Mẫu thỏa thuận thanh toán miễn phí cho các điều khoản tài chính có hiệu lực pháp lý

Thanh toán trễ. Điều khoản không rõ ràng. Khách hàng biến mất. Chỉ cần một câu nói mơ hồ “chúng ta sẽ giải quyết sau” cũng đủ để làm rối loạn dòng tiền của bạn.

Đó chính là lúc các mẫu thỏa thuận thanh toán phát huy tác dụng.

Một lịch trình bằng văn bản xác định rõ các điều khoản — số tiền, ngày đáo hạn, phương thức thanh toán và hậu quả nếu thanh toán trễ. Dù bạn cung cấp dịch vụ, cho thuê tài sản hay quản lý khoản vay, hợp đồng thanh toán sẽ bảo vệ thời gian, công việc và sự an tâm của bạn.

Nếu bạn vẫn đang dựa vào các trò chuyện casual hoặc email, chỉ là vấn đề thời gian trước khi có điều gì đó bị bỏ sót. Hãy khắc phục điều đó với các mẫu này.

Mẫu thỏa thuận thanh toán là gì?

Mẫu thỏa thuận thanh toán là một tài liệu sẵn sàng sử dụng, nêu rõ các điều khoản mà theo đó một bên đồng ý thanh toán cho bên kia. Nó thường bao gồm các chi tiết như số tiền thanh toán, ngày đáo hạn, phương thức thanh toán, tỷ lệ, phí trễ hạn và luật áp dụng.

Các mẫu này giúp tạo ra các hợp đồng có hiệu lực pháp lý cho các thỏa thuận tài chính khác nhau — dù là vay vốn, hợp đồng dịch vụ, thanh toán thuê nhà hay kế hoạch trả góp.

*Tại sao thỏa thuận thanh toán lại quan trọng?

Một thỏa thuận thanh toán xác định rõ ràng các kỳ vọng tài chính giữa hai bên — số tiền phải trả, thời hạn thanh toán và hậu quả nếu không thanh toán đúng hạn.

Nó bảo vệ cả hai bên bằng cách chuyển đổi các cam kết bằng lời nói thành các điều khoản bằng văn bản có thể thi hành. Điều này giảm thiểu nguy cơ tranh chấp, chậm trễ và không thanh toán — đồng thời cung cấp bằng chứng có văn bản nếu cần thiết phải tiến hành các biện pháp pháp lý.

Những yếu tố tạo nên một mẫu thỏa thuận thanh toán tốt

Một mẫu thỏa thuận thanh toán tốt phải rõ ràng, chi tiết và có cấu trúc để bảo vệ cả hai bên. Nó nên ngăn chặn sự hiểu lầm và giúp việc thi hành dễ dàng nếu xảy ra tranh chấp.

Hãy tìm các tính năng khóa sau:

chi tiết thanh toán:* Ghi rõ tổng số tiền, ngày đáo hạn và phương thức thanh toán

Thông tin bên liên quan: Bao gồm tên đầy đủ theo pháp luật và địa chỉ gửi thư

Điều khoản và lịch trình: Liệt kê chi tiết kế hoạch trả nợ, ngày thanh toán từng đợt và bất kỳ sự linh hoạt nào

Điều khoản thanh toán trễ: Xác định phí trễ hạn, phạt và lãi suất

Trả trước: Giải thích các quy định về thanh toán sớm (phí phạt hoặc giảm giá)

Mặc định: Xác định các biện pháp khắc phục nếu một bên vi phạm hoặc không thực hiện thanh toán

Pháp lý: Xác định luật áp dụng, thẩm quyền và giải quyết tranh chấp

Lưu ý pháp lý:Hướng dẫn này cung cấp thông tin chung và mẫu hợp đồng mẫu, không phải là tư vấn pháp lý. Luật pháp khác nhau tùy theo khu vực pháp lý — trước khi sử dụng bất kỳ mẫu hợp đồng nào (bao gồm các tùy chọn của bên thứ ba như Signaturely hoặc Signeasy), hãy xác minh rằng nó tuân thủ các yêu cầu của tiểu bang/quốc gia của bạn (ví dụ: giới hạn lãi suất, thời gian thông báo, các thông tin bắt buộc phải công bố). Xem xét việc có luật sư xem xét các thỏa thuận, đặc biệt là đối với các khoản vay có bảo mật, điều khoản lãi suất/phí hoặc các hợp đồng thuê nhà cụ thể theo tiểu bang.

Xem tiếp: Cần các điều khoản thanh toán rõ ràng, nhất quán — mà không phải vật lộn với trang giấy trống? Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng AI trong ClickUp để soạn thảo, định dạng và hoàn thiện các thỏa thuận và quy trình tiêu chuẩn (SOP), giúp bạn nhanh chóng xác định các điều khoản và giảm thiểu việc trao đổi qua lại.

Mẫu thỏa thuận thanh toán tổng quan

*Các mẫu thỏa thuận thanh toán tốt nhất (20 lựa chọn)

Mẫu miễn phí có ở khắp nơi, nhưng không phải tất cả đều đáng tin cậy khi xử lý vấn đề tiền bạc, vi phạm thời hạn hoặc khách hàng biến mất sau hóa đơn đầu tiên. Các mẫu thỏa thuận thanh toán được chọn lọc sau đây được thiết kế để tiết kiệm thời gian, ngăn chặn hỗn loạn và đảm bảo khía cạnh tài chính của hợp đồng hoạt động trơn tru nhất có thể:

1. Mẫu thỏa thuận thanh toán đơn giản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi, quản lý và ký kết các điều khoản thanh toán một cách dễ dàng với Mẫu Thỏa thuận Thanh toán Đơn giản ClickUp.

