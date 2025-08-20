Anthropic vs. Perplexity: Công cụ AI nào phù hợp với bạn?

Không phải tất cả các công cụ AI đều giống nhau. Một số công cụ xuất sắc trong các cuộc hội thoại chu đáo, giống con người. Một số khác lại xuất sắc trong việc tìm kiếm thông tin thời gian thực trong vài giây. Nhưng khi lựa chọn giữa Claude của Anthropic và công cụ tìm kiếm AI của Perplexity, bạn không chỉ so sánh các tính năng, mà còn quyết định cách làm việc thông minh hơn.

Bạn cần một trợ lý AI biết suy nghĩ trước khi nói? Hay một trợ lý đi thẳng vào vấn đề, nhanh chóng và trích dẫn nguồn? Sự khác biệt không nhỏ và tác động đến quy trình làm việc hàng ngày của bạn có thể là một bước ngoặt.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phân tích những điểm mạnh (và giới hạn) thực sự của Anthropic và Perplexity.

Và nếu bạn đang tìm kiếm thứ gì đó hơn là chỉ các cuộc hội thoại hoặc tìm kiếm — thứ gì đó kết hợp AI, quản lý dự án, tài liệu và tự động hóa trong một nền tảng — ClickUp có thể là lựa chọn thông minh hơn cho bạn.

Anthropic vs. Perplexity: Tổng quan

Bạn đang phân vân giữa khả năng hội thoại của Anthropic và sức mạnh tìm kiếm thời gian thực của Perplexity? So sánh song song giữa hai nền tảng AI này sẽ giúp bạn thấy rõ sự khác biệt giữa chúng.

Từ những điểm mạnh cốt lõi đến các trường hợp sử dụng lý tưởng, giới hạn và giá cả của các mô hình ngôn ngữ lớn này, hãy xem đây là bản tóm tắt ngắn gọn để đưa ra quyết định đúng đắn.

Tính năng Anthropic Claude Perplexity AI Phần thưởng: ClickUp ⭐️ Phù hợp nhất cho Cuộc hội thoại tự nhiên, giống như con người Tìm kiếm và nghiên cứu sự thật thời gian thực Năng suất quy trình làm việc và tự động hóa dự án Điểm mạnh chính Trí tuệ nhân tạo đạo đức, duy trì ngữ cảnh và đối thoại rõ ràng Kết nối internet trực tiếp, tóm tắt thông tin chính xác AI nhận thức bối cảnh, quản lý công việc và cộng tác Trường hợp sử dụng lý tưởng Nhà văn, nhà giáo dục và đội ngũ hỗ trợ Chuyên gia phân tích, nhà báo và những người tìm kiếm thông tin thời gian thực Quản lý dự án, nhóm làm việc từ xa, tổ chức đa chức năng Nguồn minh bạch Không có trích dẫn nguồn trực tiếp Liên kết nguồn có thể nhấp vào Theo dõi các chỉnh sửa, công việc và tài liệu theo ngữ cảnh Tích hợp quy trình làm việc Không có sẵn Không có sẵn Tích hợp hoàn toàn vào không gian làm việc Khả năng tự động hóa Không có sẵn Không có sẵn Công cụ tự động hóa quy trình làm việc mạnh mẽ với tự động hóa dựa trên quy tắc và Autopilot Agents chủ động

Anthropic là gì?

Anthropic, được thành lập bởi các cựu nhà nghiên cứu của OpenAI, nhằm mục đích tạo ra các ứng dụng hoặc công cụ trí tuệ nhân tạo phù hợp sâu sắc với các giá trị và an toàn của con người.

Mô hình chủ lực của nó, Claude, được biết đến với khả năng hội thoại vượt trội và được thiết kế đặc biệt để giảm thiểu các kết quả có hại hoặc thiên vị. Mục tiêu chính của Anthropic là phát triển một AI hữu ích, vô hại và trung thực, lý tưởng cho các doanh nghiệp và cá nhân ưu tiên các vấn đề đạo đức.

🧠 Thông tin thú vị: Claude của Anthropic được đặt tên theo Claude Shannon, người được coi là "cha đẻ của lý thuyết thông tin". Công việc của ông đã đặt nền móng cho AI và hệ thống truyền thông hiện đại.

Các tính năng của Anthropic

Claude không chỉ là một chatbot thông thường — mô hình ngôn ngữ lớn này được thiết kế để trở thành người bạn đồng hành AI chu đáo của bạn, tập trung vào các cuộc hội thoại an toàn, rõ ràng và giống con người. Trong khi hầu hết các lựa chọn thay thế Claude đều cố gắng gây ấn tượng bằng những câu trả lời hào nhoáng, Claude lại lùi một bước để đảm bảo mọi câu trả lời đều hữu ích, trung thực và vô hại.

