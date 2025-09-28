Perplexity vs. Google AI Mode: Cái nào tốt hơn cho năng suất và nghiên cứu?

Landscape tìm kiếm ngày nay đã thay đổi cơ bản từ danh sách liên kết tĩnh sang trải nghiệm AI cuộc hội thoại.

Công cụ tìm kiếm cuộc hội thoại Perplexity, ra mắt vào tháng 8 năm 2022, có hàng triệu người dùng tìm kiếm các kết quả nghiên cứu với trích dẫn minh bạch và câu trả lời theo phong cách học thuật.

Vào tháng 3 năm 2025, Google đã công bố ra mắt AI Mode như một phản ứng đối với Perplexity. Mặc dù vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm, nó đã nhận được những đánh giá tích cực từ những người dùng sớm.

Vậy, giữa hai tùy chọn này (Perplexity vs. Google AI Mode), một được phát triển dành riêng cho AI và một được tích hợp sau này, tùy chọn nào mang lại kết quả tốt hơn cho các truy vấn tìm kiếm của bạn?

Hãy so sánh cả hai về mặt tính năng và xem chúng hoạt động như thế nào với cùng một truy vấn. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cho bạn một công cụ thứ ba mà bạn có thể ưa chuộng hơn cả hai công cụ này!

Perplexity là gì?

qua Perplexity

Perplexity là một công cụ tìm kiếm và trả lời dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), cung cấp câu trả lời trực tiếp cho các truy vấn của bạn kèm theo trích dẫn từ nguồn gốc ban đầu. Nó kết hợp nhiều mô hình ngôn ngữ tiên tiến (GPT-4, Claude và các mô hình khác) với tìm kiếm web thời gian thực.

Khác với các công cụ tìm kiếm truyền thống chỉ trả về danh sách liên kết website, nó cung cấp các câu trả lời được tóm tắt, trích dẫn nguồn chính xác theo phong cách cuộc hội thoại

Với Perplexity, bạn có thể thực hiện tìm kiếm trên nội dung trực tuyến hoặc tệp tin đã tải lên. Công cụ này kết hợp khả năng trò chuyện của một chatbot AI với tính năng tìm kiếm sâu rộng của các công cụ tìm kiếm dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), cho phép bạn khám phá các truy vấn phức tạp, nhiều lớp trong một cuộc hội thoại tự nhiên, hai chiều.

Tính năng của Perplexity

Sức mạnh của Perplexity AI nằm ở khả năng kết nối giữa sự tò mò thông thường và nghiên cứu nghiêm túc. Nó áp dụng phương pháp tìm kiếm thông minh dựa trên kiến thức để cung cấp cho người dùng các câu trả lời có ngữ cảnh từ khắp các nguồn trên web.

Dưới đây là các tính năng nổi bật của Perplexity:

Tính năng #1: Chế độ Nghiên cứu Sâu

Chế độ Deep Research của Perplexity được thiết kế cho nghiên cứu chuyên sâu, cấp độ chuyên gia, vượt xa trải nghiệm hỏi đáp nhanh thông thường. Như bạn có thể thấy, khi bạn đặt câu hỏi cho Perplexity, nó không chỉ dừng lại ở việc hiển thị kết quả hàng đầu.

Ví dụ, khi được yêu cầu, “Hãy cho tôi biết sự khác biệt giữa một lời nhắc được tăng cường ngữ cảnh và một lời nhắc hướng dẫn”, nó mất 2-4 phút, thực hiện hàng chục lượt tìm kiếm, đọc hàng trăm nguồn thông tin, đánh giá độ tin cậy của chúng và tổng hợp thành một báo cáo có cấu trúc.

Điều này khiến nó trở nên hữu ích cho các chủ đề phức tạp như tài chính, tiếp thị, công nghệ, y tế hoặc tin tức thời sự—những lĩnh vực mà một tóm tắt sơ bộ không đủ.

Người dùng tài khoản Perplexity miễn phí có thể thực hiện tối đa ba truy vấn như vậy mỗi ngày, trong khi người dùng Pro được 500 truy vấn Deep Research mỗi ngày.

