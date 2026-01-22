Chi phí ẩn của việc theo dõi không kịp thời đối với nhóm bán hàng là gì?

Hiện tại là 3 giờ chiều thứ Năm, và một đợt khách hàng tiềm năng mới vừa được cập nhật vào hệ thống CRM của bạn.

Một trường hợp trông có vẻ lý tưởng: demo gần đây, ngân sách đã được xác nhận, người ra quyết định đã tham gia.

Nhưng giữa việc quản lý các cuộc gọi liên tiếp và trả lời các email "chỉ để kiểm tra", việc theo dõi thường bị đẩy sang ngày mai.

Và khi nhóm cuối cùng quay lại, sự quan tâm của khách hàng tiềm năng đã nguội lạnh như chiếc pizza để qua đêm.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chi phí ẩn do thời gian theo dõi không hiệu quả của nhóm bán hàng. Và đừng lo lắng, đến cuối bài viết, bạn sẽ biết chính xác việc cần làm để khắc phục vấn đề này. 💁

Mẫu Ứng dụng Bán hàng ClickUp giúp bạn theo dõi mọi khách hàng tiềm năng và quá trình theo dõi, giảm thiểu chi phí ẩn do việc tiếp cận chậm trễ. Với các trạng thái tùy chỉnh như Theo dõi, Cần chú ý và Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện, bạn có thể ngay lập tức xác định những khách hàng tiềm năng cần được xử lý.

Chi phí ẩn của việc theo dõi không kịp thời

Mỗi phút bạn trì hoãn một giao dịch sẽ khiến bạn mất đi các cơ hội kinh doanh, làm hỏng mối quan hệ và tiêu tốn nguồn lực. Dưới đây là những tác động tiêu cực của quy trình theo dõi sau bán hàng kém hiệu quả:

Cơ hội doanh thu bị mất

Nếu bạn chậm trễ chỉ một giờ để phản hồi sau khi một khách hàng tiềm năng đã điền vào biểu mẫu hoặc yêu cầu thông tin, sự quan tâm của họ có thể giảm sút hoặc họ có thể chuyển sang đối thủ cạnh tranh nhanh hơn.

Hãy xem xét điều này: nếu bạn tạo ra 1.000 khách hàng tiềm năng mỗi tháng với kích thước giao dịch trung bình là $5.000, việc theo dõi không kịp thời có thể dẫn đến kết quả là mất doanh thu từ $1-2 triệu mỗi năm.

Chi phí cơ hội này càng gia tăng khi xem xét các chi phí liên quan đến việc tạo ra khách hàng tiềm năng và chi phí thu hút khách hàng, chẳng hạn như chi tiêu cho các chiến dịch tiếp thị, triển lãm thương mại và quảng cáo kỹ thuật số.

🔍 Bạn có biết? Câu nói “Thời gian là tiền bạc” thường được cho là của Benjamin Franklin. Tuy nhiên, đó không phải là lời nói chính xác của ông. Trong bài luận năm 1748 Lời khuyên cho một thương nhân trẻ, Franklin đã viết: “Hãy nhớ rằng thời gian là tiền bạc”, khuyên độc giả coi mọi khoảnh khắc lãng phí là tiềm năng thu nhập bị mất.

Sự suy giảm về nhận thức và niềm tin của khách hàng

Thời gian phản hồi chậm và quản lý khách hàng kém có thể làm tổn hại đến thương hiệu của bạn trước khi khách hàng tiềm năng thậm chí trải nghiệm sản phẩm của bạn. Các bên liên quan đặt câu hỏi: nếu bạn không thể phản hồi một yêu cầu đơn giản một cách nhanh chóng, làm thế nào bạn có thể xử lý việc triển khai, hỗ trợ hoặc cung cấp dịch vụ?

Ngoài ra, khách hàng tiềm năng không hài lòng có khả năng cao để lại phản hồi tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín của bạn và nỗ lực thu hút khách hàng tiềm năng trong tương lai.

Thời gian chu kỳ bán hàng kéo dài

Khoảng cách theo dõi kéo dài buộc nhóm của bạn phải bắt đầu lại quá trình xây dựng mối quan hệ và nuôi dưỡng lại các khách hàng tiềm năng đã "lạnh". Một chu kỳ có thể chỉ mất 30 ngày có thể dễ dàng kéo dài lên 60-90 ngày, thậm chí còn lâu hơn.

