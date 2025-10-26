Mẫu ngân sách cải tạo nhà miễn phí để đang theo dõi chi phí

Kế hoạch cải tạo nhà có thể rất thú vị, nhưng nếu không có hệ thống ngân sách vững chắc, chi phí có thể tăng vọt ngoài tầm kiểm soát.

thực tế, theo Houzz, hơn một phần ba chủ nhà vượt quá ngân sách cải tạo của họ. * Điều này xảy ra vì họ hoặc không đang theo dõi chi phí, hoặc dựa vào một bảng tính ngân sách cải tạo lỗi thời, gây hại nhiều hơn lợi.

Đó chính là lúc các mẫu ngân sách cải tạo nhà phát huy tác dụng. Chúng giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về mọi chi phí, từ vật liệu đến nhân công, giúp bạn kiểm soát tốt hơn, đưa ra quyết định thông minh hơn và hoàn thành dự án đúng ngân sách.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ liệt kê danh sách công việc ngân sách cải tạo nhà miễn phí, sẵn sàng sử dụng, được hỗ trợ bởi ClickUp, giúp giảm bớt áp lực trong việc quản lý chi phí.

👀 Bạn có biết? Ngành cải tạo nhà ở Hoa Kỳ có giá trị khoảng $509 tỷ và dự kiến sẽ đạt con số khổng lồ $600 tỷ vào năm 2027!

Tổng quan về các mẫu ngân sách cải tạo nhà

Dưới đây là tóm tắt tất cả các mẫu ngân sách cải tạo nhà trong danh sách công việc trong blog này:

Mẫu ngân sách cải tạo nhà là gì?

mẫu ngân sách cải tạo nhà là các công cụ được xây dựng sẵn giúp bạn lập kế hoạch và đang theo dõi tất cả chi phí cải tạo trong một nơi duy nhất. * Chúng hoạt động như một hệ thống quản lý chi phí được tùy chỉnh cho dự án của bạn, đảm bảo mọi khoản chi tiêu đều được ghi vào tài khoản đầy đủ.

Với các mẫu này, bạn có thể:

Phát hiện sớm các chi phí ẩn (ví dụ: phí vận chuyển, dụng cụ bổ sung, giờ làm thêm của nhà thầu) trước khi chúng tích tụ

Tránh vượt ngân sách bằng cách đang theo dõi chi tiêu thực tế so với giới hạn ngân sách đã định

giữ liên lạc trên cùng trang với nhà thầu* bằng cách chia sẻ kế hoạch chi phí minh bạch

Dễ dàng điều chỉnh kế hoạch khi giá cả thay đổi giữa chừng dự án (ví dụ: chi phí vật liệu tăng đột biến)

Ưu tiên chi tiêu dựa trên dòng tiền sẵn có và các giai đoạn của dự án

Giữ tất cả tài liệu tại một nơi để khấu trừ thuế, yêu cầu vay vốn hoặc các dự án tương lai

📚 Xem thêm: Mẫu kế hoạch dự án cải tạo miễn phí để tổ chức quá trình cải tạo của bạn

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu ngân sách cải tạo nhà tốt?

Một mẫu ngân sách cải tạo nhà tốt nên giúp việc lập kế hoạch và đang theo dõi trở nên cực kỳ đơn giản, không phức tạp hơn. Dưới đây là những điều bạn cần tìm kiếm 👇

Các danh mục chi phí rõ ràng: Phân chia chi phí vật liệu, nhân công, giấy phép, thiết bị gia dụng và các chi phí phát sinh khác

Cột Ước tính so với Thực tế: Cung cấp bố cục so sánh trực tiếp giữa số tiền theo kế hoạch chi tiêu và số tiền thực tế đã chi tiêu

Các phần có thể chỉnh sửa: Cho phép bạn dễ dàng thêm, xóa hoặc đổi tên các hàng dựa trên phạm vi cải tạo riêng của bạn

*dòng thời gian tích hợp: Giúp bạn lập kế hoạch thanh toán theo từng giai đoạn của dự án, như phá dỡ, lắp đặt, hoàn thiện, v.v

tính tổng tự động: *Tiết kiệm thời gian và tránh lỗi bằng cách tính tổng tất cả chi phí của bạn theo thời gian thực

Ghi chú và theo dõi thay đổi: Giúp bạn ghi lại các chi phí bất ngờ, thay đổi phạm vi dự án hoặc nâng cấp thiết kế để đảm bảo tính minh bạch hoàn toàn

Cột dự phòng: Đảm bảo bạn có sẵn ngân sách sao lưu cho các sửa chữa bất ngờ hoặc tăng giá

