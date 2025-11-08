10 mẫu dòng thời gian Lucidchart tốt nhất cho kế hoạch

Khi bạn đang đối mặt với một dự án phức tạp, thời gian có thể trôi qua một cách đáng kinh ngạc. Đó là lý do tại sao việc cài đặt các dòng thời gian rõ ràng cho từng giai đoạn và sprint là vô cùng quan trọng.

Mẫu dòng thời gian của Lucidchart là lựa chọn lý tưởng cho mục đích này. Nó cho phép bạn vạch ra các dự án một cách trực quan, giúp bạn luôn nắm bắt được các cột mốc quan trọng và có cái nhìn rõ ràng về lịch trình dự án. Và nếu bạn cần một công cụ quản lý dự án được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) đầy đủ, thì một công cụ như ClickUp sẽ mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh.

Dù bạn đang lập kế hoạch cho lộ trình sản phẩm, lịch trình sự kiện, chiến dịch tiếp thị hay lịch trình nghiên cứu học thuật, chúng tôi đều có mẫu dòng thời gian Lucidchart phù hợp để hỗ trợ bạn trong quá trình thực hiện.

Dưới đây là 10 mẫu dòng thời gian Lucidchart tốt nhất để có kế hoạch hiệu quả và luôn hoàn thành đúng hạn.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu dòng thời gian Lucidchart tốt?

Một mẫu dòng thời gian Lucidchart tốt giúp bạn lập kế hoạch các sự kiện, cột mốc hoặc các giai đoạn dự án một cách rõ ràng, linh hoạt và thu hút về mặt hình ảnh. Dưới đây là những điều cần lưu ý:

Xác định các cột mốc quan trọng với ngày tháng: Thêm các dấu mốc có nhãn cho các sự kiện quan trọng, hạn chót hoặc giai đoạn để tránh lộn xộn và nhầm lẫn.

Giữ thiết kế trực quan nhất quán: Sử dụng các hình dạng, phông chữ và màu sắc thống nhất để Sử dụng các hình dạng, phông chữ và màu sắc thống nhất để dòng thời gian dự án trông chuyên nghiệp và dễ đọc.

Thêm khoảng thời gian linh hoạt: Sử dụng thang đo ngang hoặc dọc có thể điều chỉnh để tạo bản đồ tuần, tháng hoặc năm, tùy thuộc vào phạm vi dự án.

Kích hoạt hợp tác thời gian thực: Cho phép nhiều người cùng chỉnh sửa, bình luận và cập nhật dòng thời gian mà không gây ra tình trạng lộn xộn về phiên bản.

Bao gồm các tùy chọn sẵn sàng xuất: Cung cấp các định dạng PDF, PNG hoặc chia sẻ liên kết để dòng thời gian sẵn sàng cho trình bày và các bên liên quan.

🧠 Thú vị: Dòng thời gian dự án đầu tiên được ghi chép lại có từ những năm 1890, khi Karol Adamiecki tạo ra harmonogram để giúp trực quan hóa lịch trình công việc. Nó xuất hiện trước biểu đồ Gantt phổ biến hơn một thập kỷ, nhưng không được phổ biến trên toàn cầu vì không được xuất bản bằng tiếng Anh.

Mẫu dòng thời gian Lucidchart miễn phí

Dưới đây là 10 mẫu dòng thời gian dự án từ Lucidchart để giúp bạn bắt đầu một cách thuận lợi:

1. Mẫu dòng thời gian gradient Lucidchart

qua Lucidchart

Mẫu này giúp bạn trực quan hóa các giai đoạn phức tạp của dự án hoặc các sự kiện lịch sử với luồng gradient bắt mắt. Nó vượt ra ngoài một dòng thời gian tiêu chuẩn để thể hiện tiến độ thông qua sự thay đổi màu sắc tinh tế, giúp dễ dàng nhận biết điểm bắt đầu và kết thúc của một quy trình.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thể hiện luồng thời gian của dự án với hiệu ứng chuyển màu sắc ấn tượng.

Phân chia dòng thời gian thành các giai đoạn riêng biệt, mỗi giai đoạn được đại diện bằng một màu sắc khác nhau, để làm nổi bật cột mốc và tiến độ.

Phân biệt giữa các câu chuyện chính và phụ, cho phép bạn hiển thị hai luồng thông tin song song cùng lúc.

Nâng cao tính dễ đọc và tương tác với thiết kế sạch sẽ, tối giản tập trung vào thông tin cốt lõi.

📌 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm và marketer cần một cách chuyên nghiệp và tinh tế để trình bày lộ trình dự án hoặc câu chuyện phát triển thương hiệu.

