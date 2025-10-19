Mẫu sơ đồ tổ chức Miro miễn phí cho các tổ chức

Để tồn tại trong thời đại hiện đại, một công ty phải có cấu trúc tổ chức chấp nhận sự thay đổi như một nguyên tắc cơ bản, cho phép các tùy chỉnh truyền thống phát triển và nuôi dưỡng sức mạnh xuất phát từ sự tôn trọng, chứ không phải từ quy tắc.

Để tồn tại trong thời đại hiện đại, một công ty phải có cấu trúc tổ chức chấp nhận sự thay đổi như một nguyên tắc cơ bản, cho phép các tùy chỉnh truyền thống phát triển và nuôi dưỡng sức mạnh xuất phát từ sự tôn trọng, chứ không phải từ quy tắc.

Cấu trúc tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc định hình năng suất và thúc đẩy sự phát triển kinh doanh. Nghiên cứu cho thấy 82% nhân viên hài lòng với cấu trúc công ty của họ, trong khi 18% không hài lòng. Cấu trúc rõ ràng giúp thúc đẩy giao tiếp hiệu quả, phản hồi kịp thời và sự đồng bộ giữa các nhóm.

Biểu đồ tổ chức tốt giúp hiển thị các cấu trúc này và hỗ trợ bản đồ vai trò. Tuy nhiên, việc tạo ra một biểu đồ từ đầu có thể tốn nhiều thời gian, đặc biệt là đối với các nhóm đang phát triển hoặc thay đổi.

Đó chính là lúc các mẫu sơ đồ tổ chức Miro phát huy tác dụng. Những mẫu có sẵn và có thể tùy chỉnh này giúp làm rõ cấu trúc tổ chức, đảm bảo giao tiếp hiệu quả, ra quyết định nhanh chóng và nâng cao năng suất làm việc của nhân viên.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các mẫu sơ đồ tổ chức Miro miễn phí tốt nhất và thảo luận về một số mẫu từ ClickUp như một phần thưởng.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu sơ đồ tổ chức Miro tốt?

Miro nổi tiếng với giao diện bảng trắng trực quan và các công cụ hợp tác linh hoạt, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng để vẽ sơ đồ cấu trúc nhóm. Tuy nhiên, một mẫu sơ đồ tổ chức tốt không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài. Nó cần phải thể hiện rõ ràng các vai trò dự án, trách nhiệm và mối quan hệ báo cáo chỉ trong nháy mắt.

Một mẫu sơ đồ tổ chức Miro tốt nên dễ dàng chỉnh sửa, có khả năng mở rộng cho các nhóm phát triển và được định dạng để giảm thiểu sự lộn xộn về mặt hình ảnh. Nó nên cho phép cập nhật nhanh chóng khi có thay đổi trong tổ chức, đồng thời vẫn dễ đọc trên các bộ phận và cấp lãnh đạo khác nhau.

Tìm kiếm các mẫu cung cấp:

✅ Bố cục sạch sẽ, phân cấp rõ ràng, dễ dàng quan sát

✅ Thẻ hoặc nút có thể chỉnh sửa cho tiêu đề, tên và vai trò

✅ Các phần được mã màu sắc cho các bộ phận hoặc nhóm

✅ Các kết nối linh hoạt hỗ trợ báo cáo chéo hàm hoặc báo cáo theo đường chấm

✅ Các mẫu phù hợp với các cấu trúc làm việc từ xa, kết hợp hoặc đa đội nhóm

Tổng quan về các mẫu biểu đồ tổ chức

Dưới đây là bảng tóm tắt nhanh về tất cả các mẫu sơ đồ tổ chức Miro và ClickUp được đề cập trong bài viết này:

8 mẫu biểu đồ tổ chức Miro miễn phí để làm rõ cấu trúc công ty của bạn

Dưới đây là 8 mẫu sơ đồ tổ chức Miro có thể cải thiện hiệu quả hoạt động của tổ chức:

1. Biểu đồ tổ chức dọc của Miro

Qua Miro

“Ai báo cáo cho ai?” là câu hỏi có thể làm gián đoạn cuộc họp nhanh hơn cả kết nối Wi-Fi kém. Trong các nhóm đang phát triển, trách nhiệm và đường dây báo cáo thường trở nên mờ nhạt, khiến mọi người không chắc chắn về luồng của các quyết định. Một biểu đồ tổ chức dọc loại bỏ sự nhầm lẫn đó bằng cách hiển thị ngay lập tức chuỗi chỉ huy rõ ràng.

Mẫu biểu đồ tổ chức dọc của Miro trình bày cấu trúc phân cấp theo chế độ xem từ trên xuống, bắt đầu từ ban lãnh đạo và phân nhánh xuống từng vai trò.

