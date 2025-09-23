ChatGPT Voice vs. Whisper AI: Những điểm khác biệt khóa được giải thích

OpenAI, nhà tiên phong trong lĩnh vực đổi mới trí tuệ nhân tạo, đã liên tục cung cấp các công cụ thay đổi cách tương tác giữa con người và máy tính.

ChatGPT Voice Mode và Whisper AI đều thuộc cùng một công ty, nhưng tiếp cận xử lý giọng nói từ hai hướng khác nhau.

Trong khi ChatGPT Voice hỗ trợ các cuộc hội thoại thời gian thực, Whisper AI là mô hình nhận dạng giọng nói tự động chuyển đổi âm thanh thành văn bản.

Với hướng dẫn ChatGPT Voice vs. Whisper AI này, hãy phân tích các khả năng riêng biệt của từng công nghệ và xem cách mỗi công nghệ phù hợp với các quy trình làm việc dựa trên giọng nói hiện đại.

Như một phần thưởng, chúng tôi đề xuất một công cụ khác, là công cụ yêu thích của nội bộ, có khả năng chuyển đổi bản chép lời thành hành động.

ChatGPT Voice Mode là gì?

Chế độ ChatGPT Voice là một tính năng của ChatGPT cho phép bạn thực hiện cuộc hội thoại bằng giọng nói với một chatbot AI theo thời gian thực. Với tính năng tương tác rảnh tay, bạn có thể tiếp tục cuộc hội thoại bằng giọng nói ở chế độ nền trong khi sử dụng các ứng dụng khác hoặc thậm chí khi màn hình điện thoại bị khóa.

Sử dụng nó để nhận câu trả lời nhanh cho các câu hỏi của bạn, brainstorm ý tưởng hoặc đơn giản là tìm hiểu về một chủ đề thông qua các cuộc hội thoại tự nhiên hai chiều.

Voice hỗ trợ hơn hai chục ngôn ngữ và cung cấp chín giọng nói đầu ra khác nhau.

Tính năng của chế độ ChatGPT Voice

Chế độ Giọng nói chuyển từ các chatbot chuyển văn bản thành giọng nói truyền thống sang các tương tác cuộc hội thoại và nhận thức cảm xúc. Dưới đây là một số tính năng nổi bật của nó.

Tính năng #1: Xử lý gián đoạn

Chế độ Giọng nói Nâng cao trong ChatGPT có thể điều chỉnh giữa cuộc hội thoại nếu bạn ngắt lời khi nó đang trả lời. Điều này giúp bạn dễ dàng thêm chi tiết mới hoặc đặt câu hỏi tiếp theo mà không cần chờ đợi.

Thay vì vội vàng bắt đầu, giọng nói cũng cho phép bạn có những khoảng dừng dài hơn để sắp xếp suy nghĩ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Luôn tuân thủ Quy tắc 3 Giây khi sử dụng bất kỳ công nghệ giọng nói nào. Khi bạn dừng lại 2-3 giây sau khi đặt câu hỏi phức tạp, điều này cho phép AI có thời gian xử lý ngữ cảnh và đưa ra phản hồi sâu sắc hơn.

Tính năng #2: Khả năng giữ nguyên ngữ cảnh

Khả năng duy trì ngữ cảnh của ChatGPT là một công việc trên cả tương tác giọng nói và văn bản. Khi bạn chuyển đổi giữa văn bản và giọng nói trong cùng một chủ đề, bạn không cần phải nhập lại chi tiết; nó nhận biết các chi tiết nhỏ và biết bạn đang đề cập đến điều gì.

Khác với các công cụ như Siri và Alexa, có cửa sổ lưu trữ ngắn hơn, chế độ ChatGPT Voice duy trì ngữ cảnh suốt phiên làm việc của bạn (kể cả khi phiên kéo dài hàng giờ).

Tính năng #3: Khả năng tương tác bằng hình ảnh

Trên ứng dụng di động ChatGPT, bạn có thể kết hợp lệnh giọng nói với nội dung hình ảnh. Cài đặt nâng cao này cho phép bạn chia sẻ màn hình, tải lên video hoặc hướng camera trực tiếp vào các đối tượng. Sự kết hợp giữa hình ảnh và giọng nói này mở ra các tình huống giải quyết vấn đề thực tế.

Ví dụ,

Chia sẻ bảng tính qua chia sẻ màn hình và yêu cầu ChatGPT hướng dẫn bạn cách khắc phục lỗi công thức

Tải lên hợp đồng PDF và thảo luận về các điều khoản cụ thể thông qua tương tác giọng nói

Hướng camera vào thiết bị hỏng và mô tả vấn đề bằng lời nói (bằng nhiều ngôn ngữ) để nhận hướng dẫn khắc phục sự cố

👀 Bạn có biết? Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) ngày càng cung cấp các cửa sổ ngữ cảnh khổng lồ. Claude cung cấp khoảng 200.000 token, GPT-4-turbo lên đến 128.000 token và Gemini khoảng 2 triệu token.