2. Mẫu biểu đồ dòng thời gian chu kỳ doanh thu y tế Lucidchart

qua Lucidchart

Việc điều hướng quy trình thanh toán y tế phức tạp có thể gây đau đầu, nhưng mẫu dòng thời gian này đơn giản hóa toàn bộ chu kỳ thu nhập. Nó chia nhỏ từng bước quan trọng—từ đăng ký bệnh nhân đến thanh toán cuối cùng—thành các khối công việc có thể quản lý được và theo thứ tự, đảm bảo mọi thành viên trong nhóm hiểu rõ vai trò của mình.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Làm bản đồ các bước phức tạp của chu kỳ thu nhập trong lĩnh vực y tế theo một luồng rõ ràng và logic.

Phân loại các công việc thành các nhóm logic, chẳng hạn như Charge & Mã và Billing, để tối ưu hóa quy trình làm việc.

Đào tạo các thành viên mới bằng cách cung cấp một hướng dẫn trực quan chi tiết và dễ theo dõi về quy trình thanh toán.

Xác định các điểm nghẽn hoặc sự kém hiệu quả bằng cách đang theo dõi vị trí của từng giai đoạn trong chu kỳ.

📌 Phù hợp cho: Các nhà quản lý y tế, bộ phận thanh toán và quản lý văn phòng y tế muốn tối ưu hóa quy trình tài chính và giảm thiểu lỗi.

3. Mẫu dòng thời gian lập kế hoạch sự kiện Lucidchart

qua Lucidchart

Lập kế hoạch cho một sự kiện quy mô lớn có thể trở nên hỗn loạn, với vô số công việc và vấn đề quản lý thời gian. Mẫu này cung cấp một không gian làm việc tối ưu hóa để tổ chức mọi chi tiết, từ ý tưởng ban đầu đến danh sách khách cuối cùng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tập trung tất cả các công việc sự kiện, hạn chót và tài nguyên của bạn vào một địa điểm trung tâm.

Hình dung dự án của bạn trên một dòng thời gian rõ ràng để đang theo dõi tiến độ và dự đoán các cột mốc khóa.

Tích hợp với các công cụ bên ngoài như Jira và Smartsheet để đồng bộ dữ liệu dự án tự động.

Tùy chỉnh thẻ công việc với tiêu đề, mô tả và tài nguyên kết nối để cung cấp bối cảnh chi tiết.

📌 Phù hợp cho: Các nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, quản lý dự án hoặc bất kỳ ai đang tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc sự kiện công ty quy mô lớn.

🔍 Bạn có biết? Trong phát triển phần mềm, dòng thời gian dự án thường tuân theo quy tắc 90-90: 90% đầu tiên của dự án chiếm 90% thời gian. 10% cuối cùng cũng chiếm 90%. Điều này thật thú vị vì nó đúng với hầu hết các nhóm không lập kế hoạch linh hoạt.

4. Mẫu dòng thời gian dọc Lucidchart

qua Lucidchart

Không muốn bị giới hạn trong chế độ xem ngang? Mẫu dòng thời gian dọc này mang đến một lựa chọn mới mẻ để trình bày quy trình từng bước. Nó được thiết kế để hướng dẫn người xem qua một phương pháp tiếp cận theo giai đoạn, hoàn hảo để thể hiện cách ý tưởng phát triển từ ý tưởng ban đầu đến khi hoàn thành.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xây dựng quy trình chi tiết, nhiều bước từ đầu đến cuối, lý tưởng cho các bài thuyết trình hoặc báo cáo.

Xác định một tiến độ rõ ràng, logic, hoàn hảo để mô tả các giai đoạn phát triển sản phẩm hoặc kế hoạch kinh doanh.

Tạo các phần rõ ràng, dễ đọc, giúp dễ dàng tiếp thu thông tin phức tạp dưới dạng các phần nhỏ có kích thước phù hợp.

Trình bày ý tưởng của bạn trong một bố cục mới mẻ, độc đáo, nổi bật so với dòng thời gian ngang truyền thống.

📌 Phù hợp cho: Doanh nhân, tư vấn viên và chiến lược gia kinh doanh trình bày chu kỳ phát triển sản phẩm mới hoặc quá trình ra mắt kinh doanh theo giai đoạn.

🎥 Bạn đang tìm kiếm công cụ hoàn hảo để tạo biểu đồ Gantt tùy chỉnh cho dự án tiếp theo của mình? Hãy tham khảo danh sách dưới đây:

5. Mẫu dòng thời gian sprint của Lucidchart

qua Lucidchart

Mẫu dòng thời gian Lucidchart này cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng và chi tiết về các chu kỳ sprint của bạn. Nó giúp bạn hình dung khối lượng công việc của nhóm và các mối quan hệ phụ thuộc giữa các tuần, giúp quản lý công việc, người được giao nhiệm vụ và tiến độ một cách dễ dàng chỉ với một cái nhìn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi các công việc và tiến độ của nhiều thành viên trong nhóm cùng lúc trong một chế độ xem duy nhất.