Dấu hiệu trực quan hoặc mã màu: Giúp dễ dàng nhận biết các khoản chi vượt ngân sách, chi phí chưa thanh toán hoặc các mục có giá trị cao chỉ với một cái nhìn

Tùy chọn xuất hoặc in dễ dàng: Lý tưởng để chia sẻ offline với nhà thầu, kiến trúc sư hoặc nhân viên cho vay khi cần thiết

🏡 Thực tế thú vị: Dưới đây là những lý do chính khiến chủ nhà thực hiện cải tạo nhà. Bạn thuộc nhóm nào? Để sửa chữa hư hỏng (35%)

Để tăng cường sự thoải mái (35%)

Để cải thiện chất lượng sống trong ngôi nhà của họ (32%)

Để nâng cao vẻ đẹp thẩm mỹ của ngôi nhà (32%)

Để cá nhân hóa ngôi nhà của mình (31%)

Để tăng giá trị ngôi nhà của bạn (30%)

📚 Xem thêm: Mẫu danh sách kiểm tra kiểm tra nhà miễn phí cho đánh giá tài sản

Mẫu ngân sách cải tạo nhà

Các mẫu ngân sách cải tạo nhà miễn phí sau đây bao gồm mọi thứ từ việc đang theo dõi chi phí đơn giản đến quản lý ngân sách xây dựng quy mô lớn. Mỗi mẫu đã được tích hợp sẵn các chế độ xem hữu ích, Trường Tùy chỉnh và tích hợp để việc đang theo dõi chi phí cải tạo trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Hãy cùng khám phá các mẫu này và cách chúng có thể giúp dự án cải tạo của bạn hoàn thành đúng tiến độ và trong ngân sách.

1. Mẫu ClickUp cho Sửa Chữa Nhà

Tải xuống mẫu miễn phí Lập kế hoạch chi tiết cho dự án cải tạo nhà của bạn bằng mẫu ClickUp Home Renovation Template

Sửa chữa nhà nghe có vẻ thú vị cho đến khi bạn bị ngập trong các cuộc trò chuyện WhatsApp, hóa đơn bị thất lạc và mười công việc chồng chéo. Đó chính là rắc rối mà bạn có thể tránh được với mẫu ClickUp Home Renovation Template.

Nó cung cấp cho bạn chế độ xem chi tiết về toàn bộ dự án cải tạo, từ giai đoạn phá dỡ ban đầu đến những bước hoàn thiện cuối cùng. Bạn có thể chia nhỏ dự án theo từng phòng, đặt thời hạn cho các công việc và đánh dấu các phụ thuộc để đảm bảo hệ thống ống nước không bắt đầu thi công trước khi sàn nhà hoàn thành.

Nó cũng giúp phối hợp tất cả các bên liên quan (nhà thầu, nhà cung cấp và thành viên gia đình) và giữ cho dự án cải tạo của bạn được tổ chức, đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Theo dõi trạng thái dự án bằng chế độ xem bảng Kanban trực quan của ClickUp để nhanh chóng phát hiện các rào cản và công việc đã hoàn thành

Tự động hóa các cập nhật định kỳ và thông báo để giữ cho nhóm hoặc nhà thầu của bạn luôn đồng bộ mà không cần theo dõi thủ công

Phân loại công việc ngoại thất, nội thất và thiết kế vào các thư mục riêng biệt để tập trung và điều hướng tốt hơn

✅ Phù hợp cho: Chủ nhà đang quản lý các dự án cải tạo quy mô lớn, mong muốn sự rõ ràng, kiểm soát và giảm bớt rắc rối với bảng tính

🎥 Xem: Cách sử dụng ClickUp để quản lý cải tạo nhà:

2. Mẫu quản lý dự án cải tạo nhà ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Dễ dàng quản lý nhóm, phê duyệt và dòng thời gian với mẫu quản lý dự án cải tạo nhà ClickUp

Bạn có biết rằng 12% chủ nhà trì hoãn các dự án cải tạo chỉ vì họ không có thời gian, và 9% hủy bỏ vì lý do tương tự? Cải tạo nhà không chỉ đơn thuần là thực hiện các công việc riêng lẻ; đó là việc phối hợp với các nhà thầu, xin giấy phép và thực hiện nhiều công việc cùng lúc.

