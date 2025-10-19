Cách tự động hóa biểu mẫu bằng AI để có quy trình làm việc nhanh chóng, lỗi và có thể mở rộng

Biểu mẫu thủ công có thể trông vô hại cho đến khi chúng bắt đầu tốn hàng giờ, làm chậm quá trình ra quyết định và gây ra các lỗi có thể tránh được trong quy trình của bạn. Ẩn sau mỗi yêu cầu nghỉ phép, phiếu hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh hoặc biểu mẫu phản hồi là một quy trình lặp đi lặp lại đang chờ được tối ưu hóa.

Giải pháp không phải là tạo thêm biểu mẫu. Đó là đầu tư thời gian và tiền bạc vào những biểu mẫu thông minh hơn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách tự động hóa biểu mẫu bằng AI để tạo ra các quy trình làm việc có khả năng suy luận, định tuyến và phản hồi độc lập. Và đúng vậy, chúng tôi đã hoàn thành tất cả điều này bằng ClickUp — không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới !

Hãy bắt đầu ngay! ✅

Tại sao nên tự động hóa biểu mẫu bằng AI?

Xử lý biểu mẫu thủ công làm chậm mọi thứ, dù là quy trình onboarding, phê duyệt hay yêu cầu của khách hàng. Tự động hóa bằng AI thay đổi điều đó bằng cách xử lý các công việc lặp đi lặp lại một cách tự động.

Dưới đây là những gì nó mang lại:

Giảm thiểu nỗ lực thủ công : Tự động hóa việc điền biểu mẫu, mục nhập dữ liệu, xác thực và định tuyến để tiết kiệm hàng giờ cho nguồn nhân lực của bạn.

Giảm thời gian xử lý: Xử lý và phân tích biểu mẫu trong vài phút thay vì vài ngày.

Cải thiện độ chính xác của dữ liệu: Phát hiện lỗi sớm với các kiểm tra xác thực và logic tích hợp sẵn.

Nâng cao trải nghiệm người dùng: Tùy chỉnh và điều chỉnh biểu mẫu cho đối tượng mục tiêu của bạn, đồng thời giảm thiểu rào cản trong quá trình hoàn thành.

Hoạt động mở rộng: Xử lý khối lượng biểu mẫu ngày càng tăng mà không cần tăng nhân sự.

Giảm chi phí vận hành: Giảm bớt giấy tờ, giảm thiểu công việc làm lại và hạn chế trễ hẹn.

👀 Bạn có biết? Hơn 80% dữ liệu doanh nghiệp bị "kẹt" trong các tài liệu không cấu trúc (bao gồm cả biểu mẫu). Tự động hóa biểu mẫu bằng AI - thông qua Xử lý Tài liệu Thông minh (IDP) - giúp giải phóng dữ liệu đó, biến hóa đơn, hợp đồng và biểu mẫu thuế thành các thông tin có cấu trúc mà hệ thống của bạn có thể sử dụng.

Các trường hợp sử dụng phổ biến cho tự động hóa biểu mẫu bằng AI

Hãy nghĩ đến mọi biểu mẫu mà nhóm của bạn sử dụng—đơn xin nghỉ phép, đơn yêu cầu thanh toán chi phí, danh sách kiểm tra onboarding, biểu mẫu tiếp nhận khách hàng hoặc bảng khảo sát phản hồi. Giờ đây, hãy tưởng tượng những biểu mẫu đó tự động sắp xếp, xác thực dữ liệu đầu vào, được chuyển đến đúng người để xử lý và cập nhật các bản ghi liên quan.

Đó chính là sức mạnh của tự động hóa AI. Hãy cùng xem nó mang lại tác động lớn nhất ở đâu. 📈

Xử lý khoản vay và hóa đơn: Trích xuất và xác minh dữ liệu tài chính từ biểu mẫu để đẩy nhanh quá trình phê duyệt, thanh toán và kiểm toán.