Hãy phân tích các tính năng giúp hệ thống AI Anthropic trở nên nổi bật:

Tính năng #1: Cuộc hội thoại AI có đạo đức

Sứ mệnh của Claude là đảm bảo AI luôn là một lực lượng tích cực. Khác với các mô hình ngôn ngữ lớn có thể tạo ra nội dung nhạy cảm hoặc không đáng tin cậy, Claude được thiết kế để giảm thiểu các phản hồi có hại, thiên vị hoặc gây hiểu lầm dựa trên nguyên tắc AI Hiến pháp.

Điều này làm cho nó trở nên lý tưởng cho các doanh nghiệp nơi mà tính chính xác, tuân thủ và niềm tin là điều thiết yếu. Điều này không chỉ là "chơi an toàn" — mà là mang lại sự tin tưởng rằng trợ lý AI của bạn sẽ không đi chệch khỏi kịch bản trong các tình huống nhạy cảm. Về mặt đó, Claude là một trong những người tiên phong trong phát triển AI có đạo đức.

📚 Đọc thêm: Cách tiến hành đánh giá LLM hiệu quả để đạt kết quả tối ưu

Tính năng #2: Hiểu ngữ cảnh

Bạn có bao giờ cảm thấy thất vọng khi AI quên những gì bạn vừa nói? Claude xuất sắc trong việc lưu giữ bối cảnh dài và giữ cho cuộc hội thoại diễn ra trôi chảy và phù hợp. Cho dù đó là một truy vấn kỹ thuật phức tạp hay một cuộc thảo luận nhiều bước, Claude vẫn duy trì chủ đề mà không bị lạc hướng.

Điều này giúp công việc trở nên trơn tru, giống như đang brainstorming với một đồng nghiệp thực sự lắng nghe bạn.

Tính năng #3: Học tập liên tục

Claude không phải là công cụ kiểu "cài đặt một lần và quên đi". Với mỗi tương tác, máy học sẽ tinh chỉnh phản hồi dựa trên phản hồi thực tế và dữ liệu đang phát triển.

Điều này có nghĩa là càng sử dụng nhiều, công cụ càng dự đoán chính xác hơn nhu cầu của bạn và cung cấp kết quả sắc bén, chính xác hơn. Đây là một vòng lặp học tập động được thiết kế để giữ cho trợ lý AI của bạn luôn phù hợp và không ngừng cải thiện.

Giá cả của Anthropic

Miễn phí

Gói Pro : 20 USD/người dùng/tháng

Kế hoạch tối đa: Bắt đầu từ 100 USD/tháng

Kế hoạch nhóm : 30 USD/người dùng mỗi tháng

Gói Enterprise: Giá tùy chỉnh

📮 ClickUp Insight: 62% số người tham gia khảo sát của chúng tôi tin tưởng vào các công cụ AI hội thoại như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa năng của chúng — tạo nội dung, phân tích dữ liệu và hơn thế nữa — có thể là lý do tại sao chúng rất phổ biến trong các vai trò và ngành công nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, chi phí chuyển đổi và chi phí chuyển đổi ngữ cảnh sẽ tăng lên theo thời gian. Tuy nhiên, với ClickUp Brain thì không. Nó tồn tại ngay trong Không gian Làm việc của bạn, biết bạn đang làm gì, có thể hiểu các lời nhắc văn bản thuần túy và cung cấp cho bạn các câu trả lời có liên quan cao đến nhiệm vụ của bạn! Trải nghiệm năng suất tăng gấp đôi với ClickUp!

Perplexity là gì?

Perplexity là một nền tảng tìm kiếm tiên tiến dựa trên AI, kết hợp sức mạnh của công nghệ GPT với khả năng duyệt internet. Không giống như một số lựa chọn thay thế Perplexity AI, nó tập trung vào việc cung cấp các câu trả lời thời gian thực, giàu ngữ cảnh cho các truy vấn phức tạp.

Perplexity là lựa chọn hoàn hảo cho các nhà nghiên cứu, nhà báo và những người đam mê công nghệ, những người yêu cầu kết quả tìm kiếm nhanh chóng, chính xác và toàn diện.