Đây không chỉ là một tài liệu Word thông thường với các ô trống để điền. Mẫu Thỏa thuận Thanh toán Đơn giản ClickUp được tích hợp trong quy trình làm việc của bạn, không nằm bên ngoài nó.

Điều đó có nghĩa là bạn không chỉ nhập tên và số — bạn có thể giao công việc, đặt ngày đáo hạn, tự động hóa nhắc nhở và đang theo dõi trạng thái thanh toán theo thời gian thực. Mọi thứ được tổ chức gọn gàng, kết nối và có thể thực hiện, vì vậy các thỏa thuận của bạn không chỉ nằm trong một thư mục — chúng thực sự được tuân thủ.

Bạn có thể biến hợp đồng thanh toán của mình thành một tài liệu động, có thể theo dõi, liên kết với các dự án, nhắc nhở, tự động hóa và quy trình làm việc của khách hàng. Nó được thiết kế để giữ mọi thứ rõ ràng, nhất quán và hiển thị.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Đặt các công việc lặp lại để kiểm tra lịch trình trả nợ

Sử dụng Trường Tùy chỉnh cho số tiền, phương thức và ghi chú

Thêm các bên liên quan vào chế độ xem và hợp tác với khách hàng trong thời gian thực

Kích hoạt email nhắc nhở tự động hoặc cảnh báo cho các ngày đáo hạn sắp tới

🔑 Phù hợp cho: Freelancer, nhóm nhỏ hoặc nhà cung cấp dịch vụ quản lý nhiều khách hàng cần theo dõi trực tiếp tất cả các thỏa thuận thanh toán.

📮ClickUp Insight: 39% cho biết sự bất ổn tài chính là nỗi lo lớn nhất khi xem xét một danh mục đầu tư — sự không chắc chắn là rào cản lớn nhất. Thay vì đoán xem thời gian và tiền bạc của bạn đi đâu, ClickUp cho phép bạn theo dõi mọi giờ làm việc trên từng dự án với tính năng theo dõi thời gian tích hợp. Bạn có thể gắn thẻ công việc theo khách hàng hoặc nguồn thu nhập, ghi lại giờ làm việc tính phí và sử dụng Trường Tùy chỉnh để ghi lại tỷ lệ hoặc thanh toán. Với bảng điều khiển trong ClickUp, bạn có thể theo dõi chính xác thời gian đầu tư, giá trị của nó và các dự án mang lại lợi nhuận cao nhất — tất cả đều được cập nhật theo thời gian thực.

2. Mẫu Thư Thỏa Thuận ClickUpe

Tải mẫu miễn phí Xác định các điều khoản và trách nhiệm của dự án với mẫu Thư Thỏa Thuận ClickUp.

Khác với các mẫu chung chung giới hạn mình chỉ tập trung vào các điều khoản cơ bản, Mẫu Thỏa thuận Bằng Văn bản ClickUp giúp bạn thiết lập kỳ vọng rõ ràng giữa các bên đồng thời duy trì phương pháp hợp tác.

Bạn không chỉ nhập các điều khoản vào tài liệu; bạn đang xây dựng trách nhiệm, dòng thời gian và điều khoản trực tiếp vào một quy trình làm việc có thể theo dõi và chỉnh sửa khi dự án phát triển. Mẫu này đặc biệt hữu ích khi tham gia vào một hợp tác mới hoặc dự án mới và muốn loại bỏ hoàn toàn sự nhầm lẫn kiểu “Tôi nghĩ chúng ta đã đồng ý…”.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm các điều khoản thanh toán cụ thể cho dự án bằng các trường tùy chỉnh

Theo dõi các giai đoạn của thỏa thuận bằng các trạng thái tùy chỉnh

Thu thập chữ ký điện tử và đang theo dõi quá trình phê duyệt thông qua ClickUp Tự động hóa

Tạo các bản xem trực quan về trách nhiệm bằng cách sử dụng chế độ xem Bảng

🔑 Phù hợp cho: Doanh nghiệp nhỏ hoặc nhà thầu phải xử lý nhiều thỏa thuận, muốn sự rõ ràng mà không phải theo dõi cập nhật qua email hoặc thư mục.

3. Mẫu thỏa thuận vay ClickUp

Tải mẫu miễn phí Bảo mật thông tin vay và quản lý điều khoản trả nợ với Mẫu Thỏa thuận Vay ClickUp

Không có chỗ cho sự hiểu lầm khi cho vay hoặc vay tiền. Mẫu Thỏa thuận Cho vay ClickUp không chỉ là một tài liệu điền thông tin — nó cài đặt một quy trình làm việc có cấu trúc cho mọi thứ từ tỷ lệ đến lịch trả nợ.

Mẫu này giúp bạn formalize một thỏa thuận có hiệu lực pháp lý đồng thời đang theo dõi từng giai đoạn của khoản vay theo thời gian thực. Dù là khoản vay một lần hay thanh toán định kỳ hàng tháng, mọi cập nhật, sửa đổi hoặc thay đổi trạng thái đều được ghi chép và hiển thị rõ ràng.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Theo dõi chi tiết khoản vay, số tiền nợ và thông tin người vay bằng các trường tùy chỉnh

Giao công việc cho từng bên để xem xét hoặc cập nhật các điều khoản thanh toán

Sử dụng trạng thái tùy chỉnh để theo dõi khoản vay từ bản nháp đến ký kết và hoàn thành

Theo dõi tiến độ vay và tuân thủ thanh toán với các công việc định kỳ và bảng điều khiển

🔑 Phù hợp cho: Cá nhân hoặc doanh nghiệp quản lý khoản vay nội bộ, tài trợ đối tác hoặc khoản ứng trước cho khách hàng cần sự rõ ràng mà không cần trao đổi qua lại.