Giá cả của chế độ ChatGPT Voice

Miễn phí

Plus: $20/tháng

Ưu điểm: $200/tháng

*kinh doanh: $30/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

(Nó được bao gồm trong các kế hoạch ChatGPT khác nhau và không được tính phí riêng)

WhisperAI là gì?

qua OpenAI

Whisper là hệ thống nhận dạng giọng nói tự động (ASR) chuyển đổi âm thanh nói hoặc tệp ghi âm thành văn bản. Được đào tạo trên 680.000 giờ dữ liệu đa ngôn ngữ và đa tác vụ có giám sát, mô hình nguồn mở này tập trung hoàn toàn vào độ chính xác của việc chuyển đổi thành văn bản.

Với 1/3 dữ liệu đào tạo ban đầu là đa ngôn ngữ, Whisper có thể nhận diện và chuyển đổi văn bản cho hơn 99 ngôn ngữ với độ chính xác đáng kinh ngạc. Hệ thống vẫn hoạt động ổn định ngay cả với âm thanh chất lượng kém, nhiều người nói và tiếng ồn nền.

Tính năng của Whisper

Dưới đây là các tính năng khóa của Whisper, giúp nó trở thành công nghệ chuyển đổi giọng nói thành văn bản hàng đầu.

Tính năng #1: Nguồn mở

Whisper là phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản mã nguồn mở, không thu phí bản quyền. Vì là mã nguồn mở, bạn có thể truy cập toàn bộ mã nguồn và tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của mình để triển khai.

Công cụ này cũng là nhà cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết. Các nhà phát triển có thể xem xét cách mô hình xử lý âm thanh, hiểu logic ra quyết định của nó và khắc phục vấn đề trực tiếp trong mã.

❗Lưu ý: Whisper đã được báo cáo là tạo ra các điều kiện y tế hoặc phương pháp điều trị không có thật, tác dụng phụ sai lệch, phát ngôn phân biệt chủng tộc hoặc dân số, đôi khi nội dung bạo lực, và thậm chí các cụm từ ngẫu nhiên như “Cảm ơn bạn đã xem!” để lấp đầy khoảng trống trong đầu vào.

Tính năng #2: Hosting tại địa phương

Whisper có thể được triển khai trên máy chủ cục bộ và trên đám mây, cho phép người dùng chuyển đổi tệp âm thanh thành văn bản mà không cần kết nối internet. Điều này rất hữu ích cho các công ty cần bảo mật dữ liệu tuyệt đối và tuân thủ GDPR.

Tuy nhiên, việc triển khai Whisper tại địa phương yêu cầu nguồn lực tính toán đáng kể, đặc biệt là GPU hiệu suất cao để đạt tốc độ xử lý tối ưu.

⚡ Kho mẫu: Đừng để bản ghi âm của bạn bị lãng quên. Sử dụng các mẫu ghi chú cuộc họp có sẵn để tự động chuyển đổi các cuộc hội thoại đã ghi âm thành các định dạng có cấu trúc, có thể hành động mà nhóm của bạn có thể sử dụng ngay lập tức.

Tính năng #3: Tinh chỉnh Whisper

Whisper cho phép bạn đào tạo mô hình chuyển đổi giọng nói thành văn bản của nó cho các trường hợp sử dụng cụ thể và bộ dữ liệu. Tuy nhiên, đây là một quá trình đòi hỏi nhiều tài nguyên. Để tùy chỉnh mô hình, bạn phải chuẩn bị một bộ dữ liệu âm thanh để đào tạo, kèm theo giải thích.

Tính năng tinh chỉnh (fine-tuning) rất hữu ích cho các ngành nghề yêu cầu từ vựng chuyên ngành, chẳng hạn như chuyển đổi văn bản thành giọng nói trong lĩnh vực y tế, tài liệu pháp lý hoặc cuộc gọi hỗ trợ khách hàng.

Cách Whisper là công việc

🧠 Thực tế thú vị: Whisper được đào tạo trên 680.000 giờ dữ liệu âm thanh, tương đương với 77 năm nghe liên tục. Từ podcast, bài giảng, cuộc hội thoại đến phỏng vấn, Whisper được đào tạo trên dữ liệu âm thanh đa dạng, đa ngôn ngữ được thu thập từ internet.

