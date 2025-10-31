Cách tự động hóa việc tạo giọng nói bằng AI (Công cụ, Quy trình làm việc & Trường hợp sử dụng)

Bạn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng hoàn thành, bạn đã chỉnh sửa video, đảm bảo hình ảnh sắc nét và kịch bản đã sẵn sàng. Bạn xem lại kịch bản một lần nữa và nhận ra phần lồng tiếng vẫn còn thiếu. Đó là lúc sự bực bội lại ập đến.

Không còn thời gian cho quy trình thông thường "vấp phải từ, khởi động lại, mất nhịp độ".

Hầu hết các dự án đều bị đình trệ ở giai đoạn này, bị mắc kẹt trong công việc tốn thời gian và không thể dự đoán được là thêm giọng nói. Tin tốt là bạn không cần phải tiếp tục việc cần làm theo cách này.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tự động hóa việc tạo giọng nói bằng AI. Ngoài ra, bạn còn khám phá cách ClickUp giúp quản lý kịch bản, công việc và quy trình xuất bản tất cả trong một nơi. 🤩

Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo giọng nói là gì?

Tạo giọng nói bằng AI chuyển đổi văn bản thành giọng nói mô phỏng các mẫu nói tự nhiên của con người. Công nghệ này dựa trên các mô hình học máy được đào tạo trên lượng lớn mẫu giọng nói để nắm bắt giọng điệu, nhịp điệu, khoảng nghỉ và cảm xúc.

Kết quả là những giọng nói biểu cảm, chân thực và linh hoạt, phù hợp với nhiều ngữ cảnh khác nhau. Với công cụ giọng nói AI, bạn có thể tạo ra giọng kể chuyện hoặc đối thoại chân thực chỉ trong nháy mắt.

🧠 Thông tin thú vị: Một công cụ AI đã có thể khôi phục giọng nói của nhà phát thanh huyền thoại người Anh Sir Michael Parkinson cho cả một loạt podcast gồm tám tập. Điều này chỉ chứng minh mức độ phát triển của công nghệ sao chép giọng nói (chưa kể đến cuộc tranh luận mà nó đã gây ra trên đường đi).

Sự khác biệt chính: Trình tạo giọng nói AI so với TTS truyền thống

Công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) bằng AI không phải là mới, nhưng sự khác biệt giữa các hệ thống cũ và các công cụ tạo giọng nói dựa trên AI ngày nay là rất đáng kể. Các công cụ TTS truyền thống được thiết kế để "đọc văn bản thành tiếng", tạo ra giọng nói robot có thể hoàn thành việc cần làm nhưng thiếu đi sự tự nhiên và luồng mượt mà.

Mặt khác, các công cụ tạo giọng nói bằng AI sử dụng học sâu để tái tạo giọng điệu, nhịp độ và cảm xúc một cách chân thực (đến mức có thể).

Dưới đây là sự khác biệt giữa chúng:

Aspect TTS truyền thống Trình tạo giọng nói AI Chất lượng giọng nói Giọng nói phẳng, cứng nhắc và dễ dàng nhận ra là giọng nói tổng hợp. Giọng nói tự nhiên, giàu cảm xúc và thường không thể phân biệt được với giọng nói của con người. Tính linh hoạt Giới hạn ở các cách phát âm cố định và giọng đọc đơn điệu. Giọng điệu động, tông giọng cảm xúc và tốc độ thích ứng. Tùy chỉnh Các điều khiển cơ bản như điều chỉnh tốc độ và cao độ. Kiểm soát chi tiết về giọng điệu, phong cách, giọng nói và nhịp điệu. Khả năng học hỏi Dựa trên quy tắc, không cần điều chỉnh theo ngữ cảnh. Học từ các tập dữ liệu giọng nói lớn, mô phỏng các mẫu giọng nói của con người. Tiềm năng sử dụng Phù hợp cho các công việc đọc đơn giản Đa năng cho việc lồng tiếng, xây dựng thương hiệu, ứng dụng và nội dung tương tác.

Lợi ích của việc tự động hóa việc tạo giọng nói

Việc áp dụng tự động hóa vào công việc giọng nói đang thay đổi cách âm thanh được tạo ra, phân phối và mở rộng quy mô. Hãy cùng xem qua một số lợi ích:

Giảm chi phí sản xuất: Loại bỏ chi phí cho thời gian thu âm tại studio, diễn viên lồng tiếng và việc thu âm lại.

Tăng tốc thời gian hoàn thành: Tạo giọng nói, chỉnh sửa hoặc thay đổi phong cách trong vài giây mà không cần quay lại nhiều lần hay qua giai đoạn hậu kỳ.

Mở rộng các tùy chọn ngôn ngữ và giọng điệu: Tạo giọng nói bằng các ngôn ngữ khác nhau hoặc giọng điệu vùng miền để tránh phải tổ chức thêm các phiên casting hoặc ghi âm.