Mẫu này giúp mỗi thành viên trong nhóm có vị trí rõ ràng trong cấu trúc tổ chức đồng thời làm nổi bật các đường dây liên lạc giữa các bộ phận. Bạn có thể tùy chỉnh mẫu với màu sắc, hình ảnh hoặc tài liệu để cung cấp thêm bối cảnh và mở rộng nó một cách mượt mà khi công ty phát triển.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xác định rõ ràng các đường báo cáo từ lãnh đạo đến các thành viên trong nhóm

Tùy chỉnh màu sắc và hình dạng của biểu đồ để phù hợp với các bộ phận hoặc thương hiệu

Gắn các tài liệu hỗ trợ, ghi chú, hoặc liên kết trực tiếp vào từng vai trò

Dễ dàng điều chỉnh biểu đồ khi nhóm hoặc tổ chức của bạn phát triển

Chia sẻ và chỉnh sửa trực tuyến cùng đồng nghiệp của bạn

✨ Phù hợp cho: Quản lý nhân sự, trưởng nhóm và lãnh đạo cấp cao cần trực quan hóa các đường báo cáo và trách nhiệm trong một tổ chức đang phát triển.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn xây dựng sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận? Tập trung vào các chiến lược hợp tác nhóm thực tiễn có thể cải thiện giao tiếp và thống nhất các nhóm, ngay cả khi làm việc qua các múi giờ khác nhau. Hãy xem qua các công cụ hợp tác tốt nhất cho các nhóm đa hàm:

2. Mẫu sơ đồ tổ chức dự án

Qua Miro

Theo PMI, 74% chuyên gia định nghĩa thành công của dự án là hoàn thành đúng hạn, trong phạm vi ngân sách và đạt được kết quả có giá trị—dựa trên cuộc khảo sát toàn cầu với 10.000 chuyên gia dự án.

Mẫu sơ đồ tổ chức dự án của Miro giúp các nhà quản lý dự án và các bên liên quan đạt được mục tiêu của họ bằng cách hiển thị trực quan mọi vai trò trong dự án - từ nhà tài trợ, điều phối viên đến các thành viên tham gia.

Mỗi vai trò có thể được đặt tên, mô tả chi tiết và bổ sung các tệp hỗ trợ như ảnh chân dung hoặc tài liệu. Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc và phong cách, đồng thời mời cộng tác viên công việc cùng nhau trong thời gian thực, biến sự đồng thuận thành hành động trước khi dự án bắt đầu.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xác định các rào cản tiềm ẩn trước khi dự án bắt đầu.

Làm rõ các đường báo cáo để mọi người biết ai là người cần liên hệ để được hỗ trợ.

Giao công việc dựa trên kỹ năng và chuyên môn thực tế của các thành viên trong nhóm.

Tùy chỉnh với ảnh chân dung, tài liệu và liên kết để cung cấp thêm bối cảnh.

Đồng bộ hóa các bên liên quan với một chế độ xem chia sẻ về vai trò và trách nhiệm.

✨ Phù hợp cho: Quản lý dự án, điều phối viên và các bên liên quan dẫn dắt các dự án phức tạp yêu cầu sự rõ ràng về vai trò và trách nhiệm cao.

📖 Xem thêm: Cách chọn cấu trúc nhóm phù hợp cho kinh doanh của bạn

📮 ClickUp Insight: 31% quản lý ưa chuộng bảng trực quan, trong khi những người khác dựa vào biểu đồ Gantt, bảng điều khiển hoặc chế độ xem tài nguyên. Tuy nhiên, hầu hết các công cụ buộc bạn phải chọn một trong số đó. Nếu chế độ xem không phù hợp với cách bạn suy nghĩ, nó chỉ trở thành một lớp cản trở thêm. Với ClickUp, bạn không cần phải lựa chọn. Chuyển đổi giữa các biểu đồ Gantt được hỗ trợ bởi AI, bảng Kanban, bảng điều khiển ClickUp hoặc chế độ xem khối lượng công việc chỉ với một cú nhấp chuột. Và với ClickUp Brain, bạn có thể tự động tạo các chế độ xem hoặc tóm tắt tùy chỉnh dựa trên người xem, dù đó là bạn, một nhà quản lý cấp cao hay nhà thiết kế của bạn.

3. Mẫu sơ đồ tổ chức phân tích khoảng cách kỹ năng

Qua Miro

Nhiều tổ chức mong đợi nhân viên đã sở hữu đầy đủ kỹ năng cần thiết, nhưng lại ngần ngại cung cấp chương trình phát triển có cấu trúc. Như một thành viên Reddit đã chia sẻ: “Vấn đề lớn là các nhà tuyển dụng muốn nhân viên có bộ kỹ năng được tùy chỉnh cao mà không cần đầu tư nhiều vào việc phát triển những kỹ năng đó cho nhân viên.”

Kết quả? Những lỗ hổng quan trọng về năng lực khiến dự án bị đình trệ và làm nhóm thất vọng. Biểu đồ phân tích khoảng cách kỹ năng giải quyết vấn đề này một cách trực tiếp bằng cách chỉ ra những điểm mạnh hiện có và nơi cần đầu tư nhiều nhất.