Chế độ Deep Research có công việc gì? Dưới đây là tóm tắt nhanh:

Giai đoạn Vậy là nó cần làm gì Tìm kiếm ban đầu và xác định phạm vi Khởi động nhiều tìm kiếm độc lập, xác định các tài liệu và nguồn liên quan, sau đó tinh chỉnh những gì cần thiết để đào sâu Đọc/đánh giá nguồn Đọc nội dung, đánh giá độ tin cậy và liên quan, và xây dựng hiểu biết — “lý luận” về việc nên kiểm tra gì tiếp theo. Tổng hợp báo cáo Tạo báo cáo có cấu trúc, logic với các kết quả tóm tắt, có thể so sánh các quan điểm khác nhau và tổng hợp các thông tin quan trọng Xuất và chia sẻ Báo cáo cuối cùng có thể được xuất ra (dạng PDF hoặc tài liệu) hoặc chuyển đổi thành trang Perplexity để chia sẻ với người khác

👀 Bạn có biết? ELIZA (1966), được tạo ra bởi Joseph Weizenbaum tại MIT, là chatbot đầu tiên trên thế giới. Nó sử dụng thuật toán khớp mẫu và các kịch bản đơn giản để mô phỏng cuộc hội thoại, đặc biệt là với vai trò của một nhà trị liệu.

Tính năng #2: Labs

Người dùng Perplexity Pro có thể công việc Labs từ trình chọn chế độ trong thanh nhập liệu.

Dựa trên nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng, Labs dành 10 phút hoặc lâu hơn và sử dụng các công cụ bổ sung như tạo file nâng cao và tạo/lập ứng dụng nhỏ.

Bạn cung cấp hướng dẫn chi tiết cho cùng một câu hỏi, và nó sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời chi tiết.

Nó có thể tạo ra một phạm vi rộng của sản phẩm, bao gồm báo cáo, bảng tính, bảng điều khiển tương tác, bài thuyết trình, ứng dụng nhỏ và thậm chí cả các ứng dụng web đơn giản sử dụng HTML, CSS và JavaScript.

👀 Bạn có biết? Sự ra đời của các trợ lý giọng nói như Siri (2010), tiếp theo là Google Assistant, Alexa, Cortana, v.v., đã đẩy các chatbot từ tương tác dựa trên văn bản sang các hình thức tự nhiên hơn như giọng nói, tích hợp với phần cứng và giao diện người dùng giọng nói.

Tính năng #3: Comet

Comet là trình duyệt được tích hợp sẵn của Perplexity AI, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Nó kết hợp tìm kiếm và thực thi công việc trực tiếp vào trải nghiệm duyệt web của bạn.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng tương tác, Comet hiểu bối cảnh của trang bạn đang chế độ xem, dù đó là một chủ đề trên Reddit, video YouTube hay trang web công thức nấu ăn, và cho phép bạn thực hiện các hành động (ngay tại đó) mà không cần chuyển tab.

Comet tích hợp với các ứng dụng doanh nghiệp để tăng cường hiệu quả làm việc. Ví dụ, tính năng tích hợp Gmail cho phép bạn tóm tắt các chủ đề email, trong khi kết nối với Lịch giúp bạn lên lịch cuộc họp và phối hợp công việc qua các múi giờ khác nhau.

Bạn có thể yêu cầu Comet hoàn thành các công việc hoàn thành thông qua cuộc hội thoại tự nhiên. Đối tượng, yêu cầu nó tạo danh sách mua sắm Instacart cho công thức nấu gà nướng, và nó sẽ tự động thêm tất cả nguyên liệu cần thiết vào giỏ hàng của bạn.

Tính năng tự động hóa quy trình làm việc này khiến Comet hoàn toàn khác biệt so với các trình duyệt truyền thống như Google.

Giá cả của Perplexity

Perplexity: Miễn phí

Perplexity Pro: $20/tháng

perplexity Enterprise: *$40/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép

📮 ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% tránh sử dụng nó trong công việc. Ba rào cản chính? Thiếu tích hợp mượt mà, khoảng trống kiến thức hoặc lo ngại về bảo mật.

Google AI Mode là gì?

qua Google

Chế độ Trí tuệ Nhân tạo (AI) của Google là một tính năng thử nghiệm được tích hợp vào công cụ Tìm kiếm Google. Với tính năng này, Google mong muốn biến đổi trải nghiệm tìm kiếm thành một giao diện thông minh, tương tác như trò chuyện, cho phép người dùng nhận được câu trả lời chi tiết cho các câu hỏi của mình dưới định dạng cuộc hội thoại, thay vì danh sách truyền thống.

Google AI Mode sử dụng các mô hình Gemini để cung cấp một trải nghiệm tìm kiếm AI toàn diện, đồng thời thu thập thông tin từ cơ sở dữ liệu nội bộ khổng lồ và nội dung web trực tiếp.

Tuy nhiên, tính năng này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và chỉ khả dụng ở một số quốc gia lựa chọn. Nó có thể gặp khó khăn trong việc tổng hợp thông tin và trong trường hợp đó, nó sẽ chuyển hướng bạn trực tiếp đến kết quả tìm kiếm tiêu chuẩn của Google.

Tính năng của Google AI Mode

Dưới đây là cách Google AI Mode tích hợp khả năng AI vào tìm kiếm để mang lại trải nghiệm nghiên cứu liền mạch.