Ví dụ, một khách hàng tiềm năng đã thể hiện ý định mua hàng mạnh mẽ sau buổi demo nhưng không nhận được phản hồi trong một tuần. Hiện tại, họ đang xem xét lại các lựa chọn, yêu cầu báo giá mới hoặc đưa thêm các bên liên quan vào quá trình ra quyết định.

🧠 Thông tin thú vị: Danh bạ Vàng (Yellow Pages) ra đời một cách tình cờ vào năm 1883 khi một nhà in hết giấy trắng và phải dùng giấy vàng thay thế. Rueben H. Donnelley chính thức xuất bản nó tại Chicago. Đến năm 1886, cuốn danh bạ chính thức đầu tiên đã phân loại các doanh nghiệp theo loại hình, đánh dấu sự ra đời của một cẩm nang toàn cầu và một công cụ theo dõi bán hàng sớm.

Giảm tỷ lệ tương tác và chuyển đổi của khách hàng tiềm năng

Khách hàng tiềm năng không nhận được phản hồi ngay lập tức thường cho rằng yêu cầu của họ đã bị mất hoặc bị bỏ qua. Họ ít có khả năng tương tác với các thông điệp sau đó, tạo ra một vòng lặp phản hồi tiêu cực, trong đó thời gian theo dõi kém làm giảm hiệu quả tổng thể của chiến dịch.

Theo thời gian, những kết nối bị bỏ lỡ này có thể tích tụ: phần mềm CRM của bạn sẽ chứa đầy các khách hàng tiềm năng "lạnh", đường ống bán hàng trông đầy hơn thực tế, và nhân viên bán hàng phải dành hàng giờ để theo đuổi các khách hàng tiềm năng không phản hồi. Tất cả điều này xảy ra chỉ vì lần tiếp xúc đầu tiên không diễn ra vào thời điểm thích hợp.

Sử dụng không hiệu quả các nguồn lực bán hàng

Khi nhân viên bán hàng dành hàng giờ để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng vốn có thể chuyển đổi nhanh chóng nếu được theo dõi đúng thời điểm, họ không thể tập trung vào các cơ hội mới. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn lực, khiến những nhân viên bán hàng giỏi nhất phải lãng phí thời gian vào nỗ lực khắc phục tình huống thay vì tập trung vào việc chốt đơn hàng.

Sự kém hiệu quả lan rộng khắp hệ thống CRM của bạn. Bộ phận Marketing tạo ra các cơ hội bán hàng mà đội ngũ bán hàng không thể chuyển đổi do vấn đề thời gian, gây ra mâu thuẫn giữa các bộ phận và làm giảm ROI tổng thể của chiến dịch.

🧠 Thông tin thú vị: Trước khi có điện thoại, việc theo dõi bán hàng được hoàn thành trực tiếp. Vào những năm 1870, John H. Patterson của NCR đã tiên phong trong việc thực hiện "gọi điện lạnh" trực tiếp và ghi chép lại trong các tài liệu đào tạo bán hàng ban đầu.

Chi phí cơ hội tích lũy

Hãy xem xét một giao dịch trị giá $10,000 bị mất do thời gian theo dõi không hiệu quả. Đó là $10,000 doanh thu ngay lập tức, cùng với giá trị trọn đời của khách hàng đó, tiềm năng bán thêm, giới thiệu khách hàng mới và các trường hợp nghiên cứu. Nếu khách hàng đó có giá trị trọn đời trong ba năm là $50,000 và giới thiệu thêm hai khách hàng mới, chi phí cơ hội thực tế của bạn có thể lên đến $150,000.

Thời gian theo dõi kém cũng có thể dẫn đến vị trí cạnh tranh yếu kém. Trong khi bạn gặp khó khăn, đối thủ cạnh tranh sẽ chiếm lĩnh thị phần, tạo ra trải nghiệm khách hàng toàn diện tốt hơn và thiết lập vị trí thống trị ngày càng khó bị thách thức.

