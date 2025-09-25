Thực thi các sáng kiến chiến lược: Các phương pháp tốt nhất và khung làm việc đã được kiểm chứng cho năm 2025

Mỗi môi trường làm việc đều có nhịp điệu riêng, với nhịp đập hàng ngày của các cuộc họp, nhiệm vụ và dự án giúp duy trì hoạt động.

Thỉnh thoảng, một điều gì đó lớn lao hơn sẽ vượt qua những ồn ào đó.

Nỗ lực này không chỉ nhằm duy trì hoạt động kinh doanh mà còn để chuyển đổi nó. Các sáng kiến chiến lược mang lại các cải tổ cấu trúc yêu cầu mọi người làm công việc theo những cách hoàn toàn mới, như:

Các vụ sáp nhập buộc hai nền văn hóa phải đàm phán để xây dựng một bản sắc chia sẻ

Các dự án ra mắt đầy tham vọng hoàn toàn định hình lại vị trí thị trường của một công ty

Một ví dụ gần đây là thương vụ mua lại Splunk trị giá $28 tỷ của Cisco, buộc công ty phải tái cấu trúc hoạt động kinh doanh một cách đáng kể đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ phải xem xét lại nơi họ nên đầu tư số tiền lớn tiếp theo. Đây là những quyết định mang tính rủi ro cao vì chúng ảnh hưởng đến mọi khía cạnh.

tuy nhiên, có một vấn đề: *Trong khi nhiều người biết cách khởi xướng một dự án, ít người hiểu rõ những gì cần thiết để đưa dự án vượt qua những rào cản của quy trình làm việc hàng ngày. Điều phân biệt những thành công hiếm hoi với danh sách dài những dự án chỉ dừng lại ở mức nửa vời không chỉ là lãnh đạo và nguồn lực, mà còn cách tổ chức thích ứng, đo lường và học hỏi trong quá trình thực hiện.

Bài viết này phân tích những điểm khác biệt giữa các sáng kiến chiến lược và công việc hàng ngày, lý do tại sao chúng thường gặp khó khăn, và cách các yếu tố mới, đặc biệt là AI, đang thay đổi cục diện.

Các sáng kiến chiến lược là gì?

Các sáng kiến chiến lược là những nỗ lực có chủ đích, ưu tiên cao mà tổ chức thực hiện để thay đổi hướng đi của mình. Trong khi các dự án cải thiện hệ thống hiện có, các sáng kiến chiến lược thay đổi hướng đi, tái phân bổ nguồn lực và thường định nghĩa lại tiêu chí thành công.

Sự khác biệt là thực tiễn.

✅ Một dự án có thể ra mắt trang web mới; một sáng kiến chiến lược có thể tái cấu trúc toàn bộ trải nghiệm khách hàng kỹ thuật số

✅ Một dự án có thể nâng cấp thiết bị của nhà máy; một sáng kiến chiến lược có thể commit công ty hướng tới sản xuất trung hòa carbon.

Khi một nỗ lực vượt qua giai đoạn thử nghiệm và trở thành một sáng kiến, quy mô phối hợp, hiển thị từ cấp cao của tổ chức và rủi ro thất bại đều tăng đột biến. Ví dụ, việc Apple tham gia vào thị trường thiết bị đeo thông minh đã thành công, nhưng nhiều chuyên gia đã ghi chú rằng nó có thể không mang lại kết quả như công ty mong đợi.

Dưới đây là một số ví dụ thực tế khác:

Ngành công nghiệp Bước đi chiến lược Ví dụ Mục đích/Nhận định Ngân hàng Chuyển đổi số đa năm JPMorgan Chase đang tiến hành cải tổ các hệ thống cũ Vượt ra ngoài hiệu quả: Hiện đại hóa hạ tầng để duy trì tính cạnh tranh trong ngân hàng số Dược phẩm Các thương vụ mua lại để đẩy nhanh quy trình phát triển sản phẩm Pfizer mua lại Biohaven để mở rộng danh mục đầu tư thuốc của mình Tăng tốc trong đổi mới và mở rộng sự hiện diện trên thị trường Công nghệ Thâm nhập vào các phân khúc sản phẩm mới Amazon tham gia thị trường thiết bị đeo thông minh thông qua một thương vụ mua lại Định vị lại vị trí thị trường và tạo ra lợi thế cạnh tranh mới

Các sáng kiến chiến lược như vậy đóng vai trò là kết nối giữa tầm nhìn được vạch ra trong phòng họp ban lãnh đạo và thực tế mà nhân viên trên thực địa phải đối mặt.

Họ biến những mục tiêu cao cả thành một danh mục đầu tư các hành động, kết quả đo lường được và sự thay đổi văn hóa, tất cả hoạt động công việc để đưa tổ chức đến một hướng đi mới.

Tại sao các phương pháp tốt nhất lại quan trọng đối với các sáng kiến chiến lược?

Một sáng kiến chiến lược hiếm khi bị hủy bỏ do thiếu tham vọng.

Yếu tố thường làm chệch hướng các nỗ lực này chính là giai đoạn phức tạp ở giữa, nơi tầm nhìn va chạm với các ưu tiên cạnh tranh, sự kháng cự đối với thay đổi và sự phức tạp trong việc phối hợp giữa các nhóm.

Các phương pháp tốt nhất cung cấp một mạng lưới an toàn vững chắc ở đây.

Chúng giúp các sáng kiến không bị tan vỡ dưới áp lực và cung cấp cho lãnh đạo các mô hình đã thành công ở nơi khác. Các công ty có mục tiêu rõ ràng, sự ủng hộ mạnh mẽ và đang theo dõi kỷ luật có khả năng đạt được mục tiêu cao hơn nhiều so với những công ty làm việc theo cảm hứng.