Giá cả của Whisper

Whisper cho phép bạn tạo ra các trải nghiệm đa phương thức với độ trễ thấp. Giá cả cho 1 triệu token API bao gồm:

GPT-4o : $40.00 cho token đầu vào, $2.50 cho token đầu vào được lưu trữ và $80.00 cho token đầu ra

GPT-4o mini: $10 cho token đầu vào, $0,30 cho token đầu vào được lưu trữ và $20 cho token đầu ra

📮 ClickUp Insight: Chỉ 10% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng trợ lý giọng nói (4%) hoặc các đại lý tự động hóa (6%) cho các ứng dụng AI, trong khi 62% ưa chuộng các công cụ AI cuộc hội thoại như ChatGPT và Claude. Sự chấp nhận thấp của các trợ lý và đại lý có thể là do các công cụ này thường được tối ưu hóa cho các công việc cụ thể, như hoạt động rảnh tay hoặc các quy trình làm việc cụ thể. ClickUp mang đến cho bạn sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thế giới. ClickUp Brain là trợ lý AI cuộc hội thoại có thể hỗ trợ bạn trong phạm vi rộng các tình huống sử dụng khác nhau. Mặt khác, các đại lý AI trong các kênh trò chuyện ClickUp có thể trả lời câu hỏi, phân loại vấn đề hoặc thậm chí xử lý các công việc cụ thể!

Chế độ ChatGPT Voice so với WhisperAI: So sánh tính năng

Chế độ ChatGPT Voice cho phép tương tác tự nhiên qua các cuộc hội thoại bằng giọng nói. Trong khi đó, Whisper là hệ thống chuyển đổi giọng nói thành văn bản thuần túy, được thiết kế để chuyển đổi âm thanh thành văn bản viết.

Trong khi một bên nổi tiếng với cuộc hội thoại tự nhiên, bên kia lại chuyên về chuyển đổi văn bản từ giọng nói sang văn bản trên nhiều ngôn ngữ.

Dưới đây là tổng quan nhanh về những điểm khác biệt chính giữa hai nền tảng:

Tính năng Chế độ ChatGPT Voice Whisper AI Mô hình tương tác Cuộc hội thoại hai chiều với phản hồi bằng giọng nói Nhận dạng giọng nói một chiều để chuyển đổi văn bản Hỗ trợ ngôn ngữ Hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ với tổng hợp giọng nói bản địa Nhận diện và chuyển đổi thành văn bản chính xác hơn 99 ngôn ngữ Loại phản hồi Tạo ra phản hồi giọng nói kèm theo bản ghi chép cuộc hội thoại Chỉ tạo ra đầu ra văn bản Độ phức tạp về tài nguyên Xử lý dựa trên đám mây với yêu cầu tối thiểu về phần cứng cục bộ Yêu cầu GPU hiệu suất cao để xử lý cục bộ tối ưu Đào tạo Mô hình cuộc hội thoại được đào tạo sẵn, không thể tùy chỉnh Mô hình có thể tinh chỉnh cho thuật ngữ chuyên ngành Xử lý tiếng ồn nền Hiệu suất tốt trong môi trường cuộc hội thoại Độ chính xác cao ngay cả khi chất lượng âm thanh kém Độ phức tạp tích hợp Tích hợp API đơn giản với giá cả dựa trên mức sử dụng Việc tích hợp Whisper AI yêu cầu một thiết lập phức tạp cho triển khai tại chỗ *hỗ trợ nhiều người nói Được thiết kế cho tương tác của một người dùng Công nghệ nhận dạng giọng nói tiên tiến có thể phân biệt và chuyển đổi thành văn bản nhiều người nói *thiết lập Giải pháp cắm và chạy; có thể sử dụng trực tiếp trong ChatGPT Yêu cầu thiết lập thủ công trên đám mây hoặc ứng dụng cục bộ

Tính năng #1: Chức năng nhận dạng giọng nói

Chế độ ChatGPT Voice xử lý các đầu vào giọng nói của bạn và phản hồi bằng đầu ra giọng nói. Nó là đa phương thức, hiểu ngôn ngữ tự nhiên của bạn và có thể xử lý các gián đoạn cũng như loại bỏ tiếng ồn nền.

Bạn cũng sẽ nhận được bản ghi cuộc hội thoại trong chủ đề ChatGPT của mình; tuy nhiên, độ chính xác của bản ghi này có thể thay đổi.

Whisper, mặt khác, có hàm là một hệ thống nhận dạng giọng nói một chiều. Nó chuyển đổi tệp âm thanh hoặc giọng nói trực tiếp thành văn bản chính xác.

🏆 Người chiến thắng: Chế độ ChatGPT Voice nổi bật với khả năng hội thoại thời gian thực, trong khi Whisper chỉ giới hạn ở chức năng chuyển đổi văn bản.

