Free Slack trong quản lý dự án là gì? (Với ví dụ)

Bạn đã hiển thị dự án của mình trên biểu đồ Gantt. Tất cả các mối quan hệ phụ thuộc đã được bản đồ hóa; đường dẫn quan trọng đã được xác định.

Sau đó, một công việc bị trì hoãn, và toàn bộ dự án của bạn trông như bị lệch hướng.

Đây chính là lúc Slack miễn phí phát huy tác dụng. Nó cho thấy bạn có thể trì hoãn một công việc trong bao lâu trước khi nó ảnh hưởng đến công việc tiếp theo.

Trong các dự án có nhiều phụ thuộc, nơi một công việc bị khối có thể làm trì hoãn năm công việc khác, Slack là một lớp kiểm soát rủi ro cấu trúc quan trọng. Nó giúp các quản lý dự án hành động tự tin, không chỉ bằng cách lập kế hoạch cho các tình huống lý tưởng, mà còn bằng cách thiết kế lịch trình có thể chịu đựng được các tình huống không hoàn hảo.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi chia sẻ mọi thứ bạn cần biết về Slack miễn phí trong quản lý dự án, kèm theo các ví dụ minh họa. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện tất cả một cách hiệu quả với ClickUp.

Miễn phí Slack có nghĩa là gì trong lịch trình dự án?

Thời gian trống (Miễn phí slack), còn được gọi là ‘thời gian trôi nổi*’ (Free float), là một khái niệm khóa trong quản lý dự án, chỉ lượng thời gian mà một công việc có thể bị trì hoãn mà không ảnh hưởng đến bất kỳ công việc kế tiếp nào của nó.

Dưới đây là một số điều cần lưu ý:

*cụ thể cho từng công việc: Slack miễn phí áp dụng cho từng công việc riêng lẻ, không áp dụng cho toàn bộ dự án

*không ảnh hưởng đến các công việc tiếp theo: Một công việc có Slack miễn phí sẽ không làm chậm trễ công việc tiếp theo

slack miễn phí bằng 0 = công việc quan trọng:* Bất kỳ sự chậm trễ nào ở đây đều đẩy lùi công việc tiếp theo (và có thể cả dòng thời gian thực hiện dự án

🔍 Bạn có biết? Khái niệm về float, bao gồm float miễn phí, xuất hiện cùng với sự phát triển của Phương pháp Đường dẫn Quan trọng (CPM) vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960 để giải quyết các nhu cầu phức tạp về lịch trình dự án trong ngành xây dựng và quốc phòng.

Tại sao Slack Miễn phí lại quan trọng trong quản lý dự án?

Các dự án hiếm khi diễn ra chính xác như kế hoạch. Khoảng trống Slack miễn phí giúp bạn luôn chủ động.

Dưới đây là cách nó giúp bạn duy trì sự bình tĩnh và ngăn chặn những thảm họa có thể làm chệch hướng dự án.

quản lý rủi ro được cải thiện*: Khoảng trống linh hoạt (Slack miễn phí) giúp xác định những điểm mà sự chậm trễ không ảnh hưởng đến các phụ thuộc, giúp dễ dàng xử lý các trở ngại mà không làm ảnh hưởng đến đường dẫn quan trọng

Giúp tối ưu hóa phân bổ tài nguyên: Khi bạn biết những công việc nào có Slack, bạn có thể tạm thời điều chỉnh thành viên hoặc tài nguyên mà không lo ngại về việc chậm trễ. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn thiếu thời gian hoặc nhân lực

Ngăn chặn sự chậm trễ dây chuyền: Nó cung cấp cho bạn một khoảng thời gian dự phòng cần thiết. Nếu một công việc bị chậm trễ một chút nhưng vẫn nằm trong Slack, nó sẽ không làm chậm trễ công việc tiếp theo hoặc dòng thời gian của bạn