Và không, bạn không cần phải tuân theo cùng một chiến lược như mọi người khác. Tuy nhiên, bỏ qua những nguyên tắc cơ bản hầu như luôn dẫn đến hậu quả tốn kém. Các phương pháp tốt nhất giúp bằng cách:

Cung cấp cho các nhà lãnh đạo và nhóm một ngôn ngữ chung để theo dõi tiến độ

Giảm thiểu thời gian học hỏi bằng cách áp dụng những gì đã trở thành công việc trong các ngành khác

Giúp cân bằng giữa tham vọng và kỷ luật, biến những ý tưởng lớn thành các bước thực hiện khả thi

Xây dựng khả năng thích ứng khi điều kiện thay đổi, đảm bảo sáng kiến có thể thích nghi thay vì sụp đổ

Nếu không có sự chia sẻ hiểu biết chung về mục tiêu và khung làm việc để hỗ trợ chúng, các sáng kiến có nguy cơ trở thành những hành động mang tính biểu tượng, những thông báo hoành tráng tiếp theo là sự rút lui im lặng. Các phương pháp tốt nhất giúp bạn xây dựng phản xạ tự nhiên trong việc thực thi dự án, biến chiến lược từ việc dựa vào cảm hứng thành việc thực hiện một cách nhất quán.

Các phương pháp tốt nhất để triển khai các sáng kiến chiến lược

Hãy xem các sáng kiến chiến lược như những thí nghiệm định hình tương lai của tổ chức.

Để thành công ở đây, bạn cần tạo đà, loại bỏ rào cản và cung cấp cho các nhóm một tầm nhìn rõ ràng từ chiến lược đến tác động.

Các sáng kiến hiệu quả nhất kết hợp giữa sự lãnh đạo hiển thị, kết quả đo lường được và hợp tác giữa các nhóm, biến các mục tiêu trừu tượng thành tiến độ cụ thể. Hãy tiếp cận quá trình thực thi như một quy trình linh hoạt, thích ứng thay vì một kế hoạch cứng nhắc. Dưới đây là một số phương pháp tốt nhất có thể giúp bạn:

Các sáng kiến chiến lược thường gặp khó khăn khi lãnh đạo mất kết nối.

Những nhà tài trợ hiệu quả đảm bảo sự đồng bộ với chiến lược công ty, thu hút hỗ trợ từ các lãnh đạo cấp cao và cung cấp hướng dẫn liên tục trong suốt quá trình triển khai. Vai trò của họ là tạo điều kiện cho thành công thay vì chỉ tập trung vào việc thực thi hàng ngày.

Đầu tiên, trước khi triển khai một dự án mới, nhà tài trợ và người lãnh đạo dự án nên tổ chức cuộc họp để xác định, làm rõ và thống nhất các kỳ vọng. Điều này đặc biệt quan trọng nếu nhà tài trợ không tham gia tích cực vào giai đoạn lập kế hoạch ban đầu của dự án. Tiếp theo, và có lẽ quan trọng hơn, nhà tài trợ và người lãnh đạo dự án phải thực tế về lượng thời gian và nỗ lực cần thiết từ cấp lãnh đạo. Việc cài đặt các cuộc họp khóa, đánh giá và điểm kiểm tra có thể giúp tiết kiệm thời gian, nhưng cần có cam kết mạnh mẽ về mặt cảm xúc để thực hiện việc cần làm nhằm đảm bảo dự án được hoàn thành.

Chuyển đổi chiến lược thành các kết quả đo lường được (KPIs/OKRs)

Chuyển đổi chiến lược thành kết quả đo lường được có nghĩa là xác định các chỉ số cụ thể cho thấy liệu một sáng kiến có đang đi đúng hướng hay không. Thay vì các mục tiêu mơ hồ, các nhóm thiết lập OKRs và KPIs để kết nối công việc hàng ngày với tác động chiến lược.

Ví dụ, một nhóm tiếp thị sản phẩm khi ra mắt tính năng mới có thể đang theo dõi tỷ lệ chấp nhận của người dùng, tỷ lệ hoàn thành quá trình onboarding và mức độ tương tác với tính năng như các kết quả chính, thay vì chỉ đơn thuần "ra mắt tính năng". Các chỉ số này biến các mục tiêu trừu tượng thành các mốc kiểm tra cụ thể, giúp các nhóm dễ dàng theo dõi tiến độ, điều chỉnh hướng đi khi cần thiết và kỷ niệm những thành công thực sự có ý nghĩa.

*xây dựng hợp tác đa hàm và loại bỏ các rào cản

Mục tiêu càng lớn, nỗ lực phối hợp càng cao. Tuy nhiên, các rào cản tổ chức có thể làm chậm tiến độ và gây ra sự không đồng bộ trong ưu tiên.

McKinsey đã phát hiện ra rằng các tổ chức có thể vượt qua những rào cản này bằng cách áp dụng các biện pháp trách nhiệm mới, chuyển trọng tâm từ các chỉ số KPI của từng bộ phận sang các mục tiêu hiệu suất chia sẻ, bao quát toàn bộ quy trình.

Ví dụ, trong một sáng kiến chuyển đổi số, các bộ phận kỹ thuật, tiếp thị và hỗ trợ khách hàng không còn được đánh giá dựa trên các chỉ số nội bộ như việc triển khai tính năng hoặc khởi chạy chiến dịch. Thay vào đó, hiệu quả hoạt động của họ được đo lường dựa trên các kết quả chung, như tỷ lệ chấp nhận, sự hài lòng của khách hàng và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Cách tiếp cận này giúp các nhóm thống nhất mục tiêu chung, khuyến khích giải quyết vấn đề cùng nhau và đảm bảo rằng thành công được định nghĩa bởi toàn bộ sáng kiến chứ không phải bởi các kết quả riêng lẻ của từng bộ phận.

Giao tiếp tích hợp đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự đồng bộ của các nhóm trong các sáng kiến chiến lược, đặc biệt khi các dự án trải rộng qua nhiều bộ phận và ưu tiên thay đổi nhanh chóng.

Sử dụng bảng điều khiển được hỗ trợ bởi AI để có được thông tin thời gian thực

Bạn không thể đưa ra các quyết định tiên phong dựa trên dữ liệu của ngày hôm qua.