👀 Bạn có biết? Tên của Perplexity AI được lấy cảm hứng trực tiếp từ thuật ngữ "perplexity" (sự bối rối), một thước đo cơ bản trong mô hình hóa ngôn ngữ và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Trong bối cảnh này, perplexity đo lường mức độ chính xác của mô hình xác suất trong việc dự đoán một mẫu, chẳng hạn như từ tiếp theo trong một chuỗi. Điểm perplexity thấp hơn cho thấy mô hình dự đoán chính xác và đáng tin cậy hơn, trong khi điểm cao hơn cho thấy mức độ không chắc chắn hoặc "bất ngờ" cao hơn khi gặp dữ liệu mới.

Các tính năng của Perplexity

Các mô hình mới nhất của Perplexity tập trung vào một mục tiêu duy nhất: cung cấp câu trả lời nhanh chóng và chính xác. Bằng cách kết hợp trí tuệ AI với dữ liệu internet trực tiếp, họ đảm bảo rằng kết quả tìm kiếm của bạn luôn kịp thời, rõ ràng và được hỗ trợ bởi các nguồn đáng tin cậy.

Tính năng #1: Tích hợp tìm kiếm dựa trên AI

Điểm mạnh cốt lõi của Perplexity là sự kết hợp hoàn hảo giữa AI và tìm kiếm trên internet. Thay vì hiển thị một loạt các liên kết màu xanh, nó sẽ chọn lọc các câu trả lời trực tiếp, chi tiết và phù hợp với truy vấn của bạn.

Hãy tưởng tượng nó như một công cụ tìm kiếm được nâng cấp – không có nội dung thừa, không có tiêu đề giật gân, chỉ có những phản hồi sắc bén và súc tích. Điều này giúp nghiên cứu, kiểm tra thông tin và truy xuất kiến thức trở nên vô cùng hiệu quả, tiết kiệm cho bạn hàng giờ tìm kiếm thủ công.

Tính năng #2: Truy cập dữ liệu thời gian thực

Thông tin lỗi thời? Không bao giờ xảy ra với Perplexity.

Mỗi tìm kiếm đều khai thác dữ liệu web thời gian thực, đảm bảo bạn nhận được những thông tin, xu hướng và sự kiện mới nhất ngay khi chúng xảy ra. Đây là một công cụ thay đổi cuộc chơi cho các ngành công nghiệp nơi thông tin thay đổi từng phút, bao gồm tài chính, công nghệ hoặc truyền thông tin tức. Với Perplexity, bạn luôn làm việc với dữ liệu mới và có liên quan.

Tính năng #3: Minh bạch nguồn

Trong thời đại thông tin sai lệch lan truyền nhanh chóng, Perplexity đảm bảo tính chính xác. Mọi câu trả lời mà nó tạo ra đều kèm theo nguồn tham khảo rõ ràng, giúp bạn biết chính xác thông tin đến từ đâu.

Điều này giúp xây dựng niềm tin và cho phép bạn xác minh trước khi hành động. Đối với các nhà nghiên cứu, nhà báo và nhà phân tích, tính minh bạch này là điều thiết yếu.

Giá cả của Perplexity

Miễn phí vĩnh viễn: Tìm kiếm AI cơ bản với số lượng truy vấn giới hạn mỗi ngày

Ưu điểm: 20 USD/tháng cho mỗi người dùng

Gói Enterprise: Bắt đầu từ 40 USD/tháng cho mỗi người dùng

Anthropic vs. Perplexity: So sánh tính năng

Bây giờ chúng ta đã thấy những gì Anthropic và Perplexity mang lại cho bảng so sánh, đã đến lúc so sánh thực tế. Cho dù bạn cần những cuộc hội thoại sâu sắc hay những câu trả lời nhanh như chớp, được kiểm chứng sự thật, sự khác biệt giữa hai công cụ này trở nên rõ ràng khi so sánh trực tiếp.

Hãy phân tích chi tiết để xem công cụ nào vượt trội và ở những khía cạnh nào quan trọng nhất.

Tính năng #1: Tương tác và cuộc hội thoại AI

Sự kỳ diệu của AI thường phụ thuộc vào khả năng duy trì cuộc hội thoại. Cho dù bạn đang đặt câu hỏi tiếp theo, giải quyết các chủ đề phức tạp hay chỉ cố gắng tìm một AI có thể "hiểu bạn", khả năng hiểu bối cảnh và phản hồi một cách tự nhiên là chìa khóa quan trọng. Đây là nơi trải nghiệm người dùng thực sự trở nên sống động hoặc thất bại.

Claude của Anthropic tiếp cận thách thức này một cách nghiêm túc. Mỗi phản hồi đều được xây dựng một cách cẩn thận—rõ ràng, thấu hiểu và suy nghĩ kỹ lưỡng. Claude không chỉ trả lời; nó lắng nghe, ghi nhớ những gì bạn nói và phản hồi như một con người suy nghĩ chín chắn.

