗ trợ cho các dự án khách hàng khác nhau và muốn có cách quản lý mối quan hệ công việc một cách rõ ràng.

⭐ Bonus: Ghi lại ý tưởng trang điểm của bạn chỉ bằng giọng nói với ClickUp Brain Max – Chuyển đổi giọng nói thành văn bản. Bạn đang bận rộn trộn màu hoặc tạo kiểu khi một ý tưởng hay chợt nảy ra? Thay vì dừng lại để gõ, hãy nói to ý tưởng đó. Với tính năng Talk to Văn bản trong ClickUp Brain Max, bạn có thể: Ghi chú khách hàng mà không cần dùng tay trong quá trình dùng thử.

Ghi lại tên sản phẩm, tông màu, màu sắc hoặc kỹ thuật trước khi bạn quên.

Lưu trữ các thay đổi trang điểm phút chót khi di chuyển. Mọi thứ bạn nói sẽ ngay lập tức được chuyển thành văn bản trong ClickUp. Hoàn hảo cho các nghệ sĩ trang điểm luôn sáng tạo mọi lúc mọi nơi!

8. Mẫu Thư Thỏa Thuận ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu Thư thỏa thuận của ClickUp để giải thích cách dự án sẽ được thực hiện từ đầu đến cuối, giúp mọi người hiểu rõ các điều khoản.

Mọi nghệ sĩ trang điểm đều biết khoảnh khắc khó xử khi khách hàng nói, “Tôi sẽ thanh toán sau sự kiện”, rồi biến mất. Mẫu Thỏa thuận bằng văn bản của ClickUp tập trung hoàn toàn vào cam kết tài chính: số tiền phải thanh toán, cách thức thanh toán, phí trễ hạn và hậu quả nếu thanh toán bị chậm trễ.

Đối với khách hàng đám cưới, bạn có thể ghi chú rõ ràng về khoản đặt cọc, phí dùng thử, số tiền còn lại sau khi phê duyệt kiểu trang điểm cuối cùng, hoặc các khoản phí bổ sung như chi phí di chuyển, tiện ích bổ sung làm tóc, hoặc phí gọi sớm. Đối với công việc sản xuất, bạn có thể xác định mức phí theo ngày và thời hạn thanh toán. Bạn cũng có thể chỉ định cách thức thanh toán, bao gồm UPI, chuyển khoản ngân hàng, tiền mặt hoặc thậm chí một số riêng biệt dành cho WhatsApp Kinh doanh so với giao tiếp cá nhân. Không chỉ vậy, bạn còn có thể thêm điều khoản lãi suất, theo đó nếu khách hàng chậm thanh toán, bạn có thể áp dụng phí trễ hạn nhỏ hoặc tỷ lệ lãi suất.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Bảo vệ bản thân bằng cách sử dụng điều khoản bồi thường để ngăn khách hàng yêu cầu thanh toán các khoản nợ cũ hoặc giải quyết các vấn đề trong quá khứ sau khi thỏa thuận đã được ký kết.

Đặt lịch hẹn rõ ràng để mọi người đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô dâu chuyển lịch hẹn hoặc thương hiệu chỉ định một điều phối viên mới.

Ghi chép mọi thay đổi để đảm bảo các yêu cầu thêm về trang điểm, thời gian làm việc dài hơn hoặc thêm phù dâu được phê duyệt chính thức.

Giải quyết tranh chấp một cách chuyên nghiệp, đảm bảo mọi bất đồng đều tuân theo quy trình pháp lý rõ ràng, ngay cả đối với các đơn đặt hàng tại địa điểm hoặc ngoài thành phố.

✅ Phù hợp cho: Các nghệ sĩ trang điểm tự do và chuyên gia làm đẹp muốn đảm bảo công việc với khách hàng thông qua các điều khoản dịch vụ và thanh toán rõ ràng, dù là chụp ảnh trước đám cưới hay hợp tác rộng hơn.

⚡ Kho mẫu: Muốn quảng bá dịch vụ trang điểm của bạn hoặc hợp tác chuyên nghiệp với các influencer? Sử dụng các mẫu hợp đồng tiếp thị để xác định chiến dịch hoặc mục tiêu cá nhân, các deliverables, dòng thời gian và điều khoản thanh toán, để mọi hoạt động quảng bá diễn ra suôn sẻ và minh bạch. Dưới đây là những việc cần làm với chúng: Xác định rõ các quy định về quyền sở hữu nội dung hoặc các lần sửa đổi để đảm bảo các kỳ vọng được rõ ràng.