🔎 Bạn có biết? 55% hóa đơn B2B tại Mỹ bị quá hạn. Nếu không có thỏa thuận thanh toán bằng văn bản, việc thực thi thời hạn thanh toán sẽ trở nên khó khăn hơn.

4. Mẫu thỏa thuận mua bán ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xây dựng, đang theo dõi và ký kết hợp đồng tại một nơi duy nhất với Mẫu Hợp đồng Mua bán ClickUp

Nếu bạn từng gặp tình huống điều khoản mua hàng bị lạc trong chủ đề email hoặc hợp đồng bị chôn vùi trong các thư mục trên desktop, đây chính là giải pháp dành cho bạn. Mẫu Thỏa thuận Mua hàng của ClickUp giúp bạn quản lý toàn bộ quy trình mua hàng — từ đàm phán đến chữ ký — mà không cần chuyển đổi giữa các nền tảng.

Nó cung cấp một địa điểm duy nhất để xác định điều khoản, phân công trách nhiệm và đang theo dõi các bước phê duyệt, đặc biệt khi có nhiều bên tham gia hoặc điều khoản có thể thay đổi.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để ghi lại các điều khoản thanh toán, điều kiện hoặc thông tin nhà cung cấp

Giao công việc cho việc xem xét thỏa thuận, phê duyệt pháp lý và chữ ký

Tạo tài liệu chia sẻ cho cả hai bên liên quan với cập nhật thời gian thực

Tự động hóa nhắc nhở hạn chót hoặc chia sẻ tài liệu sau ngày có hiệu lực

🔑Phù hợp cho: Các doanh nghiệp kinh doanh hợp tác với nhà cung cấp, đối tác B2B hoặc các bên liên quan khác muốn áp dụng hệ thống quản lý mua hàng linh hoạt, ưu tiên số hóa, giúp loại bỏ các điểm nghẽn và tránh nhầm lẫn trong công việc.

5. Mẫu thỏa thuận mua bán ClickUp

Tải mẫu miễn phí Soạn thảo, quản lý và hoàn thiện các điều khoản bán hàng nhanh chóng với Mẫu Thỏa thuận Mua bán và Bán hàng ClickUp

Mẫu Thỏa thuận Mua bán của ClickUp không chỉ đơn thuần là danh sách các mặt hàng được bán — nó được thiết kế để tối ưu hóa toàn bộ chu kỳ thỏa thuận cho việc mua bán. Bạn sẽ có một hệ thống tập trung để soạn thảo điều khoản, xem xét chi tiết thanh toán, xác định điều kiện và quản lý việc ký kết.

Không còn phải chuyển đổi giữa các tệp PDF, hộp thư đến hoặc thư mục trên desktop. Mọi thông tin của giao dịch — từ số tiền thanh toán đến các cột mốc giao hàng — đều được tập trung tại nơi nhóm của bạn cần.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi lại chi tiết sản phẩm hoặc dịch vụ bằng các trường tùy chỉnh

Gán các bước xem xét và phê duyệt bằng cách sử dụng trạng thái tùy chỉnh

Đặt các cột mốc thời gian và hạn chót giao hàng liên kết với ngày đáo hạn

Hợp tác giữa các bộ phận trong thời gian thực mà không cần rời khỏi nền tảng

Theo dõi tiến độ và thay đổi trên tất cả các thỏa thuận đang diễn ra trong một bảng điều khiển duy nhất

🔑Phù hợp cho: Các doanh nghiệp kinh doanh thường xuyên mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ cần một cấu trúc lặp lại cho hợp đồng bán hàng của họ, với khả năng hợp tác dễ dàng và đang theo dõi phiên bản.

6. Mẫu thỏa thuận hợp đồng nhà thầu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định rõ vai trò và dòng thời gian bằng mẫu thỏa thuận nhà thầu ClickUp

Tuyển dụng nhà thầu mà không có thỏa thuận bằng văn bản là rủi ro mà hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh không thể chấp nhận. Mẫu Thỏa thuận Nhà thầu của ClickUp giúp đơn giản hóa việc soạn thảo điều khoản, xác định phạm vi công việc, thiết lập thời hạn và xác định các điều khoản thanh toán — mà không bỏ sót chi tiết nào đang theo dõi.

Thay vì phải quản lý các hợp đồng qua các tài liệu Word và hộp thư đến, bạn sẽ có một không gian làm việc tập trung để tổ chức mọi thứ, từ ngày có hiệu lực đến các điều khoản về hành động pháp lý, tất cả đều đang được theo dõi theo thời gian thực.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xác định trách nhiệm và điều khoản thanh toán bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh

Tạo dòng thời gian cho các đầu việc với biểu đồ Gantt và cột mốc

Tự động hóa các nhắc nhở về thanh toán trễ, gia hạn hợp đồng hoặc kiểm tra trạng thái

Thu thập và lưu trữ các thỏa thuận đã ký trong một bảng điều khiển chia sẻ

Theo dõi các bên liên quan và tiến độ với quản lý công việc trực quan

🔑Phù hợp cho: Các doanh nghiệp kinh doanh hợp tác với freelancer, tư vấn viên hoặc nhà thầu bên thứ ba cần một thỏa thuận minh bạch và có thể thi hành với trách nhiệm rõ ràng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi sử dụng mẫu RFQ (Yêu cầu báo giá), hãy chuẩn hóa định dạng và tiêu chí để dễ dàng so sánh các phản hồi từ nhà cung cấp.