Mẫu Quản lý Dự án Sửa Chữa Nhà ClickUp giúp loại bỏ sự nhầm lẫn bằng cách hoạt động như một nhà thầu tổng hợp ảo không bao giờ nghỉ việc. Với các công cụ lập lịch và hợp tác tích hợp sẵn, nó đảm bảo rằng mọi thành viên trong đội ngũ đều biết mình cần làm gì và mọi sự phê duyệt đều được hoàn tất đúng thời hạn, giúp dự án của bạn luôn đúng tiến độ và trong phạm vi dự kiến.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Đặt các cột mốc quan trọng cho từng giai đoạn cải tạo và dễ dàng theo dõi chúng trong dòng thời gian của mẫu để đảm bảo các giai đoạn chính được hoàn thành đúng hạn

Giao vai trò và trách nhiệm rõ ràng cho các thành viên trong nhóm với hiển thị phân phối khối lượng công việc

Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính bằng bảng điều khiển ClickUp tích hợp sẵn, được thiết kế riêng cho việc đang theo dõi bất động sản và dự án

Quản lý nhiều tài sản hoặc giai đoạn bằng cách sử dụng thư mục và thẻ tùy chỉnh để điều hướng nhanh chóng

✅ Phù hợp cho: Nhà thầu hoặc người quản lý dự án cải tạo quản lý nhiều đội ngũ, nhà cung cấp và giai đoạn, đặc biệt khi mỗi sự chậm trễ đều tốn kém

3. Mẫu ngân sách đơn giản ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Theo dõi thu nhập và chi tiêu hàng tháng đồng thời duy trì chi tiêu trong trạng thái đang theo dõi với mẫu ngân sách đơn giản ClickUp

Mẫu ngân sách đơn giản ClickUp giúp đơn giản hóa việc lập ngân sách cải tạo nhà bằng cách cung cấp các chế độ xem và danh mục sẵn có cho bảng tính ngân sách của bạn. Đây là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn chỉ muốn có cái nhìn rõ ràng về thu nhập, chi tiêu và mức độ linh hoạt thực sự mà bạn có thể tận dụng.

Điều làm cho nó trở nên vô cùng hữu ích là nó không chỉ đang theo dõi những gì bạn đang chi tiêu; nó còn cho bạn thấy chi phí của bạn đang phát triển như thế nào theo thời gian.

Vì vậy, nếu chi phí vật liệu của bạn bắt đầu tăng dần từng tháng, bạn sẽ phát hiện ra sớm. Điều này cho phép bạn điều chỉnh, cắt giảm hoặc tạm dừng trước khi tình hình trở nên mất kiểm soát, giúp quản lý ngân sách dự án một cách đơn giản mà không gây căng thẳng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Đang theo dõi thu nhập từ nhiều nguồn với các trường thu nhập chuyên dụng và loại tài khoản có thể lọc

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Kế hoạch Ngân sách, Thu nhập và Chi phí để có cái nhìn tổng quan và chi tiết về tình hình tài chính

Tính toán tổng chi phí hàng tháng và hàng năm tự động để bạn biết mình đang tiết kiệm hay chi tiêu quá mức

✅ Phù hợp cho: Chủ nhà hoặc những người lần đầu tiên cải tạo nhà đang tìm kiếm một công cụ theo dõi ngân sách cải tạo đơn giản để quản lý chi phí và thu nhập hàng tháng của dự án mà không cần phải đối phó với các quy trình kế toán phức tạp

🎉 Thực tế thú vị: Theo dữ liệu của NARI và REALTOR®, 43% chủ nhà cho biết họ thực sự hạnh phúc sau khi hoàn thành việc cải tạo nhà, trong khi 38% còn lại cảm thấy hài lòng. Thực tế, điểm Joy Score trung bình cho các dự án cải tạo là 8,2 trên 10! Vậy nên, bụi bẩn, trễ hẹn và áp lực ngân sách có thể thử thách sự kiên nhẫn của bạn, nhưng phần thưởng? Một ngôi nhà mà bạn thực sự yêu thích!

4. Mẫu ngân sách dự án ClickUp với WBS

Tải xuống mẫu miễn phí Phân chia phạm vi dự án thành các hoạt động chi tiết và theo dõi chi tiêu hiệu quả với mẫu ngân sách dự án ClickUp kèm WBS

Khi dự án cải tạo của bạn bao gồm nhiều phòng khác nhau—mỗi phòng có nhà thầu, dòng thời gian và trung tâm chi phí riêng—mẫu ngân sách dự án ClickUp với WBS là một công cụ hữu ích. WBS là viết tắt của Work Breakdown Structure(Cấu trúc phân chia công việc), và mẫu này giúp bạn chia nhỏ kế hoạch dự án thành các phần rõ ràng, dễ quản lý theo phòng, giai đoạn hoặc nhóm thi công.

