Mẫu Báo cáo Kết quả Kinh doanh Miễn phí cho Báo cáo Tài chính Rõ ràng

Đang phải đối phó với các khoản thanh toán trễ, hóa đơn ngẫu nhiên và tình trạng hỗn loạn về dòng tiền? Đối với chủ doanh nghiệp nhỏ, việc đang theo dõi thu nhập có thể cảm thấy giống như việc xử lý sự cố vào phút chót hơn là kế hoạch thông minh.

Thách thức thực sự không chỉ là kiếm tiền—mà còn là biết chính xác nguồn thu nhập đến từ đâu, chi tiêu ra sao và tình hình tài chính hiện tại của bạn như thế nào.

Đó chính là lúc mẫu báo cáo kết quả kinh doanh trở nên quan trọng. Một định dạng được thiết kế tốt có thể giúp phân tích lợi nhuận ròng, chi phí hoạt động và lợi nhuận gộp mà không mất hàng giờ cho các tính toán thủ công.

Hãy khám phá các mẫu báo cáo thu nhập miễn phí, có thể tùy chỉnh để giúp bạn đang theo dõi thu nhập ròng, chi phí hoạt động và lợi nhuận gộp, dù bạn ưa chuộng định dạng báo cáo thu nhập nhiều bước hay một phiên bản đơn giản hơn.

*bảng báo cáo thu nhập mẫu là gì?

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh là các tài liệu tài chính đã được định dạng sẵn, dùng để đang theo dõi thu nhập và chi phí của kinh doanh trong một kỳ cụ thể. Các mẫu này giúp đơn giản hóa quá trình ghi chép các chỉ số khóa như doanh thu ròng, chi phí hàng bán, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận ròng.

Một mẫu báo cáo tốt phản ánh định dạng của một báo cáo lợi nhuận và lỗ chuyên nghiệp, với các mục rõ ràng cho doanh thu, chi phí và thuế của công ty.

Ví dụ, mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nhiều bước tách biệt lợi nhuận gộp khỏi thu nhập hoạt động, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách các hoạt động hàng ngày ảnh hưởng đến các chỉ số tài chính quan trọng (KPIs) của công ty.

🔍 Bạn có biết? 44% người Mỹ không có ngân sách, và chỉ 38% trong số những người có ngân sách thực sự tuân thủ nó. Đó là một khoảng cách lớn giữa ý định và hành động, đặc biệt khi các công cụ đang theo dõi tài chính rõ ràng như báo cáo lãi lỗ hoặc mẫu báo cáo thu nhập có thể đơn giản hóa mọi thứ.

Mẫu Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh

Dù bạn đang quản lý tài khoản dự án thủ công hay sử dụng phần mềm tài khoản, việc có mẫu báo cáo kết quả kinh doanh phù hợp có thể giúp tiết kiệm hàng giờ làm việc trong quy trình của bạn.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, cung cấp cho nhóm tài chính cấu trúc của bảng tính mà không cần thao tác thủ công phức tạp.

Dưới đây là một số mẫu báo cáo được chọn lọc kỹ lưỡng, được thiết kế để giúp bạn ghi chép doanh thu, đang theo dõi chi phí hoạt động và tính toán lợi nhuận ròng:

1. Mẫu sổ cái tổng hợp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi các giao dịch tài chính chi tiết với mẫu Sổ cái tổng hợp ClickUp

Mẫu Sổ Cái Tổng Hợp của ClickUp cung cấp một định dạng có cấu trúc để ghi chép và quản lý các giao dịch tài chính của công ty bạn. Được thiết kế với tính linh hoạt cao, mẫu này bao gồm các trường tùy chỉnh, chế độ xem và trạng thái công việc tích hợp sẵn để đảm bảo mọi thứ rõ ràng và dễ theo dõi.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Theo dõi các khoản ghi có và tín dụng với các trường thông tin được định nghĩa sẵn

Tạo và chuyển đổi giữa các chế độ xem như Báo cáo Lợi nhuận và Lỗ và Bảng cân đối kế toán

Thêm nhãn trạng thái cho từng công việc giao dịch để đang theo dõi dễ dàng

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm quản lý cả báo cáo thu nhập và các tài liệu hỗ trợ như bảng cân đối kế toán hoặc báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

2. Mẫu báo cáo ngân sách ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đang theo dõi hiệu quả ngân sách và xu hướng chi tiêu với mẫu báo cáo ngân sách ClickUp

Mẫu Báo cáo Ngân sách ClickUp được thiết kế như một tài liệu động. Mẫu này lý tưởng cho các nhóm cần báo cáo ngân sách thường xuyên mà không cần xây dựng lại từ đầu.