Tính năng #1: Khả năng suy luận nâng cao

Chế độ Google AI tận dụng sức mạnh của Gemini 2.5 Pro để xử lý các truy vấn phức tạp nhiều phần yêu cầu tiến trình logic và hiểu biết ngữ cảnh. Hãy nghĩ đến các công việc suy luận, vấn đề toán học, phân tích tài chính và các truy vấn mã vượt xa kết quả tìm kiếm đơn giản.

Hãy sử dụng cùng một lời nhắc mà chúng ta đã dùng với Perplexity: “Hãy giải thích sự khác biệt giữa lời nhắc được tăng cường ngữ cảnh và lời nhắc hướng dẫn.”

Chế độ AI cung cấp bảng so sánh kèm theo các ví dụ về lệnh. Khi được hỏi sâu hơn, nó cũng cung cấp tóm tắt kèm theo các liên kết đến nguồn thông tin.

Một điểm nổi bật khác là các diễn đàn, nơi bạn có thể tham gia các cuộc thảo luận kỹ thuật về chủ đề này.

👀 Bạn có biết? Máy móc có thể suy nghĩ không? Đó là cách Alan Turing bắt đầu bài báo nghiên cứu của mình, được viết vào năm 1950. Với tiêu đề “ Máy tính và Trí tuệ ,” Alan Turing dự đoán rằng đến năm 2000, một máy móc sẽ có thể chơi trò chơi mô phỏng một cách xuất sắc đến mức một người hỏi bình thường sẽ chỉ có 70% cơ hội xác định chính xác liệu họ đang trò chuyện với máy móc hay con người sau năm phút hỏi đáp.

Tính năng #2: Nhập liệu đa mô hình

Bạn có thể bắt đầu tìm kiếm bằng văn bản, giọng nói hoặc hình ảnh. Bạn thậm chí có thể tiếp tục từ nơi đã dừng lại thông qua lịch sử của Chế độ AI.

Ví dụ, nếu bạn đang thực hiện một dự án DIY, bạn có thể hướng camera vào vòi nước bị hỏng và hỏi, “Làm thế nào để sửa rò rỉ này?” Trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích những gì nó nhìn thấy và hướng dẫn bạn từng bước trong quá trình sửa chữa trong khi bạn công việc.

Bạn có thể đặt câu hỏi tiếp theo hoặc yêu cầu làm rõ về chế độ xem bạn đang xem. Trí tuệ nhân tạo hiểu cả bối cảnh hình ảnh và lịch sử cuộc hội thoại.

Nó cũng cung cấp các liên kết đến các trang web, video và diễn đàn liên quan để tìm hiểu sâu hơn.

👀 Bạn có biết? Chế độ AI của Google hiện có sẵn ở năm ngôn ngữ (Hindi, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Bồ Đào Nha Brazil) ngoài tiếng Anh.

Tính năng #3: Trí tuệ nhân tạo đại lý (Agentic AI)

Tính năng AI đại diện của Google cho phép hệ thống thực hiện các công việc thực tế thay mặt người dùng thay vì chỉ là nhà cung cấp thông tin.

Nó có thể tự động hóa các quy trình như mua vé sự kiện, đặt chỗ nhà hàng hoặc đặt lịch hẹn bằng cách tìm kiếm các tùy chọn và thậm chí hoàn thành giao dịch qua Google Pay, đồng thời vẫn giữ cho người dùng kiểm soát toàn bộ quá trình.

Tính năng mới, Business Calling, liên hệ với các doanh nghiệp địa phương để thu thập thông tin và tổng hợp các phản hồi thành một bản tóm tắt AI ngắn gọn. Nhờ đó, người dùng có thể so sánh dịch vụ mà không cần thực hiện nhiều cuộc gọi hoặc truy cập nhiều trang web.

Tuy nhiên, tính năng này chỉ khả dụng cho người dùng tại Hoa Kỳ với giới hạn sử dụng cao hơn dành cho người đăng ký AI Pro và AI Ultra.

👀 Bạn có biết? Trong khi các liên kết bên cạnh trong Chế độ AI thường khác với 10 kết quả tìm kiếm hàng đầu của Google, Perplexity cho thấy hơn 91% trùng lặp tên miền và 82% trùng lặp URL với 10 kết quả hàng đầu của Google.

Giá cả của Google AI Mode

Miễn phí ở bất kỳ nơi nào hiện có sẵn

Perplexity vs. Google AI Mode: So sánh tính năng

Cả Perplexity và Google AI Mode đều thay thế công cụ tìm kiếm truyền thống bằng trải nghiệm AI cuộc hội thoại của họ.