Bạn không chỉ biết được những gì đang diễn ra, mà còn biết thời gian, lý do và chi phí cụ thể. Điều này giống như việc zoom vào và ra trong quá trình cải tạo mà không mất đi việc đang theo dõi cái nhìn tổng quan.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Gán ngày bắt đầu, ưu tiên và ước tính lao động cho từng công việc để lập kế hoạch và lịch trình một cách có cấu trúc

Theo dõi giờ công và chi phí dự kiến so với thực tế trong chế độ xem song song để tránh vượt ngân sách

Hiển thị tiến độ theo từng giai đoạn và các mối quan hệ phụ thuộc thông qua các chế độ xem Gantt , Ngân sách và Dòng thời gian tích hợp sẵn

✅ Phù hợp cho: Quản lý dự án, nhóm xây dựng hoặc bất kỳ ai quản lý các dự án cải tạo nhiều giai đoạn hoặc dự án quy mô lớn với ngân sách nghiêm ngặt

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hầu hết sự hỗn loạn trong cải tạo nhà xuất phát từ một điều: các công cụ kế hoạch rời rạc không kết nối với nhau. Khi ngân sách của bạn nằm trong một tệp, các công việc trong một tệp khác và ghi chú trong hộp thư đến của ai đó, bạn sẽ mất nhiều thời gian để phối hợp hơn là thực hiện. Tại đây, bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để thay đổi cách lập kế hoạch và quản lý ngân sách cho dự án cải tạo nhà của mình. Đây là một trợ lý được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), có thể theo dõi ngân sách, danh sách công việc, chi phí vật liệu và thậm chí cả dòng thời gian dự án của bạn. Với trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp và tính năng tìm kiếm trên toàn bộ không gian làm việc ClickUp của bạn, bạn có thể ngay lập tức hỏi: ‘Tạo kế hoạch ngân sách cải tạo nhà bếp với chi phí dưới $20.000, bao gồm tủ bếp, lát gạch và hệ thống ống nước’

tổng hợp dòng thời gian dự án phòng tắm của tôi và thông báo cho tôi nếu chi phí vượt quá ngân sách $8000’

danh sách tất cả các công việc được gắn thẻ ‘chờ phê duyệt’ và ước tính thời gian hoàn thành nếu vật liệu đến trước thứ Sáu’

‘Tôi đã sử dụng bao nhiêu phần trăm ngân sách cải tạo phòng khách của mình và tôi đang chi tiêu quá mức ở đâu?’

5. Mẫu Quản lý Dự án Có Ngân sách ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Có chế độ xem rõ ràng về dự án của bạn và đang theo dõi hiệu quả một cách hiệu quả với mẫu quản lý dự án có ngân sách ClickUp

Gần 80% chủ nhà vượt quá ngân sách trong quá trình cải tạo, và hai phần ba trong số họ phải vay nợ để tài trợ cho dự án. Nguyên nhân là do thiếu kế hoạch ngân sách hợp lý, và đó chính là lúc Mẫu Quản lý Dự án Ngân sách ClickUp bước vào như một "lưới an toàn tài chính" cho bạn.

Nó cung cấp cho bạn một khung khổ để lập kế hoạch dự án cải tạo nhà với chi phí được tính toán kỹ lưỡng ở từng bước. Nó giúp bạn cân bằng ưu tiên dự án, nguồn lực và dòng thời gian trong phạm vi ngân sách đã định, đảm bảo rằng mỗi công việc đều đóng góp vào mục tiêu của bạn mà không vượt quá ngân sách.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sắp xếp các công việc cải tạo thành các giai đoạn có cấu trúc để quản lý dòng thời gian và đang theo dõi ngân sách một cách rõ ràng hơn.

Theo dõi chi phí dự kiến, chi phí thực tế và chi phí còn lại theo thời gian thực bằng các cột ngân sách chuyên dụng.

Phân loại các công việc bằng các trường như giai đoạn dự án, trạng thái trong ngân sách và tỷ lệ tiến độ.

Hiển thị lịch trình và các cột mốc bằng cách sử dụng chế độ xem lịch trình dự án theo phong cách Gantt tích hợp sẵn.

✅ Phù hợp cho: Những người quản lý dự án và nhà thầu cải tạo cần quản lý dự án với ngân sách nghiêm ngặt, đảm bảo mọi công việc và mua sắm đều có lý do chính đáng.

📚 Đọc thêm: Phần mềm lập ngân sách dự án tốt nhất để duy trì đang theo dõi

6. Mẫu quản lý chi phí dự án ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Giữ kiểm soát mọi chi phí và tối ưu hóa hợp tác với mẫu quản lý chi phí dự án ClickUp.

Mẫu Quản lý Chi phí Dự án ClickUp cung cấp cho bạn hiển thị đầy đủ về tất cả chi phí của dự án cải tạo nhà, giúp bạn kiểm soát từng đồng chi tiêu. Trong khi Mẫu Quản lý Dự án Theo Ngân sách giúp bạn lập kế hoạch trong phạm vi ngân sách đã định, mẫu này được thiết kế để giúp bạn đang theo dõi, phân tích và kiểm soát chi tiêu qua từng giai đoạn.