7. Mẫu Quản lý Hợp đồng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tập trung, đang theo dõi và tự động hóa mọi hợp đồng với mẫu quản lý hợp đồng ClickUp

Mẫu Quản lý Hợp đồng từ ClickUp không chỉ là công cụ đang theo dõi — nó là bảng điều khiển của bạn cho mọi hợp đồng đang hoạt động, dù là với khách hàng, nhà cung cấp hay các bên liên quan nội bộ. Thay vì mất dấu các ngày gia hạn, nghĩa vụ pháp lý hoặc điều khoản thanh toán, mẫu này mô tả một hệ thống toàn diện giúp tối ưu hóa quản lý hợp đồng.

Mẫu quản lý hợp đồng này bao gồm các chế độ xem như Danh sách Hợp đồng Chính, Mẫu Yêu cầu và Công cụ Theo dõi Tiến độ, được thiết kế để đơn giản hóa quy trình quản lý hợp đồng từ bản nháp đến lưu trữ.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Sắp xếp hợp đồng theo loại, bộ phận hoặc trạng thái bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh

Theo dõi dòng thời gian và ngày đáo hạn bằng biểu đồ Gantt và thẻ hạn chót

Xây dựng quy trình làm việc với các trạng thái như Soạn thảo, Kiểm tra, Đàm phán và nhiều trạng thái khác

Đặt cảnh báo cho các kỳ gia hạn sắp tới, các điều khoản hết hạn hoặc các sửa đổi cần thiết

Giữ tất cả tài liệu, hướng dẫn thanh toán và ghi chú của các bên liên quan trong một nền tảng chia sẻ duy nhất

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm pháp lý, quản lý mua sắm và trưởng bộ phận vận hành phải xử lý nhiều hợp đồng và cần một hệ thống tập trung để quản lý mọi thứ mà không cần phỏng đoán.

🔎 Bạn có biết? 25% các vụ phá sản ở Châu Âu liên quan đến việc khách hàng thanh toán trễ. Các thỏa thuận thanh toán chính thức có thể đóng vai trò như một lá chắn phòng ngừa, cung cấp cho kinh doanh cơ sở pháp lý để hành động trước khi các khoản thanh toán trễ trở nên mất kiểm soát.

8. Mẫu thỏa thuận thuê nhà ClickUp Texas

Tải mẫu miễn phí Tạo hợp đồng thuê nhà sẵn sàng cho người thuê tại Texas với Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà ClickUp

Hợp đồng thuê nhà ở Texas có những quy định riêng, và mẫu hợp đồng thuê nhà ClickUp Texas này giúp bạn tuân thủ quy định mà không phải lo lắng về các vấn đề pháp lý phức tạp. Mẫu này được thiết kế để đơn giản hóa mọi thứ từ điều khoản thuê nhà, phạt chậm thanh toán đến trách nhiệm cơ bản của từng bên.

Bạn có thể lưu trữ hồ sơ người thuê, đang theo dõi ngày đáo hạn thanh toán tiền thuê, cài đặt nhắc nhở cho việc gia hạn và lưu trữ mọi phiên bản hợp đồng thuê — tất cả trong một không gian làm việc hợp tác.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Ghi lại các điều khoản thuê quan trọng và lịch thanh toán bằng các trường tùy chỉnh

Đặt nhắc nhở cho việc gia hạn hợp đồng và ngày đáo hạn

Tạo hồ sơ người thuê và liên kết chúng với các tài liệu hợp đồng thuê cụ thể

Theo dõi các thỏa thuận cụ thể cho từng tài sản trên nhiều người thuê hoặc đơn vị

Tự động hóa thông báo về thanh toán trễ, phí thanh toán trước hoặc cập nhật pháp lý

🔑 Phù hợp cho: Chủ nhà, quản lý bất động sản hoặc đại lý bất động sản quản lý cho thuê tại Texas muốn bảo vệ quyền lợi của mình và đảm bảo tuân thủ pháp luật mà không gặp rắc rối trong giấy tờ.

➡️ Đọc thêm: Dự án tài trợ là gì? Vai trò và trách nhiệm của nhà tài trợ dự án

9. Mẫu thỏa thuận dịch vụ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định các deliverables, dòng thời gian và điều khoản thanh toán với Mẫu Thỏa thuận Dịch vụ ClickUp

Mọi doanh nghiệp kinh doanh dựa trên dịch vụ đều cần bảo vệ mình, và Mẫu Thỏa thuận Dịch vụ ClickUp được thiết kế để làm việc cần làm đó. Đây không chỉ là một tài liệu có thể tải xuống; nó là một không gian làm việc trực tuyến nơi bạn có thể xác định phạm vi, quản lý kỳ vọng và đồng bộ lịch thanh toán trong khi hợp tác với các bên liên quan.

Dù là dự án một lần hay mối quan hệ dựa trên hợp đồng dịch vụ, mẫu này đảm bảo cả hai bên đều thống nhất trước khi bắt đầu công việc.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định phạm vi công việc , sản phẩm đầu ra và dòng thời gian với tài liệu tùy chỉnh

Cài đặt và đang theo dõi các điều khoản thanh toán, bao gồm thu tiền hoặc phí một lần

Theo dõi tiến độ bằng cách sử dụng chế độ xem công việc và cập nhật trạng thái

Giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm để hợp tác và chỉnh sửa trực tiếp

Tập trung quản lý chỉnh sửa thỏa thuận, lịch sử phiên bản và các cột mốc ký kết

🔑 Phù hợp cho: Các freelancer, công ty dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ cần một cách thức rõ ràng, có thể theo dõi để chính thức hóa công việc với khách hàng và tránh những bất ngờ hoặc tranh chấp vào phút chót.