Trong khi Perplexity hoạt động như một nền tảng tìm kiếm AI chuyên dụng tập trung vào độ sâu nghiên cứu và tính minh bạch của nguồn thông tin, Google AI Mode tích hợp các khả năng AI tiên tiến trực tiếp vào công cụ tìm kiếm được sử dụng nhiều nhất trên thế giới.

Hãy phân tích cách Perplexity và Google AI Mode so sánh với nhau về các tính năng chính.

Nhưng trước tiên, đây là một cái nhìn tổng quan nhanh cho bạn:

Aspect Perplexity Chế độ AI của Google Trọng tâm chính Nền tảng tìm kiếm AI tập trung vào nghiên cứu Tìm kiếm truyền thống được tăng cường bởi AI Phong cách trích dẫn Các trích dẫn có số trong văn bản Các trích dẫn được đánh số trong văn bản; các liên kết nguồn được hiển thị riêng biệt Chế độ AI* Nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) (GPT, Claude, Gemini) Chủ yếu là Gemini 2.5 Pro Nguồn dữ liệu Truy cập web thời gian thực, nguồn tài liệu học thuật Cơ sở dữ liệu được chỉ mục của Google + trang web trực tuyến Tốc độ Trung bình (do thu thập dữ liệu theo thời gian thực) Nhanh (sử dụng dữ liệu đã được chỉ mục sẵn) Giai đoạn phát triển Chín muồi, đang phát triển tích cực Một số ảnh hưởng thương mại/SEO

Tính năng #1: Tổ chức nghiên cứu

Perplexity AI cung cấp các trung tâm hợp tác chuyên dụng gọi là Spaces, nơi các nhóm có thể tổ chức nghiên cứu, các chuỗi thảo luận (cuộc hội thoại tìm kiếm cá nhân) và tệp tin xung quanh một dự án hoặc chủ đề cụ thể.

Đây là các trung tâm kiến thức cá nhân hóa được thiết kế để nâng cao khả năng hợp tác. Trong mỗi không gian, bạn có thể cài đặt các hướng dẫn tùy chỉnh hoặc mô hình AI ưa thích và mời các cộng tác viên tham gia với vai trò người xem hoặc người đóng góp.

Google AI Mode cho phép bạn tổ chức thông tin qua nhiều phiên làm việc thông qua Canvas. Không gian làm việc dính liền thời gian thực của Canvas rất hữu ích để lưu trữ ghi chú, bản nháp và đoạn văn bản trong quá trình nghiên cứu. Nó hoạt động tốt nhất cho các dự án một phiên hoặc ngắn hạn, nhưng thiếu khả năng cấu trúc dự án sâu hơn và tích hợp với quy trình làm việc của nhóm.

*canvas chỉ khả dụng trên trình duyệt máy tính để bàn và ở một số quốc gia lựa chọn

🏆 Người chiến thắng: Perplexity vượt trội hơn trong việc tổ chức nghiên cứu nhờ các trung tâm hợp tác và quyền truy cập chia sẻ linh hoạt.

Tính năng #2: Trích dẫn và quản lý nguồn

Khi so sánh Perplexity AI và Google AI Mode về mặt trích dẫn, chúng ta thấy cả hai đều cung cấp tính năng này, nhưng có một số khác biệt.

Perplexity cung cấp chú thích trực tiếp cho từng câu. Mỗi tuyên bố hoặc đoạn văn trong câu trả lời của Perplexity đều được gắn thẻ chú thích dẫn đến trang nguồn chính xác mà nó được trích dẫn.

Trong chế độ Nghiên cứu Sâu, nó thu thập thông tin từ hàng chục nguồn và đối chiếu chúng, sau đó bao gồm tất cả các liên kết ở cuối báo cáo.

Nếu bạn cần chứng minh nguồn gốc của thông tin, Perplexity hoạt động tốt.

Chế độ Google AI cũng hiển thị các liên kết nguồn, nhưng chúng nằm dưới câu trả lời. Nó không cung cấp thông tin trích dẫn ở cấp độ câu.

Nó phù hợp cho các bản tóm tắt nhanh, nhưng không lý tưởng cho các quy trình làm việc yêu cầu dấu vết bằng chứng trực tiếp hoặc nguồn gốc được ghi chép.

🏆 Người chiến thắng: Perplexity có vị trí vượt trội nhờ tính minh bạch của nguồn thông tin và sự rõ ràng trong việc trích dẫn.

Tính năng #3: Tích hợp và hệ sinh thái

Perplexity cung cấp tích hợp thông qua API và phần mở rộng trình duyệt, nhưng chủ yếu hoạt động như một nền tảng nghiên cứu độc lập.

Với việc ra mắt Comet, Perplexity nay cho phép người dùng thực hiện các công việc trực tiếp trên các trang web họ đang ở trong chế độ xem, chẳng hạn như tóm tắt một cuộc thảo luận trên Reddit, trích xuất dữ liệu từ một bài viết hoặc thậm chí tạo danh sách mua sắm mà không cần rời khỏi trang.

