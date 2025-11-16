Top 11 lựa chọn thay thế Zulip cho giao tiếp và hợp tác nhóm

Năng suất của nhóm phụ thuộc vào mức độ hiệu quả trong giao tiếp của mọi thành viên.

Mặc dù các cuộc hội thoại theo chủ đề của Zulip hoạt động tốt cho các nhóm làm việc không đồng bộ, nó có thể không đáp ứng được nếu bạn cần tích hợp sâu hơn, công cụ quản lý dự án tích hợp sẵn hoặc hỗ trợ họp video mạnh mẽ hơn.

Có rất nhiều nền tảng hợp tác nhóm linh hoạt trên thị trường có thể phù hợp hơn với cách làm việc thực tế của nhóm của bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các lựa chọn thay thế Zulip hàng đầu giúp duy trì luồng giao tiếp và đảm bảo dự án tiến triển đúng hướng, bất kể nhóm của bạn công việc ở đâu hay vào thời gian nào.

🔎 Bạn có biết? Việc tập trung lại sau khi chuyển đổi ngữ cảnh có thể mất khoảng 23 phút. Lựa chọn một nền tảng giữ các chủ đề, công việc và cuộc hội thoại trong một nơi duy nhất giúp giảm thiểu sự xao nhãng — để nhóm của bạn duy trì luồng, không phải chạy đua để bắt kịp.

Các lựa chọn thay thế Zulip tốt nhất trong nháy mắt

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả ClickUp Hợp tác toàn diện; Tạo công việc, tài liệu và bảng trắng được hỗ trợ bởi AI ngay từ ClickUp Trò chuyện Hợp tác toàn diện; Tạo tác vụ, tài liệu và bảng trắng được hỗ trợ bởi AI ngay từ ClickUp Trò chuyện Có kế hoạch miễn phí; Có tùy chỉnh cho doanh nghiệp Slack Tích hợp Kênh, chủ đề, hơn 2.400 tích hợp Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $7/tháng Microsoft Nhóm Người dùng Microsoft 365 Tích hợp văn phòng, cuộc gọi, kênh Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $4/tháng Mattermost Các tổ chức quan tâm đến bảo mật Tự lưu trữ, tuân thủ quy định Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng Rocket. Trò chuyện Triển khai tự quản lý Nguồn mở, tùy chỉnh Miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $8/tháng Discord Xây dựng cộng đồng Kênh thoại, máy chủ Miễn phí; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp Twist Giao tiếp không đồng bộ Ưu tiên chủ đề, thân thiện với việc tập trung Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $8/tháng Pumble Đội nhóm nhỏ với ngân sách hạn chế Lịch sử không giới hạn, kênh Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $3/tháng Zoom Giao tiếp ưu tiên video Video HD, Trò chuyện nhóm Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $17/tháng Flock Quy trình làm việc được tối ưu hóa Các công cụ năng suất tích hợp sẵn Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $3/tháng Google Không gian Làm việc Người dùng hệ sinh thái Google Tích hợp với Gmail, Drive, cuộc họp Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $3/tháng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và trung lập với nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Zulip là gì?

Zulip là phần mềm giao tiếp nhóm mã nguồn mở tổ chức các cuộc hội thoại thành các luồng và chủ đề cụ thể. Khác với các ứng dụng nhắn tin truyền thống sắp xếp cuộc trò chuyện theo thứ tự thời gian, Zulip sử dụng hệ thống luồng độc đáo kết hợp tính tức thời của giao tiếp thời gian thực với sự tổ chức của chủ đề email.

Nền tảng cung cấp các tính năng như:

Tính năng phân chia chủ đề theo chủ đề để thảo luận có tổ chức

Hàm tìm kiếm mạnh mẽ

Hỗ trợ markdown cho định dạng văn bản phong phú

Khả năng chia sẻ tệp tin

Tích hợp với các công cụ và dịch vụ khác nhau

Hỗ trợ đa nền tảng, bao gồm ứng dụng di động

Zulip đặc biệt phổ biến trong các nhóm phát triển và tổ chức ưa chuộng các giải pháp mã nguồn mở có khả năng kiểm soát bảo mật mạnh mẽ.

👀 Bạn có biết? Một bác sĩ Phần Lan đã tạo ra ứng dụng trò chuyện nhóm đầu tiên. Năm 1988, Jarkko Oikarinen đã phát triển Internet Relay Chat (IRC) trong khi làm việc tại một bệnh viện ở Phần Lan để cải thiện giao tiếp giữa các bác sĩ.

Giới hạn của Zulip

Mô hình luồng và chủ đề của Zulip mang đến một cách tiếp cận độc đáo cho giao tiếp nhóm. Tuy nhiên, hệ thống độc đáo này có một số nhược điểm đáng chú ý có thể ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả hợp tác của nhóm bạn.

Đường cong học tập dốc : Các luồng và chủ đề có thể gây nhầm lẫn cho người dùng quen với bố cục trò chuyện truyền thống.

Giao hạn hội nghị video : Không có tùy chọn tích hợp sẵn mạnh mẽ; phụ thuộc vào các tích hợp của bên thứ ba.

Quản lý công việc cơ bản : Hỗ trợ tạo công việc nhưng thiếu các tính năng quản lý dự án đầy đủ.

Trải nghiệm trên thiết bị di động : Ứng dụng di động có thể không được hoàn thiện như phiên bản trên máy tính để bàn.

Cộng đồng nhỏ hơn : Ít tích hợp hơn và hệ sinh thái hỗ trợ nhỏ hơn so với các đối thủ cạnh tranh lớn.

Giao diện người dùng : Giao diện người dùng có thể cảm thấy lỗi thời so với các nền tảng hợp tác hiện đại hơn.