Quản lý theo dõi thời gian linh hoạt và kế hoạch chu kỳ sprint bằng cách phân bổ công việc một cách trực quan trong một khung thời gian cụ thể, tránh quá tải.

Sắp xếp công việc theo người được giao và dự án, đảm bảo trách nhiệm rõ ràng và đang theo dõi dễ dàng.

Xác định các mối phụ thuộc và các rào cản tiềm ẩn từ sớm bằng cách xem ai đang làm công việc gì và vào thời điểm nào.

📌 Phù hợp cho: Các nhóm làm việc theo phương pháp Agile, quản lý phát triển phần mềm và lãnh đạo dự án cần một công cụ động và chi tiết cho kế hoạch và quản lý sprint.

6. Mẫu dòng thời gian lập kế hoạch dự án Lucidchart

qua Lucidchart

Mọi dự án thành công đều bắt đầu từ một kế hoạch vững chắc, và mẫu này chính là bản thiết kế cho thành công của bạn. Nó hướng dẫn bạn qua quá trình quản lý thời gian dự án, đảm bảo tất cả các bước quan trọng đều được ghi chép và đồng bộ với mục tiêu của bạn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định phạm vi và đối tượng dự án của bạn với phương pháp có cấu trúc, từng bước.

Sắp xếp các cột mốc khóa và sản phẩm đầu ra theo thứ tự thời gian để duy trì tiến độ.

Thông báo rõ ràng các giai đoạn dự án cho tất cả các bên liên quan, từ giai đoạn khởi động đến hoàn thành.

Ghi chép mọi giai đoạn của dự án, tạo ra một bản ghi chép lâu dài để tham khảo và tối ưu hóa trong tương lai.

📌 Phù hợp cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm và phân tích viên kinh doanh cần một khung làm việc mạnh mẽ để lập kế hoạch, thực hiện và ghi chép dự án từ đầu đến cuối.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đặt khoảng thời gian dự phòng một cách nghiêm túc. Thêm 10-15% khoảng trống giữa các công việc phụ thuộc, ngay cả khi khách hàng của bạn khẳng định mọi thứ sẽ 'nhanh chóng'.

7. Mẫu dòng thời gian hàng cột Lucidchart

qua Lucidchart

Khi bạn cần trình bày các giai đoạn khác nhau của một dự án với mức độ quan trọng ngang nhau, mẫu dòng thời gian này cung cấp một giải pháp gọn gàng, không tuyến tính. Bố cục lưới của mẫu này phá vỡ khuôn mẫu của dòng thời gian truyền thống, giúp bạn tập trung vào sự liên kết giữa các giai đoạn thay vì chỉ tuân theo thứ tự thời gian.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Trình bày các giai đoạn dự án khác nhau với trọng lượng và nhấn mạnh trực quan tương đương.

Sắp xếp thông tin thành các cột dễ dàng quét qua, giúp hiển thị các hoạt động song song một cách hiệu quả.

Nhấn mạnh mối quan hệ logic giữa các bước dự án, không chỉ đơn thuần là thứ tự của chúng.

Tùy chỉnh số lượng hàng và cột để phù hợp hoàn hảo với độ phức tạp của dự án của bạn.

📌 Phù hợp cho Nhà nghiên cứu, học giả hoặc bất kỳ ai trình bày quy trình đa giai đoạn, trong đó mỗi giai đoạn là một đơn vị độc lập.

👀 Bạn có biết: Trong vòng ba kỳ, các tổ chức sử dụng ClickUp đã đạt được tỷ lệ hoàn vốn (ROI) ước tính 384%, theo nghiên cứu của Forrester Research. Các tổ chức này đã tạo ra khoảng US $3,9 triệu doanh thu tăng thêm thông qua các dự án được ClickUp hỗ trợ hoặc cải thiện.

8. Mẫu dòng thời gian kế hoạch học kỳ Lucidchart

qua Lucidchart

Cảm thấy choáng ngợp với kỳ học mới? Mẫu này sẽ giúp bạn xác định hướng đi để đạt được thành công học tập. Nó liệt kê tất cả các môn học, bài tập và kỳ thi của bạn theo từng tháng trong chế độ xem rõ ràng, giúp bạn quản lý khối lượng công việc và luôn hoàn thành trước hạn chót.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Quản lý nhiều khóa học và thời hạn tương ứng của chúng trong một bố cục trực quan và dễ sử dụng.

Hình dung khối lượng công việc của bạn trong suốt cả học kỳ để lập kế hoạch thời gian học tập hiệu quả.

Tạo dòng thời gian với các dấu hiệu trực quan bằng cách mã màu cho từng công việc của mỗi khóa học, giúp dễ dàng phân biệt giữa các môn học.