Mẫu sơ đồ tổ chức phân tích khoảng cách kỹ năng của Miro kết hợp giữa việc lập bản đồ cấu trúc tổ chức và đang theo dõi kỹ năng. Nó cho phép bạn vẽ cấu trúc nhóm đồng thời gắn thẻ từng vai trò với các kỹ năng cụ thể. Điều này giúp dễ dàng xác định khoảng cách, kế hoạch đào tạo mục tiêu và chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo tương lai — đồng thời thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm có thể hoạt động độc lập.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Làm bản đồ kỹ năng hiện có với yêu cầu của vai trò trong một bố cục trực quan duy nhất.

Xác định các lỗ hổng có thể ảnh hưởng đến việc triển khai dự án hoặc kế hoạch phát triển.

Lập kế hoạch cho các chương trình đào tạo mục tiêu thay vì các chương trình chung chung "một kích thước phù hợp cho tất cả".

Hỗ trợ lập kế hoạch kế thừa bằng cách phát hiện sớm các nhà lãnh đạo tiềm năng trong tương lai.

Sử dụng tính năng chỉnh sửa cộng tác để mời các nhà quản lý và thành viên nhóm tham gia vào quá trình đánh giá kỹ năng.

✨ Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo nhân sự, nhóm phát triển và đào tạo, và các nhà quản lý muốn đồng bộ hóa kỹ năng của nhân viên với mục tiêu tổ chức đồng thời chuẩn bị cho tương lai.

4. Mẫu Hướng dẫn Hình ảnh Đơn vị Tổ chức

Qua Miro

Mỗi phút dành cho việc tổ chức sẽ mang lại một giờ hiệu quả.

Mỗi phút dành cho việc tổ chức sẽ mang lại một giờ hiệu quả.

Trong các tổ chức lớn, các bộ phận thường hoạt động như những hệ sinh thái riêng biệt, mỗi bộ phận có quy trình, cuộc họp và nhân sự riêng. Nếu không có cách thức rõ ràng để ghi chép tất cả những điều này, việc onboarding và hợp tác giữa các nhóm có thể trở nên phức tạp một cách không cần thiết.

Mẫu Hướng dẫn Trực quan Đơn vị Tổ chức của Miro giúp biến các bộ phận độc lập thành một hành trình trực quan tương tác, vừa thu hút vừa dễ dàng điều hướng.

Tính năng của mẫu này có luồng điều hướng vui nhộn lấy cảm hứng từ trò chơi bàn, cùng với các mô-đun sẵn sàng sử dụng như sơ đồ tổ chức, thư viện ảnh, tổng quan khung làm việc, lộ trình và lịch cuộc họp. Nó biến những tài liệu có thể cảm thấy khô khan thành một hướng dẫn trực quan động lực mà mọi người thực sự muốn khám phá.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép vai trò của các bộ phận, quy trình làm việc và thành viên nhóm trong một nơi duy nhất.

Sử dụng điều hướng trực quan để làm cho các cấu trúc phức tạp dễ hiểu hơn.

Thêm hình ảnh, khung làm việc và tóm tắt cuộc họp để cung cấp thêm bối cảnh.

Chèn trực tiếp Tài liệu Google và các liên kết để có nguồn tài nguyên phong phú hơn cho các bộ phận.

Khối các phần để bảo vệ thông tin khóa đồng thời cho phép nhóm chỉnh sửa.

✨ Phù hợp cho: Trưởng bộ phận, người phụ trách truyền thông nội bộ và các nhóm doanh nghiệp muốn chia sẻ về hoạt động và cách thức công việc của các đơn vị trong một định dạng hấp dẫn và dễ tiếp cận.

🤝 Mẹo hữu ích: Bạn cảm thấy bế tắc vì cấu trúc tổ chức độc đáo của mình? ClickUp Brain có thể tạo ngay lập tức các biểu đồ tổ chức chi tiết dựa trên dữ liệu không gian làm việc thực tế, giúp bạn hình dung các đường báo cáo và vai trò của các nhóm trong công ty.

📖 Xem thêm: Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm trong dự án

5. Mẫu sơ đồ tổ chức ma trận

Qua Miro

Trong bộ phim nổi tiếng Ma trận (1999), Neo đã phải nhanh chóng nhận ra rằng thực tại không đơn giản như vẻ bề ngoài—có những lớp lang, hệ thống và kết nối ẩn sâu bên dưới bề mặt.

Các tổ chức ma trận cũng có thể gặp tình huống tương tự: quản lý chức năng ở một bên, người lãnh đạo dự án ở bên kia, và nhân viên phải điều hướng cả hai. Nếu không có chế độ xem rõ ràng, dễ dàng cảm thấy như mình đã chọn sai hướng.

Mẫu sơ đồ tổ chức ma trận của Miro giúp làm rõ các cấu trúc ẩn. Nó hiển thị các đường báo cáo xuyên suốt cả chức năng và dự án, giúp nhân viên hiểu rõ trách nhiệm kép mà không gây nhầm lẫn.