Khả năng hội thoại của Claude là một thế mạnh nổi bật cho bất kỳ ai làm việc trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, giáo dục hoặc tư vấn, nơi mà giọng điệu và sắc thái rất quan trọng.

Mặt khác, Perplexity không cố gắng trở thành người bạn thân nhất của bạn trong lĩnh vực AI. Công cụ này được thiết kế để mang lại tốc độ và độ chính xác, cung cấp câu trả lời rõ ràng cho các câu hỏi của bạn mà không cần phải trao đổi qua lại nhiều. Mặc dù có thể quản lý các câu hỏi tiếp theo ở một mức độ nhất định, nhưng công cụ này thiếu chiều sâu trong cuộc hội thoại như Claude. Công cụ này thiên về "cung cấp câu trả lời và tiếp tục" hơn là "cùng nhau khám phá"

🏆 Kết luận: Nếu bạn đang tìm kiếm những cuộc hội thoại phong phú, giống như con người, thì Anthropic là lựa chọn phù hợp. Nhưng nếu bạn muốn những câu trả lời thẳng thắn, không rườm rà, thì phong cách thực tế của Perplexity có thể phù hợp với bạn hơn.

Tính năng #2: Dữ liệu thời gian thực và độ chính xác tìm kiếm

Khi bạn cần thông tin mới và đáng tin cậy, không có chỗ cho dữ liệu lỗi thời. Độ chính xác thời gian thực không chỉ là một lợi thế — nó rất quan trọng đối với các nhà nghiên cứu, nhà phân tích và bất kỳ ai làm việc trong các lĩnh vực thay đổi nhanh chóng.

Kiến thức của Claude rất vững vàng, nhưng chỉ dựa trên những gì nó đã biết. Nó sẽ không làm bạn ngạc nhiên với những tin tức nóng hổi hay báo cáo mới nhất trên web. Điểm mạnh của nó nằm ở việc cung cấp các câu trả lời có lý luận, có cấu trúc dựa trên quá trình đào tạo, chứ không phải lấy dữ liệu trực tiếp. Đối với nội dung không thay đổi theo thời gian, nó rất tuyệt vời. Đối với các chủ đề thay đổi nhanh? Không quá xuất sắc.

Đây là điểm Perplexity vượt trội hơn hẳn. Với khả năng truy cập web trực tiếp được tích hợp sẵn, Perplexity lấy thông tin mới nhất trực tiếp từ các nguồn đáng tin cậy. Mỗi truy vấn đều khai thác dữ liệu thời gian thực, vì vậy bạn không bao giờ phải đoán xem thông tin của mình có còn cập nhật hay không. Cho dù bạn đang theo dõi sự thay đổi của thị trường hay kiểm tra xu hướng hiện tại, mô hình AI của Perplexity sẽ giúp bạn luôn cập nhật thông tin.

🏆 Kết luận: Mô hình AI Perplexity là lựa chọn rõ ràng cho độ chính xác thời gian thực. Khả năng tích hợp dữ liệu trực tiếp của nó khiến nó trở thành công cụ mạnh mẽ cho bất kỳ ai cần câu trả lời chính xác, đáng tin cậy và nhanh chóng.

Tính năng #3: Minh bạch và trích dẫn nguồn

Hãy đối mặt với thực tế rằng, tin tưởng vào câu trả lời của AI một cách mù quáng là rất rủi ro. Bạn cần biết thông tin đến từ đâu, đặc biệt là khi xem báo cáo, kết quả công việc của khách hàng hoặc đưa ra quyết định kinh doanh. Tính minh bạch của nguồn thông tin là điều không thể thỏa hiệp vì những ảo giác tai tiếng của AI.

Claude cung cấp các phản hồi chu đáo, cân bằng nhưng không hiển thị công việc của mình. Không có liên kết nguồn hoặc trích dẫn, chỉ có các câu trả lời được soạn thảo kỹ lưỡng mà bạn phải chấp nhận theo giá trị bề ngoài. Mặc dù cách tiếp cận đạo đức của nó đáng khen ngợi, nhưng việc thiếu khả năng truy xuất nguồn gốc có thể là một nhược điểm khi bạn cần kiểm tra lại sự kiện.