📌 Phù hợp cho: Sinh viên, giảng viên và cố vấn học thuật cần một cách trực quan để lập kế hoạch và quản lý lịch trình học kỳ bận rộn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm một điểm kiểm tra giữa chừng vào giữa dòng thời gian. Đừng chờ đến cuối mới đánh giá tiến độ. Một cuộc kiểm tra nhanh giữa chừng có thể cứu vãn một bản trình bày, chiến dịch hoặc sprint khỏi tình trạng tồi tệ.

9. Mẫu dòng thời gian tuyển dụng toàn chu kỳ Lucidchart

qua Lucidchart

Tuyển dụng nhân tài hàng đầu là một quy trình nhiều bước liên quan đến nhiều bên liên quan. Dòng thời gian này sử dụng các làn bơi (swimlanes) để cung cấp chế độ xem toàn diện, toàn bộ về toàn bộ quy trình tuyển dụng của bạn. Nó rõ ràng thể hiện vai trò và trách nhiệm của từng nhóm ở mỗi giai đoạn, từ vòng sàng lọc ban đầu đến đề nghị cuối cùng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân công trách nhiệm bằng cách giao các giai đoạn cụ thể của quy trình tuyển dụng cho các vai trò khác nhau.

Tối ưu hóa quy trình làm việc bằng cách vẽ bản đồ trực quan cho từng bước, giảm thiểu sai sót trong giao tiếp và trì hoãn.

Theo dõi tiến độ của nhiều ứng viên cùng lúc, từ giai đoạn nộp đơn đến khi tuyển dụng.

Làm rõ toàn bộ quy trình tuyển dụng cho tất cả thành viên trong nhóm, bao gồm nhân viên tuyển dụng, quản lý tuyển dụng và ban điều hành.

📌 Phù hợp cho: Chuyên viên nhân sự, nhóm tuyển dụng và quản lý tuyển dụng cần một cách thức hợp tác và minh bạch để quản lý quy trình tuyển dụng của họ.

📚 Xem thêm: Mẫu sơ đồ Swimlane miễn phí & Bản đồ quy trình

10. Mẫu dòng thời gian hình tròn và vuông của Lucidchart

qua Lucidchart

Mẫu dòng thời gian Lucidchart này mang đến một cách tiếp cận hiện đại, đồ họa cho kế hoạch dự án. Nó sử dụng các hình tròn và hình vuông xen kẽ để thể hiện trực quan các cột mốc và hành động, mang đến một góc nhìn mới mẻ cho định dạng dòng thời gian truyền thống.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Kết nối các cột mốc và công việc trong một định dạng độc đáo, phi tuyến tính, nhấn mạnh vào mối quan hệ hơn là thứ tự thời gian nghiêm ngặt.

Thêm chi tiết và bối cảnh cho từng bước bằng biểu tượng và hộp văn bản.

Trình bày thông tin của bạn một cách động và thu hút, giúp thu hút sự chú ý của khán giả.

📌 Phù hợp cho: Những người sáng tạo, nhà thiết kế và chuyên gia tiếp thị đang tìm kiếm một cách trình bày kế hoạch chiến lược hoặc câu chuyện thương hiệu lịch sử một cách ấn tượng về mặt hình ảnh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Theo dõi độ chính xác của ngày bắt đầu, không chỉ ngày kết thúc. Nếu một công việc liên tục bắt đầu trễ, giả định về dòng thời gian của bạn là sai, bất kể bạn có "bù đắp thời gian" sau đó bao nhiêu lần.

Giới hạn của Lucidchart

Mặc dù bộ công cụ hợp tác trực quan Lucidchart nổi bật trong việc kể chuyện trực quan và hợp tác, người dùng thường chỉ ra một số điểm yếu lặp lại:

Giao diện lộn xộn: Người dùng phản ánh rằng các biểu đồ lớn và chi tiết có thể trở nên phức tạp và khó điều hướng, ảnh hưởng đến năng suất.

Phiên bản miễn phí giới hạn: Nhiều hình dạng, mẫu hoặc tính năng tùy chỉnh quan trọng bị khóa sau gói đăng ký trả phí, hạn chế tính năng sử dụng cho người dùng cơ bản.

Sự phụ thuộc vào nền tảng web: Việc chỉ hoạt động trên web khiến Lucidchart thiếu hỗ trợ ngoại tuyến mạnh mẽ, khiến việc truy cập và chỉnh sửa trở nên không đáng tin cậy khi không có kết nối internet.

Kích thước và định dạng xuất cứng nhắc: Việc xuất sơ đồ có thể gây hạn chế; người dùng gặp khó khăn với kích thước trang cố định và các vấn đề về bố cục.

Hiệu suất chậm thỉnh thoảng: Các dự án lớn có thể bị giật lag hoặc đơ trong trình duyệt, gây gián đoạn luồng làm việc và lập kế hoạch.

Mẫu thay thế cho Lucidchart

Lucidchart rất tuyệt vời cho việc lập bản đồ trực quan, nhưng những giới hạn của nó có thể cản trở tiến độ của bạn. ClickUp mang lại sự linh hoạt hơn với tư cách là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới.