Với các bố cục có thể tùy chỉnh, hợp tác thời gian thực và không gian lưu trữ tài liệu hoặc ghi chú, mẫu này giúp đơn giản hóa ngay cả các cấu trúc phức tạp nhất, hỗ trợ các đội nhóm đồng bộ hóa, giao tiếp và làm việc hiệu quả hơn.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hiển thị các đường báo cáo kép giữa các nhóm hàm và dự án

Xác định rõ trách nhiệm để nhân viên biết phải báo cáo cho ai về vấn đề gì

Nâng cao hiệu quả giao tiếp bằng cách làm cho cấu trúc tổ chức trở nên minh bạch và dễ theo dõi

Mở rộng hoặc điều chỉnh biểu đồ khi có các dự án và nhóm mới xuất hiện

Hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng với chế độ xem rõ ràng về trách nhiệm

✨ Phù hợp cho: Doanh nghiệp, tổ chức dựa trên dự án và các nhà lãnh đạo quản lý các nhóm đa hàm cần một cách minh bạch để cân bằng trách nhiệm và duy trì sự đồng bộ mạnh mẽ.

Xem: Cách tạo biểu đồ tổ chức trong ClickUp?

6. Bản đồ thay đổi tổ chức

Qua Miro

Một phân tích của Harvard Business Review cho thấy chỉ 12% các chương trình thay đổi lớn mang lại kết quả bền vững. Điều đó có nghĩa là phần lớn các cuộc chuyển đổi bị đình trệ hoặc phai nhạt trước khi thực hiện được cam kết của mình. Yếu tố còn thiếu? Một cách rõ ràng, chia sẻ để vẽ biểu đồ hành trình. 🎯

Mẫu Bản đồ Thay đổi Tổ chức của Miro hoạt động như một hệ thống định vị GPS cho việc tái cấu trúc công ty. Nó trình bày tất cả các hoạt động và lộ trình có thể thực hiện, cho thấy cách chúng kết nối với nhau và những rủi ro hoặc tác động đi kèm với mỗi lựa chọn.

Thay vì áp dụng một giải pháp có kích thước chung, nó cho phép bạn thiết kế riêng cho mình, điều chỉnh theo thời gian và đưa các bên liên quan vào quá trình.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Vẽ bản đồ trực quan các hoạt động thay đổi và cách chúng kết nối với mục tiêu tổ chức

Hiểu rõ tác động của từng lựa chọn khả thi - đối với nhóm, thời gian và kết quả

Cùng thiết kế hành trình thay đổi với các bên liên quan theo cách hợp tác và tương tác

Dễ dàng điều chỉnh và điều hướng lại kế hoạch dựa trên phản hồi, rủi ro hoặc bối cảnh thay đổi

Mang lại sự rõ ràng và sự hiểu biết chia sẻ cho những gì thường cảm thấy như một mớ hỗn độn

✨ Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo thay đổi, các nhóm nhân sự, các văn phòng quản lý dự án chuyển đổi (PMO) và các chuyên gia phát triển tổ chức đang dẫn dắt các sáng kiến thay đổi phức tạp, cần trực quan hóa các lựa chọn và thống nhất các bên liên quan về hướng đi tốt nhất.

7. Biểu đồ Tổ chức & Trách nhiệm

Qua Miro

mẫu sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của Miro* kết hợp biểu đồ tổ chức truyền thống với khung trách nhiệm rõ ràng. Nó không chỉ hiển thị ai đảm nhận vai trò nào mà còn nêu rõ trách nhiệm cụ thể của từng vai trò.

Được tạo ra bởi Escala, một công ty tư vấn chuyên về cải tiến quy trình và chiến lược tổ chức, mẫu này thực tiễn và đã được kiểm chứng trong trường. Với hướng dẫn chỉnh sửa tích hợp và video hướng dẫn, nó sẵn sàng sử dụng ngay lập tức.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xác định vai trò tổ chức và các đường trách nhiệm trong một biểu đồ duy nhất

Loại bỏ sự nhầm lẫn bằng cách liên kết từng vị trí với các trách nhiệm cụ thể

Cung cấp một điểm tham chiếu cho việc xác định quyền sở hữu dự án và theo dõi công việc

Sử dụng định dạng sẵn sàng sử dụng kèm hướng dẫn chỉnh sửa và hỗ trợ video

Tiêu chuẩn hóa tài liệu tổ chức và trách nhiệm trong các dự án hoặc nhóm

✨ Phù hợp cho: Lãnh đạo, quản lý dự án và tư vấn viên muốn làm rõ quyền sở hữu, tránh trùng lặp và đảm bảo tính minh bạch trong việc phân công trách nhiệm giữa các nhóm.