Perplexity đảo ngược kịch bản bằng cách đặt tính minh bạch lên hàng đầu. Mỗi câu trả lời đều kèm theo nguồn trích dẫn rõ ràng, để bạn biết chính xác thông tin đó bắt nguồn từ đâu. Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể tự xác minh sự thật. Điều này giúp xây dựng lòng tin, tiết kiệm thời gian và là cứu cánh cho các nhà nghiên cứu, nhà báo và bất kỳ ai yêu cầu tính trách nhiệm.

🏆 Kết luận: Về tính minh bạch của nguồn, mô hình AI Perplexity rõ ràng là người dẫn đầu. Nếu bạn coi trọng thông tin có thể xác minh và trích dẫn, đây là công nghệ AI bạn sẽ muốn có trong tay.

Anthropic vs. Perplexity trên Reddit

Đôi khi, những hiểu biết sâu sắc nhất không đến từ các trang sản phẩm hay bản demo chính thức, mà đến trực tiếp từ người dùng thực tế. Reddit là một mỏ vàng của những ý kiến thẳng thắn, không bị lọc, nơi mọi người chia sẻ những trải nghiệm thực tế khi sử dụng các công cụ này hàng ngày.

Dưới đây là những đánh giá của người dùng Reddit về Anthropic’s Claude và Perplexity AI, theo chính lời của họ.

Khi nói đến chất lượng hội thoại, Claude của Anthropic nhận được rất nhiều sự yêu mến. Một người dùng Reddit chỉ ra:

Theo kinh nghiệm của tôi, Claude đưa ra các câu trả lời tự nhiên hơn nhiều, nếu đó là điều bạn đang tìm kiếm. Các câu trả lời cho các khái niệm cực kỳ phức tạp và các đầu vào dài dễ đọc hơn nhiều... Đối với việc viết và trả lời thuần túy, cũng như phân tích lượng lớn thông tin và nhanh chóng học được kết quả mong muốn một cách tự nhiên, Claude vượt trội hơn hẳn. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bạn, công cụ nào sẽ tốt hơn

Theo kinh nghiệm của tôi, Claude đưa ra các câu trả lời tự nhiên hơn nhiều, nếu đó là điều bạn đang tìm kiếm. Các câu trả lời cho các khái niệm cực kỳ phức tạp và các đầu vào dài dễ đọc hơn nhiều... Đối với việc viết và trả lời thuần túy, cũng như phân tích lượng lớn thông tin và nhanh chóng học được kết quả mong muốn một cách tự nhiên, Claude vượt trội hơn hẳn. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bạn, công cụ nào sẽ tốt hơn

Mặt khác, một người dùng Perplexity chỉ ra:

Perplexity đã tối ưu hóa chỉ mục tìm kiếm bằng mô hình riêng của mình. Như những người dùng khác đã nói, Claude không có quyền truy cập trực tiếp vào internet. Ngay cả khi có, Perplexity vẫn hoạt động tốt hơn, đặc biệt là với quyền truy cập vào nhiều mô hình hơn mà tôi có thể tìm kiếm để có được câu trả lời.

Perplexity đã tối ưu hóa chỉ mục tìm kiếm bằng mô hình riêng của mình. Như những người dùng khác đã nói, Claude không có quyền truy cập trực tiếp vào internet. Ngay cả khi có, Perplexity vẫn hoạt động tốt hơn, đặc biệt là với quyền truy cập vào nhiều mô hình hơn mà tôi có thể tìm kiếm để có được câu trả lời.

Điểm chính

Người dùng Reddit đã vẽ ra một bức tranh rõ ràng: mô hình AI Claude AI xuất sắc trong các cuộc hội thoại tự nhiên, chu đáo, làm cho nó trở nên lý tưởng để viết các câu trả lời tinh tế và xử lý các đầu vào lớn, phức tạp một cách duyên dáng.

Khi nói đến đánh giá về Perplexity AI, rõ ràng nó vượt trội trong tìm kiếm thời gian thực và truy xuất dữ liệu nhanh chóng, hoàn hảo cho việc kiểm tra sự thật, tóm tắt thông tin hiện tại và tìm kiếm nguồn tin đáng tin cậy một cách nhanh chóng.

Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào điều bạn coi trọng hơn: độ sâu của cuộc hội thoại hay tốc độ truy cập thông tin mới nhất.

📚 Đọc thêm: Mẫu AI Prompt để tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất

Gặp gỡ ClickUp — Giải pháp thay thế tốt nhất cho Anthropic và Perplexity

Sử dụng ClickUp để tập hợp toàn bộ nhóm của bạn trên một nền tảng duy nhất để cải thiện năng suất AI và quản lý công việc

Anthropic rất giỏi trong các cuộc hội thoại. Perplexity rất mạnh trong tìm kiếm thời gian thực. Nhưng vấn đề là, hầu hết các nhóm không chỉ cần một trợ lý trò chuyện AI hoặc một công cụ tìm kiếm tốt hơn. Họ cần một không gian làm việc tích hợp, nơi nhiều công việc, tài liệu, tự động hóa, AI và các công cụ cộng tác được kết hợp với nhau.