Bằng cách hợp nhất các ứng dụng công việc rời rạc, dữ liệu phân tán và quy trình làm việc không nhất quán, ClickUp loại bỏ hoàn toàn các biểu mẫu " Work Sprawl" để cung cấp 100% bối cảnh và một nơi duy nhất cho con người và các tác nhân làm việc cùng nhau.

Kết quả, nó cũng là phần mềm dòng thời gian dự án hoàn hảo. Dưới đây là một số mẫu dòng thời gian để giúp bạn duy trì tiến độ. 🗓️

1. Mẫu dòng thời gian dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch, trực quan hóa và quản lý lịch trình dự án của bạn với mẫu dòng thời gian dự án ClickUp.

Thay vì mất hàng giờ để tạo dòng thời gian thủ công, mẫu dòng thời gian dự án ClickUp cung cấp cho bạn một bảng trắng kỹ thuật số sẵn sàng sử dụng, có thể điều chỉnh theo nhu cầu của dự án. Từ các dự án nhỏ đến các dự án phức tạp liên quan đến nhiều nhóm, bạn có thể lập kế hoạch cho mọi công việc, thời lượng và phụ thuộc trong một không gian làm việc động, mà không cần đến các sơ đồ riêng biệt.

Và vì nó được tích hợp sẵn trong ClickUp, bạn có thể giao công việc, theo dõi tiến độ và điều chỉnh lịch trình theo thời gian thực, giúp nhóm của bạn tập trung và đảm bảo tiến độ công việc.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hình dung mọi cột mốc quan trọng với chế độ xem dòng thời gian ClickUp để có cái nhìn tổng quan về kế hoạch dự án của bạn.

Mở, Đang tiến hành, và Hoàn thành để biết tình trạng công việc hiện tại. Theo dõi tiến độ bằng các trạng thái tùy chỉnh của ClickUp nhưvàđể biết tình trạng công việc hiện tại.

Phân loại công việc bằng Trường Tùy Chỉnh ClickUp cho thời lượng, người chịu trách nhiệm và phụ thuộc, giúp dễ dàng nhận diện các điểm tắc nghẽn.

Chỉnh sửa lịch trình ngay lập tức bằng cách kéo và thả trên Bảng trắng, thay vì vẽ lại biểu đồ.

📌 Phù hợp cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm và các nhóm làm việc từ xa cần một cách linh hoạt và trực quan để quản lý dòng thời gian dự án.

📮ClickUp Insight: Các nhóm hoạt động kém hiệu quả có khả năng sử dụng 15 công cụ trở lên cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm hoạt động hiệu quả duy trì hiệu suất bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ xuống còn 9 nền tảng hoặc ít hơn. Nhưng sao không thử sử dụng một nền tảng duy nhất? Với tư cách là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tích hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Sẵn sàng làm việc hiệu quả hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc trở nên hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

2. Mẫu dòng thời gian dự án Gantt ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập bản đồ từng giai đoạn của dự án với mẫu dòng thời gian dự án Gantt của ClickUp.

Biểu đồ Gantt cung cấp chế độ xem tổng quan về các công việc, phụ thuộc và thời hạn, lý tưởng cho các dự án kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng. Với mẫu biểu đồ Gantt dự án ClickUp, bạn có thể xem cách mỗi công việc kết nối với kế hoạch tổng thể, theo dõi tiến độ với các thanh cập nhật tự động và phát hiện các rào cản trước khi chúng làm chậm tiến độ của bạn.

Điểm nổi bật? Bạn không bị giới hạn bởi một biểu đồ tĩnh. Bạn sẽ có các chế độ xem linh hoạt, tương tác, có thể điều chỉnh theo dự án của bạn (hàng ngày, hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm), giúp nhóm của bạn có thể tập trung vào các công việc hôm nay hoặc mở rộng tầm nhìn để dự báo các mục tiêu dài hạn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đang theo dõi tiến độ công việc ngay lập tức với các trạng thái tùy chỉnh như "việc cần làm", "In Review" và "Blocked".

Quản lý chi tiết với các trường tùy chỉnh như Tỷ lệ hoàn thành %, Thời lượng thực hiện và Giai đoạn dự án.

Chuyển đổi giữa năm chế độ xem khác nhau, như Tuần, Tháng, Năm, Tóm tắt hoặc Bắt đầu, để lập kế hoạch dự án linh hoạt.

📌 Phù hợp cho: Các doanh nghiệp và nhóm dự án quản lý các dự án phức tạp, dài hạn cần đang theo dõi chi tiết hàng ngày cũng như kế hoạch tổng thể.