🔍 Bạn có biết? Trong thập niên 1940, Earl ‘Madman’ Muntz đã cách mạng hóa ngành bán xe hơi bằng những chiêu trò gây sốc. Ông nổi tiếng với quảng cáo rằng nếu một chiếc xe không bán được vào cuối ngày, ông sẽ đập nát nó bằng búa tạ trên truyền hình trực tiếp. Những quảng cáo hoành tráng của ông đã biến ông thành một cái tên quen thuộc và biến các bãi đậu xe của ông thành điểm du lịch.

Cách giảm thiểu chi phí ẩn do thời gian theo dõi không hiệu quả

Điều này là hiển nhiên: chỉ đơn giản là theo dõi nhiều hơn sẽ không đủ. Giải pháp là loại bỏ những bất cập làm cạn kiệt nguồn khách hàng tiềm năng của bạn.

Việc cần làm là gì? Rất vui vì bạn đã hỏi!

ClickUp Sales Project Management Software là ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện - tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Nó tập hợp dữ liệu khách hàng tiềm năng, các điểm tiếp xúc và các hoạt động theo dõi của bạn vào một nơi duy nhất, giúp nhóm của bạn không phải đối mặt với các công cụ quản lý tương tác bán hàng bị phân mảnh.

Dưới đây là cách xây dựng hệ thống theo dõi có cấu trúc giúp chuyển đổi khách hàng tiềm năng một cách nhất quán, kèm theo một số chiến lược quản lý khách hàng bổ sung! 📝

Bước #1: Tự động hóa các lời nhắc nhở theo dõi

Theo dõi thủ công là nơi các giao dịch bị chậm lại. Khi các SDR của bạn quản lý hơn 50 khách hàng tiềm năng nhưng dựa vào trí nhớ, các khách hàng tiềm năng quan trọng có thể bị bỏ qua.

Dưới đây là cách nhóm của bạn có thể cải thiện quy trình theo dõi:

Xác định các yếu tố kích hoạt theo dõi quan trọng: Xác định những yếu tố nào nên kích hoạt việc theo dõi (ví dụ: không có phản hồi sau ba ngày hoặc demo đã hoàn thành).

Xác định khung thời gian rõ ràng: Cài đặt các khoảng thời gian tiêu chuẩn cho từng giai đoạn theo dõi, chẳng hạn như ngay lập tức, sau 3 ngày và sau 7 ngày.

Giao quyền sở hữu sớm: Đảm bảo mỗi lần theo dõi có người chịu trách nhiệm rõ ràng và hành động tiếp theo để tránh trùng lặp.

ClickUp Tự động hóa cho phép bạn kích hoạt các tác vụ định kỳ này. Bạn có thể cài đặt các quy tắc "nếu điều này xảy ra, thì thực hiện điều kia" để:

Tạo một công việc theo dõi mới

Giao nhiệm vụ cho SDR phù hợp.

Cập nhật trạng thái hoặc ưu tiên

Tạo các quy trình tự động hóa ClickUp tùy chỉnh để loại bỏ việc thực hiện mục nhập thủ công với các điều kiện, điều kiện và hành động cụ thể

Ví dụ, khi trạng thái công việc chuyển sang 'Đang chờ theo dõi', hệ thống tự động hóa ngay lập tức giao công việc cho SDR phù hợp, cài đặt ngày đáo hạn trước ba ngày và thêm điểm tiếp xúc tiếp theo.

Cài đặt nhắc nhở ClickUp lặp lại mỗi bốn giờ cho các khách hàng tiềm năng có ưu tiên cao cho đến khi có hành động được thực hiện

Để đảm bảo mọi lần theo dõi đều được thực hiện, hãy kết hợp ClickUp Reminders với các công cụ tự động hóa này. Các SDR và AE có thể cài đặt nhắc nhở cá nhân cho từng lần theo dõi, thậm chí đính kèm ghi chú, liên kết các công việc liên quan hoặc giao nhắc nhở cho các thành viên cụ thể trong nhóm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đối với các hoạt động theo dõi định kỳ, chẳng hạn như kiểm tra hàng tuần với khách hàng tiềm năng lâu dài hoặc đánh giá đường ống bán hàng hàng tháng, hãy sử dụng tính năng Nhắc nhở Định kỳ của ClickUp. Thiết lập nhắc nhở lặp lại hàng ngày, hàng tuần hoặc theo lịch trình tùy chỉnh, và chỉ định thời gian lặp lại trong một số lần cố định hoặc cho đến một ngày cụ thể.

