Cách sử dụng Canva Content Planner để lên lịch đăng bài trên mạng xã hội

Hỏi bất kỳ CEO nào, và họ sẽ nói với bạn rằng bán hàng và nội dung là hai trong số những phần quan trọng nhất của một công ty. Cả hai đều tiếp cận khách hàng theo cách riêng biệt của mình.

Mặc dù bán hàng có thể liên quan đến các tương tác trực tiếp, nội dung chính là yếu tố tiếp cận khách hàng của bạn khi họ đang nằm trên giường, lướt newsfeed hoặc gõ tìm kiếm sản phẩm của bạn.

Gần 1/3 người dùng internet trên 16 tuổi khám phá các thương hiệu và dịch vụ mới thông qua công cụ tìm kiếm. Điều này cho thấy sức mạnh thực sự của nội dung chất lượng.

Nhưng đây là điểm mấu chốt. Nội dung tích cực thôi chưa đủ. Điều thực sự tạo nên sự khác biệt chính là tính nhất quán. Việc xuất hiện đều đặn sẽ xây dựng niềm tin. Và tính nhất quán là kết quả trực tiếp của một lịch trình nội dung được cấu trúc và tổ chức tốt, đảm bảo mọi bài đăng, video và chiến dịch được phát sóng đúng thời điểm.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách Canva Content Planner giúp bạn lập kế hoạch trước, duy trì lịch trình và duy trì luồng nội dung một cách suôn sẻ với ít áp lực hơn.

Tính năng mẫu Mẫu Lịch Truyền Thông Xã Hội Hiện Đại của ClickUp cung cấp một bố cục gọn gàng để kế hoạch, đăng bài và đang theo dõi nội dung trên các kênh truyền thông xã hội của bạn. Dễ dàng hợp tác với nhóm của bạn và giữ mọi chiến dịch được tổ chức gọn gàng trong một trung tâm duy nhất.

Canva Nội dung Planner là gì?

qua Canva

Những người tạo nội dung không thích phải rời khỏi không gian làm việc của mình. Hãy tưởng tượng phải chuyển đổi liên tục giữa các ứng dụng chỉ để kiểm tra xem thiết kế đã được xử lý hoặc lên lịch đúng cách hay chưa, và vẫn không chắc chắn liệu bài đăng có thực sự được đăng tải hay không. Có một cảm giác thực sự nhẹ nhõm khi có thể tin tưởng vào một nền tảng duy nhất cho mọi thứ.

Đó chính xác là những gì Canva Content Planner mang lại. Đây là công cụ lên lịch tích hợp giúp bạn làm được nhiều hơn chỉ thiết kế. Bạn có thể lập kế hoạch, tạo và lên lịch nội dung trên các nền tảng mạng xã hội mục yêu thích mà không cần rời khỏi Canva.

Với Content Planner, bạn có thể lên lịch đăng bài cho Instagram, Trang Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack và thậm chí cả Tumblr.

Đối với chủ doanh nghiệp nhỏ, điều này có nghĩa là bạn có thể thiết kế bài đăng vào buổi sáng, cài đặt ngày và giờ, và tin tưởng Canva sẽ xử lý phần còn lại. Và nếu bạn cần tạm dừng hoặc chỉnh sửa bài đăng trước khi nó được đăng, bạn có thể làm điều đó mà không cần bắt đầu lại từ đầu hoặc tải lại tệp.

Các nhóm sẽ thấy công cụ này đặc biệt hữu ích. Canva Teams giúp bạn dễ dàng chia sẻ lịch trình, mời người khác tham gia thiết kế hoặc chỉnh sửa, và đảm bảo mọi người làm việc đồng bộ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Vì Content Planner đi kèm với Canva Pro, bạn có thể tận dụng các tính năng bổ sung như Magic Resize, bộ công cụ thương hiệu và hàng nghìn mẫu thiết kế. Những công cụ này giúp bài đăng của bạn luôn nhất quán về mặt thiết kế trong khi trình lập lịch tự động quản lý việc lên lịch, giúp bạn duy trì sự tổ chức mà không gây thêm áp lực.

Các tính năng khóa của Canva Content Planner

qua Canva

Theo người dùng Reddit này,

Canva là một công cụ thiết kế vô cùng dễ sử dụng và trực quan. Nó cũng giúp việc lên lịch nội dung mạng xã hội của bạn trở nên cực kỳ đơn giản.

Đó là lý do tại sao nhiều người tạo tin tưởng sử dụng nó. Và nếu bạn vẫn còn băn khoăn liệu Canva Content Planner có đáng để bạn dành thời gian hay không, đây là những tính năng có thể thuyết phục bạn:

✅ Lập kế hoạch, tạo và lên lịch nội dung cho Instagram, Trang Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack và Tumblr tất cả trong một nơi.

✅ Đặt bài đăng để đăng vào ngày và giờ chính xác mà bạn chọn, với tùy chọn tạm dừng hoặc chỉnh sửa chúng bất cứ lúc nào trước khi đăng.

✅ Chia sẻ lịch nội dung với nhóm của bạn thông qua Canva Teams, để mọi người có thể tạo, chỉnh sửa và duy trì sự đồng bộ.

✅ Sử dụng các tính năng bổ sung của Canva Pro như Magic Resize, bộ công cụ thương hiệu và hàng nghìn mẫu để đảm bảo mỗi bài đăng đều nhất quán và phù hợp với thương hiệu.

✅ Đang theo dõi lượt hiển thị, lượt nhấp, lượt thích và bình luận trực tiếp trong trình lập kế hoạch để xem hiệu quả của các bài đăng.

Lợi ích của việc sử dụng Canva cho kế hoạch nội dung

Làm cho nó đơn giản. Làm cho nó đáng nhớ. Làm cho nó hấp dẫn để nhìn. Làm cho nó thú vị để đọc.