Các bảng điều khiển được hỗ trợ bởi AI giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp khả năng hiển thị thời gian thực về hiệu suất, sử dụng tài nguyên và các rủi ro tiềm ẩn. Các bảng điều khiển được điều khiển bởi AI có thể giúp các nhóm phát hiện các điểm nghẽn và sự không đồng bộ sớm hơn hàng tuần so với báo cáo truyền thống, dẫn đến việc điều chỉnh hướng đi nhanh chóng và chính xác.

Dưới đây là một ví dụ về thói quen buổi sáng tối ưu cho các nhà lãnh đạo với bảng điều khiển AI, được giải thích bởi Kyle Coleman:

Xây dựng văn hóa phản hồi và học tập liên tục

Các sáng kiến chiến lược phát triển mạnh mẽ trong môi trường nơi luồng phản hồi được chia sẻ một cách tự nhiên và quá trình học hỏi diễn ra liên tục. Các nhóm có thể cung cấp và nhận phản hồi kịp thời, có tính hành động có thể phát hiện sớm các sự không đồng bộ, điều chỉnh hướng đi và đẩy nhanh tiến độ.

Tích hợp phản hồi vào luồng công việc biến quá trình học tập thành một chu kỳ liên tục thay vì một sự kiện hiếm hoi. Điều này khuyến khích hợp tác, xây dựng niềm tin và đảm bảo rằng cả cá nhân lẫn các sáng kiến đều phát triển cùng nhau.

Hãy tưởng tượng một nhóm sản phẩm triển khai một tính năng mới trên nhiều thị trường. Các cuộc họp kiểm tra hàng tuần phát hiện ra một khiếu nại lặp lại từ khách hàng, điều mà có thể đã bị bỏ qua trong báo cáo hàng tháng. Bằng cách hành động ngay lập tức dựa trên phản hồi này, nhóm điều chỉnh thiết kế, cải thiện tỷ lệ chấp nhận và tránh được những trì hoãn tốn kém. Theo thời gian, văn hóa này thay đổi cách các nhóm thực hiện chiến lược, giúp tiến độ diễn ra nhanh hơn, thông minh hơn và bền bỉ hơn.

Cân bằng tầm nhìn dài hạn với những thành công ngắn hạn

Ngay cả dự án tham vọng nhất cũng có thể bị đình trệ nếu các nhóm chỉ tập trung vào mục tiêu xa vời mà không nhận ra tiến độ trên hành trình. Podcast của HBR, Đo lường thành công ngắn hạn của chiến lược dài hạn , nhấn mạnh việc đang theo dõi các chỉ số sớm để xác nhận rằng chiến lược dài hạn đang đi đúng hướng.

Hãy tưởng tượng một nhà bán lẻ đang tái cấu trúc toàn bộ trải nghiệm khách hàng tùy chỉnh. Mặc dù tác động đến doanh thu có thể mất vài tháng để thể hiện, các chỉ số như sự hài lòng của khách hàng, số lần ghé thăm lặp lại hoặc mức độ tương tác với chương trình khách hàng thân thiết mới sẽ cung cấp phản hồi ngay lập tức.

Khi mục tiêu dài hạn được kết hợp với những thành công ngắn hạn, các nhóm sẽ thấy được tiến độ, duy trì động lực và có cái nhìn rõ ràng về con đường phía trước.

Khi chúng ta thực hiện một sự thay đổi chiến lược lớn như vậy, có thể mất thời gian để nó phát huy tác dụng trên thị trường. Khách hàng có tính tùy chỉnh cao. Họ đã quen với thói quen cũ của mình. Họ đã quen với cách họ truyền thống nghĩ về các thương hiệu. Và việc thực hiện những thay đổi lớn đối với một nhà bán lẻ như vậy có thể mất thời gian để phát huy tác dụng. Vấn đề này được đặt trong bối cảnh rộng hơn về mức độ linh hoạt mà chúng ta có cả về mặt tài chính và chiến lược để theo dõi các quyết định của mình trong một kỳ dài, để xem liệu chúng có thực sự là công việc hay không.

Khung làm việc đã được chứng minh cho các sáng kiến chiến lược

Khi nói đến việc biến chiến lược tổng thể thành kết quả thực tế, việc có một phương pháp tiếp cận có cấu trúc là điều quan trọng.

Các khung chiến lược này cung cấp cho tổ chức một hướng dẫn chi tiết về sự đồng bộ, đo lường và triển khai, giúp lãnh đạo tránh được sự lãng phí nỗ lực và sự混亂.

Mỗi khung làm việc có mục tiêu riêng; một số giúp nhóm đang theo dõi tiến độ hàng ngày, trong khi những khung khác đảm bảo tổ chức đánh giá đúng các chỉ số quan trọng hoặc triển khai ưu tiên một cách hiệu quả. Việc hiểu rõ công cụ nào nên sử dụng và thời điểm sử dụng có thể tạo ra sự khác biệt giữa một sáng kiến bị đình trệ và một sáng kiến thực sự tạo ra tác động.

OKRs (Mục tiêu & Kết quả khóa): Đồng bộ hóa việc thực thi hàng ngày với chiến lược

OKRs kết nối các mục tiêu tổ chức tham vọng với kết quả đo lường được, nhưng sức mạnh của chúng nằm ở việc liên kết chiến lược cấp cao với công việc hàng ngày. Khác với việc cài đặt mục tiêu truyền thống, OKRs tập trung vào việc ưu tiên một cách quyết liệt, tạo sự minh bạch giữa các nhóm và làm cho tiến độ trở nên hiển thị, cho phép điều chỉnh hướng đi và đồng bộ hóa nhanh chóng mà không cần qua các quy trình hành chính phức tạp.

Tại sao nó là một công việc?

Tạo sự tập trung và đồng bộ giữa các nhóm thông qua các mục tiêu rõ ràng và chỉ số KPI

Chuyển đổi mục tiêu cao cấp thành các hành động có thể đo lường được

Khuyến khích tính minh bạch và trách nhiệm

Cách triển khai

Xác định mục tiêu rõ ràng cho một khung thời gian cụ thể

Xác định các kết quả khóa thể hiện tiến độ đo lường được

Đồng bộ hóa OKRs trên toàn tổ chức để củng cố chiến lược

Kiểm tra định kỳ và điều chỉnh khi cần thiết

Sẵn sàng xác định OKRs của bạn? Sử dụng mẫu OKR để xác định các ưu tiên của bạn! Sử dụng mẫu OKR này để đo lường và đang theo dõi mục tiêu của bạn!