Google AI Mode, tuy nhiên, tích hợp với hệ sinh thái Google, bao gồm Gmail, Google Drive, Google Pay và YouTube. Sự tích hợp sâu rộng này tạo ra một trải nghiệm thống nhất, nơi các luồng thông tin nghiên cứu của bạn được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc Google Workspace hiện có của bạn.

Tức là, bạn không cần phải chuyển đổi giữa nhiều nền tảng hoặc mất bối cảnh trong các phiên nghiên cứu phức tạp.

🏆Người chiến thắng: Google AI Mode dẫn đầu nhờ khả năng tích hợp hệ sinh thái, trong khi Comet của Perplexity vẫn còn quá thử nghiệm để cạnh tranh ở mức độ này.

Tính năng #4: Phương pháp tìm kiếm

Perplexity AI phân tích các sắc thái của truy vấn của bạn bằng cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và sau đó thực hiện tìm kiếm thời gian thực trên một loạt các nguồn web đa dạng.

Nó thu thập thông tin từ internet trong quá trình bạn tìm kiếm, cung cấp kết quả mới nhất thay vì chỉ dựa vào cơ sở dữ liệu đã được lập chỉ mục sẵn. Perplexity loại bỏ spam SEO và quảng cáo không liên quan để mang đến cho bạn câu trả lời sạch sẽ, khách quan.

Chế độ AI của Google công việc dựa trên cơ sở dữ liệu tìm kiếm được chỉ mục khổng lồ của Google và Knowledge Graph. Nó sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tóm tắt kết quả và liên kết chúng với Bản đồ, Images, Shopping và các dịch vụ khác của Google. Mặc dù nó nhanh chóng và cực kỳ toàn diện, bạn vẫn sẽ thấy rất nhiều ảnh hưởng thương mại trong các phản hồi của nó.

🏆 Người chiến thắng: Đối với người dùng coi giá trị của kết quả tìm kiếm khách quan, Perplexity là lựa chọn tốt hơn.

Perplexity vs. Google AI Mode trên Reddit

Để kết thúc cuộc tranh luận, chúng tôi đã đưa vấn đề này lên Reddit. Mặc dù không có chủ đề cụ thể nào, dưới đây là một số ý kiến của người dùng về cả hai công cụ.

Hầu hết người dùng đồng ý rằng Perplexity cung cấp các câu trả lời liên quan (đáng tin cậy) về tin tức, sự kiện và tìm kiếm web nói chung. Tuy nhiên, khi nói đến nghiên cứu sâu, sự hào hứng không còn mạnh mẽ:

Tôi là người dùng Perplexity Pro. Tôi không hài lòng với chất lượng kết quả tìm kiếm sâu—tôi luôn phải kiểm tra lại để xác minh.

Tôi là người dùng Perplexity Pro. Tôi không hài lòng với chất lượng kết quả tìm kiếm sâu—tôi luôn phải kiểm tra lại để xác minh.

Chúng tôi cũng đã phân tích cảm nhận của người dùng Perplexity Pro để xem khách hàng trả phí nghĩ gì về nó. Theo một người dùng:

Perplexity đáng giá vì bạn có thể truy cập vào rất nhiều mô hình với giá $20 mỗi tháng. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro và Grok – hầu hết các mô hình đáng để trả tiền đều có giá khoảng $20 mỗi tháng cho từng mô hình. Hầu hết mọi người dường như không biết rằng bạn có thể thay đổi mô hình nền tảng từ mô hình Sonar của Perplexity.

Perplexity đáng giá vì bạn có thể truy cập vào rất nhiều mô hình với giá $20 mỗi tháng. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro và Grok – hầu hết các mô hình đáng để trả tiền đều có giá khoảng $20 mỗi tháng cho từng mô hình. Hầu hết mọi người dường như không biết rằng bạn có thể thay đổi mô hình nền tảng từ mô hình Sonar của Perplexity.

Giữa Perplexity và Google, người dùng đã bắt đầu thay thế Google bằng Perplexity cho các nghiên cứu lớn và truy vấn phức tạp, và chỉ sử dụng Google để thu thập dữ liệu địa phương và thông tin liên hệ.

Tuy nhiên, Google AI Mode vẫn còn mới và có ít đánh giá. Một người dùng không rõ sự khác biệt giữa nó và Gemini, cũng như lý do tại sao ai đó lại chọn AI Mode khi ChatGPT hoặc Perplexity đã làm việc cần làm tương tự.