Xác minh danh tính và KYC: Sử dụng công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) và học máy để quét các ID và tự động điền thông tin khách hàng vào hệ thống tuân thủ.

Xét duyệt hồ sơ và quy trình onboarding: Ghép ứng viên với vai trò, tự động tạo tài liệu tuyển dụng và hoàn thành quy trình onboarding cho nhân viên mới.

Chế độ nghỉ phép, lương thưởng và đánh giá hiệu suất: Đang theo dõi số dư, phát hiện sự không nhất quán và quản lý chu kỳ đánh giá với ít thao tác nhập liệu.

Quản lý hợp đồng và tài liệu pháp lý: Tự động soạn thảo, đang theo dõi các bản sửa đổi và đảm bảo tuân thủ mà không cần theo dõi thủ công.

Quản lý và định tuyến yêu cầu dịch vụ khách hàng tùy chỉnh: Ghi nhận yêu cầu, phân công vé hỗ trợ và gửi cập nhật tự động hóa theo thời gian thực.

Không phải tất cả các công cụ biểu mẫu AI đều được xây dựng giống nhau. Một số chỉ thu thập dữ liệu; những công cụ khác giúp đưa ra quyết định.

Để thực sự tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn, các công cụ phải vượt ra ngoài việc tạo biểu mẫu và trực tiếp hỗ trợ thực thi, tính minh bạch và tự động hóa quy mô lớn. Bạn nên:

Chọn logic điều kiện động: Chọn các công cụ có đường dẫn câu hỏi thích ứng phản hồi theo đầu vào của người dùng, giúp giảm độ dài biểu mẫu và tăng tỷ lệ hoàn thành. Ưu tiên tích hợp mượt mà: Chọn các nền tảng có thể kết nối dễ dàng với hệ thống CRM, HRIS hoặc hệ thống hỗ trợ của bạn để loại bỏ việc chuyển dữ liệu thủ công và duy trì quy trình làm việc thống nhất. Tìm kiếm phân tích thời gian thực và bảng điều khiển: Chọn các công cụ điền biểu mẫu cung cấp khả năng hiển thị tức thì về các bài nộp/gửi, điểm bỏ cuộc và xu hướng để tối ưu hóa liên tục. Yêu cầu các trường tùy chỉnh và bản đồ: Đảm bảo công cụ hỗ trợ các trường tùy chỉnh như mức độ ưu tiên hoặc loại yêu cầu, để dữ liệu được truyền trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn với đầy đủ ngữ cảnh.

Cách tự động hóa biểu mẫu bằng AI

Dưới đây là hướng dẫn từng bước chi tiết về cách tự động hóa biểu mẫu bằng AI. Bạn sẽ tìm thấy các ví dụ thực tế và hiểu cách ClickUp hỗ trợ từng giai đoạn bằng cách tích hợp biểu mẫu, tác vụ, tài liệu, cuộc trò chuyện và quy trình của bạn vào một ứng dụng mạnh mẽ duy nhất.

Bước #1: Xác định vấn đề bạn đang cố gắng giải quyết

Trước khi bắt đầu với các công cụ, hãy xác định rõ những điểm nào trong biểu mẫu đang làm chậm tiến độ công việc của bạn.

Các biểu mẫu phản hồi của khách hàng đang tích tụ mà không có sự theo dõi? Hay bộ phận Nhân sự đang xử lý thủ công từng yêu cầu nghỉ phép?

Xác định các vấn đề khóa như trì hoãn, thời gian dành cho mục nhập thủ công hoặc dữ liệu không nhất quán.

Bước #2: Chọn bộ công cụ tự động hóa biểu mẫu của bạn

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp đáng tin cậy, ClickUp cung cấp cả tính năng tạo/lập biểu mẫu và quản lý các bước tiếp theo.