⚡ Kho mẫu: Các cuộc hội thoại bằng giọng nói thường tạo ra các công việc và ý tưởng dự án rời rạc, dễ bị lãng quên. Sử dụng các mẫu danh sách công việc để ghi lại những cam kết bằng lời nói này và biến chúng thành các quy trình làm việc có tổ chức, có thể theo dõi với các ưu tiên rõ ràng.

Tính năng #2: Hiểu biết ngữ cảnh

Chế độ ChatGPT Voice có thể xây dựng cuộc hội thoại dựa trên các cuộc hội thoại trước đó trong cùng một chủ đề. Nó nắm bắt ý nghĩa ngầm và hiểu các yêu cầu phức tạp bằng cách tham chiếu thông tin đã chia sẻ trước đó trong cuộc hội thoại. Khả năng nhận thức ngữ cảnh này tạo ra trải nghiệm đối thoại liền mạch.

Tuy nhiên, Whisper thiếu khả năng hiểu bối cảnh cuộc hội thoại vì nó hoạt động như một công cụ chỉ chuyển đổi văn bản. Nó xử lý từng đoạn âm thanh độc lập mà không lưu trữ thông tin về các tương tác trước đó.

Mặc dù nó chuyển đổi giọng nói thành văn bản một cách chính xác, nhưng nó không giải thích ý nghĩa hoặc mối quan hệ giữa các tệp âm thanh riêng biệt hoặc các cuộc hội thoại.

🏆 Người chiến thắng: Chế độ ChatGPT Voice chiến thắng nhờ khả năng xây dựng trên ngữ cảnh trước đó và duy trì cuộc trò chuyện có ý nghĩa.

Tính năng #3: Xử lý thời gian thực

Chế độ ChatGPT Voice nổi trội trong xử lý cuộc hội thoại thời gian thực. Nó xử lý đầu vào giọng nói và tạo ra phản hồi giọng nói với độ trễ tối thiểu.

Whisper, tuy nhiên, có thể xử lý các tệp đã ghi sẵn trong chế độ xử lý hàng loạt. Nói cách khác, nó chỉ xử lý tệp sau khi quá trình ghi âm hoàn tất. So với các giải pháp khác, thời gian xử lý của Whisper tương đối chậm hơn. Sự đánh đổi này ưu tiên độ chính xác của bản chép lời hơn là tốc độ.

🏆 Người chiến thắng: Chế độ ChatGPT Voice phù hợp hơn cho các tương tác thời gian thực, trong khi Whisper thích hợp cho việc ghi chép sau cuộc họp.

Tính năng #4: Độ cụ thể của trường hợp sử dụng

Chế độ ChatGPT Voice là lựa chọn lý tưởng cho các công việc tương tác và thảo luận giải quyết vấn đề, nơi bạn cần một trợ lý AI có khả năng suy nghĩ và phản hồi trong thời gian thực. Nó phù hợp với những ai đang tìm kiếm câu trả lời nhanh chóng nhưng đáng tin cậy cho các vấn đề.

Tuy nhiên, Whisper hữu ích khi bạn muốn tạo bản ghi văn bản từ nội dung âm thanh và văn bản được đọc. Nó chủ yếu được sử dụng để chuyển đổi ghi âm giọng nói thành văn bản và cung cấp các tính năng truy cập cho người có khiếm thính. Điểm mạnh của nó nằm ở mục đích lưu trữ và tài liệu.

🏆 Người chiến thắng: Không có người chiến thắng rõ ràng; điều này phụ thuộc vào mục tiêu của bạn. Chọn chế độ ChatGPT Voice cho đối thoại tương tác và Whisper cho nhu cầu tài liệu và lưu trữ.

Tính năng #5: Giá cả

Chế độ ChatGPT Voice có sẵn trên tất cả các gói giá của ChatGPT; tuy nhiên, người dùng miễn phí chỉ có quyền truy cập giới hạn. Nó có API mở mà các nhà phát triển có thể tích hợp vào ứng dụng, với giá cả dựa trên mức sử dụng thông qua nền tảng của OpenAI.

Whisper cung cấp giá cả linh hoạt thông qua API của OpenAI và là một trong những công cụ tiết kiệm chi phí nhất cho nhu cầu chuyển đổi văn bản từ âm thanh với giá $0.006 mỗi phút âm thanh. Tuy nhiên, việc triển khai mô hình cục bộ sẽ kinh tế hơn cho các tổ chức cần xử lý thường xuyên.

🏆 Người chiến thắng: Phụ thuộc vào kế hoạch bạn sử dụng chúng. Chế độ ChatGPT Voice phù hợp cho các tình huống cuộc hội thoại và sử dụng theo yêu cầu, trong khi Whisper hiệu quả về chi phí hơn cho các quy trình chuyển đổi văn bản quy mô lớn.