Bảo đảm tính nhất quán của thương hiệu: Giữ nguyên giọng điệu, nhịp độ và phong cách nhất quán trong các tài liệu đào tạo, trải nghiệm sản phẩm hoặc chiến dịch để tạo nên một bản sắc giọng nói thống nhất.

Mở rộng nội dung: Tạo tài nguyên giọng nói hàng loạt cho video, ứng dụng hoặc giao tiếp mà không cần tốn nhiều tài nguyên.

Nâng cao tính khả dụng và bao quát: Thêm phần lồng tiếng, bản dịch hoặc hỗ trợ âm thanh để nội dung có thể sử dụng được cho đối tượng toàn cầu.

🔍 Bạn có biết? Jonathan Harrington, giáo sư ngôn ngữ học và giọng nói kỹ thuật số tại Đại học Munich, đã dành hàng thập kỷ nghiên cứu cách con người sản xuất âm thanh và giọng điệu. Dưới đây là những gì anh ấy chia sẻ về giọng nói AI: Trong 50 năm qua, đặc biệt là gần đây, các hệ thống tạo giọng nói/hợp thành giọng nói đã trở nên tốt đến mức thường rất khó phân biệt giữa giọng nói do AI tạo ra và giọng nói thật. Trong 50 năm qua, đặc biệt là gần đây, các hệ thống tạo giọng nói/hợp thành giọng nói đã trở nên tốt đến mức thường rất khó phân biệt giữa giọng nói do AI tạo ra và giọng nói thật.

Cách tự động hóa việc tạo giọng nói bằng AI

Vậy, làm thế nào để thực hiện điều đó? Ý tưởng biến một kịch bản thành âm thanh giống thật nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng bước quan trọng nhất là cài đặt một quy trình làm việc giúp tiết kiệm thời gian.

Và thế là chúng ta có ClickUp, ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc, giúp việc thiết lập này trở nên dễ dàng hơn. Nó kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện - tất cả đều được hỗ trợ bởi AI giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước về cách tự động hóa việc tạo giọng nói bằng AI (với sự hỗ trợ từ ClickUp). 👀

Bước #1: Chọn công cụ tạo giọng nói

Đầu tiên, hãy quyết định nguồn gốc của các bản ghi âm giọng nói AI của bạn. Có rất nhiều nền tảng tạo giọng nói AI tuyệt vời hiện có.

Sự lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu của bạn:

Bạn có coi việc cần làm là quan tâm đến sự đa dạng về giọng điệu và tông giọng không?

Bạn có cần quyền truy cập API để tích hợp vào quy trình làm việc của mình không?

Bạn muốn dành bao nhiêu ngân sách cho việc cấp phép và sử dụng?

🔍 Bạn có biết? Máy tính đầu tiên có thể 'hát' là IBM 7094 vào năm 1961. Nó đã phát ra bài hát 'Daisy Bell' trong một demo tổng hợp giọng nói sớm, điều này đã truyền cảm hứng cho cảnh HAL 9000 trong phim 2001: A Space Odyssey.

Bước #2: Chuẩn bị kịch bản hoặc văn bản đầu vào của bạn

Trước khi có thể tạo ra một bản lồng tiếng chất lượng, bạn cần có một kịch bản hoàn chỉnh và sẵn sàng để sử dụng.

Sử dụng ClickUp Tài liệu làm trung tâm chính cho việc viết, xem xét và hoàn thiện. Công việc cùng nhóm theo thời gian thực, để các nhà văn, trình chỉnh sửa và các bên liên quan đều có thể đồng bộ hóa.

Bạn cũng có thể thêm định dạng văn bản phong phú, bảng và liên kết vào nhiệm vụ ClickUp để giữ mọi thứ được tổ chức gọn gàng và dễ theo dõi. Nhờ đó, kịch bản của bạn sẽ được sắp xếp khoa học, dễ truy cập và sẵn sàng cho việc tự động hóa mượt mà sau này.

Hợp tác hiệu quả trong ClickUp Tài liệu Công việc trên kịch bản của bạn và đang theo dõi các thay đổi theo thời gian thực bằng ClickUp Tài liệu.

📌 Ví dụ: Nếu bạn đang xây dựng một loạt video hướng dẫn, hãy tạo một tài liệu với các phần cho phần giới thiệu, nội dung chính và kết thúc, và chia sẻ ghi chú. Các trình chỉnh sửa có thể để lại bình luận trên các dòng cụ thể trong khi các nhà văn điều chỉnh văn bản trực tiếp, với mọi thay đổi được đồng bộ ngay lập tức cho toàn bộ nhóm. Bạn cũng có thể thêm bảng để đang theo dõi ghi chú về nhịp độ hoặc phong cách giọng nói, và dấu trang để chuyển đổi giữa các phần khác nhau.