Quản lý thông báo: Cài đặt thông báo có thể không trực quan bằng so với các công cụ khác.

Khi các nhóm mở rộng quy mô và nhu cầu giao tiếp trở nên phức tạp hơn, những giới hạn này thường trở nên rõ rệt hơn, thúc đẩy các tổ chức tìm kiếm các nền tảng thay thế.

🧠 Thú vị: Thuật ngữ “Zoom fatigue” trở nên phổ biến trong đại dịch COVID-19 khi mọi người ngày càng phụ thuộc vào hội nghị video cho công việc, giáo dục và tương tác xã hội. Thuật ngữ này được đặt ra bởi giáo sư Jeremy Bailenson của Đại học Stanford, mô tả sự mệt mỏi do các cuộc họp trực tuyến gây ra. Nó được thúc đẩy bởi việc tiếp xúc mắt liên tục, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chính mình, vận động thể chất giới hạn, quá tải nhận thức, thiếu các khoảng nghỉ ngơi thoải mái và áp lực phải luôn “trong trạng thái sẵn sàng” mọi lúc.

Các lựa chọn thay thế Zulip tốt nhất để sử dụng

Dưới đây là danh sách công việc được chọn lọc của chúng tôi về các giải pháp thay thế tốt nhất cho Zulip. Những công cụ này có thể giúp bạn khám phá các hệ thống khác để cải thiện hợp tác và giao tiếp giữa các nhóm đa dạng.

ClickUp (Công cụ hợp tác toàn diện tốt nhất với quản lý dự án)

Thử ngay ClickUp trò chuyện! Tăng tốc hợp tác hiệu quả với ClickUp Trò chuyện

Các công cụ giao tiếp không kết nối chỉ dừng lại ở cuộc hội thoại. ClickUp, ngược lại, là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi AI bối cảnh đầy đủ giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Đây là lựa chọn đặc biệt hữu ích cho các nhóm làm việc từ xa, nhà phát triển, kinh doanh và chuyên gia cần giao tiếp hiệu quả, thời gian thực và tích hợp chặt chẽ với quy trình làm việc của họ.

Vấn đề với các ứng dụng trò chuyện hiện đại là chúng hoạt động tách biệt với nơi bạn làm công việc. Bạn theo dõi tiến độ công việc với đồng nghiệp, nhận cập nhật, rồi phải cập nhật thủ công công việc để phản ánh cập nhật đó. Hoặc bạn phải lục lọi từng dòng trong các chủ đề trò chuyện chỉ để lấy bối cảnh cần thiết để hoàn thành công việc. Tất cả những điều đó sẽ kết thúc với ClickUp Chat.

Với ứng dụng nhắn tin tích hợp sẵn của ClickUp, bạn có thể chuyển đổi trò chuyện thành nhiệm vụ ClickUp ngay lập tức, đồng thời giao nhiệm vụ cho đúng người và đặt hạn chót. Điều này giúp dễ dàng ghi lại các mục cần thực hiện khi chúng xuất hiện trong cuộc hội thoại, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ điều gì. Bạn cũng có thể sử dụng AI để tóm tắt chủ đề tin nhắn, giao tin nhắn hoặc tìm các nhiệm vụ liên quan—tất cả đều trực tiếp từ Chat.

Vì ClickUp tích hợp trò chuyện nhóm với quản lý công việc, mọi cuộc thảo luận tự nhiên chuyển thành công việc được giao với quyền sở hữu rõ ràng và thời hạn cụ thể.

Giao nhiều công việc trực tiếp trong ClickUp Trò chuyện

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bạn có thể tạo ClickUp Tài liệu và ClickUp Bảng trắng ngay từ cửa sổ trò chuyện của mình, mà không làm gián đoạn luồng công việc, tất cả đều nhờ vào ClickUp AI.

Tính năng SyncUps của ClickUp giúp nâng cao giao tiếp nhóm bằng cách tích hợp các cuộc họp vào quy trình làm việc của bạn.

Khác với các công cụ hội nghị truyền thống hoạt động độc lập với công việc của bạn, SyncUps kết hợp các cuộc họp video thời gian thực với lịch trình hợp tác, ghi chú, bản ghi âm và tạo công việc tự động — tất cả đều được tích hợp trực tiếp vào bối cảnh dự án của bạn.

Hợp tác trực tiếp với đồng nghiệp chỉ trong vài giây bằng ClickUp SyncUps

Với SyncUps, bạn có thể tạo các mẫu cuộc họp có cấu trúc, thêm các mục nghị sự một cách hợp tác trước khi cuộc họp bắt đầu, ghi lại các cuộc thảo luận khóa để tham khảo sau này và chuyển đổi ngay lập tức các điểm thảo luận thành các công việc có thể giao cho người khác.

Khác với các ứng dụng nhắn tin độc lập như Zulip, bạn có thể chia sẻ tài liệu, hình ảnh và tệp tin trực tiếp từ hệ sinh thái công việc tích hợp hoàn chỉnh của mình trong ClickUp Chat, giúp các tài nguyên luôn nằm trong tầm tay. Điều này giúp các thông tin quan trọng dễ dàng tìm kiếm và truy cập. Chức năng tìm kiếm này được thống nhất giữa Chat và Tasks và không giới hạn trong lịch sử trò chuyện.

Và nếu ai đó đặt câu hỏi trong nhóm trò chuyện, hãy để ClickUp Agent trả lời. Các nhóm có thể nhanh chóng nhận được câu trả lời cho các câu hỏi về không gian làm việc, tạo ý tưởng nội dung hoặc xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại với ClickUp AI được tích hợp sâu vào trò chuyện. Điều này giúp cuộc hội thoại có năng suất và tập trung vào công việc có giá trị cao.