Nền tảng năng suất mạnh mẽ này đi kèm với phần mềm tạo biểu mẫu tích hợp sẵn, kết nối với các công việc, tài liệu, mục tiêu và quy trình làm việc của bạn trong một nền tảng duy nhất. Nó được thiết kế để giúp các nhóm quản lý dự án, tự động hóa quy trình và hợp tác hiệu quả, mà không gặp phải các vấn đề do việc chuyển đổi ngữ cảnh gây ra bởi sự phân tán công việc.

Bắt đầu tạo biểu mẫu trong ClickUp miễn phí Chuyển đổi phản hồi thành hành động với ClickUp Form

ClickUp Forms cho phép bạn tạo các biểu mẫu chuyên nghiệp, không cần mã trực tiếp trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể thu thập yêu cầu, phản hồi hoặc các loại dữ liệu khác, và tích hợp chúng một cách liền mạch vào quy trình quản lý dự án của bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng logic điều kiện trong ClickUp Forms để điều chỉnh câu hỏi dựa trên đầu vào của người dùng. Nhờ đó, một biểu mẫu có thể xử lý nhiều loại yêu cầu khác nhau, như nghỉ phép, vấn đề công nghệ thông tin hoặc phản hồi, mà không làm người dùng bị quá tải bởi các trường thông tin không liên quan.

Dưới đây là cách bạn có thể tạo quy trình tiếp nhận cho bất kỳ bộ phận nào bằng ClickUp Forms:

Bước #3: Xây dựng và cấu hình biểu mẫu

Đây là nơi bạn thiết kế biểu mẫu để thu thập thông tin cần thiết. Dưới đây là một số nguyên tắc tốt nhất:

Chỉ yêu cầu những thông tin cần thiết. Giữ biểu mẫu ngắn gọn và sử dụng các trường điều kiện để hiển thị câu hỏi dựa trên câu trả lời trước đó

Tạo nhiều loại trường dữ liệu để phù hợp với dữ liệu của bạn (ví dụ: trình chọn ngày cho dòng thời gian, menu thả xuống cho lựa chọn)

Nhóm các câu hỏi liên quan để tránh nhầm lẫn và lặp lại

Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện việc cần làm này trong ClickUp:

Mở danh sách nơi bạn muốn các bài nộp/gửi được gửi đến Thêm một Form View bằng cách nhấp vào nút + View, lựa chọn biểu mẫu và đặt tên cho nó

Xem trước thiết lập của bạn trước khi triển khai bằng cách nhấp vào nút ‘Chế độ xem dùng thử biểu mẫu’

Kéo và thả ClickUp Trường Tùy chỉnh để thêm văn bản, menu thả xuống, ô chọn, tệp đính kèm và nhiều tính năng khác vào biểu mẫu ClickUp Trường Tùy chỉnh để thêm văn bản, menu thả xuống, ô chọn, tệp đính kèm và nhiều tính năng khác vào biểu mẫu

Sử dụng Trường Tùy Chỉnh trong Biểu Mẫu ClickUp để thu thập dữ liệu chính xác mỗi lần

Nhấp vào nút Thêm câu hỏi ở phía dưới để thêm các trường mới

Di chuột giữa các trường trong ClickUp Forms để chèn câu hỏi

Áp dụng logic điều kiện để tùy chỉnh trải nghiệm biểu mẫu cho các tình huống khác nhau Tùy chỉnh biểu mẫu của bạn bằng cách cập nhật màu sắc, văn bản nút và thêm logo của bạn để đảm bảo tính nhất quán với thương hiệu

Chọn giữa giao diện sáng và tối để tùy chỉnh ClickUp Biểu mẫu

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sau khi biểu mẫu của bạn được tạo, đừng quên tinh chỉnh cách xử lý các phản hồi: Chọn nơi tạo công việc: Đảm bảo các biểu mẫu được gửi đến danh sách công việc ClickUp đúng

Chuyển hướng sau khi gửi: Chuyển người dùng đến một thông báo xác nhận tùy chỉnh hoặc một URL cụ thể

Tùy chỉnh nút gửi: Phù hợp với phong cách của biểu mẫu bằng cách sử dụng nhãn nút tùy chỉnh như Gửi Yêu cầu hoặc Gửi Phản hồi