Quy trình làm việc ưu tiên giọng nói với ClickUp Brain Max

ClickUp Brain MAX biến không gian làm việc của bạn thành một phòng thu chuyển đổi giọng nói thành văn bản —giúp bạn soạn thảo kịch bản, để lại bản sửa đổi hoặc ghi lại cập nhật công việc chỉ bằng cách nói. Không cần gõ phím, không cần chuyển đổi công cụ, không cần “Tôi sẽ định dạng sau”.

Kết quả? Chu kỳ kịch bản nhanh hơn, ít sửa đổi hơn và ít rào cản hơn giữa ý tưởng → giọng nói → thực thi.

Lo lắng về giọng điệu của bạn? ClickUp Brain tinh chỉnh giọng đọc, loại bỏ những phần thừa và định dạng văn bản của bạn để có giọng đọc tự nhiên ngay trong tài liệu ClickUp của bạn.

Tạo ra các kịch bản sáng tạo và độc đáo với ClickUp Brain

Hãy xem nó như một trình chỉnh sửa kịch bản. Bạn có thể:

Sử dụng AI Writer for Công việc để hoàn thiện bản nháp thô hoặc thậm chí viết hộ bạn.

Thay đổi giọng điệu (chuyên nghiệp, thân thiện, sôi nổi) với Change Tone

Chạy định dạng Format for Speech để kịch bản của bạn được đọc như một người thật đang nói, với những khoảng dừng tự nhiên và luồng mượt mà.

Tóm tắt các phần dài hoặc mở rộng các phần ngắn phụ thuộc vào mức độ chi tiết bạn cần.

Kiểm tra ngay lập tức ngữ pháp, chính tả và độ rõ ràng.

Dịch kịch bản sang các ngôn ngữ khác nếu bạn đang mở rộng hoạt động sang các khu vực khác.

✅ Thử gợi ý này: Thêm các khoảng dừng để nhấn mạnh, giúp dễ theo dõi khi đọc to và tóm tắt thuật ngữ kỹ thuật thành 2-3 câu ngắn gọn.

Tìm hiểu thêm về ClickUp Brain:

Bước #3: Tự động hóa quy trình làm việc của bạn

Khi kịch bản của bạn đã sẵn sàng và âm thanh được tạo ra, hãy sử dụng ClickUp Automations.

Tạo các quy trình tự động hóa ClickUp tùy chỉnh với các điều kiện kích hoạt cụ thể

Bạn có thể xây dựng quy trình làm việc dựa trên nguyên tắc đơn giản: ‘Nếu điều này xảy ra, thì làm điều kia. ’

Ví dụ, bạn có thể thiết lập tự động hóa khi trạng thái tác vụ thay đổi thành ‘Audio Generated’. ClickUp tự động giao tác vụ cho trình chỉnh sửa, thông báo cho họ qua ClickUp Trò chuyện và di chuyển tác vụ vào danh sách ‘Chỉnh sửa’.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Các đại lý tự động hóa AI của ClickUp giúp dự án tiếp tục tiến triển mà không cần sự can thiệp của con người. Hệ thống sẽ theo dõi các tín hiệu kích hoạt, chẳng hạn như một công việc được đánh dấu hoàn thành, sau đó tự động thực thi chuỗi hành động tiếp theo. Điều này có nghĩa là các tệp tin sẽ được tạo ra, tệp đính kèm và chuyển đến đúng người nhận, các cập nhật được chia sẻ ngay lập tức với nhóm, và các công việc tiến độ sang giai đoạn tiếp theo mà không bị trì hoãn. Sử dụng ClickUp AI Autopilot Agents để xử lý các công việc lặp đi lặp lại

AI không chỉ dành cho các chuyên gia công nghệ—nó dành cho tất cả chúng ta. Từ kế hoạch bữa ăn đến quản lý tài chính, AI có thể đơn giản hóa toàn bộ ngày của bạn. Học cách thực hiện trong video dưới đây!

Hầu hết phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói thương mại đều đi kèm với chuỗi đính kèm: số lượng giọng nói giới hạn, giới hạn sử dụng, phí cấp phép và ít khả năng tùy chỉnh thực sự.

Công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói mã nguồn mở hỗ trợ trong trường hợp này.

Các công cụ này cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn quá trình đào tạo giọng nói, triển khai và mở rộng quy mô, giúp thoát khỏi chu kỳ phụ thuộc vào nhà cung cấp.

Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi về các công cụ tạo giọng nói AI tốt nhất. 💁

1. ClickUp

ClickUp đã được biết đến là một nền tảng không gian làm việc linh hoạt, tất cả trong một, tích hợp các công việc, tài liệu, trò chuyện, bảng trắng và tự động hóa vào một môi trường duy nhất.

Điều khiến nó đặc biệt hấp dẫn hiện nay là ClickUp Brain MAX, ứng dụng AI thông minh của ClickUp tích hợp sâu vào toàn bộ quy trình làm việc của bạn. Nó không chỉ "thêm AI" — mà còn kết nối với công việc thực tế của bạn (nhiệm vụ, tài liệu, trò chuyện, tích hợp) để bạn có một trợ lý thông minh duy nhất thay vì nhiều công cụ rời rạc.

