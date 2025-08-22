Mẫu ngân sách phi lợi nhuận miễn phí cho kế hoạch tài chính thông minh hơn

Quản lý một tổ chức phi lợi nhuận đòi hỏi phải theo dõi sát sao tác động của mình. Nhưng cũng cần quan tâm đến nguồn thu nhập.

Mọi khoản đóng góp, chương trình và nỗ lực tiếp cận đều được liên kết trực tiếp với ngân sách. Mặc dù tài chính có thể không phải là phần thú vị nhất trong công việc, nhưng chính chúng là yếu tố giữ cho mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ.

Tin vui là bạn không cần phải sử dụng các công cụ đắt tiền hay bảng tính phức tạp để tổ chức công việc. Với các mẫu miễn phí phù hợp, việc lập ngân sách sẽ trở nên dễ dàng hơn và thậm chí mang lại cảm giác tự tin hơn.

Hướng dẫn này tổng hợp các mẫu ngân sách dễ sử dụng, phù hợp với tổ chức phi lợi nhuận, giúp bạn lập kế hoạch rõ ràng và chi tiêu hợp lý.

*mẫu ngân sách phi lợi nhuận là gì?

Mẫu ngân sách phi lợi nhuận là công cụ đơn giản giúp bạn lập kế hoạch, đang theo dõi và tổ chức tài chính của kinh doanh. Chúng cung cấp một cách thức có cấu trúc để tạo bản đồ nguồn thu nhập (như đóng góp, tài trợ hoặc sự kiện gây quỹ) và chi tiêu (như chi phí chương trình, lương nhân viên hoặc hoạt động hàng ngày).

Khác với các mẫu ngân sách kinh doanh thông thường, các mẫu này được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu riêng biệt của các tổ chức phi lợi nhuận. Điều đó có nghĩa là chúng thường bao gồm không gian dành cho đóng góp bằng hiện vật, báo cáo tài trợ hoặc phân biệt giữa quỹ có điều kiện và quỹ không có điều kiện.

➡️ Xem thêm: Phần mềm quản lý dự án tốt nhất cho thành công của tổ chức phi lợi nhuận

Các mẫu ngân sách phi lợi nhuận hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là bảng tóm tắt nhanh về các mẫu ngân sách phi lợi nhuận tốt nhất:

*điều gì làm nên một mẫu ngân sách phi lợi nhuận tốt?

Một mẫu ngân sách phi lợi nhuận mạnh mẽ nên hỗ trợ cả việc ra quyết định hàng ngày và lập kế hoạch dài hạn. Dưới đây là những yếu tố cần lưu ý:

thu nhập và chi phí rõ ràng: *Một mẫu ngân sách phi lợi nhuận tốt nên tổ chức các hóa đơn chi phí và nguồn thu nhập của bạn để quá trình lập ngân sách dễ dàng theo dõi và cập nhật

Báo cáo tài chính tích hợp : Các mẫu ngân sách hoạt động phi lợi nhuận hữu ích giúp bạn dễ dàng tạo báo cáo cho bảng, nhà tài trợ hoặc đơn xin tài trợ mà không cần chỉnh sửa lại toàn bộ bảng tính

Các phần riêng biệt cho chi phí: Các mẫu ngân sách tốt tách biệt chi phí hoạt động cốt lõi khỏi chi phí chương trình, giúp bạn đánh giá tác động và phân bổ nguồn lực một cách chính xác

Các danh mục có thể tùy chỉnh: Mỗi tổ chức phi lợi nhuận đều có đặc điểm riêng. Một mẫu linh hoạt cho phép bạn điều chỉnh các mục chi tiêu để phù hợp với Mỗi tổ chức phi lợi nhuận đều có đặc điểm riêng. Một mẫu linh hoạt cho phép bạn điều chỉnh các mục chi tiêu để phù hợp với ngân sách và mục tiêu dự án độc đáo của tổ chức mình

Hiển thị về tình hình tài chính: Các mẫu ngân sách phi lợi nhuận tốt nhất giúp bạn nắm rõ số tiền hiện có, chi tiêu đã thực hiện và nhu cầu tài chính trong tương lai, từ đó đưa ra quyết định thông minh

➡️ Xem thêm: Các công cụ AI không thể bỏ qua cho tổ chức phi lợi nhuận

mẫu ngân sách phi lợi nhuận tốt nhất*

Các nền tảng như ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, cung cấp nhiều mẫu ngân sách phi lợi nhuận để đơn giản hóa việc đang theo dõi chi phí, phân bổ nguồn vốn và lập kế hoạch tài chính.