⚙️ Bonus: Không chắc liệu dự án của bạn cần biểu đồ Gantt hay dòng thời gian? 🤔 Sử dụng biểu đồ Gantt khi bạn cần quản lý các mối quan hệ phụ thuộc và đang theo dõi tiến độ trên nhiều công việc. Dòng thời gian phát huy hiệu quả khi bạn muốn có chế độ xem tổng quan, rõ ràng về các cột mốc quan trọng và lịch trình. Xem hướng dẫn so sánh Gantt vs. dòng thời gian của chúng tôi để có cái nhìn tổng quan chi tiết, hoặc xem video này để có cái nhìn nhanh.

3. Mẫu dòng thời gian dự án tiếp thị ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thực hiện các chiến dịch của bạn với mẫu dòng thời gian dự án tiếp thị ClickUp.

Các dự án marketing diễn ra nhanh chóng, điều này có nghĩa là bạn cần một hệ thống còn nhanh hơn. Mẫu dòng thời gian dự án marketing ClickUp đóng vai trò như một trung tâm điều phối, hiển thị rõ ràng mọi công việc marketing, hạn chót và cột mốc quan trọng.

Điểm mạnh của giải pháp thay thế Lucidchart này là nó được thiết kế riêng cho quy trình làm việc tiếp thị. Với các danh mục công việc, theo dõi nỗ lực và các chế độ xem cụ thể cho chiến dịch, bạn có thể nhanh chóng xác định kênh nào đang hoạt động hiệu quả, thành viên nào trong nhóm đang ở sức chứa và tình trạng của các chiến dịch trong quý.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi các chiến dịch với các trạng thái tùy chỉnh như Kế hoạch, Thực hiện và Đánh giá để theo dõi tiến độ ở mọi giai đoạn.

Lưu trữ các chi tiết quan trọng của chiến dịch với chín trường tùy chỉnh, bao gồm Kênh, Quý, Nỗ lực và Dẫn dắt tiếp thị .

Chuyển đổi giữa năm chế độ xem độc đáo, từ Chế độ xem Ống dẫn đến Chế độ xem Năng lực Khách hàng Tiềm năng Marketing , để quản lý khối lượng công việc và ưu tiên.

Sắp xếp các hoạt động theo kênh, như mạng xã hội, email, quảng cáo hoặc sự kiện, tất cả trong một chế độ xem dòng thời gian.

📌 Phù hợp cho: Nhóm marketing, quản lý nội dung và người phụ trách chiến dịch cần một dòng thời gian có cấu trúc để lập kế hoạch ra mắt, phối hợp các kênh và đạt kết quả một cách nhất quán.

4. Mẫu dòng thời gian có thể điền của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Biến một trang trống thành một kế hoạch dự án được tùy chỉnh hoàn toàn với mẫu dòng thời gian có thể điền của ClickUp.

Với các trường có thể chỉnh sửa cho ngày, chi phí, tỷ lệ hoàn thành và giai đoạn, mẫu dòng thời gian ClickUp có thể chỉnh sửa chứa mọi chi tiết công việc mà bạn quan tâm nhất. Ưu điểm thực sự ở đây là tính linh hoạt. Bạn có thể thêm, xóa hoặc điều chỉnh lại các tác vụ khi ưu tiên thay đổi, mà không mất dấu vết của bức tranh tổng thể.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định tiến độ rõ ràng với các trạng thái tùy chỉnh như Mở và Hoàn thành cho mỗi công việc trên dòng thời gian.

Ghi lại các chi tiết khóa bằng các trường tùy chỉnh như Số ngày đề xuất , Số ngày được phân bổ , Chi phí thực tế , Giai đoạn dự án và Ngân sách được phân bổ .

Đang theo dõi phân bổ tài nguyên bằng các công thức tích hợp sẵn trong các trường Ngày và Ngân sách để tránh vượt quá ngân sách.

Chia sẻ dòng thời gian trực tiếp với các bên liên quan để có hiển thị ngay lập tức và nhận phản hồi.

📌 Phù hợp cho: Quản lý dự án, nhà tổ chức sự kiện và nhóm vận hành cần dòng thời gian theo dõi thời gian, chi phí và tài nguyên.

5. Mẫu bảng trắng dòng thời gian dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch trực quan và hợp tác dễ dàng với mẫu bảng trắng dòng thời gian dự án ClickUp.

Trong khi mẫu dòng thời gian dự án thông thường cung cấp các trường có cấu trúc và đang theo dõi dựa trên danh sách, mẫu bảng trắng dòng thời gian dự án ClickUp này tập trung vào hợp tác trực quan. Nó được thiết kế cho các nhóm làm việc hiệu quả hơn với một bảng vẽ, tổ chức các công việc, ghi chú dán và phụ thuộc vào một luồng kéo và thả.

Với các phần riêng biệt cho dòng thời gian lịch sử, dòng thời gian cụ thể cho dự án và phân tích hàng ngày hoặc hàng tuần, đây là giải pháp linh hoạt để trình bày mọi thứ từ hành trình của công ty đến chiến dịch đa giai đoạn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hình dung các cột mốc khóa với một dòng thời gian lịch sử chuyên dụng sử dụng biểu tượng và mô tả ngắn gọn để đang theo dõi tiến độ qua các năm.