Sử dụng Trợ lý Trả lời Tự động trong ClickUp Trò chuyện để hiển thị thông tin nhanh hơn.

ClickUp Brain nâng cao giao tiếp giữa các nhóm đa dạng bằng cách tích hợp khả năng AI trực tiếp vào các cuộc hội thoại của bạn. Nó giúp bạn soạn thảo phản hồi, tóm tắt các cuộc hội thoại dài và tạo ra các giải pháp sáng tạo—tất cả đều trong bối cảnh trò chuyện.

ClickUp Brain MAX, một trợ lý AI chuyên dụng trên desktop, tích hợp chat, tìm kiếm và tự động hóa trên tất cả ứng dụng công việc và web của bạn. Với chat AI đa mô hình, câu trả lời theo ngữ cảnh và chuyển giọng nói thành văn bản, Brain MAX giúp bạn tạo, tìm kiếm và tự động hóa công việc nhanh hơn — chấm dứt tình trạng lộn xộn của các công cụ AI không kết nối.

Với tính năng trò chuyện tích hợp, quản lý dự án, nhắn tin trực tiếp, chia sẻ tệp và hội nghị video tích hợp, ClickUp tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm bớt sự mệt mỏi do sử dụng nhiều ứng dụng và đảm bảo rằng các cuộc hội thoại của nhóm luôn dẫn đến hành động.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tạo công việc trực tiếp từ tin nhắn trò chuyện và liên kết với công việc hoặc tài liệu để tích hợp quy trình làm việc một cách liền mạch.

Nhận câu trả lời ngay lập tức mà không cần sự can thiệp của con người với ClickUp Trò chuyện Agent

Các kênh dự án và công việc được tổ chức, trò chuyện nhóm và tin nhắn trực tiếp riêng tư tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Sử dụng thông báo thông minh và tự động hóa quy trình làm việc để giúp bạn tập trung và tránh bị quá tải thông báo.

Sử dụng các cuộc hội thoại theo chủ đề và công cụ tìm kiếm mạnh mẽ để dễ dàng theo dõi các cuộc hội thoại và tìm kiếm thông tin cũ một cách nhanh chóng.

Giới hạn của ClickUp

Bạn có thể gặp phải một số khó khăn ban đầu do bộ tính năng phong phú của Zulip.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

ClickUp đã giúp giảm bớt sự hỗn loạn khi quản lý nhiều nhóm, nền tảng và dự án. Tôi không còn phải chuyển đổi giữa các ứng dụng cho trò chuyện, tài liệu, công việc và cập nhật. Nó đã giúp kinh doanh của tôi trở nên hiệu quả, đồng bộ và năng suất hơn—đặc biệt là trong một môi trường làm việc nhịp độ nhanh như của chúng tôi.

ClickUp đã giúp giảm bớt sự hỗn loạn khi quản lý nhiều nhóm, nền tảng và dự án. Tôi không còn phải chuyển đổi giữa các ứng dụng cho trò chuyện, tài liệu, công việc và cập nhật. Nó đã giúp kinh doanh của tôi trở nên hiệu quả, đồng bộ và năng suất hơn—đặc biệt là trong một môi trường làm việc nhịp độ nhanh như của chúng tôi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy cân nhắc sử dụng các tính năng của ClickUp như “@mentions” để thu hút sự chú ý trực tiếp của ai đó, nhưng tránh lạm dụng để tránh quá tải thông báo và những phiền nhiễu không cần thiết. Tuân thủ các quy tắc giao tiếp trong trò chuyện sẽ tạo ra một môi trường giao tiếp tôn trọng và hiệu quả, từ đó nâng cao sự hợp tác và năng suất của nhóm.

2. Slack (Tốt nhất cho tích hợp và hệ sinh thái)

qua Slack

Slack vẫn là lựa chọn phổ biến cho giao tiếp nhóm, tổ chức các cuộc hội thoại vào các kênh theo dự án, chủ đề hoặc bộ phận.

Hệ sinh thái tích hợp rộng lớn của nó kết nối với hơn 2.000 ứng dụng của bên thứ ba, tối ưu hóa quy trình làm việc trực tiếp trong các cuộc hội thoại. Khác với các chủ đề tập trung vào chủ đề của Zulip, Slack sử dụng kênh và chủ đề để giảm bớt sự lộn xộn.

Trình tạo quy trình làm việc của Slack cho phép tự động hóa tùy chỉnh mà không cần mã, trong khi các công cụ tìm kiếm và tóm tắt được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nhóm tìm kiếm thông tin và cập nhật các cuộc thảo luận bị bỏ lỡ. Nó cũng cung cấp chức năng tìm kiếm mạnh mẽ trên tất cả tin nhắn và tệp tin, các cuộc gọi âm thanh/video nhanh chóng qua Huddles, và tài liệu Canvas cho việc lập tài liệu hợp tác.

Các tính năng nổi bật của Slack

Sắp xếp các cuộc hội thoại vào các kênh công khai và riêng tư

Khởi chạy cuộc thảo luận âm thanh tức thì với chia sẻ màn hình

Tùy chỉnh thông báo dựa trên từ khóa và mức độ quan trọng.

Nâng cao hợp tác trong môi trường làm việc với Slack Connect

Giới hạn của Slack

Có thể trở nên quá tải với nhiều kênh và thông báo.

Khả năng quản lý công việc và hàm AI giới hạn so với các công cụ tập trung vào dự án.