Dưới đây là những mẫu ngân sách phi lợi nhuận tốt nhất mà chúng tôi cung cấp cho bạn:

mẫu ngân sách đơn giản ClickUp*

Tải miễn phí mẫu Đang theo dõi thu nhập và chi phí một cách dễ dàng với mẫu ngân sách đơn giản của ClickUp

Mẫu ngân sách đơn giản ClickUp cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về thu nhập và chi tiêu hàng tháng cũng như trong cả năm. Nó được thiết kế như một sổ cái linh hoạt cho ngân sách của tổ chức phi lợi nhuận, với các công việc đại diện cho thu nhập và chi phí, được phân nhóm và có nhãn rõ ràng để dễ theo dõi.

Các chế độ xem như Thu nhập, Chi phí và Tiền mặt ròng giúp bạn nắm rõ nguồn tiền đang được sử dụng, nguồn thu nhập và số tiền còn lại. Bạn có thể sử dụng chúng để phân loại thu nhập và xác định các hạng mục chi tiêu cao.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nhóm chi phí chương trình để tăng tính hiển thị và quản lý chi phí hiệu quả hơn

Xem chế độ xem tổng quan chi tiết về tất cả các giao dịch tài chính trong một năm theo loại tài khoản

Dễ dàng xuất và chia sẻ báo cáo và ngân sách của bạn với các thành viên Bảng

🔑 Phù hợp cho: Tổ chức phi lợi nhuận và cá nhân đang tìm kiếm một mẫu cơ bản để quản lý thu nhập, chi phí và tiến độ tài chính tổng thể.

🧠 Thú vị: Thuật ngữ ‘budget’ có nguồn gốc từ từ tiếng Pháp bougette, có nghĩa là một túi da nhỏ hoặc túi xách!

2. Mẫu ngân sách tiếp thị ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch thành công với mẫu ngân sách tiếp thị của ClickUp

Mẫu ngân sách tiếp thị của ClickUp giúp bạn xác định mục tiêu, dòng thời gian, chi tiêu và kết quả, đảm bảo rằng kế hoạch cho mỗi quý luôn rõ ràng và đi đúng hướng.

Tất cả các chiến dịch của bạn được tổ chức theo loại và quý, với các trường ngân sách, chi tiêu và số dư tự động tính toán cho bạn. Bạn có thể điều chỉnh chi tiết chiến dịch theo thời gian thực và chế độ xem cập nhật tiến độ tài chính ngay lập tức.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đang theo dõi chi tiêu hàng quý so với ngân sách theo kế hoạch

Phân loại các chiến dịch gây quỹ theo loại để duy trì sự tổ chức và so sánh chi tiêu

Cập nhật tác động, nỗ lực và trạng thái một cách nhanh chóng với các trường có thể chỉnh sửa

🔑 Phù hợp cho: Nhóm marketing muốn tập trung vào hiệu quả mà không mất kiểm soát ngân sách.