Câu nói của Leo Burnett tóm gọn bản chất của nội dung chất lượng, nhưng để đạt được điều đó cần có kế hoạch. Nếu bạn vội vàng đăng một bài viết đẹp mắt vào thời điểm không phù hợp hoặc quên đăng nó, nó sẽ mất đi sức ảnh hưởng.

Canva Content Planner giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn bằng cách giúp bạn tổ chức công việc, đảm bảo rằng ý tưởng của bạn được truyền tải đến mọi người vào những thời điểm có tác động lớn nhất.

Qua Canva

Dưới đây là những lợi ích bạn nhận được khi chuyển sang sử dụng công cụ này:

Tiết kiệm thời gian bằng cách thiết kế và lên lịch trong một nơi duy nhất mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Giữ sự nhất quán với lịch trình hiển thị các bài đăng của bạn theo ngày, tuần hoặc tháng.

Tránh căng thẳng phút chót bằng cách cài đặt bài đăng tự động đăng tải, ngay cả khi bạn không trực tuyến.

Giữ cho giọng điệu và phong cách thương hiệu của bạn nhất quán với các công cụ Canva Pro như mẫu thiết kế, bộ công cụ thương hiệu và Magic Resize.

Mời nhóm của bạn chia sẻ một lịch nội dung chung, giúp hợp tác trở nên trơn tru và ít rối rắm hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết nối Canva với Slack để nhóm của bạn nhận thông báo khi bài đăng được lên lịch hoặc đăng tải—một cách đơn giản để luôn đồng bộ trên trang. qua Canva

📮 ClickUp Insight: Chỉ 7% chuyên gia dựa vào AI chủ yếu cho quản lý công việc và tổ chức. Nhiều công cụ AI có thể chỉ có một hàm duy nhất, như lịch, danh sách việc cần làm hoặc email. Với ClickUp, trí tuệ nhân tạo (AI) được nâng tầm. Nó hỗ trợ email, giao tiếp, lịch, công việc và tài liệu của bạn trong cùng một không gian. Bạn thậm chí có thể hỏi, “Những ưu tiên của tôi hôm nay là gì?” và ClickUp Brain sẽ quét không gian làm việc của bạn để làm nổi bật những điều quan trọng nhất hiện tại. Thay vì phải sử dụng năm ứng dụng khác nhau, bạn có thể quản lý mọi thứ trong một nơi duy nhất.

Cách sử dụng Canva Content Planner (Bước bằng bước)

Một trong những điểm mạnh nhất của Canva Nội dung Planner là sự đơn giản trong sử dụng. Bạn không cần phải là chuyên gia công nghệ để sử dụng nó.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để bạn bắt đầu:

Bước 1: Mở Content Planner

qua Canva

Trên trang chủ Canva, nhấp vào “Nội dung Planner”. Bạn sẽ được chuyển đến chế độ xem lịch hiển thị các tuần sắp tới. Canva cũng tự động điền sẵn các ngày lễ mạng xã hội toàn cầu, bạn có thể giữ lại để lấy cảm hứng hoặc lọc bỏ nếu muốn bắt đầu từ một trang trống.

📌 Ví dụ: Giả sử bạn đang có kế hoạch cho Ngày Quốc tế Phụ nữ. Lịch sẽ tự động đánh dấu ngày 8 tháng 3, giúp bạn có thể bắt đầu chuẩn bị nội dung ý nghĩa cho ngày đó từ sớm.

Bước 2: Kết nối các tài khoản mạng xã hội của bạn

Trước khi lên lịch, hãy kết nối tài khoản của bạn bằng cách nhấp vào “Connect”. Canva hỗ trợ Instagram, Facebook Pages, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack và Tumblr.

Sau khi kết nối, bạn có thể chọn chính xác nơi mỗi thiết kế sẽ được đăng.

Bước 3: Chọn hoặc tạo thiết kế của bạn

Chọn một ngày trong lịch và nhấp vào nút cộng. Bạn có thể sử dụng một trong các dự án gần đây của mình, bắt đầu từ đầu với một thiết kế trống, hoặc chọn từ hàng nghìn mẫu của Canva.

Magic Resize giúp bạn dễ dàng điều chỉnh cùng một thiết kế cho các nền tảng khác nhau, như chuyển đổi bài đăng vuông trên Instagram thành ghim Pinterest hoặc băng rôn LinkedIn.

🧠 Bạn có biết: Coca-Cola là một trong những thương hiệu lớn đầu tiên coi việc lập kế hoạch nội dung như một lịch biên tập thay vì chỉ là quảng cáo. Họ đã tạo ra một dự án mang tên “Nội dung 2020”, trong đó trọng tâm là lập kế hoạch cho các câu chuyện trên nhiều nền tảng khác nhau từ nhiều tháng trước. Nhờ đó, thông điệp của họ không chỉ gắn liền với các dịp lễ hay sự kiện lớn mà còn được lồng ghép vào các cuộc hội thoại hàng ngày. Các sự kiện văn hóa đã định hình và điều chỉnh lịch nội dung của họ, biến các bài đăng và chiến dịch thành một tài liệu động.

Bước 4: Thêm chú thích và lên lịch

qua Canva

Khi thiết kế của bạn đã sẵn sàng, nhấp vào “Chia sẻ”, sau đó “Lên lịch”. Chọn kênh mạng xã hội, thêm chú thích và hashtag, và cài đặt ngày giờ chính xác. Canva sẽ xác nhận bài đăng đã được lên lịch, và bạn sẽ thấy nó xuất hiện trên lịch của mình.