Balanced Scorecard: Đo lường hiệu quả với góc nhìn 360 độ

Trong khi OKRs tập trung vào việc đồng bộ hóa các nhóm với các mục tiêu tham vọng, Balanced Scorecard cung cấp chế độ xem toàn diện 360 độ về việc liệu các mục tiêu đó có thực sự tạo ra tác động trên toàn tổ chức hay không. Nó xem xét kết quả của khách hàng, quy trình nội bộ và sự phát triển & học hỏi, giúp các nhà lãnh đạo hiểu rõ liệu chiến lược có thực sự hiệu quả hay cần điều chỉnh.

Khung Balanced Scorecard cơ bản cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để đo lường hiệu quả hoạt động một cách hồi cứu trên nhiều khía cạnh của kinh doanh.

Tại sao nó là một công việc?

Cung cấp chế độ xem đa chiều về hiệu quả hoạt động của tổ chức

Kết nối các sáng kiến vận hành với các ưu tiên chiến lược

Giúp phát hiện sự không đồng bộ sớm trước khi xảy ra sự lệch hướng chiến lược

Cách triển khai

Xác định các mục tiêu chiến lược cho từng khía cạnh: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, học tập và phát triển

Xây dựng các chỉ số đang theo dõi tiến độ có ý nghĩa trong từng lĩnh vực

Lập bản đồ các dự án và sáng kiến đang triển khai theo các đối tượng này

Theo dõi hiệu suất liên tục và điều chỉnh hướng đi khi cần thiết

Hoshin Kanri: Triển khai và đang theo dõi các ưu tiên chiến lược thông qua các cuộc họp định kỳ đều đặn

Hoshin Kanri đảm bảo chiến lược được luồng từ ban lãnh đạo đến từng nhóm và cá nhân, để mọi người cùng hàng về một mục tiêu chung.

Khác với OKRs, tập trung vào việc kết nối các công việc hàng ngày với mục tiêu tổng thể, hoặc Balanced Scorecards, đo lường hiệu quả từ nhiều góc độ, Hoshin Kanri đề xuất một hệ thống kỷ luật để đảm bảo sự đồng bộ và phản hồi liên tục. Nó tạo ra một kế hoạch linh hoạt, điều chỉnh theo sự học hỏi của nhóm và sự thay đổi của ưu tiên.

Tại sao nó là một công việc?

Đảm bảo mọi cấp độ trong tổ chức hiểu rõ và đóng góp vào các ưu tiên chiến lược

Ngăn chặn sự lãng phí nỗ lực bằng cách duy trì sự đồng bộ và cập nhật thông tin cho các nhóm

Xây dựng văn hóa kiểm tra định kỳ và điều chỉnh hướng đi, không chỉ dừng lại ở các đánh giá cuối năm

Cách triển khai

Bắt đầu với các mục tiêu chiến lược dài hạn phản ánh tầm nhìn của tổ chức

Phân chia các mục tiêu này thành các mục tiêu hàng năm, cấp độ nhóm, cụ thể và có thể thực hiện được

Phân bổ mục tiêu xuống toàn bộ tổ chức với các điểm kiểm tra sự đồng bộ tại mỗi giai đoạn

Sử dụng các cuộc đánh giá định kỳ để đang theo dõi tiến độ, chia sẻ bài học kinh nghiệm và điều chỉnh hành động khi cần thiết

Khung 7-S của McKinsey: Đánh giá sự sẵn sàng văn hóa cho sự thay đổi chiến lược

Khung 7-S phân tích bảy yếu tố tương tác lẫn nhau: chiến lược, cấu trúc, hệ thống, giá trị chia sẻ, phong cách, nhân sự và kỹ năng để đánh giá liệu tổ chức có sẵn sàng cho sự thay đổi chiến lược hay không.

Nó tài khoản các yếu tố mềm, văn hóa - những yếu tố quan trọng để duy trì sự thay đổi; điều mà các khung làm việc phổ biến thường bỏ qua khi tập trung vào số và quy trình.

Tại sao nó là một công việc?

Nhấn mạnh các điểm không đồng bộ có thể làm chệch hướng các sáng kiến

Cung cấp chế độ xem tổng quan về sự sẵn sàng nội bộ

Hỗ trợ quản lý thay đổi hiệu quả hơn

Cách triển khai

Đánh giá từng trong bảy yếu tố

Xác định các khoảng trống hoặc sự không đồng bộ

Xây dựng kế hoạch hành động để khắc phục các khoảng trống

Theo dõi sự đồng bộ theo thời gian

Quản lý danh mục đầu tư theo phương pháp Lean: kế hoạch lặp lại và khả năng thích ứng

Quản lý danh mục đầu tư theo phương pháp Lean ưu tiên các sáng kiến dựa trên giá trị chiến lược và sức chứa, cho phép tổ chức điều chỉnh linh hoạt việc phân bổ nguồn lực và đầu tư. Hệ thống tích hợp phản hồi liên tục, cho phép điều chỉnh theo thời gian thực và đẩy nhanh việc mang lại giá trị.

Tại sao nó là một công việc?

Kết nối các quyết định về danh mục đầu tư với các mục tiêu chiến lược

Cung cấp sự linh hoạt để thích ứng với những ưu tiên thay đổi

Nâng cao tính minh bạch trong việc phân bổ nguồn lực

Cách triển khai

Xác định các chủ đề chiến lược để định hướng cho các sáng kiến

Xây dựng quy trình để quản lý luồng danh mục đầu tư

Phân bổ nguồn lực dựa trên ưu tiên và giá trị

Kiểm tra và điều chỉnh danh mục đầu tư thường xuyên

Cách AI nâng cao hiệu quả thực thi các sáng kiến chiến lược

AI đang trở thành yếu tố then chốt hỗ trợ cho các sáng kiến chiến lược.