Phân chia các dự án phức tạp thành chế độ xem chi tiết theo ngày hoặc tuần bằng cách sử dụng dòng thời gian dựa trên lưới để quản lý các mục tiêu ngắn hạn.

Tùy chỉnh bố cục dòng thời gian với các phần riêng biệt để hiển thị các chế độ xem dự án khác nhau, chẳng hạn như dòng thời gian chia sẻ dự án và lưới hàng ngày hoặc hàng tuần.

📌 Phù hợp cho: Các nhóm đa hàm (thiết kế, phát triển, tiếp thị và quản lý dự án) cần một nền tảng hợp tác, trực quan để tổ chức các bước dự án và duy trì trên cùng một trang.

Nghe trực tiếp từ người dùng ClickUp:

Với nhóm nhỏ và hàng nghìn đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi cần phải cực kỳ hiệu quả. Biểu đồ Gantt của ClickUp cho phép chúng tôi đang theo dõi toàn bộ quá trình sản xuất và logistics tại một nơi duy nhất, giúp đội ngũ sản xuất của chúng tôi tăng hiệu quả lên hai phần ba.

6. Mẫu dòng thời gian dự án sáng tạo ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo cấu trúc cho sự sáng tạo với mẫu dòng thời gian dự án sáng tạo ClickUp.

Các dự án sáng tạo hiếm khi diễn ra theo một đường thẳng. Bản nháp, phản hồi và chỉnh sửa có thể dễ dàng làm lệch dòng thời gian. Mẫu dòng thời gian dự án sáng tạo của ClickUp giúp trình bày rõ ràng mọi cột mốc, từ bản phác thảo ý tưởng đến phê duyệt cuối cùng.

Với một dòng thời gian chuyên dụng cho các quy trình làm việc sáng tạo, bạn có thể vẽ bản đồ phụ thuộc, nhấn mạnh các mốc thời gian quan trọng và phân công quyền sở hữu ở từng giai đoạn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hình dung quy trình của bạn trong chế độ xem Dòng thời gian dự án sáng tạo để theo dõi mọi giai đoạn từ ý tưởng đến ra mắt.

Phân chia các deliverables thành các việc con lồng nhau với nhiều người được giao nhiệm vụ để hợp tác nhóm mượt mà.

Ưu tiên thiết kế, nội dung và tài nguyên bằng nhãn ưu tiên để tập trung nỗ lực vào những điều quan trọng nhất.

📌 Phù hợp cho: Các nhóm thiết kế, các agency sáng tạo và bộ phận marketing cần tổ chức các chiến dịch, ra mắt sản phẩm hoặc sản xuất nội dung mà không làm hạn chế sự sáng tạo.

7. Mẫu dòng thời gian triển khai phần mềm ClickUp dự án

Tải mẫu miễn phí Tránh các điểm nghẽn trong quá trình phát triển phần mềm với mẫu dòng thời gian dự án triển khai phần mềm ClickUp.

Nhiều dự án triển khai thất bại không phải do mã nguồn mà do sự phối hợp kém. Ví dụ, việc chuyển giao giữa QA, sản phẩm và tiếp thị gây ra những trì hoãn tốn kém. Mẫu dòng thời gian triển khai phần mềm ClickUp giúp mọi giai đoạn trở nên hiển thị và có trách nhiệm, từ giai đoạn kiểm thử đến ngày phát hành. Nó cũng giúp phát hiện sớm các rào cản và duy trì lịch trình phát hành sản phẩm.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Lưu trữ chi tiết triển khai trong các trường tùy chỉnh như Giai đoạn triển khai, Nhóm chịu trách nhiệm và Thời lượng triển khai (số ngày) .

Truy cập bốn chế độ xem chuyên dụng như Quy trình triển khai, Kế hoạch triển khai, Kết quả đầu ra và Hướng dẫn bắt đầu để đảm bảo sự rõ ràng ở mọi cấp độ.

Phát hiện các vấn đề trước khi chúng xảy ra bằng cách sử dụng cảnh báo phụ thuộc giữa các công việc.

📌 Phù hợp cho: Các nhóm phần mềm, quản lý IT và trưởng sản phẩm cần một phương pháp có cấu trúc để phối hợp triển khai đa bộ phận và đảm bảo các đợt ra mắt diễn ra suôn sẻ và đúng hạn.

8. Mẫu bản đồ chiến lược ClickUp

Tải mẫu miễn phí Nắm bắt toàn cảnh quá trình phát triển sản phẩm của bạn với mẫu bản đồ đường dẫn ClickUp.