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản Brain MAX

Tính năng nổi bật:

Môi trường làm việc thống nhất kết hợp các công việc, tài liệu, bảng điều khiển, bảng trắng, tự động hóa và các chế độ xem.

Quản lý lỗi đang theo dõi và quy trình làm việc mạnh mẽ: ghi lại lỗi, liên kết với tính năng/kế hoạch kiểm thử, tạo mẫu.

Trợ lý AI (“ClickUp Brain”) và các tính năng tự động hóa tích hợp sẵn để tạo tác vụ và tóm tắt từ công việc.

Rất linh hoạt: hỗ trợ các chế độ xem danh sách, bảng, lịch, Gantt và tích hợp sâu.

Giai đoạn giới hạn:

Đường cong học tập dốc do số lượng tính năng phong phú; người dùng mới có thể cảm thấy choáng ngợp.

Vấn đề về độ trễ hiệu suất và trải nghiệm trên thiết bị di động được báo cáo khi xử lý các không gian làm việc lớn hoặc nhiều công việc.

Giá cả:

Đánh giá & Nhận xét:

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

2. Coqui TTS

Coqui TTS là một dự án do cộng đồng phát triển, cung cấp các mô hình TTS dựa trên mạng thần kinh chất lượng cao. Nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và cung cấp các mô hình đã được đào tạo sẵn để sử dụng dễ dàng.

Tính năng nổi bật

Bộ xử lý giọng nói dựa trên mạng nơ-ron (Neural vocoder) với giọng nói tự nhiên.

Hỗ trợ đào tạo giọng nói đa ngôn ngữ và sao chép giọng nói từ các mẫu ngắn.

Tạo giọng nói thời gian thực và triển khai mô hình tùy chỉnh.

Phù hợp cho các nhà phát triển đang xây dựng trợ lý ảo, ứng dụng e-learning hoặc ứng dụng hỗ trợ truy cập.

Giai hạn

Yêu cầu thiết lập kỹ thuật cho việc tinh chỉnh giọng nói và lưu trữ mô hình.

Giấy phép sử dụng cho mục đích thương mại có thể khác nhau tùy thuộc vào mô hình.

Giá cả

Gói miễn phí có sẵn

Gói cơ bản: $9.90/tháng

Gói người tạo: $19.90/tháng

Gói Pro: $69,90/tháng

Đánh giá và nhận xét

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

📌 Phù hợp cho: Nhà phát triển muốn triển khai các giải pháp TTS tùy chỉnh trong các ứng dụng như trợ lý ảo, nền tảng học trực tuyến và công cụ hỗ trợ truy cập.

⚡ Thư viện mẫu: Mẫu Biên bản Cuộc họp của ClickUp giúp bạn ghi chép nội dung chương trình, điểm chính và các mục cần thực hiện trong một nơi duy nhất. Mẫu ghi chú cuộc họp giúp cuộc thảo luận của bạn được tổ chức khoa học và các quyết định được ghi chép đầy đủ, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.

3. Piper TTS

Piper TTS là hệ thống TTS nhẹ, nhanh và hiệu quả, được thiết kế cho các ứng dụng thời gian thực. Hệ thống này được tối ưu hóa về hiệu suất và có thể chạy trên nhiều thiết bị, bao gồm cả các nền tảng di động.

Tính năng nổi bật

Hệ thống TTS nhẹ nhàng, thời gian thực, được tối ưu hóa cho hiệu suất độ trễ thấp.

Công việc trên máy tính để bàn, máy chủ và hệ thống nhúng.

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và giọng nói có thể tùy chỉnh.

Hoàn toàn mã nguồn mở và thân thiện với bảo mật (chạy trên máy cục bộ)

Giai hạn

Yêu cầu thiết lập của nhà phát triển để tích hợp và quản lý mô hình.

Chất lượng giọng nói ổn định nhưng chưa đạt đến mức cao cấp thương mại.

Giá cả

Miễn phí và mã nguồn mở

Đánh giá và nhận xét

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

📌 Phù hợp cho: Các nhà quản lý cần phản hồi giọng nói thời gian thực, chẳng hạn như hệ thống định vị, kiosk tương tác và công nghệ hỗ trợ.

4. Hệ thống tổng hợp giọng nói Festival

Hệ thống tổng hợp giọng nói Festival là một hệ thống TTS toàn diện, đa năng được phát triển bởi Đại học Edinburgh. Hệ thống này cung cấp một giải pháp chuyển văn bản thành giọng nói hoàn chỉnh với nhiều API và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.

Tính năng nổi bật

Kiến trúc mô-đun, thân thiện với nghiên cứu cho các thí nghiệm TTS.

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và các API khác nhau.

Phù hợp cho các dự án giọng nói trong lĩnh vực học thuật, giáo dục và thí nghiệm.

Giai đoạn giới hạn

Không tự nhiên và biểu cảm bằng so với các công cụ TTS thần kinh.