8. Mẫu nhóm cuộc họp

Qua Miro

Trong series truyền hình nổi tiếng The Office, Michael Scott từng nổi tiếng với câu nói: “Tôi thà bị sợ hãi hay được yêu mến? Dễ thôi. Cả hai. Tôi muốn mọi người sợ hãi vì họ yêu mến tôi đến mức nào.” Mặc dù đây là một câu nói hài hước, nó cũng nhấn mạnh cách tính cách cá nhân ảnh hưởng đến cách nhóm được nhìn nhận.

Trong môi trường làm việc thực tế, việc thể hiện cá tính của các thành viên đóng vai trò khóa để xây dựng niềm tin và tạo ấn tượng đầu tiên chân thực. Đó chính xác là việc cần làm mà mẫu Meet the Team Template by Miro được thiết kế để thực hiện.

Mẫu này giúp bạn giới thiệu đội ngũ của mình một cách dễ dàng, không chỉ dừng lại ở tên và tiêu đề. Nó nhấn mạnh kỹ năng, thành tích, những thông tin cá nhân thú vị và thậm chí cả liên kết đến các hồ sơ mạng xã hội, giúp những người mới hoặc khách hàng hiểu rõ hơn về những người đứng sau công việc.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giới thiệu các thành viên trong nhóm với tên, vai trò, tiểu sử và hình ảnh

Thêm những chi tiết cá nhân như lãi suất, thành tích hoặc những thông tin thú vị

Thêm liên kết hồ sơ mạng xã hội để xây dựng mạng lưới xác thực và tăng tính uy tín

Sử dụng các câu hỏi phá băng và ghi chú về phong cách công việc để xây dựng mối quan hệ nhanh chóng

Tùy chỉnh với màu sắc thương hiệu, video hoặc GIF để phản ánh văn hóa công ty

✨ Phù hợp cho: Đội ngũ nhân sự, quản lý và các nhóm làm việc trực tiếp với khách hàng muốn đào tạo nhân viên mới, xây dựng niềm tin và thể hiện chuyên môn của đội ngũ một cách chuyên nghiệp.

👀 Thông tin thú vị: Khái niệm “cấu trúc theo chiến lược” được A. D. Chandler đề xuất vào năm 1962 và được Henry Mintzberg phát triển, có nghĩa là cấu trúc của một công ty nên trực tiếp hỗ trợ các mục tiêu chiến lược của nó.

Giới hạn của mẫu sơ đồ tổ chức Miro

Miro nổi tiếng với tính linh hoạt về mặt hình ảnh, nhưng khi nói đến việc xây dựng và quản lý các biểu đồ tổ chức phức tạp, một số giới hạn bắt đầu lộ ra.

Những khoảng trống này thường xuất hiện khi các nhóm cần thêm cấu trúc, bảo mật hoặc tích hợp để mở rộng biểu đồ tổ chức của họ vượt ra ngoài việc hiển thị cơ bản. Dưới đây là một số ghi chú cần lưu ý:

Phiên bản tích hợp sẵn có giới hạn về kiểm soát phiên bản hoặc hạn chế truy cập, điều này có thể gây ra lo ngại về bảo mật đối với dữ liệu tổ chức nhạy cảm

Thiếu các tính năng chuyên biệt cho sơ đồ tổ chức như gắn thẻ vai trò, đường báo cáo hoặc danh bạ nhân viên, khiến các mẫu sơ đồ tổ chức phức tạp trở nên tốn nhiều công sức khi thực hiện thủ công

Không hỗ trợ quy trình phê duyệt hoặc xác minh cập nhật, khiến việc xác minh và đang theo dõi các thay đổi đối với mẫu sơ đồ tổ chức trở nên khó khăn hơn

Yêu cầu chuyển sang các công cụ khác cho việc lập kế hoạch nhân sự, phân tích hoặc quản lý quyền truy cập, làm phân mảnh quy trình làm việc của sơ đồ tổ chức

Các tùy chọn giới hạn để in hoặc xuất các biểu đồ chất lượng cao cho các cuộc họp đánh giá của ban lãnh đạo hoặc các buổi trình bày toàn công ty

Hợp tác thường tập trung vào các chỉnh sửa cấp ban lãnh đạo, với ít tùy chọn cho giao tiếp dựa trên quyền truy cập hoặc chuyển giao có cấu trúc giữa các vai trò

📖 Xem thêm: Phần mềm lập bản đồ tư duy tốt nhất cho tư duy trực quan

Mẫu sơ đồ tổ chức Miro thay thế

Nếu bạn gặp phải bất kỳ giới hạn nào trong số trên, như khó khăn trong việc theo dõi các thay đổi tổ chức, duy trì chế độ xem bảo mật cho nhóm hoặc hợp tác thời gian thực, bạn không phải là người duy nhất.

Dưới đây là một số mẫu ClickUp giúp các nhóm tạo sơ đồ tổ chức với nhiều thông tin bối cảnh, kiểm soát và linh hoạt hơn.