Giúp dự đoán dòng thời gian chính xác hơn: Bạn có thể xây dựng các dòng thời gian thực tế hơn bằng cách xác định thời điểm có thể điều chỉnh hoặc hấp thụ các trễ nhỏ

giảm rủi ro dự án và tăng tính dự đoán: *Biết được những công việc không có Slack giúp bạn tập trung nỗ lực vào những nơi cần thiết nhất

kiểm soát dự án nâng cao*: Nó cung cấp hiển thị về tính linh hoạt của công việc, giúp các nhà quản lý dự án (PM) đưa ra quyết định tốt hơn khi đối mặt với sự thay đổi phạm vi hoặc trong điều kiện dòng thời gian dự án gấp rút

Ảnh hưởng của Slack miễn phí đối với rủi ro dự án Hấp thụ các trễ nhỏ : Các trễ nhỏ không gây ra hiệu ứng domino

Phát hiện các công việc dễ bị ảnh hưởng : Slack bằng 0 giúp lộ ra các điểm nghẽn ẩn

Hành động như một đệm nhỏ : Hỗ trợ lập kế hoạch dự phòng mà không cần dự trữ thêm

giảm xung đột tài nguyên*: Cung cấp cho quản lý dự án sự linh hoạt để tái phân công công việc mà không làm chậm tiến độ của các công việc tiếp theo

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Biểu đồ PERT (Kỹ thuật Đánh giá và Kiểm tra Chương trình) giúp bạn tạo bản đồ phụ thuộc giữa các công việc và ước lượng dòng thời gian dựa trên các thời lượng lạc quan, bi quan và khả thi nhất. Khi đã hình dung được các lộ trình và ước lượng thời gian, bạn sẽ dễ dàng nhận ra nơi có Slack, ngay cả trước khi xác định các mốc thời gian cuối cùng.

Cách tính toán Slack miễn phí trong dự án

Slack miễn phí đặc biệt hữu ích khi bạn công việc với các công cụ lập lịch sử dụng phương pháp đường dẫn quan trọng hoặc bất kỳ phần mềm nào xử lý các mối phụ thuộc giữa các công việc.

Dưới đây là cách tính toán Slack miễn phí, từng bước.

Bước #1: Thu thập thông tin về các công việc

Giả sử bạn đang quản lý dòng thời gian phát triển sản phẩm. Dòng thời gian dự án bao gồm các công việc sau:

Công việc A: Hoàn thiện giao diện người dùng (UI) của ứng dụng di động (Kế hoạch bắt đầu vào Ngày 1; thời lượng 9 ngày)

Công việc B: Bắt đầu phát triển Front (Bắt đầu theo kế hoạch vào Ngày 12)

Công việc C: Bắt đầu đánh giá của các bên liên quan (Bắt đầu theo kế hoạch vào Ngày 14)

Dưới đây là tất cả những việc cần làm:

Tìm điểm Hoàn thành Sớm (EF) của công việc hiện tại hoặc công việc đầu tiên. Đây là thời điểm sớm nhất trong lịch trình mà công việc có thể hoàn thành. Bạn tính toán nó bằng cách cộng thời lượng của công việc với thời gian Bắt đầu Sớm (ES) của nó (EF = ES + Thời lượng)

xác định Thời gian Bắt đầu Sớm nhất (ES) *của tất cả các công việc trực tiếp tiếp theo. Đây là các công việc kế thừa phụ thuộc vào việc hoàn thành công việc này

Vậy EF của Công việc A = Ngày 1 + 9 ngày; do đó, EF = 10

Và thời điểm bắt đầu sớm nhất của các công việc tiếp theo là Ngày 12, vì vậy ES = 12

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi một công việc có nhiều công việc kế thừa trực tiếp, việc xác định công việc nào để tham chiếu khi tính toán Slack có thể gây nhầm lẫn. Luôn sử dụng ngày bắt đầu sớm nhất trong số tất cả các công việc kế thừa khi tính toán Slack. Điều này đảm bảo bạn đang tài khoản dựa trên mối phụ thuộc nhạy cảm về thời gian nhất và tránh tạo ra nút thắt ẩn trong lịch trình của bạn.