Nó vượt xa một bảng tính ngân sách cơ bản và hoạt động như một trung tâm điều khiển để đang theo dõi chi phí theo thời gian thực, so sánh với ngân sách của bạn và giải quyết các chênh lệch ngân sách trước khi chúng trở thành vấn đề.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Theo dõi hiệu suất chi phí trên nhiều dự án bằng chế độ xem so sánh chi phí kế hoạch và chi phí thực tế.

Chuyển hướng các nguồn lực chưa được sử dụng hiệu quả sang các khu vực ưu tiên bằng cách xác định sớm các khoảng trống chi phí hoặc sự kém hiệu quả.

Đặt cảnh báo và ngưỡng để phát hiện chi tiêu quá mức trước khi xảy ra bằng tính năng tự động hóa tích hợp sẵn.

Đồng bộ hóa ngân sách với dòng thời gian, cột mốc và kết quả đầu ra bằng cách sử dụng các chế độ xem liên kết như Lịch, Tài liệu và Danh sách Dự án.

✅ Phù hợp cho: Quản lý dự án hoặc nhà thầu giám sát các dự án xây dựng hoặc cải tạo yêu cầu giám sát chi phí chi tiết.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Dưới đây là một số mẹo quản lý chi phí đã được kiểm chứng từ các chuyên gia cải tạo: Xây dựng một ngân sách chi tiết trước khi bắt đầu, bao gồm vật liệu, nhân công, giấy phép, chi phí sinh hoạt và một khoản dự phòng 10–15% cho các chi phí phát sinh.

Xác định phạm vi dự án sớm trong giai đoạn thiết kế để tránh những thay đổi tốn kém giữa chừng dự án.

Ưu tiên các hạng mục cần thiết hơn các hạng mục tiện ích để đảm bảo các nhu cầu cơ bản được đáp ứng, ngay cả khi chi phí thay đổi.

Đang theo dõi chi phí theo thời gian thực bằng bảng tính hoặc công cụ; ghi lại mọi hóa đơn, báo giá và thanh toán.

Tránh đưa ra quyết định vội vàng như chốt thiết kế và vật liệu trước khi công việc bắt đầu để tránh vượt ngân sách.

Sống trong ngôi nhà của bạn một thời gian trước khi cải tạo để hiểu rõ những gì thực sự cần thay đổi (và những gì không cần).

Cảnh báo về các chi phí 'ẩn' như vận chuyển, thiết bị cố định hoặc các chi tiết hoàn thiện thường bị bỏ qua.

7. Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tạo các đề xuất ngân sách cải tạo nhà chi tiết và chuyên nghiệp với mẫu đề xuất ngân sách ClickUp.

Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp giúp bạn tạo ra một đề xuất ngân sách chuyên nghiệp và chi tiết để xin vay vốn cải tạo nhà hoặc được phê duyệt dự án. Mẫu này phân tích chi tiết từng khoản chi phí, giải thích giá trị của chúng và cho thấy chính xác số tiền sẽ được sử dụng vào đâu.

Thay vì bắt đầu từ một tài liệu trống, bạn sẽ có sẵn một tài liệu được thiết kế chuyên nghiệp, giúp bạn đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sắp xếp đề xuất của bạn thành các phần ngân sách có cấu trúc sẵn, tách biệt rõ ràng các nguồn thu nhập, chi phí dự án và lý do giải thích.

Tùy chỉnh các thông tin tài chính với các trường có thể chỉnh sửa cho các danh mục chi phí, khung thời gian, nguồn vốn và ghi chú được tùy chỉnh cho từng dự án.

Giao công việc xem xét và phê duyệt cho các bên liên quan trực tiếp trong đề xuất để đẩy nhanh quá trình phê duyệt.

Đính kèm các tệp tin, bảng tính hoặc tài liệu sao lưu liên quan vào từng phần để cung cấp bối cảnh đầy đủ trong một chế độ xem duy nhất.

✅ Phù hợp cho: Chủ nhà, quản lý dự án hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ cần trình bày đề xuất ngân sách cải tạo hoặc xây dựng để nhận sự đồng ý từ các bên liên quan, nhà đầu tư hoặc tổ chức cho vay.