1. Mẫu sơ đồ tổ chức ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Hình dung cấu trúc tổ chức của bạn với mẫu sơ đồ tổ chức ClickUp

Khi các nhóm mở rộng hoặc thay đổi nhanh chóng, việc theo dõi ai đang làm gì có thể trở nên phức tạp như một công việc toàn thời gian. Mẫu sơ đồ tổ chức ClickUp giúp bạn xây dựng và cập nhật cấu trúc tổ chức theo thời gian thực, đồng thời cho phép bạn hình dung cấu trúc đội nhóm một cách dễ dàng trên toàn tổ chức.

Mẫu này đặc biệt phù hợp cho người mới bắt đầu và giúp bạn bắt đầu chỉ trong vài giây.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tùy chỉnh và cập nhật vai trò một cách nhanh chóng khi công ty của bạn phát triển hoặc tái cơ cấu

Đồng bộ hóa các đường báo cáo với sự rõ ràng về mặt hình ảnh và tính năng kéo và thả dễ dàng

Tăng cường hợp tác không đồng bộ với bình luận có cấu trúc và chia sẻ trực tiếp

Tập trung cập nhật mà không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ

✨ Phù hợp cho: Các trưởng nhóm và quản lý vận hành cần tạo sơ đồ tổ chức có khả năng mở rộng, bảo mật và dễ dàng chỉnh sửa, đồng hành cùng sự phát triển của kinh doanh.

👀 Thông tin thú vị: Quy tắc "đội hai chiếc pizza" nổi tiếng của Amazon có nghĩa là các nhóm nên đủ nhỏ để có thể được nuôi bằng hai chiếc pizza (~10 người). Cấu trúc này khuyến khích tính tự chủ và tốc độ. Các thành viên trong nhóm chịu trách nhiệm toàn bộ dự án từ đầu đến cuối và không chuyển giao công việc cho người khác.

2. ClickUp Mẫu Cuộc Hội Đội Ngũ

Tải xuống mẫu miễn phí Giới thiệu nhóm của bạn và xây dựng niềm tin với mẫu ClickUp "Meet the Team"

Nhóm của bạn đại diện cho thương hiệu, văn hóa và mặt tiền của bạn. Mẫu ClickUp "Giới thiệu Nhóm" giúp bạn giới thiệu nhóm của mình với các tiểu sử chuyên nghiệp, hình ảnh và cập nhật thời gian thực, hoàn hảo cho cả quá trình onboarding nội bộ và danh bạ công khai.

Bạn cũng có thể dễ dàng chỉnh sửa các phần riêng lẻ để nổi bật kỹ năng đặc biệt và thành tích của từng thành viên trong nhóm bất cứ lúc nào.

Mẫu này cũng đi kèm với Trạng thái tùy chỉnh, Chế độ xem tùy chỉnh và Trường Tùy chỉnh, tất cả đều giúp bạn kết nối thông tin nhóm với phần còn lại của Không gian Làm việc ClickUp.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nổi bật các vai trò chính, tiểu sử và chuyên môn với các trường tùy chỉnh và hình ảnh

Giữ thông tin luôn cập nhật với dữ liệu tự động cập nhật và việc phân công công việc dễ dàng

Sử dụng chế độ xem Bảng, Bảng hoặc Tài liệu tùy thuộc vào mục tiêu trình bày

Xây dựng niềm tin nội bộ và uy tín bên ngoài với một bản trình bày nhóm chuyên nghiệp

✨ Phù hợp cho: Các nhóm nhân sự (HR) và người phụ trách hoạt động nhân sự (People Ops) muốn nhân văn hóa biểu đồ tổ chức của mình đồng thời duy trì thông tin luôn mới mẻ, chính xác và dễ chia sẻ.

📖 Xem thêm: Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng tùy chỉnh tốt nhất

3. Mẫu thư mục ảnh nhóm ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tập trung thông tin liên hệ của nhóm với mẫu thư mục ảnh nhóm ClickUp

Bạn đang gặp khó khăn trong việc nhận diện khuôn mặt với tên trong các cuộc họp toàn thể hoặc cuộc gọi với khách hàng? Mẫu Danh bạ Ảnh Nhóm ClickUp cung cấp cho bạn một danh bạ trực quan với tên, vai trò, ảnh và thông tin liên hệ. Điều này đảm bảo rằng thông tin của nhóm luôn được tổ chức, dễ tìm kiếm và cập nhật.

Bạn cũng có thể dễ dàng sắp xếp ảnh vào các danh mục và thư mục, đồng thời tìm kiếm ảnh riêng lẻ bằng cách sử dụng từ khóa và thẻ.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng thẻ và Trường Tùy chỉnh để phân nhóm theo bộ phận, hàm hoặc địa điểm

Lưu trữ hình ảnh chất lượng cao kèm thông tin vai trò trong một nơi tìm kiếm được

Dễ dàng xuất hoặc in danh sách nhân sự cho mục đích sử dụng nội bộ, quản lý nhóm và quá trình onboarding

✨ Phù hợp cho: Quản lý văn phòng, nhóm nhân sự và các nhà lãnh đạo muốn có một biểu đồ tổ chức cập nhật bao gồm tên, hình ảnh và hàm của các thành viên.