📌 Ví dụ: Nếu bạn sắp ra mắt sản phẩm mới, bạn có thể thiết kế bài đăng, đặt ngày ra mắt vào lúc 10 giờ sáng và tin tưởng Canva sẽ tự động đăng bài trong khi bạn tập trung tương tác với bình luận.

Bước 5: Quản lý và chỉnh sửa các bài đăng đã lên lịch

qua Canva

Kế hoạch có thể thay đổi, và Canva giúp bạn điều chỉnh một cách dễ dàng. Nhấp vào bất kỳ mục đã lên lịch nào trong trình lập kế hoạch của bạn để điều chỉnh lịch, chỉnh sửa hoặc xóa nó. Lưu ý rằng nếu bạn thay đổi thiết kế sau khi đã lên lịch, Canva có thể yêu cầu bạn điều chỉnh lại lịch—đây là một bước nhỏ, nhưng giúp đảm bảo độ chính xác.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chán ngán việc đuổi theo hạn chót và theo dõi trạng thái công việc? Với ClickUp’s AI Agents, bạn có thể tự động hóa các phần lặp đi lặp lại của việc lập kế hoạch nội dung để nhóm của bạn có thể tập trung vào việc sáng tạo – không phải quản lý chi tiết. Sử dụng các mẫu có sẵn hoặc tạo các đại lý AI Autopilot tùy chỉnh của ClickUp để đơn giản hóa việc quản lý nội dung. 📌 Đây là cách các Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI) có thể tối ưu hóa quy trình nội dung của bạn: Nếu một biên tập viên không nộp bản nháp đúng hạn, một Reminders Agent sẽ tự động gửi nhắc nhở trong công việc và điều chỉnh dòng thời gian đánh giá, giúp duy trì nhịp độ xuất bản của bạn.

Khi một công việc thiết kế con được hoàn thành, Approvals Agent sẽ tự động kích hoạt — gán nội dung cho người xem xét phù hợp, cập nhật trạng thái công việc và chuyển nó sang giai đoạn “Sẵn sàng để đăng”.

Một Insights Agent có thể tạo bản tóm tắt vào cuối mỗi tuần, nhấn mạnh nội dung nào đã được đăng, nội dung nào bị trì hoãn và thậm chí soạn thảo một báo cáo nhanh để chia sẻ với các bên liên quan. Với AI xử lý các công việc theo dõi và cập nhật trạng thái, nhóm của bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để tạo nội dung có tác động mạnh mẽ — và ít thời gian hơn cho việc quản lý hậu cần.

Giá cả và tính khả dụng của Canva Nội dung Planner

Khi lên lịch đăng bài với Canva, những gì bạn nhận được phụ thuộc vào việc bạn đang sử dụng kế hoạch miễn phí, Canva Pro hay Canva Teams.

Điều quan trọng cần biết là Content Planner chỉ có sẵn trên gói Pro và nhóm. Điều này có nghĩa là người dùng miễn phí vẫn có thể thiết kế và chia sẻ, nhưng họ sẽ phải đăng bài thủ công mỗi lần. Kế hoạch miễn phí là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn chỉ muốn khám phá trình chỉnh sửa của Canva, với quyền truy cập vào hàng triệu mẫu và đồ họa. Tuy nhiên, nếu bạn muốn lên lịch đăng bài trước, tạm dừng hoặc chỉnh sửa chúng trước khi đăng, và theo dõi tương tác, bạn sẽ cần nâng cấp lên gói Pro hoặc Teams.

Trong khi đó, Canva Pro dành cho cá nhân muốn sử dụng công cụ thiết kế cao cấp kèm tính năng lên lịch, còn Canva Teams là lựa chọn lý tưởng nếu bạn đang công việc với đồng nghiệp và cần lịch chia sẻ kèm công cụ hợp tác.

Dưới đây là bảng so sánh để giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt về các tính năng được cung cấp:

Lập kế hoạch Giá Tính năng chính Giai hạn Phù hợp nhất cho Miễn phí Miễn phí Hơn 2 triệu mẫu, hơn 4,5 triệu hình ảnh stock, 5GB dung lượng lưu trữ, trình chỉnh sửa kéo và thả. Không hỗ trợ lên lịch, chỉ cho phép đăng bài thủ công. Người mới bắt đầu, người tạo không chuyên Pro $12.99/tháng (1 người dùng) Nội dung Planner, lên lịch bài đăng, phân tích, hơn 140 triệu tài nguyên, Magic Resize, 1TB lưu trữ Giới hạn cho một người dùng Người làm việc tự do, chủ doanh nghiệp nhỏ Nhóm $100/năm cho mỗi người dùng Tất cả tính năng Pro, lịch chia sẻ, phê duyệt, quy trình làm việc, 1TB cho mỗi thành viên Chi phí tăng khi nhóm phát triển Các nhóm và doanh nghiệp có kích thước nhỏ đến trung bình

Ai nên nâng cấp lên Canva Pro?

Người làm tự do và chủ doanh nghiệp nhỏ muốn tiết kiệm thời gian bằng cách lên lịch đăng bài trước.

Những người tạo cần sự nhất quán về thương hiệu với các tính năng như Magic Resize và Brand Kits.

Các nhóm thường xuyên hợp tác và cần hiển thị lịch trình nội dung chia sẻ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn chưa chắc chắn liệu Canva Pro có phù hợp với mình hay không, hãy bắt đầu với bản dùng thử miễn phí 30 ngày. Nó cho phép bạn truy cập đầy đủ vào Content Planner và các công cụ thiết kế cao cấp, giúp bạn thấy được lượng thời gian thực sự tiết kiệm được.

Mẹo để tận dụng tối đa Canva Nội dung Planner

Sử dụng Canva Content Planner rất đơn giản, nhưng để tận dụng tối đa công cụ này, bạn cần hình thành một số thói quen nhỏ. Với những mẹo phù hợp, bạn có thể biến nó từ một công cụ lên lịch cơ bản thành một công cụ tiết kiệm thời gian thực sự, giúp nội dung của bạn luôn nhất quán.