⚡ Kho mẫu: Bạn đã từng thử xin vay tiền cải tạo nhà với một bảng tính viết tay và hy vọng may mắn? Spoiler: Điều đó không hiệu quả. Một mẫu đề xuất ngân sách sạch sẽ, có cấu trúc rõ ràng sẽ cho thấy với các nhà cho vay hoặc các bên liên quan rằng bạn đã hoàn thành công việc đến từng đồng. Nó giúp bạn trình bày kế hoạch của mình một cách rõ ràng, tự tin và có bối cảnh. Khi đề xuất của bạn sử dụng ngôn ngữ của phân tích chi phí, dòng thời gian và giá trị, nó sẽ được xem xét nghiêm túc (và thường được phê duyệt nhanh hơn).

8. Mẫu quản lý dự án xây dựng ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Giữ cho các dự án xây dựng của bạn diễn ra suôn sẻ với các trạng thái tùy chỉnh, trường thông tin và các chế độ xem linh hoạt bằng cách sử dụng mẫu quản lý dự án xây dựng ClickUp.

Bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng 87% dự án xây dựng gặp trễ tiến độ, và gần một nửa số nhà thầu đổ lỗi cho việc lập kế hoạch và phối hợp kém. Mẫu Quản lý Dự án Xây dựng ClickUp giúp bạn ngăn chặn những vấn đề đó trước khi chúng xảy ra.

Mẫu ngân sách xây dựng này được thiết kế dành cho các nhà thầu và công ty cải tạo. Nó kết hợp quản lý lịch trình với đang theo dõi chi phí và quản lý trường.

Nó cho phép bạn đang theo dõi các hoạt động tại công trường và chi phí công việc, quản lý các kiểm tra an toàn và tuân thủ, đồng thời giữ tất cả tài liệu xây dựng (như báo giá và hóa đơn) gọn gàng. Với các chế độ xem dự án theo giai đoạn và cập nhật thời gian thực, bạn có thể giám sát các dự án cải tạo nhà ở hoặc thương mại nhẹ với sự tự tin và chính xác.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Thêm dữ liệu cụ thể cho dự án bằng 14 trường tùy chỉnh để ghi chép các thông tin như địa điểm, ngân sách, kích thước dự án và người chịu trách nhiệm thực hiện công việc.

Chuyển đổi giữa 5 chế độ xem, bao gồm Sơ đồ tư duy, Xem dạng danh sách và Gantt, để hình dung công việc theo cách của bạn và lập kế hoạch dòng thời gian thi công một cách hiệu quả.

Kết nối các công việc liên quan để tạo mối phụ thuộc giữa các công việc và nhận thông báo khi dòng thời gian có nguy cơ bị chậm trễ.

Sắp xếp không gian của bạn với các giai đoạn tùy chỉnh để phản ánh các hoạt động thực tế tại công trường như xin giấy phép, mua sắm vật liệu và thiết kế kiến trúc.

✅ Phù hợp cho: Quản lý xây dựng hoặc các công ty cải tạo đang xử lý nhiều dự án cải tạo có ngân sách lớn cùng lúc, cần một không gian làm việc hợp tác để phối hợp công việc tại trường, tuân thủ an toàn và đang theo dõi ngân sách đồng thời.

🎥 Xem: Cách sử dụng ClickUp cho Quản lý Xây dựng

⚡ Bonus: Khi bạn đang quản lý nhiều nhà thầu hoặc thực hiện một dự án cải tạo lớn, các công cụ phù hợp sẽ tạo ra sự khác biệt. Sử dụng phần mềm quản lý dự án xây dựng để tránh tình trạng "chữa cháy" và bắt đầu luồng dự án thực sự. Điểm hay nhất là nó giúp bạn tránh những cuộc gọi liên tục, sự hiểu lầm và những bất ngờ vào phút chót. Và khi đến lúc trình bày kế hoạch của bạn, đừng để một bản đề xuất lộn xộn cản trở bạn. Chọn từ các mẫu đề xuất xây dựng tốt nhất để trình bày phạm vi, phân tích chi phí, dòng thời gian và các điều khoản một cách rõ ràng.

9. Mẫu kế hoạch dự án cải tạo nhà ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Lên lịch kiểm tra, phê duyệt thiết kế và các cột mốc quan trọng trong dự án cải tạo nhà với mẫu kế hoạch dự án cải tạo nhà ClickUp.

Mẫu kế hoạch dự án cải tạo nhà ClickUp là bản thiết kế chi tiết cho dự án cải tạo nhà của bạn (như cải tạo toàn bộ hoặc thêm phòng mới), với các quy trình làm việc đã được thiết lập sẵn bao quát mọi khía cạnh từ phá dỡ, xin giấy phép đến kiểm tra và phê duyệt thiết kế.