Thay vì chỉ là con số, nó giúp bạn hình dung cách chi tiêu phù hợp với mục tiêu tài chính. Ngoài ra, bạn có thể theo dõi sự chênh lệch ngân sách dự án, phát hiện sớm việc chi tiêu quá mức và xây dựng dự báo chính xác hơn theo từng tháng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Phân loại thu nhập và chi phí kinh doanh theo một định dạng gọn gàng

Đặt nhắc nhở định kỳ cho việc xem xét và cập nhật báo cáo

Sử dụng bố cục kiểu tài liệu để hợp tác, ghi chú và đóng góp ý kiến từ nhóm

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm tài chính quản lý chi phí hoạt động, phân tích xu hướng ngân sách và đồng bộ hóa hoạt động kinh doanh với mục tiêu tài chính.

3. Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi hiệu suất sản phẩm với mẫu theo dõi bán hàng ClickUp

Mẫu theo dõi doanh số từ ClickUp giúp bạn tạo bản đồ hoạt động bán hàng từ giai đoạn tiếp cận khách hàng tiềm năng đến khi giao dịch được hoàn tất, mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong quá trình. Bạn có thể gắn thẻ đơn đặt hàng của khách hàng, theo dõi hiệu suất theo sản phẩm và giám sát mục tiêu - tất cả trong chế độ xem duy nhất.

Điểm nổi bật là mẫu này đủ cấu trúc để báo cáo, nhưng cũng đủ linh hoạt để phù hợp với hoạt động bán hàng thời gian thực.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Phân tích hiệu suất theo dòng thời gian, sản phẩm và nhân viên mà không cần chuyển đổi công cụ

Ghi chép các trường hợp trả hàng tùy chỉnh của khách hàng và chi tiết chi phí vận chuyển

Theo dõi tiến độ hoàn thành mục tiêu và cập nhật tiến độ bán hàng theo thời gian thực

🔑 Phù hợp cho: Quản lý bán hàng và nhóm doanh thu cần có khả năng hiển thị chi tiết về doanh số theo doanh thu ròng, danh mục sản phẩm và các chỉ số hiệu suất kinh doanh.

4. Mẫu báo cáo bán hàng hàng tháng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Kiểm tra và so sánh kết quả bán hàng hàng tháng với mẫu báo cáo bán hàng hàng tháng ClickUp

Mẫu Báo cáo Bán hàng Hàng tháng ClickUp giúp bạn tạo các báo cáo hàng tháng không chỉ là danh sách công việc mà còn giải thích ý nghĩa của những con số đó.

Mẫu này được thiết kế cho các nhóm cần trình bày các bản tóm tắt rõ ràng, dựa trên dữ liệu về doanh thu ròng, lợi nhuận/lỗ và mục tiêu hiệu suất. Bạn có thể thêm biểu đồ, tóm tắt và thậm chí ghi chú của nhóm, giúp dễ dàng nhận biết những gì đang hoạt động hiệu quả và những gì cần cải thiện.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Hiển thị xu hướng bằng bảng và biểu đồ nhúng

Phân tích hiệu suất cá nhân hoặc của nhóm theo từng kỳ báo cáo

Lưu trữ thông tin, ghi chú và đề xuất trong định dạng hợp tác

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm chuẩn bị báo cáo định kỳ về hiệu quả tài chính, so sánh lợi nhuận ròng theo thời gian và đồng bộ hóa mục tiêu thu nhập kinh doanh.