➡️ Đọc thêm: Thuê ngoài quản lý dự án: Lợi ích của việc thuê ngoài để quản lý kinh doanh của bạn

10. Mẫu thỏa thuận nhà cung cấp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định rõ các điều khoản của nhà cung cấp, các sản phẩm/dịch vụ phải giao và các khoản thanh toán với Mẫu Thỏa thuận Nhà cung cấp ClickUp

Dù bạn đang hợp tác với nhà cung cấp mới hay gia hạn hợp đồng với đối tác hiện tại, những kỳ vọng mơ hồ có thể dẫn đến những lỗi tốn kém. Mẫu Thỏa thuận Nhà cung cấp của ClickUp cung cấp một cách rõ ràng để liệt kê tất cả các chi tiết khóa, bao gồm điều khoản thanh toán, dòng thời gian giao hàng, mức độ dịch vụ và các điều khoản pháp lý.

Thay vì phải tìm kiếm các phiên bản hợp đồng trong hộp thư đến hoặc thư mục, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan đầy đủ về trách nhiệm, ngày đáo hạn và mọi sửa đổi đã thực hiện.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xác định điều khoản thanh toán cho nhà cung cấp, mô hình định giá và thời hạn giao hàng bằng các trường tùy chỉnh

Giao công việc kiểm tra và phê duyệt nội bộ với ngày đáo hạn và thẻ ưu tiên

Theo dõi thay đổi và tiến độ với các trạng thái tùy chỉnh như "Đang soạn thảo" hoặc "Đang xem xét"

Sử dụng bình luận và tự động hóa để đánh dấu các trường hợp chậm trễ, thông tin thiếu sót hoặc các thủ tục pháp lý cần thực hiện

Tạo một chế độ xem chia sẻ cho cả hai bên liên quan để đảm bảo sự đồng thuận về trạng thái của thỏa thuận

🔑 Phù hợp cho: Trưởng bộ phận mua sắm, quản lý vận hành hoặc bất kỳ ai tham gia vào công việc với nhà cung cấp bên ngoài cần cấu trúc, sự rõ ràng và kiểm soát hoàn toàn quy trình thỏa thuận.

🔎 Bạn có biết? Chủ doanh nghiệp nhỏ dành 10% thời gian trong ngày để theo đuổi các hóa đơn chưa thanh toán. Việc có các điều khoản thanh toán bằng văn bản giúp giảm bớt việc trao đổi qua lại bằng cách thiết lập kỳ vọng rõ ràng ngay từ đầu.

11. Mẫu tài khoản phải trả ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ vững ngày đáo hạn và quản lý thanh toán cho nhà cung cấp với mẫu ClickUp Accounts Payable Template

Việc theo dõi hóa đơn và lục lọi trong các bảng tính là cách nhanh nhất để bỏ lỡ ngày đáo hạn hoặc phải chịu phí trễ hạn. Mẫu Quản lý Tài khoản ClickUp giúp bạn thiết lập hệ thống đang theo dõi nghĩa vụ thanh toán, giám sát trạng thái hóa đơn và tự động hóa các công việc lặp lại — mà không cần quản lý chi tiết từng nhà cung cấp hoặc giao dịch.

Mẫu này là một bước chuyển đổi thông minh từ các phương pháp thủ công sang quy trình có thể mở rộng, theo dõi được và tiết kiệm thời gian.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Ghi chép hóa đơn theo ngày đáo hạn thanh toán ban đầu, loại thanh toán và tên nhà cung cấp bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh

Xem trước các khoản thanh toán sắp đến hạn và quá hạn qua chế độ xem lịch hoặc xem dạng danh sách

Tự động hóa nhắc nhở thanh toán và email theo dõi với tính năng tự động hóa của ClickUp

Tổ chức toàn bộ quy trình tài khoản phải trả thành các giai đoạn trạng thái như Mã hóa tiêu đề, Xác minh và Chuyển tiếp

Đang theo dõi cơ hội giảm giá hoặc phí bổ sung để dự báo chính xác

🔑 Phù hợp cho: Kế toán, nhóm tài chính hoặc chủ kinh doanh cần hệ thống quản lý chi phí có cấu trúc để giảm thiểu lỗi thủ công và duy trì mối quan hệ tốt với nhà cung cấp.

➡️ Đọc thêm: Các loại hợp đồng và cách quản lý chúng hiệu quả

12. Mẫu hợp đồng cho thuê ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo các điều khoản cho thuê rõ ràng, có hiệu lực pháp lý với Mẫu Hợp đồng Cho thuê ClickUp

Quản lý cho thuê mà không có hợp đồng vững chắc giống như lái xe mà không có bảo hiểm — rủi ro và tốn kém. Mẫu Hợp đồng Cho thuê ClickUp cung cấp cho chủ nhà và quản lý bất động sản một cấu trúc đáng tin cậy, sẵn sàng sử dụng để xác định các điều khoản thanh toán, quy tắc và trách nhiệm ngay từ ngày đầu tiên.

Tất cả các thông tin, từ chi tiết tiền thuê, tiền đặt cọc, quyền truy cập đến các khoản phạt chậm thanh toán, đều có thể được ghi chép và đang theo dõi trên một bảng điều khiển hợp tác duy nhất.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi chép số tiền thuê, ngày đáo hạn, phí và tiền đặt cọc bằng các trường tùy chỉnh

Giao công việc cho việc soạn thảo hợp đồng thuê, giao tiếp với người thuê và cập nhật hợp đồng

Đặt nhắc nhở cho việc gia hạn hợp đồng thuê và các cuộc đánh giá định kỳ với tính năng tự động hóa

Lưu trữ các thỏa thuận đã ký, hình ảnh tài sản và các cập nhật trong một nơi duy nhất

Sử dụng tài liệu, chế độ xem dạng danh sách và biểu đồ Gantt để theo dõi dòng thời gian của các thỏa thuận

🔑 Phù hợp cho: Chủ nhà độc lập, quản lý bất động sản hoặc đại lý cho thuê cần một thiết lập cho thuê gọn gàng, có tổ chức và có thể thi hành, mà không cần phải tạo lại từ đầu mỗi lần.