Nhiều nguồn thông tin cho các truy vấn này thực sự kém chất lượng. Đó là các blog chứa đầy quảng cáo, và tôi cho rằng những người thực sự quan tâm hoặc nghiên cứu sâu hơn về một chủ đề sẽ tìm đến cộng đồng Reddit.

Nhiều nguồn thông tin cho các truy vấn này thực sự kém chất lượng. Đó là các blog chứa đầy quảng cáo, và tôi cho rằng những người thực sự quan tâm hoặc nghiên cứu sâu hơn về một chủ đề sẽ tìm đến cộng đồng Reddit.

Cuộc họp ClickUp — Giải pháp thay thế tốt nhất cho Perplexity so với Google AI Mode

Cả Perplexity và Google AI Mode đều cung cấp câu trả lời cho các truy vấn của bạn thông qua khả năng tìm kiếm toàn diện. Tuy nhiên, cả hai công cụ này đều hoạt động độc lập với hệ sinh thái công việc tổng thể của bạn.

Họ không thể hợp tác với nhóm của bạn trong việc phân tích kết quả, tích hợp nghiên cứu vào các dự án đang diễn ra hoặc duy trì bối cảnh tổ chức trong các quy trình làm việc phức tạp.

ClickUp, ứng dụng hàng ngày cho công việc, thay đổi phương trình này. Nó tích hợp mọi thứ từ nghiên cứu và hợp tác tài liệu đến mục tiêu và tự động hóa vào một nền tảng duy nhất, có thể tùy chỉnh.

Dưới đây là cách ClickUp kết nối khoảng cách giữa việc tìm kiếm thông tin và thực hiện nó:

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain là trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn của ClickUp, có khả năng hiểu các mẫu quy trình công việc cụ thể của bạn. Nó cung cấp trí tuệ công việc theo ngữ cảnh mà các công cụ tìm kiếm độc lập không thể sánh kịp.

Chuyển đổi giữa nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) bằng ClickUp Brain và tối ưu hóa mô hình cho công việc cụ thể

Một trong những ưu điểm lớn nhất của Brain là truy cập đa mô hình. Trong một giao diện duy nhất, bạn có thể truy cập vào các mô hình ngôn ngữ lớn mạnh mẽ nhất, bao gồm ChatGPT, Claude và Gemini (cùng một AI hỗ trợ Google AI Mode).

Bạn không còn cần phải chuyển đổi giữa các công cụ AI riêng biệt khi phụ thuộc vào độ phức tạp của truy vấn hoặc loại thông tin bạn cần.

Nhưng khả năng tự động của ClickUp Brain không chỉ dừng lại ở việc trả lời câu hỏi. Nó chuyển đổi mượt mà từ nghiên cứu sang thực thi, tích hợp trực tiếp các thông tin do AI tạo ra vào các dự án của bạn.

Hỏi Brain các câu hỏi liên quan đến dự án của bạn, và nó sẽ cung cấp câu trả lời có ngữ cảnh

Dưới đây là cách ClickUp Brain mang lại giá trị vượt trội so với tìm kiếm:

quản lý tài liệu theo ngữ cảnh*: Tạo các báo cáo chi tiết và bản trình bày dựa trên dữ liệu không gian làm việc và thông tin nghiên cứu của bạn, và lưu trữ chúng trong ClickUp Tài liệu

Trình tạo nhiệm vụ : Chuyển đổi kết quả nghiên cứu thành : Chuyển đổi kết quả nghiên cứu thành các nhiệm vụ ClickUp chi tiết, có thể giao cho người khác thực hiện kèm theo các mối quan hệ phụ thuộc , giúp mọi khía cạnh từ nghiên cứu đến thực thi đều có thể theo dõi được

tạo dự án thông minh*: Chuyển đổi các phiên brainstorming thành kế hoạch dự án có cấu trúc với dòng thời gian và phân bổ tài nguyên được bản đồ tự động

tổ chức nhóm thông minh*: Giao các công việc nghiên cứu mới cho những người phù hợp dựa trên chuyên môn và khối lượng công việc hiện tại của họ, đảm bảo công việc được phân bổ cân đối và hiệu quả

Tạo trợ lý AI tùy chỉnh: Cho phép bạn thiết kế các trợ lý AI chuyên biệt cho các quy trình làm việc lặp lại, như phân tích cạnh tranh hoặc soạn thảo nội dung, mà không cần viết mã

Hãy xem xét trường hợp một người tạo nội dung đang nghiên cứu xu hướng thời trang bền vững. Trong khi Perplexity có thể cung cấp các trích dẫn nguồn xuất sắc và Google AI Mode cung cấp dữ liệu thị trường toàn diện, ClickUp Brain còn thực hiện thêm các bước như tạo lịch nội dung, giao công việc nghiên cứu cho các thành viên trong nhóm và tạo bản tóm tắt biên tập (mà không cần rời khỏi nền tảng).