Bước #2: Áp dụng công thức tính khoảng trống miễn phí

Dưới đây là công thức tính Slack trong quản lý dự án theo phương pháp float:

miễn phí Slack = Thời gian bắt đầu sớm nhất của các công việc tiếp theo – Thời gian kết thúc sớm nhất của công việc hiện tại *

Nếu kết quả là 0, thì công việc đó là quan trọng. Bất kỳ sự chậm trễ nào ở đây đều ảnh hưởng đến các công việc tiếp theo.

Và nếu số đó là số dương, đó chính là Slack miễn phí của bạn. Bạn có thể trì hoãn công việc đó trong số ngày đó mà không làm ảnh hưởng đến công việc tiếp theo.

📌 Ví dụ: Tiếp tục ví dụ về phát triển sản phẩm trước đó, đây là cách nó sẽ diễn ra: Công việc A được lên lịch hoàn thành vào Ngày 10, vì vậy EF = 10

Trong hai công việc kế thừa, công việc sớm nhất được lên lịch vào Ngày 12, vì vậy ES = 12

Sau khi áp dụng công thức Slack miễn phí, kết quả là 2, có nghĩa là bạn có thể trì hoãn thiết kế giao diện người dùng (UI) lên đến 2 ngày mà vẫn giữ các công việc đúng tiến độ Ngay cả khi ngày hoàn thành của Công việc A thay đổi từ Ngày 10 sang Ngày 12, dòng thời gian của Công việc B vẫn không thay đổi, vì bạn vẫn nằm trong khoảng thời gian miễn phí 2 ngày.

Chúng tôi đã minh họa ví dụ này bằng biểu đồ Gantt, hiển thị các công việc trên dòng thời gian, bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc, phụ thuộc và thời gian trống. Đây là cách tuyệt vời để nhận diện thời gian trống ngay lập tức.

Bạn có thấy khoảng trống hiển thị rõ ràng giữa kết thúc của Công việc A và bắt đầu của Công việc B không? Đó chính là khoảng trống Slack miễn phí của bạn.

Kéo và thả các phụ thuộc dựa trên tính toán Slack miễn phí của bạn

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn đang sử dụng công cụ quản lý dự án như ClickUp, việc tính toán Slack sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều thông qua chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp. Nó hiển thị toàn bộ dự án của bạn trên một dòng thời gian ngang, cho thấy cách các công việc kết nối với nhau và nơi có thể điều chỉnh. Biểu tượng hình kim cương chỉ ra các cột mốc quan trọng trong biểu đồ Gantt như ngày ra mắt, điểm phê duyệt hoặc hoàn thành giai đoạn. Tạo các phụ thuộc công việc trực quan với chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp Khi thời hạn thay đổi, bạn có thể dễ dàng di chuyển các thanh công việc. Phần mềm lập lịch dự án sẽ tự động cập nhật các công việc kết nối, duy trì logic phụ thuộc và hiển thị ngay lập tức các thay đổi trong tổng Slack của công việc.

Miễn phí Slack so với Total Slack: Sự khác biệt là gì?

Slack là "đường dẫn quan trọng" (chơi chữ!) để hiểu nơi bạn có sự linh hoạt trong lịch trình dự án. Một thuật ngữ khác bạn sẽ gặp là slack tổng hoặc float tổng.

slack tổng thể cho thấy mức độ linh hoạt chung của dự án, trong khi slack miễn phí* cung cấp khoảng thời gian linh hoạt hàng ngày cần thiết để thực hiện suôn sẻ và quản lý hiệu quả các công việc và tài nguyên cá nhân.

Dưới đây là so sánh nhanh để giải thích sự khác biệt giữa Slack miễn phí và tổng Slack trong quản lý dự án.