1. Tạo và lên lịch nội dung theo lô

Thay vì phải vội vàng chuẩn bị mọi thứ vào phút chót mỗi ngày, bạn có thể tập trung sáng tạo trong những khoảng thời gian ngắn và để lịch trình tự động xử lý phần còn lại.

Một người dùng Reddit đã tóm tắt một cách đơn giản:

Tạo nội dung hàng loạt chỉ trong một lần. Các ứng dụng như Canva giúp bạn tạo đồ họa hoặc bài đăng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Kết hợp với công cụ lên lịch… và bạn đã sẵn sàng cho 30 ngày tiếp theo mà không cần lo lắng hàng ngày.

Tạo nội dung hàng loạt chỉ trong một lần. Các ứng dụng như Canva giúp bạn dễ dàng tạo đồ họa hoặc bài đăng nhanh chóng. Kết hợp với công cụ lên lịch… và bạn đã sẵn sàng cho 30 ngày tiếp theo mà không cần lo lắng hàng ngày.

Đó chính là bản chất của việc xử lý theo lô — bạn chỉ cần nỗ lực một lần, và lợi ích sẽ kéo dài trong nhiều tuần.

Canva giúp việc tạo nội dung hàng loạt trở nên dễ dàng hơn vì bạn có thể thiết kế nhiều bài đăng liên tiếp bằng cách sử dụng mẫu có sẵn hoặc sao chép thiết kế hiện có để tạo một loạt bài. Thay vì việc cần làm là đăng một bài trên Instagram hôm nay, một băng rôn LinkedIn ngày mai và một ghim Pinterest vào ngày tiếp theo, bạn có thể thiết kế tất cả cùng lúc và sắp xếp chúng gọn gàng vào Content Planner.

👀 Thông tin thú vị: Từ "calendar" có nguồn gốc từ tiếng Latin calendae, chỉ ngày đầu tiên của tháng trong lịch La Mã, khi các khoản nợ và tài khoản được thanh toán. Theo một cách nào đó, lịch ban đầu không phải để tổ chức các sự kiện trong cuộc sống mà để nhắc nhở mọi người thanh toán. Thật thú vị, lịch nội dung ngày nay cũng không khác biệt lắm — nó vẫn nhắc nhở chúng ta về các hạn chót.

2. Sử dụng mẫu Canva để đảm bảo tính nhất quán

Lợi ích khác là tính nhất quán. Khi công việc của bạn diễn ra theo lô, hình ảnh, giọng điệu và chủ đề của bạn sẽ tự nhiên hài hòa hơn.

Một người dùng Reddit đã chia sẻ,

Tôi đã tạo ra 6 tháng nội dung cốt lõi… chỉ trong một ngày. Điều đó có thể nghe có vẻ cực đoan, nhưng ngay cả việc lập kế hoạch trước hai tuần cũng có thể giải phóng tâm trí của bạn để tập trung vào các phần khác của công việc.

Tôi đã tạo ra 6 tháng nội dung cốt lõi… chỉ trong một ngày. Điều đó có thể nghe có vẻ cực đoan, nhưng ngay cả việc lập kế hoạch trước hai tuần cũng có thể giải phóng tâm trí của bạn để tập trung vào các phần khác của công việc.

Thư viện của Canva có hàng nghìn mẫu thiết kế đa dạng, từ trích dẫn đến thông báo sản phẩm. Bạn có thể bắt đầu với một mẫu phù hợp với thương hiệu của mình và sau đó điều chỉnh màu sắc, phông chữ và hình ảnh để phù hợp với phong cách của bạn.

Sau khi cài đặt một số mẫu phù hợp với phong cách của bạn, chúng sẽ trở thành điểm khởi đầu ưa thích của bạn mỗi khi tạo nội dung hàng loạt. Điều này giúp bạn dễ dàng duy trì phong cách thương hiệu mà không cần phải đắn đo về từng lựa chọn thiết kế.

📌 Ví dụ: Hãy tưởng tượng bạn đang chuẩn bị bài đăng cho một sự kiện ra mắt sản phẩm. Bạn có thể chọn một mẫu cho bài đăng đếm ngược, một mẫu khác cho đánh giá của khách hàng và một mẫu thứ ba cho điểm nổi bật của sản phẩm. Bằng cách tái sử dụng những mẫu này trên các nền tảng khác nhau, khán giả của bạn sẽ nhận được một câu chuyện thống nhất, dù họ xem bạn ở đâu.

3. Sử dụng phân tích từ các nền tảng kết nối

Với Canva Content Planner, bạn có thể kiểm tra hiệu suất của các bài đăng mà không cần rời khỏi công cụ. Mỗi bài đăng được lên lịch sẽ hiển thị các chỉ số đơn giản như lượt hiển thị, lượt nhấp, lượt thích và bình luận.

✒ Ghi chú: Phân tích là công việc trên các nền tảng mà Canva hỗ trợ—Instagram, Facebook Pages, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack và Tumblr—giúp bạn đang theo dõi nội dung của mình tại một nơi duy nhất.

Giao diện rõ ràng và dễ đọc, giúp nó trở nên thực tiễn cho các người tạo và chủ doanh nghiệp nhỏ không muốn phải đối mặt với các bảng điều khiển phức tạp.

📌 Ví dụ: Một quán cà phê nhỏ có thể nhận ra rằng bài đăng tính năng nhân viên pha cà phê nhận được nhiều tương tác hơn so với hình ảnh sản phẩm được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Đó là một tín hiệu hữu ích để chia sẻ nhiều khoảnh khắc gần gũi và chân thực hơn.