Bước #4: Đào tạo AI để giúp bạn trở nên thông minh hơn

Trước khi nhấn nút xuất bản, hãy dành chút thời gian để nâng cấp biểu mẫu của bạn với những thông tin phân tích dựa trên AI. ClickUp Brain, trợ lý AI bối cảnh của ClickUp, giúp bạn tạo ra các biểu mẫu thông minh hơn và chuẩn bị cho những gì sắp tới bằng cách phân tích dữ liệu quá khứ và tối ưu hóa thiết lập của bạn. Sử dụng nó như một trợ lý đồng hành để định hình biểu mẫu của bạn dựa trên bối cảnh thực tế.

Kết quả? Các biểu mẫu thông minh hơn, dữ liệu sạch hơn và quy trình làm việc đã sẵn sàng xử lý trước khi nhận được phản hồi đầu tiên. Với ClickUp Brain, bạn có thể:

Sử dụng phản hồi của người dùng để hiểu những câu hỏi bạn nên đặt ra

Thực hiện phân tích cảm xúc trên các bài nộp/gửi trước đây hoặc khảo sát để hiểu rõ hơn về đối tượng của bạn

Tạo câu hỏi mới cho biểu mẫu hoặc khảo sát bằng cách sử dụng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên

Điều này giúp biểu mẫu của bạn trở nên chu đáo, mục tiêu và hữu ích hơn ngay cả trước khi bạn thu thập phản hồi mới.

Chuyển đổi các dán dữ liệu quá khứ thành các câu hỏi có định hướng hành động với ClickUp Brain

🚀 Thử các lệnh như: Tổng hợp các khiếu nại phổ biến từ các phiếu yêu cầu trước đây để tôi có thể thêm các tùy chọn phù hợp vào biểu mẫu

Tạo các câu hỏi trong biểu mẫu onboarding dựa trên các câu hỏi thường gặp (FAQ) của nhân viên mới trong 3 tháng qua

Danh sách các vấn đề lặp lại từ báo cáo sự cố để điền sẵn các danh mục nguyên nhân gốc trong biểu mẫu

Bước #5: Tự động hóa các bước tiếp theo

Trước khi biểu mẫu của bạn được triển khai, hãy sử dụng AI và tự động hóa để xử lý dữ liệu thu thập được. Cài đặt các điều kiện kích hoạt và quy tắc để phân công công việc, thông báo cho đúng người, cập nhật trường dữ liệu hoặc di chuyển các mục qua quy trình làm việc của bạn.

Với ClickUp Automations, việc xây dựng các quy trình làm việc này thậm chí còn dễ dàng hơn mà không cần mã. Chỉ cần chọn sự kiện kích hoạt, cài đặt hành động và để ClickUp xử lý phần còn lại.

Đảm bảo mỗi biểu mẫu kích hoạt chuỗi hành động đúng đắn với ClickUp Automations

Dưới đây là cách thực hiện:

Đi đến danh sách nơi các công việc biểu mẫu xuất hiện và nhấp vào nút Tự động hóa ở đầu danh sách. Điều này sẽ mở Trung tâm Tự động hóa cho danh sách đó Nhấp vào + Thêm Tự động hóa hoặc Tạo Tự động hóa Chọn ‘Khi công việc được tạo’ làm điều kiện kích hoạt. Điều này đảm bảo rằng mỗi lần bài nộp/gửi biểu mẫu mới sẽ khởi động quy trình tự động hóa Sử dụng các điều kiện (như loại yêu cầu hoặc mức độ khẩn cấp) để tùy chỉnh các hành động dựa trên phản hồi của biểu mẫu Thêm các hành động để tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn:

giao công việc* dựa trên dữ liệu nhập vào biểu mẫu

Cập nhật trạng thái hoặc thẻ để đang theo dõi và ưu tiên

Gửi thông báo qua ClickUp, email hoặc Slack

áp dụng các mẫu biểu mẫu* như mẫu biểu mẫu phản hồi có các công việc con, danh sách kiểm tra hoặc Trường Tùy chỉnh

di chuyển hoặc sao chép công việc* vào danh sách công việc hoặc thư mục phù hợp một cách tự động