Yêu cầu cấu hình thủ công và thiếu giao diện đơn giản.

Giá cả

Miễn phí và mã nguồn mở

Đánh giá và nhận xét

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

📌 Phù hợp cho: Nhà nghiên cứu, nhà phát triển và giảng viên muốn sử dụng công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản bằng AI cho các mục đích thí nghiệm, dự án học thuật hoặc phát triển các giải pháp giọng nói tùy chỉnh.

5. eSpeak NG

eSpeak NG (Next Generation) là một trình tổng hợp giọng nói nhỏ gọn, mã nguồn mở, hỗ trợ phạm vi ngôn ngữ rộng. Nó được biết đến chủ yếu nhờ kích thước nhỏ gọn và hiệu quả cao.

Tính năng nổi bật

Máy tổng hợp giọng nói cực kỳ nhỏ gọn và hiệu quả cho các thiết bị có tài nguyên giới hạn.

Hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ và phương ngữ.

Hoạt động như cả công cụ lệnh và thư viện để tích hợp.

Giai đoạn giới hạn

Chất lượng giọng nói robot so với hệ thống thần kinh

Biểu đạt và cảm xúc giới hạn trong giọng nói được tạo ra.

Giá cả

Miễn phí và mã nguồn mở

Đánh giá và nhận xét

Capterra: Không đủ đánh giá

G2: Không đủ đánh giá

📌 Phù hợp cho: Nhà phát triển, người đam mê công nghệ và các dự án hệ thống nhúng, nơi hiệu quả và hỗ trợ đa ngôn ngữ quan trọng hơn chất lượng giọng nói siêu thực tế.

Thách thức trong việc tự động hóa tạo giọng nói bằng AI

Tự động hóa việc tạo giọng nói bằng AI mang lại cả thách thức kỹ thuật và đạo đức, đặc biệt khi hướng đến sự chân thực và bảo mật.

Dưới đây là một số thách thức thường gặp:

Sử dụng sai mục đích và các vấn đề về nội dung

Giọng nói AI có thể được sao chép từ chỉ vài giây âm thanh ghi âm, đôi khi mà không cần sự đồng ý của người tạo ra giọng nói đó. Điều này đặt ra những vấn đề đạo đức nghiêm trọng và thậm chí là pháp lý.

Ngoài ra, các diễn viên lồng tiếng đã bày tỏ lo ngại về việc công việc của họ được sử dụng để đào tạo giọng nói tổng hợp mà không có sự thông báo đầy đủ hoặc bồi thường.

🔍 Bạn có biết? Một nữ diễn viên người Scotland đã trở thành đối tượng khi giọng nói của cô được sử dụng mà không có quyền truy cập cho các thông báo công cộng, dẫn đến việc hủy bỏ giọng nói AI.

Sự sâu sắc và tinh tế về cảm xúc

Ngay cả giọng nói AI có độ chân thực cao cũng có thể nghe chán.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng AI gặp khó khăn trong việc truyền đạt các tín hiệu cảm xúc tinh tế như sự đồng cảm hoặc sự mỉa mai. Đây là những yếu tố mà người nói tự nhiên điều chỉnh dựa trên ngữ cảnh.

Nếu thiếu đi sự tinh tế này, ngay cả một câu thoại được phát âm hoàn hảo cũng có thể trở nên trống rỗng, đặc biệt trong kể chuyện hoặc giao tiếp với bệnh nhân.

Sự thiên vị về giọng nói và sự loại trừ kỹ thuật số

Một nghiên cứu gần đây cho thấy các hệ thống giọng nói tổng hợp hoạt động kém hiệu quả hơn với các giọng địa phương, củng cố sự ưu tiên ngôn ngữ và vô tình loại trừ các giọng nói đa dạng.

Trong các cài đặt đa văn hóa, như hỗ trợ khách hàng toàn cầu hoặc học trực tuyến đa ngôn ngữ, điều này có thể làm suy giảm tính bao trùm và độ chính xác.

🧠 Thông tin thú vị: Diễn viên Val Kilmer, người đã mất giọng nói do ung thư họng, đã có giọng nói của mình được tái tạo tổng hợp dựa trên các bản ghi âm trước đây. Điều này giúp anh có thể tái hiện vai trò biểu tượng của mình trong Top Gun: Maverick.

Vấn đề về tin cậy và phát hiện

Người dùng thường không thể phân biệt được giọng nói là của con người hay do AI tạo ra. Thực tế, khoảng 80% người nghe có thể phân biệt giọng nói AI với giọng nói của con người, trong khi chỉ khoảng 60% có thể nhận diện chính xác giọng nói được tổng hợp.

Sự mờ nhạt của niềm tin này có thể gây ra vấn đề, đặc biệt nếu các đối tượng xấu lợi dụng giọng nói tổng hợp cho các hoạt động lừa đảo hoặc thông tin sai lệch.