Giá cả của Slack

Miễn phí

Pro : $7/tháng cho mỗi người dùng

kinh doanh+ : $15/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise+: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Slack

G2 : 4.5/5 (hơn 34.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 23.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Slack?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Tôi đánh giá cao khả năng tạo nhiều nhóm, giúp tổ chức giao tiếp hiệu quả. Ngoài ra, tính năng huddle đặc biệt hữu ích; tính chất không chính thức của nó cho phép các tương tác nhanh chóng, một đối một, có thể giải quyết vấn đề hiệu quả hơn so với tin nhắn văn bản.

Tôi đánh giá cao khả năng tạo nhiều nhóm, giúp tổ chức giao tiếp hiệu quả. Ngoài ra, tính năng huddle đặc biệt hữu ích; tính chất không chính thức của nó cho phép các tương tác nhanh chóng, một đối một, có thể giải quyết vấn đề hiệu quả hơn so với tin nhắn văn bản.

📮 ClickUp Insight: 64% nhân viên thỉnh thoảng hoặc thường xuyên làm công việc ngoài giờ làm việc đã được sắp xếp, với 24% ghi nhận làm thêm giờ hầu hết các ngày! Đó không phải là sự linh hoạt—đó là công việc không bao giờ kết thúc. 😵‍💫 Pigment, một nền tảng kế hoạch kinh doanh, đã chuyển sang sử dụng ClickUp để giải quyết các thách thức về giao tiếp phân mảnh. Bằng cách sử dụng ClickUp Chat, nhiệm vụ ClickUp và tự động hóa, họ đã giảm 40% chi phí giao tiếp và nâng cao hiệu quả giao tiếp của nhóm lên 20%, từ đó đẩy nhanh chu kỳ phát triển.

3. Microsoft Teams (Phù hợp nhất cho người dùng Microsoft 365)

qua Microsoft Teams

Từ trò chuyện thông thường đến hợp tác tài liệu, Microsoft Teams xóa bỏ ranh giới giữa giao tiếp và năng suất bằng cách tích hợp sâu các ứng dụng Office vào cuộc hội thoại. Teams cho phép bạn thảo luận về các dự báo quý trong khi chế độ xem trực tiếp tệp Excel, giúp đưa ra quyết định nhanh chóng và có căn cứ hơn, miễn là bạn đang làm công việc trong hệ sinh thái Microsoft 365.

Đối với các tổ chức này, Zulip tích hợp trò chuyện, tệp tin và cuộc họp vào một không gian duy nhất. Teams cũng cung cấp một trung tâm hợp tác toàn diện với tích hợp sâu vào bộ công cụ năng suất của Microsoft.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Teams

Tích hợp các ứng dụng và công cụ thiết yếu vào các kênh giao tiếp

Bảo vệ các cuộc hội thoại nhạy cảm với các biện pháp bảo mật nâng cao

Tạo các cuộc họp hấp dẫn hơn với chế độ Together

Tổ chức các cuộc thảo luận nhóm nhỏ với các phòng họp riêng biệt.

Tổ chức các sự kiện phát sóng quy mô lớn với các công cụ sự kiện trực tiếp toàn diện.

Giới hạn của Microsoft Teams

Có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên và chạy chậm trên phần cứng cũ.

Giao diện người dùng phức tạp hơn so với các công cụ trò chuyện chuyên dụng.

Giá cả của Microsoft Teams nhóm

Miễn phí

Microsoft Teams Essentials : $4/tháng cho mỗi người dùng, thanh toán hàng năm

Microsoft 365 Kinh doanh Basic : $6/tháng cho mỗi người dùng, thanh toán hàng năm

Microsoft 365 Business Standard : $12,50/tháng cho mỗi người dùng, thanh toán hàng năm.

Microsoft 365 Kinh doanh Premium: $22/tháng cho mỗi người dùng, thanh toán hàng năm

Đánh giá và nhận xét về nhóm Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (hơn 12.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 8.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Microsoft Teams?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thực sự thích rằng Teams tập trung mọi thứ vào một nơi — trò chuyện, cuộc họp, tệp tin, thậm chí cả danh sách công việc. Điều này rất hữu ích khi công việc với nhóm vì bạn không cần phải chuyển đổi liên tục giữa các ứng dụng khác nhau. Tôi cũng thích cách nó kết nối với Outlook và các công cụ Microsoft khác, nên việc lên lịch cuộc họp hoặc chia sẻ tài liệu trở nên rất dễ dàng. Nó giúp mọi thứ được tổ chức gọn gàng và hỗ trợ tôi duy trì tiến độ dự án.

Tôi thực sự thích rằng Teams tập trung mọi thứ vào một nơi — trò chuyện, cuộc họp, tệp tin, thậm chí cả danh sách công việc. Điều này rất hữu ích khi làm việc với nhóm vì bạn không cần phải chuyển đổi liên tục giữa các ứng dụng khác nhau. Tôi cũng thích cách nó kết nối với Outlook và các công cụ Microsoft khác, nên việc lên lịch cuộc họp hoặc chia sẻ tài liệu trở nên rất dễ dàng. Nó giúp mọi thứ được tổ chức gọn gàng và hỗ trợ tôi duy trì tiến độ dự án.

🧠 Thú vị: Bộ emoji đầu tiên gồm 176 biểu tượng được tạo ra vào năm 1999 bởi nhà thiết kế Nhật Bản Shigetaka Kurita cho nền tảng internet di động của NTT DoCoMo. Những emoji này, được sử dụng rộng rãi trong các trò chuyện tại nơi làm việc ngày nay, nhằm nâng cao giao tiếp kỹ thuật số bằng cách thêm sắc thái cảm xúc.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Microsoft Teams

4. Mattermost (Phù hợp nhất cho các tổ chức quan tâm đến bảo mật)

qua Mattermost

“Làm thế nào để chúng ta có thể thúc đẩy hợp tác hiện đại mà không làm ảnh hưởng đến bảo mật?” Câu hỏi này thách thức các tổ chức quan tâm đến bảo mật hàng ngày. Mattermost giải quyết vấn đề này thông qua khả năng tự lưu trữ và các tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp, mang lại quyền kiểm soát dữ liệu hoàn toàn. Điều này được thực hiện mà không làm giảm trải nghiệm hợp tác mà các nhóm mong đợi.