Đó chính xác là những gì ClickUp, ứng dụng làm mọi việc cho công việc, mang lại. Đây là nền tảng năng suất tất cả trong một được thiết kế để đơn giản hóa cuộc sống công việc của bạn, tăng hiệu quả và giúp nhóm của bạn tận hưởng việc hoàn thành công việc.

Dưới đây là chia sẻ của Judy Hellen, Giám đốc Hỗ trợ Hành chính, Brighten A Soul Foundation, về trải nghiệm của cô với ClickUp:

Việc theo dõi và tổ chức các dự án của công ty trở nên rất dễ dàng và hiệu quả với phần mềm ClickUp. Từ danh sách công việc đơn giản đến các dự án phức tạp, phần mềm ClickUp đã được sử dụng để hoàn thành công việc như mong đợi. Đây là một phần mềm rất hiệu quả khi giải quyết các vấn đề quản lý nhiệm vụ và theo dõi tiến độ của các nhiệm vụ và dự án đang diễn ra trong tổ chức.

Việc theo dõi và tổ chức các dự án của công ty rất dễ dàng và hiệu quả với phần mềm ClickUp. Từ danh sách đơn giản đến các dự án phức tạp, phần mềm ClickUp đã được sử dụng để hoàn thành công việc như mong đợi. Đây là một phần mềm rất hiệu quả khi giải quyết các vấn đề quản lý công việc và theo dõi tiến độ của các công việc và dự án đang diễn ra của tổ chức.

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu cách ClickUp vượt trội so với các công cụ AI chuyên biệt bằng cách mang lại giá trị toàn diện.

ClickUp dẫn đầu #1: ClickUp Brain

Tận dụng AI được đào tạo để hiểu bối cảnh công việc của nhóm bạn với ClickUp Brain

Quên việc chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng để tìm trợ giúp AI. ClickUp Brain mang AI tạo ra nội dung trực tiếp vào các công việc, tài liệu và dự án của bạn — ngay tại nơi bạn cần nhất. Cho dù bạn đang tóm tắt ghi chú cuộc họp, soạn thảo email hay brainstorming ý tưởng nội dung, ClickUp AI đều hiểu bối cảnh công việc của bạn.

Khác với các chatbot độc lập, nó được tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu thông tin thừa.

💡 Bonus: Tại sao lại giới hạn mình ở một LLM khi bạn có thể truy cập tất cả trong ClickUp Brain? Đúng vậy. Brain có các mô hình mới nhất—GPT, Claude, Gemini, v.v.—để giúp bạn chọn LLM tốt nhất cho công việc chỉ bằng một nút bấm! Chuyển đổi giữa nhiều LLM mà không cần chuyển tab — tất cả trong ClickUp Brain!

Đối với các nhóm nội dung, ClickUp Brain có thể tự động tạo dàn ý blog, đề xuất chỉnh sửa và tái sử dụng nội dung — tất cả trong chế độ xem nhiệm vụ. Các nhà quản lý dự án có thể nhanh chóng soạn thảo bản cập nhật cho khách hàng hoặc báo cáo trạng thái mà không cần bắt đầu lại từ đầu. Ngay cả những công việc lặp đi lặp lại như viết email theo dõi hoặc tóm tắt các tài liệu lớn cũng trở nên dễ dàng.

Và vì nó tồn tại trong hệ sinh thái ClickUp, bạn không cần phải sao chép, dán hoặc chuyển tab mỗi năm phút.

Mỗi đoạn trích do AI tạo ra đều liên kết trở lại danh sách công việc, tài liệu và dòng thời gian dự án của bạn, giúp mọi thứ luôn kết nối với nhau. Sự tích hợp liền mạch này giúp giảm bớt công việc bận rộn và tập trung hơn vào các ưu tiên chiến lược.