Thử nghiệm với một mẫu biểu mẫu để xác nhận mọi thứ hoạt động trơn tru

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm người theo dõi trong ClickUp một cách động tùy thuộc vào nội dung được gửi. Nếu tên khách hàng cụ thể được chọn hoặc công việc được gắn thẻ với một nhóm, hãy sử dụng Tự động hóa để tự động thêm các bên liên quan phù hợp mà không cần gắn thẻ thủ công mỗi lần.

Xem video này để biết các mẹo chuyên sâu của chúng tôi về cách xây dựng ClickUp Automations bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên:

Bước #6: Kiểm tra, xuất bản và chia sẻ biểu mẫu của bạn

Sau khi tất cả các bước trên đã xong, bạn nên:

Xem trước biểu mẫu của bạn: Kiểm tra luồng người dùng, thử nghiệm logic điều kiện và đảm bảo các quy trình tự động hóa hoạt động chính xác

Đăng tải biểu mẫu của bạn: Sau khi hoàn tất, chỉ cần nhấp chuột một lần để đưa biểu mẫu vào hoạt động

chia sẻ URL biểu mẫu: *Phân phối qua email, trò chuyện hoặc nhúng vào trang web của bạn. Lưu ý, mỗi lần gửi biểu mẫu sẽ tự động tạo một công việc trong danh sách đã chọn của bạn trên ClickUp

Bước #7: Đang theo dõi, phân tích và cải thiện

Sau khi triển khai, hãy duy trì công việc tự động hóa của bạn bằng cách tối ưu hóa liên tục. Dưới đây là những gợi ý của chúng tôi:

Sử dụng chế độ xem Danh sách, Lịch hoặc Bảng để xem các phản hồi đã được ghi lại

Sử dụng bảng điều khiển ClickUp để theo dõi xu hướng trong các bài nộp/gửi

Yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt các vấn đề lặp lại hoặc phân tích cảm xúc từ các phản hồi

Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để phân tích hiệu suất biểu mẫu của bạn với ClickUp Brain

Tùy chỉnh các trường biểu mẫu, logic hoặc quy tắc tự động hóa dựa trên hiệu suất

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Trợ lý AI của ClickUp để phân loại tự động các biểu mẫu được gửi. Khi có biểu mẫu mới được gửi đến, Trợ lý của bạn có thể phân tích phản hồi, phân loại yêu cầu, giao cho nhóm phù hợp và cài đặt ưu tiên hoặc ngày đáo hạn ngay lập tức. Điều này giống như có một điều phối viên luôn hoạt động – giúp quy trình tiếp nhận được tổ chức gọn gàng và thời gian phản hồi nhanh chóng.

Nếu bạn đang đánh giá các công cụ tự động hóa biểu mẫu được hỗ trợ bởi AI, đây là một số nền tảng đáng cân nhắc:

1. SafetyCulture AI Biểu mẫu Builder

Nếu bạn từng mong muốn có thể yêu cầu các biểu mẫu tự động tạo ra, đây chính là giải pháp dành cho bạn. Công cụ AI Form Builder của SafetyCulture biến các lời nhắc văn bản nhanh chóng thành các biểu mẫu sẵn sàng cho kiểm tra – hoàn hảo cho các kiểm tra an toàn, kiểm toán hoặc đánh giá chất lượng. Bạn thậm chí có thể đính kèm tệp đính kèm như hình ảnh và video để cung cấp bối cảnh chi tiết hơn.