Mattermost cung cấp nền tảng giao tiếp nhóm mã nguồn mở với các tính năng bảo mật và tuân thủ tiêu chuẩn doanh nghiệp. Tương tự như cam kết về bảo mật của Zulip, Mattermost tập trung vào việc cung cấp một giải pháp an toàn, tự lưu trữ thay thế cho các nền tảng trò chuyện dựa trên đám mây.

Các tính năng nổi bật của Mattermost

Định dạng tin nhắn bằng markdown để giao tiếp phong phú

Tìm kiếm toàn diện qua tất cả các tin nhắn lịch sử

Tự động hóa quy trình làm việc với các lệnh slash tùy chỉnh

Kết nối trực tiếp với Active Directory và LDAP

Tùy chỉnh hàm với các plugin nguồn mở

Đang theo dõi tuân thủ với hệ thống ghi nhật ký kiểm toán toàn diện

Giới hạn của Mattermost

Việc tự lưu trữ yêu cầu kiến thức kỹ thuật và hạ tầng.

Giao diện người dùng không được tinh tế như một số giải pháp thương mại khác.

Giá cả của Mattermost

Miễn phí

Chuyên nghiệp : $10/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Mattermost

G2 : 4.3/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (160+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Mattermost?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thích rằng Mattermost là mã nguồn mở và cung cấp quyền kiểm soát đầy đủ về triển khai và bảo mật dữ liệu. Nó rất phù hợp cho các doanh nghiệp có yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt. Giao diện sạch sẽ, hỗ trợ cuộc hội thoại theo chủ đề và tích hợp tốt với các công cụ DevOps như Jira và GitLab. Tin nhắn thời gian thực và chia sẻ tệp hoạt động mượt mà, và nó lý tưởng cho các nhóm làm việc từ xa.

Tôi thích rằng Mattermost là mã nguồn mở và cung cấp quyền kiểm soát đầy đủ về triển khai và bảo mật dữ liệu. Nó rất phù hợp cho các doanh nghiệp có yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt. Giao diện sạch sẽ, hỗ trợ cuộc hội thoại theo chủ đề và tích hợp tốt với các công cụ DevOps như Jira và GitLab. Tin nhắn thời gian thực và chia sẻ tệp diễn ra mượt mà, và nó lý tưởng cho các nhóm làm việc từ xa.

📮ClickUp Insight: Chỉ 10% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng trợ lý giọng nói (4%) hoặc trợ lý tự động (6%) cho các ứng dụng AI, trong khi 62% ưa chuộng các công cụ AI cuộc hội thoại như ChatGPT và Claude. Việc áp dụng thấp của các trợ lý và đại lý có thể do các công cụ này thường được tối ưu hóa cho các tác vụ cụ thể, như hoạt động rảnh tay hoặc các quy trình làm việc cụ thể. ClickUp mang đến cho bạn cả hai thế giới. ClickUp Brain hoạt động như một trợ lý AI cuộc hội thoại có thể hỗ trợ bạn trong phạm vi rộng các trường hợp sử dụng. Mặt khác, các bot AI trong các kênh ClickUp Trò chuyện có thể trả lời câu hỏi, phân loại vấn đề hoặc thậm chí xử lý các công việc cụ thể!

5. Rocket. Trò chuyện (Phù hợp nhất cho triển khai tự chủ)

Tự lưu trữ cho phép tổ chức kiểm soát hoàn toàn dữ liệu giao tiếp của mình, và Rocket. Chat giúp điều này trở nên khả thi bằng cách giữ mọi thứ trong hạ tầng của chính bạn. Thiết lập này rất hữu ích cho các nhóm có yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt hoặc những nhóm cần một nền tảng có thể tùy chỉnh cao.

Khác với các công cụ chỉ dựa trên đám mây buộc bạn phải sử dụng các tính năng đã được định sẵn, Rocket. Chat mang lại sự linh hoạt để xây dựng trải nghiệm trò chuyện phù hợp với nhóm của bạn. Giống như Zulip, nó cho phép tổ chức kiểm soát hệ thống giao tiếp của mình đồng thời vẫn hỗ trợ phạm vi đầy đủ các tính năng trò chuyện nhóm.

Các tính năng nổi bật của Rocket. Trò chuyện

Bảo mật các cuộc hội thoại nhạy cảm với mã hóa đầu cuối.

Hợp tác với đối tác bên ngoài thông qua quyền truy cập khách mời được kiểm soát

Tương tác trực tiếp với khách hàng thông qua trò chuyện trực tuyến tích hợp

Chia sẻ và xem trước tệp một cách mượt mà trong các cuộc hội thoại.

Quản lý quyền truy cập với các vai trò người dùng có thể tùy chỉnh

Tích hợp với các hệ thống bên ngoài thông qua API toàn diện.

Giai hạn của Rocket. Trò chuyện

Yêu cầu tài nguyên kỹ thuật để tự lưu trữ và bảo trì.

Giao diện người dùng có thể cảm thấy lỗi thời so với các giải pháp thương mại khác.