Tính năng miễn phí Slack * *tổng thời gian Slack Định nghĩa Thời gian một công việc có thể bị trì hoãn mà không làm trì hoãn thời gian bắt đầu của các công việc kế tiếp ngay lập tức Trên toàn dự án, do đó nó xem xét tác động đến lịch trình của toàn bộ dự án Phạm vi Dành riêng cho từng công việc, vì vậy nó tập trung vào tác động đối với các công việc tiếp theo ngay lập tức Trên toàn dự án, vì vậy nó xem xét tác động đến lịch trình của toàn bộ dự án Tính toán Sự khác biệt giữa thời gian hoàn thành sớm nhất của một công việc và thời gian bắt đầu sớm nhất của công việc tiếp theo Sự khác biệt giữa thời gian hoàn thành muộn và thời gian hoàn thành sớm (hoặc thời gian bắt đầu muộn và thời gian bắt đầu sớm) của một công việc Tác động Sự chậm trễ chỉ ảnh hưởng đến các công việc tiếp theo, không ảnh hưởng đến toàn bộ dự án Sự chậm trễ có thể ảnh hưởng đến ngày hoàn thành dự án Tính hữu ích Giúp quản lý phân bổ tài nguyên và điều chỉnh lịch trình nhỏ Xác định đường dẫn quan trọng và tính linh hoạt tổng thể của dự án Đường dẫn quan trọng Các công việc trên đường dẫn quan trọng có Slack miễn phí bằng không Các công việc trên đường dẫn quan trọng có Slack tổng cộng bằng không

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Slack miễn phí cho các quyết định nhỏ (quản lý nhân sự/thiết bị hàng ngày) và Slack tổng thể cho rủi ro lịch trình tổng thể và tập trung vào đường dẫn quan trọng. Tính toán lại sau bất kỳ thay đổi nào về thời lượng, logic hoặc lịch trình — Slack miễn phí thay đổi theo mạng lưới.

Các phương pháp tốt nhất để quản lý hiệu quả Slack miễn phí trong dự án

Theo dõi chặt chẽ các công việc Slack miễn phí

Ngay cả khi một công việc không nằm trên đường dẫn quan trọng, nếu nó không có Slack miễn phí, bất kỳ sự chậm trễ nào cũng sẽ ảnh hưởng ngay lập tức đến các công việc tiếp theo. Xem các công việc này như những rủi ro tiềm ẩn và đang theo dõi chúng với sự cẩn trọng tương tự như các hoạt động trên đường dẫn quan trọng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chức năng Tính toán Đường dẫn Quan trọng và Thời gian Slack trong chế độ xem Gantt của ClickUp giúp bạn xác định các công việc phải hoàn thành đúng hạn. Thời gian Slack được hiển thị bằng thanh đứt đoạn, và các công việc không có khoảng trống cho sự chậm trễ sẽ được đánh dấu rõ ràng là "zero slack". Tính toán thời gian Slack và lên lịch công việc một cách hiệu quả trong ClickUp

📮 ClickUp Insight: 31% quản lý ưa chuộng bảng trực quan, trong khi những người khác dựa vào biểu đồ Gantt, bảng điều khiển hoặc chế độ xem tài nguyên. Nhưng hầu hết các công cụ buộc bạn phải chọn một trong hai. Nếu chế độ xem không phù hợp với cách bạn suy nghĩ, nó chỉ trở thành một lớp cản trở thêm. Với ClickUp, bạn không cần phải lựa chọn. Chuyển đổi giữa các biểu đồ Gantt được hỗ trợ bởi AI, bảng Kanban, bảng điều khiển hoặc chế độ xem khối lượng công việc chỉ với một cú nhấp chuột. Và với ClickUp Brain, bạn có thể tự động tạo các chế độ xem hoặc tóm tắt tùy chỉnh dựa trên người xem - dù đó là bạn, một nhà quản lý cấp cao hay nhà thiết kế của bạn. 💫 Kết quả thực tế: CEMEX đã tăng tốc độ ra mắt sản phẩm lên 15% và giảm thời gian trễ trong giao tiếp từ 24 giờ xuống còn vài giây nhờ sử dụng ClickUp.