Với sự tích hợp phù hợp, nó giúp các tổ chức dự đoán thách thức, phân bổ tài nguyên một cách thông minh, giữ cho các bên liên quan được thông tin và khám phá các lựa chọn chiến lược một cách an toàn. Bảng dưới đây nêu bật các cách khóa mà AI chuyển đổi quá trình thực thi:

Khả năng AI Cơ chế hoạt động Ví dụ thực tế Phân tích dự đoán về rủi ro và điểm nghẽn 🔮 Dự đoán các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra, cho phép điều chỉnh chủ động ✅ Một công ty sản xuất dự báo các gián đoạn trong chuỗi cung ứng để đặt đơn đặt hàng trước các linh kiện quan trọng ✅ Các chuỗi bán lẻ dự đoán các đợt tăng đột biến về nhu cầu để đảm bảo sản phẩm luôn có sẵn trong kho Phân bổ tài nguyên thông minh giữa các sáng kiến ⚖️ Tối ưu hóa việc phân bổ nhân lực, ngân sách và thời gian dựa trên các ưu tiên chiến lược ✅ Hỗ trợ một công ty dịch vụ tài chính quyết định ưu tiên giữa các dự án tuân thủ và chuyển đổi số ✅ Các công ty công nghệ tái phân bổ nhân lực phát triển giữa việc duy trì hệ thống cũ và ra mắt sản phẩm mới báo cáo tự động hóa cho các bên liên quan 📊* Tự động tạo bảng điều khiển và tóm tắt điều hành, giảm bớt nỗ lực báo cáo thủ công ✅ Các tổ chức phi chính phủ (NGOs) gửi báo cáo tự động hóa cho các chương trình được tài trợ bằng quỹ ✅ Các công ty trước khi IPO (pre-IPO) nhấn mạnh các rủi ro và trì hoãn cho việc xem xét của ban lãnh đạo mô phỏng kịch bản và hỗ trợ ra quyết định 🧩* Mô phỏng nhiều lộ trình chiến lược để giảm thiểu rủi ro và hướng dẫn ra quyết định ✅ Các công ty logistics thử nghiệm thay đổi lộ trình trong bối cảnh chi phí nhiên liệu biến động ✅ Các doanh nghiệp hàng tiêu dùng tận dụng công cụ tiếp thị AI để ước tính phân bổ nguồn lực cho các đợt ra mắt sản phẩm

18% số người tham gia khảo sát muốn sử dụng AI để tổ chức cuộc sống thông qua lịch, công việc và nhắc nhở. 15% khác muốn AI xử lý các công việc lặp đi lặp lại và công việc hành chính.

Bước từng bước: Thực hiện các sáng kiến chiến lược với ClickUp

Một trong những nguyên nhân ít được đề cập nhất khiến các sáng kiến chiến lược thất bại không phải là thiếu tầm nhìn hay nhân tài: đó là sự phân tán công việc. Công việc bị phân tán khắp các tài liệu, cuộc trò chuyện, bảng điều khiển và bảng tính không tương tác với nhau.

Kết quả: Lãnh đạo mất đi bối cảnh, các nhóm lặp lại nỗ lực, và năng lượng dành cho việc thực thi bị tiêu hao do phải chuyển đổi giữa các hệ thống không kết nối.

ClickUp giải quyết vấn đề này với tư cách là Không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới. Nó thống nhất quản lý kiến thức, quản lý dự án và hợp tác nhóm trên một nền tảng duy nhất, được hỗ trợ bởi AI năng suất nhất thế giới, giúp việc thực thi trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Khi đã loại bỏ những yếu tố gây nhiễu, các tổ chức có thể tập trung vào điều thực sự quan trọng: đạt được kết quả. Dưới đây là cách thực hiện từng bước.

*ghi lại các mục tiêu chiến lược trong ClickUp Tài liệu và Bảng trắng

Mọi thứ bắt đầu từ sự rõ ràng.

Nhưng nếu bạn đang brainstorming trên Miro và triển khai trên Notion, một số phần của chiến lược có thể bị mất đi trong quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra với ClickUp.

Các nhóm có thể tài liệu hóa các mục tiêu cấp cao và ưu tiên chiến lược trong ClickUp Docs, tạo ra một nguồn thông tin duy nhất cho tất cả các bên liên quan. Bảng trắng tích hợp trong ClickUp cho phép các nhà lãnh đạo hình dung các sáng kiến, bản đồ các phụ thuộc và phát hiện các lỗ hổng trước khi bắt đầu thực hiện.

Brainstorm, lập kế hoạch và thực thi một cách hợp tác trong thời gian thực với ClickUp Bảng trắng

Ví dụ, một nhóm sản phẩm ra mắt tính năng AI mới có thể xác định mục tiêu, phân tích các phụ thuộc giữa các bộ phận kỹ thuật, tiếp thị và hỗ trợ, và mời các bên liên quan bình luận trực tiếp trên bảng trắng. Sau khi thảo luận hoàn tất, các yếu tố từ bảng trắng có thể được chuyển thành công việc ngay lập tức. Điều này giúp tạo sự đồng thuận sớm, tránh tình trạng các nhóm làm việc dựa trên giả định hoặc ghi chú rời rạc.

Dragonfruit, một trong những khách hàng của chúng tôi, có thể chứng minh sức mạnh của việc thực hiện tất cả các công việc từ một nền tảng duy nhất!👇🏼

Chuyển đổi mục tiêu thành các mục tiêu và kết quả chính (OKRs) có thể đo lường trong ClickUp Goals

Khi đối tượng đã rõ ràng, chúng cần có kết quả đo lường được.

ClickUp Mục tiêu giúp các nhóm chuyển đổi chiến lược cấp cao thành OKRs để theo dõi tiến độ và tập trung nỗ lực.

Một tổ chức bán hàng có thể chuyển đổi mục tiêu “mở rộng thị phần tại khu vực APAC” thành các kết quả đo lường được như “tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng lên 20% trong quý 4” hoặc “kết thúc $5 triệu trong các tài khoản mới”. Khi kết nối giữa đối tượng và kết quả trở nên rõ ràng, các nhóm sẽ biết chính xác nơi cần tập trung, và ban lãnh đạo có thể theo dõi tiến độ mà không cần tổ chức các cuộc họp kéo dài.