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là cách nó thực sự đã thay đổi cách chúng tôi thực hiện công việc như một nhóm.

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là cách nó thực sự đã thay đổi cách chúng tôi thực hiện công việc như một nhóm.

4. Mẫu Ma trận Năng lực Nhóm ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tạo bản đồ kỹ năng của nhóm và xác định các khoảng trống phát triển với mẫu Ma trận Năng lực

Đặt sai người vào sai vai trò là một yếu tố gây giảm năng suất một cách âm thầm. Mẫu Ma trận Năng lực Nhóm ClickUp giúp bạn đồng bộ hóa điểm mạnh cá nhân với mục tiêu của nhóm bằng cách trực quan hóa năng lực, trình độ kỹ năng và nhu cầu đào tạo trong một ma trận duy nhất.

Mẫu này giúp bạn đồng bộ hóa mục tiêu cá nhân và của toàn nhóm với mục tiêu tổ chức, đồng thời hỗ trợ đang theo dõi tiến độ để đảm bảo mọi người đều hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi kỹ năng cá nhân và của toàn đội bằng các trường và chế độ xem tùy chỉnh

Xác định các khoảng trống về năng lực để hỗ trợ việc tuyển dụng, phát triển hoặc kế hoạch nguồn lực

Giao công việc và mục tiêu đào tạo trực tiếp từ ma trận để nâng cao hiệu suất

Cập nhật và chia sẻ tiến độ theo thời gian thực với các trưởng nhóm hoặc lãnh đạo cấp cao

✨ Phù hợp cho: Các nhóm Nhân sự (HR) và Phát triển Nguồn nhân lực (L&D) đang xây dựng biểu đồ tổ chức dựa trên năng lực để đồng bộ hóa nhân sự với mục tiêu kinh doanh và nâng cao sự rõ ràng về vai trò trong toàn công ty.

📖 Xem thêm: Ví dụ về cấu trúc tổ chức ma trận để cải thiện hợp tác đa chức năng

5. Mẫu Sổ tay Nhân viên ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Đồng bộ hóa chính sách và kỳ vọng của nhóm với mẫu Sổ tay Nhân viên ClickUp

Một sơ đồ tổ chức được cấu trúc tốt cho thấy “cách mọi người kết nối với nhau”, nhưng cuốn sổ tay nhân viên cho thấy “cách họ làm việc cùng nhau”. Mẫu Sổ Tay Nhân Viên ClickUp giúp lưu trữ mọi thứ từ tài liệu hướng dẫn nhập môn đến chính sách và giá trị công ty trong một không gian làm việc an toàn và hợp tác.

Nó cũng giúp bạn thiết lập các hướng dẫn rõ ràng cho quá trình tiếp nhận và rời khỏi công ty, đồng thời đang theo dõi tất cả các tài liệu quan trọng liên quan đến nhân viên tại một nơi duy nhất.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép các kỳ vọng, văn hóa, chính sách và hướng dẫn cụ thể cho từng vai trò

Sử dụng tài liệu, Bảng trắng và chế độ xem công việc để thực hiện các chỉnh sửa một cách dễ dàng và có thể theo dõi

Giảm bớt sự nhầm lẫn với các cập nhật tập trung và quyền truy cập rõ ràng

Xây dựng niềm tin thông qua giao tiếp nội bộ nhất quán và có cấu trúc rõ ràng

✨ Phù hợp cho: Các nhóm nhân sự và nhà sáng lập startup muốn ghi chép kỳ vọng và xây dựng sự đồng nhất văn hóa mà không cần dựa vào các tệp PDF cồng kềnh hoặc các liên kết phân tán.

👀 Thông tin thú vị: Luật Conway (1967) chỉ ra rằng “các tổ chức thiết kế hệ thống phản ánh cấu trúc giao tiếp của chính họ”, do đó các tổ chức phức tạp thường tạo ra các hệ thống phân mảnh.

6. Mẫu hướng dẫn onboarding cho nhân viên mới của ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Giúp nhân viên mới nhanh chóng làm quen với công việc bằng mẫu hướng dẫn nhập môn cho nhân viên mới của ClickUp.

Ngay cả biểu đồ tổ chức tốt nhất cũng không giúp ích gì nếu nhân viên mới không biết bắt đầu từ đâu. Mẫu Onboarding cho Nhân viên Mới của ClickUp đảm bảo mỗi nhân viên được trang bị bối cảnh, sự rõ ràng và sự tự tin.

Đây là mẫu thân thiện với người mới bắt đầu, có các trường tùy chỉnh đã được thiết lập sẵn như Chủ sở hữu tác vụ, Tỷ lệ hoàn thành % và Giai đoạn onboarding, giúp bạn đang theo dõi nhân viên mới ngay lập tức.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tùy chỉnh các bước onboarding dựa trên bộ phận, vai trò hoặc cấp bậc.