📮 ClickUp Insight: Chỉ 15% quản lý kiểm tra khối lượng công việc trước khi giao nhiệm vụ mới. 24% còn lại giao nhiệm vụ dựa hoàn toàn vào thời hạn dự án. Kết quả là gì? Các nhóm thường bị quá tải, không được tận dụng hết khả năng hoặc kiệt sức. Nếu không có cái nhìn tổng quan theo thời gian thực về khối lượng công việc, việc cân bằng chúng không chỉ khó khăn—mà gần như là không thể. Các tính năng Giao việc và Ưu tiên được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp giúp bạn giao việc một cách tự tin, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm dựa trên sức chứa, thời gian rảnh và kỹ năng thực tế. Thử ngay các thẻ AI để có cái nhìn tổng quan tức thì, có ngữ cảnh về khối lượng công việc, hạn chót và ưu tiên. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên bằng cách sử dụng ClickUp Automations — dẫn đến tăng 12% hiệu quả công việc.

3. Mẫu ngân sách dự án ClickUp với WBS*

Tải miễn phí mẫu Quản lý tất cả dữ liệu dự án của bạn tại một nơi duy nhất với mẫu ngân sách dự án ClickUp kèm theo WBS

Mẫu ngân sách dự án của ClickUp với WBS giúp bạn chia nhỏ các công việc thành các phần nhỏ dễ quản lý, phân bổ ngân sách rõ ràng cho từng phần. Bằng cách sử dụng phương pháp phân chia công việc có cấu trúc, bạn sẽ thấy được những gì cần phải làm, thời gian và chi phí cần thiết cho từng giai đoạn, cũng như những gì sẽ xảy ra nếu có sự chậm trễ trong tiến độ.

Tất cả được tổ chức theo giai đoạn dự án, giúp bạn dễ dàng phân công trách nhiệm, điều chỉnh dòng thời gian và đang theo dõi chi phí khi dự án tiến độ.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia dự án thành các công việc nhỏ hơn và phân bổ nguồn lực một cách hợp lý

Dời lịch các công việc và điều chỉnh thời lượng bằng cách kéo và thả

Phân loại các công việc theo trạng thái bằng mã màu sắc và nhóm chúng theo giai đoạn để dễ dàng theo dõi

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án phụ trách các dự án phi lợi nhuận đa giai đoạn cần cấu trúc, hiển thị và sự rõ ràng về ngân sách.

📢 Thông báo ClickUp: Làm cho việc lập ngân sách trở nên dễ dàng với sự hỗ trợ tức thì từ ClickUp Brain. Trợ lý AI này giúp bạn nhận diện xu hướng ngân sách dựa trên dữ liệu lịch sử và đề xuất các mẹo tối ưu hóa để phân bổ nguồn lực và quản lý dự án hiệu quả. Phân tích báo cáo ngân sách để nắm bắt xu hướng, lợi nhuận và tóm tắt ngân sách ngay lập tức với ClickUp Brain

4. Mẫu ngân sách kinh doanh ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo và quản lý ngân sách một cách dễ dàng với mẫu ngân sách kinh doanh của ClickUp

Khi chi tiêu của bạn vượt quá kế hoạch và bạn không nhận ra điều đó cho đến khi quá muộn, điều gì sẽ xảy ra? Mẫu ngân sách kinh doanh của ClickUp đảm bảo tình huống này không xảy ra. Nó giúp xây dựng nền tảng cho một quy trình lập ngân sách ổn định và có cơ sở thông tin xuyên suốt các hoạt động kinh doanh của bạn.

Từ doanh thu, lương thưởng đến chi phí hoạt động và ngân sách hàng tháng, mẫu ngân sách này sắp xếp mọi thứ một cách gọn gàng. Chi phí được phân loại theo danh mục, giúp bạn đang theo dõi chi phí, nhận diện xu hướng và lập kế hoạch một cách có mục tiêu.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng các Trường Tùy chỉnh như Loại hình công việc, Loại sản phẩm và Giá trị dự kiến để lưu trữ thông tin quan trọng

Xem tổng quan ngân sách theo loại hoặc có cái nhìn tổng quan về toàn bộ ngân sách với nhiều chế độ xem khác nhau

Ghi chép dữ liệu tài chính chi tiết bằng các biểu mẫu tích hợp sẵn

🔑 Phù hợp cho: Các doanh nghiệp kinh doanh muốn có chế độ xem tổng quan về thu nhập, chi phí và chi phí nhóm.