📖 Xem thêm: Cách chuyển đổi ghi âm giọng nói thành văn bản

Bảo mật và mối đe dọa từ deepfake

Công nghệ giọng nói giả mạo (audio deepfakes) không còn là điều viễn tưởng. Trong nhiều vụ lừa đảo nổi tiếng, như việc CEO bị giả mạo để ủy quyền chuyển khoản gian lận, giọng nói AI chân thực đã bị lợi dụng như một công cụ tội phạm.

Thực tế, rủi ro này cũng thể hiện rõ ràng trong thông tin sai lệch về chính trị. Giọng nói được nhân bản bằng AI của các nhân vật công chúng đã được sử dụng trong các chiến dịch thông tin sai lệch có hại trong bầu cử.

🔍 Bạn có biết? Từ 'deepfake' là sự kết hợp giữa 'deep learning' và 'fake'. Những tác phẩm được tạo ra bằng AI này có thể hoán đổi khuôn mặt, điều chỉnh chuyển động môi và thậm chí tạo ra giọng nói mới, khiến chúng gần như không thể phân biệt được. Mặc dù thường được sử dụng cho mục đích giải trí, công nghệ này cũng đặt ra những thách thức lớn về xác thực trong tự động hóa giọng nói do AI tạo ra.

Cách ClickUp giúp bạn quản lý các dự án tạo giọng nói

Các nhóm thường phải quản lý nhiều công cụ khác nhau để theo dõi bản nháp, bản ghi âm và tệp cuối cùng, điều này làm chậm tiến độ công việc.

Như chúng ta đã tìm hiểu, ClickUp tích hợp tất cả những tính năng đó vào một không gian làm việc duy nhất. Hãy cùng xem cách bạn có thể tận dụng một số công cụ khác của ClickUp để quản lý quy trình tạo giọng nói của mình. 🔁

Tiêu chuẩn hóa yêu cầu

Để tránh phải tạo công việc từ đầu, hãy thiết lập một mẫu có đầy đủ các chi tiết khóa. Mẫu này có thể bao gồm các trường tùy chỉnh của ClickUp, thời hạn và người được giao nhiệm vụ (nghệ sĩ lồng tiếng, trình chỉnh sửa hoặc quản lý dự án).

Bạn cũng có thể thêm các trường như ‘ngôn ngữ’, ‘giọng điệu’ hoặc ‘hướng dẫn phong cách’ để đảm bảo mọi yêu cầu đều rõ ràng ngay từ đầu.

Quản lý tất cả các công việc tạo giọng nói với các trường tùy chỉnh của ClickUp

Để đảm bảo dự án diễn ra suôn sẻ, hãy thêm danh sách kiểm tra vào công việc để mô tả toàn bộ quy trình. Ví dụ: Kiểm tra kịch bản → Ghi âm giọng nói → Chỉnh sửa → Xuất bản.

Chuyển đổi các quy trình làm việc lặp lại thành mẫu ClickUp

Sau khi đã tạo một công việc chứa tất cả thông tin cần thiết, hãy lưu nó dưới dạng mẫu có thể tái sử dụng (ví dụ: ‘Yêu cầu lồng tiếng’).

📮 ClickUp Insight: 57% người bị gián đoạn trong các phiên làm việc tập trung đã lên kế hoạch, và 25% trong số những gián đoạn đó đến từ con người. 🤦🏾‍♂️ Nhưng bạn biết không? Nhiều câu hỏi khẩn cấp và các cuộc kiểm tra nhanh này có thể được tự động hóa bằng các Trợ lý AI, có thể cung cấp câu trả lời, cập nhật trạng thái và nhiều hơn nữa. Các Trợ lý Tự động của ClickUp có thể làm tất cả những việc cần làm đó và thậm chí xử lý các quy trình làm việc tùy chỉnh. Chỉ cần cài đặt các điều kiện kích hoạt, và bạn đã sẵn sàng!

Hiển thị từng giai đoạn

Để duy trì tiến độ các dự án tạo giọng nói, bạn cần nắm rõ tình trạng của từng công việc và tổng quan về lịch trình. ClickUp Views giúp bạn làm điều đó, cung cấp các cách linh hoạt để theo dõi tiến độ, phát hiện điểm nghẽn và đảm bảo hoàn thành đúng hạn.

Ví dụ, hãy xem chế độ xem bảng ClickUp đối tượng/kỳ/phiên bản.

Nếu bạn đang sản xuất nhiều video cùng lúc, bạn có thể cài đặt các cột cho các giai đoạn như Kịch bản → Kiểm tra → Giọng nói → Xuất bản. Khi mỗi công việc tiến triển, chỉ cần kéo nó từ cột này sang cột tiếp theo. Điều này giúp bạn dễ dàng nhận biết khi kịch bản tích tụ trong ‘Review’ hoặc khi bản ghi âm không được chuyển sang ‘Chỉnh sửa’.