Sử dụng Slack miễn phí để cân bằng tài nguyên

Khi một công việc có Slack miễn phí, bạn có thể trì hoãn nó một chút mà không ảnh hưởng đến lịch trình. Sự linh hoạt này cho phép bạn tái phân công thành viên nhóm hoặc thiết bị cho các công việc có ưu tiên cao hơn mà không gây ra các trì hoãn sau đó.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Với tính năng kéo và thả để điều chỉnh lịch trình và di chuyển tác vụ phụ thuộc, ClickUp giúp bạn dễ dàng điều chỉnh tác vụ để giải phóng tài nguyên mà không ảnh hưởng đến các tác vụ tiếp theo. Bật tính năng điều chỉnh lịch trình tác vụ phụ thuộc trong nhiệm vụ ClickUp, hoặc trong chế độ xem Danh sách công việc hoặc Gantt, để tự động điều chỉnh các tác vụ liên kết khi bạn di chuyển một tác vụ có thời gian Slack. Điều chỉnh lại các phụ thuộc trong chế độ xem Gantt trong ClickUp

Bảo vệ Slack, đừng lãng phí nó

Miễn phí Slack không phải là thời gian dư thừa để kéo dài hạn chót. Nếu bạn sử dụng nó một cách không cần thiết, bạn sẽ mất đi khoảng đệm tự nhiên giúp bảo vệ dự án khỏi những rối loạn nhỏ. Vì vậy, hãy khuyến khích các nhóm tuân thủ các mốc thời gian đã lên kế hoạch trừ khi có nhu cầu rõ ràng phải sử dụng Slack.

Các chế độ xem tùy chỉnh cho phép bạn lọc và làm nổi bật các công việc theo thời gian trống hoặc các trường tùy chỉnh — để nhóm của bạn biết nơi có khoảng trống thời gian và nơi không có. Sử dụng điều này để chủ động bảo vệ các khu vực thời gian trống miễn phí

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chế độ xem Dòng thời gian của ClickUp là lựa chọn lý tưởng để theo dõi khối lượng công việc của các cá nhân hoặc nhóm. Bạn có thể nhóm các tác vụ theo người được giao, bộ phận hoặc mức độ ưu tiên, và xem lịch trình của chúng song song với nhau. Đối tượng/kỳ/phiên bản, giả sử một chuyên viên kiểm thử (QA analyst) hoàn thành việc kiểm thử vào thứ Năm, và công việc triển khai tiếp theo bắt đầu vào Monday tuần sau. Chế độ xem này cho thấy khoảng trống ba ngày trong luồng công việc của họ. Xem lịch sử các công việc của nhóm theo thời gian với chế độ xem Dòng thời gian của ClickUp

Tính toán lại thường xuyên

Miễn phí là động; nó thay đổi mỗi khi bạn điều chỉnh thời lượng công việc, phụ thuộc hoặc lịch trình. Sau mỗi lần cập nhật lịch trình, hãy kiểm tra xem miễn phí đã tăng, giảm hay biến mất ở đâu để duy trì bức tranh rủi ro luôn cập nhật.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Biểu đồ Gantt của ClickUp được cập nhật theo thời gian thực, đảm bảo rằng việc hiển thị của bạn luôn được cập nhật. Bất kỳ thay đổi nào về thời lượng hoặc thứ tự của công việc sẽ được phản ánh ngay lập tức trên các chỉ số Slack.

Thông báo các mối phụ thuộc

Đảm bảo người chịu trách nhiệm công việc biết chính xác lượng Slack họ có. Một nhà phát triển nghĩ rằng họ có thể "dành thêm hai ngày" khi chỉ còn một ngày Slack miễn phí có thể vô tình làm chậm quá trình kiểm thử hoặc triển khai.

Thông báo cho phép các bên liên quan biết ngay lập tức khi một công việc phụ thuộc thay đổi — hoặc khi thời gian Slack giảm xuống.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cài đặt quy tắc dựa trên kích hoạt trong ClickUp Tự động hóa để tự động thông báo cho các bên liên quan về những thay đổi trong lịch trình dự án. Yêu cầu ClickUp tự động hóa theo dõi chặt chẽ các hạn chót của bạn

Trước đây, việc theo dõi và xử lý Slack miễn phí đòi hỏi phải kiểm tra thủ công liên tục. Tuy nhiên, với các nền tảng như ClickUp, các nhà quản lý dự án (PM) có thể nhận được thông tin thời gian thực về nơi cần bảo vệ Slack, nơi cần phân công lại công việc và cách thông báo rủi ro.