Thưởng: Sử dụng Super Agents để phát hiện những gì tự động hóa không thể làm được.

Tự động hóa rất hữu ích cho việc theo dõi dựa trên quy tắc. ClickUp Super Agents sẽ thực hiện bước can thiệp khi bối cảnh là yếu tố quan trọng.

Super Agents là các trợ lý AI của bạn, có kiến thức vô tận về công việc của bạn - công việc, tài liệu, trò chuyện và hơn thế nữa. Bạn có thể @đề cập, giao công việc và nhắn tin trực tiếp cho họ để tự động đẩy nhanh tiến độ công việc.

Xây dựng các "Siêu Đại lý" trong ClickUp để luôn theo dõi sát sao các hoạt động theo dõi.

Thay vì chỉ dựa vào các quy tắc được định sẵn, Super Agents chủ động theo dõi Không gian Làm việc của bạn và đánh dấu các tình huống có vẻ cần theo dõi — ngay cả khi không ai cài đặt quy tắc cụ thể.

Ví dụ, một Super Agent có thể:

Phát hiện các giao dịch chưa được xử lý trong nhiều ngày dù có hoạt động gần đây.

Đánh dấu các khách hàng tiềm năng đã đặt câu hỏi nhưng chưa nhận được phản hồi.

Phát hiện các cơ hội bị đình trệ nơi các công việc đã hoàn thành nhưng bước tiếp theo chưa được xác định.

Hãy xem Super Agents như một cặp mắt thứ hai theo dõi quy trình bán hàng của bạn – lặng lẽ phát hiện các lỗ hổng, nhắc nhở nhân viên bán hàng khi động lực giảm sút và đảm bảo rằng “Tôi sẽ theo dõi sau” không biến thành “họ đã mất hứng thú”.

Cùng nhau, Tự động hóa xử lý các tác vụ lặp lại, và Siêu Nhân viên xử lý các tình huống phức tạp—để hệ thống theo dõi của bạn luôn nhất quán và linh hoạt, ngay cả khi khối lượng công việc tăng lên.

Bước #2: Ưu tiên các khách hàng tiềm năng dựa trên mức độ tương tác

Nhóm bán hàng thường dành thời gian theo đuổi các khách hàng tiềm năng có lãi suất thấp, trong khi các khách hàng tiềm năng có giá trị cao lại bị bỏ qua.

Áp dụng hệ thống đánh giá hành vi dựa trên mức độ tương tác. Tham khảo bảng sau để xây dựng cơ sở dữ liệu CRM tốt hơn:

Loại hình tương tác/hành vi Điểm/ưu tiên Hành động/nhận thức Yêu cầu demo Cao nhất Theo dõi ngay lập tức, giao cho các nhân viên bán hàng (AE) có hiệu suất cao nhất. Lượt truy cập trang giá cả Cao Ưu tiên việc tiếp cận kịp thời Tải xuống tài liệu trắng hoặc đọc bài viết trên blog Giảm Nuôi dưỡng theo thời gian, giảm bớt tính cấp bách. Nhiều tương tác trong vòng 24 giờ Ý định mua hàng cao Kích hoạt hoạt động tiếp cận ngay lập tức Sự tương tác chậm chạp và không đều đặn trong nhiều tháng. Giai đoạn đầu, ưu tiên thấp Đặt vào lộ trình nuôi dưỡng dài hạn

Nhiệm vụ ClickUp trở thành trung tâm điều hành cho từng giai đoạn của quy trình theo dõi. Bạn có thể tạo một nhiệm vụ riêng cho từng khách hàng tiềm năng và đính kèm tất cả thông tin liên quan (email, ghi chú cuộc gọi, tài liệu) để duy trì thông tin tập trung.