5. Mẫu Bảng Cân Đối Tài Khoản Phải Trả ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý thanh toán cho nhà cung cấp một cách chính xác bằng mẫu ClickUp Accounts Payable Template

Mẫu Quản lý Tài khoản của ClickUp cung cấp một cách thức có cấu trúc để tổ chức hóa đơn, theo dõi ngày đáo hạn và giám sát thanh toán cho nhà cung cấp. Nó thay thế các bảng tính và email bằng một quy trình làm việc có thể tùy chỉnh.

Sử dụng nó để số hóa việc đang theo dõi hóa đơn, giao nhiệm vụ theo dõi và quản lý chi phí kinh doanh mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Sắp xếp các công việc theo giai đoạn thanh toán hoặc trạng thái xác minh

Sử dụng tự động hóa để nhận thông báo về các khoản nợ quá hạn

Xem tất cả hóa đơn đang chờ xử lý hoặc đã thanh toán theo kỳ báo cáo hoặc loại thanh toán

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm tài chính quản lý thanh toán định kỳ cho nhà cung cấp, kiểm tra tổng chi phí và đồng bộ luồng tiền với chu kỳ thanh toán.

6. Mẫu báo cáo chi phí ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi và tổ chức chi phí công ty với mẫu báo cáo chi phí ClickUp

Mẫu Báo cáo Chi phí của ClickUp cung cấp cho bạn một cách thức có cấu trúc để ghi chép, phân loại và báo cáo chi tiêu giữa các bộ phận. Với bố cục dạng tài liệu và các trường linh hoạt, bạn có thể thêm hóa đơn, đánh dấu phê duyệt và làm nổi bật các chi phí kinh doanh định kỳ.

Mẫu này đặc biệt phù hợp cho các nhóm tài chính quản lý các khoản thanh toán định kỳ cho nhà cung cấp hoặc các nhóm cần hiển thị chi phí như chi phí hàng bán (COGS), ngân sách đi lại và chi tiêu marketing.

Ngoài ra, công cụ ClickUp for Finance cho phép bạn tập trung tất cả các tác vụ tài chính vào một nơi. Từ đang theo dõi tổng doanh thu đến giám sát chi phí hoạt động, bạn có thể quản lý mọi thứ trong một không gian làm việc linh hoạt. Bạn có thể tạo bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi dòng tiền, giao công việc với hạn chót và sử dụng lời nhắc định kỳ để theo dõi các chu kỳ tài chính.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Ghi chép chi phí theo ngày, người nhận và danh mục tại một nơi duy nhất

Gán trạng thái phê duyệt như "Được phê duyệt" hoặc "Bị từ chối" để xử lý nhanh hơn

Theo dõi tổng chi tiêu theo từng danh mục để phát hiện sớm tình trạng chi tiêu quá mức

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm quản lý đánh giá chi phí, đang theo dõi chi phí nhà cung cấp và duy trì hồ sơ báo cáo lỗ chính xác trong một kỳ cụ thể

7. Mẫu Báo cáo Phân tích Tài chính ClickUp

Tải mẫu miễn phí Chuyển đổi dữ liệu tài chính thành những thông tin có giá trị với mẫu báo cáo phân tích tài chính ClickUp

Mẫu Báo cáo Phân tích Tài chính của ClickUp giúp bạn tổ chức và tóm tắt dữ liệu tài chính phức tạp từ nhiều báo cáo khác nhau. Mẫu này đặc biệt hữu ích để theo dõi thu nhập trước thuế và lợi nhuận ròng, cũng như so sánh hiệu quả tài chính của công ty theo thời gian.

Mẫu này cho phép bạn nhập dữ liệu, chèn biểu đồ và thêm bình luận, biến nó thành hơn một tài liệu tĩnh. Nó được thiết kế cho hợp tác và trình bày, không chỉ để lưu trữ dữ liệu.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Nhấn mạnh các xu hướng về lợi nhuận ròng, chi phí và luồng tiền

Tạo bảng điều khiển trực quan để chia sẻ dữ liệu với các bên liên quan

Đang theo dõi trạng thái báo cáo đang diễn ra với các chỉ số tiến độ dựa trên công việc

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm tài chính thực hiện đánh giá hàng tháng hoặc hàng quý, tổng hợp báo cáo lợi nhuận và lỗ, hoặc trình bày vị trí tài chính tổng thể cho ban lãnh đạo.