4. Hợp tác với các thành viên trong nhóm

Hợp tác trong Canva Content Planner diễn ra một cách tự nhiên vì mọi thứ đều nằm trong một không gian chia sẻ. Bạn có thể đã quen với việc trao đổi tệp tin hoặc băn khoăn ai có phiên bản mới nhất. Nhưng với Canva, các thành viên trong nhóm có thể đăng nhập, xem cùng một lịch và công việc cùng nhau trên các bài đăng.

Có thêm nhiều tính năng: bạn có thể phân công vai trò, cấp quyền chỉnh sửa hoặc bình luận, và ghi lại những gì đã được lên lịch mà không mất thời gian vào các trò chuyện hoặc chuỗi email kéo dài.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, tính năng này thực sự là một giải pháp hữu ích. Một quản lý có thể soạn thảo bài đăng, một nhà thiết kế có thể hoàn thiện phần hình ảnh, và một người khác có thể xử lý phần chú thích. Mọi người đều biết những gì sắp diễn ra, và các thay đổi được hiển thị ngay lập tức.

Giới hạn của Canva Nội dung Planner

Bạn có thể gặp phải một số rào cản khi tổ chức bài đăng trên Canva. Đó là lý do tại sao việc hiểu rõ những rào cản này là rất quan trọng:

Bạn chỉ có thể lên lịch tối đa 25 bài đăng hình ảnh đơn lẻ mỗi ngày, điều này có thể gây khó khăn nếu bạn đang chạy các chiến dịch quy mô lớn hoặc chia sẻ nhiều nội dung trên Pinterest.

Canva hiện chưa hỗ trợ Reels, Stories, carousels hoặc bài đăng nhiều hình ảnh, do đó bất kỳ nội dung tương tác hoặc nhiều lớp nào cũng phải hoàn thành thủ công.

Nếu bạn chỉnh sửa thiết kế sau khi đã lên lịch, bạn sẽ cần tạm dừng và lên lịch lại, ngay cả đối với những thay đổi nhỏ như sửa lỗi chính tả.

Đối với nhóm, công cụ này có cấu trúc đơn giản. Bạn sẽ không tìm thấy các quy trình làm việc phức tạp, quy trình phê duyệt hoặc công việc đang theo dõi như các công cụ như ClickUp cung cấp.

Canva phù hợp nhất cho một số lượng nhỏ các luồng nội dung. Nếu bạn đang quản lý nhiều thương hiệu hoặc khách hàng, mọi thứ có thể trở nên phức tạp nhanh chóng nếu không có hệ thống chi tiết hơn.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Khi trình lập kế hoạch của Canva không còn phù hợp với nhu cầu của bạn, các công cụ thay thế sau đây có thể giúp bạn giải quyết những hạn chế:

Tìm kiếm thông tin là một trong những phần gây phiền toái nhất khi quản lý lịch nội dung mạng xã hội. Logo cuối cùng ở đâu? Thông điệp chiến dịch mới nhất là gì? Bảng tính nào chứa dữ liệu tương tác của quý trước?

Mặc dù Canva Content Planner là một không gian tuyệt vời để tạo và lên lịch đăng bài, nó bắt đầu trở nên giới hạn khi các nhóm phải quản lý nhiều kênh, phê duyệt của khách hàng hoặc các chiến dịch quy mô lớn. ClickUp cung cấp một hệ thống toàn diện kết hợp các ứng dụng lên lịch đăng bài trên mạng xã hội và Instagram với quản lý dự án và hỗ trợ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

Sử dụng ClickUp AI để tạo ý tưởng chiến dịch với đối tượng mục tiêu và mục tiêu chiến dịch trong tâm trí

Đây là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc. Vì vậy, bạn không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ cho các mục đích khác nhau, còn được gọi là tình trạng phân tán công cụ.

Ngoài ra, ClickUp loại bỏ hoàn toàn tình trạng " Work Sprawl" - tức là sự phân mảnh của các dự án, tệp tin, cuộc hội thoại và quy trình làm việc trên nhiều công cụ không kết nối với nhau - chẳng hạn như khi nhóm của bạn lập kế hoạch nội dung trên một ứng dụng, thiết kế trên một ứng dụng khác, đang theo dõi phê duyệt qua email và báo cáo trên một nền tảng khác.

ClickUp là nhà cung cấp 100% bối cảnh và một nền tảng duy nhất cho con người và các tác nhân thực hiện công việc cùng nhau.

Định hướng cho mạng xã hội của bạn với ClickUp Calendar

Kéo và thả bài đăng vào các ngày mới để điều chỉnh lịch trình mạng xã hội của bạn ngay lập tức bằng ClickUp Calendar

Lịch trình AI của ClickUp cung cấp cho bạn một cách quản lý lịch trình nội dung động và tương tác. Thay vì chỉ hiển thị một bài đăng vào một ngày cụ thể, nó cho phép bạn xem mọi thứ trong bối cảnh.

Dưới đây là hướng dẫn nhanh về cách tạo lịch nội dung trong ClickUp:

Bạn có thể kéo và thả các công việc sang ngày mới, đánh dấu màu sắc theo chiến dịch và lọc theo thành viên nhóm hoặc nền tảng. Điều này biến lịch của bạn thành một trung tâm điều khiển trung tâm, nơi mọi công việc đều hiển thị rõ ràng và dễ dàng điều chỉnh.

📌 Ví dụ: Một công ty quảng cáo kỹ thuật số quản lý năm thương hiệu khác nhau có thể tạo danh sách “Mạng xã hội” cho từng khách hàng. Trong lịch ClickUp, họ có thể xem tất cả bài đăng, cột mốc chiến dịch và hạn chót tại một nơi. Nếu khách hàng gọi với yêu cầu gấp, nhóm có thể chuyển bài đăng sang ngày khác chỉ với một thao tác, và mọi người ngay lập tức thấy thay đổi. Loại linh hoạt này là điều Canva không thể sánh kịp.