Tạo các nhiệm vụ ClickUp cho từng khách hàng tiềm năng và di chuyển họ qua các giai đoạn khác nhau của quy trình bán hàng

Gán điểm tương tác số và giai đoạn giao dịch bằng các Trường Tùy chỉnh ClickUp để nhanh chóng xác định những khách hàng tiềm năng cần ưu tiên. Cài đặt các trạng thái tùy chỉnh ClickUp như Hot, Cold, Contacted, Follow-Up Needed hoặc Awaiting Response để làm rõ các bước tiếp theo.

🚀 Lợi thế của ClickUp: ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp, biến tất cả dữ liệu khách hàng của bạn thành những thông tin và đề xuất có thể áp dụng. Nó phân tích dữ liệu thời gian thực của không gian làm việc để xác định các mẫu hành vi của khách hàng. Ví dụ, nó có thể xác định những khách hàng tiềm năng nào đã mở email, phản hồi lại các hoạt động tiếp cận hoặc tương tác với nội dung của bạn gần đây nhất. Việc cần làm là nhập yêu cầu bằng ngôn ngữ đơn giản! Ưu tiên các công việc theo dõi để thực hiện từ không gian làm việc của bạn bằng cách sử dụng các phản hồi nhận biết ngữ cảnh của ClickUp Brain.

Xem video này để nhận những mẹo chuyên nghiệp về cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phần mềm theo dõi bán hàng của bạn!

Bước #3: Theo dõi các chỉ số theo dõi

Bạn không thể khắc phục những gì bạn không thể nhìn thấy, và trong lĩnh vực bán hàng, ngay cả những thiếu sót nhỏ cũng có thể tích tụ nhanh chóng. Đang theo dõi các chỉ số của quy trình bán hàng giúp nhóm của bạn xác định được nơi thời gian bị lãng phí và những hành động nào thực sự thúc đẩy chuyển đổi.

Theo dõi:

Thời gian phản hồi khách hàng tiềm năng: Theo dõi tốc độ mà nhân viên bán hàng liên hệ với khách hàng tiềm năng sau khi họ được nhập vào hệ thống.

Tỷ lệ phản hồi sau lần tiếp xúc đầu tiên: Đo lường tần suất khách hàng tiềm năng phản hồi sau lần tiếp cận đầu tiên.

Tần suất theo dõi: Theo dõi số lần tiếp xúc mà mỗi khách hàng tiềm năng nhận được trước khi chuyển đổi hoặc bỏ cuộc.

Khoảng thời gian theo dõi: Kiểm tra khoảng thời gian trung bình giữa các lần theo dõi để tránh mất khách hàng tiềm năng hoặc làm họ quá tải.

Tỷ lệ chuyển đổi theo từng giai đoạn: Xác định các giai đoạn mà khách hàng tiềm năng rời bỏ, chẳng hạn như giai đoạn khám phá, demo, đề xuất hoặc đàm phán, để Xác định các giai đoạn mà khách hàng tiềm năng rời bỏ, chẳng hạn như giai đoạn khám phá, demo, đề xuất hoặc đàm phán, để quản lý quy trình bán hàng hiệu quả hơn.

Tỷ lệ tương tác đến chuyển đổi: Đo lường số lượng tương tác trung bình dẫn đến một giao dịch để tối ưu hóa chu kỳ tiếp cận của bạn.

Khi bạn đã biết cần đo lường những gì, bảng điều khiển ClickUp giúp bạn dễ dàng theo dõi tất cả mục tiêu bán hàng của mình tại một nơi duy nhất.

Thêm thẻ tùy chỉnh vào Bảng điều khiển ClickUp của bạn để theo dõi các chỉ số bán hàng và KPI

Tạo bảng điều khiển để:

Phát hiện ngay lập tức các trễ hẹn theo dõi: Thêm thẻ để tính toán thời gian trung bình giữa việc tạo/lập lead và lần liên hệ đầu tiên, phân tích theo nhân viên, nguồn hoặc loại lead để nâng cao Thêm thẻ để tính toán thời gian trung bình giữa việc tạo/lập lead và lần liên hệ đầu tiên, phân tích theo nhân viên, nguồn hoặc loại lead để nâng cao quản lý hiệu suất bán hàng.