8. Mẫu Báo cáo Tài chính Dự kiến ClickUp Pro Forma

Tải mẫu miễn phí Dự báo tình hình tài chính tương lai với mẫu báo cáo tài chính dự kiến ClickUp Pro Forma

Mẫu Báo cáo Dự kiến của ClickUp cho phép kinh doanh xây dựng các dự báo tài chính trong tương lai dựa trên doanh thu dự kiến, chi phí hoạt động và điều kiện thị trường.

Dù bạn đang thuyết trình cho nhà đầu tư, lập kế hoạch mở rộng sản phẩm hay phân tích các chiến lược mới táo bạo, đây là công cụ không thể thiếu. Ngoài ra, các chế độ xem và Trường Tùy chỉnh giúp bạn dễ dàng phân tích doanh thu gộp, chi phí bán hàng và lợi nhuận ròng trong kỳ báo cáo dự kiến.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Phân tích dự báo theo các nhóm chi phí như quản trị viên, lao động trực tiếp, vật tư văn phòng, nguyên liệu thô, v.v.

Theo dõi tiến độ hướng tới mục tiêu lợi nhuận bằng cách sử dụng các chế độ xem cột mốc

Tập trung tất cả kế hoạch vào một không gian làm việc chia sẻ với các chế độ xem có thể chỉnh sửa

🔑 Phù hợp cho: Nhà sáng lập, nhà phân tích và nhóm tài chính đang xây dựng báo cáo thu nhập nhiều bước cho mô hình tăng trưởng, bản trình bày đầu tư hoặc kế hoạch kinh doanh chiến lược.

9. Mẫu sổ nhật ký và sổ cái ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi chép mọi giao dịch theo thời gian thực với mẫu sổ nhật ký và sổ cái ClickUp

Bạn đang gặp khó khăn trong việc duy trì hồ sơ giao dịch tài chính chính xác mà không gặp rắc rối? Hãy thử mẫu Sổ nhật ký và Sổ cái của ClickUp. Mẫu này được thiết kế để hỗ trợ ghi chép hàng ngày, chia thành các trường tín dụng và nợ, và tự động cập nhật số dư.

Bố cục của mẫu giúp bạn dễ dàng tổ chức lịch sử giao dịch cho việc chuẩn bị thuế, kiểm toán hoặc kế hoạch ngân sách, mà không cần phải xử lý nhiều bảng tính khác nhau.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Ghi chép thu nhập kinh doanh, thanh toán cho nhà cung cấp hoặc vật tư văn phòng

Sử dụng các trường tùy chỉnh cho các tính toán ghi nợ, tín dụng và số dư

Theo dõi và điều chỉnh các mục nhập trong các hoạt động tiếp tục hoặc các mục đặc biệt

🔑 Phù hợp cho: Kế toán viên, nhân viên kế toán và nhóm tài chính ghi chép các mục chi tiết thường xuyên, xác minh lợi nhuận ròng và đối chiếu tài khoản trong bất kỳ kỳ cụ thể nào.

10. Mẫu đang theo dõi tài sản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi chép, phân loại và theo dõi tài sản đang theo dõi với mẫu đang theo dõi tài sản ClickUp

Mẫu theo dõi tài sản của ClickUp cung cấp một hệ thống tập trung để quản lý cả tài sản kỹ thuật số và vật lý. Dù bạn đang theo dõi laptop, giấy phép phần mềm hay nội thất văn phòng, thiết lập dựa trên công việc này giúp giữ cho hồ sơ của bạn chính xác và cập nhật.