Xác định các sản phẩm truyền thông xã hội như video ngắn, câu chuyện, bài đăng trước và sau, hoặc đề cập đến thương hiệu.

Đặt ra các dòng thời gian rõ ràng và các điểm kiểm tra phê duyệt với khách hàng hoặc đối tác.

9. Mẫu thỏa thuận hoạt động ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu thỏa thuận hoạt động ClickUp này để xác định rõ các vai trò quyền sở hữu và điều khoản chia sẻ lợi nhuận.

Khi nhiều nghệ sĩ trang điểm hợp tác để thành lập một studio hoặc xây dựng một thương hiệu làm đẹp, sự rõ ràng trở thành nền tảng của mối quan hệ hợp tác. Mẫu Thỏa thuận Hoạt động ClickUp giúp bạn ghi chép mọi quyết định quan trọng, từ quyền sở hữu đến phân chia lợi nhuận, một cách rõ ràng và đơn giản, để kinh doanh của bạn không hoạt động dựa trên những giả định.

Nó cho phép bạn liệt kê rõ ràng các đối tác tham gia, cùng với thông tin kinh doanh và vai trò của họ. Nó cũng nêu rõ mỗi người đóng góp gì cho dự án và tỷ lệ sở hữu thực tế của họ trong doanh nghiệp. Bạn có thể làm rõ ai có quyền ký hợp đồng thay mặt cho doanh nghiệp làm đẹp của mình. Mẫu hợp đồng cũng phân chia lợi nhuận sau khi tính toán tất cả chi phí phát sinh. Ngoài vấn đề tài chính, nó còn thiết lập nhịp độ công việc chung cho nhóm của bạn. Bạn có thể xác định tần suất cuộc họp, cách kiểm tra tài chính và cách lập kế hoạch cho các dịch vụ, workshop hoặc mở rộng trong tương lai.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xác định quy trình rút lui rõ ràng để việc đối tác đột ngột rời đi không ảnh hưởng đến các đặt lịch cưới hoặc cam kết của studio.

Xác định các tài liệu và hồ sơ tài chính cần chia sẻ để đảm bảo tính minh bạch trong luồng tiền và chi phí.

Bảo vệ thương hiệu làm đẹp của bạn bằng cách ngăn chặn đối tác mở studio hoặc nhóm trang điểm cưới cạnh tranh có mục tiêu là cùng một nhóm khách hàng.

Xác định rõ ràng luật pháp của bang hoặc khu vực nào áp dụng để các tranh chấp được giải quyết một cách đơn giản ngay cả khi công việc của bạn là làm việc ở các thành phố khác nhau hoặc các địa điểm tổ chức đám cưới.

✅ Phù hợp cho: Nghệ sĩ trang điểm hoặc doanh nhân làm đẹp đang xây dựng mối quan hệ hợp tác kinh doanh chính thức hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) để phát triển thương hiệu của mình một cách rõ ràng và tự tin.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn muốn duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng ngoài các sự kiện đơn lẻ, đã đến lúc nghĩ đến kế hoạch dài hạn. Đó chính là lúc các mẫu hợp đồng giữ chân khách hàng phát huy tác dụng. Chúng hoàn hảo cho các nghệ sĩ trang điểm làm công việc với khách hàng thường xuyên hoặc quản lý các dự án dài hạn với các thương hiệu và studio. Và nếu bạn đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh vượt ra ngoài việc làm tự do cá nhân, hãy kết hợp với các mẫu hợp đồng kinh doanh để xác định cách công ty sẽ hoạt động và phát triển, giúp mọi người hiểu rõ từ ngày đầu tiên.

10. Mẫu biểu mẫu báo giá cho nghệ sĩ trang điểm của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thu thập yêu cầu chi tiết của khách hàng cùng với các yêu cầu dịch vụ và thông tin giá cả bằng mẫu báo giá cho nghệ sĩ trang điểm của ClickUp.

Đối với các nghệ sĩ trang điểm quản lý nhiều đơn đặt hàng sự kiện hoặc dự án theo nhóm, mẫu biểu mẫu báo giá cho nghệ sĩ trang điểm của ClickUp trở thành trung tâm điều hành hợp đồng trước khi ký kết. Nó hoạt động như một công việc thu thập thông tin và tổ chức giá cả thông minh trong một nơi duy nhất, giúp bạn quản lý khách hàng tiềm năng từ rất sớm, trước khi cần đến hợp đồng hoặc hóa đơn. Mẫu biểu mẫu yêu cầu báo giá dịch vụ sẵn có trông chuyên nghiệp và có thể dễ dàng chia sẻ qua phần mô tả trên Instagram, trang web hoặc WhatsApp Business của bạn.