5. Mẫu ngân sách sự kiện ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch cho các sự kiện thành công với mẫu ngân sách sự kiện của ClickUp

Bí quyết để tổ chức một sự kiện gây quỹ thành công nằm ở việc giữ mọi chi tiết được tổ chức gọn gàng, trong phạm vi ngân sách và đúng thời hạn. Và mẫu ngân sách sự kiện của ClickUp sẽ giúp bạn đạt được điều đó!

Với công cụ này, bạn có thể quản lý nhiều sự kiện trong một nơi duy nhất, từ phân công công việc, đang theo dõi nhà cung cấp đến chi phí chương trình và cập nhật thời gian thực. Nó giúp bạn phân loại từng sự kiện theo loại, đối tượng và địa điểm, đồng thời theo dõi sát sao số tiền đã chi so với kế hoạch ban đầu.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giao nhiệm vụ cho đồng đội kèm theo ngày đáo hạn, ưu tiên và ngân sách được phân bổ

Quản lý thông tin nhà cung cấp, báo giá và hóa đơn tại một nơi duy nhất

Chế độ xem công việc theo trạng thái, bao gồm Việc cần làm, Tiến độ và Hoàn thành

🔑 Phù hợp cho: Những người tổ chức sự kiện và nhóm muốn có khả năng hiển thị và kiểm soát đầy đủ về ngân sách và logistics.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng danh sách Địa điểm/Dịch vụ làm bảng tóm tắt kế hoạch sự kiện. Tải lên hình ảnh, lưu thông tin liên hệ và ghi chú nhanh sau mỗi lần tương tác với nhà cung cấp, để lần sau khi lập kế hoạch, bạn đã biết ai đã hoàn thành và ai chưa. Lập kế hoạch địa điểm cho các sự kiện và chương trình tiếp cận cộng đồng bằng chế độ xem bản đồ của ClickUp

6. Mẫu quản lý dự án có ngân sách ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đảm bảo các dự án của bạn luôn nằm trong ngân sách với mẫu quản lý dự án có ngân sách của ClickUp

Mẫu Quản lý Dự án Có Ngân sách của ClickUp giúp bạn theo dõi ngân sách và dòng thời gian dự án một cách hiệu quả. Mẫu này được thiết kế để giúp bạn tạo bản đồ các công việc với chi tiết ngân sách được tích hợp sẵn, giúp bạn không bao giờ phải quản lý một cách mù quáng.

Nó cho phép bạn ước tính, phân bổ và thực hiện với sự hiểu biết đầy đủ về tác động tài chính ở mọi giai đoạn. Với các trường thông tin rõ ràng về chi phí, nỗ lực và trạng thái, việc duy trì tiến độ dự án mà không vượt quá ngân sách trở nên dễ dàng hơn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thêm ước tính chi phí và đang theo dõi chi tiêu thực tế khi công việc có tiến độ

Nhận cảnh báo sớm về việc vượt ngân sách với các công thức tích hợp sẵn

Xác định dòng thời gian dự án và các cột mốc thông qua thảo luận tích cực với nhóm của bạn

🔑 Phù hợp cho: Nhóm quản lý dự án có ngân sách cố định cần quản lý dòng thời gian và chi tiêu.

7. Mẫu quản lý chi phí dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch và kiểm soát chi phí trong suốt chu kỳ dự án với mẫu quản lý chi phí dự án của ClickUp

Trước khi bắt đầu bất kỳ công việc nào, câu hỏi luôn đặt ra là: Dự án này sẽ tốn bao nhiêu tiền? Mẫu Quản lý Chi phí Dự án của ClickUp cung cấp cho bạn một cách rõ ràng và có cấu trúc để thu thập ước tính, đang theo dõi sự phê duyệt và duy trì kỳ vọng tài khoản thực tế.