Bạn có thể nhập các thông tin khóa như chi phí mua sắm, năm kiểm toán hoặc giá trị tài sản tổng cộng, sau đó cập nhật trạng thái khi tài sản được bán, chuyển nhượng hoặc thanh lý. Điều này sẽ giúp bạn duy trì hồ sơ chính xác ở mọi giai đoạn.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Ghi chép chi tiết tài sản bằng các trường tùy chỉnh cho các thẻ tài chính và hoạt động

Giao công việc cho các thành viên trong nhóm để kiểm tra tài sản và bảo trì

Theo dõi vòng đời tài sản từ khi mua sắm đến khi thanh lý trong một chế độ xem duy nhất

🔑 Phù hợp cho: Nhóm vận hành hoặc quản trị viên quản lý chi phí vốn, giám sát hồ sơ kho hàng và theo dõi các báo cáo tài chính liên quan đến tài sản.

11. Mẫu Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh của Vertex42

qua Vertex42

Mẫu Báo cáo Kết quả Hoạt động của Vertex42 cung cấp cả định dạng nhiều bước và một bước, giúp bạn lựa chọn mức độ chi tiết phù hợp với nhu cầu báo cáo của mình. Phiên bản nhiều bước bao gồm các phần về lợi nhuận gộp, thu nhập hoạt động và thu nhập từ hoạt động tiếp tục. Ngược lại, phiên bản một bước được thiết kế gọn nhẹ cho các doanh nghiệp dịch vụ.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Phân tích chi phí hàng bán và trừ đi chi phí hoạt động một cách rõ ràng

Ghi chép doanh thu ròng, thu nhập từ lãi suất và thuế bằng các danh mục đã được thiết lập sẵn

Tùy chỉnh phần doanh thu phù hợp với cấu trúc kinh doanh cụ thể của bạn

🔑 Phù hợp cho: Chủ kinh doanh nhỏ đang tìm kiếm các phiên bản Excel có thể in và chỉnh sửa của báo cáo lợi nhuận và lỗ, tuân thủ các tiêu chuẩn báo cáo tài chính thông thường.

12. Mẫu Báo cáo Kết quả Kinh doanh Hàng năm của Viện Tài chính Doanh nghiệp (CFI)

qua Corporate Finance Institute

Mẫu Báo cáo Kết quả Hoạt động của CFI đi kèm với hai định dạng có thể chỉnh sửa: một cho báo cáo hàng năm và một cho đang theo dõi hàng tháng. Được thiết kế cho mô hình tài chính, nó là lựa chọn lý tưởng cho các nhà phân tích cần công cụ linh hoạt để dự báo hoặc phân tích xu hướng lịch sử một cách dễ dàng.

Các mẫu báo cáo đã được định dạng sẵn với công thức tính biên lợi nhuận gộp, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận trước thuế. Điểm nổi bật? Bạn có thể tùy chỉnh hoàn toàn các mục trong báo cáo để phù hợp với nhu cầu của mình.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tự động tính toán lợi nhuận ròng, thuế thu nhập và chi phí lãi suất qua các kỳ

Chuyển đổi giữa chế độ xem hàng tháng và hàng năm để đáp ứng các nhu cầu báo cáo khác nhau

Thêm hoặc xóa các hàng cho các mục mới mà không làm phá vỡ cấu trúc

🔑 Phù hợp cho: Các nhà phân tích tài chính, startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) đang tìm kiếm một định dạng báo cáo thu nhập dựa trên Excel linh hoạt, hỗ trợ mô phỏng chi tiết và so sánh theo năm.

13. Mẫu Báo cáo Kết quả Hoạt động của Xero

qua X e ro

Mẫu Báo cáo Kết quả Kinh doanh của Xero cung cấp một tệp PDF sẵn sàng sử dụng, được thiết kế cho việc mục nhập nhanh chóng và tính toán lợi nhuận ròng chính xác. Đây là công cụ "cắm và chạy", vì vậy bạn không cần sử dụng các bảng tính hoặc công thức riêng biệt.