Gắn thẻ đồng nghiệp trực tiếp vào các công việc để đẩy nhanh quá trình phản hồi và phê duyệt với các công cụ hợp tác của ClickUp

Công cụ Chiến dịch của ClickUp mang lại cấu trúc cho mọi giai đoạn quản lý dự án truyền thông xã hội của bạn.

Nhiệm vụ ClickUp và Trạng thái tùy chỉnh: Mỗi sản phẩm đầu ra của chiến dịch có thể được cài đặt dưới dạng công việc trong Mỗi sản phẩm đầu ra của chiến dịch có thể được cài đặt dưới dạng công việc trong Nhiệm vụ ClickUp và đang theo dõi thông qua các trạng thái tùy chỉnh của ClickUp như Bản nháp, Đang xem xét, Đã lên lịch và Đã đăng. Điều này giúp tiến độ của mỗi bài đăng hoàn toàn minh bạch.

ClickUp Assign Comments : Các thành viên trong nhóm có thể để lại bình luận và thẻ nhau để nhận phản hồi hoặc phê duyệt trực tiếp trong công việc, loại bỏ việc trao đổi qua lại qua email và chủ đề trò chuyện. Các thành viên trong nhóm có thể để lại bình luận và thẻ nhau để nhận phản hồi hoặc phê duyệt trực tiếp trong công việc, loại bỏ việc trao đổi qua lại qua email và chủ đề trò chuyện.

ClickUp Automations : Các bước lặp lại như di chuyển công việc sang trạng thái tiếp theo hoặc giao cho người kiểm duyệt có thể được tự động hóa, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi. Các bước lặp lại như di chuyển công việc sang trạng thái tiếp theo hoặc giao cho người kiểm duyệt có thể được tự động hóa, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi.

Tự động hóa các bước thường xuyên như phân công người xem xét hoặc chuyển các công việc sang giai đoạn tiếp theo sau khi được phê duyệt với ClickUp Automations

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo các công việc lặp lại cho các chủ đề hàng tuần như "Monday Động Lực" hoặc "Thứ Sáu Mẹo Vặt". Thêm nhắc nhở để nhóm không bao giờ bỏ lỡ các bài đăng lặp lại và các chiến dịch theo mùa.

Hỗ trợ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) cho các nhóm truyền thông xã hội thông qua ClickUp Brain.

Tạo chú thích, tóm tắt bản tóm tắt hoặc lấy hạn chót mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain

ClickUp Brain giúp lập kế hoạch nội dung nhanh chóng và thông minh hơn bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn. Nó có thể tạo ý tưởng bài đăng, soạn thảo chú thích, tóm tắt bản tóm tắt hoặc thậm chí trả lời các câu hỏi thực tế về chiến dịch của bạn.

Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhóm công việc trên nhiều thương hiệu hoặc có thời hạn chặt chẽ, vì nó giúp giảm bớt việc phải chuyển đổi công cụ hoặc mất hàng giờ để brainstorming.

📌 Ví dụ: Nếu bạn đang chuẩn bị cho Ngày Môi trường Thế giới, bạn có thể yêu cầu ClickUp Brain soạn thảo chú thích cho Instagram, tóm tắt kết quả của chiến dịch năm ngoái từ tài liệu chiến dịch và nhấn mạnh các ngày đánh giá sắp tới. Nó thậm chí có thể tạo bản nháp tin nhắn để gửi cho khách hàng phê duyệt. Việc tích hợp mức độ hỗ trợ AI này vào quy trình kế hoạch giúp ClickUp có lợi thế rõ ràng so với Canva, nơi các công cụ AI chủ yếu tập trung vào việc tạo thiết kế thay vì quản lý chiến dịch.

Với ClickUp Brain, nhóm của bạn sẽ có một không gian làm việc AI tích hợp, kết nối các công việc, tài liệu, thành viên và các công cụ tích hợp như Tài liệu Google, Trang tính Google và Drive.

Đừng để những ý tưởng nội dung tuyệt vời trôi qua.

Bạn đã từng có ý tưởng tuyệt vời cho một bài đăng, nhưng lại quên mất nó khi đến lúc ghi chép lại? Với ClickUp’s Brain MAX, việc ghi lại cảm hứng trở nên đơn giản như việc nói ra. Chỉ cần sử dụng tính năng Talk to Text để lưu trữ ngay lập tức các ý tưởng bài đăng, chiến dịch hoặc bản nháp chú thích trực tiếp vào danh sách công việc nội dung của bạn.

Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành việc cần làm nhanh gấp 4 lần với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

Nâng tầm hiệu quả với ClickUp Brain MAX, ứng dụng AI siêu tiện ích trên desktop giúp biến các ghi chú giọng nói nhanh chóng của bạn thành nội dung sẵn sàng sử dụng: Bước thêm hiệu quả với ClickUp Brain MAX, ứng dụng AI siêu tiện ích trên desktop giúp biến các ghi chú giọng nói nhanh chóng của bạn thành nội dung sẵn sàng sử dụng:

Nói điều gì đó như, “Bài đăng quảng cáo webinar cho thứ Năm tuần sau, đề cập đến phần hỏi đáp miễn phí” → Brain MAX chuyển đổi nó thành các tiêu đề chuyên nghiệp, tối ưu hóa cho các nền tảng như LinkedIn, Instagram hoặc X (trước đây là Twitter).

Ghi chú một loạt hashtag hoặc chủ đề chiến dịch → Brain MAX tự động sắp xếp chúng thành một danh sách công việc gọn gàng, dễ thực hiện.