Đo lường mô hình tương tác: Thêm biểu đồ để trực quan hóa các điểm tiếp xúc cho từng khách hàng tiềm năng và so sánh tỷ lệ chuyển đổi giữa các chu kỳ theo dõi khác nhau.

Theo dõi luồng bán hàng: Sử dụng phễu bán hàng và thẻ theo dõi thời gian để đo lường thời gian khách hàng tiềm năng ở lại mỗi giai đoạn và xác định các điểm tắc nghẽn.

Dưới đây là chia sẻ của Blaine Labron, Phó Chủ tịch Phụ trách Thương mại Điện tử và Công nghệ tại Pressed Juicery, về việc sử dụng công cụ tự động hóa bán hàng của ClickUp:

ClickUp là công cụ đã thực sự giúp chúng tôi mang lại sự đổi mới cho kinh doanh này, giúp chúng tôi tăng trưởng từ 2% doanh số bán hàng trực tuyến lên hơn 65% sau đại dịch.

Bước #4: Tiêu chuẩn hóa quy trình theo dõi

Khi mỗi nhân viên bán hàng áp dụng phương pháp riêng, bạn không thể nhân rộng những gì hiệu quả hoặc khắc phục những gì không hiệu quả. Tiêu chuẩn hóa giúp tạo ra kết quả tích cực lặp lại trên toàn bộ nhóm của bạn.

Dưới đây là một số phương pháp tốt nhất mà các nhóm bán hàng thành công nhất áp dụng:

Ghi chép lại các chuỗi theo dõi hiệu quả nhất và mô tả việc cần làm của nhân viên bán hàng xuất sắc đối với từng loại khách hàng tiềm năng và giai đoạn giao dịch.

Xác định thông điệp , thời điểm và kênh ưa thích cho từng điểm tiếp xúc.

Tạo sơ đồ quyết định để giúp nhân viên bán hàng quyết định khi nào nên nâng cấp một khách hàng tiềm năng, khi nào nên tiếp tục nuôi dưỡng và khi nào nên loại bỏ.

Cài đặt các điểm kiểm tra chất lượng và lên lịch các cuộc đánh giá kỳ, nơi các nhà quản lý đánh giá chất lượng theo dõi và các lĩnh vực cần cải thiện.

Bạn có thể biến những lời khuyên này thành các tài liệu hướng dẫn thực tế bằng cách sử dụng ClickUp Docs. Tạo nội dung hỗ trợ bán hàng theo từng vai trò cụ thể để mỗi thành viên trong nhóm đều biết chính xác việc cần làm ở từng giai đoạn của quy trình bán hàng.

Tạo tài liệu ClickUp Docs hợp tác để ghi chép kiến thức ngầm trong bán hàng

Sử dụng trang con để tổ chức các chuỗi theo loại khách hàng tiềm năng hoặc giai đoạn trong quy trình bán hàng, và liên kết trực tiếp từng tài liệu với các công việc liên quan để thực hiện nhanh chóng.

Tải miễn phí mẫu biểu mẫu Tùy chỉnh nội dung tin nhắn đồng thời duy trì giọng điệu và cấu trúc nhất quán với mẫu email theo dõi của ClickUp.

Bạn đã lập kế hoạch quy trình bán hàng của mình chưa? Tốt. Bây giờ hãy đảm bảo nó được thực hiện tốt với Mẫu Email Theo Dõi của ClickUp. Nó cho phép bạn:

Tạo các trạng thái như Đã soạn thảo , Đã gửi , Đang chờ phản hồi hoặc Cần theo dõi để theo dõi tiến độ email.

Gán các thẻ chi tiết như Loại khách hàng tiềm năng , Mức độ tương tác hoặc Ngày liên hệ cuối cùng để ưu tiên việc theo dõi khách hàng tiềm năng dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Chuyển đổi giữa các chế độ xem tùy chỉnh của ClickUp , chẳng hạn như Xem dạng danh sách để theo dõi có tổ chức hoặc Chế độ xem Lịch để hiển thị thời gian mỗi lần theo dõi được lên lịch.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp tài liệu với ClickUp Bảng trắng để trực quan hóa cây quyết định hoặc hành trình theo dõi, giúp mọi người hiểu rõ luồng các khách hàng tiềm năng từ giai đoạn này sang giai đoạn khác.