Nhanh chóng xác định nơi các công việc bị tắc nghẽn với chế độ xem bảng ClickUp

Các nhóm có thể hợp tác trực tiếp trên bảng, thêm bình luận, chia sẻ tệp hoặc cập nhật chi tiết công việc theo thời gian thực. Bạn thậm chí có thể cài đặt giới hạn công việc đang thực hiện (WIP) để tránh quá nhiều dự án bị tắc nghẽn.

Khi cần cái nhìn tổng quan hơn, hãy chuyển sang chế độ xem dòng thời gian của ClickUp.

Hiển thị thời hạn và mối quan hệ phụ thuộc bằng chế độ xem dòng thời gian của ClickUp

Đối tượng/kỳ/phiên bản, lịch sản xuất của bạn hiển thị mọi công việc với ngày bắt đầu và ngày kết thúc, được sắp xếp theo bản đồ phụ thuộc. Một phiên ghi âm không thể bắt đầu cho đến khi kịch bản được duyệt, và việc phát hành sẽ không diễn ra cho đến khi quá trình chỉnh sửa hoàn tất. Với việc thêm các cột mốc quan trọng, bạn có thể làm nổi bật các điểm khóa như ‘Kiểm tra cuối cùng’ hoặc ‘Ngày ra mắt’, giúp dễ dàng đang theo dõi tiến độ hướng tới các cột mốc quan trọng.

Một người dùng chia sẻ: ClickUp rất hữu ích khi một dự án có nhiều công việc/công việc con và tất cả thành viên trong nhóm cần được cập nhật thông tin. Một thư mục hoặc danh sách được thiết kế tốt có thể dễ dàng thay thế việc giao tiếp qua email và Slack/MS Teams. Các chế độ xem khác nhau cũng giúp xác định ưu tiên và tạo dòng thời gian hiệu quả. ClickUp rất hữu ích khi một dự án có nhiều công việc/công việc con và tất cả thành viên trong nhóm cần được cập nhật thông tin. Một thư mục hoặc danh sách được thiết kế tốt có thể dễ dàng thay thế việc giao tiếp qua email và Slack/MS Teams. Các chế độ xem khác nhau cũng giúp xác định ưu tiên và tạo dòng thời gian hiệu quả.

Nếu bạn đang có công việc sử dụng nhiều công cụ như Gmail để giao tiếp với các bên liên quan và Dropbox để quản lý tệp âm thanh, điều này có thể trở nên mệt mỏi.

Kết nối với hệ thống công nghệ của bạn thông qua tích hợp ClickUp

Các tích hợp ClickUp kết nối trực tiếp hệ thống công nghệ của bạn với không gian làm việc.

Ví dụ: bạn có thể chèn một kịch bản Google Doc vào một nhiệm vụ ClickUp, đồng bộ hóa thời hạn với Lịch Google, hoặc liên kết các tệp âm thanh đã ghi từ lưu trữ đám mây để mọi thứ được tập trung tại một nơi. Nếu nhóm của bạn quản lý các chỉnh sửa trong Figma, các quy trình làm việc đó cũng được tích hợp trực tiếp vào ClickUp.

📖 Xem thêm: Top phần mềm ghi màn hình miễn phí không có watermark để sử dụng

Tối ưu hóa năng suất sản xuất với AI

ClickUp Brain hoạt động như trợ lý dự án tích hợp sẵn, giúp bạn theo dõi và quản lý các công việc tạo giọng nói một cách hiệu quả.

Yêu cầu ClickUp Brain hiển thị cập nhật dự án hoặc tóm tắt

Với Trợ lý Dự án AI điều hành, tất cả những việc cần làm là hỏi: ‘Những video nào vẫn đang chờ lồng tiếng?’ hoặc ‘Những công việc nào bị khối ở giai đoạn chỉnh sửa?’ Bạn sẽ nhận được câu trả lời ngay lập tức từ không gian làm việc của mình.

Ngoài ra, với ClickUp Enterprise Search, bạn có thể tìm kiếm kết quả từ khắp không gian làm việc và các công cụ kết nối của mình.

Vì vậy, nếu bạn cần kịch bản tiếng Pháp cập nhật được lưu trong chủ đề email tuần trước, hoặc bản nháp âm thanh mới nhất được lưu trữ trong ổ đĩa liên kết, ClickUp Brain sẽ hiển thị nó chỉ trong vài giây.

🚀 Lợi thế của ClickUp: ClickUp Brain MAX biến đổi quy trình làm việc của bạn với trí tuệ giọng nói tiên tiến, áp dụng trên toàn bộ môi trường làm việc. Sử dụng tính năng Talk-to-Text để ghi âm tin nhắn, công việc hoặc tài liệu. Điều này nhanh gấp 4 lần so với gõ phím! Phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản cũng cho phép bạn truy cập các mô hình AI cao cấp như GPT-4.1, Claude và Gemini, được tối ưu hóa tự động cho công việc của bạn. Tiết kiệm trung bình 1,1 ngày mỗi tuần và giảm chi phí đăng ký lên đến 88% với ClickUp Brain MAX

Xu hướng tương lai trong việc tạo giọng nói AI tự động hóa

Khi các mô hình AI ngày càng thông minh và linh hoạt hơn, công nghệ tạo giọng nói AI đang chuyển hướng sang các đặc điểm giống con người. Các nghiên cứu đang được tiến hành để phát triển giọng nói có khả năng nghe tự nhiên, phản hồi dựa trên ngữ cảnh, cảm xúc và ý định.