Giữ cho tầm nhìn sản phẩm của bạn rõ ràng và đúng hướng với mẫu bản đồ đường dẫn ClickUp. Bạn sẽ luôn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, ai chịu trách nhiệm và cách mọi thứ kết nối với nhau. Với các chế độ xem tích hợp cho kế hoạch, lịch trình và đang theo dõi tiến độ, nhóm của bạn có thể chuyển từ ý tưởng đến phát hành mà không bỏ sót các bước quan trọng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hiển thị các mối phụ thuộc và cột mốc ngay lập tức trong chế độ xem biểu đồ Gantt.

Cân bằng khối lượng công việc trong nhóm của bạn với chế độ xem Khối lượng công việc trong ClickUp.

Xác định chính xác ngày phát hành và hạn chót trên chế độ xem Lịch kéo và thả.

Sắp xếp các mục tiêu dài hạn vào các danh sách quý đã được xây dựng sẵn để lập kế hoạch có cấu trúc.

📌 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhóm phát triển và các startup cần một bản đồ đường dẫn động để kết nối ý tưởng, lịch trình và thực thi trong một nền tảng duy nhất.

9. Mẫu bản đồ chiến lược kinh doanh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hình dung hướng phát triển của doanh nghiệp với mẫu bản đồ chiến lược kinh doanh ClickUp.

Mẫu Bản đồ Chiến lược Kinh doanh ClickUp giúp bạn có chế độ xem tổng quan về chiến lược của công ty. Nó được thiết kế để đồng bộ hóa các bộ phận, xác định ưu tiên và đảm bảo mọi sáng kiến đều liên kết với mục tiêu lớn hơn của tổ chức. Bạn có thể lập kế hoạch các mục tiêu quý và trực quan hóa các cột mốc quan trọng dài hạn, giúp việc lập kế hoạch chiến lược trở nên dễ tiếp cận hơn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi tiến độ ngay lập tức với các trạng thái tùy chỉnh như Đang thực hiện , Đang tạm dừng , Đã xong hoặc Hủy bỏ .

Ghi lại các chi tiết quan trọng với Trường tùy chỉnh, bao gồm Mục tiêu chiến lược, Loại hình kinh doanh và Quý.

Quản lý các sáng kiến với các chế độ xem sẵn sàng sử dụng như Roadmap Gantt, Timeline theo Danh mục Kinh doanh và Mục tiêu Chiến lược.

📌 Phù hợp cho: Lãnh đạo doanh nghiệp, nhóm chiến lược và các nhà điều hành cần một bản đồ chiến lược tổng thể để kết nối mục tiêu công ty, cột mốc quan trọng và các sáng kiến của các bộ phận.

10. Mẫu biểu đồ Gantt đơn giản của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi tiến độ trở nên dễ dàng hơn với mẫu biểu đồ Gantt đơn giản của ClickUp.

Đôi khi bạn không cần một thiết lập phức tạp, mà chỉ cần một biểu đồ dòng thời gian đơn giản thể hiện cách mỗi công việc kết nối với nhau. Đó chính xác là những gì mẫu biểu đồ Gantt đơn giản của ClickUp mang lại. Nó loại bỏ những chi tiết thừa và tập trung vào những yếu tố quan trọng: ngày tháng, mối quan hệ phụ thuộc và tiến độ.

Với mẫu này, bạn có thể thấy tác động dây chuyền của mọi thay đổi, dự đoán các rào cản trước khi chúng làm gián đoạn công việc và điều chỉnh kế hoạch theo thời gian thực.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Yêu cầu ClickUp Brain đề xuất các dòng thời gian công việc, phụ thuộc và cột mốc dựa trên mục tiêu dự án của bạn.

Sử dụng các phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để dự đoán nhu cầu tài nguyên và cân bằng khối lượng công việc trong nhóm của bạn.

Chia sẻ biểu đồ Gantt với nhóm của bạn để mọi người có thể theo dõi cùng một lộ trình dự án theo thời gian thực.

Tạo kế hoạch dự án sẵn sàng cho Gantt với ClickUp Brain

📌 Phù hợp cho: Quản lý dự án, điều phối viên và các nhóm muốn sử dụng biểu đồ Gantt đơn giản, giúp quản lý dòng thời gian, phụ thuộc và điều chỉnh một cách dễ dàng.

Vượt ra ngoài dòng thời gian với ClickUp

Mẫu dòng thời gian của Lucidchart rất hữu ích để xác định thời gian thực hiện dự án, nhưng chúng không hỗ trợ việc phân công công việc, theo dõi tiến độ hoặc điều chỉnh khi ưu tiên thay đổi.

Đó chính là điểm mạnh của ClickUp. Với biểu đồ Gantt tương tác, bảng điều khiển và các phân tích được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, bạn hoàn toàn kiểm soát được dòng thời gian của mình. 🚀

Đăng ký miễn phí với ClickUp và duy trì tiến độ dự án của bạn. Kế hoạch của bạn xứng đáng hơn một đường kẻ trên biểu đồ.