Ví dụ thực tế về nhóm bán hàng

Bây giờ bạn đã biết cách giảm thiểu rủi ro từ quy trình theo dõi kém hiệu quả, đã đến lúc áp dụng những chiến lược này vào thực tế.

Dưới đây là hai ví dụ thực tế để minh họa những gì chúng ta đã thảo luận cho đến nay. 🎯

Làm thế nào Brafton, một công ty quảng cáo kỹ thuật số, đã giảm thời gian phản hồi xuống ~95% để đẩy nhanh quá trình bán hàng.

Công ty Brafton, một công ty tiếp thị nội dung và kỹ thuật số toàn diện, chuyên hợp tác với các doanh nghiệp có chu kỳ bán hàng nhanh chóng và tập trung vào tiếp thị inbound.

Thách thức Brafton không thiếu sự quan tâm. Các khách hàng tiềm năng liên tục đổ về qua trang web và các chiến dịch của họ. Vấn đề nằm ở bước tiếp theo. Việc theo dõi diễn ra quá chậm. Nhân viên bán hàng phải tự tay phân loại, chuyển tiếp và trả lời các yêu cầu mới. Đến khi liên hệ, khách hàng tiềm năng đã bị phân tâm - hoặc đang trò chuyện với một agency khác. Các cuộc hội thoại chất lượng bắt đầu quá muộn, và động lực bị suy giảm trước khi kịp hình thành.

Giải pháp Brafton đã tái cấu trúc quy trình theo dõi của mình với tốc độ là ưu tiên hàng đầu. Họ tự động hóa việc phân phối khách hàng tiềm năng và các công việc theo dõi, giúp các yêu cầu mới được phân công ngay lập tức và hiển thị cho nhân viên bán hàng phù hợp. Không còn phải chờ đợi ai đó phát hiện ra khách hàng tiềm năng mới. Không còn các bước chuyển giao thủ công. Các hoạt động theo dõi trở nên tức thì, dự đoán được và nhất quán - mà không gây thêm gánh nặng công việc cho nhóm.

Tác động: Thời gian đến lần theo dõi đầu tiên giảm khoảng 95% Nhân viên bán hàng tiết kiệm khoảng 10 giờ mỗi tuần , thời gian họ có thể dành để thực sự trò chuyện với khách hàng tiềm năng. Việc tiếp cận nhanh hơn dẫn đến các cuộc hội thoại tốt hơn và ít giao dịch bị đình trệ hơn.

Brafton bắt đầu tiếp cận khách hàng tiềm năng khi sự quan tâm của họ vẫn còn mới mẻ, biến sự tò mò của khách hàng thành các cuộc hội thoại bán hàng thực sự — trước khi các khách hàng tiềm năng có cơ hội trở nên lạnh nhạt.

Cách Vagaro khắc phục vấn đề theo dõi và thay đổi đường cong doanh thu của mình.

Công ty Vagaro, một nền tảng SaaS dành cho các doanh nghiệp kinh doanh dựa trên lịch hẹn như salon, spa và phòng tập thể dục.

Thách thức : Các khách hàng tiềm năng thường được liên hệ sau vài giờ hoặc thậm chí vài ngày , lúc này họ đã mất hứng thú hoặc chuyển sang lựa chọn khác. Việc theo dõi phụ thuộc nặng nề vào quy trình thủ công và trí nhớ của nhân viên, dẫn đến việc tiếp cận không nhất quán và các giao dịch bị đình trệ.

Giải pháp Nhóm bán hàng đã tái thiết kế quy trình để ưu tiên tốc độ tiếp cận khách hàng tiềm năng . Họ triển khai các hệ thống đảm bảo Nhóm bán hàng đã tái thiết kế quy trình để ưu tiên. Họ triển khai các hệ thống đảm bảo khách hàng tiềm năng mới được liên hệ gần như ngay lập tức , loại bỏ các trì hoãn do việc tạo/lập công việc thủ công và quyền sở hữu không rõ ràng. Các hoạt động theo dõi trở nên có cấu trúc, có thời hạn cụ thể và không thể bỏ qua.