Nó đi kèm với các trạng thái tùy chỉnh được thiết kế riêng cho việc cải tạo (ví dụ: khung nhà, hệ thống ống nước, điện, hoàn thiện) để bạn có thể đang theo dõi tiến độ qua từng giai đoạn thi công. Kế hoạch có cấu trúc, bình luận và dòng thời gian trực quan đảm bảo không bỏ sót bất kỳ bước quan trọng nào.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tạo quy trình làm việc có cấu trúc cho giấy phép thành phố, sự chấp thuận của khách hàng và các điểm kiểm tra quyết định khóa bằng cách sử dụng Danh sách Kiểm tra Công việc

Tổ chức công việc giữa các nhóm bằng cách gắn thẻ nhà thầu, nhà thiết kế hoặc chủ nhà trực tiếp vào các công việc để duy trì giao tiếp tập trung.

Tách biệt các khu vực cải tạo chính như hệ thống điện, tủ bếp và sàn nhà bằng cách sử dụng danh sách công việc riêng biệt và chế độ xem bảng.

Tải lên ảnh trước/sau để ghi lại tiến độ cải tạo và duy trì lịch sử hình ảnh có tài liệu.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm quản lý dự án cải tạo toàn bộ ngôi nhà hoặc các dự án nâng cấp nhiều giai đoạn yêu cầu sự hợp tác chặt chẽ và đang theo dõi cột mốc.

📚 Đọc thêm: Cách quản lý dự án xây dựng

10. Mẫu kế hoạch dự án cải tạo nhà ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Xử lý các nâng cấp nhanh chóng như sơn tường hoặc hệ thống chiếu sáng một cách dễ dàng với mẫu kế hoạch dự án cải tạo nhà linh hoạt ClickUp Home Improvement Project Planner Template.

Không phải mọi nâng cấp nhà ở đều yêu cầu một cuộc cải tạo quy mô lớn. Mẫu kế hoạch dự án cải tạo nhà ClickUp cung cấp đủ cấu trúc để lập kế hoạch và thực hiện các nâng cấp quy mô nhỏ trong dự án cải tạo nhà của bạn mà không làm bạn choáng ngợp bởi chi tiết.

Nó giúp bạn tạo danh sách công việc, vật liệu và chi phí cho từng dự án nhỏ (như làm mới phòng vào cuối tuần hoặc cải tạo bếp đơn giản) và đang theo dõi chúng cho đến khi hoàn thành. Bạn có thể sử dụng nó để lập kế hoạch cho từng phòng một, hoặc quản lý nhiều cải tiến nhỏ trên toàn bộ ngôi nhà, đồng thời theo dõi thời gian và chi phí.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Ưu tiên các công việc mang lại kết quả nhanh chóng bằng cách sử dụng bảng điều khiển trực quan, gọn gàng theo từng phòng để tập trung tốt hơn vào các nhiệm vụ.

Lập kế hoạch cho từng công việc cải tạo theo phòng bằng cách sử dụng bố cục Room View kéo và thả.

Tái sử dụng các cấu trúc đã lưu để tạo lại các danh sách kiểm tra cải tạo nhà thường xuyên mà không cần bắt đầu từ đầu.

Thẻ cho từng công việc với vật liệu hoặc công cụ cần thiết để luôn sẵn sàng trước khi bắt đầu công việc.

✅ Phù hợp cho: Chủ nhà và những người đam mê tự làm (DIY) đang quản lý các dự án cải tạo nhà nhanh chóng hoặc các dự án cải tạo nhỏ.

📚 Xem thêm: Mẫu danh sách tài sản nhà miễn phí để tổ chức và bảo vệ tài sản của bạn

11. Mẫu kế hoạch dự án cải tạo phòng tắm ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Giải quyết các vấn đề như chậm trễ, vượt ngân sách và thiếu sót trong giao tiếp với nhà thầu trong quá trình cải tạo nhà tắm bằng mẫu kế hoạch dự án cải tạo nhà tắm ClickUp.

Cải tạo nhà tắm có thể trông nhỏ bé—nhưng đây là một trong những dự án đòi hỏi sự phối hợp cao nhất trong bất kỳ ngôi nhà nào. Mẫu kế hoạch dự án cải tạo nhà tắm ClickUp chia dự án nhà tắm của bạn thành các phần rõ ràng để lập kế hoạch cho các thay đổi hệ thống ống nước, lắp đặt thiết bị, công việc lát gạch và cập nhật hệ thống điện.