Cài đặt và đang theo dõi các mục tiêu OKR hàng quý và hàng năm cho toàn tổ chức một cách rõ ràng với ClickUp Goals

💟 Mẹo bổ sung: Yêu cầu AI giúp bạn soạn thảo các tuyên bố OKR hợp lý và tạo bản đồ liên kết chúng với các công việc phù hợp.

Bản đồ các sáng kiến vào dòng thời gian và cột mốc trong nhiệm vụ ClickUp

Chiến lược chỉ có thể thực thi khi có kế hoạch cụ thể.

Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản của một chiến dịch tiếp thị có thể có các cột mốc cụ thể cho việc tạo/lập nội dung, thiết kế và phân phối, kèm theo các mốc thời gian rõ ràng. Nhờ đó, các nhóm có thể dự đoán các xung đột, điều chỉnh lại nguồn lực và duy trì đà phát triển.

Nếu bạn giao chi tiết dự án của mình cho AI trong ClickUp, nó sẽ tạo ra một bản phác thảo dự án và tạo ra các công việc cho bạn.

Sử dụng nhiều mô hình AI trong ClickUp Brain để lập chiến lược và xây dựng kế hoạch dự án

Các công việc nhỏ và tác vụ con được giao qua nhiệm vụ ClickUp cho phép các nhóm lập kế hoạch các sáng kiến trong một khoảng thời gian, đặt các cột mốc và hiển thị các phụ thuộc. Các công việc được liên kết với mục tiêu, giúp lãnh đạo có chế độ xem tổng quan về tình trạng của sáng kiến mà không cần phải xem xét từng công việc riêng lẻ.

Sử dụng các tính năng AI Assign, AI Prioritize và AI Cards của ClickUp để tự động hóa việc phân công công việc trong nhóm của bạn

Theo dõi các chỉ số sức khỏe của các nhóm thông qua bảng điều khiển

Các bảng điều khiển biến dữ liệu thô thành thông tin hữu ích.

Bạn có thể dễ dàng tạo các bảng điều khiển không cần lập trình (no-code) trong ClickUp và cho phép các nhà lãnh đạo đang theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) trên nhiều sáng kiến khác nhau theo thời gian thực.

Ví dụ, nhóm thành công có thể theo dõi thời gian giải quyết vé, tiến độ onboarding và tỷ lệ chấp nhận trên cùng một màn hình. Nếu các chỉ số bắt đầu suy giảm, các nhóm có thể hành động ngay lập tức, điều chỉnh nguồn lực hoặc thay đổi ưu tiên. Các bảng điều khiển giúp tiến độ trở nên minh bạch, có thể hành động và dễ dàng truyền đạt trong toàn tổ chức.

Chọn thẻ tùy chỉnh và tạo bảng điều khiển dễ dàng với ClickUp

Cập nhật thủ công làm chậm quá trình thực hiện và tăng nguy cơ lỗi.

Các Trợ lý Tự động (Autopilot Agents) của ClickUp hoạt động bên trong không gian làm việc của bạn và thực thi các quy tắc bạn định nghĩa, giúp giảm bớt các công việc phối hợp lặp đi lặp lại cho nhân viên và duy trì dữ liệu dự án luôn cập nhật theo thời gian thực mà không cần cập nhật thủ công. Các Trợ lý Tự động phản hồi các sự kiện trong không gian làm việc, tuân theo logic điều kiện bạn cấu hình và thực hiện các hành động như cập nhật tác vụ, đăng tin nhắn, tạo báo cáo hoặc gọi các hệ thống bên ngoài.

Các mẫu kích hoạt → hành động phổ biến mà bạn sẽ sử dụng, ví dụ:

Khi trạng thái của một công việc bị khối, thông báo cho chủ sở hữu và thêm một tác vụ khắc phục ưu tiên cao

Khi ngày đáo hạn cột mốc còn dưới 72 giờ, hãy đăng bản tóm tắt hàng tuần lên báo cáo tài liệu và thông báo cho Quản lý Dự án (PM) qua trò chuyện

Khi có thay đổi trên trường tùy chỉnh “tác động đến khách hàng = cao”, hãy nâng cấp bằng cách tạo công việc sự cố liên kết và gọi webhook đến hệ thống thông báo bên ngoài

ClickUp cung cấp cả các tác nhân được xây dựng sẵn cho các quy trình làm việc phổ biến và một trình tạo không cần mã cho các tác nhân tùy chỉnh, giúp bạn có thể tạo các điều kiện kích hoạt, điều kiện và kết quả đầu ra trên các không gian, thư mục, danh sách, công việc và trò chuyện.

Cài đặt các Trợ lý Tự động (Autopilot Agents) trong ClickUp để trả lời câu hỏi trong ClickUp Chat, gửi cập nhật tóm tắt và nhiều tính năng khác

*sử dụng ClickUp Brain để tạo bản tóm tắt điều hành và phân tích chi tiết về các sáng kiến

Cuối cùng, ClickUp Brain tổng hợp dữ liệu từ các sáng kiến, cung cấp các bản tóm tắt do AI tạo ra, phân tích xu hướng và các thông tin dự báo.

Các nhà lãnh đạo có thể nhanh chóng nắm bắt tình trạng của nhiều sáng kiến, phát hiện rủi ro và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Đối tượng/kỳ/phiên bản, một CEO khi xem xét danh mục đầu tư các sáng kiến chiến lược có thể thấy nơi nào đang xuất hiện nút thắt cổ chai về nguồn lực, dự án nào có nguy cơ chậm trễ và nhận được đề xuất từ AI về việc ưu tiên lại.

Brain chuyển đổi hoạt động thô thành thông tin chiến lược, giúp đưa ra quyết định nhanh chóng và thông minh hơn trên toàn tổ chức.

Những sai lầm thường gặp cần tránh

Không phải mọi trở ngại đều rõ ràng.

Một số vấn đề ẩn sau hậu trường: công cụ không tương thích, quyền sở hữu không rõ ràng hoặc quy trình ra quyết định chậm chạp. Mặc dù những vấn đề này không gây ra những sự cố nghiêm trọng, chúng vẫn âm thầm làm suy giảm động lực.