Với ClickUp Brain, việc quản lý Slack miễn phí trở nên chủ động thay vì phản ứng. Thay vì phải kiểm tra thủ công các biểu đồ Gantt, hãy để Brain tự động phát hiện các hoạt động có nguy cơ, giải thích tác động của chúng và thậm chí đề xuất việc điều chỉnh nguồn lực.

Nó cũng có thể soạn thảo các bản cập nhật nhanh cho các bên liên quan khi Slack trở nên miễn phí, giúp nhóm của bạn hành động trước khi các trễ hẹn lan rộng.

Nhận đề xuất về dòng thời gian nhiệm vụ ClickUp và tạo biểu đồ Gantt trong ClickUp với ClickUp Brain

Dưới đây là một từ điển nhanh cho bạn:

Những công việc nào hiện đang gặp rủi ro sau khi tôi hoãn công việc X?

Hiển thị tất cả các công việc có 0 ngày thời gian Slack miễn phí

Tóm tắt các thay đổi đã thực hiện đối với dòng thời gian ra mắt marketing trong tuần này

Soạn một tin nhắn cho nhóm nội dung giải thích lý do tại sao chúng ta đang đẩy nhanh quá trình phát triển mô-đun

Tải mẫu miễn phí Xác định các điểm nghẽn tiềm ẩn và rủi ro với mẫu Phân tích Đường dẫn Quan trọng của ClickUp

Và nếu bạn muốn sử dụng các mẫu có sẵn để giảm bớt công việc, hãy sử dụng mẫu Phân tích Đường dẫn Quan trọng của ClickUp.

Mẫu dòng thời gian dự án này giúp các nhà quản lý dự án theo dõi lịch trình, các mối phụ thuộc và thời gian miễn phí (Slack) một cách nhanh chóng. Nó tổ chức các công việc theo các giai đoạn của dự án, chẳng hạn như nghiên cứu, triển khai và đánh giá.

Dòng thời gian được hiển thị dưới dạng thanh ngang được vẽ trên các ngày lịch, với các đường phụ thuộc kết nối các công việc phụ thuộc lẫn nhau. Ngoài ra, các công việc có viền đỏ cho biết các công việc được xếp chồng chặt chẽ hoặc những công việc có Slack bằng không.

Dưới đây là chia sẻ của Justin Kosmides, CEO của Vela Bikes, về biểu đồ Gantt của ClickUp:

Với nhóm nhỏ và hàng nghìn đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi cần phải cực kỳ hiệu quả. Biểu đồ Gantt của ClickUp cho phép chúng tôi đang theo dõi toàn bộ quá trình sản xuất và logistics tại một nơi duy nhất, giúp đội ngũ sản xuất của chúng tôi tăng hiệu quả lên hai phần ba.

Tải mẫu miễn phí Quản lý chu kỳ lập kế hoạch quý hoặc đang theo dõi báo cáo bộ phận với mẫu Gantt dòng thời gian của ClickUp

Một cấu trúc tùy chỉnh sẵn sàng sử dụng khác là Mẫu Dòng Thời Gian Gantt ClickUp.

Mẫu biểu đồ Gantt này giúp các nhóm lập kế hoạch, trực quan hóa và quản lý các công việc theo thời gian. Các công việc được sắp xếp theo thứ tự trong định dạng có mã màu sắc, giúp dễ dàng theo dõi tiến độ dự án. Ngoài ra, các đường phụ thuộc kết nối các công việc liên quan, đảm bảo luồng công việc được định nghĩa rõ ràng.

Các mẫu sọc trên các công việc cho biết Slack, mang lại cho nhóm sự linh hoạt tích hợp sẵn.

Để giám sát liên tục, ClickUp Autopilot Agents là lựa chọn tốt nhất của bạn. Các công cụ này theo dõi không gian làm việc của bạn một cách chủ động, can thiệp khi logic dự án của bạn cần được bảo vệ.

Cài đặt các kích hoạt tùy chỉnh cho các AI Agent của bạn để thực hiện hành động

Giả sử công việc thiết kế của bạn đang chậm hai ngày và sắp tiêu tốn hết Slack. Một bot tự động có thể cảnh báo cho người quản lý sáng tạo, đề xuất dời cuộc họp đánh giá và thậm chí tái phân công các nhiệm vụ theo dõi.