Tính năng nổi bật

Công cụ kéo và thả / trình tạo mẫu cho các cuộc kiểm tra, danh sách kiểm tra và biểu mẫu, bao gồm các tệp đính kèm phương tiện (hình ảnh, v.v.) cho nhân viên làm việc tại trường

Quy trình làm việc hướng đến tuân thủ và vận hành: phân công công việc dựa trên kết quả biểu mẫu, tích hợp với các hệ thống khác và theo dõi các bước tiếp theo

Hỗ trợ ưu tiên thiết bị di động (thu thập dữ liệu ngoại tuyến, đồng bộ hóa sau) và bảng điều khiển thời gian thực về dữ liệu biểu mẫu/kiểm tra trên các nhóm

Giai đoạn giới hạn

Một số người dùng báo cáo rằng tính linh hoạt/tùy chỉnh bị giới hạn đối với các bố cục biểu mẫu tùy chỉnh cao hoặc logic phân nhánh phức tạp

Giá cả

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá từ G2 và Capterra

G2: 4.6/5 (150+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (240+ đánh giá)

2. Tally

Tally tạo ra một biểu mẫu hoàn toàn điều kiện dựa trên các mục tiêu được cung cấp bởi nhà cung cấp bằng tiếng Anh thông thường. Đây là một lựa chọn mạnh mẽ thay thế cho SurveyMonkey và Google Forms, đồng thời đảm bảo mã hóa tuân thủ GDPR, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các môi trường nhạy cảm về bảo mật.

Tính năng nổi bật

Tạo không giới hạn biểu mẫu và bài nộp/gửi trên gói miễn phí (trong phạm vi sử dụng hợp lý)

Sử dụng logic biểu mẫu nâng cao, tính toán, chuyển tiếp câu trả lời và trường ẩn để tạo biểu mẫu tùy chỉnh

Trình chỉnh sửa của nó hoạt động giống như một tài liệu văn bản: chỉ cần gõ để thêm các khối/câu hỏi và sử dụng các phím tắt để hoàn thành công việc

Giai đoạn giới hạn

Mặc dù Tally rất mạnh mẽ cho các biểu mẫu tiêu chuẩn, nhưng có thể thiếu độ sâu trong các tính năng quy trình làm việc doanh nghiệp phức tạp (ví dụ: phân nhánh nâng cao, tự động hóa nhiều bước) so với các nền tảng biểu mẫu doanh nghiệp hàng đầu

Giá cả

Miễn phí

Pro: $29/tháng

Kinh doanh: $89/tháng

Đánh giá từ G2 và Capterra

G2: 4.8/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

3. Intellistack (trước đây là Formstack AI)

Intellistack (phiên bản nâng cấp và đổi thương hiệu của Formstack) cung cấp tính năng tạo biểu mẫu AI không cần mã, tạo tài liệu và tự động hóa quy trình làm việc cho các nhóm kinh doanh. Nền tảng này tập trung vào quy trình làm việc toàn diện - từ tạo biểu mẫu, tạo tài liệu đến thực thi quy trình - khiến nó trở nên hấp dẫn cho các trường hợp sử dụng đòi hỏi lượng dữ liệu lớn như tài chính, nhân sự, bảo hiểm và các bộ phận hậu cần khác.

Tính năng nổi bật

Nhập một lệnh để tạo biểu mẫu thay vì thêm từng trường một cách thủ công

Nhận hỗ trợ cho các tác vụ xử lý tài liệu quy mô lớn trong quy trình làm việc

Giai đoạn giới hạn

Một số người dùng cho biết các tính năng tự động hóa/quy trình làm việc nâng cao có đường cong học tập dốc hơn

Giá cả

Biểu mẫu: Bắt đầu từ $99/tháng

Gói: Bắt đầu từ $250/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá từ G2 và Capterra

G2: 4.3/5 (450+ đánh giá)

Capterra: 4.0/5 (110+ đánh giá)

Thay vì chỉ là một công cụ khác trong bộ công cụ của bạn, ClickUp trở thành chính bộ công cụ đó. Bạn sẽ có một hệ thống duy nhất, kết nối chặt chẽ, phát triển cùng với quy trình làm việc của bạn.