👀 Bạn có biết? Với ClickUp Brain MAX, bạn sẽ có một Siêu ứng dụng AI biến máy tính của bạn thành trung tâm năng suất với: Chuyển lời nói thành văn bản: Dictate các công việc, ghi chú hoặc thậm chí toàn bộ tài liệu và để AI chuyển chúng thành văn bản ngay lập tức, với hơn 40 ngôn ngữ Dictate các công việc, ghi chú hoặc thậm chí toàn bộ tài liệu và để AI chuyển chúng thành văn bản ngay lập tức, với hơn 40 ngôn ngữ

Tìm kiếm kết nối: Lấy dữ liệu và câu trả lời từ tất cả các ứng dụng, tài liệu và công cụ được kết nối của bạn ngay lập tức tại một nơi Lấy dữ liệu và câu trả lời từ tất cả các ứng dụng, tài liệu và công cụ được kết nối của bạn ngay lập tức tại một nơi

Hỗ trợ nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs): Có, bạn có thể truy cập chúng trực tiếp trên máy tính để bàn của mình tại một nơi duy nhất! Xem video này để tìm hiểu thêm:

ClickUp vượt trội hơn #2: Quản lý dự án & tự động hóa ClickUp

Hình dung trạng thái, tiến độ và cập nhật dự án trong hơn 15 chế độ xem ClickUp với Nền tảng quản lý dự án ClickUp

Giải pháp Quản lý dự án ClickUp mang lại cấu trúc và hiệu quả cho cả những quy trình công việc hỗn loạn nhất. Với nhiều tùy chọn chế độ xem — Danh sách, Bảng, Lịch, Gantt và các chế độ khác — ClickUp thích ứng với cách bạn muốn hình dung công việc. Sự linh hoạt này đảm bảo nhóm của bạn luôn đồng bộ mà không buộc bạn phải tuân theo một quy trình cứng nhắc.

Bạn có thể đặt các Mục tiêu ClickUp tổng thể và chia nhỏ chúng thành các Nhiệm vụ ClickUp và công việc con dễ quản lý để theo dõi tiến độ dễ dàng hơn. Trường Tùy chỉnh cung cấp không gian rộng rãi để ghi lại chi tiết dự án — tài chính, hậu cần, phân công trách nhiệm, v.v. — trong khi Trạng thái Nhiệm vụ Tùy chỉnh cho phép bạn theo dõi các yếu tố cản trở và duy trì tiến độ công việc.

Nhưng điều kỳ diệu thực sự nằm ở việc tự động hóa tất cả. Và bạn có rất nhiều lựa chọn để lựa chọn.

Với ClickUp Automations, bạn có thể thiết lập các kích hoạt và hành động để tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, như phân công công việc, cập nhật trạng thái, gửi nhắc nhở hoặc di chuyển công việc giữa các danh sách. Sau khi được cấu hình, ClickUp sẽ tiếp tục thực hiện các công việc đó mà không cần theo dõi thủ công.

Kích hoạt nhắc nhở và thông báo dễ dàng với Kích hoạt nhắc nhở và thông báo dễ dàng với Tự động hóa ClickUp

Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhóm quản lý quy trình lặp lại. Ví dụ: nhóm tiếp thị có thể tự động hóa các quy trình nội dung, trong khi nhóm sản phẩm có thể tự động phân công công việc kiểm tra chất lượng sau khi phát triển. Mỗi bước của quy trình công việc đều hiển thị, có thể theo dõi và được tối ưu hóa.

Kết quả? Ít hơn các trường hợp bỏ lỡ thời hạn, ít hơn việc quản lý vi mô và các nhóm làm việc hạnh phúc hơn. Cuối cùng, tự động hóa quy trình làm việc giúp giảm thiểu lỗi của con người, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính nhất quán giữa các dự án. Đó là quản lý công việc thông minh phát triển cùng bạn.

Sau đó, bạn có các Trường AI trong ClickUp như Tóm tắt, Cập nhật Tiến độ hoặc Mục Hành động để xem thông tin chi tiết ngắn gọn về từng công việc mà không cần mở nó. Ngoài ra còn có AI Assign, AI Prioritize và AI Categorize để tự động sắp xếp công việc theo người được giao, mức độ ưu tiên hoặc bất kỳ danh mục tùy chỉnh nào.

Cuối cùng, bạn có các Trợ lý tự động ClickUp chủ động, dự đoán những việc cần làm và thực hiện chúng cho bạn. Đó có thể là tóm tắt hoạt động công việc hàng ngày hoặc hàng tuần, tạo tài liệu từ chủ đề công việc, phân loại các yêu cầu đến hoặc phát hiện và giải quyết các trở ngại, v.v.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các Trợ lý AI được tạo sẵn của ClickUp giúp bạn tự động hóa các công việc quản lý dự án thường ngày, tìm kiếm và tóm tắt thông tin quan trọng, đồng thời đảm bảo sự hợp tác diễn ra suôn sẻ hơn. Nếu bạn muốn tùy chỉnh các trợ lý AI cho trường hợp sử dụng của mình, bạn cũng có thể thực hiện điều đó với Trợ lý AI Tự động hóa Tùy chỉnh của ClickUp. Luôn cập nhật các công việc hàng ngày của bạn với các Tác nhân tự động lái sẵn có trong ClickUp