Để tìm hiểu thêm về cách trợ lý AI của ClickUp giúp tăng năng suất của bạn lên 10 lần, hãy xem video này.

🌟 Bonus: ClickUp Brain MAX mở rộng trí tuệ ngữ cảnh của Brain với tính năng nhập liệu bằng giọng nói. Thay vì gõ lệnh, chỉ cần nói, và Brain sẽ chuyển đổi và hiểu ngay lập tức. Ghi lại những ý tưởng thoáng qua trong các cuộc họp, cuộc gọi nghiên cứu hoặc khi di chuyển. Đồng thời, Brain MAX kết nối các truy vấn của bạn với tìm kiếm theo ngữ cảnh thời gian thực trên tất cả các nhiệm vụ ClickUp, tài liệu, bảng trắng và chủ đề trò chuyện của bạn.

ClickUp’s One Up #2: Tìm kiếm doanh nghiệp ClickUp

Nhận phản hồi theo ngữ cảnh cho các truy vấn của bạn với ClickUp Enterprise Search

ClickUp’s Enterprise Search kết hợp các tính năng Tìm kiếm Kết nối, Tìm kiếm Sâu và Tìm kiếm Nội bộ để mang đến cho bạn một trải nghiệm tìm kiếm duy nhất và mạnh mẽ.

Nó có thể lấy kết quả từ web, Không gian Làm việc ClickUp của bạn (các công việc, tài liệu, bình luận, trò chuyện, cuộc họp) và các ứng dụng bên thứ ba kết nối (Google Drive, Notion, Slack, Gmail, v.v.).

Điều này mang lại cho bạn kết quả có ngữ cảnh cao và có thể áp dụng ngay, mà cả Perplexity lẫn Google AI Mode đều không thể sánh kịp trong môi trường công việc.

Dưới đây là cách công cụ tìm kiếm doanh nghiệp này mang lại giá trị thông qua nhiều khía cạnh:

Khả năng tiếp cận đa nền tảng : Tìm kiếm nội dung trên không gian làm việc và các công cụ bên ngoài mà không cần lặp lại cùng một tìm kiếm ở các vị trí khác nhau

Tìm kiếm dựa trên ngữ cảnh : Hiển thị kết quả liên quan đến dự án bạn đang làm việc, giúp bạn kết nối nghiên cứu trực tiếp với hành động

Deep retrieval : Khám phá các công việc cũ, tệp tin lưu trữ hoặc cuộc hội thoại trước đây mà các công cụ tìm kiếm thông thường bỏ qua

Kết quả nhận biết quyền truy cập : Giữ thông tin nhạy cảm an toàn bằng cách chỉ hiển thị thông tin mà bạn có quyền truy cập

Những thông tin hữu ích: Chuyển đổi kết quả tìm kiếm thành các hành động làm việc ngay lập tức thay vì chỉ tiêu thụ thông tin một cách thụ động

Các Trợ lý Trả lời của ClickUp hoạt động trong môi trường tìm kiếm thống nhất này để kết hợp nghiên cứu bên ngoài với cơ sở kiến thức nội bộ của bạn, tự động kết nối các phát hiện với các luồng công việc đang hoạt động.

dưới đây là một ví dụ về ClickUp Enterprise Search trong hành động*: Xem xét nghiên cứu hoạt động của đối thủ cạnh tranh cho bản cập nhật sản phẩm. Một tìm kiếm trong ClickUp sẽ cho bạn biết: Các công việc phân tích đối thủ cạnh tranh đã lưu trữ của nhóm

Tài liệu chiến lược gốc trong Google Drive

Chủ đề thảo luận liên quan từ Slack

Các bài viết mới về ngành từ web Từ đó, bạn có thể áp dụng những kết quả này vào kế hoạch ra mắt sản phẩm hiện tại, giao công việc theo dõi cho các thành viên phù hợp trong nhóm và tích hợp ngay lập tức nghiên cứu vào dòng thời gian thực hiện.

🎺 Ưu điểm của ClickUp: Các trợ lý AI của ClickUp nâng cao khả năng tìm kiếm doanh nghiệp bằng cách biến thông tin thành hành động tự động hóa. Các đại lý tự động được xây dựng sẵn xử lý các quy trình làm việc thông thường như soạn thảo bản tóm tắt, cập nhật trạng thái công việc hoặc tóm tắt kết quả nghiên cứu