Dưới đây là những điểm nổi bật khiến nó khác biệt so với các công cụ tự động hóa biểu mẫu AI khác:

👉🏻 Quản lý kiến thức thống nhất: Tạo các wiki nội bộ, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và tài liệu hợp tác ngay bên cạnh các biểu mẫu và nhiệm vụ ClickUp của bạn với ClickUp Docs. Brainstorm ý tưởng hoặc vẽ bản đồ quy trình một cách trực quan với ClickUp Bảng trắng, tất cả trên cùng một nền tảng

👉🏻 Bảng điều khiển và báo cáo tùy chỉnh: Hiển thị ngay lập tức các phản hồi biểu mẫu với bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh. Kết hợp dữ liệu biểu mẫu với các chỉ số dự án, biểu đồ khối lượng công việc và nhiều hơn nữa, mang lại cho bạn chế độ xem toàn diện 360° về hoạt động của mình

👉🏻 Quyền truy cập nâng cao và bảo mật: Kiểm soát ai có thể chế độ xem, chỉnh sửa hoặc gửi biểu mẫu. Thiết lập quyền truy cập chi tiết cho các quy trình làm việc nhạy cảm, đảm bảo tuân thủ và bảo mật dữ liệu trên toàn bộ các nhóm

📮 ClickUp Insight: 30% người lao động tin rằng tự động hóa có thể giúp họ tiết kiệm 1-2 giờ mỗi tuần, trong khi 19% ước tính nó có thể giải phóng 3–5 giờ cho công việc sâu sắc và tập trung. Ngay cả những tiết kiệm thời gian nhỏ cũng tích lũy: chỉ hai giờ tiết kiệm mỗi tuần tương đương với hơn 100 giờ mỗi năm—thời gian có thể dành cho sáng tạo, tư duy chiến lược hoặc phát triển cá nhân. 💯 Với ClickUp’s AI Agents và ClickUp Brain, bạn có thể tự động hóa quy trình làm việc, tạo bản cập nhật dự án và chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành các bước hành động tiếp theo—tất cả trong cùng một nền tảng. Không cần công cụ hoặc tích hợp bổ sung—ClickUp cung cấp mọi thứ bạn cần để tự động hóa và tối ưu hóa ngày làm việc của bạn trong một nơi duy nhất. 💫 Kết quả thực tế: RevPartners đã giảm 50% chi phí SaaS bằng cách hợp nhất ba công cụ vào ClickUp — tạo ra một nền tảng thống nhất với các tính năng nâng cao hơn, hợp tác chặt chẽ hơn và một nguồn thông tin duy nhất dễ quản lý và mở rộng hơn.

⚙️ Bonus: Thử mẫu biểu mẫu phản hồi của ClickUp để thu thập và xử lý ý kiến từ người dùng, đồng nghiệp hoặc khách hàng. Mẫu này rất hữu ích để ghi nhận đề xuất, báo cáo lỗi hoặc đánh giá và giữ mọi thứ được tổ chức gọn gàng.

Biểu mẫu thông minh đến mức có thể yêu cầu nghỉ phép

Biểu mẫu không cần phải nằm trong hộp thư đến hoặc bị lạc trong bảng tính. Với AI, chúng có thể xử lý các công việc phức tạp và duy trì tiến độ mà không cần kiểm tra liên tục. Điều đó có nghĩa là ít trễ hẹn hơn, ít lỗi hơn và nhiều thời gian hơn dành cho công việc thực tế.

ClickUp tích hợp toàn bộ chu kỳ này vào một nền tảng kết nối duy nhất.

Bạn có thể tạo các biểu mẫu tạo công việc, phân công ngay lập tức và cập nhật các trường dựa trên phản hồi. ClickUp Brain giúp tối ưu hóa biểu mẫu của bạn bằng dữ liệu thực tế, đảm bảo mỗi câu hỏi đều có mục đích và mỗi quy trình làm việc luôn đi đúng hướng.