Mỗi bài nộp/gửi sẽ tự động xuất hiện trong danh sách Yêu cầu Báo giá Mới, nơi bạn có thể nhanh chóng sắp xếp và ưu tiên các sự kiện khẩn cấp hoặc có giá trị cao. Từ đó, mỗi yêu cầu sẽ chuyển sang bảng Quy Trình Tạo Báo Giá. Đây là một quy trình trực quan hiển thị trạng thái của mỗi báo giá, từ giai đoạn xem xét, gửi đi đến xác nhận. Mỗi thẻ hiển thị các thông tin quan trọng như ngày sự kiện, dịch vụ cần thiết, số lượng người tham gia và giá trị dự án ước tính, giúp bạn quyết định nên nhận và lên lịch cho các đặt chỗ nào trước với sự rõ ràng tuyệt đối.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xem tất cả các yêu cầu mới một cách nhanh chóng bằng chế độ xem dạng danh sách , giúp bạn có cái nhìn tổng quan rõ ràng về người yêu cầu, ngày sự kiện, dịch vụ yêu cầu và trạng thái báo giá hiện tại.

Đang theo dõi toàn bộ quy trình báo giá một cách trực quan với chế độ xem bảng (Board View) bằng cách kéo từng yêu cầu qua các giai đoạn như Yêu cầu mới, Đang xem xét, Sẵn sàng báo giá và Đã báo giá.

Ghi lại tất cả thông tin đặt lịch quan trọng bằng các trường tùy chỉnh của ClickUp cho ngày sự kiện, số lượng khách, email khách hàng, hình ảnh tham khảo, loại dịch vụ, v.v.

Tự động tính toán giá cả chính xác với các trường tính toán ước tính dựa trên số giờ, mức giá và thời lượng.

✅ Phù hợp cho: Các nghệ sĩ trang điểm tự do và chuyên gia làm đẹp muốn tạo ra các báo giá minh bạch, có cấu trúc rõ ràng để gây ấn tượng với khách hàng và đơn giản hóa việc quản lý đặt lịch.

⚡ Kho mẫu: Muốn có thêm các bố cục bảng giá sẵn sàng sử dụng? Khám phá các mẫu báo giá kinh doanh miễn phí để tạo ra các báo giá rõ ràng, chuyên nghiệp chỉ trong vài phút. Dưới đây là những việc cần làm với chúng: Giữ tất cả các báo giá cho khách hàng được tổ chức gọn gàng và dễ dàng cập nhật trước khi được phê duyệt cuối cùng.

Tùy chỉnh báo giá chi tiết cho các gói trang điểm hoặc đặt lịch sự kiện.

Thêm mô tả dịch vụ, giảm giá và thuế mà không cần định dạng thêm.

Ký kết mọi thỏa thuận một cách thông minh với ClickUp!

Việc điều hành một doanh nghiệp kinh doanh trang điểm đã đòi hỏi sự tập trung liên tục và năng lượng sáng tạo, vì vậy các hợp đồng của bạn không nên làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Các mẫu hợp đồng cho nghệ sĩ trang điểm sẵn sàng sử dụng của ClickUp cung cấp cho bạn một cấu trúc đơn giản giúp bạn giải thích dịch vụ của mình và bắt đầu mỗi đơn đặt hàng với sự rõ ràng và tự tin.

Các mẫu hợp đồng này loại bỏ những thủ tục rườm rà thông thường và cung cấp bảo vệ pháp lý vững chắc, giúp bạn trông chuyên nghiệp và đáng tin cậy ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Toàn bộ quy trình của bạn trở nên dễ dàng hơn vì mọi thứ trở nên rõ ràng và nhất quán cho cả bạn và khách hàng.

Dù công việc liên quan đến trang điểm cô dâu, hợp tác sáng tạo, chụp ảnh một lần hay các cuộc hẹn thường xuyên tại salon, ClickUp giúp bạn quản lý mọi thứ tại một nơi duy nhất, hướng dẫn bạn một cách trơn tru từ báo giá ban đầu đến chữ ký cuối cùng.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và đơn giản hóa cách bạn quản lý kinh doanh làm đẹp của mình!