🔎 Bạn có biết? Chỉ 44% doanh nghiệp đã tự động hóa một số công việc quản lý công nợ (AR). Kết hợp thỏa thuận thanh toán mạnh mẽ với tự động hóa giúp theo dõi nhanh hơn, giảm lỗi và quản lý hiệu quả hơn các khoản phải thu.

13. Mẫu hóa đơn cho freelancer ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thu tiền từ khách hàng nhanh hơn và đang theo dõi mọi khoản thanh toán với mẫu hóa đơn tự do ClickUp

Thanh toán trễ và bảng tính lộn xộn có thể làm gián đoạn đà phát triển của bạn. Mẫu hóa đơn tự do ClickUp giúp quy trình thanh toán của bạn trở nên sắc bén, đơn giản và tập trung tại một nơi duy nhất.

Đây là hệ thống cho phép bạn ghi chép dịch vụ, theo dõi ngày đáo hạn, gửi nhắc nhở và theo dõi tiến độ mà không cần chuyển đổi giữa các nền tảng. Tất cả thông tin từ điều khoản thanh toán đến thông tin khách hàng đều được tổ chức gọn gàng và dễ dàng truy cập khi cần thiết.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tùy chỉnh từng hóa đơn với thông tin khách hàng, tỷ lệ và tóm tắt dịch vụ

Cài đặt nhắc nhở tự động hóa cho hóa đơn chưa thanh toán hoặc thanh toán trễ

Theo dõi tiến độ hóa đơn bằng các trạng thái Chờ xử lý, Đã thanh toán hoặc trạng thái tùy chỉnh

Theo dõi dòng thời gian và gửi thông báo nhắc nhở mà không cần rời khỏi ClickUp

Lưu trữ toàn bộ hồ sơ hóa đơn và thanh toán hoàn thành tại một nơi duy nhất

🔑 Phù hợp cho: Các freelancer và doanh nhân độc lập muốn duy trì quy trình lập hóa đơn chuyên nghiệp, hiệu quả và hoàn toàn kiểm soát — dù phải xử lý bao nhiêu khách hàng đi chăng nữa.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Khi quản lý giao dịch trực tuyến, đừng chỉ dựa vào cổng thanh toán của bạn — hãy sử dụng phần mềm quản lý kinh doanh tích hợp trực tiếp với hệ thống thanh toán và kiểm tra của bạn. ClickUp tối ưu hóa hoạt động và giúp phát hiện sự không nhất quán giữa các nhóm tài chính, hỗ trợ và sản phẩm trong thời gian thực.

14. Mẫu hóa đơn cho nhà thầu độc lập ClickUp

Tải mẫu miễn phí Gửi hóa đơn rõ ràng, chính xác với mẫu hóa đơn cho nhà thầu độc lập ClickUp

Nếu bạn đang phải xử lý nhiều khách hàng và dự án, điều cuối cùng bạn cần là một quy trình lập hóa đơn phức tạp làm chậm tiến độ công việc. Mẫu hóa đơn cho nhà thầu độc lập ClickUp giúp bạn dễ dàng lập hóa đơn cho công việc, giữ mọi thứ gọn gàng và nhận thanh toán đúng hạn.

Tất cả, từ điều khoản thanh toán đến phân tích thuế và ngày đáo hạn, đều được tích hợp vào một quy trình làm việc đơn giản có thể mở rộng theo sự gia tăng của khối lượng công việc.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Điền và đang theo dõi hóa đơn với các Trường Tùy chỉnh cho dịch vụ, tỷ lệ, thuế và phí

Sử dụng trạng thái "Đang chờ xử lý" và "Đã thanh toán" để theo dõi các khoản còn nợ

Tự động hóa email nhắc nhở cho hóa đơn chưa thanh toán và thay đổi trạng thái

Lưu trữ tất cả hợp đồng, hóa đơn và thông tin khách hàng trong một không gian làm việc chia sẻ

Dễ dàng truy cập lịch sử tài chính trên các dự án bằng các chế độ xem và bộ lọc tích hợp sẵn

🔑 Phù hợp cho: Các nhà thầu độc lập và tư vấn viên muốn quản lý quy trình lập hóa đơn một cách hiệu quả mà không cần giám sát từng giao dịch hoặc phải theo đuổi khách hàng để thu tiền.

15. Mẫu thỏa thuận thanh toán chữ ký

qua chữ ký

Mẫu thỏa thuận thanh toán của Signaturely được thiết kế với sự đơn giản và tính pháp lý. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các freelancer, nhà cho vay hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ cần một hợp đồng có thể tải xuống và điền thông tin.