Dưới đây là một ví dụ về cách thiết lập:

Agent: Theo dõi các công việc quan trọng có Slack thấp

Kích hoạt: Nếu Slack giảm xuống dưới một ngày

Hành động: Thông báo cho quản lý dự án, bình luận trên chủ đề công việc và đề xuất phân bổ tài nguyên

ClickUp Brain cung cấp sức mạnh cho các công cụ này, vì vậy các quyết định của chúng dựa trên các phụ thuộc thực tế của tác vụ, sức chứa của nhóm và thiết lập dự án của bạn.

📖 Xem thêm: Phần mềm biểu đồ Gantt Gantt miễn phí

Tạo Slack (miễn phí) cho bản thân với ClickUp

Thời gian trống (free float) là một phương pháp thực tiễn để theo dõi dòng thời gian dự án, phụ thuộc và phân bổ tài nguyên. Các công cụ như ClickUp giúp bạn hiểu chính xác mức độ linh hoạt của các công việc để tránh tình trạng hoảng loạn vào phút chót.

ClickUp cho Quản lý Dự án là ứng dụng toàn diện cho công việc kết hợp quản lý dự án, kiến thức và trò chuyện trong một nền tảng duy nhất — tất cả được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn. Nó giúp bạn tránh được các trễ hẹn, nhầm lẫn và việc chuyển giao công việc bị bỏ sót.

Với các chế độ xem Gantt và dòng thời gian hiển thị trực quan các mối phụ thuộc và làm nổi bật Slack, các tính năng tự động hóa phát hiện vấn đề, cùng với trợ lý AI giàu ngữ cảnh tích hợp trên nền tảng, bạn sẽ có tất cả sự hỗ trợ cần thiết để nâng cao năng suất làm việc của nhóm.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp

1. Slack được sử dụng như thế nào trong Phương pháp Đường dẫn Quan trọng (Critical Path Method)?

Thời gian trống (Miễn phí Slack) hoặc thời gian linh hoạt (Miễn phí Float) trong Phương pháp Đường dẫn Quan trọng (CPM) cho phép quản lý dự án xác định các khu vực linh hoạt trong lịch trình của các công việc riêng lẻ. Điều này cho phép họ tái phân bổ tài nguyên hoặc điều chỉnh dòng thời gian mà không ảnh hưởng đến các công việc phụ thuộc hoặc ngày hoàn thành dự án tổng thể.

2. Một công việc có thể có cả Slack miễn phí và Slack tổng cộng không?

Đúng vậy, một công việc có thể có cả Slack miễn phí và Slack tổng, nhưng các giá trị này có thể khác nhau. Nếu một công việc không nằm trên đường dẫn quan trọng, nó có thể có cả Slack miễn phí dương và Slack tổng dương, nhưng các công việc trên đường dẫn quan trọng có Slack bằng không.

3. Khi Slack miễn phí bằng không, điều đó có nghĩa là gì?

Khi thời gian miễn phí bằng không, điều đó có nghĩa là việc trì hoãn công việc sẽ làm trì hoãn thời gian bắt đầu của công việc tiếp theo. Trong CPM, điều này thường cho thấy công việc đó nằm trên đường dẫn quan trọng hoặc trực tiếp kiểm soát lịch trình của các công việc tiếp theo. Nếu bạn có giá trị Slack âm, điều đó có nghĩa là bạn không có thời gian dự phòng và đã quá hạn.

Nhiều công cụ quản lý dự án có thể tự động tính toán và hiển thị Slack miễn phí. ClickUp giúp bạn lên lịch công việc và theo dõi Slack miễn phí và tổng Slack miễn phí của hạn chót, ngay từ biểu đồ Gantt và chế độ xem Dòng thời gian. Slack được hiển thị dưới dạng thanh đứt đoạn, cho biết mức độ linh hoạt mà các công việc khác có trước khi ảnh hưởng đến công việc tiếp theo hoặc kế hoạch dự án tổng thể.