Xem cách sử dụng AI trong marketing:

Sử dụng các mẫu lịch ClickUp có sẵn.

Tải mẫu miễn phí Theo dõi bài đăng, đo lường hiệu suất và lập kế hoạch chiến dịch với mẫu lịch truyền thông xã hội hiện đại của ClickUp.

ClickUp cung cấp các mẫu kế hoạch truyền thông sẵn sàng sử dụng, giúp bạn dễ dàng bắt đầu lập kế hoạch mà không cần xây dựng hệ thống từ đầu. Ví dụ đối tượng/kỳ/phiên bản, mẫu Lịch Truyền Thông Xã Hội Hiện Đại của ClickUp. Mẫu lịch nội dung này cung cấp cho bạn một hệ thống sẵn có để lập kế hoạch, tổ chức và đang theo dõi các bài đăng trên nhiều nền tảng khác nhau.

Như vậy, bạn có thể dễ dàng hiển thị hiệu suất theo thời gian thực để luôn dẫn đầu các chiến dịch.

Quản lý và đang theo dõi các chỉ số KPI trên mạng xã hội với Bảng điều khiển.

ClickUp Dashboard hoạt động như trung tâm điều khiển nhiệm vụ của bạn, cung cấp cái nhìn tổng quan theo thời gian thực về các yếu tố đang diễn ra – như dòng thời gian chiến dịch, phê duyệt tài nguyên, nội dung dành riêng cho nền tảng và khối lượng công việc của nhóm. Đây là cách thức hoạt động:

Theo dõi tiến độ, đang theo dõi mục tiêu và đồng bộ hóa nỗ lực với mục tiêu bằng ClickUp Bảng điều khiển

Theo dõi tiến độ chiến dịch: Giả sử bạn đang quản lý một chiến dịch ra mắt sản phẩm trên nhiều nền tảng—blog, LinkedIn, Instagram Reel, email và quảng cáo trả phí. Bảng điều khiển của bạn hiển thị trạng thái công việc theo thời gian thực như Đang thiết kế hoặc Đã lên lịch, giúp bạn ngay lập tức nhận ra rằng bài đăng LinkedIn vẫn cần hình ảnh hoặc email đã quá hạn kiểm duyệt.

Theo dõi trạng thái nội dung theo nền tảng: Lọc công việc theo kênh và ngày để đảm bảo bạn đạt được mục tiêu cho từng nền tảng

Hiển thị khối lượng công việc của nhóm: Sử dụng tiện ích khối lượng công việc để xem ai đang quá tải và ai còn khả năng. Nếu nhà thiết kế của bạn đang xử lý năm yêu cầu trong tuần này trong khi nhà viết nội dung chỉ có một, bạn có thể điều chỉnh lại công việc ngay lập tức

Xem nội dung nào sẽ được đăng và thời gian đăng: Sử dụng chế độ xem lịch để hiển thị toàn bộ lịch trình nội dung theo ngày. Điều này rất hữu ích trong các chiến dịch như Black Friday, nơi thời gian là yếu tố quyết định

2. Buffer

qua Buffer

Buffer đã trở thành mục yêu thích của người tạo và nhóm muốn sự đơn giản mà không mất kiểm soát. Khác với Canva, tập trung vào thiết kế trước khi lên lịch, Buffer đặt việc xuất bản và tính nhất quán vào trung tâm hệ thống của mình.

Dưới đây là cách thực hiện:

Giữ cho các bài đăng trên mạng xã hội của bạn được tổ chức gọn gàng với công cụ Publish của Buffer, cho phép lên lịch đăng trên Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Pinterest và nhiều nền tảng khác.

Sử dụng mẫu lịch nội dung (Content Calendar Template) để duy trì nhịp độ đăng bài rõ ràng, dù là 4 bài blog mỗi tuần hay cập nhật mạng xã hội hàng ngày.

Hợp tác không đồng bộ với nhóm của bạn bằng cách giao quyền sở hữu bài đăng và đang theo dõi tiến độ trong nền tảng Buffer.

Kết hợp lịch trình với Engage để trả lời bình luận và tin nhắn tại một nơi duy nhất, giảm thiểu việc phải chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Phân tích hiệu suất trong Analyze, biến dữ liệu bài đăng thành những thông tin dễ hiểu để hướng dẫn cho đợt nội dung tiếp theo của bạn.

👀 Thông tin thú vị: Khái niệm "lên lịch" bắt nguồn từ chuông. Trước khi có đồng hồ, nhiều thị trấn và tu viện sử dụng chuông để đánh dấu các giờ cầu nguyện, bữa ăn hoặc công việc. Biểu mẫu lên lịch sơ khai này đã có tác động đáng kể đến cả thương mại và giao tiếp. Vì vậy, theo một cách kỳ lạ, mỗi khi bạn cài đặt bài đăng để đăng vào lúc 9:00 sáng, bạn đang tái hiện một hệ thống ban đầu được quản lý bằng chuông nhà thờ.

3. Hootsuite

qua Hootsuite

Hootsuite được thiết kế cho các nhóm cần hơn một công cụ lên lịch cơ bản. Các nhà quản lý mạng xã hội thường chọn Hootsuite để quản lý nhiều tài khoản, chiến dịch và quy trình phê duyệt cùng lúc.

Nhóm của Hootsuite quản lý nội dung cho hàng triệu người theo dõi trên tám nền tảng bằng lịch của họ, điều này cho thấy nó là công việc như thế nào khi mọi thứ trở nên phức tạp.