🌟 Bonus: Trong khi ChatGPT Voice Mode và Whisper tập trung vào cuộc hội thoại thời gian thực và chuyển văn bản, chúng không cung cấp tính năng tự động hóa quy trình làm việc tích hợp sẵn. Các tác nhân tự động (như những tác nhân trong ClickUp) có thể được xây dựng sẵn hoặc tùy chỉnh để hoạt động tự động dựa trên các điều kiện kích hoạt cụ thể, điều mà cả ChatGPT Voice lẫn Whisper đều không thể thực hiện một cách bản địa. Tại sao điều này quan trọng: Từ cuộc hội thoại đến hành động: Các tác nhân Autopilot được xây dựng sẵn quét các trò chuyện, công việc và tài liệu tại địa điểm của chúng và tương ứng tạo hoặc giao công việc. ChatGPT Voice có thể thu thập đầu vào âm thanh, nhưng nó sẽ không tự động tạo công việc hoặc tiến hành công việc mà không có đầu vào cụ thể

tính năng tùy chỉnh cho doanh nghiệp của bạn: *Bạn có thể tạo các Trợ lý Tự động Hóa Tùy chỉnh tuân thủ chính xác các quy tắc của bạn — như gắn thẻ tóm tắt cuộc họp, cập nhật hồ sơ CRM hoặc kích hoạt email theo dõi. Whisper chỉ xuất ra văn bản, để bạn phải làm tất cả công việc theo dõi thủ công

Chế độ ChatGPT Voice so với WhisperAI trên Reddit

Để kết thúc cuộc tranh luận, chúng tôi đã đưa vấn đề này lên Reddit. Dưới đây là một số ý kiến của người dùng về cả hai công cụ.

Mặc dù chế độ ChatGPT Voice ban đầu nhận được phản hồi tích cực, người dùng (đa số) đang gặp phải sự thất vọng với các bản cập nhật mới. Theo một người dùng,

Tôi từng mong chờ sử dụng nó (Chế độ Giọng nói ChatGPT) để tổng kết tuần công việc sau một tuần dài, hoặc đào sâu vào một chủ đề kỹ thuật, hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện miễn phí. Các cuộc hội thoại từng cảm thấy tự nhiên và thú vị. Giờ đây, nó thật sự khó chịu. Trả lời ngắn gọn, thiếu thân thiện. Dù tôi nói về điều gì, nó cũng dẫn dắt cuộc hội thoại theo cách khiến không có hướng đi nào. Cuộc hội thoại chỉ đơn giản là tẻ nhạt. Giống như một người đang bực bội với bạn, có việc cần làm khác và chỉ cố gắng làm hài lòng bạn thật nhanh trước khi phải rời đi.

Tôi từng mong chờ sử dụng nó (Chế độ Giọng nói ChatGPT) để tổng kết tuần công việc sau một tuần dài, hoặc đào sâu vào một chủ đề kỹ thuật, hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện miễn phí. Các cuộc hội thoại từng cảm thấy tự nhiên và thú vị. Giờ đây, nó thật sự khó chịu. Trả lời ngắn gọn, thiếu thân thiện. Dù tôi nói về điều gì, nó cũng dẫn dắt cuộc hội thoại theo cách khiến không có hướng đi nào. Cuộc hội thoại chỉ đơn giản là tẻ nhạt. Giống như một người đang bực bội với bạn, có việc cần làm khác và chỉ cố gắng làm hài lòng bạn thật nhanh trước khi phải rời đi.

Một người dùng khác cũng chia sẻ quan điểm tương tự về chế độ Advanced Voice Mode đang phát triển. Theo chủ đề,

Advanced Voice là mô hình giọng nói duy nhất thực sự trở nên kém hơn theo thời gian. Nếu nhìn lại các bản demo ban đầu, nó hoạt động ở chế độ biểu cảm đầy đủ, cực kỳ chân thực. Sau bản cập nhật mới nhất, đặc biệt là, nó không thể thì thầm, không thể làm việc cần làm có giọng điệu. Nó chỉ có một chế độ hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp, hơi nhàm chán.

Advanced Voice là mô hình giọng nói duy nhất thực sự trở nên kém hơn theo thời gian. Nếu nhìn lại các bản demo ban đầu, nó hoạt động ở chế độ biểu cảm đầy đủ, cực kỳ chân thực. Sau bản cập nhật mới nhất, đặc biệt là, nó không thể thì thầm, không thể làm việc cần làm có giọng điệu. Nó chỉ có một chế độ hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp, hơi nhàm chán.