Biết những điều cần lưu ý sẽ giúp bạn có lợi thế.

Những sai lầm thường gặp Tại sao điều này quan trọng? Cách tránh điều đó Sự thiếu nhất quán về văn hóa Các sáng kiến sẽ thất bại nếu các nhóm không chia sẻ cùng tư duy hoặc giá trị, ngay cả khi quy trình hoàn hảo Thu hút sự tham gia của lãnh đạo trong việc xây dựng các hành vi mong muốn, tích hợp giá trị vào mục tiêu và thu thập phản hồi từ tất cả các cấp độ Khung làm việc quá phức tạp Các khung làm việc phức tạp có thể làm chậm quá trình thực thi và gây nhầm lẫn cho nhóm Chọn các khung làm việc phù hợp với quy mô tổ chức, đơn giản hóa mọi nơi có thể và tập trung vào các bước hành động cụ thể Bỏ qua các chỉ số dẫn dắt so với các chỉ số chậm trễ Chỉ đang theo dõi kết quả có thể che giấu các dấu hiệu cảnh báo sớm về thất bại Vận hành theo một phương pháp cứng nhắc sẽ dẫn đến sự cứng nhắc và bỏ lỡ cơ hội Xem các sáng kiến như những yếu tố tĩnh Vận hành với một phương pháp cứng nhắc sẽ dẫn đến sự cứng nhắc và bỏ lỡ cơ hội Xây dựng các chu kỳ đánh giá, lập kế hoạch tình huống và lộ trình linh hoạt để thích ứng với điều kiện thay đổi Hợp tác liên hàm kém Các silo gây ra sự thiếu thông tin, trùng lặp và chậm trễ Vận hành theo một phương pháp cứng nhắc sẽ dẫn đến sự cứng nhắc và bỏ lỡ cơ hội Bỏ qua các thành công ngắn hạn Chỉ tập trung vào các đối tượng dài hạn có thể làm giảm động lực của nhóm Kỷ niệm các cột mốc nhỏ, trình bày tiến độ và kết nối các thành công ngắn hạn với các mục tiêu chiến lược lớn hơn Sự ủng hộ không nhất quán từ ban lãnh đạo Nếu thiếu sự lãnh đạo hiển thị, các sáng kiến sẽ mất đi tính thuyết phục và động lực Đảm bảo các nhà lãnh đạo tích cực tham gia, truyền đạt các ưu tiên và hiển thị rõ ràng cho đội ngũ hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện

Tương lai của các sáng kiến chiến lược: Hợp tác giữa con người và AI

AI như một đối tác lãnh đạo

AI đã trở thành công cụ hàng ngày cho các nhà lãnh đạo. Với khả năng phân tích dữ liệu phức tạp, phát hiện xu hướng và dự đoán kết quả, AI nâng cao quá trình ra quyết định của con người mà không thay thế phán đoán.

Một nghiên cứu gần đây của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho thấy 88% lãnh đạo doanh nghiệp hào hứng với tiềm năng của AI trong hoạt động kinh doanh của họ. Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại. Một bước đề xuất để thúc đẩy điều này bao gồm xây dựng chính sách quản trị AI vững chắc dựa trên tính minh bạch, công bằng, độ bền vững, tính minh bạch và bảo mật.

Tác động thực tế

Kết quả là rõ ràng. Các nhà nghiên cứu đã quan sát gần 5.200 nhân viên hỗ trợ khách hàng tại một công ty phần mềm thuộc danh sách Fortune 500 và phát hiện ra rằng những người sử dụng trợ lý AI có năng suất cao hơn trung bình 14%, giải quyết nhiều vấn đề hơn mỗi giờ, kết thúc cuộc trò chuyện nhanh hơn và đạt được kết quả giải quyết vấn đề tốt hơn một chút.

Những cải thiện đáng kể nhất về năng suất (lên đến 35%) được ghi nhận ở nhóm nhân viên có kỹ năng và kinh nghiệm thấp nhất. Nghiên cứu cũng ghi chú sự cải thiện về sự hài lòng của khách hàng và tỷ lệ giữ chân nhân viên. Kết quả này cho thấy cách AI nâng cao khả năng của con người và mang lại lợi thế chiến lược trên các khía cạnh như hiệu quả và tỷ lệ luân chuyển nhân sự.

Nghiên cứu trường hợp: Bài học về chiến lược AI từ Zillow Kế hoạch táo bạo của Zillow nhằm tập trung chiến lược kinh doanh vào việc định giá nhà dựa trên AI đã kết thúc trong thất bại đắt giá. Khi các mô hình chứng minh là không đáng tin cậy, công ty đã chịu lỗ gần $300 triệu và giá cổ phiếu giảm hơn 20%, làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư. Tập này nhấn mạnh rằng các sáng kiến do AI dẫn dắt có thể nhanh chóng thất bại nếu các tổ chức coi AI như một giải pháp "cắm và chạy" thay vì một quá trình chuyển đổi xã hội-kỹ thuật phức tạp. Một số bài học rút ra từ kinh nghiệm của Zillow: Lãnh đạo và quản lý thay đổi là yếu tố quan trọng : Ngoài việc triển khai công nghệ, các tổ chức cần những nhà lãnh đạo có thể hướng dẫn nhóm vượt qua những thay đổi về hành vi, đào tạo, khả năng chấp nhận lỗi và xây dựng niềm tin

Tránh chủ quan quá mức : Sự phụ thuộc của Zillow vào kết quả mô hình mà không có các kiểm tra đủ điều kiện cho thấy rủi ro của việc định giá sai. Các ước tính AI phải được xác minh và xử lý thận trọng

Giữ vững sự rõ ràng và minh bạch chiến lược : Việc đưa ra những cam kết táo bạo về AI mà không thực hiện được sẽ làm tổn hại đến uy tín. Quản lý kỳ vọng của nhà đầu tư và các bên liên quan một cách thực tế là điều quan trọng

Phát triển vai trò lãnh đạo: Các doanh nghiệp nên xem xét chỉ định một nhà lãnh đạo — chẳng hạn như Giám đốc Đổi mới và Chuyển đổi — người kết nối công nghệ, chiến lược kinh doanh, yếu tố con người và đạo đức để đảm bảo việc áp dụng AI là bền vững Sai lầm của Zillow cho thấy rằng chuyển đổi AI không chỉ là về thuật toán mà còn là về việc đồng bộ hóa con người, quy trình và lãnh đạo để đối phó với sự không chắc chắn trên quy mô lớn.