Giá cả của Rocket. Trò chuyện

Starter : Miễn phí

Pro : $8/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Rocket. Trò chuyện

G2 : 4.2/5 (330+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (150+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Rocket. Trò chuyện?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

Khả năng tùy chỉnh mà bạn có thể thực hiện, cùng với sự đơn giản khi thêm tiện ích trò chuyện trực tiếp vào ứng dụng web của bạn theo cách bạn muốn mà không cần nhập thêm bất kỳ mô-đun nào, bạn chỉ cần chạy một script JavaScript trong ứng dụng web của mình. Và tính năng này rất tốt, nhưng việc tìm hiểu cách sử dụng chúng một cách chính xác có thể hơi khó khăn một chút 🙂

Khả năng tùy chỉnh mà bạn có thể thực hiện, cùng với sự đơn giản khi thêm tiện ích trò chuyện trực tiếp vào ứng dụng web của bạn theo cách bạn muốn mà không cần nhập thêm bất kỳ mô-đun nào, bạn chỉ cần chạy một script JavaScript trong ứng dụng web của mình. Và hàm này rất tốt, nhưng việc tìm hiểu cách sử dụng chúng một cách chính xác có thể hơi khó khăn một chút 🙂

6. Discord (Tốt nhất cho việc xây dựng cộng đồng)

qua Discord

Discord là một nền tảng giao tiếp đa năng, hỗ trợ cả kênh văn bản và kênh âm thanh trong các máy chủ có thể tùy chỉnh. Ban đầu được phát triển cho game thủ, hiện nay nó phục vụ nhiều cộng đồng đa dạng với các tính năng như chia sẻ màn hình chất lượng cao, phát trực tiếp Go Live và Kênh Sân Khấu cho các sự kiện âm thanh quy mô lớn.

Discord cung cấp định dạng văn bản phong phú, biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh, quyền truy cập dựa trên vai trò cho kiểm soát truy cập chi tiết và các bot bổ sung hàm từ quản lý đến phát nhạc.

Khác với hệ thống chuỗi tin nhắn có cấu trúc của Zulip, Discord tổ chức các cuộc hội thoại thành các máy chủ, kênh và chủ đề, đồng thời cung cấp khả năng trò chuyện bằng giọng nói mạnh mẽ.

Các tính năng nổi bật của Discord

Tính khả dụng của Signal với các chỉ báo trạng thái chi tiết

Tổ chức cuộc hội thoại với tính năng phân loại theo chủ đề trong kênh

Quản lý nhiều không gian làm việc với thư mục máy chủ

Tự động hóa công việc với khả năng bot phần mở rộng

Trình bày cho các nhóm lớn với các kênh sân khấu chuyên dụng

Giai hạn của Discord

Giới hạn kích thước tệp chia sẻ trên gói miễn phí

Giao diện không chính thức có thể không phù hợp với môi trường chuyên nghiệp.

Giá cả của Discord

Miễn phí

Nitro Basic : Giá cả tùy chỉnh

Nitro: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Discord

G2 : Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: 4.7/5 (hơn 400 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Discord?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Dễ dàng cài đặt, sử dụng và giao tiếp với đồng nghiệp. Giao diện xuất sắc cho cả môi trường giáo dục và kinh doanh. *

Dễ dàng cài đặt, sử dụng và giao tiếp với đồng nghiệp. Giao diện xuất sắc cho cả môi trường giáo dục và kinh doanh. *

7. Twist (Phù hợp nhất cho giao tiếp không đồng bộ)

qua Twist

Tiếng thông báo liên tục, áp lực phải trả lời ngay lập tức và cảm giác không bao giờ kịp theo kịp? Twist giải quyết vấn đề này với hệ thống thông báo khuyến khích công việc tập trung bằng cách gom nhóm các cập nhật, và tính năng hộp thư đến giúp người dùng theo dõi các chủ đề tin nhắn quan trọng mà không cần cuộn qua hàng loạt nhật ký trò chuyện.

Twist tập trung vào giao tiếp không đồng bộ, tổ chức các cuộc hội thoại thành các chủ đề thay vì các luồng thời gian thực hỗn loạn. Tương tự như Zulip, Twist tổ chức các cuộc hội thoại thành các kênh và chủ đề, nhưng với sự nhấn mạnh mạnh mẽ hơn vào các cuộc hội thoại tập trung và có suy nghĩ. Mỗi chủ đề duy trì một chủ đề rõ ràng với các tin nhắn theo thứ tự thời gian, giúp dễ dàng theo dõi các cuộc hội thoại ngay cả sau khi đã rời khỏi.

Nền tảng này có tính năng các kênh dành cho các nhóm hoặc dự án khác nhau, tin nhắn trực tiếp và tính năng tìm kiếm toàn diện trên tất cả các cuộc hội thoại.

Các tính năng nổi bật của Twist

Tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng với tính năng tìm kiếm xuyên cuộc hội thoại mạnh mẽ.

Tích hợp với các công cụ phổ biến như GitHub, Zapier và Todoist, đồng thời hỗ trợ chia sẻ tệp và định dạng markdown.

Soạn thảo tin nhắn chu đáo với trình chỉnh sửa tương tự email

Giai đoạn giới hạn của Twist

Không hỗ trợ cuộc họp video tích hợp sẵn

Ít tính năng hơn so với các nền tảng tất cả trong một

Giá cả của Twist

Miễn phí

Không giới hạn: $8/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Twist

G2 : 3.9/5 (70+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Twist?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Toàn bộ nhóm đều yêu thích nó vì giờ đây, thay vì bị phân tâm mỗi khi ai đó gửi tin nhắn trong một kênh nào đó, mọi người cuối cùng có thể dành thời gian làm công việc năng suất, kiểm tra email cũng như thông báo Twist khi họ muốn.