Tác động: Thời gian từ khi bắt đầu cuộc hội thoại giảm từ ~48 giờ xuống ~3,5 phút Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng tăng ~70% Tỷ lệ đạt chỉ tiêu tăng gần 400%

Bằng cách tiếp cận khách hàng tiềm năng khi sự quan tâm của họ vẫn còn cao, Vagaro đã biến tốc độ theo dõi thành một yếu tố đo lường được để tăng doanh thu.

🧠 Thông tin thú vị: Nhà bán lẻ điện tử Crazy Eddie nổi tiếng với những quảng cáo truyền hình điên rồ, trong đó một người bán hàng quá khích la hét: “Giá của anh ta là ĐIÊN RỒ!” Tuy nhiên, đằng sau hậu trường, công ty đã thực hiện các hành vi gian lận quy mô lớn, bao gồm chiếm đoạt hàng triệu đô la và thổi phồng kho hàng để lừa dối các kiểm toán viên. Mặc dù vụ bê bối, năng lượng hỗn loạn của thương hiệu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong văn hóa đại chúng. Dưới đây là một video để bạn ôn lại những kỷ niệm xưa!

‘Dẫn dắt’ khách hàng tiềm năng của bạn với ClickUp

Mỗi khách hàng tiềm năng không được phản hồi hoặc phản hồi chậm trễ thường đủ để mất một giao dịch. Chi phí thực sự không nằm ở sự chậm trễ bản thân, mà ở sự tin tưởng và thời gian không bao giờ khớp lại được.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, tập hợp tất cả dữ liệu khách hàng tiềm năng và các điểm tiếp xúc của bạn. Tự động hóa đảm bảo các tác vụ theo dõi được tạo tự động. Các Trường Tùy chỉnh và Trạng thái cho phép bạn đánh giá và phân loại khách hàng tiềm năng dựa trên mức độ tương tác, giai đoạn giao dịch hoặc ưu tiên.

Các bảng điều khiển hiển thị cho bạn thông tin thời gian thực về thời gian phản hồi của khách hàng tiềm năng và tốc độ của quy trình bán hàng. Ngoài ra, ClickUp Brain cung cấp các đề xuất và tóm tắt dựa trên ngữ cảnh.

Đăng ký ClickUp miễn phí và hành động ngay trước khi cơ hội biến mất. ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Quản lý khách hàng tiềm năng kém trực tiếp ảnh hưởng đến mức độ tương tác, tỷ lệ chuyển đổi và sự phát triển kinh doanh. Sự chậm trễ có thể làm giảm sự quan tâm của khách hàng, tạo điều kiện cho đối thủ cạnh tranh can thiệp, làm giảm hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị trước đó và hoạt động thu nhập, và kết quả là mất các giao dịch.

ClickUp tập trung dữ liệu khách hàng tiềm năng và tự động hóa các nhắc nhở, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ khách hàng tiềm năng nào. Với tính năng Tự động hóa, bạn có thể kích hoạt các hoạt động theo dõi hoặc cập nhật công việc ngay sau khi khách hàng tiềm năng tương tác. ClickUp Brain có thể tóm tắt các tương tác trước đó hoặc đề xuất các phản hồi phù hợp với ngữ cảnh, và các nhắc nhở giúp nhân viên bán hàng tập trung vào các ưu tiên. Bạn cũng có thể trực quan hóa các chỉ số và KPI thông qua các bảng điều khiển.

Đúng vậy, hoàn toàn đúng. Ngay cả những trì hoãn nhỏ cũng có thể dẫn đến những tổn thất doanh thu đáng kể và cơ hội bị bỏ lỡ. Theo thời gian, những lỗi nhỏ này sẽ tích tụ thành các kênh bán hàng mỏng hơn và ít cơ hội giới thiệu khách hàng trong tương lai.

Ưu tiên dựa trên điểm tương tác, giai đoạn giao dịch và giá trị khách hàng tiềm năng. Các khách hàng tiềm năng nóng, có giá trị cao và có hoạt động gần đây nên được liên hệ ngay lập tức, trong khi các khách hàng tiềm năng lạnh hơn có thể tuân theo một lịch trình nuôi dưỡng.