Khung làm việc vẫn rất quan trọng

Chỉ 5% các nhà lãnh đạo cấp cao cho biết tổ chức của họ đã thực sự triển khai khung quản trị AI. Mặc dù có khoảng cách này, 82% cho rằng việc thiết lập các khung quản trị như vậy là ưu tiên hàng đầu, và 85% có kế hoạch triển khai chúng trong thời gian tới.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy các tổ chức ngày càng nhận thức được nhu cầu về các khung làm việc vững chắc để hướng dẫn phát triển và triển khai AI. Một khung làm việc được định nghĩa rõ ràng không chỉ giúp quản lý rủi ro mà còn đảm bảo dữ liệu được xử lý một cách có trách nhiệm, hệ thống nhất quán và minh bạch, đồng thời các sáng kiến AI được đồng bộ với mục tiêu tổng thể của tổ chức.

*clickUp: Đối tác AI của bạn cho chuyển đổi chiến lược

Các sáng kiến chiến lược chính là thước đo thực sự cho khả năng thích ứng, đồng bộ hóa và thực hiện tầm nhìn của tổ chức. Trong khi các dự án hàng ngày giúp duy trì hoạt động kinh doanh, chính những nỗ lực có tác động lớn này mới định hình tương lai, đòi hỏi sự kỷ luật, minh bạch và sẵn sàng học hỏi trong quá trình thực hiện.

Thách thức là có thật: các ưu tiên cạnh tranh, thị trường thay đổi liên tục và rủi ro thường trực về việc mất đà trong "giai đoạn hỗn loạn giữa chừng". Các phương pháp tốt nhất, như sự ủng hộ rõ ràng, kết quả đo lường được, hợp tác đa hàm và văn hóa phản hồi, cung cấp khung hỗ trợ giúp các sáng kiến đang theo dõi đúng hướng. Tuy nhiên, khi tốc độ kinh doanh gia tăng, ngay cả các khung làm việc mạnh mẽ nhất cũng có thể bị kéo căng.

Với tư cách là ứng dụng AI toàn diện cho công việc, ClickUp tích hợp tất cả các tính năng này trên một nền tảng duy nhất, hoạt động như một trung tâm điều phối nơi chiến lược, thực thi và học hỏi hội tụ. Nhờ các tính năng tích hợp như tài liệu, bảng trắng, bảng điều khiển và tự động hóa AI, các nhóm có thể chuyển đổi mượt mà từ kế hoạch sang hành động, đang theo dõi tiến độ, thích ứng với thay đổi và kỷ niệm thành công trên hành trình.

Khi các tổ chức kết hợp giữa lãnh đạo mạnh mẽ, khung làm việc đã được kiểm chứng và công nghệ phù hợp, họ không chỉ có khả năng đạt được mục tiêu cao hơn mà còn được trang bị tốt hơn để biến những ý tưởng táo bạo thành tác động lâu dài. ClickUp được thiết kế để trở thành đối tác đó, giúp các nhóm vượt qua phức tạp và mang lại kết quả có ý nghĩa.

Câu hỏi thường gặp

Không có khung làm việc "tốt nhất" duy nhất – sự lựa chọn phụ thuộc vào kích thước, văn hóa và mục tiêu của tổ chức bạn. OKRs phù hợp cho việc đồng bộ hóa và kết quả đo lường được, Balanced Scorecards cung cấp theo dõi hiệu suất đa chiều, Hoshin Kanri giúp phân bổ ưu tiên xuyên suốt các nhóm, và Lean Portfolio Management hỗ trợ phân bổ tài nguyên động. Thường thì, kết hợp các khung làm việc được tùy chỉnh theo bối cảnh của bạn sẽ mang lại kết quả tốt nhất.

OKRs chuyển đổi các mục tiêu cấp cao thành các kết quả chính có thể đo lường được, tạo sự đồng bộ và tập trung. Chúng thiết lập mối liên kết rõ ràng giữa các ưu tiên chiến lược và công việc hàng ngày, giúp tiến độ trở nên hiển thị, phát hiện sớm các rào cản và cho phép các nhóm điều chỉnh hướng đi trước khi các sáng kiến bị chệch hướng.

Các sáng kiến thường thất bại do thiếu sự đồng thuận văn hóa, thiếu sự ủng hộ từ lãnh đạo cấp cao, khung làm việc quá phức tạp, hợp tác liên hàm kém, bỏ qua các chỉ số dẫn dắt, hoặc coi các sáng kiến là tĩnh thay vì linh hoạt. Nhận thức về những rủi ro này giúp các nhà lãnh đạo chủ động giải quyết chúng

Đúng vậy. AI nâng cao quá trình ra quyết định bằng cách phân tích dữ liệu, dự đoán rủi ro, tối ưu hóa phân bổ tài nguyên, tự động hóa báo cáo và hỗ trợ mô phỏng kịch bản. Bằng cách bổ sung cho phán đoán của con người thay vì thay thế nó, AI giúp các tổ chức triển khai các sáng kiến nhanh hơn, chính xác hơn và với tầm nhìn sâu sắc hơn

ClickUp tập trung chiến lược và thực thi, cho phép các nhóm xác định mục tiêu, lập bản đồ các sáng kiến trong Roadmaps, theo dõi KPI trong bảng điều khiển, tự động hóa báo cáo và sử dụng Brain được hỗ trợ bởi AI để có được những thông tin chiến lược cho lãnh đạo. Sự kết hợp giữa hiển thị, cấu trúc và tự động hóa này giúp quản lý các sáng kiến phức tạp, đa chức năng một cách hiệu quả trên quy mô lớn