Toàn bộ nhóm đều yêu thích nó vì giờ đây, thay vì bị phân tâm mỗi khi ai đó gửi tin nhắn trong một kênh nào đó, mọi người cuối cùng có thể dành thời gian làm công việc năng suất, kiểm tra email cũng như thông báo Twist khi họ muốn.

8. Pumble (Phù hợp nhất cho các nhóm nhỏ có ngân sách hạn chế)

qua Pumble

Các nhóm quan tâm đến ngân sách yêu thích Pumble nhờ lịch sử tin nhắn không giới hạn và các tính năng giao tiếp cơ bản, mà không cần phải trả mức giá dành cho doanh nghiệp.

Thay vì phải hy sinh các tính năng quan trọng, các đội nhóm nhỏ có thể triển khai một giải pháp giao tiếp hoàn chỉnh phát triển cùng với nhu cầu của họ. Giải pháp thay thế Slack này cung cấp một nền tảng giao tiếp đội nhóm hiệu quả về chi phí với lịch sử tin nhắn không giới hạn, ngay cả trên kế hoạch miễn phí.

Khác với phương pháp phân chia chủ đề chuyên biệt của Zulip, Pumble mang đến trải nghiệm đơn giản, tương tự Slack, tập trung vào các tính năng giao tiếp cơ bản mà không kèm theo mức giá cao cấp.

Các tính năng nổi bật của Pumble

Hợp tác với đối tác bên ngoài thông qua quyền truy cập khách

Truy cập giao tiếp trên ứng dụng di động iOS và Android.

Định dạng tin nhắn với khả năng văn bản phong phú

Tìm kiếm các cuộc hội thoại dán trước đây với công cụ tìm kiếm toàn diện.

Kiểm soát các thông báo gián đoạn với các thông báo có thể tùy chỉnh

Kết nối qua cuộc gọi video với tính năng chia sẻ màn hình

Giai đoạn giới hạn của Pumble

Các tính năng nâng cao bị giới hạn so với các lựa chọn cao cấp khác.

Ít tích hợp với các công cụ của bên thứ ba

Giá cả của Pumble

Miễn phí

Pro : $2.99/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $4.99/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $7.99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Pumble

G2 : Không có đủ đánh giá sẵn có

Capterra: 4.7/5 (180+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Pumble?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Nó cơ bản giống Slack, nhưng tốt hơn. Và gói trả phí có giá cả hợp lý, điều đó cũng thật tuyệt vời.

Nó cơ bản giống Slack, nhưng tốt hơn. Và gói trả phí có giá cả hợp lý, điều đó cũng thật tuyệt vời.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế cho Pumble trong trò chuyện và giao tiếp nhóm

9. Zoom (Phù hợp nhất cho giao tiếp dựa trên video)

qua Zoom

Tin nhắn văn bản chỉ có thể làm được đến mức nào đó — giọng điệu, cảm xúc và sự tinh tế thường bị mất đi trong quá trình truyền đạt. Đó là lý do tại sao các cuộc hội thoại qua trò chuyện có thể nhanh chóng trở thành những chủ đề dài các cuộc trao đổi làm rõ. Điều này làm chậm tiến độ của mọi người.

Zoom hiểu điều này. Nó đặt tương tác trực tiếp lên hàng đầu, giúp các nhóm dễ dàng chuyển từ trò chuyện sang video mà không gặp bất kỳ rào cản nào — không cần chuyển đổi ứng dụng hay tìm kiếm liên kết cuộc họp. Trong khi Zulip tập trung vào văn bản có cấu trúc, Zoom áp dụng cách tiếp cận thời gian thực, con người hơn với video là trung tâm và chat là trợ thủ đắc lực.

Các tính năng nổi bật của Zoom

Trình bày ý tưởng một cách rõ ràng với khả năng chia sẻ màn hình nâng cao

Tạo các nhóm thảo luận nhỏ hơn với phòng họp nhỏ

Tùy chỉnh trải nghiệm video với nền ảo

Ghi lại các cuộc họp quan trọng với tính năng ghi âm và chuyển đổi văn bản.

Lên lịch hiệu quả với tích hợp lịch

Hợp tác trực quan với bảng trắng tương tác

Giới hạn của Zoom

Các tính năng trò chuyện không mạnh mẽ bằng các nền tảng chuyên dụng.

Việc tổ chức các cuộc hội thoại có thể trở nên phức tạp.

Giá cả của Zoom

Miễn phí

Pro : $16.99/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $21.99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Zoom

G2 : 4.5/5 (hơn 56.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 14.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Zoom như thế nào?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Nền tảng này rất đáng tin cậy, ngay cả trong các cuộc họp lớn, và các tính năng như trợ lý AI, phòng họp nhỏ và bảng trắng liên tục giúp hợp tác trở nên có cấu trúc và hiệu quả hơn.

Nền tảng này rất đáng tin cậy, ngay cả trong các cuộc họp lớn, và các tính năng như trợ lý AI, phòng họp nhỏ và bảng trắng liên tục giúp hợp tác trở nên có cấu trúc và hiệu quả hơn.

10. Flock (Phù hợp nhất cho quy trình làm việc tối ưu)

qua Flock

Mọi cuộc hội thoại trò chuyện đều kết thúc với cùng một vấn đề: “Ai sẽ làm việc gì và hoàn thành vào lúc nào?”

Flock giải quyết thách thức hợp tác cơ bản này bằng cách tích hợp các công cụ năng suất trực tiếp vào nơi diễn ra các cuộc hội thoại. Khi nhóm trò chuyện tự nhiên mở rộng sang các cuộc thăm dò ý kiến, công việc và nhắc nhở, quy trình làm việc vẫn được duy trì liên tục và trách nhiệm trở nên tự động.