Các mẫu này có sẵn ở định dạng PDF và Word, bao gồm tất cả các phần khóa: số tiền nợ, lịch trình trả nợ, trường hợp mặc định, điều chỉnh và luật áp dụng. Đây là lựa chọn lý tưởng khi bạn cần một hợp đồng nhanh chóng, không rườm rà để gửi, ký kết và lưu trữ ngay lập tức.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xác định rõ ràng các điều khoản thanh toán, số tiền phải trả và ngày đáo hạn

Xác định rõ hậu quả nếu người vay mặc định không thanh toán đúng hạn bất kỳ kỳ trả nợ nào

Thêm các điều khoản tùy chỉnh về chấm dứt hợp đồng, giải quyết tranh chấp hoặc luật áp dụng

Thu thập chữ ký của tất cả các bên liên quan để có một hợp đồng có hiệu lực pháp lý

Tải xuống và chỉnh sửa trong Word để tùy chỉnh linh hoạt

🔑 Phù hợp cho: Bất kỳ ai cần một thỏa thuận thanh toán đơn giản, chuyên nghiệp có thể tải xuống, điều chỉnh và gửi đi trong vài phút, mà không cần đăng nhập vào nền tảng hoàn chỉnh.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Thay vì dựa vào sự im lặng sau khi gửi hóa đơn, hãy bao gồm một điều khoản yêu cầu bên nợ xác nhận đã nhận yêu cầu thanh toán trong vòng 48 giờ. Dòng văn bản nhỏ này tạo ra một cơ sở pháp lý để xác nhận sự tham gia.

16. Mẫu thỏa thuận thanh toán Signeasy

qua Signeasy

Mẫu thỏa thuận thanh toán của Signeasy không chỉ đơn thuần là ghi chép số — đó là công cụ toàn diện để quản lý điều khoản thanh toán, chữ ký và quản lý tài liệu kỹ thuật số.

Dù bạn đang xử lý các khoản vay, hợp đồng thuê nhà hay thanh toán dịch vụ, mẫu này cung cấp cho chủ nợ và con nợ một khung pháp lý để quản lý nợ và ngăn chặn tranh chấp. Bạn có thể tùy chỉnh, ký kết và gửi mẫu — tất cả trên một nền tảng duy nhất.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi chép chi tiết khoản vay, tần suất thanh toán, tỷ lệ và điều khoản vi phạm

Xác định rõ ràng các khoản phạt chậm thanh toán và điều khoản chấm dứt hợp đồng

Tùy chỉnh các trường thông tin về phương thức thanh toán, chữ ký và luật áp dụng

Đính kèm lịch trả nợ chi tiết dưới dạng tệp đính kèm

Theo dõi trạng thái tài liệu, gửi nhắc nhở và thu thập chữ ký điện tử có giá trị pháp lý

🔑 Phù hợp cho: Khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc cá nhân muốn bỏ qua thủ tục giấy tờ, tránh nhầm lẫn trong thanh toán và chính thức hóa thỏa thuận nợ trong luồng hoàn toàn kỹ thuật số.

17. Mẫu thỏa thuận thanh toán đơn giản PandaDoc

qua PandaDoc

Mẫu thỏa thuận thanh toán đơn giản của PandaDoc dành cho bất kỳ ai cần một hợp đồng sẵn sàng sử dụng, nhanh chóng, có thể in và hợp pháp.

Dù là khoản vay cá nhân, giao dịch kinh doanh hay thỏa thuận thanh toán có cấu trúc, mẫu miễn phí này sẽ liệt kê chi tiết từ số tiền vay, tỷ lệ, phương thức thanh toán, phí trễ hạn đến điều khoản giải quyết tranh chấp — đồng thời, bạn có thể thêm chữ ký điện tử trực tiếp trên nền tảng.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi chép rõ ràng số tiền nợ, lịch trình trả nợ và các ngày đáo hạn

Xác định các trường hợp kích hoạt phạt chậm thanh toán hoặc các khoản phí khác

Bao gồm các phần pháp lý quan trọng như điều khoản tách biệt, chấm dứt hợp đồng và luật áp dụng

Thêm chữ ký điện tử bằng công cụ eSign tích hợp sẵn của PandaDoc

Tải xuống hoặc in thỏa thuận khi cần thiết cho hồ sơ cá nhân hoặc sử dụng offline

🔑 Phù hợp cho: Freelancer, chủ nhà hoặc doanh nghiệp nhỏ muốn có một thỏa thuận có cấu trúc pháp lý với tiện ích xuất file PDF và khả năng chữ ký trực tuyến.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm điều khoản tạm ngừng dịch vụ quy định rằng nếu thanh toán quá hạn hơn X ngày, tất cả dịch vụ hoặc sản phẩm sẽ bị tạm ngừng cho đến khi thanh toán được giải quyết. Điều khoản này không mang tính ép buộc nhưng thiết lập ranh giới và mang lại cho bạn một số lợi thế.

18. Mẫu thỏa thuận kế hoạch thanh toán eSignMyDocuments

qua eSign

Nếu bạn đang làm công việc với các khoản thanh toán theo kỳ hạn, Mẫu Thỏa thuận Kế hoạch Thanh toán từ eSign.com được thiết kế để quản lý tất cả các thành phần chính của lịch trình thanh toán có cấu trúc — hàng tháng, hàng tuần hoặc tùy chỉnh.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho các khoản vay cá nhân, tài chính không chính thức hoặc các thỏa thuận kinh doanh, nơi sự rõ ràng về các khoản thanh toán định kỳ và các khoản phạt tiềm năng là yếu tố khóa.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định số tiền vay, tỷ lệ và tần suất trả nợ

Xác định rõ các điều khoản về mặc định, phí trễ hạn và phạt thanh toán trước

Thêm các điều khoản tùy chọn như số dư được giảm giá, người đồng ký tên hoặc điều kiện thanh toán sớm

Ghi rõ hướng dẫn cụ thể về phương thức thanh toán và ngày đáo hạn

Tải xuống ở định dạng PDF, Word hoặc ODT để chỉnh sửa và sử dụng offline

🔑 Phù hợp cho: Cá nhân, bạn bè hoặc các nhà cho vay kinh doanh nhỏ muốn có một thỏa thuận linh hoạt, có thể in được với các kỳ vọng rõ ràng và các biện pháp bảo vệ pháp lý được tích hợp sẵn.