Đang theo dõi tiến độ thông qua danh sách công việc, dòng thời gian và quy trình làm việc theo vai trò.

Tự động hóa cập nhật, nhắc nhở và các công việc chào mừng để giảm bớt công việc thủ công.

Chèn dữ liệu như phúc lợi, liên hệ khóa và quyền truy cập công cụ trực tiếp vào từng công việc.

✨ Phù hợp cho: Nhân sự và quản lý tuyển dụng cần triển khai quy trình onboarding nhất quán, hiệu quả mà vẫn giữ được sự thân thiện và cá nhân hóa.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khó khăn trong việc tìm ra nhịp độ phù hợp cho hợp tác từ xa? Sử dụng nhịp độ cuộc họp đều đặn để tránh biểu đồ tổ chức của bạn trở nên im lặng như đài phát thanh.

7. Mẫu tổng quan công ty ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Hình dung cấu trúc và mục tiêu của công ty với mẫu tổng quan ClickUp.

Khi sơ đồ tổ chức của bạn cần kết nối tên với mục tiêu, dự án và kết quả, mẫu ClickUp Company Overview Template là một công cụ hiệu quả. Nó vượt xa cấu trúc cơ bản, giúp các nhóm hiểu cách con người, ưu tiên và hiệu suất giao thoa trong tổ chức.

Sử dụng mẫu này, bạn có thể nhanh chóng xem xét các chỉ số khóa, dễ dàng truy cập thông tin chi tiết về nhóm và công ty của mình, đồng thời thúc đẩy giao tiếp giữa các bên liên quan.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hiển thị các bộ phận, dự án và các bên liên quan trên một bảng điều khiển có thể chỉnh sửa.

Nổi bật các chỉ số kinh doanh khóa và quyền sở hữu để thúc đẩy sự đồng bộ và ra quyết định.

Xây dựng một cấu trúc linh hoạt và mở rộng, giúp mọi người đều được cập nhật thông tin, từ thực tập sinh đến các nhà quản lý cấp cao.

Dễ dàng cập nhật, xuất hoặc chia sẻ thông tin với các nhóm hoặc đối tác bên ngoài.

✨ Phù hợp cho: Chủ kinh doanh và lãnh đạo vận hành muốn kết hợp mẫu sơ đồ tổ chức với các thông tin tổng quan về công ty trong một nền tảng duy nhất, dễ truy cập.

8. Mẫu văn hóa doanh nghiệp ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Xác định và thực hiện giá trị của bạn với mẫu văn hóa công ty ClickUp.

Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến sơ đồ tổ chức không kém gì các tiêu đề. Mẫu Văn hóa Doanh nghiệp ClickUp giúp các nhóm xác định giá trị chia sẻ, đồng bộ hóa các sáng kiến và ghi chép các tiêu chuẩn hành vi thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả.

Mẫu này cũng giúp bạn xác định và ưu tiên các sáng kiến phát triển văn hóa, đồng thời thống nhất nhóm xung quanh mục tiêu của công ty.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo một tài liệu động về các giá trị cốt lõi, mục tiêu và kỳ vọng của nhóm.

Đang theo dõi các sáng kiến như Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI), sức khỏe tinh thần hoặc truyền thông nội bộ theo chủ sở hữu và dòng thời gian.

Hãy đưa các khung làm việc về giao tiếp và hành vi vào biểu đồ tổ chức của bạn.

✨ Phù hợp cho: Nhà sáng lập, cá nhân, nhóm và người phụ trách văn hóa muốn tạo sự rõ ràng về giá trị, hợp tác và cách các nhóm công việc làm việc cùng nhau.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tổ chức các nhóm trên biểu đồ là bước đầu tiên. Quản lý chúng hiệu quả bằng các công cụ phân công nhiệm vụ, phản hồi và trách nhiệm là yếu tố giúp cấu trúc của bạn hoạt động trơn tru.

Miro’s Visualization, ClickUp’s Execution: Cái nào thắng?

Suy nghĩ tốt cần một không gian trực quan, nhưng thực thi thực sự cần có cấu trúc.

Mẫu sơ đồ tổ chức Miro rất phù hợp để vẽ sơ đồ các nhóm, bộ phận và mối quan hệ báo cáo trong một bố cục linh hoạt và hợp tác. Chúng giúp bạn phác thảo các khả năng, cập nhật cấu trúc nhanh chóng và giữ cho mọi người luôn được hiển thị trong các cuộc họp hoặc phiên kế hoạch.

Tuy nhiên, một biểu đồ tổ chức cần phải duy trì tính hàm. Các biểu đồ tốt tuân theo triết lý: chúng phát triển, phản ánh các mối quan hệ và hỗ trợ tính tự chủ.

Đó chính là nơi ClickUp lấp đầy những khoảng trống. Sẵn sàng biến sơ đồ tổ chức của bạn từ một bản vẽ thành một chiến lược? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!