ClickUp vượt trội hơn #3: Tài liệu ClickUp

Cộng tác trong thời gian thực trên các tài liệu được chia sẻ với ClickUp Docs

Tài liệu nên giúp ích cho nhóm của bạn, không biến mất trong các thư mục bị lãng quên. ClickUp Docs mang đến tính năng chỉnh sửa cộng tác mạnh mẽ trong cùng một không gian nơi các nhiệm vụ và dự án tồn tại. Cho dù bạn đang tạo wiki nội bộ, SOP, bản tóm tắt cho khách hàng hay ghi chú dự án, Docs đều được tích hợp sâu vào quy trình làm việc của bạn.

Chỉnh sửa thời gian thực có nghĩa là nhóm của bạn có thể cộng tác trên các tài liệu mà không cần gửi email với vô số phiên bản. Bạn có thể chỉ định các công việc khác nhau từ trong tài liệu, liên kết các công việc và mục tiêu có liên quan, đồng thời giữ mọi thứ kết nối với nhau. Điều này giúp loại bỏ sự cô lập và đảm bảo kiến thức luôn có thể áp dụng vào thực tế.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chuyển ghi chú cuộc họp và nghiên cứu của bạn trực tiếp thành nhiệm vụ với ClickUp Docs. Lần tới khi bạn ghi lại các mục hành động, hãy đánh dấu các điểm chính và sử dụng lệnh “/task” để tạo ngay các nhiệm vụ được liên kết từ trong tài liệu.

Đối với các nhóm làm việc từ xa hoặc phân tán, ClickUp Docs là một công cụ thay đổi cuộc chơi. Chúng tập trung kiến thức, hợp lý hóa giao tiếp và giúp dễ dàng theo dõi các bản cập nhật. Không còn phải tìm kiếm trong các tệp ngẫu nhiên hoặc các chủ đề Slack để tìm bản tóm tắt dự án mới nhất.

Tài liệu cũng hỗ trợ định dạng phong phú, nhúng và lịch sử phiên bản, cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn nội dung của mình. Ngoài ra, vì chúng được liên kết với không gian làm việc ClickUp của bạn, mọi tài liệu đều trở thành một phần sống động của hệ sinh thái dự án của bạn, không chỉ là một tệp tĩnh.

Kết luận cuối cùng: Cuộc hội thoại, tìm kiếm hoặc làm chủ toàn bộ quy trình làm việc với ClickUp

Cuối cùng, việc lựa chọn giữa Claude của Anthropic và Perplexity không phải là về việc công cụ nào "tốt hơn". Đó là về những gì bạn cần.

Nếu bạn ưu tiên hàng đầu là những cuộc hội thoại chu đáo, giống con người — cho dù là để viết, động não hay xử lý các truy vấn phức tạp — thì Claude là một lựa chọn tốt. Điểm mạnh của nó nằm ở sự rõ ràng, sự đồng cảm và khả năng đưa ra các phản hồi tự nhiên, giàu sắc thái.

Nếu dữ liệu thời gian thực là lĩnh vực bạn cần, Perplexity là lựa chọn hoàn hảo. Công cụ này kết nối với các nguồn web trực tiếp, tóm tắt thông tin hiện tại và cung cấp cho bạn câu trả lời đã được xác minh một cách nhanh chóng. Đối với các nhà nghiên cứu, nhà phân tích và bất kỳ ai cần thông tin nhanh chóng, đáng tin cậy, đây là một công cụ hỗ trợ đắc lực.

Nhưng nếu công việc của bạn không chỉ giới hạn ở trò chuyện và tìm kiếm mà còn bao gồm quản lý dự án, cộng tác với các nhóm, tự động hóa quy trình làm việc và tạo tài liệu trực tiếp, ClickUp sẽ mang đến cho bạn những gì tốt nhất. Đây không chỉ là một công cụ trí tuệ nhân tạo, mà còn là hệ điều hành công việc của bạn, được thiết kế để giữ mọi thứ (và mọi người) đồng bộ.

Vì vậy, hãy tự hỏi bản thân: bạn muốn một chatbot, một công cụ tìm kiếm hay một công cụ mạnh mẽ thực sự sử dụng AI để tăng năng suất?

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và nâng cao quy trình làm việc AI của bạn lên một tầm cao mới!