Bằng cách chia nhỏ dự án cải tạo thành các phần này, bạn có thể thực hiện từng bước một và đảm bảo đã tài khoản đầy đủ các giấy phép, kiểm tra và thứ tự thi công của các hạng mục.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Nhóm các công việc theo ngành nghề (ví dụ: ống nước, điện) và đặt ngày đáo hạn

Đang theo dõi sự chấp thuận kiểm tra và trạng thái dịch vụ với các cột tích hợp sẵn cho các cập nhật cụ thể theo công việc

Ngăn chặn việc mở rộng phạm vi công việc bằng cách chia nhỏ các công việc phức tạp thành các công việc con với ngày đáo hạn rõ ràng

Gắn các tệp đính kèm quan trọng như bố cục thiết kế hoặc báo giá của nhà cung cấp trực tiếp vào từng công việc

Hiển thị tiến độ thực tế thông qua thanh tiến độ, nhắc nhở và cập nhật trạng thái tự động hóa

✅ Phù hợp cho: Chủ nhà, nhà thiết kế hoặc nhà thầu đang có kế hoạch cải tạo phòng tắm quy mô nhỏ đến trung bình liên quan đến nhiều ngành nghề

Hãy cùng xem qua một số chi phí và xu hướng cải tạo phòng tắm mới nhất từ cuộc khảo sát của Houzz: Cải tạo phòng tắm đang dần đuổi kịp phòng bếp về độ phổ biến; 24% chủ nhà đã cải tạo phòng tắm, tỷ lệ chia sẻ với phòng bếp

Các dự án cải tạo lớn của phòng tắm chính nhỏ (dưới 100 ft²) đã tăng 13%, với chi phí trung bình tăng lên $17,000

Các phòng tắm lớn (100+ ft²) duy trì mức $25,000 cho các dự án cải tạo tiêu chuẩn

Các dự án cải tạo phòng tắm cao cấp đã tăng mạnh: Phòng tắm sang trọng lớn có giá khởi điểm từ $70,000, trong khi phòng tắm cao cấp nhỏ có giá khởi điểm từ $45,000 Những chi phí ngày càng tăng này nhấn mạnh sự cần thiết phải bắt đầu lập ngân sách và kế hoạch trước khi bắt tay vào dự án cải tạo nhà tắm.

12. Mẫu thiết kế nội thất ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Quản lý các công việc thiết kế, phối hợp với nhà cung cấp và đang theo dõi phản hồi của khách hàng bằng mẫu thiết kế nội thất ClickUp

Mẫu thiết kế nội thất ClickUp giúp các nhà thiết kế và trang trí nội thất quản lý mọi thứ từ bảng ý tưởng ban đầu đến giai đoạn lắp đặt cuối cùng. Nó cung cấp không gian để kế hoạch ý tưởng thiết kế, tìm kiếm và đang theo dõi đồ nội thất hoặc vật liệu, phối hợp với nhà cung cấp và xử lý phản hồi và phê duyệt của khách hàng.

Bạn có thể tập trung vào thiết kế tổng thể trong khi ClickUp tự động quản lý ngân sách, dòng thời gian và giao tiếp với khách hàng. Nó đảm bảo rằng tầm nhìn của bạn (và của khách hàng) được hiện thực hóa một cách suôn sẻ mà không vượt quá ngân sách.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Chèn bảng ý tưởng thiết kế từ Pinterest, mô hình 3D hoặc Tài liệu Google trực tiếp vào các công việc dự án để tham khảo nhanh chóng

Theo dõi việc giao hàng của nhà cung cấp, nhà thầu và thời gian chờ đợi theo từng phòng để tránh trễ hẹn trong việc giao nhận đồ nội thất hoặc vật liệu

Quản lý phản hồi và chỉnh sửa của khách hàng thông qua các trường trạng thái phê duyệt tích hợp sẵn để dễ dàng ký duyệt

Tạo một trung tâm tài nguyên trung tâm cho tất cả các mẫu, mẫu thử và tài liệu tham khảo sáng tạo để duy trì sự tổ chức xuyên suốt dự án

✅ Phù hợp cho: Những nhà thiết kế nội thất và trang trí nội thất quản lý các dự án khách hàng đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt từ khâu ý tưởng đến hoàn thành

Làm cho việc lập ngân sách cải tạo nhà trở nên dễ dàng với ClickUp

Cải tạo nhà hiếm khi diễn ra đúng như kế hoạch, đặc biệt là về mặt tài chính. Giữa chi phí vật liệu, phí thầu và những thay đổi bất ngờ, dễ dàng mất kiểm soát.

Đó là lý do tại sao việc sử dụng mẫu ngân sách ClickUp là lựa chọn hợp lý. Nó giúp bạn quản lý mọi thứ, từ ước tính đến chi phí thực tế, trong một nơi duy nhất, giúp bạn không phải lục lọi hóa đơn hay bảng tính chưa hoàn chỉnh.

Nếu bạn đang thực hiện một dự án nâng cấp nhà, các mẫu này sẽ giúp giảm bớt áp lực đáng kể cho bạn. Và thật sự, sự yên tâm đó hoàn toàn đáng giá. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!