Whisper yêu cầu thiết lập phức tạp, và ngay cả khi đã thiết lập, vẫn có thể xảy ra lỗi khi xử lý các tệp tin lớn. Theo một người dùng,

Tôi đã sử dụng mô hình lớn của Whisper được khoảng một năm rưỡi, và mặc dù nó hoạt động tuyệt vời khi hoạt động, nó vẫn bắt đầu gặp phải hiện tượng ảo giác và không thực sự phục hồi cho đến khi được tải lại.

Tôi đã sử dụng mô hình lớn của Whisper được khoảng một năm rưỡi, và mặc dù nó hoạt động tuyệt vời khi hoạt động, nó vẫn bắt đầu gặp phải hiện tượng ảo giác và không thực sự phục hồi cho đến khi được tải lại.

Giới hạn của từng công cụ

Cả ChatGPT Voice Mode và Whisper đều không hoàn hảo. Tốt nhất là nên hiểu rõ những hạn chế của chúng để tránh những bất ngờ khi sử dụng trong các tình huống thực tế.

Giới hạn của chế độ ChatGPT Voice

Hàm ngoại tuyến bị giới hạn : Yêu cầu kết nối internet liên tục để xử lý, khiến nó không thể sử dụng được ở những khu vực có kết nối internet kém hoặc trong các cuộc hội thoại nhạy cảm về bảo mật

Tập trung vào một người nói : Được thiết kế cho các cuộc hội thoại một đối một và gặp khó khăn trong các cuộc thảo luận nhóm hoặc khi nhiều người nói cùng lúc

Không xử lý tệp âm thanh: Không thể chuyển đổi văn bản từ các cuộc họp đã ghi âm trước hoặc nội dung âm thanh hiện có

Giai đoạn giới hạn của Whisper

Chỉ là bản ghi âm thuần túy: Whisper không phải là Whisper không phải là AI để phát triển ghi chú cuộc họp . Nó chỉ cung cấp cho bạn bản ghi âm thuần túy của bản ghi âm âm thanh mà không có bất kỳ định dạng nào

Không hỗ trợ tương tác thời gian thực : Không thể tham gia vào các cuộc hội thoại hai chiều hoặc cung cấp các phản hồi thông minh

Triển khai cục bộ đòi hỏi nhiều tài nguyên : Yêu cầu phần cứng mạnh mẽ với GPU hiệu suất cao để đạt tốc độ xử lý tối ưu khi chạy cục bộ

nhận dạng người nói giới hạn*: Mặc dù có thể xử lý nhiều người nói, nhưng nó không tự động nhận dạng người đang nói hoặc phân biệt người nói theo tên

💡 Mẹo hay: Sử dụng ClickUp Brain MAX cho chuyển đổi giọng nói thành văn bản vượt trội so với việc chỉ chuyển đổi văn bản. Trong khi ChatGPT Voice Mode và Whisper xử lý giọng nói một cách độc lập, ClickUp Brain MAX chuyển đổi giọng nói thành kiến thức có cấu trúc và bối cảnh ngay trong cùng nền tảng mà nhóm của bạn đã làm công việc. Dưới đây là cách nó vượt trội hơn cả hai: Chuyển đổi giọng nói thành hành động: Brain MAX chuyển đổi các đoạn âm thanh và video của bạn thành văn bản để trích xuất các điểm chính, quyết định và công việc theo dõi một cách tự động. Bạn không cần phải viết lại hoặc sắp xếp lại bất kỳ điều gì một cách thủ công

Một ứng dụng cho tất cả ngữ cảnh của bạn: Mọi bản ghi chép, ghi chú và công việc mà Brain MAX tạo ra đều được lưu trữ trong ClickUp — cùng với các dự án, tài liệu, bảng trắng và trò chuyện của bạn. Truy cập ngữ cảnh mà không cần chuyển đổi ứng dụng

công việc trên video trực tiếp hoặc đã ghi: *Xử lý ghi lại cuộc họp thời gian thực (giống ChatGPT Voice) với ClickUp AI Notetaker , và chuyển đổi văn bản từ tệp âm thanh đã ghi (giống Whisper), hợp nhất cả hai trường hợp sử dụng trong một công cụ duy nhất

thân thiện với bảo mật*: Dữ liệu được lưu trữ trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn, phù hợp cho các môi trường nhạy cảm về bảo mật

Cuộc họp ClickUp: Giải pháp thay thế tốt nhất cho ChatGPT Voice và WhisperAI

Cả ChatGPT Voice Mode và Whisper AI đều chưa hoàn toàn đóng được từ cuộc hội thoại bằng giọng nói đến kiến thức có thể áp dụng.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp kết nối các tác vụ. Nó cho phép bạn ghi lại, xử lý và thực hiện các hành động dựa trên các cuộc hội thoại. Hãy cùng tìm hiểu các tính năng khóa của ClickUp giúp thực hiện điều này.