Với các biểu mẫu tích hợp để nộp đề xuất, phân tích chi phí chi tiết và bảng theo dõi trạng thái phê duyệt, nó đảm bảo mọi người đều được cập nhật thông tin.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nộp yêu cầu ngân sách dự án với biểu mẫu nội bộ sẵn sàng chia sẻ

Theo dõi trạng thái phê duyệt chỉ với một cái nhìn và dễ dàng đẩy các yêu cầu tiến triển

Hiển thị các mốc thời gian và dòng thời gian ngân sách trên lịch tích hợp sẵn

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án phi lợi nhuận cần một cách thức hợp tác để đang theo dõi và phê duyệt chi phí dự án.

8. Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp

Tải miễn phí mẫu Chuẩn bị các đề xuất thuyết phục và chi tiết với mẫu đề xuất ngân sách của ClickUp

Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp giúp bạn xây dựng một đề xuất thuyết phục cho dự án tiếp theo. Mẫu này được cài đặt với tất cả các thành phần cần thiết để trình bày đề xuất của bạn một cách rõ ràng, từ tổng quan dự án, hợp đồng đến phân tích chi phí chi tiết.

Các phần dành cho nhân sự, vật tư (như văn phòng phẩm), logistics và sự kiện đã được tích hợp sẵn với các trang con, giúp bạn không cần phải bắt đầu từ đầu. Mỗi phần được thiết kế để giúp các thành viên Bảng nắm bắt toàn cảnh và đưa ra quyết định tài trợ một cách tự tin.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Trình bày tóm tắt dự án, mục tiêu và dòng thời gian trong một tài liệu duy nhất

Sử dụng bảng để ước tính chi tiêu một cách dễ dàng và rõ ràng

Giữ mọi thứ có thể chia sẻ và chỉnh sửa để hợp tác thời gian thực với mẫu đề xuất ngân sách này

🔑 Phù hợp cho: Người lãnh đạo dự án hoặc các nhóm chuẩn bị hồ sơ xin tài trợ hoặc đề xuất dự án phi lợi nhuận cho khách hàng.

Ưu đãi đặc biệt: Soạn thảo, tổ chức và chia sẻ đề xuất dự án, báo cáo ngân sách và đang theo dõi chi phí trong một không gian liền mạch với ClickUp Tài liệu. Hợp tác thời gian thực, nhúng bảng và dòng thời gian, và liên kết các công việc liên quan để đảm bảo mọi thứ luôn kết nối, rõ ràng và sẵn sàng cho việc xem xét.

9. Mẫu Báo cáo Chi tiêu Hàng tháng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi và báo cáo chi phí hàng tháng với mẫu báo cáo chi phí hàng tháng của ClickUp

Mẫu Báo cáo Chi phí Hàng tháng của ClickUp là lựa chọn lý tưởng để ghi chép chi phí thực tế của chương trình một cách rõ ràng và hiệu quả. Mẫu này hướng dẫn bạn điền thông tin nhân viên và phân loại chi phí như đi lại, lưu trú, bữa ăn và nhiều hạng mục khác, giúp bạn dễ dàng tổ chức và theo dõi chi tiêu.

Mẫu này bao gồm một phần riêng biệt tổng hợp tất cả các loại chi phí, trong khi phần chi tiết cho phép bạn thêm ngày, mô tả và số tiền cho từng khoản chi.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép chi phí với các danh mục dễ sử dụng, được thiết kế riêng cho các chi phí phổ biến

Giữ tổng số chính xác với các trường tổng phụ và tiền tạm ứng

Cung cấp mô tả chi tiết cho mỗi mục nhập chi tiêu, kèm theo loại, ngày và tài khoản

phù hợp cho: *Nhân viên và quản lý muốn đang theo dõi chi phí hàng tháng một cách minh bạch.

➡️ Xem thêm: Mẫu ngân sách dự án miễn phí trong Excel và ClickUp

10. Mẫu Báo cáo Ngân sách ClickUp

Tải miễn phí mẫu Nhà cung cấp cái nhìn tổng quan chi tiết về hiệu quả hoạt động của bạn với mẫu báo cáo ngân sách của ClickUp

Mẫu Báo cáo Ngân sách của ClickUp đặt hiệu quả tài chính của bạn lên Front, giúp bạn dễ dàng nhận ra những mục tiêu đã đạt được và những lĩnh vực cần cải thiện.