Chỉ cần điền vào các trường thông tin về doanh thu, tổng chi phí hàng hóa đã bán (COGS) và chi phí hoạt động, biểu mẫu sẽ tự động tính toán lợi nhuận trước thuế của bạn. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp muốn sử dụng một định dạng đơn giản, có thể tái sử dụng để ghi chép hiệu quả tài chính.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Lưu trữ và so sánh báo cáo giữa các kỳ báo cáo khác nhau

Phát hiện các lỗ hổng trong thu nhập kinh doanh và các lĩnh vực cần cắt giảm chi phí tổng thể

Xuất báo cáo để xem xét nội bộ hoặc trình bày cho bên ngoài

🔑 Phù hợp cho: Chủ kinh doanh nhỏ và freelancer đang tìm kiếm một bảng báo cáo lợi nhuận và lỗ nhanh chóng, có thể in mà không cần Excel hoặc phần mềm tài khoản

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu báo cáo thu nhập tốt?

Một mẫu báo cáo thu nhập tốt giúp bạn đang theo dõi doanh thu, chi phí và lợi nhuận ròng mà không cần công việc thừa thãi. Dưới đây là những yếu tố cần lưu ý khi chọn mẫu báo cáo thu nhập:

Danh mục tùy chỉnh: Phân loại doanh thu và tổng chi phí hoạt động của công ty thành các phần logic, như doanh thu bán hàng, phí pháp lý hoặc các nguồn thu khác. Điều này sẽ giúp bạn xem xét và phân tích dữ liệu nhanh hơn, đặc biệt khi tùy chỉnh mẫu báo cáo thu nhập miễn phí cho mục đích sử dụng của riêng bạn

*tính toán tự động: Loại bỏ rủi ro lỗi trong bảng tính bằng cách cài đặt các trường để tự động tính toán các con số khóa như lãi suất, lợi nhuận và thuế. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và mang lại sự tự tin hơn vào tổng số của bạn

Định dạng nhiều bước: Sử dụng bố cục báo cáo kết quả kinh doanh nhiều bước để tách biệt các dữ liệu hiệu suất khóa, chẳng hạn như lợi nhuận gộp, thu nhập hoạt động và chi phí trước thuế thu nhập

kỳ chỉnh sửa: *Điều chỉnh khoảng thời gian báo cáo theo tháng, quý hoặc phạm vi tùy chỉnh để phù hợp với lịch trình nội bộ hoặc kỳ vọng của nhà đầu tư. Điều này đặc biệt quan trọng khi đang theo dõi tài chính của doanh nghiệp nhỏ theo thời gian

độ rõ ràng của các mục chi tiết: *Đang theo dõi sự biến động của chi phí hàng bán, tổng doanh thu hoặc chi phí quản lý một cách dễ dàng. Độ rõ ràng của các mục chi tiết giúp bạn phát hiện các vấn đề liên quan đến doanh thu không hoạt động, giá cả hoặc chi phí tăng dần

In và chia sẻ sẵn sàng: Xuất mẫu báo cáo lỗ của bạn dưới định dạng PDF hoặc bảng tính để hợp tác dễ dàng. Điều này rất phù hợp khi chia sẻ kết quả với kế toán, nhóm nội bộ hoặc trong quá trình xem xét ngân sách

*không gian ghi chú: Thêm ghi chú để giải thích các trường hợp bất thường, các mục dưới dòng hoặc các khoản chi phí một lần như khấu hao tài sản hoặc hoạt động ngừng kinh doanh. Điều này rất quan trọng cho việc theo dõi kiểm toán hoặc thảo luận với các bên liên quan

Định dạng đơn giản: Giữ phông chữ, không gian và màu sắc gọn gàng để nhóm của bạn tập trung vào số, không phải bố cục. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các báo cáo định kỳ hoặc đánh giá chính thức

*tối ưu hóa thu nhập hoạt động và phát hiện thu nhập không hoạt động với ClickUp

Quản lý dữ liệu tài chính của công ty không nhất thiết phải phức tạp. Với mẫu báo cáo kết quả kinh doanh phù hợp và các công cụ tài chính hỗ trợ, bạn có thể theo dõi doanh thu, chi phí hoạt động và lợi nhuận ròng mà không cần phải xử lý các bảng tính rời rạc.

Dù bạn đang chuẩn bị báo cáo hàng tháng, dự báo với báo cáo pro forma, hay đang theo dõi các giao dịch hàng ngày, các mẫu của ClickUp sẽ mang lại sự rõ ràng và kiểm soát cho bạn.