ClickUp’s One Up #1: ClickUp AI Notetaker

Chuyển đổi các mục từ cuộc họp của bạn thành các công việc có thể thực hiện được với ClickUp Notetaker

Bạn không cần phải cấu hình các API bên ngoài hoặc triển khai các công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản AI riêng biệt để chuyển đổi các cuộc họp kéo dài hàng giờ. Khi sử dụng ClickUp, bạn đã có tính năng này được tích hợp sẵn với ClickUp AI Notetaker.

Cho phép nó tham gia các cuộc họp của bạn, và nó sẽ chuyển đổi âm thanh cuộc họp thành văn bản, xác định người nói và thêm dấu thời gian, giúp bạn theo dõi cuộc hội thoại.

Với ClickUp AI, bạn có thể sử dụng hỗ trợ chuyển đổi giọng nói thành văn bản cho các cuộc họp, ghi chú giọng nói và ghi màn hình. Nó chuyển đổi âm thanh từ bất kỳ quy trình làm việc nào thành văn bản có thể tìm kiếm và thực thi.

Chuyển đổi bản ghi âm của bạn thành thông tin hữu ích với tính năng chuyển đổi văn bản tự động của ClickUp

Các tính năng bổ sung giúp bạn vượt trội so với ChatGPT Voice hoặc Whisper AI bao gồm:

Tạo tóm tắt thông minh : Trình tóm tắt cuộc họp AI này tự động tóm tắt các điểm khóa (của cuộc họp) và đăng chúng trực tiếp vào kênh trò chuyện ClickUp cụ thể để nhóm có thể hiển thị ngay lập tức

xác định các tác vụ cần thực hiện*: Trích xuất các tác vụ cần thực hiện từ cuộc gọi của bạn và chuyển đổi chúng thành các nhiệm vụ ClickUp được giao, ví dụ: “Emma cần hoàn thiện các điều khoản hợp đồng trước cuộc họp tiếp theo” sẽ trở thành một nhiệm vụ được giao cho Emma với ngày đáo hạn cụ thể

Tạo bản ghi chép : Định dạng bản ghi chép trong : Định dạng bản ghi chép trong ClickUp Tài liệu và lưu trữ chúng dưới dạng các điểm tham chiếu có thể tìm kiếm để truy cập trong tương lai

Tính năng tìm kiếm cuộc họp : Tìm kiếm qua tất cả bản ghi cuộc họp của bạn để tìm các cuộc thảo luận cụ thể từ vài tuần trước và : Tìm kiếm qua tất cả bản ghi cuộc họp của bạn để tìm các cuộc thảo luận cụ thể từ vài tuần trước và chia sẻ ghi chú với các thành viên nhóm liên quan

Công việc mọi nơi: Kết nối với bất kỳ nền tảng cuộc gọi nào (Zoom, Teams, Meet) để chuyển đổi văn bản các cuộc họp trực tuyến mà không cần thiết lập thêm

💡 Mẹo hay: ClickUp AI Notetaker gắn thẻ các nhiệm vụ, hạn chót và quyết định được đưa ra trong cuộc họp và tổ chức chúng trong ClickUp Tài liệu.

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Brain

Trong khi ClickUp’s AI Notetaker ghi chép các cuộc họp của bạn, ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn, thêm một lớp trí tuệ mạnh mẽ vào các ghi chú của bạn.

Chúng tôi đã đề cập trước đó về khả năng tóm tắt bản ghi âm hoặc trích xuất các đoạn cụ thể mà không cần tìm kiếm thủ công nội dung. Nó thậm chí có thể đọc qua bản ghi âm và trích xuất các điểm khóa.

Hỏi Brain về cuộc họp, và nó sẽ trích xuất thông tin từ bản ghi chép

ClickUp Brain có thể làm được nhiều việc cần làm hơn thế:

Soạn thảo tài liệu rảnh tay : Nói ra suy nghĩ của bạn, và Brain sẽ chuyển đổi chúng thành các ghi chú có cấu trúc mà bạn có thể sử dụng trong các công việc hoặc tài liệu