Dưới đây là một số xu hướng khóa đang định hình tương lai:

Tùy chỉnh cá nhân hóa cao và nhận thức ngữ cảnh: Cung cấp các tương tác được cá nhân hóa, dựa trên hành vi, sở thích của người dùng và dữ liệu ngữ cảnh.

Khả năng đa phương thức và đa ngôn ngữ: Hiểu và tạo giọng nói trên nhiều ngôn ngữ, xử lý các sắc thái ngôn ngữ phức tạp và tích hợp mượt mà với các giao diện văn bản, hình ảnh và video.

Tích hợp cho doanh nghiệp và y tế: Cho phép triển khai rộng rãi các giải pháp giọng nói AI trong dịch vụ khách hàng, y tế (công cụ chẩn đoán, trợ lý y tế) và hoạt động doanh nghiệp.

Trí tuệ cảm xúc và tiến bộ đạo đức: Tính năng nhạy cảm với cảm xúc, như nhận diện giọng điệu, tâm trạng và bối cảnh, để cung cấp phản hồi đầy sự đồng cảm. Đồng thời, có sự tập trung ngày càng cao vào quyền riêng tư, bảo mật và khung đạo đức.

📖 Xem thêm: Các công cụ tóm tắt cuộc họp AI tốt nhất

Đừng để giọng nói làm chậm tiến độ của bạn, hãy sử dụng ClickUp.

Tạo giọng nói không còn là công cụ ngách. Nó đang nhanh chóng trở thành một phần cốt lõi trong cách các nhóm sản xuất nội dung, phát triển ứng dụng và giao tiếp trên quy mô lớn.

Tuy nhiên, các nhà quản lý dự án thường quên rằng thách thức nằm ở việc tối ưu hóa quy trình làm việc. Bạn cần quản lý kịch bản, quá trình kiểm duyệt và các bước xuất bản để đảm bảo sản phẩm cuối cùng có thể sử dụng được.

ClickUp là giải pháp hoàn hảo cho điều này. Bạn có các mẫu công việc cho các yêu cầu nhất quán và các chế độ xem Bảng và dòng thời gian để đang theo dõi tiến độ. Tài liệu là không gian lý tưởng để lưu trữ kịch bản, trong khi ClickUp Brain là công cụ tuyệt vời để cập nhật tức thì.

Với những công cụ này, bạn đã có một studio sản xuất được tối ưu hóa.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! 📋

Câu hỏi thường gặp

1. Liệu giọng nói do AI tạo ra có thể thay thế giọng nói của con người không?

Không hoàn toàn. Giọng nói AI rất phù hợp cho các công việc như video đào tạo, demo sản phẩm hoặc cập nhật nội dung nhanh chóng, nơi tốc độ và khả năng mở rộng là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, đối với các dự án yêu cầu sự tinh tế về cảm xúc hoặc biểu đạt nghệ thuật, giọng nói của con người vẫn có ưu thế. Nhiều nhóm sử dụng kết hợp cả hai tùy thuộc vào dự án.

2. AI cải thiện độ chính xác của việc tạo giọng nói tự động hóa như thế nào?

Các hệ thống hiện đại học hỏi từ các tập dữ liệu khổng lồ và thích ứng với giọng điệu, ngữ điệu và nhịp độ. Với các tính năng như lọc tiếng ồn, nhận diện ngữ cảnh và ngữ điệu cảm xúc, giọng nói AI tự nhiên đang trở nên phổ biến hơn. Độ chính xác tiếp tục được cải thiện thông qua đào tạo liên tục và các vòng phản hồi thời gian thực.

3. Việc tạo giọng nói bằng AI có hợp pháp cho mục đích thương mại không?

Có, nhưng với điều kiện. Bạn có thể sử dụng giọng nói do AI tạo ra trong hầu hết các dự án thương mại, miễn là tuân thủ các điều khoản cấp phép của công cụ bạn đang sử dụng. Tuy nhiên, việc sao chép giọng nói của một người thật mà không có sự đồng ý có thể gây ra các vấn đề đạo đức và pháp lý. Luôn kiểm tra các điều khoản sử dụng trước khi đăng tải.

4. Tôi có thể tạo giọng nói bằng nhiều ngôn ngữ không?

Tất nhiên. Nhiều công cụ tạo giọng nói bằng AI hỗ trợ hàng chục ngôn ngữ và giọng điệu, giúp chúng trở nên hữu ích cho các nhóm toàn cầu, các chiến dịch tiếp thị địa phương hóa và nội dung học tập dễ tiếp cận.