Một trong những tính năng thực tiễn nhất của nó là lịch trình thông minh. Thay vì chọn thời gian một cách ngẫu nhiên, Hootsuite sẽ cho bạn biết thời điểm khán giả của bạn hoạt động tích cực nhất. Ví dụ, một thương hiệu bán lẻ có thể phát hiện ra rằng các bài đăng của họ đạt hiệu quả cao nhất vào khoảng 7 giờ tối các ngày trong tuần, vì vậy nhóm sẽ lên lịch nội dung để đăng vào thời điểm đó, mà không cần phải trực tuyến.

Một điểm mạnh khác là OwlyWriter AI, công cụ này có thể tạo ra chú thích và ý tưởng bài đăng chỉ trong vài giây. Nếu bạn thiếu thời gian trước khi khởi chạy chiến dịch, bạn có thể yêu cầu nó soạn thảo các biến thể nội dung quảng cáo hoặc tái sử dụng một bài đăng đã từng có hiệu quả cao trong quá khứ. Điều đó có nghĩa là bạn không cần phải bắt đầu từ đầu mỗi lần.

👀 Bạn có biết: Trong vòng ba kỳ, các tổ chức sử dụng ClickUp đã đạt được tỷ lệ hoàn vốn (ROI) ước tính 384%, theo nghiên cứu của Forrester Research. Các tổ chức này đã tạo ra khoảng US $3,9 triệu doanh thu tăng thêm thông qua các dự án được ClickUp hỗ trợ hoặc cải thiện.

4. Sau đó

qua Later

Later đã xây dựng danh tiếng của mình dựa trên việc đơn giản hóa kế hoạch trực quan, điều này khiến nó đặc biệt phổ biến với các người tạo trên Instagram và TikTok.

Khác với Canva, tập trung vào thiết kế và lên lịch, Later tập trung vào việc giúp bạn xem trước giao diện của nguồn cấp dữ liệu trước khi bài đăng được đăng tải. Công cụ Visual Planner của họ cho phép bạn kéo và thả bài đăng vào vị trí, giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về việc liệu bố cục có hài hòa và phù hợp với thương hiệu hay không.

Các nhóm cũng được hưởng lợi từ các tính năng như Bài đăng nháp, Nhóm truy cập và Ghi chú lịch, cho phép đồng nghiệp để lại bình luận, chỗ trống hoặc phản hồi trực tiếp trên lịch chia sẻ.

Một nhóm marketing đang có kế hoạch cho một đợt ra mắt sản phẩm có thể soạn thảo bài đăng cho Instagram, Pinterest và TikTok trong cùng một không gian, trong khi nhà thiết kế tải lên các tài liệu hình ảnh vào Thư viện Phương tiện để mọi người sử dụng.

Nâng cao kế hoạch nội dung của bạn với ClickUp

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Canva Nội dung Planner, khám phá những điểm mạnh của nó, đánh giá một cách trung thực những giới hạn và thậm chí còn xem qua một số lựa chọn thay thế.

Cuối cùng, mục tiêu thực sự rất đơn giản: giữ cho nội dung của bạn được tổ chức gọn gàng, nhất quán và dễ quản lý hơn. Đó chính là điều giúp bạn có không gian tập trung vào việc tạo ra những công việc mà bạn tự hào.

Canva rất tuyệt vời cho thiết kế và lên lịch nhanh chóng, nhưng nếu bạn đang quản lý các chiến dịch, phê duyệt của khách hàng hoặc các dự án lớn hơn, ClickUp cung cấp một nền tảng mạnh mẽ hơn.

ClickUp đã thiết kế lịch, công cụ chiến dịch và mẫu để tập trung tất cả các thành phần cần thiết. Đối với nhiều nhóm, một chút cấu trúc bổ sung đó thực sự tạo nên sự khác biệt. ✨

Không phải thách thức nào cũng liên quan đến sự sáng tạo; đôi khi nó liên quan đến kết nối. Nếu bạn từng thấy thông báo "đang kiểm tra kết nối của bạn", phải chờ đợi một thời gian dài hoặc gặp phải địa chỉ IP bị khối, bạn sẽ hiểu sự bực bội đó.

Lập kế hoạch trước giúp bạn tạo nội dung trước thời hạn và duy trì lịch trình ổn định, ngay cả khi mạng internet không ổn định.

Nếu bạn sẵn sàng làm cho việc lập kế hoạch nội dung trở nên dễ dàng hơn cho bản thân và nhóm của mình, hãy đăng ký ClickUp ngay bây giờ!

Câu hỏi thường gặp

Content Planner là một tính năng của Canva Pro, vì vậy nó không được bao gồm trong kế hoạch miễn phí. Bạn có thể thiết kế thoải mái trên phiên bản miễn phí, nhưng để lên lịch đăng bài trực tiếp, bạn cần sử dụng phiên bản Pro.

Có, Canva có thể đăng trực tiếp lên Instagram nếu tài khoản của bạn đã được kết nối. Chỉ cần thiết kế bài đăng, chọn ngày và giờ, và Canva sẽ đăng bài đó lên Instagram cho bạn.

Bạn có thể lên lịch cho video cũng như các thiết kế tĩnh, điều này rất tiện lợi nếu bạn đang có kế hoạch cho các nội dung như Reels hoặc video ngắn cho các nền tảng khác. Một số loại bài đăng, như Instagram Stories hoặc carousels, vẫn yêu cầu đăng tải thủ công.

Với Canva Pro, bạn có thể kết nối tối đa tám tài khoản mạng xã hội. Điều đó có nghĩa là bạn có thể quản lý Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest và nhiều nền tảng khác mà không cần sử dụng nhiều công cụ khác nhau.

Canva là nhà cung cấp các thông tin cơ bản như thời điểm bài đăng được đăng tải và hiệu suất của chúng. Để phân tích sâu hơn—chẳng hạn như đang theo dõi chuyển đổi hoặc hành vi của đối tượng—bạn thường cần kết hợp với công cụ phân tích gốc của từng nền tảng.