Chuyển đổi giọng nói thành các tác vụ có thể thực hiện : Nhập yêu cầu dự án và xem Brain tạo danh sách công việc chi tiết với mô tả chính xác, ngày đáo hạn và đề xuất người được giao

tự động hóa việc tạo tác vụ*: Yêu cầu Brain tạo các tác vụ tự động hóa ClickUp Automations và nhận được một tác vụ tự động hóa được tùy chỉnh với các điều kiện kích hoạt và hành động có thể chỉnh sửa theo nhu cầu của bạn

tìm kiếm cấp doanh nghiệp*: Hỏi các câu hỏi như “Cho tôi cập nhật dự án từ các cuộc họp khách hàng tháng trước”, và Tìm kiếm Cấp Doanh nghiệp của ClickUp sẽ thu thập dữ liệu liên quan từ tất cả các ứng dụng kết nối của bạn để cung cấp câu trả lời đầy đủ ngữ cảnh

Xem video YouTube này để có cái nhìn chi tiết hơn về cách ClickUp Brain chuyển đổi giọng nói và video thành văn bản:

🌟 Ưu đãi đặc biệt: Người dùng ClickUp Brain có thể lựa chọn từ nhiều mô hình AI bên ngoài, bao gồm ChatGPT, Claude và Gemini, để thực hiện các công việc viết, suy luận và mã, ngay trực tiếp trên nền tảng ClickUp của họ! Tối ưu hóa hiệu quả dự án với mô hình AI ưa thích của bạn cùng ClickUp!

ClickUp One Up #3: ClickUp Tài liệu

Thêm các tiện ích tùy chỉnh để giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh trong ClickUp Tài liệu

Chúng ta đã thảo luận về cách ClickUp Notetaker tạo ghi chú từ video và lưu trữ chúng trong ClickUp Tài liệu.

Docs cung cấp khả năng quản lý tài liệu toàn diện mà các công cụ ghi âm độc lập không thể sánh kịp. Công việc của bạn được tổ chức gọn gàng trong Docs Hub có thể tìm kiếm, giúp bạn nhanh chóng tìm thấy bất kỳ thông tin nào cần thiết.

Dưới đây là các tính năng khóa của ClickUp Docs trong việc chuyển đổi giọng nói thành tài liệu:

Chỉnh sửa cộng tác thời gian thực : Nhiều thành viên trong nhóm có thể chỉnh sửa tài liệu được tạo bằng giọng nói cùng lúc đồng thời thêm bình luận và đề xuất

Định dạng thông minh từ giọng nói : ClickUp Brain tự động cấu trúc nội dung được đọc to với tiêu đề, danh sách và các phần dựa trên ngữ cảnh giọng nói

Chuyển đổi công việc : Chuyển đổi bất kỳ phần nào của tài liệu thành các công việc được giao kèm theo thời hạn và kết nối với dự án

Tích hợp widget : Nhúng dữ liệu dự án trực tiếp, danh sách công việc và tiện ích báo cáo trực tiếp vào tài liệu

Tệp đính kèm tích hợp: Thêm ảnh chụp màn hình, tệp PDF hoặc tệp tham khảo trực tiếp vào tài liệu để có bối cảnh hoàn thành

💡 Mẹo hay: Sử dụng ClickUp Assign Comments để gắn thẻ các thành viên cụ thể trực tiếp trong ghi chú hoặc tài liệu của bạn. Bạn có thể chuyển đổi phản hồi thành các công việc có thể theo dõi, gán chủ sở hữu cho từng mục và loại bỏ sự nhầm lẫn trong việc theo dõi sau cuộc họp.

Các tính năng AI tích hợp của ClickUp cho phép tự động hóa thông minh mà các công cụ AI độc lập không thể đạt được. Và đó là lý do tại sao chúng tôi tin rằng nó là một lựa chọn tốt hơn so với Voice và Whisper.

Sử dụng giọng nói của bạn để tự động hóa quy trình làm việc trong ClickUp

Khả năng chuyển đổi giọng nói sang giọng nói của chế độ ChatGPT Voice và độ chính xác trong việc chuyển đổi văn bản của Whisper đã mở ra những khả năng mới cho năng suất rảnh tay và giao tiếp đa ngôn ngữ. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách đáng kể giữa sự hỗ trợ của AI và việc thực hiện công việc thực tế.

ClickUp, với phương pháp không gian làm việc thống nhất, kết nối trực tiếp các tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản do AI hỗ trợ vào quy trình làm việc dự án. Tại đây, các ý tưởng được ghi âm sẽ trở thành các công việc được giao, trong khi bản ghi cuộc họp sẽ được chuyển đổi thành tài liệu dự án hợp tác.

Kết hợp tất cả các công việc, tài liệu và trò chuyện của bạn vào một nơi duy nhất, và bạn sẽ hiểu tại sao ClickUp là giải pháp AI toàn diện mà bạn cần.

Đăng ký miễn phí ngay bây giờ và thay đổi cách nhóm của bạn sử dụng công nghệ giọng nói cho việc thực hiện dự án thực tế.