19. Mẫu thỏa thuận thanh toán Contractbook

qua Contractbook

Mẫu thỏa thuận thanh toán Contractbook cung cấp một cấu trúc chi tiết và có thể tùy chỉnh để mô tả các nghĩa vụ nợ giữa bên cho vay (Debtee) và bên vay.

Với tính năng hỗ trợ chữ ký điện tử và trường thông minh, mẫu này giúp cá nhân và doanh nghiệp dễ dàng formalize kế hoạch trả nợ.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xác định số tiền nợ, phương thức thanh toán và kế hoạch thanh toán tùy chỉnh trong Phụ lục A

Đặt điều khoản gia hạn rõ ràng trong trường hợp thanh toán trễ (ví dụ: toàn bộ số tiền còn lại phải thanh toán sau 15 ngày trễ hạn)

Bao gồm các điều khoản về bồi thường, chuyển nhượng quyền lợi, miễn trừ và giải quyết tranh chấp

Chỉ thực hiện các thay đổi với sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên

Lưu trữ và đang theo dõi hợp đồng trong Contractbook để tham khảo trong tương lai

⚖️ Ghi chú pháp lý: Các điều khoản gia tốc có thể bị hạn chế bởi luật địa phương; hãy xác nhận tính áp dụng trước khi thực thi.

🔑 Phù hợp cho: Freelancer, chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc các tổ chức cho vay cần formalize và quản lý các kế hoạch thanh toán có cấu trúc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn cung cấp dịch vụ — dù là làm việc tự do hay qua công ty — việc biết cách viết một thỏa thuận dịch vụ vững chắc là điều không thể thương lượng. Một thỏa thuận rõ ràng, có cấu trúc tốt sẽ bảo vệ bạn khỏi việc mở rộng phạm vi công việc, thanh toán chậm trễ và kỳ vọng không thống nhất. Học cách viết thỏa thuận dịch vụ và các điều khoản bắt buộc phải có trong đó.

20. Mẫu thỏa thuận thanh toán SignWell

qua SignWell

Mẫu thỏa thuận thanh toán của SignWell giúp mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và tập trung, với bố cục đơn giản được thiết kế để nhanh chóng xác định các điều khoản giữa bên cho vay và bên vay. Ngôn ngữ được sử dụng đủ trang trọng để có giá trị pháp lý nhưng cũng đủ đơn giản để những người không phải là luật sư có thể hiểu.

Mẫu không chứa các định dạng thừa thãi hay nội dung không cần thiết — chỉ bao gồm các yếu tố cơ bản: số tiền nợ, kế hoạch thanh toán, điều khoản mặc định và các biện pháp bảo vệ pháp lý như điều khoản giải phóng và ghi chú về thẩm quyền. Tài liệu đã sẵn sàng cho chữ ký điện tử ngay từ đầu, giúp bạn hoàn tất thỏa thuận trực tuyến trong vài phút mà không cần phải chuyển đổi các tệp PDF.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định và ghi chép số tiền vay, điều kiện và trách nhiệm

Thêm các điều khoản về thẩm quyền, bồi thường và mặc định mà không cần phỏng đoán pháp lý

Gửi để chữ ký và nhận thông báo khi cả hai bên đã ký

Tải xuống hoặc lưu trữ thỏa thuận một cách bảo mật sau khi hoàn thành

🔑 Phù hợp cho: freelancer, chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc cá nhân cần một thỏa thuận thanh toán hợp pháp, dễ ký kết mà không cần thuê luật sư.

Đảm bảo điều khoản thanh toán không thể sai sót với ClickUp

Thiếu điều khoản thanh toán hoặc kỳ vọng mơ hồ không chỉ gây nhầm lẫn—chúng còn làm mất thời gian, tiền bạc và niềm tin của bạn. 20 mẫu hợp đồng thỏa thuận thanh toán này được thiết kế để ngăn chặn chính xác những vấn đề đó.

Dù bạn đang quản lý hóa đơn khách hàng, cài đặt khoản vay hay soạn thảo hợp đồng cho nhà thầu hoặc nhà cung cấp, mẫu ClickUp (cùng một số tính năng bổ sung) giúp việc tạo, đang theo dõi và quản lý các cam kết tài chính trở nên dễ dàng hơn — cả về mặt pháp lý lẫn vận hành.

Tất cả đều được tích hợp sẵn, từ tự động hóa đến chữ ký điện tử và đang theo dõi công việc. Hãy loại bỏ sự rườm rà của các tệp PDF và email lộn xộn, và tối ưu hóa quy trình thanh toán của bạn từ đầu đến cuối.

Sẵn sàng kiểm soát các điều khoản thanh toán của bạn? Bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí.

Câu hỏi thường gặp về mẫu thỏa thuận thanh toán

Có, khi được cả hai bên ký kết và tuân thủ luật pháp địa phương.

Thường thì có, nhưng lãi suất và thông tin công bố được quy định — hãy kiểm tra quy định của khu vực pháp lý của bạn.

Thỏa thuận của bạn nên quy định các biện pháp khắc phục (phí trễ hạn, gia hạn, tạm ngừng dịch vụ hoặc thu hồi nợ).

Không phải lúc nào cũng cần—nhưng việc xem xét pháp lý là khôn ngoan đối với các khoản vay lớn, khoản vay có bảo đảm hoặc hợp đồng thuê nhà cụ thể theo quy định của từng bang.