Mẫu này phân tích chi tiết giữa chi phí thực tế và dự kiến theo từng tháng, kèm theo không gian để ghi chú. Ngoài ra, nó còn cung cấp tổng quan hàng năm và tóm tắt so sánh, giúp bạn nắm bắt cả bức tranh tổng thể lẫn các chi tiết cụ thể.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia các khoản thu và chi theo khu vực

Nhấn mạnh các chênh lệch và thêm ghi chú để có cái nhìn sâu sắc hơn

Theo dõi xu hướng hàng năm

🔑 Phù hợp cho: Chủ kinh doanh và nhóm tài chính muốn phân tích chi tiêu và nâng cao độ chính xác trong lập ngân sách.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm biểu đồ hoặc đồ thị vào báo cáo để minh họa xu hướng và sự chênh lệch. Điều này giúp trình bày dữ liệu tài chính trở nên sinh động hơn và giúp các thành viên Bảng nắm bắt các điểm khóa nhanh chóng hơn.

11. Mẫu Quản lý Tài chính ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý tài chính của bạn một cách hiệu quả với mẫu quản lý tài chính của ClickUp

Muốn giữ cho tài chính công ty của bạn được tổ chức gọn gàng và dễ dàng theo dõi? Mẫu Quản lý Tài chính của ClickUp sẽ đưa mọi khía cạnh của quy trình tài chính phi lợi nhuận của bạn vào một không gian kết nối duy nhất.

Quỹ đóng góp, hóa đơn, khoản thanh toán, đơn đặt hàng và nhiều hơn nữa được sắp xếp gọn gàng, giúp nhóm của bạn biết chính xác nơi cần tìm và việc cần làm tiếp theo.

Sử dụng nó để tạo báo giá, theo dõi dòng thời gian hóa đơn, quản lý chi tiết sản phẩm và dịch vụ, và cập nhật hồ sơ chi phí mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đang theo dõi các giai đoạn báo giá, tiến độ hóa đơn và lịch thanh toán một cách rõ ràng

Quản lý thông tin nhà cung cấp, chi phí và tài liệu trong các trường đã được thiết lập sẵn

Truy cập các quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) có thể chỉnh sửa để duy trì chất lượng dịch vụ nhất quán và minh bạch

🔑 Phù hợp cho: Nhóm tài chính và vận hành sẵn sàng tối ưu hóa chi tiêu, đang theo dõi và lưu trữ tài liệu kinh doanh.

➡️ Xem thêm: Phần mềm và công cụ tài khoản AI tốt nhất

12. Mẫu lập kế hoạch sự kiện phi lợi nhuận ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức và thực hiện các sự kiện hiệu quả với mẫu lập kế hoạch sự kiện phi lợi nhuận của ClickUp

Lập kế hoạch cho một sự kiện phi lợi nhuận đòi hỏi sự chính xác và phối hợp chặt chẽ giữa tất cả các nhóm tham gia. Mẫu lập kế hoạch sự kiện phi lợi nhuận của ClickUp tạo ra một không gian chung nơi các dòng thời gian, công việc và trách nhiệm được đồng bộ hóa.

Nó là nhà cung cấp các danh sách công việc có cấu trúc để đang theo dõi các giai đoạn sự kiện, công việc chi tiết và luồng phê duyệt, giúp các nhóm tập trung vào những điều quan trọng và thúc đẩy các tổ chức phi lợi nhuận hướng tới tác động lớn hơn.

Được phát triển bởi ClickUp for Non-Profits, nền tảng này cung cấp bộ công cụ được thiết kế riêng để hỗ trợ quy trình làm việc độc đáo của bạn. Bạn có thể phân công tình nguyện viên và nhân viên, theo dõi tiến độ tài trợ theo thời gian thực, và sử dụng các trường tùy chỉnh để ghi lại các chi tiết khóa.