là các trợ lý AI chuyên biệt cho từng lĩnh vực mà bạn có thể thiết kế bằng công cụ không cần mã nguồn của chúng tôi. Chúng hiểu dữ liệu, từ vựng và quy trình của bạn. Bạn có thể cài đặt phạm vi hoạt động của chúng (ví dụ: chỉ thực hiện các công việc tiếp thị tìm kiếm), định nghĩa giọng điệu và hướng dẫn chúng kích hoạt các hành động như tạo công việc hoặc cập nhật tài liệu Custom Agentslà các trợ lý AI chuyên biệt cho từng lĩnh vực mà bạn có thể thiết kế bằng công cụ không cần mã nguồn của chúng tôi. Chúng hiểu dữ liệu, từ vựng và quy trình của bạn. Bạn có thể cài đặt phạm vi hoạt động của chúng (ví dụ: chỉ thực hiện các công việc tiếp thị tìm kiếm), định nghĩa giọng điệu và hướng dẫn chúng kích hoạt các hành động như tạo công việc hoặc cập nhật tài liệu Vì các trợ lý này hoạt động trong môi trường tìm kiếm kết nối của ClickUp, chúng có thể thực hiện các hành động dựa trên kết quả tìm kiếm—kết nối kết quả với tác vụ, tạo các bước tiếp theo hoặc tự động phân công công việc.

📮 ClickUp Insight: 30% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng công cụ AI cho nghiên cứu và thu thập thông tin.

ClickUp One Up #3: Quản lý kiến thức ClickUp

Nhận câu trả lời ngay lập tức về bất kỳ điều gì liên quan đến công việc của bạn với Hệ thống Quản lý Kiến thức ClickUp

Hệ thống Quản lý Kiến thức của ClickUp tạo ra các trung tâm kiến thức có thể tìm kiếm và tập trung, nơi các kết quả nghiên cứu và tài liệu dự án được lưu trữ cùng nhau. Tất cả những gì nhóm của bạn cần để đưa ra quyết định có căn cứ đều được tổ chức tại một nơi duy nhất và kết nối với công việc mà nó hỗ trợ.

Dưới đây là cách ClickUp Knowledge Management hỗ trợ:

Tự động tạo kiến thức: Sử dụng ClickUp Brain và Trợ lý AI để Sử dụng ClickUp Brain và Trợ lý AI để tạo wiki và hướng dẫn quy trình trực tiếp từ dữ liệu dự án và kết quả nghiên cứu

Kết nối tài liệu với công việc: Kết nối các báo cáo nghiên cứu và tài liệu chiến lược trực tiếp với các tác vụ mà chúng hỗ trợ

*tự động hóa việc định tuyến thông tin: Cho phép bạn cài đặt ClickUp Automations cho các hành động liên quan khi các sự kiện kích hoạt xảy ra, ví dụ: cập nhật quy trình làm việc (SOP) khi quy trình thay đổi hoặc gửi tóm tắt nghiên cứu mới hoàn thành cho các bên liên quan

Hỗ trợ Trợ lý AI cho quy trình làm việc: Cho phép bạn tạo các Trợ lý AI tùy chỉnh chuyên thực hiện các công việc như soạn thảo báo cáo, tổng hợp nghiên cứu thị trường hoặc tạo quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) mà không cần mã

Đảm bảo độ chính xác của phiên bản: Cung cấp kiểm soát phiên bản và truy cập bảo mật vào tệp tin

Dưới đây là một phân tích chi tiết về cách Brain tích hợp với Hệ thống Quản lý Kiến thức ClickUp

💡 Mẹo hay: Nếu bạn mới bắt đầu, việc tổng hợp toàn bộ kiến thức của công ty có thể gây áp lực và tốn nhiều thời gian. Sử dụng mẫu cơ sở kiến thức có thể giúp bạn tổ chức kết quả nghiên cứu một cách hệ thống mà không bị lạc vào chi tiết

Kết nối nghiên cứu của bạn với công việc thực tế bằng ClickUp

Perplexity và Google AI Mode tái định nghĩa trải nghiệm tìm kiếm truyền thống với khả năng hiểu ngữ cảnh và khả năng phản hồi tự nhiên. Cả hai công cụ đều xuất sắc trong việc hiển thị thông tin từ khắp nơi trên web với các trích dẫn chính xác và khả năng lập luận. Nhưng việc tìm kiếm thông tin chất lượng chỉ là một nửa của cuộc chiến.

Bạn cũng cần biến những thông tin đó thành công việc thực tế. ClickUp giải quyết điều đó bằng cách cho phép bạn nghiên cứu với bất kỳ mô hình LLM nào, hợp tác với nhóm của mình về các kết quả và thực hiện dự án trong cùng một không gian làm việc.

Nền tảng thống nhất của nó loại bỏ tình trạng phân tán công việc và xóa bỏ rào cản giữa quá trình khám phá và triển khai, giúp nghiên cứu không bị mắc kẹt trong các tài liệu.

Đăng ký miễn phí ngay bây giờ và biến các dự án nghiên cứu của bạn thành kết quả thực tế.