Flock kết hợp tin nhắn trực tiếp với các công cụ năng suất tích hợp để tạo ra quy trình làm việc liền mạch. Khác với Zulip tập trung vào cấu trúc chủ đề tin nhắn, Flock nhấn mạnh vào hiệu quả thực tiễn. Nó bao quanh cuộc hội thoại với các tính năng hướng hành động giúp nhóm chuyển từ thảo luận sang thực thi mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh.

Các tính năng nổi bật của Flock

Kết nối trực tiếp qua hội nghị video

Tạo danh sách email tùy chỉnh cho các thông điệp nhắm mục tiêu.

Đồng bộ lịch trình với tích hợp lịch chia sẻ

Tìm kiếm thông tin nhanh chóng với các tính năng tìm kiếm nâng cao

Tự động hóa quy trình làm việc với các lệnh slash tùy chỉnh

Kết nối với các công cụ bên ngoài thông qua các tích hợp mạnh mẽ

Giới hạn của Flock

Giao diện không trực quan và thân thiện với người dùng bằng một số đối thủ cạnh tranh.

Trải nghiệm trên thiết bị di động không tương đương với hàm trên máy tính để bàn.

Giá cả của Flock

Miễn phí

Pro : $3/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Flock

G2 : 4.4/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 300 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Flock?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Dễ cài đặt và sử dụng, với ít sự hỗ trợ từ quản lý cho hầu hết các phần. Nó cũng dễ dàng tùy chỉnh và quản lý cho việc nộp nội dung và các tác vụ khác nhờ giao diện thân thiện.

Dễ cài đặt và sử dụng, với ít sự hỗ trợ từ quản lý cho hầu hết các phần. Nó cũng dễ dàng tùy chỉnh và quản lý cho việc nộp nội dung và các tác vụ khác nhờ giao diện thân thiện.

11. Google Không gian Làm việc (Phù hợp nhất cho người dùng hệ sinh thái Google)

qua Google Không gian Làm việc

Google giúp việc hợp tác trở nên tự nhiên bằng cách tích hợp trò chuyện ngay tại nơi công việc – trong Gmail, Drive, Tài liệu Google và Cuộc họp. Điều này có nghĩa là ít phải chuyển đổi ứng dụng hơn và các cuộc hội thoại diễn ra trong bối cảnh cụ thể, không bị phân tán trong các không gian ngẫu nhiên. Nó giảm thiểu các yếu tố gây xao nhãng thông thường và giúp mọi người tập trung hơn.

Google Chat là một phần của thiết lập này. Nó được tích hợp sẵn trong Google Không gian Làm việc, vì vậy nếu nhóm của bạn đã sử dụng các công cụ của Google, đây là lựa chọn phù hợp. Khác với các chủ đề có cấu trúc chặt chẽ của Zulip, Google Trò chuyện mang lại trải nghiệm mượt mà và đơn giản, cho phép các nhóm trò chuyện mà không làm gián đoạn quy trình làm việc của họ.

Các tính năng nổi bật của Google Không gian Làm việc

Khởi chạy cuộc gọi video Google Meet chỉ với một cú nhấp chuột từ trò chuyện.

Chia sẻ và hợp tác trên các tệp Drive mà không cần rời khỏi cuộc hội thoại.

Giao và đang theo dõi công việc trong không gian giao tiếp

Tìm kiếm bất kỳ tin nhắn hoặc tệp tin nào với khả năng tìm kiếm mạnh mẽ của Google.

Hợp tác thời gian thực với Smart Canvas và Tài liệu Google tích hợp

Truy cập giao tiếp một cách liền mạch trên tất cả các thiết bị với các ứng dụng đồng bộ hóa.

Giới hạn của Google Không gian Làm việc

Ít tính năng hơn so với các nền tảng trò chuyện nhóm chuyên dụng.

Các tùy chọn phân loại và tổ chức có giới hạn hơn so với các công cụ chuyên dụng.

Giá cả của Google Không gian Làm việc

Gói Kinh doanh Starter : $3/tháng cho mỗi người dùng

Business Standard : $12/tháng cho mỗi người dùng

Business Plus : $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Google Không gian Làm việc

G2 : 4.6/5 (hơn 42.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 17.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Google Không gian Làm việc?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Sự tích hợp mượt mà giữa các công cụ như Gmail, Drive, Docs, Sheets và Meet chính là điểm nổi bật. Điều này cho phép nhóm của chúng tôi hợp tác thời gian thực, dù là soạn thảo tài liệu, chia sẻ tệp tin hay lên lịch cuộc họp.

Sự tích hợp mượt mà giữa các công cụ như Gmail, Drive, Docs, Sheets và Meet chính là điểm nổi bật. Điều này cho phép nhóm của chúng tôi hợp tác thời gian thực, dù là soạn thảo tài liệu, chia sẻ tệp tin hay lên lịch cuộc họp.

Tìm kiếm giải pháp giao tiếp hoàn hảo cho bạn với ClickUp

Mỗi nền tảng đều có những ưu điểm riêng, nhưng ClickUp nổi bật như một lựa chọn toàn diện cho giao tiếp và hợp tác. Đây là một lựa chọn thay thế mạnh mẽ cho Zulip, đặc biệt phù hợp cho các nhóm làm việc từ xa, nhà phát triển và kinh doanh đang tìm kiếm một không gian làm việc tất cả trong một.

Khác với các công cụ giao tiếp chuyên dụng, ClickUp loại bỏ tình trạng phân mảnh xảy ra khi các cuộc hội thoại diễn ra trên một nền tảng trong khi công việc được hoàn thành trên nền tảng khác.

Thử dùng ClickUp miễn phí ngay hôm nay và trải nghiệm sức mạnh của giao tiếp nhóm và quản lý dự án thực sự thống nhất!