Bạn có thể hình dung toàn bộ kế hoạch sự kiện từ nhiều chế độ xem khác nhau và sử dụng tính năng theo dõi thời gian để quản lý giờ làm việc của tình nguyện viên. Ngoài ra, với các biểu mẫu tích hợp, bạn có thể dễ dàng thu thập đơn đăng ký tình nguyện hoặc phản hồi, trong khi bảng điều khiển tích hợp cung cấp cái nhìn tổng quan nhanh chóng về trạng thái của nhóm.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hình dung lịch trình sự kiện và thời gian cần thiết để hoàn thành các công việc với biểu đồ Gantt

Lên ý tưởng và lưu trữ tất cả tài nguyên bổ sung tại một nơi duy nhất

Theo dõi tiến độ của từng công việc với tính năng đang theo dõi hoàn thành tự động

🔑 Phù hợp cho: Nhóm phi lợi nhuận tổ chức các chiến dịch, sự kiện gây quỹ hoặc hoạt động cộng đồng.

13. Mẫu Báo cáo hàng năm cho tổ chức phi lợi nhuận ClickUp

Tải miễn phí mẫu Trình bày thành tựu của bạn với mẫu báo cáo hàng năm cho tổ chức phi lợi nhuận của ClickUp

Tác động của bạn xứng đáng được công nhận, và mẫu báo cáo thường niên cho tổ chức phi lợi nhuận của ClickUp cung cấp một cấu trúc hoàn hảo cho mục đích đó. Mẫu này có bố cục sạch sẽ, giúp bạn trình bày thành tựu, tình hình tài chính và tầm nhìn tương lai của tổ chức trong một tài liệu thống nhất.

Với các phần dành cho câu chuyện thay đổi, đề cập đặc biệt và tóm tắt tài chính, mẫu này giúp bạn tạo ra một câu chuyện thuyết phục, truyền cảm hứng và củng cố niềm tin của các nhà lãnh đạo phi lợi nhuận.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Dễ dàng điều hướng các phần với bảng nội dung tích hợp sẵn

Thêm dữ liệu, câu chuyện và lời cảm ơn vào một bố cục rõ ràng, có cấu trúc

Chèn cập nhật công việc, liên kết hoặc hình ảnh trực tiếp vào báo cáo của bạn với mẫu báo cáo phi lợi nhuận này

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm phi lợi nhuận muốn tổng kết năm một cách rõ ràng và chuyên nghiệp.

🧠 Thực tế thú vị: Các nghiên cứu cho thấy tình nguyện không chỉ giúp cộng đồng mà còn cải thiện sức khỏe tinh thần của bạn. Những hành động tử tế có thể giảm căng thẳng, tăng cường hạnh phúc và thậm chí củng cố cảm giác kết nối, khiến lòng tốt trở thành lợi ích cho tất cả mọi người tham gia.

đẩy mạnh sứ mệnh của bạn với chi phí chương trình chính xác bằng ClickUp*

Mẫu ngân sách phi lợi nhuận giúp giảm bớt áp lực trong việc quản lý tài chính bằng cách cung cấp cho bạn một cách rõ ràng, có tổ chức để lập kế hoạch, đang theo dõi và chia sẻ ngân sách với các thành viên bảng quản trị.

Chúng giúp nhóm của bạn nắm rõ nguồn vốn được sử dụng như thế nào và những gì cần làm tiếp theo, từ đó tập trung hơn vào việc tạo ra tác động tích cực và giảm bớt thời gian cho các thủ tục giấy tờ.

ClickUp giúp bạn nâng cao hiệu quả bằng cách tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất, giúp công việc nhóm trở nên trơn tru và kết nối hơn. Dù bạn đang điều phối tình nguyện viên, quản lý dự án hay đang theo dõi đóng góp, ClickUp giúp toàn bộ đội ngũ của bạn đồng bộ và tiến về phía trước.

✅ Đăng ký miễn phí ngay hôm nay!